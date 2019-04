Hora 25 (17/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:13 la Cadena SER

Voz 3 00:14 hora veinticinco Pablo Morán

Voz 1667 00:18 ha muerto un trabajador de Metro de Madrid a consecuencia de un cáncer de pulmón la Seguridad Social estaba investigando si esa enfermedad se la provocó su exposición al amianto un mineral contaminante que provoca graves problemas respiratorios y enfermedades que pueden ser mortales por eso para este tramo del programa les proponemos hablar de ese elemento del amianto porque éste no son un hecho aislado sólo en Madrid hay un hay al menos cuatro casos confirmados ya dos de estos empleados fallecieron en Barcelona los trabajadores del metro han empezado también a movilizarse para pedir más protección es eso lo dedicaremos los primeros minutos de esta ahora luego en la cara B el dedicaremos al sí a partir de la pregunta que se hizo anoche Cayetana Álvarez de Toledo sobre el consentimiento y antes de todo vamos a actualizar lo fundamental de este miércoles Santo José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 01:06 Pablo buenas noches pues lo primero es la información de servicio para aquellos miles de españoles igual nos quedamos cortos que empiezan sus vacaciones de Semana Santa ha sido una tarde muy complicada la salida sobre todo en las principales ciudades vamos a

Voz 1667 01:18 a conocer la situación a esta hora DGT Alfonso Martínez buenas noches

Voz 4 01:21 buenas noches en este momento de Madrid aún quedan retenciones importantes de salida de la capital por la A tres en Rivas Vaciamadrid Illa cinco a la altura de Arroyo Molinos en Cantabria densidad circulatoria en la A sesenta y siete en Torrelavega hacia Santander en Valladolid pendientes de un accidente en la A62 en Simancas que genera intensidad circulatoria en sentido creciente del kilometraje tráfico lento además para entrar a Valencia por la A tres a su paso por Chiva Ribarroja de Turia ir en la V30 en Quatre Poblet dirección a siete en Andalucía en Sevilla complicaciones en la A66 en Guillena hacia Mérida y también de entrada a la capital

Voz 1071 02:01 hispalense por la A49 esa Lucas

Voz 4 02:04 la mayor en la IV justo en el cruce con la ese treinta por último circulación densa en Granada en la A44 en el Zaidín sentí

Voz 1667 02:12 otra gracias Alfonso pues un accidente nos obliga a mirar a Portugal no llegan noticias de un siniestro del siniestro de un autobús turístico en la isla de Madeira que más sabemos Aitor hola buenas noches buenas noches

Voz 5 02:27 la mente un autobús turístico con cincuenta pasajeros se ha salido de una carretera secundaria hice ha desplomado por un barranco en la isla de Madeira nos autoridades insulares hablan de un escenario dantesco y se confirman nueve víctimas mortales pero de momento no sabe la nacionalidad de los fallecidos

Voz 1667 02:44 gracias Aitor iba con la información de servicio vamos a recordar también el pronóstico del tiempo porque viene aguas Luismi Pérez buenas noches hola qué tal

Voz 6 02:52 ya tenemos las lluvias en el oeste del país que esta noche y madrugada van a ir a más atención con algunas tormentas que caerán en el oeste de Castilla La Mancha en Madrid en Extremadura y en muchas zonas del oeste de Andalucía por ejemplo en Sevilla a lo largo de la medianoche Lleida lloviendo algo llegarán algunos chubascos hasta el Cantábrico y cuanto más al Mediterráneo ya canarias de momento nubes pero pocas precipitaciones el jueves van a bajar drásticamente las temperaturas en muchos puntos del país las nubes las protagonistas y atención con la lluvia sobre todo en el centro de la península en zonas como Madrid o Castilla La Mancha mañana va a llover de lo lindo

Voz 1071 03:32 la política faltan apenas unos días y aún no sabemos qué debate entre candidatos sabrá dónde lo habrá Televisión Española dice que ellos no van a poner fecha que se aclare los partidos ocurre que los partidos no se aclaran Pedro Sánchez está ahora solo dispuesto a ir a un debate en la televisión pública al martes día veintitrés Día del Libro el resto de candidatos quieren ir a la pública pero también al que Atresmedia mantiene para ese día el veintitrés dice Pablo Casado que piensa perseguir a Sánchez para que acepte los debates y además un cara a cara con él

Voz 1667 04:00 eso ha dicho el candidato del PP Mallorca Adrián Prado delante

Voz 1071 04:04 si ambos líderes han coincidido hoy aquí en Palma y por eso Casado ironizaba de esta manera sobre lo que va a tener que hacer para conseguir que haya un cara a cara he tenido que venir a Palma coincidiendo con Pedro Sánchez a ver si quiere debatir conmigo un cara a cara aunque sea aquí en Palma

Voz 7 04:23 no hay manera a aquí en Palma lo logro

Voz 1071 04:28 el líder del PP dice que estará el lunes veintidós en Televisión Española y el martes veintitrés en Atresmedia en este caso con el atril vacío de Sánchez porque según fuentes populares y del grupo de televisión no admitirán que vaya otro representante del PSOE Pablo Iglesias acaba de decir algo muy muy muy parecido

Voz 8 04:42 lo más razonable es que tengamos todos la responsabilidad

Voz 0564 04:46 ah y la decencia de ir a los dos debates

Voz 8 04:48 nosotros estaremos en los dos

Voz 1667 04:51 también en Mallorca lo decía Adrián estaba esta noche Pedro Sánchez

Voz 1071 04:54 sin embargo en lo ha hecho ninguna alusión a los debate el unido

Voz 1667 04:56 lo que ha dicho algo ha sido Ábalos que cree que es excesivo irá dos debates y entiende que lo lógico es hacer uno en la televisión pública

Voz 1071 05:04 aquí lo que sí ha hecho el presidente del Gobierno el candidato del PSOE esta noche es contestar a las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 1722 05:10 en el debate de Televisión Española de anoche para el Partido Socialista es fundamental modificar el Código Penal para tipificar de manera mucho más eficaz los delitos por agresión sexual si el consentimiento es algo fundamental para definir si hay o no agresión sexual no es siempre no pese a lo que diga la derecha sino hay un sí

Voz 1667 05:32 es siempre uno la otra noticia del día está en Sevilla la Audiencia Nacional ha dirigido una operación que ha permitido detener en Marruecos a un presunto yihadista que según ha explicado el Ministerio de Interior planeaba atentar en la capital andaluza

