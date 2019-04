Hora 25 (12/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:17 el primer día de campaña electoral y dos titulares que resumen yo creo de una manera muy gráfica cómo se desarrolla la contienda de cara a las elecciones el primero el Partido Popular ha hecho público un vídeo promocionando una supuesta agencia de viajes que se llama Falcon viajes y que promociona viajes privados en Falcon en clara referencia al uso que hace Pedro Sánchez del avión presidencial vídeo y oficina abierta de manera provocadora en la calle Ferraz muy cerca de la sede socialista un alarde de imaginación que debe haber hecho disfrutar mucho a sus creativos mientras Ruiz de Avan pero que contiene un olvido clamoroso el PP creando una agencia de viajes para atacar al PSOE sin darse cuenta que el embrión de toda la trama Gürtel por la que el partido acabó siendo condenado in Mariano Rajoy fuera de Moncloa era precisamente una agencia de viajes la que gestionaba corre que se llamaba Pasadena es todo un infantilismo que da hasta un poco de rubor por cierto que el PSOE y ha dicho que va a recurrir esta campaña del PP a la Junta Electoral Central y el otro titular llega de Málaga una cofradía ha pedido a los líderes de PP Ciudadanos y Vox Pablo Casado Albert Rivera hay Santiago Abascal que no asistan al traslado del Cristo de la Buena Muerte protagonizado por la Legión el Jueves Santo por la mañana los tres habían manifestado la intención de asistir en plena campaña electoral buscando los tres la foto con el desembarco del Cristo que corre a cargo de los Legionarios el hermano mayor de la Cofradía pide a los políticos que se abstengan de ir que quieren mantener el carácter religioso del acto ha dicho pues ya ven por estos derroteros ha transcurrido el primer día de campaña

Voz 5 01:53 se sientan hasta ahora en la mesa de análisis en la tertulia Cristina

Voz 0194 01:56 la ONU buenas noches Juan Carlos Jiménez buenas noches Noches y Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches tenga pues vamos a ello si es usted una de esas personas a las que las encuestas llaman indecisos está de enhorabuena no porque no sepa aún a quién votar sino porque tiene que saber que es en este momento una persona muy querida objeto del deseo por el que se debaten los partidos que la campaña apenas acaba de empezar Sastre buenas noches Noches Barceló cada día de la campaña podría

Voz 1071 02:21 el su canción o hasta su película si tuviéramos que ponerle a esta primera jornada una película sería una de hace hace bastante tiempo la verdad es tocones de aquella que se llamaba Sexo mentiras y cintas leading bueno sexo no sabemos quizás sea demasiado pronto aunque se detecta amor entre algunos partidos mentiras ya veremos algunas se pueden intuir hoy la cosa estaba en las cintas de vídeo balcón

Voz 4 02:46 ya Sánchez pagamos todos

Voz 0194 02:48 el vídeo y campaña de las juventudes del PP de no

Voz 1071 02:51 las generaciones que titulan así Falcon viajes por los vuelos del presidente Pedro Sánchez en una de las imágenes lo comentabas ahora que se han difundido Seve al propio presidente y a su esposa también a sus dos hijas

Voz 6 03:02 no

Voz 1071 03:06 el Partido Socialista lo llevado por eso a la Junta Electoral también a la Fiscalía el PP sostiene que ellos no han difundido esa imagen esa concreta imagen que sí que han difundido otras las de la campaña pero que esa en particular sostienen ellos la ha publicado alguien que no pertenece al perfil oficial del partido ni de sus juventudes no es sólo el vídeo han alquilado también un local en la misma calle de Ferraz donde el PSOE tiene su sede central para instalar una agencia una especie de agencia de viajes falsa la vicepresidenta a Carmen Calvo estaba esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy

Voz 0385 03:36 del extraordinario con eso y dos cosas más regla en ellos España yo solo y además mantiene la unidad también es increíble que el Partido Popular con lo que ha representado para este país haya bajado literalmente a donde ha bajado el nivel de lo que proponen de lo que hacen las formas con las que lo hace

Voz 0194 03:55 bueno pues resulta curioso que el PP recurre a la metáfora de la agencia de viajes para criticar a otro partido curioso si se mira el historial del propio Partido Popular Miguel Ángel Campos buenas noches o labores hay que salir porque es que resulta que en la trama Gürtel aparece precisamente una agencia Pasadena

Voz 1552 04:10 sí tanto que aparece decenas de miles de facturas toda la Gürtel in miles de viajes de la trama pagados por la trama pagados también por dirigentes del Partido Popular todos confluyen Pasadena Viajes el Falcon viajes del PP se llamaba Pasadena era real y en ocasiones gratis total el Partido Popular empleo durante más de un decenio como agencia de viajes a Pasadena era una de las empresas del líder de Lagunas de Francisco Correa que en muchas ocasiones

Voz 1170 04:39 no quedó reflejado en sentencia del caso Gürtel

Voz 1552 04:42 el regalaba vuelos lujosas estancias de hotel a sus dirigentes supuestamente a cambio de un buen trato en las adjudicaciones era una especie de favor que hacía la trama que pagaba esos viajes desde la caja B de Correa para obtener a cambio favores después en forma de adjudicaciones viene municipios bien el campañas del Partido Popular

Voz 0194 05:05 Campos y quién viejo gracias a esa agencia no vaya a ser que estuvieran hay miembros del equipo de campaña de Casado

