Hora 25 (09/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:17 la campaña electoral no empieza hasta la medianoche del jueves no creo que no tenemos ninguna diferencia cuando arranquen los días son una sucesión de actos de precampaña de declaraciones de mensajes en las redes de entrevistas tan los políticos presentes en nuestras vidas las veinticuatro horas del día pues buena a pesar de esta sobreexposición parece que hay todavía un gran número de indecisos El CIS hoy los cuantifica en torno al cuarenta por ciento ya por su voto van a ir los candidatos en los días que quedan hasta las elecciones algunos gritando otros descalificando otros agazapados en las redes sociales y otros dejando que el desgaste se lo lleven otros porque esta parece ser la táctica del candidato socialista Pedro Sánchez aquí en Hoy el CIS le otorga la primera plaza en los comicios mantener el perfil de presidente no quemarse en apariciones Ny respondiendo a los ataques para eso tiene a su gente planteándose incluso su participación en los debates dejar en definitiva que la sobreexposición incontinencia verbal de los otros les acabe pasando factura todo esto claro en base a las encuestas que sean Ciço sean otras le dan una holgada victoria pero si volvemos al elevado número de indecisos quizá la estrategia de Sánchez no sea tan acertada da la sensación de que la fidelidad del voto ya no se lleva tanto como antes hay más partidos en liza y la experiencia nos dice que los pronósticos con nuevos actores no siempre son acertados Pedro Sánchez se siente ganador pero azuza a sus posibles votantes para que se movilicen el veintiocho de abril él no se mueve pero pido a los suyos que se muevan pero el movimiento se demuestra andando Eagle no predica

Ángels Barceló

se sientan a partir de ahora en la mesa de análisis en la tertulia de hora25 Miguel Ángel Aguilar muy bueno

las noches muy bueno Emilio Contreras buenas noches hola

buenas noches Victoria Lafora buenas noches muy buena

Voz 0194 02:03 ya saben que la mesa de producción está Pedro Blanco pendiente de cualquier aportación que quieran hacer ustedes a este programa también pendiente de cualquier última hora que se pueda producir desde ahora y hasta las once y media cuando les pediremos antes de ir con el CIS que planteaba llora en la portada y la crónica política de la campaña en la escena internacional está en este momento pendiente de las elecciones en Israel de momento se conocen sólo las encuestas a pie de urna que hasta ahora tenían que vez para publicarse los datos del escrutinio el presidente Benjamín Netanyahu confía en mantenerse en el poder frente al centrista Gangs aunque sea a costa de formar el gobierno más ultraderechista en la historia del país corresponsal en Jerusalén Beatriz buenas coches y que datos hay en este momento porque los sondeos hablan de empate o de una ventaja ligera de la coalición centrista que se llama azul y blanco

Voz 1140 02:50 si los resultados a pie de urna que han salido hace algunos minutos situarían azul blanco del ex general Benny Cannes como la formación más votada pero seguida muy de cerca del Likud de Netanyahu las diferentes televisiones israelíes conceden a Guns unos treinta y seis o treinta y siete escaños sobre ciento veinte ya Netanyahu entre XXXIII XXXVI subrayó son resultados vidriosos no muestran una tendencia clara por tanto prudencia porque en las próximas horas los resultados definitivos podrían ser muy diferentes Ganz y Netanyahu cada uno por su lado han proclamado su victoria lo que parece claro en este momento es que Gangs puede haber ganado en número de votos pero tal vez Netanyahu tengan más posibilidades de formar gobierno aliándose con partidos religiosos ID derecha sin duda Guns era más difícil crear sus alianzas a su izquierda el Partido Laborista Pilar de la vida política israelí durante décadas habría sufrido esta noche un descalabro impresionante de los veinticuatro escaños que tiene actualmente podría no superar los diez está claro que sí es general de será complicado llega a los sesenta y uno escaños que es la mayoría necesaria para gobernar

Voz 0194 03:58 pues si te parece vea conectamos Contigo luego antes determinan hora25 porque entiendo que a esa hora habrá avanzado y al escrutinio podremos hablar ya con datos con datos reales con datos oficiales más allá de las encuestas de acuerdo muy bien de acuerdo hasta luego hasta luego si os pido una primera valoración no el resultado apunta de momento son encuestas pero que a lo mejor el centrismo puede puede tener pie ahí

Voz 0554 04:19 sí pero la experiencia dice que una cosa es el partido más votado gobernar es poder gobernar

Voz 1551 04:24 en en Israel desde

Voz 0554 04:26 casi desde su fundación pero sobre todo a partir de los años setenta hay un fraccionamiento de los grupos parlamentarios que obliga siempre a formar amplias coaliciones eso está demostrado eso es un hecho como es un hecho que el Partido Laborista que es como se llama el Partido Socialista por influencia de Inglaterra que tuvo en Israel como potencia colonizadora o administradora durante treinta años el Partido Laborista que fue el artífice de la independencia del desarrollo de de de Israel como nación y que lo defendió que los ataques y igual pues por una serie de circunstancias que no es el momento explicar ahora mismo está en una gravísimo o declive y la extrema derecha fundamentalista es la que desde hace tiempo gobierna

Voz 0194 05:10 sí

Voz 0554 05:11 a de John me parece que está todavía

Voz 1971 05:13 era muy si es demasiado dura la situación como para hacer cualquier vaticinio en cualquier caso mi juicio sería estupendo que el señor Netanyahu perdiera las elecciones sería no solamente un doble un doble golpe sería un golpe para Netanyahu y un golpe para Donald Trump con toda la cantidad de apoyo que ha recibido por parte la Administración norteamericana por hacer cada día más mayor expansionismo a costa de las colonias de los palestinos por lo tanto pues Se en en pro de la paz poder en pro de una posible acuerdo siempre anhelado entre Israel y los territorios ocupados más vale que señora que no tenga un quinto mandato que se dice pronto Miguel Ángel

