Hora 25 (09/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 es muy difícil llegar a una conclusión sobre una encuesta que habla de casi un cuarenta por ciento de indecisos es muy arriesgado predecir el futuro cuando una parte de él está en penumbra así que lo mejor es aplicar cierta prudencia demoscópica son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:38 hola buenas tardes los datos son estos el PSOE

Cadena SER Hora veinticinco

Voz 4 01:05 Toni Roldán Ciudadanos han cambiado o la cocina de la cocina usar esto ya es Sferificaciones nitrógeno líquido esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià

Voz 5 01:15 yo creo que ya es hora de que el señor Tezanos y los enchufados de del señor Sánchez se vayan a su casa con su cocina y que si quieren hacerse encuestas pues que sea paguen ellos

Voz 0194 01:27 si el sondeos aproximar a la realidad al Partido Socialista podría alcanzar mayorías de gobierno sin contar con los partidos independentistas en el mejor de los casos en la horquilla más alta Sánchez sólo necesitaría el apoyo de Unidas Podemos y en esa misma horquilla la derecha no sumaría mayoría absoluta Adriana Lastra es la número dos del PSOE

Voz 2 01:44 como un treinta y ocho por ciento de indecisos

Voz 6 01:47 panorama está muy abierto no hay encuesta fiable con ese porcentaje de de indecisos de personas que no saben todavía lo que van a votar que no quieren contestar

Voz 0194 01:57 en Hora Veinticinco les contaremos la lista de peticiones electorales que formulan las organizaciones feministas para que los partidos se comprometan a prohibir los vientres de alquiler o a castigar a quienes alquilen los inmuebles en los que se instalen prostíbulos esta tarde Europa está pendiente de la minigira de Theresa May Pedro Blanco

Voz 1715 02:14 primero se ha visto con Angela Merkel ya por la tarde con el presidente francés con Emmanuel Macron May busca convencer a Europa de que le conceda una nueva prórroga mientras intenta encontrar la manera de que su parlamento le apruebe un plan de salir mañana hay cumbre en Bruselas y es probable que le hagan llegar el mensaje que hoy apuntaba Michel Barnier Fitz Roy no no es el negociador europeo y apunta a que a Europa le agradaría que May presentar un acuerdo con el Partido Laborista en ese caso podría relajar algo suposición modificar la declaración política ahora unos lo va contra Griselda que por cierto tiene ya el borrador de la cumbre europea de mañana en la que se demuestra la intención e de Europa de conceder esa prórroga y como novedad de la tarde el escrito de la Fiscalía con el que pide al juez que Oriol Pujol vuelva a prisión el fiscal es muy contundente al asegurar que el tercer grado concedido cuando apenas había pasado dos meses en la cárcel envía el mensaje peligroso de que delinquir puede salir gratis o de que hay una justicia diferente dependiendo de nivel social del delito

Voz 0194 03:10 vuelve a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:13 buenas tardes vuelve la Champions con la ida de los cuartos de final el Barcelona juega mañana en Old Trafford el equipo azulgrana está entrenando ahora mismo en el escenario del partido Valverde en la rueda de prensa previa ha dicho que no forzará la recuperación de de envíele así que jugará mañana Coutinho con Messi Suárez arriba hoy se inician las dos primeras eliminatorias a las nueve el Liverpool Oporto y a esa misma hora Tottenham

Voz 0194 03:34 es el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas

Voz 0978 03:36 tardes los chubascos que han descargado en gran parte de la Península con especial intensidad en Galicia y sobre todo Cataluña poco a poco irán desapareciendo a medida que avance la noche quedarán algunos más aislados de madrugada pero en la mayor parte de poblaciones a lo largo de la noche incluso seguirán las nubes ya estoy ayudará que mañana a primeras horas haga algo de frío

Voz 0231 03:55 y mañana nos espera un tiempo parecido al de las

Voz 0978 03:57 a últimas jornadas los ratos de sol más frecuentes los tendremos durante la mañana con algún chubasco aislado

Voz 1762 04:03 a partir de mediodía en prácticamente

Voz 0978 04:05 cualquier punto de la Península Ibérica también de Baleares chubascos y tormentas que pueden descargar con intensidad en muchos casos con granizo y fuertes rachas de viento quedarán al margen de estas tormentas el sur de Andalucía y Canarias con temperaturas máximas muy parecidas a las de hoy empieza hora25 Pedro

Voz 1715 04:22 la DGT ha presentado este martes su nueva campaña Se acerca una operación salida la de Semana Santa en la que te han querido recordar que los destinos de vacaciones más habituales para quién comete infracciones son el Hospital la cárcel o

Voz 7 04:34 hay algunos rodeados de naturaleza y silencio donde podrás descansar en paz

Voz 1715 04:40 en el cementerio son tercer destino para los infractores el director de Tráfico ha dado hoy un dato interesante que nos alerta del riesgo de conducir después de comer

Voz 8 04:49 atención luz roja atención con los viajes después de comer porque parece que los concentrarán esta franja horaria los accidentes más graves

