Hora 25 (09/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló segunda hora del programa en la acabamos hablar de dos

Voz 0194 00:20 antes problemas sociales que afectan directamente a la mujer

Voz 4 00:23 pero qué implican a todo el mundo el acoso sexual

Voz 0194 00:26 y la renuncia a la maternidad hoy se han publicado dos nuevos informes que nos aportan nuevos enfoques a estas realidades vamos a hablar por ejemplo de la indiferencia que muestran los testigos que presencian acoso sexual en la calle y después analizaremos la encuesta de líneas según la cual casi nueve de cada diez mujeres ha renunciado a ser madre antes de los treinta y a partir de esa da sólo la mitad se anima a serlo de todo ello hablamos enseguida antes nuestro habitual repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches repaso que comenzamos precisamente como una agresión sexual en Zamora

Voz 1667 00:56 agresión que el presunto autor ya detenido repitió durante cuatro días consecutivos Amor amarillo García

Voz 0809 01:03 el detenido y la víctima eran vecinos del mismo barrio de Zamora se conocían de vista ella de veintitrés años hacia

Voz 1932 01:08 todos los días el mismo trayecto en bicicleta

Voz 0809 01:11 en la capital Roales un municipio distante apenas cuatro kilómetros El la abordaba siempre en el mismo punto tras unas naves en la ampliación de un polígono industrial de La Hiniesta

Voz 0008 01:22 SER tiene una discapacidad intelectual del sesenta

Voz 0809 01:24 no por ciento denunció los hechos este lunes después de la cuarta agresión que se produjo según su propio testimonio a punta de navaja tras pasar a disposición judicial el detenido ha quedado hoy en libertad con cargos

Voz 1667 01:39 la macroencuesta que otorga una cómoda victoria al Partido Socialista con posibilidad incluso de gobernar sin el apoyo de los independentistas pero Pedro Sánchez ha pedido esta tarde en León que nadie se confíe Radio León Pablo bodega buenas noches

Voz 5 01:54 las buenas noches pues si en este acto que como dichas estaban aparcados en la euforia que no esperas Kaczynski excusas con esos buenos datos que arroja hoy es y sin embargo el presidente del Gobierno no quiere triunfalismos corta esa euforia ir recuerda que aparte que los buenos datos para el PSOE también refleja ocho Quiñones de personas indecisas que pueden cambiar de lado la avalancha de los pactos electorales es conseguir que las suben y puedan montar a la andaluza ha sido decía años

Voz 6 02:25 yo quiero resaltar sobretodo a la ciudadanía de que hay un riesgo real ciertos de que la derecha esos tres siglas sumen una mayoría parlamentaria para hacer en España lo que están haciendo en Andalucía

Voz 1667 02:41 la encuesta augura podemos una bajada respecto a la anterior CIS Pero Pablo Echenique se fija en el número de indecisos que según este estudio supera el cuarenta por cien

Voz 1662 02:50 entonces casi la mitad de la ciudadanía todavía no ha decidido el voto nosotros eh pues hemos cambiado las encuestas en muchas ocasiones creo que tenemos que esperar a que la gente hable de gente vota

Voz 1667 03:03 es el último dirigente que se ha pronunciado sobre este CIS a partir de las diez de la noche los datos al detalle todas las reacciones en la crónica política de

Voz 0194 03:11 los sindicatos llaman a la participación el veintiocho de abril

Voz 1667 03:14 Getafe y Comisiones Obreras han organizado un acto con intelectuales en el que animan a votar ha sido en Sevilla llenos pueda ampliar más información Alfredo guardia delante representantes de la sociedad civil han pedido en Sevilla

Voz 7 03:25 masiva participación el veintiocho de abril y han alertado del peligro de la irrupción de Vox en el Parlamento ellos supondría dicen un importante recorte los derechos sociales a Antonio de la Torre Almudena Grandes y Luis García Montes

Voz 8 03:34 pero están en peligro de retroceso los derechos los derechos públicos la sanidad pública la educación pública y creo que para seguir manteniendo el Estado del bienestar tenemos que votar sí

Voz 9 03:44 creo que en España la oportunidad de frenar a la otra derecha que está organizando para asaltar el Parlamento Europeo creo

Voz 0008 03:52 lo logró

Voz 10 03:54 el seguir que la garantía real que es mucho mejor que la imagen virtual que se está dando de España se haga dueña de nuestro destino y eso sólo se consigue con una participación masiva

Voz 1667 04:07 Comisiones Obreras UGT Andalucía han sido los convocantes de este acto Theresa May busca apoyo en Europa hoy ha estado con Angela Merkel en Alemania Icon Enmanuel Macron en París mañana hay cumbre en Bruselas y Michel Barnier el negociador europeo dejaba esta oferta a la primera ministra

Voz 3 04:23 sí sí

Voz 11 04:28 digo bien añadir a la Declaración Política la opción de una unión aduanera eso sí sabiendo que el Reino Unido tendrá que respetar la autonomía desde sesionó europea menos cuatro libertades muchísimo

Voz 0194 04:39 el avance contra el cáncer de páncreas uno de los más letal

Voz 1667 04:42 les el equipo que lidera el oncólogo Mariano Barbacid ha conseguido curar la enfermedad en ratones esta tarde hemos hablado con Barbacid en La Ventana

Voz 1483 04:50 creo creo que es un paso importante porque hable la posibilidad de utilizar terapias de medicina de precisión para luchar contra este cáncer que todavía seguimos utilizando los los agentes citó tóxicos de siempre pero evidentemente esto se ha hecho en un modelo experimental modelo experimental muy parecido al humano pero que no deja de ser experimental

hora veinticinco

Voz 23 09:13 en inglés

Voz 0194 09:33 en una sociedad acostumbrada al acoso que algunas actitudes machistas se consideran inofensivas son toleradas como hemos llegado a normalizarlas puede nuestra propia actitud ayudar a que este tipo de comportamientos se perpetúe en el tiempo bueno es posible que estas preguntas les resulten exageradas pero no lo son tanto si las planteamos en el contexto adecuado muchas veces pasa que a lo mejor uno

