Hora 25 (08/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1667 00:17 pues esto ya no hay quien lo pare estamos a tres días del inicio oficial de la campaña electoral aunque en realidad llevamos semanas instalados en esta carrera hacia las generales con la sensación de estar viviendo una de las campañas más superficiales que se recuerdan no se debate sobre propuestas no se contrastan ideas sino que se imponen los eslóganes la por de Mika y el ataque personal como herramienta para desgastar al rival político y se hace además sin límites incluso recuperando a ETA como argumento tal y como está haciendo Pablo Casado en su particular pulso con Vox por demostrar quién es más duro contra Pedro Sánchez su última idea ha sido acusar a Pedro Sánchez de querer entregar un ministerio Otegi o de preferir hablar con los que textualmente tienen las manos manchadas de sangre que con los que tienen las manos pintadas de blanco por el apoyo de Bildu a los decretos del Gobierno la semana pasada una estrategia arriesgada que no le funcionó a Mariano Rajoy en su día cuando recordarán acusó a Zapatero de traicionar a los muertos y que difícilmente se puede sostener cuando uno de los pesos pesados del partido como es Javier Maroto defendía esto que van a escuchar en dos mil once cuando ocupaba la alcaldía de Vitoria

Voz 1193 01:23 la situación que tenemos ahora mismo en el País Vasco lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria hablo con el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco y hablo con Bildu de temas municipales porque toca porque creo que excluir en este momento no está en la agenda creo que es injusto

Voz 1667 01:41 decir que todo el mundo que han votado a Bildu es de ETA

Voz 1193 01:43 eso simplemente no real

Voz 1667 01:45 Maroto en Televisión Española en dos mil once cuando a diferencia de hoy ETA seguía activa como organización terrorista aunque estoy no parece importar en Génova cuando todo vale con tal de arañar un puñado de votos con un buen ataque al rival un buen eslogan bienvenidos a la campaña de los eslóganes en la que los argumentos parecen perder peso Pablo Morán siguen acompañando a la tertulia Fernando Vallespín Eduardo Madina y Carlos Cué y Pedro Blanco que siguen la mesa de producción atento a sus mensajes ya la última hora de la información Pedro buenas noches

Voz 1667 02:36 seamos estamos ya en tiempo de descuento hacia el inicio oficial de la la campaña de las elecciones del veintiocho de abril que será el próximo jueves por la noche las encuestas publicadas hoy tanto la década tres para ABC como la de GESOP para el periódico pues siguen apuntando a la victoria de un PSOE al alza que podría alcanzar incluso mayoría absoluta si se apoyan ciudadanos que también está al alza mañana por cierto se va a publicar las encuestas electorales del CIS unos sondeos que siguen sin sonreír al Partido Popular hoy la precampaña Se sigue Esprit viviendo a golpe de polémica y la primera de la que hablamos hoy tiene a ETA de protagonista

Voz 3 03:13 no entendíamos

Voz 1667 03:15 no es la primera vez que el Partido Popular desde la oposición utiliza ala Aita para atacar a un Gobierno del PSOE esta secuencia muchos la recordarán es de mayo de dos mil cinco cuando Zapatero estaba en la Presidencia y Rajoy en la oposición

Voz 1204 03:29 a mí no me molesta el pacto señoría esa usted aquí el estorba porque imponen una dirección que no le gusta lo exige una política antiterrorista con la que no está de acuerdo es usted quién se ha propuesto cambiar de dirección traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaban

Voz 1667 03:50 este era el ataque de Rajoy a Zapatero por no ilegalizar la izquierda abertzale que había conseguido representación en el Parlamento vasco insisto estamos hablando de mayo de dos mil cinco aquella estrategia no le granjeó resultados al PP sino que sólo no serlo dio para crispar más la vida política y hoy ya sin ETA nuestras vidas Pablo Casado recupera ese argumento con la excusa de que Bildu apoyado los decretos sociales del Gobierno

Voz 1204 04:14 dónde o prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles

Voz 1667 04:28 ataques a cuenta de Bildu que Casado ya comenzó a avanzar este fin de semana al acusar a Pedro Sánchez de querer dar un ministerio Arnaldo Otegi Ike hoy completaba con este otro argumento

Voz 1204 04:39 Pedro Sánchez lo que ha hecho es cruzar la verdadera línea roja la que nunca sabía cruzado en la política española a la que nunca se había visto ninguna democracia occidental Se está convalidado la violencia y la deslealtad como mérito político como requisito electoral

Voz 1667 04:57 quiero saludar al secretario de Organización del Partido Socialista José Luis Ábalos buenas noches muy buenas noches aquí achacan esta dureza que desde el líder del Partido Popular la que ha desplegado hoy Pablo Casado contra el presidente del Gobierno bueno pues

Voz 4 05:12 lo que hace tiempo llevó una dinámica cada vez más basado en descalificaciones y cada vez ritmo bueno me voy yo creo que no ha ponderado claramente el sentido de sus propias palabras esos pero no creo que de todas formas datos que va conociendo sobre la campaña electoral pues no son buenos imagino que hay parte de la desesperación pero también hay parte de ignorancia porque recurrir al gesto de las manos pintadas de blanco hay que recordarle que esto fue una expresión espontánea de los estudiantes tras el asesinato de Tomás y Valiente de lo cual lo que creo que vale la pena reseñar cuál era su orientación ideológica

