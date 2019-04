Hora 25 (12/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:18 todavía con la frescura del escritor novel vuelve a visitarnos el también profesor universitario Joaquín Camps vino Hora Veinticinco hace algunos años para presentarnos su primera novela y hoy vuelve con otra bajo el brazo la silueta del olvido que ha merecido el Premio Azorín de Novela dos mil diecinueve como es habitual Alfonso Cardenal pondrá música nuestra segunda hora de programa de los viernes para esta noche ha elegido a Johnny Cash a si les gusta la comida asiática no se pierdan nuestro espacio de gastronomía dedicado esta noche a Tailandia invitado de honor al Salón del Gourmet que se ha celebrado esta semana en Madrid antes de todo vamos a repasar lo más destacado de la información hasta ahora Pablo Morán buenas noches

Voz 0335 00:53 el buenas noches farmacias marcada desde ayer por la CAM

Voz 0194 00:55 España hoy primera jornada de viaje para las caravanas electorales que continuó hasta ahora

Voz 1667 01:00 sí a las ocho hemos conectado con los principales actos de este viernes pero nos quedaba pendiente El del candidato popular Pablo Casado que preside hasta ahora una cena mitin en Vitoria allí está Adrián Prado

Voz 0019 01:10 noches queda al Pablo buenas noches Bildu y Otegi muy presentes en el discurso de Casado aquí en Vitoria en el que el líder del PP ha dicho que PP y PSOE deberían seguir yendo juntos para evitar que los proetarras ridiculizaron a un gobierno por sus políticas antiterroristas hay que capitalizar el voto para poner freno lo que está pasando

Voz 3 01:26 yo digo que en este veintiocho de abril tenemos que ir a votar para evitar que los etarras piensen que su historia criminal de cuarenta años de cincuenta años ha valido para nada

Voz 0295 01:36 lo que nunca

Voz 3 01:39 ningún gobierno en España tenga que levantar el teléfono para plegarse a los votos de los proetarras débil

Voz 0019 01:47 animado por el escenario en el que está celebrando este emite una plaza de toros Casado asegura que el PP va a hacer una gran faena hay que el veintiocho de abril va a salir por la puerta grande primera jornada de campaña I P

Voz 1667 01:56 era polémica el Partido Socialista ha recurrido ante la Fiscalía la campaña lanzada por los populares en la que se cuestiona el uso de Pedro Sánchez del avión Falcon presidencial lo hacen por la utilización de la imagen de las hijas del presidente en esa campaña la portavoz del Gobierno Isabel Cela lanzaba esta pregunta al PP tras el Consejo de Ministros

en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0335 02:26 otra polémica que colea es el escrache a Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona

Voz 1667 02:31 ha dicho la número dos en las listas de Junts per Catalunya se llama Laura Borràs que cuando alguien busca problemas los encuentra en referencia a ese incidente del que también ha hablado Quim Torra

Voz 5 02:40 por supuesto nosotros condenamos siempre cualquier acción violenta siempre condenamos siempre cualquier ataque a la libertad de expresión siempre queremos libertad de expresión para todos para todos nosotros tenemos en este edificio en el Parador de Catalunya precisamente en cartel que pone libertad de expresión y por lo tanto nosotros defendemos la libertad de expresión para para todos

Voz 1667 03:05 y en Barcelona precisamente ese acaba de estrenar en campaña Jose María Aznar junto a la cabeza de lista del PP por Barcelona con este ataque directo a Pedro Sánchez

Voz 0684 03:15 candidatos hay siete candidatos insta a independentistas y golpistas los que no condenan a ETA esos crímenes los que apoyan los decretos en el gobierno del electorales de los viernes en el Congreso de los Diputados todos esos no quieren que Pablo Casado y el PP esté en el Gobierno su candidato se llama Sánchez y nosotros no les vamos a dar una alegría el veintiocho de abril

Voz 1667 03:45 es un recurso en apoyo Ángel Ángel Hernández el hombre que ayudó a morir a su esposa la semana pasada la Fiscalía presentado el recurso contra la decisión de enviar este caso a un juzgado de Violencia de Género sostiene la Fiscalía que en este caso no hay ni rastro de dominación discriminación o desigualdad que son factores que según la ley definen a la violencia de género la Fiscalía argumenta que hay que interpretar las normas conforme a la realidad social y que la sociedad es extremadamente sensible mostrando una gran preocupación ante situaciones tan penosas como la del María José Carrasco

Voz 0194 04:16 Hereu Nissan los trabajadores de las plantas enviar

Voz 1667 04:19 celoso de la marca anuncian movilizaciones contra el ERE que quiere imponer la empresa y que afectará a seiscientos de sus trabajadores Barcelona Sergi López

Voz 1895 04:27 el comité querría que se respetarán las condiciones de prejubilación que se han dado hasta ahora los trabajadores que salían de la empresa con un noventa por ciento del sueldo ahora Nissan sólo ofrece el ochenta por ciento el presidente del comité de empresa Juan Carlos Vicente dice que también echan en falta un proyecto de futuro para la factoría

Voz 6 04:45 tampoco tiene un futuro claro que lo que estamos pidiendo eramos lógicamente no claro con un coche con un coche con una garantía de empleo esperando a llegar

Voz 1895 04:58 Nissan alega para presentar este ERE que se venden pocos vehículos ha prometido setenta millones de inversión en una fábrica de pintura pero no que lleguen nuevos modelos para fabricar en catalán

en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0295 06:38 Ángels Barceló

Voz 0194 06:56 pocos momentos son mejores que los viernes hasta ahora tiempo para relajarnos Parra charras de cultura de literatura de mundos de ficción en los que están necesario marcharse cuando la realidad se pone fea les propongo que me com España en tres años atrás un viernes de septiembre de dos mil dieciséis esto hemos en Hora Veinticinco su primera novela La última confidencia del escritor Hugo Mendoza en Camps muy buenas noches buenas noches anchos brazos yo encantada porque había leído este libro antes del verano quede fascinada con él aunque es un libro enorme es un libro larguísimo pero quiere fascinada con él tenía muchísimas ganas de conocer alguien que no había escrito nunca antes un libro y que un día se pone profesor de universidad de Economía un experto en comportamiento humano de las organizaciones Un día se pone a escribir porque pues la verdad es que yo no lote