Voz 1071 05:44 esta tarde ha muerto en Perú su presidente Alan García se ha pegado un tiro cuando ha visto que la policía iba a buscar la investigaban por la presunta trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht los médicos han intentado reanimarle pero finalmente ha fallecido en el hospital

Voz 1667 05:57 y una noticia científica de hoy que tiene este titular un grupo de investigadores de la Universidad de Yale han logrado resucita el parcialmente la actividad celular del cerebro de treinta y dos cerdos horas después de que hubieran muerto

Voz 1071 06:09 el avance lo publicado esta tarde en la revista Nature y abre un profundo debate sobre la línea que separa la vida de la muerte

Voz 1667 06:15 el estudio demuestra que se puede detener la muerte de las células cerebrales e incluso restablecer algunas conexiones en ese cerebro Sara selva los cerdos no recuperaron nada parecido a la

Voz 9 06:25 es ciencia ni había signos de señales eléctricas coordinadas que son necesarias para funciones avanzadas como la inteligencia sin embargo esta investigación experimental de los científicos de la Universidad norteamericana de Yale logró que cuatro horas después de su muerte los vasos sanguíneos de los cerebros volvieran a funcionar parcialmente también consiguieron que ciertas células recuperarán actividad metabólica incluso respondieron a la administración de medicamentos además al analizar el tejido cerebral los científicos descubren una actividad eléctrica en algunas neuronas Se trata de una investigación que todavía está en una fase muy preliminar y que no tiene repercusiones inmediatas para tratar daños cerebrales en humanos aunque sí abre una nueva vía para investigar enfermedades como el Alzheimer

Voz 10 07:07 buenas noches Puerto Rico tiene una playa para cada gusto elige la tuya al reservar tu vuelo con Iberia por menos de seiscientos euros ida y vuelta a San Juan de Puerto Rico ya a partir del treinta y uno de marzo Iberia ofrece tres vuelos directos a la semana a San Juan entra en iberia punto com o en la nueva app de Iberia consigue las mejores ofertas

Voz 3 07:29 hora veinticinco césped

Voz 11 07:32 diez setos diez terraza diez mía este es un jardín perfectas para timbas perfecto cuenta con este ahora con las mejores ofertas encuentre tu tienda especialista en style punto es

Voz 12 07:48 ahora todo el mundo

Voz 13 07:49 de ello es que pero tú sí

Voz 12 07:52 es que siempre han estado ahí en el bien del grupo que paró el mundo durante veinte minutos Bale que entró en el Libro Guinness ese grupo tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre hoy su inconfundible sonido y sus arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país hilos

Voz 7 08:09 cuarenta así ahora que están más vivos que nunca pueden vivir para siempre Conte

Voz 14 08:14 domingo veintiocho A kind of magic y Caja

Voz 12 08:17 de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 0155 08:19 sí

Voz 15 08:20 sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche hice sube Marta flickr y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque están saliendo a finales sabes no

Voz 1804 08:34 explicarlo bien que te sientan los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Voz 13 08:50 Diputación Provincial de Ciudad Real global

Voz 1804 08:52 Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe T encuentros del bienestar punto es

Voz 1667 09:04 a tiro que escuchen a Santos González Rollán el ex trabajador de Metro de Madrid aulas Santos muy buenas noches hola buenas noches cuánto tiempo llevas trabajando parámetro de Madrid veintitrés años cuarenta y tres años y en qué consiste tu trabajo

Voz 1493 09:21 mi hijo ahora estoy en una sesión de multifuncional el mantenimiento de estaciones

Voz 1667 09:25 mantenimiento estaciones que hacéis exactamente cuál es vuestro trabajo exactamente

Voz 1493 09:29 pues arreglar escaleras eh revisiones de escaleras maquina billetera las torniquetes eh podrá adquiriría de la estación eso lo que hacemos ahora antes yo estaba en la sección de escaleras mecánicas en hasta el dos mil ocho

Voz 1667 09:49 siempre ha estado haciendo realizando estos trabajos de mantiene mantenimiento voto sí sí pasó hace cuatro años cuando fuiste al médico

Voz 1493 09:57 pues mira en el dos mil trece emitir una radiografía in me detectaron un algo unos en el crea problemas en el pulmón y en el dos mil catorce de medianoche Ícaro ya posibilidades toses en el dos mil quince También domingo posiblemente arrestos pero ya en el dieciséis me diagnosticaron arrestos es ya en el dos mil diecisiete dos mil dieciocho diecinueve allá de esto sí ya con evolución ella no estaba antes estaba paralizado y ahora ya va pues no sé yo me noto que me me me me Fathi Gomà así perdió

Voz 1667 10:33 pues pulmonar y bueno que es la dosis Santos

Voz 1493 10:37 la dosis es la pues es una enfermedad producida por las a respirar fibras de amianto

Voz 1667 10:48 es decir que tú tienes confirmado que tú fibrosis pulmonar la que tiene diagnosticaron Esteban está directamente relacionada con el material con el que tú tenías que trabajar en el metro

Voz 1493 10:58 sí sí yo no trabajo nada más que el metro oí notorio el amianto es lo único que tocado así allí

Voz 1667 11:04 en todos estos años que has estado trabajando en Metro de Madrid santos os han explicado cómo había que manejar manipular ese ese material por su alta peligrosidad

Voz 1493 11:16 nunca nada no nos han dicho nunca nada mi vamos nosotros estábamos cometieron material normal y corriente pero no tenía conocimiento de nada de que fuera dañino Ny no está trabajamos sin protecciones sin nada no

Voz 1667 11:34 sin protecciones en guantes y máscaras

Voz 1493 11:36 caras sin nada no

Voz 1667 11:40 dónde está ese material

Voz 1493 11:42 ese material bueno estaba ya no está ya está muy avanzar las cosas así no es lo mismo que antes pero en materia barato pues esta tarde de los frenos de las escaleras y los útiles de soldar los pasamanos llevar una manta de de aislamiento para o que no supera el calor para es la los pasos manos cuando tiene

Voz 1667 12:04 la constancia la confirmación de que tu dolencia está directamente relacionada con este material donde acudes lo comentas en Metro de Madrid

