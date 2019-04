Hora 25 (12/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 timones de lo que ocurría de lo que se permitía en esa residencia y un ex ha relatado hoy como por ejemplo les forzaban a comer a toda velocidad

Voz 1933 00:08 mira si mira ha dicho que tenían media hora para darles de comer con los problemas para tragar que tienen en general las personas con algún tipo de demencia pues era imposible además la encargada le decía que no se preocupara

Voz 1 00:20 te tocaban las mesas que te tocaban habían mesa de sellos de cuatro L tenía que dar muy deprisa de comer porque le teníamos que entran la comida

Voz 2 00:30 como a un bebé pero

Voz 1 00:32 o a lo bestia San entrábamos aquí decía no es normal esto es normal no te asuste normal no te asusta luchábamos agua para que trataran mucho te la escupían en el plato hizo lo teníamos que volver a dar

Voz 1933 00:46 las prisas de los trabajadores sólo cesaban cuando venían las familias de los residentes o cuando había Inspección de la Consejería de políticas sociales porque estaban advertidos

Voz 1 00:55 cuando te iban te avisaban predecían tiene que ser todo esto porque tal vez una infracción por aquí pero miraban de lejos miraban las habitaciones y al abuelo muy aseado sentaditos mira habían uno que es lo acabamos por la cintura para que no se viera ese puedo dice ponía así tapadillo para que no se viera que estaba atado

Voz 1933 01:15 se quejó a la supervisora se quejó a la dirección del centro y cuando llegó el momento pues no le renovaron el contrato la Comunidad de Madrid Teresa dice que que el grupo Los Nogales y al que pertenece esta residencia había sido sancionar

Voz 0194 01:26 en otras veces pero por falta de personal

Voz 1933 01:28 sí nos lo han confirmado esta mañana en la Consejería de políticas sociales de este dos mil quince exactamente fue la Dirección General de Atención a la Dependencia el mayor interpuso hasta cinco sanciones a cuatro de las diez a ideas que el grupo Los Nogales tiene en la Comunidad el total de la multa setenta y cinco mil euros el motivo cuando los inspectores visitaron estos centros uno de ellos es el de Hortaleza comprobaron que no contaban con la cantidad de personal que marcan los pliegos de condiciones una ratio que además Ángels es ridícula en sí misma porque se instauró hace diecisiete años cuando la mayoría de las personas que vivían en residencias pues todavía eran bastante autónomas ahora cerca del ochenta por ciento son grandes dependientes que necesitan ayuda para todo el personales incluso cumpliendo la norma totalmente insuficiente en Grecia Teresa a vosotros con los profesional

Voz 1667 02:13 desde servicios sociales van a proponer a los partidos una reforma legal para que a quiénes trabajen en residencias como esta se les exija lo mismo que se exige a quienes trabajan con menores es decir un certificado de penales así impedirían por ejemplo que quiénes sean condenados por abusos malos tratos en residencias vuelvan a trabajar con mayores José Manuel Ramírez es el presidente de la asociación que los agrupa el arquitecto

Voz 3 02:36 no es también para personas vulnerables se trataría de que estas tres personas en el caso de ser condenadas por un juez sobre los delitos que manifiestamente se ven en el vídeo no pudieran volver a trabajar nunca jamás en un centro donde vivieran o convivían personas grandes dependientes

Voz 0194 03:00 acabar el Consejo de Ministros la ministra de Justicia se ha referido al caso de Los Nogales ha anunciado que habrá fiscales especializados para atender los abusos contra personas mayores o discapacitadas

Voz 0506 03:11 que desde la Fiscalía General del Estado va a haber una figura en este caso un fiscal de Sala de que es el Masó más alto rango dentro de la carrera fiscal que va a determinar qué medidas de coordinación qué acciones iba a recepcionar también denuncias sobre situaciones de vulnerabilidad tanto para discapacitados como para los ancianos entraría plenamente sus competencias en esto que por ejemplo sucedió ayer

Voz 1933 03:41 Mila parece increíble que había denuncias sólo estamos confirmando aquí en la Cadena Ser el hijo de de de la mujer que aparece en el vídeo que quiere ofrecimos aquí en exclusiva nos contó que llevaba desde dos mil quince preguntando denunciando parece mentira que no hubiera pasado nada