Voz 2 05:06 esa carretera infinita dice maniobrar

Voz 0919 05:10 dice

Voz 2 05:13 el aparcamiento yo digo

cadena SER Hora veinticinco

Voz 7 06:19 Pedro Blanco ochocientos

Voz 1715 06:21 dieciséis en Canarias Nieves Goicoechea Nieves buenas tardes

Voz 1468 06:24 las tardes Pedro Horrillo tenemos la encuesta que todo

Voz 1715 06:26 los discuten ultimamente es el CIS es la mayor encuesta electoral de cuantas se van a publicar estos días por el volumen de pregunta sede de encuestas realizadas ese sondeo pronostica que el PSOE podría gobernar sin tener que contar con los partidos independentistas siempre en la horquilla más alta ese desde luego sería el gran alivio para Pedro Sánchez que el CIS acertara y que la suma de sus escaños los de Podemos y algún otro grupo alcanzara esa mayoría absoluta el CIS dice que el PSOE ganara con holgura que el PP se hundirá con estrépito que Vox irrumpirá con fuerza que podemos caerá con intensidad y que Ciudadanos crecerá con menos vigor del que le gustaría todo este es un dato relevante con permiso de los indecisos mías

Voz 1468 07:07 con muchos adjetivos Pedro por tu parte sí parece que el PSOE es la primera fuerza política con un treinta por ciento de los votos se traducen en ciento veintitrés ciento treinta y ocho escaños dobla al PP que se queda en sesenta y seis setenta y seis escaños la tercera fuerza sería ciudadanos que se sitúa en cuarenta y dos cincuenta y uno escaños retroceda lo importante de Unidas Podemos En Comú Podem entre XXXIII y cuenta y un asiento se queda irrupción fuerte de Vox que sacaría entre veintinueve y treinta y siete parlamentarios aumenta el doble Esquerra con catorce quince parlamentarios en perjuicio del P de Cat que se queda en cuatro el PNV sube a seis Compromís llega a uno dos diputados al igual que la coalición de CO la derecha en Navarra el PACMA Partido Animalista podría entrar en el Congreso con hasta dos diputados la auténtico lobby de presión aquí Pedro es el grupo de indecisos que llega al treinta y seis por ciento de pactos la suma PSOE Ciudadanos bien vista por los empresarios rebasará con creces la mayoría absoluta y la izquierda PSOE Compromís Unidas Podemos podría sumar con el PNV sin el apoyo de los independentistas catalanes

Voz 1715 08:06 el Partido Popular ya saben lleva tiempo despreciando el rigor de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas hoy también lo ha hecho no iba a ser una excepción no se cree que su resultado vaya a ser tan desastroso como

Voz 4 08:16 lo dice el CIS pero este física ya es algo ya sobrenatural han cambia o la cocina de la cocina osea esto ya es Sferificaciones nitrógeno líquido esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià lo que

Voz 1715 08:29 decía hoy Pablo Casado tampoco Ciudadanos tiene un gran aprecio al CIS en el partido de Albert Rivera preferirían que el presidente de ese organismo se marchara lo decía hoy Toni Roldán

Voz 5 08:38 yo creo que ya es hora de que el señor Tezanos y los enchufados de del señor Sánchez se vayan a su casa con su cocina eh que si quieren hacerse encuestas pues que se paguen ellos pero el Partido Social

Voz 1715 08:51 esta lo hemos escuchado también en portada prefiere la prudencia a la euforia la número dos del PSOE pone el acento en algo que mencionábamos y que destacábamos ahora el alto porcentaje de españoles que no sabe qué va a hacer el veintiocho de abril Adriana Lastra

Voz 6 09:06 en un treinta y ocho por ciento de indecisos el panorama está muy abierto no hay encuesta fiable con este porcentaje de indecisos de personas que no saben todavía lo que van a votar que no quieren contestar

Voz 1715 09:18 bueno y aunque no hay encuesta fiable como decía Adriana Lastra lo cierto es que sigue es interesante observar lo que según el CIS puede ocurrir en diferentes territorios porque la encuesta lleva al Partido Popular hasta la irrelevancia en algunos lugares incluso hasta la desaparición en términos de representación parlamentaria o predice un resultado espectacular para Esquerra Republicana o augura una victoria socialista en casi todas las comunidades

Voz 1468 09:45 esto sí es un viento a favor de Vox por ejemplo que conseguiría tres diputados por Barcelona uno o dos en Cádiz una de las provincias con más paro en España hay hasta tres cuatro diputados por Madrid O2 por vale hacia donde también habrá elecciones generales elecciones allí Andalucía es otro granero de escaños para Vox hasta ocho parlamentarios es significativa por ejemplo la bajada de Podemos en el País Vasco mal para el PP en esa tierra no obtendría ningún parlamentario de excelso importante de En Comú Podem que sólo tiene siete asientos en Castilla y León podemos desaparece también sube mucho el PSOE en Cataluña hasta veintiséis escaños pero no es el primer partido Pedro

Voz 1715 10:20 de gracias hasta luego estado todavía estamos en precampaña y la campaña de saben arranca oficialmente este viernes hoy nos queremos fijar en las peticiones que formulan las organizaciones feministas entre otras medidas reclaman a los partidos que se comprometan a cambiar la ley para por ejemplo prohibir los dientes aquellas buenas tardes

Voz 1468 10:40 buenas tardes Pedro piden por ejemplo que sea delito alquilar bien tres en el extranjero es decir que sea delito que una pareja se vaya a Ucrania recurra allí a esta practica que ya recordamos es ilegal en España también proponen prohibir aquí en nuestro país la publicidad hay toda la actividad relacionada con los intermediarios de este negocio con un catálogo de sanciones a agencias bufetes de abogados entidades de crédito profesionales y reclaman que se anule la instrucción de justicia que permite registrar a los bebés en España medidas dirigidas a los partidos Alicia millares de la plataforma No somos vasijas

