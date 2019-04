Hora 25 (08/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1667 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

a no muchos kilómetros de aquí un país que ya está en guerra corre el riesgo de adentrarse en una guerra aún peor se trata de Libia que vive inmersa en un conflicto en el que grandes países extranjeros participan aunque no lo digan esta misma tarde los bombardeos del mariscal captar que intenta tomar la capital han llevado al cierre del aeropuerto de la capital de Trípoli así que para este tramo les proponemos atender a lo que ocurre en la otra orilla del Mediterráneo y que suma inestabilidad a la inestabilidad vamos a analizar lo que sucede allí y luego debate iremos que ese es el tema que nos propone hoy será vítores en la cara B los debates ahora que estamos en los días previos para que arranque oficialmente la campaña electoral antes y como cada día hasta ahora actualizamos lo más destacado del lunes José Luis Sastre buenas noches

Voz 0515 01:02 la Pablo buenas noches pues la inminencia de esa campaña welter

Voz 1071 01:05 los de los sondeos o todo a la vez quién sabe ha llevado a Pablo Casado a extremar el discurso contra Pedro Sánchez al que ya no llama Llanos sólo llama traidor Felipe esta mañana en Barcelona mientras presentado su programa pretende

Voz 6 01:16 o prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco prefiere manos pintadas de amarillo

Voz 7 01:27 qué manos abiertas a todos los españoles en la sede socialista de la calle Ferraz respondía José Luis Ábalos

Voz 0739 01:33 con una frase delirio inconsciencia está hablando de criminalidad de las manos ensangrentadas creo que ya es un paso más allá que solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación IS nivel de irresponsabilidad lo inhabilita para presidir España

Voz 1071 01:48 ha sido día de presentación de programas los del PP y Podemos que analizaremos a partir de las diez durante la crónica política que tiene hoy mucha tela llamativa como esa coincidencia entre PP y Podemos y Ciudadanos para referirse a la Constitución es Braque para cosas bien distintas por ejemplo las alusiones que han hecho Pablo Iglesias y Albert Rivera que proponía una asignatura para estudiar la Ley Fundamental

Voz 1663 02:09 Nos vamos a inspirar en la Constitución para que efectivamente en España hay algo que no hay un sistema fiscal justo un sistema fiscal inspirado en los principios de igualdad y progresividad que es lo que dice la Constitución

Voz 8 02:26 vamos a implantar una nueva asignatura estará dentro el Pacto Nacional de Educación por asignatura que se llama Constitución española obligatoria troncal que todos los ciudadanos españoles en la escuela para estudiar

Voz 1667 02:40 en Castellón el juez de Vinaròs ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre de veintidós años detenido el pasado viernes por la muerte de su pareja sentimental

Voz 1071 02:49 cadáver de la chica apareció el domingo enterrado en un descampado de Ulldecona en Tarragona tras más de un mes de investigaciones la Guardia Civil detuvo este viernes pasado al presunto autor junto con otras dos personas

Voz 1667 02:58 del exterior Sastre de nuevo el Brexit pues si esta noche retomar

Voz 1071 03:00 a los contactos el Gobierno de May el Partido Laborista en las horas previas a que la primera ministra viaje a París y a Berlín esta tarde negociador jefe de la Unión Europea Michel Barnier ha dicho en Dublín que Irlanda tiene todo el apoyo de Bruselas faltan cuarenta y ocho horas para que empiece la cumbre europea que va a estudiar si concede a Londres la prórroga que pidió May para salir de la Unión El día veinte de junio antes de eso mañana mismo la Unión Europea celebra una cumbre con China intentarán entenderse como socios estratégico eso mientras abordan las tensiones que han aparecido por la ruta de la seda y el interés chino en invertir en infraestructuras en la tecnología del cinco G las reticencias de la empresa Huawei en ciberseguridad UGT calcula que la digitalización de la economía pone en riesgo seis millones de empleo

Voz 9 03:40 los en España información de Antonio Gómez la cifra

Voz 10 03:43 ha sido calculada por el sindicato con los parámetros de la OCDE y aseguran que de los seis millones de puestos en riesgo cuatro con seis estarían ocupados por mujeres desde UGT critican que este tema no se encuentra en la agenda política a pesar de que los ministerios dicen quieren el dinero suficiente para hacerlo solicitan al próximo Gobierno nuevas políticas de empleo que hagan frente a los peligros de la digitalización ni añaden piensen en las personas y no sólo en los beneficios a largo plazo proponer una reducción en la jornada laboral y un reparto de los beneficios obtenidos con los procesos de digitalización para reducir su impacto

Voz 6 07:35 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 07:43 un hemos en marcha esta segunda hora del programa abrimos nuestra mesa de análisis que hoy compartimos con Eduardo Madina buenas noches a Pablo Carlos Cué buenas noches hola buenas noches y Fernando Vallespín buena Notre Fernando buenas noches este tramo sólo avanzaba hace unos minutos les proponemos fijarnos en la compleja situación de un país a lo mejor les suena lejano pero que lo tenemos aquí al lado a la otra orilla del mar Mediterráneo hoy hablamos de Libia

Voz 18 08:08 no

Voz 1667 08:11 el veinte de octubre de dos mil once fue noticia en España porque ETA anunció que dejaba de matar aquella noticia recorrió las portadas de la prensa internacional pero compartía protagonismo con otra nota

Voz 19 08:22 sea con esta otra noticia que igual aunque sí o y tan cocochas Rojas Mighty es Maite People's Choice

Voz 1071 08:33 damos gracias a Dios poderoso es lo que está diciendo la televisión libia que ha dado la victoria al pueblo hoy se contaba entonces Muamar el Gadafi está en manos de los rebeldes

