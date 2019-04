Hora 25 (05/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1452 00:00 ese están tomando nota de ellas todos le vamos a exigir al Gobierno que las cumpla pues realmente lleva una serie de reformas que que puede cambiar mucho las cosas son Carlos

Voz 1170 00:10 el problema es que no es un anuncio de una realidad los reales decretos no anunciado medidas toman decisiones muy bien pues entonces Álvaro

Voz 1452 00:17 el Gobierno que venga Dios y le gusta no no le gustan

Voz 1170 00:21 esas decisiones que tomo este diario el problema no es ese el problema es que ha tenido agosto septiembre octubre noviembre diciembre supieras si fuera tenía el tiempo era abrocharse los zapatos se fuera poco fui a me hubiera sido percibido como una urgencia extraordinaria que es el requisito esencial de un de un Real Decreto pues hubiera tenido repito agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero o febrero lo puedo a ver aprobado y lo hubieran presentado como se deben presentar las cosas en un marco democrático no gastarse mil millones de euros para recaudar votos IU pueden ser ante o han podido ser las que fueren con tal de encontrar esos nichos que le aseguren el el unos cuantos votos a mi me parece que la utilización absolutamente extemporánea del Real Decreto para aprobar unas medidas que claro evidentemente quién no va a estar a favor de que se suba el el salario mínimo que no va a estar a favor pues bien vale bien es que esa es la trampa precisamente yo utilizo el Real Decreto con algo en el que todo de acuerdo para un dinero que no está presupuestado insidia puede criticarle soy el más social del mundo bueno yo creo que la política es otra cosa

Voz 0436 01:33 siguiendo un poco la reflexión de Juan Carlos que sean tan urgentes porque es verdad que la Diputación Permanente es como una farmacia de guardia que bastante una situación de emergencia una comprar aspirinas que podía haber comprado un mes antes se están urgente lo podrías haber hecho antes o no sino si tu voluntad era seguir Hernando no disuelve las cámaras no convocase elecciones ser vale señores no tengo presupuestos que eso es una parte importante también de estos decretos Iván si gobierno sin presupuesto no puedes ni anunciar siquiera si puede sacar decretos leyes iguales prórrogas el presupuesto ebay si ibas presentando decretos leyes

Voz 1 02:08 el tenido en la Cámara Baja histórico para el anterior no Memorial

Voz 0436 02:11 bueno caro ese es el problema que está probando es que ese es el gran problema que se están aprobando una sede decretos para los que no hay dotación presupuestaria porque no hay presupuesto es que ese es el tema y esa es la trampa entonces carece todavía más de sentido que tú quieres apostar por eso pues llevarlo tu programa electoral pero tu programa electoral no puede ser la Diputación permanente ni puede ser Consejo de Ministros es verdad que si es imposible pues sois ha aprobado un decreto sobre el tema de la pobreza energética en la que se se obliga a las energéticas que no pueden cortar la luz ante una ola de frío me parece magnífica la medida pero todo eso es son medidas de de de programa electoral de de de de de oferta con la que te presentas a los ciudadanos bien o lo llevas a tu programa inutilizar las instituciones para esto porque lo que estás haciendo uso de las instituciones o no convocase elecciones a seguir gobernando mediante decreto ley es que es que lo que no entiendo es que intentar que en la convocatoria el argumento de la convocatoria

Voz 1 03:09 es que no tengo presupuesto no tengo presupuestos no

Voz 0436 03:12 no gobernar pero luego dice una vez convocadas las elecciones Goya gobernar hasta el último minuto que lo ha venido insistiendo en todos los mítines entonces en qué quedamos en que la convocatoria de elecciones se que se convierte un instrumento para cierto ventajismo político pero

Voz 1 03:26 sí puede gobernar hasta el último minuto porque no está en funciones

Voz 0436 03:30 ya pero es verdad que cuando la Diputación Permanente este debate ya lo hemos tenido cuando se sobre las cámaras