Voz 1667 06:02 pero hasta dónde puede calar ese mensaje de casados señor Ábalos no entre los convencidos los que ya saben que van a votar sino entre los indecisos que van a ser decisivos al menos así lo apuntan las encuestas el próximo veintiocho de abril

Voz 4 06:15 son resulta sorprendente que pudiéramos vencer al terrorismo con la unidad de todos los demócratas para tributo muy importante sangre y el sufrimiento que alguien para obtener algún rédito electoral tenga que recuperar aquello Imaz en la clave del enfrentamiento con esta actitud que hubiera casado nunca hubiéramos venció terrorismo y además yo quiero hacerle también la reflexión de qué estamos jugando los la conferencia con esta forma de actuar no yo esperaría que alguien que pretende aspirar a presidir el Gobierno de la Nación tiene que lanzar un mensaje más o menos de confrontación no tan hiriente como este porque el Partido Socialista ha puesto muchas víctimas frente al terrorismo una de las cuales hacía referencia al mismo y creo que eso exige un poco de respeto la verdad es que la conclusión es que al parecer el mucha tristeza tener que fundamentar una campaña electoral con estos despropósitos

Voz 1667 07:19 señor Ábalos que va a pasar con los debates entiendo que el presidente del Gobierno va a participar en algunos de esos debates nos puede adelantar ya cuáles

Voz 4 07:29 bueno no vamos a decir esta misma semana esta mañana se lo he comunicado a la suposición no obstante ya lo puedo asegurar que nosotros somos muy partidario de los debates constructivos pero desde luego no vamos a participar en espectáculos lamentables que bajen la dignificación de la representatividad política lamentablemente lo de hoy creo que para nada es edificante lo que hemos visto lamentablemente espero que no sea un anuncio en la campaña electoral que nos espera

Voz 1667 08:03 eso es uno aún cara a cara con Pablo Casado

Voz 4 08:06 no es simplemente es una petición una solicitud modesto desde que por favor utilicemos un lenguaje más edificante pensando en los españoles y las españolas en su futuro y no tanto la imaginación la ocurrencia entorno opción

Voz 1667 08:22 entonces por qué descarta un cara a cara con Pablo Casado

Voz 4 08:26 bueno señor Casado tiene mucho interés cara a cara forma parte de su hijo estrategia electoral nosotros tenemos también que acondicionar esta posición a nuestra propia estrategia electoral lógicamente hora yo lo que puedo decir es que estamos observando una especie de primarias de la derecha donde hay tres formaciones políticas que se están disputando el liderazgo de esta formación que Bin convendría saber dado que la alternativa alternativa pasa por la suma habla de derechas tiene que vivir de las tres que creo que deberían compartir pierde o decidir quién le representa

Voz 1667 09:06 eso quiere decir que Pedro Sánchez estará en algún debate con Vox o no

Voz 4 09:12 bueno es que el presidente este debate lo que tenemos que ver exactamente cuál cuándo

Voz 1667 09:19 el otro tema con el que están presionando sus rivales políticos ese con el tema de Cataluña con su estrategia para afrontar el independentismo ese no es uno de Pedro Sánchez a un referéndum en Cataluña el que recuperó ayer el lema con el que construyó su imagen política está increíble ahora como entonces

Voz 4 09:39 bueno he yo creo que si lo llevó hasta sus últimas consecuencias como bien sabemos recordamos que no es no es su pulso no contradecir aquella posición hice retiro el Congreso planteando su renuncia con tal de que de regirse por lo tanto yo creo que en aquella ocasión ya dio te estoy bueno es ciencia evidentemente pues la mantendrá como en otras ocasiones

Voz 1667 10:05 pero lo que está claro es que nosotros

Voz 4 10:07 que no contemplamos para nada favorecer pues evitar la interferencia de Catalunya de España sin Catalunya ir antes de ayer

Voz 1667 10:17 hay una cosa más señor Ábalos Ciudadanos de momento mantiene el veto al Partido Socialista creen que seguirá si tras el veintiocho de abril hoy muchas hoy las dos encuestas que se publican hoy les dan opciones de gobernar con mayoría absoluta si optan por la vía de Ciudadanos una vía por la que usted mismo veía con malos ojos hace hace algunos días en en otra entrevista ustedes mantienen esa mano tendida a ciudadanos después del veintiocho de abril

Voz 4 10:46 bueno yo no es que Nico bueno que con malos ojos te respondía ante la tesitura de otras independentistas ocio no tener como pollos de investidura sin mediar ningún tipo de pacto acuerdo que eso es lo que yo manifieste es lo que otros han querido deducir de ello yo pienso que en este tema sinceramente que la decisión no tiene que tomar ciudadanos son ellos los que nos tiene que decir que quiere hacer de mayores por lo tanto es la decisión que tomaría yo creo que de todas formas cuando el pueblo español haya manifestado puesto deberán tomar nota de esa decisión y actuar en consecuencia

Voz 1667 11:23 José Luis Ábalos muchísimas gracias por atender la llamada de la Ser de Hora Veinticinco un saludo muchas gracias no nos ha despejado la duda el señor Ábalos sobre los debates pero Inma Carretero tiene más información Inma buenas noches

