Hora 25 (11/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:18 esto ya no tiene marcha atrás en tres horas comienza la campaña de las elecciones generales del próximo veintiocho de abril comienza oficialmente porque hace semanas que la vida política de nuestro país transcurre en clave electoral la campaña arranca con la tradicional pegada de carteles de los candidatos a medianoche pero hasta ahora ya ya actos en marcha ibamos abrir en los próximos minutos la primera ronda electoral de estas generales en Hora Veinticinco antes otras noticias de este jueves Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches empezando con dos novedades de la tarde relacionadas con la selección en las

Voz 1667 00:47 Junta Electoral Provincial de Madrid ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento y contra Podemos por la proyección de los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor el pasado fin de semana en Televisión Española su Consejo de Informativos considera un desprecio que Pedro Sánchez rechace participar en un debate en la tele pública

Voz 0194 01:04 Julian Assange en prisión tras su detención en Londres

Voz 1667 01:06 hoy pasará su primera noche en la cárcel tras su detención esta mañana a petición de EEUU Washington le acusa de conspirar junto a la ex soldado Chelsea Manning para conseguir información sensible norteamericanas su abogada

Voz 3 01:18 ese Chencho space o me iría

Voz 1667 01:22 cada asegura que la detención del fundador de Wikileaks es un peligroso precedente para la prensa mundial

Voz 0194 01:27 dos expedientes al centro Los Nogales lo sobre las

Voz 1667 01:29 comunidad de Madrid tras las pruebas de malos tratos a los ancianos internos que ayer les avanzamos aquí en la Cadena Ser los responsables de la empresa insisten en que estamos ante un caso aislado

Voz 0194 01:39 la Unión Europea pide un cese de las hostilidades en Libia

Voz 1667 01:42 reclama que las tropas lideradas por el general Jalifa captar terminen con su ofensiva por el control de Trípoli lo pide la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini que esta tarde se ha reunido con Francia e Italia en busca de soluciones a la escalada bélica en él

Voz 0194 01:56 la tensión también en Sudán tras la caída de uno de los mayores genocidas de la

Voz 1667 02:00 esto es Omar al Bashir responsable de masacres como la de Darfur llevaban el poder más de treinta años hasta hoy que el Ejército la detenido y le ha apartado de la presidencia miles de personas se han echado a la calle sospechan que es un autogolpe para que los soldados sigan en la preside

Voz 0194 03:08 y la será van a esta hora novedades sobre la ópera

Marcelo nueve y cinco minutos de la noche ocho y cinco en Canarias abrimos tiempo de información y tiempo de tertulia en Hora Veinticinco hoy nos acompañan Carmen del Riego buenas noches muy buena Nacho Gonzalo Velasco buenas noches buenas noches Javier Aroca buenas noches con ellos con Pedro Blanco en la mesa de producción ponemos en marcha una nueva campaña electoral

Voz 3 05:23 Elecciones Generales dos mil diecinueve en Cadena SER

Voz 0194 05:29 ya están en posición los compañeros que nos van a contar desde esta noche cada una de las caravanas de los partidos están a punto de comenzar recorrido como manda la tradición con la tradicional pegada de carteles

Voz 1667 05:39 comienza oficialmente la carrera por el voto indeciso que supera el cuarenta por ciento Si atendemos los datos de la encuesta del CIS publicada anteayer una campaña Se prevé marcada por la crisis en Cataluña aunque este tema ha cedido protagonismo en los últimos días a otros asuntos algunos más sociales como el aborto o la eutanasia otros polémicos como las cloacas del Estado que denuncia podemos el reparto de escaños nos dan un Congreso más fragmentado que el actual y a partir de ahí comenzará el cortejo de los pactos después del veintiocho de abril

Voz 0194 06:09 de momento estamos en el arranque de la campaña que vamos a analizar también con el politólogo Lluis Orriols muy buenas noches antes te escuchaban las claves a las ocho de la tarde con Pedro Blanco que otros factores definen esta campaña respecto a las anteriores

Voz 10 06:22 bien a estos últimos días sobre el elevado número de indecisos ciertamente hay muchos indecisos pero no es el dato yo creo más excepcional de estas elecciones de hecho el número de indecisos que muestra el CIS no dista mucho del que es de los que había en dos mil quince y son digamos los propios de un momento donde hay nuevos partidos y por tanto hay mayor incertidumbre entre los votantes sobre qué partidos viable que partidos votarle en cada una de las circunscripciones no yo creo que el elemento esto es realmente singular de estas elecciones es entre los votantes que tienen su voto decidido porque lo no no lo tienen tan decidido como antes es decir quiénes dicen en las encuestas yo voy a votar a un partido

Voz 0194 07:04 pueden cambiar de opinión y cambiar y eso lucirse bien

Voz 10 07:07 no se ve muy fácilmente porque se les pregunta con qué probabilidad tiene usted de votar este partido que me ha dicho usted eh que que va a votarle no isla probabilidad no es tan alta en el caso de Ciudadanos y lo más importante Se ven a los rivales como partidos atractivos es decir un votante del Partido Popular de atractivo al de ciudadanos y viceversa

Voz 0194 07:24 de condicionar el cambio la campaña lo que escuchen en la campaña lo que vean en la campaña

Voz 10 07:28 sin duda sin duda Pin piensa que en la campaña habrá habrá momentos de información donde será muy seguidos por por gente es decir la la información política está muy presente usted particularmente presente entre entre la ciudadanía importante cuestiones como un debate electoral y eventos no esperados de campaña electoral puede mover algunos algunos votantes sin duda

Voz 0194 07:52 vamos también a la jefa de política de la Cadena SER Nieves Goicoechea buenas noches

