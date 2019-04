Hora 25 (05/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0599 00:00 entre las referencias de la derecha a ETA en un país sin ETA y el debate cargado de ruido sobre el derecho a una muerte digna se está quedando una precampaña de lo más constructiva son las ocho las siete en Canarias

en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:34 hola buenas tardes la eutanasia entra en precampaña tras la muerte de María José Carrasco en un suicidio asistido por su marido que anoche quedó en libertad provisional y en este tema Ciudadanos ha decidido marcar distancias con el PP en la eutanasia la derecha no es un pueblo que Marta González PP Albert Rivera C's

Voz 4 00:50 creo que antes de tomar una decisión y antes de lanzar mensajes absolutamente precipitados y electoralistas como los que mandó ayer Pedro Sánchez utilizando de manera verdaderamente inaudita lo ocurrido ayer para lanzar un mensaje contra el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 1715 01:08 yo sé que el señor Casado está en contra de regular la eutanasia pero yo estoy a favor de regularla una manera garantista con consenso la Iglesia católica rechaza la eutanasia porque dice

Voz 0194 01:18 su portavoz la muerte provocada no es la solución los obispos por cierto justifican las terapias contra los homosexuales que ofrece el Arzobispado de

Voz 5 01:26 Alcalá de Henares es una propuesta de acompañar a las personas que lo deseen desde el punto de vista del discernimiento espiritual utilizamos la palabra curación sólo sería legítimamente utilizada desde el punto de vista de la curación no sanación espiritual

Voz 0194 01:46 en Hora Veinticinco les contaremos la ofensiva de PP y Ciudadanos contra las leyes de abusos policiales aprobadas en los parlamentos del País Vasco y de Navarra y resumir hemos la encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña que pronostica que Esquerra será el partido más votado en las elecciones generales en Cataluña Jordi es el director de se veían que Esquerra Republicana hasta Fráncfort vemos que Esquerra Republicana esta fuerte dentro del espacio soberanista que da apoyo al Gobierno decanta claramente

Voz 6 02:11 la balanza a favor de Esquerra Republicana

Voz 0194 02:14 detrimento de Cataluña que sufre un retroceso nada despreciable de treinta y cuatro diputados quedaría en una horquilla de entre veintidós y veinticuatro el PSC sería la segunda fuerza más votada hoy podría subir cinco escaños el PSC por cierto junto a Ciudadanos ha pedido que la Generalitat explique en el Parlamento catalán la creación de un grupo policial dentro de los Mossos d'Esquadra autónomo Hinault dependiente de la Consejería de Interior dedicado a dar protección al presidente y los ex presidentes de la Generalitat en Hora Veinticinco recordaremos la historia que les hemos adelantado esta mañana la mano derecha de Santiago Abascal en Vox fue condenado por una agresión a un grupo de jóvenes de Izquierda ocurrió en mil novecientos noventa y ocho una de las víctimas fue Pablo Iglesias que esta mañana pasaba por Antena tres

Voz 3 02:58 creo en la reinserción este señor participó en la agresión fue condenado pagó la multa que tuviera que pagar y bueno pues entonces formaba parte de una organización de nazis ahora está como Santiago Abascal

Voz 7 03:47 fijarnos como objetivo el descenso de al menos el cincuenta por ciento de la población afectada por alguno de estos indicadores de pobreza energética de aquí a dos mil veinticinco

Voz 1715 03:56 pero entrega diaria del Brexit otro baile de calendarios Theresa May ha pedido a Europa una prórroga hasta el treinta de junio y el presidente del Consejo Europeo proponen una prórroga de un año con la opción de salir en cualquier momento si es que May consigue que su Parlamento apruebe un plan para la ruptura

a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:12 buenas tardes estamos en la previa del partido que puede sentenciar definitivamente la Liga en Primera División mañana en el Camp Nou Barça Atlético de Madrid el Atlético de Madrid parece que va a recuperar a sus delanteros Costa y Morata de cara al encuentro en el Barça Valverde ha confirmado que de embeleso seguirá siendo baja y no estará en el equipo mañana tenemos fútbol de Segunda hoy viernes a las nueve Se abre la jornada con el partido que enfrenta al Tenerife y al Sporting de Gijón y en juego ahora mismo un amistoso de fútbol femenino España Brasil selecciones absolutas minuto setenta y seis de partido las españolas ganan dos uno al al brasileño

Voz 0194 04:45 si el tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:47 las tardes a medida que avance la anoche los chubascos y las tormentas que en las últimas horas han afectado gran parte de la Península irán desapareciendo pero todavía persistirán en el nordeste de la Península especialmente en Cataluña y mucha tensión en los Pirineo

Voz 1715 05:00 adiós a la nevada que será copias y persistente

Voz 0978 05:02 hasta bien entrado mañana sábado en algunos momentos con una cota de nieve por debajo de los mil metros de insistimos intensas sobre todo en cotas medias y altas en muchos casos más de cuarenta centímetros y el fin de semana tiempo cambiante de hecho mañana va a ser muy parecido al de hoy durante la mañana unos claros a partir de mediodía chubascos y tormentas por prácticamente toda la península también a Baleares y cota de nieve en el centro norte de la península en algunos momentos alrededor de los mil metros el domingo todavía algunos chubascos durante la tarde pero con más ratos de sol y la lluvia será menos intensa empieza

Voz 1715 05:33 ahora XXV pedo antes de cerrar al portal vamos a regresar una vez más a la Dirección General de Tráfico la autovía A uno ha permanecido cortada varias horas por varios accidentes simultáneos en los que se han visto implicados hasta medio centenar de vehículos la nieve ha complicado la circulación en varios puntos de la red viaria en la DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 1915 05:50 ardes a esta hora esa autovía de Burgos afortunadamente ha sido reabierta en ambas direcciones eso sí entre los kilómetros noventa y dos y noventa y ocho sólo hay un carril habilitado en cada sentido y además sigue estando prohibido el paso de camiones en esa zona en el resto del país diecisiete carreteras en total están afectadas por la nieve de la red principal están cerradas en Granada la A trescientos noventa y cinco en Monachil entre los kilómetros treinta y dos XXXVIII además son transitables pero con mucha precaución

