Hora 25 (04/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:17 la oposición al Parlament de Cataluña ha decidido actuar ante la para la y la parálisis del Gobierno de Quim Torra dedicado sólo a la propaganda ya los gestos la iniciativa no ha sido del primer partido de la oposición de ciudadanos sino que ha sido del PSC ya ha consistido en una moción que tilda de inoperante al Ejecutivo de Torra e insta al presidente a que se someta a una cuestión de confianza o que convoque elecciones la moción ha salido adelante con los votos de toda la UPC de la toda la oposición y la CUP no ha votado aunque también le ha exigido a Torra que convoque elecciones aunque en el mundo paralelo en el que vive el independentismo inmediatamente han salido decir que no habían

Voz 1071 00:53 ha perdido la votación porque hay que tener en cuenta dice

Voz 0194 00:56 los votos de los diputados encarcelados otra vez su realidad enfrentada a la realidad Torre ya dijo ayer que no pensaba mover el calendario electoral y la moción no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque no es vinculante la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza sólo compete al presidente de la Generalitat y está claro que no tiene ninguna intención de hacerlo en cualquier caso la votación de hoy es un serio revés para Torra porque a pesar de su relato paralelo ha quedado patente que no tiene no ha tenido hoy la mayoría en la Cámara no olvidemos que la CUP no les ha apoyado la paralización del Gobierno catalán que denuncia la oposición es tan evidente que ni siquiera se han presentado los presupuestos para este año el president se dedica a asistir a actos por toda Cataluña sin asumir las responsabilidades que derivan de su cargo es una mera figura decorativa al servicio de Carles Puigdemont olvidando la gestión que es la que afecta el día a día de los ciudadanos hoy la oposición Se lo ha hecho ver

Voz 4 01:51 pero a Torra le da igual Ángels Barceló

hoy en la tertulia ya saben que están Carmen del Riego Javier Aroca Emilio Contreras y Pedro Blanco pendientes de cualquier novedad que se produzca a lo largo del tramo que nos queda de hora25 vamos antes que nada con una novedad una última hora de algo de lo que hablábamos a las nueve de la noche que era la detención de Ángel después de haber ayudado vas a morir a su mujer gravemente enferma después de haber ayudado a morir a María José Alfonso Ojea buenas noches

Voz 0089 02:17 qué tal buenas noches a esta hora sabemos que ha quedado en libertad así es Ángel ha salido en libertad con cargos pero sí que se le aplique ningún tipo de medida cautelar que recorte su libertad la magistrada del Juzgado número treinta y seis de Madrid de Plaza de Castilla hoy en funciones de guardia ha decretado su puesta en libertad pero sigue investigado por un delito de cooperación para el suicidio un ilícito penal con dos salvedades Conde dos circunstancias atenuantes que en este caso son palmaria es la enfermedad incurable de la fallecida la solicitud de esta para querer morir de forma voluntaria ambas circunstancias Angels ha quedado claras María José sufría la fase terminal de nada más y nada menos con una esclerosis múltiple y además ante las cámaras de Mediaset solicitó que la ayudaran para dejar este mundo gracias Alfonso

Voz 0194 03:00 a vosotros hasta luego Carmen era lo más lógico no antes decías tú que lo puesto sobre la mesa el hecho de que Ángel tuviera que pasar esta noche en el calabozo

Voz 0378 03:08 es verdad porque dado que con estos dos supuestos como mucho puede estar entre seis meses y un año en la cárcel yo creo que la simple declaración rápida debería bastar para que no lo hubieran hecho estar cuando fue detenido no fue el miércoles por la tarde

Voz 0194 07:50 sí

Voz 10 07:52 Lucio que seguramente podían federal tras cobraba Clemente

Voz 9 07:54 no es la mejor opción hay otras alternativas pero con este Gobierno de bloqueo no vamos a seguir adelante esto es lo que decía la diputada Susana Segovia de los Comunes que no dudaron demasiado en sumarse a la propuesta del Partido de Miquel Iceta desde los grupos del Govern ha acusado a los socialistas de sacar provecho a la que consideran la réplica la persecución judicial

Voz 10 08:15 tú al paro al turismo soñado PSC peruano electorales

Voz 9 08:21 es como señores del PSC no se escondan detrás de la represión para poner más difícil la actividad del Gobierno catalán les reprochaba la portavoz de Esquerra Ana Kabul como decíamos la CUP tenía en sus manos la posibilidad de decantar esta votación y ponerse de lado de Quim Torra pues bien finalmente han decidido no participar esta vez no se han levantado pero no han dado ni el sí ni el no en el botón de su escaño algo que ha permitido que la moción se aprobara con un voto de diferencia

Voz 0194 08:49 a al verla emociona la debería cumplir Torra lo que no significa que la vaya a cumplir

Voz 9 08:53 sí podemos decir que se trata de un varapalo del Parlament a Quim Torra que termina aquí su recorrido si nos fijamos con lo que dice el reglamento del Parlament el Gobierno está obligado a acatar esta moción es decir políticamente está obligado a convocar elecciones a someterse a una cuestión de confianza pero en caso de incumplimiento los partidos no lo puedo no lo pueden llevar a los tribunales y es cierto que se acumulan mociones incumplidas en los cajones de varios gobiernos también de distintos colores en cualquier caso es curioso que Torra de obedezca porque lleva un año diciendo que sólo obedeciera a lo que diga el Parlamento

