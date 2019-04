Hora 25 (05/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

vamos a charlar con el fundador de Anagrama con Jorge Herralde que Bin hablarnos de Un día en la vida de un editor en el que cuenta los entresijos de su editorial y su trabajo después hablaremos de toda una celebridad en la cocina española la marquesa de para Benni para terminar nos relajemos en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal para escuchar a Joe Cocker

Voz 4 00:47 toda esta tarde a esta hora ya se puede decir

Voz 1667 00:49 hablar especialmente por la uno después de horas de la vía cortada por un accidente múltiple con medio centenar de vehículos implicados como el de Rafa que ha quedado atrapado a la salida de Madrid

Voz 5 00:59 los los esperaba gocen absoluto lo que ha pasado de ahí que los paneles ponía de viabilidad interna con precaución tal pero nada sea el cambio el cambio tres kilómetro treinta y el kilómetro cincuenta era como eh pues de la primavera al Inter

Voz 1667 01:15 el accidente ha provocado cuarenta heridos leves una de ellas una mujer sí que ha tenido que ser evacuadas al Hospital de Segi

Voz 0194 01:21 en Vallecas más de ochenta familias van a pasar la noche fuera de sus casas

Voz 1667 01:25 afectados por la explosión en un piso de este barrio madrileño y diecisiete heridos leves Javier Barbero es el delegado de Seguridad de Madrid

Voz 6 01:32 el treinta y uno familias a las que todos el Ayuntamiento de Madrid Elvis a estos la posibilidad de dormir fuera de casa en principio lo que es con seguridad que como mínimo van a ser dos noches

Voz 1667 01:45 a peso el debate de la eutanasia tras la muerte de María José Carrasco PP y Ciudadanos discrepan sobre la regulación de la muerte digna Pedro Sánchez la acaba de defender en Toledo yo tengo que deciros que me indigno que el Partido Popular y Ciudadanos hayan obstaculizado durante estos diez meses el que hoy no tengamos una y ese compromiso si si significa algo es el compromiso por la dignidad dignidad para vivir incluirá para morir mientras en Gijón Pablo Iglesias insiste en su condena a las llamadas cloacas del Estado

Voz 7 02:16 el problema de la trama criminales que las órdenes asistiera Fernández Díaz olas diera ex SS Soraya Sáenz de Santamaría o las diera Mariano Rajoy m punto

Voz 1667 02:26 aquí Albert Rivera ha centrado sus críticas en Villoldo advierte de que hay que revisar lo que dicen porque han estado mucho tiempo pisoteando la Ley de Partidos

Voz 0194 04:55 su tiempo las duras dicen

Voz 17 06:31 hola

Voz 3 06:33 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 06:42 Jorge Herralde fundador de la editorial Anagrama muy buenas noches buenas noches no se siente usted igual de extenuado que los autores de Anagrama al final de una campaña de promoción aunque yo creo que este es un experto en promoción

Voz 12 06:56 sí me experto en formaciones Dennis autores episódica como autor

Voz 0194 07:03 te gusta la promoción

Voz 12 07:06 hay que hacer una

Voz 0194 07:08 eso es importante hay que hacer la que sería de un libro sin la promo

Voz 12 07:11 ah claro son describe un libro Sé quién sea sea bueno sea malo no sea regular es para que se lea y sin promoción es muy difícil

Voz 0194 07:22 todavía hay ventanas para la produce la promoción en este tiempo de que todo va tan rápido que del show en las televisiones todavía

Voz 12 07:29 hay huecos para la promoción yo diría que si sólo hace falta ver por ejemplo los suplementos literarios Si la prensa en general cuando anagrama que hace programática mente ruedas de prensa de todos sus de todos sus autores que hacemos a veces cuarenta al año estos se refleja en la prensa es es complicado al sentirlo es agotador pero secuencia

Voz 0194 07:57 cuando un escritor

Voz 12 07:59 Internet les gusta la promoción Usted que conoce a tantos mira a la mayoría así aunque refunfuñando en poco a lo su perdimos ya es otra cosa

Voz 0194 08:09 perdimos que les pasa

Voz 12 08:11 buena que son más reticentes día consideran que han llegado en generaron grandes figuras extranjeras hay que convencerles también también con con suerte y trabajo lo conseguimos yo diría noventa por ciento de los casos en la nota previa a su último

Voz 0194 08:30 el libro Un día en la vida de un editor y otras informaciones fundamentales usted a entender que espera poca repercusión de estas virutas editoriales porque

Voz 12 08:40 sí es que se sabe que los libros sobre la reedición de los editores en que Mi axioma es que interesan muchísimo a poquísimo agente eran poco que va de todas formas Dios los libros que publicado en España porque por un lado varios en América Latina varios miles en vendido sea no sido catastrófico de ese es precisamente Renan ciudad catastróficos pero la

Voz 0194 09:11 de qué le gusta la literatura a mí por ejemplo yo que soy muy curiosa al margen de conocer al escritor

Voz 12 09:16 la entrada que libra no

Voz 0194 09:19 aquí está aquí está aquí lo tengo yo el otro día le diré Jorge Herralde que estuvo en una librería de Madrid que se llama los editores que no sé si la conoce está claro que no lote la tenían ahí puesta dije tengo que leer Melo porque tengo la entrevista don Jorge Herralde y las chicas de los editores me dijeron es maravilloso si yo estaba en un sitio muy bien puesto tengo que decirlo antes de entrar a fondo en los cincuenta años de de su historia personal que es la historia de Anagrama y gran parte de la historia de la edición quiero que escuche conmigo unos apuntes e desde la distancia sobre el editor que en su día dejó por aquí Severino Donate escucha en las fotos