Voz 1552 05:11 sí entre los beneficiados de estos regalos se encuentra el actual coordinador de organización de la campaña electoral de Pablo Casado Juan Carlos Vera pro los viajes gratuitos de Vera fueron objeto de análisis en diversos informes de la UDEF en diciembre de dos mil latas Ama Gürtel pagó desde su caja B al coordinador de campaña de Casado un viaje a Miami con toda su familia con estancia en el hotel Gran Florida de Orlando y cuatro pases para el parque Disney World el conjunto costó doce mil euros y fue abonado por el entramado corrupto además como pueden ver en cadenaser punto com la Gürtel también abonó el viaje y estancia de Juan Carlos Vera y su familia al Hotel Arts en Barcelona en diciembre de dos mil uno por más de dos mil doscientos euros Vera según la UDEF también recibió regalos de la Gürtel como un teléfono móvil una pluma estilográfica Montblanc y una televisión de plasma valorados en más de seis mil euros y recordamos Juan Carlos Vera es el actual coordinador de organización de campaña del Partido Popular otro de los todavía diputados que recibieron viajes gratuitos de la Gürtel fue Juan José Matarí aquí en la trama pagó en abril de dos mil cuatro un viaje a Eurodisney en París junto a su esposa y sus dos hijos el regalo incluyó un desayuno con Mickey Mouse

Voz 1170 06:24 tienes precisamente por recibir vía

Voz 1552 06:27 Bages y estancias de hotel gratuitas de la trama Gürtel por decenas de miles de euros fueron condenados acordarás de la Gürtel tanto el exsenador del PP Jesús Sepúlveda como la exministra de Sanidad Ana Mato Pasadena Viajes la agencia de la trama Gürtel era utilizada habitualmente por el Partido Popular la mayor parte de sus dirigentes incluido Mariano Rajoy todos viajaron con ella también los hijos del ex presidente Aznar au su yerno Alejandro Agag pero estos hay que decir se pagaron sus viajes Alejandro García que tu voto regalitos el pagaron cerca de seis mil euros en su XXXI cumpleaños en el año dos mil uno de la trama Gürtel y un año después treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos en iluminación el IVA otros extras de la boda que contrajo con la hija de Aznar

Voz 0194 07:14 gracias Campos luego vuelvo contigo para hablar de las cloacas vale hasta los venga luego Huelva contactar Falcon viajes se lo inventan para atacar al Partido Socialista pero el PP tenía su propia agencia Pasadena Viajes otra cosa Nieves Goicoechea buenas noches hola qué tal que el Falcon no sólo lo usa Sánchez lusa cualquiera que sea presidente del Gobierno

Voz 1552 07:32 sí es que el uso del Falcon es habitual han ya es en los recorridos de un presidente del Gobierno vaya un acto institucional lo vaya a un mitin porque en porque porque se considera que es un medio más más indicado por cuestiones de seguridad para proteger al presidente es el medio más indicado pero no está regulado quizás sea ese problema lo más cercano es la ley de transparencia hay un Gobierno que aprobó Zapatero en dos mil catorce te dice por ejemplo que los cargos públicos ejercerán la gestión pública con arreglo a los principios de eficiencia economía eficacia y a partir de aquí tenemos muchos ejemplos Angeles del uso de este aparato Rajoy por ejemplo viajó desde Bruselas donde participó en un Consejo Europeo hasta un mitin del partido en Vigo y acudió a Polonia al primer partido de la Eurocopa eso sí después de afear el a Zapatero que hiciera lo propio con un mitin del PSOE en Oviedo y Aznar también Aznar uso en dos mil tres por ejemplo este avión para asistir a mítines pero dice el PP que entonces lo pagó el partido

Voz 0194 08:26 bueno es decir que todos han usado el Falcón luego también bulo contigo ni alivian

Voz 1071 08:32 cintas de vídeo porque hay más por ejemplo este vídeo de Ciudadanos se vea de hombres en el vestuario de un campo de fútbol hay les puede escuchar uno no sabe si votar a Casado a Rivera

Voz 7 08:42 dado donde estaba casado aquí esconde el vestuario que ya ahora que tenemos que está remando todos a una para tirar Pedro Sánchez este no tira la toalla está cansado rozando ya está cantado habló cansados habló cansa

Voz 5 09:00 vídeos los presos

Voz 1071 09:02 en el juicio del seis por cierto que son candidatos algunos de ellos ya saben han pedido al Supremo que les deje hacer campaña en rueda de prensa durante los recesos del juicio para atender así a los medios tanto entrevistas grabando anuncios o concediendo Brothers de prensa allí mismo o bien a la pausa del mediodía o antes de que empiecen las es

Voz 0194 09:20 por aquí para comentar con los tertulianos de hoy la polémica

Voz 1071 09:23 sobre el Falcon Cristina anuncio

Voz 1552 09:25 sí

Voz 0194 09:26 sede de una agencia de viajes ficticia al lado de la calle Ferraz y pensando que el PP tuvo su propia agencia de viajes contando además como otros presidentes también habían usado el Falcon manera empezar la campaña

Voz 0436 09:40 yo he volado con Pasadena ves bueno periodista los periodistas que cubrimos las campañas electorales de del partido lo que hacía la agencia luego lo pagaba cada uno de los medios lo suyo claro

Voz 8 09:52 sí sí nosotros sí sí nosotros sí ya

Voz 0436 09:54 más salía muy caro a los medios pero caro a través de agencias y su organizaba todo lo que eran vuelos hoteles es todo tipo de traslados entonces sí supo que que habremos salido los periodistas en los papeles de Pasadena hombre yo vamos a ver el tema de Pasadena de la Gürtel está siendo fiscalizada sombras de corrupción gravísimas y de hecho ya está la primera etapa de la Gürtel juzgada y condenada nada más que treinta y tres años de cárcel por ejemplo para el señor Luis Bárcenas eso significa que no se pueda quejar el uso yo creo que abuso que ha hecho Sánchez

Voz 0194 10:25 más serio más que otros presiden sí sí

Voz 0436 10:28 porque en base a qué pues mira en base a que da mayoría de las de las de los desplazamientos que hizo Rajoy por territorio nacional fueron en tren o en coche es decir Rajoy te digo yo que no se cogía un helicóptero a Torrejón

Voz 0194 10:46 pero que no era por ahorrar sino por el miedo que tenía

Voz 0436 10:49 pero pero el argumento de que no se puede garantizar la seguridad del presidente del Gobierno en el AVE

