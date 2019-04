Hora 25 (09/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1971 00:00 los psicólogos sociales del de la de la prisión donde de Cambrils donde estaba Oriol Pujol o esto es como están demostrando aquello que si sale antes de la cárcel que de pobre de verdad yo creo que lo que demuestra es que la competencia para tomar ese tipo de decisiones está atrás

Voz 0554 00:19 herida la Generalitat a la Generalitat de Cataluña al está transferida a las autoridades penitenciarias por una clara simpatía hay afinidad política han hecho es un trato desigual favorable a Bush señor el fiscal añade además como es Oriol Pujol añade las palabras de que eso lanzaría una imagen de privilegio de impunidad han quedan condenado a dos años y medio y ha cumplido exactamente cincuenta y siete días imaginaros lo imaginaron eh a Rodrigo Rato que lo condenaron a cuatro años y medio es decir al ochenta por ciento más a los cien días de estar en la cárcel hubieran puesto en la calle o en la calle tiene que ir a dormir por la noche al al a la cárcel imaginaros la que sabrá

Voz 1551 00:59 la organización con la razón puede llevar almohadilla como los traslados

Voz 0554 01:04 es una cosa que está claramente que hay una afinidad política hay un partidismo político por parte de la persona que han tomado esa decisión por eso por lo que el fiscal se ha opuesto hará el jueves

Voz 0194 01:16 sí el rasero de la opinión pública también es diferente como tú dices en función de quién se ha habido ningún tipo de escándalo Cataluña le instó de Kioto callaron Oriol Pujol haya pasado sólo dos meses en la cárcel a Rato o a otro señor que no voy a nombrar la que se abrieron y con toda la razón sí sí sí sí pero para que veas que el rasero de la opinión pública es muy diferente en función de cuál sea el preso que es uno de esos son uno de los perlas ya veremos que de las hacerlo la justicia para los robaba peras no es alucinante hablábamos antes de de la campaña y en cualquier campaña hubiera tenido importancia ahí antes lo apuntaba IBI muy oportunamente Emilio hubiera tenido importancia cualquier dato económico está por ver qué peso le darán los electores a eso a la economía en estos comicios de momento las perspectivas en general no son buenas o al menos son menos buenas de lo que se previó Rafa Bernardo buenas noches ocho es porque el Fondo Monetario Internacional ha rebajado sus estimaciones de crecimiento en el mundo por tanto rebajado también las previsiones de crecimiento para España

Voz 1762 02:15 si con estas previsiones de hoy llevan tres seguidas desde el otoño pasado aunque el FMI se revisa asimismo a la baja el crecimiento global pierde dos décimas de fuelle respecto a la anterior estimación que es la de enero se quedaría en el tres coma tres por ciento en este dos mil diecinueve el Fondo ha reducido esta vez las previsiones del setenta por ciento de la economía global en ese setenta por ciento como decías está incluida España pero España es de las mejor paradas porque sólo se recorta una décima al crecimiento previsto este año se queda en el dos coma uno por ciento no se recorta nada el de dos mil veinte que se queda en el uno coma nueve por ciento en el resto de la zona euro la reducción es mucho mayor cinco décimas de pérdida en este año para Alemania e Italia otras dos sobre la previsión inicial en el año que viene para Alemania para Francia bueno en total la zona euro pierde en la previsión que se hace hoy tres décimas este año y dos el que viene se quedarían en el uno coma tres por ciento en el uno coma cinco por ciento respectivas

Voz 0194 03:04 con Rafa qué se debe este decrecimiento es decir cuáles son los problemas económicos en el mundo que nos afectan y que deberían preocuparnos incluso con a lo mejor deberían salir en la campaña electoral

Voz 1762 03:13 pues según el Fondo May toda una serie de razones de amenazas que están frenando el crecimiento desde la segunda mitad de dos mil dieciocho y entre las más importantes encuentran pues las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China los problemas macroeconómicos de Argentina y Turquía y también por ejemplo los desajustes que está viviendo el sector del automóvil alemán estos otros motivos también están generando una situación de incesto

Voz 1971 03:33 cumbre global que según el Fondo pues debería ir

Voz 1762 03:35 viéndose poco a poco no en la segunda mitad de este año pero la economista jefe del FMI avisaba hoy

Voz 1 03:41 ves ideal que nuevamente fue le a mí

Voz 1971 03:47 Chile

Voz 1762 03:48 qué opina de este es un momento delicado en la economía mundial sólo habrá un rebote sólo subirá al crecimiento otra vez sin no se materializan ninguno de los numerosos riesgos que hay en el horizonte en los próximos meses y uno de esos riesgos uno de los principales es el del Brexit sin acuerdo según las simulaciones que ha hecho el propio Fondo Monetario Internacional una salida con portazo del Reino Unido podría costarle a ese país tres puntos y medio de crecimiento de aquí a dos mil veintiuno y al conjunto de la Unión Europea