Voz 1667 08:43 era veinte de octubre fue el día en el que cayó Gadafi en el día en que fue capturado y ejecutado después de cuarenta y dos años en el poder aquella abrió una nueva etapa en el país en el que viven casi seis millones de personas primero tuvo cierta estabilidad aunque con los años derivó en una situación de desgobierno el conflicto en aquellas primeras horas los mensajes desfilaban esperanza por el cambio que venía

Voz 20 09:05 qué tal

Voz 1880 09:07 may be estos chicos es reconoció

Voz 1071 09:09 en felices y hablaban en aquel desveló cede el inicio de una nueva era en nuestros ojos puedes ver felicidad comentaba uno de ellos España llegó a ofrecer al consejo de la transición nacional su experiencia la experiencia en nuestro país para afrontar una transición y poder pasar de una dictadura a una democracia la ministra de Exteriores entonces será Trinidad Jiménez

Voz 1942 09:28 aquí en esta nueva fase evidentemente la comunidad internacional estará al lado del pueblo libio

Voz 1880 09:33 estaremos todas nuestras capacidades toda

Voz 1942 09:36 la experiencia España ya la ha ofrecido al Consejo Nacional de Transición en nuestra experiencia la transición democrática nuestra experiencia en la celebración de lesión en nuestra experiencia en materia de seguridad e ir eh ayudaremos a que esta transición se produzca de una manera pacífica de una manera inclusiva integrando a todos los sectores y sobre todo lo más rápido posible

Voz 1667 09:58 pues todo aquello ha acabado con los años en una situación de caos y desgobierno que se parece mucho a una guerra civil séptimo

Voz 9 10:06 dándolo mucho podemos decir que al oeste del país están controlando lo Gobierno de Serrat que tiene el apoyo de la ONU el este

Voz 1667 10:13 en cambio lo controla llamado Ejército Nacional Libio al frente del cual está el mariscal aceptar en cuyas filas encuentran pues antiguos miembros de las fuerzas de Gadafi entre otras muchas desde hace unos días optar avanza hacia la capital hacia Trípoli idea allí desde donde llega esta tarde novedades nuestra corresponsal en Egipto es Nuria Tesón buenas noches Nuria hola buenas noches empecemos por esas novedades que apuntaba Sastre porque los bombardeos de jactarse han llevado incluso a cerrar el aeropuerto de Trípoli el único que hay en la capital libia

Voz 21 10:42 así el aeropuerto internacional es el único que funcionaba hasta ahora en Trípoli además allí hay una base militar ya ha tenido que ser cerrado después de que éste bombardeara desde desde el aire y la escalada de violencia además no no tiene visos de que vaya a pararse la tregua que están intentando propiciar desde Naciones Unidos y la Unión Europea eh no parece que vaya a producirse desde el jueves como mencionabas el mariscal de campo optar empezó es afectiva esa ofensiva sobre sobre Trípoli donde la el Gobierno respaldado por la por la unión vamos por la Naciones Unidas precisamente cuando además de secretario general de la ONU estaba visitando en el país intentando impulsar la paz en las milicias que apoyan al primer ministro al Serra han respondido ir hemos visto algunas imágenes que nos recordaban precisamente a ese momento que mencionábamos al principio en el que Gadafi era abatido hace ocho años en él los enfrentamientos que se producían entre entre milicianos hemos visto armas automáticas y cohetes antiaéreos sobre furgonetas en número de muertos hasta el momento es confuso según ha comunicado el Ejército Nacional libio de ejecutar Ivy diecinueve soldados muertos pero el Ministerio de Salud en Trípoli dice que se han producido veinticinco muertos que incluyen tanto soldados como como heridos además Naciones Unidas advierte de que se han producido casi tres mil desplazados dos mil ochocientos desplazados y el miedo en la comunidad internacional a estas alturas es que salte por los aires cualquier plan para poder llevar a cabo unas elecciones que pongan fin a esas rivalidades y precisamente debía de producirse un un encuentro una conferencia el catorce y el dieciséis de abril para impulsar esas esas elecciones Ia aunque él aún no está empeñada en celebrarse todavía no está claro si se va a poder producir

Voz 1667 12:29 Nuria tu cubre Stella la guerra de Libia el país no ha logrado desprenderse cierto clima bélico en los últimos años dirías que lo que se está viviendo ahora allí es una guerra civil o no

Voz 21 12:41 bueno no creo que podamos decir quería enfrentarse a

Voz 0831 12:44 en una nueva guerra civil porque el país

Voz 21 12:46 no ha conocido en realidad la estabilidad en los últimos ocho años si acaso se trata de una a continuación de El conflicto o de una escalada eh de lo que ha estado ocurriendo en los últimos años para empezar ninguno de los dos gobiernos que existen en el país tiene la legitimidad democrática a pesar de que el Gobierno en Trípoli está apoyado por Naciones Unidas Si el Gobierno en el este del país en tienen Haika está apoyado porrón por otras fuerzas además lo que sí parece claro a estas alturas es que es muy difícil que se vayan que vaya a acabarse esas hostilidades estar que es un mariscal de campo militar

Voz 1880 13:23 ha asegurado ya que no piensa dar marcha atrás y hacía

Voz 21 13:25 todos a cualquier llamada internacional y ha prometido que va a limpiar de extremistas la capital como lleva haciendo ya desde dos mil catorce y que es uno de las de las principales causas por las que se ha granjeado el apoyo de parte de la comunidad internacional estado luchando contra el Estado Islámico IS y el Gobierno de Trípoli consideró la que está dando un golpe de Estado pero durante estos años ha sido incapaz de poner orden dentro de la propia Trípoli lo que ha permitido que ejecutarse haya hecho con casi dos tercios de del país incluidas las zonas más importantes donde se encuentran los yacimientos petrolíferos

