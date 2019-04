Hora 25 (11/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 seamos realistas tu pareja puede abandonar tu vida sin que te lo esperes Braulio siéntate más de tus amigos de Facebook oyente que pueden dejar de seguir te el bloqueo jefe puede echarte del trabajo Braulio hay que en desacuerdo todo en la vida es incierto todo esta experta

Hora veinticinco

Voz 0194 01:11 hay en Yeles Barceló Javier Aroca Carmen de Gonzalo Velasco Carmen que habíamos escuchado hablar sobre la detención de Julian Assange

Voz 0378 01:19 a mi me parece que la situación era insostenible insostenible desde hacía mucho tiempo que aparte de que una persona encerrada en una legación diplomática me parece sinceramente que no no tiene sino prolongarla en el tiempo puede ser algo puntual en casos muy determinados y que hay que señalar también que el que la justicia británica ya le ha declarado hoy culpable de haber quebrantado la libertad provisional que tenía con lo que será condenado allí allí a una a doce meses de prisión Estados Unidos han han hecho público ya de qué se acusa Sants y qué penas puede llevar determinados esto cuando sea extraditado

Voz 0860 02:11 que te una pregunta no una pregunta mucho que quién se ha pronunciado es el fiscal de Virginia no el no el el ni ya que uno son delitos estatales y otros son delito

Voz 0378 02:22 Perales pero por lo que se le acusa por lo que se le ha pedido la extradición ha sido por conspiración en la línea de lo que se le acusa por haber en el por haber desvelado por haberse metido en sí por qué no

Voz 0860 02:44 de otro escucho son ante diciendo que no quiere saber nada y que está esperando lo que diga el el el el fiscal general del Estado

Voz 6 02:51 el todo el texto lo que dice Trump que empezar sopa no yo te digo que hoy no pero yo pero lo que yo te digo es que el documento del Departamento de Justicia

Voz 0378 03:01 de de Estados Unidos que es quién ha trasladado la petición de extradición al Reino Unido le acusa de conspiración con un máximo de cinco años de prisión no estamos hablando ni de pena de muerte Ny ni de nada por otro lado romántica mente podemos decir que esto es una maravilla y que y que todo debe ser conocido por tormento pero también debemos aceptar que los los Estados tienen derecho a tener

Voz 0194 03:33 documentos secretos

Voz 0378 03:35 con leyes que que los liberen ese secreto después de

Voz 0194 03:41 de un tiempo de muchos años o de menos

Voz 0378 03:44 los años pero tiene que haber cosas declaradas secretas para el funcionamiento del orden mundial y una persona porque sino puede levantar ese sí

Voz 1538 03:54 me encantaría que ese llamamiento que tú

Voz 0860 03:57 lo sino respetar a primero Estados Unidos que está metido en todos los

Voz 1538 04:01 claro esto todo el mundo claro yo yo creo que eso eso es importante no precisamente en el momento en que la política internacional la política en las campañas nacionales se basan en los secretos robar los objetos de todos creo que esto es contradictorio es decir que tenemos que proteger precisamente a ciudadano y quizás este portal lo hacía claro Assange no robaba Él tenía un portal que garantizaba el secreto de quién publicaba los documentos él solamente le daba a cargar en cambio está siendo acosado

Voz 0378 04:28 es sólo acusación Se le acusa de

Voz 1538 04:31 dirección e como agente de una potencia extranjera es decir se esa es esa es la acusación porque conspiración implica está al servicio una potencia extranjera cuando él tenía usted sencillamente mantenía el portal no esa es la contradicción pero

Voz 0378 04:45 de lo que se le acusa es de haber participado con en que entre aire Manning el soldado a que en haber entrado en uno solo en unos ordenadores no sólo en ser receptor pública