Voz 0554 04:14 medio punto de crecimiento gracias Rafa hasta luego

Voz 1971 04:16 no hay algunos economistas que han todavía de un riesgo mayor para la Unión Europea Krastovchev de Italia está en recesión técnica y al borde de ir a una catástrofe entonces incluso más peligroso para el conjunto de la economía de la Unión Europea que el propio Brexit puede ser la situación de Italia hubo otra cosa que he escuchado yo voy

Voz 1551 04:37 no autorizada digamos que económica y es que claro España con ese asunto de de crecimiento de siempre en las crisis siempre entra más tarde pero al final entra con más profundidad

Voz 1971 04:55 le afecta más

Voz 1551 04:58 esto que podríamos pensar bueno pero es que solamente es una décima mientras que los otros los que sí pero es que luego al final nosotros seguimos seguimos descendiendo cuando ya los otros están saliendo luego tenemos esa tasa de Pablo mente a decirte que no nos la merecemos un disparate y entonces en fin pero pero pero este asunto este asunto que no que es como si dijeramos hablarle el anticiclón de las Azores son cosas que suceden fuera de nuestro control pero este asunto debería estar siendo objeto de análisis y debate en todos estas comparecencias preelectorales es decir oiga que que no lo estuviera usted culpando de nada estoy diciendo que lo que se nos viene encima hay un problema claro claro entonces

Voz 0554 05:48 sabe quién dices lo dice en público

Voz 1551 05:51 el Banco de España al que critican mucho

Voz 0554 05:53 crisis cosa que alguno no les resulta agradable dijo el día dos de este mes la banca española tras un intenso proceso de saneamiento ha mejorado la calidad de sus activos pero su nivel de estos activos sigue siendo elevado está por encima de lo observado antes de la crisis en una carta de presión la carta de presentación de la Memoria de Supervisión Bancaria del año dieciocho escribió las entidades de crédito españoles se encuentran a la cola del sistema de la eurozona en términos de capital de mayor calidad yo añado están dentro de los de los límites que marca la EMA que marca la Unión Europea hay que marcan el el buen hacer en la banca pero Hortal final eso indica que hay un problema de fondo en la economía española y la que hay que preguntarse una vez más es los señores que hablan de la mano a mano blancas lo que yo me han investigado no en vano en su derecho a decirlo que nos proponen para que estos síntomas claro de que hay una un un un problema económico que nos puede venir encima de cómo cómo cómo van a hacer frente a él porque claro ahora mismo España no deberían

Voz 0194 07:00 ser conscientes del diagnóstico primero que deberían atender a las señales que mandan los organismos internacionales como les

Voz 0554 07:05 m pero tú sabes que en España estamos especializados en negar la realidad es decir que que había una crisis era antipatriótico no sé pero pero es que el problema que tiene España y termino es que cuando llegó la crisis en el año ocho la deuda pública era muy baja un tres coma cinco unos trescientos cincuenta mil millones de euros como teníamos solvencia pudimos tirar preste recibiendo dinero prestado debemos humilló con ese seiscientos cincuenta mil millones de euros que nos han prestado hemos tapado déficit opaca o pensiones hemos pagado salario pagas extraordinarias etcétera pero si viniera otra aunque fuera más suave ya no tenemos ese ese desde el colchón para seguir endeudándose los porque acaba de decir lo de Italia pero por qué Italia está mal porque tiene un ciento treinta y cinco por ciento de su deuda y España tiene el cien por cien es preocupante

Voz 0194 07:58 Brexit que era uno de los argumentos que de los que habla el FMI una posible salida sin acuerdo para agravar la recesión en en Europa vamos a ver de hoy del Brexit porque tiene una pequeña ruta hay una pequeña previa la ruta es la de Theresa May que ha viajado a Berlín ya París para ver si Merkel Macron le daban al Reino Unido la prórroga del Brexit que estaba pidiendo la respuesta europea además de en esas cancillerías le ha llegado a Bruselas Griselda Pastor buenas noches la llegada de Bruselas Pastor buenas noches porque le dice Bernier que si quiere la prórroga por lo menos llegar a un acuerdo con los laboristas mientras Tusk habla de una prórroga de un año

