Hora 25 (17/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

a ver si al final tanto enredo nos deja sin debate electoral sería escandaloso que eso ocurriera pero es un riesgo real por una mezcla de intereses partidistas empresariales de lucha por la audiencia por una ley obsoleta que está condicionando la celebración de estos debates porque la situación a esta hora es la siguiente hay dos propuestas de debate a cuatro sobre la mesa el de Atresmedia que acata el veto a Vox pero mantiene su cita del martes debate de Televisión Española que deja a los candidatos que negocien la fecha para debatir en la tele pública aquí hay entra el problema de la agenda de los candidatos porque Pedro Sánchez asegura que sólo está disponible el día veintitrés en Televisión Española pero sus adversarios mantienen su compromiso con Atresmedia para debatir ese mismo día y proponen como solución celebrar dos debates dos o los que hagan falta y con cara a cara incluido tal y como insiste Pablo Casado un enredo las decía que pueda acabar con Pedro Sánchez en una tele y con el resto de los candidatos en otra cosa es probable pero es lo que está encima de la mesa hasta ahora la posibilidad de celebrar dos debates uno o ninguno ya veremos cómo sale sobretodo el candidato socialista de este inesperado jardín en el que el PSOE buscaba reeditar la foto de Colón y se ha encontrado con su primer contratiempo serio de campaña Pablo Morán no es que quede mucho tiempo para encontrar una solución hoy vamos a comentar estos y otros temas de actualidad el día con Berna González Harbour buenas noches a ver si te abren Mikel Bernaola te pueden escuchar los oyentes no pues no es posible no se vamos a revisar ese micro Eduardo Madina vamos a probar con él Eduardo buenas noches así tan alto y claro perfecto Ignasi hola Ignasi Guardans hola hola alto y claro bueno Berna no uno dos uno dos quién recibimos bueno y Pedro Blanco que está en la mesa de producción pendiente de la última hora que pueda surgir desde aquí hasta las once y media de esta noche aunque para la mayoría de ustedes no hay más noticias que las vacaciones de Semana Santa que muchos han comenzado o están a punto de comenzar en las próximas horas no sé si nuestra voz del tiempo que es Luismi Pérez tiene las mejores noticias para ustedes Luismi buenas noches

Voz 0760 02:26 buenas noches Pablo porque ha empezado ya cambiar el tiempo

Voz 1667 02:28 no vuelven las lluvias sí de hecho ya están

Voz 0760 02:31 llegando lluvias a más o menos la mitad del país por ejemplo en Sevilla ya empiezan a caer las primeras gotas en Madrid poco le falta ya para que lo haga en algunas zonas de la comedia sí que llueve en Galicia ayude con ganas en Extremadura en muchos puntos de Castilla y León podemos decir Pablo que esta próxima noche y Madrugá

Voz 1667 02:49 la lluvia se va a animar

Voz 0760 02:51 Mar se va ir extendiendo en muchas zonas sobre todo del oeste y del centro del país van a llegar hasta el Cantábrico aunque bien es cierto que la costa vasca esa lluvia va a ser menos importante más destacable en Cantabria yen

Voz 4 03:01 Asturias Poco a poco las nubes alabar

Voz 0760 03:04 abarcarán el resto del país pero al Mediterráneo de momento esas lluvias no va a llegar esta noche ni a Canarias

Voz 1667 03:10 esto para las próximas horas Nos dices Luismi pero dará tregua la lluvia en Semana Santa

Voz 0760 03:15 pues en función de la comunidad en función del día quizá sí a grandes rasgos podemos decir Pablo que gran parte de la Semana Santa por lo menos hasta el domingo desde el Ebro hacia el norte por tanto gran parte de Navarra del norte de Aragón gran parte de Cataluña no van a tener lluvia tampoco en Baleares el sábado y el domingo en Baleares sí que es animará la lluvia en Canarias también

Voz 4 03:37 vamos a quedar al margen de esa lluvia más destacable

Voz 0760 03:40 pero atención porque las previsiones nos dan que justo el Viernes Santo en el centro peninsular

Voz 1667 06:45 bueno ténganlo en cuenta es iban a viajar a Portugal lo que vamos a hacer nosotros es partir también al encuentro de las caravanas electorales

Voz 1667 07:02 sexto día de campaña y es increíble pero no podemos contarles con certeza dónde se va a celebrar el debate entre los candidatos aussie habrá más de uno Ozzy no habrá ninguno porque sigue habiendo dos opciones sobre la mesa y los partidos no se ponen de acuerdo Nieves Goicoechea buenas noches

Voz 4 07:18 buenas noches Pablo está la opción de Televisión Española

Voz 1667 07:21 a la que se ha apuntado esta mañana Pedro Sánchez después de saber que no puede debatir con Vox en Atresmedia está también la opción de Atresmedia que no tira la toalla y mantiene su debate a pesar de todo

Voz 1468 07:32 pues sí Pedro Sánchez contra todos el presidente sólo admite un debate en la televisión pública el día veintitrés con Pablo Casado Pablo Iglesias y Albert Rivera los socialistas creen que dos debates son excesivos sí defienden la opción de la pública porque fue la primera que ofreció ese formato A cuatro que hay que recordar fue rechazado en principio por Sánchez ahora como hay dos opciones en la mesa Televisión Española ofrece el día veintidós pero está abierta otra fecha si la acuerdan los partidos y Atresmedia que mantiene su pulso para que sea el veintitrés y asegura que tiene ya la confirmación de tres candidatos Casado Iglesias y Rivera además amenaza además con celebrar el debate y dejar el atril vacío si Sánchez rechaza su oferta la cadena privada no admitirán sustituto porque es un debate con los candidatos a la presidencia del Gobierno Nos dicen casado y Rivera tampoco debatirán con ningún dirigente alternativo a Sánchez