Voz 14 07:44 tengo muy claro

Voz 0194 07:45 y tres años más tarde Joaquín vuelve a acompañarnos escuchen porque paguen Camps muy buenas noches te preguntaba hace tres años porque te dio por escribir decías que no lo tenías muy claro que no lo sabía sabría lo tienes claro

Voz 15 08:11 pues creo que si escribo porque me resulta me va a quedar un poco literario pero la entrevista describió porque creo que

Voz 16 08:20 me ayuda a

Voz 15 08:22 cohabitar con el mundo real ese mundo de ficción que creo me hace más llevadero

Voz 0194 08:27 sería más enigmas insoportable en la vida real sin este mundo pero sin ese mundo paralelo que creas

Voz 14 08:32 escapes sin duda

Voz 0194 08:33 pero yo entiendo que llevas muchas cosas de la vida real a ese mundo paralelo bueno comportamientos por ejemplo es verdad

Voz 15 08:39 ad que por mi profesión comportamiento organizativo y de las personas en las organizaciones se trasladaba muchas veces a las novelas pero no

Voz 14 08:49 es verdad que mis novelas suceden cosas que afortunadamente no me sucede en la vida real

Voz 0194 08:54 decía yo hace tres años con esa primera novela que escribís de que nadie de tu entorno sabía que estabas escribiendo que al final sacas de que te publico planeta tres años después Premio Azorín de Novela dos mil diecinueve eso cómo se come

Voz 14 09:07 pues yo la verdad que me quedé muy sorprendido este corte Cavic metido de del día reconduciendo el premio estaba abrumado su viales

Voz 15 09:15 cenar yo no he querido ver en Youtube el discurso que dice porque no sabía qué decir

Voz 0194 09:21 porque que se sienten ese momento pues bueno

Voz 14 09:24 algo que quién estamos acostumbrados medios y y no no es una situación tan comprometida pero para los que digamos ha habido un poco más discreta de repente era un mil doscientas personas en el salón de actos veinte treinta periodistas de fotos Icex madre mía que hecho para merecer todo esto

Voz 0194 09:42 siento que ya no te sientes un intruso en el mundo de la literatura

Voz 14 09:45 no no me siento un intruso pero creo que ya lo hablamos hace tres años y no lo es

Voz 0194 09:53 tú tampoco Mi mundo estoy muy cómodo

Voz 14 09:55 satura pero sigo sintiéndome un profesor

Voz 0194 09:58 si entonces estar cómodo cuando escribes a lo mejor todo lo que acto todo lo que llevan torno después al libro eso es lo que te cuesta un poco más cuando escribo es ver

Voz 14 10:05 da que pierdo la noción del tiempo creo que lo psicológico en esos momentos Flow y momentos de tanto placer que que te olvidas de todo Irak esos momentos de desconexión donde me siento muy en comunión con la literatura los verá que todo lo que envuelve la literatura eh y que formalmente me está pasando como la promoción con una editorial tan tan fuerte como es planeta etc

Voz 0194 10:27 Messi que sigo sintiendo pero haciendo extraños extraño que tiene la silueta del olvido que es este libro para llevarse el premio

Voz 14 10:35 pues es una buena pregunta porque la verdad es que después del premio hicieron un cóctel muy agradable y con el jurado pero no se me ocurrió preguntarles ha cargado el premio creía creo poco no lo considera adecuado no sé tampoco los criterios que siguen y yo hablando ya con los lectores que la han leído lo que menos dicho es que quienes entre tiene mucho que que son personajes que viven de manera desesperada pero con una pequeñita luz en la contraportada puede algo así como viven como si treparon por una cascada ganándose su chorro lo cual es una metáfora bastante literal de su desesperación pero otra es yo creo que un poco de humor de un humor negro un poco cínico también de las esperanzas que van encontrando en la novela la novela que puede parecer oscura creo que no es uno de los curas creo que tiene esos brillos de esperanza que qué hacen creo que el lector empatizar

Voz 0194 11:32 yo me he terminado este medio día me ha gustado muchísimo porque es una novela negra el sabe que a mi me gusta la la nueva pero no es una novela negra al uso es que yo creo que no en los personajes son al uso es verdad que todos viven al límite y en muchas novelas negras encuentras algunos personajes que viven al límite pero tengo la sensación que tú intentas evitar los tópicos de la novela negra no sé si lo haces adrede o te sale así

Voz 14 11:56 no lo sé conscientemente además yo no soy un gran lector de novela negra me gusta pero pero tampoco soy un si lo que sí que has visto muy bien Ángels es que intento que que el lector no encuentro con lugares comunes y con con personajes que le digan algo que dentro de la normalidad de respeto de repente les suelten un hachazo con alguna actitud algún comentario en una situación que ha a pensar un poquito

Voz 0194 12:22 la muy lectora de la novela negra a veces y lo comentaba el otro día también con una escritora controlers Pallàs que tengo la sensación de que hay muchos sitios de novela negra que tiene una plantilla hecha entonces me todo todo me suena a que a que ya lo he leído que ya que ya lo he vivido a mi me gustaría verte trabajar por un agujerito quite te digo porque porque una de las cosas maravillosas también de este libro

Voz 17 12:41 es los giros queda que te piensas una cosa es otra

Voz 0194 12:46 esas conversaciones que mantienen con sí mismo

Voz 17 12:49 todos los protagonistas claro mezclar eso con la trama sea como lo haces vas poniendo pósteres en la pared cómo lo haces