Voz 1538 05:05 hay sino en hacer una de Carmen actuación activa de conspiración criminal para infiltrarse en sistemas del Gobierno y de haber ayudado al entonces soldado Chelsea Manning en hackear ordenadores con información clasificada para la administración norteamericana en la siguiente declaración Manning le dijo al parecer Assange después de esta blog de este cargar ya no me queda nada más ya Sans le contestó los ojos curiosos no se secan nunca esa es la prueba que tienen Departamento de Justicia de robo y filtración

Voz 0194 05:31 ya veremos en qué en qué acaba de momento ha sido condenado a ese año de cárcel que tendrá que cumplir en el Reino Unido y esta noche ha pasado de dormir en la embajada ecuatoriana en Long les a la cárcel no sé si previa duchos en previa ducha anoche anoche digo afeitado exacto anoche lo contábamos aquí en Hora Veinticinco los malos tratos de tres cuidadores contra dos mujeres en la residencia Los Nogales de Hortaleza

Voz 1071 05:55 el familiar de una de ellas nos contó cómo al sospechar ocultó una cámara hay pudo grabar entonces las agresiones la Fiscalía de Madrid ha denunciado los tres empleados de ese centro después de que se conociera el vídeo que ha conmocionado a la verdad la opinión pública y que puede verse desde ayer aunque este mediodía la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo

Voz 7 06:11 pero todavía no había tenido ocasión de verlo

Voz 1071 06:13 ha tenido ocasión de decir eso sí que quién tiene que hacer algo es la Comunidad de Madrid no el Ministerio

Voz 8 06:19 pero esto es una competencia de las comunidades autónomas y incidente Mercedes del Estado no debemos de interferir dejar que actúen e que la Administración que es competente y tiene la responsabilidad pero las imágenes las ha visto Tsonga Iris no no las he visto no tenido tiempo discurso la seguido por la radio pero esta mañana pero no he visto el vídeo a Virsa colgado

Voz 0194 06:42 la página web de la Cadena SER desde ayer a las siete de la tarde estas declaraciones de la ministra Carcedo son de este medio día no ha tenido tiempo en todo todas estas horas que han pasado de de ver ese vídeo bueno la Comunidad de Madrid sí que lo ha visto el vídeo ha dicho algo también Teresa Rubio buenas noches

Voz 0378 06:56 hola qué tal buenas noches lo que dicen es que no

Voz 0194 06:58 campera en el concierto con estas residencias cuya dirección asegura que este es un caso aislado

Voz 1933 07:04 por eso esta mañana se han decidido hablar el subdirector del centro que se llama José Manuel Rodríguez ha querido tranquilizar a las familias de los ancianos que están en esta en las otras nueve residencias que tiene la Comunidad en la Comunidad de Madrid ha insistido en que en ningún momento Francisco les trasladó una queja de malos tratos y que tampoco les enseñó estos vídeos eso sí reconoce que es complicado saberlo ocurre dentro de las habitaciones

Voz 1863 07:28 de las habitaciones eh no no sabemos nunca lo que puede ocurrir lo mismo que tú si tienes una persona cuidando a sus hijos en casa e ir te vas a nosotros nos ha sorprendido tenemos cerca de mil ochocientos trabajadores y nunca en los treinta años que llevo trabajando aquí nunca en la vida hemos tenido un ingente de maltrato nunca

Voz 1933 07:46 respecto a la comunidad lo primero hoy sí reconocen que les habían llegado las denuncias de los familiares de las que ayer nos habló Francisco unas denuncias que no eran de malos tratos pero sí de falta de personal de higiene de los abuelos de la comida a partir de ahí esta mañana la Consejería ha enviado a la inspección ha abierto dos expedientes a Los Nogales Pedro Rollán es el presidente en funciones

Voz 9 08:07 la imposición de una sanción de setenta y ocho mil euros por el incumplimiento en el pliego de condiciones del contrato que nos une también independientemente de que no se podrá efectuar una propuesta de resolución de solución en tanto en cuanto no tenga lugar en la resolución judicial de una posible imposición de sanción económica de hasta seiscientos mil euros