Voz 4 08:24 no hemos planteado ahora al círculo de

Voz 1468 08:26 ante el riesgo de no presentarse al debate de Atresmedia hay dejar el atril vacío es un debate perdido de antemano para Sánchez hemos preguntado y la respuesta que acaban de darnos es que hay que mantener la calma que no siempre damos en muchos temas que al final habrá una solución dicen fuentes próximas a Sánchez lo cierto es que el candidato socialista no tiene ningún acto el domingo veintiuno el lunes podría tener un mitin en Valladolid pero no está cerrado Pablo en martes tampoco tiene ningún acto programa

Voz 1667 08:54 hombre enredar Nos enredar nos nosotros o en este tema en fin bueno la portavoz Isabel Celaá explicaba hoy tras el Consejo de Ministros el cambio de criterio de Pedro Sánchez que ahora el sí tras el veto a Vox en Atresmedia optaba por Televisión Española

Voz 7 09:09 igualdad de condiciones el Gobierno siempre siempre optará por la televisión pública por la televisión pública que es de todos y es abierta a todos y que tiene sus normas pero ciertamente lo que estaba buscando ser una campaña electoral portal arte de quién tiene que decidir lo que es el Comité Electoral era la incorporación la suma de ese otro factor determinante determinante e encuestas determinante a su medida

Voz 3 09:40 la visibilidad de la contienda que estamos enfrentando para la raza esa es la razón que explicaba la

Voz 1667 09:47 portavoz del gobierno del Partido Popular dicen directamente que es lamentable ver a Sánchez dicen como si fuera un emperador con el pulgar para arriba o por el pulgar para abajo aceptando o no los debates que proponen las cadenas dicen que ni Rajoy ni Aznar aguantaría eso aunque no recuerdan que fue José María Aznar el primer presidente del Gobierno que no aceptó un debate entre los candidatos tanto Pablo Casado como Albert Rivera dicen estar preparados dispuestos para debatir cuándo dónde y con quién quiere al presidente el líder del PP ha insistido a lo largo de todo el día de hoy en el cara a cara incluso ha dicho que iba a personas mira a Pedro Sánchez hoy en Palma de Mallorca donde han coincidido los dos para convencerle de ese cara a cara he tenido que venir a Palma

Voz 8 10:31 coincidiendo con Pedro Sánchez a ver si quiere debatir conmigo un cara a cara aunque sea aquí en Palma Leo Messi

Voz 9 10:42 no hay manera abrirse aquí en Palma lo logro

Voz 1667 10:46 bueno abro tertulia Berna voy a empezar contigo que te tengo aquí al lado el debate de los debates a falta de acuerdo primero entre las cadenas pero sobre todo ahora entre los candidatos yo lo decía la portada ahora mismo corremos el riesgo yo creo que que nos quedemos sin debate cosa improbable pero en fin eso que hay encima de la mesa

Voz 10 11:04 sí

Voz 0283 11:07 ahora ahora sí y antes no

Voz 1913 11:10 si dices el debate de los debates por qué

Voz 0283 11:12 verdad el debate sobre si vamos a debatir o no serlo

Voz 4 11:15 lo ha sustituido en los debates de propuestas

Voz 0283 11:18 pero no sólo eso sino que además de debate de los debates el debate de los riesgos ahora mismo Pedro Sánchez tiene que optar entre dos riesgos diferentes uno hacer un segundo debate que pueda estropear lo que le ha salido bien en el primero y eso da una imagen bastante pobre de del presidente francamente en una campaña tan importante como esta y un segundo riesgo que es lo que apuntaba Nieves lo de la silla vacía sería realmente muy lamentable que que hubiera una silla vacía frente a los otros tres candidatos a los que sí puede invitar a Antena tres estoy recordando que hubo un debate en donde Soraya Sáez de Santamaría no me acuerdo supongo que fueron las últimas elecciones ya no no recuerdo porque Rajoy no no quiso ahí hay precedentes de es que alguien sustituya al líder pero en todo caso la imagen es muy pobre cualquiera de los dos riesgos son pobres porque reflejan una lentitud de reflejos de Pedro Sánchez que ha ido añadiendo error sobre error y sigue añadiendo en este debate tan absurdo en el que se ha atascado que es el de el de los debates

Voz 1667 12:25 ese debate al que hacía referencia si no me equivoco sino me esquivo Jan ahora la lo que tengo delante fue el siete de diciembre de dos mil quince y fue en en las elecciones de dos mil quince gordo cómo lo ves tú bueno vamos a ver yo creo que esto los da dos

Voz 10 12:40 entonces no el primero esto les da la medida de la campaña la campaña es anormal como pocas carente de identidad como