Voz 14 12:56 y además añadiría con una voz narrador que a veces toma partido

Voz 0194 12:59 exacto y eso es complicado actuando marido al equipo

Voz 14 13:02 por yo entrarle introducirle en el juego y y yo siempre trabajo igual es una manera que a mí me resulta cómoda yo la trama la planificó muy estrictamente antes de empezar a escribir un solo renglón

Voz 0194 13:17 la tú diseñas la trama la trama con cada capítulo

Voz 14 13:20 cada sección etcétera y cuando me pongo a escribir sí que que es lo que más disfruto haya me de un poquito de rienda suelta estilística en esta novela crear un estilo diferente al de última confidencia in Anabel anterior me apetecía ese juego ese juego de voces interiores de los personajes que a veces incluso a interpela al lector si ese esa voz narradora que de repente te toda cosa que el lector dice porque me he dicho esto es narrador que tiene que ser neutro

Voz 0194 13:47 en teoría no es un juego

Voz 14 13:49 además el base de natural crece algo diferente

Voz 0194 13:52 qué te ayuda mucho a entender a los personajes es decir si sólo hubiera la trama sin esas voces interiores no descubriría hemos ni ni las de las debilidades y las fortalezas ni las miserias de muchos de los personajes eso ayuda no

Voz 14 14:03 porque ayuda mucho y además ayuda a algo que pretendido con esta novela no sé si lo conseguido el germen el núcleo de la novela no voy a desvelar pero tú que has leído Ángels es un dilema moral e que al lector se plantea y que a mí en un momento dado me viene a la cabeza a partir de ahí desarrolle toda la trama así que intento que a un par de personajes lector los vaya queriendo y odiando esa especie de montaña rusa emocional hacia ellos para evidenciar le no sé si sigo insisto que todos somos víctimas de nuestros prejuicios y cualquier persona en una situación difícil aunque en teoría sabes lo que es lo correcto nunca sabes lo que harías ya es el juego esos conversaciones consigo misma ayudó mucho

Voz 0194 14:45 pasan Valencia tú anterior novela también estaba situada en Valencia aunque había algún viaje pero estaban ciudad es importante escribir en sitios que conoces sea situar la novela en en en su entorno

Voz 14 14:57 qué te voy a confesar una cosa cuando yo dicen en la novela eh la quería ambientar en Nueva York hay indirecto al Raquel Gisbert de Planeta muy acertadamente me dijo próximo haces Nueva York que pensaba hacer un viaje hice porque a mientas en Valencia que la conoces mucho mejor yo también es de Valencia así estuve pensando digo qué tontería decir hay un montón de novelas de Nueva York yo podía Nueva York va a venir dentro de una manera muy incómodo ir menos mal que tomó la decisión de Valencia porque disfruta un montón recorriendo los escenarios para tomar notas etcétera es mi ciudad que conozco muy bien inocente mucho más cómodo y el lector podrá empatizar mucho mejor

Voz 0194 15:38 Sirte para el lector yo conozco Valencia lo justo pero puedes hacerte la idea de las calles de las que habla incluso de de de las casas en las que entras puedes hacerte más la idea porque es mucho más regulación para un lector español que no que no que no que no Nueva York hay una critica bestial al periodismo también ahí dentro

Voz 14 15:55 bueno aquí llega a casi todo bastante ácidos pero pero si hay un periodista hay bastante

Voz 0194 16:04 por qué porque introduce es la critica el periodismo

Voz 14 16:07 no por nada en particular sino es verdad no conozco el mundo del periodismo en profundidad desde dentro pero gracias última confidencia que sí que tuvo pues bastante campaña promoción sí que hablaba con bastantes periodistas mucha gente necia uf esta profesión como ha cambiado en los últimos treinta años he visto gente de que con ganas de hacer las cosas bien pero que me decían es que no podemos hacer las cosas bien no tengo tiempo no tengo tiempo de entrevistas que hacer cinco entrevistas no tengo tiempo hilos veían poco como los personajes de la novela gente luminosa desesperadamente por culpa de la presión que no pueden ejercer como les gustaría

Voz 0194 16:44 no hay retrato que haces de un periodista que es uno de los protagonistas de la novela hay algunos eso es decir yo que estoy en este mundo puedo decirte que que hay que hay algunos así TUE es profesor de Economía lo decíamos antes

Voz 17 16:58 puedes compaginar porque tú escribes yo creo que muchísimo porque bueno entre estas dos novelas yo sé que has escrito otras cosas si escribes muchísimo

Voz 14 17:08 es decir que me cunde bastante eh yo no tengo ese síndrome de la página en blanco al revés yo mi problema es que tengo que que cortar y a Lola me dice

Voz 0194 17:19 Joaquín quita un poco de la entrevista de hace tres años que decías un volumen larguísimo este tampoco son libro pequeñito pero bueno

Voz 14 17:28 las cuatrocientas sesenta páginas pero

Voz 0194 17:30 yo

Voz 14 17:31 yo escribo sobre todo se ha vuelto muy temprano duermo muy mal y esas dos hoteles horas antes dime a la facultad son las que más más me cunden hay más fructíferos hoy escribiendo ir a sea tengo suerte porque me fui bastante bien

Voz 0194 17:49 dirías que estás desarrollando con la segunda novela

Voz 17 17:52 un estilo identificable

Voz 14 17:55 me gustaría porque crear una estética en cualquier rama artística es el sueño de cualquier creador no sé si lo voy a conseguir si quiere decirte que la novela que estoy ahora marcha contusas que tenga otra novela ya hecha que será la tercera estoy ahora viene la cuarta e va a ser totalmente diferente no quiero encasillar pero no cara al lector y a mí no quiero yo mismo sentirme encasillado igual que yo

Voz 0194 18:21 te acaba pasando lo de la plantilla que yo decía anteriormente

Voz 14 18:24 igual que con esta no creo hacerlo me ocultaba confidencia con mi siguiente novela sé que voy a abordar otro estilo que ya tengo bastante bien definido para es que si no me aburro lo vino porque lo dejaré de escribir Gemma