Voz 8 10:54 eso

Voz 0436 10:55 porque Rajoy estuvo siete años viajando en AVE que además luego era una oportunidad magnífica para coincidir con él en la cafetería del AVE y charlar largo y tendido las horas que durase el viaje se puede ir en AVE se puede ir en Castellón se puede mover por el territorio nacional en AVE se supone que si suponemos sabed que Si vienes con una oferta regeneradora que sea sacado a Rajoy por un tema de corrupción vinculado a Pasadena entre otras cosas luego hay determinados gestos y determinados yo creo que que actuaciones que debería es mirar es decir vamos vamos a introducir otros modos de Al Falco hombre ir a la boda de un cuñado Falcon sinceramente ese pueden coches se puede ir en tren no está no está bueno y además estamos afortunadamente una situación en el que ya no tenemos el terrorismo doméstico que teníamos tenemos el otro pero pero la justificación de que es por temas de seguridad Rajoy de viajar en tren y creo que su seguridad no ha estado comprometida

Voz 0194 11:53 Mila ves la polémica del Falcon

Voz 8 11:56 no no no no no en absoluto porque vamos a ver yo decir que utilizar el Falcon o equiparar la utilización del avión helicóptero como si fuera corrupción me parece una exageración tremenda para ver corrupciones utilizar con fines espúreos pero las lo los desplazamientos del presidente por ejemplo aquel que dijo que había ido un concierto pues previamente había tenido una actividad política de su casa ergo otros varios de los que el PP ha señalado como como que eran utilización es privadas en realidad no eran utilización es privadas para no hablar ya de esa foto que enseña a Sánchez y a su familia en una playa de Ibiza que corresponde a un viaje que hizo el presidente en el año dos mil dieciséis que no sólo no pudo utilizar el Falcon porque porque porque sino porque no era presidente en ese momento se desmarca

Voz 0194 12:54 algo de esa fotografía vídeo

Voz 8 12:56 ya pero sea difundido en las redes sociales junto a la campaña eh entonces como todos sabemos que hay esas manos trabajadoras que se dedican a servirá les determinadas imágenes y que forman parte de las estrategias de campaña de los partidos pues aquí es aquí cualquier coincidencia hemos de verla como sospechosa no entonces la otra cuestiones que puede ser un debate a tener entre todos sí se pueden utilizar medios del Gobierno con más frecuencia con menos frecuencia y se puede viajar en AVE pues es mejor ahorrar coger el avión eso es un debate que se puede tener que un Gobierno pueda ser más austero o no en la utilización de los instrumentos que dispone pero no se puede discutir que tenga derecho a utilizar estos instrumentos entre otras cosas porque lo que ha hecho Sánchez en sus desplazamientos no es diferente en absoluto de lo que han hecho otros presidentes incluso recordaba esta mañana la vicepresidenta del Gobierno en la Cadena SER por la mañana que cuando en una pregunta parlamentaria le preguntaron a Rajoy que por qué había utilizado lo sabía el avión para ir a un mitin de su partido le contestaron que naturalmente el presidente no dejaba de ser presidente que era presidente en todo momento dando a entender que no tenía que hacer una distinción entre desde el partido y actividades Gobierno si eso valía para Rajoy hoy entonces por qué se ponen de esta manera con respecto Sánchez lo que pasa con el PP con casado en particular es que la vara de medir que utiliza él ahora es y será aplicara a su propio partido hace sólo un año pues tendría que estar fustigarse con el látigo constantemente

Voz 0194 14:46 Juan Carlos vamos a ver

Voz 1170 14:49 a mi me parece que es una una de las discusiones tópicas que tenemos en todas las campañas electorales y tal la misma pregunta que hizo el PSOE que porque Rajoy iba en en avión a un mitin es ahora lo que utiliza el el el PP para para hacerle al al al me parece que el PP no inventa esta estas cosas ahora bien el uso del Falcon me parece que un presidente tiene que desplazarse a sea un mitin sea lo que sea en en el en las mejores condiciones a mí no me parece que eso sea en modo alguno escandaloso ir a un concierto disimula decir que esa agenda cultural sí creo que son dos cosas que no tienen nada que ver reinventarte que tienes una agenda política porque se reúnen dos horas antes con Ximo pulcro que era para disimular y no que parece que fue el que ibas con que no lo sabemos con quién fue porque todavía es un dato que no está nuestra publicado que en quién iba en el quién iba en el en el Falco eso es otra cosa pero a mí en campaña electoral que el presidente del Gobierno vaya al a los mítines

Voz 0194 15:51 el amaño electoral no está yendo en Falcon a los mítines

Voz 1170 15:53 sí eso a mi me parece que sería absolutamente normal porque se supone que ahora haciendo uso de la palabra de de Sánchez Gobierno hasta el último minuto cero

Voz 0436 16:04 te tiene que estar en igualdad con el resto de los candidatos y los desplazamientos es una parte importantísima

Voz 1170 16:09 el me paró en esta campaña me parece que es un elemento digamos muy muy muy tiquismiquis poner encima de la mesa afortunadamente Pablo Casado tiene todas las oportunidades di desplazarse en muchos medios todos los partidos políticos tienen medios a su disposición para desplazarse y me parece que no es una cuestión de privilegios sino que me parece que era la figura el presidente del Gobierno sí que tiene digamos un plus que tiene que utilizar a mí no me parece nada

Voz 8 16:38 pero entre otras cosas porque mientras hace la campaña no deja de ser presidente por lo tanto su tiempos sólo tiene que repartir entre las obligaciones de presidente su tarea como candidato que como candidato también tiene la obligación de explicar a la gente y de de de idea exponer su programa en distintos en distintos lugares de España yo creo que es una falsa polémica para mí la polémica está en la utilización de un vídeo en la que se utiliza una estrategia de campaña o de propaganda que es no solamente falsa haría sino además muy muy diríamos en Syva Se viene a decir quieres viajar quieres pasárselo en grande quieres viajar por lo alto