Voz 1468 07:55 qué tal buenas noches dirías tú que define esta campaña Nieves

Voz 0194 07:57 bueno yo no sé si contradecir de ya iba a decir también eso

Voz 1468 08:00 la indecisión o la indefinición en el ciclo llaman los indefinidos no porque hay muchos ciudadanos que quieren participar hay mucha gente casi ochenta por ciento que quiere ir a votar y el CIS dice que de ellos y bueno pues hay gente que duda por ejemplo sobre el partido que dudan Ciudadanos es sobre el que más dudan algunos del PP no sabe si irse a ciudadanos algunos del PSOE no saben si votar a ciudadano Nos hay una decisión sobre ciudadanos quizá porque ya dijo Alves Rivera no que nunca hará presidenta Pedro Sánchez Sánchez que llega esta campaña más de presidente que lo es que de candidato que también lo es porque Sánchez está planteando una campaña activa muy activa hasta con mítines casi dos veces al día pero sin insultos con mucho recorrido provincial Ángels un tercio de los escaños del Congreso se juegan en provincias de cinco o menos diputados la brecha llega dividida tres partidos se disputan el voto conservador ciudadanos PP y el emergente Vox que llena recintos y aledaños en los que Abascal a veces habla con un megáfono a los que no no pudieron entrar como hemos visto en Zaragoza como hemos visto también en Córdoba el juicio del Profés no está determinando esta campaña a pesar de que lo vimos bueno a veces lo dijimos muchas veces pero el fracaso del proceso independentista será más rentable quizá para Esquerra que para el partido de Puigdemont que puede acabar diezmado en el Parlamento con cuatro escaños y luego el PNV que puede resultar clave en el tablero de los pactos para completar o bien un acuerdo estable PSOE Unidas Podemos con PNV o bien el casi innombrable ahora PSOE Ciudadanos con PNV Pablo Iglesias intenta recuperar vigor anunciando las cloacas tenemos a cinco líderes Ángels ninguna mujer todos hombres con marcado perfil masculino en la carrera al veintiocho de abril pues vamos allá primera ronda de esta campaña que abrimos con el PSOE

Voz 0194 09:36 Pedro Sánchez vuelve al mismo lugar

Voz 1667 09:39 empezó su segunda vida política

Voz 11 09:41 en Sevilla en el corazón del socialismo andaluz desde el corazón del socialismo español quiero anunciarnos a toda la militancia que seré vuestro candidato a la secretaría general

Voz 1667 09:51 hace dos años en Dos Hermanas anunció su candidatura a liderar el PSOE esta noche también en Dos Hermanas arranca su campaña para quedarse en Moncloa

Voz 0194 09:58 ya ya está ya Inma Carretero Inma buenas noches qué tal buen

Voz 0806 10:01 anoche la pegada de carteles es más tarde a partir del

Voz 0194 10:03 las once de la noche como en el caso del resto de partidos pero el candidato socialista ya ha presidido alguna

Voz 0806 10:07 tú de nuevo junto a Susana Díaz si en un lugar muy significativo para Pedro Sánchez como hemos oído pero también para el PSOE lo ha recordado Susana Díaz aquí se han celebrado grandes mítines en el velódromo que precedieron las victorias de Felipe González de Zapatero pero la verdad es que hoy hemos asistido a un acto mediano unas mil quinientas personas en una caseta de feria en un ambiente festivo pero entre los cuadros socialistas en las conversaciones era inevitable la referencia a la división interna del PSOE el propio alcalde de Dos Hermanas delante de Susana Díaz ha hecho un guiño a María Jesús Montero como el líder de Futuro le ha dicho que será lo que ella quiera vía haya quedado eso Pedro Sánchez ha querido reivindicar al PSOE andaluz como el corazón del socialismo español como ya dijo en su día también cuando se presentó a las primarias ha asegurado que esta campaña es un plebiscito sobre sí mismo ya ha sido aquí donde ha hecho la primera apelación directa de esta campaña a los indecisos

Voz 11 11:03 ya aquellos que han decidido ir a votar y aún no saben a quién votar yo les pido que confíen en el Partido Socialista que confíen el futuro de España en el único proyecto cabal moderado sensato que tiene nuestro país

Voz 0806 11:17 si existe un riesgo evidente de que sume la derecha eso ha dicho Pedro Sánchez en este mitin con anécdota incluida porque un niño la interrumpido para entregarle un dibujo en el que estaban todos los candidatos

Voz 0194 11:28 entonces se va a esforzar más Inma al PSOE para garantizarse

Voz 0806 11:32 una cómoda victoria pues como el objetivo son los indecisos dicen que están sobre todo en las zonas urbanas así que va a ser ahí donde va a centrar la campaña hay dos veces a Cataluña dos veces a Valencia y también volverá a Andalucía realmente en el PSOE dicen que la verdadera campaña va a ser después de Semana Santa pero en total va a recorrer más de quince mil kilómetros tiene previstos una veintena de actos públicos yp presencia muy medida en televisión sin apariciones arriesgadas como en anteriores campañas ahora Pedro Sánchez va por delante por primera vez en las en las encuestas desde dos mil ocho no quiere pisar charcos quiere una campaña muy presidencial ir movilizando sobre todo azuzando el miedo a que gobierne la derecha

Voz 0194 12:12 gracias Inma luego hablamos gracias hasta luego el Partido Popular en cambio se ha quedado en Madrid los

Voz 1667 12:17 debates sobre el aborto o la eutanasia y ayer mismo el Salario Mínimo Interprofesional han acorralado a su candidato Pablo Casado emprende esta noche un viaje de quince mil kilómetros para intentar evitar que nadie más se vaya del PP

Voz 0194 12:31 en la caravana azul Adrián Prado buenas noches

Voz 0019 12:33 qué tal Ángels buenas noches el candidato elegido una mítica

Voz 0194 12:36 sala de fiestas el Florida Park de Madrid a los que tenemos una darnos una mucho para empezar oficialmente su campaña