Voz 3 12:48 como propia como he tenido ocho horas

Voz 10 12:51 las mejores lo peor es que hayamos podido recordar que recordemos todos que nos hace debatir sobre elementos que este debate sobre si va a haber un debate ya nos daba como reflejo lo que esta campaña está siendo no en segundo lugar alguien tomó la decisión de beneficiaron grupo mediático vino otro porque no se entiende bien que el debate que se tiene que organizar entre los candidatos a la presidencia de opinión entre todos los que tienen en función de la Junta Electoral Criteria de participación de poder concurrir a un debate como éste se tienen que hacer desde el principio desde el saque de juego en la televisión y la radio pública y quién dude de esto pues puede dar todo lo que quiera pero sé que evoca porque sino como hay muchos grupos mediáticos hay que hacer uno en cada uno de los grupos hay que esquinazo a la televisión pública por tanto creo que que ha habido un error de planteamiento de origen nadie explica por qué no fue en la televisión pública española la primera opción para todos y cuando digo para todos dijo para todos modos que estemos debatiendo sobre si iba a debatirse babero no una silla vacía así babero los da la medida de una campaña que en parte se vio en el debate de anoche no hubo buenas intervenciones unas mejores que otras pero cuesta la mucho escarbar y encontrar una entidad de proyecto político por parte de uno u otro partido en estos días electorales Gea entiendo que en fin tienen mucho ruido alrededor

Voz 11 14:12 por mucho entorno

Voz 10 14:15 de de aplauso de grito de fin son poco dadas a las reflexiones no estoy pidiendo eso lo estoy tratando de distinguir a algo más de lo que ya estamos viendo lo primero la frontera entre Vox y el PP está completamente difuminada anoche lo vimos en el debate que se vio en televisión y en segundo lugar falta entidad un proyecto político por parte de

Voz 0283 14:34 un partido que se distinga claramente dentro

Voz 10 14:37 el ruido y la furia de una campaña como ésta no han dicho esto no sé si va a haber debate me interesa más lo que digan dentro de él que de hecho mismo la celebración

Voz 1667 14:46 Ignasi ahora ahora te doy te hoy la palabra pero quiero escuchar dos reacciones más dos de los directamente implicados en en este debate que también han hablado hoy por este este lío está indefinición de debate de los candidatos para empezar Pablo Iglesias esta misma noche esta misma tarde noche en su acto de campaña se comprometía a acudir a uno dos a los que se a todos los debates

Voz 12 15:08 Yago al resto de partidos una propuesta la televisión pública ha propuesto un debate de candidatos a la presidencia del Gobierno el día veintidós la televisión privada ha propuesto un debate el día veintitrés de abril lo más razonable es que tengamos todos la responsabilidad y la decencia de ir a los dos debates nosotros estaremos en los dos

Voz 1667 15:28 responsabilidad indecencia le decía directamente yo creo que a a Pedro Sánchez un mensaje dirigido directamente al candidato socialista y también Rivera esta tarde no ha tenido actos pero ya por la mañana también se comprometía

Voz 5 15:39 a debatir con todos y en todos los debates

Voz 0040 15:43 sí hay dos debates estaré en los dos debates ciudadanos va a estar siempre como hemos ido a todas las entrevistas hemos atendido a todos los medios que le tiene miedo al debate seguramente es porque no tiene proyecto no tiene propuestas por tanto Le pido especialmente al PP el PSOE que no impidan que se produzcan esos debates que se comprometan hacerlos y que no pongamos obstáculos

Voz 1667 15:59 Ignasi la solución para Pedro Sánchez creo que es un poco complicada porque decida lo que decida va quedar mal con alguien

Voz 13 16:06 pero sólo sólo tiene una solución que dos debates se efectivamente ha cometido un error grave y sus asesores claro electoral lo acepta cometer un error muy grave que puso en cuestión a Televisión Española en una situación en la que Televisión Española no lo olvidemos una y otra vez no es que decidiera nada estaba cumpliendo la ley por tanto en un primer momento el comité electoral del PSOE castigó a Televisión Española por cumplir la ley que es una cosa kafkiana e elegir porque claro si si fuera que una decisión editorial de Televisión Española pues estaríamos al ámbito de lo opinable pero no a Televisión Española cumple la ley electoral el Gobierno de de un Gobierno que defiende la televisión pública pues dice bueno pues como usted el otro sitio porque no quiero cumple la ley electoral a es una situación absurda efectivamente pues ha explotado en la cara en el momento que la Junta Electoral pues ha puesto los puntos sobre las diez por tanto yo no tengo ninguno de lo que va a ocurrir todo este empezabas el programa diciendo que no sabe si va haber dos debates o no no no yo creo haber dos debates los dos estará Pedro Sánchez no tengo prácticamente ninguna duda lo que está por ver es eso bueno qué imagen va Haro que que que Messi Vaestro pero no porque a lo mejor te estropea nada les sale muy bien los debates y queda todo el mundo y los ganan los dos el PSOE todo su puede ocurrir pero pero Sánchez va a tener que ir a los debates

Voz 1667 17:24 Serrano no Eduardo no sé si quieres aportar algo más hoy tengo a cada uno en un punto pero

Voz 10 17:29 sí pero no no la clave de todo parece ser la retención no presencia de Vox no es como se alguno como si no hubiera un superávit de presencia de Vox en esta campaña que los decide prácticamente todo influyen prácticamente todo genera Marcos conversación tono de

Voz 1667 17:42 a nivel

Voz 10 17:43 el nivel de exigencia los contenidos las actitudes incluso las listas algunos partidos anoche viendo el debate pues polvo no estaba pero Vox estaba estaba especialmente por boca de alguien o de un par de personas sentados en ese o de pie en ese debate no todo obedece al argumento de necesitar lemas en campaña yo trataría tener cuidado con con este tipo de experimentación eso de experimentos primero porque comparto lo que han dicho Berna Ignasi esto es la ley conviene no salirse de ella pegados mucho menos para buscar al monstruo hay una especie de fantasma en el castillo y el fantasma es Vox en estas elecciones bastante presente está no no me no me puedo creer que ese ese argumento para ir a un grupo mediático y no jugar el el partido digamos en Televisión Española que es donde en mi opinión debe jugarse con señal abierta a todo queda emitirla para que no pueda seguir todo ciudadano todo ciudadana en este país no en fin una campaña de un poco rara esto pues también erró la verdad

