Hora 25 (17/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1667 00:00 son las ocho a las siete en Canarias

Voz 1 00:04 sí sí

Voz 2 00:12 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 00:23 ver cómo están muy buenas tardes que decidan ellos la fecha Televisión Española ha dejado en manos de los cuatro partidos el día para la celebración de un debate entre sus candidatos prohibido el debate a cinco en Atresmedia el PSOE ha decidido hoy que ahora sí toca debatir en la televisión pública Isabel Celaá es la ministra portavoz

Voz 3 00:41 será para Pedro Sánchez acudir al debate organizado por Radio Televisión Española la televisión pública de todos Pedro Sánchez estará allí con la voluntad de que sea un debate pro positivo y alejado del insulto y de la crispación

Voz 1667 00:57 ese debate de la pública todavía no tiene fecha isla privada la mantiene Atresmedia está dispuesto a celebrar su propio debate el martes de la próxima semana sin Vox Illa veremos si con Sánchez Pablo Casado estaría encantado de un formato algo más íntimo

Voz 0933 01:11 en ese cara a cara se lo merecen los españoles lo piden los españoles porque tienen derecho a tener un debate entre los dos únicos candidatos que pueden ser presidentes de Gobierno en esto hasta Tezanos que ya es decir coincide

Voz 1667 01:24 en Hora Veinticinco vamos a volver a pisar la arena de los mítines los cuatro grandes partidos tienen actos programados esta tarde con sus líderes y el PP y Podemos andan transmitiendo la idea de que las cosas les están yendo mejor de lo que dicen las encuestas en el Partido Popular confían en recuperar hasta cuatro puntos en intención de voto porque eso haría viable un Gobierno de la derecha y Ciudadanos ha acudido hoy a presentar la denuncia por los incidentes vividos este fin de semana en Rentería ustedes Albert Rivera

Voz 0040 01:50 lo que he dicho es que está detrás la Izquierda Abertzale y aquí hay pruebas lo verán ustedes que coincide con marca imagen utilizan redes sociales comunes utilizan pancartas iguales y mensajes clavados por lo tanto hay una concertación una concertación y una autoría de instigar una serie de coacciones

Voz 1667 02:07 cierto el PNV deja claro que si el PSOE necesita su voto para gobernar con Ciudadanos no lo va a tener Andoni Ortuzar esta mañana en Hoy por hoy

Voz 2 02:16 tendría que hacer Ciudadanos uno auto enmienda a la totalidad de lo que supone Ciudadanos

Voz 1667 02:24 esta tarde hemos conocido la detención en Marruecos de un supuesto terrorista yihadista que según el Ministerio de Interior quería cometer un atentado estos próximos días la policía ha registrado la casa en la que este joven vive en esa ciudad

Voz 2 02:36 no sabe no humano vive un buen chico

Voz 4 02:41 estaba en la universidad la madre madison paga una

Voz 2 02:45 cosas no sé que lo conozco de

Voz 5 02:47 bueno el día de mañana

Voz 2 02:50 saludando a no me enteraba de lo que me está comentando su compañía a mí también esta tarde se ha suicidado el ex presidente de Perú Alan García Pedro Blanco se ha pegado un tiro en la cabeza cuando iba a ser detenido acusado del cobro de sobornos por la construcción de una línea de tren en su país

Voz 6 03:06 yo por Stalin usted decir que su partido político que ni sacrificio suave que es una gesta de unidad de fortalecimiento de seguir avanzando por el bien del Perú

Voz 1715 03:23 el partido de Alán García ha hecho esta lectura que acaban de oir estaba siendo investigado en el marco del caso Odebrecht el mayor caso de corrupción en América Latina que afecta a decenas de políticos del continente

Voz 2 03:33 habrían cobrado sobornos de esa empresa brasileña

Voz 1715 03:35 en Francia el primer ministro no se atreve a comprometer la restauración de Notre Dame en el mismo plazo que ayer aportó el presidente Macron ayer dijo que en menos de cinco años estaría acabada

Voz 2 03:45 o cuando le han preguntado el primer ministro si sabe cuánto costará esa reconstrucción y ha sido claro lo hemos escuchado no no tienen ni a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco hoy con Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 03:57 hola Pablo buenas tardes tres renovaciones en el fútbol español Oblak seguirá en el Atlético hasta dos mil veintitrés también hasta dos mil veintitrés firma aspas con el Celta mientras que Zurutuza firmado con la Real Sociedad un año más hasta dos mil veinte En cuanto a la Champions a las nueve comienzan los últimos partidos en los cuartos de final Oporto Liverpool dos cero para el Liverpool el ganador se enfrentará con el Barça email Peter City Tottenham uno cero para el Tottenham el que pase se encontrará con el Ajax en la Euroliga de baloncesto cuartos de final de la Euroliga el Barça está jugando el primer partido de la serie en la cancha del Anadolu Efes de momento tres puntos abajo cuarenta y cinco cuarenta y dos para el equipo turco a las nueve y cuarto el Real Madrid recibe al Panathinaikos y en tenis Rafa Nadal ha ganado Bautista ya está en los octavos de final del Master mil de monte

Voz 1667 04:38 los sentimos especialmente por los que están de vacaciones pero el tiempo empieza a estropearse Luismi Pérez buenas tardes

Voz 7 04:44 buenas tardes las lluvias ya se están iniciando por el oeste del país y atención van a ir a más a lo largo de esta noche madrugada hay también mañana por la mañana especialmente en toda la franja que va desde el centro de Andalucía hasta el Cantábrico pasando por tanto porque gran parte de Extremadura las dos Castillas Madrid y el Alto Ebro aquí la lluvia va ser más abundante de momento a orillas mediterráneas muchas nubes pero poca precipitación al igual que en Baleares y en Canarias el jueves van a bajar bastante las temperaturas con esa lluvia más abundante en el interior peninsular que poco a poco por la tarde y por la noche alcanzará hasta zonas del Ebro otra vez en Baleares y en Canarias de momento el jueves con poca precipitación