Voz 0194 09:26 de hecho bueno claro es que no va a desobedecer del todo porque para el independentismo la moción no se ha perdido sino que a pesar del resultado ellos dicen que la han ganado

Voz 9 09:33 nada más terminar la votación el vicepresidente del Parlament Josep Cots toda Cataluña le recordarán el que ayer se enzarzó con Inés Arrimadas decía que esta votación no se había perdido casi los cinco diputados suspendidos hubieran votado la moción habría acabado en la papel mira a otros creían poco político nosotros creemos que políticamente esta moción ha sido rechazada por el Parlament porque políticamente tendremos que ser fieles al resultado de las elecciones del veintiuno de diciembre queremos destacar especialmente que el Gobierno hoy en esta votación ha demostrado tener el mismo apoyo que tuvo en su investidura que va tenía la investidura mensaje muy similar del presidente Quim Torra a través de Twitter ha dejado claro que no se daba por eludir aludido utilizando el mismo argumento de los diputados suspendidos y añadiendo que en ese comentario de Twitter que vamos a seguir gobernando con toda la ambición republicana intacta es cierto Ángels que sus socios de gobierno Esquerra Republicana tampoco creen que ahora sea el mejor momento de convocar elecciones no han querido reaccionar públicamente pero fuentes del partido critican si a Cataluña que no hayan hecho lo mismo que en su día hicieron Junqueras Romeva es decir designar un diputado sustituto para no perder sus votos

Voz 0194 10:42 Albert gracias a vosotros Solomon la entrevista que ha concedido esta noche a Telecinco en los minutos Sánchez Pedro Sánchez el presidente del Gobierno espera que después de esta derrota

Voz 0378 10:50 el independentismo reaccione de la manera contraria a como ya

Voz 5 10:54 hemos visto que ha reaccionado que después de lo que ha ocurrido en el paro

Voz 1722 10:56 momento de Catalunya hoy los líderes independentistas tendrían que hacer algo muy importante es salir a los medios de comunicación decirle a toda esa gente que creyó en ellos que les siguió durante estos últimos diez años

Voz 0194 11:11 han engañado Miquel Iceta primer secretario de los socialistas catalanes muy buenas noches

Voz 1591 11:16 buenas noches si Torres no va a hacer caso

Voz 0194 11:18 esta moción que qué valor tendrá que valor le da usted

Voz 1591 11:23 bueno yo no he sido nunca más quiero acepta los mandatos del Parlamento tendrán el valor de haber demostrado que el Gobierno no tiene mayoría y que a pesar de ello pretende seguir en el Gobierno el lo que demostrar que se podía hacer bastante más de lo que habían hecho hasta ahora el grupo de ciudadanos para poner en evidencia el fracaso del independentismo por lo tanto tendrán valor político pero efectivamente no parece que vaya a conducir a los efectos que se buscaban que era una convocatoria de una cuestión de confianza o la disolución de la Cámara y la convocatoria de nuevas elecciones

Voz 11 12:04 claro es que eso es difícil partiendo de la base señores detalles de lo escuchado ahora de que los independentistas dicen que ellos no no la han perdido que que han ganado la moción

Voz 1591 12:12 bueno sí lo que pasa es que en esta vida por sesenta y dos sigue siendo más que el sesenta y uno por lo tanto ellos han perdido total que entonces enzarzan en una discusión sobre si podían no no podían votar pero de nuevo a una contradicción mientras los diputados de Esquerra Republicana que fueron suspendidos han aceptado su sustitución los de Junts per Cataluña no lo han hecho por lo tanto la responsabilidad sólo suya no nos pueden hacer responsable con los demás de decisiones que sólo podían tomar ellos

Voz 11 12:45 sí esteta que afecta la parálisis de este Gobierno que al final es lo que les lleva a ustedes a presentar esta moción

Voz 1591 12:52 afecta a las políticas públicas todas ellas primero porque nosotros tenemos la crítica de importantes a lo que hacen pero sobre todo por un hecho muy relevante que es que el Gobierno ha dicho que no presenta los presupuestos al Parlamento porque no tiene mayoría y por lo tanto ellos mismos lo están diciendo que están ahí pero no para gobernar ILD su pues están chocando con la práctica democrática incluso los gobiernos independentistas hay que recordar que Carles Puigdemont en una ocasión no pudo aprobar los presupuestos pero entonces combo y convocó una cuestión de confianza que ganó por lo tanto quedó claro que seguía teniendo mayoría para gobernar el el otro caso de tipo que ha utilizado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez cuando ha dicho que no podía sacar adelante sus puestos ha convocado elecciones Torra no quiere inclinarse nipón un ni por otro

Voz 11 13:49 claro porque siempre supuestos a su juicio cuánto puede durar esta legislatura