Voz 1667 18:39 vox que hoy ha seguido explotando ese victimismo del que ayer ya hacía gala minutos después de la resolución de la Junta Electoral Central a pesar de que en privado dicen lo contrario que esta este veto les viene muy bien Berna y que y que en fin que en ti en en que que verse ante la opinión pública como en fin como indignados como alguien que los aparta pero al fin y al cabo les viene bien eso es lo que se dicen entre sí las víctimas no

Voz 0283 19:06 decir que al final le iban o sea este a este asunto porque no hay que olvidar que Vox está imitando casi un punto por punto lo que ha hecho Bolsonaro en Brasil lo que antes hizo Trump en el caso de Bolsonaro el rechazó los debates y los espacios digamos públicos previstos por la ley y actuó prácticamente en exclusiva en en las redes el parecía que Vox que les imita en tantas cosas y la de las armas un debate inexistente en España iba a optar por ahí pero sin embargo se auparon rápidamente al carro de esa visibilidad y ahora se agrupan al carro de la de la victimización lo más asombroso para mí más allá de bueno estoy de acuerdo con todas las cosas que habéis dicho pero que quería subrayar el asunto de es que nadie lo obvio es decir sorprende en este Gobierno oí en Ferraz entre los asesores del presidente no conocían la ley no conocían que la ley y la Junta Electoral iba a exigir y y les podía corregir el que Vox no podía estar porque no tiene representación parlamentaria o no ha ganado un un creo que es un cinco por cien el umbral que permitió en en anteriores en el anterior anterior ocasión con las unas elecciones a escala nacional como fue en las europeas para el caso de Podemos en bueno me parece un no sólo una falta bochornosa de preparación y de estrategia sino además una muestra de un tacticismo de verdad de una cortedad de miras muy reprobable es increíble como Pedro Sánchez creía que lo tenía todo bien atado en el sentido de bueno con con callar más o menos y que vaya hablando la derecha lo tengo todo más o menos ganado la campaña es la estaba haciendo la está haciendo la la derecha más feroz pero de repente bueno ahí están esto no contaban con esto coso que no hay que alguien no haya contado con ellos en Suecia

Voz 1667 21:07 no con la foto de Colón de nuevos reeditar la en ese debate a cinco contando con Vox pero de momento no no va a ser posible dando unos minutos y enseguida seguimos con el otro debate el de anoche y Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 13 21:21 hora veinticinco

Voz 1667 25:45 Pablo Morán a las diez y veinticinco nueve y veinticinco en Canarias seguimos en tiempo de información y tertulia en La Ser en Hora Veinticinco con Berna González Harbour con Eduardo Madina con Ignasi Guardans debatiendo sobre los debates porque ya tiene tela que estemos en el sexto día de campaña y todavía no sepamos

Voz 5 26:03 dónde cuándo y con quién

Voz 1667 26:06 se va a debatir de recuerda hay dos propuestas de debate a cuatro sobre la mesa el de Atresmedia que como decía hemos antes acata el veto a Vox pero mantiene su cita del martes el de Televisión Española que deja a los candidatos que negocien la fecha para debatir en la tele pública pero es que claro los candidatos no se ponen de acuerdo para elegir esa fecha de debate en Televisión Española hoy la portavoz del Gobierno E Isabel Cela explicaba por qué por qué el presidente del Gobierno había optado por esa propuesta de la tele pública para acudir a debatir con el resto de candidatos sigue aquí Nieves Goicoechea Nieves hola de nuevo

Voz 0806 26:43 qué tal buenas noches no sé si de esas palabras

Voz 1667 26:46 podemos deducir al final y cuál es la vía por la que apuesta a esta hora Moncloa a esta hora de la noche

Voz 1468 26:53 bueno hay una vía que también coincide con lo decía Ignasi Guardans y es que si tomamos las palabras de la portavoz Isabel Celaá este mediodía que ha dicho que a igualdad de condiciones el presidente del Gobierno candidato socialista irá a la televisión pública tenemos igualdad de condiciones en dos debates uno es la televisión pública con cuatro candidatos y con esa fecha del veintidós pero abierto a otro día y otra es el veintitrés que es el de Atresmedia pero resulta que el del XXIII de Atresmedia ya está casi montado con tres candidatos el resto que ha dicho que si con lo cual sería difícil que Atresmedia ha dicho que no va a levantar ese debate aunque el presidente lo exija o va o ese debate se mantiene con lo cual si está dispuesto a debatir como dice él debería ir allí y otro con la televisión española que mantiene también ese debate a cuatro que podría ser el veintidós por que podría ser el XXII lunes porque el presidente tiene la agenda comprometida miércoles jueves y viernes final de campaña pero no la tiene comprometida el el domingo que es para prepara el debate Domingo veintiuno el lunes veintidós que hay un mitin posible pero no está cerrado en Valladolid el martes veintitrés que es realmente el día que habían habían previsto para hacer un debate así que la opción la verdad es que participe en los dos debates el veintidós y el veintitrés

