Hora 25 (08/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1715 00:25 qué tal muy buenas tardes es una de las acusaciones más ruidosas de contracción escuchado en precampaña la firma el líder del Partido Popular iba dirigida contra el presidente del Gobierno pretende

Voz 4 00:36 todo con prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos españoles

Voz 1715 00:50 así que el discurso regresa al pasado esa época en la que el Partido Popular acusaba al PSOE de traicionar a los muertos hoy Casado actualiza el argumento y lo hace después del apoyo de Bildu a los últimos decretos leyes del Gobierno esta actitud creen en Ferraz debería impedir que Casado presidirá el Gobierno

Voz 3 01:06 una frase del vídeo inconsciencia está hablando de criminalidad todas las manos ensangrentadas creo que ya es un paso más allá de solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación y este nivel de irresponsabilidad coordinar militar eso es lo que decía

Voz 1715 01:22 el secretario de Organización del Partido Socialista la Constitución ha estado hoy en boca de casi todos inspira por ejemplo el programa electoral que Podemos ha presentado esta mañana y que incluso en lo formal tiene el aspecto de la Carta Magna dice Pablo Iglesias que le gustaría que el resto de partidos cumpliera con la costa situación tanto como habla de ella propone algunas reformas de espíritu constitucional

Voz 5 01:42 Nos vamos a inspirar en la Constitución para que efectivamente en España hay algo que no hay un sistema fiscal justo un sistema fiscal inspirado en los principios de igualdad y progresividad que es lo que dice la Constitución

Voz 1715 01:57 la Constitución como uno de los elementos centrales del programa electoral de Ciudadanos en materia educativa entre sus propuestas que los alumnos españoles la estudien como una materia específica

Voz 6 02:06 bueno estudiar nuestro sistema constitucional para estudiar es un estado social para estudiar que es una economía de mercado para estudiar cuáles son los principios principales de la Constitución para saber qué es una constitución es un estatuto de autonomía que es Europa

Voz 1715 02:24 además hoy lunes la Audiencia Nacional ha imputado al alto cargo de Moncloa que dimitió el pasado viernes salpicado por el espionaje a Pablo Iglesias el director de Información Nacional del Gobierno y Alberto Pozas acudía a la Audiencia Nacional a declarar como testigo el juez para garantizar sus derechos derecho a la defensa del imputado después de que haya reconocido que entregó al comisario Villarejo el pen drive con contenido de teléfono móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias hoy El País cuenta que fue pirateada la cámara de seguridad instalada por la Guardia Civil en el exterior de la casa del líder de Podemos lo denunció el partido la Cámara según el ministro de Interior fue retirada después del despliegue de una vigilancia permanente Pablo Echenique

Voz 1662 03:01 aquellos que dicen que da asco acabas de Interior ya han sido limpiadas pues tienen que replantearse esa afirmación

Voz 1715 03:09 idea la crónica del mundo un escenario triple este lunes Liria por los enfrentamientos en hacer Connie Cercanías de Trípoli el mariscal Halffter atacado hoy el aeropuerto internacional el único operativo en la ciudad que ha tenido que ser cerrado segundo escenario Estados Unidos que hoy ha incluido a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas tercer escenario el Reino Unido donde el Gobierno y el Partido Laborista retomará esta noche las negociaciones May es más optimista que corría

Voz 4 03:34 por el momento se juguetes

Voz 1715 03:39 laborista ha asegurado esta tarde que el problema es que el Gobierno de Theresa May no se ha movido de sus líneas rojas originales en estos días de negociaciones a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes

Voz 0919 03:49 es con la Liga casi sentenciada el Barça afronta los octavos de final de la Liga de Campeones recordemos los azulgrana juegan el miércoles en el campo del Manchester United ya hay lista de convocados de los de Valverde que viajará mañana con toda la plantilla incluso de melé aunque el francés viajará sin el alta médica recordemos las otras eliminatorias de octavos de la Champions son Tottenham Manchester City Liverpool Oporto ya Jack Juve Joyce y tenemos fútbol de Segunda División Se cierra la jornada con el partido que jugarán a las nueve Cádiz Real Zaragoza

Voz 1715 04:17 el pronóstico del tiempo dice que el tiempo revuelto seguirá estando revuelto Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:22 buenas tardes como mínimo durante un par de días más hasta el miércoles el tiempo se mantendrá pues propio para lo que es el mes de abril cambiante al sol ambiente suave cuando caen chubascos se sopla el viento sensación de frío icono con lluvia que ahora mismo está afectando a muchos puntos de la Península especialmente del interior pero a medida que avance la noche irán desapareciendo de madrugada nuevos chubascos y tormentas en Cataluña también en Galicia mañana a primeras horas un poco de frío temperaturas parecidas a las de hoy los chubascos poco a poco sobre todo a partir de mediodía de nuevo se irán extendiendo a la mayor parte de la Península también valía

Voz 0019 04:56 les quedando al margen Canarias con temperaturas

Voz 0978 04:59 sin cambios importantes las más altas en Canarias y el Mediterráneo con máximas que pueden superar los veinte grados

Voz 1715 05:04 pues hemos empezado hoy y cinco vamos ya con la información del día

Voz 3 06:31 Hora veinticinco

Voz 9 06:34 pelo blanco seis minutos siete is

Voz 1715 06:37 seis minutos en Canarias cuanto más cerca están las urnas más inflamado ese mensaje de algunos candidatos

Voz 1450 06:44 el líder del PP ha elevado hoy el tono de su reproche al presidente

Voz 1715 06:47 el Gobierno al que ha descrito a su manera como un cómplice de los terroristas

Voz 0309 06:51 se está convalidado la violencia y la desleal

Voz 0919 06:54 el TAS como mérito político

Voz 0309 06:57 es requisito electoral Sánchez pretende blanquear lo que no es posible blanquear está intentando en calar nuestras instituciones en sombra defiendo nuestra historia democrática prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco prefiere manos pintadas de amarillo

