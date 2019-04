Hora 25 (12/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1933 00:00 sí ha sido así el primer día como no será el resto de la campaña son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:16 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:28 hola buenas tardes y es que este primer día de campaña nos deja una mezcla de vídeos y denuncias el PSOE acude a la Junta Electoral y a la Fiscalía después de que el PP haya lanzado su primera campaña viral de la campaña

Voz 1715 00:42 ya Sánchez pagamos todos Un vídeo que hay

Voz 0194 00:44 lo ha acompañado en redes con la difusión de una imagen de Pedro Sánchez y sus hijas El PP se desvincula de esa fotografía pero el PSOE ha pedido a la Fiscalía que la investiguen seguida abrimos ronda con los mítines centrales del día escucharemos la forma en la que la vicepresidenta ha justificado el debate a cinco que aceptado Pedro Sánchez Carmen Calvo esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0376 01:03 nuestro candidato a la presidencia del Gobierno quiera debatir con Vox y eso no puede hacerse en la televisión pública no quiere rehuir si decide no debatir Combo a lo mejor estaremos alimentando lo mucho más todavía desde luego mucho más democrático enfrentarte a ello directamente para decirle que lo que tú propone que en lo que va a rechazar absolutamente

Voz 0194 01:25 el Gobierno ha calificado como inaceptable el episodio de ayer así ha llamado la ministra Cela al acoso sufrido por Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona y que en opinión de la candidata de Cataluña Laura Borràs tiene una evidente justificación

Voz 3 01:38 se si ha cosa en K no sé si hay demasiado analizar hay gente que busca problemas y cuando se buscan problemas se encuentran las imágenes que debieron de brazos alzados no representan a gente de este país y en cambio hay gente que se hace fotos junto a personas que alzan el brazo en un saludo fascista Tasio fascista

Voz 2 01:57 la tarde nos ha dejado la detención en Madrid de un ex genes

Voz 0194 02:00 era el chavista diputado hoy uno de los primeros apoyos de militares de alto rango que recibió Juan Guaidó Pedro Blanco sí

Voz 1715 02:05 se llama Hugo Carvajal el pasado mes de febrero

Voz 2 02:08 presidente encargado de la República Bolivariana Venezuela Juan Guaidó Márquez aquí un soldado más a causa de la nieve el pasado mes de febrero apoyó públicamente jugando

Voz 1715 02:19 ha pedido hoy ha sido detenido a petición de Estados Unidos que le acusa de narcotráfico hubo Carvajal quien fue el jefe del contraespionaje con Hugo Chávez ahora había abandonado el chavismo les vamos a contar las novedades en la investigación de los manejos de la policía patriótica la justicia mira hacia al que fue secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez después de que uno de los miembros de ese grupo de señalara como quién dio la orden de investigar a Luis Bárcenas y seguiremos la pista al caso de la residencia de la Comunidad de Madrid en la que se maltrataba algunos de sus mayores hoy hemos sumado el testimonio de otra ex trabajadora de esos centros

Voz 4 02:48 a diez darle de comer con media hora que tocaban las mesas que te tocaban habían mesa deseo de cuatro sentados y me tenía que dar muy deprisa de cubrir no me gusta ver cómo ataba a su abuela que estaban súper vendada eh la estábamos con la segunda de la moda en la cama si alguno no estaban para darle de comer que se movían

Voz 1715 03:12 la directora del centro ha escrito una carta a los empleados en la que pide que su profesionalidad no se vea manchada por la falta de escrúpulos del

Voz 0194 03:19 ella a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Sonia Lus buenas tardes

Voz 1315 03:22 hola buenas tardes empezamos por el deporte en directo porque aquí

Voz 1914 03:24 Ava de empezar el segundo partido en la final de la Eurocup de baloncesto si el Valencia Basket gana en la cancha del Alba Berlín será campeón del torneo de momento cuatro cero manda en el marcador el equipo alemán además fútbol sin muchos avances tras la reunión entre Liga y Federación para renovar el convenio de coordinación que regula por ejemplo el tema de los horarios del fútbol Apelación ratifica los ocho partidos de sanción para Costa y Messi descansa mañana contra el Huesca hoy no tenemos partido de Liga mañana el choque más destacado es el derbi Sevilla Betis y el odio

Voz 0194 03:52 BOJA así iban a ser estos primeros días de vacaciones para quien las tenga Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes el fin de semana

Voz 0978 03:58 el haciendo mucho sol en el conjunto del país con temperaturas contundencia subir especialmente en las máximas y el domingo la tarde del domingo de hecho incluso con un poco de calor en el interior peninsular también en Canarias con máximas alrededor de los veinticinco grados la tarde de mañana sábado alguna tormenta en Baleares especialmente en la isla de Mallorca también en el noroeste de la península entre Galicia y Asturias la tarde de mañana sábado y la del domingo tendremos algunas tormentas y todo apunta que la semana que viene podremos disfrutar de muchas horas de sol si bien a medida que vaya avanzando la semana y sobre todo en el norte y mitad este de la península las tormentas poco a poco irán ganando

Voz 1715 04:36 empieza Jara XXV Pedro para quién se vaya hoy de vacaciones información de servicio vamos a ver si hay problemas o no en las carreteras Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga buenas

Voz 1315 04:47 muy buenas tardes pues a esta hora poco a poco se va normalizando el tráfico tan sólo van a encontrar retenciones en Vizcaya en la AP ocho a la altura de Irureta en sentido

Voz 1914 04:57 Irún también en Murcia van a encontrar bastante densa

Voz 1315 05:00 si la treinta a la altura de arcén hacia la capital murciana por una colisión y en Albacete otro accidente la XXXI está complicando el tráfico en sentido a Alicante retenciones además en la zona SUR en Málaga en San Pedro Alcántara en la A7 en ambos sentidos mucha precaución aún en este día

Voz 1 05:25 sí

Voz 5 05:26 a que avanza que pasé la España que mira al futuro Paz que pase la España en la que cabemos todos que pase el próximo veintiocho de abril vota para que la España que quieres

Voz 2 05:38 la España que quienes Poza pesa

Voz 6 05:41 el premiados Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes diecisiete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol han como era Álvaro de chico Álvaro