Voz 1493 12:15 sí yo me vuelvo cuando me dieron la primera vez que no si yo lo comunique al Servicio de Salud de de metro y bueno al final me el año pasado en el dos mil dieciocho me reconocieron la la enfermedad

Voz 1667 12:31 eso qué significa que te reconozcan la enfermedad quiero decirte han dado algún tipo de

Voz 1493 12:35 no nada nada nada si no sé

Voz 1667 12:38 simplemente la constatación de que ese material que vosotros teníais que manejar sin ningún tipo de protección está directamente relacionado con la fibrosis pulmonar que te diagnosticaron hace cuatro años ya está

Voz 1493 12:49 sólo eso ha puesto en contacto

Voz 1667 12:50 bien contigo te hacen algún seguimiento ayuda nada

Voz 1493 12:53 yo el seguimiento de sigo haciendo en en la Seguridad Social pues que vamos creo que funciona muy bien en metro es si me lo proponen también pero como no puedo hacerme dos estos reconocimientos a en el año hacer uno porque solamente me pues radial una vez poco a hacer más porque a mí me tratan muy bien hay perfectos unos profesionales muy muy buenos

Voz 1667 13:17 Santos cuando tú y tus compañeros comentáis os dais cuenta no de de la peligrosidad de este material que vosotros teníais que manipular sin ningún tipo de protección insisto os dais cuenta de de lo que está pasando de estos diagnósticos que os están dando los médicos en fin que comen

Voz 1493 13:34 es entre vosotros pues no sé

Voz 1667 13:38 como Sentís en definitiva es primo

Voz 1493 13:41 no no no hay palabras verdad ahí los pasamos bueno muy mal es al principio bueno que la de yo estoy en tratamiento psiquiátrico no te digo más porque vamos yo tenía una ansiedad hay un me vamos memoria claro van muriendo compañeros si el próximo puedo ser yo claro hay compañero que bueno está en el mismo aspirando lo mismo que yo no tienen un diagnóstico ninguna cosa rara nada pero te puede salir a los cuarenta años cuarenta y tantos años tienen miedo a nada si si todos tienen miedo todos todos

Voz 16 14:24 Santos gracias por

Voz 1667 14:25 por acompañarnos esta noche en Hora Veinticinco esperemos que todo vaya bien de verdad

Voz 1493 14:31 venga hasta luego

Voz 17 14:33 eh

Voz 1667 14:38 pues este era el testimonio de Santos González uno de los cuatro trabajadores del metro de Madrid que han sufrido problemas de salud por culpa de la exposición al amianto lo han escuchado tiene fibrosis pulmonar está siendo tratado de los otros tres casos confirmados dos de ellos ya han fallecido en los próximos minutos vamos a explicarles que es el amianto un mineral barato que se ha utilizado en la construcción en la instalación de tuberías en los tejados de las casas en las escaleras mecánicas del metro como nos comentaba Santos pero que con el paso de las décadas se convierte en veneno para nuestro organismo de hecho la Seguridad Social investiga más casos de posibles trabajadores del metro de Madrid afectados por la exposición prolongada a este mineral ayer mismo falleció un hombre que estaba esperando ese dictamen que confirmara la relación entre el cáncer pulmonar que lo mató la exposición al amianto Radio Madrid Teresa Rubio buenas noches

Voz 1933 15:35 qué tal buenas noches tenía sesenta y cuatro años estuvo treinta trabajando metro la mayor parte de ese tiempo realizando labores de mantenimiento tenía cáncer de pulmón pero la Seguridad Social todavía no había certificado que su enfermedad fuera debida al contacto con el amianto los sindicatos insisten en que Metro tiene que hacer un reconocimiento médico a todo el personal que haya estado expuesto a este material Alfonso Blanco comisiones sobre el

Voz 18 15:59 siendo tanto el Metro de Madrid como la Comunidad de Madrid

Voz 19 16:01 el conocimiento de todos los trabajadores que hemos manipulado amianto en especialmente a los trabajadores que que están teniendo afecciones

Voz 1933 16:09 la Vicente es junto a Santos uno de los trabajadores a los que la empresa reconocido restos sis una enfermedad pulmonar causada por inhalación de polvo de amianto por la que sacaba desarrollando cáncer de pulmón Vicente ha estado La Ventana

Voz 20 16:22 pues es difícil no sabíamos que había pero para nada no tenemos ningún conocimiento por lo tanto de la empresa tampoco es común con nunca quinientos no dieron nunca

Voz 18 16:33 nada específico para pues estamos a consumo tenían

Voz 1933 16:37 el metro ha reconocido por ahora sólo cuatro casos de enfermedad profesional relacionada con amianto los sindicatos están convencidos de que va a haber

Voz 1667 16:45 a y como hemos contado Theresa hay dos ex trabajadores de Metro muertos a causa del amianto sus fallecimientos están siendo investigados por la Justicia madrileña

Voz 21 16:55 si la primera sesión del juicio se celebró hace unas semanas los trabajadores concentrándose a las puertas juzgaban en el caso de Julián Martín el primer trabajador de la compañía

Voz 1933 17:08 a la que se reconoció una enfermedad profesional por trabajar con amianto murió en octubre y sus compañeros y su familia esperan que si le conceda una indemnización irse eviten nuevos casos María Eugenia Martín en su viuda

Voz 22 17:19 nosotros al fallecer como herederas mi hija y yo hemos continuado la demanda y queremos que finalice con con justicia para él independientemente de las indemnizaciones queremos justicia

Voz 1933 17:32 Julián como tantos otros empleados de Metro trabajó durante años sin protección antes que el murió Antonio Morán también mecánico expuesto a este material

Voz 0564 17:41 me interesa que dice en Metro de Madrid están

Voz 1667 17:43 no es solución para que no haya más casos

Voz 1933 17:46 pero los sindicatos empezaron a denunciar y los casos comenzaron aparecen en los medios de comunicación metros se puso las pilas ahora manda circulares cuando se

Voz 13 17:54 contra nuevas piezas con este material tóxico

Voz 1933 17:56 ante un tiempo han sido incluso diarias tiene un plan para eliminar todo el amianto del suburbano hay trenes paralizados y hacer revisiones médicas a los trabajadores para verse hay más afectados Metro en cualquier caso siempre ha defendido su gestión Ángel Garrido ex presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 0177 18:12 bueno yo creo que afortunadamente este Gobierno lo hizo antes a esa crisis situación eh pues es trabajar con los sindicatos trabajar con con todas las personas que trabajaban en Metro este Gobierno ha hecho los deberes ha hecho lo que tenía que hacer y por supuesto tendrá que seguir el futuro porque esa es a largo plazo en las la eliminación total del ambiente