Voz 1667 28:10 bueno como los teléfonos de los jefes de campaña estará en echando humo todavía hasta ahora ese hay alguna novedad pues aquí

Voz 4 28:15 grueso buenas noches Televisión Española acogió

Voz 1667 28:18 anoche lo que podemos considerar como un ensayo general de de ese debate si lo hay entre los candidatos un debate muy tenso que terminó por reventar la popular Cayetana Álvarez de Toledo cuestionando la reforma del Código Penal que que sigue defendiendo el Partido Socialista tras la sentencia de la manada este era el momento

Voz 27 28:37 un punto de su de su programa electoral que me pareció fascinante el consentimiento afirmativo dice su programa garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un si es no

Voz 4 28:48 de verdad van a garantizar señor es que un silencio un silencio un silencio es uno usted un silencio en su no no duda de Verdú

Voz 7 29:00 hablan diciendo ustedes seis si se hasta el final

Voz 4 29:03 de por contestar en el siguiente turno aunque comprendo que sea esto en fin poco extraño no es extraño conmovido venció escucharemos por alusiones entre hombres y mujeres

Voz 28 29:16 en un ambiente

Voz 1667 29:19 has escuchado bien cuestionaba si la candidata popular esa reforma del Código Penal que propone el Partido Socialista que recomendó una comisión de expertos tras la sentencia de la manada una comisión que a su vez se constituyó por iniciativa del ex ministro del Partido Popular Rafael Catalá bueno Cayetana Álvarez de Toledo le han llovido las críticas por esa frase pero esta mañana reiteraba la idea en Catalunya Radio

Voz 11 29:41 a refiero me refería a un punto del programa electoral del Partido Socialista que me parece en fin en Sol sorprendente que encarna una tradición que ahora se está poniendo de moda en Hunan una nueva

Voz 4 29:55 manera de enfocar el asunto de las relaciones entre hombres

Voz 11 29:57 mujeres no solamente en España sino viene de Estados Unidos que VI el consentimiento afirmativo que es decir que todo lo que no sea un sí expreso eso no soy yo es sólo disputó

Voz 4 30:08 sea un silencio eso dice

Voz 11 30:10 eso también es un no yo no creo que un silenció necesariamente sea uno

Voz 1667 30:14 Pedro Sánchez le ha respondido hoy en su acto de esta tarde en Palma Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 30:19 sí qué tal buenas noches los socialistas creen que ese tono duro de ayer de Cayetana Álvarez de Toledo refuerza su estrategia de azuzar el miedo a la derecha así que lo primero que ha hecho el candidato socialista al subirse a la tribuna aquí en Palma de Mallorca es defender que para el PSOE es fundamental modificar el Código Penal para los casos de agresiones sexuales sí

Voz 29 30:39 el sentimiento es algo fundamental para definir si hay o no agresión sexual efectivamente no es siempre no

Voz 7 30:47 pero eso era lo que diga la derecha insinuó un sí

Voz 0806 30:50 siempre uno apellido a las mujeres que digan tres veces no a la derecha ha estado el presidente con un público entregado más de dos mil personas que han coreado de no es no que han pitado a Pablo Casado que hacía campaña aquí cerca pro señor Casado

Voz 1 31:06 me ha llamado golpista

Voz 29 31:08 Amado presidente ilegítimo Madoff el hombre que yo la verdad es que bien

Voz 1667 31:14 es que me pilló desprevenido no ha ironizado con el tema

Voz 0806 31:17 la de los insultos también con esa obsesión que dice que tiene Albert Rivera

Voz 29 31:21 señor Rivera no que cada vez que le preguntan por Laura dice

Voz 0806 31:24 yo los espero señor Sánchez así que a quién no menciona en los mítines a Pablo Iglesias hizo hoy por primera vez en esta campaña ha evitado hablar del independentismo aquí en Baleares aspira a arrastrar con voto útil a electores nacionalistas

Voz 1667 31:38 no hemos escuchado en en en la campaña en la precampaña en exceso a Pedro Sánchez centrar en el cuerpo a cuerpo con sus rivales políticos pero Cayetana Álvarez de Toledo Ignasi lo ha conseguido con esa frase de ayer en Televisión Española urbano

Voz 13 31:52 yo no soy sospechoso sacrificó todo un record de Bosar sospechoso de estar apoyando el TPI ya Cayetana Álvarez de Toledo y sin embargo creo que todo lo que se ha dicho mucho de lo que se ha hecho en estas últimas veinticuatro horas se ha sacado de quicio de una forma de mencía hice la está acusando de defender primero de negarse a la reforma del Código Penal y segundo de defender la violación y al fin y al cabo lo que está diciendo Cayetana bocadillo la ONU lo mismo que dice comer en Estambul in por tanto yo soy jurista y el problema que tienes que los códigos penales hay que hilar muy fino y una cosa es el lenguaje de un programa electoral y de un mitin Illa otras el lenguaje del Código Penal no es lo mismo elenco de cada coma pesa ir en un mitin no vieron programa electoral tampoco entonces el programa actoral está hecho con brocha gorda lo entiendo lo respeto y con la mejor intención a pesar de que el problema que aquí delante dice que tenemos el firme compromiso de dar cumplimiento al

