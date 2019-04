Hora 25 (15/04/2019)

Voz 1667 00:00 la catedral de Notre Dame en París está en llamas es el titular de la tarde y una imagen de impacto realmente espectacular de la que ahora mismo está pendiente todo el mundo el fuego se ha desatado en una zona que estaba siendo sometida a trabajos de restauración ir rápidamente se ha extendido a toda la cúpula de la catedral hasta que ese techado ha cedido y se ha venido abajo vamos a París Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 00:24 buenas tardes la aguja de no tan sigue ardiendo con llamas de varios metros de altura visibles a distancia ayer fuego alcanzado gran parte de su crucero la policía acordonó la zona para evitar que los miles de turistas y curiosos acerquen ir dejen pasar a las decenas de bomberos que tratan por ahora sin éxito de controlar el fuego las obras de restauración podrían haber causado este incendio en el edificio histórico más emblemático de Francia que visitan miles de personas cada día la envergadura del incendio de Notre Damme están impresionante que el presidente de la República Emmanuel Macron que tenía pensado comparecer pocos minutos tras una crisis política muy importante ha suspendido por el momento su comparecencia

Voz 1667 01:26 Soraya la evolución de este incendio tiene muy mal pronóstico como nos decía hace unos minutos en La Ventana Joan Pol ex jefe de ordenación de emergencias de Baleares y está a cuatrocientos metros de Notre Dame

Voz 4 01:39 venga otro tan tiene un valor extraordinario porque es un símbolo eso símbolo de Francia ha dicho cuando se restauró en el siglo XIX eh la República francesa la nueva república francesa tomó la catedral de Notre Damme la restauración de Nuestra Señora como un símbolo de la nación francesa

Voz 1667 01:55 no es ese el la voz que queremos escuchar de Joan Pol como decíamos jefe de ordenación de emergencias de Baleares hablábamos con él hace unos minutos en La Ventana está a muy pocos metros de la catedral

Voz 5 02:06 bueno gasto fuera de control no no tienen capacidad ni siquiera de refrescar las zonas para que no se quemen como el egipcio antiguo que no es no hay compartimentación del sector ese incendio va y progresa de esta manera está control entero iba a colapsar toda la cubierta superior sea ese pronóstico es muy malo porque hay miles de personas aquí parisina sentadas porque en esta zona que estamos nosotros no hay turista hay franceses y la gente está impresionada por la voracidad más

Voz 6 03:19 hay buenista que es utilizada por las mafias para delinquir sin embargo que pone en riesgo de sostenibilidad nuestros servicios sociales y también la seguridad de nuestras fuerzas policial

Voz 1667 03:31 hoy Pablo Casado visitaba Canarias allá prometido un paso más en la recentralización de algunas competencias como las de las cárceles que si gobierna retirará a Cataluña o el País Vasco y este lunes no ha dejado de escucharse el eco del acoso radical al que ayer fueron sometidos los representantes de ciudadanos que acudieron a Rentería Albert Rivera da por hecho que Se cometieron delitos pero no tiene intención de denunciar los él espera

Voz 0040 03:53 que lo haga la Fiscalía que en todo caso la Fiscalía que tiene sus funciones si ayer vio como muchos españoles algunos delitos de odio a unos amenazas que se dijeron algunas eh agresiones audaces que le tiraron algunas personas pues que lo que lo juzguen en todo caso que que tomen medidas

Voz 1667 04:08 incidentes que son el hilo del que hoy tiran todos el PP para arremeter contra el PSOE Podemos para atacar a ciudadanos y el Gobierno para reivindicar el diálogo

Voz 6 04:18 o el Partido Socialista está con los demócratas a los que nos están escrache dando o el Partido Socialista esta

Voz 7 04:25 son los de la kale borroka de Bildu con los de la kale borroka del PDK

Voz 6 04:29 lo que Ciudadanos sí a Partido Popular llevó idéntica mente a a Ciudadanos han apostado por una estrategia de confrontar a los diferentes pueblos de España

Voz 0376 04:38 rechazamos cualquier tipo de situación en lo que el otro y el contrario no se pueda manifestar y por eso este Gobierno a lo largo de estos meses ha dado prueba más que contundente de que todas las situaciones políticas se tienen que resolver con diálogo