Voz 7 06:06 yo siempre le gustó el fotón incluso llegó a debutar en Tercera pero a los veintitrés años abandonó el deporte para encontrarse a sí mismo o mejor dicho así misma

Voz 2 06:18 es Alba Alba me siento muy bien me encanta jugar con la chicas también le gusta el fútbol

Voz 7 06:25 este domingo a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias Alba Palacios la primera futbolista trans género española en acento Robinson el lado humano del deporte con Michael Robinson síguenos también en Cadena Ser punto com Nuestra

Voz 1322 06:40 cuando abres la nevera para coger una ventanita provocó tres chocolates estas tensando con el estómago que si puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el americio ayudas a mantener el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 8 07:00 cadena SER

Voz 2 07:04 hora veinticinco

Voz 1715 07:08 vi a uno espero que no les esté pareciendo ya muy larga la campaña electoral

Voz 2 07:16 Elecciones Generales dos mil diecinueve la Cadena SER

Voz 1715 07:27 primer día de campaña signos vamos a ir de ronda hoy la agenda de mítines nos va a llevar al País Vasco

Voz 2 07:31 la Comunidad Valenciana Castilla La Mancha Andalucía

Voz 1715 07:35 Asturias vamos a empezar en el País Vasco el Partido Popular despliega su catálogo de ex presidentes este primer día de campaña Aznar participe en un acto en Barcelona

Voz 2 07:43 voy a hacer en Pontevedra el acto

Voz 1715 07:45 tras en todo caso es una cena mitin en Vitoria ya está Adrián Prado Adrián buenas tardes

Voz 0019 07:50 qué tal Pedro buenas tardes llegamos a la meta de esta primera jornada maratoniana en la que Casado de estado en Oviedo en Santander por aquí en Vitoria en Euskadi el PP se juega mantener sus dos escaños la última encuesta del CIS pronostica que no va a revalidar ninguno de ellos ni siquiera el vicesecretario y director de la campaña de los populares Javier Maroto que esta noche acompaña aquí a Casado hoy el líder del PP ha vuelto a dirigirse al votante descontento con el Partido Popular al votante de Vox con este mes

Voz 2 08:14 G yo nunca nunca insultar un ex votante ahora Mi planes rehén a curarle recuperarle decirle que está sigue siendo su casa que sí hemos hecho algo mal en el pasado y el Partido Popular ha hecho algo mal y la defraudado decir que hemos tomado nota y que no se va a volver a hacer nada mal

Voz 0019 08:32 aquellas dato preparado unas seiscientos cincuenta personas distribuidas en mesas por todo el anillo de esta plaza de toros esperan a que empiece la cena mitin

Voz 1715 08:38 la Comunidad Valenciana la cita electoral es doble el acto central del PSOE está programado en Castellón siguiendo la caravana socialista Inma Carretero buenas tardes

Voz 9 08:46 buenas tardes hay muy buen ambiente aquí en el Palau de la Festa ha quedado mucha gente fuera en la primera fila están sentados los ministros sábados y Pedro Duque ya hoy Sánchez comparte tribuna con un invitado especial France Timerman el candidato de los socialistas europeos el próximo veintiséis de mayo ese apunta estos vientos favorables de las encuestas en un momento de hundimiento de los partidos socialdemócratas en los principales países europeos en cambio aquí del comité electoral del PSOE aseguran que tienen margen para seguir ampliando su espacio de hecho aspiran a quedarse con un tercio de los votos de ciudadanos así que están dedicándose a fue

Voz 1914 09:19 dos en vincular a los naranjas

Voz 9 09:22 con el Partido Popular Icon Vox a eso se va a dedicar ahora el candidato socialista Pedro Sánchez que acaba de subir a la tribuna escuchamos en directo desde Castellón

Voz 2 09:35 cómodos los hemos olvidado de hacer grandes cosas por esta querida provincia para todos y para todos mira yo quería también agradecer a France el que esté con nosotros hoy aquí

Voz 1715 09:44 bueno sólido en directo desde ese mitin de Pedro Sánchez en Castellón podemos eh que tiene una agenda algo más modesta comparada con la hiperactividad por ejemplo de líder del Partido Popular tiene mitin en Toledo Mariela Rubio la buenas tardes

Voz 0194 10:00 buenas tardes sí aunque la jornada comenzaba con un pequeño actor Iglesias en Madrid el primer mitin propiamente dicho de la campaña Morata es este de Toledo y no es de Pablo Iglesias sino de Irene Montero se estrena como cabeza de cartel principal acompañada por Alberto Garzón lejos de los grandes auditorios de ediciones anteriores la campaña morada arranca en una sala pequeña del Palacio de Congresos de El Greco ante doscientos asistentes Irene Montero con las encuestas en contra llamaba a la movilización diciendo que los números nos den para que al PSOE le entren ganas de gobernar con Unidos Podemos

Voz 0277 10:29 que los números que saquemos no estén para gobernar para que al Partido Socialista que no tiene muchas ganas de gobernar con nosotras

Voz 0419 10:37 que está mirando todo el rato a Ciudadanos le entre

Voz 0277 10:39 las ganas de gobernar con Unidas Podemos que es lo único que garantiza que se apliquen políticas de progreso

Voz 0194 10:46 esta campaña cuenta no están las cartas repartidas decía Montero que ha hablado de Alberto Garzón como de ese compañero siempre ha entendido la unidad en una alusión velada a Íñigo Errejón en este momento en el uso de la palabra Teresa Arévalo número uno por Toledo de la candidatura morada

Voz 10 11:00 al Congreso la escuchamos Unidas Podemos

Voz 1715 11:04 bueno son en directo desde Toledo ciudadanos elegido el sur para el primer mitin acto central de campaña Albert Rivera se ha ido a Málaga y pendiente de ese acto está nuestro compañero hacia San Martín Ignacio buenas tardes

Voz 2 11:14 esta tarde si a Rivera en Málaga de un pequeño pueblo de esta provincia son sus cuatro abuelos esta provincia consiguió ciudadanos dos escaños en las pasadas generales que según las cincuenta mantendría el paddock pasados las generales del veintiocho de abril sus primeras palabras la sala dedicaba las población rural a la España vacía que emigra a una gran urbe como Barcelona ha dicho un gobierno de cambio posible ha sido sin embargo el primer mensaje fuerza de Rivera que a estas horas junto a la playa al aire libre y con el aforo completo Interviú

