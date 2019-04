Hora 25 (11/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:18 han escuchado las nueve hemos tenido nuestro primer contacto con la caravana electoral que acompaña a los principales partidos que concurren a las elecciones del veintiocho de abril campaña oficial tras una precampaña eterna ir resultado incierto que va a condicionar futuros pactos para gobernar y campaña dirigida a los indecisos hoy indefinidos como nos decía Orriols a las nueve y hoy vive este día entre la precampaña y la campaña dos cuestiones que merece la pena destacar la primera en Barcelona un acto de PP y Ciudadanos con presencia de la cabeza de lista de los populares por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo que un numeroso grupo de estudiantes independentistas han intentado boicotear al grito de fascistas no hay nada más fascista que coartar la libertad de otro la libertad con la que Cayetana Álvarez de Toledo pretendía expresarse guste o no guste lo que diga todo el mundo

Voz 1071 01:04 debería rechazar que se silencia otro

Voz 0194 01:07 yo no sé si los estudiantes que habían provocado los incidentes asistieron a la manifestación independentista que se celebró en Madrid hace unas semanas porque civil

Voz 3 01:15 han ido hubieran visto como nadie les hizo

Voz 0194 01:17 hallar hubieran visto como los independentistas se pueden manifestar por las calles de Madrid igual que los líderes o la gente del PP Ciudadanos pueden manifestarse y expresarse por las calles o las universidades de Cataluña y el otro asunto el debate Pedro Sánchez ha dicho que sí a un debate a cinco con Vox incluido en una televisión privada A3 Media llama la atención la elección de un presidente socialista que hace de la defensa de lo público un argumento troncal de su ideología desprecia Pedro Sánchez a la televisión pública por la que él dijo estar trabajando por una televisión pública plural de calidad se le olvidó decir que para el debate prefería otra visión presidente socialista no apuesta por la televisión pública da todos los argumentos a aquellos que quieren acabar con ella

Voz 0882 02:00 Angels Barceló

Voz 0194 02:03 en la tertulia ya saben desde las nueve Javier Aroca Carmen del Riego Gonzalo Velasco y en la mesa de producción pendiente de sus aportaciones cualquier novedad que se produzca a lo largo del programa esta también Pedro Blanco venga pues ya estamos aquí después de toda la campaña que llevamos encima dice la ley que esta medianoche va a empezar oficialmente la campaña electoral la primera campaña electoral porque el mes que viene recuerden que no se les vaya a olvidar tenemos otra Sastre buenas noches buenas noches Barcelona pero de momento con la que toca primer que son elecciones generales también en la Comunitat Valenciana campaña en Semana Santa se vota ya saben el día veintiocho de abril

Voz 1071 02:42 la viñeta de El Roto se ve hoy un cartel electoral pero se ve por detrás le todos los carteles electorales vistos desde atrás eran muy parecidos esta será de momento la noche de verlos todos por delante y es curioso que cuando hay más carteles con más opciones más claro está o quieren que este que esto va a ir de bloques

Voz 3 03:00 yo creo que los españoles merecen ir a las urnas sabiendo que dos alternativas si esto juega un partido de tenis tendríamos partido de dobles estaría Sánchez en este caso del señor Iglesias en una al lado de la cancha en el otro lado estaría yo estaría casado Casado yo pues estabas para desvelarlo

Voz 1071 03:19 cuando empiece la campaña nos parecerá que lo hemos escuchado ya todo todo estarán en cambio por decir ya hasta por decidirse hay un cuarenta por ciento de indecisos los han dicho los expertos que no pueden decirnos mucho pero que anotamos cuatro conceptos los indecisos la movilización lo que acabe sucediendo en la España vacía la polarización que se percibe en esas palabras gruesas pretende

Voz 3 03:42 quiere

Voz 1071 03:43 manos manchado de sangre perfil presidenciable Pedro Sánchez denuncia de las cloacas de Pablo Iglesias Nueva Juventud para la Constitución sus cuarenta años son los nuevos veinte fragmentación a la derecha cuyos líderes sin embargo nunca se habían querido tanto les une la alusión constante la patria la bandera porque el foco apuntar sobre todo a Catalunya