Voz 1933 08:33 además tras comprobar que la dirección de centro había ocultado la Consejería las denuncias de los familiares de los residentes va a proponer una inhabilitación de la directora por un plazo de cinco años gracias Teresa

Voz 0194 08:45 adiós es un hasta luego hemos conectado con ellos a las nueve y antes del cierre vamos a irnos de Ronda como es tradición por eso que antes se llamaba pegada de carteles

Voz 10 08:56 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 7 09:01 el PSOE ha escogido Sevilla para empezar estos quince días derrota los socialistas arrancan pues allá donde nunca han perdido las elecciones y comparten escenario Pedro Sánchez y Susana Díaz el CIS pronosticó para los socialistas entre ciento veintitrés y ciento treinta y ocho escaños Inma Carretero ha empezado ya

Voz 0806 09:18 no estamos a la espera aquí en un centro social de Dos Hermanas va a ser una pegada virtual en una pantalla van a proyectar una imagen en la que nos dicen que pondrá Vota PSOE AFC que pase que es el lema de esta campaña cumpliendo con el ritual de que a las doce de la noche se pueda pedir el voto como si hubieran pedido todas las semanas o esta misma tarde en el mitin en la caseta de feria de Dos Hermanas donde el candidato socialista ha dicho que estas elecciones son un plebiscito entre el pasado y el futuro entre avanzar y retroceder así que ha llamado a una gran movilización para convencer a los indecisos y teñir de rojo el mapa de España

Voz 11 09:51 se nota que hay ganas de votar el próximo veintiocho de abril tenemos ganas de votar tenemos ganas después de once años de que España se vuelve a teñir de rojo y el Partido Socialista vuelva al ganar unas elecciones generales en España

Voz 0806 10:09 era uno de los mensajes de Pedro Sánchez en ese acto en el que ha causado cierto malestar entre algunos dirigentes del PSOE andaluz no por la intervención del presidente sino por la el anfitrión el alcalde de Dos Hermanas enfrentado históricamente a Susana Díaz que ha lanzado más de una puya incluyendo un guiño a la ministra Montero como líder de Futuro bueno de todas formas a pesar de ese malestar van a estar aquí ahora en un rato todos de nuevo con Pedro Sánchez sólo va a intervenir él para ahora sí pedir el voto para las elecciones del veintiocho de abril

Voz 7 10:37 animo estamos adelante el PP empieza

Voz 0019 10:40 Madrid hace en el parque del Retiro en un local antes lo comentabais en el que parece que Lola Flores perdió un pendiente dentro de ese recinto del parque que está en el centro de la capital el CIS auguró a Pablo Casado entre sesenta y seis setenta y seis escaños Adrián Prado cuéntanos buenas noches qué tal buenas noches pues el pendiente todavía no ha aparecido hace apenas unos minutos casos los yo del Florida Park donde apenas quedan ya uno decenas de simpatizantes comentando la jugada tomándose algo en Navarra de esta discoteca el líder del PP no les ha defraudado dicen no es para menos porque he estado más de cuarenta minutos saludando y haciéndose fotos en el arranque de esta campaña Casado ha querido dejar claro cuál va a ser una de sus estrategias durante los próximos quince días

Voz 12 11:19 o cambiamos el Gobierno cambia nación o cambiamos a este Gobierno traidor o acabará tras cuando España en un país dividido en un país con derecho de autodeterminación en un país en los que los proetarras se ríen de las víctimas en un país en los que los independentistas se permiten el lujo

Voz 7 11:39 sí sí es si Kerry

Voz 1 11:41 culo para Pedro Sánchez

Voz 0019 11:44 casado pide pasar página esta pesadilla de nueve meses en los que Torra Push money Otegi dice han mandado sobre nuestras vidas gracias

Voz 7 11:51 Madrid también ánimo eh

Voz 0194 11:53 gracias hasta mañana Unidas Podemos busca recuperar terreno en el voto urbano de una gran ciudad

Voz 1071 11:57 qué es Madrid de un barrio popular les Aluche el CIS predijo también una contundente caída para el partido de Pablo Iglesias hasta los treinta y tres cuarenta y un diputado

