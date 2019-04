Hora 25 (05/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:20 derecha de Santiago Abascal líder de Vox fue condenado en mil novecientos noventa y nueve por la agresión a un grupo de estudiantes de la Complutense de Madrid entre los que estaba el actual líder de Podemos Pablo Iglesias El agresor condenado se llama con Méndez Monasterio y actualmente es el principal asesor de Abascal él ha dicho lo que eso son cosas del pasado que sucedió yo hace veinte años seguro que lo ir esta historia esta noche muchos de los oyentes de Hora veinticinco estudiantes universitarios en el post franquismo recordarán esos paseos amenazantes de la ultraderecha por los campus universitarios buscando rojos a los que pegar sabíamos los universitarios entonces dónde era mejor no acercarse por no encontrarse a estas bandas dice Kiko monasterio que esto es el pasado pero resulta que él es el presente Él es el ideólogo de Abascal quién le escribe los discursos y todos ellos desprenden el mismo aire de aquellos paseos amenazantes por los campus universitarios

el Barcelona se sientan en la tertulia de hora25 Juan Carlos Jiménez buenas noches

Voz 0194 01:22 María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches y esperemos que en unos minutos haga entre esta puerta Cristina de la Hoz que todavía no todavía no ha llegado debe estar debe estar en ello atascada en la Gran Vía me dicen es decir que en poquito se sienta aquí también con nosotros en la mesa de Hora Veinticinco enseguida vamos con el relato de la actualidad pero la nieve y algunos accidentes han complicado esta tarde Lacy curación en varios puntos del país se llegado a corto Art varias horas la uno a la altura de Somosierra por varios choques en cadena que han dejado treinta y cinco heridos todos leves salvo una mujer grave vamos a actualizar la información hasta ahora Dirección General de Tráfico Patricia rehaga buenas noches

Voz 5 01:58 buenas noches actualizamos el estado de las carreteras a esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en Madrid la uno en el kilómetro noventa y tres a la altura de Somosierra que ha cortado durante prácticamente toda la tarde la vía a esta hora

Voz 6 02:14 Senna si reanuda la circulación

Voz 5 02:17 en sentido Burgos van a encontrar Tosca y rivales en sentido salida además muy atentos al efecto del temporal a esta hora continúan veinte carreteras afectadas por la nieve en Granada de la red viaria principal continúa cerrada la A tres nueve cinco a la altura de Monachil entre el kilómetro XXXII XXXVIII también transitable con precaución de la red viaria principal en Salamanca en la A66 a la altura de Guijuelo en Segovia en la AP seis a la altura de El Espinar en Soria en la A quince a la altura de Medinaceli y también en la A dos a la altura de Arcos del Jalón en Ourense la A52 a su paso por A Mezquita en Madrid en la AP seis a la altura de Guadarrama

Voz 0194 03:02 esta es la situación de las carreteras a esta hora de la noche si están en el coche vayan con precaución estamos en primavera pero el panorama en las carreteras parece más propio de invierno que que de la época en la que estamos vamos ahora ya sí iniciamos el relato de lo que ha dado de sí este día este viernes la muerte de María José Carrasco ayudada en ese último trance por su marido Ángel Hernández ha devuelto al debate público la cuestión de la eutanasia ahora que los partidos en rodaban con los asuntos de de la campaña más basados en la identidad territorial que en materias que tocan la vida de la gente la vida de cada uno la difusión del vídeo del suicidio de esta mujer interroga a los partidos sobre sus propuestas concretas en este asunto Sastre buenas noches buenas noches Barceló

Voz 7 03:41 no

Voz 6 03:44 no

Voz 1071 03:45 este país se ha vuelto a asomar este viernes a un espejo donde ya había ido a mirarse otras veces sin darse respuestas cita tampoco consensos ni siquiera mayorías de ahí que el espejo Se vaya presentando tan a menudo porque es la vida misa

Voz 6 03:57 no no me parecen de recibo lo que ocurrió ayer fue tan tan fuerte tan extremadamente doloroso que cualquier responsable político cualquiera ahí estaba al alcance de todos que podrían haber hecho un comentario al respecto

Voz 1071 04:12 la ministra portavoz que afea va esta mañana después del Consejo de Ministros que algunos partidos no se hubieran pronunciado después del vídeo que vimos ella más que comentario dejaba un compromiso el de llevar lo antes posible al Congreso una regulación sobre la OTAN sí aunque claro es campaña esta noche precisamente en un mitin a eso mismo se refería Pedro Sánchez que me indigno

Voz 8 04:33 de que el Partido Popular y Ciudadanos hayan obstaculizado durante estos diez meses el que hoy no tengamos una ley del

Voz 2 04:40 este compromiso si si significa algo es el compromiso por la dignidad dignidad para vivir indignidad

Voz 1071 04:48 para morir el presidente Sánchez se queja ya lo han escuchado ya lo hizo anoche de la obstrucción de Ciudadanos y del PP bueno la portavoz del Partido Popular Marta González criticaba a Sánchez precisamente por esta pero este razonamiento

Voz 9 05:01 creo que antes de tomar una decisión y antes de lanzar mensajes absolutamente precipitados y electoralistas como los que mandó ayer Pedro Sánchez utilizando de manera verdaderamente inaudita lo ocurrido ayer para lanzar un mensaje contra el Partido Popular y Ciudadanos olvidando incluso el dolor de las personas implicadas en esta en este hecho que conocimos ayer está por encima de todo que escuchemos la opinión

Voz 1071 05:31 el sector médico la opinión del sector médico dice la portavoz del Partido Popular Partido cuya posición parece bastante clara de hecho la dejó clara al mismo Pablo Casado cuando interrumpió su campaña de primarias en el partido para ir a votar en el pleno del Congreso en contra del suicidio asistido nosotros tenemos que decir Moore