Voz 1667 05:27 acaba de empezar Hora Veinticinco Pedro vamos a hacer una cosa más

Voz 1715 05:29 antes de cerrar la portada ver cómo están las carreteras ver cómo anda el tráfico Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 8 05:36 buenas tardes en este momento de madre tenemos tráfico intenso de salida de la capital en la A tres en Rivas Vaciamadrid la IV a la altura de Pinto y la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada en Cantabria dificultades en la A67 en Torrelavega hacia Santander en Valladolid pendientes de un accidente las sesenta y dos en Simancas que genera retenciones en sentido creciente del kilometraje en Zaragoza varios alcances en este caso en lados dificultan la conducción en el entorno de Villamayor de Gállego en ambos sentidos en Valencia retenciones en la A tres de entrada a la capital del Turia en Chiva Ribarroja de Turia y en Murcia hay intensidad circulatoria especialmente en la A treinta en Molina de Segura en sentido Cartagena

Voz 10 06:28 no abres la nevera para coger una ventanita provocó salsa tarta de tres chocolates estas tensando con el estómago que si puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el americio ayudas a mantener el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 11 06:48 después de haber sido siempre la madre más moderna la primera extraer de Londres la ropa de moda la primera en descubrir eligió ojalá Si a las redes sociales les pides a tu hija que te recomiende una serie a lo que ya te contesta para Tegui puente Anselmo abedules treinta

Voz 2 07:04 vidas te has preguntado si ser madre compensa ya puedes comprar el cupón del extra a día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa ocho

Voz 12 07:19 generar Time no me pregunto desde cuando lleva soltero yo casi ni me acordaba de cómo ligar pero ella me hizo sentir muy cómodos le pregunto a qué concierto me apetecía ir

Voz 1667 07:30 en fin lo importante es la que compartís como dices que eres mayores de cincuenta y Time Descarga la aplicación Face Time

Voz 2 07:40 cadena SER Hora veinticinco Pedro V

Voz 1715 07:47 cinco ocho siete minutos siete y siete en Canarias sexto día de campaña electoral ya algunos intentan que cale el mensaje de que están remontando

Voz 2 07:57 Elecciones Generales dos mil diecinueve cabinas venga vamos a marcharnos de Ronda el tiempo anda revuelto el climatológico digo

Voz 1715 08:14 bueno ponerse a cubierto tarde de mítines en plena Semana Santa los líderes de PP y PSOE han ido a una zona de playa a Palma de Mallorca ahí está Pedro Sánchez y ahí está la caravana socialista Inma Carretero Inma buenas tardes

Voz 13 08:26 buenas tardes aquí no llueve de hecho hay gente en la calle siguiendo el mitin han venido más de dos mil personas con guiños de la organización al origen de muchos de sus militantes que fueron emigrantes ha sonado a Andalucía te quiere la canción del can K hemos oido también al público corear el no es no por el que apostaron los diputados socialistas baleares en la investidura de Rajoy están viviendo aquí esta campaña Nos dicen con optimismo prudente porque creen que los populares están recuperando posiciones estos días dos modos piensan que están ante la oportunidad histórica de ser la primera fuerza política lo que supondría un enorme revulsivo para Francina Armengol que gobierna en Baleares pero que no ganó las pasadas autonómicas la presidenta está haciendo de telonera del candidato socialista aquí en el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca la escuchamos en diré

Voz 14 09:15 un dato esperanza sin esperanza Si volumen de Traballo un espera

Voz 1715 09:23 bueno sólido en directo de ese acto mitin del Partido Socialista en Palma de Mallorca quién interviene es la presidenta de las Islas Baleares decía que Palma reúne hoy a los dos grandes antagonistas esta campaña el líder del PP también anda por allí el Partido Popular cree que quizás ha llegado el momento de ir mirando algo en la estrategia para pasar de ese ataque constante a Pedro Sánchez bueno si cambia de estrategia será a partir de mañana porque de momento hoy mantiene la estrategia del ataque para cambiar para ir hacia un mensaje quizá con menos aristas que apueste más por la ilusión que les permita conseguir el objetivo de mantener a los suyos y atraer a los que ahora mismo dudan y sumar cuatro puntos más en intención de votos el cálculo que hacen en el PP para que Lago derecha pueda gobernar en Palma decía acto del Partido Popular Adrián Prado Adrián hasta

Voz 1621 10:08 qué tal Pedro buenas tardes Casado cree que si llega al veintitrés por ciento de los votos la suma con Ciudadanos y Vox está garantizará la formación de gobierno según fuentes de su entorno en el PP creen que la remontada es posible porque la gente se está enganchando aquí en Palma el líder de los populares ha utilizado esta comparación con el incendio en la que dedal de Notre Damme para explicar lo que ahora mismo está pasando en España

Voz 0933 10:28 podéis estar construyendo una nación una Constitución una concordia una prosperidad un empleo un prestigio internacional un estado del bienestar décadas y luego en nueve meses viene la izquierda

Voz 15 10:40 Kobe estrofa lo destroza como hizo Zapatero como hizo González como hizo Sánchez evitemos que arda esa prosperidad esa libertad evitemos que se destruya todo lo que construimos con tanto esfuerzo

Voz 1621 10:54 casado ha ironizado con la coincidencia aquí en Mallorca con Pedro Sánchez dice que elevaba a seguir para ver si al fin logra ese cara a cara que desea

Voz 1715 11:01 lo del rigor histórico en este caso aplicado al comentario de Casado ya si eso para otro día puedes construir decía una Constitución que llega a la izquierda y la desazón como si la izquierda no hubiese participado en la construcción de esa Constitución gracias Adrian en Podemos también cuentan que les va mejor de lo que dicen las encuestas el regreso de Pablo Iglesias ha funcionado con una especie de precipitación precipitado perdón de la movilización en torno a ese partido el acto central del Día tiene como escenario Valencia allí estaba también Mariela Rubio Mariela hasta