Voz 1071 14:03 hablando pues de la Cumbre internacional los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy en Luxemburgo es verdad que parece que el Brexit está eclipsando cualquier asunto

Voz 5 14:10 Artes así pero hoy Libia está también sobre la mesa

Voz 1071 14:13 de hecho este es el mensaje del ministro español Borrell

Voz 22 14:16 en poco tiempo ha habido actuaciones bélicas de bastante intensidad es el rechazo a ello ha sido unánime por parte de todos los países como no hay ninguna duda de que Europa está unida tras la búsqueda de una solución política y el apoyo al enviado especial de las Naciones Unidas

Voz 1667 14:32 Nuria como ocurre con todos los conflictos y más en países que tienen reservas de petróleo aquí pueda hacerse un mapa geopolítico no que países apoyan a cada parte

Voz 21 14:42 sí en Libia Seven muy claras esas alianzas desde el principio el Gobierno que está en Trípoli ha tenido el apoyo de la de la ONU y también de de la Unión Europea que intentan forzar una solución política pero con muy poco éxito hasta el momento de hecho en en a finales de dos mil quince en diciembre de dos mil quince Sapphire como una una alianza para intentar impulsar un proceso de paz que gestar nunca ha reconocido pero luego también dentro de la Unión Europea incluso hay países que han tomado posiciones más independientes más más fuertes dependiendo sobre todo de los intereses que tienen en el país Italia por ejemplo ha estado siempre apoyando al Gobierno en Trípoli pero Francia se ha aliado más con el general jefe optar sobre todo porque han estado apoyando desde desde el presidente François Hollande estaba apoyando la lucha en el Sahel contra los terroristas y contra los traficantes pero Italia por ejemplo no se podría haber forzado de alguna forma a preservar los intereses e gasístico de de sus empresas como por ejemplo Eni y apoyar al general dictar ahora que está controlando esas esas zonas además dentro de la propia región a general Gibraltar tiene el respaldo incondicional de Egipto Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudí que lo consideran un baluarte contra los islamistas el se se propugna asimismo como como el que combate al extremismo aunque muchos consideran que lo que hacen realidad es perpetuarse como un dictador a intentar consolidarse como un dictador ir Rusia también está apoyando a aceptar aunque todos ellos sí que estos días han dejado claro que apoyan la vía política hay la vía pacífica y que están en contra de cualquier derramamiento de sangre

Voz 1667 16:23 no te vayas novia ahora te pregunto por el origen lo que sepamos de del líder rebelde pero antes quiero saludar al investigador principal de Elcano para el Mediterráneo y Mundo Árabe que también nos acompaña en el estudio Jaime Fernández buenas noches tan o la buenas noches por qué nos tiene que importar tanto lo que sí CD en Libia no para empezar porque lo tenemos aquí al lado pero por otras razones

Voz 9 16:44 sí bueno la proximidad geográfica de real a veces parece que es un país que pilla muy lejos pero está ahí al otro lado de la del Mediterráneo e ahora mismo el norte de África es una región con importantes problemas

Voz 0831 16:57 sociales económicos también de los sistemas políticos Un país en una transición democrática frágil pero como Túnez que está avanzando dando pasos y otros que desde hace unas siete semanas Argelia un enorme país el mayor de África pero además muy próximo a España de donde se importa la mayor parte del gas natural que consumimos pues también es está en una fase entre comillas en Canarias donde la población está pidiendo de forma pacífica y cívica un cambio de el estilo Gobierno hay de régimen político en el país hacia un sistema más participativo más justo de ahí que una desestabilización que se extienda todavía más hacia otras zonas del norte de África afectan a todo el Mediterráneo Mediterráneo occidental sobre todo por distintos motivos allá donde no hay ley orden donde no hay control de fronteras pues lo que hay son vacíos que son aprovechar dos por todo tipo de contrabando es movimientos puede ser terroristas So de contrabando pues pueden ser de de todo tipo

Voz 1667 17:53 armas de personas de

Voz 0831 17:56 estupefacientes etc la sociedad desde el norte de África están pidiendo una estabilidad que no se base en el autoritarismo puro y duro que no se base en entre comillas el hombre fuerte habitualmente en los países árabes del norte de África Oriente Medio pues con frecuencia suele ser militar en este caso en Libia pues vemos que es una general que viene de la época de Gadafi que luego se fue a Estados Unidos tiene la nacionalidad estadounidense el general optar Hefner se le llama distintas formas en Libia ahí fuera y que tienen una ambición desmedida esté elementos muy muy importante y tiene rasgos de Gadafi quiere hacerse no solamente con control de territorio de población de recursos se ve como el hombre capaz de unificar el país a ha con mano dura esto salvo que se está demostrando que no funciona que se puede intentar lo que trae es más represión más frustración en Liga ya hay un proceso una llamada Conferencia Nacional que se está convocada de hecho para mediados de mes y la idea es que haya repartos de poder que se puedan repartir parcelas de poder de influencia y por consiguiente también de reparto de recursos es un país que tiene las mayores reservas de petróleo del continente africano con seis millones de habitantes nada más podrían vivir todos muy bien sin embargo pues quiere hacerse con todo el poder

Voz 1667 19:19 Europa no va no va unida en esta guerra qué intereses tiene por ejemplo Francia hay zampar para desmarcarse no de lo que está haciendo la oposición general de de la Unión Europea

Voz 0831 19:29 aquí hay una hipocresía generalizada el tema de Libia es una guerra por delegación con muchas guerras a la vez que esta librando en el país guerras por influencia por acceso a los recursos al petróleo etcétera esta guerra pues lo que lleva esa que por un lado se hable de un embargo de armas que dictó Naciones Unidas hace unos años sin embargo llegaran armas por todos lados y tienen