Voz 1 03:36 pero no funcione

Voz 0436 03:38 es hasta que que después de las elecciones que estar muchas veces hay cierta confusión pero pero tú no sigue llevando decretos como si no hubiera elecciones convocadas es que es que no ha pasado nunca con esto no ha pasado nunca en esta en esta cantidad en esta medida con unas y con una serie de decretos que comprometen tantos cientos de

Voz 1 03:57 el el único real decreto verdaderamente gente lo debería haber apoyado el PP a que no se que no contó con los votos destina por electoralismo Gobierno de electoralismo con estos Perales decretos pero la oposición a hacer con la critica a estos reales decretos

Voz 0436 04:19 que que que Ciudadanos se apoya algunos entonces tú puedes decir mira es que realmente urgente decía buenos con apoyan el del Brexit porque en el fondo todos somos conscientes que lo único urgente real era el de

Voz 1170 04:29 que ese era el único realmente este año acaba sino que hablado

Voz 0436 04:32 Carlos yo creo que lo podría haber argumentado muy fácil

Voz 1 04:34 es el color del cristal con que se mira me acabo de acuerdo

Voz 2 04:37 la Ángels era relajada moral relajada Mora Juan Carlos pero Basque relajada es casi casi una religión

Voz 1 04:46 hola te relaja pero sabes sabes por qué pasa esto porque siempre hablamos de los viernes sociales los viernes y qué pasa que los viernes tenemos todos la moral más relajada no sé si queréis saber lo que pasa que a mí me me suena todo tan a

Voz 1170 04:58 programa de marketing que verdaderas

Voz 1 05:01 no parece todavía no caras pero la oposición también hace electoralismo y que el Gobierno e la y la prueba es

Voz 1170 05:08 pero eso pero digamos eso fíjate que yo les puedo achacar electoralismo Le puedo achacar no haber aprobado ha apoyado el decreto del del Brexit que era necesario IS indudable veinte necesario pero otro es una campaña de marketing diseñada desde Moncloa que verdaderamente yo creo que los españoles nos merecemos un poco más de seriedad no ser siempre los sufridores de una especie de marketing permanente

Voz 1452 05:31 hay dos cosas es la primera

Voz 1 05:33 recordarán que hace unos días fue a declarar ante el juez el presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio de Asensio le llamó el juez está investigando quién accedió y quién filtró el contenido del teléfono móvil de la asesora de Pablo Iglesias en Bruselas en ese móvil había material sobre el líder de Podemos bueno esta tarde hemos sabido que ha dimitido el director general de información de Moncloa Alberto Pozas Pozas era director de Interviú Pozas nunca publicó nada del contenido de aquel teléfono lo que hizo fue trasladarle la información a su jefe Antonio Asensio sin publicar nada hubo otros medios que después si publicaron aquello bueno Villarejo aseguró que fue Pozas quién le había dado los datos tinta de calamar llama pozas a eso en su comunicado de renuncia donde escribe que se siente utilizado para atacar al Gobierno ya avisa de que están equivocados quienes le mezclan a sabiendas con la policía patriótica no fue él quien publicó nada que tuviera que ver con aquello y eso me parece importante fueron otros

Voz 0436 06:30 que hoy si siguen ejerciendo sus trabajos y algunos en el periodismo venga

Voz 1 06:35 vamos con la noticia que está contando hoy aquí en La Ser nuestra compañera Mariela Rubio Mariela buenas noches qué tal buenas noches y la noticia es ésa de que la mano derecha de Santiago Abascal fue condenado por participar en una agresión ultra a Pablo Iglesias eso es con la sentencia sobre el caso Pablo Iglesias y otros dos estudiantes recibieron en el año noventa y nueve puñetazos y patadas y amenazas como os vamos a rajar y os vamos a acuchillar ya se hablaba en Telemadrid en marzo del noventa y ocho Un jovencísimo Pablo Iglesias

Voz 3 07:02 Alberto Pablo y Mario fuimos el pasillo de asociaciones de esta facultad por un grupo de veinte neonazis que no xenón de patadas los tus compañeros con contusiones en las piernas y puñetazos Roberto con el pómulo de un ojo inflamado e insultos el tipo rojos de mierda

