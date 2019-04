Hora 25 (11/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 si el sentido de una campaña electoral lo aportan los indecisos la que comienza esta noche tiene muchísimo sentido son las ocho las siete en Canarias

Voz 4 00:20 la SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:31 hola buenas tardes el ritual algo descafeinado Se va a repetir esta tarde noche los principales partidos han convocado actos antes de la medianoche la tradicional pegada de carteles que marca el inicio de la campaña electo

Voz 1715 00:42 el Partido Socialista va a hacer en Dos Hermanas en Sevilla con Pedro Sánchez Pablo Casado elegido Madrid Albert Rivera también sequedad de hecho en su sede de la capital Pablo Iglesias se va a acercar Aluche y Santiago Abascal ha apostado por uno de los símbolos de la unidad de la derecha la Plaza de Colón

la campaña tendrá como objetivo convencer al grupo electoral más numeroso el de los indecisos habrá que ver qué papel juega el debate que finalmente sí habrá y será a cinco el PSOE ha aceptado que Pedro Sánchez participe en un debate que emitirá un medio privado y no la televisión pública Felipe Sicilia del comité electoral del PSOE

Voz 1706 01:12 en los criterios que hemos considerado que sean fuerzas políticas que se presentan en todas las circunscripciones y que además estén con una intención de voto en torno al diez por ciento superior

Voz 0194 01:26 lo que Sánchez no hará será someterse a un cara a cara con Pablo Casado el líder del PP reprocha al presidente que rompa con una larga tradición de debates a dos entre los líderes de los dos partidos más votados

Voz 1889 01:36 qué hicieron Aznar con González lo que hizo Rajoy con Zapatero lo que hizo Rajoy con Sánchez resulta que Sánchez tiene miedo a hacerlo conmigo con nosotros porque él sólo quiere hablar de lo que le da la gana de Franco sólo quiere hablar de que no niega los indultos a los separatistas

Voz 0194 02:00 en el Reino Unido Julian Assange pasará su primera noche en la cárcel después de haber sido detenido esta mañana en la embajada adecuado

Voz 5 02:08 juego Austen este mismo unen en la primera ministra bienestar

Voz 0194 02:15 Nuestro la demostración de que nadie está por encima de la ley Estados Unidos pide

Voz 1715 02:19 extradición del fundador de Wikileaks por intentar conseguir

Voz 0194 02:22 claves para acceder a sistemas del Gobierno Pedro

Voz 1715 02:24 sí sistemas que tenían información clasificada el presidente de Ecuador asegura que tiene el compromiso del Reino Unido de no extraditar le a países en los que pueda ser condenado a muerte y Estados Unidos es uno de ellos el abogado de Assange Baltasar Garzón espera que a partir de ahora se vayan sumando las acusaciones

Voz 6 02:39 me imagino que va a sectores del cava o a los cargos que no hay al menos ninguna garantía de que pueda estar asegurada su integridad es claramente una persecución política

Voz 1715 02:55 escucharemos al fiscal de seguridad vial que esta mañana en Hoy por hoy ha detallado su plan para que se pueda acceder al móvil un conductor que ha sufrido un accidente a que me refiero se ha producido un accidente hay que determinar la causa puede ser la disuasión puede ser el móvil ya en este caso las policías mandan un oficio a la juez explicando la necesidad de acudir a los TAD

Voz 0194 03:15 los del móvil a las llamadas el número de ya

Voz 1715 03:18 la actuación de llamar con eso basta ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 03:22 hola buenas tardes pendientes del duelo español en la Europa League a las nueve de la noche Villarreal Valencia ida de cuartos de final así va a terminar la semana europea con el Barça ganando anoche en Manchester y con Messi sano y salvo tan sólo tiene un fuerte golpe en la nariz mientras el Atlético de Madrid va a recurrir los ocho partidos de sanción a Diego Costa tras ser expulsado en el Camp Nou y fuera del fútbol última hora Lidia Valentín acaba de conseguir la medalla de plata en el Campeonato de Europa de Alter

Voz 0194 03:46 la Filippi y tiempo se avecinan días de mucho sol Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 03:49 las tardes a partir de mañana se abre un nuevo escenario meteorológico que se alargará hasta principios de la semana que viene en la mayor parte del país y caracterizado por la presencia del sol la mayor parte de horas temperaturas que cada día que pase serán un poco más altas sobre todo las máximas

Voz 1284 04:04 noche y al empezar las mañanas seguirá haciendo frío

Voz 0978 04:07 en las inmediatas horas todavía algunos chubascos en puntos de montaña sobre todo de la mitad oeste de la península cada vez más débiles también nieve en la vertiente norte de los Pirineos algunos chubascos en el Cantábrico pero insistimos irán desapareciendo todas estas precipitaciones a lo largo de la próxima noche y mañana ya será un día soleado en la mayor parte del país las nubes o nieblas que se vean durante la mañana desaparecerán rápidamente también la sensación de frío cada vez serán más poblaciones a partir de mañana las que superarán los veinte grados de máxima

Voz 1715 04:34 empieza Hora Veinticinco Pedro les vamos a contar lo último del caso de la residencia de la Comunidad de Madrid del grupo Los Nogales que está siendo investigada por el maltrato recibido por algunos de sus residentes ayer lo vimos en los vicios que adelantamos aquí en la SER la Comunidad de Madrid ha abierto dos expedientes que podrían derivar en una multa de decenas de miles de euros en la inhabilitación de directora de leasing

tres millones novecientos ochenta mil oyentes eligen la SER como referencia de la radio en España haciéndonos líderes en todos los programas

Voz 4 06:32 en Hora veinticinco

Voz 1715 06:40 pues mucho me temo que no lo hemos podido evitar esta noche comienza otra campaña electoral