Voz 1591 13:54 veneran debería durar lo menos posible porque realmente están en una situación muy anómala están acumulando ya dos prórrogas presupuestarias no sólo una y además son ellos mismos los que incumplen las leyes tanto el Estatuto como la ley de finanzas públicas de Catalunya establecen que el diez de octubre de cada año y que presentar los presupuestos ir yo el Gobierno no Si yo los tengo pero no no se Parlamento porque no tengo mayoría desde preocuparse porque varios al Parlamento intentamos negociar ellos dicen no cómo no me voy a aprobar entonces quedaríamos más en evidencia lo que hacemos es colgarlos en la web del Gobierno y ahí se quedan hasta que algún día veamos si podemos de verdad aprobarlos eso es jugar con las instituciones eso es tensionar el crédito político de nuestro autogobierno y nosotros no estábamos dispuestos a mantener de brazos cruzados en esa situación por lo cual hemos presenta

Voz 4 14:50 de esta moción que ha tenido pues una pues mal

Voz 1591 14:53 irritada de la Cámara una última cosa

Voz 11 14:55 usted al igual que Ávalos preferiría los votos de ciudadanos a los de los independentistas para poder gobernar en España

Voz 1591 15:02 yo lo que le digo es que con los votos de los independentistas no se puede las en garantizar la estabilidad de un Gobierno que Ciudadanos y ha dicho que no quiere pactar con nosotros porque prefiere hacerlo con la ultraderecha hay con el PP por lo tanto entonces antes quién esquina que siga Pedro Sánchez deberán votar pero a Pedro Sánchez y al Partido Socialista y confiar en una mayoría amplia que que evite cualquier tipo de hipoteca porque realmente si no no se puede garantizar yo ya me gustaría poder tener más opciones pero realmente mientras Ciudadanos y penado en preferir la alianza de las derechas mismo sea incapaz de renunciar a la vía unilateral e ilegal y que es incapaz de garantizar la estabilidad de un Gobierno pues no podemos contar con esos cálculos la verdad

Voz 11 15:51 pues se plantea difíciles señores Z

Voz 1591 15:54 bueno tampoco era fácil ganar la moción de censura tampoco ha sido fácil gobernar que meses pero yo creo que hay una mayoría de españoles que ven que la política en estos momentos con sentido practico con más carácter progresista ahí dialogante Mirla que ha desarrollado Pedro Sánchez dio confió que esos busca en una amplia victoria el veintiocho de abril para eso estamos trabajando en eso confiamos

Voz 0194 16:21 muchísimas gracias

Voz 1591 16:23 a vosotros buenas noches

Voz 0194 16:26 tertulia política con esta cuestionar lo cierto es que es evidente la parálisis del Gobierno es evidente que la oposición debía moverse quién se ha movido no ha sido el principal partido de la oposición sino han sido los socialistas catalanes que no va a ningún sitio lo que han hecho pero al menos ahí el mensaje destacaba Miquel ese tenso primer puesta ahí el mensaje a Quim Torra de que bueno no tiene la mayoría de la Cámara

Voz 0860 16:50 abren tres escenarios no pasaje los tres dependen del presidente Torra o de su Gobierno al menos dos de ellos del presidente porque es una prerrogativa que él tiene y otra de su Gobierno la primera alternativa que que que hay es que haya una moción de confianza la segunda que se adelante a las elecciones dependen del presidente pero hay otra tercera que que gobiernen pero parece que ninguna hacer posible lo por tanto vamos a seguir una situación de paz pero yo sí le concedo a lo ocurrido Un valor político importante creo que ha sido una derrota política independientemente de la de las explicaciones y además ahora que está de moda hablar de votaciones indicativas como está ocurriendo con el Brexit yo creo que la votaciones indicativas indicativa de que el bloque soberanista puede perder puede perder en un momento determinado independientemente de las anomalías que se hayan podido producir en el pasado con respecto a al número de extraño de una idea de otro no ir hace luego yo creo que quién saca Major rédito y reputación es el Partido Socialista de Cataluña primero porque resulta que demuestra gen más útil que el líder de la oposición que ciudadano que se empeña en hacer una oposición Pelegrí una pero de ahí no pasa isleño pago el Partido Socialista de Cataluña ha sido capaz de concitar los apoyos suficiente para ganarle una votación a al al al Gobierno yo creo que la mayoría parlamentaria yo creo que es importante es simbólica también no en las cosas pueden cambiar en Catalunya y probablemente probablemente yo desde luego como demócrata me abonaría ante la imposibilidad de que haya un gobierno en al menos como alguno tenemos en la cabeza pues lo más razonable sería que ese consultarse a los catalanes en el momento que fuera yo creo que pronto para que se pronuncie la situación es que la tiene muy complicada Esquerra porque por una parte no puede desairar a Torra a su a su grupo parlamentario pero al mismo tiempo puede ser caja de cociéndose cociéndose conoce en en el mismo guiso de deterioro de del propio Torres