Voz 1900 09:56 leí con una medio sonrisa de cortesía a veces no en cualquier caso hace el esfuerzo tiempo

Voz 1 10:03 los de papada para Agus el editor si los ojos no son gran cosa

Voz 1900 10:07 no parecen amables en entender que el que mira siente nostalgia por los años y los amigos que se fueron y que están algo cansados algo más al fondo fíjense bien Se entre la sorna la autoridad el filtro que sirve para desmitificar genios con estos ojos le las primeras páginas de los manuscritos Jorge Herralde Dahl

Voz 0194 10:29 los escritores una página de ventaja

Voz 1900 10:32 en esa página debe estar la voz nueva que busca sino la encuentra mala suerte libro no sería pública

Voz 18 10:42 en mil novecientos sesenta y nueve el primer libro El oficio de vivir les Cesare Pavese llegaron más José Manuel Lara fundador de Planeta llamaban la peste amarilla aquellos libros que empezaban a colonizar las librerías para apuntar algunos hitos biográficos de Jorge Herralde no nos sirve la planta ya habitual la biografía de Herralde suena al Bossi

Voz 4 11:10 el Michele vuelve tus cuya Che Guevara el social y nobles Truman Capote Roberto Bolaño grandes escritores no puede vivir sin no hay pequeños escritores

Voz 18 11:35 Patricia Highsmith CIE

Voz 4 11:40 de esas relaciones

Voz 18 11:45 Javier Marías siempre escribir cuando tenía esa edad para leer más

Voz 4 11:49 polvo estoy en Sharon Jones Bukowski de Soledad Puértolas la novela es una novela muy Ricardo Piglia

Voz 0194 12:03 séquito lo único que sabemos en lo que no queremos hacer Rafael Chirbes

Voz 4 12:06 los intelectuales donde esté Orson Welles Hemingway capuchino arrolla el arte de llamado nuevo periodismo Enrique Vila Matas trabajo es el trabajo constante alrededor de la sede de sesiones y mina Resa muestra estricto no comience Martín Caparrós

Voz 0194 12:29 cientos de personas

Voz 4 12:31 vale la cabeza silenciada de lo que está pasando es una metáfora Samuel Beckett

Voz 1520 12:39 Esther Tusquets que esto Oriente

Voz 18 12:41 se ha convertido Hans Magnum

Voz 4 12:46 Álvaro Pombo que no hay que ser niño prodigio Sergio Pitol vivido muchas idas varias vidas Noam Chomsky mi pueblo

Voz 1900 12:59 con algunos de los autores las cosas han ido muy bien con otros regular con otros mal tirando a bastante mal el editor tiene muchas caras amigo mal necesario enemigo pero sigamos

Voz 19 13:11 tú decías Roberto Bolaño descreído de la inmortalidad que todos estamos condenados al olvido el escritor más miserable pero también Shakespeare cerveza

Voz 1900 13:22 antes no hay inmortalidad es inexistente en el gran futuro Shakespeare y menganita son lo mismo son nada Jorge Herralde y Anagrama serán nada mientras tanto en este rato que queda para llegar al gran futuro a lo mejor les apetece escuchar al editor empezamos

Voz 0194 13:45 donde de verdad que en las primeras páginas de un libro o de un manuscrito uno ya ves si esos bueno o no es bueno

Voz 12 13:54 sí se ve si hay escritor no esto que el talento esto hay grandes escritores y críticos con lo comentado el talento es muy evidente no hace falta ser un genio para descubrirlo en una dos pagina Seve sí hay talento también más específicamente si es el tipo de libro que puede interesar a la editorial entonces gracias esto se puede SEPLA en descartar centenares de manuscritos sin ninguna mala conciencia

Voz 0194 14:29 me gusta eso de sin ninguna mala conciencia es decir se descartan y hasta esta manejó

Voz 12 14:36 las posibilidades de error siempre están todos nos equivocamos de tal pero diría que es un porcentaje mínimo y antes de seguir quiero felicitar por este preámbulo dejaron hecho parece Fanta

Voz 0194 14:48 así de esta Severino que

Voz 12 14:51 ver que me ha recordado mi propia manera de enfocar el libro es decir es este libro es una especie de de viaje por las entrañas de Anagrama con viaje por el mundo de la edición el mundo de la lectura a homenajes a escritores libros y tal pero no desde un punto de vista lineal sino a partir de materiales muy distintos reportajes diarios canta sigan ir pero que la pretensión es que formen un conjunto conjunto homogéneo y más ameno a mí me aburriría mucho empezar un libro de solución empecé en la editorial lo dieta adecuada para licitar de Zarra es esta cosa lineal la aborrezco

Voz 0194 15:41 si eso también lo aborrece si si le llega un manuscrito de este tipo no

Voz 12 15:46 no no necesariamente es decir el talento literario puede salvar la construcción les

Voz 0194 15:52 ideal Anagrama ha pasado a ser propiedad de la editorial italiana Feltrinelli eligió el comprador que creyó que mejor garantizaba el futuro de su editorial por mitomanía amistad complicidad y confianza no se lo iba a vender a cualquiera no había muchos interesados en Anagrama como es lógico

Voz 12 16:12 lo que era quizá una de las

Voz 0194 16:15 internacionales

Voz 12 16:17 independientes de prestigio iríamos fuerza de Italia de Francia y de España naturalmente pero yo elegí una editorial de la familia era íntimo durante cincuenta años de y que pudo como la matrona en la presidenta amoríos Jean ya como el fundador luego de su hijo Carlo iba que era como una editorial italiana muy potente pero dijéramos muy culturalmente con horizontes próximos ganar llama también partidarios de pensamiento crítico intentaban aminorar en la medida de lo posible de una de guión la injusticia la desigualdad etcétera etcétera