Voz 0806 11:35 qué tal buenas noches Pablo nos lo llevas contando desde Primo

Voz 1667 11:37 la hora de la mañana a día de hoy el Partido Socialista descarta un cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado

Voz 0806 11:43 si la dirección federal lo acabamos de oír sigue guardando se esa carta pero lo hace por estrategia por controlar los tiempos pero realmente fuentes del comité electoral aseguran a la Cadena Ser que descartan un cara a cara con Pablo Casado y el principal argumento que esgrimen en privado es que no quieren darle una baza al líder popular en un momento en el que anda sus votantes confundidos una vez que se ha dividido en tres la oferta electoral de la derecha lo cierto es que desde hace semanas el PSOE defiende su disposición a debatir pero tienen pocas ganas de que Pedro Sánchez asuma riesgos o al menos eso es lo que parece porque quedan dos días para la pegada de carteles y siguen sin aclarar el formato de ese debate al menos debate en el que va a participar el presidente del Gobierno como acaba de confirmar José Luis Ábalos ahora lo que están valorando Pablo es es saber si Pe decidir si Pedro Sánchez tiene que estar o no en un debate a cinco con el líder de Vox con Santiago aves Abascal así que lo que no terminan de decir se resistía Ábalos también ahora no aclaran si el presidente va a debatir a cuatro con Partido Popular Ciudadanos y Podemos o a cinco incorporando a Vox puede darse el caso de que haya debate a cinco pero sin Pedro Sánchez que puede enviar a otro representante del PSOE y eso es lo que según fuentes del comité electoral están decidiendo pero como decimos no prevén un cara a cara con el líder del Partido Popular mucho

Voz 1667 13:07 te has gracias esta mañana voy a la mesa de producción Pedro porque Pablo Casado tenía una entrevista esta misma noche en Antena tres obviamente le han preguntado por esas declaraciones polémicas de esta mañana en Barcelona las que decía que Pedro Sánchez prefiere a los que tienen las manos manchadas de sangre a los que la tienen pintadas de blanco y creo que por ahí de esta mujer

Voz 1715 13:28 alguien puede pensar bueno sin calentón de Pablo Casado esta mañana se ha ido se ha pasado de frenada se ha ido el argumento no quería decir lo que ha dicho no va a volver a insistir en esa acusación grave acusación al presidente del Gobierno bueno pues nada de todo eso evidentemente se trataba de una declaración perfectamente medida sobre la que le han preguntado esta noche en esa entrevista en Antena tres en la que ha reincidido

Voz 1193 13:53 bueno no te da nada de esas palabras que no son tan duras como la realidad nunca en cuarenta años de democracia un Gobierno nacional había tenido que llamar para rogar los votos de los herederos de tal y eso es algo lamentable yo creo que estoy definiendo es que el Partido Socialista es el Gobierno actual más radical de la historia de la democracia hay que Pedro Sánchez ha traspasado una línea roja que jamás había hecho es que para mantenerse en el Gobierno pacten con los terroristas Impact es también con aquellos un golpe de Estado sinceramente es la realidad que intentan ocultar

Voz 1667 14:25 pues no fue un error Fernando lo de esta mañana de Pablo Casado en Barcelona es un discurso perfectamente calculado por parte de los estrategas del Partido Popular para atacar a Pedro Sánchez sí estaba claro que que ir a una

Voz 5 14:40 dos frases memorizarlas no sobre todo por el juego con los colores de manchadas de sangre en las manos y al quise contrastan con las manos blancas y luego pues el color amarillo no sea que realmente yo creo que eso estaba perfectamente perfectamente programada pero vamos a ver a mi la verdad es que me me cuesta mantener la la contención mal me parece tal disparate no que en la política española se puede hacer este tipo de acusación de una manera tan gratuita además entre otras razones porque es donde está el pacto no con Bill tú del Partido Socialista primer punto segundo punto que sepamos Bildu es un partido que no está ilegalizado con lo cual pues la relación entre los partidos políticos no está sujeto es que se sepa a ningún tipo de prohibición moral eh y en tercer lugar me parece que lo que denota esto es algo que bueno que no lo que es en nos vamos confirmando algunos a medida que pasa el tiempo lo que denota es que realmente está conduciendo el pánico entre las filas del Partido Popular antes de venir de las encuestas ante la imposibilidad de realmente de remontar y sobre todo bueno en el caso de Pablo Casado porque eso puede frustrar digamos su recién adquirida condición de ex secretario general de un partido que como no cosa que buenos resultados inmediatamente le va sujeta era responsabilidad no sea que me parece que que es el producto de bueno yo que prefiero verlo así no de de leer vio sismo que no realmente de de de el deseo de de calumniar no pero realmente objetivamente es algo más que un insulto yo creo que estamos ante una hacia lo que yo desde luego sí dímelo a mí me lo dijeran pues tendría que plantearme si no acudía a los tribunales emocionalmente

Voz 1667 16:43 Eduardo en dos mil cinco esta estrategia al Partido Popular no le vale para nada cuando Rajoy acusó a Zapatero de traicionar a los muertos esto viene a ser una reedición de aquello crees que ahora puede funcionar