Voz 0194 18:37 ahora es Pratibha escribir que es

Voz 14 18:39 es un placer es decir yo en el momento que me aburre escribiendo es la escribir afortunadamente no vivo de esto y eso me permite escribir lo que me apetece como merece cuando me apetece esa libertad que es muy importante para cualquier creador y me doy cuenta que un mismo estilo no digo que no voy a volver porque estos son como cola dio a los personajes que he creado en mis novelas ya publicadas son como esos sonidos de universidad que dejas de ver porque se cierra una etapa los que están en tu corazoncito cuando los retó más disfrutas y a lo mejor retomo tanto el estilo como los personajes pero ahora NBA de hacer cosas diferentes inclinando verá que tengo entre manos va a ser estilísticamente diferente

Voz 0194 19:17 hay personajes que son recuperables si los claro hay personajes que son muy muy recuperables en los agradecimientos aparece desde Berto Romero Adan Jodorowsky El Mundo Today al Juego de Tronos yo cuando determinado y me leía los los agradecimientos digo pero yo no lo sé encontrado en la novela en que bueno que te han ayudado

Voz 14 19:36 pues en haber lecturas que hago que en inspiran a una metáfora bromas que aparecen en la novela que a lo mejor he visto en una página web como Mundo Today en una otra creo que eso es bueno hacerles un agradecimiento a todas las fuentes a todos los estímulos externos que de una manera otra yo eso sí bastante organizado yo cuando me vino una idea

Voz 0194 19:58 una pregunta de vas tomando nota pues no va a poder

Voz 14 20:00 móvil en notas de voz y a final del mes doscientas nota de voz siento por las paso sí que soy cuidadoso porque cuando alguien me inspira algo quiero ponderada en el cimiento es porque creo que es mi deber en eso sí que soy consciente de que tengo que ir tomando notas los Ximo

Voz 0194 20:17 el Vido Tour claro tú me decías al principio escribo porque me llevado de la vida real porque la vida real sino sería insoportable y es verdad que yo creo que todos tenemos que buscar una una evasión porque la vida real y sobre todo a mí que me toca explicar la me parece muchas veces insoportable yo decía claro coges cosas de la vida real claro coges muchas cosas de la vida real a la creatividad

Voz 14 20:38 es imposible sin vivir en la vida real yo en clase vio de clases de de temas de dirección de empresas ir cosas de creatividad agua exprimiendo con mis alumnos les digo Cedar los ojos llora imaginaros un extra terrestre y luego les digo abrir los ojos cuántos de vosotros animará el extraterrestre con brazos y piernas y el noventa y cinco por ciento levantan la mano porque porque todo proceso por creativo que nos parezca está basado en estímulos de nuestro entorno que nuestra cabeza según tu capacidad creativa los recombinan de manera más húmedos original pero no puedes crear de la nada

Voz 17 21:13 cuánto hay mucho

Voz 14 21:15 mucho me di cuenta la última confidencia primera novela crea que era por ser mi primera novela allí habían muchos elementos de de mi vida de mi carácter esparcieron personajes porque se creían que era Víctor Vega el profesor Universidad

Voz 0194 21:29 pero tiene cosas Dnipro

Voz 14 21:31 no soy yo en esta pasa lo mismo eh yo leyéndola para entregarlas galeras que había haya dejado un tiempo hoy había reposa un poco y me di cuenta que hay esparcidos entre los personajes hay muchos rasgos míos cuando

Voz 0194 21:46 es la trama que me dices es si hago lo primero el final también lo tienes claro

Voz 14 21:50 sí sí porque yo como lector no soporto que las novelas de intriga dejé en cabos sueltos soporta cerradas quiero que todo encaje bien para eso

Voz 0194 22:01 por lo menos en mi caso tengo que preverlo y luego el desarrollo ventas vas escribiendo no te sugieren a lo mejor cambiar el final porque claro tú imaginas una cosa pero luego los personajes cobran vida pro

Voz 14 22:11 piano ese tópico cobran vida que es verdad pero yo les digo que cobren vida hasta un límite no a cambiarme el final

Voz 0194 22:17 quieres seguirles dominando te voy a decir porque porque

Voz 14 22:20 es un esfuerzo mucho en que el final sorprende al lector hay y me daba cuenta que cuando he tenido la tentación de modificar el final haciendo caso los personajes esto es como un poco esquizofrénica hubiese

Voz 0194 22:32 no entiendo yo entiendo cuando Fidel

Voz 14 22:35 esa tentación pierde potencia final el final cuando lo he planificado yo antes encaja es que son

Voz 0194 22:43 más al lector pues mira sorprende que Sara que no le ha dado tiempo determinado Sara hecho ha dado tiempo determinar pensaba que el final era otro sí ha explicado que el final no es el que ya imaginaba que era es decir que el final y eso que lo llevamos muy avanzado estabas casi casi al final pero le faltaba le faltaba ese último giro tu entorno ya se cree que es escritor ya se cree que escribes

Voz 14 23:02 tú ya sabes que yo escribía totalmente en secreto y ahora ya no tengo esa suerte eh porque era un placer escribía en secreto y ahora escribo se

Voz 0194 23:10 tus alumnos que te dicen sólo está muy ilusionado

Voz 14 23:13 los creo que un poquito eso deberá el profesor dando clase luego verlo en internet la promoción en la nacional resulta chocante

Voz 0194 23:22 pues jueguen Camps la silueta del olvido

Voz 18 23:25 Premio Azorín de Novela dos mil diecinueve yo me siento poco orgullosa de él porque vino aquí mucho cuando nadie le conocía y Aralla viene dar un premio