Voz 9 07:18 qué manos abiertas a todos los españoles

Voz 1715 07:22 pues casi nada Éste es el nivel de ruido que nos espera Casado acusa la respuesta le ha tocado hoy al secretario de Organización del Partido Socialista el ministro de Fomento José Luis Ábalos o una frase

Voz 10 07:32 por qué inconsciencia está hablando de criminalidad todas las manos ensangrentadas creo que ya es un paso más allá que solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación IS nivel de irresponsabilidad lo inhabilita para presidir España bueno

Voz 1715 07:46 huido mucho ruido pero más allá del ruido el contenido porque supuestamente de eso se trata cuando vamos a votar elegir entre un proyecto de país que el Partido Popular se ha ido ya a Barcelona a presentar su programa electoral ayer el mensaje de los populares mucha Cataluña mucha ETA lo hemos oido pero programas más extenso son más de cien páginas a las que por ejemplo ya no se habla del aborto o las que no hay nada que añadir sobre corrupción las que sí se habla de impuestos o demás reforma laboral o de educación o de centralizar una parte del Estado en fin vamos con un resumen Adriana

Voz 0019 08:20 en total quinientas propuestas con las que el PP busca crear empleo garantizar las pensiones y defender la libertad en el ámbito político educativo social y económico uno de los pilares del programa es lo que los populares llaman fortalecimiento de la nación además de la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña por un tiempo Unesco

Voz 0919 08:36 usable dice el texto se busca incrementar

Voz 0019 08:39 la presencia del Estado en las comunidades autónomas a través de las delegaciones del Gobierno y favorecer que aquellas que quieran puedan ceder a la Administración central las competencias que consideren que se puedan administrar de manera más eficaz el PP propone también legislar para garantizar los juramentos de cargos públicos en base a la Constitución sin ninguna fórmula adicional

Voz 0309 08:57 no podemos tolerar ya estos Metheny soflamas y por tanto lo que hay que hacer es modificar la ley y por tanto quién asume un cargo que es una dignidad hay una responsabilidad tendrá que hacerlo con el formalismo que establece la ley electoral y también con la dignidad que merece nuestra propia Constitución

Voz 0919 09:13 es reformar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 0019 09:15 para que la Policía y la Guardia Civil tengan un papel preponderante sobre las policías autonómicas además se contempla una ley de concordia cuya aprobación supone la derogación de la Ley de Memoria Histórica así como el compromiso de extender los cuidados paliativos e impulsar la utilización del testamento vital

Voz 1715 09:30 bueno y Podemos también ha presentado su programa este lunes en lo físico incluso le han dado la forma de un ejemplar Rosillo de la Constitución porque en Podemos sostienen que frente a quienes se llenan la boca con la Constitución están los que apuestan por cumplir con la Constitución Mariela Rubio

Voz 1450 09:49 formato similar al de la Constitución Española han presentado los morados su programa electoral Iglesias ha defendido que la reforma fiscal que plantea su partido emana del espíritu mismo de la Carta Magna una reforma fiscal con las que esperan recaudar cuarenta mil millones que dedicar a gasto público

Voz 5 10:04 esta inspirar en la Constitución para que efectivamente en España hay algo que no hay un sistema fiscal justo un sistema fiscal inspirado en los principios de igualdad y progresividad que es lo que dice la Constitución

Voz 1450 10:19 ese sistema pasaría por recuperar el rescate bancario modificar el impuesto de sociedades y poner en marcha un gravamen extra a la banca así como eliminar privilegios fiscales dado a las grandes corporaciones entre otras medidas en el programa incluye la creación de una Oficina de Lucha contra los grandes defraudadores

Voz 1715 10:35 no está bien va aportando el contenido de su programa lo hace por entregas hoy tocaba hablar de educación y Albert Rivera quiere que en España se estudia la constitución como una asignatura con entidad propia que sea tan importante saber leer cómo leer la Constitución Óscar García Leira

Voz 1450 10:51 D'Rivera ese incluir esta nueva asignatura Constitución española así se llamaría al mismo nivel que lo están ahora las matemáticas o la lengua es decir troncal y obligatoria aunque de momento Ciudadanos no ha aclarado en qué niveles concretos sin partiría

Voz 6 11:03 bueno estudiar nuestro sistema constitucional para estudiar qué es un estado social para estudiar que es una economía de mercado estudiar cuáles son los principios principales de la Constitución

Voz 1450 11:14 son contenidos que de hecho ya se estudian en el currículum de las ciencias sociales pero Rivera quiere agruparlos en una única materia

Voz 11 11:21 Natura

Voz 4 11:23 problema el líder

Voz 1450 11:26 Ciudadanos apuesta también por hacer una selectividad única en todo el país mañana tiene previsto presentar su programa económico y el resto del programa electoral lo iré explicando conforme transcurra la campaña una campaña donde ciudadanos echará el resto sobre todo en los últimos días para captar el máximo número de votos de indecisos según sus encuestas el sesenta y cinco por ciento de los que no han elegido el voto son de centro derecha

Voz 1715 11:48 ya hay cosas en las que este país no avanza año dos mil diecinueve andamos a vueltas con sí no habrá debate o no lo habrá o cómo será quién aceptará o quién no aceptará que en fin una discusión impensable en otros lugares y que sin embargo aquí es reiterativa cada vez que hay un proceso electoral o les estamos contando la SER la dirección del PSOE descarta un cara a cara entre Sánchez y Casado del momento el Partido Socialista no ha tomado ninguna decisión sobre aquellos debates los que Pedro Sánchez sí vaya a participar Si serán a cuatro Si serán a cinco en el caso de que se incluía a Vox y luego está la obsesión que algunos han demostrado por la vida de Pablo Iglesias por su vida privada El País contaba hoy que ese partido denunció el hackeo el pirateo de una cámara que las fuerzas de seguridad instalaron para vigilar la casa de Ingles