Voz 0019 12:42 si hace unos minutos ha terminado el discurso de Casado ahora mismo saluda a muchos de los dos mil asistentes a esta discoteca en la que suena ahora mismo la música pues de manera bastante atronadora sigue líder de PP arrancar su intervención repasando los puntos más destacados del programa del Partido Popular la solución dice para afrontar los retos que ahora mismo tiene España ya los que sólo el PP puede dar una respuesta estamos en una encrucijada en la que nuestro partido es más necesario que nunca una encrucijada en la que nuestro partido es al final ese rompeolas que va a poner freno a una deriva secesionista ya una posible nueva recesión que viene por delante estamos aquí asegura Casado porque Pedro Sánchez ha pactado con Bildu porque no sacó adelante los presupuestos que brindaban su negociación con los comunistas de Podemos pretendían traer unas cuentas ruinosas ha dicho y el PP está aquí para volver a recuperar la nación abierta que lo que quiere es que a la gente le vaya bien en el PP antes de entrar a la sala se dirigió unas quinientas personas que se han quedado fuera asegurando que hoy aquí comienza todo el nuevo futuro de España eso siente protestas de un grupo de integrantes de la Plataforma de Afectados por Leko

Voz 0194 13:48 qué objetivos se han marcado los populares frente a la fuerte caída que auguran las encuestas

Voz 0019 13:53 bueno pues casado va a seguir apelando a que se concentre el voto de la derecha para evitar que Sánchez de repita en La Moncloa al ha vuelto a decir esta noche si se quiere evitar eso no se puede dividir el voto un mensaje que va a centrar buena parte de la campaña y que quiere que también surta efecto en las grandes ciudades hasta ahora siempre se dirigía a las circunscripciones más pequeñas buena parte de los esfuerzos como decía Inma con el PSOE a la campaña van a estar destinados a convencer al votante indeciso se apuesta por hablar más de economía por ejemplo porque los populares son un referente y creen que eso puede ayudar a decantar el voto y Angeles también habrá apelaciones al votante de Vox ayer mismo escuchábamos a Casado decir que un votante de Vox no tiene ninguna razón para no confiar en el PP se quiere recuperar ese voto perdido Nos dicen en el PP fruto el descontento surgido durante la etapa de Mariano Rajoy que ahora mismo aquí Ángels la fiesta contó

Voz 0194 14:39 no pues luego volveremos contigo gracias Adrian hasta una pista de Pablo Morán para que la gente sepa de qué hablamos cuando hablamos de los Florida par el Florida parques

Voz 3 14:48 donde Lola Flores perdió el pendiente en una actuación mira

Voz 0194 14:52 ahora seguro que todo el mundo ya sabe lo que es lo que es el que el Florida

Voz 1667 14:55 Carmen por lo menos sí ocurrió al PSOE

Voz 0194 14:57 el PP parece que la hegemonía de la izquierda está en manos del Partido Socialista cuál es el reto del Partido Popular de Pablo Casado

Voz 10 15:05 bueno el Partido Popular yo creo que partía en una precampaña con una situación ciertamente ventajosa teniendo en cuenta de que ya había digamos caído muchísimo durante el dos mil dieciocho no pero partíamos con un potencial de crecida durante las semanas de precampaña y campaña electoral muy grande porque porque tenía a sus votantes muy convencidos es decir era el partido que más con un voto más seguro entre sus propios entre quienes declaraban votar este partido iba tenías su principal rival queda ciudadanos con un voto a muy poco decidido cuya principal alternativa ciudadanos era era al Partido Popular por tanto tenía un margen de crecida importante de votantes eh que se habían pasado durante el dos mil dieciocho a Ciudadanos porque podían otra vez volverá al Partido Popular se hacían bien las cosas eso es lo que nos decían los datos en enero sin embargo vemos a un Partido Popular yo creo que estancado no digamos no siendo capaz de de digamos aprovechar este este potencial de crecida iremos aún ciudadanos que era yo creo que el partido que uno de los partidos que que más difícil tenía esta campaña electoral que de momento va aguantando viento digamos aunque tenía más dificultades de retener a sus votantes de momento los está reteniendo

Voz 0194 16:20 según las encuestas pido un primer titular también a los tertulianos que en esta campaña que arranca le pedíamos antes las claves a a Orriols las claves también a Nieves Goicoechea han empezado estaba siguiendo Carmen el acto de de de Pablo Casado del partido en el Florida Park con los oyentes que no tiene nada que ver con el Florida Park que nosotros claro nosotros conocíamos donde pendiente de está ahora super moderno ya es una discoteca de moda donde crees que está la clave de estas elecciones

Voz 8 16:46 eh

Voz 0378 16:47 en casa en Casado Casado yo creo que es el enemigo de sí mismo ir de él y de lo que haga dependerá que pueda salvar los muebles no hablo de gobernar que parece que que está claro sí puede gobernar que Sánchez va a gobernar dependiendo de con quién pero casado yo creo que depende de sí mismo es en estos momentos es su peor enemigo después de las elecciones habrá mucho que decir sobre el Aroca

Voz 0860 17:20 hombre yo creo que la característica de de estas elecciones que no que no lo haya habido ante pero que en esta vez se ve como actualidad es el enfrentamiento entre bloques yo creo que incluso la las posibles fluctuaciones que se puedan producir a producir dentro de los bloques eso sea hay una dinámica entre el PSOE y Podemos en principio favorable al Partido Socialista y hay otra dinámica dentro de bloquear la brecha en principio favorable a Podemos a perdón al PP pero muy disputado yo en cualquier caso no creo digo por por contestar a la pregunta inicial yo no creo que haya tan tanto voto sin decidir

Voz 0378 18:02 yo creo que hay tanto tanto votos sin confesar no

Voz 0860 18:05 siquiera eso yo creo que si las encuestas tuviera omiten que sea llamar a ganas de votar a lo mejor me La Geria un poquito más de las que me las creo quiero decir con esto yo creo que la gente lo que no está decidida es si si a votar o no pero si fueran a votar sí sabría lo que quieren votar no es esa la clave de este asunto por tanto los like lo bloque lo que están diciendo mire usted vaya usted a Bogotá excelente que usted gana de votar

Voz 0194 18:28 dos San Gonzalo yo creo que

Voz 12 18:30 la clave está en el equilibrio que tienen que que lograr los partidos que con posibilidades de ganar entre hacer una campaña meramente negativo y una campaña constructiva creo que que un PSOE haciendo una campaña solamente del miedo el Leiria mal tiene que acompañarla con una campaña de esperanza de construcción del mismo modo que Podemos en la derecha pase al contrario una campaña negativa solamente no tiene porque funcionan aunque dicho esto creo que lo que sí