Voz 6 16:53 bueno no vamos a ver yo creo que creo que no

Voz 7 16:57 funcionan nunca dos alguien debería decirle al señor Casado que ETA ya no existe desde el año dos mil once ya no actúa desde hace unos pocos años menos ya no existe como organización auto disolvió entre otras cosas gracias a muchas muchos años de esfuerzo de trabajo ir un proceso de paz dirigido por un presidente socialista que se llamaba Zapatero que acabó con aquello dos No tengo la sensación de que la búsqueda de vamos a decir fidelización de un electorado muy dinámico el que tiene la derecha hacia ciudadanos hacia Vox vaya a en pastar con este tipo de discursos no toda la política nacional cabe en la casa de Bertín Osborne y alguien debería recordárselo al señor Casado han señor Abascal principalmente porque no toda la política nacional cabe ahí dentro en una banalización absoluta de los contenidos en una banalización con total del adversario en una banalización incluso de la sigla que uno representa por qué el PP hubo un día que tuvo liderazgos grandes de altura que por ejemplo tenían un proyecto de país yo no lo compartí nunca pero lo escuche proponía el modelo de sociedad yo no lo compartir nunca lo combatir hecho mi año no combatió en términos democráticos políticos en mis años de participación política activa pero lo escuché ahora no escucho nada nos escucha nada no hay proyecto por ningún lado mi pregunta es qué está pasando a la izquierda para a que la casa de Bertín Osborne esté creando el marco deliberativo discursivo conversación al de esta campaña qué está fallando para que se hable de lo que ellos dicen por ejemplo sino neandertales mataban uno mataban a las niñas de dos niños que nacían sea yo no que llevar armas si hay o no que en un muro que lo paga Marruecos si las manos están no están manchadas de sangre Si España se rompe por un lado se rompe por el otro qué qué qué pasa para que el marco lo estén marcando

Voz 5 19:05 sí

Voz 7 19:05 este tipo de de conversación de software Bertín Osborne mi pregunta es que algo está fallando en la campaña

Voz 6 19:12 obviamente este tipo de salidas de pie

Voz 7 19:14 pata de banco de señor Casado no le dan aunque él crea lo contrario ni un solo voto

Voz 6 19:19 Carlos sí yo creo que no está jugando a que le den un solo voto sino a frente no perderlo no perderlos a mí la verdad es que me da cierto apuro gran apuro hablar de este tema con Eduardo Madina sentado aquí al lado sea realmente a Enel en este año en el año dos mil diecinueve es con hace diez años de los últimos atentados de ETA estar acusando al Partido Socialista de connivencia con el terrorismo insisto es que no hay en fin no hay no hay ni no habrían y que hablarlo no y creo que la gente del del PP vasco que sabe de esto sabe por lo que han pasado porque el PSOE y el PP vasco estos esta este drama lo han pasado bastante juntos creo que me habéis puesto antes la las declaraciones de Maroto y cualquier dirigente del PP vasco se estoy seguro de que hoy se ha llevado las manos a la cabeza porque los que saben de verdad como se ha librado la batalla contra el terrorismo cuál ha sido el papel del Partido Socialista en esa batalla contra el terrorismo es es que esto no aguanta pero como como lo que hay que hacer lo que a mí me pagan por hacer y trato de saber hacer ese análisis político haciendo análisis político oí obviando toda estas cosas que no insisto muy difícil obviar las con un señor como dardo Nadine asentarlo en tratando obviar lo esto lo que está haciendo Pablo Casado claro esto yo ya lo he visto esto ya lo hemos vivido yo ya lo viví yo lo viví como analista político lo viví como periodista fracasó esplendorosa mentes el periodo de dos mil cuatro dos mil ocho cuando Mariano Rajoy salía con Eduardo con con Zaplana y Acebes a manifestarse constantemente creo que recordar que fueron como ocho manifestaciones si no me equivoco con miles de personas más multitudinarias que la última de Colón miles de personas y la oposición era eso le acusaban a Zapatero de alta traición y eso fracasó políticamente fracasó políticamente con ETA matando sean una situación infinitamente más compleja que la actual pero fracasó y Rajoy decidió cambiar en dos mil ocho decidió cambiar cambio de estrategia política colocó a Sáenz de Santamaría ya ya Cospedal en su momento le dio una vuelta a su discurso y dejó de acusar por lo menos a Zapatero y se centró más en la economía hizo todo un una estrategia completamente diferente que fue exitosa no porque Rajoy fueron genios sólo presiona sobre todo por la crisis económica que hundió al PSOE ahora yo tengo la sensación con Casado que es un

Voz 1804 21:33 la gente muy joven pero muy joven

Voz 6 21:37 es bastante increíble que esté hablando de cosas de hace veinte años con la edad que tiene o de la el discurso que tiene sobre Franco con la edad que tiene está volviendo está volviendo a dos mil cuatro sea la posición del PP está volviendo dos mil cuatro y el único análisis político que se puede hacer es claro es que ahora el PP no aspira a tener once millones de votos no necesita once millones de votos le basta con frenar la sangría Vox pero el problema es que hay un día después pues de la campaña electoral llegan las elecciones y después de las elecciones te has colocado en una posición que es lo mismo cuando hablamos de ciudadanos la estrategia electoral entendemos todos y a lo mejor hasta puede ser exitosa eh no estamos aquí dando por hecho que no va a sumar la derecha ya veremos porque como haya una pizca de movilización de la izquierda un poco por por debajo de las expectativas por ejemplo la cifra mágica que es el setenta por ciento de participación nos vayamos por debajo del setenta por ciento y de repente hayan abstención importante en el mundo Podemos o posible posible tanto socialista a lo mejor suma la derecha pero el tema es que hay un día después todo lo que está haciendo Pablo Casado de la posición en la que está colocando al PP