Voz 1933 18:30 en febrero terminó la comisión de investigación que se desarrolló en la Asamblea durante diez meses la conclusión fue que metros sabía desde los años noventa que había amianto que en dos mil tres hizo un estudio que lo confirmaba que piensa eso ni valoró el riesgo en informó a los trabajadores ni los protegió de hecho los puso en peligro el informe y también concluye que la empresa sólo empezó a actuar cuando se sintió preso nada por la opinión pública el dictamen de la Comisión ha sido elevado a la Fiscalía

Voz 1667 19:00 como los casos de los trabajadores de Metro de Madrid no son los únicos en Barcelona hay otra persona fallecida por cáncer aunque la empresa municipal de transportes de la ciudad condal no ha querido relacionar esa muerte con el amianto por trabajar en el suburbano Sergi López

Voz 1895 19:18 en Barcelona el comité de empresa anunció en febrero la muerte de un trabajador jubilado que había estado expuesto al amianto según decía el Comité a través de uno de sus miembros Óscar Sánchez la relación entre la muerte y el amianto estaba contrastada

Voz 0155 19:31 la jubilado del metro de Barcelona fallecido hacer

Voz 1071 19:34 meses al cual se realiza una biopsia de una larga enfermedad larga enfermedad tienes sale que tenía el tejido respiratorio

Voz 1895 19:42 el comité no quiso dar datos sobre este ex trabajador fallecido dijeron para mantener la privacidad posteriormente explicaron el caso de Rafael Rubio todavía en activo según el comité con dos informes médicos donde se les diagnostica as best aussies el propio afectado explicó los efectos de esta enfermedad

Voz 23 20:03 qué nota que parta para poder respirar bien

Voz 1895 20:07 la empresa municipal de transportes TMB asegura que las informaciones que ofrece el comité son irresponsables y desleales irresponsables porque denuncian hechos que a su juicio no están contrastados y además estas denuncias las hacen sin compartir sus informaciones con la empresa de manera dicen que no pueden verificar los hechos Metro

Voz 1667 20:27 Barcelona tampoco ha reconocido que exista entre sus empleados otros casos graves de de dolencias por esta exposición aunque sí asume que hay una veintena de afectados por problemas respiratorios Sergi los trabajadores han comenzado las movilizaciones para pedir responsabilidades sin que la Empresa Municipal de Transportes sea más beligerante para eliminar ese amianto que puede quedar en las instalaciones del metro

Voz 1895 20:50 los trabajadores hicieron huelga coincidiendo con el congreso de telefonía móvil a finales de febrero el pasado ocho de

Voz 2 20:57 el volvieron a la carga

Voz 24 21:05 hola muy bien

Voz 1895 21:10 el lunes veintinueve de abril está prevista una nueva huelga de cuatro horas por turno de hecho es más que previsible que se convoque nuevos paros durante el mes de mayo en plena campaña electoral municipal Transportes Metropolitanos de Barcelona hecho pruebas ya al ochenta por ciento de trabajadores que considera que han tenido contacto con el amianto en total ochocientas personas reconocen que hay veinticinco trabajadores con afectaciones en la pleura pero aseguran que en ningún caso se trata de patologías graves también reconocen que hay tres trabajadores de baja sea de determinar si las patologías que se les han detectado tienen que ver con el amianto a los ex trabajadores que tuvieron contacto con este producto la compañía les ha enviado una carta para que se hagan pruebas en la sanidad pública

Voz 1667 21:56 Paco Puche sin género técnico es experto en amianto muy buenas noches

Voz 25 22:00 buenas noches como es el aniquilamiento

Voz 1667 22:02 esto es profesor y por qué es tan peligroso para nosotros

Voz 25 22:07 bueno el ambiente es un mineral eh que se saca de la tierra por tanto sujeto a la minería es una roca formada por au por unos hilos muy finos muy duros y que practicamente eterna practicamente no quiere decir que no se pueda destruir y cambiada sino que el fuego no la no lo afronten no entonces en ese sentido pues el muy peligroso porque se fraccionada en fibra muy pequeñitas que no se destruyen que se pueden inhalar también ingerir en en este segundo caso menos comprobado pero al al respirarla se introducen en los pulmones en la zona cercana pleura y al cabo de treinta o cuarenta años de la exposición Ésta es una de las claves porque el problema ha surgido ahora es cuando digamos de alguna manera aparecen las graves enfermedad leve aparezcan por tanto tenemos esas dos factores la invisibilidad el hecho de durante todo el siglo XX ha estado en España importando amianto y fabricando productos con amianto materiales con amianto el hecho de que la enfermedades tardan mucho tiempo en las importante décimos los cánceres sobre todo si tardan mucho tiempo en manifestarse esas son los elementos con los cuales se juega ir bueno hace persone hacen que que el tema haya estado muy bien

Voz 1667 23:49 hasta ahora desde cuando se tienen indicios de la peligrosidad de este material

Voz 25 23:54 Paco este material de desde los años cincuenta ya hay estudios epidemiológicos y científicos serios en los que se demuestra por medio de profesores y médicos etcétera que hay una relación entre la exposición al amianto y este tipo de enfermedades que decimos que son alguna a ver muy graves cánceres de pulmón pleura sobretodo y otra menos graves pero también importante componer las esto sigo las placas pleura Lezo mucha otros también que surgen de ahí

Voz 1667 24:27 hace hace tiempo ya que que se claro pero aun así se siguió se siguió utilizando la construcción en toda España

Voz 25 24:35 dos detalles dos detalles en mil novecientos setenta y siete la Organización Mundial de la Salud y ese es un poco digamos el punto en donde del amianto ya es inequívocamente muy peligroso dice que el amianto es un cancerígeno de tipo uno del grupo I que dicen ellos que se inequívocamente cancerígeno y en segundo lugar que no ha ido sin ninguna segura esto qué significa significa dos cosas una que es el amianto efectivamente cuanto una persona se pone más a él más por probabilidades tiene de sufrir una enfermedad de casos de los trabajadores es el caso de la fama de la familia de los trabajador