Voz 1 07:16 por este ataque fue condenado por lesiones y amenazas Kiko Méndez Monasterio y otro ultraderechista militantes ambos del grupo Alianza por la Unidad Nacional que comandaba el líder ultra Ricardo Sáez de Ynestrillas hoy Kiko Méndez Monasterio es el principal asesor del líder de Vox es el responsable de elaborar los discursos de Santiago Abascal considerado su mano derecha de hecho así con esas palabras se refirieron a él el pasado miércoles durante la presentación del libro de Fernando Sánchez Dragó la España vertebrada que resume tres días de conversaciones con Santiago Abascal con el propio Kiko Méndez Monasterio así hablaba el autor

Voz 4 07:51 por su mencionar Alico Méndez Monasterio hombre de confianza y mano derecha de Santi su André Malraux por así decir aunque no estoy seguro de que ese paralelismo sea de su agrado

Voz 1 08:02 mientras decía esto Sánchez Dragó sentado a su lado Santiago Abascal asentía que dicen en Vox Mariela bueno su departamento de prensa se ha negado a responder a ninguna pregunta de la Cadena SER pero el secretario general del partido Javier Ortega Smith fue preguntado hace pocos días por un caso semejante un miembro de Vox en Toledo condenado por una agresión ultraderechista en el noventa y cinco también en la universidad esto respondía entonces Ortega Smith

Voz 5 08:25 nosotros lo hacemos como podemos que lleva en su lista a condenados por violación ha condenado por maltrato nosotros somos un partido serio Easy en nuestras filas hay alguna persona que lleve eh

Voz 1170 08:36 aparejado estos hechos que dice usted eso

Voz 5 08:38 contrario a nuestros valores a nuestros estatutos y créame que se abrirá el expediente correspondiente será expulsado no tenga ninguna duda miren y somos un partido fascista ni ultra de la ultraderecha

Voz 1 08:48 Kiko Méndez Monasterio en conversación con la Cadena SER Angels ha relativizado los hechos hablando de algo que sucedió hace veinte gracias Mariela hasta luego lo han pregunto

Voz 1667 08:56 por este episodio a Pablo Iglesias esta mañana en Antena tres dice que pasado está

Voz 6 09:01 yo creo en la reinserción hasta pues este señor participó en la agresión fue condenado pagó la multa que tuviera que pagar Si bueno pues entonces formaba parte de una organización de neonazis ahora está con Santiago Abascal

Voz 1667 09:16 yo creo la risa por cierto ha sido noticia hoy en Europa el encuentro en París son realmente digo que ha sido uno hoy en Europa la encuentro en París entre Marie Le Pen líder del Frente Nacional y el vicepresidente italiano Matteo Salvini se han comprometido a buscar nuevas alianzas internacionales para textualmente cambiar Bruselas están pensando incluso en organizar un acto común para cerrar la campaña electoral de las europeas de mayo anunciar allí el inicio de una nueva Europa

Voz 1 09:43 decir Kings tiene que que Vox tiene un problema con que es verdad que expulsaron a ese miembro del partido por una semejante anterior anterior incluso el noventa y cinco lo tiene un problema hombre

Voz 0436 09:55 que éste es la mano derecha la mano derecha de Abascal efectivamente estas es la mano derecha pero vamos a ver de dónde los va a encontrar Vox no creo que vaya en contra del movimiento obrero ni fe recientemente es cierto que les estamos hablando de historias de bueno de de hace veinte años como dice Pablo Iglesias no sin ironía pues a lo mejor es verdad que que ya la gente madure y cambia pero sí sí el código ético de Bones se dice que lo pueden llevar a gente violenta y con un pasado y con unos antecedentes pues a lo mejor tendría que mirar a bastantes de sus miembros pues tendrá que actuar en consecuencia Juan Carlos