Voz 1662 12:36 bueno pues aquellos que dicen que acabas de interior ya han sido limpiadas pues tienen que replantearse esa afirmación que es un hecho de enorme gravedad que se produce durante el mandato del señor Marlaska en que hay que investigar hasta el último hasta el último extremo

Voz 1715 12:53 bueno es lo que decía esta mañana Pablo Echenique hacía referencia así a las declaraciones de la semana pasada el ministro de Interior en las que el ministro aseguraba que desde que él está en el Ministerio se había procedido a desmantelar cualquier estructura que tuviera que ver con la policía patriótica o con las cloacas del Estado el ministro de Interior asegura ha contado hoy lo que aquella cámara fue una instalación provisional que se acabó retirando Fernando Grande Marlaska

Voz 1581 13:17 se colocó una cámara exterior que en aquel momento no había con una continuidad total la presencia de la Guardia Civil en el exterior con posterioridad Se retira esa cámara pero se retira no pueden quiero sino porque ya hay una medida de seguridad exterior

Voz 1715 13:34 es lo que ha dicho hoy el ministro y la precampaña ha derivado en un choque de versiones entre el Ayuntamiento de Madrid yp Podemos

Voz 12 13:41 hace cuatro años aliados íntimos hoy casi rivales

Voz 1715 13:45 el Ayuntamiento reconoce que podemos contaba con todos los permisos para proyectar algo luego supo el que sobre una de las fachadas de la plaza Mayor lo que podemos proyecto fue un fragmento de los papeles de Bárcenas sigue la Comunidad de Madrid ha decidido investigar si todo estaba en regla Radio Madrid Carolina Gómez

Voz 0393 14:01 el Ayuntamiento ha cambiado de versión primero dijo que Podemos no tenía el permiso definitivo y ahora dice que sí que contaba con la autorización pero hasta ahora responsabilidad del Consistorio según la número dos de Carmena Marta Higueras

Voz 1516 14:11 hombre es la Junta Electoral Central entiende que hay que poner una multa lo que hay que hacer cualquier otro tipo de actuación pues directamente será contra en fin contra las personas que han hecho esa proyección el Ayuntamiento hay no tiene nada que ver supongo que podemos en este caso acatará la decisión de la Junta Electoral Central ya está

Voz 0393 14:27 el Ayuntamiento asegura que no supervisar los mensajes que se van a difundir en aras de la libertad de expresión y que sólo puede paralizar una acción de este tipo por cuestiones de seguridad movilidad

Voz 1510 14:36 comunidad de Madrid ha abierto diligencias por un posible uso

Voz 0393 14:38 indebido de un edificio que es patrimonio cultural Ángel Garrido

Voz 13 14:42 para utilizar además un espacio eh que está catalogado como tiene interés cultural como es la propia Plaza Mayor se requiere un permiso un utilización de la Comisión de Patrimonio que no ha sido concedido y ha sido solicitar

Voz 0393 14:53 el PP nacional prepara una demanda ante la Junta Electoral Central

Voz 1804 14:56 hora veinticinco esa carretera infinita dice

Voz 3 15:42 en Hora veinticinco

Voz 1715 15:47 Blanco dieciséis minutos siete dieciséis en Canarias tres historias del día que de una u otra manera viven en los tribunales la primera la imputación del ex director información nacional de La Moncloa de Alberto Pozas Willy había llamado a declarar como testigo el juez que investiga el espionaje a Pablo Iglesias Pozas Alberto Pozas ha reconocido que recibió el contenido del teléfono móvil la de las colaboradoras del líder de Podemos que se lo hizo llegar al comisario Villarejo y como les digo acudía como testigo ha salido como imputado que es la manera también que tienen la justicia de garantizar que una persona puede ejercer con mayores garantías la defensa de sus propios intereses Miguel Ángel Campos Alberto Pozas ha reconocido ante el juez que fue requerido por Villarejo para entregar un pen drive con los datos de Pablo Iglesias que habían llegado a la revista Interviú ya en ese momento el juez Manuel García Castellón ha interrumpido su declaración y le ha imputado a instancias de la Fiscalía Pozas no ha llegado a explicar ante el juez según las fuentes jurídicas consultadas por la SER las razones por las que dio el pen drive al comisario porque jueces y fiscales no le han permitido continuar para proteger

Voz 1450 16:51 sus derechos como investigado será citado

Voz 1715 16:54 de nuevo próximamente para ahondar en estas pesquisas fue el propio Villarejo quién afirmó en su declaración que el director de Interviú le entregó ese pen drive con fotografías íntimas y datos robados de iglesias procedentes del móvil de Dean abuso el JAMA la colaboradora del líder de Podemos en el Parlamento euro pero ya ha comenzado el juicio contra el creador de series yonquis la página por la que pasaba casi todo aquel que quería ver películas o debería haber series sin gastar un céntimo la estrategia exculpatoria del principal acusado pasa por responsabilizar a quiénes utilizaba la web a los usuarios ellos eran ha dicho los que publicaban los enlaces algunos de ellos iban a contenidos pirateados es su versión van a escuchar Alberto García solas el creador de la web el sonido no es del todo bueno pero se entiende

Voz 4 17:42 pobre

Voz 1715 17:58 bueno eran enlaces ha dicho que yo no controlaba y que podían dirigir a contenidos protegidos por derechos de autor bueno a lo largo del día han declarado ante el juez

Voz 12 18:10 en Baleares otro juez

Voz 1715 18:12 sí un fiscal la justicia sometida al escrutinio de la justicia por supuestamente sobrepasar se en la forma de impartir justicia el juez instructor del caso saca defendido entre otras cosas que ordenara la incautación de los móviles de dos periodistas esos dos periodistas habían publicado informaciones sobre el caso cursará vamos hasta Mallorca informa Peters ya

