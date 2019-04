Hora 25 (04/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0860 00:00 no lo color los que ya se sienten perdedores son los que están hablando José José y señalada mente en este caso me Bell Rivera el que está dando más muestra de nerviosismo y de carácter perdedor porque está intentando colocarse en alguna quiniela de algo porque ve que se ha cerrado tantas puertas incluso por cierto era bastante increíble por mi parte de quiero decir que no me lo creo cuando él sean se anula la posibilidad de llegar a un acuerdo con con el Partido Socialista sacará ojo con los que ya va a Menotti una achique de espacios políticos se ha quedado y eso no le conviene de ahí que esté tan nervioso y que se vea sin sitio hiciera está sin sitio probablemente se quede sin sitio no ya en un Gobierno sino sin sitio hasta en la política porque creo que lo que le va a caer dentro del propio partido va a ser tremendo

Voz 0378 00:50 efectivamente estamos viendo como los que saben que no van a tener opciones de formar gobierno son los que hablan de de pactos mientras que los que tienen la opción es decir el peso del Partido Popular cada vez que se le pregunta por los pactos lo que intentan es escaquearse de la de la pregunta no hemos visto Avalos me parece que es algo inteligente de fenómeno nosotros aspiramos a tener un Gobierno en mayoría monocolor si luego hay que ver coaliciones pues pues ya se no hay ir según las encuestas es que el PSOE puede tener posibilidades de hacer diferentes combinaciones entonces

Voz 1 01:39 bueno a disposición de elegir bueno no sé si un obrero del que dentro estén hagan tener eh

Voz 0378 01:47 que no sea posible una sola fórmula que sean posibles más de dos fórmulas y yo creo que efectivamente se ves nerviosismo de Rivera en que sin que nadie le pregunte incluso porque me parece que sí que le han preguntado pero fe está de de Gobierno la hizo en un mitin sin que nadie

Voz 0860 02:08 esta voluntarioso sin que nadie le preguntara

Voz 0378 02:10 pero es muy significativo que Iglesias hoy haya pedido interior obviamente para tratar de explotar algo que es verdad que si se confirma es comprobado en los juzgados es es una escándalo pero no pidió interior cuando quiso medio Gobierno después de las elecciones de dos mil quince no pidió un Ministerio de plurinacionalidad la vicepresidencia del Gobierno que incluyera el el CIS el BOE pidió Relaciones con las Cortes pidió la Secretaría de Comunicación pidió un Ministerio de Cultura dio no sé si era uno de Medio Ambiente me parece que pero no se acordó para una Secretaría de Estado de lucha contra la

Voz 0554 03:01 corrupción también pidió mucho mucho más que ahora

Voz 0378 03:05 sí sí pero por eso expectativas entonces era

Voz 1 03:07 es un cero a cero por eso el resultado lo que suena

Voz 0860 03:11 deciden si ha habido un cruce a educarse

Voz 1 03:13 crecido nada nadie ha habido un cruce de ofrecimiento un poco en todo el mundo saber Casado Casado le ofreció acuerdo él le ofreció la vicepresidencia a Horacio primero es primero exteriores y mercería siendo una broma como digo papi como siguiente cosa que poner

Voz 0860 03:30 bueno alarma alarmado tanto lo de Podemos alarmó muchísimo pero durante toda la campaña andaluza yo sé que aquí está lejos los líderes de los dos de los tres partido de la derecha que gobiernan en Andalucía se ofrecieron recíprocamente constantemente incluso en los debates electorales se ofrecieron la vicepresidencia de su Gobierno sea todo decía Tú serás mi vicepresidente otro contestaba no tu ni vicepresidente serás tú

Voz 0378 03:57 no pero es que lo lógico es que el segundo en una coalición tenga la vicepresidencia por el fallo de Pablo Iglesias no fue pedir la vicepresidencia que subir que subiera entendido como algo lógico que quisieran una vicepresidencia con el CNIO