Voz 4 06:47 Elecciones Generales dos mil diecinueve en la Cadena Ser

Voz 1889 06:58 lo que tenemos que hacer es tener muy claro que somos la única alternativa de gobierno que mira al futuro para España que retroceda cuarenta años el poder suficiente para que puedan cambiar de quitarle Iglesias la economía que también quiere defender a los más débiles que aquí

Voz 1715 07:16 bueno pues comienza la campaña de los indecisos o al menos de los que les dicen a los encuestadores que no tienen decidido quién van a votar

Voz 9 07:22 hizo muchos son de hecho la primera fuerza electoral

Voz 1715 07:26 esa va a ser una de las claves de esta campaña que comienza esta noche así que vamos con la primera ronda de las muchas que vendrán estos días el Partido Popular el partido más votado en las pasadas elecciones lanza esta campaña en Madrid en Retiro ahí está Adrián Prado Adrian buenas tardes

Voz 0019 07:41 qué tal Pedro buenas tardes a punto de comenzar este acto en la mítica sala de fiestas Florida Park y de hecho en estos minutos previos el ambiente es ese el de una discoteca

Voz 1284 07:49 con la música a todo volumen y el DJ animando a todos

Voz 0019 07:51 los asistentes unas dos mil personas en el interior de la sala que ahora mismo rodean el escenario a la espera de que aparezcan los protagonistas Pablo Casado su número dos en la lista del PP por Madrid Adolfo Suárez Illana el presidente del Senado Pío García Escudero muchas banderas de España gritos de Casado presidente y ensayos

Voz 1269 08:07 de la ola para recibir al candidato del Partido Popular

Voz 0019 08:10 a la presidencia del Gobierno que como decíamos está a punto de llegar

Voz 1715 08:14 eso suena ya a campaña electoral el presidente del Gobierno elegido a Andalucía es una de las palancas tradicionales de las victorias socialistas allí inicia campaña en un lugar fetiche en Dos Hermanas Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 08:25 buenas tardes dos hermanas será el lugar de las grandes demostraciones de fuerza del PSOE pero hoy Pedro Sánchez está celebrando un acto mediano de algo más de mil quinientas personas en una caseta de feria finalmente no ha ido al lago en el que anunció que iba a pelear por la secretaría general del PSOE pero el alcalde de la ciudad Quico Toscano se ha encargado de recordar ampliamente ese episodio en presencia de sus Ana Díaz y además delante de ella ha hecho un guiño María Jesús Montero de ha dicho que hoy es ministra y que mañana será lo que ella quiera hay quienes la miran como futura sucesora aquí en Andalucía es indudable que flota en el ambiente entre los cargos del partido la división interna en el PSOE pero Susana Díaz sea desgañita diciendo que hay que darle una grandísima mayoría a Pedro Sánchez desde Andalucía el líder socialista se ha subido a la tribuna reivindicando al PSOE andaluz

Voz 0684 09:08 se puede observar perfectamente perfectamente el corazón del socialismo español gracias dos hermanas Sevilla gracias Andalucía denota que hay ganas de votar el próximo veintiocho de abril tenemos ganas de votar tenemos ganas

Voz 1715 09:25 bueno poder hacia una agenda más modesta va a apurar hasta última hora del día para empezar su campaña antes Pablo Iglesias pasará por la televisión Mariela Rubio María buenas tardes

Voz 1450 09:34 a las once y media está anunciada la presencia de Pablo Iglesias en el parque de Las Cruces de Carabanchel distrito popular al sur de la capital Iglesias que habrá participado como dices antes a las nueve y media en una entrevista en televisión estará acompañado en la pegada por su número dos Irene Montero y el líder de Izquierda Unida y cabeza de lista por Málaga Alberto Garzón también en la capital será mañana el primer acto ya de campaña un encuentro de Iglesias con profesionales sanitarios podemos también cierra la campaña en Madrid durante toda esta caravana habrá varios actos en la capital los morados pretenden así afianzar el que sigue siendo su principal bastión ganar terreno de cara a la contienda con Errejón en las autonómicas

Voz 1715 10:06 el líder de Ciudadanos también va a esperar hasta la medianoche para iniciar su campaña antes es Inés Arrimadas la que ha citado a la prensa en Barcelona Pau rumbo Pau buenas tardes buenas tardes nos han citado en un acto en un hotel de Barcelona es un acto informal lo que en arropar conocemos como plazo al aire libre en una terraza de un moderno hotel del XXI roba el distrito de negocios más nuevo de la capital catalana arrimará se está hablando ahora mismo está usando un tono triunfalista se ha felicitado de que el bipartidismo diga esté enterrado ha destacado que supo

Voz 10 10:33 yo esta quince días hacer historia porque Pedro Sánchez paran que salga de la Moncloa y con ello que al separatismo dicho se acabe el chollo esto a la espera de que el partido de el pistoletazo de salida oficial a su campaña tanto a nivel nacional como catalán a nivel español Albert Rivera el presidente del partido a la pegada de carteles en su sede en Madrid en calle Alcalá esta noche y aquí Arrimadas hará lo propio desde este mismo tema

Voz 1715 10:53 gracias para unos queda Vox su lideró hace doblete a esta hora ese partido ha programado un acto en Toledo Llesta Aldo Gómez

Voz 11 11:00 último acto de Santiago Abascal de precampaña ante una legión de fieles aquí en Toledo que cantan viva España o Manolo Escobar cómo estáis escuchando de fondo y abuchean a la pantalla cuando salen los líderes de PSOE Podemos o los líderes catalanes Santiago Abascal va a intervenir tras las palabras del número uno por esta provincia por Toledo Manuel mariscal que es además su jefe de prensa aquí en Castilla La Mancha el partido va a intensificar su campaña durante estos quince días y más a raíz de los datos que hemos conocido del CIS esta semana que les dan como tercera fuerza en esta región conseguirían cuatro diputados sólo por detrás del PSOE y del Partido Popular