Voz 1733 18:35 el magistrado ha defendido durante su declaración que la orden de decomisar los teléfonos estaba justificada ponderada y que no vulneró el secreto profesional de los periodistas afectados Nicolás Gómez

Voz 1450 18:46 es el abogado que defiende a los informadores por supuesto la apostura

Voz 4 18:51 el investigado el testigo es distinta de la que nosotros sostenemos

Voz 1733 18:56 el fiscal Anticorrupción Joan Carrau también ha respaldado durante su comparecencia las actuaciones que se llevarán a cabo con su aval ha declarado como testigo porque el Tribunal Superior de Justicia de las Islas rechazó ampliar la querella contra él en el caso participa el fiscal superior de las Islas Bartomeu Barceló quién ha comentado que es un asunto delicado

Voz 16 19:15 allí Talk dimitir porque hoy no es frecuente que se impute un lluvia un fiscal que fiscal ahí está

Voz 1733 19:25 diputado este martes declaran como testigos los dos querellantes los periodistas Kiko Mestre Blanca Pau

Voz 1715 19:33 de

Voz 9 19:33 bueno todo el mundo tres escenarios el primero de ellos Libia

Voz 17 19:36 ah

Voz 1715 19:44 la ofensiva del mariscal Halffter contra la ciudad de Trípoli ha obligado a cerrar hoy al tráfico aéreo el único aeropuerto operativo en la ciudad después de que ocurriera que se intuía en ese vídeo ha sido bombardeado ha recibido un ataque aéreo Naciones Unidas ha vuelto a pedir hoy un alto el fuego para poder evacuar a los civiles en las zonas afectadas por los combates Álvaro Zamarreño la ONU

Voz 0116 20:04 lleva días intentando que al menos se llegue a ese mínimo y se pueda atender a los heridos evacuar civiles y entregar provisiones y medicinas pero por el momento no ha conseguido que los bandos lo acepten aún así de la capital han huido casi tres mil personas la base de mitiga que venía ya haciendo de aeropuerto para vuelos civiles ha dejado de recibir los porque esta mañana ha sufrido un bombardeo atribuir las tropas de Halffter ahora tendrán que usar otra base a doscientos kilómetros de la capital lo que muestra la debilidad del Gobierno provisional de Serrat que cuenta con el respaldo oficial de la comunidad internacional pero poco más acusan a Halffter de perpetrar un golpe de Estado que dé al traste con las negociaciones políticas pero esas negociaciones no han sacado al país sin estado del caos mientras que el militar que tiene el respaldo de Egipto Arabia Saudí Rusia y Francia no ha dejado de controlar cada vez más terrible

Voz 1715 20:52 área del presidente Trump ha dado hoy un paso más en su confrontación con Irán y en vísperas de las elecciones en Israel ha decidido incluir a la Guardia Revolucionaria iraní un cuerpo militar estatal en la lista de las organizaciones terroristas vamos a Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 21:06 buenas tardes es la primera vez que Estados Unidos incluya una fuerza militar de un gobierno soberano en la lista de organizaciones terroristas

Voz 10 21:12 has di sostuvo usted me

Voz 1510 21:15 si lo hacen según el secretario de Estado Mike Pompeo porque el Gobierno iraní usa el terrorismo como una política de Estado ejecutada por su cuerpo de élite por la Guardia Revolucionaria esta medida va en línea con las sanciones impuestas por la administración Trump a novecientos setenta personas y entidades iraníes a partir de ahora las empresas y bancos internacionales tienen que asegurarse que sus transacciones financieras no estén conectadas con la Guardia Revolucionaria si no quieren enfrentarse a sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense la Casa Blanca aprueba esta medida a pesar de la oposición de altos cargos del Pentágono y de la CIA porque creen que Teherán la va a usar en contra de los intereses estadounidenses en la región esta declaración se interpreta también como otro espaldarazo a Benjamin Netanyahu que busca su quinto mandato con promesas de mano dura contra Irán

Voz 1715 22:02 no hemos festejado otra semana marcada en rojo en el calendario del

Voz 1450 22:04 sexy del Gobierno y el Partido Laborista retoman esto

Voz 1715 22:07 anoche los contactos mañana May viaja a París y Berlín y el líder laborista aseguró que el Gobierno no se ha movido de sus líneas rojas Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 1510 22:15 buenas tardes una tercera ronda de conversaciones técnicas que hasta ahora han concluido sin resultados nosotros no queremos que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo ha declarado el líder laborista Jeremy Corbijn quién ha acusado al Gobierno de no haber cedido hasta ahora en ninguna de sus posiciones ya conocidas

Voz 19 22:31 el choque estamos

Voz 1510 22:34 para adoptar hablar y exponer nuestros puntos de vista

Voz 19 22:38 este es verla

Voz 1510 22:39 lo o las conversaciones deben significar movimiento y hasta ahora no ha habido cambios en las líneas rojas los laboristas piden entre otras cosas que el Reino Unido Permach busca en la Unión Aduanera el Gobierno les habría enviado un documento en el que no se contempla por ahora esa posibilidad la razón por la que May no cede es el rechazo tajante de su partido la Unión anual aduanera es inaceptable le ha recordado personalmente esta tarde Graham Brady el Persson el presidente del Comité mil novecientos veintidós por cierto el Reino Unido ya fijado oficialmente la fecha del veintitrés de mayo para la celebración de elecciones europeas

Voz 4 23:14 en la cara de hoy hablaremos de los debates aviones

Voz 1880 23:17 Pedro hola con David de Dolly que es experto en comunicación política que ya nos ha contado cuáles son las técnicas imprescindibles en un debate político