Voz 1923 04:56 la campaña el juicio del uno de octubre Pedro Blanco

Voz 1715 04:58 hoy destacan sobre todos los demás el testimonio de un mando de la Guardia Civil que formó parte del equipo que investigó la preparación del referéndum ese agente ha intentado desmentir esa versión legalista que ofreció ante el tribunal el que era mayor de los Mossos

Voz 8 05:12 donde observamos que la figura del mayor Trapero es imprescindible en la estrategia e independentista y que lo decimos hay un correo del día veintitrés

Voz 1715 05:21 a partir de ese momento aportaba la prueba ese correo que según él confirma que Trapero era una pieza fundamental la haremos balance de la huelga de hoy de los pilotos de Air Nostrum de los vigilantes de seguridad de los controles de acceso de Barajas día de relativa normalidad a la espera de lo que pueda ocurrir el miércoles les vamos a contar de las conclusiones de la autopsia definitiva al niño Julen murió por los golpes que sufrió en la caída al pozo de la finca de Totalán acercaremos a Francia en cuanto cerremos esta portada nos íbamos a acercar desde luego para hablar de esa comparecencia prevista Emmanuel Macron para anunciar las medidas en respuesta los chalecos amarillos finalmente ha quedado suspendida el incendio en no te dan cambia todos los días

Voz 1667 05:55 seguir a volvemos a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 1153 05:59 buenas tardes de las ocho y media Carrusel deportivo donde podéis seguir el partido que cierra la jornada treinta y dos en primera división Leganés Real Madrid las novedades es que entre Valverde en el once Ebay Chequia en el banquillo mañana juega el Barcelona la vuelta de la Champions ante el Manchester United los de Valverde llegan con la ventaja al cero a uno conseguida en Old Trafford aún sin convocatoria aunque se espera que vuelvan todos los titulares que no viajaron a Huesca además a las ocho y media se juega la final de la Eurocup entre Valencia Basket y Alba Berlín el que venza se alzará como campeón y conseguirá una plaza en la Euroliga del año que viene

Voz 1667 06:27 el tiempo Luis Miguel Pérez buenas tardes buenas tardes

Voz 1406 06:29 en las inmediatas horas todavía tenemos que estar pendientes de los chubascos de las tormentas de las granizadas y del viento fuerte que va a haber en algunos puntos de Euskadi del este de Castilla y León Navarra La Rioja Aragón Illa cuando se haga de noche en algunas zonas del interior de Cataluña en cambio en el resto del país cada vez más claros algunas nubes van a quedar bajas cerca de los ríos del interior peninsular también en el norte de Canarias el martes va a ser una jornada tranquila algún chubasco en Cataluña y Baleares sobre todo por la mañana cielo enmarañado por la tarde y temperaturas que seguirán siendo altas en el sur del país con vientos más bien débiles

Voz 1667 07:05 lo han escuchado bien la catedral de Notre Dame en París está en llamas así que es

Voz 1715 07:11 la va a ser nuestra primera parada esta tarde Pedro ahora volvemos a la capital francesa por cierto ahí carrusel así que a partir de las nueve de la noche Hora Veinticinco a través de ser más de lo una media de la aplicación móvil de la Cadena Ser en nuestra página web Cadena Ser punto com vamos con toda la cerramos portada antes la noticia Iberia con Nacho Para

Voz 1715 08:54 Pedro Blanco echó y nueve minutos siete y nueve minutos en Canarias vamos a volver de nuevo a París estás ahí verdad Carmen Vela de las imágenes que estamos recibiendo fundamentalmente a través de televisiones redes sociales confirman Carmen que la techumbre al menos una parte del tejado esa torre tan característica de Notre Damme se han venido abajo

Voz 0390 09:12 al menos es lo que parece porque efectivamente las llamas son altísimas se teme lo decía el experto que hablaba con vosotros hace un momento que la aguja la emblemática de más emblemática de Notre Dame ha sucumbido a las llamas provocando pues un estruendo pero sobre todo las lágrimas de muchísima gente los muchísimos curiosos que se han acercado a cientos de metros para ver este tristísimo espectáculo las obras de restauración del techado podrían haber causado ese incendio en el edificio histórico más emblemático de Francia que visitan miles de personas cada día y la cola de turistas para entrar en la iglesia era especialmente grande hoy en el primer día de la semana santa el es tan impresionante que hasta el presidente de la República Emmanuel Macron que tenía pensado comparecer en pocos minutos tras esto una crisis política de envergadura suspendido por el momento su comparecencia ya ha declarado que es uno de los momentos más tristes de la República veremos si por fin parece que va a a a a estar en la televisión pero no para presentar medidas sociales siendo seguramente para dar el pésame a la nación francesa