Voz 13 11:16 que el feminismo no está dispuesto ya a declaraciones formales de partidos políticos que dicen ser feministas que no incorpore en sus agendas en sus programas electorales actuaciones concretas contra la Prado

Voz 0919 11:30 el del alquiler te vientres

Voz 13 11:33 así la prostitución

Voz 1468 11:35 para abolir la prostitución una más de una docena de medidas entre las que destacan sancionar el consumo penas de cárcel para los dueños

Voz 1715 11:43 de los prostíbulos asociado Mariola hoy hay un dato interesante que dice que el ochenta por ciento de las mujeres de menos de treinta años no ha tenido nos ha planteado en muchos casos tener un hijo por la crisis por las dificultades para conciliar el trabajo y la vida personal y familiar todo eso ha hecho que se retrase más de cinco años la media para ser madre nuestro país merece

Voz 1468 12:04 sí es llamativo también que más del veinticinco por ciento de las jóvenes de menos de treinta y cuatro años no quiere ser madre la maternidad retrasa conforme aumenta el nivel educativo como dices ocho de cada diez que están entre los veinticinco y veintinueve años todavía no ha tenido ningún hijo las razones que las mujeres aducen son claras falta de empleo o trabajos Carlos dificultades para conciliar salarios bajos en general lo que más valoran de un puesto de trabajo es que tenga buenas condiciones económicas pero cuando no tienen hijos a las mujeres les parecen poco relevantes por ejemplo las medidas de conciliación y los horarios mientras que si tienen hijos si tienen hijos para las madres trabajadoras es el aspecto más importante hay que destacar Pedro también que las inmigrantes tienen más descendencia que las españolas

Voz 1715 12:51 gracias Mariola hasta luego a este asunto vamos a dedicar una parte de la segunda hora del programa y les pedimos que nos aporten su testimonio su ustedes son han sido o van a ser madres por encima más allá de los treinta años para uno de los factores que no ha mencionado Mariola nos gustaría conocer su caso así que vamos a abrir ya nuestro número de nuestro canal de comunicación al que pueden enviar notas de bosques el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres la maternidad cada vez se retrasa más en este país queremos que nos cuenten sus casos en el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 7 13:29 en Cataluña la juez que investigaba

Voz 1715 13:31 en un juzgado de Barcelona la preparación del uno de octubre ha decidido hoy el procesamiento de treinta personas entre esas treinta personas hay altos cargos exaltos cargos de la Generalitat algunos empresarios directores los directores de los medios de comunicación públicos de Cataluña la radio y la televisión pública a todos les acusa de haber colaborado directamente de una u otra manera en la organización del referéndum vamos a Barcelona informa Ana si la titular del juzgado número trece de Barcelona

Voz 0196 13:59 cree que los treinta procesados que quiere enviar a juicio eran conscientes de la ilegalidad de lo que hacían que tenían un plan común que cada uno contribuyó de forma decisiva para conseguir una finalidad conjunta que era la celebración del referéndum y la independencia la juez considera que cometieron malversación al menos diecisiete de los procesados por eso fija una fianza de cinco coma ocho millones de euros que es el dinero que presuntamente según dice se gastaron comprometieron de fondos públicos para preparar el referéndum quiere sentar en el banco de los acusados treinta personas altos cargos del Govern como Antoni Moulins secretario de difusión de Presidencia muy nombrado durante el juicio en el Supremo en Madrid con los

Voz 2 14:38 te Antonio Molowny

Voz 14 14:41 no que ni lo conocía aunque después por las noticias relacionadas que podría ser esa persona que podía ser Toni este dato eh

Voz 0196 14:52 también están procesados el director de TV3 Vicent Sanchís también Saúl Gordillo de Catalunya Ràdio ambos por desobediencia por haber permitido la emisión de anuncios sobre el referéndum cuando el Constitucional ya había suspendido la votación

Voz 1715 15:05 el juicio por uno de octubre en el Supremo no aporta hoy grandes novedades grandes revelaciones de nuevo hemos escuchado el testimonio de miembros de las fuerzas de seguridad fundamentalmente policías que han relatado las intervenciones que ellos hicieron en los colegios electorales el uno de octubre unos momentos de tensión que vivieron ese día pendientes de sus declaraciones a ésta

Voz 0055 15:24 una tarde más un día más Alberto Pozas más relatos de insultos disturbios golpes sobre todo en la ciudad de Barcelona pero también en Girona y Tarragona

Voz 2 15:32 bueno dijeron hijo de puta sinvergüenzas y recuerdos realmente iros a vuestro país

Voz 1974 15:37 un puñetazo el cual llevaba manojo que cada vez que le perfectamente

Voz 0919 15:41 no se me inflamó se me cayó la UNIA

Voz 2 15:44 tuve una herida relatos de guardias civiles y policías nacionales que se suman al de un mando policial que ha sido Pedro muy duro con los Mossos

Voz 1715 15:50 la escuadra estaban en actitud contemplativa

Voz 0055 15:52 el día en planes para esconder las urnas del referéndum y pusieron en marcha un dispositivo pensado para permitir las votaciones no para impedir las

Voz 0699 15:59 hay algunas que son título entiendo que personal

Voz 2 16:02 no serían fruto de una de una de un diseño de dispositivo por parte de sus superiores pero estos elementos si me lo hacen pensar

Voz 1715 16:08 algunos mossos dicen estos agentes señalaba en las urnas

Voz 0055 16:11 en coches del departamento de Presidencia de la Generalitat y el que fuera

