Hora 25 (08/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0656 00:00 que una comunidad autónoma pudiera votar su independencia pues no sería anticonstitucional seguir acabaría puede incorporarse es decir que no hay cláusulas de intangibles como se dice técnicamente no que que ya está bien no de de seguir dándole vueltas a la Constitución y luego a mi me parece que que Educación para la ciudadanía como asignatura tiene más sentido que no explicar exclusivamente la Constitución es decir si lo que se trata es de explicar lo que es una unidad política cómo funcionan las unidades políticas cómo funciona la nuestra en concreto eso es Educación para la Ciudadanía eso no es explicar la Constitución es decir que detrás de esa propuesta yo creo que lo que hay es una trampa para tratar de adoctrinar supuestamente los supuestos principios inalterables vuelva subrayarlo inalterables de la interpretación que se hace por parte de en este caso de Ciudadanos de lo que dice la Constitución no sea que defienda usted Educación para la ciudadanía que me parece que es la educación en la democracia que realmente se les enseña a los niños también a deliberar a ah no solamente a saber qué es lo que dice nuestra Constitución o lo que es el Estado de bienestar en nuestra Constitución si no lo que significa la solidaridad cuáles son los efectos que tiene porque vivimos en Europa porque no vivimos en Europa como como constriñe como afecta a nuestra vida política Europa no aparece mencionada en la Constitución por cierto sin embargo nuestra vida política sin imaginable sin Europa vamos a ser serios digo usted que quiere volver a introducir Educación para la Ciudadanía pero no hable de que al haber una asignatura como matemáticas lengua que es la

Voz 0561 01:53 constitución prestó mucho me parecería si yo estoy cabreado ya en la verdad es que aquí un momento y fíjate que queda todavía tuviera empezó la campaña vamos a quedan veinte días veinte días para empezar lo bueno es que yo mantengo intacta mi capacidad de sorpresa no la derecha en general no en el sentido de pronunciar la palabra España siempre en mayúsculas en el Fondo considera tan débil tan a la defensiva tan necesitada de de muros y de tan de esa asistida ante tantas amenazas tan tan recurrente en sí misma en su discurso hasta de la patria de las fronteras como si fueran ángeles de la guarda no después incapaces de ver la fenomenología de las cosas que están sucediendo en positiva este país por ejemplo el feminismo la ven como una amenaza que cuando no como una gran oportunidad de hacer este país esas dianas hacia mejor nada de eso hay sino hay hay como la la pérdida de una ciencia ficción sobre una patria inexistente en realidad por qué el país que tiene en la cabeza a partir texto que les escuchamos Ice afortunadamente es un país que no existe excepto nada

Voz 1 03:06 imaginería aficionada perdón por los para

Voz 0561 03:08 toros de algunos dirigentes con lenguajes ya muy pasados muy muy de antes de ayer que están completamente lejos de la sociedad actual que no tienen nada que decirle esta extensión de la es en el proyecto en el programa lo que como lo quieran llamar del Partido Popular no de aumentar las licencias de caza proteger las tradiciones taurinas como como si no hubiera ganado Vox en esos cerebros como si todo eso no fuera ya porque Vox existe es como hay un hay un castillo en el fantasma hay un fantasma el castillo perdón y El fantasma es vos ya todo esto se lo deciden por tanto no sé si hiciera paraba rancio pero no me gusta decirla pero me me suena rancio el proyecto el modelo lo que me proponen lo que me sugieren y tengo las es de involución el discurso de las derechas española de ese visto más modernos hace unos años lo voy a decir suave pero están cambiando a toreros abogados del Estado por toreros ya catedráticos de Derecho Constitucional por predicadores evangélicos a doctores en Economía por tertulianos de de teles de ultraderecha