Voz 1715 10:19 claro estaba leyendo precisamente un tuit de Emmanuel Macron que ha publicado hace unos minutos

Voz 0390 10:24 con dos diciendo que bueno pues

Voz 1715 10:27 lo lo que estamos viendo que no está en llamas que toda la nación está emocionada estoy triste dice esta noche por ver que esta parte de nosotros arde bueno vamos a hacer una cosa quiero que nos vayamos hasta las calles de París muy cerquita de Notre Damme que saludemos a Eduardo Eduardo buenas tardes hola

Voz 16 10:44 la PSOE Ganemos flipando porque en el tiempo de espera Cabaynal está ahora cayéndose más cosas todavía estoy aquí con una chica dispone a hemos visto como usted que hayan directo Laguna que es arquitecto que rostro de Atenas e importantísima se ha derrumbado como una película de desastres Ana una imagen sublime y horrible al mismo tiempo la gente gritando aquí hay muchísima gente pescando en espectaculares horrible y ahora mismo la parte de los andamios no estaban restaurando el atestado todo está con más fuego todavía está cayendo cosas que no habían caído todavía en abril donde estabais cuando

Voz 1715 11:17 habéis tenido una primera noticia del incendio que estabais viendo

Voz 16 11:20 yo estaba en bueno yo estaba en mi casa me lleva ya al cine si pues cuando estaba en casa en nación que está como hacia el este de la ciudad he visto una humareda gigante importarán he visto también imágenes en y me para corriendo porque sí

Voz 1715 11:35 tú tú vives allí tu vives en París

Voz 16 11:38 sí vivo en París hoy Teror del arte Sea trabajo como ido aquí os a todos los días a la Catedral lógicamente todos los días

Voz 1715 11:43 claro es perfectamente comprensible que hoy todo ese país debe estar impactado por las imágenes

Voz 16 11:48 has hecho una exacto es una imagen que no te puedes esperar que ocurra en la catedral de la capital de Francia incendiadas encima por unas obras de restauración que que encima es eso

Voz 1715 11:58 el incendio sigue verdad sigue habiendo llamas lo que estás viendo ahora mismo

Voz 16 12:01 sigue habiendo llamamos a la hemos visto cómo se quemaba todo el techo todo el techo sea quemado Isaí lo que ha ido poco a poco si las llamas siguen

Voz 1715 12:07 no estoy diciendo a los bomberos trabajar lo digo porque estoy ahora mismo viendo a través de la televisión unas imágenes que cuando hacen tú Se acercan a algunas de las torres laterales muestra la equipos pequeños de bomberos con una manguera intentando refrescar la zona

Voz 16 12:20 llevan desde hace una hora y media con los bomberos hay entrenado actuar pero es que él no ha sido tan grande que como no traigas vio con unos cubos de agua gigante como en incendios forestales aquí hay poco que hacer claro aquí en varias alrededor votamos venciéndolo los toques

Voz 1715 12:35 no tiene a medida disponibles hay rápida hay mucha gente alrededor de la Catedral como tú observando el incendio

Voz 16 12:41 esto es Tato lleno pero lleno lleno lleno llenísimo todo el mundo está aquí todo parece que hay moviéndolo el incendio desde un lado desde el otro lado del río

Voz 1715 12:49 cuál es el estado de ánimo sorpresa supongo de moción

Voz 16 12:52 pues hay gente llorando cuando seguido de las la flecha la gente gritando como como si hubiera a una persona tirarse desde desde un edificio todo el mundo con la cara en shock prácticamente osea que pueden manera que esto podría haber ocurrió

Voz 1715 13:05 yo entiendo que toda la zona cercana a Notre Dame está acordonada y circular

Voz 16 13:09 puedes no se cruzar la isla está la isla de San Luis de la Cité perdón está entera acordonada nuestro cruzar todos hay que verlo desde lejos