Voz 0194 17:31 esbozar de los habidos si quieres gozar

Voz 8 17:34 de los privilegios pasarlo como hace González a costa del contribuyente no es verdad eso no es verdad eso no se sustenta sobre datos es propaganda mentirosa yo creo que en campaña hemos de decir cuando las cosas son así hemos a decir las porque si no es que ya todo vale no

Voz 0194 17:53 qué tiene que marcar lo decía ayer en esta campaña intentar desmontar de todos los partidos eh porque claro medias verdades mentiras enteras yo porque van contando casi todos durante la campaña electoral luego muchas veces lo excusan con aquello de buenos que era un mitin es que el tono de la campaña es diferente no el tono de la campaña requiere la misma rigurosidad y la misma seriedad que requiere el tono de cualquier de cualquier otro momento en la política por continuar con la campaña ayer les contamos con un grupo de intolerantes intentó boicotear en la Universidad Autónoma de Barcelona un acto en el que iban a participar Cayetana Álvarez de Toledo Maite Pagazaurtundúa El acto se pudo celebrar finalmente después de la intervención de los Mossos

Voz 1071 18:31 el presidente de la Generalitat Quim Torra condenaba esta tarde el ataque

Voz 0204 18:34 sí por supuesto nosotros condenamos siempre cualquier acción violenta siempre condenamos siempre cualquier ataque a la libertad de expresión siempre queremos libertad de expresión para todos a todos nosotros tenemos en este edificio en el Palau de la de Cataluña precisamente en cartel que pone libertad de expresión

Voz 1071 18:56 libertad de expresión para todos decía Torra número dos de la lista de Cataluña se llama Laura Borràs aseguraba que quien busca problemas los encuentra y aseguraba dejaba caer esta frase en referencia a Álvarez de Toledo

Voz 1915 19:11 no sé si hay demasiado analizar hay gente que busca problemas y cuando se buscan problemas se encuentran las imágenes que se vieron de brazos alzados no representa la gente de este país en cambio hay gente que se hace fotos junto a personas que alzan el brazo en un saludo fascista rastreo fascista

Voz 1071 19:26 por ese individuo que aparece en la fotografía de los incidentes de ayer haciendo ese saludo fascista le han preguntado en aquí Kooning cerca otro esta mañana a Álvarez de Toledo

Voz 9 19:35 no tengo ni idea quiénes es que pueda dar pueda haber imbéciles los sí sí lo digo honestamente esa persona se refiere ni forma parte de nuestro equipo nuestro grupo como muy di veinte y mal intencionadamente se dijo decidió entender

Voz 1071 19:50 en su mitin de esta tarde Pablo Casado el candidato del PP señalaba a los independentistas

Voz 10 19:55 como ayer intentaron hacer con Cayetana Álvarez de Toledo vaya feministas los progres radicales de las asociaciones independentistas de la Izquierda Radical catalana que feministas gritando y escupiendo a una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo pero como ya dijo ni un paso atrás ni un paso atrás no nos van a amedrentar

Voz 1071 20:23 el ataque lo ha condenado también el Gobierno

Voz 11 20:26 el episodio de ayer es literalmente inaceptable el Gobierno lamenta profundamente este torpe episodio por ser lo contrario de lo que representa la política

Voz 0194 20:36 bueno pues Álvarez de Toledo tenía mitin esta tarde lo tenía junto a José María Aznar que se estrena en campaña allí precisamente en Barcelona Albert Prat buenas noches

Voz 1906 20:45 buenas noches Angels que han dicho Albert pues el Partido Popular ha decidido capital cerrar el incidente de ayer en la Universidad Autónoma de Barcelona para sacar rédito electoral en todo momento aquella imagen recordemos Cayetana en medio de decenas de estudiantes que intentaban bloquear su paso estaba presente en la mente de los asistentes pero por una simple razón en medio del mitin un par de técnicos han subido en el escenario con un panel no con una foto de unos tres metros por tres metros de aquel instante de aquel momento en que ella quedó en medio bloqueada como se dio una así de una pizarra sede de una clase se tratase Cayetana iba dando detalles de qué sintió que le decían cómo consiguió superarlo pero cuando Aznar ha acogido el micro no ha dudado en poner nombre y apellidos a los que según él fueron los instigadores de aquello

Voz 12 21:32 pues habrá que preguntar quién inventó el fascismo en Cataluña y el fascismo en Cataluña lo representaban unos señores que los ska nos quedan camisas verdes que no eran negros porque se parecían demasiado a las de Mussolini esos señores esos señores del Estat Català a tres señores del Estat Català esos señores de las juventudes de Esquerra Republicana que eran las partidas de la porra de los años treinta del siglo pasado esos señores inventaron el catalán

Voz 1906 22:05 a las juventudes de Esquerra ya abierto y al cajón contra los independentistas el ex presidente sella con un discurso muy duro pero nada nuevo

Voz 13 22:13 el fracaso tiene sus responsables bien identificados son los golpistas son los que han fabricado la gran mentira independentista son los sectarios los malversado eres los propaga Dolores de insultos xenófobo los viejos y nuevos suprema pistas con libros libros los

Voz 12 22:33 que están por la batas unificación de la sociedad catalana de Cataluña los que apoya el el acoso que sufrieron ayer Cayetana ya Alejandro Salto Soto

Voz 1906 22:44 Aznar está convencido de que Pedro Sánchez es el candidato de los independentistas decía a él y que el PP va a hacer lo que sea lo que sea para impedir que los socialistas acaben en Moncloa el ex presidente ha venido a Barcelona este primer día de campaña para dar apoyo a la candidata

Voz 0194 22:58 Álvarez de Toledo nueva candidata hasta ahora

Voz 1906 23:01 poco conocida pero estos días ya nos ha dejado claro que su discurso es duro es durísimo contra el independentismo contra el independentismo y hoy ha querido decir alto y claro a lo que viene avisados estamos