Voz 1551 05:57 esto es que la corrupción de este señor que ha salido a borbotones durante la campaña ya antes de la campaña

Voz 3 06:07 todos los excesos todos los al

Voz 1551 06:10 el quinto todo la la la la actitud que ha tenido bombardeando declarando que va a convertir en va similar como territorio propio esas colonias de las que ha llenado como agujeros de un que ayer él todo el la la la franja de Gaza bueno la franja de Gaza no perdón el organizáis Jordania eso quería decir que no muy venía porque cuando yo visto Israel me dijo un israelí ante el lo que nos acompañaba dijo verdad usted usted recuerda la parábola de él de del del como aquel que que recogió al en una difícil en una vida me es que este hecho polvo y no no no no paraba la quieres la del samaritano ustedes ustedes recuerda la parábola del buen samaritano digo pues sí verdad usted que es la parábola del buen samaritano Hinault

Voz 6 07:12 del buen Cisjordania luego eh

Voz 0194 07:16 pues tenemos tiempo no vamos a volver seguro a Israel veremos si tenemos tiempo para nada pero en cualquier caso estamos hablando de encuestas a pie de urna e todavía no conocemos los datos oficiales que iremos conociendo a medida que que avance el escrutinio y antes de cerrar hora25 volveremos a Israel a Jerusalen combatirlo con Berry para que Llanos de los datos oficiales que conozcamos es ahora pero ya antes de entrar en la en la política nacional otro apunte de la crónica internacional P

Voz 7 07:40 pero si esta noche el presidente de Argelia el nuevo presidente de Argelia se ha dirigido a su país la diferencia respecto a anteriores que los argelinos le han podido ver

Voz 0194 07:48 es popular porque hasta ahora

Voz 7 07:50 Tica en los últimos años hablaba a través de comunicados personas interpuestas has sido un discurso de quince minutos en el que el nuevo presidente argelino Abdelkader Ben Salah ha sido ratificado hoy hasta ahora presidente del Senado ha lanzado fundamentalmente una idea se compromete a la convocatoria de elecciones libres de las que salga nuevo presidente del país que lleve hacia Argelia hacia una nueva realidad política elecciones libres en el menor plazo posible

Voz 0194 08:20 venga pues ahora sí abordamos las cuestiones políticas de casa porque no hay campaña que se precie que no tenga su macroencuesta esta campaña tiene su preelectoral que se ha hecho a partir de dieciséis mil entrevistas presenciales la mayor muestra ya tenemos por tanto el marco que va a sobrevolar esta campaña electoral quiera cruzarse con la Semana Santa aunque ya ha hablado ante este saludo ahora Sastre buenas

Voz 7 08:41 todas las buenas noches Barceló hora seguro que han oído hablar de los resultados ganaría al PSOE de ciento veintitrés a ciento treinta y ocho escaños sube un poco ciudadanos cuarenta y dos y cincuenta y uno escaños iremos viendo aquí que las horquillas son bastante amplias irrumpe con fuerza Bob le da a veintinueve como mínimo XXXVII como máximo dobla sus resultados que republicana de los nueve que tiene ahora iría a diecisiete o dieciocho

Voz 0194 09:05 caen de forma pronunciada son básicamente dos Pepe

Voz 7 09:07 si podemos Partido Popular se quedaría en este escenario con la mitad de lo que tendría el PSOE pasaría a tener sesenta y seis setenta y seis escaños en el caso de Podemos treinta y tres cuarenta y un asientos sería por tanto cuarta fuerza con Vox muy cerca estos son los resultados luego cada partido ha ido sacando la calculadora al PSOE le daría la suma con Ciudadanos y también la suma con Podemos y sus confluencias podría por tanto mantenerse en La Moncloa sin el concurso de los partidos independentistas

Voz 0194 09:33 la derecha no suma PP Ciudadanos Vox sino Barroso

Voz 7 09:36 suma no alcanzarían la mayoría absoluta que son recuerden ciento setenta y seis escaños por cierto para más de la mitad de los españoles Vox es un partido de extrema derecha para el cincuenta y dos por ciento y hay un once por ciento de los votantes del PP que admiten que seguirán con el partido Jones para Catalunya se quedaría con la mitad de lo que tienes sube el PNV hasta los seis escaños y crece también Bildu hasta los cinco es llamativo el pronóstico para el PACMA el Partido Animalista que podría llegar a dos representantes

Voz 0194 10:05 suma el asegura que estas elecciones las ganaría

Voz 7 10:07 el PSOE las ganaría además en todas las comunidades salvo en Cataluña y el País Vasco y luego está el dato que subraya vamos en la cara B de Sara que puede decantar cualquier balanza que son los indecisos porque uno de cada cuatro de los ciudadanos que saben que irán a votar no saben qué votarán por los indecisos hemos preguntado en Hora catorce al sociólogo Narciso Michavila

Voz 8 10:27 canario que tú has llevado el cuestionario ya Getxo dieciséis mil entre seis mil y al final el cuarenta y ocho por ciento de la muesca de esta adicción no y les has permitiendo en el en el propio diseño el cuestionario Estas permitiendo que no se decida si él está diciendo bueno se está indeciso no intentas luego rebañar conocí otro tipo de preguntas para ver en qué partidos está indeciso pues al final resulta que tienes a la mitad del electorado sin poder sabes lo que vota de que salgan disparos tan raros tan anómalo