Voz 4 32:48 pero Estambul

Voz 13 32:49 y continuar con las medidas específicas para luchar contra todas las formas de violencia entonces luego dice a partir del punto termina de dice vamos asegurar modifica haremos la tipificación de los delitos sexuales para darle a la ausencia del consentimiento importante para darle a la ausencia del consentimiento su adecuado tratamiento garantizaremos impulsando una reforma del Código Penal que si una mujer no dice que si todo lo demás es no punto con ello la falta de consentimiento de la víctima será clave bueno esa frase que mete el PSOE enmedio ni está en el convenio de Estambul ni es lo que dice Naciones Unidas en su manual sobre violencia sexual porque lo que dice de Estambul que me lo he traído también porque intento venir con los deberes hechos ya veo no me traigo claro porque es que al final es así hostiase nos hemos no vale todo en la derecha pero tampoco vale todo el otro lado de Estambul artículo treinta y seis que es en lo que se pide al PSOE lo cita literalmente es lo que inspiró esa comisión de expertos es lo que efectivamente falta en el Código Penal español el consentimiento de dice no lo voy a leer entero dice que efectivamente pide a los Estados parte de ese convenio entre ellos España que en traduzcan que toda relación sexual sin consentimiento se convierta en violación hasta estamos de acuerdo dice expresamente comedia Estambul el consentimiento debe darse voluntariamente traduciendo del inglés como resultado de la libertad personal de la persona valorada en el contexto de las circunstancias que lo rodean valorada en el contexto de las luces ningún sitio que tiene que ser un sigue explícito por tanto es verdad

Voz 4 34:27 vamos a decir que según las Naciones Unidas comer en Estambul un silencio puede ser un si no

Voz 0283 34:35 sentimiento en silencio perdón cuando

Voz 13 34:37 perdona no el convenio de Estambul digo otra cosa es que España quiera pasar a ser el primer país del mundo que ponen la ley de otra manera lo puede hacer pero que no se ampare en Estambul en Naciones Unidas relevo lo que acabo de leer lo podría inglés pero no me imagino que no me lo permitiese por tanto lo leo en lo leo lo veo en castellano el consentimiento debe darse voluntariamente como resultado de la libertad personal valorada en el contexto de las circunstancias que rodean es decir cuando éstos se discutió se valoró si había Kenzie tenía era falta que fueron sí sí verbalizado Hinault nos que eso se descartó por tanto yo no estoy diciendo ni el creo que he dicho que no voy a hacer aquí deportado de que detraído ingerir este a través de Toledo podrá decir lo que quiera no pero lo que está claro es que aquí no se está hablando de en un proceso de violación Plath Un silencio eso puede conseguir porque efectivamente violación en una situación de vibración hay una situación de violencia de de de abuso que por sí solo ya puede dejar claro que ese silencio no puede ser afirmativo por tanto no está diciendo que haga falta decir que si lo que está diciendo Estambul lo que tendrá que decir el código penal sin lo cual tendremos un problema muy grave es que es el consentimiento no tiene por qué ser un sí verbalizado ahora insisto este tipo de discusiones de cómo tiene que ser la Cova de un código penal pues llevar Stone la televisión es una insensatez por parte de Cayetana pretender que el ajuste a la redacción de un artículo del código la convierte en cómplice de de de de de violaciones futuras puesta me parece una locura Berna dudas

Voz 0283 36:16 ver Ignasi a en lo que es releído si vamos a un segundo antes de lo que he releído te recuerdo otra cosa que has leído que es toda relación sin consentimiento es violación

Voz 4 36:28 eso sí bueno no cierto es luego dice haber vendido sí sí sí pero pero sentimiento no

Voz 13 36:35 tiene que ser un sí verbal hay con sentimientos de muchas

Voz 4 36:39 en relación sin con sentimientos viola hasta ahí de acuerdo Cayetano lamentaba mucho

Voz 0283 36:44 Cayetana ha dicho que el silencio ahora no lo es

Voz 4 36:48 se ha dicho que silencio equivalían si no no no no es verdad eso no es verdad perdóname no soy guay volver a escucharla pero

Voz 13 36:58 Craig no no es que no

Voz 4 37:01 el aumento del segundo tanto que condes

Voz 13 37:04 a Cayetana relee el texto que dice hay un problema que es que es por defecto cuál es la situación El silencio es un no en la reforma del PSOE lo único que se dice es que el silencio en unos casos será un sí en otros cosos ahora mismo no está diciendo que el silencio

Voz 4 37:20 nunca vamos vamos lo cual de que mejor

Voz 0283 37:24 a escuchar nosotros estamos viendo

Voz 4 37:26 en un segundo Ignasi lo que es muy importante del silencio puede ser una cosa u otra según las

Voz 0283 37:32 Justo absolutamente pero vamos a ver

Voz 4 37:35 todo esto surge sí

Voz 0283 37:37 es terminamos la conversación en tu ya está si quieres me dejas hablar qué hacemos gracias entonces vamos a ver el contexto y estás hablando de contexto de todo esto vamos a remontarnos a julio de dos mil dieciséis si no me falla la memoria cuando una chica fue agredida sexualmente por cinco hombres que hemos podido ver cómo se jactaba de ello en las redes sociales etcétera etcétera como alardear de esa agresión colectiva de esa violación colectiva vimos una la sentencia que no lo consideraba como tal precisamente por esta carencia que tenemos en nuestra legislación

Voz 4 38:19 que hay que respetar más sí pero delante que es quien no lo discute nadie

Voz 0283 38:25 si los jueces Pamplona perdóname si consideraron que ese silencio podía ser óbice para un consentimiento estoy resumiendo estoy resumiendo un texto legal obviamente pero es que precisamente el silencio de esa mujer ante cinco hombres que ya hemos visto cómo se jactaba de ello como la dejaron tirada después de penetrar la anal vaginal vocalmente