Voz 12 23:12 yo he venido aquí a provocar

Voz 14 23:14 a provocará el totalitarismo nombre y defensa de la democracia porque creo que esa es la principal obligación de cualquier demócrata español provocar al totalitarismo en nombre de defensa de la libertad

Voz 4 23:31 Vestas el PD podría perder hasta cinco

Voz 1906 23:33 imputados y quedarse con sólo uno en Cataluña Cayetana la candidata pero ya ha ganado algo que no han conseguido el resto de los líderes del partido en Cataluña la candidata convencido Aznar para que le acompañara en este primer día de campaña que atención porque el dato es llamativo desde dos mil tres Aznar no se metía detrás de un atril con el logo del PP en Cataluña dieciséis años después Aznar ha participado de nuevo en un mitin del PP cada

Voz 0194 23:59 en de dieciséis años al ver muchísimas gracias

Voz 1906 24:01 a vosotros hasta luego es sobre el inciden

Voz 0194 24:04 de Juan Carlos ayer en la en la universo

Voz 15 24:06 mira hasta Quim Torra que bueno no sé hasta qué punto pero bueno hasta Quim Torra defiende

Voz 1170 24:14 da la libertad de expresión es que ha sido una de las imágenes más absolutamente repugnante es que yo he visto en muchos años es decir son doscientos trescientos cuatrocientos tampoco tenemos que generalizar

Voz 0194 24:26 hoy poníamos ayudo a que fueran universitarios todos

Voz 1170 24:29 indudablemente yo además la pinta que tiene en fin pero bueno es mejor no no decirlo pero realmente es uno de los actos más más viles de contra ya no la libertad de expresión sino contra la democracia y lo que denota que hay hay una semilla que por pequeña que sea hay una semilla totalitaria absolutamente inaceptable que debería ser barrida ahora bien de qué hacemos con estos cuatrocientos o quinientos individuos que que mecanismos de protección yo creo que en lo que faltó allí es un mecanismo de protección los Mossos tenían previsto que pese podía haber producido estoy tenían que haber hecho un cordón mucho más sensato y tal yo en esto estoy con Cayetana Álvarez de Toledo está muy bien que no haya renunciado a hacerlo hasta ahora teníamos que los escraches estoy muy muy muy tumultuosos acaba con la suspensión del acto bueno pues la primera vez que no se acaba con la suspensión de la historia me parece que es un acto de valentía que merece la pena poner encima de la mesa Mila

Voz 8 25:30 bueno yo creo que esto es trescientos lo han hecho un gran favor a Cayetana porque le han permitido de alguna manera son son unos energúmenos que no no respetan la libertad de expresión y que seguramente lo que buscaban era diríamos estarse a lo que ellos consideran que son que es que es la representante de una fuerza política que ellos consideran que es totalitaria etc etc etc por lo que han conseguido es que aparezca como víctima que que que que pueda decir luego Aznar pueda decir y todos puedan decir que aquí en Cataluña pues hay un germen fascista etcétera totalitario como si fuera exclusivo de Cataluña y aquí es donde tenemos que poner bien el oído y agudizar bien la la la la atención porque cómo se transforma un incidente que desde luego es denunciable es absolutamente inaceptable como se transforma ese incidente en una acusación total global contra en colectivo Hinault contra las personas concretas que han hecho eso es decir si hay doscientas personas que han impedido un acto y eso es un atentado a la libertad de expresión tenemos que denunciar a esas doscientas personas pero no podemos decir que es es germen de que todo un país todo colectivo toda una comunidad está evolucionando hacia posiciones de falta de libertad de totalitarismo etcétera y que va analizamos con mucha frecuencia hay demasiado conceptos que son importante que no los de los los no los adultos haremos no estoy leyendo un libro muy interesante de una mujer que se llama Michela Murgia que es un ejercicio interesante porque ella hace un libro en el que explica cómo resucitar las ideas totalitarias o el fascismo qué instrumentos utilizar utilizaría es muy curioso cómo algunas de las recetas que ella pone aquí provocadora mente es como si ella fuera una fascista no como están resucitando estos estrategia así como las estamos observando a veces en la práctica política cotidiana especialmente en algunas campañas no bueno a mí me preocupa porque es verdad que este incidente es inaceptable por supuesto hemos de condenarlo por supuesto pero con la misma vehemencia hemos de decir que no se puede hacer

Voz 1 28:07 de un incidente aislado una categoría con la que señalar a toda una comunidad déjame que vaya porque se lo voy contigo Cristina tenemos un problema

Voz 1 33:07 Ángels Barceló en tertulia Mila

Voz 0194 33:10 los Pérez Oliva Juan Carlos Jiménez y Cristina de la Hoz que no había hablado todavía ni opinado sobre lo que sucede en la Universidad Autónoma de Barcelona que ha tenido hoy todavía su su colega porque en todos los actos del Partido Popular ha estado presente esos incidentes en los que estuvo Cayetana Álvarez de Toledo todo incluso a José María

Voz 0436 33:28 Aznar imagínate que de Talavera de Toledo y Maite Pagaza qué tal pues unos olvide dos se presentan como víctimas fueron víctimas Se los insultos las acorraló Se las zarandeó fueron víctimas no se presentan como tales no lo provocaron ellas no han buscado esto para tener más proyección en la campaña electoral en la lista de Ciudadanos por las europeas no es una cosa con la que se han encontrado no es una cosa que forme parte de su campaña hombre intentar es contextualizar lo con lo que será ambiente general de lo que está pasando en Cataluña de apropiación de los espacios públicos de las instituciones de la universidad se hubiese pasado en Madrid en Murcia o en Salamanca a lo mejor la haríamos otra lectura yo creo que en Cataluña tiene una lectura muy clara de esa apropiación Cacho el independentismo de todos los espacios públicos es fundamentalmente la universidad estamos hablando de un territorio donde personas como Andrea Levy que una diputada autonómica de base va con escolta y Manuel Valls va con escolta es decir pretender de circunscribir el acto de lo que pasó ayer en el acto impresentable de lo que pasó oye a una cosa que bueno accidental poco menos que accidental con Quim Torra que al mismo tiempo quizá los ceder recaiga apretar apretar dice yo no yo no alienta la violencia me parece por parte Quim Torra vergüenza ir por parte bueno esto forma parte de de lo que es un poco el día a día en en Catalunya con picos a veces mayores con picos menores pero no va a ser nada fácil la campaña para los partidos constitucionalistas en Cataluña y es lo que estamos viendo venga pues a la cama