Voz 8 06:18 a uno en Honrubia de la Cuesta Segovia La

Voz 1915 06:21 en Torremocha del Campo Guadalajara la A52 en Orense a la altura de A Mezquita en Segovia y en Madrid la AP seis entre El Espinar Guadarrama allí en la Nacional VI también en Guadarrama en Madrid así que decir existimos antes de emprender la marcha infórmense de las condiciones meteorológicas y extremen la precaución al volante

Voz 13 07:27 Nadal en esos hombre vasco yo creo que sí espera

Voz 14 07:30 Nadal es un hombre vasco que las pruebas las pregunta

Voz 13 07:32 en euskera no esto es costumbre Maddalena

Voz 14 07:35 qué desordenado tras las eh si bien digo yo pregunto eh si vienen a comer dime te no llame no estabas llamé a la frase tuvo a montarla a eh con vidas me voy

Voz 6 07:52 los sábados a la una de la tarde una hora menos en Canarias y aquí SL

Voz 1715 07:57 nadie sabe nada es no sabíais vasco

los sábados a la una de la tarde una hora menos en Canarias

Hora veinticinco

Pedro Blanco

Voz 1715 08:36 año después de que los cálculos electorales de corto recorrido bloquearon una ley de eutanasia en el Congreso el suicidio asistido de María José Carrasco la detención de su marido por suministrarle la sustancia con la que se quitó la vida esos dos hechos han derivado en un debate con no poco ruido de fondo lo más llamativo el viraje de ciudadanos que después de ayudar al bloqueo de esa ley en el Congreso hoy hoy va pidiendo que se aprobó una ley no lo va a contar Adrián Prado

Voz 0882 09:01 aún sabiendo que este asunto puede ser un punto de fricción con Casado el líder de C's apuesta ahora por regular la eutanasia

Voz 1715 09:07 yo sé que el señor Casado está en yo estoy a favor de regularla pero manera garantista ICO

Voz 0882 09:12 mientras su partido y el PP impiden que el Congreso debata una proposición de ley que el PSOE presentó el año pasado una actitud hipócrita según Pablo Iglesias esta mañana en Antena tres

Voz 16 09:22 las cosas se presentan demasiado tarde y ahora resulta que la Mesa del Congreso controlada por el PP y Ciudadanos frena esto basta ya de hipocresía

Voz 0882 09:30 el Gobierno considera urgente que la despenalización de la eutanasia llegue al Congreso

Voz 17 09:34 con todas las cautelas esto eh ha de llevarse cuanto antes a la Cámara aprobarlo ahí está el bueno el compromiso de este Gobierno para impulsar

Voz 0882 09:46 en el PP piensan que abrir ahora el debate es electoralista

Voz 6 09:50 las cierto pudor

Voz 18 09:52 me preocupa el diría que no me parece razonable es abrir un debate en plena campaña electoral a raíz de un tema concreto que por supuesto no me atrevo a juzgar ni mucho menos

Voz 0882 10:03 desde Vox cargan contra la izquierda por no defender dicen los cuidados paliativos por ser muy caros

Voz 1715 10:08 abrir un debate sobre una realidad en la campaña electoral a los partidos a algunos les parece mal pues cuando se va a debatir cada uno tendrá que proponer sus soluciones a los problemas y éste parece que lo es desde luego para la gente que sufre bueno

Voz 1906 10:21 no hay debate sobre la vida en el que no en

Voz 1715 10:23 de la Conferencia Episcopal el portavoz de la Iglesia católica en España elaborado un argumento ensaladilla en el que ha mezclado todo termina por ser un tanto indigesto en el que cabe desde la eutanasia a las pateras del Mediterráneo

Voz 19 10:37 la muerte provocada nunca es la solución a los conflictos mi del caso de la aborto bien el caso de la eutanasia en otros casos digamos más de la vida ordinaria en el que la muerte sino provocada Si ves al menos consentida por ejemplo tantas personas que mueren en el Mediterráneo queriendo entrar en nuestra Europa

Voz 1715 10:59 sólo lo tienen las pateras el aborto y la eutanasia todo en el mismo argumento de este portavoz

Voz 1906 11:05 además ha justificado al Arzobispado de Al

Voz 1715 11:08 ha justificado por tanto que la Iglesia católica ofrezca terapias de curación espiritual dice el a los homosexuales su argumento da un poquito más allá claro el y lo coser fino en este caso de la curación espiritual Se puede derivar en una curación de Otto

Voz 5 11:24 tipo la propuesta del COP diocesano de Alcalá es una propuesta de acompañar a las personas que lo deseen desde el punto de vista del discernimiento espiritual utilizamos la palabra curación sólo sería legítimamente utilizada desde el punto de vista de la curación osa naciones Spirit

Voz 1906 11:46 igual bueno volvamos a la precampaña con una de las

Voz 1715 11:49 las paradojas más sonoras ETA ya no existe pero algunos no paran de hablar del terrorismo y al terrorismo de ETA la banda terrorista Il vuelven a ser un argumento de desgaste fundamentalmente en boca de Partido Popular y de Ciudadanos ayer Bildu apoyó los decretos leyes del Gobierno William preguntado por esas críticas de la oposición a la ministra portavoz

Voz 17 12:09 que de nada de nada eh la moción de censura constructiva que prosperó en España fue eh un asunto de dignidad política de devolver la dignidad política las instituciones y ahí se alinearon las fuerzas políticas que así decidieron eh hacer eh entre ellas eh eh a los que usted conoce e ir echamos de menos algunas que no se alinearon desde luego puesto que era efectivamente una devolución de la dignidad política de las instituciones