Voz 1715 13:16 no todo está que todo el mundo Eduardo gracias por tu testimonio gracias a vosotros gracias bueno pues Eduardo ha visto cómo caía esa torre central de la catedral de Notre Damme paradigmática uno de los símbolos del skyline del horizonte de esa ciudad que como nos contaba un historiador en el tiempo de la Ventana está construido a partir de vigas de madera que han sido claro devoradas por la voracidad de unas llamas que siguen siendo muy visibles en las imágenes que transmite la televisión que de manera cíclica hay periódica cobran fuerza que efectivamente están haciendo que poco a poco hallan cayendo también los andamios que rodeaban esa zona central de la catedral quiero que recuperemos el testimonio de Joan Pol el es un responsable de Emergencias de el Gobierno de las Islas Baleares está trabajando en un proyecto de emergencias allí en París hemos conversado con él en La Ventana poco después de las mucho menos veinte de la tarde nos ha contado lo que para él desde el punto de vista del experto era ya un mal pronóstico

Voz 5 14:20 bueno ahora está fuera de control no no tienen capacidad ni siquiera de refrescar las zonas para que no se quemen como unos es un egipcio antiguo que no es no hay compartimentación del sector ese incendio va progresa de esta manera Stafford entero iba Coles va colas toda la cubierta superior su pronóstico es muy malo que hay miles de personas aquí parisinas sentadas porque en esta zona que estamos los no hay turistas franceses y la gente está impresionada por por la voracidad ella más

Voz 1715 14:54 bueno las imágenes son suficientemente elocuentes el fuego sigue consumiendo lo poco que queda de la cubierta de no traerán al menos una parte de la cubierta la que se puede ver desde algunos de los de las tomas de los tiros de televisión el fuego ha devorado esa cubierta la torre centrales pináculo esa aguja característica de Notre Damme se ha venido abajo las llamas están devorando una parte del andamiaje de esas obras de restauración a las que estaba siendo sometida la catedral de momento

Voz 17 15:23 no hay ningún

Voz 1715 15:25 pronóstico que sea halagüeño sobre que el incendio pueda quedar más o menos controlado en algunas de las tomas de televisión efectivamente se ve a bomberos trabajando con pocos medios intentando controlar un fuego que ahora mismo sigue fuera de control

Voz 0390 15:41 pobre veinticinco

Voz 1715 17:22 Pedro Blanco vamos a seguir muy pendientes del incendio en la catedral de Notre Dame en París hay otras cosas que contar por ejemplo que es cuarto día de campaña que el ruido va aumentando

Voz 1923 17:35 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1715 17:42 sí ruido mucho ruido que diría Sabina ahora lo vamos a comprobar a menos esta tarde tiene puesta la sordina penas y mítines así que el nivel de enconamiento algo baja lo primero el programa electoral completo del partido que tiene más opciones de gobernar el Partido Socialista programa que el lector conoce empezada la campaña programa que si se ocupa del reto territorial con algunas omisiones muy medidas en un con un claro mensaje al independentismo que anda pidiendo ya lo saben que se reconozca al menos que se reconozca el derecho a la autodeterminación a cambio de su voto Inma Carretero Inma buenas tardes

Voz 0806 18:13 qué tal buenas tardes queda escrito en el programa del PSOE su rechazo al derecho de autodeterminación y también a un estado de excepción territorial eso dice el texto de carácter permanente a través del artículo ciento cincuenta y cinco los socialistas apuestan en ese borrador en ese programa electoral por un nuevo impulso al autogobierno mencionan documentos anteriores en los que se ponía el acento en el modelo federal como es la Declaración de Granada también la Declaración de Barcelona que apunta al reconocimiento de la plurinacionalidad pero en estos términos no aparecen de forma expresa en el programa del PSOE son una referencia a la que no se renuncia pero realmente en lo que se extiende en un mejor autogobierno y en el reconocimiento de las singularidades de los distintos territorios

Voz 1715 18:54 bueno el que sirven los territorios sino los habitan las personas bueno así vamos a fijarnos en lo que dice ese programa de las personas que no es nada muy diferente de lo que el Partido Socialista había incluido ya en su resumen de ciento diez medidas que presentó Inma antes en campaña