Voz 1170 10:30 es que esa Alianza Nacional que estaba por ahí pululando que era una cosa grupúsculo absolutamente minoritario el estrés insertados Vox de ahí vienen estos sea éste y otros grupos otros muchos llenar es que esto

Voz 1 10:43 esto esto es que estos bom amigo la verdad es que esto

Voz 0436 10:45 a pescar eso de Mundo Obrero

Voz 1170 10:48 es es es es eso es algo más por eso es tan complejo que seguramente porque es una parte del Partido Popular es una parte de todos estos

Voz 1 10:56 tan minoritarios de falaz

Voz 1170 10:58 ante el esa cosa verdaderamente digamos de complicada yo me apuesto lo que queréis a que monasterio va a seguir siendo la mano derecha de de Abascal no me cabe la menor duda apostar nada absolutamente nada es estamos completamente seguros ese más fijaros que una cosa un poco para el el votante de Vox que incluso puede ser un acto que les digan veis que machotes son que le han pegado a estos ahí tenemos ese problema y eso es un problema que en muchos casos a hablar de cosas de de Vox yo tengo serias dudas porque no sé si alienta a gente a reafirmarse en el voto a Bush de que esa amenaza no sé si será real o no pero es un poco la percepción que de lo que pan

Voz 1 11:44 que tampoco es ese debate llora se proclama ante la ignorancia claro yo creo que lo tenemos todo otra cosa hay hay hay medios televisiones que se pasan horas hablando de Vox porque entiendo que piensan que eso les debe dar audiencia yo creo que sí que es contraproducente pero claro cuando hay alguna noticia sobre ellos hay que ponerlo incluso cuando hacen una propuesta aberrante siempre me queda

Voz 1170 12:07 esa duda de si no va a reafirmar al votante de Vox en en que qué machotes soy yo hecho esto y fíjate pero pero no lo sé espero

Voz 1452 12:15 una cosa es que reafirme al votante y otra cosa es que amplíe sus votantes no yo eso hay muchos estudiosos de la situación que bueno creen que eso es el residuo franquista con un poquito más de de pérdida de de fin del control que tenía el Partido Popular con respecto a a estas personas que algunos eran militantes del Partido Popular la verdad yo no sé en qué momento debió cambiar de abandonar un determinado discurso dejar de conformar a quiénes estaban dentro del partido todos decíamos bueno es que en España toda la derecha está en un partido en el Partido Popular y era verdad toda la derecha incluida esta derecha de Vox en qué momento el Partido Popular dejó de interesar a Vox eso es muy interesante porque bueno en ese momento algo estaba pasando importante para que empezara a nacer este partido que hoy tenemos aquí en el Parlamento andaluz desde luego

Voz 1 13:15 decíamos anoche cuando dábamos paso a la crónica internacional que la noticia estaba en que no había noticias del Brexit Nos parecía no podía ser un día sin hablar del Brexit bueno hoy hemos confirmado que lo de ayer era una excepción porque una vez más

Voz 1452 13:29 Europa mira al Reino Unido cuya primera ministra

Voz 1 13:31 ha pedido formalmente una prórroga hasta el próximo treinta de junio con la posibilidad de no organizar allí las elecciones europeas que se celebran el último domingo de mayo Griselda Pastor buenas noches la carta de May con esta apetito ción ya está ahí está en Bruselas y el presidente del Consejo Europeo tus lo que está ofreciendo a cambio es una prórroga más flexible de un año

Voz 0419 13:54 si en el fondo se repite el intercambio que se eh se realizó ya antes de la última cumbre no solo que esta vez pues el plazo es más corto y en este caso han ella de quedarle claro que cualquier prórroga pasa por participar en las próximas europeas de mayo porque este es el sentido de la propuesta del presidente tus con una prórroga larga obligatoriamente implica ir a las elecciones europeas y esto porque los Veintisiete deben claro que garantías tienen de que verdaderamente ahora Bader