Voz 10 05:49 vamos a favor de la vida que no queremos que Pedro Sánchez hagan lo mismo que hizo Zapatero

Voz 3 05:54 con la ley del aborto

Voz 10 05:57 la eutanasia en muchos países ya está dando muchos problemas

Voz 1071 06:01 la libra la eutanasia bueno pues hoy en este asunto ha sido cuando hemos observado una discrepancia entre el Partido Popular Ciudadanos

Voz 0040 06:08 yo sé que el señor Casado está en contra de regular la eutanasia pero yo estoy a favor de regularla de una manera garantista con consenso pero ha reiterado

Voz 0194 06:18 esta tarde hablaba del asunto

Voz 0040 06:20 lo un segundo si tu hijo tu mujer está sufriendo tu marido de esta manera yo no puedo poner la mano en el fuego que yo no haría lo mismo que se hombre pronto y lo digo con toda humildad y con todos los riesgos que supone lo que estoy diciendo pero creo que es mejor ser humano y pensar lo que te puede ocurrir y cómo hay que garantizar eso que no decir y opinar lo que tiene que hacer cada uno bueno pues yo ante una situación así me gustaría tener una ley de muerte digna y una ley de eutanasia regular de garantista por si tuviera que ejercer la libertad ese derecho estaba esta mañana en Antena tres

Voz 1071 06:54 Secretario general de Podemos Pablo Iglesias

Voz 11 06:56 es que con la legislación actual Ángel podría ir a la cárcel y con la legislación actual ha sido detenido y ha pasado la noche nunca la voz esto es indecente esto es algo que no se puede permitir nuestra democracia digamos la verdad en dos mil diecisiete nosotros presentamos una iniciativa para despenalizar la eutanasia no solamente contábamos con la oposición de Ciudadanos y del Partido Popular el Partido Socialista dijo que la sociedad no estaba preparada

Voz 1225 07:20 Mariana la buenas noches buenas noches Angels

Voz 0194 07:23 lo contábamos anoche cuando le dedicamos un tramo del programa a este caso pero por situar en su contexto todas estas declaraciones que acabamos de escuchar es verdad que ahora mismo en España no sea avanzado en ninguna ley

Voz 0259 07:35 en eutanasia nada desde el caso de Ramón Sampedro hace veintiún años sí se han aprobado leyes autonómicas de cuidados paliativos las leyes de muerte digna pero que excluyen la eutanasia los grandes partidos han sido responsables porque vamos a recordar tanto Esquerra como Izquierda Unida lo propusieron sin éxito en las dos últimas décadas durante ese tiempo al PSOE le faltó valentía para afrontarlo después de rechazar también hace poco iniciativas de Podemos lo asumió por fin el año pasado cuando registró en el Congreso su ley de eutanasia que empezó a tramitarse con el apoyo de todos los grupos excepto el del PP que la rechazó y que bloqueó en los últimos meses con la ayuda de Ciudadanos los de Rivera querían que se aprobara primero su Ley de Cuidados Paliativos con el adelanto electoral la ley socialista quedó empantanada el texto era muy garantista condiciona

Voz 0194 08:25 el derecho a la eutanasia a los casos de enfermedad

Voz 0259 08:28 por eso discapacidades muy graves incurables e irreversibles que provoca sufrimientos insoportables al paciente sería una prestación pública dentro del Sistema Nacional de Salud Illa autorización tendría que pasar por tres digamos así por tres filtros médicos Badia

Voz 0194 08:44 al hilo de esto y Mariola has hablado con la Asociación Derecho a Morir Dignamente que ha calculado cuántas muertes se producirían en España Si la eutanasia fuera

Voz 1170 08:51 tal

Voz 0259 08:52 pues entre unas cuatro mil al principio hasta unas veinte mil una vez consolidada la ley es una horquilla basada en las estadísticas de los países que la han regulado el más reciente Canadá allí durante el primer año en dos mil diecisiete el uno por ciento de todas las muertes registradas fueron por eutanasia el más antiguo Holanda que él aprobó en dos mil dos y que los casos han ido subiendo poco a poco hasta el cuatro por ciento en dos mil diecisiete ese año fueron unas seis mil eutanasia practicadas en la inmensa mayoría de los casos a pacientes con cáncer esclerosis múltiple ELA Parkinson y enfermos de corazón y de pulmón hay que destacar que en Holanda los médicos rechazan la mitad de las solicitudes porque no cumplen los requisitos no tiene datos la Asociación Derecho a Morir Dignamente sobre las muertes y suicidios clandestinos en España por falta de la ley aunque tiene indicios de que son muchas más de las que pensamos lo dice Fernando Marín que es el presidente Madrid

Voz 12 09:47 nosotros no sabemos cuántas María José es M España probablemente sea miles porque a nosotros y a la Asociación Derecho a Morir Dignamente no llegan cientos y cientos de personas que están sufriendo proceso irreversible que desean liberarse de ese sufrimiento adelantando su muerte

Voz 0259 10:08 sólo en Madrid y la Asociación recibe cada año unas setecientas consultas la mitad son sobre el testamento vital y un veinticinco por ciento sobre eutanasia y suicidio asistido para determinar Ángels podamos que la eutanasia es legal en Holanda Bélgica alusión

Voz 0194 10:23 Burgo y Canadá el suicidio asistido está

Voz 0259 10:25 ha ido en Suiza en algunos estados de Estados Unidos o en Australia es decir Angers sólo un puñado en un puñado de países del mundo