Voz 0008 09:56 Migas se queja de un tío está siendo muy pesado y a lo mejor

Voz 0194 09:59 pues les resta importancia on

Voz 24 10:01 tío y ve comentarios en su grupo

Voz 0008 10:04 fue amigos

Voz 24 10:05 ahí se calla

Voz 25 10:07 cómo tirar balones fuera pero yo tampoco voy a hacer nada no yo dentro de mi círculo no voy a hacer nada aunque sepa que esta chica está siendo forzada aunque sepa que este chico le está haciendo chantaje emocional esta chica para tener relaciones in me da igual sea nos estamos quejando de una cosa que estoy viendo inquietud permitiendo a nosotros mismos

Voz 1667 10:24 esta es la reflexión de una espectadora del la jauría la obra que reconstruye el caso de la manada de Pamplona a partir de las transcripciones del juicio es una obra de Miguel del Arco que se representa en el teatro Pavón Kamikaze de Madrid y que todos los lunes después de la representación organiza un coloquio entre el elenco chicos y chicas de la misma edad que la víctima de los enfermos

Voz 0194 10:47 Raúl Prieto es uno de los actores que encarna a uno de los integrantes de la manada esta tarde nos contaba en La Ventana que les resultó fácil reconocer el machismo de su persona

Voz 0460 10:56 Nos hemos visto obligados a a no verlos como monstruos como decía aquel aquel día una una niña no verlos como muestra ni como algo muy alejado de nosotros sino como desde nosotros mismos desde ese comportamiento que en algún momento hemos participado de alguna forma aunque aunque sea de soslayo hemos participado de bueno y hemos ejercido ese machismo que que tenemos instalado entonces de repente bueno pues te sorprende es cada uno lo han alejado a mí yo no yo no siento que haya hecho un trabajo actoral digamos con un esfuerzo decir madre mía cómo me pongo yo en el papel de esta persona

Voz 1667 11:36 tristemente es más fácil de lo que a mí me hubiera gustado será María Arbas en cambio es la actriz que representa la víctima también ha estado con Francino y le ha reconocido que a ella sí le costó quitarse de encima algunos prejuicios contra la víctima

Voz 26 11:50 esta cosa un poco de no tengo del todo claro e hasta qué punto no alguien que ha ido cometiendo esta serie de errores vamos a tiros lo que yo tenía en mente en ese momento y que luego además participa activamente porque un vídeo que lo demuestra yo pensaba que actualmente qué pasa aquí no está dónde están los límites de la libertad sexual y que momento tras se trasciende y entonces empieza a ser tenía un montón de dudas tenía un jaleo armado pero afortunadamente el oído desentrañar todo y creo que con mucho y muy bien argumentado y pero que absolutismo mente convencida de que hubo una agresión sexual

Voz 0194 12:31 a partir de estos testimonios nos fijamos en las conclusiones de un informe que ha elaborado la ONG Plan Internacional sobre el acoso callejero por parte de hombres hacia mujeres

Voz 1667 12:40 la organización ha analizado las experiencias de hasta setecientas cincuenta jóvenes de cinco ciudades en las que plan internacional tiene presencia y que han vivido situaciones de acoso son mujeres de Madrid de Sydney de Lima de Nueva Delhi de la ciudad ugandesa de Kampala la principal conclusión que han sacado es que estas actitudes este acoso a veces sutil es percibido por la mayoría de los testigos como una forma de diversión como algo inofensivo frente a la que no merece actuar así que simplemente lo ignora

Voz 0194 13:13 que ustedes qué actitud mantienen frente al acoso Pedro Blanco está esperando sus mensajes de voz algo Chatel programa Pedro aquí estamos queremos que nos cuente

Voz 1715 13:20 sí lo han vivido Si lo han sufrido acoso hombres solos o en grupo si lo han visto y han reaccionado aussie pasaron de largo e hicieron como que no ocurría nada seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pedimos notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres Emili Sánchez tanto

Voz 0194 13:43 la directora de incidencia política de Plan Internacional Emilia muy buenas noches

Voz 5 13:48 hola buenas noches Emilia es qué tipo de actitudes no

Voz 0194 13:50 primos qué entendemos por acoso en vuestro estudio

Voz 5 13:54 bueno nosotros cuando hemos estudiado en la acoso hemos estudiado con digamos dos tipos de acoso el que incluye contacto físico y al que no incluye contacto físico cuando no incluye contacto físico nos nos referimos sobre todo a los silbidos dos piropos los insultos láser persecuciones que pena llegan va a tocar a la chica todo ese tipo de de acoso y luego está el acoso que incluye contacto físico y hemos hecho dos estudios que hicimos una estudian con más meses sobre el acoso callejero en general y el que hemos sacado hoy se centra en el acoso callejero en grupo cuando es un grupo de chicos el que acosa que acosa una sola chica

Voz 0194 14:34 y es diferente hay diferencia de comportamiento cuando es un individuo solo cuando un grupo

Voz 5 14:39 sí que hay diferencia hay bastantes diferencias en los lugares en los que ocurre por ejemplo cuando cuando el acoso individual que hemos visto quedó uno de los lugares donde ocurre mucho el transporte público y en las zonas donde hay mucha gente en donde hay mucha concentración de gente en los intercambiadores de las ciudades