Voz 1587 03:58 no no es una situación tan aislada porque a ver hay primero que hay muchos centros que tienen ya se ha denunciado muchísimas veces unos índices de personal muy por debajo de lo que son necesarios para

Voz 1933 04:18 Parla generados exacto para los cuidados

Voz 1587 04:20 qué requieren la gente interna una de las características de este tipo de de centros es cuando no tienen personal suficiente es que además tienen un índice de medicación de los pacientes también por encima de lo que los pacientes necesitan son estos estos centros que ves a los ancianos hallaba tonto adictos así ya que no no no responden a nada y es que les dan unas unas medicaciones que hace que sean menos problemáticos que se estén más pasivos más quietos

Voz 1933 04:54 yo tengo menos trabajo exacta es esta es la cuestión

Voz 1587 04:57 eso es lo primero hay varios informes que se han hecho en El País sobre en diferentes comunidades autónomas además es un tema muy transversal en el que ahí se ve que hay unas diríamos unos índices de medicación en las en las residencias que son a más son son superiores a los que se necesita realmente y luego ya de ese de ahí al maltrato pues hay hay un paso pero no tan grande es decir si por razones de organización Si por optimizar el beneficio de la residencia si por lo que sea pues incurre en una práctica que no es aceptable desde el punto de vista de la utilización de la medicación el siguiente paso también será no vigilar mucho cuál es el trato personal o incluso no tener una política de personal adecuada porque este tipo de trabajos requiere una una cultura por parte de los de los trabajadores no cualquier persona es idónea para hacer este trabajo a personas en pláticas personas con paciencia personas que a las que les que que no tengan reparos con la gente mayor que no les de asco etcétera etcétera no muchas de estas residencias pagan salarios tan bajos que no pueden exigir una profesionalización y una cualificación

Voz 1933 06:19 ha bajado que yo estando de acuerdo con todo

Voz 1170 06:22 eso a mí me parece que tenemos que poner más el foco en las administraciones yo creo que en estos últimos quince días la Comunidad de Madrid porque han sido los dos casos en Madrid el de la residencia Los Nogales el del niño que se ha suicidado en el en el en el instituto me parece que lo que denotan es una de dejadez absoluta de la de la Administración la idea de que vamos a esconderlo todo porque no pasa nada

Voz 0436 06:46 si no decimos nada pues no tal

Voz 1170 06:48 no hace falta y expedientes de de revisión hace falta un control exhaustivo haberme

Voz 1933 06:56 al mismo se encontró ya no estamos hablando de las

Voz 1170 06:58 sí de encías de hace veinte o treinta años donde muy pocas quinta llevaba a sus es que ahora estamos hablando ya de tiene una cantidad de residentes extraordinariamente importante con las misma legislación de hace veinte años no se toman en serio realmente yo creo que es son este tipo de cosas tanto el el acoso escolar como el cuidado de los mayores que son esas es cosas que las administraciones creen que tienen que hacerlo pero si no no no le dan ningún valor intentan minimizar absolutamente cualquier problema porque parece que es que si denuncias un problema que si el el hombre éste que hizo el que tuvo que hacer el vídeo después de no sé cuántas denuncias oye si a la primera tú haces caso iría establece una cosa no no parece que es que lo mejor es esconderlo porque no pasa nada no vaya a ser que se cuestione la la la la actuación de la Administración yo por eso a mi me parece que tenemos que poner el foco en la administración y tenemos que denunció la administración y la dejadez absoluta y la la el el el poco castigo que hay con estos en estos dos K

Voz 0436 07:58 este yo ahora me imagino el temor y la incertidumbre que deben tener cientos de miles de familias en este país que tienen a sus mayores en residencias

Voz 1933 08:06 pero cuando yo lo antes de ayer cuando acabamos el que claro todos podemos personalizar