Voz 1450 11:31 buenas tardes siete mil quinientas personas en la Feria de Valencia Iglesias comenzaba su discurso en este mitin que acaba de terminar diciendo que Pedro Sánchez buscaba a toda costa a Vox en los debates el líder de Podemos hacía esta propuesta

Voz 0933 11:41 Yago al resto de partidos una propuesta la televisión pública ha propuesto un debate de candidatos a la presidencia del Gobierno el día veintidós y la televisión privada ha propuesto un debate el día veintitrés de abril lo más razonable es que tengamos todos la responsabilidad y la decencia de ir a los dos debates nosotros estaremos en los dos

Voz 1450 12:01 el líder de Unidos Podemos que también cree que su partido está de remontada pedía a los indecisos una oportunidad para demostrar que si los morados están en el Gobierno todo será distinto decía queremos pedir

Voz 0933 12:11 es una oportunidad a la gente que se lo está pensando que no confía en los políticos y después de gobernar cuatro años en este país no hemos sido capaz de que se cumplan más artículos de la Constitución no nos voten más pero creo que nos hemos ganado el derecho a una oportunidad de gobernar

Voz 1715 12:27 aunque los de Iglesias concurrieron con Compromís han las último

Voz 1450 12:30 las elecciones generales hoy aquí se han escuchado duras palabras contra los demás

Voz 1715 12:33 Monica Oltra cuando se quitan el disfraz son el mismo partido con

Voz 1450 12:36 de Report que siempre ha sido ha dicho la candidata a la Alcaldía de Valencia

Voz 1715 12:39 a María Durán el único líder de los cuatro grandes partidos sin acto esta tarde ha sido Albert Rivera que se ha tomado la tarde libre ha participado en un acto esta mañana Xbox tampoco tenía mitin central esta tarde vamos a escuchar una voz más en todo caso la del presidente del PNV que hoy ha pasado por La Ser por Hoy por hoy Andoni Ortúzar asegura que su partido no va a facilitar un gobierno al que tenga algo que ver Ciudadanos y que se lo va a pensar que mirará el programa si su voto sirve para permitir un gobierno entre PSOE y poder

Voz 2 13:08 tendría que hacer Ciudadanos uno auto enmienda a la totalidad de lo que supone Ciudadanos tendremos que hablar mucho de para qué es ese gobierno creo que va a haber poderosas fuerzas económicas mediáticas e incluso políticas que si les dan los números van a forzar a intentar forzar a esas dos opciones para que formen un Gobierno y no dependan de los peligrosos de la periferia no

Voz 3 13:39 será un honor para Pedro Sánchez a acudir al debate organizado por Radio Televisión Española estará allí con la voluntad de que sea un debate propositivos y alejado del insulto

Voz 0933 13:52 ese cara a cara se lo merecen los españoles lo piden los españoles porque tienen derecho a tener un debate entre los dos únicos candidatos que pueden ser presidentes del Gobierno

Voz 0040 14:01 Le pido al señor Casado que no ponen impedimentos para celebrar los dos debates va a mi me da igual lo he dicho a la hora el día que sea si hay dos debates estaré

Voz 0760 14:09 los debates mete Unidas Podemos somo una firme

Voz 16 14:11 la hora del servicio público del derecho a la información por lo tanto nos alegramos mucho de que Pedro Sánchez haya entrado en razón y creo que esto debería ser obligatorio por ley

Voz 1715 14:19 en el año dos mil diecinueve campaña electoral España pendiente de saber si habrá un debate O2 ninguno y con quién y cuándo y dónde en fin un anacronismo el caso es que hasta ahora seguimos sin saber cómo se va a encajar la situación creada por la Junta Electoral que ayer ya saben prohibió un debate a cinco con Vox Televisión Española propone el debate a cuatro para el lunes aunque también admite que el resto de candidatos los candidatos fijen otra fecha Sánchez acepta debatir en televisión española la agenda de los demás no está clara para el lunes está clara para el martes Antena tres dice que los otros tres candidatos han aceptado participar y que a ver qué hace el presidente

Voz 2 14:52 el Gobierno un jaleo un tremendo caldeo jaleo

Voz 1468 14:58 las tardes ya me gustaría a mí Pedro poder aclarar te a esta hora si hay dos debates el lunes y martes lo que sabemos hasta ahora que Televisión Española se ofreció a celebrarlo con los cuatro candidatos el lunes que viene por la noche el día veintidós pero aquí empieza el problema siempre y cuando haya acuerdo unánime de todos los candidatos en hacerlo así

Voz 0760 15:15 ese es el problema que el candidato socialista y actual

Voz 1468 15:17 dentro del Gobierno Pedro Sánchez sólo está dispuesto a acudir a un debate en la televisión pública pero si se celebra el XXIII Casado Iglesias y Rivera quieren celebrar los dos es decir el lunes en la española el martes en Antena tres media Casado insiste más en que quiere otro más el cara a cara que ya lleva diciendo que lo quiere toda la precampaña y en cuanto al otro debate el que mantiene a tres media a esta hora el martes veintitrés

Voz 1914 15:40 por la noche se mantiene la cadena privada

Voz 1468 15:43 me confirmados todos los candidatos de la oposición es decir Casado Rivera Pablo Iglesias mientras que el comité electoral socialista no ha confirmado la participación del presidente fuentes de este medio de comunicación aseguran a la SER Pedro que si no acude Sánchez dejarán la silla vacía en este caso el atril porque debaten de pie y que no aceptarán otra alternativa como Carmen Calvo avalados una opción que tampoco afectaría a Pablo Casado

Voz 1715 16:05 gracias Nieves Dacia en España ya ve en una democracia muy avanzada la campaña ha terminado en los tribunales por un lado en Cataluña la justicia investiga esto que escuchábamos y que volvemos a escuchar el acoso a la candidata del PP por Barcelona en un acto de la universidad la denuncia la presentó Ciudadanos y el mismo partido ha hecho hoy lo que en principio no pensaba hacer denunciar ante la Fiscalía el acoso que sufrieron en Rentería Sarsa