Voz 5 18:57 envía bueno es una evidencia que esto de casta a Torra pero es que ese de capta asimismo el antes cuando reconoce que no tiene mayoría para aprobar un presupuesto no nos engañemos un gobierno sin presupuesto es como soldado si bien sin pistolas no no puede gobernar tiene al país paralizado no tiene a toda Cataluña paralizada con con presupuesto renovados durante dos años la funcionando con una especie de inercia porque efectivamente hay una administración en Cataluña como en el resto de España que que gestiona pero no hay dirección política porque la política del Gobierno la marcan sus sus presupuestos no pero es que además eso pone de manifiesto que el objetivo último del separatismo que encarna el señor Torra no es gobernar Cataluña en este momento no los problemas de los catalanes la educación y la sanidad etcétera no es su prioridad eso balompédico siglo más su problema es exclusivamente conseguir la independencia no preso y a propósito de lo que ha dicho señor Iceta

Voz 4 20:08 claro es preocupante

Voz 5 20:10 el apoyo de de de los partidos separatistas porque efectivamente aunque las dicho que la garantía de que no habrá colaboración pacto que los separatistas ser votar a Pedro Sánchez no pero es que ayer los separatistas votaron a Pedro Sánchez y validaron todos sus críticos de manera que hay cuando menos una cierto contradicción lo que él ha dicho hoy lo que sí se votó ayer una cosa yo creo que

Voz 0194 20:33 es diferente no votarla votar la investidura apoyar la investidura y luego tener que que valora lo ha venido haciendo lo han venido

Voz 4 20:40 me ha dicho la figura del apoyo de renunciar al el rechazo al bolso al voto de de prisa no quiero no quiero pollo definiendo por ejemplo no tendríamos

Voz 5 20:52 estoy hablando de vilo ellos han negociado con Esquerra y Esquerra pide lo que pide ha dicho el el PDK el PDK pide lo que pide lo que no se puede decir en no estoy de acuerdo

Voz 4 21:05 con Esquerra que luego pedirle

Voz 5 21:08 han pedido su voto siguieron pero yo yo dije denso

Voz 0378 21:10 voto no para el independentismo la unos presupuestos de dijeron que no adiós muy buenas

Voz 5 21:16 sí diciendo que lo hayan pedido para el PSOE para el el independentismo he dicho que el señor Iceta ha dicho que ellos no quieren el apoyo de los separatistas yo digo que ayer lo pidieron bien para unos caso es es una evidencia en definitiva gobernar España después de la elección del veintiocho de abril es conseguir el apoyo para una gestión política de determinar el partido con el precedente de lo que ocurrió ayer no es ningún disparate pensar que sólo vuelva a repetirse cada día menos baño

Voz 0378 21:45 cuando se celebren las elecciones si veamos la composición del Parlamento a lo mejor el PSOE tiene alguna otra posible el sí lo tienes se lo quiere decir que no descarta que de haber roto claros Armero yo creo que en lo que hay que fijarse en que se da a cambio de un apoyo de momento no se puede decir que Pedro Sánchez haya dado algo que en

Voz 12 22:12 en enero eh

Voz 4 22:14 algo así como ceder es en parte de la soberanía de España salvo algún algún dirigente un poco contado que yo he dicho lo demás no

Voz 5 22:27 porque no lo ha seguido quizás ha hecho posible

Voz 4 22:29 a lo que estoy diciendo es que hay una contradicción en afirmar que no tienen el apoyo separatista y haberlo pedido y haberlo conseguido ayer Carmen una canción

Voz 0378 22:37 el respecto a lo que pasaba en el Parlamento de Cataluña hoy Cataluña lleva mucho tiempo sin ser gobernada yo creo que hasta que no pase el juicio no hay ninguna posibilidad de que se intente hacer nada para para que pueda ser gobernada Catalunya pero yo que también le doy un valor simbólico a lo que ha ocurrido hoy y que creo que demuestra la incapacidad de Torra para tener una mayoría ya aprobó por ejemplo unos presupuestos demuestra también la incapacidad de la oposición que ha tenido que recurrir algo que no puede pedir por porque no puede pedir un adelanto electoral no

Voz 4 23:22 puede provocar un adelanto electoral

Voz 0378 23:25 sí puede provocar una moción de confianza porque es algo que compete única y exclusivamente al presidente del Gobierno y la oposición podría haber hecho una moción de censura al saber que eso no iba a salir tampoco adelante es lo que demuestran la incapacidad también de la oposición no solamente del Gobierno lo que demuestra el bloqueo en el que está la política catalana insisto desde hace mucho tiempo ya eh

Voz 4 23:51 la roca yo puedo salido al paso

Voz 0860 23:54 lo que dicho señor Iceta yo creo que lo dice está bastante ajustado oye oportuno se yo lo fue entendido es que si todo el mundo vota o tiene mayoría suficiente yo Pedro Sánchez fue no tendrá necesidad de otros apoyos pero yo es que no veo que el otros apoyo que hayan podido producir han sido a cambio de nada y concretamente los llamados decretos sociales no me imagino que Emilio sabrá referido al voto de Bildu seguramente no lo sé si alguno más

Voz 4 24:22 al buenos y se ha referido fíjate al de Bildu no pues dura sí sí

Voz 0860 24:28 mente estos partido lo que han hecho en no Jerez precisamente retratarse votando en contra de medidas sociales porque luego las la elecciones generales tanto Bildu como Esquerra como el PDK se tienen que presentar en sus