Voz 5 11:46 esto es lo que ocurrido hoy la Universidad Autónoma de Barcelona un grupo de juego

Voz 1715 11:49 en ese en actitud poco pacífica

Voz 1889 11:52 he intentado evitar que se celebrara una tunda

Voz 1715 11:54 Mattel que asistía a la candidata del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 12 11:58 lo que aconsejamos que cuando hemos llegado a Un grupo de unos Clinton cincuenta cuentan y Atos totalitarios subvencionados más pijos reaccionarios que pretendía digamos secuestrar la universidad para sus propios fines ideológicos y eso no es aceptable y entonces pretendían hacerlo de manera violenta agrediendo bloqueando la entrada nosotros dijimos que ninguna manera seguimos que íbamos a entrar como era nuestro derecho

Voz 13 12:21 sí en defensa de la democracia

Voz 12 12:24 la libertad de todos

Voz 1715 12:26 bueno pues esto es lo que nos ha dicho en Hora catorce Cayetana Álvarez de Toledo mil PSOE ha decidido que habrá un debate a cinco Pedro Sánchez acepta sentarse a debatir con todos también por tanto con Vox para hacer un medio privado no en la televisión pública que también había propuesto un debate pero a cuatro José María Patiño

Voz 14 12:42 el comité electoral del PSOE ha invocado dos argumentos para este debate y que están todos los partidos que tienen candidatos en todas las provincias superan el diez por ciento en intención de voto nacional según el CIS en aras de esa pluralidad los socialistas también ha rechazado el cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado Felipe Sicilia eso

Voz 1706 13:01 portavoz ahora mismo no tiene una figura aclara que pueda representar el liderazgo de la derecha y ante esa pluralidad entendíamos que lo mejor era un debate a cinco

Voz 14 13:10 casado ha acusado a Sánchez de tener miedo Rivera ha expresado sus ganas de batir a Irene Montero ha reprochado al presidente no ir a la televisión blanca Junta Electoral Central ha tomado una decisión

Voz 1715 13:21 Nos de Instituciones Penitenciarias decidir si permite o no mítines de Esquerra Republicana en las prisiones en las que están encarcelados algunos de sus representantes y la Junta Electoral de Madrid ha decidido abrir expediente sancionador contra el Ayuntamiento de la capital por permitir un acto político en la Plaza Mayor en el que recuerden podemos proyectos sobre

Voz 9 13:41 la una de las fachadas una parte de los papeles de Bárcenas

Voz 1715 13:45 el fin a partir de las nueve vamos a meternos de lleno en las caravanas nos va a acompañar Lluis Orriols para portar un análisis desde el punto de vista de la ciencia política y como índice de lo que vamos a escuchar a partir de las nueve Le hemos pedido Lluis Orriols que nos diga cuáles son para él las tres claves de esta campaña

Voz 15 13:59 esta noche se inicia una campaña electoral con grandes incertidumbres me gustaría destacar tres en primer lugar podrán Izquierda movilizarse a los niveles que auguran las encuestas las elecciones andaluzas parecían mostrar una izquierda les afecta desmovilizados motivada pero el miedo a Vox parece que ha movilizado a la izquierda la segunda incógnita es quién ganará la batalla a la derecha la mayor parte de los indecisos se encuentran en ese espacio y no está claro si será el Partido Popular batalla osera ciudadanos o Vox que en acaben

Voz 1715 14:29 poniéndose y finalmente aunque

Voz 15 14:31 la campaña electoral en los extremos hay una gran incertidumbre sobre la batalla en el centro desde que Ciudadanos han optado para luchar en el espacio la derecha esta vez atendiendo la paz el espacio del centro y desde entonces las encuestas del CIS muestran que el Partido Socialista por primera vez en años es el primer partido en ese espacio esas son para mí las tres batallas que se libran en las próximas semanas

Voz 1715 14:57 pues nada que esto suena a campaña electoral pero más allá de la campaña hoy el día nos deja la detención de uno de los personajes de la historia contemporánea

Voz 16 15:10 bueno Julian Assange ha sido detenido esta mañana en la embajada de Ecuador en Londres seis años después de que entrara allí huyendo del riesgo de ser extraditado

Voz 17 15:19 sobre el comportamiento de seguir Casals Se de Ecuador ha llegado

Voz 18 15:23 a su dimite instaló equipos electrónicos extorsión no permitidos

Voz 1715 15:28 bloqueo las cámaras de seguridad de la de Ecuador

Voz 18 15:31 lunes agredir en al tratado a guardias de las diploma

Voz 1715 15:34 Tica buen lista de justificaciones que ha dado el presidente de Ecuador es larga Lenin Moreno ha dicho que tenía más de un motivo para dejar de ofrecerle protección y asegura además que cuenta con el compromiso británico de no extraditarlo a EEUU eso en todo caso se va a saber más adelante de momento hoy hoy a Sancho ha sido condenado ya por incumplir las condiciones de su libertad vamos a Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 15:59 buenas tardes Jürgen pasa Julian Assange pasará su primera noche fuera de la embajada de Ecuador en la cárcel así allí ha sido conducido tras la vista que ha tenido lugar en el tribunal de Westminster el juez Michael Snow le ha declarado culpable del delito de no haberse entregado a la Justicia como estaba obligado a hacer el veintinueve de junio de mil dos mil doscientos doce violando las condiciones de libertad provisional el juez ha dicho que el comportamiento Sans es el de un narcisista que no es capaz de ir más allá de sus propios intereses Assange podría ser condenado hasta doce meses de cárcel pero el cofundador de Wikileaks sobre él pesa también una petición de las autoridades de Estados Unidos solicitando su extradición se le acusa de piratería informática en asociación con Chelsea Manning el antiguo analista de los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa decenas de miles de documentos secretos salieron a la luz la abogada de Assange Jennifer Robinson ve en esa orden de extradición una agresión a la libertad de toda la prensa