Voz 1715 16:14 por de los Mossos ha presentado su escrito de defensa ante la Audiencia Nacional está procesado por rebelión el ex mayor Trapero sostiene que nunca se apartó del cumplimiento de lo que dictaba la justicia qué desmarcó al cuerpo policial de los designios secesionistas utiliza esa expresión abogada en ese escrito y que no compartió el plan ideado por el Gobierno bueno eso son algunos de los argumentos que ha presentado en ese escrito de defensa ante la Audiencia Nacional ir algo más la contundencia con la que la Fiscalía cuestiona el tercer grado que se ha concedido a Oriol Pujol hace unos días les contábamos que salió de la cárcel en régimen abierto a los dos meses sólo dos meses después de entrar en ella donde había acudido para cumplir una condena de dos años y medio de cárcel por corrupción no era desde luego una cosa menos bueno el fiscal pide que vuelve a la cárcel porque entre otros argumentos asegura que se traslada el mensaje de que delinquir en este país puede salir muy barato volvemos a Barcelona ahora

Voz 15 17:15 la Fiscalía cree que con cincuenta y siete días de prisión efectiva Oriol Pujol no sea reinsertado no sea educado y además no se ha arrepentido de los delitos de corrupción por los cuales fue condenado a dos años y medio de prisión ha estado cincuenta y siete días entre rejas y ahora goza del tercer grado hoy para la Fiscalía esto eleva el grado de reincidencia porque retorna a un entorno familiar donde además hay causas judiciales pendientes de sus padres sus hermanos donde hay un estatus económico igual que cuando ingresó en prisión y cuando cometió los delitos que según la Fiscalía lo hizo por pura codicia económica y que ahora podría volver a hacer exactamente lo mismo

Voz 7 17:55 pude hizo que ser

Voz 3 19:03 o una veinticinco

Voz 7 19:07 Pedro Blanco

Voz 1715 19:09 Brexit en vísperas de la cumbre de mañana en Bruselas Theresa May se ha ido hoy a ver a Angela que el idea Emmanuel Macron a la canciller alemana y al presidente francés la primera ministra ha visitado las dos capitales con el propósito de convencer a los dos gobiernos son los das los dos más poderosos los que tienen mayor capacidad de influencia de convencerles de la necesidad de otra prórroga prórroga a medida de la incompetencia de la puerta de la política británica nos vamos a Londres corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 19:36 Theresa May está haciendo un esfuerzo final con esta gira por Berlín y París antes de la cumbre de mañana en Bruselas ya tres días de la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea May pide una ampliación hasta el treinta de junio refrendada esta tarde por el Parlamento británico los rumores apuntan a que la Unión Europea optaría sin embargo por una prórroga mucho más larga quizás hasta finales de año

Voz 1468 20:00 año un nuevo plazo a la espera de que las

Voz 0273 20:02 conversaciones entre la primera ministra y el líder laborista Jeremy Corbijn permitan llegar a un compromiso

Voz 1468 20:08 impactar la forma de salida

Voz 0273 20:11 hoy ha habido una nueva ronda de discusiones abiertas practicas según uno de los asistentes el ministro de Medio Ambiente Michael Brow de acuerdo con un comunicado de Downing Street la próxima reunión se ha fijado para el jueves eso implica que May ha descartado por completo poder llevar a la cumbre de mañana un acuerdo con el jefe de la oposición

Voz 1715 20:31 bueno mañana hay cumbre en Bruselas si en Bruselas les gustaría que efectivamente acudiera con ese acuerdo con el líder laborista en los cuenta Begoña que eso es más que improbable lo que se está manejando ya en la capital europea es el borrador de las conclusiones de esa cumbre lo fundamental sigue siendo Europa está Ono dispuesta a conceder esa nueva prórroga que piden en Londres Bruselas la Pastor buenas tardes

Voz 0738 20:53 muy buenas tardes prórroga sí pero larga esto parece que es lo que se desprende de este borrador de conclusiones en la que hay una oferta nueva la salida un mes exacto después de la ratificación del Tratado está oferta Si no puede aceptarse el alemán para el treinta de junio una prórroga larga con salida garantizada siempre que se apruebe el tratado negociado Purnell que se mantiene como condición europea denunciable para evitar el caos Moore todo el mundo en la misa allí el presidente del Consejo Europeo también quieren garantizar que el Reino Unido pueda sí confirma que se quiere marchar hacerlo de manera ordenada esto es lo que tienen ustedes que entender si así se ha expresado hoy Berni que es el negociador europeo mientras los técnicos ultimaban esta propuesta de borrador para mañana cuando los jefes de Gobierno ante ratificar tras escuchar a mí lo que parece ser si ella lo acepta una prórroga larga con esta cláusula cuyo objetivos desmentir que la Unión pretenda impedir la sala

Voz 1715 21:56 gracias Cristina algo más los cálculos renovados del Fondo Monetario Internacional contagiados por cierto pesimismo sobre la evolución de la economía mundial va a seguir creciendo sí pero en el menor porcentaje desde que estalló la crisis en el año dos mil nueve Rafa Bernardo