Voz 4 24:41 luego tienen que explicarle a la gente

Voz 0860 24:44 te porque no quieren que los mayores de cincuenta y dos año tenga

Voz 4 24:48 el tratamiento que se alaba o los permite

Voz 0860 24:50 toda paternidad porque al final mientras que no se vayan tienen que acogerse a las medidas que con carácter general aprueben en el Estado español que también beneficia a los catalanes los gallegos los andaluces incluso hasta los madrileño pero es que además como he dicho antes no existe ningún resorte ningún recurso parlamentario que permita rechazar el voto de un partido ajeno por muy poco que no te guste sobretodo sino pactado nada con ello otra cosa es que haya pasado algo con ello como ocurre en Andalucía con Vox y además le darían un disgusto tremendo a Maroto que en su momento ya dijo que pactar con Bildu algo bueno

Voz 4 25:25 el que había que tomar ejemplo de

Voz 0378 25:28 eso es exactamente pero bueno

Voz 5 25:30 Emilio Javier hemos visto fotos de la ministra de Trabajo hablando y pactando con los dirigentes separatista catalán y con los nacionalistas vascos por ejemplo

Voz 4 25:39 por su independencia de no no no no la aprobación

Voz 5 25:41 de lo la convalidación de esos decretos por cierto decreto que el Gobierno ha presentado no como una estrategia electoralista no no no no que eran de Justicia de urgencia yo pregunto si eran de Justicia de urgencia porque recurren a veinte día antes de la elección no han hecho a lo largo de los diez meses han estado gobernando si eran tan tan urgente porque no han hecho entonces ya lo hacen ahora

Voz 1 26:02 hombre a una la vuelta seguimos con Cataluña veinticinco

Voz 26 31:32 Ángels Barceló en la tertulia Carmen el reo Jané

Voz 0194 31:34 claro que a Emilio Contreras y antes de ir a lo que ha dado de sí la sesión del juicio del proceso hoy en el Supremo como antes decía Aroca que también Maroto había negociado y había aceptado los votos de Bildu para aprobar unos presupuestos cuando era alcalde alcalde de Vitoria y decía Carmen no dijo exactamente vamos a escuchar exactamente qué es lo que dice

Voz 0893 31:52 yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en el País Vasco lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria hablo con el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco yo hablo con Bildu de temas municipales porque toca porque creo que excluir en este momento no está en la agenda creo sinceramente que aporte hay que hablar con todos hay que hablar conviene de alcalde mire yo lo hago lo hago por por una razón primero hay que entender que muchas personas que han votado a Bildu son personas claramente independentistas

Voz 2 32:30 bueno tengo una trayectoria

Voz 0893 32:32 en el País Vasco hay muy vinculada a la independencia pero creo que es injusto decir como en ocasiones se ha hecho que todo el mundo que ha votado a Bildu es de ETA eso nos no es siempre no

Voz 4 32:44 la capacidad de entenderse dentro exactamente de lo que decía ahora Partido Popular claro y no contra Bildu es ETA hay una contradicción entre lo que decían entonces lo que

Voz 0194 32:54 Adif ha dicho que no antes no estaba en la agenda ahora ahora ahora sí

Voz 4 32:56 en está en la agenda que decías

Voz 0378 32:59 que no pactó con un ellos una cosa es hablar como en este caso han hablado con ellos pero no han pactado con ellos que hay una contradicción entre lo que dice el PP ahora lo que decía antes por supuesto

Voz 0194 33:12 pero el partido popular ahora da por hecho que hay negociación osea que ha habido pacto conocer el decreto veréis eso sí

Voz 0378 33:17 mentira también yo he leído que que

Voz 4 33:19 desde el día veintiocho se iban a ser no sé cuántos transferencia legítima estamos hablando bebiendo no ya digo el PNV también con el día veintiocho sí sí pero acto pero eso estaba acordado en enero pasado no cambia de esto

Voz 0860 33:33 quiere decir eso pero la transferencia no se hacen al PNV

Voz 4 33:38 al gobierno del País Vasco no no sé se hacen no con las palabras no es que esto está hecho unas transferencias al Gobierno toso está gobernado por el Partido Nacionalista negociando con ellos pero tras la es evidente que tras resultaron en el Estatuto de Gernika y que está siendo es ilegal y además se han hecho ahora a cambio de además el país alguno de a cambio de vista todos a la vez por qué no

Voz 0378 34:11 es que están acordadas hacer esta transferencia en enero

Voz 4 34:16 mira que el Estatuto

Voz 0860 34:18 nica creo que es el más antiguo de de todo el Estado Antequera más bueno lo que hay que explicar porque a estas alturas todavía estamos hablando de transferencias es que por favor es que precisamente el país bajo por razones políticas no se la habían transferido os estaban dilatando transferencia porque se estaba jugando Poli Tica mente en una especie de tira afloja de SOCA tira las transferencias pendientes todo esas transferencias están al Estatuto de Gernika y pueden hacerse por la vía Constitución luego por tanto no de sede que estamos hablando yo creo en el Estado constitucional para mí el Estatuto de Gernika corresponde también al bloque de la constitucionalidad y las competencias que hay hay que hacerla