Voz 0194 16:58 es space serán

Voz 19 17:00 o esa esto sienta un precedente peligroso para todos los medios de comunicación y los periodistas en Europa y en todo el mundo este precedente significa que cualquier periodista puede ser extraditado a Estados Unidos por haber publicado información verdadera

Voz 0273 17:15 sobre Estados Unidos pero el ministro de Asuntos Exteriores Jeremy Hunt señala que nadie está por encima de la ley y que Julien Assange no es un héroe la primera vista de esa demanda de extradición ha sido firmada para el dos de mayo

Voz 1715 17:28 bueno por cierto Begoña hoy estamos pendientes de otra cosa aclararon estaba prevista la detención de Assange era la comparecencia de Theresa May en el Parlamento para hablar del acuerdo alcanzado ayer en Bruselas para conceder una prórroga hasta el treinta y uno de octubre o y Theresa May Begoña defendido

Voz 17 17:44 están intentándolo en la búsqueda de ese acuerdo con el

Voz 1715 17:47 ha sido laborista

Voz 0273 17:48 poco nuevo aportó Theresa May en esa comparecencia ha insistido en que espera poder alcanzar la aprobación del acuerdo antes del veintidós de mayo es algo que sólo puede conseguir con la ayuda de los laboristas ir de las conversaciones que están en marcha es como decías para lograr ese compromiso entre Gobierno y oposición sobre el Brexit me ha recordado a la Cámara que el evitar participar en las elecciones europeas está en su mano si esa aprobaciones

Voz 0393 18:10 les tiene lugar ha rechazado la petición

Voz 0273 18:13 diputado euroescéptico conservador Bill cas que en su nombre y en el de otros muchos le ha pedido que dimita email ha despedido el Parlamento por las vacaciones de Pascua hasta el veintitrés de abril pidiendo a los diputados que aprovechen la pausa para reflexionar porque cuando vuelvan habrán de tomar muy rápido grandes decisiones

Voz 1715 18:30 gracias Begoña hasta luego

Voz 4 20:21 hora veinticinco

Voz 1715 20:25 Blanco Francisco día por ejemplo los ecos de la noticia que les contábamos ayer la investigación abierta a tres ex empleados de un centro de mayores de la Comunidad de Madrid del grupo Los Nogales los vídeos que adelantamos en exclusiva eran tremendos eran terribles la Comunidad de Madrid ha abierto dos expedientes ese grupo empresarial que les pueden suponer multas o la inhabilitación de la directora de la residencia Teresa

Voz 1933 20:47 el juicio en el primero se proponen una sanción contra la gestora de la residencia por una cuantía de hasta seiscientos mil euros Además tras comprobar que la dirección del centro había ocultado a la Consejería las denuncias y quejas de los familiares de los residentes va a proponer una inhabilitación de subdirectora para el desempeño de funciones relacionadas con los servicios sociales por un plazo de cinco años en ambos casos estas propuestas estarán supeditadas a la resolución judicial en curso también como consecuencia de la visita realizada por los inspectores esta mañana se va a proponer una multa de setenta y ocho mil euros por una infracción muy grave por desatención ya van

Voz 1 21:22 lo de los usuarios por un servicio que ha provocado una situación de peligro Tour en cientos de municipios de este país se debe escuchar algo parecido a esto

Voz 1715 21:36 municipios con menos de mil habitantes incluso con decenas de habitantes en fin la España vacía datos del padrón que hemos conocido hoy que España supera los cuarenta y siete millones de habitantes por primera vez desde el dos mil trece pero hay comunidades que siguen perdiendo población morir

Voz 0259 21:51 buenas tardes buenas tardes Pedro son cuatro exactamente la que más pierde Castilla y León después Extremadura Asturias y la que menos Galicia Aragón ha ganado por cierto diez mil habitantes pero sigue siendo una de las comunidades con pueblos más vacíos de los ocho mil municipios que hay en España cinco mil tienen menos de mil residentes frente a las sesenta y tres ciudades con más de cien mil la población española creció por tercer año consecutivo somos trescientos mil más este aumento se explica por la llegada de inmigrantes que vuelven a superar los cinco millones y el once por ciento de la población como en el año dos mil catorce cuarenta y dos mil ciudadanos venezolanos se asentaron en España el año pasado y abandonaron su país a causa de la grave crisis humanitaria

Voz 1715 22:36 gracias Mariola las dos Españas la que describe la estadística también la que ha difundido hoy el Banco de España desde dos mil catorce el precio de la vivienda aumentado una media del veintisiete por ciento pero claro Si descendemos al detalle a vivir en Madrid es un reto una pesadilla la viviendas han crecido casi el cincuenta por ciento hacerlo en Extremadura si hablamos en términos de vivienda sería casi una bendición allí ha aumentado un ocho por ciento a las nueve volveremos a los primeros datos de campaña que oficialmente comienza ya saben a medianoche en la cara B vamos a hablar de eso que hace unos años dio nombre a una noche como ésta

Voz 0393 23:12 los carteles hola Pedro hablaremos de todo tipo de carteles pero también de los electorales escucha como explica el consultor político Dani en Esquivel las funciones de un cartel electoral

Voz 23 23:22 tiene que comunicar de manera rápida prevé Play quién es el candidato a ser que sea reconocible y trasmitir además una idea fuerza una idea contundente que convoque a un sector importante desde el engordar