Voz 4 04:02 por último ya que usted hace listas negras de catalanes que quita lazos apunte m a mí en esa lista negra porque estos son algunos de los lazos que quitado junto con mis compañeros

Voz 1071 04:14 nada más Arrimadas que llevaban los lazos amarillos que asegura que ha quitado luego en la Autónoma de Barxeta de Barcelona Un grupo de intolerantes ha tratado de impedir un acto en el que iba a participar Cayetana Álvarez de Toledo sólo trataban de impedir porque ella piensa distinto a ellos

Voz 5 04:33 cabeza de lista del PP en Cataluña en Barcelona hemos hablado este mediodía que en la SER en el informativo Hora catorce totalitarios

Voz 6 04:43 subvencionados más pijos reaccionarios que pretendían tengamos es secuestrar la universidad para sus propios fines ideológicos y eso no es aceptable y entonces pretendían hacerlo de manera violenta agrediendo entrada novísimos que ninguna manera seguimos que íbamos a entrar humorada nuestro derecho en defensa de la democracia y la libertad

Voz 1071 05:05 es la escena que ha planeado en este día de vísperas escena que luego ha llegado al Parlament la CUP ha llevado allí una foto para asegurar que algunos de quienes han participado en el acto de la mañana han respondido a esta protesta con el saludo fascista decían ellos el diputado del PP Santi Rodríguez ha intentado responderles y de hecho se ha quejado al presidente de la Cámara a Rusia Torrent de que le estaban increpando diputados de la CUP y

Voz 3 05:27 Esquerra nosotras sí señor Rodríguez no Rodríguez le llama al orden

Voz 1071 05:38 sigue protestando diputado le vuelve a llamar al orden

Voz 3 05:40 sí continuó She's pobres reforzar la amenaza con es por darle forma a la misivas no Rodrigo

Voz 1071 05:46 fuera del hemiciclo al final Torrent como escuchan ha echado Rodríguez Carrizo sea de ciudadanos decía indignado

Voz 7 05:57 de ahí estamos estamos intentando negociar una declaración de condena por los hechos del agua B ya que hay partidos que no lo quieren condenar porque son los instigadores de las agresiones

Voz 3 06:10 en que refuerza polarización señales del clima político

Voz 1071 06:14 o de fragmentos del clima político crispación también movilización indecisos y las provincias tanto tiempo ignoradas que ahora se sienten tan queridas líderes que hablan todo el tiempo promesas incumplidas bueno lo llevamos campaña pero se parece mucho a nuestros días normales algunas de

Voz 0194 06:29 las claves de la campaña que empezaría en la que José María Patiño buenas noches

Voz 8 06:33 hola muy buenas noches sólo habrá un debate de

Voz 0194 06:35 datos único debate esta vez

Voz 8 06:38 sí además tiene consecuencias políticas y empresariales dos han sido los argumentos del comité electoral del PSOE para elegir este debate a cinco en el que participa el candidato de Vox estarán todos los partidos que se presentan en todo

Voz 3 06:51 no es provincias y que según el último CIS tienen una Inter

Voz 8 06:54 son de votos superior al diez por ciento Sicilia ha reconocido que no se discrimina a nadie y que Sánchez demuestra que puede debatir con todos incluidos los que están más alejados ideológicamente mejor cuanta mayor pluralidad que también ha jugado Angels en este caso en contra para no aceptar un cara a cara con Pablo Casado Felipe Sicilia ha sido hoy el portavoz del PSOE

Voz 0642 07:16 o el espectro de la derecha idea era posible alternancia al gobierno progresista y socialista Pedro Sánchez ahora mismo no tiene una figura aclara que pueda representar el liderazgo de la derecha y ante esa pluralidad entendíamos que lo mejor era un debate a cinco en este caso en el que todas las fuerzas políticas se pudieran estar representada y todos los ciudadanos de nuestro país pudiera escuchar cuáles son los alternativa y los modelos de país que tienen cada uno de de los