Voz 2 04:18 claro te sale programa que te sale el programa del siglo XIX sí

Voz 1 04:23 qué pasa que si lo pensamos con un poco de distancia en el fondo todo tiene una lógica política y es que ahora mismo la derecha está hablando sólo en tres sólo dentro de la derechista dólares todo el escenario porque porque no nos olvidemos que no hace tantos años había unos límites electorales difusos pero había unos límites electorales entre el PSOE y el PP el discurso del PP además de ir a la derecha obviamente que la tenía que movilizar toda buscaba el discurso más amplio para once millones de personas al centro buscaba por lo menos arañar los límites del PSOE al que en el PSOE por sus múltiples crisis a sus deteriorándose le iban se le iban yendo importe más como la en fin la la la cuestión nacional Cataluña de Economía eran era un tema pero no era el tema no era el tema referente absoluto porque la economía efectivamente porque la imagen de que el PP gestionada mejor la economía que el PSOE el PP jugaban esos márgenes ya había una competición real por un millón dos millones de votos fronterizos que podían decidir las elecciones bueno esto se ha acabado ISE acabó probablemente para siempre porque a no ser que Aznar y todo gran plan que tiene casado y Aznar de la recomposición de la derecha que va a ser

Voz 1667 05:31 muy difícil muy muy difícil y desde luego muy muy

Voz 1 05:34 difícil sí pero sí parten de un desastre como el que prevén las elecciones hablan sólo entre ellos y cuando hablan entre ellos evidentemente el tema es la su tema central que es el tema de la bandera de España hasta que no se recomponga de alguna manera dice vea quién gana y quién pierde no van a empezar a hablar de los demás por tanto contrastar su modelo con el sí

Voz 1667 05:53 pues dejando porque tengo un elemento más a este debate constitucional hombre obviamente lo habrán notado nuestros oyentes que Ángels no está le voy a explicar porqué ya que presentaba un libro esta tarde un libro que se llama entre Ítaca eh Icaria es el resultado de la conversación que tuvo con el ex líder de los Comunes Xavi Domènech y el diputado de Esquerra Joan Tardà que dejará el Congreso una conversación entre tres que reflexiona sobre el pasado y posible futuro que puede tener pues el gran asunto político de nuestro país que es el proceso y la situación de Cataluña ya ha sido en esa presentación en la que Tardà no ha descartado que el independentismo vuelva a la desobediencia

Voz 3 06:30 ando bueno casi pro iguala un ala no pase pero igual tendremos que pasar por nuevas fases de desobediencia nosotros hablamos del escenario de la desobedece

Voz 4 06:38 había incluso puede que haya que volver a desobedecer y puede que haga falta que otra gente entre en prisión entre el hombre

Voz 1667 06:46 la reflexión es también de Chávez Domènech sobre el escenario que se abrirá en España después de las generales este

Voz 4 06:51 los reiteramos ya resolución en realidad sólo hay tres opciones tripartito Ciudadanos y el PSOE en términos sociales catalanes sabemos lo que significa eso la coalición que dio lugar a echar al PP hay gente que dirá que no hay más opciones yo estaría encantado aunque hubiera muchas más señalan pero estas tres son las porque la política se hace con verdades realidades Paulita hay tres

Voz 1667 07:16 en la crónica política de este lunes se cierra con dos polémicas más el primero el choque entre el Ayuntamiento de Madrid y Podemos por la proyección este fin de semana de los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor Carolina Gómez buenas noches

Voz 0393 07:29 qué tal buenas noches Comunidad de Madrid anuncia una investido

Voz 1667 07:31 la acción si los responsables quieren saber si los responsables de la proyección tenían todos los permisos tal y como ha asegurado hoy el Ayuntamiento de Manuela Carmena

Voz 0393 07:39 si el Ayuntamiento de Madrid reconoce ahora que podemos si contaba con la autorización para proyectar los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor los técnicos les dieron el permiso el pasado cinco de abril el equipo de Carmena asegura que no con el sí al contenido de lo que se iba a difundir y que en todo caso ellos sólo pueden rechazar una acción de este tipo por cuestiones de movilidad de seguridad en la ordenanza les prohibe dicen analizar el contenido de los mensajes que se van a lanzar en aras de la libertad de expresión la mano derecha de la alcaldesa Marta Higueras asegura que la responsabilidad de esa proyección la tiene que asumir en todo caso el promotor que es Podemos