Voz 4 35:00 qué es lo que no es comprensible que en el dos mil diecinueve

Voz 0860 35:02 todavía no se haya dotado de las competencias que tiene el Estatuto de Gernika

Voz 4 35:06 no no vinieron en avioneta registrarlo para que fuera el primero es adelantar al Estatuto catalán fíjate si estoy de acuerdo contigo que lo que no entiendo es cómo todas esas transferencias que se acordaron y se están reconocidas en el Estatuto de Gernika no se hicieron

Voz 5 35:21 en su momento o en un breve periodo entre otras la depresión

Voz 4 35:23 por ejemplo claro está pero por qué no se hicieron entonces porque no hubo acuerdo en la transferencia ahí porque diría yo entonces doce porque hemos sigue sin haber acuerdo determina que tenía que haberse hecho de una manera que casi de de puro trámite si el Estatuto las reconoce hay que transferirlas sean utilizado como instrumento de presión la insignia de oro distinto que parece claro es que hecho

Voz 0860 35:46 Theresa o cuando la derecha da interesado incluso a traspasar los límites estatutario pues en el pacto del Majestic lo que se hizo por parte el señor Aznar es dar unas competencia en virtud del el desarrollo del artículo ciento cincuenta y ciento dos que no estaban contemplados se está jugando sí ha querido porqué interesado políticamente a la derecha este PAI pactar con los nacionalistas incluso cuando los competencial no prevista se ha hecho y cuando no se no se ha querido porque no hay interesados Gobieno Yahoo bajo la transferencia iba a insistir el Estatuto de Gernika hay que cumplirlo

Voz 5 36:17 yo estoy de acuerdo lo que no tiene lo que lo que digo es que no solamente se han hecho esa transferencia de por parte del Partido Popular cuando gobernaba señora narra no tiene demasiado legitimidad para criticar a Rajoy porque que fue el gran uno de los grande de Paul uno de los políticos hicieron grandes cesiones alta al nacionalismo catalán para que los apoya electoralmente pero sí su me refiero vamos al juicio

Voz 1071 36:43 porque además ha habido esos su sesión del juicio vigésimo séptimo día de juicio en el Tribunal Supremo

Voz 27 36:47 no seguramente ninguna instrucción se dio en el coche de policía no tiene ni mucho menos esta función de Darias es

Voz 1071 36:53 se ha escuchado hoy reproduce a veces con frases textuales lo que ya escuchamos ayer un comisaria de los Mossos describe la advertencia que la policía catalana formuló al entonces president Carles Puigdemont puede haber incidentes si se produce alguna desgracia vino a decir de acuerdo con esta versión proclamarán la independencia es lo que habría respondido Puigdemont este es un punto clave para la Fiscalía ayer lo contó el número dos de Trapero Ferrán López hoy ha ido a contarlo el número tres el comisario Molinero

Voz 27 37:21 creo recordar que más sueños dijo buenos espero president que que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar a las cuales efectivamente que el president respondió que que se daba esta situación límite y secuencia alguna desgracia pues pues y creo recordar que dijo pues posiblemente pues procede procede a declarar en aquel momento

Voz 1071 37:43 Molinero también ha dicho que el coronel Pérez de los Cobos aceptó el despliegue le pareció bien el despliegue que planearon los Mossos para el día uno de octubre es el controvertido punto por el que quizá ya veremos se acaba produciendo un careo entre el comisario de los Mossos Ferrán López y el propio De los Cobos

Voz 27 37:58 en el documento por escrito creo que si la yo entiendo que en las reuniones de coordinación no entiendo no sé que en las reuniones de coordinación El comisario Ferrán López ya transmite esta voluntad la de que la parte operativa de dispositivo le toca Mossos d'Esquadra en en una de las tres fases que comentaba anteriormente la primera fase sea la presencia de binomio nuestros mil trescientos colegios Key ha no se ponen ninguna objeción

Voz 1071 38:26 te pone ninguna objeción ha dicho en Molinero la tarde ha sido en cambio una secuencia de testimonios de agentes de la Guardia Civil y han repetido también descripciones que otros compañeros habían hecho en esa misma sede del Supremo ellos cuestionan que quienes impidieron la entrada a los ciudadanos que se agolparon los colegios para impedir la entrada de los agentes fueran manifestantes pacíficos que vino un chico

Voz 28 38:45 la parte izquierda me dio una patada a la cabeza me dieron un puñetazo en la boca el son yendo tapado junto Jo de puta cabrones maricones que era un unísono un chico con una con una moto dentro atropellaron compañero

Voz 1071 38:59 en la sesión de hoy el juez Marchena ha vuelto a llamar la atención al abogado Jordi Pina el momento se ha producido en el interrogatorio a uno de estos agentes de Guardia Civil que fue herido en la Escola Castell de de Reus

Voz 29 39:08 se puso usted ese puso a una persona con las manos delante para dialogar y la fuerza actuante lo arremetió cayó esta persona suele continuaron la marcha sin hacerle que esto esta persona mide ser más precisos que lo estoy viendo