Voz 20 23:24 los debates se preparan profusamente yo creo que ningún político serio sean improvisar Le Matin puede que haya cierto espacio para la improvisación pero la mayor parte viene bueno

Voz 1880 23:35 además en la cara B no nos quedaremos sólo en debates políticos hablaremos de todo tipo de debates de cómo enfrentarnos a ellos vamos ir a la cultura la etimología Hayao ayudará a definir el concepto también Javier Mayoral que es director del Departamento de Periodismo y Comunicación Global de la Universidad Complutense de Madrid

Voz 1715 23:50 en la tertulia hoy Eduardo Madina Fernando Vallespín y Carlos Cué está son para él las claves del día

Voz 0978 23:55 la campaña no ha empezado aún oficialmente pero ya está totalmente descontrolada Pablo Casado no entiende cómo alguien puede votar a Vox pensando que el PP que él dirige con Aznar como gran referente pueda ser llamado derechito a cobrar así que se ha lanzado a recuperar el PP de dos mil cuatro el que se manifestaba casi todos los meses contra Zapatero y le acusaba de traicionar a los muertos a las víctimas de ETA esa oposición brutal fracasó en dos mil ocho En la segunda derrota de Rajoy y eso que entonces ETA mataba ahora han pasado diez años del último atentado el PP buscó entonces otro discurso el perfil bajo que más le gustaba Rajoy le fue bien durante un tiempo mientras el PSOE se hundía ahora Casado borra al último Rajoy vuelve a dos mil cuatro para frenar a Vox esta pasada de frenada no sirvió en dos mil ocho pero Casado cree que ahora sí puede lograrlo porque el PP no busca once millones de votos mi una mayoría absoluta ahora le basta con frenar la sangría Vox y Ciudadanos y confiar en la desmovilización de la izquierda y el hundimiento de Podemos para lograr contra todo pronóstico sumar gobernar como en Andalucía no está tan lejos es su campaña todo depende una vez más de cuantos abstencionistas haya la izquierda en la derecha habrá muy pocos casi llegamos a los ocho veinticinco las

Voz 1715 24:58 siete y veinticinco en Canarias

como Madrid buenas tardes

el Ayuntamiento de Madrid rectifica ahora asegura que Podemos y contaba con permiso desde el cinco de abril para la proyección de los papeles de Bárcenas de este sábado en la plaza Mayor pero se desvincula de su contenido en el consultorio dicen que no supervisan este tipo de mensajes en aras de la libertad de expresión una proyección que mantiene dos frentes abiertos primero la denuncia que el Partido Popular quiere llevar a la Junta Electoral aseguran que el Ayuntamiento ha vulnerado la ley orgánica del Régimen Electoral General y el segundo frente de la Comunidad de Madrid que va a investigar de oficio la proyección porque el Ayuntamiento no pidió permiso a la dirección general de Patrimonio algo que por ley se tiene que hacer al tratarse de un edificio protege Paloma Sobrini directora general de Patrimonio hace unos minutos en La Ventana de Madrid

es una infracción leve con lo cual pues ahí un está entre cero hoy sesenta mil euros pero estoy a su proceso ahora de Le pues de ser estudiará todas las diligencias que sea bien quién tienes responsable a mi me da igual que sea una empresa que es la que es el encargo el vídeo Mapi o que en fin esto es una autorización del Ayuntamiento no entro ni salgo en como sea concedidos a esa hélice hago permiso de ellos es que a nosotros el Ayuntamiento no nos lo elevó autorización

Voz 1450 27:25 se lo hemos avanzado en la SER hace unos minutos en la Comunidad de Madrid da luz verde para que los centros de salud que estaban aplicando en pruebas la reducción de horario hasta las seis y media de la tarde lo sigan haciendo sigan aplicando este recorte la atención a pesar de que el Gobierno de Garrido aseguró que se trataba de una prueba piloto y que en cualquier caso no se pondría en marcha esta le Islam dura una reducción de horario que cuenta con el rechazo de los profesionales sanitarios Alda Recas portavoz de AME Asociación Madrileña de Enfermería

Voz 24 27:52 sin evaluar cómo ha ido esta experiencia piloto deciden continuar la que ya se verá después pues lo desde la Asociación Madrileña de Enfermería volvemos a decirles que estamos en contra de esta medida que va en contra de la ciudadanía y que una vez más se estén quietos

Voz 1450 28:09 el Cristina Cifuentes sitúa toda la responsabilidad del caso Máster en Enrique Álvarez Conde director del Instituto de Derecho Público que falleció la semana pasada lo ha hecho en un escrito de defensa

Voz 0919 28:20 ha enviado a la jueza que investiga la supuesta falta

Voz 1450 28:22 la ficción del acta del trabajo de fin de máster información de Alfonso Ojea Cifuentes en su escrito de defensa

Voz 0089 28:28 la señora al gabinete del rector como la institución que le facilitó el acta presuntamente falsificada señalar al rectorado significa según la investigación señalara Enrique Álvarez Conde que dirigía el Instituto de Derecho Público fue Álvarez Conde el que entregó ese documento en el Rectorado desde el gabinete se mandó a Cristina Cifuentes varios testimonios en sede judicial han ofrecido detalles de cómo Álvarez Conde forzó a que ese cocinar el acta pero Álvarez Conde fallecía hace ahora diez días llevándose consigo todos los secretos del Instituto de Derecho Público y allanando así una estrategia de defensa que al final lleva siempre a la misma persona también investigado que no va a poder declarar nunca porque ha fallecido de cualquier modo Cifuentes niega que ordenara a nadie que se falsificar a nada pide que comparezcan el día del juicio como testigos el consejero de Educación Rafael Van lleguen o el propio rector de la Universidad Rey Juan Carlos Javier Ramos