Voz 0194 23:32 bajo el brazo muchísimas gracias y antes de marcharnos a Tailandia y ahora saber han porque Marta García unos quiere presentar una novela que podríamos tener en la mesilla para afrontar con alegría la campaña electoral que lo necesitamos luego a partir de las diez van a darse cuenta cuánto lo necesitamos se titula candidatos autores Antonio

Voz 1513 23:52 para Simón Soria unos treinta años profesor de Políticas en la Universidad es un hombre de ideas aunque no goce del reconocimiento que cree merecer un día alguien del partido de la demócrata

Voz 19 24:03 hacia le ofrece a trabajar para ellos quieren modernizar el partido quieren que Simón les ayude a ganar las elecciones hacer con la campaña muy parecida a esta

Voz 20 24:13 él que pase el próximo veintiocho de abril la victoria socialista después de once años a votar

Voz 21 24:21 San ganar vamos a gobernar y haremos no

Voz 0684 24:25 si hace falta viva a España el próximo día veintiocho tiene que haber votos que se llenen de Pequeñas verdades las verdades de un país al que los poderosos no le tienen que escribir la Historia hablamos

Voz 1513 24:38 editor periodista y editor del ya desaparecido Play Ground Antonio J Rodríguez construye su novela candidato un retrato del Pozo moral de la política actual dibuja las luchas internas por el poder a lo grande o por los metros cuadrados de un despacho una historia sobre los problemas de convivencia entre las ideas y la ética donde prima la testosterona con políticos que no se meten cocaína para ir a trabajar sino veinte kilómetros de maratón y comida Bío Simón Soria prefiere hacer deporte en el gimnasio porque puede contemplarse los espejos es afrancesado usa camisas de Dior tiene una novia cineasta palestina de feminista con la que se graba vídeos mientras mantiene relaciones sexuales lleva siempre mil euros en el bolsillo para sentirse bien candidatos una novela sobre la vanidad pero no sólo para mi de alguna forma también es que

Voz 22 25:27 así como una novela sobre los pecados capitales

Voz 1513 25:30 es decir el el personaje que lo lo lo

Voz 22 25:32 tiene todo no es ese vanidoso ese orgulloso es envidioso es lo curioso hay una cierta la también en su en su carácter es una comedia sobre todo este tipo de cuestiones que están abren del día también te diré no sólo dentro de la clase política carece llegue o pudiera aparecer y cómo lo digo ahora que el resto de los mortales estamos exentos de este tipo de cosas no al contrario

Voz 1513 26:02 Rodríguez habla también de las relaciones tóxicas entre prensa poder hay un periodista que usa una información como moneda de cambio para dirigir en el futuro la televisión pública retrata además la universidad como un espacio tan tóxico como un partido político y le coloca a su candidato esa etiqueta que tanto usan los políticos Simón Soria es un liberal

Voz 22 26:23 Simón de hecho entiende au defiende o quiere defender al menos eh argumental mente una cierta tradición liberal que están más cerca de lo de lo anglosajón y que en Estados Unidos los liberales sinónimo de progresismo de izquierda aquí en España yo creo es la circunstancia de que entrada un concepto que ha sido secuestrado por una serie de nombres o de políticos que son muy poco liberales que son más bien conservadores de manera que han ensuciado

Voz 23 26:58 les

Voz 0295 26:59 te

Voz 1513 27:00 los problemas de la gente de a pie me dan lo mismo la gente normal me da miedo dice Simón Soria el candidato del Partido de la democracia

Voz 23 27:09 mayormente a

hora veinticinco

Voz 26 28:03 en la Cadena SER físico

Ángels Barceló

Voz 0194 28:12 muchos lo conocen como el país de la sonrisa es uno de los principales destinos turísticos del planeta por su hospitalidad por su cultura por sus ciudades caóticas por sus increíbles playas recuerdan la peli de Di Caprio

Voz 0295 28:25 la playa era nuestra monta nuestra familia y allí fue donde encontremos vocación

Voz 0194 28:37 hace años que descubrimos esos parajes de ensueño como destino de vacaciones pero nuestro destino gastronómico de esta noche también atrae por una filosofía de vida que invita a la felicidad a través de sabios proverbios como éste Se feliz

Voz 27 28:51 permanece sereno

Voz 0194 28:53 intenta T

Voz 27 28:54 con la vida criada

Voz 0194 29:02 lo habrán adivinado nuestro destino gastronómico de este viernes es Tailandia protagonista de la trigésimo tercera edición del Salón de Madrid Carlos Cano es nuestro compañero de Gastro de la Cadena Ser punto com Carlos buenas noches buena asunto ha tenido tiempo de darte una vuelta por el salón de del gourmet que cosas has visto

Voz 0335 29:20 volveré encanto volverá Severino transformados en Beit dar un en un poco la de ida ya es la radio no en el Salón del Gourmets esta semana hemos sabido demostraciones de cocina y sobre todo muchísimos están es una feria muy grande de productos gourmet yo en la zona de Tailandia que era el país invitado país destacado sobretodo me han llamado la atención tres productos cabían abundancia arroces muchos arroces de muchos muchos tipos de muchos colores de colores que no hemos visto nunca colores azulados colores marrones casi negro marrón casi crema no se muchas muchas gamas de color de muchos tamaños de muchas formas

Voz 0194 30:00 es que el mundo de arroces es es una pasada

Voz 0335 30:02 en el Sudeste Asiático también muchas salsas y mezclas de chiles y especias eh porque es una de las características de la cocina tailandesa no toda esa bueno esa aderezo de Cannes sabores también infusiones muchos t Si y otras imposiciones es sobre todo un poco lo que ha atraído Tailandia ha al Salón de Gourmets y eso es lo que más había en en esos stands pero a mí me llamó mucho la atención también uno que se llamaba lleno in Coconut que en realidad es una empresa de Pedro la provincia del Zaragoza este Tailandia bueno se dedican a importar cocos de Tailandia en contenedores por barco y aquí les hacen un agujerito le ponen un abre fácil como el de las latas de refrescos al coco verde sí sí es coco verde Coco es un coco verde le ponen un abre fácil una pajita por la muerte de bajo la ahí en un envase muy el agua de coco o sea tú lo abres y te bebes el agua de coco natural que bueno que está riquísima y además es más o menos la cantidad de una lata de refrescos y centilitros más o menos no bueno pues traen los cocos de Tailandia y luego los venden en España exportan a todo el mundo poniéndoles ese abrevadero declara goza muy curioso sí sí vamos a escuchar a Cristina Mayo