Voz 7 12:06 los Mariela Rubio buenas noches cómo va eso

Voz 13 12:09 no pues estamos esperando aquí a Pablo Iglesias que todavía no ha pegado carteles pero llegará en breve a este auditorio al aire libre en este parque de Las Cruces cedazo sin su número dos Irene Montero nos han dicho y lo hará acompañado por el líder de Izquierda Unida Alberto Garzón así como de otros miembros de la lista como Rafa Mayoral Gloria Elizo los carteles eso sí a los hemos podido vernos los han presentado aquí y no muestran la imagen de ningún líder del partido sólo el lema la historia la escribes tú con un fondo de gente diversa los verdaderos protagonistas de la campaña centenares de militantes se han dado cita aquí en Carabanchel alguno a pintar algún Duffy tiene el mural ya listo para la tradicional pegada la pegada literal que como decimos sobre un gran panel blanco en el que precisamente con un grafiti un militante apunta la historia la escribes tu ambiente festivo lo escuchamos música altísima en muchísima frío porque en este parque de Las Cruces hay un lago que hace bajar muchísimas las temperaturas así que así estamos esperando a Pablo Iglesias que hará su entrada aquí y momento

Voz 7 13:05 habría ante que te queda todavía quince días de campaña muchas gracias hasta luego Mariela ciudadano

Voz 0194 13:10 Nos ha tenido ya mitin esta tarde en Barcelona pero el arranque

Voz 1071 13:12 mal lo hace en Madrid de hecho en su propia sede según el Centro de Investigaciones Sociológicas Rivera va a crecer otra cosa es que los cuarenta y dos cincuenta diputados que le pronostica sean los que ellos quieren

Voz 0194 13:24 Sara Selva se han puesto ya pegar carteles buenas noches qué tal buenas noches aún no han empezado está previsto que empiece a eso de las doce cuando ya entremos oficialmente en campaña

Voz 14 13:32 actoral según nos dicen van a ser una base una pegada de carteles innovadora e a la que van a venir más de cien afiliados que ya están empezando a llegar también está previsto que después hable Albert Rivera y al margen de esos carteles que aún no han colocado siguen Avenida América en la capital la lona contra Sánchez en la que se puede leer Pedro nosotros vamos a cambiar España sigue ahí a pesar de que la Junta Electoral de Madrid le había pedido que la quitara antes de las seis de la tarde nos dicen que ellos ya han pedido a la empresa que la retire pero que es algo que lleva su tiempo entre otras cosas por motivos de seguridad dicen que han querido retirarla inmediatamente pero que ya no depende de ellos Sara animó también

Voz 7 14:06 hasta luego nada hasta luego eso es con lo de Torra no más o menos sí es verdad que dicen que es que es por cuestiones de seguridad pero la orden era que a las seis de la tarde eso ya tenía que estará en Twitter Llanos está haciendo un Torra pues una una cosa parecida Vox que empieza a acampar ya en Madrid si de todas las plazas de la ciudad ha ido a escoger donde está la bandera más grande la plaza de Colón según el CIS el partido de Abascal lograría entre veintinueve y treinta y siete

Voz 0194 14:33 estamos intentando conectar con esa plaza de Colón pero tenemos algún problema no podemos hacerlo todavía pero el acto de arranque de campaña

Voz 7 14:39 no es en esa céntrica plaza madrileña Carmen tú crees que va a cambiar mucho las cosas entre la precampaña y la campaña que vamos a oír propuestas nuevas fruto vamos nos vamos a oír propuestas en la campaña

Voz 0378 14:52 bueno propuestas la verdad es que sea se hacen lo que pasa es que siempre van acompañadas de frases de de en palabras gruesas que hace que no se nos fijemos en ella en ellas yo no creo que vaya a cambiar mucho Lon lo estamos viendo en los mensajes que se están dando en esta final de precampaña inicio de campaña en el caso de de PSOE vemos cómo será que viene la derecha en el caso del PP será que Sánchez está vendiendo España no si te refieres a se abra un debate