Voz 0436 08:10 hemos personalizar efectivamente entonces piensas está pasando pasó de genera una situación tremenda Nono de de impotencia idea rabia estamos hablando de la Administración estamos hablando de que tiene que haber más expertos en geriatría estamos hablando de un país que envejece de un país con una enorme esperanza de vida lo hablamos la semana pasada también cuando se suscitó el debate de la eutanasia o el suicidio asistido este país necesita prepararse para lo que va a ser un país de ancianos y edad a la que llegaremos todos afortunadamente si tenemos suerte in no puede tiene que ir adaptándose a una población cada vez más mayor en muchos casos más dependiente en muchos casos con más problemas de tipo cognitivo y es verdad que necesitamos expertos de todo tipo en geriatría en asistencia en en en en cuidados primarios en todo en todo todo y luego una red de de de de residencias saca ese término el modelo no en otras comunidades en Madrid hace pocas solas las residencias que públicas las

Voz 1933 09:21 el caso de lo que haga esto es concertar considerarla yo haría lo conozco la mayoría

Voz 0436 09:25 son conciertos con con con residencias privadas que evidentemente una residencia privada montó un negocio porque quiere tener un beneficio cuando quieres tener un beneficio pues puedes escatimar en medios humanos y técnicos y de todo tipo y entonces hay que estar todavía más pendientes en una en una mejor en un centro público como Noah de que se lleva hay un beneficio personal pues a lo mejor hay menos tentaciones hacer según que cosas no pero una privada yo creo que que está igual que las guarderías privadas especialmente atentos precisamente porque siendo muy legítimo buscar el beneficio habrá que saber a costa de que para esos tales precio

Voz 1170 10:06 para eso tiene la ahora esto todos los recursos a su disposición

Voz 0436 10:11 la Administración tiene que ser total y absolutamente exigente a la hora de hacer los conciertos con guarderías y residencias privadas perdón

Voz 1170 10:20 en un segundo fija que en términos además a absolutamente casi e inmorales pero en términos puramente económicos hay un nicho de de de de empleo verdaderamente brutales que aunque sólo fuera por esa cadena

Voz 0436 10:36 y la gente mayor pero eso no es decir

Voz 1170 10:38 esto es que es uno de los ámbitos donde

Voz 1587 10:40 has va crece las necesidades de este país en los próximos años ninguna duda yo creo que hay un problema también de sensibilidad así como la sociedad está muy sensibilizada para el maltrato infantil hubiéramos que están maltratando un niño cualquiera es estoy casi segura que nadie dejaría de denunciar una situación así eh y además estamos atentos y lo observamos y lo fijamos y todo esto las personas mayores con con deficiencias cognitivas etcétera etcétera cambio yo no tienen este tipo de protección de de la sociedad en general unas veces que son invisibles por eso por eso es muy triste es muy triste personas que han sido completas que son que que han sido como somos nosotros ahora el y puedan verse en un momento determinado maltratados e incluso hace de gente que les hace daño que les hace daño físico no ya sólo moral porque también el daño moral y psicológico me parece tan grave como como el físico pero los dos muchas veces se empujones pellizcos

Voz 1933 11:49 pronósticos los pellizcos esto esto esto

Voz 1587 11:52 Mendo no entonces yo me imagino que nos tenemos que imaginarnos a cualquiera de nosotros en una situación de desvalimiento en manos de personas que nos tratan así

Voz 1933 12:02 Blair vamos hacia producía Cristina hacen envejecimiento de la población es decir que es un

Voz 1587 12:07 tenemos muchas posibilidades

Voz 1933 12:10 de lo que ha podido ser invisible cuando era un colectivo menor por llamarlo de alguna manera pero es que vamos hacia

Voz 1170 12:16 que hay ya más de nueve millones de personas mayores de España es que estamos en una proporción verdadero

Voz 1933 12:22 eso eso es una cuestión que no puedes ya es condena es decir que como dice Milano parece que no sensibilizarnos mucho cuando el maltratado es un es un bebé o un niño me parece que no tenga el mismo efecto cuando el maltratados una es una persona mayor me quedan dos cuestiones que poner sobre la mesa una la policía ha detenido esta tarde en Madrid aún es general del Ejército de Venezuela lo han detenido porque estaba acusado de narcotráfico por Estados Unidos se llama Hugo Carvajal y quizá les suene porque fue el primer militar de alto rango que anunció su apoyo a Juan Guaidó

Voz 4 12:51 presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela Juan Guaidó Márquez a que ETA un soldado más puedas causa de la libertad nació para ser útil en la consecución de los objetivos de restablecer el orden constitucional que no permita convocar a elecciones libres y así poder escuchar la voluntad de nuestro pueblo soberano