Voz 0194 17:04 está satisfecho después de esto ser es decir la sensación que no se ha equivocado

Voz 12 17:11 sí sin entrar en eso aunque confieso que no me lo he pasado muy bien he trabajado muchísimo pero tipo de trabajo que me gusta celebrar editorial y que me gustan todos los registros de la editorial empezando por la lectura la fabricación de libro robusto lo cuidado artesanal de las portadas de contraportada de tal finalmente la promoción que hemos mencionado hacen indispensable porqué pero el trabajo de autor durante uno dos año se quede en un cajón les y editor de editor tienes la obligación de luchar por ellos

Voz 0194 17:50 sigue cantando asomándose las primeras páginas de los manuscritos sigue manteniendo los mismos hábitos

Voz 12 17:55 Jorge Herralde sí pero en estos dos últimos años menos yo escogí hace dos años la directora editorial sirviese sé que estoy encantado

Voz 0194 18:08 de armas quién prologa el libro extracto

Voz 12 18:11 el frío y me dicen probó casi rogó recientemente halagador sí pero si estoy muy activo en la editorial Juan también hay muchas cosas porque también se de memoria histórica con autores como periodistas y la prensa etcétera etcétera de las mil y una cosas que forman el Oficio editor por esto el primer capítulo que es un día en la vida de un editor cuenta que esto que es el editor que es una cosa un poco opaca para la enorme mayoría de la población de fina

Voz 0194 18:46 me lo como como Le contaría a la gente lo que es un editor

Voz 12 18:50 que un editor del tipo que a mi me gusta tipo de tío es un editor que de entrada es un gran lector es un un gran lector muy atento al aire del tiempo muy atento a todo lo que pasa muy curioso que empieza elegir libros a quien los libros que cree que pueden conformar un catálogo es decir lo fundamental Benedito la formación de jugar algo a lo que dedica su vida como catálogo que sea coherente armonioso a veces sorprendente así que de fiabilidad es lo fundamental no es fácil de adquirir es decir que a través de la persistencia en la calidad sin bajar jamás Laguardia sin sin dedicarse purgar bestsellers o Dios que tienen su razón de ser quizá pero desde luego no en este tipo de Italia entonces se consigue el efecto de confianza en el catálogo que después de una serie de libros que se han leído un catálogo pues hay gente que catálogo con lo cual permite por ejemplo autores absolutamente desconocidos a prestar con su primer libro por el hecho de ser publicados por Anagrama en ese caso otra pues de entrada haya lectores receptivos que también los hay que se fíen iré una cosa cuál

Voz 0194 20:30 muchas veces le han culpado OSE ha culpado usted por las pocas ventas de un libro

Voz 12 20:38 a mí no me mando me culparon este tema prosigue hecho podido pero muy de forma muy consciente he publicado libros muy minoritarios

Voz 0194 20:48 sabiendo que iban a ser minoritarios claro

Voz 12 20:51 pero qué pensaba que podían dejar de autores que podían dejar de serlo o que en todo caso lo más importante que la calidad literaria está estaba asegurada entonces si estos autores y esto me pasa con frecuencia largo de estos cincuenta años estaban financiados por decirlo así por Patricia Highsmith por transporte en su día por John que tú qué o pues por tantos otros todo lo que se llama lo es decir has sentido vendiendo durante décadas y décadas entonces habían esto autores desconocidos a veces muy literarios tanto ir muy minoritarias pero que han tenido sus chance su suerte que lo hemos intentado naturalmente no siempre con éxito comercial ni muchísimo menos pero bueno lo suficiente lo suficiente como para seguir con esta política de a la vez política de autor con nuestros autores en los que hemos confiado y búsqueda de nuevas voces

Voz 0194 22:01 digo una cosa cuántos libros de ventaja leerán a un autor hasta dónde llega la puesta si no termina de llegar esas ventas esos números con había previsto

Voz 12 22:10 pues mira en algún entran en algo más en algún momento imprudente hasta cuatro más normal es uno o dos pero en cambio hay en la historia de la Editorial bastantes autores que a mí me entusiasman y que durante quince o veinte años han vendido muy poco y al final se han consagrado ya de senos el propio puede ser el gran Kapuscinski sólo a partir creo quinto sexto libro pasó de vender dos mil a sesenta mil con lo cual los lectores de de los sesenta mil retrocedieron a los libros anteriores el contrario Nani sobre comporte hice puedes

Voz 0194 22:57 en el caso inverso de alguien que tenga un primer libro maravilloso fantástico grandes ventas y luego no esto pasa es sumamente traumático

Voz 12 23:08 en primer lugar para autor el editor que en muchos casos en ciertos casos se considera injustamente responsable

Voz 0194 23:17 ese fracaso pero el más traumatizados auto evidentemente que que que hay muchos autores

Voz 12 23:25 también casi a lo lo escriben todo en su primer libro ponen el surcaron de su alma sus bíceps gritar es pues se quedan como como metáfora

Voz 0194 23:38 va vacíos completamente exacto se hace uno amigo de los autores

Voz 12 23:43 mire yo bastantes autores son han sido algunos de mis mejores amigos en un libro por ejemplo hay homenajes a cinco autores desdichada ente muertos íntimos amigos míos son Armenia Martín Gaite está Roberto Bolaño Ric Ricardo Piglia Sergio Pitol autores deprimir es primerísima línea los que habido hemos viajado juntos nos hemos reído juntos hemos hecho promoción juntos era casi con mi auténtica familias