Voz 1762 22:09 en su tercera rebaja de previsiones desde octubre el FMI tira para abajo de las perspectivas del setenta por ciento de la economía mundial un conjunto en el que se incluye la economía española pero esta es de las que salen mejor paradas porque la rebaja es de sólo una décima para este año hasta el dos coma uno por ciento de crecimiento ISE queda sin cambios la previsión de dos mil veinte en el uno coma nueve por ciento en el resto de la zona euro el recorte es más grande de tres décimas en dos mil diecinueve de dos en dos mil veinte en el conjunto del mundo la bajada es sólo este año de dos décimas hasta el tres coma tres por ciento las razones

Voz 2 22:42 en China indio las tensiones comerciales

Voz 1762 22:47 entre China y Estados Unidos las dificultades de Argentina y Turquía o las tribulaciones del sector del automóvil en Alemania entre otras según la economista jefe del Fondo guitarra opinas Se espera que la situación global se reconduce

Voz 1715 22:58 en la segunda mitad del año pero advierte el Fondo

Voz 1762 23:01 eso dependerá de quién no se materialicen riesgos como un Brexit sin acuerdo

Voz 2 23:06 los saben la segunda

Voz 1715 23:07 ahora la cara B con un sentimiento muy propio de este tiempo la incertidumbre Sarria profesoras

Voz 1880 23:12 hola Pedro si entre los datos de la encuesta del CIS que hemos conocido hoy Si sumamos los votantes que no han decidido qué votar hoy los que no lo sabe no que no lo contestan no salen casi un cuarenta por ciento casi un cuarenta por ciento de la población no son muchos para sacar conclusiones ya hablamos de incertidumbre para los políticos y también para nosotros la incertidumbre es la falta de conocimiento seguro y claro de algo y además Khan dijo Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar frases como ésta desde la filosofía con Ana Carrasco pero también desde el cine en la literatura o la música esta noche en la cara B a partir de las nueve y media

Voz 1715 23:47 en la tertulia de Hoy Miguel Ángel Aguilar Emilio Contreras Victoria Lafora Éstas son para ella las claves del día

Voz 1971 23:53 el CIS con todo su desprestigia a cuestas pero con dieciséis mil entrevistas personales auguran batacazo del PP y un ascenso muy preocupante de Vox mientras los socialistas preocupados porque la victoria que anuncia el CIS desmovilice a sus posibles electores toman con cautela los datos siguen amenazando con el riesgo de un tú Partito de derechas Casado subida a la exageración verbal acuse Sánchez detener Cities y es verdad que los sondeos han perdido credibilidad y es verdad que Tezanos ha destrozado el CIS pero sí puede reflejar tendencia y lo que dice es que el PP se está equivocando con su campaña que Vox sin salir apenas está a cuatro décimas de Unidos Podemos y que RC se come a Puigdemont ya Torra juntos el PSOE conciudadanos no necesitaría de independentistas ni de Podemos

Voz 0231 24:43 para llegar a un acuerdo medida que si al final esa es la solución para evitar

Voz 1971 24:49 nuevos comicios bueno pues habrá tertulia

Voz 1715 24:51 con Miguel Ángel Aguilar Emilio Contreras y Victoria la

Voz 17 24:54 hola buenas son las ocho veinticinco minutos de la tarde

Voz 1715 25:02 como Madrid buenas tardes la Comunidad de Madrid endurece la regulación de los pisos turísticos hoy aprobado un nuevo decreto que actualiza el anterior del año dos mil catorce que elimina el plazo de noventa días para que un inmueble sea considerado vivienda de uso turístico ahora los propietarios deberán darlo de alta desde el primer día que reciban a un usuario y además tendrán que contar con un certificado técnico que garantice que la vivienda cumple con todos los requisitos Ángel Garrido presa

Voz 0177 25:30 el Ente Regional tendrán que presentar una declaración responsable un certificado de idoneidad que este suscrito por un técnico competente deja una ratio de personas también alojadas en función del número de metros cuadrados útiles de esa vivienda los arrendadores deberán contar con un seguro de responsabilidad civil disponer de las pertinentes hojas de reclamación será obligatorio remitir Policía Nacional Guardia Civil y la identidad de las personas que se encuentre alojado

Voz 1715 25:55 precisamente hace unos minutos decenas de personas han iniciado una marcha en la plaza Jacinto Benavente en la capital contra la turística acción que está transformando los barrios del

Voz 0194 26:03 dentro hay constantemente trasiego de personas que no conoces de nada

Voz 18 26:08 pero lo peor de todo es las fiestas los ruidos ha perdido muchísimos vecinos que su vigor

Voz 0231 26:18 le vimos en un barrio donde hallamos quedan familias no a niños compró un piso hace veinte años está en una hotel

Voz 2 30:05 cinco deporte con Ángels Barceló Ike sus Gallego Gallego buenas tardes vuelve la Champions monopolizó el Barça lo único que nos queda lo único que no

Voz 1715 30:17 queda mañana en Old Trafford ante el Manchester United eres optimista si ves a Gaza favorito no se fabrica hasta luego ya el chasco te lo llevas buen puesto

Voz 0919 30:26 que que con cuidado con cuidado Valverde acaba de dar rueda de prensa antes del último entrenamiento del Barça ahí dice que

Voz 0588 30:34 pero la justa y estamos confiados es verdad eh y también lo que dices es cierto que este año hemos respondido sobre todo en los momentos fuertes de tanto en liga como en Champions con con buenas actuaciones y esperamos repetirlo no es una garantía pero si nos da cierta confianza salvó

