Hora 25 (16/04/2019)

cómo están muy buenas tardes con Vox no hay debate electoral no al menos en el formato que había planteado Atresmedia la Junta Electoral Central acepta el recurso presentado por algunos de los partidos que se habían quedado fuera suspendido ese debate porque Poch fue un partido residual en las últimas elecciones generales Pedro Blanco

vox de momento lo que dice el Partido Socialista es que Pedro Sánchez tiene disposición a participar en un debate con el resto de candidatos en los términos que acuerde el medio que lo organice Pablo Casado ha aprovechado la ocasión para pedir un cara a cara con Sánchez Pablo Iglesias a tuitear qué le parece absurda esa prohibición en Ciudadanos se limitan a asegurar que respetará lo que diga la Junta y el líder de Vox cree que esta decisión demuestra que hacen lo posible para excluir a su partido e a separatistas y golpistas en los debates Estamos en el quinto día de campaña y los candidatos de los dos principales partidos han vuelto a cruzarse mensajes moderación no es una ideología la moderación es una forma de vivir la moderación implica educación por eso nosotros queremos representar pues a la buena gente de este país como decía Pedro Sánchez

está no sólo no evitando sino patrocina

sé que no total

las tardes la próxima noche seguirá siendo tranquila con algunas nubes en el Mediterráneo y ambiente poco frío algo de viento cerca del estrecho el miércoles y que traerá más nubes sobre todo por la tarde al oeste peninsular primeras lluvias que entrarán por Galicia y el oeste de Castilla y León is extenderán mañana por la tarde al resto del oeste de la península no van a llegar al Cantábrico ni al Mediterráneo tampoco a gran parte de Canarias y de hecho mañana suben las temperaturas bastante a orillas cantábricas y en el Valle del Guadalquivir Un viento que irá a más también por la tarde viento

los Notes si llego el seísmo supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

cumple condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

el premio Cinco Días a la Innovación Empresarial Si tienes un proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes dice

qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra mamá pero que sepas que luego aprende más palabras como no sea

ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa mucho

a ver Time no me pregunte el motivo de mi divorcio

de hecho me preguntó qué película me gustaría ver

en Our Time lo importante es lo que compartís juntas encuentre solo

me ser veinticinco

Voz 1468

06:29

buenas tardes y Atresmedia ofrece un nuevo formato a la Junta Electoral y es realizar un debate con cuatro candidatos y no con cinco como había rechazado ya este organismo Atresmedia propone celebrar un debate con Pedro Sánchez Pablo Casado Pablo Iglesias y Albert Rivera los debates sin Vox sin Santiago Abascal en paralelo a esta oferta recurre la decisión respeta dicen pero no comparte el criterio habían propuesto el formato a cinco dice fuentes de Atresmedia con un criterio estrictamente periodístico Vox decían dicen tiene ya diputados en el Parlamento andaluz y las encuestas le pronostican una representación destacada en el nuevo Congreso en el nuevo Senado dicen en este medio la Junta Electoral Central Pedro rechaza el debate planteado para Atresmedia para el próximo día veintitrés ese debate a cinco por ser contrario al principio de proporcionalidad que deben respetar las televisiones privadas en concreto considera que Vox no obtuvo representación parlamentaria en las pasadas elecciones en número de votos recibido fue del cero coma uno por ciento Por el contrario PSOE PP Unidas Podemos y Ciudadanos si cumplen con ese criterio de acuerdo a los resultados de dos mil dieciséis Vox según la Junta tampoco reúne la condición el grupo parlamentario político significativo sí es cierto que obtuvo más de un cinco por ciento de los votos en las recientes elecciones andaluzas el diez con nueve pero eso sólo le daría derecho a participar en debates emitidos en emisoras o programaciones en este torero en ese territorio es decir en Andalucía