Voz 1 04:15 voy todos lo aviso no perdona pero no Soraya Sáenz de Santamaría no tenía pero fue la primera que lo tuvo y Alfonso Guerra que tenía CNIO ha dependido de defensa hasta que hasta que entró en Rajoy se lo digo a Soraya la presidencia de determinada Carmen y jardines

Voz 0378 04:38 ahora ha vuelto a depender orgánicamente de de defensa en el C

Voz 1 04:44 bueno será

Voz 0378 04:46 no solamente pidió la vicepresidencia es que pidió las cosas más le hizo el Gobierno a Pedro Sánchez que es lo que que es lo que no puede ser lo que llevó a que no se pudiera hacer

Voz 0554 05:00 que yo creo perdona la ganar yo yo yo yo creo en primer lugar es una evidencia que aunque es su obligación una campaña o precampaña electoral que lo dirigente del Partido Socialista diga que van a tratar de formar un gobierno monocolor porque eso sería consecuencia de una mayoría absoluta que no le da ningún sondeo aunque nunca sabemos lo razonable que haya un gobierno de coalición la experiencia ha demostrado que Pedro Sánchez está dispuesto a pactar con Ciudadanos porque llegó a firmar un acuerdo con ello dispuesto a pactar con Podemos porque porque llegó otro acuerdo con ello luego llegó también a un acuerdo más y más restringido pero también llegó un acuerdo con nacionalistas y separatistas para la moción de hacerlo de la manera que yo creo que parte el Partido Socialista cualquier fórmula que le la mitad más uno La Habana aceptar sin embargo ciudadanos pues ha dicho que no va a aceptar pactar con el Partido Socialista pero como decía Quijote cosas verde de hecho crudo como decía

Voz 0860 05:54 los entre yo solamente ha excluido a mucha gente menos la extrema derecha enseño es decir el señor Rivera si Rivera no ha excluido la derecha lo mismo que tampoco la la excluido el señor Casado que se declaran en régimen de autodeterminación out constitucionalista grandes valedores de la democracia y de la Transición después están abriendo la puerta a la extrema derecha

Voz 1 06:18 comedia que estamos hablando de la extrema derecha de Vox cuenta estos as

Voz 1071 06:21 bueno es que la otra noche contamos donde iba a empezar Vox su campaña que iba a ser en Covadonga donde el Caudillo Don Pelayo se impuso a los musulmanes en el año setecientos veintidós

Voz 0554 06:30 hará allí

Voz 1071 06:31 una ofrenda Abascal nuestros compañeros de Asturias han hablado con el aval de Covadonga se llama

Voz 0860 06:36 bolso Mariño Covadonga

Voz 2 06:38 gente para Vox es un lugar pues el sagrado porque es aquí recibimos a todo el mundo lógicamente no es nada más que para venir a rezar Hinault para otros fines ni políticos ni de otras realidades que puedan utilizar a la propia Santín

Voz 1 06:57 a mí de Covadonga no le gusta que empiece la campaña de Vox en Covadonga es normal

Voz 0554 07:02 mal porque en fin efectivamente cuando estudiamos el colegio ella no la batalla de Covadonga parece ser que ni siquiera existió acercan en pues hubo una resistencia

Voz 1 07:13 de los de los disparo

Voz 0554 07:15 los que que se refugiaron en esa montañas tremendas bellísimas de de Asturias y también de Cantabria para parar la invasión pero vi hubo escaramuzas si ir yo creo que ha a los invasores no no no les interesó lo seguir más allá hay de captar sí porque además es muy difícil fijaros y difícil tomar esa zona que años antes au siglos antes cuando los romanos que eran alguien en el en en en la en la

Voz 1781 07:43 el arte de la guerra quisieron controlar plenamente Hispania tuvo que venir Octavio a rendir Cantabria y Asturias porque no podían tú crees que Abascal sabe todo esto

Voz 0554 07:55 va yo leía no hay ayer me entrevistó antes entrevista que le hizo Fernando sabe Cristina Fernando Sánchez acritud sobre Irak dijo él yo no digo que se ha leído muy poco