Voz 1315 16:31 lo han llevado a la Fiscalía porque dice Albert Rivera que detrás de ese escrache está a la Izquierda Abertzale

Voz 0040 16:36 ella aquí hay pruebas y lo verán ustedes que coincide con marca imagen utilizan pancartas iguales y mensajes clavados por lo tanto hay una concertación una concertación y una autoría de instigar una serie de coacciones

Voz 1315 16:48 han aportado vídeos fotos yo artículos para demostrar que se cometieron los delitos de odio amenazas injurias también a raíz de una denuncia de ciudadanos la Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias por el boicot que sufrió Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona dice el fiscal que se trata de una conducta reprobable habla de acciones coactivas y cree que se pueda haber cometido un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas ya estos actos ha hecho hoy también referencia al Gobierno Isabel Celaá todo

Voz 3 17:16 los partidos debemos poder expresarnos en libertad en cualquier lugar sin boicots sin presiones

Voz 1315 17:24 pedía Cela a los partidos moderación y mesura para dar ejemplo y fomentar la tolerancia

Voz 2 17:30 es generales dos mil diecinueve en la Cadena Ser

Voz 1715 17:34 bueno lo ve llegar a mayo tendremos que votar de nuevo elegir alcaldes presidentes autonómicos eurodiputados al fugado puso

Voz 1667 17:39 The Monkees y si lo complica

Voz 1715 17:42 dado al hoy su plan el Europarlamento dice que si quiere la inmunidad que da ser elegido europarlamentario va a tener que venir primero a España a prometer la Constitución y claro ya se sabe qué pasará si el ex presidente catalán pisa más allá de los Pirineos vamos a Bruselas Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 17:57 hola muy buenas tardes y un informe del Servicio Jurídico si a petición del presidente saliente Antoni Tajani sobre la situación de los candidatos a diputado europeos sujetos en España procesos criminales es decir que no hay duda sobre a quién se dirige el objetivo para clarificar quince terminar cuando pueden invocar su inmunidad es el prólogo al informe que ha asume como válida la interpretación de la Junta Electoral que precisa que a su entender es necesario que escuche Montse persone en España aunque su inmunidad no la podrá invocar hasta después de haber firmado exijan aquí una fecha a partir del dos de julio las diez de la mañana hora en la que está previsto que se inicie el plenario aunque el informe hay que decirlo no le prohibe que pueda participar como candidato lo que al entender de sus abogados en la práctica implica que pude haber un pleito largo para intentar trasladar el problema hasta los tribunales europeos

Voz 1715 18:53 hora veinticinco

Voz 17 18:56 los Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene su proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 1715 19:14 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank

Voz 1667 19:20 qué pasa si España al que pase la España que cabemos todos que pase el próximo veintiocho de abril vota para que la España que quiere

Voz 2 19:31 los agricultores

Voz 18 19:34 es alarma de esas cositas vital así las después

Voz 0738 19:37 cada semana

Voz 19 19:39 Santa la otra casa podríamos aprovechar y ponernos también un allí si las dejamos vacía casi todo el año por lo que cuesta nos quitamos de problemas de robos a que se nos meta

Voz 20 19:48 alguien el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 19:58 no cabe se

Voz 2 20:02 hora veinticinco

Voz 1982 20:06 Pedro Blanco otras historias

Voz 1715 20:08 día por ejemplo la detención en Marruecos de un supuesto terrorista que según los investigadores pretendía cometer un atentado estos próximos días la policía asegura que el arrestado tenía planes más o menos elaborados y que llevaba semanas bajo vigilancia Campos buenas tardes

Voz 1552 20:23 tardes Pedro el detenido estaba en contacto con representantes del Daesh es había viajado a Marruecos a fin de obtener su aprobación para ejecutar el atentado según fuentes de la investigación consultadas por la SER los hechos se precipitaron el pasado viernes cuando los investigadores comprobaron que había comprado un vuelo de regreso a Sevilla para el lunes quince de abril podía cometer el atentado a partir de esa fecha el pasado fin de semana fue detenido por las autoridades marroquíes los servicios de inteligencia les seguían desde hace tiempo saltaron las alarmas cuando a finales de marzo comprobaron que había buscado en su móvil cómo fabricar el explosivo te ATP la conocida como bomba de Satán que utilizan los terroristas del da es en sus atentados pero en el registro a su domicilio en Sevilla practicado esta tarde Pedro no se han encontrado explosivos y otra de las historias del día tiene

Voz 1715 21:08 como protagonista a este hombre ex presidente de Perú

Voz 21 21:11 que sepa que aquí hay un pueblo digno

Voz 2 21:15 depende llama

Voz 1715 21:16 Alain García se llamaba Alan García ha muerto hoy después de que se haya pegado un tiro en la cabeza cuando iba a ser detenido por su implicación en el caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción no sólo de Latinoamérica del mundo García Alan García estaba acusado del cobro de sobornos por la construcción de una línea de tren nos va a contar desde Perú la editora de noticias de RPP Mónica Vargas

Voz 0738 21:38 a los simpatizantes del ex presidente Alan García están preparando ya un día el presidente García se quitó la vida hace sólo unas horas cuando la policía hay fiscales justo habían llegado a su vivienda e para detenerlo eh autorial están locales y cambia autoridades de la región han expresado su pesar ante el lamentable hecho el abogado están culpando a los fiscales de haber llegado a tomar Alan García esta decisión que sorprendió de jugar tonito a todo el país debemos recordar que en los últimos días las investigaciones contra Alan García y su entorno en el caso Odebrecht ya daban cuenta de una inminente detención es más el anoche en una entrevista con RPP Noticias Alan García dijo que sería realmente una gran injusticia que se dicte una detención preliminar en su contra por las investigaciones precisamente que se les viene siguiendo por presunto lavado de activos todo esto dentro de las investigaciones que realiza el equipo especial de fiscales en el caso de cobre