Voz 1715 12:42 bueno PP y Ciudadanos quieren que el constitucional tumbe las leyes de abusos policiales aprobadas por el Parlamento vasco también por el Parlamento navarro Ciudadanos ha anunciado que va a acudir al Defensor del Pueblo para que recurra ante el Constitucional algo que también va a hacer lo de recurrir al Constitucional el partido popular Pablo Casado

Voz 20 13:00 abrimos al alto tribunal para intentar resarcir una sesión parlamentaria ignominiosa contra las fuerzas y cuerpos de seguridad el Estado contra las víctimas del terrorismo para intentar paliar una humillación que no merecía España e inquieta poco merecían desde luego nuestros policías nacionales y guardias civiles

Voz 1715 13:21 en ese debate de ayer en el Parlamento vasco el portavoz de EH Bildu llegó a acudir Sar a los representantes que asistían ese debate de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre otras cosas les llegó a acusar de ser nazis os representantes de nazis fanzine en Catalunya encuesta del Centro de Estudios de Opinión centro que depende de la Generalitat con proyección de resultados en esa comunidad en las próximas elecciones generales los datos más llamativos Esquerra sería el partido más votado a una distancia no menor de Cataluña que no tendría un buen resultado por comparación con la anterior el PSC sin embargo sigo conseguiría si o sea optaría hasta la segunda posición Barcelona Albert Prats

Voz 1906 13:58 el independentismo mejoraría su resultado en el Congreso ya en total ganarían tres escaños más respecto las últimas generales a Esquerra Republicana va en auge el partido duró yunquera sería la fuerza más votada prácticamente empatado a ello está el PSC el efecto de Sánchez les situaría en segunda posición casi doblando la representación que tenía hasta ahora las Cortés según esta encuesta los Comunes se llevan el peor batacazo ganaron las últimas españolas en Cataluña ya está vez sería en el tercer partido perdiendo entre tres y cinco diputados por el camino detrás está Jones para Cataluña que a pesar de tener Jordi Sánchez como cabeza de lista no mejora su resultado perdería entre uno y tres escaños y han Ciudadanos el anuncio de Inés Arrimadas según el CEO prácticamente ni suma ni resta pintan bastos para el PP porque sólo conseguiría dos diputados Vox no llegaría al uno por ciento resultados que por cierto pueden cambiar mucho porque según el CEO uno de cada tres catalanes aún no sabe qué votar

Voz 1715 14:54 ahora con un treinta y tres por ciento de indecisos es difícil que las encuestas sean científicas que acierten al cien por cien en Euskadi esta tarde ha presentado su dimisión el candidato de EH Bildu a las elecciones europeas era el número dos de la lista que encabeza Oriol Junqueras Inite asumiendo públicamente que ha tenido actitudes inaceptables después de una ruptura sentimental Bilbao Eva Domaica

Voz 0599 15:18 en una nota remitida a los medios Yosu jurista informa de que renuncia por haber mantenido actitudes inaceptables que han causado daño a su ex pareja sentimental como el envío de mensajes fuera de lugar y sin el consentimiento preciso explica que se encuentra en un estado físico emocionalmente frágil a consecuencia de la ruptura de esa relación sentimental el ex director de Garay va de número dos en la lista ahora repúblicas que encabeza Junqueras hoy hace tres semanas precisamente participa

Voz 5 15:44 están en el debate de europarlamentarios vascos de la venta Euskadi

Voz 0599 15:47 y allí mencionaba los derechos de las mujeres y la igualdad como uno de sus objetivos en la Eurocámara

Voz 21 15:53 trabajar por el reconocimiento internacional de Euskalherria por la puesta en libertad de los presos y presas políticas derechos de las mujeres e igualdad más trabajo y lucha feminista junto con el resto de fuerzas fuerzas progresistas europeas trabajar para mejorar el día a día de la ciudadanía vasca europea

Voz 0599 16:10 EH Bildu ha aceptado la renuncia ha iniciado un procedimiento para aclarar lo ocurrido pero mientras tanto suspende de militancia Juaristi de manera cautelar la coalición abordará en breve el nombramiento de un nuevo candidato podría ser Lorena López de la Calle que perdió las primarias frente a Juaristi

Voz 1715 16:23 algo más para cerrar este capítulo una historia que hoy les hemos desvelado en la SER el pasado de quién hoy es la mano derecha del líder de Vox se llama Kike Méndez Monasterio que a finales de los noventa del año mil novecientos noventa y ocho fue condenado por una agresión a un grupo de estudiantes de izquierdas y entre ellos estaba Pablo Iglesias Mariela Rubio

Voz 0599 16:41 así según la sentencia sobre el caso Pablo Iglesias y otros dos estudiantes recibieron puñetazos patadas y amenazas como os vamos a rajar vamos a

Voz 1715 16:49 Villar así hablaba en Telemadrid en marzo del noventa

Voz 0599 16:51 ocho Un jovencísimo Pablo Iglesias

Voz 22 16:54 dando patadas os tus compañeros con contusiones en las piernas y el tórax puñetazos en su altos el tipo rojos de mierda

Voz 0599 17:00 por este ataque fue condenado por lesiones y amenazas Kiko Méndez Monasterio y otro ultraderechista militantes ambos del grupo Alianza por la Unidad Nacional que comandaba el híper ultra Ricardo Sáenz de Ynestrillas hoy Kiko Méndez Monasterio es el principal asesor del líder de Vox es el responsable de elaborar los discursos de Santiago Abascal y considerado su mano derecha Vox se ha negado a responder a las preguntas de La Ser pero el secretario general del partido Javier Ortega Smith fue preguntado hace pocos días por un caso semejante Un miembro de Vox en Toledo condenado por una agresión ultra en el noventa y cinco también en la universidad