Voz 0806 19:07 si este documento es más amplio de trescientas páginas así que ya se pueden consultar los detalles y lo que no está es porque el PSOE directamente renunciar a ello y es lo que ocurre por ejemplo con la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede que Pedro Sánchez mantuvo en los programas de dos mil quince y dos mil dieciséis pero que ahora desaparecen también concretaba más las actuaciones sobre la abolió donde la prostitución planteaba cerrar por ejemplo los anteriores programas los burdeles actuando contra lo que se llama la tercera loca diga ahora no dice nada de eso habla de una figura jurídica de la que no dan detalles se incorpora en este programa y no a los vientres de alquiler aunque tampoco se concretan actuaciones contra las agencias que los promueven sí que se añade más información sobre el Ingreso Mínimo Vital el compromiso del PSOE es que al final de la legislatura ascienda a quinientos ochenta euros al mes cuando hay un hijo a cargo y ochocientos cincuenta y ocho Si hay que mantener a tres personas el objetivo es crear una red de protección contra la desigualdad

Voz 1715 20:03 gracias cima luego está el ruido el ruido que fue ensordecedor ayer domingo en Rentería otra de los radicales intentando impedir el ejercicio de libertades fundamentales como por cierto hicieron siempre con quienes no compartían su ideología ciudadanos sostiene que ayer se cometieron delitos en Rentería y sin embargo pese a la certeza no ha acudido a ninguna comisaría a denunciar esos delitos prefiere que sea la Fiscalía la que actúe de oficio Óscar

Voz 1645 20:26 Marcia la dirección de Ciudadanos ha decidido no presentar denuncia alguna porque según explican a la SER fuentes del partido no quieren enturbiar la campaña electoral con acciones de este tipo Rivera SIVE sin embargo que ayer el Se cometieron varios presuntos delitos por quienes abuchearon insultaron y amenazaron a los asistentes a su mitin por eso pide que sea la Fiscalía quién de oficio abra diligencias e inicie una investigación mientras tanto el candidato de C's ha reprochado a Podemos no sólo que no condene lo sucedido en la localidad Guipuzcoana este domingo sino que un miembro de su dirección como Pablo Echenique diga que fueron allí a generar confrontación

Voz 0040 21:01 de hecho quiero recordar que podemos vino a reventar Nos el acto el día anterior en Sevilla así que yo le pido al señor Iglesias que corrija el señor Echenique que pida perdón por lo que ha dicho Echenique que si puede ser se solidariza con los que reciben insultos amenazas vasos y no con los que los

Voz 1645 21:16 declaraciones de Albert Rivera en el Puerto de la Cruz Verde en plena sierra madrileña donde se ha puesto el mono de motero y a lomos de una Ducati ha recorrido algunos kilómetros con un grupo de ellos Rivera les ha prometido que quitará los guardarraíles asesinos ha dicho si llega al Gobierno

Voz 1923 21:31 Elecciones Generales dos mil diecinueve en la Cadena Ser

Voz 3 23:31 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 23:38 Pedro Blanco Ozil Di trece de veintitrés en Canarias volvemos al lugar que reclama la atención mundial desde hace ya más de una hora París la catedral de Notre Damme que corresponsal Carmen Vela sigue ardiendo

Voz 0390 23:50 si sigue ardiendo la aguja de Notre Damme como habéis dicho de noventa y tres metros de altura sucumbido ya al fuego pese a que los bomberos llegaron diez minutos después de aparecer las primeras llamas no pudieron alcanzar esa altura recordemos que es el punto más alto del centro parisino las obras de restauración del techado podrían haber causado el incendio en el edificio histórico más emblemático de Francia el arquitecto que dirige las obras acaba de comparecer en una de las televisiones diciendo que no los obreros no habían empezado todavía las obras por eso que es difícil de explicarse cómo ha comenzado el fuego lo que sí que es cierto es que el París digamos que Francia entera está en pésame lo ha dicho el presidente de la República que ha enviado un tweet para decir que es uno de los momentos más tristes hay más impresionantes de de la República francesa de que la el país está realmente en duelo

Voz 1715 24:46 gracias Carmen con nuestra corresponsal regresamos a partir de las nueve en Hora Veinticinco por ser más la onda media la aplicación móvil y la página web Cadena Ser punto com ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:07 buenas tardes Íñigo Henríquez de Luna dice sentirse maltratado por el Partido Popular después de que lo hayan contado con él para las listas del partido al Ayuntamiento de Madrid el ya ex concejal del PP en la capital ha renunciado a su acta y se ha dado de baja del partido porque entiende que no ha sido franco con él que no le dijo hasta última hora que no contaban con él para esas pistas en declaraciones hace unos minutos aquí en La Ser en La Ventana de Madrid Enrique del una reprochaba al presidente del partido en Madrid a Pío García Escudero que ni siquiera el llamado durante el fin de semana para explicarle la decisión