Voz 1715 22:50 a las nueve en la segunda hora del programa vamos a hablar del amianto de la presencia de ese material en el metro de Madrid no sólo en el metro de Madrid también en otras instalaciones tendremos cara B como casi todos los días la de hoy guarda relación con algo que pasó hayas árbitros hola

Voz 1880 23:07 si hola a Pedro ahí hemos elegido una de las palabras que repitió Cayetana Álvarez de Toledo la candidata del Partido Popular a las elecciones generales por Barcelona en ese debate a seis de Televisión Española ya hemos escuchado en varias veces durante el día está hablando del programa del PSOE

Voz 2 23:20 hoy de verdad

Voz 13 23:23 es un silencio un silencio uno es no con el consentimiento de hablar no es un silencio es uno usted dicen que silencio en uno no duda de verdad dan diciendo ustedes si Sisi hasta el final

Voz 1880 23:36 los entre el silencio el no y el sí la cara B de hoy se queda con el si el si hasta el final

Voz 1715 23:41 bueno pues esa va a ser nuestra cara B en la tertulia de Hoy vendrán a aportar análisis y opinión Eduardo Madina Ignasi Guardans Berna González Harbour está son para ella las claves del día

Voz 0283 23:51 la clave principal de la jornada de hoy gira entorno a esta cuestión como el tacticismo de Pedro Sánchez se le ha vuelto en contra la Junta Electoral corrigió el lunes al presidente que lo había apostado todo a su enfrentamiento con las tres derechas a la vez un varapalo que despiertan más preguntas y que llama la atención por la falta de previsión en su equipo nadie sabía de verdad que la ley electoral obliga a la pluralidad dentro de una representación marcada por las elecciones nadie previó que Vox iba a quedar fuera la Junta le corrigió Sánchez que había dado la espalda ni más ni menos que a la televisión pública tiene que hacer ahora filigranas para salir bien parado en principio habrá debate a cuatro en Televisión Española pero Antena tres mantiene su invitación intacta será peor el riesgo de equivocarse en el segundo debate si todo ha salido bien el primero o el riesgo de

Voz 22 24:43 dejar la silla vacía Sánchez debe medir decidir mejor está

Voz 1715 24:49 así hemos llegado a las ocho veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco minutos en Canarias

Voz 1315 25:03 cinco Madrid buenas tardes empezamos conectando con la DGT en esta tarde de miércoles la que ha empezado la segunda fase de la operación salida de Semana Santa actualizamos la situación de las carreteras de la Comunidad Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 8 25:17 hasta a esta hora continuamos pendientes de la red vial madrileña principalmente en las salidas de la capital hay tráfico lento con paradas intermitentes en la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada el A3 en Rivas Vaciamadrid la ronda de circunvalación M cincuenta complicaciones en Las Rozas en sentido a la autovía de La Coruña en el resto de la red vial más leña de momento se circula sin problemas no hay complicaciones tampoco en la ronda m cuarenta Aún así desde la Dirección General de Tráfico una vez más les insistimos moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante

Voz 1315 25:51 la atención al tiempo esta tarde han llegado las nubes a la comunidad hay alerta amarilla en el sur y el oeste por tormentas y fuertes lluvias se espera que entre esta noche y mañana caigan hasta cuarenta litros por metro cuadrado en algunas zonas desde el uno uno dos recomiendan precaución especialmente en las carreteras su portavoces Javier Chivite

Voz 23 26:06 que extremen la precaución que reduzcan la velocidad que aumenten la distancia de seguridad y que deben llevar siempre puesto el alumbrado de cruce y también a los viandantes que tengan precaución con toldos con vallas publicitarias y también con ramas de árboles que puedan caer a la vía

Voz 24 26:24 qué hacemos el ciclismo es el que os dimos en fin ya el este fin de todos los días del año

Voz 1715 26:28 bueno para que Márquez

Voz 25 26:31 me parte de estado Faunia fue policía muchos más todo el año y todas las veces que quieras sólo ahora tu bueno parques todos los parques por ciento nueve euros menos de tres euros a la semana informa que es punto es

Voz 1315 26:47 el PP ya tiene su lista electoral para la Comunidad de Madrid lista con sorpresa porque Isabel Diaz Ayuso incluido en el número nueve a la ex presidenta del PP en Cataluña Alicia Sánchez Camacho segunda política catalana que el PP trae a Madrid después de la inclusión de Andrea Levy como número dos para el Ayuntamiento Ayuso deja fuera a buena parte de los consejeros que forman parte del equipo de Cristina Cifuentes como el consejero de Educación Rafael sangre Ken o el de Sanidad Enrique Ruiz Escudero Ayuso defiende que está conformando una lista basada en la renovación

Voz 26 27:14 se trata de Cannavaro de morir los partidos políticos como el Partido Popular de Madrid siempre está vivo porque legislatura legislatura va cambiando iba apostando por nuevos proyectos y ahora tocaba pues una nueva generación al frente entre

Voz 1315 27:27 los descartados está también la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo muy cercana Cifuentes

Voz 27 27:32 yo siempre estoy a disposición del partido y lógicamente pues son unas horas difíciles pero pero la forma de actuar mía siempre ha sido la misma iba a seguir siéndolo estar él mi partido a lo que diga mi partido bueno yo soy del Partido Popular desde los veintitrés años con con casi cincuenta y aseguró que no haría sino el Partido Popular

Voz 1315 27:52 sí sobre pactos postelectorales el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid José Luis Martínez Almeida a ciudadanos que aclare con quién va a pactar tras las elecciones municipales su dirigente a nivel regional Ignacio Aguado ha seguido el mandato de la dirección nacional para no pactar con el PSOE y Almeida reclama Begoña Villacís que haga lo mío

Voz 1389 28:08 es asombroso que Begoña Villacís no entienda que se produce esa misma incompatibilidad desde el ideario de C's si es que Ciudadanos tiene un ideario fijo que es lo que todos empezamos a dudar y Begoña Villacís lo que tiene que hacer ya es pronunciarse de manera clara e inequívoca y no estar jugando a varias bandas y en su caso como digo es importante entenderse con Ignacio Aguado yo tengo un entendimiento perfecto condición el diez Ayuso como entiendo que no podría ser de otra manera ocho