Voz 8 17:31 no hay alguna persona que lleva aparejado esos hechos que dice usted eso es contrario a nuestros valores a nuestros estatutos será expulsado

Voz 0599 17:40 Kiko Méndez Monasterio en conversación con la Cadena SER ha relativizado los hechos hablando de algo que sucedió hace veinte años

cadena SER Hora veinticinco

Pedro Blanco cuestan los viernes

Voz 1715 19:03 sociales la autoridad fiscal independiente ha hecho los cálculos y según sus cuentas del coste supera los novecientos millones de euros una décima más de déficit que contradice algunos discursos alarmistas sobre el coste supuestamente desaforado de medidas como la ampliación del permiso de paternidad o la cotización de las cuidadoras Rafa Bernardo

Voz 1762 19:21 la Autoridad Independiente fiscal cifra en novecientos veinte millones de euros el coste de las medidas aprobadas en las últimas semanas por el Gobierno Sánchez las que más desembolso suponen el pago de las cuotas de la Seguridad Social a los cuidadores no profesionales unos trescientos quince millones la recuperación del subsidio para mayores de cincuenta y dos años doscientos cuarenta millones y la ampliación del permiso de paternidad doscientos veinticinco millones pese al gasto extra de los viernes sociales la aire rebaja en una décima su previsión de déficit para este año hasta el dos coma uno por ciento porque el rechazo de los presupuestos hace que no se pongan en marcha medidas previstas en las cuentas del Ejecutivo que hubieran aumentado el gasto como las inversiones ferroviarias recogidas en el proyecto además la marcha de las

Voz 1715 20:00 de Naciones sociales mejor de lo esperado contribuye también

Voz 1762 20:02 apuntalar las cuentas en todo caso el déficit previsto por la autoridad sigue quedando muy lejos de la cifra oficial

Voz 1715 20:08 en el uno coma tres por ciento fijado por Europa el Consejo de Ministros de hoy ha aprobado algunas medidas con las que quiere reforzar ese calendario de viernes sociales medidas alguna relativamente descafeinada como un plan contra el paro de larga duración que no tiene ninguna no la relevante no tiene presupuesto nuevo es una recopilación de políticas ya existentes ha provocado la queja de los sindicatos bueno escuchar a Mari Carmen Barrera de UGT ya Magdalena Valerio la ministra de Empleo

Voz 26 20:31 última hora en la aprobación hoy por el Gobierno del plan que considera bien orientado aunque falto de planteamiento operativo iré concreción suficientes

Voz 17 20:39 han con lo han considerado un brindis al sol bueno bien pues lo peor son los lunes al sol cuál es la gran suerte de que como en el Ministerio de Trabajo migraciones y Seguridad Social practicamos el tripartito cómo van a poder participar también en la evaluación en el rediseño Si ese requiebro

Voz 1715 20:58 el Consejo de Ministros ha aprobado también un plan para reducir el número de pobres energéticos en nuestro país hay ocho millones de hogares con pobreza energética y el Gobierno querría reducirlos a la mitad Javier Gregory

Voz 0882 21:08 las compañías eléctricas ya no podrán cortar la luz cuando el frío sea extremo esta es sólo una de las diecinueve medidas que establece la nueva estrategia que tiene por objetivo reducir a la mitad el número de hogares que no pueden pagar el recibo de la luz donde viven ocho millones de personas como explicaba la ministra transición ecológica Teresa Ribera

Voz 7 21:26 el descenso de al menos el cincuenta por ciento de la población afectada por alguno de estos indicadores de pobreza energética de aquí a dos mil veinticinco del curso

Voz 0882 21:34 ministros también ha aprobado el Real Decreto de autoconsumo que por fin simplifica los trámites para instalar por ejemplo unos paneles solares en nuestro tejado Mario Sánchez Herreros es economista y responsable de la empresa solar Equo tenemos que congratularnos de que tenemos una herramienta que debería

Voz 1715 21:49 ya desencadenara un auténtico boom

Voz 0882 21:51 de autoconsumo en nuestro país además a una comunidad de vecinos a una industria les sobra energía puede devolver a las compañías eléctricas tienen que compensarlo

Voz 27 22:02 la crónica

Voz 1715 22:03 del mundo el proceso goma en el que se ha convertido el Brexit la duda ahora es cuántos meses durará la prórroga Si algo menos en su carta a las autoridades europeas aussie algo más un año que es lo que proponen en Bruselas y allí vamos el pastor

Voz 0738 22:18 exactamente sí con las elecciones europeas como problema para mí porque lo que implica la ofertas que deberá convocarlas como cualquier Estado miembro convocarlas celebrarlas en mayo porque a no ser claro que laboristas y conservadores británicos lleguen a un acuerdo ultra rápido Ivo tiene el Tratado de salida antes del día D la cumbre las europeas son para el resto la alternativa dicen a la falta de garantías sobre el futuro político británico y esto quiere decir que esta oferta supone una nueva presión para el diálogo también sino surge su efecto antes del miércoles que el Brexit va a quedar aplazado

Voz 1715 22:59 a las nueve en la segunda hora de Hora Veinticinco vamos a entrevistar a Jorge Herralde fundador de la editorial Anagrama llene el tiempo de la gastronomía del vamos a hablar de la marquesa de para ver Ryan Pérez

Voz 1576 23:09 hola Pedro los libros y los autores de Jorge Herralde

Voz 28 23:12 durante cincuenta años reunidos en hundían la vida de un editor las entrañas de Anagrama desde su fundación en mil novecientos sesenta y nueve hasta hoy textos artículos discursos entrevistas en un rato estará con angels y en la gastronomía de cada viernes libro homenaje de recetas a una pionera de la cocina en España en el que participa Martín Berasategui para llegar a las diez música en Hora Veinticinco con Alfonso Cardenal is su sofá Sonoro hoy Joe Cocker tenemos tertulia de oro como cada día hoy los hemos pedido que vengan aquí a aportar oírlo no