Voz 0194 15:33 el flexible sí notaremos que hemos pasado de precampaña cambió

Voz 0378 15:37 pero que no en absoluto Aroca

Voz 0860 15:41 que tampoco de escuchando los protagonista pues no parece que tengamos ninguna esperanza de asistir a un debate sosegado sobre propuesta ahí es que incluso cuando se hace una propuesta a la media hora hace de propone no pasó con el Salario Mínimo Interprofesional nuevas

Voz 1538 15:57 con el primero lo quiere que

Voz 0860 15:59 no que eran refiero al señor Casado que no era una no

Voz 1538 16:02 news news no bueno yo creo que

Voz 0860 16:04 lamentablemente luego más me preocupa el exceso de de de narrativo no el insulto traidor vende patria terrorista otra vez tenemos ETA yo pensaba que ETA la habíamos derrotado y edema entre todos los demócrata bueno no lo sé yo y sobre todo lo que me preocupa es que en esta nueva etapa política parece que la mentira un importa Chase miente miente y bueno pelillos a la mar porque al final lamentablemente en este lado de de la campaña que somos nosotros los que estamos en el mundo de la comunicación pues a veces parece que lo que más interesa del espectáculo y no verdaderamente transmitir lo debate no interesa mucho a Benzema un un candidato y aireó lo extravagante que no una persona que te que te diga con sensatez no se propuestas que nos puedan ayudar a todo

Voz 0194 16:58 ya es muchas veces la animalada tapa la propuesta que es lo que decía Carmen claro es es difícil no ponerle el micrófono

Voz 0860 17:04 no va a una a una burrada pero por eso te decía Ángels porque parece que en este proceso de de espectacular estación de la política parecía que causa efecto y más impacto mediático

Voz 15 17:17 pero la la la la la la

Voz 0860 17:20 la bravuconada

Voz 15 17:22 el espárrago claro

Voz 0860 17:25 yo no digo nosotros lo yo lo que digo que a lo mejor deberíamos hacer un ejercicio de responsabilidad nosotros tipo elabora

Voz 1538 17:32 lo más sensato más ordinal

Voz 0860 17:35 Mail severa ya hemos hablado muchas veces de cómo ha

Voz 0194 17:37 ah pues está modificando la manera de relacionarse entre ellos cómo se está modificando el lenguaje no sólo en campaña electoral lo hemos visto en el Congreso de los Diputados cuantas veces hemos dicho se confunde confunden algunos de ellos el Congreso de los Diputados con un plató de televisión

Voz 1538 17:49 en algunas televisiones colaboran verás yo creo que la primera parte de la campaña va a ser igual tal como está encauzada hay un engrandecimiento de la figura de Sánchez a través del del del primero insulto de esa insistencia de Rivera que a mí me llama la atención en buscar la asociación no parece que se presupone la enorme victoria de Sánchez no de tal manera que Sánchez se mantiene en un equilibrio más o menos casaría hito con esa figura institucional porque el están ya encumbrado no la consecuencia de ello es además que esa especie de de den gustarse la derecha en el insulto en crear a Sánchez como el gran enemigo está haciendo que es éste va a mi juicio está olvidando un poco la cuestión nacional la cuestión del independentismo es decir no está marcando totalmente el inicio de campaña a mí me llama la atención cuando estamos en medio de del juicio no lo que va a ser claves el debate porque el debate además va haber cruce significativos veremos por ejemplo pero aún pavo y para hable con su con su bueno quizás seguramente el más virtuoso con Casado quizás a nivel dialéctico enfrentarse a un Abascal en ese tipo de cosas

Voz 0194 18:55 queremos Abascal hablando de algo que no sea hasta que no sea España antes de cosas

Voz 7 19:00 bueno eso te iba a decir ya de tal manera que que calle Urgell tengas mono pero también es difícil lo va a tener