Voz 7 10:59 los que más dudan son los jóvenes los que tienen entre dieciocho y veinticuatro años este CIS vuelve a tener cocina no ofrece sólo la intención directa de voto

Voz 8 11:08 lo primero de tener en cuenta es que el campos de hace un mes antes de que se cerraran las candidaturas luego en la parte positiva es que después de tantos meses negándose a hacer cocina Perrin Florencia esta vez sí que han decidido hacer influencia con lo cual los datos que ofrece Sentís son bastante más creíbles que lo que venía ofreciendo tradicionalmente frenar Tezanos hasta el punto de que yo anticipo que va a ser la primera vez en una década en la que el señor que está no se desvíe menos de ocho puntos con su propio partido

Voz 0194 11:39 bueno estas son las cifras cada del CIS las reacciones ya se pueden imaginar

Voz 9 11:45 sólo un treinta y ocho por ciento de indecisos

Voz 1971 11:48 el panorama

Voz 9 11:50 cierto no hay encuesta fiable con este porcentaje de indecisos de personas que no saben todavía lo que van a votar que no quieren con

Voz 0194 11:57 está aparte de que la risa

Voz 10 12:00 pensamos que esto ya es mal pero hacia de fondos públicos es que ya que el Partido Socialista está haciendo campaña electoral a través del FIS es que la Junta Electoral le haga pagar esta encuesta estas dieciséis mis supuestas llamadas telefónicas y que no meta como gastos electoral

Voz 11 12:19 de que el señor Tezanos y los enchufados de de señor Sánchez se vayan a su casa con su cocina que si quieren hacerse encuestas pues que se has paguen ellos casi la mitad de los

Voz 12 12:31 lo haría todavía no ha decidido el voto nosotros eh pues hemos cambiado las encuestas en muchas ocasiones creo que tenemos que esperar a que la gente a que dejen de voto

Voz 7 12:42 por comunidades hay algunos escenarios que resultan muy significativos tengamos en algunos de ellos uno es Cataluña el auge de Esquerra por la subida del PSC por el pronóstico para el PP qué pasaría si el resultado fuera malo que responsabilidades asumirá ustedes lo que le preguntaba ayer mismo aquí Pepa Bueno en Hoy por hoy a la candidata Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 13 13:01 a lo sumo los fracasos sin ningún problema yo encantada sumó la responsabilidad de cualquier resultado que tenga eso cómo se sustancia trabajando trabajando y siguiendo trabajando en sí claro trabajando en España que es lo que me corresponde pido el voto que sea los pocos votos muchos medianos que saquen son fin voto depositado una confianza en mí

Voz 0194 13:23 pues según el CIS sería la única diputada

Voz 14 13:26 el PP en Cataluña Albert Prat buenas noches buenas noches ancho vamos a trazar si te parece la foto que hace el CIS de Cataluña

Voz 1906 13:34 sí este es precisamente uno de los datos más llamativos que nos deja esta encuesta pintan bastos para el PP catalán porque Cayetana Álvarez de Toledo Se podría quedar sola en el Congreso de los seis diputados que tenían hasta ahora pasarían a sólo uno pero vamos con los primeros la triunfadora de estas generales en Cataluña sería Esquerra con Oriol Junqueras de cabeza listo los Republicanos conseguirían doblar su representación el CIS les daba un máximo de dieciocho escaños pero veremos que acaba pasando porque por ahora las encuestas les pronostican lo mejor de este barómetro también destaca y de qué manera el auge del PSC los socialistas catalanes no se queda nada tras también doblaría en su número de Sky años hasta los catorce diputados y el batacazo se lo llevan los Comunes recordemos el partido que ganó las últimas generales en Cataluña de primera a tercera fuerza el partido Lila vería cómo su representación queda reducida a la mitad aunque el descalabro es idéntico en Cataluña el barómetro les augura la mitad de escaños a pesar de querer tira de de querer tirar de emotividad colocando el ex conseller de Info recordemos como cabeza de lista estos cuatro escaños son los mismos que los que conseguiría Ciudadanos uno menos que las últimas aunque sin perder de vista Ángels que fue el último el partido que ganó las últimas elecciones catalanas por cierto decíamos que el PP podría conseguir sólo un escaño en Catalunya ahí está también el Pac Man porque uno de los dos diputados que les da sería de Cataluña y atención porque los populares quedarían incluso por detrás de Vox en esta comunidad porque atención el partido de ultraderecha irrumpía con tres escaños los tres en la provincia de Barcelona

Voz 0194 15:13 es Albert

Voz 7 15:14 a vosotros ha logrado pues tres diputados tendríamos en Cataluña tres cuatro en Madrid escenario en el País Vasco ganaría el PNV los socialistas serían segunda fuerza y el PP no tendría representación lo que por tanto podría dejar fuera por ejemplo a Javier Maroto que es uno de los vicesecretarios de Casado ha sido llamativa la declaración que ha hecho el cabeza de lista del PP por Guipúzcoa al que no parece que le ha gustado la acusación que hizo ayer Pablo Casado a Pedro Sánchez del que dijo ya saben que prefería las manos manchadas de sangre bueno pues este es Íñigo Archives que es el número uno por Gipuzkoa sobre el presidente de su propio partido

Voz 15 15:46 pero no hay que poner en duda el sacrificio la lucha y la defensa de la libertad hijos del terrorismo de nuestros compañeros del Partido Socialista en Guipúzcoa porque ellos han sufrido igual que nosotros exactamente igual que nosotros financieras para también poco a veces la campaña pasan estas cosas no cuando uno