Voz 0194 24:24 qué le pide a un libro Jorge Herralde porque usted tiene un paladar especial no no le vale todo y eso yo creo que es lo bueno y eso es la es la marca por ejemplo en su momento rechazó un libro de Arturo Pérez Reverte pende de esto se ha hablado mucho porque habla pero muchos yo diría que en realidad ah pero aún Pérez Reverte que aún no era vértebras sí

Voz 12 24:46 su segunda novela con la primera extremaba el usar pasada muy discretamente envió una novela a nuestra Premio de Novela yo la ley recuerdo perfectamente mes de agosto y me gustó escribir diciendo que era como artefacto de novela histórica muy bien construido muy bien escrito pero quién era literatura que el jurado en el pleno está buscando que pueden ser los nombres de Álvaro Pombo Matas Javier Marías y Vicente Molina Foix Justo Navarro otro tipo de literatura pero el libro en encima me parecía gerente

Voz 0194 25:32 los dos somos catalanes yo no lo voy a preguntar ni quiero que hablemos de lo que pasa en Cataluña pero del Barça si no ese hecho todo por eso no digamos no digamos nada pero del Barça sí porque en el libro hay un artículo que usted dedicó a Pep Guardiola no se a Pep Guardiola jugador porque

Voz 12 25:50 hombre porque era cuando jugaba de medio famoso número cuatro que inventó Cruyff era el mejor medio de durante diez años y como explicó esto sin esprín sin regate sin juego de cabeza muchos déficits pero una enorme inteligencia y una visión de juego una ruptura del partido ver con eso además porque cuando salió el Barça en Wembley para ganar jugar la final que ganó él estaba había justo acabado de leer Vegadeo señor de cuento si uno de nuestros mejores libros lo dijo igual eso también que de tu

Voz 0194 26:41 dije salió al campo dijo salía al campo con la piel de gallina Se supone que por el libro que Anagrama es que estaba que estaba leyendo Thelonious Monk mítico pianista de jazz esto que estamos escuchando en esos músicos preferidos no Jorge Garbajosa sí sí sí

Voz 12 26:55 qué responde muy bien Anagrama dirías si lo fuera una frase demasiado imperialista en el que es esto lo inesperado que tocan las notas siempre un poco antes con poco después de lo esperado pero siempre extrañamente pertinente en cierta manera es nuestra pretensión como editores que está leyendo ahora Jorge Herralde me estoy leyendo mire casualmente esta mañana yo tengo bastante insomnio toda la vida y duermo pocas horas pero en fin José llorarles esto va va va que hecho entonces esta mañana estaba empezando a arremeter el último libro de y mis buenísimo un libro de ensayos que hay un par de ensayos sobre sobre Nabokov que deslumbraron experto que cualquier persona interesada de Nabokov que escuche estaba esa conversación no debe salir de su casa se rehabilitó que comprarse este libro Time lo que era ir europeo también hay un ensayo absolutamente distinto sobre Travolta el actor de cine

Voz 0194 28:02 John Travolta

Voz 12 28:03 sobre su meteórica ascensión el camino de fracaso a Bismarck llevo años después

Voz 0194 28:12 cincuenta años publicando y que más está su coletilla favorita no

Voz 12 28:16 y que más hicieron temer cuál es su su forma se prefiere víctimas más Jorge Herralde y más y que más me ha Iker por ejemplo podría hacer un par de libros más para publicar de toda una serie de material escrito Inés recogido porque yo que librará al había pasó diez años sin publicar ninguno da un poco de tres cero pero mientras tanto iba escribiendo mucho debido a que me me piden de revistas de periódicos presentaciones de libros discos etcétera Estos están carpetas durmiendo y cualquier día pueden despertar

Voz 0194 29:05 un día en la vida de un editor y otras informaciones fundamentales el dice que espera poca repercusión pero aquellos que nos gusta la literatura que Nos gusta también todo lo que hay en el mundo de la literatura yo creo que es un libro que hay que leer Jorge Herralde muchísimas gracias gracias es decir que si me permites yo el póquer reproduce

Voz 12 29:27 son porque ahí iba vídeos

Voz 0194 29:30 lo espero veintitrés más bien escasas porque se trata de un género dirigido

Voz 12 29:38 qué tipo de lectores escaso

Voz 0194 29:40 le estamos los que estamos un poco locos y enfermos muchísimas gracias por estos minutos un beso gracias

Voz 20 30:16 la tele no es pinta tu vieja teoría empujadas por euros de media Mark te damos hasta cuatro euros por pulgada de tu nueva tele 4k ya su te ahorras trescientos euros en la compra de una tele de setenta pulgadas 4k más info en tu tienda yen metió mar punto es

Voz 10 30:44 cadena SER Hora veinticinco

Voz 22 30:59 bien

Voz 0194 31:06 no habría sido nada raro encontrarse en el hotel Ritz de Madrid con la protagonista de nuestro espacio de gastronomía de este viernes es una mujer que rompió moldes una adelantada a su tiempo podríamos decir de buena cuna descendiente de la aristocracia francesa se casó con un miembro de la burguesía vasca tuvo ocho hijos Se podría decir que tenía la vida resuelta pero no se conformó is entregó a su gran pasión que era la cocina y no le fue nada mal porque en un momento en el que las mujeres necesitaban el permiso de su marido para hacer prácticamente todo se convirtió en una pionera de la literatura culinaria en España estamos hablando de María Mestalla Yagüe más conocida como La marquesa de para ver