Voz 1667 25:19 Nuestra seguir no decía que a pesar de estos indicios ya de los años cincuenta creo que me ha dicho se siguió utilizando este material para diferentes proyectos de construcción en toda España

Voz 25 25:32 de hecho los años sesenta noventa son los de máxima exposición al amianto es decir son los años que les importa más amianto aymara fábricas que producen fibrocemento por ejemplo el caso de Uralita y casi el ochenta por ciento de todo el material con amianto que se introducen en España es en los años que ya se sabe que es peligroso pero lo saben principalmente los técnicos la situación en parte las empresas explica esto

Voz 1667 26:03 estamos estamos hablando de del caso de Metro de Madrid y de Barcelona pelotón qué más podemos encontrar este material en las ciudades para que más se utilizó

Voz 25 26:13 bueno un un un detalle en el metro de Madrid la gente que empieza morir oro se llevaba treinta años expuesta como se ve

Voz 18 26:19 las publicaciones que no

Voz 25 26:22 este material estaba en todas partes hasta en tres mil productos es decir está en en los depósitos de agua está en las tuberías de agua potable está en los en los trenes también en los coche está en la casa en suelos en pinturas en los que ha aparecido en el metro en en sistemas de aislamiento en barcos yo qué sé hasta tres mil productos se calculan en en construcción especialmente no lo los tejados de fibrocemento famosos no la chapa de uralita que

Voz 18 26:56 decimos

Voz 25 26:57 por tanto esto es posible aparte de por los factores de que es invisible y que tarda mucho porque había un auténtico Moll oligopolio mundial es un grupo muy pequeño de empresas que han dominado todo el sector este es un caso conocido y documentado plenamente

Voz 1667 27:14 más se utilizó fuera de España entonces Paco

Voz 25 27:17 dónde nace utilizo fue en Europa Estados Unidos y luego hora ha pasado el asunto a Brasil a México y luego a los países del sudeste asiático es que donde más útil es decir ha habido un trasvase de Europa Pays de los países digamos a los países en desarrollo es complicado retirarlo es caro es cada día hay que hacerlo bien pero se puede hacer bien ahí una legislación en España en Europa suficientes me es muy mejorable pero suficiente para retirar el reglamento es un problema es el único problema la retirada es que es muy caro para los particulares y además que tiene que ser está vinculado a un plan de retirada y depósito seguro el el el particular no puede más que encajara una empresa muy especializada entonces lo haga cobra caro porque tiene que hacer no solamente la retirada sino lo tiene que conducir llevara un vertedero controlado en última instancia el estado de día inerte quitarlo porque como ya he dicho al principio es eterno entonces ese es el problema y por tanto está vinculado principalmente a que no estemos como estamos ahora no ha avanzado mucho en una especie de Reino de ahora este Ayuntamiento lo quita ahora estos colegios mayores aquellos hospitales está también L'Hospitalet hoy mismo es todo en un hospital y hecho unas fotos o de amianto dentro del hospital osea que

Voz 1667 28:45 siguen viendo no se siguen viendo claro por lo que nos decía por por el coste de retirarlo no sé si es mucho o poco o nada realista afrontar la renovación de en fin todas las construcciones instalaciones donde se ha utilizado ese material retirarlo esos esos vuelos

Voz 25 29:01 no hay más remedio no hay más remedio dice va a hacer claro pero II

Voz 1667 29:05 hacer se pueda hacer patio puede ser tú

Voz 25 29:07 el dinero con un Plan nacional hay que hacer un plan nacional no esto no se puede hacer como los reinos de esas es puedes hacer algo se puede avanzar algo pero esto tiene que haber un Plan E que primeros diga donde hay amianto un inventario yo juegas a un proyecto de años y eso doce años las las fechas que se manejan para la retirada total en Europa porque está prohibido esto no lo he dicho a favor aquí ya desde hace dieciocho años no se puede importar a mi santo ni hacer nada con amianto pero nos queda el amianto instalado del siglo veinte con millones y medio de toneladas que se importaron presionado un poco más

Voz 1667 29:45 Europa Europa está ayudando en esto

Voz 25 29:48 el grupo está dispuesta a ayudar algo eh lo que pasa que lo tiene muy callado pero hubo una interpelación no hacen mucho al concejo ir a la comisión mejor dicho y la comisión dijo que sí que con los fondos estructurales y debería si había planes de ayuda bueno que esto es un problema de planificación en Andalucía por ejemplo la Junta Junta pasaban en este caso por las previsiones presupuestos pero necesita presiones sociales Nozal pues tiene un plan de retirada de todos los colegios de Andalucía público es público de Andalucía para el dos mil veintidós ha librado presupuesto hecho no intentar y lo está haciendo quiero decir que es una es una cosa disparatada no colaboró

Voz 26 30:34 no todos los sectores efectivo los partidos

Voz 25 30:37 madre

Voz 1493 30:38 las propia empresa eh

Voz 25 30:41 es posible hacerlo con tiempo claro es inevitable hacerlo porque la presión social va a ser muy alta tener en cuenta que cuando la gente me pregunta bueno yo que bebo agua octubre de fibrocemento que hago digo pues dejó presionar para que las quiten no nos queda otro remedio

Voz 1667 30:58 Paco Paco lo lo tenemos que dejar aquí Paco Puche ingeniero técnico experto en amianto a partir de este caso nuevo caso en el metro de Madrid que sigue bajo investigación hemos querido recordar este problema invisible en muchas ciudades que es el problema del amianto Paco muchas gracias

Voz 1493 31:16 de nada pues otro volvemos a

Voz 1667 31:19 a Portugal porque tenemos novedades sobre ese accidente de un autobús turístico en la isla de Madeira del que les hablábamos a las nueve de la noche aumenta aumenta además considerablemente el número de víctimas mortales Aitor Hernández hola de nuevo

Voz 5 31:33 buenas noches si efectivamente al menos veintiocho personas han muerto al desplomarse un autobús turístico por un barranco en la isla de Madeira el accidente ha tenido lugar en torno a las seis y media de la tarde hora local en una carretera secundaria cerca de la aldea de son la vía es conocida Porter curvas apretadas y según los testigos presenciales conductor perdió el control del autobús que salió de la carretera y cayó al vacío eventualmente impactando contra una casa situada al fondo del barranco Las autoridades insulares hablando un escenario dantesco hoy el alcalde del ayuntamiento de la vía de Santa Cruz la más cercana al accidente confirma la cifra de víctimas mortales e indica que la mayoría son turistas Alemany hay una veintena de heridos graves que han sido evacuados al hospital de Funchal por lo que no se descarta que la asista suba en las próximas horas