Voz 0738 08:37 sí bueno en la práctica lo que hay sobre la mesa esta noche es un documento de de conclusiones un borrador hay que decirlo en el que se intentan superar los problemas pendientes garantizando a mí que aunque le den una prórroga larga de un año hoy estas la opción de tus ella puede aparte desde el momento en el que se vote el Tratado de salida salir antes de un mes es decir el el el primer día en fin antes de un mes y esto es importante porque eso permite a Theresa May quizás de intentar o esta es al menos la intención eliminar la idea de que una prórroga larga equivaldría no querer trabajar por la salida de la Unión con insisten que ese no es el objetivo que ellos respetan lo que quieren los británicos escuchamos a ver

Voz 1 09:27 ni es el cura estuvo todo el mundo la misa incluso el presidente del

Voz 0738 09:35 consejos porque en tengo mucho respeto están trabajando para que el Reino Unido si mantiene que lo que quieren es salir puedan hacerlo de forma ordenada

Voz 1 09:45 esto era es

Voz 0738 09:46 la mañana al medio día después de la reunión que ha vivido en Luxemburgo entre Embajadores hay que decir que los embajadores se han vuelto a reunir esta noche ya hace bueno están saliendo prácticamente ahora de una reunión que ha empezado a las ocho para saber dónde están qué opciones de consenso tiene este borrador que está sobre la mesa y sobretodo de cuanto tiempo se puede fijar la prórroga porque el documento inicialmente no lo fija garantiza tan sólo que se pueden ir al mes de aprobar el Tratado aunque les den un año Llesta era la opción de tus por ver qué pasará mañana porque el propio presidente del consejo pide a los jefes de Gobierno que escuchen primero lo que quieren es como sabéis May se quiere marchar el treinta de junio pero es muy difícil que pueda ser así a no ser claro que antes consiga un acuerdo con los laboristas para aprobar el Tratado Disa

Voz 0194 10:37 en Londres Begoña Arce buenas noches

Voz 0273 10:39 buenas muchas me intenta que les salgan los planes

Voz 0194 10:42 su viaje de hoy también con las negociaciones con los laboristas

Voz 0273 10:46 bueno algo es seguro Theresa May no podrá ir mañana a la cumbre de Bruselas habiendo logrado un compromiso para gestionar el Brexit con el líder de la oposición Jeremy Corbijn hoy ha habido una nueva ronda de conversaciones entre Gobierno y oposición que ha acabado sin avances como confirmaba la diputada laborista Rebeca Loos que estaba presente en esas discusiones

Voz 1 11:05 Nani

Voz 0273 11:07 no ha habido realmente ningún cambio fundamental en la posición del acuerdo en sí mismo esperamos que haya progresos vamos a seguir en las discusiones con el Gobierno en los próximos días de hecho el jueves hay prevista una nueva reunión pero May tiene que demostrar mañana por la noche a los Veintisiete que si bien no logró que los conservadores apoyarán el acuerdo su plan puede ahora conseguirlo con los votos de la oposición tiene que demuestra por porque tiene credibilidad y eso es algo realmente cuestionable en estos momentos May está pidiendo esa ampliación hasta el treinta de junio la Unión Europea parece dispuesta a dar un plazo más largo o más el exigible pero cualquier extensión tiene repercusiones aquí internas graves porque muchos conservadores no quiere ampliación alguna hoy casi un centenar ha votado en la Cámara de los Comunes contra el retraso del Brexit este viernes y otros ochenta se han abstenido entre ellos doce miembros del Gobierno eso da una idea del conflicto interno y las dificultades que tiene

Voz 0194 12:06 gracias Begoña mañana Griselda nueva cumbre por el Brexit y no sé qué puede salir de allí con todos estos precedentes no espera bueno pues lo que se espera es que se clarifique

Voz 0738 12:16 que el tiempo que va a durar la prórroga directamente saber cuándo hay que volver aquí como sabéis tus que es el presidente del Consejo insiste en que una de las razones por las que él propone esa prórroga de al menos un año como máximo de un año es para evitar que tengamos que venir cada quince días a ver qué ha pasado en el Reino Unido que ha pasado entre británicos y esta es francamente un argumento bueno hay que decirlo aunque hay que esperar no porque como sabéis hasta ahora sobre la mesa había un acuerdo hasta el doce de este mismo mes acuerdo que quiere quedar mañana en sí exactamente tiene que quedar mañana anulado hoy modificado quizás le van a decir algo así como que si consigue aprobar lo antes de de junio pues pues el Brexit está pactado insinuó hay que ir esa prórroga larga de prácticamente un año

Voz 0194 13:07 prorrogará la presencia del Reino Unido en las elecciones europeas