Voz 0194 10:33 Mariola muchas gracias

Voz 13 10:35 hasta luego

Voz 1071 10:38 Progresista de Fiscales exige a los gobernantes en general exige a los políticos que despenaliza en la muerte digna dicen que eso sería seguir la voluntad del pueblo porque es una crueldad obligar a vivir a alguien en una situación terminal es un diagnóstico del todo opuesto al de la iglesia cuyo portavoz comparecía esta mañana

Voz 0194 10:55 la muerte provocada nunca es la solución a los conflictos bien el caso

Voz 3 11:00 lo de la aborto

Voz 0194 11:02 caso de la eutanasia y en otros casos digamos más de la vida ordinaria en el que la muerte sino provocada sí es al menos consentida por ejemplo tantas personas que mueren en el Mediterráneo queriendo entrar en nuestra Europa

Voz 1071 11:17 la analogía que establecía Luis Argüello el portavoz de la Conferencia Episcopal Española al que han preguntado

Voz 0194 11:22 sí cree entonces que

Voz 1071 11:24 ndez debería ir a prisión por ayudar a morir a su mujer

Voz 0194 11:28 estoy hablando Dios me libre de pensar en la cárcel para nadie en este caso pero sí estoy pensando en la necesidad de que desde la defensa radical de la vida implementemos como sociedad un apoyo a todo lo que no sea que la muerte sea la solución de los problemas algo ya hablado también del obispo de Alcalá que ofendía saben terapias para curar dicen ellos la homosexualidad el afirma que no se trata de curar sino de sanar espiritualmente

Voz 1071 11:58 perciban aquí la dura crítica del portavoz de los obispos Arretxe

Voz 0194 12:02 la propuesta del COP Diocesano de Alcalá es una propuesta de acompañar a las personas que lo deseen desde el punto de vista del discernimiento espiritual utilizamos la pala habrá curación sólo sería legítimamente utilizada desde el punto de vista de la curación no sanación espiritual

Voz 1071 12:25 así es como la Iglesia ambos tipifica estas prácticas en Hora catorce este medio día hemos hablado con la secretaria del Colegio de Psicólogos de Madrid Timanfaya Hernández que recuerda pues la evidencia científica

Voz 14 12:36 desde hace muchas décadas muchos años la homosexualidad no es considerada un trastorno mental y por lo tanto la intervención psicológica nuestra nunca va a la orientación sexual de ninguna persona

Voz 0194 12:48 venga pues abrimos ya la tertulia en este punto saludamos a Cristina de la Hoz habíamos olas con Gran Vía enormes que lo de los viernes es una cosa

Voz 0436 12:55 bueno y entre semana también es también tan vale pero los viernes

Voz 0194 12:58 sobre todo la Gran Vía y eso que teóricamente en Madrid central circulan menos coches entran y salen menos se nota nada etcétera pero los viernes sobre todo a esta hora de la noche no no se nota

Voz 0436 13:07 y la eutanasia

Voz 0194 13:10 decía Mariola de veintiún años han pasado de Ramón Sampedro ha tenido hemos tenido que ver morir a María José Carrasco y en estos veintiún años Juan Carlos los partidos políticos sido capaces de de ponerse de acuerdo de de regular de alguna manera la la muerte asistida el suicidio asistido la eutanasia en definitiva algunos partidos más responsables que otros hay que decir hay algunos que desde el principio estaban por ello otros que se hicieron los remolones como es el caso del Partido Socialista pero que luego si lo introdujo luego evidentemente tanto ciudadanos como el Partido Popular bloqueando hasta diecinueve veces la posibilidad de que sale y salir adelante

Voz 1170 13:48 bueno son los partidos políticos en España y la inmensa mayoría de países del mundo sólo hay cinco seis lo contábamos ahora verla decía Mariola un puñado de países claro a mí lo que me me me parece que es un tema es un tema central es un tema que tiene no sólo una dimensión política de una dimensión moral tiene muchas dimensiones que exigen indudablemente un debate pero un debate sereno yo creo que ahora mismo pero si echamos la vista atrás llevamos diez doce años donde la rivalidad política hace absolutamente imposible plantearse cualquier tipo de de debate que pueda ser un debate orientado a llegar a una solución de consenso evidentemente unos va a estar en contra a favor por tanto las posiciones son radicales no hay términos medios que puedan ser aceptados por todos pero esto repito sólo exige que primero la voluntad de llegar a un determinado acuerdo porque sin para reunirte para no llegaron eso es una es una chorrada pero llega al acuerdo pero sólo puede llegar si no consideras que el otro es el enemigo radical y que no puedo llegar a ningún acuerdo con el ISI crees que hay ciertos puntos de acuerdo donde todos podemos estar satisfechos va a ser un debate seguramente la solución que se lo ofrezca sea cual sea que no va a satisfacer a ninguno ninguna

Voz 1225 15:01 no es posible satisfacer cuando los posición

Voz 1170 15:04 en esos repito son absolutamente polarizadas pero tenemos que encontrar un término medio aceptable Pla para todos porque y ya no sólo el caso actual sino pensar que esa situación puede ser un escenario en el que tú te pueden gente te puedas verdaderamente lleva a a a una reflexión es decir no es un caso abstracto porque si es una cosa intelectual y tal pues podemos debatir sobre abstractos cuando eso lo hacemos concreto yo creo que el el debate cambiar sustancialmente deposición