Voz 0860 08:06 sobre la vida sobre la naturaleza de la batalla de no lo tengo la memoria partida porque no me acuerdo si fue el Idrissi o o el Macquarie uno de los dos historiadores árabe dan la versión de cómo fue la batalla de Covadonga ahí joder incide al cien por cien el ojalá decirlo Emilio Contreras de esta forma si sino encuentra sino encuentra acogida en estos religiosos de Covadonga cualquier partido de extrema derecha encontrar en todos contra cariño hijos for en en el Valle de los Caídos donde

Voz 0554 08:41 el hombre oficioso bien dispuesto

Voz 1 08:44 esta argelinos tan épico no está hecha para tocar

Voz 0378 08:48 novillos yo sólo le tengo que decir una cosa Sastre quedan Pelayo en el Rey asturiano reguló

Voz 3 08:59 ves ella si es que Sastre me estaba diciendo ahora toreando nos cuentes lo que sí porque estará adelante sólo puedo contar Sastre me estaba preguntando ahora hay si tu trabajaba cuando lo de Covadonga atención al dato entonces yo no pero se ve que Carmen sí

Voz 1 09:15 yo me levantaría era por desgracia no sabes

Voz 0378 09:20 asturianos tenemos bastante conocimiento de este tema

Voz 1 09:23 de Jaume enorme Jaume lo sabe muy bien pero avisando Aíto Vasallo histórica avisando y entonces lo preparamos de otra manera tú pero anoche contamos cómo Vox amenaza al Gobierno de Andalucía con tumbar los Presupuestos incluye en las cuentas una partida para la memoria histórica o contra la violencia de género en la sesión de hoy del Parlamento andaluz se ha producido un pasaje lo van a escuchar ahora que resulta muy gráfico porque la diputada ultraderechista Ángela Mulas ha pedido la sanidad pública andaluza que deje de incitar al aborto así es como ha respondido el consejero Jesús Aguirre

Voz 4 10:00 que un embarazo no deseado las mujeres se encuentran en una situación difícil

Voz 1 10:04 por norma general desde la sanidad pública

Voz 5 10:07 eh animan a las mujeres al aborto la Conselleria está a favor de la vida a favor de la habido desde la fecundación hasta el final señoría la ley la ley a la ley disparó todo lo cual óbice que debuta con serias ofrezca un asesoramiento integral a la mujer ante un embarazo no deseado

Voz 0860 10:27 era previsible no estar claro pero también era previsible que no esté pasando nada quién sí porque ya han sean sus ocurrido suficientes escarceo como para el Gobierno hubiera traído una crisis Hinault esto lo que llamamos en mi tierra Juana esto ese dicen para iba Se para al final está todo preparado sea tu tu grita yo te respondo pero el Gobierno no está en peligro y vuelvo a insistir hay cuestiones programáticas ideológica suficientemente graves como para que el Gobierno pudiera haber empezaba estallar no va a estallar osea que no se haga nadie ilusione porque el cemento entre la derecha y la extrema derecha en Andalucía es de primera calidad no sé si es Portland pero

Voz 1 11:08 es muy bueno Emilio asentía con la cabeza está de acuerdo si no ellos

Voz 0554 11:14 en eso ha habido un cambio radical en lo que se producido en la vida política en nuestro país es lo que ha ocurrido a lo largo de cuarenta años y es que hubo desde el primer momento la transición una línea si me apuras una frontera un muro entre la derecha extrema derecha porque lo que les separaba entonces es que la extrema derecha no quería ir hacia la democracia y hubo una derecha reformista y otra de de la derecha democrática contribuyó de una forma determinante a que la demócratas instalaron España no sólo esa derecha pero jugó un papel muy importante esa derecha fue criticada incluso calumniada por la por la extrema derecha pero la extrema derecha fue derrotada siempre las urna y ahora por una serie de circunstancias alguna vez hemos recordado pues la crisis de Cataluña la crisis económica es de extrema derecha ha rebotado yo tengo mi duda de que no sean los herederos de aquellos de la escena