Voz 8 07:43 el candidato del PP ha encajado la negativa devolviendo el golpe al presidente del Gobierno lo que hicieron Aznar con González lo que hizo Rajoy con Zapatero lo que hizo Rajoy con Sánchez resulta que Sánchez tiene miedo a hacerlo conmigo con nosotros porque él sólo quiere hablar de lo que les da la gana Irene Montero de Unidas Podemos también ha atacado a Sánchez por el hecho de no querer fajarse en todos los debates que habían propuesto y en especial por no acudir al de la televisión pública

Voz 9 08:14 tanto nosotras pensamos que los candidatos a la presidencia deben aceptar todas las propuestas de debate de candidatos a la presidencia pero si algún debate debe ser obligatorio en campaña electoral es el debate en la televisión pública

Voz 8 08:28 el Consejo de Informativos de Radiotelevisión Española Angels y por eso decíamos las consecuencias empresariales ha publicado de hecho un duro comunicado contra la decisión del PSOE en el que condena que el único debate sea propuesto por un grupo privado de comunicación y que incluya al candidato de un partido sin representación parlamentaria

Voz 1071 08:46 noticias de esta misma tarde la Junta Electoral de Madrid ha abierto expediente sancionador al Ayuntamiento por la proyección del vídeo de Podemos de los denominados papeles de Bárcenas el sábado pasado ya saben en la fachada de la Plaza Mayor en la capital el consistorio va a presentar recurso también ha acordado la Junta a abrir un expediente sancionador contra el partido contra Podemos por la difusión de la campaña que no vuelvan

Voz 0194 09:05 la Junta Electoral Central Patiño se ha reunido para abordar

Voz 1071 09:08 otras polémicas de la campaña pero al final ha derivado las decisiones a las juntas provinciales ha habido un

Voz 8 09:14 de Esquerra sobre actos electorales que en efecto ha derivado a las provinciales de Madrid Barcelona Girona y Tarragona pero además ha hecho una distinción curiosa entre Sánchez Junqueras bueno curiosas va va ya veremos a los argumentos ha decidido desestimar la petición de Junts para que Jordi Sanchez su cabeza de lista por Barcelona pudiera a participar en actos electorales tras que el Tribunal Supremo esta semana recordemos rechazara pronunciarse el motivo falta de concreción en el calendario de actos por contra sobre la petición formulada en este caso por Oriol Junqueras cabeza de lista en este caso por Esquerra se deniegan los la participación de Junqueras en debates

Voz 0860 09:51 eh en medios de televisión y de radio

Voz 8 09:53 del lunes y del martes en los que iba a participar por considerarlos precipitados y sobre el resto ha pedido un informe a Instituciones Penitenciarias que estudiará en su nueva reunión que ya será el próximo martes el martes de la semana que viene

Voz 0194 10:07 gracias Patiño se suma eso que

Voz 0194 28:49 Carmen del Riego Gonzalo Velasco dentro de tres domingos no se vota sólo para elegir al presidente del Gobierno se elige también al presidente de la Generalitat valenciana

Voz 1071 29:00 según el CIS Ximo Puig podrá repetir gobierno una mayoría en Les Corts Valencianes son cincuenta diputados los socialistas tendrían XXXIII treinta y seis Se repite la coalición con Compromís y con unidades Podem llegaría a tener entre cincuenta y siete sesenta respecto a las últimas autonómicas caen tanto Compromís como Podemos aunque para caída a la del Partido Popular que pasaría de treinta y escaños a dieciocho o diecinueve subo un poco ciudadanos que de hecho podría empatar a escaños diecinueve con el PP y entraría Vox con cinco o seis rebotes

Voz 0194 29:31 pensantes Valencia Julián Jiménez buenas noches

Voz 8 29:34 qué tal buenas noches han la derecha renovado a sus líder

Voz 0194 29:36 es en la Comunidad pero la izquierda aspira que el Gobierno que se marcó como prioridad borrar la mancha de la corrupción se mantenga otros cuatro años cuáles eran las claves de estas elecciones

Voz 1248 29:46 pues lo primero que hay que recordar es que son estas unas elecciones inéditas porque estrenamos calendario electoral propio nunca antes los valencianos y las valencianas habíamos votado en solitario siempre lo habíamos hecho con las municipales y con la mayoría de las comunidades autónomas muchos acusan al presiden Puig el adelanto electoral para aprovechar la ventaja socialista de los sondeos como vía certifica el FIS conocido hoy