Voz 0194 31:18 sí

Voz 28 31:20 el interior no lo profesamos y le añadimos absolutamente nada totalmente orgánico y y ser cojo de la cáscara no están Esait a la edad se abre para así sea así por aquí arriba con nota Pita está carne gelatinosa que lo puede sacar hasta con cuchara

Voz 0335 31:41 hice la comedia está muy igualada ventas lo que han ideada es la manera de comerte un coco fácilmente claro de beber el agua de un coco fácilmente me decía que en en China por ejemplo hay máquinas estas de Benin en las que todo este proceso te lo hace en el momento coger un coco ya ya hay como una especie taladro que que la idea para para cada vez más costumbre también no te has estado antes

Voz 0194 32:02 el día o al menos en algún restaurante tailandés

Voz 0335 32:05 estado en algún tanto traerán espero Tailandia es como la gran espinita que tengo que nos gusta esto de la comida hay que ir a Tailandia si pues yo no no tampoco sí recuerdo que mi primer contacto con la cocina tailandesa fue en Londres en en Camden Market se pasea allí hace ya bastantes años unos cuantos meses trabajando sin saber nada de cocina tailandesa ni de Street Foot ni nada llegué a Candem y avión dónde puestos no recuerdo exactamente que comí pero sí recuerdo esa sensación de placer estar totalmente impresionado por la mezcla de olores de sabores luego he ido a a otros un poquito más refinados como en el restaurante del hotel murmura debéis Barcelona que fue tailandés muchos años ahora ha cambiado un poco su estilo no gusta mucho un restante que se llama El Flaco en Madrid y luego esta semana por recomendación ya he ido a tapas que que me ha gustado también los explico un poquito más el cocinero de de este Papa se llama buenos pues el apodo y menos mal Jefe apodo porque se llama algo así como son hacha a son seguramente le he dicho mal sin está yendo que me disculpe me contó que sus padres tenían restante en Bangkok y que el aprendí a cocinar de pequeño y que ha trabajado de cocinero en un montón de países pero que finalmente sea instalado en España bueno uno de los platos que provee es la ensalada de papaya verde así era no bueno ya se me ha pasado pero es que picaba un montón vamos a ir a hablar un poco de este plato

Voz 0295 33:43 come de todo en la calle eh qué frente también puede pery como Douste picante

Voz 0194 34:05 claro el problema es que tú no dijiste que picaron poco menos

Voz 0335 34:08 a mí nadie me dijo que la podía pedir entonces estuve pues sí bastante rato afectado le pregunté si los niños tailandeses ese comer estas ensaladas porque no sé yo creo que es imposible a partir de los diez años ya empiezan a comer picante y claro cuando llegan a mi edad están Curtis vamos pero bueno hay otros platos también muy importantes en la cocina tailandesa a parte de esta ensalada de papaya Ipiña destacaba estos

Voz 0295 34:36 Juli muy famoso como es este caso civil portadas todo todo aquel de decretar para

Voz 0194 35:07 sí hay mucho ruido porque es un sitio muy popular exacto es un sitio muy pequeñito

Voz 0335 35:11 pequeños mesas bajitas Symantec a mí me recuerda un poco a los restaurantes de los mercados y sí

Voz 0194 35:16 no es un sitio muy muy muy popular exacto tenemos una invitado en el estudio para ampliar nuestro conocimiento sobre la cocina tailandesa es Andy Bowman qué nos puedes contar de él

Voz 0335 35:25 nos podríamos decir que es un cocinero tailandés pero de Estocolmo estoy y muy tengan deslave es es medio sueco medio tailandés media español lleva muchos años en en España en Madrid es el restaurante es el chef del restaurante El Flaco que bueno pues está considerado uno de los mejores tailandeses de Madrid del pasó unos años allí en en Tailandia tiene muchos platos en los que fusiona al final varias cocinas pero por ejemplo recomiendo si Price el curry verde de mar con coordina con langostino con mejillones con con chipirones con albahaca a mí fue desde luego el que más me gustó

Voz 29 36:00 estaba

Voz 0335 36:01 picaba pero ahora soportable lo justo

Voz 0194 36:04 las noches hola buenos cuántos países hasta

Voz 29 36:07 bajado muchos países creo en total más de ciento países

Voz 0194 36:12 de cada uno de ellos te llevas alguna cosa

Voz 29 36:14 sí lo mezclas todo un poco se tocó contra trece te otro trocito hace un platos de la cocina tailandesa que es lo que te fascina el sabor primero pero son cocina muy sano porque

Voz 0194 36:31 pues los ingredientes como el pueblo señorial

Voz 29 36:34 no tenemos Solà ha lanzado a la son tan la la papaya Se llama son tan por ejemplo no tienen aceite salsa pescado Chile

Voz 30 36:45 si sumo Leyma

Voz 29 36:48 de poco más poquito GAM

Voz 0194 36:52 los como acto los sabores tienen una personalidad un plato tu distingue es que es un plato tailandés algo se porque ellos

Voz 29 37:04 SER mataba mucho cosas como las has a pescar como fermentado en Bari Bari las sea tan duros que alentar Anger o porque ellos no sal salsa pescado que es muy muy muy fuerte muy potente pero si te tomas te puedes comer juntos con mucho cosas increíbles salvo ese incrimina tienes que ser picante siempre no no no hay pilotos que para él pata hay que es un plato más famoso yo creo que los claro salteado con cacahuete brotes de soja salsa Tamariz no que no pica Say platos que no pica