Voz 1715 23:42 seis a este viernes a Cristina de la Hoz a María Esperanza Sánchez y a Juan Carlos Jiménez Éstas son para él las claves del día

Voz 29 23:50 cuando se estropeó la convivencia política en España el debate supuestamente económico celebrado hoy en la Cadena SER demuestra una fractura política sin precedentes iba mucho más allá de la idea de rivalidad política en una sociedad democrática importante en este ambiente de crispación radical de la política española es extremadamente difícil abordar temas tan complejos como el autor en Asia que merecerían un abordaje serenos y constructivos pero viendo cómo están abordando parece ser un tema más de esa lucha entre irreconciliables todo y representa la izquierda derecha españolas

Voz 6 24:21 igual de difícil que darle toda la trascendencia aunque

Voz 29 24:24 la tan importante como que un chaval de dieciséis años decida quitarse la vida porque la hacía la vida imposible lo verdaderamente grave es la negación del problema e incapacidad de reconocer que existe un problema de convivencia en los colegios e institutos escondernos significa que el problema no exista de simple cobardía

Voz 1715 24:41 bueno pues la tertulia de Hoy con Juan Carlos Jiménez a quién acabamos de escuchar con María Esperanza Sánchez y con Cristina de la Hoz a partir de las diez de la noche hora son las ocho veinticinco minutos de la tarde a las siete y veinticinco minutos en Canarias

Voz 1906 25:05 buenas tardes y ya está abierto el tramo de la A uno a la altura de Somosierra donde este mediodía un accidente múltiple ocasionado por la nieve ha dejado treinta y cuatro heridos leves y uno grave un aparatoso accidente en el que han estado implicados cincuenta vehículos y que ha provocado retenciones de hasta diez kilómetros a esta ahora en la A1 entre los kilómetros noventa y dos y noventa y ocho sólo hay un carril habilitado para cada sentido y continúan también las retenciones el Ministerio de Fomento ha ampliado su despliegue en la carretera de Burgos y los bomberos de la Comunidad de Madrid también de Castilla La Mancha han trabajado para sacar de allí a los conductores

Voz 0194 25:39 que se han quedado atrapados Rafa ha sido uno

Voz 1906 25:41 los conductores que ha quedado retenido

Voz 31 25:44 pero no esperábamos en absoluto lo que ha pasado ahí sí que los paneles ponía de viabilidad interna circulen con precaución tal pero nada sea el cambio el cambio entre el kilómetro treinta y el kilómetro cincuenta era como de pues de la primavera

Voz 1906 26:00 y es que el granizo y la nieve complicado la circulación durante la tarde en varios puntos de la comunidad vamos a comprobar cómo se circula a esta hora DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 1915 26:09 buenas tardes a esta hora ya sea reabierto como decís la A1 en Somosierra pero sigue estando prohibido el paso a camiones en ese punto en el resto de la comunidad son transitables pero con mucha precaución también por nieve la AP seis entre Guadarrama y El Espinar ya en la provincia de Segovia en la Nacional VI también en Guadarrama así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos antes de emprender la marcha infórmense de las condiciones meteorológicas

Voz 0919 26:35 la otra imagen del día un incendio en un edificio de viviendas

Voz 1906 26:38 las en Puente de Vallecas ha dejado diecisiete heridos leves y ochenta y dos familias que hasta dentro de dos días no podrán volver a sus viviendas todo apunta a una explosión de gas los Bomberos deben garantizar antes que no hay riesgo de colapso en el inmueble y el ayuntamiento ya está trabajando para realojar a estas familias Javier Barbero delegado de Seguridad hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 32 27:00 en principio lo que es con seguridad es que como mínimo van a ser dos noches en cualquiera de los casos se que se ha activado el lunes en la junta del distrito de Puente de Vallecas también un grupo de trabajo y una oficina de atención para los los indirectamente afectados donde habrá profesionales tanto de la Junta como el Samur Social inclusive también de bomberos de cara de información y explicaciones en torno a cuando es la posibilidad de la cuenta

Voz 27 27:25 bueno

Voz 1906 27:28 se lo estamos contando en la SER algo que afecta a los más jóvenes la Comunidad de Madrid ha cambiado los requisitos para que los menores de treinta y cinco años puedan beneficiarse de la deducción por alquiler en el tramo autonómico de la declaración de la renta sino han pagado el impuesto de transmisiones no hay ayuda no tendrán derecho a la deducción dicen los expertos que todos legal pero que ha faltado publicidad Carlos Cruzado presidente de Gestha que es el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda

Voz 33 27:55 quizás se debería haber anunciado más están veía puesto que al igual que se anuncian otras medidas con bajadas de impuestos y con beneficios fiscales pues quizás sí debería haberse dado algo de publicidad a este nuevo requisito incluye para poder optar hasta el lo importante para quienes reúnen los requisitos

Voz 1906 28:14 la Comunidad asegura que la medida no tiene afán recaudatorio y que los ciudadanos tienen la obligación de pagar impuestos

Voz 8 28:21 y en Alcobendas el pleno

Voz 1906 28:23 el Ayuntamiento ha aprobado el mayor proyecto urbanístico planteado nunca allí conocido como el desarrollo de los carriles con la oposición de los ecologistas porque el proyecto linda con el monte protegido de balde de latas ICO lío también político en Ciudadanos dos concejales de la formación naranja han roto la disciplina de voto y han apoyado el proyecto junto a los concejales del Partido Popular que gobierna en este municipio ciudadanos les ha abierto un expediente y la oposición