Voz 23 31:47 sí

Voz 22 31:52 el país

Voz 0194 32:03 la marquesa de para ver ese codeó con algunas de las personalidades más influyentes de la primera mitad del siglo XX no sólo gracias a su libro Cocina completa que está considerado por muchos como el libro de recetas más importante editado en España sino también por la popularidad que al lanzó su restaurante El para ver detrás de la Puerta del Sol de Madrid Carlos Cano es nuestro compañero de la sección de gasto en la Cadena Ser hola Carlos hola buenas muchos cuéntanos algo más de Jakim fuera marquesa de Paradela

Voz 0335 32:30 bueno como has dicho era una bilbaína que se llamaba María mes taller de Chauncey que nació a finales del siglo XIX en mil ochocientos ochenta y siete Llera de familia bien su padre era el cónsul de Francia en Bilbao su madre era hija de un banquero francés bueno circunstancias que le permitieron pues formarse viajar y conocer también a fondo la la cocina francesa como has dicho tuvo ocho hijos con cincuenta y ocho años en el XXXVI nada más nada menos abrió un restaurante en el centro de Madrid pero ha pasado la historia aunque el restaurante tenía muy buena fama ha pasado a la historia sobre todo por sus libros por la cocina completa confitería repostería conservas caseras obras que se han convertido en una referencia que Cristino Álvarez un periodista fallecido hace no mucho de de la Agencia Efe al que todo el mundo conocíamos gallos a precios bueno pues él definió la cocina completa como el libro más importante e influyente del siglo XX en España todos los libros de cocina

Voz 0194 33:29 Nos has propuesto a contar su historia la idea ha sido tuya pues que se ha publicado un libro que rinde homenaje a este icono de la gastronomía española de este libro que tenemos aquí sobre la mesa tu que destaca

Voz 3 33:39 bueno sobre todo la importancia de poner en su

Voz 0335 33:42 lugar a un personaje fundamental de la historia de la cocina española poco conocido no porque conocemos pintores músicos no sé de muchas facetas conocemos a a la historia de de esas disciplinas pero parece que en el mundo de la cocina antes de Arzak Ferrán Adriá nada claro no había gente como Teodoro Bardají del que hablábamos hace unos meses o como la marquesa de para ver qué bueno estamos reivindicando no muchos periodistas muchos aficionados a la gastronomía este libro que se llama justamente así homenaje la marquesa de para ver es un libro doble en el que hay cincuenta recetas al estilo clásico muy fieles a las finales y otras cincuenta versionada por por grandes chefs

Voz 0194 34:27 de la receta exacto y ahí están pues sí

Voz 0335 34:30 José Andrés Carme Ruscalleda Albert Adrià Rodrigo de la Calle Ángel León Toño Pérez Elena Juan María Arzak los mejores incluido cómo no Martín

Voz 0194 34:38 Martín Berasategui buenas noches

Voz 1520 34:40 lo que ahí esa aportado Tutu

Voz 0194 34:43 granito de arena en este libro del que hablamos hoy cómo fue su primer contacto con la marquesa de para ver si había algún libro suyo en tu casa como la conociste

Voz 1520 34:51 pues recuerdo yo que en la cocina del antiguo bodegón familiar había muchos libros editados por la Caja de Ahorros de San Sebastián y que tenía relación pues con el mundo rural vasco los levantado las de piedra a los poetas vascos y los cortadores de troncos eso era muy popular y muy muy lo que era también había libros de José María buscáis su sí que fue un sabio vasco que trabajó mucho por nuestra gastronomía por supuesto los sin falta cables quedan de Simone Ortega de la marquesa de para veré yo creo que hay fue el primer contacto con a Márquez para verle

Voz 0194 35:21 qué destacaría de su aportación a la cocina española

Voz 1520 35:24 pues la aportación fundamental yo creo que es el rigor con el que la marquesa recopiló una serie de recetas poniéndolas a punto y ajustando las para que sus contemporáneos pudiera ejecutarlas los que llegamos más tarde como yo podemos estricto entender el estilo y las maneras de cocinar de la burguesía de la época está que podía permitirse el lujo de utilizar ingredientes al alcance de pocos y en preparaciones que conectan con la modernidad entonces eh yo creo que que llegaba desde la vecina Francia Marianne mes taller pues viaje tuvo la suerte de viajar por toda Europa se sentó las mejores mesas de su tiempo y conoció a los grandes chefs del momento tanto españoles como franceses yo creo que se cartero mucho intercambio conocimiento yo en el libro tengo que decir que veo mucha mucha generosidad y conexión con lo que hoy hacemos los los profesionales si a mí me parece una auténtica visionaria precursora a María

Voz 0194 36:17 Martín alguna de sus recetas tradicionales que además encontramos en este libro tú crees que podrían formar parte hoy en día de la carta de un gran restaurante

Voz 1520 36:25 pues las recetas del libro que presenta son el claro ejemplo siete fijas por ejemplo en las fórmulas que han hecho mis colegas de profesión cualquiera de estas recetas que que él Ana en el libro podrían estar en las cartas de sus restaurantes y eso demuestra que el libro de la marquesa de para verle está vivo y muy en forma y que es su legado permanece y es de gran ayuda a día de hoy pero que para muchísimos para muchísimos cientos de años

Voz 0194 36:52 en Radio Globo nos espera una de las principales responsables de este proyecto de este libro homenaje Carlos quiénes Deborah Albal Tornero

Voz 0335 36:58 pues es la impulsora El alma de de este proyecto de homenaje la marquesa para ver ella es agente literaria a eso se dedica pero también es una gran gastrónomo a la que le gusta frecuentar buenos restaurantes y que a menudo habla con con los cocineros en esas conversaciones es donde se ha fraguado

Voz 0194 37:16 poco este libro porque

Voz 0335 37:18 muy a menudo aparecía conversa desaparece la marca breve por aquí por allí aparecía