Voz 3 39:25 no sé qué imagen señor Pina lo lo de lo que podemos hacer es que te testifique usted el lugar del testigo es me parece esto no es serio señor opina que usted

Voz 8 39:39 normalmente se comporta como un letrado serio pero este momento no se ha comportado como letra austeros pero es serio ya está ya está como como tengo razón mejor lo dejamos y hace otra pregunta iba no no no me tiene que dar explicaciones porque igual las explicaciones agravan su actitud muchísimas gracias

Voz 1071 39:56 además el Constitucional ha anulado la ley que aprobó el Parlament que permitió una investidura a distancia del president de la Generalitat permitía incluso reuniones del guber por vía telemática esta anulación ha adoptado por unanimidad al pleno del Constitucional aún así sus persigue os pero sí sostiene que va a insistir en la opción de investir a distancia que hizo eso sí pero en Cataluña Catalunya es que ya con la unos alada con la ensalada

Voz 0194 40:19 de nombres y vamos con la crónica de la precampaña

Voz 1071 40:22 ya electoral pero no antes

Voz 0194 40:25 si el tema con el que habríamos a las nueve el tema con el que habríamos hora también a las diez y era que quedaba en libertad Ángel el marido de María José que él había ayudado a morir que daban libertad ya hablado al salir no

Voz 1071 40:36 si al salir de la comisaría atendido a los medios de comunicación así una charla de unos tres minutos que hemos resumido en un minuto en la que bueno pasivamente cuenta cómo se encuentra anímicamente cómo le ha tratado la Policía dice que encontrado empatía y cercanía en los agentes y bueno recuerda algo de cómo han sido estos últimos meses hasta que tomaron la decisión de practicar ese suicidio asistido bueno un minuto lo que ha contado salir de casa

Voz 30 41:05 pues ha declarado que que sí lo hizo yo lo hice yo he declarado todo lo que hice con mi mujer bienes hasta que lo funcionaria policías han portado muy bien bueno yo creo que en parte está sumido también porque esto viene de lejos ya os a todo lo que íbamos a hacer no iré a casa me echaré porque estoy bastante guarro y cansaré porque no dormido en cuarenta y ocho han dado la libertad sin fianza hay ahora el juez instructor al que le toqué pues será el que decida qué es lo que me tienen que aplicar en incluso mi mujer e cuando ya lo decidimos lo comento a mí ya no me va a llegar la eutanasia que sea Pablo bueno yo no sé si seré el referente a mí lo que me importa ahora que vosotros os dedicáis sobre toda la gente que tiene este problema porque mi mujer ya fallecido ya en parte ya no lo hace falta ir hay mucha gente que está en esa situación y que hay que

Voz 0194 42:02 los la palabras de Ángel a la salida de del juzgado en el relato de la campaña electoral y su incierto resultado los partidos se han puesto en ya hablar de Alía

Voz 1071 42:11 esas estaba José Luis Ábalos esta mañana aquí en esta misma mesa en Hoy por Hoy Pepa le preguntaba por el asunto de las alianzas a preguntaba por aquello que dijo él mismo Ábalos que para una investidura prefería los votos de ciudadanos antes que los votos antes lo comentamos de los partidos independentistas

Voz 1579 42:28 se ha dicho que yo prefería un gobierno de coalición con Ciudadanos y no es cierto que hemos desarrollado una acción de colaboración con Podemos yo creo que es positiva Illa me parece que esta colaboración debería seguir dándose era una forma de gobierno no lo tengo tan claro porque aspiramos como digo a un gobierno monocolor a un gobierno del Partido Socialista pero yo creo que esas fórmulas de colaboración que hemos tenido hasta ahora deberían seguir dándolos

Voz 1071 42:53 esta es una de esas frases que aparecen en las crónicas políticas que le hemos los domingos esa colaboración debería seguir dándose al poco de que Ábalos hubiera estado aquí en la SER han entrevistado a Pablo Iglesias en RAC uno Iglesias quiere que en un futuro Gobierno Podemos se ocupe del Ministerio del Interior

Voz 31 43:09 esperamos formar parte de ese ministerio no solamente poner condiciones porque vamos a trabajar para limpiar ese misterio de cloaca y que pueda ser un ministerio que trabaje cumpliendo la ley y al servicio de la ciudadanía que es como tiene que ser

Voz 1071 43:23 una placa por cierto sigue dando novedades sí Publica El Confidencial también Moncloa punto com a la continuación de lo que contaron anoche más audios de aquella reunión en que tres policías ofrecieron protección exministro de Chávez a cambio de información sobre Podemos con qué propósito pues esto es lo que verbalizó en esta entrega de hoy verbalizó en aquel encuentro Nueva York el policía José Ángel Fuentes Gago inspector jefe

Voz 32 43:46 venga al Gobierno cabinas en España en España da igual entiende lo que quiero deciros en España es un Estado de derecho todavía aunque llegan los de Podemos que no va a pasar pero aunque llegan los de Podemos pues menos ayuda que no lleguen los de Podemos nunca cuando manda por la mejor Paco