Voz 1071 30:09 no aquí nadie se fía de las encuestas

Voz 1248 30:11 de hecho se constata un elevado número de indecisos que podría ser determinante por eso los partidos preparan una campaña con una recta final intensísima cargada de presencia de líderes nacionales con las redes sociales ya el Whatsapp como

Voz 8 30:25 principales canales de comunicación y ojo porque

Voz 1248 30:27 podría dispararse el voto por correo no en vano la cita electoral coincide en la Comunitat Valenciana con el final de las vacaciones escolares de Pascua y con un puente el uno de mayo que más de uno se va a coger

Voz 0194 30:37 qué objetivo se marca cada partido Julian

Voz 1248 30:40 pues descartada la mayoría absoluta el objetivo que se marcan los partidos de izquierda y de derecha es que la suma les salgas para poder gobernar en el caso de la izquierda tanto Puig como Mónica Oltra ya han manifestado su voluntad de reeditar el cover del Botánico con la duda de si se incorporará o no podemos al Gobierno valenciano además compromiso obtiene un mejor resultado que el PSOE Mónica Oltra podría reclamar la presidencia de la Generalitat ir al bloque de la derecha la principal novedad es que ni PP ni Ciudadanos repiten candidato respecto a dos mil quince La otra novedad es la más que probable irrupción de Vox su candidato no tiene trayectoria política pero si los candidatos de PP Ciudadanos Isabel Bonig y Toni Cantó los tres puntos dos no reniegan de un posible pacto poselectoral la duda anchas es saber quién lo liderará si los populares

Voz 0194 31:23 son la formación naranja y mañana realizarse el primer debate no

Voz 1242 31:27 si mañana organizamos el debate a las diez de la mañana en la sede histórica de la Universitat de la calle Lanau un debate a través de la página web de la cadena ser televisado y que podrá seguir como público Ángels medio centenar de agentes económicos y sociales de la Comunitat Valenciana

Voz 0194 31:41 pues estaremos pendientes de ese debate Julian muchísimas gracias buenas noches hasta luego a tenor de las encuestas Aroca no le va a lo mejor no les sale mal la jugada a Ximo Puig de convocar las elecciones coincidiendo con las generales

Voz 0860 31:54 bueno lo hablamos ante también es que claro es una prerrogativa que tienen algunos presidente desde luego el presidente del Gobierno central y alguno presidente de la comunidad de cómo es competencia evidentemente yo no sé dónde está la crítica todo el mundo vocación en cuando cree que Ebay mejor no la va a convocar cuando cree que le va a ir peor eso sería antipolítica no bueno yo creo que el PP está tan deteriorado allí creo que le ha perjudicado tanto los últimos año de Gobierno es ese modelo valenciano que alguno lo del Partido Popular pretenden exportar fuera de Valencia hay está notando todavía el deterioro del Partido Popular y sin embargo la actual coalición de Gobierno resiste no tampoco parece que otro miembros de del bloque de la derecha incluido la extrema derecha que que que saldrá puedan suponer un vuelco pero hay una reflexión que yo quiero hacer con respecto a a estos datos de de Valencia si se predican también para la Generale la verdad es que puede ser que el batacazo el PP fuera aún mayor del que del que se vaticina la encuesta

Voz 0194 33:01 teniendo en cuenta el feudo que por qué digo esto

Voz 0860 33:03 que que acabamos de escuchar recién que en el País Vasco casi va a sacar representación en en en Cataluña la cosa puede está entre uno y dos en en Andalucía perdería el PP la generales que la última lesión a pesar del empuje de de Susana Díaz Si esto ocurre también en Valencia la verdad que no sabe dónde va Saha el Partido Popular los votos para resistir en los términos que yo dicen que pueden resistir puede ser una derrota mucho mayor de lo que las encuestas dicen

Voz 0194 33:32 comenzar ahora jugada de Ximo Puig esa convocatoria electoral contra pronóstico