Voz 5 08:14 hombre es la Junta Electoral Central entiende que hay que poner una multa que hay que hacer cualquier otro tipo de actuación pues directamente será contra en fin contra las personas que han hecho esa proyección el Ayuntamiento hay no tiene nada que ver supongo que podemos en este caso acatará la decisión de la Junta Electoral Central Iraquí ya está

Voz 0393 08:31 el Partido Popular prepara un recurso ante la Junta Electoral aunque todavía no aclarado contra quién si contra Podemos contra el Ayuntamiento o contra ambos José Luis Martínez Almeida es el portavoz del PP en el atentado

Voz 1389 08:42 siento de verdad Manuela Carmena cree que los madrileños somos tontos y que podemos pensar que esto es un técnico que ha dado una autorización provisional y que el equipo de gobierno no sabía absolutamente nada de verdad Manuela Carmena piensa que se puede entender echándole la culpa un funcionario

Voz 0393 08:57 la Comunidad de Madrid como dices Pablo cree que el vídeo podría haber haber infringido la Ley de Patrimonio porque la Plaza Mayor es un bien de interés cultural y ha abierto una investigación

Voz 1667 09:06 en Carolina buenas noches gracias buenas noches la otra polémica tiene la forma el comisario Villarejo ya saben que les contábamos la semana pasada que la larga sombra del comisario se proyectó sobre La Moncloa el viernes les contábamos la dimisión del director de Información Nacional ex director Interviú Alberto Pozas hoy estaba citado a declarar como testigo por el juez que investiga entre otras actividades del comisario el espionaje a Pablo Iglesias y allí estado Miguel Ángel Campos Miguel Ángel

Voz 2 09:34 las noches buenas noches Pablo Alberto Pozas ha llegado a lo que

Voz 1667 09:37 hacia como testigo pero se ha marchado como imputado por qué Miguel Ángel porque el juez ha tomado esta decisión

Voz 1552 09:42 por qué Pozas ha reconocido ante el juez que fue requerido por Villaverde dejó para entregar un pen drive con los datos de Pablo Iglesias que había llegado la revista Interviú ya ha sido en ese momento cuando el juez Manuel García Castellón ha interrumpido su declaración imputado a instancias de la Fiscalía Pozas no llegado a explicar al juez según las fuentes jurídicas consultadas las razones por las que dio el pen drive al comisario porque el juez y los fiscales no le han permitido continuar a para proteger sus derechos como investigado será citado de nuevo próximamente para ahondar en estas pesquisas

Voz 1667 10:13 el campos buenas noches tres

Voz 1 10:15 de veinticinco cuidarte tener algún seguro por el que pagó de más mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 6 10:25 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajando su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en mutua

Voz 1 10:38 hola qué tal está muy preocupada

Voz 7 10:41 al cierre está yendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 8 10:44 no doy abasto desde que anunció en la radio que en poco tiempo toda la ciudad reconoce que estos son no parar deberíais probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 9 10:57 ser publicidad punto es y ayuda en Túnez

Voz 1804 10:59 no se iba a despegar

Voz 9 11:01 apunta bien ser publicidad punto es

Voz 1804 11:04 el ayuno comprometido con los grandes problemas de su época la última vez fue en Cúcuta hay otro el que canta que se ha convertido en uno de los artistas más relevantes de todo el mundo de habla hispana con canciones como esta en la que pedía enamorarse de vos y hay un tercero que viene a España de visita a la voz no quiere saber nada del uso que hacen de sus canciones en nosotros tenemos preguntas para todos esos Juanes que vienen este martes a Hoy por hoy

Voz 10 11:38 la Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 11 11:47 después de haber sido siempre la madre más moderna la primera extraer de Londres la ropa de moda la primera en descubrir el yo ojalá Si a las redes sociales les pides a tu hija que te recomiende una serie a lo que ya te contesta para Tegui puente Anselmo abedules tres

Voz 1804 12:03 hay dos te has preguntado si ser madre compensa con prensa

Voz 12 12:07 ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa mucho Cadena SER