Voz 11 11:45 muy enredados con la batalla interna descontando escaños ciento veintisiete están contando si pierden cuarenta si pierden cincuentas y pierden sesenta y claro

Voz 2 11:54 eso te despista varios sonido en directo desde Marbella

Voz 1715 11:56 estaba previsto elegido Asturias como símbolo de la reconquista la histórica pero en la que asegura que va a venir de su mano de Covadonga Oviedo y en Oviedo Javier Carrera Javier buenas tardes

Voz 0866 12:06 qué tal buenas tardes en marcha ahora mismo el líder de Vox en Oviedo en un Palacio de Congresos que han llenado los de Santiago Abascal se ha quedado gente fuera antes visita muy simbólica como decías a Covadonga a la Santa Cueva a la Santa Cueva con ofrenda floral a la Virgen ramo de claveles rojos y amarillos oración después mensaje megáfono en mano de Abascal ante la estatua de Don Pelayo en clave patriótica

Voz 2 12:32 estamos en Covadonga para que nunca vamos a pedir perdón por las obras de nuestros mayores

Voz 0866 12:39 estos hasta menca reunido numerosos seguidores que seguían al líder de Vox entre gritos de Viva España y Abascal presidente

Voz 2 12:51 Falcón Viajes una agencia de viajes con oficina hay página web

Voz 1715 12:59 bueno primera día de campaña y la primera en la frente el PSOE ha denunciado este vídeo que oíamos que ha lanzado hoy el Partido Popular viajes Falcon denuncia que presenta el PSOE ante la Junta Electoral pero también ante la Fiscalía por el uso de una imagen en la que parecen las hijas del ex presidente que ha sido difundida por redes sociales el Partido Popular niega que esa fotografía forme parte de la campaña segundo vídeo del día este lo firma ciudadanos

Voz 12 13:24 ahora que tenemos que estar remando todos a una para tirar Pedro Sánchez este ahorrar tirar la toalla está cansado al fondo está cantado hoy Juan Pablo cansados habló cara

Voz 1715 13:38 esperamos arreglarlo Pablo cansado ese es el leitmotiv del vídeo de ciudadanos Pablo tira la toalla vamos a ganar se le cuando acaba la segunda semana de campaña va a dejar el debate a cinco con Vox incluido la vicepresidenta Carmen Calvo ha explicado esta mañana en Hoy por Hoy por qué el presidente Sánchez si se presta debatir con Vox

Voz 0376 13:57 nuestro candidato a la presidencia del Gobierno quiera debatir con Vox y eso no puede hacerse en la televisión pública no quiere rehuir si decide no debatir con Vox a lo mejor estaríamos alimentando lo mucho más todavía desde luego mucho más democrático enfrentarte a ello directamente para decirle que lo que tú propone que en lo que va a rechazar absolutamente

Voz 1715 14:19 ayer les contábamos lo ocurrido la Universidad Autónoma de Barcelona la intolerancia suena así antes intentaba impedir que Cayetana Álvarez de Toledo participara en un debate en la Universidad algunos esta intimidación por la vía de la fuerza les parece aplicable justificada no saciado en el argumento de la candidata de Cataluña

Voz 0277 14:44 no sé si haga era cosa analiza inca

Voz 3 14:47 no sé si hay demasiado analizar hay gente que busca problemas y cuando se buscan problemas se encuentran las imágenes que se vieron de brazos alzados no representa la gente de este país en cambio hay gente que se hace fotos junto a personas que alza en el brazo en un saludo fascista Tasio fascista

Voz 1715 15:02 claro que no todos en el independentismo piensan igual o al menos públicamente no mantiene la misma opinión el presidente de la Generalitat critica abiertamente la altitud de quienes intentaron impedir ese acto

Voz 0204 15:12 el nosotros condenamos siempre cualquier acción violenta siempre condenamos siempre cualquier ataque a la libertad de expresión y siempre queremos libertad de expresión para todos a todos nosotros tenemos en este edificio en el Parador Nacional de Cataluña precisamente en cartel que pone libertad de expresión y por lo tanto nosotros defendemos la libertad de expresión para para

Voz 1715 15:37 bueno hay algo más tres de los procesados por el referéndum del uno de octubre Jordi Turull Josep Rull y Jordi Sanchez han pedido al Tribunal Supremo que les permita poder hacer campaña en los ratos libres del juicio antes de empezar las sesiones de cada día en el descanso que se toman para comer Elecciones Generales dos mil diecinueve el laca

Voz 6 15:59 al césped diez árboles diez dos diez terraza diez muestre mía este es un jardín perfecto para tu jardín vas perfecto cuenta con Still ahora con las mejores ofertas encuentre tu tienda especialista en style punto es

Voz 13 16:17 culta una nave Xicoy y cariño llamamos se nos ponemos una alarma y eso pues para vivir tranquilos ya no sólo por los robos que también ahora te vas cuatro días de casa y cuando regresa sería ha metido gente a vivir

Voz 6 16:30 en Securitas Direct protegemos lo que más

Voz 14 16:32 Porta llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEM Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 6 16:41 he aquí tú marcas la diferencia Eddie tuvo opina no no se equivoque aquí tú eres el día y una vez más la Audiencia hablar tres millones novecientos ochenta y siete mil oyentes eligen la SER como referencia de haciéndonos líderes en todos los progre de nuevo tú marcas la diferencia SER aquí

Voz 15 17:09 ah sí

Voz 6 17:14 repostage te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 8 17:24 más por depósito afirmación válida para PP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com Cadena SER

Voz 2 17:37 hora veinticinco

Voz 16 17:40 Pedro Blanco y siete minutos siete diez

Voz 1715 17:43 siete en Canarias novedades de la tarde una con nombre propio y haciendo de Venezuela

Voz 2 17:47 entonces seguro de que pronto tendremos una Venezuela en democracia

Voz 1715 17:51 concentración esta es la voz de Hugo Carvajal el pasado mes de febrero le escuchábamos mostrar su apoyo público a Juan Guaidó este ex general chavista diputado al antiguo jefe de la contrainteligencia con Hugo Chávez en el poder ha sido detenido hoy en Madrid por petición de Estados Unidos los que le acusa desde hace años de tener vínculos con el narcotráfico Ana Terradillos buenas