Voz 1071 44:05 en laSexta han hablado con el ex ministro chavista con la otra parte de esa reunión Rafaeli sea que dice que él se siente utilizado no utilizar

Voz 2 44:16 una actividad que puede haber perdido

Voz 4 44:19 cierto nivel de intencionalidad

Voz 33 44:21 como la intencionalidad era era simplemente informar

Voz 8 44:24 no

Voz 4 44:26 utilizarla

Voz 1071 44:28 lecciones políticas por ir a la más reciente la entrevista de esta noche en Telecinco del presidente del Gobierno

Voz 1722 44:33 yo desde luego estoy este Gobierno lo que ha hecho ha sido limpiar cualquier tipo de duda que existiera sobre una minoría de la policía que has sido utilizada como consecuencia de una decisión política de la anterior administración para espiar a adversarios políticos

Voz 1071 44:48 una minoría de la policía es verdad que luego utilizado esta otra

Voz 1722 44:52 presión el hecho de que haya habido una hemos un grupo minoritario de policías corruptos que se han puesto a las órdenes de decisiones políticas de la anterior administración tendrá que ser suscitado ver hasta dónde podemos llegar en la Audiencia Nacional para que separen con todas las consecuencias pero también lo voy a decir una cosa al señor Iglesias vamos a ver estas personas son funcionarios se han apartado de sus responsabilidades pero son funcionarios y hasta que no haya una sentencia firme por parte del Poder Judicial el Gobierno

Voz 0194 45:22 puede actuar hemos hablado de posibles alianzas por un lado es lo mismo de lo que se habla en la en la otra parte del tablero

Voz 1071 45:29 ver a esta mañana en la tele

Voz 27 45:31 yo le pediría al PP que seamos generosos que tengamos sentido de Estado es importante no es quién es el presidente el minimiza teniendo Rivera

Voz 1071 45:38 generosidad a Pablo Casado que tuvo su momento de repartir críticas entre Ciudadanos y Vox para capitalizar el voto de Darek de la derecha pero que aún

Voz 34 45:46 clases se centra más en sus mensajes

Voz 1071 45:48 pero Sánchez hoy de hecho el bebé ha presentado

Voz 0194 45:51 con el Constitucional sus recursos contra dos de los decretos que aprobó ayer la Diputación Permanente el del alquiler y el que aumenta el permiso de paternidad hasta las ocho semanas

Voz 35 46:00 es posible que ayer tengamos que aguantar que Arnaldo Otegi día os hemos ganado ha merecido la pena ochocientos muertos ha merecido la pena la lucha armada como ellos dicen es decir el terrorismo el disparo en la nuca hemos conseguido ser claves para aprobar unos decretos que el propio Sánchez decía que eran fundamentales para mantenerse en el poder yo de verdad perdón en la dureza no

Voz 0194 46:26 Adrián Prado buenas noches qué tal Ángels

Voz 1071 46:28 buenas noches la escalada de casados estratégica

Voz 0194 46:31 irá a más en los días que le quedan a la campaña que son todos

Voz 0019 46:35 bueno esto va a ser un poco como la bolsa habla habrá fluctuaciones en función de la actualidad de lo que vaya pasando en el día a día desde luego la campaña Nos dicen fuentes del PP no va a ser monótono ni monotema el PD quiere dejar espacio para explicar bien sus propuestas muchas de las cuales Casado ya ha ido avanzando en esta precampaña de una campaña electoral nos dicen y por eso haber bastantes actos eh Soria es que al mismo tiempo lógicamente pues habrá que evidenciar los errores del adversario y aquí es donde los populares van a manejar un doble mensaje si Pedro Sánchez sigue como presidente estamos abocados a una nueva crisis económica y hay que echar a Sánchez de la Moncloa para que no se siga poniendo en riesgo la unidad territorial es aquí donde vemos al casado más beligerante esta semana ha vuelto a elevar el tono hablar de los apoyos en los que sustenta el Gobierno dejando al margen las críticas a Vox a Ciudadanos algo Angers que sin embargo no va a ocurrir en la campaña la estrategia de Casado Se va a seguir centrando en explicar bien que cuanto más Vox más Sánchez y advertir a los votantes de centro derecha de que es el objetivo es que el líder del PSOE no repita como presidente pues hay que evitar que se divida

Voz 0860 47:35 voto pues Pedro Sánchez se anuncia más decretos

Voz 1071 47:38 mañana mismo para empezar el Consejo de Ministros aprobará nuevas medidas

Voz 36 47:42 lo dice ayer la determinación e para sacar adelante estas medidas y también el compromiso social de este Gobierno sobre todo con los más desfavorecidos va a continuar hasta el último minuto de la legislatura ya la de una todos cosas mañana el Consejo de Ministros aprobaremos

Voz 0194 47:58 el control Adri por cierto que el PP nos ha contado hoy donde empezará donde va a acabar su campaña

Voz 0019 48:04 sí casado va a empezar iba a terminar la campaña en Madrid aunque el cierre va a ser doble por la mañana habrá un acto en Valencia con la candidata el PP a la Generalitat ya que el veintiocho de abril también hay elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana ya por la noche eso sí en la capital en Madrid

Voz 9 48:16 el líder bebas