Voz 1804 12:20 hora veinticinco

Voz 1667 12:25 once y doce diez y doce en Canarias aún me quedan unos minutos para la crónica internacional desde hace meses el Brexit adquirido digamos categoría de sección fija en Hora Veinticinco así que una noche más conectamos con Londres Begoña Arce buenas noches

Voz 0393 12:38 que hay buenas noches y más semana clave

Voz 1667 12:40 el Gobierno británico ha retomado los contactos con el Partido Laborista en busca de un nuevo acuerdo de salida de Europa decisión que tomó May la de buscar el apoyo de Corbijn después de que su plan haya sido rechazado hasta en tres ocasiones por el Parlamento pero de momento las posiciones están bastante alejadas Begoña

Voz 0393 12:57 así es las conversaciones técnicas de esta noche eran para fijar los términos de las conversaciones es decir conversaciones sobre conversaciones ella si estamos en la tercera ronda de encuentros sin esperanzas por ahora de que haya un plan común Jeremic Orbi repetía hoy que los laboristas quieren una salida sin acuerdo pero se preguntaba qué concesiones está dispuesto a hacer Theresa May

Voz 13 13:20 estamos preparados para hablar exponer nuestros puntos de vista pero las conversaciones deben Sin

Voz 0393 13:27 Picard movimiento y hasta ahora no ha habido cambios en las líneas rojas la principal demanda de los laboristas es que el Reino Unido permanezca en la Unión Aduanera el Gobierno les habría enviado un documento que no se ha hecho público postergando esa posibilidad al periodo de transición los laboristas no se fían porque para entonces para ese periodo de transición habrá otro primer ministro que podría olvidarse de cumplir lo prometido al no estar legalmente garantizado la razón por la que May no cede está en el rechazo de su partido a la idea de la Unión Aduanera ahí el Daily Telegraph el periódico de los tories afirma esta noche que la primera ministra estaría considerando el ofrecer a los diputados la posibilidad de pronunciarse sobre un segundo referéndum para el Brexit es romper así el impacto con los laboristas el diario señala que May ha discutido la idea con algunos de sus ministros hoy pero May también dice estar segura de que esa propuesta sería derrotada en la Cámara de los

Voz 1667 14:22 murió y mañana Begoña tiene reunión con Merkel y con Emmanuel Macron en busca de apoyos para precisamente conseguir que Europa le amplíe el plazo hasta finales de junio después de las elecciones europeas

Voz 0393 14:33 o las elecciones europeas por cierto que el Reino Unido ya está preparando ya fijado oficialmente la fecha veintitrés de mayo curiosamente los conservadores también han abierto las inscripciones de futuros candidatos todo eso indica que se da por hecho aquí que en la cumbre del miércoles se concederá una prórroga hilos rumores en Westminster es que será larga posiblemente hasta final de año May va a haber mañana a Angela Merkel en Berlín a Emmanuel Macron en París a pedir en principio una prórroga hasta el treinta de junio que ya le negaron hace un mes la primera ministra también ha conversado hoy telefónicamente con varios dirigentes europeos entre ellos con el presidente del Consejo Donald Tusk hizo con el de la Comisión Jean Claude

Voz 2 15:13 gracias Begoña una noche más un saludo

Voz 1667 15:16 aquí tenemos que nos a Israel importantísimo lo que ocurrirá mañana Jerusalén va tres Le con Berry muy buenas noches buenas noches porque estamos a pocas horas de que abran los colegios electorales israelíes mañana y legislativas allí se puede vaticinar que iba a pasar en esos comicios de mañana

Voz 14 15:34 sí varios escenarios serán posibles mañana a esta misma hora los sondeos sitúan en cabeza al Likud el partido de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu y azul y blanco la formación de centro derecha liderada por el ex general venganza pero ninguna de las dos formaciones llegará probablemente a cuarenta escaños cien veinte por eso las alianzas eran indispensables a la hora de formar el futuro Gobierno sin Netanyahu construye una coalición podríamos estar ante el Gobierno más a la derecha de la historia de Israel en el que se aglutine harían partidos de derecha radical ultranacionalistas y religiosos Mención especial merece el avance de un no partido llamado Cejudo identidad en hebreo una formación de extrema derecha que habla de un Israel judío de expulsar a los palestinos y que podría obtener cuatro o cinco o incluso más escaños mañana si gana gana intenta formar gobierno podría aglutinar a los partidos de centro y de izquierda aunque no les era fácil conseguir una mayoría suficiente es decir sesenta y uno escaños por último está la posibilidad de un gobierno de unión nacional entre los dos grandes rivales Netanyahu gigantes algo que ambos por ahora han descartado pero no es del todo imposible