Voz 1933 13:16 Ana Terradillos buenas noches qué tal cómo estás buenas noches Ana para entender bien la historia explique hemos primero quién es el detenido

Voz 0125 13:23 entonces mira el detenido es un ex militar de Maduro que llegó

Voz 5 13:27 el director de Inteligencia Militar de Venezuela

Voz 0125 13:30 así durante ocho años siempre fue un fiel a Chaves después fue diputado de la Asamblea Nacional estuvo allí trabajando dos años y hace tres meses mostraba de esa forma como hemos escuchado en ese mensaje la lealtad al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó lo que suponían desde luego una ruptura con toda su trayectoria anterior eso fue un bombazo allí en Venezuela yo lo recuerdo porque lo cierto es que se pensó que mucha gente le iba a seguir y finalmente tampoco la seguido tanta gente pero sí que fue digamos un punto de inflexión de hecho por eso llegamos a conocer su persona aquí en España se había ofrecido a entregarse a Estados Unidos para colaborar allí con la justicia de allí en contra del régimen de Maduro pero de momento lo que te puedo decir es que la policía me dice que no ha habido ningún tipo de entrega voluntaria sino que lo que ha sido es una detención nos enteraremos de todas formas yo creo en los próximos días porque yo creo es una detención digamos un poco especial lo cierto es que hoy la UDEF le ha detenido por una orden de arresto de Estados Unidos que les reclamaba por un delito de narcotráfico y blanqueo él tenía que a su mujer y sus mujeres sus hijos pequeños de cinco y siete años llevaban aquí viviendo desde hacía cinco meses detenido ahí en su casa

Voz 1587 14:42 sabemos

Voz 0125 14:42 es que hoy va a pasar la noche en dependencias policiales y sabemos que mañana pasa la Audiencia Nacional que es posible que la audiencia comience los trámites de extradición pues en las próximas horas a partir

Voz 1933 14:53 es decir Ana lo detienen por

Voz 0125 14:55 lo detienen por un delito de narcotráfico y blanqueo por una orden que Estados Unidos tenía pendiente que ahora digamos España la Cursa porque es una orden que está vigente todavía ir digamos que se localizado aquí en España por eso suele de tiene Estados Unidos ha perdido ya su extradición y lo más probable a la espera de enterarnos bien ha sido un arresto o realmente ha sido una entrega digamos voluntaria para colaborar con las autoridades estadounidenses pues los trámites de momento parece que semana relanzar en las próximas horas

Voz 1933 15:25 pues veremos en qué acaba gracias Terradillos

Voz 0125 15:27 luego luego está la crónica de las cloacas

Voz 1933 15:29 ya que había aparecido en nombre de un exalto cargo del Gobierno de Rajoy que es el de Francisco Martínez Francisco Martínez fue secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Rajoy tal como está contando la Cadena SER desde primera hora era su el que supuestamente daba las órdenes o al menos eso es lo que ha declarado el comisario principal de la policía Enrique García Castaño

Voz 1667 15:49 esta mañana en SER Cataluña Pablo Iglesias hablaba de la necesidad de limpiar estas cloacas

Voz 6 15:53 bueno creo que el PSOE arrastra una mochila llena de piedras que tienen que ver con las cloacas del Estado pero creo que se equivocan habernos como un enemigo nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos para limpiar las cloacas pero eso tiene que implicar por su parte reconocer que han estado muy lejos de hacer lo que era necesario hacer

Voz 1667 16:10 además una treintena de eurodiputados de nueve países y el grupo europeo de la izquierda han enviado una carta a la Comisión Europea al comisario de derechos fundamentales en concreto en la que preguntan qué medidas piensa tomar ante lo que llaman espionaje y sabotaje a oponentes políticos

Voz 1933 16:26 en España cristiana un hombre de Francisco Martínez estado rondando siempre se ha estado rondando era el secretario de Estado de Seguridad

Voz 0436 16:33 y además será el que tenía mando sobre el tema de los fondos reservados entonces incluso cuando se salta el tema de la Kitchen que se habla de del ministro Fernández Díaz de de Francisco Martínez Cosidó ha sido en las explicaciones que dio Génova en su momento dijo yo con los fondos reservados no he tenido nada que ver desplazando en cierto modo la responsabilidad hacia hacia Francisco Martínez que hacía este fin de semana unas declaraciones muy interesantes en dependiente diciendo bueno evidentemente negando los hechos de los que se las sombras de sospecha esto está judicializado me imagino que evidentemente la justicia investigará qué hay de verdad en las declaraciones de del comisario o no