Voz 0008 15:00 a los sitios olímpicos a hacer mucha gente que digamos

Voz 5 15:02 es que el individuo sólo que la cosa pasa más desapercibido no se nota toca una chica indicamos que casi nadie lo ve en cambio el acoso el acoso en grupo es distinto cuando son un grupo de chicos acosando a una chica es una cosa que ocurre en la calle y lo que hemos descubierto el informe que que nos ha asustado bastante qué ocurre mucho en los alrededores de los colegios eso ocurre mucho a las chicas a la entrada ya la salida de clases

Voz 0194 15:29 por qué actúan en grupo actúan de esta manera porque piensas que lo hacen

Voz 5 15:34 bueno esto tiene que ver con con con el comportamiento propio del grupo que digamos que tiene una psicología distinta lo que hemos descubierto nosotros es que cuando actúan en grupo los chicos están más pendientes de cuál es su papel frente al resto del grupo

Voz 1 15:53 los chicos frente al resto de chicos

Voz 5 15:55 y frente al frente a sus amigos digamos en reafirmar su masculinidad ante sus pares que en lo que está pasando a la chica que estar acosando de hecho lo que se observa es que se anula totalmente la empatía o sea ellos no no están pendientes de lo que a lo mejor está pasando muchísimo miedo

Voz 0194 16:15 eso son hijos no son conscientes del miedo que provocan

Voz 5 16:18 no son muy conscientes del miedo que provoca porque ellos están divirtiendo hizo están viviendo en sus relaciones de poder y en su masculinidad en reafirmar su masculinidad ante el resto de los componentes del grupo también es verdad que además el grupo digamos que diluye la responsabilidad lo hace en grupo con lo cual no es una cosa ya sólo hay muchos chicos es que nunca jamás harían esto ellos solos y que cambió cuando están en grupo lo hace ni es que tiene un riesgo digamos alto para ellos el decir que no que no quieren hacer esto porque entonces digamos que podría volverse en su propia contra el grupo podría pasar a acusarle a él porque digamos que queda como el pringado del grupo no ciento el para ellos es complicado decir que no al final lo acaban haciendo la responsabilidad se diluye Iranzo muy coinciden en cambio para una chica lo que hemos visto es que cuanto más joven es más miedo pasa y claro evidentemente cuanto más grande es el grupo II Vasa ellas nunca a lo mejor le siguen por por divertirse pero ya no saben qué va a acabar esto sea ella empieza a correr inscribir para protegerse

Voz 0194 17:21 mi Emilia a mí me llama también la atención la indiferencia de los testigos es decir que en la mayoría de los casos no se actúe

Voz 5 17:28 absolutamente yo creo que no deberíamos tolerar como el absorbió como sociedad que las chicas pase miedo las chicas lo necesitamos chicas valientes queremos chicas que sean libres que vaya por la calle y que puedan disfrutar de la ciudad que como quiero otra persona en cambio que no pasa nada digamos que que que por una parte estamos tan habituados a que ocurra el acoso que digamos que lo hemos normalizado yo me me parece bastante grave y por otro Dolado que hay de hecho es que incluso los transeúntes hay unos chicos que estaban acosando a una chica ilegal hace gracia osea se llegan a reír con lo cual son parte del problema no son parte de las lo que la solución obviamente esto no es así para todo el mundo de chicos hombres que no están en esta posición que no acosan yo creo que ellos tienen un gran papel en en revertir esta tendencia no en afear estas actitudes y decir oye no sea esto no es una forma de divertirse íbamos a hacer otra cosa esto todavía no pasa suficiente

Voz 0194 18:32 en este sentido era curiosa una de las respuestas que metíamos ahora de el actor protagonista de la jauría cuando decía que no le ha costado que él pensaba que le costaría mucho más meterse en el papel de uno de los miembros de la manada por esos comportamientos machistas y ha dicho desgraciadamente me he dado cuenta que tenía más normalizado estos comportamientos de lo que yo de lo que yo me pensaba como habían reclamado los como recabando los datos Emilia

Voz 5 18:56 pues mira nosotros desarrollamos una aplicación que que se utiliza desde el teléfono móvil cuando las chicas van por Madrid

Voz 1 19:03 tras la aplicación

Voz 5 19:06 quizá con el Madrid en campaña en Delhi en cualquier otro lugar de los que hemos hecho el estudio de entonces Ellas dan de alta digamos que ponen una chinchetas en el mapa si da de alta ese punto y ahí les permite les hace una serie de preguntas a media hora de noche iba sola o acompañada y deja un espacio para contarnos más cosas de las que me el que las las chicas que han participado en España han contado muchas cosas os han aprovechado este espacio para España

Voz 1 19:33 para explicar para explicar mucho y eso

Voz 5 19:35 nos ha enriquecido mucho el escribió porque teníamos mucha información entonces con esto hemos recogido en Madrid recogimos dos mil datos creo que fueron y hemos seleccionado pues por ejemplo cuando hemos hecho ahora que hemos sacado los datos de acoso grupos las que hablaban precisamente ya acoso en grupo y entonces hemos estudiado este este grupo de actores no y luego lo hemos contrastado con grupos de chicas las que ya hemos citado a una reunión para debatir los resultados del estudio para con con firmar que realmente lo que ya se encuentra cada día era lo que lo que el estudio no estaba dice

Voz 1 20:11 pues Emilio Sánchez Pantoja muchísimas gracias

Voz 5 20:13 gracias a vosotros hasta luego tanto

Voz 1667 20:15 también la actitud de la justicia frente a estos casos y hoy tenemos novedades de un caso que provocó una profundísima indignación el mes pasado en Italia la decisión de un tribunal italiano que absolvió a dos acusados de una violación los jueces estimaron que la víctima era demasiado masculina fea poco atractiva como para ser agredidos Roma Joan Solés buenas noches