Voz 1667 16:48 vea Netanyahu lleva meses salpicado por asuntos de corrupción que podrían traer consigo su inculpación en las próximas semanas como afectado eso a su campaña

Voz 14 16:58 Yahoo lleva diez años en el cargo y ha sobrevivido a situaciones muy muy complicadas por ello nadie en Israel se atrevía a vaticinar el fin de la era Bibi como llaman al primer ministro pero sí está claro que las elecciones de mañana son una especie de referéndum sobre Netanyahu su figura y su gestión en estos días he podido ir a numerosos votantes del Likud su partido que quiere seguir votando a la formación pero no soportan más a Netanyahu además el primer ministro puede ser inculpado en las semanas venideras lo cual complicaría bastante el panorama político

Voz 1667 17:30 hace has vea buenas noches hasta mañana

Voz 14 17:32 gracias buenas noches

Voz 1667 17:35 no para comentar estas elecciones legislativas de mañana en Israel importantes para la estabilidad de la zona como hemos comentado

Voz 0656 17:42 sí sí yo creo que sería bueno a la vista de la cantidad de partidos que pueden formar parte de la coalición y de su misma naturaleza casi todos ellos además tendría que ser una coalición fundamentalmente de perdido religiosos en el caso de que de que apostar por Netanyahu realmente lo que se puede prever es que la política que ha venido siguiendo Netanyahu que ya es una política que ha roto completamente con esa visión que teníamos de Israel como un país que potencialmente podría CD era un tipo de gobierno más más moderno pues pueden podemos encontrarnos en un en una situación completamente diferente no en una especie de recesión conservadora que en este caso además con un gran componente religioso sobre todo lo que me parece que es muy relevante también es que Estados Unidos una vez que la quitado Pirlo en palabras de de Corbijn las líneas rojas a a Israel pues bueno que podemos esperar es realmente pues bueno la la la desaparición completa de la posibilidad de de la la salida por la vía de los dos estados un yo una colonización creciente de los territorios palestinos por parte por parte de Israel

Voz 1804 19:00 el miedo a una escena

Voz 0561 19:02 de más a la derecha de Netanyahu sólo una concentración todavía más de ultraderecha como factor religioso yo creo que anuncia un futuro todavía peor para una región ya de por sí que viene siempre de oficio recalentado veremos a ver qué pasa en las elecciones pero no parece que vaya a bueno Carlos

Voz 1667 19:19 tú te esperas no la de en cualquier caso

Voz 1 19:21 la conjunción de un país que está a la derecha ya desde hace muchísimos años y no parece que vaya a salir de ahí con un un inquilino en la Casa Blanca que apoya radicalmente esta este giro pues la conjunción evidentemente no no va a cambiar significativamente la situación con lo cual los los palestinos tienen que estar en un momento de de gran de gran inquietud porque no ven no ven escenario de solución

Voz 1667 19:42 por cierto otro factor que ha añadido hoy tensión a la zona y es que EEUU ha incluido a la Guardia Revolucionaria de Irán la principal fuerza de Irán como un grupo terrorista en su lista de fuerzas que apoyan el terrorismo quiero saludar ya a Nacho Carretero es el director de El Confidencial obra Nacho buenas noches

Voz 15 20:04 qué tal buenas noches si El Confidencial que acogía

Voz 1667 20:07 dio hoy un debate entre mujeres de diferentes partidos de los principales partidos de nuestro país no sé si con alguna conclusión destacada Nacho