Voz 0194 37:23 bueno de es muy buenas noches buenas noches Ángels un poco como lo cuenta ahora Carlos pero cuéntame lo tú cómo surge la idea de este libro

Voz 1249 37:30 bueno como vengo con nuestra región el prólogo que que escribí hace unos pocos meses para para por fin que sin primera no hasta hace mucho mucho tiempo yo creo que ya hace unos cuatro años y la culpa la tiene mi esposo el escritor Francisco

Voz 0194 37:49 por qué por qué

Voz 1249 37:51 para el que fue su primer libro iba una y otra vez seguía acudiendo a él aunque ahora se atreve es aficionado el novelista pero muy aficionada a la cocina y en sus ratos libres pues se atreve con con recetas de Martín con recetas de saco de John sí pero siempre acababa acudiendo a la marquesa cuando teníamos viajes promocionales au de ocio y acudía a estos restaurantes pues siempre acabamos hablando de la Marquesa ahí lo actual de de sus enseñanzas Si lo que comentaba Carlos y lo poco conocida que es para los no profesionales de de la cocina que había que hacer algo claro

Voz 0194 38:33 de alguna manera saldan se pretende también saldar una deuda no con este libro

Voz 1249 38:38 exacto como comentabais también dará a conocer no sólo es tú sumo su cocinar sino también su vida que es apasionante en este momento en el que está bueno estamos

Voz 24 38:53 la de los derechos de la mujer como

Voz 1249 38:55 ella a principios de siglo pues hizo lo que quiso

Voz 0335 38:58 hemos dicho que lo de Marquesa de para ver en realidad harán pseudónimo

Voz 0194 39:02 exacto también me lo ha contado lo antes antes de empezar el programa me lo ha contado Carlos porque estaba convencida que era marquesa no lo coge coge el título de marquesa de para ver el título de una novela romántica es decir porque lo hace eso porque pensó que no sé que que que sería como que tendría más glamour no

Voz 1249 39:20 lo hace que se siente identificada con con la escritora y al principio esos esos primeros artículos sí que los había firmado pero decidió ponerse Ordóñez

Voz 0194 39:30 sí Debra dime una cosa que sea más difícil convencer a la editorial para que no no esto nada pero que nada pero yo iba decir editorial lo cocineros que ha sido más difícil yo creo que ha sido fácil en los dos casos

Voz 1249 39:40 ha sido fácil pero cuando salió la idea de de de hacer este homenaje y cómo hacerlo me me pareció muy bonito pero era un reto era mucho trabajo conseguir dijimos cincuenta una cifra redonda y en estos momentos los cocineros casi somos súper estrellas de rock entonces tienen unas agendas ajenos complicadísimas todos me decía me dijeron que sí al momento me preguntaba esta mañana Carlos al preparar la entrevista que quería ser malo te lo puso Martín difícil bueno la verdad es que me lo puso muy fácil fue el número diez en unirse al proyecto me decía que había quedado atrás Pepe Mel ahí en en el suyo oí contestó gane diciendo vale

Voz 0194 40:27 lo que quiera así como que ahí vamos el primer sí fue de los hermanos Roca

Voz 1249 40:30 el primero es primero así fue ya no había marcha atrás

Voz 0194 40:35 existe la lista de los cocineros que tu pensabas que tenías que que tenían que estar ahí si sabías además que ellos tenían nuevo no sé si alguno de ellos te habrá contado alguna historia o alguna anécdota particular de la marquesa de para veré si bueno me me emocionaron

Voz 1249 40:48 son las palabras de de por ejemplo de Aduriz para él casi eso casi como una lágrima me dijo es que esto es necesario porque es un gran referente usa No somos no seríamos lo que somos hoy la cocina española que es la mejor del mundo paso siguen sin gente como como María eh

Voz 0194 41:07 Martin dice Deborah que enseguida dijiste que si al margen de que eso a mí me pasa mucho el correo Martín porque elegiste la receta de Kate de chocolate para participar en el libro

Voz 1520 41:17 pues yo creo que el que el tomo dedicada a la pastelería es la mejor demostración de lo novedoso del trabajo de la autora que influenciada por la profesionalidad y el rigor de la pastelería clásica francesa puso a punto

Voz 24 41:28 recetario como nunca antes se había hecho con Mérida

Voz 1520 41:31 perfectas procedimientos exacto es y métodos de elaboración muy precisos entre todas las mazas esponja edad de va de babas de Case deje no bebas o a todo esa familia de migas la pues yo elegí el que Ike versionado a mi manera está financiera que es la receta que hoy daré a todos los hoy hace muchísima ilusión porque muy fácil la TD

Voz 0194 41:53 pues yo voy a tomar notar inmediatamente devora hay alguna receta de la marquesa de para ver que ya forme parte de tu repertorio personal el repertorio de tu marido que creo que es el que cocina sí claro milhojas

Voz 25 42:06 ya sabía yo ya sabía yo de Deborah deberán no está sola en el estudio de de radio tiene está estáis también Djalminha

Voz 0335 42:13 pues mira es es el cocinero el chef del Mesón Colón un restaurante a las afueras de Lugo con especialidad en en cocina internacional pero que hoy está aquí porque ha sido el encargado de recrear las cincuenta recetas de la marquesa de para ver