Voz 1538 19:05 bueno ese cubierto ninguna tertulia taurina no los veremos en lo que se convierte pero seguramente a partir del debate haya algún giro a algún algún

Voz 0378 19:14 y Cueto un tanto estos debates el XXIII estamos hablando de de que es un martes es la campaña acabamos acaban bien

Voz 0860 19:22 palma veremos a ver si aprovechando la Semana Santa algún candidato no hace una levantado de Un paso o que canta una saeta

Voz 0194 19:30 verdad que van a saber nada de hecho he ATA digo pero hacéis bienes pamplonesas

Voz 0860 19:38 Semana Santa este año decía mucho candidato que bueno tiene tiene la chaqueta ya plancha vamos

Voz 0194 19:44 pero eso es lo eso darlo por hecho no parecía

Voz 1538 19:46 a una sería déjame que estábamos pendientes de Santas del pueblo estábamos pendientes de esa

Voz 0194 19:52 conexión con la plaza de Colón donde celebra el acto de arranque de campaña Vox ahí está Nieves Goicoechea Nieves tienes un minuto

Voz 16 19:59 yo tengo un minuto para decirte que todavía no ha llegado Santiago Abascal que se está calentando un poquito el ambiente porque no tenemos un espacio acotado para la prensa y la militantes votantes simpatizantes quieren está cerca de la estatua de

Voz 1933 20:12 comandante Blas de Lezo uno

Voz 16 20:14 uno de los Almirantes más venerados de la Armada española y estamos esperando que llegue desde Toledo el líder de Vox pero todavía no estamos estamos a los pies de la estatua trajes donde ha elegido El abrir la campaña plegar el cartel electoral

Voz 17 20:29 aquí el como escucháis

Voz 16 20:33 estamos esperando que nos eh no estamos no estamos bueno está muy bien órgano calentando un poquito no está muy bien organizado y no está bien no hay no hay mucha gente Nieves bueno hay como unas trescientas personas ahora mismo yo calculo con Carles el ex de viva España iba a la Guardia Civil con carteles de Vox y estamos esperando a que llegue pero ya te digo todavía parece que los nervios viene bien el camino levantándose Nieves gracias

Voz 0194 20:59 hasta luego nos quedaba esta conexión con la plaza de Colón para estar en el arranque de campaña de Vox y otra conexión con la directora del diario Levante el canto muy buenas noches porque suponemos que el arranque de campaña en la Comunidad Valenciana en la portada del diario

Voz 18 21:13 sí está haciendo intenso con los datos del Phil de hoy

Voz 2 21:17 cómo lo lleváis bueno aquí nada

Voz 18 21:19 a los datos del CIS catapultar a Ximo Puig que volvería a ser presidente de la Comunidad Valenciana le da un un gran resultado treinta por cien de los votos frente al quince coma cuatro por ciento el Partido Popular aquí eso sea recogido de manera sorprendente es verdad que hay un treinta por cien de indecisos y que bueno pues en esta Comunidad siempre se ha entendido que los conservadores tienen mucho voto oculto que probablemente pues para por ver el resultado real en las urnas desde el Partido Socialista lo que trasladar además que las encuestas no votan y que están un poco nerviosos por la desmovilización que esto podría trasladar

Voz 0194 21:52 tanta victoria tanta victoria puede provocar un efecto contraproducente Lidia muchísimas gracias gracias a vosotros hasta luego nos queda el cuaderno de frases Sastre vamos a empezar con las del Papa emérito

Voz 1071 22:02 todo Benedicto XVI que culpa al colapso moral que se originó la revuelta de Mayo del sesenta y ocho de los casos de pederastia en la Iglesia eh en un texto de dieciocho páginas habla Ratzinger del colapso mental también afirma que la pedofilia se llegó a diagnosticar como permitida y apropiada por los ruidos de una de las últimas apariciones esto que vamos a escuchar de Benedicto XVI que está a punto de cumplir noventa y dos años