Voz 0194 20:38 buenas noches pero hoy se ha reabierto este caso en qué sentido

Voz 0946 20:41 pues deberá repetirse el juicio así lo dicta el Tribunal de Casación equivalente a nuestro supremo que da traslado de las actuaciones a otra jurisdicción la Superior de Justicia de Perugia todo ello seis años después de la brutal vio en violación de dos bestias a una joven que tras la agresión tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica transfusiones de sangre en un hospital de la costa adriática en primera instancia en el Tribunal Superior regional después los dos delincuentes fueron absueltos porque las tres magistradas del colegio judicial tres juezas nada menos aceptaron dos argumentos de la defensa uno que la mujer había consentido la relación sexo al dos que a fin de cuentas era una mujer fea de aspecto masculino para el Supremo italiano ni lo uno ni lo otro es decisivo y recrimina a las tres magistradas los elementos irrelevante si excéntricos sobre el aspecto de la víctima en la sentencia de primer grado y además recrimina también al Tribunal Superior regional que confirmara la absolución sin el necesario hecho probatorio ni una serie ni una seria confrontación crítica del consentimiento de la joven dice la sentencia puesto que tras la violación tuvo que ingresar en un hospital es decir aún en el supuesto de una condescendencia de la mujer a la relación sexual que ella niega nada justifica hay explica la brutal violencia de los dos hombres si es que se les puede llamar hombres y atención en este sentido el Tribunal Supremo italiano dicta jurisprudencia al considerar violación toda violencia en una relación que pudiera ser consentida la absolución queda anulada el juicio deberá repetirse con un poco de suerte quizás se haga justicia en el plazo de dos años ocho años después de la violación

Voz 0194 22:28 ha dicho a muchísimas gracias a vosotros buenas noches tenemos más y ya les contábamos que esta noche también nos queremos ocupar de un nuevo estudio que ahonda en la alarmante situación de la maternidad en España

Voz 1667 22:41 es un estudio de Line que demuestra que la inmensa mayoría de las mujeres de menos de treinta años han renunciado a ser madres ocho de cada diez han cumplido treinta y no han tenido ninguna

Voz 0194 22:53 María buenas noches Angels

Voz 0259 22:55 la mitad de las mayores de treinta Se mantienen igual no sin hijos ya hay otro dato que tenemos que tener en cuenta más del veinticinco por ciento de las jóvenes de menos de treinta y cuatro años dice que no tienen hijos porque no quiere ser madre no quieren ser madres no entra en sus planes de vida esos proyectos y las que si quieren la posponen la maternidad retrasa cuál to mayor es el nivel educativo Isère retrasa más de cinco años según las tablas del Instituto Nacional de Estadística por la falta de empleo trabajos precarios por las dificultades para conciliar por problemas económicos como salarios bajos las mujeres lo que más valoran de su puesto de trabajo es que tenga buenas condiciones económicas pero las medidas de conciliación familiar el horario es el aspecto más importante para las madres trabajadoras sin embargo para las que no tienen hijos es algo poco relevante podríamos decir las mujeres que trabajan tienen menos hijos que las iniciativas las inmigrantes de momento siguen teniendo más niños que las española

Voz 0194 23:55 se ha hablado en alguna ocasión de las dificultades que tienen las mujeres para ser madres problemas como la conciliación que lo hacen posible si que queremos poner voz a las estadísticas Laura buenas noches

Voz 1 24:05 no lo tú tienes treinta años eres enfermera y ha sido madre hace hace tres meses no si eso es ante todo felicidades está bien el bebé te costó decidir T

Voz 28 24:20 pues la verdad es que no

Voz 1973 24:23 por tanto no comas el teníamos claro que queríamos ser padres si viéramos que está sabidas económica ahí laboral así que no estoy

Voz 1 24:33 era importante eso de la estabilidad económica

Voz 0194 24:35 laboral es una cosa que valorase seis

Voz 1973 24:37 mucho mucho eso es que que hizo que el momento es para oportuno

Voz 0194 24:44 y tú dirías que tus circunstancias personales son muy diferentes a las de tu entorno a las de tus amigas que hayan tomado una decisión diferente

Voz 1973 24:52 pues quizás sí quizá bueno una de ellas lo importante al tener pareja

Voz 1 24:57 eso sí

Voz 1973 24:59 qué es lo que hemos comentado de desastre Ágora que que muchas de mis amigas no han tenido si los horarios porque yo trabajo con turnos ahí si haces más fiable del casas para para cuidarles claro

Voz 1 25:18 porque tú ahora mismo tras estar de baja todavía hace tres meses

Voz 1973 25:22 vamos a yo crees que podrá conciliar con el oro

Voz 1 25:24 Ari que tienes podrás arreglarlo

Voz 1973 25:27 pues si es autónomo trabajo ha entrado tiene la posibilidad de trabajar desde casa ahí yo trabajo con turnos de doce horas así que pues cuando yo no trabaje o estoy yo trabajando trabaja desde casa

Voz 1 25:47 podrás hacerlo sola podréis hacerlo los dos solos son necesitará ayuda externa

Voz 1973 25:51 pues tenemos tenemos la suerte de poder contar con tanto con mis padres como con los suyos

Voz 1 25:57 abuelos que

Voz 1973 26:00 sí en el caso de que cediera que nosotros no podemos puesta en Podemos buenas contras con ellos intentaremos que no demasiado

Voz 0194 26:07 es una una última cosa la orden de preguntaba yo por tu entorno Portús amigas cuántas amigas aguantas familiares cuántas mujeres cercanas a Ci de tu edad son también madres

Voz 1973 26:18 pues de Amiens minas de la infancia la verdad es que ha abierto la veda pero la primera en en todas las a la experiencia que ha tomado algunas amigas que han sido madres ahora

Voz 1 26:32 Juan frontalmente con tu edad con treinta años Laura muchísimas gracias y casualidades de la vida saludamos a otra Laura también vive en Madrid pero ya sabor