Voz 0436 14:27 suficientes acuerdos en el Reino Unido como

Voz 0419 14:30 para garantizar que van a poder aprobar el Tratado de salida con con hablar no vale hace varios días que nos decían esto y en la práctica esto es lo que confirma la propuesta de tus que es necesario ir a las europeas si antes de terminar un año llegan a un acuerdo y votan finalmente aprueban y se trata Bobby salida pues que se marchen ya pero pero no es así pues al menos que se den el plazo de un año himno a no va a ser necesario volver a Bruselas cada vez que los tienen la es el objetivo de esta propuesta vamos a ver qué pasa la propuesta va en serio hoy le han analizado los representantes de los Veintisiete gobiernos europeos pendientes claro de ver si mi trae algo distinto a la mesa de la reunión de este

Voz 1 15:17 próximo miércoles el miércoles no día Díez es la reunión

Voz 0419 15:20 exactamente el día diez es la reunión y antes esperan esperan por si mi tiene algo más que decir pero si no esta es la oferta Ifrán también

Voz 7 15:29 sí tiene tiene poco a poco

Voz 0436 15:32 negociar hay muchas gracias buenas hasta luego Juan Carlos el final escuchas sedes si si aprueban Isi hacen

Voz 1170 15:42 que me veo dentro de cinco años está todavía no saben si si si se queda al no es una de esas cosas verdaderamente sorprendente se y yo decía en qué momento se la la la la convivencia política en España pero en qué momento se juró en Gran Bretaña en qué momento se joroba en Italia en qué momento se joroba en Francia es decir estamos ante un un conflicto y además es un elemento puramente político de los partidos políticos son incapaces absolutamente de encontrar una solución Has hecho un referéndum no se ha podido ser lo que tal pero ha dado unos resultados hombre los políticos tienen que gestionar esa decisión y son absolutamente incapaces yo creo que la estrategia la Unión Europea que Benzema siempre me ha parecido criticable la estoy empezando a ver de otra forma fue tú les das una serie de plazos lo que estás creando en el en el en los políticos británicos es una duda cada vez más permanente a ver si se abre definitivamente la vía del segundo referéndum yo creo que eso es nuestra

Voz 0436 16:36 es que yo creo que esa es la estrategia yo creo que es la única salida porque es muy paradójico que yo creo que esto ya cuatro cinco votaciones que ha habido en en en el Parlamento británico por qué tantas votaciones en el Parlamento británico y no se vuelva a dar la voz a los ciudadanos es decidirlo señores del Parlamento británico han sido incapaces de gestionar este tema siguen votando Ivo tan y vuelven a votar y ya hemos perdido la cuenta que voten que que no tengan que votar que sean los ciudadanos por decir no tan bonita pero

Voz 1 17:04 los es ya votaron Cristina tomaron el Parlamento británico también ha votado ya pues entonces pues entonces pues entonces siguen votando

Voz 0436 17:11 Vera vota pidan y piden una prórroga para seguir votando por qué en lugar de pedir una prórroga para que se vote en el Parlamento no piden una prórroga por organizar un nuevo referéndum

Voz 1 17:21 da voz a los ciudadanos referéndum sea o convoca elecciones

Voz 0436 17:25 la lección es es decir va una prórroga de un año pero bueno en ese año algo tendrá que pasar tendrá que abre unas nuevas elecciones tendrá que haber un nuevo referéndum algo que permita pensar que la situación se va a desbloquear

Voz 1 17:36 esperar si es que lo que

Voz 1452 17:38 que bueno que los ciudadanos han votado y es cierto pero los ciudadanos votaron bajo una presión enorme por una carga de mentiras muy impresionante contaron los los ciudadanos creían que era verdad los horrores que le estaban contando con

Voz 1170 17:53 espectáculo que perdían por estar en la Unión Europea

Voz 1452 17:56 votaron sí si hubiera un próximo referendo a lo mejor quién sabe no en todo caso lo que hay es una crisis política gravísima evidente es una falta de altura de políticos en fin en este momento además están más enzarzados en el hecho de que May ha acudido a Corbijn están los euroescépticos tories completamente subiéndose por las paredes porque está hablando con contó con con con bueno con el jefe de la oposición con Corbijn que verdaderamente todos andan a la gresca cada uno por un lado ir bueno tienen delante desde luego de momento parece ser que esto va a ser así el acuerdo que han firmado May con Bruselas y Bruselas no va a bajar de ahí