Voz 1667 32:21 muy bien Aitor pues seguiremos atentos muchas gracias hasta ahora

Voz 2 32:42 vino de vino

Voz 1667 32:47 ya está aquí y tres buenas noches Pablo debate anoche a seis en Televisión Española como mes todos tensos has elegido uno de ellos para la cada vez

Voz 0564 32:56 sea elegido una palabra que salió en uno de esos momentos que es el si quién más quién menos ya lo ha escuchado pero vamos a volver a oír las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo la candidata del Partido Popular a las elecciones generales por Barcelona ella está hablando del programa del Partido Socialista Un punto de su programa electoral que me pareció fascinante el consentimiento afirmativo dice su programa garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un si es no

Voz 26 33:23 de verdad van a garantizar esa señora finalmente no es su silencio un silencio es no es dónde está con el consciente de que es un silencio es uno usted dice un silencio es uno y no duda de verdad diciendo ustedes Zisis si hasta el final contestar en el siguiente turno aunque comprendo que se ha esto en fin extraño no estamos no muera venció escucharemos entre hombres y mujeres

Voz 0564 33:51 bueno pues este era el momento exactamente en el momento de todo el debate todo lo que no sea un si es un no o un silencio su no o dicen ustedes y sí sí hasta el final bueno pues esta misma tarde Pedro Sánchez respondía

Voz 1722 34:04 el Partido Socialista es fundamental modificar el Código Penal para tipificar de manera mucho más eficaz los delitos por agresión sexual si el consentimiento es algo fundamental para definir si hay o no agresión sexual no es siempre no pese a lo que diga la derecha insinuó hay un sí

Voz 1667 34:23 es siempre uno es Sara hablemos de las referencias al programa electoral del Partido Socialista que dice exactamente sobre este asunto el programa social

Voz 0564 34:30 pues mira hay un apartado en el que habla de la revisión de la regulación de los delitos sexuales y ahí es donde dice que la violencia de género no se ciñe al ámbito de la pareja que hay que acabar con todos los tipos de violencia contra las mujeres y de forma preeminente con las relacionadas con la libertad sexual y suma para ello modificar hemos la tipificación de los delitos eh cuáles para darle la ausencia del consentimiento su adecuado tratamiento finalmente ya esto es a lo que se refería a Cayetana aunque no textualmente dice garantizaremos impulsando una reforma del Código Penal que si una mujer no dice que si todo lo demás es no con ello la falta de consentimiento de la víctima será clave en los delitos sexuales

Voz 1667 35:12 pues vamos a explicar qué es un sí que es un consentimiento en la cara B no

Voz 0564 35:17 pues sí es lo primero rápidamente vamos a diferenciar cuatro síes diferentes empezamos por el que es imposible confundir con el resto que es la nota la séptima nota de la escala musical dormir Passola así pues es es si en la anotación alfabética éste si se representa con un AVE y esto que vamos a escuchar es el Nocturno en si bemol menor de Chopin

Voz 28 35:38 o no

Voz 29 35:45 a la una íbamos con el resto de los si es que por cierto es

Voz 0564 35:54 así como se hace el plural de la palabra vale si es si es él que es pronombre personal que llevaría tilde sería el de lo quiso todo para sí mismo vale la conjunción circunstancial sería el si te gusta te lo doy que si no lleva tilde y la tercera que es la que nos importa es el adverbio que indica afirmación sentimiento es consentimiento aprobación o permiso te pongo un ejemplo si te gusta Vetusta Morla si es donde yo sí pelos traigo ese si es con tilde del que vamos a hablar lo que no es ni si no es tal vez

Voz 30 36:32 un ambiente

Voz 1667 36:54 el repaso la gramática que nos has dado ahora mismo hay muchas otras formas de decir sí mucho sino muchísimo

Voz 0564 37:01 sinónimos vale de acuerdo bien me parece bien Trato hecho ok claro como no por supuesto ha perfecto estupendo correcto sin duda bonos y lo decimos en inglés pues Yes Éste es el Yes deben Iker

Voz 7 37:14 ya ya sé

Voz 30 37:20 eh

Voz 7 37:25 la

Voz 1667 37:28 vamos a saludar a Luisa Posada es profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del consejo del Instituto de Investigaciones Feministas en esa universidad muy buenas noches Luisa

Voz 18 37:39 hola buenas noches

Voz 1667 37:41 sobre el debate en la campaña te pregunto de nuevo qué significa no es no

Voz 18 37:48 pues vamos a ver yo creo que no es no es otra forma de decir que sólo sí sí que el no es no es una misma que se extendió después de la sentencia polémica de la manada eh porque esta sentencia que éxito en el dos mil dieciocho en abril de dos mil dieciocho pues fue una periodista de en la que se llamaba Monica Rincón la que presentó una editorial Lengua CNN Chile titulado no es no IANS editorial en ese editorial está periodista chilena Monica Rincón criticaba la decía que no era abusos sexuales y lo que era viola bueno pues es el no es no de de la chilena de aquí de esta chilena cerealista todas las redes sociales Ia pasteles convierte en el lema de las movilizaciones estalinistas contra la central

Voz 1667 38:42 claro ese ese convierten un movimiento no Luisa

Voz 18 38:44 en un movimiento completamente sí de hecho también una campaña no les no fue una campaña en los ayuntamientos de España contra la violencia machista que retomó SL mal no es no para hacer esta campaña por todos los ayuntamientos de España al ser que problemas una campaña pero que tiene sus puntos eh originario en este editorial chileno de hacen en el chile sal

Voz 1667 39:08 ese me ocurre también la campaña de Pedro Sánchez contra

Voz 31 39:11 la la investidura de Mariano Rajoy tiene también tiene ecos de yo te decía más el sentido del movimiento

Voz 0564 39:21 ah sí desde luego más cosas de las que hablaba ayer Cayetana por ejemplo Luisa era un silencio es un no como tenemos hasta que entender este tipo de preguntas