Voz 0436 15:33 Cristina este debate como decías tiene implicaciones éticas morales sociales médicas de todo tipo Cáceres de que ese sienten los expertos que determine cuál puede ser el modelos muy sintomático como nos contaba Mariola que esté muy poquitos pesa regulado además más sorprendido porque ellos Suiza pensé que si estaba regulado yo Suiza es el suicidio asistido no la eutanasia yo está convencida de que Suiza además había sido una de las precursoras en este tiempo de medidas tenemos un país en el que afortunadamente vivimos muchos años tenemos una calidad de vida bastante buena porque tenemos una gran sanidad pero es verdad que nuestra esperanza de vida también me hace posibilita que cada vez bueno pues ya ya una parte de la población más afectada por enfermedades degenerativas por por enfermedades de tipo al por deterioros cognitivos es decir a este es un debate que si hay algún país que el interesa yo creo que en España porque es verdad que esto no son un tracto como has dicho Juan Carlos esto es completamente real yo pienso en la soledad de ese matrimonio sea como hubiera cambiado la cosa si hubieran estado acompañados de un médico de un enfermero de un psicólogo hubiesen podido abordar eso no no digo en un hospital una residencia en su propia vivienda pera asistidos por la Administración ya apoyados y respaldados osea yo sobre todo me impresionaba la la sensación de soledad entre otras cosas porque era necesario que estuvieran solos para no implicar penalmente a más personas no yo creo que no va a llegar a nada no debe llegar a nada

Voz 1452 17:07 lo malo de esto es que hablamos mucho cuando surge un caso

Voz 0436 17:10 y luego nos olvidamos porque fíjate lo de San Pedro veintiún años como el debate fortísimo yo creo que hay una cuestión que incluso yendo al al portavoz de la Conferencia Episcopal a mí me sigue llamando muchísimo la atención es que él olvida lo que le escucha de las declaraciones el olvida que había una voluntad explícita de ella y que Ayala manifiesta está el último según ELA

Voz 0194 17:33 es que ella que no estamos

Voz 0436 17:36 hablando que se dan muchos casos de un enfermo que ya no está en condiciones de no que ya no pueden hablar ni expresar su voluntad es que estamos

Voz 0259 17:44 ignora absolutamente glosa aymara en él

Voz 0436 17:46 cuadro general luego en los otros casos pero en el cuadro general ignora la voluntad expresa de la de la mujer que llevaba enferma treinta

Voz 0194 17:54 a hablabas de de la soledad Cristina ayer entrevistamos a las nueve de la noche a una a Carmen la madre de de un chico de cuarenta y pico de años que le habían diagnosticado ELA esclerosis lateral amiotrófica

Voz 15 18:08 bueno quiso morir todavía murió en más soledad porque para no incriminar a nadie de su lado la madre Ése fue de la casa sabiendo que en ese momento

Voz 0436 18:19 su hijos estaba muriendo horrible y hay otros casos os acordáis también de de un señor que no recuerdo ahora el nombre lo siento mucho

Voz 0259 18:27 ha hecho que todavía no había perdido

Voz 0194 18:30 es el caso del chico este también que no había perdido todavía pero fíjate

Voz 0436 18:33 a qué paradoja es para para poder hacerlo tú mismo te tienes que morir uno dos años antes para poder hacerlo tú mismo y no incrimina de tu entorno lo que es una tragedia de estas apostando por porque oye por intentar mantenerles en la mejor calidad de vida posible hasta que ya no se puede más pero como eso no se puede hacer porque sino comete un delito pues lo tienen que hacer antes de llegar a

Voz 0194 18:56 de momento nos comentaba Karma que lo que siempre llevará clavado dentro es no haberle podido dar la mano a su hijo

Voz 0436 19:02 en las quieren y en ese momento

Voz 1225 19:04 a Esperanza sí la verdad es que es bastante terrible bastante doloroso todo esto no me parece que eres tú Cristina que decías que el el sacerdote este que hablaba el portavoz el presidente de la Comisión Episcopal

Voz 1452 19:19 no tenía en cuenta la voluntad de ella

Voz 1225 19:21 no no no no

Voz 1452 19:23 es que no tenga en cuenta la voluntad de ella es que desprecia la voluntad de ella y la voluntad del Infiniti Fini el hecho todo lo demás porque bueno pues porque parece ser que está claro y que es de buen cristiano buen católico El que ha tocado te aguantes no sabe de la mente una auténtica barbaridad muchas veces cuando

Voz 1170 19:44 los oigo hablar de esa manera recuerdo lo sé

Voz 1452 19:47 en gélidos que en mi adolescencia los leía mucho porque mi madre me conducía por ahí verdaderamente no tiene nada que ver con lo que estos señores piensan y cómo estos señores actúan no España ha sido pionera en algunas leyes liberadora así también en este momento están enfrascados otra vez con el asunto de la homosexualidad es una cosa tan Sada tan tan pesada tan triste realmente es algo que se sale de lo humano no porque estén cerca de lo divino sino porque están en un planeta en el que ignoran la realidad de las personas no pero España digo ha sido pionera de leyes de libertad para la libertad aire protección del Estado para los ciudadanos la ley de matrimonios homosexuales yo creo que dio una alegría y una felicidad este país verdaderamente difícil de calibrar pero cada familia que tenía que sentía como un problema el tener un hijo una hija homosexuales se liberó y sus hijos se convirtieron en ciudadanos de derecho de todos los derechos también el de ser cómo quieren ser como quieren ser porque es que parece que es que la gente nace marcada por una tendencia rara que ganó es una cosa es una cuestión en Mustafi en la inmensa mayoría de los casos de elección yp punto y el Estado el Estado democrático el Estado protector debe estar precisamente para eso para proteger a los ciudadanos que necesitan que por palabra de ley tenga el derecho reconocido no a mí lo que me asombra es que tantísima gente como por ejemplo se ha aprovechado naturalmente y felizmente de la ley de matrimonios homosexuales pues ahora en fin teniendo en cuenta en el partido en el que esté tenga un discurso curioso no por cierto Suárez Illana qué dijo el otro día unas cuantas barbaridades hoy sin embargo como ha tocado el dolor personal y familiarmente como sabe lo que es el dolor ha hecho una declaración que a mí realmente me ha conmovido ya ha dicho que hay que tener en cuenta lo primero de todo el dolor de las personas y actuar en consecuencia