Voz 0194 37:49 es mucho de coste de cocina callejera sí sí sí sí a donde se come bien en Tailandia habrá muy buenos restaurantes no lo dudo pero donde uno aprecia bien el sabores en la cocina que lleguen a

Voz 29 37:58 si te vas a Bangkok en la calle ahí como el mejor mejor mejor llegues

Voz 0194 38:03 descubierto cosas interesantes en la calle si es él

Voz 29 38:06 pagan ahora es dice

Voz 0194 38:09 como hay algún ingrediente que tú la primera vez que lo pruebas dijiste que es esto por favor

Voz 29 38:15 si hay una pasta pasta pasta de gambas fermentado que es Tiana una o loor malísimo pero si tu pasta gambas sale el sabor el que economías les increíble pero la primera vez que hace vomitando bueno tú

Voz 0194 38:35 cree sueco que digas eso que tenéis unas latas de

Voz 13 38:38 no recuerdo como se llama

Voz 0194 38:40 que se bueno pues eso lo que tu siendo sueco y teniendo en que es digas que sólo apesta imagínate imagínate cómo tiene que ser claro

Voz 0335 38:51 sí que lo hacen en la calle porque estuvieran en un local claro es alta

Voz 0194 38:54 a las alarmas de incendio que desayuna base en Tailandia por ejemplo de ese desayuno dio

Voz 29 38:59 siempre me fue hemos hecho toma una sopa con Oroz mañana una sopa con roto errores mañana picante de cáncer de Cannes muy picante

Voz 0194 39:09 picante con langostinos ciertos

Voz 29 39:12 por qué en Tailandia la posibilidad o la opción

Voz 0194 39:14 de decir menos picantes seis es porque cuando vas a un tailandés simple siempre puedes decir menos fíjate ahí también pues desde si quería es decir algo que no quede interrumpido Carlos

Voz 0335 39:22 así que aquí ahora te tomamos esa sopa más o menos

Voz 29 39:25 a la nueva luego para compra todos los Pascal que volvemos para reparar para noche la nueva Donoso menos activa

Voz 0194 39:40 eso va eso llegas como una moto cuando curris diferentes

Voz 29 39:43 tú eres tú eres sin h Coco con coco pero por ejemplo en los más famosos es lo cabe Panenka AVE Real cabe más Ammán cabe

Voz 0194 40:01 el a diferencia de unos a otros se percibe esa diferencia

Voz 29 40:06 el decante veloz especias que la paz

Voz 0194 40:12 más allá del color el sabor es diferente los platos estrellas del Flaco cuáles son

Voz 29 40:17 me como cables ha dicho es un plato que no podía sacar la carta los clientes sí

Voz 0194 40:27 los a curry verde de mar tiene mucho de Tailandia y no no no no sí sí hay hay muchos ingredientes tailandés Tailandia en ese adiós

Voz 29 40:39 porque hacemos la cumbre de Seattle si antes de Chile frasco limpiamos con Langa jengibre temían a Blanca comino les semillas de serán hacemos una pausa lo cocina vamos con un poco Tamariz no va a Zucchero Palma esas miles de dónde lo sacas compran un frutero sea más frutas

Voz 0194 41:09 o sea los compras aquí aquí sí se puede encontrar todos los ingredientes para hacer un buen plato de cocina tailandesa

Voz 0335 41:15 pero hay muchos ingredientes que a nosotros no nos suenan de nada que tenemos que ir a una tienda especial es verdad

Voz 0194 41:21 como él dice que yo recuerdo hace años a mí que me gustaba cocina que para encontrar algún ingrediente exótico vamos a decir era muy complicado ahora en muchísimos sitios el cuentas prácticamente todos los ingredientes yo no sé qué pasa porque Tailandia trae muchísimo a los chefs españoles y a los que no son españoles como como Andy tenemos otro invitado Carlos que es un buen ejemplo de lo que digo quiénes Carlos Medina

Voz 0335 41:42 miras un cocinero al que le gusta mucho viajar salió por la tele los que siguieron Top Chef en las primeras elecciones seguro que crees recuerdan de hecho es el autor de una frase bastante mítica de la televisión española Onorato el alginato buenos días

Voz 0194 41:56 yo sé quiénes mientras las fábricas y ya lo bueno

Voz 0335 41:59 viajado mucho por el sureste asiático ha tenido restaurantes pero ahora dirige tú Menchero una consultora gastronómica que bueno prestar servicios restaurantes de todo el mundo de varios países pero que tiene su base en Valencia cara

Voz 0194 42:12 los muy buenas noches hola buenas noches cómo estás tú has viajado mucho más viajado mucho por Tailandia

Voz 31 42:18 he viajado por toda si hay Tailandia especial me atrae muchísimo por por su gastronomía

Voz 0194 42:24 qué tiene que tiene esa gastronomía es decía que hay muchísimo a los chefs españoles y no españoles y el caso de Andy que está aquí sentado con nosotros es un ejemplo que tiene esa gastronomía que os atrae tanto

Voz 31 42:34 yo yo yo creo que una de las cosas básicas que tiene es la de sabores como una cucharada te puedes notar algo picante ácido dulce amargo salado como todo convive con armonía no si eso eso te rompe los esquemas ahora ya que se está globalizado un poco más se entiende un poco pero currículo ejemplo te da todas esas notas no muchas veces el punto ácido el picante de la sal el azúcar rompe esquemas completa del paladar

Voz 0194 43:03 pero claro estamos hablando de comida casera es decir no es comida especialmente elaboradas sino es la comida bueno que se come en las casas en Tailandia sí sí

Voz 31 43:12 sí pero pero en la simplicidad bien y quizá en la Marain los ingredientes tan maravillosos que tienen allí como como bien han comentado de la Granca Curry Lemon Grace que quedar quedan brutas por ejemplo al curry que es el plató diría o de los más famosos que hay o de las Laso Patón yo también que quedan puntos que que aunque sea algo que pueda prepara todos los días cualquier persona es es algo increíble