Voz 15 20:16 bueno pues a falta de que los candidatos aclaren por nosotros lo hemos apostado por las candidata Peres sí bueno ha sido un debate templado con algún momento de tensión como pues teníamos a Irene Montero por podemos ahora ministra María Jesús Montero por el PSOE al PP Arrimadas por ciudadanos Monasterio por de las principales mujeres de los distintos partidos nacionales no y la verdad es que lo que sí se nota o es que en ha sido bastante clase que ha salido momentos de tensión como cuando Irene Montero se ha referido ahora perdón Arrimadas se refería al de Galapagar de Irene Montero cuando también ha habido referencias a la policía patriótica pero en la conclusión que me apetece es es básicamente que cierta sintonía entre PSOE Podemos entren en este caso viajes Montero Irene Montero Juan tuvieron cierta afinidad durante el puesto que no se crearon muchos no estaba que había química entre ellas ambos pusieron en valor de hecho el acuerdo al que llegaron con los presupuestos que todos los que estamos aquí pues la impresión que no vio es que el pacto natural tras las elecciones sería que el PSOE Moody's podemos lo tanto con ciudad

Voz 1667 21:23 es algo más que en puedas que me puedas avanzar mañana Nacho

Voz 15 21:27 bueno pues este debate básicamente lo mismo que las tres de hechas por comparte de alguna forma pues está digamos esta unión pues no se perdería tanto se tendrá que arremetieron contra él contra contra Pedro Sánchez viene penaltis Mo Si pero también se crearon bastante entre ellos por supuesto mañana edición de mañana con fíjate cómo no por las estado la policía tanto Etica ideas mejor no la digamos que el

Voz 0561 21:56 el exalto cargo de Moncloa

Voz 15 21:58 reconoce que dieron los datos que Podemos al comisario Villarejo lo cual traslado poco digamos la pelota de las es tango de Pepe habrán tenido porque no protege al actual Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 1667 22:08 Nacho muchísimas gracias buenas noches

Voz 15 22:11 toros buenas noches nos quedan las frases

Voz 16 22:13 en Pérez buenas noches buenas noches Pablo bueno comenzamos por el caso Master concretamente el de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes

Voz 17 22:21 aquí tengo también un acta del trabajo de fin de máster un acta que está firmada por

Voz 16 22:29 de la discordia hoy en un nuevo escrito defensa insistido Cifuentes en la culpabilidad de la Rey Juan Carlos en esa falsificación la del director del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde que falleció hace una semana sobre la despenalización de la eutanasia y su debate

Voz 18 22:44 tres sus abrazos y ánimos que no le va a pasar nada porque no interesa que se hable mucho del cuento tampoco puede decir mucho porque ya pasaron veintiún años y no nos hemos movido una mierda del cuento Ramona

Voz 16 22:59 Maneiro que asistió en su muerte a Ramón Sampedro se ha referido en estos términos al avance sobre la eutanasia también apoyado Ángel que ayudó a morir a su mujer la semana pasada y hoy ha comenzado el juicio contra los creadores de series yonquis la página pirata de películas y series que se enfrentan a penas de dos a cuatro años de prisión para Alberto García su creador la responsabilidad era de los usuarios quiénes publicaban los enlaces

Voz 1804 23:23 escucharla

Voz 16 23:35 hay una sentencia que adelanta hoy la SER el Tribunal Supremo ha decidido que las empresas del juego deberán pagar el IVA de las tragaperras de los bares un negocio que mueve casi tres mil millones de euros al año en nuestro país

Voz 1667 23:48 a Brian bien una frase más la de Pedro Sánchez mañana en la portada de Marca porque protagoniza la portada de este diario deportivo el presidente del Gobierno con este titular me ofende que Guardiola diga que España es un país autoritario