Voz 0738 13:10 en las elecciones y en las instituciones de la Unión con capacidad hay que decirlo porque queda muy claro en el borrador del texto institucional que se ha repartido ya todos los gobiernos que une un Estado es miembro con todos los derechos con todas las obligaciones hasta que dejadez

Voz 0554 13:26 eso no es el las gracias buenas noches

Voz 1551 13:30 en un artículo que este opcional publicada hoy en el país por Xavier Vidal Folch que dice es mejor un no acuerdo que una no Europa es decir aquí eres la actitud de los británicos con esa tenacidad que les caracteriza es romper Europa es decir hasta ahora era para

Voz 0194 13:49 les ha conseguido mantener el problema del producto

Voz 1551 13:52 ellos yo le daría a lo que es Europa yo le daría el Toisón de Oro al señor es decir que ha conseguido llevarles de la mano sí que veintisiete que se dice pronto hayan estado firmemente unidos sin fracturas pero éstos creen que pueden alcanzar el punto de fatiga del material y que eso se rompa ahí entonces bueno mejor que se vayan sin acuerdo designada antes de que acaben fracturado a la Unión Europea que es el propósito que

Voz 0554 14:19 en es es el mesa perdona es Si no ve Emilio ese es el mensaje que han recibido los una me dice un amigo acaba de llegar de los Estados Unidos captación Un viaje hablando compartir da la imagen que hay ahora mismo en los Estados Unidos por la clase dirigente es que Europa se está rompiendo a propósito de la propuesta el señor Task tus que está muy bien pero claro tener un año dentro de las instituciones con pleno derecho a un país como la Unión alguien que no quiere estar en casa como el Reino Unido que no quiere está en Europa debe cargar pero tiene cara y que además está en contra de la mayoría en las políticas comunes eran Gaza y encima encima entran participan unas elecciones Ivana enviar varias decenas de diputados que le corresponde al Parlamento Europeo para seguir fastidiado pues la verdad es que solamente sino tacto debe ser más listo que yo debe tener mucha documentación que yo o no

Voz 1971 15:11 o no a ver yo creo que el señor tras lo que está pensando qué es lo que piensan muchas de los funcionarios de Bruselas es que una una prórroga larga tiene muchas posibilidades de acabar con un referéndum con otro referéndum de revocación del Brexit entonces a esos está agarrando en este momento Europa con eso de querer dar una prórroga muy larga

Voz 0194 15:33 eso hubiera sido cierto es que como estamos las dos en su tiro de la época bizco yo entiendo que le quiera la jefa pero se dedica a verdad dicha victoria te ya sabe

Voz 0554 15:48 el el el eso está clarísimo que lo que lo que en este momento está ocurriendo es que el señor TAS confunde la realidad sus deseos funcionalidad con su deseo de los ingleses

Voz 1551 16:01 si hubieran querido que hubiera un referéndum

Voz 0554 16:05 la señora May Corbijn se habrían puesto de acuerdo en la he dicho mire usted es tal el cúmulo de complicaciones que han surgido después de tratar de de de ha de llevar a la práctica el acuerdo mayoritario de los ciudadanos ven británico que le devolvemos de nuevo a los ciudadanos británicos decir mire usted usted no sabía la consecuencia terrible que eso va a tener que son es que son está ahora sobre esto pronúnciese no lo hacen lo van a hacer porque ellos son los primeros que quieran irse

Voz 1971 16:30 vale a ver yo otra posibilidad o otra otra análisis el el los a la obligación de tener que convocar unas elecciones europeas participar en ellas para los Brexit Ter es lo peor que les puede pasar a la peor de las galas entonces intentaron hacer todo lo posible para que la prorroga como esto que ha contado muy bien Griselda Pastor no llegue sea no sea muy larga y que la pueda cortar May justo antes de tener convocara elecciones pero es que no tienen el menor camino de lograr un acuerdo el hoy otra cosa que decías tú Emilio con la que estoy de acuerdo es decir bastante temor hay en Europa a que el grupo de euroescépticos dentro de la del Parlamento Europeo formado por húngaros italianos etc etcétera tenga una fuerza mucho mayor que los partidos integración por así decirlo como para que ahora se suman también los ingleses con los que no se contaba entonces esto sí que puede estabilizar el Parlamento Europeo el problema

Voz 0554 17:28 qué

Voz 1971 17:29 están en en en Bruselas alambradas con un Brexit duro entonces aquí estamos cediendo cediendo cediendo para que no lo mejor como

Voz 0194 17:38 me decía Miguel Ángel a raíz del artículo debido al fuerte a lo mejor la alternativa un Brexit duros una Europa rota