Voz 13 38:50 es decir una cuestión Berna que que vamos a ver un momento un momento los dos vamos a ver lo que están cuestionó vamos a recuperar las declaraciones de ayer de debate

Voz 1667 39:01 de de Cayetana Álvarez de Toledo que por fin las tenemos

Voz 27 39:03 un punto de su de su programa electoral que me pareció fascinante el consentimiento afirmativo dice su programa garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un si es no

Voz 4 39:14 de verdad van a garantizar estuviera finalmente ese un silencio un silencio es una dorado del concentra un silencio uno usted un silencio en su no duda de Verdú

Voz 7 39:26 eran diciendo ustedes sí sí sí

Voz 4 39:29 hasta el final importante estar en el siguiente turno aunque a la idea la idea fue externa no no vamos a ver yo mismo acento pero hay silencio alguna vez puede ser un si acepta mi eso es verdad no vamos insiste en algún problema a mí no me vas a meter no perdona

Voz 0283 39:44 las a meter ahí

Voz 4 39:47 el cambio no no es tan mala cinco tipos de machacan a las tres de la mañana

Voz 1667 39:52 el interés si precisamente eso sí

Voz 0283 39:54 situación esos esa situación penosa en Sanfermines que reveló a a a mujeres y hombres de este país refugio reveló cómo había una carencia en nuestra legislación nadie diría esa carencia vino por ese silencio a diferencia de lo que dicen los ya no sé si los dicho tú lo ha dicho Cayetana esto no viene de Estados Unidos hay ejemplos en Europa como en el caso de Suecia donde el si es si es decir sólo si es si el consentimiento es algo que debe ser expreso por favor es que no me vengan los hombres luego con y entonces tenemos que firmar un contrato no porque eso refleja una pobre un pobre espíritu y capacidad de recursos francamente que que que es penoso en todo este debate en lo que estamos hablando de agresiones de mujeres violen violadas que estoy diciendo de memoria creo que hay unas

Voz 4 40:45 pero es que lo que perdóname que reaccione no pero tuvo que reaccionar porque no parece parece que sí yo te contesto yo no pero verlo deja mucho segundo porque si no sé a mí me contestaron con la manada me ofende porque claro me ofende es porque parece que está claro es muy problema pero tengo derecho a defenderme la antena la manada no te tienes porque sentir ofendido claro que está bien que nada lo que después nada el propio PP abrió un debate

Voz 0283 41:15 se abrió una comisión de estudio de regla

Voz 4 41:18 analizamos por el paso del con la causa la contra estas por otra más

Voz 13 41:22 bueno sí me ofende porque te yo te digo una cosa me cuenta estas con otra el en el aquí efectivamente que me informático de Umbral España es urgente reformarlo para que toda todo acto sexual lo toda relación sexual sin consentimiento sea considerada violación lo único que estoy discutiendo y creo que tiene derecho a discutir se es considerar que siempre y en todo caso el silencio es uno claro que el silencio a las tres de la mañana en Pamplona con cinco tipos es uno pero el silencio en otras circunstancias puede ser un si Dios lo único que estamos vamos

Voz 4 41:59 esto vamos actúas obviamente estás tú puedes decidir que el silencio es uno

Voz 0283 42:05 cuando estás una exacto

Voz 4 42:08 pero el juez está decidido otra cosa pero quiero ir a mantener la ley permite

Voz 1667 42:14 si está después a una banda sonora

Voz 4 42:16 algo no

Voz 0283 42:19 cuando quiero expresar algunos retos palabras Ignasi sino sobre las de Cayetana que era lo que no sabía traído hasta aquí como es es una mujer muy inteligente la la conocemos y desde luego la respeto absolutamente pero ella tiene una manera de de de debatir discutir en la que intercala su elaboración que es una persona elaborada culta y preparada con la brocha gorda ella va intercalando en unas dosis muy medidas esa elaboración legal en este caso como enseguida les asaltó ir en Montero con una amenaza de de de denuncia y la de esa manera con la brocha gorda que es lo que está derramando sobre sobre la campaña

Voz 4 43:04 porque al hablar de esta manera del mismo

Voz 0283 43:06 desquiciado por favor por favor vamos a escuchar ahora

Voz 1667 43:09 Pardo que todavía no lo hemos escuchado dos

Voz 10 43:11 no asisto atónito a esta tesis sobre la hermenéutica el silencio no digo de esta noche digo de que en este país estábamos discutiendo sobre las víctimas mujeres violadas indefensas ante el derecho en comparación con los hombres Ésta es la asimetría de género que en este país tiene todo lo demás es discutible matizó vale y además tiene razón en eso estoy de acuerdo en la intervención de Ignasi en esa parte estoy de acuerdo en una campaña electoral es seguramente el peor momento para un debate de matiz pero mi pregunta es qué ha pasado para que estuviéramos hablando discutiendo sobre las necesidades de reforma en Código Penal para proteger a víctimas como por ejemplo las de la manada dar más garantías jurídicas ante procesos similares posibles agresiones sexuales posibles violaciones potenciales violaciones agresiones sexuales que pueda tener las mujeres en este país ir reforzamos nuestro Código Penal para que no las tengan y nos hayamos metido en un debate filosófico sobre las hermenéutica es del silencio

Voz 1645 44:10 el Cayetana no me va a llevar a hablar del silencio

Voz 10 44:13 porque entre otras cosas me preocupa su silencio en muchos casos en muchos momentos donde ha escuchado hablar ni posicionarse a favor de las víctimas