Voz 0919 30:54 enseguida estamos allí para contar el último entrenamiento del Barça ha dicho también el técnico azulgrana que no van a forzar ni mucho menos saben velé así que parece que Coutinho será titular en la delantera del Barça por supuesto con Luis Suárez ICO Messi eso se juega mañana pero es que la Champions abre hoy los cuál dos de final con dos grandes eliminatorias partidos de ida a empiezan a las nueve el Liverpool Oporto y Tottenham Manchester City vamos a ver cómo salen los equipos que ya tenemos las alineaciones de los cuatro Bruna lema en buenas tardes

Voz 0301 31:24 hola Gallego muy buenas pues novedades muy importantes sobre todo en el once del Manchester City Kevin De Bruyne no juega se ha quedado fuera de la convocatoria Bernardo Silva uno de los hombres importantes de Guardiola esta temporada finalmente el Kun Agüero recuperado va a ser titular y otros jugadores poco habituales como del fuego Malet van a ser también de la partida en el conjunto de Guardiola en el Tottenham once muy ofensivo juegan e4 futbolistas de puro ataque Eric Shen de juega de leal y juega Sony Hurricane para tratar de marcar y sacar un buen resultado que les dé ventaja de cara a la vuelta en el Liverpool Oporto juega Casillas juega Oliver Torres los dos jugadores españoles como titulares también he militado que hoy va a pasar un examen importante porque se enfrenta

Voz 0919 32:07 al tridente del Liverpool evidentemente Salah

Voz 0301 32:10 ha firmado y Mané titulares en el once de Jurgen Klopp

Voz 0919 32:13 vaya tarde de Champions mañana aparte del partido del Barça se juega también el que enfrenta al Ajax y a la Juve Cristiano Ronaldo ha viajado con la Juve me parece que podrá jugar mañana enseguida estamos como digo en Old Trafford para escuchar lo que han dicho los jugadores del Barça antes de ese partido pero antes tenemos también baloncesto en directo la final de la Eurocup que enfrenta al Valencia y al Alba de Berlín se juega desde ahora mismo el primer partido en la Fonteta seguro que con un ambientazo José Manuel Alemán como ha empezado buenas tardes

Voz 26 32:45 hola qué tal Gallego muy buenas tardes Valencia Basket como dices disputa su octava final continental persigue su cuarto título europeo para acceder a la próxima edición de la Euroliga sus rivales el Alba de Berlín que dirige Aíto García Reneses ya al que va a tratar de ganar esta final al mejor de tres partidos ha comenzado el primero con una Fonteta completamente llena hoy sí se puede decir que hierve la caldera talón Chad nueve minutos para que finalice el primer cuarto se cumple el primer minuto por lo tanto de partido Valencia Basket cero

Voz 0919 33:13 Alba de Berlín cero pues enseguida empezamos con todo con la Champions como plato fuerte y con vuestros mensajes de Whatsapp para empezar claro

Voz 27 33:24 oye que aquí dice que

Voz 28 33:27 quería que prefería que ganara el Liverpool cero Un vaga que claro que con un por supuesto casi Yasin el Oporto pero como eso May inviable pues por eso dentro de los que quedan el que prefiero vamos el que prefiero por supuesto un Oporto pero que como no lo veo lógico desde que llegué a la final pues oye pues mira el Liverpool se eso pero que los supuestos tanto Casilla

Voz 0919 34:01 bueno yo hacía entonces el Oporto o el Liverpool porque los dos los dos no puede ser uno de los dos mascar eliminado de vuestro mensaje

Voz 0919 35:07 a haber Romero Flagey Talavera viajan porque les gusta mucho viajar prefieren estar el fin de semana viajando a estar en casa y por eso le les seguimos mandando no pero ya que hablas de históricos de la Cadena Ser ayer falleció uno de ellos el hombre del gol Héctor del Mar

Voz 2 35:26 me balón Higuaín que se lleva el esférico dentro de castigo Barreda

Voz 0588 35:57 eh

Voz 0919 35:59 Héctor del Mar argentino de nacimiento y español de adopción llenó la España de los ochenta con las narraciones de sus goles ese peculiar estilo que desfiló por Radio España por Radio Intercontinental o por la Cadena SER aquí en Carrusel Deportivo eran tiempos en los que tú escuchabas la narración de un gol el domingo y no lo veías en la tele hasta el lunes veinticuatro horas en las que el gol que había ha cantado Héctor del Mar daba vueltas en tu cabeza hasta que finalmente lo veías el lunes en televisión y te dabas cuenta que la narración había sido mucho mejor que el gol de verdad era la magia de la radio que llegado perfectamente rostro de su oponente yo estoy porque he venido

Voz 29 36:46 yo he venido aquí estoy no resulta muy canto como venir

Voz 0919 36:51 las nuevas generaciones van a por dar también actos por las narraciones de la lucha libre americana en el presi Encants pero más allá de los goles más allá de la lucha libre Héctor sobretodo todo fue siempre un caballero amable yo humilde una estrella de la radio cercana porque cuando coincidían en los campos con él siempre era cariñoso y cercano di con todos los goles que no sabía metido en la cabeza madre magrebí siempre y que seguirá cantando en algún sitio descanse en paz

Voz 2 37:29 un grande de la radio deportiva lector

Voz 0588 37:33 empezamos

Voz 0919 37:40 a mañana a estas horas faltarán veintitrés minutos para que comience el Manchester United Barcelona ida de los cuartos de final un partido trascendental decisivo para el Barça que tiene entre ceja y ceja esta temporada ganar la Champions vamos a ver qué ha dicho el entrenador que ha pasado en el último entrenamiento de los azulgrana en Old Trafford donde está Lluis Flaqué hola FLA que buenas tardes