Voz 0194 34:56 añade la agencia de viajes del PP y el intento de boicot Álvarez de Toledo marcan como han visto estas primeras horas de la campaña en la que los candidatos han hecho ya sus primeros viajes

Voz 5 35:07 Elecciones Generales dos mil diecinueve en la se fía besáramos Falagán ligada campaña si venga

Voz 28 35:16 empezamos en Asturias en Oviedo porque allí han abierto hoy campaña los que pelean a muerte por el electorado de de hechas conservador y más conservador aún PP y Vox Pablo Casado a quién han aconsejado que hable de economía que es donde somos fuertes Pablo eso le dicen resulta que habla de ello pero en negativo con Sánchez puede venir el corralito ya saben que no podremos sacar dinero del cajero carteles que tampoco una recesión que destrozó a España

Voz 5 35:41 eso sí si esto pasó en Grecia por aborde el corralito se iba a los cajeros que sólo podía sacar veinte euros

Voz 28 35:48 por la noche otro clásico cuando están en la oposición el PP utilizar el terrorismo de ETA en el pasado y actualizarlo sí

Voz 5 35:55 yo os digo que en este veintiocho de abril tenemos que ir a votar para evitar que los proetarras piensen que su historia criminal de cuarenta años de cincuenta años ha valido para que sus votos nunca sean imprescindibles

Voz 28 36:07 la foto de la jornada Ángels es de de Santiago Abascal en el Santuario de Covadonga a ella se ha encomendado Abascal para recuperar para reconquistar lo que llama la España viva pero sabes una cosa que también pretende reconquistar el corazón de los que llama progres del votante de izquierdas

Voz 29 36:22 no me cabe ninguna duda de que entre los votantes de la izquierda en muy buena gente que tiene sentido patriótico que tiene sentido de la libertad y a toda esa gente nosotros también queremos llamarlo

Voz 5 36:33 llamar tiene esa

Voz 28 36:35 la reconquista también ha estado nuestro compañero Javier Carrera muy atento a todo lo que ha hecho y Santiago Abascal venga pues vamos con haces

Voz 0866 36:44 qué tal buenas noches el lugar donde Don Pelayo hizo posible la unidad nacional según reza hoy más oportunamente que nunca la placa sobre la roca de la Santa Cueva llegaba Santiago Abascal pasadas las cuatro de la tarde para una solemne Ofrenda a la Virgen ramo de claveles rojos y amarillos un homenaje que concluía con una oración y que daba paso a otra peregrinación hasta la estatua del monarca asturiano donde se agolpaban decenas de simpatizantes desde donde Abascal megáfono en mano insistía en el simbolismo ensalzando la historia de nuestro país y asegurando que nunca van a pedir perdón decía Ángels por las obras de

Voz 28 37:23 Nuestros y bueno yo no sé cómo verá Sánchez eso de que Abascal le quiere robar votantes no hoy no se ha hablado mucho de constitución también a parte de esto de la Constitución ya sabes que la precampaña se habló mucho pero Pedro Sánchez ha vuelto a rechazar en Castellón esa apropiación indebida de la Carta Magna que hace la derecha

Voz 30 37:41 yo le quiero decir además al PP y a Ciudadanos que la Constitución no es patrimonio de nadie la Constitución es la patria de todos y de todo

Voz 4 37:48 las españolas tilos español

Voz 28 37:51 Pedro Sánchez llama continuamente ya lo sabes Angers a la movilización para cerrar ese paso a la derecha una preocupación que también tiene la portavoz de Unidas Podemos Irene Montero que desde Toledo anima a los descontentos que se fueron de su formación para que vuelvan al color morado

Voz 0419 38:05 en los números que saquemos nos den para gobernar para que al Partido Socialista que no tiene muchas ganas de gobernar con nosotras que está mirando todo el rato a Ciudadanos le entre las ganas de gobernar con Unidas Podemos que es lo único que garantiza que se apliquen políticas de progreso

Voz 28 38:22 ya Albert Rivera que hoy no estaba en holograma estado esta persona en vivo y directo ha pedido el únicamente el voto para Sánchez si los independentistas no quieren otra vez que llegue él con un ciento cincuenta y cinco renovado y ampliado

Voz 4 38:35 se los está bien

Voz 31 38:38 pues el señor Torra o donde sea recen para que siga aprovechen lo que les queda de presidentes a Elche

Voz 28 38:45 si no me equivoco de campaña Angels no estamos en dos mil dieciséis ha vuelto por unos instantes Rajoy en su tierra persona non holograma en Pertierra en Pontevedra

Voz 32 38:57 no se vistió

Voz 28 39:03 aunque sin mencionarlo directamente también ha caído alguna referencia a Vox pero sabes que a veces Rajoy no llama a las cosas por su nombre ya sabes otros dirán otros habrán otros otros pero era vox vamos refería al más puro

Voz 0194 39:28 lo Mariano Rajoy llega eso eso no pierde gracias nieve

Voz 1667 39:31 las noches nuestros compañeros de la Cadena SER en Euskadi han organizado hoy un debate entre los candidatos ya ha habido un momento en el que el socialista Patxi López le ha preguntado el popular Javier Maroto si comparte la acusación de su candidato de Pablo Casado contra Pedro Sánchez cuando dijo aquello de que el presidente del Gobierno prefería las manos manchadas de sangre