Voz 0378 12:06 yo creo que sí que son herederos de aquella extrema derecha lo que hay que ver es la capacidad de las otras dos derechas para volver a embridar los es decir la amenaza ahora es que no le van a apoyar los Presupuestos ávido tras amenazas y al final no no no sean con Bruce hay exigencias no se han cumplido veremos qué pasa con los presupuestos que incluyen esas dos partidas que irían en contra del idea

Voz 1 12:33 Ellos además son teóricamente ahora mismo son las que ponen como condición que se retiren para apoyarlos pero

Voz 0860 12:38 habrá que no se arregle con una buena bandeja de pestillo ahora en Semana Santa

Voz 1 12:42 es verdad mejor para los andan sobre la irrupción de Vox entre las frases de Sánchez de esta noche en la entrevista que tenía esta esta reflexión sobre esa irrupción de Vox en el Congreso sea posible irrupción dice que no le preocupa tanto que la ultraderecha llegue al Parlamento

Voz 1722 12:54 además otra cosa que es lo que más me preocupa mi como presidente del Gobierno pero también como ciudadanos de país pues no tanto la representación parlamentaria de la ultraderecha honestamente no tanto porque no van a ganar las elecciones nunca las van a ganar este partido este país mejor dicho no es de ultraderecha cuál es el problema cuál es el riesgo lo que estamos viendo que están radicalizando las posiciones del Partido Popular y de ciudadanos que están poniendo en cuestión consensos que durante estos últimos cuarenta años

Voz 1 13:23 vamos por esta es una buena lectura sin eh no no no no que entren que que entrarán en la cantidad que sea pero evidentemente como dice gobernar pero sí que Se sean mimetizado los otros partidos

Voz 0378 13:35 lo vimos claramente cuando se estaba negociando el acuerdo para la Junta de Andalucía como durante una semana o diez días Pablo Casado asumió completa

Voz 1 13:50 todos los argumentos de brazos

Voz 0378 13:53 afortunadamente el partido se les Seller releer reveló tuvo que dar marcha atrás y de hecho el el pacto que se firmo

Voz 1 14:03 pues no tiene nada tenía hablar con la con ese con ese primer documento con la sequía

Voz 0860 14:09 porque ahora lo que ha ocurrido es que el muro que durante muchos

Voz 0554 14:11 Josep ahorró a la derecha extrema derecha sea demolida

Voz 0860 14:14 también lo que está ocurriendo desgracia esta extrema derecha la derecha está refrescando alguna de sus política hay algunas de sus ideas programática que no era capaz de poner en en de manifiesto lo hará con la extra con el argumento de que ya está aquí la extrema derecha para las sacan sinvergüenza pero bueno a mí me da la impresión era una impresión ante del programa estaba hablando Emilió Amical Clemente sobre esto de que hay una parte de la derecha que bueno no tiene el voto decidido hoy probablemente la radicalidad de Pablo Casado esté haciendo de que mucho votante derecha moderado democrático no no se atrevan a votar por ninguna de las opciones que están ofreciendo la derecha en a la sus radicalidad independientemente de que sea aproxime cuando se aproxime más Gomendio la derecha a la ultraderecha lo que sí está siendo cierto Iker Eugen eso Pedro Sánchez a eso de que la la derecha en España se está radicalizando de una manera desconocida en estos cuarenta años eso es lo que ha dado lugar a que todos los

Voz 0554 15:15 digo detectan que hay entre tres y cuatro millones de españoles que a la fecha de hoy todavía no tienen decidido su voto y la mayoría de ellos no todos están en el bloque de la derecha que no se ven claramente identificado con ninguno de la la

Voz 1 15:27 la página internacional hoy nos lleva a Washington no nos iba a Londres por que se está celebrando allí el setenta aniversario de la OTAN aunque es verdad que hoy lo de celebrar es decir se celebra en Estados Unidos Trump no parece que sea un devoto de esa organización encima de la mesa están las relaciones con Rusia al desafío de China y el dinero que aporta cada país socio corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 15:46 hola buenas noches lo que más preocupa parece es la avería