Voz 0194 43:38 el y tú Carlos recuerdas la primera vez que probase algo en Tailandia que dijiste tras esto es bueno o que dice o qué diferentes

Voz 31 43:48 yo yo venía a la vez que está viviendo en China y Taiwan entonces tenía un poco más acostumbrado él el paladar aun así me como digo me rompió todos los esquemas quitar recuerdo en ocho o cubrí de Nuria que era algo bastante curioso porque el durian una es una fruta

Voz 0335 44:08 igual que cambian no sí que huele muy mal

Voz 31 44:11 a penas dejan subir en los autobuses meter en en los hoteles como que está prohibida en muchas partes y eso fue un poco o por ejemplo cuando Provence Jack Fruit que es muy difícil de encontrar en España pero esta fruta sabrosa y con la que también se se ha elaborado algún curry no esas dos cosas quizá fueron las que más claro

Voz 0194 44:29 pero de la fruta esta que apesta tanto inca me cuando ya están formato de Curry cocinado no huele y entiendo que está delicioso

Voz 31 44:36 sí de hecho yo yo le preguntaba a la persona que lo constituye tía ver explícame porque os gusta tanto esto y me respondió algo muy básico que os gusta el queso azul

Voz 0194 44:46 pues es verdad que también apesta fue Cabrales exacto que apesta muchísimo dime una cosa si hará hubiera alguien que no estuviera escuchando y que se va de Semana Santa Tailandia dos platos que no sé lo de perder tu que le dirías

Voz 31 44:58 es seguro que el Papa tai chi Elton John por reminiscencias a la cultura española quizá le le diría uno Sticky Rice manco que es algo parecido a un arroz con leche

Voz 0194 45:13 si empata y para que la gente lo entienda

Voz 31 45:16 el Papa Tyson unos tiene una un avance como como comentado de pasta de gambas luego lleva Tamarit oí muchas veces sí que es lo ponen ellos luego ese puede hacer con él dels el más básicos con el más como con Wells y luego usted le pone huevo sí la verdad es que es es increíble también cacahuete si IMAS especias peros maravillosas

Voz 0335 45:38 de todas maneras Carlos lo que me comentaba antes es que tenemos que ir al sitio que tenga peor pinta al al que parezca más sucio menos acogedor a ese Arias detalles

Voz 0194 45:48 donde se come bien

Voz 31 45:50 sí a ver yo yo yo soy de estos lo siempre creo que esos lugares más recónditos parajes cocidos donde al final esta toda la gente local y que huyen un poquito del circuito típico que haces por por Tailandia suelen ser los sitios que me gustan y que muchas veces la gente pues lo que entre comillas como salubridad se aparta no pero no eso sí que hay mucha magia son personas que llevan toda su vida cotizando todos los días se preocupan más de estar cotizan qué del entorno en sí sí ahí es donde yo creo que a veces se hace magia

Voz 0194 46:23 aquí en España Carlos se puede comer cocina tailandesa

Voz 31 46:27 a ver yo creo que a lo mejor Puy tapasen en Madrid es es un sitio muy guay para comer cocina tailandesa por otra parte también una mezcla bastante bastante títeres Arte de de Cultura asiáticas con a veces se en algunos platos muy bien hechos de comida tailandesa que que también está en Madrid y bueno pues lo voy yo siempre referencia haría esos pequeños restaurantes que que vienen te de gente de Tailandia que ha venido afincarse a España hay que consiguen hacer con poco auténticas

Voz 0194 47:01 para reproducir esa cocina callejera de la que tú hablas no de esos sitios que te cuesta meterte pero que en cambio son deliciosos Carlo días hasta te gusta el picante entiendo claro

Voz 31 47:14 picante me vuelve loco cuanto más picante mejor yo yo yo siempre les digo por favor y me dice seguro seguro y digo que sí que sí hasta millones

Voz 0194 47:22 es que esto para los para los que cocinan en España siempre es un problema porque el nivel de picantes muy diferente entonces a mí que me gusta el picante me pasa cuando pido stick tartar que yo siempre digo muy picante nunca te lo acaban de poner muy picante porque siempre hay miedo entiendo que los los cocineros tenéis miedo a la reacción de la gente

Voz 31 47:39 hombre a yo que soy un forofo del picante siempre que ocuparon plato que tiene algo de picante el texto con la gente de sala o con la jeta de alrededor para que me den su épica que a mí también me me estoy de los locos de que el Tabasco no pica

Voz 0194 47:53 claro claro entonces tú sirves un plato a tu gusto Ivano clientes sale despavorido Carlos muchísimas gracias al pie hasta luego esto lo tienes que tener muy en cuenta no entiendo lo de lo del picante porque claro además uno puede pensar yo aguanto mucho el picante pero luego se lo pone sino no aguanta tanto a lo mejor

Voz 0335 48:13 yo soy sea yo cuando fui a Puy tapas y iba con la seguridad de que yo aguantó muy bien el picante el picantes hay humillado

Voz 0194 48:23 no tenéis que tenerlo muy en cuenta no sé pero también

Voz 29 48:26 mira a ver a gente niños de cinco años que canta hasta mayor Strachan tras una mesa cada vez es más la gente que gusta cuando para el organismo con jengibre la como es muy cuerpo

Voz 0194 48:43 Andy muchísimas gracias a vosotros Gemma suerte muchas cosas Carlos gracias a los oyentes hayan dado ganas de ir a probar la cocina tailandesa si es que sí

Voz 0335 48:51 pero de todas maneras que sepan que muchos de los restaurantes a los que van habitualmente ya les están poniendo productos de origen de Flandes como la Ertzaintza por ejemplo que es más importante de origen para quemar de verduras que desata disimulan poco

Voz 12 49:14 no sexo mí