Voz 10 18:54 es definitivo define esta campaña es la

Voz 12 18:57 crisis de los criterios de veracidad que eso nos afecta a todos no solamente porque ya no importe que se digan mentiras o no sino porque una vez que el estándar que el patrón de lo que es veraz se pierde también nuestras opiniones las que decimos en ámbitos como estén dejan de tener credibilidad puede tener criterios de validez no IS desconcierto en el que no supimos que afecta a la construcción del espacio público es lo que define lo que caracteriza a esta campa

Voz 0194 19:19 este es un ejercicio que tendremos que hacer además intensamente los periodistas la veracidad en esta campaña contrastarla

Voz 1667 19:24 comprobar la constantemente Pablo seguimos ronda con unidas pueden otra de las formaciones que va a buscar desmentir las dos próximas semanas esos pronósticos de las encuestas que auguran una fuerte caída de votos y de escaños

Voz 0194 19:35 la caravana morada será cosa de Mariela Rubio Mariela buenas noches buenas noches Unidas Podemos ha organizado una pegada de carteles a lo tradicional en el barrio de Carabanchel en Mas

Voz 1450 19:43 mrs espera Pablo Iglesias aquí a las once y media en el parque de Las Cruces junto a su número dos Irene Montero y el líder de Izquierda Unida Alberto Garzón también en la capital será mañana el primer acto ya de campaña un encuentro de Iglesias con profesionales sanitarios en Unidas Podemos saben que su voto es urbano y es ahí donde van a incidir este

Voz 0194 20:00 campaña principalmente en Madrid no van a vivir

Voz 1450 20:02 Turner Castilla y León Extremadura y Andalucía y Aragón habrá eso sí repetición en Barcelona País Vasco y Comunidad Valenciana

Voz 0194 20:08 en que quieren poner el acento los de Pablo Iglesias en la campaña

Voz 1450 20:11 bueno el partido es consciente de que está muy lejos del desborde de otras campañas y que las encuestas reducen sus escaños a la mitad pero aseguran tratarán de conjurar el clima adverso abonando el espíritu de la remontada de las últimas generales pero nadie niega que será muy difícil cuando todos en el partido cuenta no que los setenta escaños de los comicios anteriores son un estándar ahora impensable de hecho del sorpasso de dos mil dieciséis Se ha pasado ya abiertamente a considerar como un triunfo entrar en el Gobierno de Sánchez

Voz 0194 20:35 así los esfuerzos se van a destinar a la contención

Voz 1450 20:37 las pérdidas aprovechando el alto número de indecisos los morados intentarán agitar a su votante desmovilizado sí hacerlo al hilo del caso Villarejo y a la vez atraer al votante que ahora piensa inclinarse por el PSOE con la idea fuerza de que sin un Podemos Fuertes Sánchez pactará con Ciudadanos como mar de fondo Ángels Unidos Podemos cuenta con que incluso con un resultado peor que en el dos mil dieciséis pueden resultar decisivos

Voz 0194 21:00 hasta luego Mariela hasta luego seguimos con Ciudadanos

Voz 1667 21:02 Alves Rivera abre su campaña en Madrid frente a la sede de su partido en la calle Alcalá muy cerca de la plaza de toros de Las Ventas su compañera de candidatura Inés Arrimadas se ha quedado en Bárcena

Voz 0194 21:12 ahí está Judith Casellas Judith buenas noches hola buenas noches y os ha contado Arrimadas en ese encuentro con la prensa antes del arranque oficial de la campaña

Voz 13 21:20 Arrimadas que abandonó al Parlament para hacer ticket con Rivera ha usado en tono triunfal y ha afirmado que estas elecciones serán históricas porque acabarán con el bipartidismo en España la candidata por Barcelona ha dicho que su prioridad es echar a Pedro Sánchez de La Moncloa da de quién critican su actitud dialogante con el independentista

Voz 0419 21:39 estamos a quince días de hacer historia estamos a quince días de las elecciones más importantes probablemente de la etapa democrática de España lo más importante de todo estamos a quince días de que Pedro Sánchez salga de la Moncloa in de que al separatismo se acabe el chollo que ha tenido con este Gobierno de España

Voz 13 21:59 Arrimadas también ha condenado el escrache a la candidata del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo por parte de un grupo de estudiantes independentistas este mediodía en un acto en la Universidad auto

Voz 0194 22:10 gracias Judith hasta luego Luis Podemos y Ciudadanos Podemos conseguirá frenar esa caída

Voz 10 22:17 bueno podemos está está realmente en en el peor de sus dos de los escenarios posibles es verdad que estas estas elecciones no la han ido nada bien recuerda que que hace pocas semanas se reeditó la crisis de Vistalegre con la con la escisión de de Íñigo Errejón en la candidatura en Madrid si algo sabemos que la nueva norma número uno en política es que no puede llegar una campaña electoral con tu partido dividido por tanto ya parte digamos de una de una de una desventaja pues podemos era en dos mil quince dos mil dieciséis hizo historia fue por primera vez en décadas en España que un tercer partido conseguía digamos que el sí sistema electoral no lo castigará conseguía penetrar en práctica en la práctica totalidad de las provincias en España en el ochenta por ciento los provincias en España Podemos tenía representación que nos dice el el CIS de de esta semana que esta condición la ha perdido en la práctica totalidad hallando está presente en circunscripciones de de dos tres cuatro cinco escaños a penas estaría en en en Álava no por lo tanto es es un escenario muy muy completo todo para para Podemos y Ciudadanos porque tanto tú como Nieves Goicoechea citabas a Ciudadanos como el eje donde pívot

Voz 0194 23:30 daban muchos de los indefinidos no de no de los

Voz 10 23:33 indecisos él es el eje en el que pivotan pero para irse de Ciudadanos lo para llegar a ciudadano problema de Ciudadanos el principal problema ciudadanos es que no estamos en dos mil diez