Voz 1 15:48 va del Gobierno ruso si la OTAN cree que

Voz 1510 15:51 Rusia está convirtiendo el mundo en un lugar más peligroso el secretaria general Jens Stoltenberg

Voz 6 15:57 oh

Voz 1510 16:00 asegura que la OTAN se prepara para afrontar un escenario sin el Tratado de Fuerzas Nucleares de rango intermedio que regula la proliferación de armas nucleares desde finales de los ochenta y que Rusia dice vulnera constantemente y Estados Unidos ha amenazado con romper ante las agresiones continuas en el mar Egeo Stoltenberg ha anunciado medidas para aumentar la cooperación con Ucrania Georgia y reforzar la presencia militar España de hecho tiene dos fragatas está desplegando tropas mecanizada y Fuerza Aérea a la zona la Alianza Atlántica ha tratado por primera vez en su historia el avance de China lo explicaba el ministro de Exteriores Josep Borrell

Voz 0554 16:34 la tecnología es el nervio de la guerra

Voz 7 16:37 esta cada vez más evidente y la potencia tecnológica que representa a China su avance en algunos sectores ha creado una preocupación Nueva York la hemos tratado va

Voz 1510 16:49 durante el otro gran tema ha sido la salida de tropas internacionales de Afganistán y la lucha contra el terrorismo internacional los países de la OTAN han intentado mostrar unidad y cohesión en su setenta aniversario a pesar de las críticas del presidente Donald Trump a los países que no destinan el dos por ciento de su PIB a la Alianza a las tensiones con Turquía que pretende comprar a Rusia ese sistema de misiles antiaéreos que para la OTAN supondría

Voz 1 17:13 una amenaza porque podría comprometer información importante de la Alianza gracias Marta buenas noches hasta luego vamos a buscar las apuestas de del periodo que el diario Hoy de Badajoz Manuela Martínez subdirectora muy buenas noches hola Manuela que nos encontramos en el diario Hoy de Badajoz

Voz 8 17:32 buenas voces nosotros dábamos como noticia principal mañana que le las consultas médicas el servicio esto me salí de Salud ha decidido abrir por la tarde como una prueba pues para luego hacerlo en verano si le sale bien pues porque hay el problema que hay en toda España de que faltan médicos falta a las consultas sí era muy tarden entonces estando blandos a hiriendo a los médicos algunos me dijo es que trabajen por la tarde hispanista puesta de noticia principal luego llevamos una foto preciosa que seguro daño a nadie en España que vuela el rebaños de ovejas merinas negras más grande de Europa que está en en giró en la en la Siberia extremeña añadí un pastor que hace que que se ecologistas y las tiene que cuando las tiene como ahí como un tesoro es una es una Dana que vende pues para hacer mantas de diseñen Dinamarca porque es especial una manita después llevamos también la presentación del festival de Mérida de la próxima temporada verano sí que tenemos a Concha Velasco y a Rafael Amargo portada llevábamos también otro de los temas del día que la de El Ángel y el señor que ha sido detenido y luego puesto en libertad por la eutanasia de de su esposa ese caso tan tan triste

Voz 1 18:59 tan tan impactante Manuela Martín directora del diario Hoy de Badajoz muchísimas gracias y enhorabuena por llevar en la foto de portada un rebaño de ovejas muchísimas gracias hasta luego cosas que salen

Voz 1781 19:11 del día a día político de

Voz 1 19:14 este mantra de la campaña electoral nos queda el cuaderno de frases así

Voz 1071 19:17 sí hay varias frases hoy la Asociación Arco por empecemos por aquí ha denunciado ante la Comunidad de Madrid que existe otra página web está ofreciendo servicios para curar dice la homosexualidad son las mismas obsesiones que tiene el obispo de Alcalá las mismas milongas que instamos incumplen la Ley autonómica de Madrid el psiquiatra Aquilino Polaino colaboran este curso todo esto entrecomillas

Voz 9 19:40 sí que el niño se llama alguno que el explique flotando hay tocando oración algún día inhibirá cuando Kelme más otros y sentir placer de sentido placer