Voz 1315 28:34 hoy veintiocho hoy hemos conocido otra muerte de un trabajador de Metro por cáncer de pulmón se está investigando si tiene relación con el amianto aunque este trabajador fue compañero de otros dos que si murieron por una enfermedad profesional reconocida en La Ventana de Madrid hemos hablado con otro empleado que ha trabajado muy de cerca junto a los tres afectados denuncia que la eh empresa nunca les avisó de la presencia de amianto y que ahora está recibiendo presiones

Voz 28 28:55 a nivel empresa no se están portando nada allí por qué conmigo porque me están presionando bastante por parte de de la clínica no están no no creo que sea me han hecho bastantes preguntas siguen pensando que esto no es por el aliento que tienen muchísimas dudas y bueno pues no encuentro anímicamente bastante conforme con la situación que está aquí la empresa conmigo

Voz 1315 29:23 sí lo acabamos de conocer el hombre de veintinueve años que recibió un tiro en el pecho el domingo pasado en un pub del distrito de Latina murió ayer en el Hospital doce de Octubre según han confirmado fuentes del centro sanitario la Policía Nacional investiga si este fallecido pertenecía a alguna banda latina y que fuera este el motivo de que otro hombre irrumpiera en el en el local le disparada llegamos a las ocho y media con diecinueve grados en el centro de Madrid hasta mañana

Voz 29 30:04 el oro

Voz 1914 30:13 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros lo que está dando de sí este miércoles diecisiete de abril Día de éxodo por las vacaciones de Semana Santa hoy día de renovaciones en el fútbol español tres anuncios de continuidad en tres jugadores importantes para sus equipos Aspas firma con el Celta hasta dos mil veintitrés Zurutuza seguirá en la Real Sociedad hasta el año que viene hasta dos mil veinte Illano black seguirá defendiendo la portería del Atlético hasta dos mil veintitrés

Voz 30 30:39 estoy Félix para para atenuar Se habla mucho de este tema en fin al examen llegaba a acuerdo voy a seguir trabajando duro para dar lo mejor de mí

Voz 1914 30:50 en la Liga de Campeones hoy va a quedar cerrado el cuadro de semifinales buscan rival el Barça y el Ajax el del Barça lo vamos a conocer en Portugal Oporto y Liverpool se enfrentan en Do Dragao con clara ventaja inglesa última hora Joan Tejedor muy buenas

Voz 1621 31:03 hola suene algo muy sonado tendría que pasaré para que no fuera el el rival del Barça nunca ha perdido los ingleses con el Oporto en Europa eran favoritos de antemano traen un dos cero de la ida sin que parecieran emplearse a fondo aunque los portugueses en algún aprieto si les pusieron hoy el equipo de Casillas además recuperan dos piezas importantes su capitán Héctor Herrera y el ex madridista Pepe los dos son titulares y en el Liverpool llama la atención que se quedan en el banquillo los autores de los dos tantos en Anfield Xavi Keita y no juega origen punta vuelve Robertson al lateral derecho y Klopp cambian los dos interiores que van a ser Miller Ibsen álbum para este partido que vamos a vivir en Do Dragao a partir de las nueve de la noche

Voz 1914 31:33 el Ajax se va a medir seguro con un equipo inglés falta saber si será el City de Guardiola o el Tottenham de Pochettino que ganó uno cero en la ida novedades José Palacio hola qué tal muy buenas Sonia obligado a remontar el Manchester City de Pep Guardiola que se pega ante su muro porque Guardiola no ha entrado en semifinales todavía con el Manchester City esta su tercera temporada espera al fin pasar ese muro eso sí todavía resuenan los ecos de esa declaración de ayer no vine aquí para ganar la Champions algo que ha dado mucho de qué hablar en piel las inglesa el City sale con un once muy ofensivo con Emerson en portería Walker Kompany y Mendi en defensa sin un pivote defensivo indicáis Dogan va a hacer esa función y por delante de Brin David Silva Bernardo Silva Sterling y arriba como delantero el Kun Agüero es decir hasta cuatro cambios respecto al once que puso en la ida a Pep Guardiola el Tottenham sin Hurricane lesionado su máxima estrella se protege Pochettino con un doble pivote de contención formado por tocó arriba no juega el español Fernando Llorente lo harán Eric en Delle Ali moda son esto lo pita Sakhir y a las nueve comienza en el Etihad Manchester City Tottenham Oporto Liverpool como decía Palacio los dos a las nueve de la noche desde las nueve menos cuarto en las aplicaciones móviles de la Cadena Ser en una edición especial de Play Fútbol con Palacio con Tejedor Icon Bruno Alemany al frente de toda la banda aunque para banda en el sentido feo de la palabra la que se podría formar con los futbolistas que han cometido fraude fiscal en nuestro país el último en unirse a la lista es Diego Costa cuéntanos Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 32:59 qué tal buenas tardes Sonia se podría crear de hecho un equipo ganador en muchísimas competiciones

Voz 2 33:04 con todos los jugadores que no han pagado sus impuestos al Estado el último en llegar Diego Costa jugador

Voz 0089 33:11 del Atlético de Madrid que la pasada semana recibía la notificación de que hay una denuncia de la Fiscalía contra él por delito de fraude fiscal con una cifra que por cierto ronda el millón cien mil euros la defensa de Diego Costa ha confirmado a la Cadena Ser que se va a intentar al llegar a un acuerdo con el fisco Diego Costa quiere reconocer la perpetración de ese delito de fraude fiscal y quiere pagar fuentes de la investigación también los han confirmado que el propio jugador del Atlético de Madrid es un desastre organizativo parece ser que las notificaciones se acumulaban en su domicilio y más tarde terminaban en la papelera