Voz 0194 26:43 la Aday suma en la estadística de las jóvenes que han llegado al

Voz 1 26:46 los treinta sin ser madres Laura buenas noches dado tú te has planteado ser madre

Voz 28 26:53 pues no la verdad es que hasta ahora no nunca me he planteado tener hijos

Voz 0194 26:59 pero porque no lo consideraba soportó circunstancias personales porque no tienes estabilidad porque

Voz 28 27:05 pues bueno principalmente porque la verdad es que nunca me ha me ha apetecido no no he tenido ese sentimiento de necesidad nada por el estilo pero yo creo que también es posible que haya venido con claro porque no me lo he podido platea hasta ahora mismo no no he tenido una circunstancias laborables buenas siempre tenido salarios muy bajos bueno como si abogan abogada pues he vivido con las pasado

Voz 1 27:30 sí sí

Voz 28 27:33 que han sido complicadas Isi y entonces pues la verdad es que nunca ha tenido civilidad tampoco ni siquiera de plantear no

Voz 0194 27:40 y lo que le preguntaba a la hora en tu entorno están en la misma situación tus amigas y familiares mujeres de tu edad

Voz 28 27:47 sí bueno mira precisamente hoy eh una de mis amigas ha sido madre pero pero es la única persona de mi entorno con una prima mía que es un poquito más mayor que yo también tú

Voz 1973 27:57 hubo un niño el año pasado pero pero vamos son las dos únicas

Voz 28 28:02 el resto de mis amigas vi a mi familia de de mi edad en ninguna tiene hijos

Voz 0194 28:08 yo diría es que la estabilidad laboral y la posibilidad de conciliar son condiciones vamos si en básicas importantísimas para poder acceder a la maternidad

Voz 28 28:19 claro a primera tienes que tener dinero porque ello hasta hace muy poco no han podido mantener la misma que ni siquiera me podía plantear la posibilidad de poder mantener a otra persona aparte que ahora lo mejor que tengo una posición económica tampoco majors que tampoco es que sí muy buena pero bueno que es normal claro yo es algo de mi casa a las ocho de la mañana y el día que antes Diego es a las siete siete Hidalgo entonces para mí es inviable ahora mismo tener hijos vamos

Voz 1 28:46 Laura tienes pareja por cierto si para él porque es es importante muchísimas gracias nada bueno hasta luego

Voz 0194 28:56 besó bueno pues esta es la situación hemos querido poner dos ejemplos treinta años se las dos una con una situación económica lo suficientemente estable ella y su pareja para poder pensar en la maternidad y otra una abogada que hasta ahora no ha tenido una cierta estabilidad económica una cierta estabilidad laboral pero aún así con muchos problemas y muchas dificultades para poder ser Madrid poder conciliar este es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el país y la campaña electoral arranca oficialmente el viernes Parera que proponen los partidos que proponen algo para equilibrar estas cifras de natalidad en España

Voz 0259 29:28 bueno vamos a ver lo que podemos contar empezamos por el PP que ha presentado hoy el programa su medida estrella es la ley de apoyo a la maternidad para que las mujeres no aborten prometen incentivos fiscales para que las empresas contraten a mujeres después de la maternidad un cheque bebé de mil euros al año para compensar los gastos de la guardería hay del colegio e incluye también Casado en su programa Un Pacto Nacional para la conciliación laboral y racionalización de los horarios con la promoción del tele trabajo y las bolsas de horas en Podemos que también ha presentado hoy el programa La a medida más novedosa es aumentar de las actuales dieciséis semanas hasta las veinticuatro semanas los permisos de maternidad paternidad serían iguales e intransferibles propone la cobertura universal y gratuita de la educación infantil de cero a tres años promete una ley de igualdad retributiva contra la brecha salarial y proteger a las familias monoparentales y monoparentales equiparando las en ayudas a las numerosas el PSOE A falta de conocer su programa más concreto en sus ciento diez medidas más generales hablan también de avanzar en la gratuidad de las escuelas de cero a tres años con el compromiso de que en dos mil veinticinco la mitad de los menores

Voz 4 30:39 si estarían atendidos prometen también

Voz 0259 30:42 la ley de igualdad laboral contra la brecha salarial promover la racionalización de horarios sin dar más datos y una nueva ley de familias en las que las monoparentales sean consideradas numerosas a partir de dos hijos ciudadanos que todavía no ha presentado el programa pero sus anuncios se centran también en las ayudas a las familias Rivera quiere que las familias con dos hijos Sean equiparada a las numerosas con las de Gavà desgravaciones fiscales correspondientes el mismo trato recibirán las monoparentales con un hijo y entre sus medidas de conciliación figura la apertura de colegios en julio y agosto para que los hijos para que los menores los niños asistan a campamentos de verano urbanos y aprendan allí inglés durante

Voz 0194 31:24 las vacaciones y esos programas electorales satisfacen las peticiones que también han formulado hoy mismo las organizaciones feministas por ejemplo hablan de los vientres de alquiler por los que apuesta Ciudadanos

Voz 0259 31:35 sí son tajantes en estas dos cuestiones los vientres de alquiler como tú decías y la prostitución las considera una explotación sexual y reproductiva de la mujer por eso proponen bueno más que nada exige no a los partidos que incluyan en sus programas electorales la tipificación como delito el alquiler de vientre señaló extranjero es decir que sea delito que se vaya a una pareja ahora mismo por ejemplo a Ucrania ir recurra esta práctica que en España recordamos ya es ilegal piden también la prohibición de la publicidad de toda la actividad aquí en España relacionada con este negocio vamos a escuchar Ángeles Álvarez que fue diputada del PSOE y que hoy habló como portavoz de la red contra los vientres de alquiler