Voz 1071 20:01 la bueno pues esto es lo que denuncia la Asociación Arco cuatro de cada diez jóvenes no distingue la información verdadera de los bulos Google y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción han puesto en marcha un programa para fomentar el pensamiento crítico para que los adolescentes sean capaces de discernir entre una cosa y otra Francisco Ruiz ex presidente de Google en España

Voz 10 20:23 tenemos un objetivo ambicioso que es formar a treinta mil adolescentes de todo el territorio nacional para que sean conscientes de la importancia de chequear la veracidad de los contenidos que reciben por la distintas plataformas que utilizan sobre todo esto es muy importante también para que valoren lo que supone la información con rigor que cuesta mucho dinero y mucho tiempo a los medios de comunicación

Voz 11 20:42 sí es importante si son trabajo vamos ingente me parece clara

Voz 1071 20:46 la Federación de asociaciones en defensa de la sanidad pública ha denunciado hoy que en el último año han seguido creciendo las privatizaciones sanitarias y que también aumentado esta es una buena foto del país aumenta el número de seguros médicos privados por las listas de espera esta razón atribuye no por comunidades Madrid Cataluña siguen siendo las más privatizadas frases del portavoz de esta federación de asociaciones que se llama Marciano Sánchez Bayle

Voz 12 21:10 ha habido claramente ha habido un momento de la privatización a nivel a nivel general no con insisto con muchas diferencias entre la comunidad autónoma que se han incrementado respecto al respecto al año anterior no ha habido un incremento pero Kabir un momento aseguramiento privado un aumento en el gasto el bolsillo privado probablemente debido a a la mejora de la situación económica no en cuanto mejoren la situación económica más capacidad tienen las personas para para pagar de su bolsillo prestaciones en el sector privado no

Voz 1071 21:40 el Unicef está recogiendo firmas para pedirle al nuevo Gobierno el que salga de las elecciones que amplíe las bajas de maternidad hasta los seis meses y también bonificaciones para las empresas que promuevan la flexibilidad o que se analicen los horarios Éstas son frases de ese vídeo que ha lanzado una

Voz 13 21:55 se está viviendo a mi madre por su trabajo Half menos y de estar más tiempo en casa es parece ser a trabajar y todo eso era Alves nada Merce se ponen nerviosos y se la

Voz 14 22:10 el vídeo a los niños se se visten como has visto Antero los niños se visten de lo que hacen sus padres en la vida real como los adultos y entonces dicen que les parece el trabajo de sus padres impiden a los jefes

Voz 1 22:23 hagan trabajar tanto en tantas cosas y ahí ahí lo dejo ahí es importante remarcar ahí lo dejo ya muerto Alberto Cortez ha muerto a los setenta y nueve

Voz 1071 22:32 años el cantautor Alberto Cortez cantante argentino que ha fallecido a primera hora de la tarde en Madrid

Voz 15 22:38 a partir de mañana empezar la amistad debido a partir de mayo área Mori la mitad de amarte maya en empresario a partir de maña Suárez impedido a partir de Payá área vive una vida masiva

Voz 16 23:07 qué maña empezar escondidos

Voz 11 23:08 porque por mejor para muchas generaciones Alberto Cortez era una voz inconfundible y en cambio para los más jóvenes os lo hemos podido comprobar en la reunión del carro del equipo esta tarde como no no sabía quién era

Voz 16 23:21 ahora pero seguí hasta el día y aprende

Voz 11 23:26 pero imagínate Marcos Granado nuestro técnico llegó a trabajar con él fíjate cuántos años tiene Marcos

Voz 16 23:34 tiene los mismos que ya fuisteis a los cuántas en Covadonga entonces

Voz 15 23:48 y a partir de vaya que si piedad civil la victoria

Voz 11 23:53 la verdad es que esto es maravilloso invicta a ver si os vais a descubrir Alberto Cortez joven pues no sabía

Voz 16 24:06 quién era pero a lo mejor es que no tiene

Voz 1 24:09 cultura musical tienes que dar paso a Ramoneda que ese tema al tiempo Ramoneda