Voz 0393 23:38 carteles míticos también de la publicidad o del cine o portadas de discos que son estos pósters con mensaje informativo publicitario lo vamos a analizar con José María Ribagorda que es coordinador de Diseño Gráfico de la Escuela Superior de Diseño de Madrid a partir de las nueve y media basó menos en la cara B

Voz 1715 23:53 tenemos tertulia claro como cada día hoy hemos convocado a Gonzalo Velasco a Javier Aroca Carmen del Riego Éstas son para ella las claves del día

Voz 0378 24:01 poco se diferencian los mítines que escuchamos ayer de los que escucharemos a partir de las doce de la noche la gran pregunta es si ese cuarenta por ciento y de esos que dan las encuestas podrán decir con lo que se digan campaña qué partido puede resolver mejor los problemas de España mi sensación es que no mi sensación es que la pole crítica hoy más que nunca es espectáculo ya se sabe que en los espectáculos es simplifican los mensajes se dirige uno más al corazón que la cabeza Se trata de despertar los bajos instintos en vez de hacer un debate racional me temo que ni siquiera en ese debate a cinco que habrá se hablará de propuestas es más fácil y quizá más efectivo ir a la frase hecha al Twitter todo por un voto

Voz 1715 24:46 bueno que el comienza la campaña Ike más allá de los prejuicios lo cierto es que vivimos un momento político apasionante

Voz 20 24:53 y nada mejor que vivirlo a través de Hora Veinticinco ocho veinticinco y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:45 cinco Madrid buenas tardes la Junta Electoral Provincial abrió un expediente sancionador al Ayuntamiento de Madrid y a Podemos por la proyección de los

Voz 1284 25:53 papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor Carolina

Voz 0194 25:56 a Gómez buenas tardes qué tal buenas tardes la Junta Electoral Provincial

Voz 0393 25:58 él cree que el Ayuntamiento de Madrid podría haber menoscabado el principio de neutralidad de haber favorecido una opción política al permitir que se use un edificio público en periodo electoral exhibiendo propaganda de un partido cree que esa acción viola el artículo cincuenta de la Ley Electoral la Junta abre además un expediente sancionador a Podemos que es el promotor de esa acción por infringir el artículo cincuenta y tres de la misma ley que prohibe la realización de actos de propaganda electoral desde la convocatoria de elecciones una sección que se haría extensible a varios miembros del partido como Echenique Irene Montero Juan Manuel del Olmo e Isabel Serra por difundir esa campaña a través de las redes sociales el Ayuntamiento de Madrid anuncia un recurso contra esa decisión el Consistorio defiende que no puede hacer un control preventivo de la acción política de los partidos y que su objetivo final es favorecer el uso del espacio público en pro de la salud democrática dicen según la ley las juntas electorales provinciales sólo están autorizadas a poner multas de un máximo de mil doscientos euros

Voz 0194 26:51 el Partido Popular fue quien llevó el recurso ante la Junta Electoral su

Voz 0393 26:54 portavoz en el Ayuntamiento José Luis Martínez Almeida

Voz 0194 26:56 ha reaccionado ya a esta decisión pide explicaciones a la alcaldesa Manuela Carmena

Voz 26 27:00 por tanto es urgente ya que Manuela Carmena de la cara y que no se explican los madrileños cómo es posible que el Ayuntamiento cediera Podemos un espacio tan emblemático como la Plaza Mayor para violar la legislación electoral y por tanto que nos explique cuál es su complicidad con Podemos en esto porque la Junta Electoral ya ha apreciado indicios claros precisamente de la infracción de esa normativa

Voz 0194 27:21 situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 27 27:26 buenas tardes a esta hora especialmente atentos de un accidente en la M cuarenta en la zona de Cuatrovientos que está generando retenciones importantes en sentido la carretera de Toledo la A42 también continúa complicada la entrada a la capital por la A uno hasta Nudo de Manoteras

Voz 0194 27:42 en la A6 en Majadahonda de salida encontrada

Voz 27 27:45 retenciones en la A tres a la altura de Rivas

Voz 17 27:51 hace cinco mil años en la Edad del Cobre se consagró en Europa la costumbre de introducir en las tumbas de los jefes junto a sus lujosas pertenencias una original cerámica Gil vaso campan informe con la que se brindaba por el difunto el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares de lo muestra en la exposición un brindis

Voz 1284 28:08 el príncipe trata gratuita Comunitat de Madrid

Voz 5 28:12 me llevo el coche si al centro sí seguro que sí

Voz 25 28:18 en Madrid central tiene setenta aparcamientos y seis mil plazas para dejar tu coche vidas de multas de etiquetas B o C puedes venir sin problemas porque ya estás cumpliendo con la normativa municipal aparcamientos de Madrid

Voz 1 28:30 sí en Madrid entramos todos

Voz 0393 28:33 ocho hoy veintiocho sobre los malos tratos ancianos en la residencia de Los Nogales de Hortaleza la Comunidad de Madrid ha abierto dos expedientes administrativos pero no hará nada más no va a tomar ninguna decisión iba a romper el concierto con la residencia hasta que se pronuncien los tribunales una vez judicializado el caso desde la Comunidad insisten en que no tenían constancia de lo ocurrido tampoco la empresa que asegura que se trata de un caso aislado José Manuel Rodríguez ex subdirector del grupo Los Nogales

Voz 28 28:58 dentro de las habitaciones eh no no sabemos nunca lo que puede ocurrir lo mismo que tú si tienes una persona cuidando a los hijos en casa e ir te vas a nosotros nos ha sorprendido

Voz 0393 29:07 lo tenemos la oposición va más allá y habla de un problema generalizado de falta de recursos en las residencias el diputado de Podemos Raúl Camargo explicaba la SER que las inspecciones que se hacen en esos centros son insuficientes