Voz 7 22:37 eh

Voz 6 22:37 cómo la va a gestionar el día después como la va gestionar también Albert Rivera el día después cómo se gestiona este punto al que han llegado el día después a mí me parece cada día más comida

Voz 1667 22:47 ahora bueno no perdona perdona que la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo está en el Canal veinticuatro horas en una entrevista concedida ha concedido a Televisión Española también obviamente lo han preguntado por estas declaraciones de de Pablo Casado Pedro

Voz 1715 23:01 sí sí claro el Gobierno el Partido Socialista no puede sino salir en tromba entró en la medida en que tengan ocasión de hacerlo en respuesta a lo que decía Pablo Casado lo ha hecho la vicepresidenta Calvo

Voz 1804 23:19 poniendo en valor al menos intentando poner en valor las

Voz 1715 23:22 la historia del Partido Socialista que es precisamente a la que ofende decía la vicepresidenta el líder del Partido Popular con reflexiones como la que hoy aportaba vamos a escucharla

Voz 0376 23:31 porque eso sí lo está diciendo un partido político ya un líder político al presidente Sánchez candidato el Partido Socialista que llevamos ciento cuarenta años sirviendo a este país que todavía tenemos compañeros y compañeras en las cunetas en fosas comunes sin identificar por haber dado su vida por la libertad la democracia que hemos tenido que enterrar a nuestros asesinados de ETA por defender las libertades en el País Vasco se lo está diciendo un partido como éste

Voz 1667 23:56 forma parte de la dureza seguramente RACC corren gravísimo de la inmoralidad la política decía Pardo que ésta pase pronto lo que está pasando la izquierda para que todos estos mensajes en los que están marcando la campaña no para empezar estamos a tres días de que comience la campaña electoral no sabemos todavía qué debates vamos a tener hoy hoy mismo estamos contando que el Partido Socialista va descartando a día de hoy descarta un cara a cara con Pablo Casado

Voz 7 24:21 es que estamos hablando nosotros de ellos no hablan ellos de nosotros estamos hablando de van a tener a bien debatir a poder discutir vamos a poder ir un día la televisión y me mantener un debate a dos a4 a5 estamos discutiendo nosotros sobre sus mensajes de mi pregunta es alguien tiene un proyecto de país sí lo tiene tendría un rato libre para explicarlo porque nos escucha hoy ayer Fernando Vallespín público en el país algo en ese sentido no hay un proyecto articulado que diga que quiere hemos hacer ante la gran transformación tecnológica que nos viene que queremos hacer ante el marco de relaciones laborales que queremos hacer para que nuestros servicios públicos sean más eficaces funcionen mejor gasten menos recursos públicos que queremos hacer con este clima político para afrontar las reformas constitucionales que hacen falta para sujetar la situación política que hay dentro de Cataluña esto a lo mejor habla previsiones sólo escucho Carlos

Voz 6 25:17 no realmente ya tenemos bastante experiencia en España como para saber que no podemos dejar los debates en manos del presidente del Gobierno de líder de la oposición ya está no funciona es evidente que si los debates quedan en manos de una decisión política de uno de los dos al que el el favorito va a hacer el mínimo debates posibles el aspirante quiere el máximo debates posibles esto a tenemos que darle una vuelta tenemos que cambiarlo no puede ser porque por tradición no vale otros países no tienen arreglado pero tienen una larga tradición nadie discute en EEUU que se va a hacer tres debates no hay posibilidad y los hilos debe y los las primarias hay decenas de debates y nadie lo discute nadie dice no es que a Trump no le interesa ahora debatir o al otro no interesa batir no se discute hay debates usted prepárense se preparan toda la vida porque los además más es más indignante en esta situación porque es que resulta que tenemos por suerte por desgracia cuatro o los principales cuatro dirigentes políticos saben debatir tenemos cuatro dirigentes políticos ya se ya Rajoy ha desaparecido que era el personaje más anti televisivo si quieres aunque era un buen parlamentario siempre se ha dicho pero era muy anti televisivo

Voz 1667 26:22 el curtido los cuatro de Texas exacto

Voz 6 26:25 estoy de Rajoy detestaba los debates detestaba al formato televisivo pero tenemos una generación de líderes jóvenes que efectivamente se han curtido de televisión han hecho todos que

Voz 5 26:33 broma es ésta de que a dos días de empezar

Voz 6 26:36 todavía no sabemos cuántos debates son seguramente va es sólo uno que ya es un escándalo que ya tendría que haber habido dos si es que desde que se convocaron las elecciones ya tendríamos que haber tenido dos debates y esperar el tercero y definitivo que sería el de la última semana que es el que se está negociando ahora vamos a empezar la campaña electoral dentro de dos días todavía no estamos seguros que el debate no podemos dejarlo en manos de los políticos la Junta Electoral Central la ley lo que sea alguien tiene que establecer un formato de debates que no dependa de la estrategia la voluntad política Mike que este debate me suena de hace años Fair bueno yo recuerdo