Voz 0860 23:42 ocho

Voz 10 23:43 el año de Ciudadanos fue el año fue dos mil dieciocho dos mil dieciocho ciudadanos consiguió por fin romper el dique de contención con el Partido Popular por por fin consiguió penetrar entre el votante conservador que hasta entonces era coto privado del Partido Popular pero apareció Vox apareció Vox contra programó digámoslo la estrategia estrategias Ciudadanos C's es seis hizo un diagnóstico y es a corto plazo la batalla se libra en la derecha por tanto si tengo que digamos minimizar los las pérdidas que gané en dos mil dieciocho tengo que batallar la derecha eso hizo ese veto al Partido Socialista pero cuáles son las eh cuál es el el a la cara la la otra cara de la moneda es que ha perdido el centro ha perdido el centro por primera vez las encuestas del CIS de febrero y la hora de marzo por primera vez el Partido Socialista sería el primer partido en el centro eso era una posición que digamos que había mantenido ciudadanos tanto en dos mil quince como en dos mil dieciséis Iker Iker está perdiendo lo está perdiendo ahora pronto esta estrategia digamos dando

Voz 0194 24:42 sabiendo por su impacto en Andalucía por su fotografía

Voz 10 24:45 pues por el veto impuesto por la línea roja marcada a lo mejor era un coste inevitable porque esta vida es es tomar decisiones o miras hacia un lado miras hacia otro pero sin duda es un coste que que está visible en las encuestas

Voz 0194 24:58 venga además de los cuatro partidos conocidos estampó a esto

Voz 1667 25:01 es alturas nadie duda ya de que la ultraderecha entrará en el Congreso queda por saber con cuánta fuerza cuántos votos consigue atraer Santiago Abascal de sus rivales políticos especialmente del partido

Voz 0194 25:11 la ultraderecha vuelve al escenario de la foto con PP y Ciudadanos vuelve a la plaza de Colón para pegar su cartel pero antes han estado en Toledo Aldo Gómez buenas noches hola buenas noches cuáles han sido los últimos mensajes de Santiago Abascal en precampaña pues

Voz 14 25:23 es Abascal ha hecho un repaso de todas las iniciativas que ha lanzado durante toda esta precampaña Unidad Nacional el derecho a la defensa de en su propia casa también la defensa de las fronteras y los ataques al aborto o el movimiento feminista de hecho para atacar al movimiento feminista Abascal se ha hecho eco de la polémica de los cuentos infantiles en una escuela de Barcelona ha sacado un ejemplar del cuento de Caperucita Roja pensando que

Voz 10 25:44 tiene de malo ese cuento tan conocido

Voz 14 25:46 todos Abascal dice también que no hace eco que nos hace eco de las encuestas en referencia al que hemos conocido esta semana italiana ha dicho que ellos ya se consideran ganadores porque han conseguido colocar en la agenda pública temas que dice estaban vetados hasta ahora lo que siendo les gusta Abascal son las informaciones que hablan sobre su partido las tacha de FEN News ha criticado los medios de comunicación sin mencionar directamente la SER algo que sí ha hecho por cierto su jefe de prensa que es además el número uno por la provincia de Toledo la precampaña de Vox ha terminado aquí en la capital de Castilla La Mancha Abascal ya se dirige ahora a Madrid

Voz 0194 26:16 gracias Aldo adiós hasta luego Vox y nos fiamos de esta irrupción tan enorme que le dan las encuestas

Voz 10 26:23 The Box es de prever sobre todo la venta que tiene Vox es que es un partido transversal y que ha conseguido no sólo penetrar como pasaban los partidos pequeños en las gran en las grandes circunscripciones sino que el CIS no está mostrando que es que sería viable también en pequeñas circunscripciones por lo tanto puede arañar votos incluso en la España vacía da un ejemplo en el CIS es incapaz de otorgar el escaño Death de Ceuta normalmente era de otra no hacía falta encuestas era para del PP polar ahora no es el CIS no sabe si dárselo al Partido Socialista al Partido Popular sí yo creo que este es el mejor ejemplo de la enorme incertidumbre que estamos viviendo en esta campo

Voz 0194 27:03 en la lectura nos quedan de momento dos paradas más que vamos a dedicar a los partidos nacionalistas

Voz 1667 27:08 mire a ser de nuevo claves en la formación de gobierno en la ecuación es la misma de siempre depende del número de diputados del ganador PNV y los partidos independentistas catalanes podrán contar más o menos

Voz 0194 27:18 en Barcelona Pau rumbo buenas noches

Voz 1450 27:21 las buenas noches donde deben campañas que en Cataluña hay compañía hay que objetivos enmarcados enmarcado en esta campaña Esquerra la abren San Vicenç Salvador su localidad natal de ocho

Voz 15 27:29 peras de hecho en su cincuenta cumpleaños que soy yo quien para Cataluña en un recinto cultural del barrio de San Andreu barrio popular de Barcelona con evidentemente un SGAE ya bien montado y probado como Waterloo si entramos en el análisis pues más allá de la eterna ironía de averiguar qué van a hacer dos partidos independentistas al Congreso de los Diputados pues lo interesante aquí es la pugna electoral también eterna interna entre Cataluña Esquerra los republicanos de momento saben como favoritos favoritismo según el CIS que les daba cuatro veces más escaños que los de pulmón Perona Esquerra no se creen demasiado las encuestas ya saben que es que Jones les superen en el último minuto pasó en la suya

Voz 0194 28:03 con sombras amigas en las que también se bastaban de ganadores

Voz 15 28:06 estratégicamente apuestan por moderar el discurso porque han detectado que tienen fuga de votos hacia PSC y hacia los Comunes en Cataluña tienen su propia pugna interna Puigdemont ha movido hilos

Voz 10 28:16 eliminado aparte de sector más moderado

Voz 15 28:18 quedan únicamente Ferran Bel Sergi Miquel en puestos de salida el papel del ex president será como viene siendo clave por la influencia que mantiene sobre el discurso independentista en una campaña con el elemento emotivo muy importante simplemente recordemos que los cabezas de lista están en la cárcel son Jordi Sanchez Junqueras hoy hemos sabido que el Ministerio de Interior denegaba la petición de la Esquerra de celebrar actos delante de las prisiones de Soto del Real y de Alcalá Meco según las encuestas hay indecisos también entre los dos socios de gobierno catalán que se ven abocados a competir aunque en público en público lo nieguen