Voz 23 19:50 pues uno ve lo lo lo

Voz 0831 19:53 los pica Avs los Toyota que último modelo lanzadores de misiles incluso con apoyo aéreo con Aviación militar Aino y embargo de armas por qué pues porque muchos de los países que venden las armas o que tienen interés en apoyar a uno de los bandos enfrentados en Libia el ex conviene romper ese embargo empezando por países europeos países también del vecindario e Egipto que está del lado del general optar ella ahora mismo Egipto está gobernado también por un mariscal ex mariscal que

Voz 23 20:21 que es el la Sisi

Voz 0831 20:23 eh que está imponiendo un régimen mucho más duro y más represor que el que había en la época de Mubarak pero hay países del Golfo y aquí quién olvidemos la influencia importantísimo del golfo Pérsico sobre los países árabes del Golfo que están apoyando en todos los conflictos regionales a bandos opuestos Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos van de de la mano en un bando matar eh bueno en alianza con un país no árabe como Turquía pero apoyando al bando puesto y eso significa apoyo económico también significa transferencia de armas lo estamos viendo en distintos escenarios no está ayudando a resolver problemas Europa en este caso Italia que ha tenido una influencia hay una tradicional histórica con Libia no quiere perderla y Francia está intentando pues ampliar su influencia e Iggy el acceso que tiene a los recursos a través de su petróleo Heras y otras empresas grandes esto pues lo que hace es un juego sucio entre países socios de la Unión Europea y un juego sucio cuando no se informa al enviado de Naciones Unidas de lo que está haciendo cada uno y cada uno va por libre iba prometiendo cosas aún bando o a otro de esta manera los libios no se libran de la violencia y es lo que quiere la mayoría de la población

Voz 1667 21:38 Khalifa Halffter de setenta y cinco años antiguo socio de Gadafi luego fue detractor suyo Nuria qué más podemos contar de Jaap tarde dónde sale este líder rebelde

Voz 21 21:51 bueno pues creo que que hi ha dado unas claves fundamentales para entender a esta figura que sin duda tiene los visos autocráticos que ya vemos en otros dictadores de la región como si si el interés en crear alianzas que van a beneficiar le económicamente el el el creara acuerdos para recibir armas es sin lugar a dudas un un un líder extremista vestido de Fatah Al Sisi pero también al estío de de Gadafi eh con el cual se presenciaron torturas desapariciones forzosas y también asesinatos tiene la nacionalidad estadounidense y estuvo exiliado allí fue reclutado por la CIA IU volvió a a Libia solamente un mes después de iniciarse las protestas con dos mil once fue recabando apoyos hasta convertirse de alguna manera en el líder del de lo que estaba en estampida ya el ejército e libio y ahora es el que se ha convertido en líder absoluto porque las de alguna manera las potencias eh occidental las están demostrando que lo que quieren en todos estos países donde tienen grandes intereses económicos tanto en recursos e gasístico si petrolíferos como como en en otros en otros aspectos es tener a un hombre fuerte que intenté mantener la estabilidad y que también por ejemplo en el caso de Italia contenga la la emigrar John que les permita también tener contra eh el el control de esos de esos recursos

Voz 1667 23:20 Nuria Tesón desde El Cairo muchísimas gracias Nuria buenas noches

Voz 24 23:24 buenas noches loco del caso hombre

Voz 25 23:28 la ciudad es la voz de Barça razonar sin Aitán quien financiar a las denuncias

Voz 0831 23:35 esto es muy interesante porque va muchas hay muchas milicias en Libia un resultado de la descomposición de un Ejército que realmente no eran Fuerzas Armadas con la época de Gadafi sino eran grupos que respondían a lealtades personales esas milicias en buena medida están eh financiadas pagadas por el Estado libio sí son milicias que reciben a cambio de entre comillas ofrecer protección a ciertas zonas del país unos salarios que provienen de la venta de hidrocarburos del del país a través de la empresa nacional de Petros de libias el Estado está financiando a estas milicias algunas de ellas también pues recurren a otro tipo de actos au de bueno pues control de territorio recursos cobrar por ofrecer sí ciertos servicios pero el armamento y lo que es el el apoyo exterior que reciben eso sí que viene de lógicamente de fuera de lo más cercano país vecino Egipto pero también en los países del Golfo la aviación militar también se han visto eh cazas de otros países sobrevolando los cielos libios y bombardeando a un lado a otro sobre todo en la zona de Trípoli lo estamos viendo estos días la población libia está cansada son ocho años de penurias de inestabilidad de miedos de secuestros de no saber si al día siguiente a encontrar lo que necesitan en lo material irán la seguridad física lo que están buscando algo que les dé estabilidad la promesa del general optar como en otros lugares donde hay guerra y sufrimiento es que con la mano dura se impondrá la estabilidad esto es lo que sí cuando una vez más en una región donde está viendo que no funciona no funciona puede ser durante un tiempo mano dura eh

Voz 9 25:24 a reprende reprimir sangre fuego

Voz 0831 25:26 pero si no hay procesos inclusivo si no hay un reparto un las reglas del juego aceptables una legitimidad de un sistema in proceso la estabilidad no va a llegar raptar ahora mismo a sus setenta y cinco años no puede ser garante de estabilidad de nada en Libia porque precisamente adolece de lo que tenía que hacer a lo que los libios querían quitarse de encima que es una actitud ambiciosa desmedida y los apoyos que recibe del exterior incluso de algunos grupos dentro de Libia tribus y milicias Saul Bass se basan en promesas que hace Jafar promete a unos que va a conseguir unos objetivos de ahí busca apoyos fuera o dice que va a luchar contra los extremistas islamistas etcétera recaba apoyos no va a conseguir mucho de lo que está prometiendo porque es menos fuerte de lo que parece su Ejército Nacional libio entre comillas no es un Ejército nacional sigues libio es autoproclamado quien severas imágenes por televisión con frecuencia pues no para es que tengan una preparación muy sólida ni que actúen con una coordinación muy grande entonces todo estas promesas llegará un momento en que se está poniendo a prueba hay países que dicen vamos a intentar a ver si funciona y tiene una victoria hice impone en todo el territorio y entonces hablaremos con él negociaremos con él y si no funciona y no lo consigue pues nada seguiremos en un proceso de inestabilidad