Voz 5 27:07 es hace muchísimo tiempo a mi me parece que que para empezar una situación de de etcétera Partito como estábamos ahora parece que vamos son Penta Partito el debate clásico no de Gobierno oposición que fui ya una concesión que se hizo a Pedro Sánchez por parte de Rajoy en un momento en el que Pedro Sánchez lo necesitaba porque estaba rascando por debajo Podemos con grandes posibilidades además hacer el sorpasso pero hoy por hoy a la vista de los resultados que están dando las encuestas que yo creo que que en España no tiene sentido ya hablar del líder de la oposición sobre todo teniendo en cuenta que bueno que la las distancias entre los partidos que quede en la oposición va a ser distancias mínimas no eso por una segunda es bueno que me parece muy relevante claro en el que que es lo que sacado eh tú no sea el problema de los debates es que les vamos a preguntar qué qué van a hacer innovan a saber que respondernos qué van a hacer a hablar de la adversario voy a hacer lo que no hace el adversario etc etc porque además sería muy interesante por ejemplo preguntarle a Casado a cual Rivera bueno entonces si ustedes ganan cuando en el ciento cincuenta y cinco en Catalunya cómo van a sostener el ciento cincuenta y cinco a ver explíquenos y hay a la vista de las reacciones vamos a ver esa se les desmorona completamente la mayoría de las de esas propuestas que están realmente que es puro humo no es puro humo que solamente sirve realmente para atraer digamos un poco las pasiones para azuzar las pasiones y poco más que acabo con esto sea que hizo que hizo Eduardo también a al al comienzo vamos a ver yo no recuerdo esa transición un un un un un momento tan peligroso para el futuro de España como éste es decir Iradi habla el futuro de España no recuerdo en ningún momento tan peligroso para la unidad europea y nadie habla de la de la de la unidad europea la situación del mundo pues todos sabemos lo que está ocurriendo con la geopolítica no que hacen los dos políticos que respuesta están dando a lo que ocurre silencio de propuestas no sé si en

Voz 1667 29:18 has puesto a lo que ocurre o de otras cosas vamos a hablar enseguida porque podemos Partido Popular precisamente Pablo Casado ha presentado su programa electoral

Voz 1804 35:03 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 35:10 Pablo Morán en la tertulia con Fernando Vallespín Carlos Cué y Eduardo Madina diez y treinta y cinco Novi treinta y cinco en Canarias esas declaraciones de Pablo Casado de esta mañana marcan la jornada pero también sus propuestas porque el líder del PP ha presentado el programa de su partido en Barcelona Adrián Prado buenas noches

Voz 0019 35:28 qué tal Pablo buenas noches son más de cien páginas en las que

Voz 1667 35:31 que no hay ninguna mención a la corrupción tampoco al aborto en el que tanto han insistido los propios dirigentes del Partido Popular en esta precampaña pero sí hay propuestas recentralización del Estado y se defiende por ejemplo la reforma laboral de Rajoy

Voz 0019 35:46 si la habrá que el programa de Pablo Casado apuesta claramente por la recentralización el PP quiere reforzar la presencia del Estado en las comunidades autónomas y uno de los mecanismos que propone es dotar de más recursos a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno Casado ahora además de una moratoria de las transferencias a las comunidades que sean desleales de facilitar el camino aquellas que quieran devolver competencias

Voz 1715 36:06 dado el programa de las

Voz 0019 36:07 populares también incluye una reforma de la ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la Policía Nacional y la Guardia Civil tenga un papel prevalente sobre las policías autonómicas tal y como han dicho durante esta larga precampaña el PP no habla como decías ni del aborto de la eutanasia en su programa el propio Casado ha explicado hembras ocasiones que su apuesta eso dice él es en positivo así que por un lado está la ley del fomento de la maternidad en la que por ejemplo se incluyen medidas parda

Voz 6 36:30 adaptar la escolarización de las jóvenes embarazadas

Voz 0019 36:33 la creación de oficinas municipales de ayuda a la mujer embarazada y por el otro el compromiso de extender los cuidados paliativos e impulsar la utilización del testamento vital hay también este trama Pablo ciertos guiños al posible votante de Vox Casado propone por ejemplo una ley de concordia con la que se derogaría la ley de Memoria Histórica promover la Fiesta Nacional del doce octubre impulsando además actividades en torno a ella en los colegios entre las doce medidas relativas a la transparencia la regeneración no se habla de corrupción el Partido Popular apuesta por reformar la financiación de los par los políticos para acentuar la transparencia de sus cuentas hacer un mayor control de los préstamos que reciben regular el crowdfunding y agravar las consecuencias en caso de que el Tribunal de Cuentas no apruebe los balances presentados también en este apartado se asegura que se restringirá el uso del decreto ley en época previa a las elecciones en materia económica está la bajada y eliminación de impuestos anunciada por activa y por pasiva por Casado su llamada revolución fiscal en materia de empleo como decías el PP quiere profundizar en los avances en la flexibilidad en el mercado de trabajo alcanzados con la reforma laboral de dos mil doce en especial Pablo en lo referido la negociar

Voz 1667 37:36 colectiva gracias Adrian buenas noches buenas noches y una invitación que envían al lío