Voz 1715 28:47 habla de pelotazo urbanístico

Voz 1906 28:49 vamos a Rafael Sánchez Acera portavoz del PSOE e Ignacio García

Voz 1715 28:52 de Vinuesa alcalde el señor Vinuesa que es un hombre que está siendo investigado por malversación de fondos casaca de firmaron un informe de la UCO ha aprobado un pelotazo urbanístico creemos que el Partido Popular es un partido sospechoso en estos temas a Alcobendas

Voz 34 29:08 por fin la tocado la lotería una lotería que si merecía porque desde hace mucho tiempo estaba apostando por uno surgió a la vivienda

Voz 35 29:17 y hoy también han salido a la calle las últimas a las

Voz 2 29:23 para apoyar

Voz 35 29:26 la movilizando los viernes para Amir del ático y también para juntarnos de hacer acciones con nuestros críos que no son más pequeños

Voz 1906 29:34 los jóvenes para exigir medidas contra el cambio climático esta vez acompañados por sus madres nos espera un fin de semana de lluvia frío en la Comunidad la Aemet mantiene activado el aviso amarillas a las seis de la tarde de mañana

Voz 0919 29:45 la nieve en la sierra que tengan un buen fin de semana precaución si salen a la carretera hasta el lunes

veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus calles

Gallego buenas tardes

Voz 0919 30:15 teóricas históricas y mal histórica es la primera vez que la selección española femenina absoluta gana a Brasil pues esos derechos

Voz 6 30:20 partido amistoso se jugaba en Don Benito en la provincia

Voz 0919 30:23 su voz se ha adelantado Brasil con un gol de Marta que ha sido durante mucho tiempo elegirá año tras año mejor jugadora del fútbol mundial y luego un gol Alexia de ellas y otro de Virginia Torrecilla le han dado la victoria a España primera victoria pues enhorabuena del fútbol femenino español sobre Brasil ya sabéis que estamos en año de Mundial en el mes de junio se jugará en Francia al campeonato del mundo y este resultado demuestra una vez más que España la selección femenina española tiene que ir sin complejos al campeonato del mundo ha ganado hoy en un amistoso a Brasil por primera vez en la historia luego estaremos en Don Benito para ver qué han dicho las chicas de la selección española ya sabes que estamos en la previa de una jornada en Primera división que puede ser decisiva que puede sentenciar sentenciar el campeonato porque mañana en el Nou Camp juegan Barça y Atlético de Madrid Si gana el Barça pondrá once puntos de diferencia entre ambos equipos pos faltarán siete jornadas esto estará visto para sentencia pero si gana al Atlético de Madrid hice pone a cinco puntos la Liga la Liga va a tener todavía sal y pimienta ya lo veréis el Barça tiene ya lista de convocados después de haber entrenado hoy de la rueda de prensa de Valverde en la lista de convocados la gran decías que no está de velé que sigue de baja mañana Barça saldrá arriba con Luis Suárez Icon Leo Messi y a Valverde le han preguntado en la previa por Antoine Griezmann después de su casi fichaje el año pasado por el Barça de todos los rumores que hay este año qué espera a Valverde para Griezmann mañana en el Camp Nou

Voz 6 31:55 lo que quiero mañana desde luego es que la gente esté pendiente de nosotros no de los rivales de los jugadores el equipo contrario del equipo rival mira me gusta cuando hoy a otro campo sin lugar alguno de mis jugadores por alguna cuestión sigue pierde mañana nuestro público esté con nosotros encontrada de nadie jugadores libre

Voz 0919 32:10 tomar la decisión que crea conveniente para su futuro y me asusté

Voz 6 32:13 ha más esos sensores cuidado con el jugador pero Illa

Voz 0919 32:16 esta ningún protagonismo quiere para Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid hoy han entrenado bien Diego Costa Morata pero no ahora lista de convocados y viaje a Barcelona hasta mañana Cholo Simeone en la rueda de prensa ha lanzado este mensaje el equipo que le planta cara al Barça en los últimos años de verdad es el Atlético de Madrid ese mensaje va para el Madrid

Voz 6 32:39 claro expresa algo para lo que quieran escuchar lo que dice la realidad la realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad de ganando mañana y me hace sentir muy bien que el Barcelona sado tres años que somos competidores más cercanos que tienen a hechos en los últimos tiempos y eso habla muy bien el trabajo que están haciendo los ella nuestra

Voz 0919 33:04 somos los competidores más cercanos del Barça mensajito a los vecinos del Bernabéu segunda división hoy se abre la jornada con el partido que juegan a las nueve el Tenerife y el Sporting de Gijón y tenemos también balonmano en directo Copa del Rey Se jugaban hoy los cuartos de final creo que todavía en juego algún partido Roberto Ramajo Alicante cómo ha sido la jornada buenas tardes

Voz 0684 33:25 hola qué tal Gallego buenas tardes y acaba de terminar el tercer partido de los cuartos de final con la victoria la Lieberman Cuenca XXXVI XXXIII sobre el Bidasoa Irún por tanto el Cuenca se suma al Granollers ir también al Logroño como equipos ya clasificados para semifinales Logroño Le ganó XXXIII veintiséis a Guadalajara ya de Granollers pasó por encima de Ademar al mar XXIII Granollers XXXI ahora en aproximadamente diez minutos para arrancar el partido de cuartos de final del gran favorito el Barça se enfrenta al Puente Genil

Voz 0919 33:57 pues así bien este viernes el que abrimos el programa como siempre con vuestros mensajes de Whatsapp atención que ha habido varios días la última semana que ha habido oyentes que que no querían que si Maite habla mucho y tal