Voz 1933 17:15 el cargo cargos un cargo clave el secretario de Estado de Seguridad

Voz 0436 17:19 es que tienes los fondos reservados entre otras cosas efectivamente todavía mono Cosidó a lo mejor tiene el argumento de que no tenía por qué saber el destino de esos fondos pero en el caso

Voz 1933 17:28 pero él tenía una responsabilidad déjame que salude Anna Pardo deberá directora de público Ana muy buenas noches

Voz 2 17:35 qué tal muy buenas noches Ángels buenas noches está todo

Voz 1933 17:37 cómo vamos cuéntanos que lleva público

Voz 2 17:41 pues mira hablando ahora de el ex secretario de Seguridad la Diputación Permanente de aforado porque eso no no será incitado al menos de momento decir que que bueno que nosotros ya avanzamos sin conexión directa con con el comisario Villarejo del cual existir de la cual existen indicios yo y así mismo lo hemos publicado más allá de eso e iremos con la con la exclusiva continuando con las cláusula que tenemos hoy sobre el líder de el sindicato policial CEP que está denunciado por violencia machista con orden de alejamiento pero mantiene su curso sus armas con lo que es una cosa que que debería haberles sido retirada es sin embargo el ministro del Interior no se pronuncia sobre eso vamos vamos a esperar un poquito más la llamada del Ministerio de Interior pero me temo que no la recibiremos porque no se han retirado las armas para este hombre

Voz 1933 18:30 ha habido respuesta de momento respuesta

Voz 2 18:33 está insisto es el líder de un sindicato policial e que hace alarde de saludos fascistas en vídeos ni que está denunciado por violencia machista con las armas todavía encima lo cual pues hace temer un poquito la integridad física de de su víctima idea su potencial víctima de las mujeres después cuestiones de campaña como no podía ser de otra manera no llevamos un análisis exhaustivo de de lo que es vox hemos preguntado a sociólogos hemos preguntado a a expertos sobre el tema de la ultraderecha como nos están vendiendo una moto que no corresponde yo recomiendo

Voz 7 19:11 merece ese artículo de Aurora

Voz 2 19:14 yo porque desmonta completamente la estrategia de un Vox que ha nacido a las faldas de la ultraderecha europea y norteamericana de Trump pero que un poco de todas sino verde nada quiero decir que nos están tomando el pelo y el que no se entere es porque no quiere

Voz 1933 19:32 eso sí

Voz 2 19:34 con la izquierda y Pedro Sánchez y ha decidido pasar del laicismo de momento y ha vuelto a poner sobre la mesa los días de Semana Santa y aprovechado Podemos para reivindicar el laicismo proponiendo medidas instale a la Iglesia que también debería de su

Voz 1933 19:51 pues estas son las apuestas del diario Público Anna Pardo deberá muchísimas gracias

Voz 2 19:55 gracias a vosotros exacto

Voz 1933 19:57 Nos queda todavía Pablo el cuaderno de frases vamos a sí

Voz 1667 20:00 entrar en ese cuaderno las frases y sonidos que se repiten en Argelia que ha vivido hoy el VIII viernes es de protestas en las calles las manifestaciones por tanto no ceden pese a que Buteflika renunciara pese a que las selecciones ya tengan fecha para el próximo cuatro de julio la Direcció General de Seguridad Nacional del país ha informado esta noche de que hay veintisiete policías heridos cuatro de ellos graves que han detenido a más de cien personas varios manifestantes han denunciado también heridas por las granadas de gases lacrimógenos lanzadas por la policía en Argel y aseguran que varios de los ciudadanos que protestaban también han resultado heridos aquí en España frases de Ana Botín la presidenta del Banco Santander intervenía esta mañana en la junta de accionistas del banco y se dirigía así a los políticos que están ahora en campaña