Voz 1296 38:03 hola Gallego qué tal muy buenas pues el Barça entrenado en Old Trafford en el Deportivo mañana a los esperan cambios en el equipo respecto al once que ganó al Atlético a los hubo que gemelo pueda entrar en el lateral por Sergi Roberto lo demás es intocable Valverde ya ha anunciado que será fiel a lo que viene haciendo últimamente así que pocos cambios ya encomendarse a las paradas de Stegen al liderazgo de Piqué al trabajo de Rakitic hizo de todos los goles de Suárez y el pie izquierdo Messi todo para superar al fin como dices esos cuartos de final lo de Roma dice Valverde que debe ser estímulo señala el descontrol vivido en Villarreal como lección aprender ha sido una rueda de prensa sin alardes ni una palabra más alta que otra escasos titulares la prudencia por bandera descarta que la eliminatoria se decide mañana dice que no va asumir ningún riesgo con el que ha entrenado con el grupo veremos si recibe el alta médica antes del partido pero Valverde dice que jugará más bien poco porque no quiere

Voz 0588 38:46 arriesgar con el francés veremos hoy el entrenamiento como cómo se encuentra en función de todo eso decidiremos puede estar en condiciones sonó en cualquier caso no esta misma situación

Voz 31 38:58 que que el partido de Lyon no es la

Voz 0919 39:00 vuelta del partido es es la ida

Voz 0588 39:03 te cuento que en el partido de en el anterior partido bueno forzamos y se lesionó ido a correr un riesgo excesivo para que eso puede volver me pueda unos pueda volver a suceder

Voz 0919 39:13 así que parece que Coutinho tiene todas las papeletas para ser titular también ha hablado con los medios Gerard Piqué que en su día fue jugador del Manchester United un día especial el de mañana para él Adriá Albets hola hola Gallego qué tal muy

Voz 0017 39:26 buenas sí porque dice que aquí a Manchester llegó siendo un niño con diecisiete años y se marchó al Barça con veintiuno siendo adulto dice que creció como jugador y como persona que hizo sus locuras fuera del campo y eso también le ayudó a ganar experiencia el de mañana es un partido que evidentemente le hace mucha ilusión está aquí su familia de hecho su padre mano estaban ahora viendo el entrenamiento un Piqué que advierte del peligro del Manchester y de la fuerza que le da al equipo el ambiente brutal de Old Trafford que el mañana el Barça va a sufrir en este estadio Is sobre el objetivo de ganar esta Champions que marcó el propio Messi a principios de temporada dice Piqué que tienen mucha ilusión pero no presión

Voz 0194 40:07 yo diría que presionó no sentimos

Voz 1974 40:09 es decir llevamos muchos años en esto tenemos mucha ilusión mucha ilusión por poder levantar otra vez prisión sería si llevaramos diez o quince años sin ganarla Iker no lo hubiéramos ganado nunca hay y este no es el caso no que los últimos años hemos tenido una suerte ganar Ligas y Copas pero la Champions pues se nos resiste desde el dos mil quince

Voz 0919 40:28 muchas ganas de poder pasar a la semifinal

Voz 1974 40:30 no es que sea el primer paso para poder conseguir a la competición

Voz 0017 40:35 también llega con ilusión evidentemente el Manchester United que tiene bajas importantes como las de Valencia Bailey o Alexis Sánchez pero Solskjaer espera recuperar de cara a mañana a Matic Ander Herrera y el delantero Rice Ford

Voz 0919 40:49 bueno pues vamos a ver qué pasa mañana la vuelta será la próxima semana en el Camp Nou el Barça claramente el favorito en la eliminatoria Comores la Juventus en su eliminatoria ante el Ajax los italianos han viajado Ámsterdam hoy Cristiano Ronaldo en esa expedición y José Antonio Duro estamos esperando si Allegri confirmaba o no que Cristiano está perfecto para jugar mañana ante el Ajax que eliminó al Real Madrid recibe

Voz 32 41:09 la Juve y en la llueva estar lo ha confirmado ya Cristiano Ronaldo los italianos han entrenado esta mañana en Turín ya con el portugués han viajado por la tarde están a esta hora en el Johan Cruyff Arena y Allegri gallego que saque Don peso encima no llega aquí el INI pero sí va a estar Ronaldo tras dos semanas mañana lo dicho el italiano titular

Voz 33 41:26 para que todo vean escuadra dispuso no tiene problemas Tina partirá este solar es es decir que a no ser que

Voz 0919 41:36 pase algo Ronaldo mañana a las nueve titular en Holanda ocho y cuarenta y uno ha empezado Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos

Voz 0919 42:59 en la Copa del Rey va a cambiar radicalmente su formato desde la próxima temporada Rubiales el presidente de la Federación que ya anunció aquí Antón Meana ha decidió cambiar el formato de la Supercopa ya sabéis una competición con cuatro equipos que desde el año dos mil veinte Se jugará en enero fuera de España dos semifinales y una final pero hoy ha presentado el nuevo formato de Copa del Rey que eh Antón Meana buenas tardes Gallego buenas tardes de ser una revolución sobre todo para los grandes de Primera División