Voz 29 29:18 no son suficientes y de hecho en la mayoría de los casos las empresas saben cuándo va a ir al inspector o la inspectora que por tanto tienen todo dispuesto para que en ese día pues no haya ningún fallo esté todo perfectamente orquestado y programado no se puedan comprobar los grandes a las grandes carencias que tienen

Voz 0194 29:39 la residencia llegamos a las ocho y media con catorce grados en el centro de Madrid hasta mañana

Voz 4 29:53 hora veinticinco Madrid

Voz 30 30:04 hubo veinticinco Deportes

Voz 29 30:07 el look

Voz 1914 30:12 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros lo que está dando de sí este jueves once de abril día que cuenta con un trío importante de nombres propios el primero Leo Messi que esta tarde ha sido examinado por el golpe que sufrió la nariz anoche en Old Trafford según el Barça de nada excepto eso un fuerte golpe en la nariz el segundos Diego Costa sancionado con ocho partidos tras ser expulsado en el Camp Nou el Atlético barre

Voz 0194 30:36 la sanción pero con pocas esperanzas Enric

Voz 1914 30:39 qué Cerezo presidente del club colchonero

Voz 31 30:41 que fueran tantos partidos pero eso no es justificable porque un insulto nunca justificado otros a recurriremos que vamos a ver si nos dan la cautelar ya que lo que pasa es un momento difícil para él pero no porque se vaya contiene no vaya a les porque es una sanción fuerte de todas las maneras enough por defender al jugador todos a Aubisque en un momento determinado se pueden decir cualquier cosa que no significa para nada lo que dice la palabra lo que dice la frase

Voz 1914 31:06 completa este trío Paul Pogba cada vez más cerca de la órbita del Real Madrid el francés sonríe mientras regatea las preguntas y sus posibles futuros compañeros le abren la puerta como Casemiro

Voz 1284 31:16 me gustaría jugar contra el Barça en un partido como un clásico por ejemplo siempre lindo de de juega con con un equipo como Barcelona clásico te gustaría jugar contra el Barça aún clases

Voz 0336 31:25 a lo mejor es eso que porque lo edito se viene el Madrid será muy bienvenido que como jugador pero vaya no está en el Real Madrid

Voz 1914 31:36 Messi Costa Hypo va a nombres del día pero ahora mismo la noticia es un derbi de la Comunidad Valenciana en versión continental en menos de media hora primer asalto entre Villarreal y Valencia en busca de un billete para las semifinales de la Europa League nos vamos al estadio de la cerámica Carlos Martínez Ximo más mano Xavi Isidro muy buenas

Voz 1269 31:52 hola a Sonia qué tal muy buenas desde el Estado de la cerámica donde ahora mismo salta a calentar el Villarreal desde hace ya algunos minutos están calentando los jugadores del Valencia son dos equipos que todavía tienen mucho por lo que pelear en Liga con objetivos completamente opuestos pero con siete jornadas por delante en las que conseguirlos el Valencia evidentemente pelear por el cuarto puesto y el Villarreal mantenerse en Primera División pero los dos hacen un paréntesis porque en ambos vestuarios ilusiona muy mucho el partido la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League porque evidentemente hay un título en juego y tiene un premio añadido que es el de poder jugar la Champions el que lo gane la próxima temporada hace quince años se enfrentaron también en competición europea en dos mil cuatro fueron semifinales no cuartos de final de la Copa de la UEFA pasó el Valencia la final un pitbull lo que luego consiguió después de empatar a cero aquí en el estadio de la cerámica ganar uno cero en Mestalla cómodo

Voz 1284 32:48 digo están los equipos ya sobre el césped vamos a conocerla

Voz 1269 32:50 novedades empezando por los locales Xavi Isidro qué tal muy buenas al Carlos muy buenas bueno pues presenta seis cambios el Villarreal con respecto al último partido en Sevilla dudas en el sistema pero en principio el once sería el formado por Andrés Fernandez en portería Quintanilla Víctor Ruiz Álvaro y Mario en defensa con Cazorla Cáceres por delante centro del campo para Fornells Ivo raíz Samu arriba Gerar Moreno así que caía rotaciones pero no tampoco masivas en el Villarreal vamos a conocer cuántas hay en el Valencia de Marcelino Ximo más mano qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas perdemos que Marcelino se presenta aquí sin cinco de sus jugadores dos lesionados con dos Vie Jaume este último por enfermedad del sancionado Carlos Soler is sobrino y la todo lo tendrán que ver desde casa o desde el palco sin vestirse vuelven Pizzi Nico qué Elena la convocatoria pero directos al banquillo porque ninguno de los dos son titulares esas son las novedades principales el once por el que apuesta Marcelino en su regreso a la cerámica ahora con el Valencia neto bajo palos los ojo repite Roncaglia en el lateral derecho calla en el izquierdo cara Gabriel pareja de centrales Parejo IVAs la otra novedad medio centro más no Waco que leen en el doble pivote con Ferrán Torres en la derecha con quédese la izquierda la dupla atacante de lujo la de gala rock trigo Gameiro no hay demasiada gente todavía en el estadio de la cerámica pero se espera que haya un casi lleno mil cuatrocientos de los espectadores que estarán aquí presentes vienen desde Valencia para apoyar al conjunto de Marcelino García Toral

Voz 1914 34:18 pues desde las nueve en las emisoras de ser más las aplicaciones de la serie carros en el móvil y en Cadena Ser punto com Carrusel deportivo con Dani Garrido y todo el equipo con Carlos con Ximo con Xavi todo lo que suceda en este Villarreal Valencia y en el resto de cruces que hay un buen cartel de partidos José Antonio