Voz 0375 32:16 para poner freno a no solamente la práctica sino la incentivación de la práctica por parte de aquellos que existan ya lucran do de esta práctica que nos atrevemos a llamar proxenetas reproductivos como son los profesionales sanitarios los abogados y las agencias intermediarias que son quienes verdaderamente están enriqueciéndose a costa de esta práctica que nosotros desde luego creemos que debe de ilegalizarse de manera más clara

Voz 0259 32:51 IU reclama además que se anule la instrucción de Justicia ante el año dos mil diez que ahora mismo permite registrar a los bebés nacidos por esta técnica en cuanto a la prostitución lo más llamativo proponen sancionar el consumo como se hace en Suecia en los países abolicionistas yp penas de prisión para los propietarios de los burdeles y prostíbulos

Voz 0194 33:10 la Mariola hasta luego terminar como empezábamos hoy con esos datos de Plan Internacional sobre el acoso callejero sobre las situaciones que las chicas han contado en esa aplicación que pusieron en marcha y sobre todo ante la ausencia de reacción por parte de los viandantes que puedan presenciar algún tipo de este acoso arrancamos sólo con esas esas esas voces de la obra de teatro La jauría ese diálogo ese debate que es establece con algunos de los chicos y de las chicas que que que que la han ido Berto ha sido haber

Voz 1667 33:44 la Yoigo haberlas impresionante va a estar este mes todavía aquí en Madrid y luego va a emprender una gira por toda España escuchábamos a dos de los actores explicando cómo han tenido que adaptarse al papel las dificultades que han tenido para adaptarse al papel tanto de la víctima como de uno de los miembros de la manada pero también ha estado esta tarde en La Ventana Miguel del Arco que es el director de este montaje de la jauría recuerdo basado en los testimonios aportados en el juicio de la manada bueno ponnos explicaban Miguel del Arco cómo percibe el público la obra cómo percibe el público ese acoso esa agresión que refleja la obra hilo que dicen luego al participar en el coloquio

Voz 29 34:23 ayer dijimos una de las preguntas que la hemos ido siempre que podemos la hemos la hemos e introducido fue cuántos de ellos no pensado pues a pensaban que ya había cometido errores primero hable una chica porque dices tú como dices tuvo que eso ha sido siempre a las chicas son más participativa sus argumentos en su discurso están mejor planteados una de las chicas dijo que ella sí que había saque pensaba que no había hecho nada equivocado pero que si ella hubiera estado en el mismo sitio hubiera hecho cosas como durante diferentes porque para eso se nos educa para la prevención y el cuidado frente a las agresiones en vez de educar a ellos para que esas agresiones no se cometan un chaval se levantó y dijo que todavía no está ni siquiera después de la función tenía muy claro si ella había cometido es así ella estaba equivocado las equivocaciones que supuestamente el creyendo que tomado de acercarse a ellos de hablar yo simplemente me dijo bueno claros que vosotros lo habéis planteado como como actores y entonces a lo mejor pues me lo vende es de una manera determinada yo simplemente le dice la devolvía hacerla enumeró

Voz 19 35:22 pasión de las cosas que ellos habían hecho y dijo al terminó el chaval diciendo

Voz 29 35:27 eh sí sí perdona estoy absolutamente convencido titula

Voz 19 35:30 solamente la abrazo mismos prejuicios con la víctima y la misma indiferencia pues los agresores San Pablo hasta mañana hasta mañana

Sara vítores buenas noches

Voz 0008 36:19 el hombre solamente sumando datos según la encuesta el XXV con tres por ciento de los votantes no tiene decidido aún a quién votará otro cuatro coma cinco por ciento no lo sabe y uno ocho con dos no ha contestado sumamos esas cifras igual que un treinta y ocho por ciento de los encuestados no lo ha decidido no sabe o no lo ha contestado casi un cuarenta casi un cuarenta por ciento de la población no son muchos a sacar conclusiones de parece que sí lo son más que justificada está la cara B de hoy incertidumbre que tenemos nosotros pero que también tienen los políticos vamos a repasar en un minuto cuatro de sus voces tras conocerse los datos sobre la encuesta Adriana Lastra es la vicesecretaria del PSOE treinta y ocho por ciento de indecisos

Voz 20 36:59 esos el panorama está muy abierta no hay encuesta fiable con ese porcentaje de indecisos de personas que no saben todavía lo que van a votar que no quieren contestar Pablo Casado secretario general del PP

Voz 19 37:11 pero este ya es algo ya sobrenatural al cambia o la cocina de la cocina osea esto ya es Sferificaciones nitrógeno líquido estoy a su laboratorio culinario que ni Ferran Adrià

Voz 0008 37:24 Toni Roldán secretario de Programas de Ciudadanos yo creo días hora de que el señor Tezanos y los enchufados de esos Sánchez se vayan a su casa con su cocina que encuestas paguen ellos yp Pablo Echenique secretario de Organización de Podemos

Voz 1662 37:41 casi la mitad de la ciudadanía todavía no ha decidido el voto nosotros eh pues hemos cambiado las encuestas en muchas ocasiones creo que tenemos que esperar a que la gente hable de gente vote

Voz 0008 37:54 la incertidumbre tiene el principio de in

Voz 0194 37:57 certidumbre es también una teoría física no sí

Voz 0008 37:59 a Heisenberg físico alemán galardonado además con el Premio Nobel de Física en el mil novecientos treinta y dos formuló el principio de incertidumbre que lo que dice vamos a ver de la forma más sencilla posible es que es imposible medir con exactitud el lugar y la velocidad de una partícula simultáneamente porque al conocer su lugar el que observa afecta la velocidad y al medir la velocidad habrá cambiado la posición con lo que es imposible conocer ambas variables no es bueno esta teoría fue una revolución en el desarrollo de la mecánica cuántica es una de las grandes ramas de la física luego algunos usaron su teoría como título de canción por ejemplos de ser principio de incertidumbre de Ismael Serrano