Voz 1258 29:24 es ocho de abril Día del Pueblo Gitano y el Palacio de Cibeles Se va a iluminar con los colores de su bandera el azul el verde

Voz 0919 29:30 rojo en la Comunidad hay entre setenta mil y no

Voz 1258 29:32 venta mil personas de esta etnia lo que supone algo más del uno por ciento del total de la población tenemos catorce grados a esta hora en el centro de la capital con cielos cubiertos en casi toda la región con esto llegamos a las ocho y media hasta mañana

Voz 23 29:52 hora veinte

Voz 4 30:05 Hora veinticinco Deportes Jesús

Voz 0919 30:13 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos y un día más muchas gracias por escuchar el programa esta semana en la que vuelve la Liga de Campeones se juega la ida de los octavos de final donde ya sabéis solamente tenemos un equipo de nuestra liga un equipo español el Fútbol Club Barcelona que jugará el próximo miércoles el partido de ida de su eliminatoria en Old Trafford ante el Manchester United luego a las otras eliminatorias son Tottenhan City Liverpool Oporto Ajax Juve mientras tanto la Liga está prácticamente sentenciada después de la victoria del Barça ante el Atlético de Madrid el pasado sábado en el Camp Nou la distancia a falta de siete jornadas parece inevitable imposible salvo una catástrofe rocambolesca el Barça va a ganar también esta Liga será la octava Liga quedan en los últimos once años en las últimas once temporadas el Barça ha ganado ocho Ligas el Real Madrid ha ganado dos

Voz 25 31:11 el Atlético de Madrid ha ganado una

Voz 0919 31:15 por eso llama la atención que Simeone después del partido del sábado tras la expulsión de Diego Costa por insultar gravemente al árbitro aunque él dice que se lo dijo asimismo etc etc Simeone y el Atlético tiraron de historial para decir que siempre que jugaban con él el Barça pasaba algo raro los árbitros las

Voz 4 31:36 de expulsiones de once partidos creo que hemos recibido siete expulsiones pero bueno la verdad que si dijo eso me parece muy bien la decisión del árbitro me sorprende cuando otros árbitros lo vemos por televisión que mucho futbolista dicen un montón de cosas no los expulsa hay veces hay que mediar un poquito en el equilibrio emocional quizás o casualidad cuando vemos la televisión y que gesticula plan aplazarla

Voz 26 32:07 lo ven no lo ve visto no lo cuando dice que otros jugadores que habla no nos expulsa igual o costó pienso en alguien en concreto

Voz 4 32:14 en todo lo que ustedes ven no lo comentaba echaron una torre a torre luchan un icono del fútbol mundial por lo FAO Richard de pueda ahí no pueden echar a todos

Voz 0919 32:23 hay otros jugadores que hablan y los árbitros no les echan muy claro hay que tener un rasero diferente porque a nosotros yo es que cuando escuché eso me acordé de quién me iba a acordar pues de de de otro que cuando el Barça ganaba sin parar

Voz 1120 32:40 decía lo de porque un equipo de esta dimensión fantástico equipo de fútbol necesita una cosa que asocia que todos Dover

Voz 4 32:49 yo

Voz 1120 32:50 no entiendo el fútbol es para jugar igual con reglas iguales para todos es igual para todos después gana mejor pero porque hoy en un partido equilibrado en un partido que está para hacer porque acervo que ha hecho sólo el árbitro puede responder pero no para responder

Voz 0919 33:10 curioso que Mourinho dijo aquello después de un partido que el Barça ganó dos cero al Real Madrid ya habían expulsado a PP Ci Simeone lo dijo después de un partido que el Barça ganó dos cero al Atlético de Madrid ya habían expulsado a Diego Costa Mourinho Heron lloro once Ligas ha ganado ocho el Barça yo creo que la superioridad torneo a tantas jornadas parece claro luego ya si los árbitros Italia a mí la regla para los dos los mismos etcétera etcétera bueno enseguida hablamos de la última hora del Barça de cara a la Champions y del recurso que va a poner el Atlético de Madrid a la expulsión de Diego Costa o recuerdo que hoy se cierra la jornada de Segunda División con el partido que juegan a las nueve el Cádiz y el Real Zaragoza ahí como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp atención que gente que empieza defender a May

Voz 27 34:11 hola qué tal soy Manolo desde Murcia y fijar un poquito en pasa que se exprese la mujer que diga lo que quiera estamos en un país libre cada uno puede ver Tirso afiliados y no tengo opta ya sabe mantequilla y otra cosa a ver si Valverde deja ya de hacerla llorona macho que parece que sea Grial las Carmelitas y no tengo nada contra la Carmelitas Canales m trece Guinea desembocó porque yo me crié las Carmelitas y a mí me dijeron aquello de Nene el que no llora en fin ya sabes un saludo grande desde Murcia que también está lloviendo en la capital del Segura por cierto gallego blindada llegó

Voz 0919 34:55 a eso se lo había inventado Kiko dejado vuestros mensajes

Voz 28 35:00 que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del

Voz 3 35:05 sí sí critica vídeos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 29 35:13 su XXV buena para Diego te llamo un poquito dignado escucharle en larguero los cero quiero lo pones mañana te lo he dicho en varios comunicados que que tienes a a Simeone es por demás San Diego Simeone es por demás creo que no me vas a poner esto porque no te vas a atrever pero es indignante y que digas a Talavera con esa mala intención de que tú no trabajas antes aquí por favor cine es una tirria tanto a Simeone coma Talavera como el Atleti como es tampoco poco objetivo

Voz 4 35:46 basta ya de Hora veinticinco Deportes nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1038 35:57 sí sí sí