Voz 5 44:21 pues sí hay un silencio que me gusta que propongo que me gusta como debate que propongamos materia es

Voz 10 44:29 suyo y el de su partido en muchos momentos en los que la lucha de las mujeres en este país no ha contado nunca con el PP más que enfrente como parece que es como hasta ahora si ella va a brochazo gordo entonces los demás también y luego el otro debate es si su sí afirmativo de voz en qué idioma en alto en bajo como con gestos como es pero es que este es un debate terciario es un debate de pie de página ya mía ya no me va a llevar un debate sobre el silencio porque el debate que tiene que tener este países y necesita nuestro Código Penal una reforma para proteger a las mujeres y que casos como el de Pamplona no se vuelvan a producir y en mi opinión mi respuesta es sí sí yo lo que quiero es escuchar a Cayetana Álvarez de Toledo se dice que si si dice que no os y sequía

Voz 4 45:10 la callada por qué entonces es de su silencio

Voz 10 45:13 que quiero hablar no el silencio de las mujeres de momento no

Voz 13 45:15 como siempre Eduardo como siempre de tu sentido común es apabullante

Voz 1667 45:20 es que me parece que arrastraba

Voz 10 45:22 debate out a un sitio donde no estaba debidamente de verdad

Voz 1667 45:25 ah sí déjame que avanza porque no no no no tenemos tiempo la Fiscalía va a investigar por cierto el escrache que sufrió la semana pasada en la Universidad Autónoma de Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo el fiscal ve indicios claros de delito a partir de una denuncia por cierto que ha presentado Ciudadanos

Voz 4 45:41 Ciudadanos se ha acercado hoy a la Fiscalía para no

Voz 1667 45:43 por los incidentes del pasado fin de semana en en Rentería asegura Albert Rivera de hecho así lo ha dicho Laporta de la fiscalía que tienen pruebas que señalan a Bildu como responsable Óscar García buenas noches hola Pablo

Voz 1645 45:57 qué tal buenas noches pues la denuncia viene a tratar de demostrar que la izquierda abertzale estaría detrás del escrache del pasado domingo en el mitin de Rivera en Rentería hemos encontrado un vínculo fue encontrado una concertación entre los que organizan OMEN

Voz 3 46:11 Agger a asesinos y los que revientan actos hace

Voz 1645 46:15 acompañado de Maite Pagazaurtundúa Alves Rivera ha acudido esta mañana a la Fiscalía General del Estado con un escrito donde se dice que ese acoso fue una maniobra claramente organizada por Hernán autodenominada Asociación Juvenil revolucionaria de la Izquierda Abertzale y también por Sortu ambas organizaciones son al fin y al cabo herederas del mundo proeza

Voz 30 46:35 no

Voz 0040 46:35 es que hay una autoría y hay una instigación por parte de algunos que están vinculados a partidos en este caso concurren a las selecciones como son Virtus Bildu Sortu el otro día algunas cuentas impuso de Sortu nos decían que no éramos bienvenidos Euskalerria no ya nos lo demostraron sus cachorros intentando

Voz 1645 46:52 accionar nuestros derechos en la denuncia Ciudadanos pide al fiscal que trate de identificar a los que están detrás de estas organizaciones el partido aporta un buen número de fotografías de vídeos de enlaces a tuits con los que asegura su presidente Albert Rivera se demuestran que se cometieron los delitos de odio amenazas e injurias

Voz 1667 47:10 el presidente del PNV Andoni Ortúzar condenaba el acoso a Ciudadanos en Rentería con un pero

Voz 0156 47:16 tienen todo el derecho del mundo ahí tienen todo el derecho a expresarse intento lo mundo derecho el mundo están en la calle ahora por van allí porque igual lo que van buscando es que pase eso es inaceptable que los ultras nuestros porque también hay ultra abertzales tengan ese tipo de comportamientos pero a lo mejor alguien tenía el cálculo de que eso iba a pasar y por eso fueron

Voz 1667 47:37 esto es lo que apuntaba esta mañana en Hoy por hoy también enfría la participación del PNV en un posible acuerdo de gobierno con PSOE y Ciudadanos los naranjas decía lo han hecho imposible

Voz 0156 47:47 no tendría que hacer Ciudadanos una auto enmienda a la totalidad de lo que supone Ciudadanos tendremos que hablar mucho de para qué es ese gobierno creo que va a haber poderosas fuerzas económicas mediáticas incluso politicas que si les dan los números van a forzar a intentar forzar a esas dos opciones para que formen un Gobierno y no dependan de los peligrosos de la periferia no

Voz 1667 48:14 varias cosas eh antes de de una parada que tenemos que hacer varias cosas que cruzan el juicio al proceso y la campaña el Tribunal de el juicio ha denegado la petición de Jordi Sanchez de Jordi Turull lirios IVE Josep Rull a poder salir de la cárcel a participar en actos de campaña o conceder entrevistas las en los recesos del juicio recordemos que los tres son candidatos de Cataluña en las generales pero la Junta Electoral Central se acaba de pronunciar sobre uno de esos candidatos sobre Jordi Sanchez Paul rumbo buenas noches

Voz 1174 48:43 sí qué tal buenas noches es un pronunciamiento aquí tenemos que poner un punto de cautela es un sentimiento del presidente de la Junta Electoral de Segundo Menéndez cosa que no en firme

Voz 1667 48:52 una decisión en firme