Voz 0125 18:13 les buenas tardes la detenido la UDEF por una orden de arresto de EEUU que le reclamaba por delito de narcotráfico ID blanqueo su mujer eso sí

Voz 2 18:21 José llevaban meses residiendo aquí en Madrid

Voz 0125 18:24 militar de Chávez también de Maduro llegó a ser director de Inteligencia Militar de Venezuela durante más de siete años y siempre muy fiel a Chávez después fue diputado en la Asamblea Nacional y hace tres meses mostró su lealtad al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó lo que suponía una ruptura con toda su trayectoria anterior se había ofrecido a entregarse EEUU para colaborar con la justicia de allí en contra del régimen de Maduro pero de momento lo que confirma interior es que ha sido detenido hoy va a pasar la noche en dependencias policiales y mañana pasará a disposición judicial de la Audiencia Nacional para iniciarse en principio los trámites de su extradición

Voz 1715 19:00 novedad también de la tarde el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión del juez de instrucción de inhibirse a favor de un juzgado de violencia sobre la mujer en el caso del suicidio asistido de María José Carrasco la Fiscalía cree que se está enviando un mensaje distorsionado a la sociedad marino herido buenas tardes

Voz 0259 19:17 las tardes Pedro la fiscalía sostiene que no existe como establece la ley dominación desigualdad o discriminación en la relación en el comportamiento de Ángel Hernández sobre su esposa por lo que no puede considerarse violencia de género un contexto que según el recurso también exige la sentencia del Supremo que utiliza precisamente la jueza para justificar su ingreso la Fiscalía les recuerda la magistrada que hay que interpretar las normas conforme a la realidad social y que la sociedad es extremadamente sensible mostrando una gran preocupación ante situaciones tan penosas como la de María José Carrasco Illes recrimina además el retraso injustificable los perjuicios que le está provocando Ángel Hernández así que le pide que rectifique ya suma el caso que califica la Fiscalía como un acto de cooperación al suicidio una decisión libremente pactada meditada manifestada repetidamente por su mujer

Voz 1715 20:08 gracias Mariola hoy en la SER les estamos contando el salto cualitativo que puede dar la investigación de las actividades de la cloaca después de que uno de los integrantes de la llamada policía patriótica haya señalado al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez como quién dio la orden de investigar a Luis Bárcenas Francisco Martínez niega haber dado órdenes fuera de la legalidad Miguel Ángel Campos

Voz 1552 20:29 Enrique García Castaño miembro de la policía política en esa declaración como imputado manifestó al ser preguntado por Kitchen que seguía órdenes del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez García Castaño añadió que se trató de una orden general en el operativo de investigación para incriminar a Bárcenas pero los investigadores no creen esta versión sostienen que en realidad

Voz 17 20:48 la la operación fue montada para destruir pruebas

Voz 1552 20:50 que perjudica Arsenal PP en el caso de su caja B con uso de fondos reservados unos fondos que distribuía el propio Martínez desde la Secretaría de Estado de Seguridad las fuentes consultadas afirman que Francisco Martínez será citado como imputado cuando pasen las elecciones concluya su afueras

Voz 1715 21:07 viento en Madrid con rascar un poco para descubrir que lo que hemos conocido esta semana en la residencia Los Álamos no era un hecho aislado formaba parte de un contexto de trato degradante a los residentes hoy lo ha contado en Hoy por Hoy Madrid una ex trabajadora de la residencia

Voz 18 21:24 sí era muy penoso y más cuando habían unos vuelos que tenían familia fueran porque cuando hay un familiar decían hoy vienen a visitar a como se llame el abuelo lo ponía muy mono de echábamos mucho a Colonia de esta no hincó que oliera muy bien muy ansiado que lo hubiera el familiar muy dignos

Voz 1715 21:44 bueno en la SER les estamos contando también que la dirección de esa residencia tenía conocimiento de las denuncias por malos tratos de hecho el hijo de una de las residentes que aparecía en ese vicio que les adelantamos esta semana había presentado varias quejas Radio Madrid Teresa Rodrigo

Voz 1933 21:57 quejas que está fechadas entre finales de dos mil diecisiete y principios de dos mil dieciocho y que tienen sello oficial del centro lo que indica que sí fueron recibidas por la dirección en ellas Francisco asegura que en diferentes ocasiones cuando ha visitado a su madre la encontrado con heridas en la nariz labios rodillas además de varios hematomas su hinchazón es en una de ellas llega a pedir a la directora ese las imágenes de la cámara de seguridad para averiguar qué está pasando le dicen que no que no pueden hacerlo por la Ley de Protección de Datos y que tampoco pueden identificar a los trabajadores sobre los que recaen las sospechas porque hay muchas libranzas y cambios de turno insisten en que las heridas pueden haber sido provocadas por la propia anciana o por la pulsera de localización que llevan todos los internos por escrito hasta en cuatro ocasiones el centro se niega a investigar los indicios de maltrato por cierto la directora del centro que se enfrenta a una posible inhabilitación de cinco años ha escrito hoy un comunicado interno a sus trabajadores les dice que en la residencia importan las personas que en esa línea seguirá el gran equipo que allí trabaja les pide a los empleados que su entrega y vocación por los mayores no se vea enturbiada por la falta de escrúpulos de alguna persona

Voz 1715 23:05 a las nueve en la segunda hora del programa Hoy literatura gastronomía la gastronomía de hecho nos va a llevar lejos muy lejos pero sin salir de Madrid servidores

Voz 1880 23:13 hola Pedro hasta Tailandia nos vamos a ir para aprobar sus platos y aprender también a elaborar los pero antes vamos a charlar con el Premio Azorín de Novela dos mil diecinueve es Joaquín Camps ya estuvo con nosotros cuando escribió su primera novela y hoy queremos preguntarle por la premiada silueta del olvido una novela de intriga con reflexiones morales y además muy muy entretenida Camps es profesor de Economía en Valencia hace unos años con treinta y nueve decidió probar como escritor y la jugada le ha salido si debían