Voz 12 36:00 la oreja talaverano porque Talavera decía que yo cuando SIVE Mourinho se quejaba de los árbitros yo le daba la razón yo entonces le dije no no saca la cinta Talavera que que que no que cuando el Barça ganaba una Liga no puede decir no es que los árbitros cita los pueden equivocar hundía P pero tanto Mourinho como Simeone decir que siempre hay cosas raras cuando jugábamos en el Camp Nou ID más llevar ocho ligar de once la superioridad azulgrana es evidente dejémonos de tonterías y un beso para Talavera empezado

Voz 0919 36:43 como la la Champions y que la afirma que sólo tengamos un representante en los octavos de final el Barça que jugará el miércoles en Old Trafford con el Manchester United el viaje será mañana pero ya tenemos lista de convocados de Valverde para ese partido decisivo Adrià Alves buenas

Voz 11 36:58 hola Gallego qué tal buenas tardes pues si tenemos lista de convocados con la novedad de velé que está en esta convocatoria pero todavía no tiene el alta médica y que la reciba dependerá de las sensaciones que tengan el entrenamiento de mañana por la tarde en Old Trafford si la evolución sigue siendo buena los médicos le darán el OK para poder jugar en principio los minuto los porque parece difícil que vaya a estar en el once porque lleva cuatro semanas sin pisar un terreno de juego por esa lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda Valverde se lleva veintidós jugadores a Manchester toda la plantilla menos Vermaelen ir Rafinha que están lesionados viajará incluso todo hubo que no puede jugar la Champions y el Barça como decía va a entrenar mañana por la tarde en el estadio del Manchester United y antes hablarán en rueda de prensa Valverde Gerard Piqué que vuelve once años después a la que fue su casa durante tres temporadas

Voz 0919 37:48 estos de final no octavos hay mañana habla Piqué mañana Lapique interesante interesantísimo porque a Piqué se le pregunta por cualquier cosa va a contestar lo que le venga en gana bueno pues fabuloso en los cuartos de final con esa eliminatoria entre el Manchester y el Barça pero es que tenemos otras muy buenas mañana se abren las dos primeras Tottenham Manchester cite Liverpool Oporto Bruno de alemán buenas tardes hola Gallego muy buena el duelo de la Premier Tottenham Fiti ahora mismo es favoritos el City pero cuidado con los de Pochettino

Voz 0301 38:17 si Guardiola no lo tiene nada claro ha dicho hoy en rueda de prensa que tiene jugadores de muchísima calidad el Tottenham y que le puede pasar perfectamente lo que ocurrió el año pasado contra el Liverpool en el partido en el que los tres primeros tiros del equipo de clon fueron tres goles partido marcado por el estreno en Champions del nuevo White Hart Lane el City recupera en principio al Kun Agüero que ya ha entrenado con el equipo llega con el sueño de ganar los cuatro títulos el drama evidentemente encomendado a sus estrellas a Kenia Ericsson para tratar de sacar un buen resultado mañana y encarrilar la eliminatoria en el otro partido Liverpool Oporto examen de nivel para haber militado que no tendrá a Pepe como como compañero en la defensa hice mide además al tridente del Liverpool a Mané ha sala ya CIR Nino además del PP también es baja Héctor Herrera así que panorama complicado para los portugueses

Voz 0919 39:01 con Casillas en la portería del Oporto para el miércoles que era también el partido entre el Ajax y la Juve todo el mundo pendiente de Cristiano Ronaldo llega no llega como está llega a dicho Nedved que de

Voz 0301 39:13 eso le tuvieron que frenar porque él quería jugar quería ser titular en el partido de seria contra el Milan le dijeron eh altas instancias de del club que no tenía que forzar que es esperar ahí jugará contra el Ajax que era el partido más importante así que a pesar de esa lesión muscular detuvo Cristiano va a jugar todo apunta que va a ser así en el partido en Ámsterdam también llega entre algodones de John el jugador que ha firmado el Barcelona que se lesionó en el partido del pasado sábado en el tobillo pero parece que también va a poder ser titular

Voz 0919 39:41 quedan veinte minutos para las nueve esto es hora25 deportes en la SER seguimos

Voz 0919 40:59 en el Atlético de Madrid se plantea presentar alegaciones a lo que dicen el acta Gil Manzano de la expulsión a Diego Costa intentando evitar que la sanción sea más amplia de lo que le gustaría los rojiblancos siguen dándole vueltas a lo sucedido en el Camp Nou Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal

Voz 1576 41:18 llevo buenas tardes Diego Corbacho y se van a presentar esas alegaciones ya han presentado de hecho y bueno con eh como tú decías lo que dijo en el campo Gil Manzano que gastarnos la televisión lo que dijo Diego Costa no concuerda con lo que se puso en el acta por ahí va ir un poco la defensa de los rojiblancos para que la sanción de el punto de lagartos sea lo menos pues le hundió Costa que no se ha ejercitado hoy el protagonismo ha sido para el tridente ofensivo del Atlético de Madrid Costa las alegaciones por la sanción y porque no se ha ejercitado Antoine Griezmann tampoco lo ha hecho este por una noticia bastante mejor y es que ha sido padre de su segundo hijo de nombre Amaro Griezmann ir tercero Álvaro Morata el sí empezó el entrenamiento vespertino pero las molestias en el tobillo que tiene maltrecho que a punto estuvieron de alejarle del Camp Nou lo han mandado a la caseta y ahora mismo es duda para el próximo fin de semana donde recordemos no va a estar Diego Costa no bastar Thomas Le mar no bastara Thomas Party no bastar Josema Jiménez veremos a ver si puede estar Álvaro Morata

Voz 0919 42:15 Diego Costa que ha hecho trabajo específico pero es decir terminó sin problemas físicos el partido no terminó muy

Voz 4 42:20 sí sí pero tenía problemas musculares en la semana por lo tanto la han hecho un entrenamiento personalizado viola dormimos mismo está copiando una pizarra no voy a volver a desprenderá macro es dos mil seis periodistas gracias a en Barcelona