Voz 18 39:32 punto no pero sí bueno claro claro claro lo que pasa es que la candidata del Partido Popular Cayetana engorde de Toledo lo que estaba ahora criticar no era la idea que ha planteado el PSOE no de reformar el Código plena como sabéis para rato claro los delitos sexuales y de manera que sólo se puede hablar de consentimiento cuando hay consentimiento afirmativo es decir cuando una mujer explicita sin es decir que si es sin ir todo lo demás como lo ella misma lo leyó la cantidad de espacio popular ni lo yo todo lo demás que no es si es no yo creo que aquí la candidata del Partido Popular se metió en un jardín pero bueno ella en definitiva no que estaba que estaba rechazando es que pueda haber que pueda haber una reforma del Código Penal estaba rechazando explícitamente que sólo hay con sentimientos Juan de sentimental afirmativo cuando así lo recordáis incluso a preguntar si cuando hay silencio

Voz 0564 40:35 sí sí

Voz 18 40:36 entonces al decir eso lo que estaba sugiriendo lo que estamos diciendo es que si hay silencio por parte de la mujer por parte del Gran Imán y el silencio se puede ver a muchos motivos entre otras cosas simplemente al terror no pero oye lo que está diciendo es que si hay silencio es que se consienten y claro eso lleva a interpretar las leyes de una manera pues como ha pasado en el caso de la manada no que es una manera de interpretar la que escandalizó a toda la opinión pública y que ha supuesto un rechazo colectivo mucho pero sí lo masivo

Voz 1667 41:11 con esa reforma del Código Penal obviamente Luisa cambiaría la sentencia de la manada claro

Voz 18 41:16 cambiaría completamente porque la sentencia dada Manara puede tipificada como abuso sexual en el que se entiende que yo le vencía al intimidación si no que se el ministro entendí yo es que había habido no abuso sexual que es un artículo del código penal sino agresión sexual o violación que en ese caso de violencia intimidación no hay consentimiento es Hanún no hay consentimiento desde luego no hay consentimiento afirmativo con lo cual no se puede decir que hay consenso

Voz 1667 41:46 bueno es una reforma que incluso se ha debatido en una comisión de expertos justo después de la sentencia no esa no es una ocurrencia del Partido Socialista no es una ocurrencia tampoco de de de ningún partido esto lo habrán visto los expertos la necesidad de reformar el Código Penal para tipificar bien estos delitos sexuales es así

Voz 18 42:05 efectivamente para que que dirige Carlos bien y para poder hacer que en ese sentido la falta de consentimiento afirmativo de la víctima se convierta en la clave para poder juzgar esos delitos sexuales no y evitar así casos como el de la manada en estos casos no

Voz 1667 42:24 sí dime algo para terminar ya que nos tenemos que ir pero por qué cuesta tanto entender lo que significa

Voz 18 42:30 bueno yo te diría a lo voy a intentar sintetizar yo creo que cuesta tanto de entender que una mujer cuando dice no es no sexualmente porque estamos en un contexto de la cultura de la violación por decirlo así que es una cultura que relativiza minimiza incluso naturalista el delito de violación porque bueno pues no es así tengo más tiempo para aclararlo o

Voz 1667 42:53 Medio minutito seis sí bueno porque

Voz 18 42:55 porque hay una jurista norteamericana Catherine Mc Kinnon que por ejemplo dice

Voz 32 43:01 aquí me que

Voz 18 43:03 la acción de poder entre los sexos en una relación de desigualdad entre los sexos es decir una sociedad todavía patriarcal ella dice que poder ser violada es una posición que no es biológica sino social es lo que definan más mujer es decir estaríamos en una cultura de la violación en una cultura que entiende la vida como algo natural e incluso deseado por las mujeres no llega incluso a cambio de un imaginario compuesto de fantasías como que cuando una mujer dice no a la actividad sexual en realidad hasta diciendo que si no la famosa cuando una mujer dice no está diciendo si yo quiero creo que se imaginarios a Cultura de violaciones la que transmitió la candidata del yo

Voz 1667 43:41 yo voy a recomendar a los oyentes que sí pueden además ahora comienzan gira vayan a ver jauría que ahora mismo se está representando se está representando hasta el día veintiuno en el Teatro Kamikaze pero luego

Voz 18 43:52 también desde Madrid luego

Voz 1667 43:54 irá está inspirado precisamente en la transcripción de las declaraciones del juicio en la manada seguramente que después de ver ese montaje la gente va a entender muy bien eso que que no sacabas de explicar Luisa esa cultura de la de la violación Luisa muchísimas gracias de verdad

Voz 1493 44:08 mañas muchísimas gracias a vosotros gracias

Voz 7 44:27 escuchamos es una recomendar

Voz 0564 44:29 la música también estoy Luis está cuyo en directo es un concierto de dos mil tres pero el tema es de mil novecientos ochenta y seis y habla de de él si no de si es verdad que contento estoy de estar contigo la verdad es que se siente no cuando le estás escuchando la canción

Voz 1667 44:43 en destaca canción destacan Sarah hacías antes una lista de sinónimos sí

Voz 0564 44:47 sí yo ahora lo que vamos a hacer es sinónimos pero de eso sea lo mismo pero en inglés gracias a la música haremos el repaso con la música la primera será el

Voz 1933 44:56 el raid o sea el que sí que me parece

Voz 0564 44:58 quién es el de los free

Voz 13 45:16 vamos con la segunda más formas de decir sí

Voz 0564 45:18 en inglés pues of y a definir o haya Green no hay to Thalía Grid

Voz 34 45:30 podías haber ayudado un poco

Voz 0564 45:37 pese a no sé si reconoces la voz él es John Anderson el cantante de la banda así que mira qué curioso no la banda se llama Yes ellos dicen que si todo va junto traigo una forma más de decir que sí que es el Why Not el preguntarse porqué no son Manhattan Transfer

Voz 35 46:01 sí

Voz 0564 46:09 el que no que es una invitación no déjame conocerte yo te voy a gustar y tú me vas a gustar es un tema que se lleva además un Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Il habrá que no me extraña

Voz 1667 46:18 que si es de que si es del cine nuestra es

Voz 0564 46:20 he traído tres ejemplos que son si es al amor sin decir si vale aviso que algunos de ellos son finales que son spoiler pero vaya son canciones hoy perdón películas de toda la vida que la gente ha tenido que ver así que bueno por ejemplo Cuando Harry encontró a Sally