Voz 0146 20:46 le gustaría pedir a los políticos que hablen claro tras las elecciones necesitamos huir del cortoplacismo e impulsar una agenda reformista con visión de largo plazo el crecimiento inclusivo la cohesión social que sólo es posible si los empresarios invierten y crean empleo y a la vista de las encuestas esta no va a ser tarea de un solo partido necesitamos un pacto por el crecimiento inclusivo

Voz 1933 21:14 el mensaje es claro y directo otra cosa es que hayan tomado nota exacto otra cosa es que hayan es que es el pacto del que habla también que es muy claro si existían sea yo creo que ha sido muy clara y Ana Botín

Voz 1667 21:23 Sun ha confirmado que presentará un ERE que afectaría a seiscientos trabajadores en Barcelona después de que haya terminado sin acuerdo el plazo que fijó la empresa para pactar con los sindicatos Juan Carlos Vicente es el presidente del comité de empresa

Voz 8 21:36 tampoco lo están ofrecía un futuro claro qué es lo que estamos viviendo ahora los que nos queramos lógicamente no bueno claro con un coche con un coche con una garantía de empleo esperando la boda Gerar

Voz 1667 21:49 y en Euskadi la ONG Salvamento Marítimo humanitario ha renunciado a que su barco Aita Mari regrese al Mediterráneo para trabajar en el rescate de inmigrantes el Ministerio de Fomento le había denegado el permiso para navegar en en esa zona el barco abandonado esta mañana al puerto de Lisboa y ha puesto rumbo a Grecia a la isla de Lesbos para desarrollar acciones humanitarias en tierra y atender a los inmigrantes a los que no puede atender el Gobierno de Hatem

Voz 9 22:15 las y hoy es viernes así que vamos a cerrar con música no sea así se ha sido idea de Nacho Palomo o de SAS hay una conversación entre todos bueno pero yo creo que Van Morrison pues tiene supongo que habrá gente en la carretera de esos afortunados que empiezan vacaciones te iba a decir que es una buena banda sonora para empezar el fin de semana algo más da buen rollo para empezar el fin de semana las vacaciones especialmente feliz porque me gustaban Morrison

Voz 10 22:46 no se en un sueño

Voz 11 23:58 no

Voz 12 24:06 Van Morrison haciendo de telonero de Ramoneda

Voz 1150 24:14 en medio del rito de una campaña lamentable en que especialmente la derecha quiénes deberían dar ejemplo de buen sentido se deslizan por la vía de las mentiras y los insultos a un adversario al tiempo que le llevan al juzgado de guardia todo lo que les molesta la Fiscalía General del Estado en una circular pone límites a una figura que sería convertido en un arma arrojadiza contra los adversarios los delitos de odio Iker ahora nada hay más peligroso delito subjetivo y el odio como todas las pasiones los sentimientos no es como juzgarlo distinguiendo muy bien entre las palabras y sus efectos de lo contrario se dinamita la libertad de expresión bajar impuestos reducir el gasto público privatizar las pensiones abaratar el despido limitar las estructuras de Estado el programa de Vox satisfacer los liberales más radicales barra libre en economía hay Dios patria familia como marco ideológico cultural inmoral autoritario es el nuevo autoritarismo que pretende encuadrar las ciudades ni hay enmascara algunas desigualdades sin freno al servicio del dinero han decido Gran Bretaña y Europa inmolarse juntos es el cuento de nunca acabar nuevo aplazamiento de la fecha del divorcio y nadie garantiza que sea definitivos los ultimátum ser revoca la misma velocidad que se pronuncian dejando en cada viraje jirones de autoridad de los dirigentes europeos cada vez hay más razones para sospechar que unos no saben cómo irse los otros no quieren que se vayan no busquen una nueva fórmula contractual pero dejen de hacer el ridículo recordaba Sandra León ayer en Barcelona que el secreto la democracia está en el equilibrio entre eficacia y legitimidad la cúspide europea nunca ha ido sobrada legitimidad pero con el Brexit eficacia puede quedar muy tocada

Voz 9 26:00 por hoy por esta semana terminamos aquí Milagros Pérez Oliva Cristina de la Hoz Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches a la semana que viene Pablo te quedas al frente de la nave sí si haciendo la penitencia y los pilotos nadie es que oye de procesiones voy a esa que no deja de ir a los políticos que vaya éramos feliz fin de semana y felices vacaciones

Voz 10 26:39 eh