Voz 8 33:37 pues sí esto tiene tiene cierto está predicen pedazo de tremenda ha salido bien sobretodo porque lo que el entorno del PSOE venía a comentar cuando se convocó es que esto hacía porque las predicciones no eran demasiado buenas

Voz 0194 33:50 para los socialistas para los analistas eso eso quiero decir

Voz 8 33:53 que es un presidente puso lo adelantó en previsión precisamente para para aprovechar el tirón de Pedro Sánchez no en los atraques internos que se conocen desde hace un tiempo casi un mes en el PSOE hablaban de de casi quince quince escaños para Vox parece que esto no va a ser así veremos hasta qué punto se confirma algunas especificidades en Valencia no recordemos que que fue uno de los primeras comunidades crecieron un gran apoyo a Pedro Sánchez en las primarias frente a Susana Díaz pese al apoyo que había dado Ximo Puig a Susana Díaz no cosa que de algún modo esto confirma una cierta tendencia previa también hay un patrón un poco diferencial aspecto al al al buen estado de cosas en resto del Estado y es que la izquierda alternativa al PSOE tiene una cierta autonomía respecto a los vaivenes de de Podemos es decir la autonomía de Compromís que además así un partido leal que ha mantenido al mismo tiempo su identidad no Mònica Oltra conseguido ese raro equilibrio pues garantiza que bueno si el PSOE se mantiene no porque esa segunda fuerza es fundamental no entonces el hecho de que no dependa de un Podemos en crisis en confusión garantiza que efectivamente bueno puede garantizar que efectivamente ese se mantengan

Voz 0194 34:59 Carmen

Voz 0378 35:00 efectivamente yo creo que esa es la la

Voz 25 35:04 la clave de lo que puede pasar al día sí

Voz 0378 35:06 entre las elecciones en Valencia que posiblemente por lo menos según los datos de esta encuesta del CIS el PSOE necesitaría sólo a Compromís para formar gobierno iraquí in le hace más fácil poder retener el Gobierno porque Podemos un Podemos que según esta esta encuesta baja también y baja bastante pierde practicamente la mitad de de los escaños que tenía hasta ahora un Podemos en crisis será bastante más difícil que que esté dispuesto a apoyar al al partido al partido socialista Ximo Puig hizo solamente hablar poco del PP que efectivamente se pega un batacazo tremendo y pasa de treinta y tres creo que tenía

Voz 0194 36:00 pero trata yo no dieciocho diecinueve

Voz 0378 36:02 dieciocho diecinueve pero es que hace dos legislaturas tenía mayoría absoluta es decir tenía cincuenta ahí es tremendo lo que lo que está pasando in efectivamente así se entiende que luego el CIS le ha parte yo popular sesenta y seis escaños aunque no

Voz 0194 36:23 lo estaremos pendientes de la campaña en Valencia tendremos que estar pendientes porque una de las críticas que se hacía a Ximo Puig en la convocatoria era que evidentemente la información de la campaña de las generales iba a tapar completamente la campaña de las autonómicas estaremos pendientes de lo que pase en esa campaña electoral en Valencia bueno y en la crónica del mundo el protagonista del día es Julian Assange

Voz 26 36:47 este es el momento en que la policía de Londres Scotland Yard le ha detenido y ha sacado pues casi arrastras de la embajada de Ecuador donde entró hace siete años es como saben el fundador de Wikileaks que en el año dos mil siete empezó a difundirse

Voz 1071 37:01 dos de miles de documentos secretos de Estados Unidos también de otros países pero básicamente americanos en agosto de ese año dos mil siete la fiscalía sueca le abrió además una investigación por una presunta violación cuando iban a extraditarlo

Voz 0194 37:14 fue cuando buscó refugio en esa embajada Ecuador dio asilo diplomático a Assange durante el gobierno de izquierdas

Voz 1071 37:19 Rafael Correa primeros instaló allí en una habitación con una cama una mesa y una estantería veinte metros cuadrados luego fue ampliando ese espacio el personal de la Embajada empezó entonces a quejarse por su trato incluso por problemas de higiene y también por el gato que estaba cuidando assange que tiene esto tanto anécdota como de descriptivo del punto al que sabía llegar