Voz 0436 21:55 fíjate un apunte hablamos del dolor

Voz 1225 21:57 pero en el caso de San Pedro no tenía dolor os salga bien dolor dolor tendría un dolor era otro tipo de todo lo que te quiero decir

Voz 0436 22:06 es que a veces nos basamos claro no el sufrimiento efectivamente inútil una enfermedad que sabes que no tiene remedio pero a veces es necesario que que hayan

Voz 0194 22:15 cuadro de dolor no puede ser

Voz 0436 22:18 te iba a decir voy a treinta cuarenta años de la vida que me queda en estas condiciones el caso bueno sí

Voz 0194 22:24 María José Carrasco de ayer claro

Voz 1225 22:26 el de María José Carrasco era absolutamente límite porque es que ya no podía prácticamente ni hablar se podría haber viviera Sampedro

Voz 0436 22:34 en esa así vació pero sí era otro tipo de dolor

Voz 1225 22:37 el dolor de ver que lo único que se movía de su cuerpo

Voz 0194 22:40 ahora ha apuntado y ha apuntado o Juan Carlos una cosa decías tú primero en todos estos días que llevamos de precampaña lamentablemente por lo que pasó ayer ha entrado en campaña algo que le afecta a la gente es decir algo de que que la gente conoce y luego en seis los políticos son incapaces de tomar decisiones de ponerse de acuerdo y tú apuntabas porque como siempre están pensando en el efecto que este puede tener en en en unas elecciones en su electorado no no actúan no actúan libremente

Voz 1452 23:13 no yo no conocen a la gente han yo

Voz 1170 23:15 sí bueno de tiro Athié ladrillo tuve lo tiras a mí yo creo que hay temas yo no soy muy de eso de grandes temas de Estado pero hay temas que no no no son temas de Estado

Voz 1225 23:25 qué queda margen de

Voz 1170 23:27 claro que me parece una cosa completamente ridículo achacar lea alguien no sé creo que el otro paquete es decir hay problemas y los problemas existen no podemos decir no los problemas no existen los escondemos eso yo lo decía las claves es cobardía no es otra cosa más que cobra día les tenemos que adoptar es así esa postura que puede ser el el el el mínimo común denominador que puede en el que todos pueden estar de acuerdo porque evidentemente es un tema extraordinariamente sensible en términos morales hay una parte de la población toda esta población que dice yo soy católico católico protestante que para

Voz 3 24:02 no me van a llegar

Voz 1170 24:07 católico practicante que para ellos la vida es un don divino y por tanto no se puede quitar bueno es una creencia pues estar de acuerdo es el sexto pero mares

Voz 1225 24:17 pero esa es esa eso esa elección personal obliga pero a mí me parece respetable esas posiciones pero también me parecen respetables las que pueden opinar otra cosa

Voz 1170 24:27 por tanto en un tema de debate

Voz 1225 24:30 están en juego muchas otras cosas pero mira siempre en esto en en esto que tú dices la posición del partido

Voz 0194 24:35 lo que siempre ha defendido la misma me parece especialmente sangrante

Voz 1225 24:38 la posición de Ciudadanos que ha bloqueado junto con el PP diecinueve veces la ley porque había que aprobar la suya de paliativo que era una cosa bastante lo que sigue diciendo esto

Voz 1170 24:49 todavía te lo que te plantea es primero aprobaremos la Ley de Cuidados Paliativos y luego porque en el fondo lo más curioso es que Ciudadanos nunca se ha mostrado contrario a una ley de eutanasia que es lo más extraño

Voz 1225 25:00 entonces no era una cuestión yo creo que más

Voz 0436 25:02 de casi de fuero de claro no

Voz 1170 25:05 esto es lo mío Gemma iba sobre esto

Voz 0436 25:07 como en el tema de la paternidad

Voz 1170 25:10 hay una nueva realidad política verdaderamente espectacular oye vamos a intentar en determinados temas que afectan a las personas y afectan de forma extraordinariamente sensible a las personas

Voz 0436 25:21 pasa yo no seguí no sé en la negociación si es que la hubo sobre esta ley y entonces lo que lo que no sé si realmente que en una en una ley tan compleja con con tantas con tantas de lecturas si realmente hubo pues no lo sé si hubo por parte del de de de de del grupo socialista del Gobierno es decir Señores vamos a sentarnos a ver qué opinamos todos y cada uno de los que estamos aquí que somos representantes del pueblo español sobre este tema luego al parte de la moral particular si tú tienes una moral particulares que te impida

Voz 16 25:54 sí

Voz 0436 25:56 a ir al al suicidio asistido o la eutanasia nadie te obliga a Ausiàs hay que darle la salida a los que sí

Voz 1225 26:02 qué es lo que habría que hacer objeto

Voz 1170 26:05 o de conciencia bueno cuando había donde puedan

Voz 0436 26:07 a eso la objeción de conciencia lo que lo que no sé es si de verdad el PSOE se sentó a negociar y alcanzar una vida sin entrar

Voz 0194 26:16 ese detalle ayer entrevistáramos aquí a la portavoz del partido socialista a la portavoz de Podemos no pudimos entrevistar al portavoz de Ciudadanos lea ningún portavoz del Partido Popular porque no siguieron y claro podemos son los primeros que llevan la ley el PSOE entonces que el PSOE se la tira abajo entonces el PSOE presenta la suya en una cuestión como dice Juan Carlos desde tipo que ahora después de ver lo que vimos ayer y de entender y escuchar el sufrimiento de de Ángel si se les llena todos la boca de de hay que buscar una solución pero señores veintiuno años ha pasado de Ramón Sampedro son dos