Voz 1667 26:49 me que abra la mesa de tertulia Fernando esa es la situación ocho años después casi ocho años después de la caída de Gadafi Libia de nuevo es noticia por su inestabilidad incapaz de reconducir el Estado pese a la participación de la comunidad internacional

Voz 5 27:07 sí la verdad es que es una situación bastante lamentable aunque no es solamente la situación de Libia yo creo que hayan desde el principio yo creo que lo ha subrayado no hay que es todo una zona geográfica a la que está padeciendo realmente de padre diciendo de un problema de desestabilización en el caso de Libia quizá no hemos hablado de eso no pero bueno yo recuerdo de cuando cuando la crisis de Gadafi lo que salió a la luz de Libia que desconocíamos es que era un Estado tribal no donde realmente hay digamos las las facciones eran antiguas tribus que desde siempre más o menos o nada Gadafi era además de una que tenía un un químico no parecido a su nombre de Gadafi o algo así que aquel pertenecía y que por tanto el el la propia dictadura de Gadafi consiguió apaciguar unas disputas que bueno que pedían deberán existir entre esas tribus desde FIA cientos de años claro es hasta qué punto las digamos esta esta composición tribal acudir ha podido ser amainar como consecuencia de bueno de esta situación de desestabilización a la que han asistido desde la desaparición de Gadafi lo cierto es que me lo habéis subrayado lo cierto es que Libia es la puerta de entrada ahora mismo para casi todo con la inmigración ilegal desde de África subsahariana una partes está reconduciendo hacia las costas españolas pero yo creo que el grueso sigue saliendo de allí que el el gran problema de Libia es su ausencia de estatalidad negro que alguna vez habrá que hacer una reflexión sobre las consecuencias has de tener más los estados obtener estrados modernos como también se llama que es digamos que nadie realmente tiene capacidad para controlar o ejercer el principio de soberanía dentro de ese territorio en el seis millones para un país que debe ser como cuatro veces España no porque es más menos tres veces

Voz 0831 29:16 el pico y pico España pues es verdad

Voz 5 29:19 de lo inabarcable no

Voz 24 29:21 el gordo

Voz 0515 29:23 bueno es verdad que esté desplaza entre tropas de jactarse dictar cómo creéis pronunciarlo luego ha hecho un hecho un efecto recuerdos un conflicto olvidado

Voz 5 29:33 de los muchos que hay

Voz 0515 29:36 te durante mucho tiempo ocupa mucho espacio tuvo una enorme influencia geopolítica obligó llevo algunos países de la comunidad internacional a tomar decisiones que en principio no estaban encima de la mesa una operación de intervención etc etcétera agobiada ellos estas últimas noticias han hecho que reflote entre nosotros un lugar del mundo que habíamos olvidado es verdad yo estoy la con Fernando Libia pasa de ser un Estado dictatorial a al día siguiente la caída de Gadafi caída de asesinato de Gadafi en un estado fallido sin estructura de Estado sin capacidad de control en el conjunto del territorio con muy poca población para mucha extensión geográfica y con la composición interna dramáticamente compleja para una comunidad internacional que lo tenía olvidado a pesar de ser o aparentemente olvidaba a pesar need país productor de petróleo en todo el continente africano esto tiene pinta de lo que tiene pinta porque si tienen apoyo de Egipto Emiratos Árabes de Rusia de Francia de Italia está a las puertas de Trípoli termina entrando en Trípoli con control de un sector amplio del Ejército terminan siendo no sé si reconocido no reconocido pero tiene pinta de lo que tiene pinta a pesar de que es verdad tiene setenta y tantos años setenta y seis setenta y cinco años no la pregunta pues en el horizonte que hay un nuevo proceso electoral que va a reconocer la comunidad internacional llegado el momento ahora que tiene dos tercios descontrol territorial los pozos petrolíferos todo este apoyo internacional seguramente aunque Estados Unidos a gastos militares del país por riesgo inseguridad etcétera bien cuando todo termine la pregunta es que un nuevo dictador un proceso electoral y esa es la pregunta quizá debiéramos hacernos porque desde luego yo creo que es una pregunta relevante

Voz 0831 31:27 qué quiere apuntar algo libias es ciertamente es un país complejo techo el régimen de Gadafi durante cuarenta y un años cuarenta casi cuarenta y dos años se encargó de que no hubiera estado y se encargó también de utilizar a las tribus unas contra otras para permanecer él en la cima del poder ir rodeado de sus leales más fieles por vínculos de sangre que esto impidió una evolución natural de la sociedad libia dentro de un mundo moderno un estado pues con forma moderna procesos que esto hubo un momento cuando cayó Gadafi que la población libia dio un ejemplo de una lección bien clara no se dedicó a matarse salieron a votar la primera vez en su vida no sabía muy bien que eran proceso electoral Ny muchas cosas que que no recibieron suficiente apoyo del exterior y hay que recalcar lo y sobretodo de Europa pero cuando empiezan a utilizarse las armas cuando empieza apoyarse desde fuera desde países vecinos desde potencias internacionales a los más brutos del lugar milicias grupos armados hombres fuertes entre comillas militar rebeldes es cuando parece ser que la población desaparece del escenario y que todo se convierte en algo pues de violencia de ir de inestabilidad parece ser que la solución algunos taxis lo presentan no en esta mesa que es un hombre fuerte que tiene que venir alguien con mano dura que tiene que imponerse por la fuerza les guste o no son honorable rutas el escenario a medio plazo cuáles o los