Voz 1715 37:43 desde el Partido Popular desde su partido potencial socio de la derecha Pedro habitualmente las noches son tranquilas salvo en precampaña que da pensando curso pasan un montón de cosas bueno ya sabéis que una de las propuestas de esta precampaña

Voz 16 37:57 ya formulada por Albert Rivera ha líder del PP Pablo Casado era la de un gobierno de coalición luego salió casado con esa respuesta

Voz 1715 38:08 entre irónica y socarrona de bueno pues que sea ministro de Exteriores Adel Rivera después rectificó hijo bueno no puede ser un buen principio vicepresidente hoy el líder de Ciudadanos le ha emplazado al líder del Partido Popular a que acepte en público el ofrecimiento realizado por él para formar un gobierno de coalición

Voz 0040 38:25 es que yo le pido al señor Casado que de una vez por todas coja el guante que le hemos tendido y así vamos a formar un gobierno de coalición íbamos a tirar adelante esto no lo ha dicho todavía viven en los años ochenta cómo es esto fue una batalla entre ellos dos cuando tenía cuarenta y cinco por ciento Aznar están en menos de un veinte por ciento por favor en tren se que esto ha cambiado y el Partido Socialista igual el PSOE que claramente como decían mundo Iceta propone indultos referéndums son mercadillo aquello estaba proponiendo cosas a ver qué es lo siguiente quiere

Voz 1667 38:55 entiendo por tanto que Rivera Eduardo está de acuerdo con esas propuestas centralizadora que blanqueaba Pablo Casado y que plantea el Partido Popular en su programa en partido

Voz 7 39:05 sorprendente porque no no no hace falta hacer un máster en Derecho autonómico para saber que no se puede reforzar la presencia del Estado en las comunidades autónomas porque las comunidades autónomas ya son estado sólo puedes proponer reforzar presenciar esta unas CCAA si consideras que estas no son parte de de Estado por tanto es extraña la apreciación la propuesta de querer en el fondo recentralización competencias es decir darle al Gobierno central competencias que actualmente están vamos

Voz 1667 39:36 es distribuidas entre las diecisiete comunidades

Voz 7 39:39 saltó nuevas porque las realidades de las diecisiete goles autónomas pues son plurales la vida en Bermeo no es exactamente igual que en Tenerife y por eso a los cabildos y por eso las diputaciones forales y por eso la vida en Galicia es distinta a la que tenemos en Baleares y por eso lo estados el legitima en el conjunto territorio teniendo presencia por proximidad a lo que en Derecho Comunitario denominamos principio de subsidiariedad cercanía proximidad no es exactamente lo mismo pero es proximidad al territorio en el proceso de toma de decisiones yo creo que los los discursos de centralización son discursos condenados al fracaso de entrada tienen contestación dentro de su propio partido de entrada con los presidentes autonómicos que de quedan los que va a tener que algunos en las elecciones de abril perdón en las elecciones de mayo van a ser unos unos cuantos van a ser del Partido Popular dos la sociedad española es consciente de esta descentralización irá aprecias tanto los indicadores del Centro de Investigaciones Sociológicas se siente cómodo en este modelo aunque crea que haya que hacer matices matices quiere decir que todos retocó hable pero cuestionar el modelo de descentralización autonómico es tanto como cuestionan una de las claves del desarrollo en este país en estos cuarenta años por tanto en mi opinión a la hora del programa Se ve claro que no tienen un modelo de país

Voz 1667 40:48 pero en esto Fernando también arrastrado Vox al Partido Popular también está ahí la influencia o no

Voz 5 40:52 sí indudablemente no indudablemente y vamos a Adrià el problema que yo tengo es que ya no no no distingo a al PP de Ciudadanos no y Jay yo creo que tanto Ciudadanos con el Partido Popular están empezando a tener un problema muy grave en todo sistema de partidos y es cuando los partidos es cuando los partidos son incapaces de establecer cuál es su diferencia respecto del otro no Vox está claro cuál es su diferencia porque realmente yo tampoco creo yo que crea en el en el en el sistema democrático que es es un anhelo no de un digamos el régimen de régimen ya ha pasado no pero volviendo al tema éste del del Estado autonómico una de dos o os ambas constitucionalistas en el sentido que le quiere dar la derecha o no somos constitucionalistas somos constitucionalistas pues bueno España es un Estado compuesto según nuestra Constitución y los Estatutos de autonomía son digamos tienen la tiene el el el carácter a todos los efectos de la Constitución para cada una de las comunidades autónomas luego vamos a ver sea para que son ustedes constitucionalista así para que no son constitucionalistas no llegó otra importante subrayarlo no porque claro el uso que se está haciendo de la Constitución y luego pues imagino que vendrá también lo el propio la propia propuesta ésta de la que nos hemos enterado hoy de Podemos es es un es un uso tremendamente selectivo y además instrumentalizado para satisfacer los intereses de de la coyuntura de cada uno de los partidos o los intereses específicos de cada uno de los partidos no entonces bueno que desde luego la lo más atrevido que escuchado hasta ahora es esa la especie de capacidad que sea auto arrogado Rivera para decidir quién entra dentro del bloque constitucionalista y quién no y la capacidad para expulsar a alguien de su bloque al que supuestamente pertenecen no ya el partido socialista sino todos los demás partidos españoles no me parece que esto es esto es muy importante incluso Bildu ojo incluso Bildu no está sujeto también a la Constitución y la Constitución protege a ese mismo partido aquí lo que yo creo que que lo que me preocupa es el que hagamos política a partir de algo que debe ser la condición que pusiera para hacer política que es la Constitución