Voz 1971 16:07 bueno quizás el

Voz 15 16:09 contundente en un mensaje pues a veces duras palabras pueden ser poco desafortunado

Voz 0194 16:13 por otro escenario interesantes la Comunidad Valenciana

Voz 7 16:15 saben que los valencianos votarán el domingo veintiocho de abril en las generales y también en las autonómicas para las genera

Voz 0194 16:21 es el CIS augura prácticamente un empate Julián Jiménez cuéntanos buenas noches

Voz 1248 16:26 buenas noches si los socialistas según el CIS ganarían las generales en la Comunitat obteniendo entre once y trece escaños el PP se quedaría como segunda fuerza política a costa de perder la mitad de los escaños respecto a la última cita electoral se quedarían con seis o siete diputados en tercer lugar se colocaría ciudadanos con entre cinco y seis escaños después estaría Vox que en la Comunitat Valenciana podría obtener entre tres y cinco diputados los peor parados Unidas Podemos y Compromís que en dos mil dieciséis fueron juntos a las elecciones generales bajo la marca a la valenciana pues bien según el CIS ir por separado les perjudicaría a los de Pablo Iglesias sólo arrancaría en tres escaños en la Comunidad mientras que Compromís se quedaría entre uno y dos diputados con esos resultados se produciría prácticamente un empate entre el bloque de izquierdas el conservador aunque los valenciano

Voz 0194 17:15 no siempre votamos lo mismo las generales llegas

Voz 1248 17:17 autonómicas las realidades que visto el CIS la coincidencia de ambas selecciones el veintiocho de abril podría favorecer a los partidos nacionales y una última curiosidad Angels el Pac Man según el CIS el Partido Animalista podría conseguir un diputado por Valencia igual que en Cataluña veremos qué

Voz 7 17:34 veremos qué pasa gracias Julián a vosotros y la clave que parece determinante

Voz 0194 17:38 estas elecciones además de los indecisos que ocurrir

Voz 7 17:41 en la llamada España vacía de momento vemos que hay presencia como era costumbre de PP y PSOE están también Ciudadanos y Vox en varias de esas provincias esa claves muy interesante en seis de ellas están resultado mejor para Vox que el que obtendría por ejemplo poder

Voz 16 17:54 hemos en esas mismas te vamos a acercarnos a una de esas zonas

Voz 0194 17:57 es Castilla La Mancha Aldo Gómez buenas noches

Voz 16 17:59 buenas noches Angels vamos a trazar el mapa que prevé el CIS para esa comunidad bueno pues aquí tenemos dos provincias que eligen tres diputados son Cuenca y Guadalajara hasta son de las circunscripciones que escogen menos escaños salvo en Soria que ahora vamos a analizar en ambos casos el resultado siempre ha sido el mismo en los últimos años dos diputados obtenía el PP y uno el PSOE pero es que hemos conocido hoy muestra una realidad radicalmente distinta empezando por ejemplo por Guadalajara donde el Partido Popular perdería todos los escaños sería la única provincia de interior donde los populares no tendría ninguna representación

Voz 0554 18:29 el PP no pero sí que tendrá un disparo

Voz 16 18:31 dado por Guadalajara mientras que el PSOE por primera vez alcanzaría los dos de hecho Vox irrumpía con fuerza en Castilla La Mancha siendo la tercera fuerza con cuatro escaños sólo uno menos que el PP que perdería más de la mitad de su representación en el Congreso de los Diputados en el conjunto de la región Ciudadanos se quedaría con tres diputados IU Unidas Podemos perdería los dos Vox hasta sacaría un escaño Cuenca donde habría un triple empate entre el PP PSOE Vox en a partir de ese mapa

Voz 0194 18:57 Aldo lo que vemos es que es parecido al de otras zonas también zonas despobladas

Voz 16 19:01 sí empezando por la otra Castilla Castilla y León ya Cillo referencia antes a Soria

Voz 0554 19:06 la única provincia de España que eligen dos diputados

Voz 16 19:08 lo hace desde hace muy poco desde dos mil ocho antes elegía tres pues bien aquí siempre se han repartido estos dos escaños entre los dos partidos mayoritarios el PP y el PSOE y ahora parece que no va a pasar nada diferente según el CIS ya que la Ley D'Hont dice que el primer partido tendría que sacar más del doble de votos de diferencia el segundo para quedarse con todos los diputados en otras provincias como en decían Ávila o en Segovia pasa lo mismo que en Cuenca Guadalajara el PP obtuvo en las tres provincias en dos mil dieciséis dos diputados el PSOE uno como diferencia los socialistas en este caso no conseguirían el segundo escaño según el CIS que ese día batiría entre Ciudadanos y Vox incluso el PP podría retener esta segunda acta en Ávila que es la circunscripción donde por cierto se presentó Pablo Casado hace tres años Teruel es otra provincia donde azota también la despoblación aquí encontramos el mismo escenario el segundo escaño del PP en dos mil dieciséis el CIS Se lo da Ciudadanos en Huesca parece que el PSOE podría obtener el test este segundo diputado que podría tener opciones Unidas Podemos al igual que en Castilla La Mancha también perdería toda la representación obtenida en dos mil dieciocho

Voz 0194 20:08 es me supongo Aldo como en esas provincias ahora entrevistada menos gente el margen de error es mayor osea que además de los indecisos la atribución a los partidos de estos escaños que bailan es más incierta todavía es que el elevado