Voz 0515 32:56 Henares cuáles son

Voz 0831 32:58 bueno hay un proceso de Naciones Unidas diálogo nacional que es el que está previsto para los días catorce quince dieciséis de abril precisamente Huff lanza su operación contra Trípoli andas de ese congreso nacional buscando según él creía una victoria fácil de esta manera llegar a una reunión internacional diciendo yo soy el único capaz de imponer aquí una ley un orden y control sobre el territorio no nos olvidemos que ese control que parece ser que ahora pues tiene dos terceras partes del país que a propósito muchas partes de esas están muy poco ocupadas de de población de una densidad de población muy baja mucho de eso se basa en alianzas y en promesas concretas con grupos locales y eso nada garantiza que vaya a ser eh durar en el tiempo ni que él sea capaz de darles todo lo que les ha prometido con lo cual no es tan fuerte como lo que parece

Voz 1667 33:46 en una conferencia internacional que Naciones Unidas

Voz 9 33:49 las está pensando en posponer por la actual

Voz 1667 33:52 acción Carlos te han dejado casi un minuto pero venga

Voz 9 33:54 no muy breve sólo decir que mucha gente se puede estar preguntando y esto aquí como me afecta y quiero simplemente que piense no en España sino en Italia quiero que piensen que Salvini en buena parte el Salvini Se explica por lo que ha pasado en Libia obviamente Salvini la responsabilidad al principal son los que le han votado son los italianos pero Salvini llega al Gobierno no no sabíamos que era un gobierno era un país que dos años antes tenía Matteo Renzi en con un cuarenta por ciento un socialdemócrata moderado eh llega al Gobierno entre otras cosas prometiendo cerrar los puertos que es lo que finalmente hizo porque en Italia la inmigración de Libia e Italia además tiene una vinculación histórica con Live fuese colonia pero sobre todo es que está enfrente es la lo más cercano con Malta y entonces llegaron nos olvidemos

Voz 0831 34:35 cientas mil personas en cuatro años que no sé qué

Voz 9 34:38 Aaron en Italia muchas de ellas quieren ir Alemania que viene otras cosas pero llegar llegar llegan allí el problema político para los italianos de las seiscientas mil personas que llegaron Salvini se aprovechó y aprovechó esa ola que generaba la ansiedad de todos los días hubo días de seis mil quinientas personas en un solo día llegando a las costas italianas hito

Voz 0831 34:55 todo tiene que ver el origen de todo eso es el fracaso del y

Voz 9 34:58 había como Estado nos tenemos que imaginar que eso pasara para los españoles que eso pasara en Marruecos los italianos tienen con Libia una relación similar a la que nosotros tenemos con Marruecos de alguna manera con miles de excepciones que ahora pero quiero decir en el sentido de la de la de la sensación de proximidad que tiene cualquier italiano medio Illa eso tuvo unas consecuencias políticas terribles quién de las que hoy seguimos porque Salvini sigue creciendo en buena parte ya no llegan tantos inmigrantes ni muchísimo menos pero el mensaje fuerte de acabar con ellos mensaje puramente racista está triunfando en Italia

Voz 1667 35:28 es por todo esto vamos a seguir prestando atención a los acontecimientos en Libia High Zam Amira Fernández muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias la hablamos todas estas dudas sastres

Voz 1071 35:38 esa mañana hasta mañana volvemos a la crónica política mayor abordamos a la a lo habitual

Voz 26 35:43 no

Voz 3 36:00 de de Papa va de lado

Voz 27 36:17 viene todos los suyos estará vítores buenas noches tal Pablo buenas bueno pues vamos que hoy sabremos cuándo y cómo se querían los debates electorales pero va a haber que esperar hasta el miércoles Prince

Voz 1880 36:27 eso sí en principio desde el PSOE la idea era explicarnos hoy el calendario si esos debates e iban a ser de Pedro Sánchez frente a los líderes del resto de partidos a nivel nacional incluyendo o excluyendo a Vox pero no está nada claro tampoco dicen si finalmente se va a producir ese cara a cara Sánchez casado aunque la idea en inicios que no

Voz 1667 36:45 luego le preguntaremos a José Luis Ábalos alto

Voz 27 36:48 criterio de Organización del Partido Socialista bueno de eso ha hablado Casado esta mañana ID debates habla la cara B de hoy

Voz 1880 36:54 eso es esta mañana Pablo Casado ha dicho que Pedro Sánchez no quiere debatir con él porque es cobarde

Voz 28 36:59 el único no es no de Sánchez ha sido el que nos ha dado a no debatir la cobardía del perdedor la cobardía del que sabe que está escondiendo la propia liquidación de su nación para permanecer impunemente en el poder ir

Voz 1880 37:14 José Luis Ábalos el secretario de Organización de el PSOE ha respondido de miedo nada

Voz 0739 37:19 le tiene miedo estoy observando algunos comportamientos muy infantiles por parte de los líderes de la derecha y la profe también le tiene manía seguramente pero nos lo creemos de verdad que era por eso porque se le tiene miedo al señor Casado

Voz 1880 37:32 nosotros no vamos a contestar a esa pregunta Pablo hoy como decías la cara B responde a que es un debate y la primera canción de la cara B de hoy es lo de Stewart que tampoco quiere hablar de eso