Voz 1 18:41 dejadme que saludó mano Rico director de Info Libre muy buena

Voz 8 18:44 las noches buenas noches Angels qué tal muy bien cómo estás tú vamos con las a votar

Voz 0436 18:52 sí pero pero no porque no pero no para el Brexit no

Voz 8 18:56 o quizás suma como nueva infalible que cuenta mira muy brevemente haber llevamos

Voz 9 19:03 pues trece más destacaría uno la oposición de casada una ley de eutanasia no la comparten los votantes del PP nos fija momentos encuestas una muy reciente y otra un poco más antigua el pero en ambas no bueno claramente ninguna materia sesenta yo tengo otra más del setenta y cuatro por ciento votan al al PP son partidarios de regular la eutanasia yo creo que es el tema de la semana probablemente no lo analizamos el programa de la presentado programa electoral de Podemos nos fijamos en las veinte propuestas nuevas más llamativas fue el programa en el que esté que reducir la jornada laboral a treinta y cuatro horas a

Voz 8 19:41 mínimo de doscientos euros por último destacaría que es

Voz 9 19:46 además nuestro tema de apertura que PP Ciudadanos y Vox abrazan una amplia agenda calificadora para vaciar de contenido el Estado autonómico no somos fijando en todas las propuestas que han hecho los partidos en muchos casos coincidentes de lector tres partidos de la derecha y la extrema derecha ahí que bueno pues el objetivo claro es que que las Autonomías gestionen pero que las competencias de alguna forma la decisión sobre las competencias hizo lo que hay que hacer

Voz 0436 20:12 fíjate verdad

Voz 8 20:14 además mañana forever pues Manuel Rico muchísimas gracias a vosotros con el fin de semana nos puedo antes hablo El cuaderno

Voz 1 20:21 no sé si vamos a empezar con los que se han quedado

Voz 1667 20:24 tirados en la carretera por la nieve esta tarde especialmente en la A uno donde un accidente múltiple sin víctimas pero con cincuenta coches implicados ha obligado a cortar ese importante vía de comunicación entre Madrid y el norte frases de Rafa uno de los conductores atrapados

Voz 10 20:40 pero todo lo que ha pasado ahí sí que tienen los paneles ponía de viabilidad invernal circulen con precaución tal pero nada sea el cambio el cambio el kilómetro treinta y el kilómetro cincuenta era como de pues de la primavera

Voz 1667 20:54 Nos contaba la DGT a las diez que a esta hora ya se puede circular con dificultades pero ya se puede circular por la A uno este es el sonido de la protesta de hoy en Argelia

Voz 11 21:08 protestas que han continuado pese a la renuncia de Abdelaziz Buteflika contra la llamada triple B que hace referencia a los tres políticos elegidos para tutelarlo

Voz 1667 21:17 la transición que se abre a partir de ahora en ese país el susto del día sin duda se lo han llevado los vecinos del barrio de Vallecas otras una potentísima explosión registrada esta mañana en un piso del barrio no sé si habéis visto las imágenes descendido al piso sin paredes sin ventanas absolutamente destrozado solamente en los pilares de la casa aún así no ha provocado víctimas pero ha sido la expresión tan potente que más de ochenta familias no van a dormir esta noche en su casa si digo allí Narciso cuatro

Voz 12 21:44 estábamos acostados y de repente sintió una explosión por la ventana se veía que todo volaba lo bello empezaron a quiebras salimos corriendo por las escaleras todo horrible