Voz 1715 23:39 los viernes a los tertulianos les hacemos trabajar una hora menos que habitualmente ya saben que vienen a las no de pero los viernes vienen a las diez y hoy hemos citado a Juan Carlos Jiménez a Cristina de la Hoz Milagros Pérez Oliva Éstas son para ella las claves del día

Voz 1587 23:52 con los acercamos al día de las elecciones la campaña se tensa ya no son sólo exageraciones medias verdades o mentiras enteras las que saltan a las sondas con el propósito de confundir al electorado ahora vemos como irrumpen en escena campañas específicamente diseñadas para erosionar al adversario utilizando datos falsos como ocurre con la campaña del PP Falcon viajes que pretende en el supuesto abuso por parte del presidente del avión el helicóptero institucional la campaña que lleva la firma de la Branca juvenil del PP Nuevas Generaciones sea difundido masivamente a través de las redes sociales con todo tipo de imágenes amañadas de eslóganes torticero una de esas imágenes muestra el presidente Pedro Sánchez con su esposa y sus hijas en una playa de Ibiza sugiere que se están dando la gran vida pagando todos los españoles pero esa imagen corresponde a un viaje privado de dos mil dieciséis en el que no pudo utilizar el avión presidencial porque ni siquiera era presidente el PSOE ha pedido amparo la Junta Electoral Trabajo va a tener este organismo si el todo vale se apodera de la campaña

Voz 1715 24:52 así llevamos a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:03 hora veinticinco Madrid buenas tardes viernes de operación salida de Semana Santa en las carreteras madrileñas han tenido una actividad muy intensa durante toda la tarde así que vamos a actualizar la situación DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 25:16 muy buenas tardes pues una actividad que a esta hora tregua circulatoria no van a encontrar grandes dificultades en la salida de la capital hasta ahora tan sólo circulación algo complicada en la M cuarenta en la zona de Villaverde en sentido a la A42 en el resto de carreteras hasta ahora se circula con bastante normalidad eso sí no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante

Voz 2 25:40 Malone si ha habido una tarde y un viernes complicadas

Voz 0194 25:43 para los viajeros que tenía no tienen algún vuelo programado en Barajas los trabajadores de seguridad del aeropuerto han comenzado esta medianoche una huelga indefinida lo que ha generado colas y retrasos durante todo el día

Voz 21 25:54 en ninguno de los viajeros esperaba hoy que hubiesen tres controle con una filas que literalmente ocupada en la terminal entera así que hemos estado esperando en la cola más de cuarenta minutos han cerrado la puerta en las narices eh bueno básicamente en los maneja

Voz 0277 26:07 dirán los últimos a la cola estuvimos como una huelga que hoy cincuenta minutos una hora algo así no no lo hubiéramos llegar venimos Teruel

Voz 0194 26:16 Castilla reclama mejoras como la inclusión de medidas de conciliación familia

Voz 1914 26:19 pero recuperar la antigüedad perdida por la acumulación de

Voz 0194 26:22 tratos Soledad Risco de la Asociación de Trabajadores de seguridad en declaraciones a La Ventana de Madrid

Voz 22 26:27 que son las reivindicaciones hay varias invitaciones una económica que es el tema el excantante lo que estamos cobrando todos vigilante le hace diecinueve años que que no quiere quitar hubiera con los momento que séptimo quizás explica ya el dos mil dieciocho en lo que ha hecho ha sido dividir masajes el uso de escáneres ella no lo cobra todo el mundo con lo cual está creando un problema entre la plantilla pues de manera económica de también operativa

Voz 23 26:55 hace cinco mil años en la Edad del Cobre se consagró en Europa la costumbre de introducir en las tumbas de los jefes junto a sus lujosas pertenencias una original cerámica mil vaso campan informe con la que se brindaba por el difunto el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares esté lo muestra en la exposición un brindis por el príncipe entrada gratuita Comunitat de Madrid

Voz 0277 27:16 bravas son calamares Zimmer o musical de lo de museos multa o aparcamiento público

Voz 2 27:25 el centro de Madrid ha cambiado pero mejor y tienes setenta aparcamientos seis mil plazas para aprovecharlo cumpliendo con la normativa de movilidad sin multas

Voz 1915 27:38 la residencia Los Nogales conocía las denuncias de malos tratos a dos internas los documentos a los que ha tenido acceso la SER demuestran que el hijo de una de ellas ya presentó quejas por escrito desde el Gobierno regional aseguran que el centro les ocultó esas denuncias que no fue hasta ayer cuando se realice una nueva inspección cuando tuvo constancia de ellas el presidente en función

Voz 24 27:55 les Pedro Rollán se confirma porque en el día de ayer se efectuó una nueva inspección en donde se les solicitaron por una parte lo que son los libros que es donde está el registro de las reclamaciones denuncias ISE pudo verificar quién es el libro de registro no estaba contemplada algunas quejas que sí que estaban en otros cajones ir los técnicos que efectuaron la inspección pudieron verificar que sabía roto que se había ocultado información a la Comunidad de Madrid

Voz 1915 28:22 hay nuevos problemas en el hospital de La Paz

Voz 25 28:29 la rotura de una tubería

Voz 26 28:30 agua caliente ha provocado la caída de parte del techo de los locales sindicales del centro los trabajadores

Voz 0194 28:35 hablan de falta de mantenimiento Esther Quiñones es portavoz

Voz 1715 28:38 CCOO Grasso en otros sitio

Voz 27 28:40 el hospital como puede ser una hospitalización a una urgencia y eso le cae a un paciente e a un paciente a un familiar a un usuario en fin del hospital hubiera sido daños que estaríamos hoy saliendo leer noticias en Primera en Primera

Voz 1915 28:57 Ikeda en menos de cuatro horas antes de medianoche debe haber un acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida y anticapitalistas para presentarse de manera conjunta a las autonómicas el acuerdo estaba cerca supuestamente sólo quedaban unos flecos y algunas fuentes de ambas formaciones decían que podría haber quedado resuelto por la mañana pero las cosas no están al menos de momento resueltas los representantes de que

Voz 0194 29:17 esta unidad llevan toda la tarde esperando una reunión con Podemos en el Congreso de los Diputados la formación morada no ha aclarado todavía si acepta la última propuesta de Izquierda Unida que ha renunciado a las primarias a cambio de varios puestos de cinco puestos que teóricamente son de Sanidad llegamos a las ocho y media con dieciocho grados en el centro de Madrid es tamaño