Voz 16 20:19 número de indecisos un cuarenta por ciento a nivel nacional también se deja ver en estas CCAA que registran por ejemplo en Aragón hasta un cuarenta y ocho por ciento de personas que no saben todavía lo que van a votar el porcentaje se rebaja hasta el cuarenta y dos coma tres en Castilla La Mancha el roza el cuarenta por ciento en Castilla y León el CIS ha querido centrarse en las provincias más pequeñas donde realizado numerosos encuestas de las que he mencionado antes sólo Soria se sitúa por debajo de las doscientas entrevistas en todas ellas el margen de error ronda el siete por ciento para hacer la comparativa en Madrid hicieron setecientos treinta entrevistas con el margen de error en el tres coma siete porción

Voz 0194 20:51 Aldo gracias adiós hasta luego venga pues pregunto a los analistas de esta noche por ese CIS con ese Victoria ese cuarenta por cierto casi cuarenta por ciento de indecisos con lo cual es verdad este CIS tiene cocina eh el resultado son los que hemos planteado con unas horquillas enormes no y cosa que bueno hace más difícil hacerse una idea pero si tú con ese cuarenta por ciento de indecisos

Voz 1971 21:15 yo creo que entre entre el cuarenta por ciento de indecisos y las horquillas tan grandes puede es una forma cubrirse las espaldas de que no vuelva a pasar lo que en Andalucía que dice una cosa y luego sale otra exactamente la contraria ahora bien si no es muy definitoria para saber cómo va a ser el reparto de escaños no nos podemos quedar con las horquillas que no están aquí hacer ya incluso una especie de avance de cómo serían los posibles pactos pero sí es verdad que es un osea es una fotografía de a día de hoy con lo que indica que en esta campaña electoral como se venía diciendo ya el el la la habrá muchos votantes que decidan su voto en la última semana incluso en el propio colegio electoral y eso se va a dar mucho pero la la radiografía de cómo está las la la tendencia la tendencia sobretodo la tendencia a mí sí me parece muy significativa de ahí que yo creo que haya mucha preocupación en el PSOE por qué no hay más que ver las declaraciones debatiendo hoy las de todos los los dirigentes que han salido bueno esto es nada más que no ha empezado la campaña detrás es decir con esta especie de voto útil la apelación continua y permanente Pedro Sánchez a que la gente vaya a las urnas bueno pues esta horquilla tan amplia de ciento veintitrés ciento treinta y ocho sobre todo con un dato que es el más importante de todo es que está por encima del treinta por ciento a partir del treinta por ciento según todos los sociólogos empiezan a caer los escaños de de los restos del del de las provincias que tienes pequeña exacto al más pequeñas entonces a ver yo creo que pese a que no se puede hacer un reparto de escaños si se pueda hacer claramente una especie de dibujo de cómo está en este momento el mapa político ir realmente lo del PP es un batacazo sin paliativos

Voz 0194 23:11 porque más allá y lo podemos hablar de lo que es el CIS de lo que es el sanos pero si lleva la misma tendencia marca la misma tendencia que otras encuestas que se están dando

Voz 1971 23:19 no en otros por primera vez coincide ahí está con la con la encuestas de las empresas privadas

Voz 0554 23:26 ahí está empiezo por eso

Voz 1551 23:29 por primera vez el CIS

Voz 0554 23:31 aunque no cuadre el mismo número de diputados pero sí marca las mismas tendencias que las grandes empresas privadas que han hecho sondeo para distintos medios de comunicación y algunas de las cuales acertaron bastante las selecciones de el dos de diciembre del año pasado en Andalucía lo cual siempre le da a su marchamo de garantía lo que marcan esa el conjunto de todos los sondeos es que el Partido Socialista casi con toda seguridad superaría los ciento veinte diputados ampliamente el Partido Popular como mucho andaría entorno a los noventa hemos y se hundiría quedaría reducido a la mitad son los dos grandes derrotados según estas encuestas los dos grandes partidos que baja hay después el segundo aspecto es el que había dicho claro cuando hay un veinticinco entre un veinticinco y un cuarenta y uno hablando el el el el las últimas elecciones que hubo en España el veintitantos de

Voz 1551 24:30 pero del año dieciséis votaron veintitrés

Voz 0554 24:33 otro millones de españoles cuatro millones cien mil bueno es que una cuarta parte hay millones de españoles que no tienen decidido su voto cuando seis

Voz 0194 24:42 en claro que van a ir a votar porque son gente que dice que voy a ir a votar pero cuando le pregunta si que vas a las actuales

Voz 0554 24:47 a eso le añades lo que habéis dicho de la horquilla no porque el FIS por ejemplo al Partido Socialista le leerá una horquilla entre ciento veintitrés y ciento veintiocho quince diputados al PP una horquilla de diez a Ciudadanos una horquilla de nueve a Podemos otra de ocho ya vos otra de ocho siglos suma son cincuenta diputados que tal en el aire no sé si a eso cincuenta diputados el añade uno indeciso de cuatro o cinco seis millones pues el que

Voz 1551 25:12 va ahora mismo arriesgue Un

Voz 0554 25:14 vaticinio es una cita a ciegas las

Voz 1551 25:18 Miguel Ángel bueno yo creo que ahora mismo estamos en que sean intercambiados los escaños que tenía el PP son los que tienen ahora el PSOE los que tiene ahora el PSOE es unos que va a tener el PP pero sobre todo esto es una foto pero la tendencia es que esto se va a agudizar hice va a agudizar porque hay una sensación de tranquilidad por parte de Pedro Sánchez y hay una situación de de nervios incontenibles que están llevando a excesos verbales graves