Voz 1667 21:55 por cierto también en Madrid ha quedado hoy en libertad el joven detenido acusado de acosar al menor que se suicidó esta esta semana en Madrid la Consejería de Educación asegura que no ha encontrado pruebas de ese acoso dos frases de la política una la encontramos en el programa electoral de Podemos su punto XXXIX muy comentado hoy el partido propone en ese punto reconocer en el Código Civil a los animales como seres que sienten y no como un bien hasta ahora esto dice podemos dará más garantías al animal al propietario porque tendrán una consideración como parte de la familia frase también del ministro más breve de nuestra historia máximo Huerta diez meses después de su renuncia en la revista hay con asegura que con un poco de apoyo del Gobierno se habría quedado en casa dura más cosas el Hospital de Sant Pau en Barcelona ha desarrollado una terapia para superar la adicción al juego a través de técnicas de meditación lo que se conoce ahora en muchos ámbitos en algunos ámbitos como Maider full Es Marta Sancho es la responsable de este programa ya ha explicado en SER Cataluña los beneficios que experimenta los pacientes ellas mismas no

Voz 13 23:03 comentan que el May Funes les ha aportado una serie estrategias que antes no tenía que les ayudan hizo más conscientes de su día a día de los pensamientos de las emociones de las sensaciones físicas y eso les permite gestionarse de una manera que antes no

Voz 1667 23:16 la otra manera acaban no podían todo eso gracias al mal yo una fecha que bueno Nos puede provocar vértigo algunos a mí por lo menos hoy hace veinticinco años que se suicidó Kurt Cobain

Voz 14 23:31 este es

Voz 1667 23:33 Like Teen Spirit fue uno de los primeros éxitos de este estilo de música el Bronx que consagró Nirvana el grupo de Covent nuestro sabía musical que es Alfonso Cardenal dice que Nirvana el grupo de Kurt Cobain puso música al descontento de una juventud que no tenía una gran guerra por la que luchar o una rebelión que encabeza

Voz 15 24:05 el dietario

Voz 1150 24:10 los derechos humanos tienen iconos que nos recuerdan los momentos decisivos para las conquista hay puede que el vídeo de la muerte voluntaria de María José Carrascosa pase a la historia como uno de ellos dice sumaría Ángel Hernández que le ayudó a acabar con su calvario que los policías que le detuvieron le decían es la ley pero habríamos hecho lo mismo que a usted probablemente lo mismo han pensado la inmensa mayoría de las personas que han visto las imágenes después de este episodio será difícil ambos partidos de la derecha seguir bloqueando los intentos de la utilización de la eutanasia como todo derecho hay que regularlo pero es hora ya que las personas puedan pedir ayuda para irse cuando su vida en este mundo está agotada y es insoportable reconocer un derecho no obliga a nadie simplemente ofrece una posibilidad más aún está en libertad el que por moral personal lo credencial no acepta la eutanasia tiene todo derecho a rechazarla pero no quiso negarla quién haya decidido que no quiere seguir sufriendo inútilmente hoy el CEO catalán ha publicado una nueva encuesta ir más allá de los pronósticos electorales sometidos a los vaivenes de una coyuntura muy tensa una constante ese repite un ochenta por ciento los catalanes está de acuerdo en que tarde o temprano cualquier solución pasada por un referéndum Éste es el punto de mayor consenso hoy todo el mundo lo sabe falta crear las condiciones para pactar el como el que hay el cuando que lo hagan posible hilos poco va para largo y a condición de que todas las partes asuman que este problema no se resolverá para siempre que se trata de encauzar lo por una larga temporada es alucinante la Conferencia Episcopal a terapias para curar la homosexualidad patrocinadas por el obispo de Alcalá de Henares Reich prueba la condición sexual como enfermedad ante el desatino el portavoz episcopal precisa usamos la terminología curación no desde el punto de vista médico sino espiritual es decir la homosexualidad como desvarío moral del que hay credibilidad al pecador

Voz 15 25:58 volvemos a los exorcismos

Voz 16 26:08 por hoy ir por esta semana terminamos aquí Cristina de la Hoz Juan Carlos Jiménez María Esperanza Sánchez buena semana adhiera semana hablo hasta el martes pasado lunes te quedas tú al mando de la nave el lunes hora25 con Pablo Morán a partir de las ocho feliz fin de semana