Voz 0194 28:48 gracias Pau hasta luego ahí con el PNV en Vitoria David Lliure buenas noches buenas noches Partido Nacionalista Vasco precampaña en la plaza de la Virgen Blanca de la capital vasca tanto ellos como Bildu no esperan ganar influencia en la próxima legislatura

Voz 16 29:01 eso es acaba de concluir este mitin de apertura del PNV uno de los protagonistas de la noticia que están marcando aquí en Euskadi el inicio de la campaña el desencuentro momentáneo entre Urkullu y Sánchez que finalmente no han sido capaces de cerrar hoy que era lo previsto

Voz 10 29:17 cuerdo para Euskadi de cuatro materias primas

Voz 16 29:19 antes del Estatuto de Gernika von vamos a ver como como marca la campaña porque de momento el PNV se queda sin una baza importante un PNV que aspira de nuevo a ser influyente para condicionar a Sánchez es lo que acaba de decir el candidato Aitor Esteban sólo nos faltan los votos apuntillado el presidente jeltzale Andoni Ortuzar para frenar en seco a la derechona la involución ya al populismo ha dicho las encuestas sitúan al PNV como primera fuerza desbancando a Unidas Podemos que dio aquí la campanada en las últimas generales la incógnita ahora es saber hasta dónde van a caer los de Iglesias y también cómo va pagar el PP de la fragmentación del centroderecha según la encuesta del CIS podría quedarse siempre

Voz 1450 30:00 sensación en Euskadi lo que dejaría un escaño en cómo

Voz 16 30:02 por eso a Javier Maroto el Partido Socialista confía en lograr un gran resultado al igual que EH Bildu los de Otegi también aspiran a ser decisivos en Madrid con Ciudadanos y Vox que salvo sorpresa

Voz 3 30:13 parece que se irán de vacío David R muchísimas gracias

Voz 0194 30:21 ya para ir cerrando habrá que estar pendiente de quién gana de quién sube de quién baja de que en suma

Voz 10 30:27 si esto será la la cuestión más más más complicada porque sí que es muy probable que nos encontremos con un congreso de los diputados de difícil gestión es verdad que las últimas encuestas muestran un partido socialista capaz de formar gobierno sin los nacionalistas catalanes pero yo creo que dentro de las probabilidades porque estamos hablando de probabilidad pues totalmente mucho no pero el escenario de de bloqueo es un escenario que es es es muy probable

Voz 0194 30:58 es lo mismo escenario de bloqueo tendrán que manifestar sus dotes negociadoras

Voz 0860 31:03 a lo mejor borrar alguna línea roja no necesariamente debe de bloqueo yo creo que lo que se abren son nuevos escenarios de política parlamentaria y que acostumbrando no no hemos vivido en una situación cómoda en donde Govern ganaba uno más o menos alaba pactaba con otro e incluso se hacían pactos como el del Majestic pero no pasaba nada porque entonces no eran tan malos ni tenían rabo pero ahora bueno pues ya se descalifica desde el primer momento se dice coaliciones Frankenstein por ejemplo no bueno si leen el política comparada con Alemania verán allí que las coaliciones semáforo que es como Le llaman lo que aquí llamamos coalición de Frankestein están a la orden del día porque porque el que marca es el pueblo el pueblo el que dice cómo reparte los voto Easy reparte los votos entre siete lo que está diciendo que entre los siete contra la mayoría de la sociedad se tiene que poner de acuerdo pero no aquí la política de bloque por un lado la política de la mentira por otro íntimamente Ali

Voz 1450 32:02 Abbas son capaces de destruir

Voz 0860 32:04 algo que es fundamental en la democracia que gobierna les conviene ir que en el Parlamento aquello Gemma apoyo tenga que que es una regla básica la democracia Alan

Voz 12 32:15 de acuerdo con Aroca lo que añadiría como como singularidad sería que que puede que haya des bloqueos para que pueda haber desbloqueado es decir si por ejemplo Esquerra Republicana consigue una ventaja suficiente con el PDK puede que sea el fin de este juego de la gallina en el que han estado durante estos años y que ha impedido que dieran el paso para bueno al tener un acuerdo si llegara una serie de consensos de Estado con Partido Socialista hay otros partidos no si ese desbloqueo entre otros que tiene que haber se logra puede que esa idea de un parlamentarismo eficaz y dialogante pueda llegar a término

Voz 0378 32:51 yo creo que para que eso suceda queda tiempo porque algo que va a interferir en la formación de gobierno más que en las elecciones es la sentencia el ex hasta que no haya una sentencia difícilmente unos partidos independentistas secesionistas Esquerra Republicana en concreto va yo creo que va no va a poder dar sus votos porque a cambio que los iba a dar otra cosa es con la con la sentencia despejada ya cuál sea la situación por ejemplo de de su líder podría empezar son una negociación lo que habrá que ver es si si el Partido Socialista que parece que todos las encuestas dan claramente que será que que sea el partido mayoritario saquen me Gobierno puede gobernar pactando un lado es decir conciudadanos o pactando otro con Podemos y los independentistas pero yo creo que será menos bloqueo del que se produjo en dos mil quince que dio lugar a la repetición

Voz 0194 34:01 la es de ciento seis vosotros seguiremos hablando de que a partir de las diez de la noche volvemos otra vez con la campaña electoral Lluis Orriols muchísimas gracias un placer hasta bueno seguiremos hablando también de bueno quedan quince días por delante de campaña electoral noche electoral incluida Pablo hasta mañana a más hasta mañana más

Voz 17 34:36 ya de que Sara vítores

Voz 0194 34:52 la noche del martes pasando los minutos en dos horas y media comienza la campaña de lo que venimos hablando desde las nueve de la noche