Voz 1804 43:27 lo que es el cuando uno cuando uno hace política con las reglas de juego no está haciendo

Voz 5 43:33 ya está siendo desleal al propio sistema no que dice defender no me parece que es muy importante sacar esto a la luz una y otra vez cada vez que alguien saca saca este este tipo de cuestiones no y otra cosa de el dos cosas del programa del Partido Popular que no acabo yo de primero porque apareció esta tarde no me parece que es un es un momento casi ya comenzando a la campaña esto me parece que es atípico yo no lo no lo sé

Voz 1667 44:01 al de todos se también podemos Partido Socialista también porque el otro día presentación medidas pero no es su programa el programa Anson y luego

Voz 5 44:09 es eso lo que hablábamos antes de respecto de la cuenta de cinco yo creo que aquí hay muchas medidas que no sé hasta qué punto una vez adoptadas digamos el Estado va a tener la capacidad de poder llevar efectivamente a la práctica eh sobre todo respecto de símbolos ese tipo de cosas teniendo en cuenta teniendo cuenta la dejación que ha hecho largo de mucho tiempo de de este tipo de cuestiones

Voz 1667 44:29 Carlos esas propuestas hemos

Voz 17 44:32 llegado a un punto en el que lo mejor que nos puede pasar es que sean programas electorales que realmente no se compran porque sabemos que sabemos que son inviables y sabemos que además no obedecen a la estructura real de poder dentro del PP porque como como antes decía Eduardo

Voz 6 44:45 en este programa y esta realización no se la creen las personas que en este momento en directo

Voz 5 44:51 y además lo ha dicho ya que las personas que en este momento

Voz 6 44:53 tienen más poder dentro del PP que Pablo Casado no los olvidemos porque Pablo Casado es en fin es el líder es el que coordinan el que ha hecho las listas tiene decisión pero las de que de verdad tienen el presupuesto están gestionando la sanidad y la educación de millones de personas son los barones autonómicos no es casualidad no es porque los barones autonómicos hayan vuelto locos ahora es que este país lo ha construido el PP lo construido el PP y el PSOE pero el PP el PP gobernando es el que tomó la decisión o ejecutó la decisión más importante en los últimos años de este país que es transferir la sanidad y la educación a las autonomías que es lo que ha construido este país porque desde que se transfirió la sanidad la educación España ha cambiado por completo las autonomías han cambiado por completo porque de repente tienen miles de funcionarios miles de competencias gestión decisiones estratégicas sobre qué hacen con las universidades con montones de cosas

Voz 5 45:42 o hay que recordarlo para poder gobernar en

Voz 6 45:45 noventa y ocho por por el por qué porque la estructura política de España lleva eso y la estructura política de España por mucho que se empeñe Casado no a va a cambiar iba a llevar siempre a un acuerdo que acabará sino con más descentralización por lo menos con la que tenemos no con una recentralización porque no hay poder político para centralizar en España no es verdad estamos construir no vamos a construir ahora una campaña electoral los debates sobre cosas que son irreales ni en España hay un momento de ansiedad tremenda con la supo

Voz 0040 46:15 o esta entrega a los herederos de ETA

Voz 6 46:18 de este país porque no es un asunto y cualquiera que mire los CIS las preocupaciones de verdad como es lógico porque ETA se ha disuelto ya ha dejado de matar hace diez años pues no es una de las grandes preocupaciones ni el aborto Illa Ella el sí sí matan a no matan en tales como decíamos ahora es un es una de las grandes preocupaciones de España porque la ley del aborto está implantada asentada es la misma muy parecida que en el resto de países de Europa que toda la derecha europea menos la española aceptado sin mayores problemas incluso a la extrema derecha europea como Marine Le Pen ha aceptado sin mayores problemas osea de qué estamos hablando porque es que lo que sí que creo que es diferente en el programa del PP del programa El PSOE es en cuestiones como educación donde el PP habla de de aumentar los conciertos y habla de de DT de cosas como ésa donde sí creo que hay una diferencia muy importantes en tema de fiscalidad otra cosa es que lo pudieran aplicar pero el PP está proponiendo una bajada de impuestos radical y masiva que tendría unas consecuencias que sería un debate bien interesante entre expertos de verdad de cuáles las consecuencias de un programa hay otro sea dejemos de hablar de cosas que no existen porque lo que sí existe es que hay dos modelos y eso sí es verdad dos modelos económicos entre el bloque de centro izquierda el bloque centroderecha en temas de impuestos en temas de educación temas de sanidad no Aita no hay no hay no hay tanto debate pero desde luego

Voz 1715 47:33 hay cosas que discutir discutir de cosas absurdas que realmente no es tan

Voz 6 47:38 en la preocupación de España Ahmed hace unos minutos

Voz 1715 47:41 si hablamos de ese manejo que ya

Voz 1667 47:43 estaba Fernando hace unos minutos de la Constitución

Voz 1715 47:46 en la precampaña

Voz 8 47:47 hora veinticinco