Voz 1804 24:05 supongo que traerá cola son

Voz 1667 24:07 las once y veinticuatro Nos queda Ramoneda

Voz 19 24:12 el dietario

Voz 20 24:16 lamentablemente he dicho que en las campañas electorales todo está permitido que cualquier exigencia de verdad se toma vacaciones pero debería haber un límite a la indecencia no tratar ambos ciudadanos como niños ignorantes y alguno se lo saltan día a día para muestra un ejemplo Iglesias Otegi Puigdemont serán ministros si Pedro Sánchez de ex presidente lo ha dicho Pablo Casado todo el mundo sabe que no hay ni una sola posibilidad de que Otegi sean ministros que confianza merece quién pretende vender motos como están los ciudadanos y no se les suben los colores Pedro Sánchez vuelve al no es no la frase que lo convirtió en héroes las bases del PSOE ahora para negar un referéndum en Cataluña cierto que para llegar a un referéndum hay que madrugar muchas cosas y que es probable que no sea posible en una sola legislatura pero Sánchez sabe que tarde o temprano este conflictos encauzará a través del voto aunque por supuesto queda mucho para saber qué se votará y cuando Cataluña no se puede de dirigir desde Bogotá hacerlo esto no puede continuar así lo ha dicho Marta Pascal de coordinadora general del PDK defenestrado Puigdemont Ortega es necesario que les desechen para que los dirigentes independentistas digan en público lo que murmura en en privado el independentismo tiene que romper con el miedo y esto en el momento actual significa adaptar el discurso la State dije a su nueva realidad política la acumulación de capital político conseguido hasta ahora no es suficiente para su programa de máximos la socióloga francesa sirven describe así la campaña electoral de las elecciones de mañana en Israel una campaña que da testimonio la exacerbación del nacionalismo y la intolerancia con las minorías en con los extranjeros de la derechización de la escena política Irún un refuerzo del vínculo entre religión y política les suena

Voz 21 26:00 es decir sí despacito hemos completado el lunes Fernando Vallespín Carlos Cué Eduardo Madina gracias a los regalos hasta mañana a ustedes también les esperamos mañana a las ocho con todo el equipo al completo incluido Angels

Voz 1804 26:40 en Hora veinticinco Pablo Morán servicios informativos

Voz 22 26:56 sigue a votarle en Cadena Ser punto com y en las redes sociales y y pierna la Hora Veinticinco quien Facebook

Voz 1804 27:03 hora veinticinco

Voz 1 27:08 Manuel sabores Almudena Grandes Iñaki Gabilondo

Voz 1804 27:12 Argelia Queralt José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 10 27:22 el mundo nos explica solo

Voz 1 27:25 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo

Voz 12 27:32 SER Raúl tiene seis años ya escrito y publicado cuento

Voz 23 27:40 el ingeniero por qué fue de matar mías con los dragones viven en manada de crear ciento

Voz 1804 27:52 Óscar tiene doce años y ha creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante

Voz 24 27:58 cuando por ejemplo en esté en condiciones de conducir por cualquier motivo pronunciarlo aplicación para buscar un conductor cercano y así cree condujo su coche al estudio que haya marca la obligación

Voz 1804 28:08 la Ventana ese espacio donde no ponemos límites de edad a los creadores con Carles Francino Cadena SER

Voz 25 28:20 eso los domingos devuelto del pueblo con extreme desafiante valiosísimos ocho

Voz 1804 28:26 desde el conductor del sesenta al salir del colegio Plaza Elíptica Usera con sus cinco paradas Sorín veréis la tarde del sábado estudiando con la diestra debajo de los niños calculando es levantarse sin marcándome Piqué este sonando siempre Alonso Carolina Marín Márquez Mireia Belmonte pero pendiente de si el caso equipo pendiente de si ganas es mucho más que deporte solos sea el Deportivo el delante

Voz 26 29:14 en la Cadena Ser

Voz 1025 29:19 soy Ponseti y quiero recordaros que cien traéis ahora mismo en Cadena Ser punto com podéis descargarlos el podcast del último programa de Ser aventureros de todos los programas que queréis escuchar ya sabéis aquí Weiss encontrar las mejores aventuras ya los más intrépidos aventureros y también dos dicen redes sociales en Twitter

Voz 1804 29:38 en Facebook si os gustan los viajes y la aventura estes gusto programa Ser aventureros os espero

Voz 27 29:50 cuenta con la SER

Voz 0561 29:53 no

Voz 28 29:55 sí