Voz 1170 39:51 hicisteis concernido cuando tu jefe de filas tu líder al que tú lo estás haciendo la campaña dijo que algunos presentíamos pactar con los que tenía las manos manchadas de sangre y por lo tanto quiero saber qué sentiste miramos sencillo Patxi porque tú sabes de esto bastante a mí Bildu voto para echarme del Ayuntamiento de Vitoria no no no no así les hacía mil do a Bildu te votó a favor para que están fuera presidente del Gobierno

Voz 0194 40:15 bien han organizado un debate en la Cadena Ser en la Comunidad Valenciana

Voz 1667 40:18 en este caso entre los candidatos a las elecciones autonómicas porque saben que el próximo veintiocho de abril no sólo hay generales también hay valencianas vamos a escuchar a Ximo Puig a Mónica Oltra a Rubén Martínez Dalmau de Podemos a Isabel Bonig y Toni tanto

Voz 4 40:32 cree que es van sean creo que los valencianos no podemos volver a mirar atrás a los valencianos les ha ido bien con este gobierno sino quieren votar al Partido Socialista que voten a un partido progresista para no volver nunca

Voz 33 40:43 may árabe también aviso para navegantes aviso para navegantes no permitiremos un paso atrás en lo que ha hecho el botánico ya hay anuncios que nos preocupan que preocupa filas derechos miren regresar quieren regresar a las instituciones seguramente quieren regresar para volver a sacar lo que es de todos de aquí la gente no lo va hacer

Voz 34 41:06 en estos cuatro años hemos podido sufrir y que nos lleva a quiénes lleva a esta coalición Sanchís de izquierdas del Botánico muchas promesas muy pocas realidades muy pocas muy pocos hechos

Voz 35 41:18 el enfado de muchísimos valencianos que estaban hartos de cómo el Partido Popular o rompió esta comunidad manchó su nombre estar enfadados están frustrados porque el tripartito predijo que venía rescatarles no lo ha hecho

Voz 5 41:30 Elecciones Generales dos mil diecinueve en la cara

Voz 0194 41:36 bueno pues por cerrar con la campaña algo que puede ser anecdótico pero que desde luego significa significativo y además subraya la importancia de los símbolos y el uso político de los símbolos como la campaña va a coincidir con la Semana Santa como todos ustedes saben los candidatos del PP y de Ciudadanos de Vox pensaban ir y fotografiarse evidentemente a la Semana Santa de Málaga al traslado del Cristo de la Buena Muerte Málaga Ignacio San Martín buenas noches buenas noches pero les ha pedido la Congregación de Mena que no vayan lo que intentan evitar no es que la campaña allí el uso político contamine por así decirlo esa fiesta

Voz 1906 42:10 precisamente eso y es que la Congregación de Mena ha pedido por carta lo ha hecho a los responsables de comunicación del PP de Ciudadanos de Vox que sus candidatos no acudan el jueves santo a este acto que reúne a más de veinte mil personas en pleno centro de la capital malagueña el hermano mayor de la Archicofradía les ha dicho a Casado libera y Abascal que no asistan al mismo ante la inminencia de las elecciones lo que puedo hacer que este veinte litúrgico dices sea casi un acto electoral la congregación quiere que se respete dice el acto religioso el protagonismo del Cristo de los Legionarios los tres candidatos ya han dicho que comprende los motivos aseguran desde bien hay por tanto no van a acudir eso sí de momento aún mantiene su intención de estar presentes en otro acto tradicional del Jueves Santo malagueño que es previo al traslado que es el desembarco de la Legión en el puerto de

Voz 0194 42:57 bueno fue allí en esa procesión del año pasado yo hice escuchó a tres ministros entonando el novio de la muerte

Voz 4 43:03 eh

Voz 5 43:09 fueron Dolores de Cospedal Juan Ignacio Zoido Rafael Catalá

Voz 0194 43:12 Íñigo Méndez de Mingo entonando el Himno de La Legión el novio de la muerte luego una senadora de Esquerra Republicana le preguntó por el momento a Méndez de Vigo

Voz 36 43:21 qué contexto así mientras escuchaba su intervención Señoría pensaba yo que estaba en la voz y usted quería ser Malú Rosario aunque por el acento ha visto que no e incomprendido porqué mal me usted a mí la pregunta porque si El ministro que mejor canta pues claro que sí señoría tanto francamente bien Isabel usted por qué porque me apetece cantar por tanto señoría no sea usted diez sus conceptos señoría que ustedes izquierda vieja que le dice a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer

Voz 0194 43:54 Ignacio suelen ir los políticos a dejarse ver por ahí

Voz 1906 43:57 ese ese suelen se suelen ver algunos repiten dentro los citados por ejemplo entre ellos y desde dos mil quince Rafael Catalá Zoido como ministro del Interior la ex alcaldesa de Madrid también Ana Botella repetido en varias ocasiones el que fuera delegado del Gobierno en Andalucía Antonio Sanz María Dolores de Cospedal Íñigo Méndez de Vigo el presidente de

Voz 0194 44:15 les José Ramón Boza en su etapa como director

Voz 1906 44:18 General de la Policía por ejemplo también Ignacio Cosidó pero no solo ellos la infanta Pilar de Borbón también ha dejado ver en este acto uno de los más señeros de la Semana Santa de Málaga que ha resistido a lo largo de los años cualquier tipo de intentona de separar el ejército de las proceso

Voz 5 44:34 conejito Ignacio gracias un abrazo hasta luego tonos vamos venga para ella Juan Carlos cómo están las cosas que

Voz 0194 44:42 a las procesiones los cofrades les piden a los políticos que no vaya

Voz 1170 44:47 es que estas cosas y yo creo que los políticos tendría que es decir estamos en Camboya esto es una campaña electoral muy rara porque que toque la Semana Santa en medio