Voz 1284 34:33 sí porque tenemos un choque que realmente estelar lo juegan Arsenal y Nápoles en el Emirates es la eliminatoria más llamativa con españoles además en ambos conjuntos lo Juan Monreal en los locales y Callejón y Fabian en los italianos y además de ser un buen partido sí que es verdad que en estas rondas de Europa League los choques suelen ser bastante abiertos además se juega en Lisboa el Benfica Eintracht de Frankfurt en pro del Slavia Chelsea con los ingleses están Kepa Azpilicueta Marcos Alonso y Pedro todos

Voz 9 34:56 yo Sonia que son titulares

Voz 1914 35:01 y no nos olvidamos de una de las estrellas del deporte español Lidia Valentín que acaba de conseguir la medalla de plata en el Campeonato de Europa un kilo le ha dejado sin el quinto título continental pero mérito para Valentín que sólo se ha bajado del podio continental en una ocasión desde dos mil siete Además ya comenzado el torneo con más prestigio del Circuito de Golf el Masters de Augusta hemos vivido la cuarta etapa en la Vuelta al País Vasco con victoria para el alemán Zack Mann que además encabeza la general este fin de semana vuelve el Mundial de Fórmula uno y también el Mundial de Motociclismo menú muy completo que vamos a ampliar desde ahora y hasta las nueve de la noche pero el aperitivo de uno cambia son buenos

Voz 9 35:34 los mensajes en el whatsapp de Hora veinticinco Deportes

Voz 32 35:38 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 33 35:54 puro los periodistas atléticos están más indignados cuando los árbitros se equivocan a favor del Madrid que cuando les perjudican a ellos frente al Barcelona

Voz 34 36:07 es alucinante y dos

Voz 33 36:10 el milagro de la Champions de repente ya no hay equipos pequeños bandas hermanitas de la caridad ni nada por el estilo yeso qué ha pasado con a diferencia de otras ediciones pues que no juega el Real Madrid señoras y señores es a la diferencia así que haceros lo mirar

Voz 32 36:28 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1914 36:39 pasan treinta y seis minutos de las ocho de la tarde ocho partidos de sanción para Diego Costa su expulsión en el Camp Nou perjudicó a su equipo contra el Barça pero ahora va a ser bastante peor porque se quedan sin el delantero durante mucho tiempo aunque el Atlético va a recurrir Pedro Fullana hola hola

Voz 35 36:53 hola muy buenas y ocho partidos porque son dos sanciones diferentes como ha informado este mediodía la Cadena SER cuatro partidos por el insulto otros cuatro por agarrar al colegiado por tanto Se acabó la temporada para Diego Costa el Atlético va a recurrir al Comité de Apelación tiene diez días hábiles para hacerlo aunque lo va a hacer con pocas esperanzas y su compañero de vestuario Thomas cree que puede que le fallan las formas al delantero brasileño pero la sanción dice es excesiva

Voz 36 37:17 para mí yo pienso que es demasiado no porque en un partido así que no se expuso a uno y luego un compañero que nos ayudan mucho le cae ocho partidos bueno espero que intentan hablar con ellos si la estancia depende de la ocasión aquí con quién está delante cada uno ahí su forma de hacer la cosas a lo mejor no lo ha hecho bien pero demasiado partido para él para todo el equipo

Voz 1914 37:45 Diego Costa no volver a jugar con el Atlético esta temporada según Manuel Esteban Ny esta temporada ni la que viene y la siguiente lo mantienes Manolete muy buenas

Voz 1372 37:53 por supuesto con los mantengo porque no sólo ha sentado mal a las oficinas sino también al vestuario y a la gente que tiene que ver con el Atlético ya el Atlético está buscando relevo ahí está ahí está ahí sin es P está hasta Lewandowski idean prometido a Simeone que le van a tener un importante no se olvidó otra cosa el balance de Diego Costa de este año es absolutamente lamentable a jugar solamente el veintiocho por ciento de los partidos alegan problemas físicos y en Liga solamente ha conseguido tres goles cero patatero

Voz 1914 38:27 con todo gracias Manuel la sanción a Diego Costa no es la única preocupación de Simeone porque Pedro Fullana casi no tiene jugadores para el partido contra el Celta

Voz 35 38:34 no de hecho hasta ahora tiene once jugadores de campo en la primera plantilla porque Godín no ha entrenado hoy por unas molestias musculares y es duda para el partido del sábado sólo tiene ven como central Montero va a jugar junto al argentino

Voz 1284 38:45 sino se recupera a Godín recordamos que Thomas y Jiménez son baja por sanción al margen de Diego Costa que le Mari Savic son baja por lesión y la noticia positivas que Morata realizado una parte el entrenamiento y con el equipo y eso hace que al menos sean optimistas

Voz 1914 38:58 para que llegue al encuentro en Sharm el Atlético se dejó sus opciones al título de Liga contra el Barça gracias Pedro el equipo azulgrana sigue teniendo todos los frentes abiertos y además lo de Messi se ha quedado en nada Adriá Albets

Voz 1284 39:08 sí qué tal Sonia muy buenas los médicos del Barça le han hecho pruebas esta tarde y han visto que no tiene nada más allá de un hematoma como consecuencia del golpe que le dio es Molin en la cara y que le provocó alguna herida en la nariz y también en el ojo esta tarde no ha entrenado con sus compañeros pero mañana sí estará disponible aunque es más que probable que Valverde le dé descanso el sábado tampoco viajará a Huesca porque está sancionado Luis Suárez que ayer acabó muy cansado en Old Trafford se retiró cojeando al final del partido ya esta tarde ha hecho recuperación en el gimnasio así que bueno le vendrá bien el descanso al delantero uruguayo está sancionado también Piqué is espera que Valverde haga bastantes rotaciones el sábado pensando en la vuelta del martes frente al Manchester United en el Camp Nou