Voz 1914 33:52 más asuntos del día os vamos a contar que la eliminación del Manchester United a manos del Barça en la Champions va a acelerar el interés del Real Madrid en polvo va por supuesto vamos a pasar por Valencia y Villarreal porque mañana se enfrentan por un puesto en las semifinales de la Europa League ventaja valencianista no se fía Marcelino sueña sueña Calleja

Voz 31 34:09 la eliminatoria es evidente que la tenemos encaminada con un resultado muy bueno todos hubiéramos firmado ese resultado antes de iniciar el primer partido de estar encaminada a estar solucionada hay otros noventa minutos de juego estará eliminatoria difícil

Voz 32 34:23 pero no imposible yo siempre que voy a disputar un encuentro creo que vamos a ganar es la lo primero que que hay que tener en la cabeza

Voz 1914 34:33 allí también Liga Iberdrola el Barça arrollado al Madrid Club de Fútbol Femenino cero cuatro y empata a puntos con el Atlético de Madrid en la cabeza de la clasificación aunque las colchonetas con un partido menos en baloncesto cuartos de final de la Euroliga el Barça está jugando el primer partido de su serie no le van nada bien en la cancha del Anadolu Efes Xavi Saisó muy buenas

Voz 1982 34:50 hola qué tal sólo dos pues quedan ahora dos minutos y cuarenta segundos para el final del partido de como bien dices al Barça pierde de ocho puntos ahora mismo setenta y uno a sesenta y tres lo va a intentar el Barcelona hasta el final era un partido muy irregular dos y medio para el final pierde el Barça siete uno seis tres en eh

Voz 1914 35:08 el partido del Barça y a las nueve y cuarto empieza la serie para el Real Madrid en casa contra el Panathinaikos sin Llull en el conjunto de Pablo Laso y fantástico regreso de Nadal a las pistas a la superficie favorita del de Manacor la tierra batida doble seis uno contra bautista para seguir adelante en Montecarlo desde ahora y hasta las nueve ampliamos todo lo que es noticia pero lo primero escuchar vuestros mensajes en el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes

Voz 22 35:32 los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 31 35:45 veía el Real Madrid está en la misma situación que el Atlético Madrid efectivos que con tantas bajas enfermedades o la plantilla corta etcétera está haríais cargando tintas diciendo que es una mala gestión la preparación deportiva que si los médicos etcétera en cambio le pasan el Atlético Madrid avecinaba besos ataque café con el Real Madrid esto pobrecitos ya quitar pena paños de lágrimas este doble rasero es

Voz 22 36:15 de lo peor del periodismo que pueda el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1914 36:29 ronda de renovaciones en el fútbol español que empezamos por el Atlético de Madrid hoy ha anunciado la continuidad de Jan Oblak hasta dos mil veintitrés el portero esloveno es un pilar fundamental en los planes de Simeone y tenía pretendientes en media Europa aunque el aumento de su cláusula tampoco es tan significativo como para que se olviden del esloveno Pedro Fullana hola

Voz 0760 36:47 hola muy buenas es lo más llamativo la cláusula pasa sólo de cien a ciento veinte billones es decir sube tan sólo veinte en esta renovación Oblak que renueva hasta el dos mil veintitrés será el segundo mejor pagado de la plantilla después de Griezmann con un salario de entorno a diez millones de euros por fin se hace oficial esa renovación tan esperada por parte de los aficionados desde que renovó el Cholo Simeone el Larguero ya contó en enero que los dos iban a renovar por fin ambas son una realidad cinco temporadas de Oblak ha ganado tres Zamora ahí tiene el camino ya el cuarto y el portero dice que está encantado con continuar en el conjunto rojiblanco

Voz 30 37:20 estoy muy contento estoy Félix para para renovar Se habla mucho de este tema en fin al acuerdo contento para renovar el estar aquí y voy a seguir trabajando duro para dar lo mejor de mí

Voz 1914 37:38 con todo la renovación del portero es básica para el futuro del Atlético de Madrid la pones a la misma altura en importancia que la renovación de Griezmann el año pasado Miguel Martín Talavera muy buenas

Voz 1576 37:47 qué tal buenas tardes pues es seguro que sí al menos por importancia se Antoine Griezmann y dejó es mejor diferencial en cuanto a gol contó asistencias que le da el salto de calidad al equipo otro que seguramente ha ganado tantos puntos como el francés es el portero esloveno para mí lo he dicho en oportunidad el mejor portero del mundo es una de las piedras angulares junto con francés junto con Koke junto con Saúl junto con jugadores importantes del próximo proyecto el Atlético de Madrid una de las condiciones que había puesto sobre la mesa Diego Pablo Simeone era uno de las piezas importantes de su proyecto y evidentemente con esto eh ese pone de manifiesto que por algo se quedó el entrenador argentino que por algo se va a quedar Oblak y que por algo en su día se quedó Antoine Griezmann porque el proyecto sigue creciendo quiere ser más ambicioso y seguir peleando por

Voz 1914 38:34 gracias Talavera importantísimo para el Atlético atar el futuro de Oblak importantísimo para el Celta atar a su santo y seña su símbolo Aspas amplía su compromiso con el club de su vida por lo menos hasta dos mil veintitrés Paula Montes

Voz 1694 38:46 sí Sonia es que nadie entendería el Celta sin Yago Aspas ni tampoco Yago Aspas sin el Celta por eso la noticia de su ampliación de contrato hasta el año dos mil veintitrés es la mejor noticia que podía recibir el frentismo es un año más de lo que ya tenía firmado coincide con el centenario del club conlleva una importante mejora económica es de sobras sabido el deseo del delantero de acabar su carrera en Vigo y con esta ampliación el soy del y también del Celtic como está un poco más cerca

Voz 1914 39:09 sí se ha hecho esperar gracias Paula han sido meses de dudas pero David Zurutuza también seguirán la Real Sociedad Jorge Beristain

Voz 0995 39:16 así se ha mostrado muy felices seguro por su renovación una temporada más hasta junio de dos mil veinte ha reconocido que le ha costado tomar esta decisión pero a sus treinta y dos años se siente con fuerzas competitivo por un año más a las órdenes del entrenador Imanol Alguacil