Voz 8 34:58 se esa pegada de carteles de la que hoy

Voz 0194 35:02 hablamos en la cara a ver si de los carteles de todos

Voz 18 35:04 electorales de todos los demás vamos a empezar por los electorales que lo que buscan es pues comunicar de manera muy simple quién es el candidato hacerlo reconocible además transmitir una idea contundente no que llame al electorado le he preguntado por los carteles de esta campaña a Daniel Esquivel que es consultor político y autor del blog e Maquiavelo y Freud que ahora el vamos a escuchar pero primero me ha dicho cuáles son los elementos imprescindibles para que un cartel electoral

Voz 0194 35:29 funcione

Voz 19 35:32 tal elemento de la foto el candidato porque candidato personalidad personalidades candidato es cada vez más motivo o uno de los motivos centrales que mueven al electorado fotografía entonces candidato sable además tiene que tener una gama cromática que pueda identificar al partido de qué se trata y además por supuesto mensaje que si es posible mueva la emoción de los votantes porque la selección no se define solamente con razones sino principalmente con emoción

Voz 0194 36:06 los ídolos de esta campaña cuál cree que es el mejor

Voz 18 36:09 pues cree que son mejores que los de ciudadano

Voz 1880 36:11 Nos el SOE que dice

Voz 4 36:14 que son mejores que el resto escucha porque como mucho

Voz 19 36:18 creo que transmite un mensaje de acción de movimiento es Força de energía determinación y hay una excelente fotografía Albert Rivera que muestra eso mismo la la energía energía es uno de los dos elementos es uno de los dos rasgos de personalidad que más valora a los votantes en cualquier parte pues el otro es la afabilidad amabilidad el PSOE también me ha parecido cartel desde el Partido Socialista Obrero Español PSOE tienen mensaje ambiguo al que pase España que quiera pero lo que busca es que el votante prosigue el sobre ese mensaje ambiguo sus propios deseos sus propias aspiraciones sus propias ideas lo que quiere en definitiva por eso es es un cartel que también convoca al en la mala fotografía de blanco y negro es curioso pero el blanco y negro a veces parece más realista más más cierto que el propio color

Voz 1880 37:14 esto es lo que opina Esquivel de los carteles del PP de Podemos

Voz 19 37:18 desde el Partido Popular que juega mucho a lo seguro seguro en el diseño un diseño claro minimalista preciso con los elementos indispensables el eslogan la idea central del valor seguro convoca un sector importante del electorado español tiene quizás la posible dificultad de que es un tanto frío no convoca tanto a la emoción por otra parte el cartel de unidad podemos creo que olvida esta máxima fundamental de la importancia de la personalidad del candidato y apunta a un público muy minoritario que tiene una visión ideológica Colette cubista de la historia de los movimientos políticos pero hay falta el candidato

Voz 18 38:02 sí

Voz 20 38:05 en mí lo que me ha hecho este PAU árabe Esquivel de la ahí

Voz 1880 38:16 estancia de ver la cara del candidato uno os acordáis de la campaña presidencial de Obama a la de dos mil ocho el cartel era su cara directamente era una paleta de colores azul rojo y veis lo diseñó Shepard Fairey dicen que lo hizo en un día y al pie de la imagen ponía Jo esa palabra Esperanza que es por cierto el título de este primer tema de hoy de la cara B de este mismo año de enero de Lana del Rey

Voz 0194 38:38 la importancia de la cara del candidato que desaparece del cartel de Podemos cuando yo creo que en las anteriores elecciones apareció hasta incluso una papeleta no Dakar la cara de Pablo Iglesias y ahora desaparece

Voz 1450 38:48 es muy criticado por cierto el que pusiera su foto en la papeleta cambiara desaparece del sí que imitaba la Guerra de las Galaxias salían todos creo que

Voz 0194 38:57 por eso que desaparezca del cartel principal es verdad que luego han repartido fotografías para los medios y eso pero desapareció el principalmente abrimos el ángulo dejamos los carteles políticos íbamos a los carteles en general como los define el diccionario

Voz 1880 39:09 mira vamos a diferenciar también cartel y póster pero bueno un cartel es una lámina en la que hay inscripciones o figuras y que se exhibe con fines informativos o publicitarios la palabra procede del italiano cartel lo que a su vez deriva del latín carta que lo que significa es papel y el poste sin embargo se diferencia del cartel en que no tiene un fin informativo o publicitario poster deriva también del latín es un letrero que se coloca en un poste es la suma de postín el sufijo que viene indicara gente Illa a la traducción de cartel al inglés es así que es póster de pósters nos habla Jack Johnson este tema de dos mil uno

Voz 21 39:48 con la que

Voz 0194 40:04 José María Ribagorda es el coordinador de Diseño Gráfico de la Escuela Superior de Diseño de Madrid José María muy buenas noches buenas noches como se sienta un diseñador hacer un cartel que tiene que tener claro cuando coges soy dice a ver a ver qué voy a plasmar

Voz 8 40:17 aquí mando yo el cartel ya no es el objeto fundamental del diseño gráfico como lo fue hasta hace muy poco tiempo y siempre ha sido un reto que se ponía en la calle para pegar un grito a la gente decirle aquí estoy Mírame Yllera bastante complejo era pasaron una dimensión distinta completamente por ejemplo el libro y la cubierta era situarse en medio del ruido y decir aquí estoy llamarla

Voz 0194 40:42 mención y eso cómo se conseguía

Voz 8 40:45 pues eso se conseguía básicamente o con la imagen la la apelación a la emoción como decía y es que el Inter es que ver también con la forma con la capacidad de formalmente llamar la atención

Voz 0194 41:04 ya hay que hablarle directamente pues hay que interpelar directamente en un carteles mono interpelar directamente