Voz 29 37:56 eh

Voz 12 38:05 para qué se entiende

Voz 1667 38:07 por debate bueno primero a este tema

Voz 1880 38:10 pode debates a los debates políticos para después quedarnos con el concepto genérico sobre los debates políticos estado hablando con David Redondo Dolly es sociólogo y ex miembro del consejo directivo de la Asociación de Comunicación política ha preguntado qué tienen de especial qué tienen de particular

Voz 1781 38:25 el debate político es uno de los hitos más importantes en cualquier campaña electoral o por dos motivos primero porque es la escenificación la representación litúrgicas y podemos decir de la contienda no casi como un ring de boxeo de los combatientes se exponen ante el público que les está viendo en este caso a millones de personas que a través de las tenía a esos escucha a través de las radios y segundo porque el nivel de riesgo y exposición de los candidatos es muy alto ya que allí están sin sus asesores directamente en Andres las las respuestas ayudándoles a dar respuestas están demostrando la capacidad que tienen tanto para recibir ataques devolverlos como para proponer medidas que puedan convencer a los electores para que los voten

Voz 1880 39:11 el M ha contado también que los debates se preparan profusamente que hay poco espacio para la improvisación pero que hay técnicas como por ejemplo entrenar posibles preguntas y respuestas au ataques inesperados preguntado también cuál ha sido para él el mejor debate político de la democracia española ya ha dicho que este mayo mil novecientos noventa y tres cara a cara Aznar González

Voz 1781 39:30 no yo creo que el primero que hubo entre Aznar y Felipe González por la exposición y que tuvo o no tuvo audiencias millonarias porque fue muy intenso además de ser una gran novedad en el panorama televisivo español o el primer gran debate que vimos españoles yo creo que sigue la tiene en la retina de todos los televidentes Claudio oyentes escuchó mucho por la radio también

Voz 1880 39:54 es Luis radioyentes también fue la primera vez en la que dos aspirantes a La Moncloa se enfrentaban en un debate televisivo fueron más de dos horas hilo moderaba Manuel Campo Vidal

Voz 30 40:02 no sólo lo empleo es decir señor Aznar diga alguna vez que lo que va a hacer el problema del vacío político acabo de deslumbrar González no hombre mejorar la gestión mejorar la calidad de no alguien te garantiza ningún plan garantizar a los ciudadanos y que no tienen que no tiene programas no te estamos esperando a conocer el suyos

Voz 1667 40:22 bueno a ver si nos da tiempo después de repasar otros debates electorales pero vamos ya con el concepto Sara un debate que

Voz 1880 40:27 mira la RAE como primera acepción de debate aparece controversia como segunda contienda lucha o combate si nos vamos a la rama que los define en comunicación entiende por debate el acto propio de la comunicación humana que consiste en la discusión acerca de un tema polémico entre dos o más grupos de personas yendo a la etimología que siempre nos encanta es una palabra que viene del latín y está formada por el prefijo de que es de arriba abajo ir va tu que es batir golpear sea golpear de arriba abajo ahí es nada bueno está hablando de amor pero este es el top tú tú mi háblame es como se titula este tema delito el Willie John que aquí quién canta es James Brown escúchame y deja hablar

Voz 1667 41:24 oye me quedo con eso de golpear de arriba abajo eh Mayoral director del Departamento de Periodismo y Comunicación global de la Universidad Complutense de Madrid muy buenas noches Javier muy buenos coches y ha sorprendido también eso de golpear de arriba abajo

Voz 0515 41:37 conocidos yo creo que eso es la definición etimológico

Voz 1667 41:40 pero quede como se definen comunicación lo que son

Voz 0515 41:42 debate pues a partir de ahí yo creo que es muy importante la de etimología para saber para manejar el concepto de de debate un debate en realidad es una confrontación de ideas el término latino yo creo que nos hace pensar en esa en esa energía en esa violencia no de la confrontación en realidad el concepto nos llega de bastante antes de de la Grecia clásica en en en cualquier asamblea se ponían a pelear las ideas los argumentos en la hipótesis yo creo que bastante optimista de que King ganaba el argumento que ganaba era el mes

Voz 1667 42:17 por señaló sería similar a una discusión en qué se parece aunque ese diferencia una discusión

Voz 3 42:23 bueno en realidad en todo

Voz 0515 42:25 debate hay algo de discusión en sentido contrario

Voz 3 42:28 yo creo que no no no no toda discusión tiene

Voz 0515 42:31 pero la diferencia fundamental yo creo que puede estar en el hecho de que un debate presupone de algún modo alguno audiencia que en definitiva es la que va a dirimir cuál es el argumento que va a ganar una discusión podemos discutir a dos personas y no hay nadie más pero el debate siempre se proyecta hacia una audiencia y esa proyección a veces se multiplica porque a veces es muy interesante que se hace un debate para la televisión pero luego el debate se reproduce en las redes sociales y se genera otro debate y ese red debates muy interesante

Voz 1667 43:01 hay técnicas no para enfrentarse a un debate sin duda

Voz 0515 43:04 sin duda bueno desde siempre lo ha habido no le el debate en el debate es estudia desde desde la antigüedad clásica el uno de los libros más influyentes en la sociedad occidental es la retórica de Aristóteles que que no deja de ser un manual para debatir de una parte de de Diallo Tica pero sobre todo de retórica de cómo expresar tiene que ser siempre posiciones antagónicas sea no se puede hacer un debate sobre un tema en el que más o menos todos piensan lo mismo lo tiene que haber posiciones diferentes porque sino es un ejercicio de redundancia bastante estéril