Voz 0554 25:54 como el de ayer como el día a día pero

Voz 1551 25:57 que además no se va a corregir que se van a agudizar esa situación esa es esos excesos al final no van a rendir porque puestos a un partido excesivo voto directamente a los señores de Vox porque prefieren el original a una mala copia de manera que eso no le va a valer y le va de va a seguir restando es esos votos ese Banhart pasando a Bosch que va a quedar por encima de podemos podemos iba a asaltar los cielos está en el descenso a los infiernos ir bueno y esto esto es esto es así puestos a elegir extremos el público está decidido a elegir Vox ya elegir Esquerra Republicana pasa de de Pablo Manuel idiota

Voz 0194 26:54 los cursos tú crees que con un con una campaña una precampaña más moderada Pablo Casado hubiera conseguido o podría conseguir mantener más votos yo estoy convencido de que el votante del PP dentro del conservador de todo lo que hace

Voz 0554 27:11 claro es que él están dejando huérfanos a hacerlo de los seis millones que hemos dicho que también precisos hace hablas con gente que no sé a qué voy a votar

Voz 1551 27:21 pero no se llama a votar pero ellos saben ya saben a quién no van a votar hay una serie de gente que lo que está ahí hay algunos algunos partidos como el PP que está realmente haciendo una batalla por perder votos que eso que dice alguna vez un amigo mío han puesto en marcha una maquinaria infernal para perder las elecciones pues esa es la impresión que da ahora mismo el Partido Popular Dago ten en cuenta otra cosa que va a seguir ahí la la justicia no se puede meter en ningún cronograma está fuera de fuera de control tiene el tiempo propio iba a seguir a la alcantarilla Villarejo va a seguir sacando comprendes basura y eso más revelaciones y más Bárcenas y más bien cualquier momento la juez número veintisiete dejen acepte engancha a otros del PP que se llevaron el chocolate entonces esto esto es esto es así que creo que me con las condiciones que apuntaba a Pablo Casado pero es que veo que que cubanos así van a ser inutilizó las cosas en el caso es que

Voz 0554 28:35 mientras

Voz 1971 28:37 Pablo Casado va perdiendo cada vez más los papeles saltándose todas las líneas rojas que no debería nunca saltarse

Voz 1551 28:44 Pedro Sánchez pareció ya un estadista

Voz 0194 28:47 Pellegrini deja momento quédate ahí ya lo voy con Ana cuenta no te muevas

Voz 3 28:52 en Hora veinticinco

Voz 2 33:02 la Cadena SER Hora veinte

Voz 31 33:09 Ángels Barceló ya en la tertulia Miguel Ángel

Voz 0194 33:12 Pilar Emilio Contreras Victoria Lafora victoria te interrumpía cuando hablábamos de la campaña de de Pablo Casado que decía Miguel Ángel está convirtiendo a Pedro Sánchez en un gran estadista

Voz 1971 33:20 es decir algo sobre no yo quería decir que que la el datos dos datos que son bastante a mí me llamó la atención de esta encuesta uno de ellos es sólo cuatro décimas separan a Vox de Unidas podemos saber lo que es eso cuatro décimas no ese es un dato que me haya mucho la atención y el otro verdad

Voz 1551 33:42 tiene una cosa

Voz 0194 33:43 sí podemos bajando subiendo bueno al final va a quedar por encima no pongo la posibilidad del voto oculto a la pregunta de si usted va a gustar a Vox si la gente reconoce que va a votar bolso al poder en este momento se ha convertido en un voto vergonzante Unidos Podemos

Voz 1971 34:01 no sé si la gente no lo dice también yo osea que perdí luego otra cosa que coincide que mayor atención porque coincide con el último CEO catalán que es el desplome de Convergencia en Cataluña la crecida así en para abajo propiedad efectivamente no solamente el CEO le da para Cataluña sino les datan el CIS les da para las generales es decir Puigdemont hitos Rabanal

Voz 0194 34:27 la hegemonía del independentismo va a ser para Esquerra

Voz 1971 34:30 la verdad es que su propósito es lo que decía antes

Voz 0554 34:32 ahora sí que hacía Miguel Ángel yo creo que realmente lo que sube el PSOE no es lo que pierde el PP fundamentalmente lo que pierde Podemos y luego la ligazón el PP no es lo que sube el PSOE es lo que sube ciudadanos que subiría como veinte diputados lo que consigue voz por primera vez que son treinta y tantos diputados ese suma está clarísimo porque lo que está demostrado desde hace cuarenta años es que hay muy poca gente que ese pase de un bloqueo todo el centro derecha centro izquierda hay unos pocos tal pero sobre todo en un momento en el que la vida política española sea radicalizó ha enconado los bloques están perfectamente definido y por lo tanto que gente del PSOE vaya a votar a gente a la derecha pues algunos habrá pero es una minoría Ia ocurre lo contrario también con y lo mismo con con con el bloque de la derecha gente de la derecha que vote a la del PP que vota al Partido Socialista es muy difícil lo que ha bajado el PP los ciudadanos lo toma Bosch lo que sube el PSOE pues lo ha perdido lo demanden

Voz 0194 35:38 podemos tenía una parte de voto prestado del Partido Socialista

Voz 0554 35:41 de casi todo casi todo el voto era prestado del Partido Socialista mirar que el partido socialista en las elecciones del año ocho tenía ciento sesenta y seis diputados en la del año once sacó ciento diez después cuando ya emergió Podemos pasó a noventa con Pedro Sánchez y luego ochenta y cinco ahora se presenta como un gran éxito ir relativamente lo es que el Partido Socialista haya recuperado su voto al respecto a sus marcas históricas es un desastre porque el Partido Socialista tan lo largo de cuarenta años a partir del año ochenta y dos ya hasta el año yo que son muchos años ha estado siempre por encima de los ciento sesenta ciento setenta ciento ochenta tal