Voz 30 39:31 el entrenador me me gusta no me planté a lo que estamos creando me he sentido super importante este año estoy pues en otra fase de pues no entiendo todo mucho mejor el fútbol la gente los chavales en el día a día estoy súper atento a todo juntando todo eso pues pues el corazón hablado

Voz 0995 39:53 el centrocampista blanquiazul ha asegurado además que la próxima temporada será la última es una decisión irreversible

Voz 1914 39:59 Oblak Aspar casi Zurutuza son los tres nombres del día con permiso de Leo Messi que anoche fue vital en el Barça en un minuto estamos en Barcelona

Voz 33 40:06 qué bien dar la bienvenida este seísmo

Voz 34 40:11 en ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta

Voz 35 40:18 acciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 36 40:22 en Mbeki cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando a la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 1715 40:33 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 37 40:44 hola Nuria que tan a Semana Santa habla vea pues muy mal nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo fue pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada Nos desvalijaron la casa entera

Voz 20 40:58 protege Coll Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 6 41:12 sí creo que hubiera sirios Messi chutó Putin vale extraterrestre de todo el campo que atravesó la bolladura calcula que la derecha se escurre Miren el volvió a desplegar su son

Voz 1914 41:38 las de Ángel para anular a los diablos rojos y meter al Barça en las semifinales de la Champions veremos y contra Oporto contra Liverpool lo que está claro es que los padres de Valverde se van cumpliendo Barcelona saltó Valle muy buena

Voz 1621 41:49 qué tal muy buenas pues sí felicidad absoluta en Valverde también en el club nos comentaban hoy desde el vestuario del Barça que sorprendió o encanto o mejor dicho la implicación de Messi durante todo el partido a nivel ofensivo pero también defensivo piden prudencia desde el vestuario porque queda un duro hueso de roer en semis que seguramente será el Liverpool y la única no

Voz 0760 42:09 esta negativa del partido fue el gesto de Coutinho

Voz 1621 42:11 celebración de su gol recriminando al público sobre eso sobre el Balón de Oro de Leo Messi ha hablado hoy Rivaldo en los micrófonos del que lluvias en Cataluña escenario nada

Voz 22 42:22 los ataques está peleando con homeless esta fuera ahí está dentro de la Champions cree que en este Steen es es Llanos se llama se mejor mundo no han gustado no que lo ha hecho porque si no es bueno para el jugador no tiene que está tranquilo y él tiene que triunfar no basta non a es grande jugando

Voz 1621 42:48 por cierto hoy no ha entrenado con molestias en su rodilla izquierda oficiosamente en el club dicen que no ha recaído pero la realidad es que esa rodilla Train Tití por la calle de la amargura

Voz 1914 42:58 la opción del triplete en el Barça sigue viva en semifinales de la Champions con la Liga en el bolsillo y en la final de la Copa del Rey a pesar de haber cometido alineación indebida de Schumi contra el Levante así lo han reconocido hoy aunque la infracción queda sin efecto porque el Levante presentó la denuncia fuera de plazo el club está satisfecho pero no descarta recurrir José Manuel Alemán

Voz 1715 43:16 si está satisfecho porque el Comité de Competición le dolar

Voz 0760 43:18 Mazón cuando el Barça negó en todo momento que hubiera incurrido Arizona en alineaciones

Voz 38 43:21 mi vida está satisfecho porque la federación española que no entró de oficio quiso tapar este asunto su propio comité ha tenido que reabrir el caso a instancias del TAD aunque no obstante como la resolución dices no tiene consecuencias disciplinarias porque el Barça jugará la final de la Copa va a estudiar si en todo caso presenta un recurso para solicitar una reclamación económica por daños

Voz 1914 43:39 la clasificación del Barça para las semifinales de la Champions puede suponer quién lo diría una buena noticia para el Real Madrid porque permite acelerar las negociaciones por el centrocampista de United Pogba cuéntanos Antón Meana

Voz 0231 43:50 qué tal Sonia muy buenas esto no va a ser fácil va a ser largo porque el United no quiere vender a poco va de hecho intentarán que renueve pero Zidane insiste Le gusta mucho el francés de los de ingleses y quiere ficharle los primeros contactos ya se han producido que el Manchester esté fuera de la Champions beneficia y mucho a estas primeras negociaciones después de que Zidane haya dejado medio cerrado el fichaje de Hazard con Florentino Pérez ahora buscará quedarse con Paul Pogba

Voz 1914 44:16 la otra noticia del martes de Champions la eliminación de la Juventus de Turín Cristiano Ronaldo lo está en semifinales nueve años después adiós de Cristiano adiós de la Juve ya adiós del Real Madrid a la Champions Todo por un equipo que está haciendo las delicias de los aficionados al fútbol un jovencísimo Ajax que despierta admiración en Europa bien un equipo muy joven y con mucho talento

Voz 39 44:34 que ayer rompió una racha de veintidós años sin estar en unas semifinales de la Champions el conjunto de Amsterdam se convierte en el primer equipo que elimina a Real Madrid y el Juventus en la mi en una misma edición de la Champions y también en el primero en llegar a semifinales desde la fase previa el Ajax ganó su última Champions en el noventa y cinco entonces sólo había nacido diez de los jugadores que integran la plantilla que son veinticinco han pasado veinticuatro años y la media de edad el equipo es de veintitrés coma nueve El caso más llamativo el de su capitán de LIC que ayer hizo el gol decisivo nació en el noventa y nueve es decir que no estaban en el último título ni en las últimas semifinales seguro que Johan Cruyff estaría orgulloso

Voz 1914 45:08 seguro que sí gracias Paco repasado lo fundamental en la Champions toca centrarse en la Europa League mañana tendremos un semifinalista español el Valencia tiene ventajas sobre el Villarreal pero imagino que Marcelino ha sido cauto esta tarde en la rueda de prensa Pedro Morata hola