Voz 36 46:35 es un gran equipo cuando tardas una hora para pedir un bocadillo adoro la arruga que siente por más y cuando te mira como si estuviera no te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume y quiero que seas tú la última persona

Voz 0564 46:48 sólo Rayan que son Harry israelíes una película del año ochenta y nueve una historia de amor pero también de amistad se hacen esa pregunta no sobres y dos amigos pueden ser siempre sólo a amigos el segundo sí al amor el lado oscuro del corazón

Voz 37 47:04 poco con una mujer que tenga las nalgas a setenta y ocho centímetros del suelo ya no me es posible cuando se ve mita

Voz 0564 47:12 si quieren es una película argentina de Eliseo Subiela El protagonista es Dario Grandinetti que está súper joven porque la pelis del noventa y dos es todo poesía incluye poemas de Benedetti de Benedetti no sólo sus poemas hay un momento en el que también aparece Benedetti mi tercera película Yerma guay histórico no al tú me completas pidió bueno e con Tom Cruise Irene el vuela y me estoy dando cuenta de una cosa digamos entre el patio y yo no hemos hablado de ningún sitio

Voz 1667 47:49 sí francés tengo dos tengo dos I

Voz 0564 47:51 bueno no es francés del todo es medio francés medio español son Barry Brava ese acento me parece total dice la letra de este tema algo que es normal sobretodo si escuchas luego a Sasha diste del decir el huy huy

Voz 38 48:11 deuda

Voz 7 48:18 la literatura

Voz 0564 48:19 es imprescindible que yo había pensado en cuanto nos has dicho que ibas a hablar claro el sí de las niñas Leandro Fernández de Moratín una obra de teatro que se estrenó en mil ochocientos seis

Voz 13 48:30 Nos vamos pues ya que yo creo que estamos un poco cansados ya de tanto si es no sé

Voz 0564 48:38 todo el día con el primero vamos con uno o con el ya no quiero tu querer de José El Francés para acabar Nikon y con un con un quizás además con acento no es exactamente como el de Cayetana porque es el DNI en Coll pero vamos con ese quizás mañana festivo pero tenemos claro que sí por supuesto de los para ver por aquí claro por supuesto hasta mañana hasta mañana

Voz 40 49:20 Isaías

Voz 7 49:26 Verdi

Voz 41 49:28 tu fe

Voz 38 49:37 eh

Voz 3 49:38 a Hora veinticinco

Voz 42 49:45 sigue abordarlo ingresando en Cadena Ser punto com y en las redes sociales y ver la Roma Hora veinticinco quien Facebook hora25

Voz 43 49:58 usted como eres hoy una mujer pasional vivir la vida he gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomo de aquí queda ya a lo mejor tengo mucha confianza en mí misma final sol maravilloso estupendo el oyente de la cadena

Voz 7 50:14 venga magnífica para que sepa Lord

Voz 1667 50:17 la verdad bueno tampoco se pase

Voz 44 50:22 hola qué tal yo me llamo María Luisa Fernanda es Fernando los se llama él nos encanta no sin que antes la Cadena Ser la Cadena SER gusta muchísimo la Cadena SER todo está el Carrusel deportivo si estoy escuchar todos los días todo lo deportivo me encanta lo que no presenta reparta muy bien Luis González Raga que hablando que además canta abrasados Carrusel Deportivo un equipo compenetrado ritmos

Voz 45 51:05 no quisimos nosotros somos explorador ahora lema Maya eres un explorador Council

Voz 46 51:12 como nos presentamos ante los oyentes que nos vamos a poner el casco de legionario las armaduras PIL UME mano como decía Astérix de hacer historia y funciona al vete a todos los oyentes San Beatie macho vaya es como si formara parte de la historia SER Historia no es un programa de Historia es un viaje a la historia

Voz 47 51:32 dirección y que sus creo que en estos meses de Cronovisor no me había extraído nunca a un lugar tan exótico como es setenta paradisiaco es que cuesta de enero gerente de presupuesto

Voz 46 51:43 pero hemos tenido la casa por la ventana SER Historia con Nacho Ares madrugada del sábado al domingo y siempre que quieras en Ser Historia punto es Cadena SER

Voz 7 51:55 ser que no se escucha enteros

Voz 48 51:58 que nuestra dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor nos sintonizan se escuchan en nuestra web o en la toma el control de lo que quieras cuando tú quieras descarta nuestra aplicación

Voz 1933 52:20 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 0564 52:23 el Faro un espacio para compartirlo

Voz 49 52:25 sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 13 52:35 el Faro con Mara Torres síguenos también en redes nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER Diez

Voz 11 52:51 les diez estos diez terraza diez noviembre mía esto es un jardín perfectos y el tuyo paradoja timbas perfecto cuenta con esté ahora con las mejores ofertas en cutre tienda especialista en style punto es

Voz 7 53:05 compromiso bueno bueno pluralidad bueno

Voz 13 53:12 en La Ser avanza hasta ahora novedades sobre la ópera

Voz 7 53:16 descubre lo bueno de despertar informados cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido siguen los también en Cadena Ser punto com

Voz 3 53:26 hora veinticinco

Voz 13 53:43 Javier Torres buenas noches buenas noches iluminados un poquito antes de hablar de la campaña no hombre no no no no yo porque es el que aporta aire fresco con estas cosas que nos traes antes de bueno esto de aire fresco no lo es pero bueno si no lo eso sí lo es mira esto es lo que da sonando es la urgencias en nombre de un vale muy poco

Voz 0155 54:03 dar en Rusia se estrenó en mil ochocientos treinta y nueve fue bailado por Nureyev por eso lo tregua a colación hoy no porque a principios de del el mes que viene se estrena el bailarín que es una película que dirige Ramón

Voz 13 54:17 tienes los fines fans Fenoll fans no

Voz 0155 54:21 se basado en la vida y sobre todo en la huida de Rusia de Nureyev que por cierto Lucrecia está basada en Fuenteovejuna de Lope de Vega por cierto que me he dedicado a ello en Youtube se puede ver bailar es un extracto de este de este ballet a Nureyev en mil novecientos cincuenta

Voz 13 54:42 nueve haciendo de frondoso no muy bien

Voz 1667 54:48 cuando se estrene la película decías el mes que viene