Voz 1914 39:49 por cierto Adrià que hay un nombre que une Manchester United y Barça y no precisamente por ese cruce de Champions

Voz 1284 39:54 el de Juan Mata porque su padre que es también su representante estuvo hace unos días en las oficinas del Camp Nou reunido con representantes del Barça para hablar del futuro del jugador el Barça le considera un jugador interesante a Valverde le gusta y además llegaría gratis porque acaba contrato en junio P pero fuentes del club reconocen que no es una opción prioritaria simplemente un perfil de jugador interesante de hecho antes de ayer estuvimos con su padre en el larguero desde Manchester reconocía que tiene varias propuestas de futuro pero insinuaba que su hijo está muy contento en el United

Voz 1914 40:29 veremos qué pasa con el futuro de Juan Mata gracias Adriá ha devuelto a la Champions terminados ya los partidos de ida ventajas para Barça Juventus Liverpool y Tottenham pero todo depende de lo que pase la semana que viene duro

Voz 1621 40:39 sí que va a ser en Barcelona estudian el martes en Manchester y Oporto el miércoles donde encontramos a los semifinalistas estas campeón para la próxima semana la ventaja más clara es la el Liverpool que ganó al Oporto y luego ventaja corta una cero el Tottenham ante el City para estrenar el nuevo campo y el empate a uno de Ajax Juventus con esa tanto de cabeza de Cristiano Ronaldo el portugués siempre vivo a partir de cuartos de esta competición cuarenta y uno goles ha marcado a partir de esta ronda y la nota negativa a estos cuartos lo encontramos ayer en Holanda ciento veinte ultras italianos detenidos en el centro de Amsterdam hubo altercados en la zona del Estadi en definitiva tiene pinta que en el partido de vuelta va a haber un montón de contra

Voz 5 41:13 Coppola seguro que lo hay porque cuando haces

Voz 1914 41:16 al de intervenir pues hacen falta esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de el Estado gracias duro gran ausentes del actual campeón de la competición el Real Madrid tienen vientos de cambio después de una temporada que todos reconocen como bastante mala incluidos los propios futbolistas Javier Herráez muy buenas

Voz 1621 41:31 qué tal sueñas así Casemiro el brasileño que tiene cuatro Champions joven todavía no llega a los veintiséis años Veintisiete el brasileño que hoy en un acto publicitario ha estado la verdad que pues muy reflexivo con lo que ha sido el pasado y el presente del club dice que el equipo volverá que esto es el Real Madrid hemos escuchado ya fermento hablando de Pogba que si viene se va a recibir con los brazos abiertos pero que evidentemente no quiero hablar de un jugador que no es del Real Madrid el equipo de Zidane lo va a intentar evidentemente con el francés también ha hablado de Neymar que no es el caso porque lo de Neymar y lo de Marbella hemos contado que no que este verano toca así que vamos a escuchar lo que he hecho Casemiro de la plantilla que está evidentemente bueno pues

Voz 1284 42:09 preocupado porque el equipo ha conseguido los objetivos pero saca evidentemente la cara por sus compañeros

Voz 0336 42:14 los que han fallado este año fueron los mismos que ha ganado entonces entonces que siempre fichaje te grandísimos jugadores mil quinientos pero los jugadores que tenemos somos todos muy buenos los que ya hemos ganado fueron los memos que hemos fallado este ahí entonces aquí estamos todos Si aquí pensamos como todos

Voz 1914 42:32 Casemiro defendiendo a sus compañeros después de una temporada muy irregular en el Real Madrid en un minuto seguimos con más

Voz 1914 43:47 el sábado comienza la jornada treinta y dos de Liga en Primera hay sin duda el partido con más pasión va a ser el derbi Sevilla Betis pasado mañana en el Sánchez Pizjuán la temperatura va subiendo la ciudad hispalense porque además Santi Ortega hay mucho en juego

Voz 1284 44:00 Che muchísimo en juego el Sevilla busca la Champions europeo y el Sevilla convoca mañana a sus aficionados a las seis de la tarde en el Sánchez Pizjuán entrenamiento a puertas abiertas para los seguidores el Betis tenía previsto hacer lo mismo pero las primeras cofradías de Semana Santa una en el barrio de Heliópolis donde está el Villamarín parece que lo va a impedir por seguridad en lo deportivo el Sevilla Banega hay Andrés Silva no han estado en el entreno el argentino no parece que faltará al partido ya veremos el portugués y en el Betis Canale sigue sin entrenar se hace difícil afirmar que llegará al encuentro su ausencia abre opciones en el once no sólo tenemos un derbi el sábado por cierto otro toda la mañana el femenino el partido entre Betis y el Sevilla la una en el Villamarín con veinte mil entradas a día de hoy vendida ya

Voz 1914 44:44 el tsunami del fútbol femenino que parece no hay quien pare ya pero en lo que se refiere al fútbol masculino la lucha por Europa en la permanencia van a ser los dos ejes sobre los que gire esta recta final de campaña ahora mismo el Getafe es el mejor colocado en la carrera por la Champions iban Álvarez siete jornadas consecutivas

Voz 0034 44:59 lleva el equipo azulón en la cuarta posición el Getafe que juega el domingo en Valladolid dos equipos Pucela y jeta que acumulan varias decepciones durante la temporada con el bar sobre el vídeo arbitraje precisamente atención al mensaje que envía el presidente del Getafe Ángel Torres

Voz 0185 45:12 el arbitro hay que protegen letrero que tenemos buenos árbitros en España posiblemente a los mejores de Europa pero tienen que dedicarse a arbitrar el bar a otro agente que especializar que que educar que la ley

Voz 4 45:25 curso ISIS equivocan Lino sirven

Voz 0185 45:27 despedirle lleva un árbitro no le puedes despedir yo creo que eso hay que corregirlo