Voz 0194 42:27 al estilo tradicional al estilo

Voz 0335 42:30 bueno pues un poco como ya las versionarla presionar la exacto siendo fiel a Olot Dico alguien tenía que hacer eso entre otras cosas para poder poner fotos de esos platos en el libro bueno ha estado cuatro años cocinando estos platos de de la marquesa de para ver enseguida nos da los detalles pero una curiosidad hoy ha hecho doblete en la Cadena SER porque a mediodía dado en Radio Lugo para hablar de su nuevo restaurante que inaugura el domingo ya ves por la mañana allí por la noche en Hora Veinticinco para hablar de la Marquesa muy buenas

Voz 0194 43:00 hola buenas cuál es este restaurante que inaugurase el domingo vamos a hacer un poco de pudor

Voz 24 43:03 en estas así es el restaurante que abrió a las afueras de Lugo Coté que se llama el páramo de lugar quince minutos así llama él sabe restaurante pues venga

Voz 0194 43:12 ya que estamos aquí aquí lo dejamos dicho por si alguien lo quiere lo quiere anotar Santi como tanta una receta escrita de de hace cien años es fácil es decir lo que dice la marquesa de para ver ese título sigue al pie de la literatura sale la receta

Voz 24 43:23 sí sí normalmente te que sale perfectamente de la receta tiene algunos puntos a lo mejor para calcular cosas que algunas recetas donde claro de su tiempo no había muchos termómetros digamos en los en los hornos

Voz 1900 43:37 es curioso cómo cómo descrito

Voz 24 43:40 bueno la como como lo hacía sin había termómetro pues te da muchas recetas te dice que metas un papel y cuando de ese papel coger determinado color pues el el horno ya está a la temperatura adecuada hoy en día gracias a Dios ya tenemos hornos y tú y como trasladas lo del papel a al grado bueno más o menos conociendo son bizcocho cosilla ya se conocen más o menos las las temperaturas a las que vemos hoy son son similares o casi idéntica

Voz 0194 44:05 si hay alguna receta que te he dado problemas que te haya dado guerra

Voz 24 44:09 no normalmente algunos en escoge encontrar los ingredientes porque el momento que nos pedía es la receta para fotografiarlo pues no era temporada del producto entonces hubo que esperar a la temporada bueno pero pequeños detalles larvas

Voz 0194 44:23 sí leyendo sus recetas hay alguna que digas pues tras estar recetas muy moderna

Voz 24 44:29 sí pues casi todas casi todas se pueden se pueden adaptar incluso el lector que que compre el libro pueda hacer sus pinitos viendo también la interpretación de mis colegas pues también puede hacer ellos su su su interpretación

Voz 0084 44:43 por eso creo que el libro es muy bonito en este sentido

Voz 24 44:45 qué te ha parecido las interpretaciones pues fantásticas la acera su parecer fantásticas ir a tu favor

Voz 0194 44:53 gritan después de haber hecho estas cincuenta recetas con alguna

Voz 24 44:56 ha dado guerra por los productos sobre todo tu favorita línea esta es de Díaz mi favorita es la la calidad a la gallega pero probablemente porque yo comencé a ser concibieron los barcos de pesca y me trae recuerdos muchos recuerdos gratos recuerdos de cuando se cocinaba una clara degrada en en un barco que tiene un significado muy especial no tienes el la el aroma del mar el movimiento este típico guiso de los pescadores vamos como las

Voz 0194 45:23 caldereta en Cataluña si es lo mismo

Voz 24 45:25 sí es me trae recuerdos especiales no y unas Pink de manzana que es pues las pide manzana como es una gelatina básicamente de manzana

Voz 0194 45:36 tú crees que ya utilizaba técnicas innovadoras por el momento en el que era

Voz 24 45:41 sí por el momento en que era así porque estamos hablando pues de principios del siglo XX de como dice Martín pues esa comida estaba al alcance de muy poca gente la verdad no sé de la gente pues la gente de la nobleza gente la burguesía el el pueblo llano normalmente no se permitía ese tipo de de recetas

Voz 0194 46:01 devora el lunes a mediodía presenta es el libro en Madrid no si eso va a ser más que la presentación de un libro que también va a ser un homenaje a la marquesa de para

Voz 1249 46:08 si iba a ser una fiesta gastronómica

Voz 0194 46:11 la misma que no este lunes en Madrid no voy a apuntar que los vas de

Voz 24 46:16 Martín

Voz 0194 46:17 la mesa receta financieras has dicho se venga

Voz 1520 46:20 ocho financiar de almendra tenga que bueno hay tenéis los ingredientes y luego Lloll por un lado en una cazuela coloreado los doscientos gramos de mantequilla hasta que alcancen tono tostado avellana luego colgarlo ida lo dejamos atempera luego mezclamos en un recipiente amplio los trescientos gramos de azúcar las los ciento cincuenta gramos de polvo de almendra y los sesenta y cinco gramos de harina incorporamos a esta mezcla los ciento ochenta gramos de claras solamente derrotas se nota son poquitos

Voz 0194 46:51 o sea así montarla sin montar

Voz 1520 46:53 las recetas versátil luego añadimos la mantequilla avellana mientras remueve vemos con una espátula hasta que resulte una masa homogénea Elisa luego esto es importante dejar reposar en el frigorífico la Cámara bien tapado de ocho a diez horas antes de cocer y luego se mete moldes pequeños del tamaño de de una cuchara base de silicona hice cocinado doscientos grados más o menos durante unos ocho minutos

Voz 0194 47:19 aquí para acompañar el café no

Voz 1520 47:22 café con el tiempo que está haciendo hoy pues en chocolate caliente eh

Voz 0194 47:26 también Santi devora muchísimas gracias por haber estado con nosotros hacer un beso grande Carlos has probado alguna receta tú de hacer todavía no ha tomado tiempo porque es que el libro acababa de salir un horno eh