Voz 25 42:37 en Barcelona Adriá Albets y también ve mal que se insinuó desde el Atlético de Madrid que los árbitros cada vez que juegan allí etcétera etcétera no

Voz 11 42:46 lo ha expresado públicamente el portavoz del Barça Josep Vives hace unos minutos ha calificado de injustas e inadecuadas esas insinuaciones de Simeone le ha mandado un mensaje bastante claro al Atlético de Madrid les recomienda que tire de hemeroteca para revisar otras acciones que en este caso beneficiarán a su equipo escucha

Voz 32 43:04 vives la historia y la hemeroteca pues creo que a veces nos deja a todos evidencia a todos a nosotros también sí claro quiero recordar que en este estadio en último partido de Liga jugamos contra Atlético de Madrid hace unos cuantos años y hubo una jugada que podía decidir la Liga que fue un error arbitral entendemos nosotros sí que nos perjudicó tiene escrito un campeonato y nosotros no hemos hablado normalmente de eso no hemos hablado de eso y hablar casi casi de una psicosis o hablar de que hay una tendencia premeditada para hacer algo bueno no estoy yo creo que nos parece que es cuanto menos injusto es absolutamente inadecuado

Voz 11 43:36 pues esta es la respuesta del portavoz del Barça a estas acusaciones del Atlético de Madrid

Voz 0919 43:40 el que no ha hablado de los árbitros alguna vez para quejarse que tire la primera piedra vamos con otras cosas que nos deja la jornada por ejemplo ese anuncio de Joaquín Caparrós después de que su equipo el Sevilla ganase en Valladolid de que padece una enfermedad crónica Nos dio un poco de miedo Caparrós contando eso en directo pero para que veáis que es un día normal más en la vida de Caparrós hoy el Sevilla ha vuelto a los entrenamientos y allá estado Caparrós bajo la lluvia dirigiendo sin problemas la sesión ante Ortega buenas tardes qué tal muy buenas

Voz 1870 44:12 hoy con lo último gallego a las ocho menos cuarto ha colgado en su cuenta personal de Twitter Joaquín Caparrós este mensaje quiero agradecer las innumerables muestras de cariño que estoy recibiendo vida todas las victorias se consigue luchando Nocilla que en Sevilla sonada que Joaquín Caparrós padecía esta enfermedad leucemia crónica pero el entrenador quería mantenerlo en la más estricta intimidad en el ámbito personal pero la rumorología esa disparaba y ha querido atajar las especulaciones por eso lo dijo ayer efectivamente hoy bajo la lluvia ha entrenado con normalidad con el equipo y lo hará pensando en el derbi del sábado

Voz 0919 44:42 ese partido en el que a él le hierve la sangre Nos en Cannes da que Caparrós pueda seguir el porqué es una de las figuras de nuestro campeonato otro sonido de la jornada lo consiguieron ayer nuestros compañeros del partidazo de vamos en Vallecas cuando desde que empezase el partido entre el Rayo y el Valencia mientras Marcelino se acercaba desde la salida del túnel de vestuarios a ocupar su lugar en el banquillo visitante tuvo que aguantar que un par de energúmenos a un metro de distancia a un metro de distancia le gritaban para desearle la muerte

Voz 9 45:17 sí sí sí a un entrenador de fútbol así sonaba

Voz 0919 45:38 y terminan cantando los otros que estaban alrededor Marcelino hijo de tal realmente es terrible que haya gente que vaya al fútbol a gritar eso pero que tienen en la cabeza y sobretodo que tienen en el corazón la Liga va denunciara a estos señores que José Palacio

Voz 1450 45:59 el Rayo va a tener que identificar buenas sí

Voz 1038 46:02 qué tal muy buenas tardes Gallego la Liga y la Federación de Fútbol van a denunciar tanto al Comité de Competición como Antiviolencia estos insultos sobre el técnico de la del Valencia ya hay que recordar que el Rayo Vallecano ya tiene abierto un expediente disciplinario por mostrar la afición visitante en este caso el Atlético de Madrid los aficionó el Atlético de Madrid por mostrar bandera racistas y xenófobas en el partido ante el Rayo Vallecano en Vallecas el la el Rayo el consejo de administración del club está Reunidos de las seis de la tarde tratando de identificar a las tres personas que realizan en suelo insultos de hecho a la persona mayor que aparece con una muleta que tiene un bigote ese señor ya le tienen identificado ya saben quién es

Voz 0919 46:43 abonados al Rayo

Voz 1038 46:45 desde el Rayo no pertenecen a ninguna peña pero todavía están tratando identificar a las otras dos personas que están alrededor de ese hombre luego tomarán las medidas eso han dicho en un escueto tweet que han publicado en la cuenta del club en el que decían que estaban reunidos y que van a adoptar las medidas que se estimen oportunas

Voz 0919 47:02 otra imagen sitúa de la jornada es la de Cazorla el jugador del Villarreal llorando amargamente después de haber errado un penalti en el último instante del partido ante el Betis tuvo Kate su entrenador Calleja a consolar a todo un veterano con el fútbol que tiene con lo que ha ganado Cazorla ayer llorando por fallar el penalti Calleja tuvo que decirle

Voz 28 47:25 de todos dolido triste por él la responsabilidad que ha tenido el fallo de penalti y el acierto también debe de Pau pero tiene mucha experiencia y muchas tablas tiene a todo el Vestuario a todo el mundo dándole ánimo hoy contó la confianza depositada en él por qué esto un revés pero no es cuestión de un jugador sino de todos

Voz 0919 47:45 sí porque además tiene que pelear todavía con el Villarreal madre mía cómo va a estar la lucha por la permanencia en Segunda División tenemos una destitución y un partido primero nos damos una vuelta por el caddie Real Zaragoza que dentro de unos minutos cierra la jornada cómo está el ambiente Edu Martín buenas tardes