Voz 0194 44:56 es una tentación de procesar oye

Voz 1170 44:58 las cosas maestras de del marketing monclovita pero en fin se aprovecha cualquier cosa pero yo siempre digo que cuando tú quieres aprovechar todo y te pasas a lo mejor es contraproducente yo creo que él lo lo los espacios tienen su sitio la campaña electoral tiene su es un lugar la si Casado

Voz 37 45:19 o Abascal lo o

Voz 1170 45:22 alguien de Ciudadanos quiere ir a una procesión me parece perfecto pero como ciudadanos individuales porque yo creo que es lo mejor no como líder político que está ahí en plena campaña electos

Voz 0194 45:31 alguno yo creo que rara yendo en ellos dirán que a nivel individuo hombre

Voz 0436 45:35 normalidad de esta campaña es que el periodo de de de campaña coincida con la Semana Santa es que partimos de que de que una de las cosas que desaconsejaba que que las elecciones fueran cuando son Iker ha coincidido por ejemplo con las locales autonómicas y europeas Irak iba a pillar a media España de vacaciones ha impedido y eso ha servido por ejemplo también para justificación de delimitar los debates electorales porque al fin tal pues sólo se pueden hacer una semana nos iban a hacer dos días seguidos es decir que se buscó premeditadamente que media España estuviera de vacaciones yo estuviera sus cosas de estuviera con la cabeza puesta en otro punto yo entiendo que la Cofradía de la Buena Muerte que es como se llama entendiera que no sólo organizara un espectáculo allí no sólo son los políticos haciendo campaña son los compañeros que van a cubre las informaciones de las caravanas es decir que evidentemente podría tener un uso un uso electoral sin ninguna duda pero es cierto que tampoco puede ese prohibirles a los a los candidatos y ya no hablo sólo de los candidatos a la presidencia del Gobierno sino muchos de los candidatos de de que van en todas las listas en en las listas provinciales de estas elecciones locales y autonómicas que no aparezca una procesión porque es que es que resulta que es que esta campaña se hace en mitad de una de una Semana Santa más grave sería hacer un mitin el Jueves Santo a mí me parece quizá todavía más esta terrestre no que un jueves un Viernes Santo se dedican a hacer mítines como si no fueran de unas fechas muy determinadas posiblemente forma parte de la normalidad del momento de la campaña electoral pero bueno mejor que él Cristo de la Buena Muerte que de ser muy impresionante yo no soy de procesiones pero admito que tengo cierta curiosidad es mejor que transcurra con normalidad sin políticos sin que se pueda interpretar un uso electoral Mila

Voz 8 47:20 voy yo a mí siempre me ha parecido una diríamos una excentricidad que que se utilicen este tipo de manifestaciones colectivas que son religiosas u otras que no necesariamente son religiosas se aprovecha en para la campaña electoral es una para mí es una falta de respeto a la gente que va esas profesiones o a la gente que participa en acontecimientos culturales porque dan valor a esos acontecimientos no el que vayan político allá a intentar aprovecharse

Voz 0194 47:55 a quién le interesa lo mejor claro a lo mejor el interés

Voz 8 47:58 sea o que incluso puede hacer ver que le interesa eh y luego el resto del año pues a lo mejor pasa del Cristo y pasa de todo lo demás no

Voz 1170 48:06 entonces a mí siempre

Voz 8 48:07 me ha parecido un poco hipócrita también no el el el hacer estas ostentación es para ganarse la simpatía de la gente que va esos acontecimientos me parece una falta de respeto que que otra cosa

Voz 1170 48:21 eso me parece a mí como cuando vemos esas imágenes en televisión de todas las campañas electorales y los políticos en los mercados salsa

Voz 0194 48:28 en una charla Guterres incluso en el palco un partido de fútbol seguramente a muchos de ellos o algunos de ellos no les interesa nada les interesa el fútbol es tragan nuevamente

Voz 0436 48:37 es cierto porque ha habido muchas veces polémicas con estos temas por ejemplo con ayuntamientos del PSOE de Izquierda Unida que al final son tradiciones que estás tan arraigadas que tampoco tienen un vínculo necesariamente religiosa para mucha gente es una cuestión histórica cultural un espectáculo visual es decir que no va sólo por una cuestión religiosa que hemos visto aquí por ejemplo SER Cofrade cofrade perdón que hiciese el alcalde de La Ser Cofrade en las proceso es decir es que también posiblemente los alcaldes los miembros de la corporación municipal lo del Gobierno regional no está mal tampoco que se impliquen en los que son las tradiciones de la región a mí tampoco me parece el problema en la anormalidad es que estamos una campaña que por primera vez en la historia yo creo que nunca ha pasado esto pilla

Voz 0194 49:21 pero con a que se impliquen que yo creo que es el caso del

Voz 0436 49:24 la del alcalde de Cádiz que se impliquen sí lo han hecho siempre claro es decir a no ser que más que en el Cristo este de la Legión hay muchísima gente del PP siempre

Voz 1170 49:33 pero no es una cosa que de repente habrá deporte

Voz 0436 49:35 han ido habrán ido de de espectadores es decir pero cuando acoger el Cristo con los legionarios además pero en el caso por ejemplo del del alcalde de Cádiz es que ha salido siempre

Voz 0194 49:46 en procesión antes de ser alcalde mientras el alcalde seguirá saliendo de muy polémica pero no busca la fotografía

Voz 0436 49:52 no podemos en su momento cuestionarlo de las semanas

Voz 0194 49:55 da Sevillana que se montó una enorme voy a irme a publicidad me recordaba decía los de los mercados me recuerda a Pablo au subirse a un tractor o acercarse a una vaca a vaca por ejemplo hacemos quédese pegadito a la radio porque es que a la vuelta tenemos reportaje de Severino Donate

Voz 1 50:10 hora veinticinco

Voz 19 50:20 únete a la Comunidad veinticinco le escuchara opina en Hora veinticinco punto es

Voz 25 50:27 en la Cadena SER presenta el placer