Voz 2 34:12 aviso enfado

Voz 37 34:17 hola a todos y todas oye mira yo llamar y por qué no voy a poder yo decía porque esta persona actos que nombre agua o pero que no sé qué les pasa algo le pasa mal Noyes oye pues que digan ellos otras cosas si tanto les molesta que yo salga porque si me sacan por algo se no va a ser que sea contraproducente para el programa hombre por favor pues que yo Hanan cosa distinta para que lo saque saquen que por lo visto no les gusta nada que me saquen a Mittal nuevo mirar qué le vamos a hacer discurrir vosotros un poquito ser de otra manera hay decir cosa apetecible apetecibles que son unos muermo señores soy uno muermo eh docto haría ya hombre a Dios

Voz 38 35:18 ahí queda ha dejado vuestros mensajes que vimos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa

Voz 39 35:27 es una critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 40 35:35 de veinticinco a ver cómo es eso de que Zidane no puede contestar por las altas y por las bajas y como no puede contestar genera tensión tensión esto

Voz 1906 35:44 la interpretación de la prensa quién quiere

Voz 40 35:47 tensión cuando sabéis que no puede contestar a esas cosas vosotros entonces la tensión la búsqueda al periodista la prensa a los medios con vuestro doble rasero porque Kiki haya quitar hierro al Barcelona y Atlético de Madrid en cambio con con el Real Madrid que no se juega nada que estáis ahí más a verlas venir venga palo venga palo dejadnos en paz hombre con vuestro doble rasero injusto y tendencioso

Voz 39 36:10 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 14 36:20 cómo me gusta este oyente la verdad empezamos

Voz 0919 36:29 un partido que puede cerrar la Liga Ogier puede abrirla de par en par Barça Atlético de Madrid a última hora de los de Valverde rueda de prensa y convocatoria también Adrià ve buenas tardes hola Gallego

Voz 0017 36:43 qué tal buenas tardes empezamos por la convocatoria que acaba de dar Ernesto Valverde para este partido en la que no está Arturo Vidal por sanción tampoco de embeleso que sigue lesionado y se quedan fuera también Vermaelen y todo vivo en cambio vuelven fieles en el portero holandés que ha recibido ya el alta médica y el central colombiano Jason Murillo dice Valverde que hay y habrá Liga aún que el Barça gane mañana sí reconoce evidentemente que el partido es importantísimo para las aspiraciones del Barça en esta competición Ike un buen resultado mañana les acercaría mucho ya al título pero Valverde prefiere ser prudente y fijarse en las matemáticas

Voz 6 37:20 matemáticamente de cabecera lo es entonces no es definitiva aquí la ley la liga de mucha gente la sentencia en el mes de en el mes de enero queda media temporada entonces y luego cuando resulta que no gana su partido el contrario lo hace vuelve la Liga otra vez porque dice que esto esté sentenciados ni mucho menos mientras las matemáticas no digan lo contrario aquí que seguidas al final

Voz 0017 37:43 de Valverde que el mal partido frente al Villarreal les va a servir para estar atentos mañana ya ha lamentado la baja por sanción de Arturo Vidal que es un jugador que ha dicho que les vendría muy bien para un partido como éste veremos si apuesta por Artur en el centro del campo a pesar de que lleva un par de partidos bastante flojos el brasileño o pone a Sergi Roberto con Rakitic y Busquets

Voz 0919 38:03 tras la duda que hay en el Barça en el At bético de Madrid las dudas tienen que ver con la recuperación de sus delanteros Si ir teniendo en cuenta quién está y quién no está quién se recupera aquí no se recupera como sale el Cholo Simeone en el partido que puede abrir la Liga o cerrar la Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 38:21 qué tal Gallego buenas tardes pues sí evidentemente todas las aspiraciones de la Liga del Atlético Madrid pasan por ganar en Barcelona no entra otra cosa en la quiniela de los rojiblancos que no sea sumar tres puntos y evitar que los sume el equipo de Valverde y como te decía ayer la preocupación era los delanteros será el esguince de tobillo de Moratti los problemas musculares de Diego Costa la buena noticia es que los dos se han recuperado los dos se han entrenado no van a estar sobre todo Morata al cien por cien pero ya es una buena noticia que pueda contar con ellos Simeone lo confirmaba en rueda de prensa mañana en Barcelona

Voz 6 38:51 bueno principio ya lo hubieran entrado dos nudos están bien y a partir de eso puedes iremos en consecuencia de lo que queremos para el partido sí o no

Voz 1576 39:05 y es que la idea Gallego de Diego Pablo Simeone era que jugar el tridente con Griezmann con Morata Icon Diego Costa ponerlo todo sobre el campo pero en los problemas sobre todo musculares del brasileño le hacen albergar la duda de si apostar primero por dos de ellos dejando una bala en el banquillo por si acaso alguno lo pudiera seguir a lo largo del partido y por lo tanto el sacrificado en el centro del campo sería Thomas Party lo demás lo tiene más o menos claro ha cambiado los planes habituales se va a repetir la fórmula de Mendizorroza esto es novia Hanoi viajan mañana por la mañana será cuando den la convocatoria definitiva donde no va a estar el francés Thomas limar por lesión y mañana mismo partirán a Barcelona para jugar ese partido por la Liga

Voz 0919 39:43 bueno pues ahí está el partido de mañana que puede abrir o cerrar cerrar la Liga que sea un gran partido y que por favor no nos lo estropee la mala utilización del bar ocho y cuarenta minutos hora25 deportes en la SER

Voz 1715 41:04 hola

Voz 42 41:06 eh

Voz 14 41:12 mañana el Real Madrid juega

Voz 0919 41:13 con el Eibar en el estadio Santiago Bernabéu después de la derrota en Mestalla la mala imagen que dio el Real Madrid Madrid tiene dos centros de atención uno lo de esta temporada los ocho partidos que le restan al equipo de Zidane para ver si de verdad los jugadores ponen interés aunque no estén jugando nada tremendamente importante y el otro es el año que viene los cambios los que salen los que llegan hoy hablaba Zinedine Zidane había ganas de