Voz 3 38:43 puede que quizás banderas blancas hombre mi amor es de cerca términos que es la incertidumbre

Voz 0008 39:01 en la RAE es la falta de certidumbre entonces vamos a ver certidumbre dice certeza vamos a certeza ir dice conocimiento seguro claro de algo así que la incertidumbre sería la falta de conocimiento seguro y claro de algo como sinónimos dudas sospecha desasosiego inquietud indecisión inseguridad recelo o vacilación

Voz 0194 39:21 tiene toda la pinta de ser de esas palabras de las que nos encanta

Voz 0008 39:24 bueno pues se viene del latín y vamos a dividirlo en tres partes el prefijo ir que es negación después la palabra certidumbre que estaría compuesta de ser tus de ahí bien es cierto el sufijo tuvo tout que escuálida así que el significado lo vemos clarisimamente es la negación de la actualidad de cierto la incertidumbre el no saber el laudo no vamos con un Aído no es el pleno a la cantante de Israel que por cierto va a estar a finales de mes por España

Voz 32 39:54 pediré

Voz 0008 40:05 hemos a la filosofía está con nosotros

Voz 0194 40:07 Carrasco Filosofía profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy buenas noches buenas noches desde la filosofía que como se define la incertidumbre

Voz 1932 40:16 eh cuando me habéis propuesto del tema no sabéis hasta qué punto es importante a este tema de hecho eh podemos decir que la filosofía tiene que ver con la certeza y tiene que ver como con la incertidumbre hay un filósofo que a mí me apasiona que se llama Fitch cree que dice que según qué tipo de filosofía hagas qué tipo de filosofía creas a seguir es el hombre que es no no se casó la mujer que eres en ese sentido hay una línea que es muy conocida por todo el mundo que es por ejemplo la cartesiana que es aquella que busca una verdad para llegar a una certeza en ese en ese sentido lo que piensa lo que piensa Descartes que por ejemplo Descartes que son aznarista como Lightning trabaja por ejemplo con Newton Newton con la matemática porque estoy diciendo esto de la mano temática y Lightning habla de los mundos posibles la matemática hable de aquello que es calcula hable por cierto eso de hablar de de las votaciones en intención de voto como como como cocina molecular implica que de alguna forma tienes la medida para saber cuál es la fórmula mágica tenerlas Sferificaciones pero había otro punto de la filosofía y aquí yo declaro confieso mi voto que lo que dice es que el principio no es la verdad sino que es la duda que el final de la filosofía si tiene alguno es precisamente la incertidumbre es decir que no lo puedes calcular en ese caso tendríamos Sapphire Sophos como Pascal que cierto trabajaba con el matemático Matt que son aquellos que no de la posibilidad de algo sino de la probabilidad de algo porque la cuestión es que no podemos calcular algo en este punto para los que sepan filosofía que me estén escuchando podemos hacer hablar del paso del fundamento al abismo del grupo al es decir que la filosofía según según esta línea lo que va lo que va a entender es que caramba vamos a dejarnos de de de fórmulas de fórmulas moleculares porque lo que tenemos que aprender es a pensar sin certezas sabiendo que precisamente lo que tenemos es que el ser humano vive en la incertidumbre

Voz 0194 42:13 la reacción al ser humano sí que es tiene que pensar sin certezas reacciona como reacciona

Voz 1932 42:18 la red reacciona muy mal porque el ser humano tiende continuamente a pensar en el futuro la incertidumbre es el territorio del futuro es el territorio del mañana es el territorio en el que nos sentimos sentimos ciento cierto control cierta seguridad podemos hacer cálculos pero claro

Voz 0194 42:34 no lo tienes claro claro

Voz 1932 42:37 esto es hablando es recuperando un poco una cara B de la semana pasada que se habla de las cloacas de la incertidumbre porque la incertidumbre lo que hace es que muchas personas como reacción pues proyecten sus fantasmas sus miedos se pongan es el peor el peor pronóstico posible cómo reaccionan ser humano el hombre hay como varios varios niveles entonces la filosofía lo que trata es de enseñar al hombre como puede pensar cien certezas la Priklopil lo primero que lo el primer sentimiento que no experimentamos es la angustia no sabemos qué pasa sabemos que va a pasar algo porque la incertidumbre es qué va a pasar algo pero no sabes que no tienes control sobre lo que me

Voz 0008 43:15 no tienen ningún tipo de control pero como no sabe si es

Voz 1932 43:18 bueno si es malo por dónde te va a venir te generas dejarán

Voz 0008 43:21 Justicia otra otra opción es la desespera

Voz 1932 43:23 duración la desesperación porque quieres obtener respuestas y no puedes estamos intentando saber cuál es la intención de voto de esta parte no pero estamos a la incertidumbre visualmente por eso claro una cosa importante que queda en el que que que que quiero que quede muy clara no es lo mismo desesperación que desesperanza porque quién tiene desesperación está luchando por conseguir algo pero es una lucha que es una lucha como como Don Quijote contra los moría

Voz 0194 43:46 quién tiene desesperanza lo ve todo perdido claro que no

Voz 1932 43:49 quién tiene desesperanza cuidado con esto es que no esperan nada sino espera nada simplemente vamos a ver qué sucede en función de eso bien cómo podemos entre tejer las cosas y calibrar las otra opción es la inquietud no sabemos qué va a pasar y estamos un poco inquietos porque no tenemos un estado de reposo de calma otra opción es la frustración otra opción es la especulación especulábamos estos no consta monstruoso

Voz 33 44:13 ya ya lo demás lo que están haciendo los políticos siempre con ante la incertidumbre al habla con una cara bien sí