Voz 0194 36:26 ahora pues se considera un éxito efectivamente que sea

Voz 0554 36:28 o como ciento treinta o ciento veinte tanto porque viene de lo que viene pero no es todavía un buen resultado porque aunque ha bajado mucho hay un sector de la izquierda que sigue votando a Podemos

Voz 0194 36:41 ya que no iba a decir que no

Voz 20 36:43 lo que veo el esquema que tiene Emilio es que hay

Voz 0194 36:47 vasos comunicantes dentro de cada bloque

Voz 0554 36:50 pues eso es una evidencia dentro

Voz 0194 36:52 bueno en fin perdona si lo que pasa lo que pasa es que en el bloque de la izquierda parece ser que la hegemonía puede acabar siendo del Partido Socialista in también el buque de la derecha tienen ahí tienen un problema pero sabéis por qué el otro día

Voz 0554 37:02 yo me decía lo no por honestidad profesional no voy a atribuirse el éxito el análisis pues ese éxito decía mira en España siempre ha habido muchos partidos de derecha hay muchos partido de izquierda porque durante cuarenta años ha sido un partido hegemónico en la derecha hay otro partido hegemónico en la izquierda los que han anulado al resto de los partidos de ese mismo ámbito de lo lógico dice que ha habido líderes que han sabido con su prestigio con su liderazgo con su densidad personal y política conseguir el voto mayoritario de la derecha del centro derecha como le ocurrió a Suárez salvando la distancia también leerle ocurrió Aznar iré de la izquierda pasó a Felipe González ganó en el año setenta y siete concurrieron no sé cuánto partido de derecha y al final quien se llevó el gato al agua fue el que salió la izquierda ocurrió que porque había un liderazgo que se deduce claramente sin señalar a nadie pues que en este momento no existe por falta de tiempo quizá por otra circunstancia no existe ese liderazgo con peso y con densidad suficiente la derecha para que esos partido que han emergido pues queden reducidos a lo que sirven

Voz 0194 38:07 Miguel Ángel

Voz 0554 38:08 que no se habla de de edad Dago o habla de magnetismo una queda casi es una misma cosa son términos sinónimos los líderes suelen tener una capacidad atracción si a eso le llaman

Voz 0194 38:20 Betis mono tú es que claro como él

Voz 0554 38:22 de de Física habla no tiene un tirón personal como lo tenía Suárez y cómo lo tenía Felipe González como de alguna manera lo tenía también Aznar y hay otros que no

Voz 0194 38:33 hablaba antes decía antes Miguel Ángel a ver qué sale de de de las alcantarillas ha dicho no de las cloacas ha dicho de de las alcantarillas alcantarillas y cloacas que hay algún partido que es cierto que está aprovechando en su campaña electoral como es el caso de unidad como es el caso del líder Pablo Iglesias hoy ha hablado otra vez a Pablo Iglesias con el que parece que es el lema del

Voz 1551 38:53 Camats ha dicho una cosa que a mí me preocupa sea creo que que que está dolido que está que se siente damnificado en todo eso hay que acompañarle y además superarle guiso hay que eso hay que eso hay que machacar pero en fondo pero al mismo tiempo dice que hay que crear una policía de las cloacas esto es aquello de Giménez Caballero yo inspector de alcantarillas acuérdate

Voz 0194 39:19 tú estabas el día que hicimos la cara B de Sara es de las cloacas que vino el experto que nos contó de las brigadas para el saneamiento para la limpieza de las cloacas yo he dicho que tomado con tal tú con la policía del subsuelo que trabaja directamente para Moncloa voy te voy a mandar con José Antonio Marcos Vega es un reportaje con mascarilla Pedro que tu precisamente no ibas a hablar de esto que está hablando Miguel Ángel de lo que ha dicho Pablo Iglesias

Voz 7 39:45 el referencias de hoy a las cloacas por orden cronológico la primera esta mañana Pablo Iglesias en una entrevista que ha concedido a la Cadena Ser en Aragón el líder de Podemos efectivamente confirmaba que uno de sus proyectos es que llegar a gobernar

Voz 0194 40:00 es crear una policía antipolítica

Voz 7 40:02 día de las cloacas vamos a escuchar

Voz 0194 40:05 policía que vigile al policía que vigile a los policías malos

Voz 32 40:08 a una unidad dependiente de la Policía Judicial formada por Policía Guardia Civil yo creo que es una necesidad que tiene nuestro país el Gobierno del Partido Socialista no ha hecho todo lo que podía o todo lo que debería hacer para que tengamos unas instituciones que funcionan de manera absolutamente limpia una por

Voz 7 40:25 decía que se encargue de limpiar los restos de suciedad de la policía segunda referencia esta de esta noche en el mitin de Pedro Sánchez en León decía el presidente del Gobierno yo creo que es una de las veces en las que Pedro Sánchez se refiere con mayor contundencia a estas prácticas irregulares dentro de la policía o a la policía patriótica digo que da apuntaba el presidente del Gobierno que su compromiso es que los policías que han formado parte de ese grupo que han realizado prácticas irregulares lo paguen

Voz 1722 40:53 y lo paguen ha dicho hasta las últimas consecuencias por esa moción de censura la decisión política que tenía la anterior administración de espiar esta decisión política se acabó porque este gobierno un gobierno comprometido por la regeneración democrática y por la limpieza en el ejercicio de la actividad pública que no le quepa duda a nadie esos policías corruptos lo pagarán hasta las últimas consecuencias Ése es el compromiso del Gobierno