Voz 1715 29:39 sí

Voz 28 30:02 el euro veinticinco Deportes co custodia el look

Voz 1914 30:11 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros lo que está dando de sí este viernes doce de abril seguro que algunos han comenzado las vacaciones de Semana Santa mucha paciencia con las caravanas aunque para atasco el que hay entre Liga y Federación por el convenio de coordinación hoy primera toma de contacto entre Rubiales y te con el PSD en medio de momento sí muchos avances tenemos también la jornada de liga y las reacciones a la sanción de ocho partidos para Diego Costa ratificada por el Comité de Apelación una sanción que podría alejar al hispano brasileño del Atlético de Madrid aunque el técnico Simeone dice que de eso nada

Voz 0501 30:44 la absolutamente sí ya me conocen saben lo que pienso de Costa los jugadores que son nuestros obviamente hay que cuidarlos y obviamente ahora en este momento más que nunca con coste

Voz 1914 30:55 Simeone al más puro estilo Piqué Costa se queda en este puente aéreo Madrid Barcelona el central del Barça se ha referido al colchonero Griezmann que estuvo cerca del equipo azulgrana el verano pasado un Piqué que ha vuelto a demostrar su afición por los juegos de palabras colando hasta dos veces el título del documental de Griezmann producido por Piqué en la respuesta

Voz 29 31:13 hasta el centro medir es un gran jugador siempre lo he dicho pero no es una decisión que me corresponde a mí sino a la dirección técnica del club creo que los que estamos ahora mismo en el equipo somos muy buenos cualquier fichaje que pueda llegar es para sumar aún más Griezmann es un gran jugador pero no es una decisión que me corresponda a mí

Voz 1914 31:32 en la actualidad estrictamente deportiva mañana liga el líder el Barça visita al colista el Huesca descansa Leo Messi algo que ya dejaba caer esta tarde Ernesto Valverde

Voz 2 31:41 es posible es posible de ayer estuve hablando con él la verdad que se encuentra bien pero bueno el golpe fue fuerte el día estaba tocado del partido también o cuando te pasan por encima algo así sí lo tenemos que valorar después pero es una posibilidad

Voz 1914 31:58 bueno pues este es el problema de dar ruedas de prensa antes que las listas de convocados Valverde dice que es posible que Messi descanse y luego no está en esa lista además se juega el español Éibar a la una buen horario para que en China y Japón Viana bulé IATA casi

Voz 1315 32:11 muy a las seis y media Atlético Celta en cuadro

Voz 1914 32:13 los rojiblancos sin aspas en los celestes y a las nueve menos cuarto la Semana de Pasión que se adelante en Sevilla con derbi por partida doble mañana Sevilla Betis y Betis Sevilla en la Liga Iberdrola hoy no tenemos partido en Primera así en Segunda las nueve Sporting Granada en el Molinón muy buenas David González

Voz 30 32:33 hola Sonia muy buenas y partido interesante en la segunda división entre un Granada que quiere ganar y mantener su buen nivel para empatar a puntos esta noche como Osasuna y un Sporting que quiere prolongar su buena racha está lejos de los puestos de playoff a cinco pero si gana hoy dormía a dos puntos del playoff y es tiraría a siete las jornadas sin conocer la derrota un buen partido entre dos equipos uno pelea claramente por el ascenso directo otro por el playoff en veintiocho minutos arrancará en el Molinón la jornada treinta y cuatro de Segunda con este Sporting Granada

Voz 1914 33:02 el deporte en directo lo tenemos en Alemania ni más ni menos que un título en juego desde las ocho se está jugando el segundo partido en la final de la Eurocup Alba Berlín Valencia Basket hola José Manuel Alemán

Voz 0684 33:12 hola qué tal les del Mercedes Benz Arena que está completamente lleno para este segundo partido de la final de la Eurocup y en el que Valencia Basket de está ganando con una escasa renta en el marcador la sede triples de máxima concentración defensiva para cerrar los espacios al equipo alemán en este instante acaba de empatar el partido Alba de Berlín destacada actuación de Fernando San Emeterio ID Sam Van Rossom a falta de cuatro minutos para llegar al final del segundo cuarto y por lo tanto el descanso Alba de Berlín veintinueve Valencia Basket veintinueve además están en mal

Voz 1914 33:44 a los primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de las Américas de motociclismo han terminado los del Gran Premio de China de Fórmula uno botas el más rápido sexto Carlos Sainz en la Vuelta ciclista al País Vasco victoria del alemán Guzmán que se coloca líder de la general y se está disputando la segunda jornada del Masters de Augusta de golf hasta las nueve ampliamos todas las noticias del día en el deporte no sin antes escuchar uno de vuestros mensajes en el whatsapp de Hora veinticinco Deportes

Voz 31 34:10 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica y vinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 1186 34:24 hola buenas tardes soy del Atleti ya os he llamado varias veces estoy yendo esto de que estáis diciendo que el comité le ha pedido al árbitro que que rectifique vamos que diga algo sobre el acta íbamos ni de coña lo va a rectificar el tío el tío va a decir creo yo que hago en el sur en la suma no yo para mí como se puso Diego Costa dijo que era la suya así que muy mal hecho pero las madres le perdonamos todo pero claro insultó no Dieguito no ni para tu madre ni para la del árbitro vale venga pero vamos cristianos miran con otro rasero en eso ya lo sé yo eso a los sello o no es lo mismo la concha de tu madre no el Athletic en la

Voz 31 35:12 veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1914 35:23 esto estos Hora veinticinco Deportes aquí nos reunimos todas y todos todos los días para hablar de deporte y no necesitamos juez de mediadores claro que sin esa ecuación se juntan Federación en Liga mejor dicho Rubiales y Tebas igual si hace falta alguien enmedio Antón Meana muy buenas

Voz 1933 35:37 hola qué tal cómo estás muy buenas el Consejo Superior de

Voz 1914 35:39 deportes ha conseguido sentar hoy en la misma mesa a Tebas ya Rubiales pero el resúmenes tensión y pocos avances en el en la negociación del convenio de coordinación