Voz 25 47:38 porque tú mucho hablar de libros de cocina pudieron si tú haces algo Martínez que que apretarle a Carlos porque él mucho mucha literatura hay mucha teórica pero luego la práctica

Voz 0194 47:48 no puedo decir que las recetas de la marca para ver en realidad ya lo que hizo fue recopilar recetas tradicionales no entonces muchas las hecho antes sin saber que eran de la Marquesa opera marquesa a ver yo hago lo que puedo a mi casa también Martín

Voz 1520 48:02 antes Joker Carlos tiene el tesón de los elegidos son

Voz 26 48:05 todas las pon ahí en la cortina hay a hartar de placer a los que están ahí invita a los vamos a hacer una cosa tiene un día que nos invite a ver que nos hace yo yo voy corriendo hasta aquí un peso besa entonces Carlos devora Santi gracias y buen fin de semana luego que la semana que viene

Voz 22 48:23 sí

Voz 27 48:46 de mí

Voz 22 48:50 aquí no

Voz 3 48:52 hora veinticinco

Voz 31 52:07 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló medio

Voz 31 52:38 no

Voz 0194 52:42 saben que es viernes Encabo otra semana intensa los viernes en hora25 nos gusta escuchar música que nos trae cada semana Alfonso Cardenal con su sofá Sonoro Alfons buenas un disco en directo

Voz 0084 53:04 él él digo es un álbum de mil novecientos setenta que capturó la gira Mc tocan inglés Mena algo así como perros locos si hombres ingleses un álbum genial que por otra parte casi acaba con con la carrera de Joe Cocker y eso por qué pues porque ese pasaran de listos aunque bueno en este caso no fue no se puede echar en cara nada al cantante Cocker había tenido mil novecientos sesenta y nueve brutal con con este éxito que estamos escuchando little help from my friends de los Beatles para mí una de de las mejores versiones de la historia se había salido en el Festival de busto para había tocado en muchísimos otros festivales había dado cientos de conciertos aquel año Cocker llega de vuelta a Inglaterra agotado después de dos años sin sin parar y allí les dicen que en diez días tienes si aussie que irse de gira a Estados Unidos para dar cincuenta conciertos en otros tantos días y la verdad es que envejece feliz al hombre un poco largo

Voz 0194 53:59 más montó una banda inmensa S

Voz 0084 54:01 Fue otro error y ese sí que puede decirse que que fue suyo pidió al músico Leon Russell crack que se encargase de tu oye al señor Russell celoso no creo mucho monté una banda de veinte músicos no entonces el sello al ver todo aquello que estaban montando pues dijo vamos a grabarlo en vídeo también así que en diez días montó todo Joe Cocker salió de gira rodeado de cuarenta personas que dependían de él estaban preguntando cosas constantemente grabando preguntando los arreglos que qué canciones iban a tocar ese proyecto mastodóntico salió este este disco que es genial un álbum en el que todos son versiones fantásticas

Voz 32 54:40 eh

Voz 0194 55:10 maravillosa parte del disco en directo Joe Cocker sorprende Alfonso que sea un álbum de versiones sin no sólo eso son son versiones muy recientes éxitos que en algunos casos tenían uno o dos años vamos a ver cómo si del saliera de gira

Voz 0084 55:27 con cuarenta músicos tocando los éxitos de los últimos dos años no Cocker no era un gran compositor pero era un magnífico cantante que tenía esa capacidad de hacer suyas las canciones aunque en sus dos primeros discos hay algún tema escrito por él fueron la las versiones lo que le hicieron famoso aquí hay temas de los Beatles de los Stones de Leonard Cohen The Right Sands Bob Dylan Otis Redding es bastante llamativo lo de las versiones pero la lista de temas la verdad es que es muy acertado

Voz 0194 55:53 pasó en esa gira pues que Joe Cocker

Voz 0084 55:56 con todo lo que tenía alrededor se vino abajo con todas

Voz 0194 55:58 esa banda tan grande ante tanta responsabilidad además

Voz 0084 56:01 estaba agotado porque era un cantante que hacía un enorme despliegue físico cada noche empezó a beber empezó a beber a veces era vencer de ver además el ambiente se fue volviendo tóxico así lo explicaba en un documental de Netflix su viejo socio y compañero

Voz 0194 56:15 Chris Stapleton lo empezó todo con amor al final de la gira todo el mundo se estaba tirando el cuello de todos

Voz 31 56:23 se rinde

Voz 33 56:57 lo que decía que usted no empezó todo con paz y amor y luego todo el mundo lanzando al cuello de todo el mundo

Voz 0084 57:02 qué bueno que ya está cantando vamos a colocarnos una menciones de lo que

Voz 0194 57:07 a pesar de que todo se fueron volviendo locos si hice viendo el ambiente muy tóxicos un disco que tiene algo especial

Voz 0084 57:14 sí sí la verdad que la la banda suena de lujo hay vientos coristas una de ellas es Claudia linier que le que hicimos una sección en Hora Veinticinco años hace muchos años que tras esa mujer que se había retirado de la música

Voz 0194 57:27 es verdad no va bien es verdad

Voz 0084 57:29 el entrevistamos en inglés de de aquel medio centenar de actuaciones se grabaron varias en el el film Moris de de Nueva York que dieron forma a este disco que llegó a las tiendas poco después en mil novecientos setenta y uno el álbum funcionó bastante bien o al número dos en Estados Unidos pero el coste de Cocker fue fue inmenso no viendo las imágenes de aquella época se ve perfectamente a dos personas la que salió de gira cansado pero con ganas de comerse el mundo en la que regresa a casa totalmente de estos

Voz 0194 57:56 a él como le afectó cómo afecta esto al cantante