Voz 6 24:13 el dietario

Voz 17 24:17 ahora podemos decir que no sólo es la económica la corrupción del PP sino también política poroso alevoso fraudulento ilegítimos las instituciones del Estado para destruir las otras ver salarios politicos teníamos indicio de ello en relación con el independentismo catalán ahora sabemos que también fueron a por Podemos más saldrá Pablo Casado no se da por enterado pero tarde o temprano tendrá que responder el es hoy el representante de la marca PP depositario del legado de Mariano Rajoy de Jorge Fernández Díaz y los hechos son tan graves que es vano el intento de sepultar los con una campaña de ruido patria Otero algo tendrá que decir Casado ante noticias que sólo agrandar la desconfianza en un partido que parece que se crió dueño de este país y que todo estaba permitido Toro patios de una votación en el Parlamento catalán premonición de un fin de etapa el independentismo empieza a estar atrapado en el coste estratégico que se ha impuesto los gestos simbólicos empiezan a tener costes la sensación de legislatura agotada se expande tanto es así que la CUP ha dado la espalda al Govern con un hecho relevante el motor de la iniciativa que pide al presidente que convoque elecciones ha sido el P siete el único que podía arrastrar el número de votos necesarios para infringir la primera derrota parlamentaria lo que nunca consiguió ciudadanos que en un ataque de celos ha dudado hasta el último momento en apoyar la moción por primera vez la Unión Europea reconoce Gibraltar como colonia en España se celebra como un éxito pero y éxitos envenenados Si el criterio es territorial si Gibraltar es una colonia por formar parte de la piel de toro qué pasa con Ceuta y Melilla hizo criterios democráticos los gibraltareños con su voto han mostrado de forma abrumadora su voluntad de pertenece

Voz 18 25:56 en Gran Bretaña osea que mejor no fanfarrón era demasiado

Voz 11 26:08 hoy terminamos aquí Carmen del Riego Javier Aroca Emilio Contreras buenas noches buenas noches buena semana hasta la semana que viene Sastre a nosotros nos queda un día mañana búsqueda pero vamos son inversores son unas horitas venga mañana a partir de las ocho como siempre con todos ustedes les esperamos feliz noche

Voz 6 26:43 veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 19 26:56 sigue ahora Veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Iker la Roma Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 20 27:08 Manuel sabores Almudena Grandes Iñaki

Voz 1 27:11 Pilar Elías Queralt

Voz 19 27:14 Doña Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch varios la Urrea Emilio Ontiveros

Voz 21 27:22 el mundo no se explica solo

Voz 20 27:25 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo compró

Voz 6 27:30 Antonio Garrido en la SER

Voz 21 27:35 impresión de tela pedanías del Congo no venías de un sitio tampoco idílico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura la memoria el olvido es la falsificación del pasado me así siempre como en España se quiere vivir falsificando el pasado es el referente para no repetir errores que vienes tuvo Fernando VII no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa en el resto no lo sabéis enterado que Nos arruinó culturalmente pero lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar porque es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podría ser yo porque no estoy aquí y que estas haciendo así como comenzar un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual La Ventana séptima temporada con Carlos

Voz 1 28:39 todo vale día ahora no usted que la peor

Voz 19 28:46 lo acabaría claustro de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna con tapiz Broncano

Voz 1 28:54 yo tenía tenía los monólogo pero ya lo de mañana o no Lorena

Voz 19 28:56 que nadie se los regaló sigue los también en Cadena Ser punto com nuestra el esto no radica en la Cadena Ser

Voz 16 29:12 claro usted

Voz 22 29:13 es un programa cercano y sobretodo directo por eso usamos principalmente personas con nombres de dos sílabas para no perder tiempo llegan antes a la información deportiva al turrón nombres de más si la base desgraciadamente así es pero lo estamos un toquecito cariñoso

Voz 18 29:28 Antoñito Juanillo Miguelito Saisó Vito dardos el Deportivo cariñoso y directo como un koala claro que sí monísimo

Voz 19 29:42 Carrusel Deportivo Dani Garrido