Voz 1933 35:48 así que la reunión ha sido muy tensa lo ha dicho en público el presidente de la Federación declaraciones de Luis Rubiales a la Cadena Ser lo que pasa en el campo se queda en el campo declaraciones de Javier Tebas a la Cadena Ser mi versión es el silencio fuentes próximas a la Federación cuentan a la SER que Tebas está muy nervioso y que hoy ha llegado a faltar al respecto en público a Rubiales en un breve encuentro que han tenido justo antes de la reunión fuentes próximas a la Liga le dicen a la SER que a filtraciones sorprendente Ike Rienda ha tenido que poner en su sitio Rubiales en más de una ocasión sabemos además que Tebas se ha sentido ofendido atacado por el presidente Rubiales el resumen es el siguiente mínimos avances y solamente técnicos posturas más alejadas que nunca no descartan verse las caras en los tribunales ir tienen cita de nuevo el sábado veintisiete de abril jornada de reflexión para todo el país Tebas se ha marchado del CSD por la puerta de atrás y sin hablar Rienda ha dado un comunicado político vacío por lo que la única voz del día es la siguiente la del presidente de la Federación Luis Rubiales

Voz 32 36:55 todo lo que les digo yo a mi hija cuando le hago la comida a cuantos no no lo sé siempre hablar positivo por lo tanto estaremos siempre en el aprobación inicial

Voz 1933 37:02 presentes no sin nada más que usted siempre ha dicho que Javier Tebas no quería sentarse con usted hoy se han sentado ha sido la primera vez la última va a sentar más vete el presidente de la Liga con usted

Voz 32 37:13 en lo que concierne al presidente de la Federación que en este caso no hay ningún problema al contrario en mi obligación sentarme

Voz 1914 37:19 de momento se han sentado pero no hay avances Negociación atascada el convenio termina el treinta de junio gracias Mena nos vamos a lo deportivo en sólo un minuto hablamos de la Liga

Voz 6 37:29 tenemos un problema mejora anula lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo goteando vamos a dejarlo así pero eso tiene solución está muy cerca Ymbro tenemos más de sesenta tiendas cerca de Di para que siempre encuentre es la solución que necesitas

Voz 1914 37:43 montan día impedía jardín todo

Voz 6 37:46 con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés

Voz 2 37:48 bricolaje que arreglamos hoy

Voz 33 37:51 amor a llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma porque la semana que viene Semana Santa eh para cuatro días que nos vamos fuera quiere dirime tranquilo no quiero estar pensando si nos van a entrar arroba vaya meterán

Voz 6 38:04 en Securitas Direct protegemos lo

Voz 14 38:06 que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calculan una INEM Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 6 38:15 cuando por fin le regalas a tu dijo la batería completa con su bombo Sauca

Voz 2 38:19 hizo es platillos está pensando en los pies

Voz 1933 38:23 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid esa carretera infinita dice

Voz 6 38:39 maniobrar dice del sorteo

Voz 1933 38:44 yo digo Arona hazte con el nuevo Seat Arona Edition ahora más equipado con llantas de aleación de dieciséis pulgadas Front Assist radio con pantalla táctil y sensor de aparcamiento por trece mil novecientos noventa euros

Voz 1914 39:04 mañana comienza una nueva jornada de Liga en Primera la número treinta y dos vamos a empezar por el partido que cierra el sábado nueve menos cuarto derbi Sevilla Betis derbi de la pasión derbi del Salzillo ir el pique para muestra los entrenadores ha empezado porque hablaba por la mañana Quique Setién Florencio

Voz 2 39:19 mira si esta mañana ha hablado

Voz 1186 39:22 ese tiene en el entrenamiento la se le preguntaba por lo bien que se lo han dado luego Frère vida ha sido entrenador del Betis en el histórico tres cinco de la temporada pasada en el Sánchez Pizjuán empató el del año pasado volvía Marie y este año lo ha ganado el Sevilla uno cero con el que el gol de Joaquín en el inicio de Liga bueno pues Eto'o de según Setién debe servir para estimular más aún a su equipo y ojo porque al rival al Sevilla le puede afectar de forma totalmente contraria

Voz 35 39:47 la realidad es que vamos muy ilusionados con hacer un buen partido estamos en un buen momento ir quizá ellos tengo que tener un poco más de temor porque realmente en los tres últimos partidos no no han podido ganar

Voz 1914 40:00 las palabras de Quique Setién han tenido respuesta hace tan sólo unos minutos Fran rojillo

Voz 1933 40:04 al alza significado que cuenta hasta cien

Voz 0648 40:07 no quiere responder y menos aún calentarse

Voz 17 40:09 Richard Cheney de día Quique Setién el Sevilla puede tener más

Voz 36 40:13 se More porque no ha ganado los tres últimos derbis dos derrotas y un empate

Voz 17 40:17 en un chat de acuerdo con esa apreciación

Voz 36 40:20 donde el entrenador del Betis

Voz 2 40:23 noventa y ocho noventa y nueve no te voy a contarlo

Voz 1914 40:30 bueno esto de las ruedas de prensa en cuanto a las novedades cuál es la última hora del Sevilla rojillo

Voz 0648 40:35 pues que ha descartado ya de antemano Andre Silva por tanto no estará en la convocatoria que se ofrece mañana mantiene la duda en la portería entre Buckley Juan Soriano aunque ya te adelanto que va a jugar Buckley el checo ha entrenado bien toda la semana y posiblemente salte al campo con dos puntas

Voz 1914 40:49 el Betis poniendo velas imagino pero el tobillo de canales Florencio

Voz 1186 40:52 sí es el centro de atención qué duda cabe en el Betis sigue sin ejercitarse con el equipo mañana se va a ver mañana se va a aprobar parece difícil que pueda jugar además Setién no es partidario de alinear futbolistas que no han entrenado durante toda la semana aunque también es verdad que canales para él no es un futbolista más mañana saldremos de dudas respecto a que no le dice a ese bien que tiene aún un par de dudas en el once que pueden tener que ver con la posibilidad de que Bartra se quede fuera desde el inicio que juegue federal con Mandy Sidney con qué Tello jugase también inicialmente como Joaquín esperando en el banquillo