Voz 0194 37:39 la cosa cambió cuando cambió el gobierno y ganó el oficialista Lenin Moreno que declaró Assange que Assange era textualmente una piedra en el zapato para su diplomacia hoy el presidente ecuatoriano daba por terminado el asilo con este argumento sobre el comportamiento

Voz 27 37:52 seguir esa es la Pacino Ecuador ha llegado a su límite instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos bloqueo las cámaras de seguridad que la visión de Ecuador en Londres agredir en al a guardias de la sede diplomática mientras deduce estar incomunicado posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior solicité a Gran Bretaña la garantía de que señoras Ice no sería entregado extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte el Gobierno británico lo ha confirmado por escrito

Voz 0194 38:23 Begoña Arce Londres buenas noches que en cuanto lo han sacado de la embajadas con la ha llevado a Sans ante el juez que le ha declarado culpable de incumplir los términos de la libertad condicional que le concedieron en dos mil doce cuál es ahora su situación

Voz 3 38:36 pues esta detenido condenado hoy a la espera de conocer

Voz 0273 38:39 la sentencia que debe establecer un tribunal de la Corona en una fecha aún no precisada pero la pena puede ser de hasta doce meses de cárcel finalmente a Sans no salió de la embajada de Ecuador esta mañana entraron a porel los agentes de la Policía Metropolitana a invitación del Gobierno de Ecuador hubo tira y afloja algunas voces ya Shan aparente mente muy envejecido salió esposado y fue metido inmediatamente en un furgón policial para ser llevado al tribunal de Westminster allí el juez dijo que Assange es un narcisista que no es capaz de ir más allá de su propio interés por cierto el fugitivo salir de la embajada llevando en la mano un libro de Vidal historia del Estado de la Seguridad Nacional es una recopilación de entrevistas del escritor donde denuncia el complejo militar industrial de seguridad de Estados Unidos un libro que también estuvo leyendo Sans en el Tribunal mientras

Voz 1071 39:28 la juez que abogado es Baltasar Garzón con el que hemos hablado aquí esta tarde

Voz 28 39:33 y me imagino que van a sucederse en cascada o que los cargos ir no hay al menos ninguna garantía de que pueda estar asegurada su integridad es claramente una persecución política

Voz 0194 39:49 ha dicho el presidente de Ecuador que no llevarán a un país con pena de muerte que no lo llevaran a un país con pena de muerte puede acabar en Estados Unidos Washington Marta del Vado buenas noches hola buenas noches de qué le acusan ahí está contigo Begoña de que le acusa en Estados Unidos

Voz 0273 40:06 pues los fiscales del distrito Este de Virginia acusan a Julian Assange del delito de conspiración al ayudar a la ex analista de inteligencia del ejército a Chelsea Manning a descifrar la contraseña de una red informática del Departamento de Defensa en dos mil diez según los fiscales esta contraseña permitió a Manning iniciar sesión de manera anónima pero no está claro información consiguió gracias a esto de hecho antes de obtener esta clave Manning ya había filtrado cientos de miles de documentos clasificados relacionados con las guerras de Irak y Afganistán y con información del Departamento de Estado fue la mayor filtración de documentos de la historia de este país y fueron publicados por Wikileaks el presidente Donald Trump ha querido marcar distancias con el caso Assange

Voz 29 40:47 bueno lo

Voz 3 40:50 nada hubo prefiere no opinar sobre su detención es su posible extradición

Voz 0273 40:55 es llamativo que no se pronuncie porque trampa elogió a Wikileaks hasta en un centenar de ocasiones después de que publicara en dos mil dieciséis los correos electrónicos pirateados al Partido Demócrata justo antes de las elecciones presidenciales bueno otra vez se desmarca dice que los pasos que siguen ahora los tiene que dar el fiscal general William bar según esta acusación y como confirma el Departamento de Justicia en un comunicado Assange se enfrenta a un máximo de cinco años de cárcel por este delito de conspiración

Voz 0194 41:22 gracias Marta buenas noches Begoña preguntaba puede acabar en Estados Unidos

Voz 0273 41:27 podría acabar pero aquí el secretario de Estado de Asuntos Exteriores Alan Duncan ha confirmado que efectivamente se han dado esas garantías de las que habla el presidente Lenin Moreno Dukan ha explicado cuál es la política del Reino Unido en esto