Voz 1971 17:43 es decir que Europa hasta ahora a conseguir

Voz 0194 17:45 ha ido insisto por lo que es Europa y lo que le cuesta ponerse de acuerdo para las cosas ha conseguido mantenerse como un bloque porque yo no ha habido ningún tipo de disidencia en cómo actuar ante el Reino Unido y ahora con la presión del Reino Unido y está incertidumbre de cuándo se sale como sale a ver si van a conseguir que es este bloque que yo creo que ha sido muy muy homogéneo de Europa

Voz 0554 18:05 a veces pero fíjate lo que supone que en estas elecciones en mayo a finales de mayo es bastante previsible según todos los sondeos que haya más de un veinte por ciento de diputados en el Parlamento de Estrasburgo que estén en contra de Europa

Voz 1971 18:20 pues claro lo que yo he dicho que si usted óptico pero de todas maneras ya la propia estrategia de ir a ver a a Merkel y luego Isabel a Macron Justo antes del día de la cumbre en que se van a reunir todos ya que como Merkel está muy asustada con el Brexit Macron es más partidario de que se vayan de cualquier manera yo creo que aquí me y está jugando a hacer la pinza eh

Voz 0194 18:41 vamos a volver si me dejáis a Israel que celebraba como contábamos a las diez elecciones hablábamos de sondeos a pie de urna con ese empate entre Netanyahu Guns estamos ya en tiempo de escrutinio Beatriz la Cumbre Río buenas noches hola buenas noches sabemos algo de los resultados oficiales ya

Voz 2 19:00 por ahora no tenemos ningún resultado oficial en este momento bélica la gran sorpresa de estas elecciones acaba de aparecer radiante ante miles de adeptos en Tel Aviv que no han recibido llamándole primer ministro Guns está literalmente celebrando su victoria una victoria histórica y agradecido incluso a Netanyahu por los servicios prestados como jefe de Gobierno por su parte Yahoo ha asegurado las redes sociales que él empezaba las negociaciones con sus aliados para formar una coalición realmente la diferencia de escaños entre los dos candidatos pareció ser mínima y todo va a depender de los pequeños partidos de derecha izquierda que si consiguen entrar al Parlamento tendrán que decidir a quién apoya tampoco hay que descartar en este momento un gobierno de unión nacional entre Netanyahu Icahn es posible es importante recordar que en Israel ganar no significa siempre gobernar Guns puede haber ha ganado esta noche pero puede que no consiga formar una coalición porque el centro que él representa la izquierda israelíes son menos fuerte globalmente son menos fuertes globalmente que la derecha en cualquier caso el conteo de votos se va a prolongar durante la noche y sólo mañana podremos ver un poco más claro

Voz 0194 20:10 a esta hora de la noche lo que sabemos que los dos se han proclamado ganadores dos grados incluso Gangs ha salido ante sus seguidores como tú decías radiante diciendo yo he ganado incluso ya me he puesto en contacto con Netanyahu esta es la situación a esta hora de la noche o sea que estaba todavía hay Beatriz esté siempre digo esto es la situación hasta ahora no los dos prédica que han ganado vale

Voz 2 20:33 los que han ganado pero realmente ningún dato apoya a su cosas Anastasia

Voz 0194 20:39 pues veremos qué pasa en las próximas horas mañana nosotros nos despertaremos con el resultado Beatriz muchísimas gracias gracias

Voz 2 20:44 nosotros luego Ricardo de Querol subir

Voz 0194 20:46 tutor del país muy buenas noches también supongo que pendientes esos resultados en Israel

Voz 3 20:53 no es porque seguimos sola estoy evitó el empate entre los dos grandes candidatos

Voz 0194 21:00 alguna otra cosa en portada que sea interesante

Voz 3 21:04 la lectura de las encuestas del CIS es que el PSOE se los hechos listas el PP caben casi a la mitad y Ciudadanos sólo podría formar parte del Ejecutivo si fuera aliada con Sánchez en el ministro de Exteriores de Méjico y después de la política que recordaréis de lo que Salgado pidiendo disculpas bueno pues suministro de exteriores Marcelo Eva dicen que la relación con España es más grande y mucho más importante que la tarde esta imagen es un beso de Theresa May ya Angela Merkel en esas frenéticas horas previas a la cuenta atrás del si antes de que mañana la Unión Europea de sobre una posible

Voz 0194 21:48 Ricardo muchísimas gracias gracias las apuestas del país para mañana a la espera igual que nosotros de ser resultado de las elecciones en Israel nos queda esa este todavía cuaderno

Voz 12 29:55 sí