Voz 1914 41:24 gracias Florencio gracias rojillo fantástico partido mañana en Carrusel Sevilla Betis aunque el primero de la tarde es el de las cuatro y cuarto Huesca Barça el equipo azulgrana empieza la cuenta atrás hacia el título les vale con sumar diez puntos y mañana en Huesca quiere empezar digamos a descontar aunque la cabeza de Valverde quizá está pensando más en el próximo martes descansa Messi

Voz 37 41:42 oye absolutamente qué tal muy buenas Messi Busquets Sergi Roberto con molestias en el gemelo Suárez Gerard Piqué que están sancionados son los que se quedan en Barcelona van a descansar la mayoría de titulares en vistas al partido contra el Manchester United del próximo martes y así lo ha reconocido Ernesto Valverde en rueda de prensa sí habrá en la playa

Voz 17 42:05 apretado porque es un viaje largo de esas

Voz 2 42:09 en poco tiempo un partido intenso y nos espera mañana un partido intenso y el martes otro y si haremos haremos cambios porque es necesario para poder afrontar partir un once

Voz 37 42:18 repleto de suplentes van del filial Ricky ya

Voz 1914 42:22 en Huesca ven el partido como uno de los últimos trenes hacia la permanencia Luis Abadía sola

Voz 38 42:27 qué tal Sonia buenas tardes pues el Huesca cuenta con todo el equipo excepto acabo para recibir al Barça Francisco va a recuperar Etxeita y Miramón y tiene muchas opciones dudas para el once es un partido como dices muy complicado pero los oscenses esperan poder coger despistados con la Champions a los de Valverde y dar la sorpresa al Huesca tiene una desventaja de seis puntos con la permanencia mañana estará lleno El Alcoraz ni siquiera han salido entradas a la venta al estar el aforo completo por los abonados

Voz 1914 42:50 gracias Luis colista contra líder a las cuatro y cuarto el partido de las seis y media se juegan el metropolitano Atlético Celta los rojiblancos en cuadros sin apenas jugadores Icon todos hablando de Diego Costa Pedro J

Voz 39 43:00 la Nancy entre otras cosas porque el Comité de Apelación ha desestimado el recurso que ha presentado esta mañana el Atlético de Madrid en el que pedía la nulidad de la sanción por defecto de forma en el proceso y mantiene por tanto los ocho partidos a Diego Costa y el Atlético Madrid va a recurrir al TAD como última opción Diego Pablo Simeone considera excesiva la sanción

Voz 2 43:17 Nadal la extensión me parece exagerada

Voz 0501 43:19 se recurrirá para para trabajar en consecuencia de luego nosotros creemos más allá de la expulsión en que el redactaron el audio y todas esas cosas que obviamente cuenta de fuera de Costa no fue buena consecuencia de sus lesiones

Voz 39 43:34 Costa no estará mañana ante el Celta como tampoco Giménez y Tomás por sanción y le mar Savic Godín que sufre un edema muscular por lesión sólo doce jugadores de campo sí ha entrado Morata aunque todo apunta que Correa va a ser el titular Neuquén y Montero será lo centrales y ha entrado en la lista con cuatro canteranos Gustavo que es el hijo mayor de Paulo Assunçao él

Voz 1914 43:53 Delta quiere seguir la escalada aunque mañana no se puede agarrar al príncipe de las bateas que diría a Jacobo muy Z es baja Yago Aspas Paula Montes

Voz 1694 44:00 qué tal iba quiere demostrar que también es capaz de hacer las cosas bien y esa dinámica que ha marcado ya Guás vasca es la ausencia más significativa de los de que esa señal Wanda Metropolitano Wood debut es una de las alternativas la más clara que tiene el técnico para sustituir al internacional de Moaña usted ha quedado en Vigo por decisión técnica Price K están lesionados Montes

Voz 1914 44:21 el sábado comienza con el Partido de la Una Espanyol Alavés última hora de los locales Barcelona Elena de Diego muy buenas

Voz 39 44:27 hola Sonia ocho punto separa español de Europa aunque saben los pericos que las opciones de conseguirlo son mínimas las que hay pasan por ganar sí o sí al Alavés para ellos rubia ha convocado a los mismos dieciocho jugadores que ganaron el último partido contra el Girona quedan fuera de la lista Dídac Vilà diseñado por decisión técnica Hernán Pérez por unas molestias Lluís López por sanción por cierto Rubio hoy ha pedido perdón por el incidente del delegado Catón en Montilivi en nombre del club

Voz 1914 44:53 enfrente gracias Elena el alavés que quiere meterse de nuevo en puestos europeos y que además ha empezado a negociar ya han la continuidad del técnico la continuidad de Abelardo Kevin Fernández

Voz 1385 45:03 eso es Sonia el martes tuvo lugar la primera reunión formal entre el Deportivo Alavés

Voz 0231 45:08 a las dos ponernos se trasladar una oferta concreta de renovación pero sí negociando porque él de hecho ambas partes es continuar con hablar del banquillo para mañana dieciocho convocados vuelve el central Guillermo Mari Paz se caen por sanción Tomás Martín Agirregabiria vamos a ver si mantiene el cuatro cuatro dos juegos el trivote lo que Abelardo tiene claro es que es un partido este viernes contra el Valladolid clave para seguir enganchados a Europa y sobre todo esta semana han trabajado las generalizaciones de cara a portería porque en los últimos tres partidos la medie disparos a portería es de dos por partido

Voz 1914 45:41 gracias Kevin esto en cuanto al sábado de Liga en Primera División la jornada ya sabéis se va a cerrar el lunes con el partido de Butarque entre Leganés Real Madrid en el equipo blanco una nueva ausencia por lesión sólo va a perder el capitán Sergio Ramos cuéntanos Javier Herráez muy buenas

Voz 37 45:56 qué tal Sonia si tiene una rotura en el sóleo de su pierna izquierda se pierde partió frente al Leganés y también se va a perder el partido frente al Athletic Club de Bilbao el Camero es baja así que tendrán opciones hombres como Varane también Nacho porque no Vallejo recordemos también que en la portería no hizo hoy campo Courtois me cuentan que no tiene gran cosa o casi nada pero Courtois no jugará ese partido si lo haría nuca Zidane o casi seguro Keylor Navas contábamos anoche en El Larguero que los Navas es el portero de Zidane para la próxima temporada el resto también creo que los Navas portero principal