Voz 7 22:29 sí se ha contado todas las sedes de las frases atribuidas al mayo del sesenta y ocho los casos de pederastia

Voz 1071 22:36 tenemos frases tenemos datos también hoy que se ha publicado el padrón somos en España más de cuarenta y siete millones de habitantes cifra en la que no estábamos desde el año dos mil trece el aumento se produce gracias a la inmigración Asturias Extremadura Castilla y León y Galicia siguen perdiendo población y hay sabes que en España hay más de ocho mil municipios bueno hay cinco mil pueblos con menos de cinco mil habitantes nuestros compañeros de Aragón Ana

Voz 7 23:00 todo con el alcalde de CIM vaya

Voz 1071 23:02 Quinbaya viven cuarenta personas están la comarca de Calatayud se queja de que fallan las comunicaciones fallan las de teléfono fallan por carretera falle Internet

Voz 19 23:11 pues del Ayuntamiento tengo que llamar realismo a los hijos de esos familiares como que que es también sus padres y hasta mañana o hasta luego otra vez conmigo ahí me gustaría darnos un paseo acompañaría político que correspondiera lo acompañaría para que vea en qué infraestructuras tenemos

Voz 7 23:28 me parece increíble que esto pase en el siglo XXI del Ayuntamiento tienen que llamar a los hijos para decir ser alcalde tu padre el te puede llamar te llamo le está bien no te preocupes frases del fiscal de Seguridad Vial Bartolomé Vargas que ha explicado aquí en la SER que sólo se iban a intervenir los móviles de conductores involucrados Fuentes si tienen el visto bueno del juez sólo para obtener datos concretos que se puede acudir a la autoridad judicial para pedir el acceso a los datos de tráfico no al contenido de las llamadas a los datos de tráfico con eso basta los expertos por cierto del Real Automóvil Club aún cuestionado el plan según las declaraciones que ha hecho también minas queda Ramón

Voz 20 24:10 el dietario

Voz 21 24:14 otro consideración hizo el inició de la campaña electoral oficial primera llevamos tantos meses de campaña real que poco puede esperarse de los quince días que quedan con toda seguridad seguiremos con el lamentable espectáculo de una campaña repetitiva reducida a dos nombres Cataluña hay Pedro Sánchez si alguien hoy algún mensaje nuevo que lo comuniquen inmediatamente será noticia segunda el simplismo de la campaña de la derecha permitido Sánchez crecer exponiéndose lo mínimo ellos Le dieron todo el protagonismo objetivo echar a Sánchez y por tanto de la quedado como el portador de la moderación en tiempos de bronca la derecha con su radicalización ha remitido a Sánchez de todo ciudadano que apueste por la distensión y las vías de entendimiento tercera el consecuencia de ello a día de hoy Sánchez es lo único candidatos sentado en un espacio relativamente amplio con todas las expansión a uno y otro lado el PP está atrapado entre Vox y Ciudadanos C's entre el PP y el muro que ellos mismos se han construido al cerrar cualquier vía negociadora con Cataluña y podemos disminuido pozos de gas desgarros internos cuarta al plantear la campaña como un plebiscito sobre Cataluña autoritarismo distensión la derecha provocado un efecto reactivo dentro del propio independentismo unos Puigdemont y los suyos se han apuntado a la pelea otros buscan caminos de entendimiento sabiendo que en este caso está perfectamente claro cuál es el mal menor demasiado diversos para permanecer unidos epílogo malos tiempos para la política esta campaña pasará a la historia porque algunos dos candidatos que compiten están en la cárcel desde hace año y medio sin haber sido condenados porque los medios de comunicación tuvieron que incluir secciones especiales para combatir las mentiras Félix News como dicen los cursis

Voz 5 26:02 hora y terminamos aquí Javier Aroca Carmen del Río Gonzalo Velasco buenas noches y buena semana feliz campaña sin como es vida no permite campaña feliz Faith Campano diga Aznar ha diferido campaña está iba que vienen dos hasta mañana hora veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