Voz 8 41:09 bueno es curioso que estos dos que hemos dicho que son los mejores en los que coincido totalmente el de Ciudadanos y el del PSOE interpelan directamente mientras que por ejemplo el de Pablo Casado parece que es el anuncio de una empresa que vende un valor un seguro tiene un comercial que sonríe sin embargo Albert Rivera es una persona que dice vamos está delante de un posible fuego de algo que padece que hay detrás un fuego en la mandíbula la pone tensa el texto está gritando es un texto grande impediría que Pedro Sánchez también dice ad común jazz tuit de Nike a mí me recordaría muchísimo este cartel a zapatillas deportivas o a a baloncesto que pase decir que interpelan a vamos pero Palop seguro o la Historia la escribes tú es es un complejo es complejo de interpelar Inca ha perdido importancia decías algo así que había perdido importancia el cartel que ya no es el sopor

Voz 0194 42:03 te principal no porque

Voz 8 42:05 pues básicamente porque creo que tanto el medio impreso como el papel en la calle un tema curioso es que el cartel se está transformando y ahora empieza a volver a funcionar pero de modelo audiovisual cualquiera que como pie en la calle en a de las parado autobús empiezan a ver se mueven este es un cambio radical en el tema del cartel tiende hacia lo audiovisual es una narrativa diferente

Voz 0194 42:28 ya hay modas en los carteles sí tienen

Voz 8 42:31 tendencias que marcan básicamente quiero yo ahora mismo la publicidad en qué sentido en el sentido de que la moda el comercio el producto es el que marca la tendencia tanto tipográfica como de fotografía como de interpelación al público

Voz 0194 42:47 se puede ver la evolución a lo largo de de la historia no digo de los años a lo largo de la

Voz 8 42:51 sí se puede ver creo yo el motivo que aluden por ejemplo si hemos el Ayuntamiento de Madrid está haciendo una excelente estrategia de carteles en la última legislatura incorpora la ilustración por ejemplo cuando alimento importa

Voz 0194 43:03 el fijando los de los de los desechos en la calle la suciedad de la calle por ejemplo

Voz 8 43:07 que si recordáis también la campaña de José Ramón en el año setenta y siete del PSOE que eran unos dibujos preciosos donde ilustrador que nos hacía todos felices con un mundo que pasaba la gente por el parque con el perro ese concepto ilustración remite a un ámbito cultural distinto completamente que el de la fotografía que remite por ejemplo en este caso y cómo está hecho los carteles a la publicidad

Voz 0194 43:27 ese acaba también que lo del blanco y negro mientras parado en el en la fotografía de de Pedro Sánchez el blanquinegro llega más

Voz 8 43:35 aquí negra moda es moda es moda que estamos viendo un cartel de moda desde mi punto de vista pero no tiene

Voz 0194 43:44 osea al margen de que sea moda no tiene porque también

Voz 8 43:46 una cierta fotografía hay un fotógrafo que era Robert acertó fue en su tiempo que hacía foto en blanco y negro también habían a preciosa foto Don hablando de discos que antes comentábamos de Patti Smith que es una foto preciosa tenía varias fotos en este sentido de llenar completamente el espacio no dejar posibilidad contexto y casi Arrasate con la imagen yo creo que algo así es donde hace para Sanchís ahora vamos a hacer un repaso por algunos

Voz 0194 44:10 carteles no también a recordarlos

Voz 22 44:13 una isla

Voz 0019 44:15 nada

Voz 22 44:17 no no

Voz 18 44:20 les pido que dice la mula no es bueno es un tema de

Voz 1880 44:23 Buckley de mil novecientos setenta y no sirve para hablar

Voz 18 44:26 bien de Toulouse Lautrec que son los más grandes cartelista de su época no hay recordamos esos carteles de las bailarinas con el can can los hombres con sus sombreros muchas veces ellos sólo silueta dados los colores vivos no amarillos rojos es muy fácil tener en mente no carteles

Voz 0194 44:41 a vosotros tres tertulianos algún cargo sus temas que el resto pues sentías con la cabeza cuando lo decía lo del vendedor de seguros siempre pensaba si es

Voz 8 44:48 no es que me parece un cartel muy frío no no no pela esa emoción no tiene ninguna emoción y donde por cierto las siglas del PP deben de estar muy oculto

Voz 0194 44:57 las porque el que pueden para ver la antena un cartel que te guste especialmente más que otros la verdad

Voz 0860 45:03 que me me fijo por la tele quizá sea por mi propia experiencia lloras los carteles son una bobo uno adorno de de la oferta pero la oferta está más que elaboraba porque se elabora todos los días en el Parlamento en la tertulia las entrevistas de una doble el estético en donde la gente se puede sentir mago menos identificado pero no que voy a poner un ejemplo rapidísimo cuando yo

Voz 1450 45:27 hacia política ahora muy jovencito los mejores carteles de Andalucía lo social movimiento comunista de Andalucía

Voz 10 45:32 nunca llegaron a nada en el edificio

Voz 1450 45:35 me sale cuando ganó por mayoría absoluta hubiera ganado las elecciones suta aunque hubiera salido de espalda en los carteles y acordar la cartelería de la Segunda República ha sido la mejor de Europa

Voz 0860 45:47 probablemente y Figaro donde estamos dos republicano todavía yo le doy un

Voz 12 45:52 contra ejemplo loca que es el de la cartelería que encumbró a Manuela Carmena en las elecciones que por las que lleva la alcaldesa que no fue una cartelería oficial del movimiento de liberación gráfica en Madrid con la estética de Obama y otras

Voz 10 46:05 diseño gráfico espectacular por el cual pasó de

Voz 12 46:07 es una práctica desconocida a gobernará levantadas Lama

Voz 8 46:10 pues yo creo que en el caso de Manuela Carmena fueron las redes no tanto los carteles como la participación en redes y en el caso del cartel yo creo que tampoco consigue mucho lo que sí es decir muchos de los candidatos que esos carteles y eso sí es interesante

Voz 22 46:27 qué sería de todos ellos si no existiese tío Pepe

Voz 18 46:43 bueno no el cartel de Tío Pepe que además muchas peleas que si lo cambiaron de la cortado cambiaron al lo cambiamos final puerta

Voz 1880 46:50 Puerta del Sol no si yo no sé si es el mejor cartel publicitario pero bueno fueron dos mil catorce cuando ya lo pusieron en la nueva ubicación y así luminoso con la botella defino el sombrero lleva en Sol desde mil novecientos treinta