Voz 0801 25:37 yo entiendo que lo montado terminado puesto en política a veces que estás más arriba o más abajo pero yo lo único que he pedido desde hace mucho tiempo es que es franco y sincero conmigo que esas medicinas y se contaba conmigo no ve cuenta una que presidente pues nos recuerda el teléfono porque estaba otra cosa lo entiendo perfectamente triunfen desde que el viernes no serán las las once de la mañana hasta el día de hoy pues ha tenido tiempo de me llamarme

Voz 1915 26:03 desde el partido aseguran que la decisión responde únicamente a una necesidad de renovación el candidato a la Alcaldía José Luis Martínez

Voz 8 26:09 desde el punto de vista lo único que tenemos que decir es que hay un proceso de renovación pero también con mirando con la experiencia y después de veinticuatro años de el de estas electorales desgraciadamente en este caso ha considerado que no debía ir en esta lista electoral

Voz 1915 26:22 además de la salida de de Enrique de Luna Almeida sigue ultimando su equipo al que suma la consejera de Economía Engracia Hidalgo que compartirá candidatura con la catalana Andrea Levy ayer se confirmó que irá de número dos por Madrid la número tres será más Santa actual portavoz de Seguridad y Movilidad en el Ayuntamiento de la máxima confianza de Almeida de cuatro estará el consejero delegado de Metro Borja caras y el Ayuntamiento de Madrid empezará a multar a partir de mañana los conductores con el radar de tramo de la A cinco hace dos meses el pasado quince de Cebreros estableció un periodo de aviso para los excesos de velocidad limitada a setenta kilómetros por hora el Gobierno de Carmena explica que es una medida para reducir el ruido y los accidentes en esa zona desde la Comunidad de Madrid en cambio entienden que sólo produce colapsos en el tráfico la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo

Voz 22 27:08 eso los semáforos tienen que estar retirados de forma inminente porque lo único que está provocando un colapso permanente en esta red de hecho tenemos una valoración previa que supone que para tener las mismas frecuencias de autobuses en el en los itinerarios supone un incremento de cinco millones de euros

Voz 1915 27:27 la situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 1915 28:04 esta mañana a vecinos y asociaciones del Pozo en Vallecas se han manifestado ante las puertas de la Asamblea un mes después del asesinato de un vecino a manos de otro de etnia gitana denuncian las actitudes racistas que han sufrido tras la detención del presunto autor del crimen y piden tolerancia Luis Fernández es el portavoz de la Asociación de jóvenes gitanos

Voz 25 28:21 por qué por uno están están criminalizando a todas a toda una cultura por la cual Somos eh gitanos ciudadanos de pleno derecho gitanos españoles así

Voz 1915 28:33 dicha de seis meses y medio pero irá a la niña india adoptada en septiembre por una pareja residente en Val de Maqueda ya está empadronada su madre denunció en octubre que el alcalde se negaba a hacerlo a pesar de tener toda la documentación en regla acudieron a la comunidad que pidió al Ayuntamiento que agilizarse los trámites pero ni por esas Carmen la madre de la menor ha pasado esta tarde por la seria explicado algunos de los problemas que han tenido por la falta de documentación

Voz 26 28:54 el otro día por ejemplo que estuvimos al hospital por adoptarlo podía hacer la esta receta electrónica porque claro está todavía con lo provisional y además ha añadido es que el día veintisiete de marzo le caducó el visado con lo cual la niña pues estaba sin ningún tipo de de legalidad

Voz 1915 29:17 si la placa en homenaje a la vez de transexual Cristina Ortiz conocida como La Veneno ha desaparecido sólo una semana después de su instalación en el Parque del Oeste de la capital lo ha denunciado la asociación LGTB y Arco Polly que asegura que se trata de un acto vandálico Rubén López portavoz pondremos una denuncia

Voz 27 29:33 le exigiremos que repongan la placa en memoria de esta mujer no nos entraremos y si hace falta poner la mil veces se pondrán mil veces