Voz 1667 43:35 no pero antagónicas lo diría yo

Voz 0515 43:38 tanto tiene que haber pluralidad en los argumentos en la

Voz 25 43:40 ideas que se manejar quizá

Voz 0515 43:43 búsqueda de ángulos absolutamente opuestos tiene que ver con la búsqueda de un de un espectáculo de algo que sea más llamativo algo que sea más es visible no más más más llamativo por las obliga a nosotros con nuestros amigos por ejemplo estamos debatiendo sobre cualquier tema a esto también le podemos llamar debate sin duda sin duda porque eso también es un debate sí comunicaban con distintas posiciones aunque no sean antagónicas del con el ánimo de persuadir a los demás sí sí claro que sí el afán persuasivo es fundamental

Voz 1667 44:11 Javier hay algo que esté prohibido en los debates buena parte de

Voz 0515 44:13 sentirse supone Se supone que mentir está muy mal no está prohibido está muy bien

Voz 1667 44:17 dentro y fuera de los debates pero

Voz 0515 44:20 no no sé si tanto como prohibido pero desde luego lo más delicado lo peor que puede hacer en debates no saberse adecuar al contexto comunicativo en el que se inserta este debate si no escapada de Cuarte al al marco en el que se va a insertar el debate lo estás haciendo fatal

Voz 1880 44:36 Javier cuando hablaba esta tarde contiguo creo que ponen ponía un ejemplo que es el que pone a tus alumnos para explicar que son los debates vamos a escuchar esto

Voz 32 44:47 a lo mejor los más jóvenes no lo recuerdan pero bueno es la sintonía la apertura no de la clave que tenía la clave para que tú las sigues poniendo a los alumnos

Voz 0515 44:55 pongo en clase la clave para que vean un debate clásico debate en el que había expertos que ir tenga hablar de una batería que conocía con bastante profundidad e inmediatamente después pongo cualquier fragmento de una tertulia actual entonces la cara de los alumnos es

Voz 5 45:10 el desconcierto absoluto no porque que tiene que ver es todo el debate con la tertulia pues tiene poco que ver porque en realidad una tertulia

Voz 0515 45:18 es otro marco completamente diferente en el que se busca un espectáculo es un espectáculo audiovisual que a veces tiene mucho mérito y otras no tanto pero a veces tiene mucho mérito y ahí los los las personas que van como expertos Nova en realidad como experto porque sepan mucho sino porque han sabido encarnar un personaje que engancha con una audiencia

Voz 1880 45:36 ahora en en los debates no son personajes sino que son expertos todo el mundo está hablando Everybody está quiénes son tema de mil novecientos sesenta y seis de Fred Neil que apareció en la banda sonora de un montón de películas hicieron muchas versiones y esta es una de ellas la de Neil Diamond todos me hablan yo no oigo nada son los ecos de mi mente música vamos por ejemplo con este donde hemos de hablen ahí está Hugh Laurie

Voz 32 46:16 lo traigo de vez en cuando porque me encanta es el doctor House Éste es el título de El disco Let y también de este tema realmente no es tanto un que hablen que D

Voz 1880 46:26 Batman que lo hemos queremos escuchar sino que hablen que a nosotros nos va a dar igual lo que digan de nosotros

Voz 33 46:31 a Angola

Voz 1667 46:35 los antes el cara a cara de Aznar y González del noventa y tres tienes algún otro momento de los debates

Voz 0831 46:40 a través de notar democracia vamos a ir súper rápido

Voz 1880 46:42 debate a cuatro de dos mil quince Con Soraya Sáez de Santamaría Pablo Iglesias Pedro Sánchez y Albert Rivera

Voz 7 46:47 vamos a nota señales que no estaban ustedes a que hace cuatro años hace cuatro años este país estaba al borde de un rescate en Primera la que pasé siete años hablo no va a gente catalán castellano

Voz 1880 46:58 cierto que Albert Rivera fue el campeón de debates de dos mil uno ganó la Liga de debate universitario cuando tenía veintidós años cuando estaba estudiando en la facultad de Derecho en dos mil quince aquel año también hubo un debate a dos cara a cara entre Rajoy y Sánchez vale la pena escuchar cuatro años más tarde por ver cómo cómo ha pasado el tiempo no bueno mejor dicho lo que ha pasado en este tiempo

Voz 34 47:17 porque el presidente del Gobierno señor Rajoy tiene que ser una persona decente y usted no lo es hasta ahí hemos llegado dice primero Si usted creía que yo tenía que ver dimitido no era digno de ser el presidente del Gobierno España su obligación como líder de la oposición era presentar una moción de censura yo desde luego lo hubiera hecho mire yo soy un político honrado como mínimo tan honrado como usted como mínimo jamás me ha citado nadie en ningún juzgado ni jamás me acusó nadie de apropiarse de nada

Voz 1880 47:50 bueno hubo uno anterior que era en dos mil ocho que era otro cara a cara con Rajoy Rajoy Zapatero

Voz 6 47:57 se ha limitado a ver lo bien que iba todo hasta que dejó de ir bien usted no le ha dado

Voz 0554 48:04 cuerda al reloj

Voz 6 48:05 el reloj se ha parado pero

Voz 35 48:08 por aquí ustedes no se preocupó por la economía en cuatro años si hemos tenido tres debates del estado de la nación en sus discursos que son el largo

Voz 1667 48:15 discursos para Historia se sumarán más esperamos en la campaña a partir del jueves con que cerramos la cara Sara

Voz 1880 48:21 pues hoy la vamos a cerrar hablando aquí debatiendo pero con la recomendación de

Voz 7 48:25 la gente que si dejamos la política a un lado disfrutamos de matamos pero velamos

Voz 36 48:31 órganos

Voz 37 48:34 en general

Voz 7 48:36 Javier Mayoral gracias por acompañarnos

Voz 38 48:40 no Azur ha sido sí