Voz 1551 41:17 no hacen falta de policía porque ahí están Pedro Sánchez para terminar con todo es que hay una cita que no se ha incluido encontraréis en la que en la que Pablo Manuel Iglesias dice que esta policía que va a vigilar las estas cloacas que esta que no no debe responder ante nadie

Voz 0554 41:42 yo creía que ése respondió

Voz 1971 41:44 veces a mí demandas me han dicho el presidente

Voz 0554 41:46 cuando eres que sólo él pero el problema de Nápoles

Voz 0194 41:49 día de las claves precisamente quién responde seguramente

Voz 1551 41:52 mi versión está un poco exagerada pero

Voz 0194 41:55 me gustaría que se encontrara de San Lorenzo que no sé si no sé si somos capaces de encontrar lo intentamos

Voz 1971 42:01 a mí de todas maneras esta especie de de victimismo y de utilización de de un hecho gravísimo pero gravísimo pero no por el hecho de que tenga una cámara dentro es que la existencia

Voz 0194 42:10 de las cloacas de la policía política príncipes ya no se discute no se discute en absoluto no se discuten

Voz 1971 42:15 con todo la la la la elaboración de dossieres y de informes absolutamente falsos es un ataque a la democracia has te país estoy diciendo la la Fiscalía te lo afina exacto osea es que eso que eso existe y eso está ahí y entonces bueno pues le ha tocado a mucha gente entre otros a Pablo Iglesias pero convertir eso en el lema y argumentario de la campaña electoral para conseguir que la la gente vuelva otra vez a confiar en ellos dejar de lado toda la pugna política con el descalabro que ha hecho en la dirección de de Podemos IKEA lleva o que las confluencias vayan cada uno por su lado eso a mí me parece que lo ha conseguido largo

Voz 0194 42:58 momento para desviar para aclarar

Voz 1971 43:00 pero a mí me parece repugnante porque es un tema gravísimo que no debería utilizarse simplemente para reclama recabar votos sino como una toque de atención no llamar atención exigencia de que esto no se vuelva a repetir

Voz 0554 43:14 sí yo lo que siempre echo de menos en la campaña probablemente ayer un papel de esos que nadie le hiciera programa yo lo que echo de menos en la campaña fundamentalmente en el poder en Podemos que que este quién estamos hablando ahora es que es un partido que surge como consecuencia de la indignación lógica de un segmento de la sociedad española golpeada de una manera durísima por la crisis tres millones y medio de españoles al paro fin quería contar lo que ocurrió cuando tiene posibilidad de influir en el Gobierno y con lo tiene presenta unas elecciones yo no sé cuáles son ni yo ni la mayoría de las personas que me están escuchando cuál es su plan para acabar con la los los contratos temporales con los salarios bajos cuál es su plan para conseguir que la Seguridad Social tenga un presupuesto equilibrado no esté en deudas y tenga déficit y por lo tanto esté esa afines y por lo tanto la expresión de los españoles estén poco en el aire yo no lo conozco ellos todos los partidos políticos tienen obligación de presentar esos programas pero lo que dice presentan defendiendo a los más débiles tienen una obligación especial de comprometerse en la solución de su problema de una forma muy concreta y detallada para que sea creíble

Voz 0194 44:22 voy a decir algo si iba a decir

Voz 1551 44:24 algo de eso está haciendo Paulo Manuel seamos justos Emilio que que está cogiendo la Constitución leyendo los artículos que tienen digamos intención au declaración de ámbito social o de apoyo a los desfavorecidos como tú decías está reclamando que se cumplan porque claro lo que pasa

Voz 0554 44:43 qué hay de la Tussam Miguel Ángel que la Constitución es un es una exposición genérica de derechos y de obligaciones no ir fue dentro de esa Constitución lo distinto partido desde la derecha y la izquierda ofrecen programas concretos para resolver esos problemas la solución de los problemas concretos de los españoles del paro de los Alario bajo tal no es la Constitución la concesión lo que espera partido tienen que aumentar

Voz 0194 45:06 los problemas se mire yo creo que sí que está en los programas y poco a poco los vamos conociendo otra cosa es que los líderes políticos cuando tienen el micrófono de las

Voz 1971 45:13 de utilizar si algo es bueno ver prefieran utilizar otros argumentos para captar votos

Voz 0194 45:19 caso de Podemos el argumento que la venido perfecto es

Voz 1971 45:22 la cloaca la placa del componente probablemente

Voz 0554 45:25 de lo que dicen en su programa Suu

Voz 1971 45:28 papeles sean unas cosas etéreas poco concretas poco cometidas hasta el son poco creíbles si se presenta claro pero es que llegamos al sarcasmo siguiente qué es yo voy a un mitin a presentarme programa económico sólo la parte el programa que afecta a medidas económicas voy digo lo de las manos manchadas de sangre todos los periódicos al día siguiente toda regla todas las televisiones solo hacen mención de esa frase el programa económico queda desaparecido y al final cuál es la conclusión que sacan que la culpa no tenemos los medios de comunicación que no somos capaces de explicar cuál es su brillante programa económico no de usted titulares absolutamente banales tomando a los españoles por imbéciles llega a favor de en

Voz 0554 46:09 siluetas sin los solares son banales alguna responsabilidad tendremos también los medios eso

Voz 1971 46:14 sí es una barbaridad tendremos breve

Voz 0194 46:16 no sé pero sí claro eh

Voz 0554 46:19 iban y mayoritariamente

Voz 0194 46:21 hacemos una pausa ya la vuelta vamos a Cataluña porque al fin y al cabo Cataluña también marca mucho el ritmo de esta campaña