Voz 0436 26:52 es experto

Voz 1225 26:55 ah no a comités bioéticas tienes que hacer una cosa

Voz 0436 26:58 verdad

Voz 1225 27:00 no obstante a las personas que pueda afectar pero con que afecte a una sus para que se tomen algunas me di María Esperanza no no no que es sobre todo de principal tienen que estar dispuestos ellos

Voz 1452 27:10 entre ellos a hablar

Voz 1225 27:12 hablar eso de lo que vimos de lo que venimos en los últimos meses muchos meses hablando

Voz 1452 27:16 en la necesidad de hablar la necesidad de negociar la la necesidad de plantearse los asuntos hasta el fondo precisamente porque participen todos sobre todo cuando los asuntos son cuestión de vida o muerte o de o de felicidad ciudadana o de infelicidad no siente esto es están emplazados yo creo la primera ley que tiene que llegar al párame al Parlamento sea el que sea sea el partido el que sea el que tenga la mayoría tiene que ser esta ley porque esto ha pasado lo que ha pasado que por cierto no hoy no lo han puesto los políticos en el debate no lo han puesto no los dos protagonistas de los dos protagonistas bueno pues la primera ley que que debería ir que debe ir que es que creo que obligatoriamente debe ir al Parlamento a hablar entre todos a negociarla entre todos y a aprobarla entre todos tiene que ser una ley de eutanasia

Voz 0194 28:07 ah pues vamos a la vuelta con la crónica política

Voz 20 33:59 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 34:09 la crónica política continua hoy con una encuesta

Voz 1667 34:13 la encuesta que ha publicado el Santa d'Estudis d'Opinió el CIS catalán que anticipa un vuelco en el Parlamento si se celebrasen hoy las elecciones catalanas que Quim Torra ya ha dicho que adelantará sería Esquerra Hinault Ciudadanos la primera fuerza de hecho los republicanos ganarían diez escaños Ciudadanos sería el segundo partido de la Cámara al perder siete asientos la gran pérdida de votos en cualquier caso la tendría Cataluña que dejaría a diez el PSC tendría más votos incluso que la marca de Puigdemont pero se quedaría por debajo el por el reparto territorial

Voz 0194 34:45 pese a la caída de Catalunya el soberanismo contando con la cumbre tendría la mayoría en el Parlament eso se hubiera catalanas pero el CEO también ha preguntado por las generales

Voz 1170 34:54 hay ganaría Esquerra prácticamente empatada con

Voz 1667 34:56 el PSC a los socialistas les pasaría lo mismo un porcentaje de votos semejante pero con el reparto por provincias se quedaría a varios puestos de los republicanos el independentismo tendría al menos veinte

Voz 1170 35:07 escaños en el Congreso Jones Per Cataluña sería

Voz 1667 35:09 cuarta fuerza por detrás de los Comunes que fueron los que ganaron la última vez es significativo el caso del PP al que pronostica dos dos diputados

Voz 0194 35:18 la media de las encuestas el PSC Ciudadanos y PP piden a la Generalitat que explique por qué se ha creado un grupo policial dentro de los Mossos d'Esquadra que se dedica a la protección del presiden Quim Torra

Voz 1667 35:27 que clama que aclare en el Parlament si como publica el periódico el entorno del president selecciona en función de si son o no independentistas a un grupo de mossos que se encargaría de su seguridad y de la de los ex president grupo que además no dependería de interés

Voz 0194 35:41 también quiere saber detalles el Gobierno

Voz 6 35:43 sí sería aberrante no lo podemos contemplar no lo podemos contemplar por tanto en lo primero que hay que hacer es explica pedir explicaciones al Godard y que lo aclare

Voz 0194 35:55 bueno pues para que momento de para detenernos en los datos Cristina de de esta encuesta primero la que hace referencia a las generales de alguna manera marca la tendencia que marcan las encuestas cuando haces las sumas de todos es para el resto de España así como titular bueno la victoria de Esquerra tanto en unas como en otras

Voz 0436 36:14 la victoria de Esquerra que además evidentemente lo vamos a que pasen las municipales porque parecer muy importante también tener la hegemonía del independentismo en en los ayuntamientos porque eso quizá eso puestos a intentar SGAE a tener un poquito por lo menos de optimismo sobre la situación quizás si ayude a desbloquear en buena medida la la esta esta esta situación absolutamente enquistada que hay en Cataluña ya sabemos que quién Torras la pedido o que se someta a una cuestión de confianza que convoque elecciones es vinculante ya ha dicho que no lo va a hacer incluso la verdad es que pienso que no es hasta qué punto una moción unas elecciones podrían cambiar pero sigue REC tiene la hegemonía de del independentismo posiblemente la cosa de ser rebajaría aún muy poco en la medida en que ERC no deja de ser independentista pero sí dice que hay que alcanzar una mayoría social suficiente para intentarlo de nuevo yo creo que esa es la lectura y luego lo que decías con poco reproduce lo eran comunes lo de los Comunes y la caída la caída de Ciudadanos C's y la caída de los Comunes que sacaron doce fueron primera fuerza política generales en dos mil quince en dos mil dieciséis y ahora se quedarían siete nueve y ahí también

Voz 0194 37:27 cuidado con las municipales con el personaje Ada Colau sea tan

Voz 0436 37:30 ya también es decir que esto le pueda arrastrar el PSC según estos sondeo bueno el PSC tiene todavía hace partido porque le da once trece el PSC quería ser la primera fuerza política como lo ha sido tradicionalmente en las elecciones generales el PSC ya lo mejor pues bueno puede pueden llegar a conseguirlo el hundimiento de del PP sin ninguna duda también