Voz 8 41:39 escasos of Oz en golpe

Voz 0273 41:42 nuestras armas son las mismas para todo el mundo no está digamos a Nadia países donde el detenido pueden

Voz 0194 41:48 enfrentarse a la pena de muerte sino tenemos un harán

Voz 0273 41:50 días adecuadas y por escrito sobre ese asunto es una posición consistente es nuestra política en general en todas circunstancias Julien Assange va a pasar un tiempo en la cárcel aquí pero su caso es internacional su petición de extradición puede prolongar muchísimo la saga del fundador de Wikileaks

Voz 0194 42:08 Begoña por completar la información del Reino Unido en que era de explosivos con el análisis de de Julian Assange habrá que contar lo último del Brexit no porque la cumbre europea de anoche Bruselas decidió extender la prórroga para la salida hasta el treinta y uno de octubre eso implica que los británicos tendrán que participar en las elecciones europeas de finales de mayo mella defendía esta tarde en el Parlamento su acuerdo pero claro ahora le queda pactar con los laboristas lo va a conseguir

Voz 0273 42:31 bueno ella misma ha reconocido hoy que es muy difícil pero ha insistido en que espera poder alcanzar la aprobación del acuerdo antes del veintidós de mayo es algo que sólo puede lograr con la ayuda de los laboristas me ha recordado a la Cámara que la forma de evitar participar precisamente en esas elecciones europeas está en su mano con la aprobación exprés del pacto esa prórroga también aumentan recordemos la posibilidad de que los euroescépticos conservadores la obliguen a dimitir May ha despedido el Parlamento por las vacaciones de Pascua hasta el veintitrés de abril pidiendo a los diputados que aprovechen esta pausa para reflexionar porque cuando vuelvan abran de actuar rápido decisivamente

Voz 0194 43:07 gracias Begoña hasta luego

Voz 1071 43:15 la voz de Christine Lagarde la directora del Fondo Monetario Internacional que ha asegurado esta tarde que la prórroga es una buena noticia porque una salida a las bravas sería una noticia terrible

Voz 0194 43:24 aunque ha admitido que este nuevo plazo pues no resuelve la situación sino que en cambio la pospone a la vuelta vamos con la tertulia sobre Julian Assange veinticinco

Voz 2 49:20 Ángels Barceló la tertulia Javier Aroca Carmen del Riego

Voz 0194 49:23 Lozano Velasco les contábamos antes de irnos a esta pausa de publicidad la detención de Julian Assange en Londres después de casi siete años en la embajada ecuatoriana en la capital británica ahí podemos saludar a esta hora José Valencia que es el ministro de Exteriores de Ecuador ministro muy buenas noches

Voz 39 49:39 buenas noches y con la audiencia

Voz 0194 49:41 eh tiene garantías de que Assange no va a acabar en Estados Unidos

Voz 39 49:47 bueno lo que queremos garantías de Gobierno británico porque que la pedimos de manera oficial es que Gran Bretaña no extraditar a Assange en ningún país donde pueda sufí la imposición de la pena

Voz 0194 50:00 bueno supongo donde

Voz 39 50:03 malos tratos torturas que es un requerimiento nuestro de acuerdo a la ley ecuatoriana por supuesto diecisiete a mi está en línea con estándares internacionales de protección a los derechos humanos

Voz 0194 50:13 el ministro que esa decisión porque hoy

Voz 39 50:17 bueno que es una decisión que se había venido preparando en el sentido de que se evaluaba la situación del señor Sánchez Ruiz lo que tenía por una parte pero también el incumplimiento incumplimiento del SRAS fans a leyes internacionales y protocolos establecidos que regula el ecuador todas estas consideraciones que el ecuador llevó adelante a través de procedimientos administrativos internos determinó que esa ese periodo de de de sopesar los pros y los con todas las circunstancias que justificaba uno decidió finalmente presidente del Ecuador haya anunciado hoy día la licitación

Voz 0194 50:58 han recibido algún tipo de presiones de Estados Unidos para retirar el asilo a Assange