Voz 1576 41:40 escucharle pero la última hora en el Real Madrid es noticia es la convocatoria para el partido de mañana que acaba de salir porque hay ausencias significativas Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes la más importante la de Sergio Ramos descansa el Camero el capitán según informa el Real Madrid por decisión técnica que ya han relatado otros valores en estos primeros partidos de Zinedine Zidane que Ramos ha jugado muchos partidos con España que siempre está a disposición del equipo y que por ese motivo de cara al encuentro de mañana lo verá desde la grada del estadio Santiago Bernabéu también se queda fuera Mariano no es noticia Isidre lesionado Dani Carvajal a pesar de hoy ha entrenado con sus compañeros pero fíjate como defendía hoy Zidane a sus futbolistas y como considera que tienen que recuperar el hambre de ganar

Voz 1994 42:26 vosotros sabéis cuánto me me pues también sacar el dato lo que han ganado todos toda esta gente me pues saca por eso no nos no estoy hablando de los tres años que este que que estudio aquí con ellos pero lo que han ganado de hace cinco seis siete ocho años por por por muchos jugadores que estén en esta en esta plantilla muchísimo han ganado Ike este año es es difícil y complicado pero lo que lo que vamos a hacer es intentarlo cambiar eso

Voz 1576 42:58 Zidane gallego sabe que tiene que hacer una limpia tiene prácticamente decididos los nombres pero no quiere que a estos jugadores tan importantes se les machaque en público y con la temporada en juego porque hoy ha dejado otro mensaje muy importante directo en la sala de prensa Zinedine

Voz 1994 43:13 en la necesidad de este club es volver a ganar volver a hacer cosas grandes yo estoy aquí para eso yo quiero pero nos falta ocho partido y lo vamos a acabar lo vamos a hacer bien porque la gente nos quiere nos quieren dificultades aceptamos menos gente a los estadios aceptamos aceptamos todo Iker

Voz 0919 43:36 Ramos fuera de la convocatoria el siguiente partido del Real Madrid tras el de mañana

Voz 6 43:41 es el lunes vía quince de abril

Voz 14 43:46 lo que sea que los estén reservando para el día quince pero bueno

Voz 0919 43:51 el Eibar que llega al Bernabéu prácticamente salvado haya temporada donde el equipo de Mendilibar partido emocionante mañana en Vallecas seis y media Rayo Valencia el Rayo con el agua al cuello al Valencia que bien embalado hacia

Voz 14 44:02 a la cuarta plaza de Champions como están los de Paco Jémez Gonzalo Conejo buenas tardes muy buenas tardes pues están reguladas están penúltimos con veinticuatro puntos a seis de Villarreal y Valladolid que son los que marcan la salvación Paco Jémez esta semana estos dos días dos días que ha tenido ayer y hoy ha entrenado a las seis y media continuando con esos entrenamientos de aclimatación al partido como ya lo hizo la semana pasada un partido vital para los vallecanos no sólo por ellos mismos sino también porque sus rivales en la lucha por no descender tienen partidos muy complicados y pueden dejarse puntos pero centrándonos el partido del Valencia tendremos un reencuentro Paco Jémez y Marcelino recordamos que la afición rayista está bastante molesta con el asturiano ya que la derrota en la última jornada de su Villarreal contra el Sporting fue una de las causas por las que el Rayo descendió esa temporada y cuando le hemos preguntado a Jémez si iba a saludar o no a Marcelino ha respondido esto

Voz 43 44:49 en el lo puedo ver en Ocampo campo en el campo les ayudó como como esta andanada oí cada uno

Voz 0919 44:58 que bueno educación como tiene que se dio última hora del equipo valencianista como llegan a Vallecas mañana Ximo barman hola

Voz 0301 45:05 pues muy buenas exultante Marcelino en sus jugadores después de diecisiete partidos consecutivos sin conocer la derrota para intentar cerrar una semana fantástica como la de El Corte Inglés sería después de ganarle al Sevilla al Real Madrid e intentar hacer lo propio a ante el Rayo Vallecano y acercarse a la cuarta plaza y con una grandísima noticia la que se ha llevado hoy Marcelino porque podrá contar con su extensión en el campo con su gran capitán Marcelino al de Parejo al que le han retirado la amarilla que vio ante el Madrid y por tanto no está sancionado así de feliz estaba hoy Marcelino

Voz 44 45:36 eh nos ofrece una solución de un jugador muy importante que está en un momento de forma extraordinario fue una una grata noticia porque al no contar Congo creen pues sería movieron jugado

Voz 0919 45:45 menos mal que confunda San Marcelino con porque a veces parece que que Parejo en el campo hace de Marcelino lo bueno que es el tío y mañana también se juega Girona español un partido de angustia está mejor el Girona pero no está salvado

Voz 14 45:58 yo no español siguieron español español también

Voz 0919 46:01 y a Raúl buena hasta

Voz 45 46:04 hola qué tal Eusebio recuperen el Girona dos lesionados Stuani Munúa aunque siguen entre algodones también vuelve Juanpe tras sanción y carnero y se quedan fuera por decisión técnica Alcalá Valeri Planas rubia hecho lista de veinte entran Melendro a pesar de tener molestias ir regresan Duarte Pedrosa Víctor Sánchez y son baja Dídac Vilà por sanción remedo por decisión técnica

Voz 1576 46:24 además de los lesionados de larga duración Piatti Ferrer

Voz 6 46:27 era David López es mañana la una casi todo vendido en Montilivi Pita Prieto Iglesias y en el bar Estará cuadra Fernández

Voz 0919 46:34 ir a Segunda División Se abre dentro de nada como el partido que Juan Tenerife y Sporting de Gijón a las nueve nos damos una vuelta mano Juani cómo está el ambiente buenas tardes