Voz 1170 37:51 Carlos

Voz 1225 37:52 bueno yo creo que en este caso son un apunte en este caso es verdad

Voz 0436 37:55 es que el PP no no es extrapolar el resultado del PP al conjunto del país porque el PP incluso gobernando con mayoría absoluta en Cannes

Voz 0194 38:03 Cataluña nunca ha tenido un resultado ha tenido

Voz 0436 38:06 en enorme resultado

Voz 0194 38:07 sí pero sí pero en cambio perdona para que le vaya bien al pese al PSOE sí que necesita que el PSC este fuerte esto

Voz 0436 38:13 tú no habitualmente segundo la segunda legislatura de Zapatero creo que sacó en escaños en Cataluña hay correlación que fue quién le dio la mayoría absoluta

Voz 1170 38:23 de hecho históricamente el el PSOE PSC siempre

Voz 27 38:26 la ha basado su subir

Voz 1170 38:29 sus mayorías en Cataluña Andalucía

Voz 1225 38:32 quién hoy Cataluña pues está la mitad

Voz 1170 38:34 si Andalucía no lo sabemos como puede ser pero tampoco se augura esas mayorías tradicional esto a mí me me me llama la atención lo del PP no por esperado pero claro dices a baja baja cuatro cuatro la previsión de bajar cuatro escaños pero claro bajar de seis a dos es darte un castaña verdaderamente morrocotudo no es lo mismo o de bajar veinte hablaba a quince aquí yo creo que confirma la tendencia de una bajada verdaderamente es vertiginosa de de Podemos yo creo que el efecto Podemos y todo lo que surgió hace en el dos mil quince dos mil dieciséis está prácticamente amortizado y yo creo que va a tener es extraordinarias dificultades para mantener los a las alcaldías de etcétera y esto a costa de el el el la subida del PSOE pero a mí el el dato me parece importante en dos aspectos yo creo que puede acabar con uno de los elementos de enquistamiento de la situación en Cataluña que es de Torra Put de Monde más yo creo que eso cada vez está más amortizado pero no soluciona el problema porque Esquerra puede ser más pragmática indudablemente lo es hijo de ambos más acomodaticia pero en los que lo deje

Voz 1225 39:44 está claro que hay además es un objetivo

Voz 1170 39:46 se va a cargar con fuerza para acelerar los entonces de puede ser una solución a corto plazo que permita una cierta mejoría permita que por lo menos las instituciones catalanas funcione porque es ahora mismo no funciona pero yo no creo que sea un digamos una solución a largo plazo y me parece muy sorprendente bueno sorprendente no pero me parece muy llamativo lo de lo de ciudadanos que yo creo que tiene que ver con la desilusión de una parte muy importante de de los votantes que tuvo en las últimas elecciones catalanas la inacción ese yo creo que sigue siendo un error y que con el tiempo lo vemos más claro que Inés Arrimadas no presentara su candidatura iba a perder sí pero por lo menos iba a demostrar que ella era la el partido más votado en Cataluña hay que iba a adoptar una posición mucho más proactiva yo creo que los dos años que han pasado desde que que que que Ciudadanos ganó las elecciones verdaderamente la capacidad de actuación ha sido débil y osado

Voz 0436 40:42 sube yo creo que es muy buena medida también debe del descalabro del cierre porque pasaría de los cinco que tiene ahora siete nueve osea subir sube discretamente pero no hasta es esa fuerza la primera fuerza política que fue catalana

Voz 1225 40:56 María Esperanza sí yo creo que Inés Arrimadas en fin fue en

Voz 1452 41:01 en el primer momento con alguien que parecía que prometía mucho pero yo no sé por qué razón su discurso se ha ido en fin polarizando bastante

Voz 0194 41:10 si recordábamos ayer recordamos precisamente que la moción que se presenta en el Parlament de Cataluña ante la inactividad de Quim Torra en la quién la presenta es PSC no es la líder de no es el partido líder de la oposición

Voz 1452 41:24 no efectivamente no ha aprovechado esa circunstancia en ningún momento y naturalmente eso se paga no sea y bueno pues ahí está ese es decir no no es que sea una catástrofe muy grande pero está indicando una debilidad importante no lo que lo que hice la encuesta en todo caso yo estoy completamente de acuerdo en que me parece que eh esto puede dar esperanza no de que se pueda llegar a entrar en un camino de racionalidad no desde luego que Esquerra Republicana nunca va a dejar de ser Independent dentista faltaría más de la noche a la mañana eso no puede pasar entonces es un ideal uno un ideal en el horizonte y como tal por ejemplo se lo se lo plantea el nacionalismo el independentismo vasco no es un ideal is it va a estar ahí siempre pero desde luego lo que tiene demostrado Esquerra Republica la de Catalunya es que si ha estado demuestra que puede estar en en el diálogo o no el intentar desatascar la situación ir a un camino más racional de negociación permanente con con con el Estado con el Gobierno del Estado no yo creo que en ese sentido es bastante esperanzador el resultado que da la encuesta y luego en la subida del PSC pues también ayuda a todo eso bueno evidentemente no ayuda de la manera que podría a ayudar a Pedro Sánchez igual que si tuviera mucho en Andalucía a ganar las elecciones pero ya veremos no ha empezado la campaña no en todo caso es una es una encuesta interesante bastante interesante sobre todo perdón vaya noche que llegamos veros sobre todo porque

Voz 1170 43:01 un deja a puse amonitol

Voz 1452 43:03 frase no es un fin en su a Universe Universo de algodón en cosas raras