Voz 1932 44:20 otra opción es precisamente la curiosidad simplemente a Izar que puede pasar sabiendo que no lo podemos saber a ciencia cierta y otra opciones precisamente la desesperanza como la imperturbable de ánimo no sabemos qué va a pasar por cierto si podemos aplicar el principio de ir certidumbre de Heisenberg y lo podemos aplicar en estas encuestas lo que vemos es que la propia intento de saber qué va a votar quién ya implica una modificación de los datos

Voz 30 44:57 cuando lo vi

Voz 0008 45:03 qué pasará mañana no esto es lo que estamos diciendo no mañana pasará el veintiocho de abril esta es una canción de esclarecidos

Voz 3 45:09 e Inés del disco Dragón negros del noventa y cuatro con la voz de Cristina ahí sí vamos con más

Voz 0194 45:14 yo no me creo que hayas encontrado una canción que se Tito

Voz 0008 45:17 Poole así no vienes de canciones

Voz 0194 45:20 sí son versiones de la misma eh pero cada una

Voz 0008 45:22 es distinta ya cuál mejor vamos a escuchar tres formas diferentes de tener la misma sensación de incertidumbre escuchas por favor el hay inicial primero en la voz de Olga Guillot

Voz 34 45:38 Rubén

Voz 0008 45:42 víspera del que vamos a la segunda como es cruel e incertidumbre pero la voz ahora del actor y cantante argentino Leo Marini

Voz 3 45:54 pues cruel

Voz 0008 45:58 igual la tercera que creo que es mi favorita es la berza Give cantando en español o intentándolo

Voz 3 46:07 Cruise Lines

Voz 19 46:09 que no se esperan piano no tienen ninguna al Tibet películas que esta

Voz 0194 46:15 al te mantienen en una tensión que podríamos llamar también

Voz 0008 46:17 sí yo por eso he traído el sexto sentido aunque la mitad de la población yo creo que ya sabíamos lo que había que saber no del niño y del brotan una película que se estrenó en el año dos mil con Bruce Willis que es un psicólogo en Filadelfia que trabaja con este niño de nueve años El corazón del ángel yo creo que ya le he traído alguna vez saben grave no

Voz 3 46:39 entre las vamos

Voz 0008 46:42 Alan Parker es el director y los protagonistas son Mickey Rourke Rober de Ivo verde perderlo pero como escena de incertidumbre yo creo que en la película de Los puentes de Madison el momento en el que no sabes qué va a hacer su protagonista Francesca que es Meryl Streep con el fotógrafo con Robert con Clint Eastwood es es el momentazo de incertidumbre total

Voz 14 47:01 como para coger algo la

Voz 0008 47:04 ocho días antes que para acabar en cuanto a películas estamos hablando incertidumbre en el amor en las pasiones pero bueno una de ellas la más importante yo creo en la vida hay lo que estamos viviendo los últimos años en España es la incertidumbre ante el futuro ante los momentos de precariedad para ella la película

Voz 35 47:20 de los doscientos en vives sola con tu hijo en un en un piso de alquiler no cuántos hombres se lleva sin pagar el alquiler o la banda sonora

Voz 0008 47:31 la película que estuvo nominada también a los Goya pero quién se lo llevó fue Natalia de Molina la protagonista Goya a Mejor Interpretación Femenina

Voz 0194 47:40 alguna otra película actuando

Voz 0008 47:42 pues ahora mismo no se me ocurre ninguno vale con este miedo el futuro me habías dicho esta tarde es verdad al futuro una película de un profesor universitario también en momento de edad futuro

Voz 0194 47:56 hombre y si decía es que tenías una curiosidad sobre el principio de incertidumbre sobre gestión y a escuchar esta

Voz 36 48:02 anda del cártel

Voz 3 48:05 exacto

Voz 36 48:09 hablando de honrar

Voz 3 48:15 esto pertenece a la banda sonora

Voz 0008 48:16 la serie Breaking Bad si lo habéis escuchado bien no los cuales de Sinaloa están diciendo hablan de un tal Heysel bueno pues resulta que el guionista de la serie se basó en la vida del físico alemán para recrear al propio de su serie El Real es físico el equipo B es propia de química en la serie Walter derrota la supremacía estas blancos paralelismo también de la vida de Gisela frente a los nazis ambos tienen cáncer y luego claro lo impredecible de la serie que también yo creo el gran homenaje a la teoría del Premio Nobel

Voz 3 48:45 de novela negra incertidumbre tienes algún

Voz 0008 48:47 bueno mira toda me quedaría con el sueño eterno de Raymond Chandler Dina una cosa que escuchen por ejemplo el viernes la entrevista de Joaquín Camps que lo vamos a tener aquí la silueta del olvido bueno

Voz 33 48:56 te veré quién va también es maravilloso que Walter White representa justamente el modelo cartesiano de la de la cocina molecular porque ya te lo crees que se puede calcular pero cuando es Heisenberg es justamente Principio de incertidumbre negando tal sin como tal no sé con qué Ferrán pues hoy

Voz 0008 49:12 doble cuántos días quedan Angels para las elecciones no los he contado diecinueve diecinueve días y quinientos noches

Voz 3 49:22 tardé en aprender a olvidarlo esperemos que pasen rápido y el cierre real el de verdad

Voz 0008 49:31 a este sacro desde la peli El otro lado de la cama bueno pues esta es la incertidumbre de uno de sus protagonistas que es Ernesto Alterio una película de Emilio Martínez Lázaro lo hemos dicho diecinueve días pero ya deberíamos ir sabiendo no que vamos a hacer

Voz 0194 49:48 bueno no sé cuarenta por ciento de gente que no sabe lo que vamos a Sara adiós

Voz 2 50:00 no entro

Voz 34 50:19 eh