Voz 0231 43:29 correcto esto es información de servicio para ti

Voz 0919 43:31 todos los oyentes de la Cadena SER repartidos por España el morro

Voz 0231 43:34 por qué le ha presentado Rubiales a la Junta y que tienen que terminar de perfilar lo aprobarlo el veintinueve en la Asamblea habla de una copa con ciento veintiocho equipos se reparten de la siguiente manera los veinte de Primera División veintidós de Segunda XXXII de segunda B es decir los ocho mejores de cada grupo treinta y seis clubes de Tercera el primero y el segundo de cada grupo dieciocho equipos de Regional el campeón de cada grupo de preferente es decir ciento veintiocho equipos el sorteo será pero la eliminatoria siempre se va a jugar en el campo del equipo de menor categoría

Voz 0919 44:10 patologías a partido único esta semifinal la semifinal

Voz 0231 44:13 les con Reyes de la primera ronda desde la primeras ronda

Voz 0919 44:16 jugará siempre en el campo del equipo más pequeño desde la primera ronda entran equipos de Primera división correcto pero en el borrador que ha presentado hoy rubia

Voz 0231 44:23 el ex hay un punto muy interesante si aprueban este borrador borrador en primera ronda de Copa del Rey los dieciséis equipos de Primera que entran en primera ronda se enfrentarán con equipos de Regional en primera ronda regional contra primera en el campo del equipo campo del equipo de Regional recordemos que los cuatro equipos que juegan la Supercopa entrarían no en el sesenta y cuatro bravos sino en dieciseisavos se perderían dos

Voz 0919 44:50 bandas de Copa del Rey después de la primera ronda el sorteo será puro y podrían caer dos equipos de Primera División correcto estamos de segunda segunda correcto en ellos están están perfilando los pero el sorteo

Voz 2 45:00 puro partido único en el campo

Voz 0919 45:03 equipo de menos categoría es decir que con este sorteo lo que está muy claro es que los equipos modestos van a tener muchas más oportunidades de llegar a las últimas rondas está claro va a ser una copa más parecida a la francesa que a la española que tiene que pasar para que esto se lleve a cabo qué trámites le faltan a Rubiales por superar primero terminar más que un trámite el protocolo de hacer la Copa tal y como va

Voz 0231 45:22 SER entregárselo a la asamblea el día veintinueve de abril lunes si la asamblea de la Federación lo aprueba que es muy sencillo tiene mucho apoyo Rubiales es algo oficial por mucho que la Liga se ponga la Copa será así el año que viene

Voz 0919 45:36 decir que los de primera no pueden hacer otra cosa que tragar

Voz 0231 45:38 correcto en este caso tragar o votar que no pero su voto puede que no sea decisivo

Voz 0919 45:42 estaremos pendientes porque parece muy atractivo la idea ya veremos cómo les sienta los equipos de Primera División gracias tanto a todo el mundo de los fichajes la noticia de las últimas horas es que Eden Hazard está cada día más cerca del Real Madrid ayer después de marcar los dos goles con su equipo el Chelsea en la jornada de la Premier le preguntaron su entrenador Sarr y si el Chelsea iba a poder retener a Hazard y dijo esto sí es demasiado barato teniendo en cuenta cómo está el mercado la verdad es que sí no tengo ni idea de lo que vamos a hacer en la siguiente ventana de fichajes ya lo veremos pero va a ser muy duro reemplazar a casar por otro jugador creo que no voy a poder hacer de acuerdo conmigo de quiere buscar una nueva experiencia va a ser es difícil mantenerlo a ir to Quirpe y esa nuevas experiencias Javi Herráez no es otra que jugar en el Real mal

Voz 38 46:38 si el equipo de sus sueños Eden Hazard que ese fue de Lille hasta el Chelsea ésta su séptima temporada pudo ser el pasado verano después del Mundial que hizo muy bueno con Bélgica pero finalmente será este próximo verano cuando Hazard una de las de los preferidos de Zidane fue uno de los que se aconsejó para el equipo blanco ya hace años pero como tenía sitio estaba Cristiano Hazard se fue como decíamos al Chelsea así que si dentro de tres meses ha dicho públicamente Hazard que sólo piensa en el equipo londinense dentro de tres meses si todo va bien e irá Hazard será jugador del Real Madrid

Voz 0919 47:10 una de las imágenes que nos dejó el fin de semana fue la de Santi Cazorla llorando amargamente tras haber fallado un penalti con el Villarreal que le podía haber dado un empate ante el Betis bueno pues después de ver a su jugador favorito llorar un chaval que tiene siete años que se llama Iker y que sufre una parálisis cerebral desde que nació le ha mandado en las redes sociales este mensaje a Santi Calvo

Voz 0588 47:37 bueno

Voz 39 47:39 ahí ya

Voz 0919 48:03 bueno pues Xabi San Pedro Santi Cazorla ha recibido el mensaje ya ha contestado a Iker

Voz 1031 48:09 sí porque este tipo de mensajes gallego es el tipo de mensaje que ha levantado captó RAE que quiere volver a coger el timón del equipo pese a lo complicado de la situación la respuesta ha sido clara y contundente por el y por los demás que lo apoyan Cazorla va a seguir tirando del Villarreal

Voz 1867 48:22 bueno lo de lo he visto no hoy tengo una gran amistad con Iker no lo he visto muchas veces a finalizar dos partidos lleva un año sufriendo pobre por preocupa el equipo hoy coincidió un partido que que el equipo no voy a ganar hoy al salir llorando no les dije que no lo quería ver llorar más por porque el equipo perdiera sí bueno las circunstancias de la vida Él me dio a mí triste después de del Betis me ha hecho un vídeo para animarme ahí