Voz 0194 43:10 una última cosa sobre Cataluña los oyentes recordarán que el otro día lo pasamos un poco mal con el tema de presos políticos triplista Pili tics cuéntalo tú Pedro pero prometo que o lo hacemos en sí

Voz 1715 43:19 el Rey si el otro día se de también que cuidar mucho sí pero los Prisa ese es es es es imposible no decirlo sin que te entre por lo menos la risa bueno los Príncipes Politics que es el hashtag etiqueta que utilizó TV3 Sao pasado un programa para pedir a los espectadores que opinaron que enviaron sus tuits provocó una denuncia del Partido Popular porque entendía el Partido Popular para que era una forma grotesca de intentar que te ver

Voz 0194 43:49 pues no puede utilizar presos presos políticos efectivo

Voz 1715 43:52 el PP entendía que era una forma grotesca de intentar saltarse esa prohibición bueno pues la Junta Electoral de Barcelona Le la provincia al le ha dicho a TV3 que efectivamente tampoco puede utilizar la etiqueta PRISA inspira tics entendemos que tampoco Prasa Palat tags ningún habrá que ver el programa de mañana habrá habrá que ver si sigue varían de las locales no y buscar varias opciones Bono he dicho que no puede utilizar crisis Prytz porque entiende que es una manera de seguir utilizando el concepto de presos políticos pero de otra manera ya que estoy comentando lo de la Junta Electoral déjame que cuente otra decisión ésta de la Junta Electoral Central dijo hoy que está teniendo mucho trabajo últimamente en el Partido Popular también el PP había denunciado en este caso a a la Moncloa por en albergar tanto la página web como en su cuenta de Twitter un vídeo de finales del mes de febrero en el que Pedro Sánchez hacía balance de sus logros de sus éxitos en la Junta Electoral considera que ese vídeo ese contenido en su momento no atentaba contra ninguna norma pero que ahora mantenerlo en la página web y en Twitter si por tanto le ha pedido que las

Voz 0194 44:52 pero recordemos que llamó también la atención a la vicepresidenta De

Voz 1715 44:54 el Gobierno a Carmen Calvo por sostenes activamente sí que ha ordenado que se retiren campañas en Madrid para niños del aire hoy también otra de la Xunta de Galicia en fin que tiene trabajo bueno

Voz 0194 45:04 en alto llegado ya a un a un nivel de TV3 rizando el rizo porque no puede decir presos políticos si pone crisis Pitis que lo único que te provoca un ataque de risa pero luego el Partido Popular que hiló recurre también a la Junta

Voz 0436 45:19 pero es un poco como cuando Se la Junta Electoral Central dijo que había que quitar los lazos amarillos llegó Torre tiempos blanco es que era evidentemente una burla de la norma de de de de que de que había determinado la Junta Electoral Central y yo creo que que era perfectamente recurrible porque al final sigue haciendo lo mismo sólo que digamos en este caso en lugar de con otro color los con otras vocales es que es la la la pretensión era saltarse saltarse la norma y que es muy clara respecto al uso de determinadas expresiones

Voz 1452 45:50 la esperanza pero si hemos de hacer caso a lo que dice la encuesta de hoy pues verdaderamente no les sale muy bien no les sale rentable al señor Torra no es cierto que que a mí tengo la impresión desde lejos pero en fin por sus obras públicas de que verdaderamente político no es no no es puse Mon tampoco era político se ha descubierto con su actitud no bueno TV3 está jugando al Oporto

Voz 1225 46:15 igualmente incorrecto no sé si eso ya

Voz 1452 46:17 a algún sitio jugando

Voz 0194 46:20 estas cosas igual que juegan los representantes de las instituciones a pensar que las instituciones son suyas y en este caso a pensar que la Televisión de Cataluña es sólo de una parte de de los catalanes es que el problema

Voz 1170 46:31 estamos hablando de la televisión pública catalana no estamos hablando de una emisora pérdida podré financiera dado que y tiene que ser representativa de todos los catalanes pasando con todas las

Voz 0194 46:42 es el otro día vimos aquí el rifirrafe que había tenido Inés Arrimadas con el presidente circunstancial que antes no

Voz 1225 46:50 pero claro es la sensación de que esa persona que ese momento está

Voz 0194 46:52 la presidiendo el paro ante Catalunya cree que el Parlament de Catalunya solo solos

Voz 1170 46:55 Ellos que suyo entonces a mi me parece que todo esto debe ser recurrible ir recurrido inundó con se no se conseguirá muchas cosas pero por lo menos la denuncia amoral de que la televisión pública no puede ser un instrumento al servicio de quienes hoy gestiona la Generalitat mañana pueden no gestionarlo porque es de todos que por otra parte

Voz 1452 47:17 todas maneras si fuera otro caso si fuera otra cosa si TV tres no estuviera jugando a lo que está jugando en todo este tiempo no jugando a favor de parte no la verdad es que un programa de humor pues es un programa de humor

Voz 1225 47:32 pero ellos no no pasa nada no tiene claro cómo siendo el humor

Voz 0194 47:38 déjame que una cosa es que ni siquiera es un programa de humor es que ni siquiera programa de humor es un programa de debate político

Voz 1225 47:46 Polonia no no no no no no era Polonia

Voz 0194 47:49 es un programa de los típicos de las televisiones los sábados por la noche un debate político en que se viese bueno para que los etiqueta para que los espectadores lo puedan comentar en las redes sociales en este caso la etiqueta era prisa pero no no era no era entonces porque mira dentro de un contexto de humor pues pueden concretarse a lo mejor de otra manera que también sería sería cuestionable

Voz 1452 48:12 en Hora veinticinco

únete a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es

Voz 17 48:22 Annie gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 13 48:42 únete a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es en la Cadena SER presenta el placer de escuchar