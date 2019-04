Hora 25 (17/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1552 00:00 probaron quería buscado en su móvil cómo fabricar el explosivo T ATP la conocida como bombas de Satán que utilizan los terroristas del da es en sus atentados en el registro a su domicilio en Sevilla practicado esta tarde no se han encontrado explosivos

Voz 1667 00:14 acaban de escuchar las señales horarias de las once de la noche las diez en Canarias y quería dedicar estos últimos minutos del programa la crónica internacional que hoy abrimos noticia de impacto desde luego que saltaba a primera hora de esta tarde es el suicidio del ex presidente peruano Alan García estamos en comunicación con la editora de noticias

Voz 1 00:35 en RPP de Perú Mónica bares

Voz 1667 00:38 las esperamos tenerla en los próximos minutos porque ella está allí en Perú nos puede contar a los detalles de este suicidio de Alan García del expresidente peruano como les digo que se ha disparado cuando le iban a detener por su presunta vinculación con el mayor caso de corrupción de América Latina que es el caso de Brett sí que podemos hablar con Francho Barón con nuestro corresponsal en Brasil porque este caso el caso de Brecht tiene el epicentro en Brasil Francho buenas noches

Voz 2 01:12 hola buenas noches qué tal cómo estáis a ver es una trama

Voz 1667 01:14 de sobornos a políticos en todo el continente que lleva a cabo la constructora brasileña Odebrecht

Voz 2 01:21 con efectivamente como podéis imaginaros la cifra de Odebrecht son verdaderamente impresionantes para más o menos toros una fotografía según el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Voz 1667 01:34 el emporio empresarial brasileño bueno pues

Voz 2 01:36 pagó o a través de su departamento de sobornos Stalin cómo lo estás escuchando departamento de sobornos que aquí eufemísticamente bueno pues era más conocido como El Departamento de operaciones estructuradas de la empresa bueno pues pago aproximadamente unos setecientos millones de euros para adjudicarse más de cien obras públicas en once países de la UE

Voz 1667 01:59 en América y también en dos

Voz 2 02:01 los africanos así que cifras por lo tanto enorme sería más fácil por lo tanto enumerar en qué países so de Brecht en qué países de América Latina Odebrecht no pagó sobornos que hacer lo contrario ya que de bueno pues desde el río Grande hasta la Tierra de Fuego pues decenas de altos funcionarios política como si presidentes latinoamericanos que varios países han sido señalados e por ser beneficiarios directos este flujo permanente de comisiones ilegales cuáles son los casos más emblemáticos bueno pues eso

Voz 1667 02:32 eso te iba a decir eso te iba a decir Francho cuáles son los casos más más señalados no en en todo esto

Voz 2 02:37 bueno pues efectivamente este que estamos abordando hoy no en Perú tras la muerte de Alan García pero no solamente él otros dos presidentes peruanos también

Voz 1667 02:47 certificados por el caso

Voz 2 02:50 de Brecht también en Colombia Ecuador México en Venezuela obras del metro en República Dominicana en Argentina esto funcione los suministros en definitiva no es una estructura verdaderamente tentáculo no que ha operado durante muchos años para que este conglomerado de la construcción me refiero a Odebrecht bueno pues se haya convertido a lo largo todo este tiempo en uno de los verdaderos puntales de la economía brasileña indirectamente responsable de lo que se llamó el milagro económico que este país principalmente durante los mandatos de Luis Ignacio Lula da Silva y el primer mandato de Dilma Rousseff bueno como último apunte

Voz 1667 03:30 el que fuera el máximo responsable de esta empresa

Voz 2 03:32 Marcelo Odebrecht eh fue condenado a más de diecinueve años si no me equivoco de prisión pero actualmente ya cumple condena en su domicilio en San Paulo bueno pues tras haber colaborado con la justicia a través de esa figura de la delación premiada no que básicamente es dar información a los fiscales y a la policía para ayudar a desenmarañar bueno pues este grandísimo entramado de sobornos que todavía deja estupefacta a mucha gente en este continente gracias Francho un saludo

Voz 1667 04:04 saludos como les decíamos estamos hablando de este caso es porque el ex presidente peruano Alan García se ha suicidado justo en el momento en el que iban a detenerle por su presunta vinculación con esta trama ahora sí creo que puedo saludar a la editora del canal de noticias RPP de Perú Mónica Vargas buenas noches

Voz 3 04:24 hola buenas noches bueno cuéntanos cómo ha ocurrido

Voz 1667 04:27 todo indica que se le acusaba exactamente al ex presidente Alan García

Voz 3 04:32 pues bien si estaba siendo investigado por presuntos sobornos en la construcción de lo que era el metro de Lima un proyecto en el que efectivamente estaba involucrada esta constructora brasileña Odebrecht que como ustedes conocen lo saben era un gigante en su momento en ese sector Esca Alan García había recibido una orden de detención cautelar ya muy idéntica a la que ya se había disputado la semana pasada contra otro ex presidente el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski Iniesta orden había sido emitida por un juez ha pedido del equipo Cal que está investigando precisamente el caso Odebrecht aquí en pésimo bueno pues el ex presidente al momento que fueron los fiscales y la policía a detenerlo a su casa en el ex presidentes no es que puso resistencia sino al contrario ingresaron a su vivienda en licitó hablar por teléfono con su abogado se encerró en su habitación y según el propio Ministerio del Interior que fue el que brindó este esta información a los pocos minutos escuchó un disparo de arma de fuego y eso obligó a los efectivos policiales ingresara en encontrarán lamentablemente advertía con una herida de bala en la cabeza Ellos de inmediato lo trasladaron al hospital más cercano que está a unos pocos metros de allí a unos setecientos metros aproximadamente pues sí allí los médicos trataron de de salvarle la vida pero ya era poco lo que podían hacer tres estuvo tres problemas cardiacos de los que no pudieron reanimarlo y finalmente falleció

Voz 1667 06:12 lo que yo les puedo comentar ahora

Voz 3 06:14 ya es la situación en estos momentos a esta hora de la tarde aquí en Lima es que no hay mucha gente reuniéndose en las afueras de los que con lo que se conoce como la casa del pueblo que es la sede del Partido Aprista Peruano de la cual Alan García ERE líder ir reuniendo allí expresando su estupendo expresando su su malestar lo que obviamente recordando con cariño esta bueno esta figura tan polémica en la política peruana

Voz 1667 06:47 claro es un final trágico Mónica para una vida para una trayectoria política en fin muy muy turbulenta no leía esta tarde acusaciones huidas así los políticos exilios en fin no ha sido no ha sido tranquila no esa trayectoria política de Alan García

Voz 3 07:04 pues si cabe recordar que él gobernó dos veces el país entre mil novecientos ochenta y cinco y mil novecientos noventa que hubo una época en la que fue catalogada como el peor gobierno de la historia por muchos peruanos estaría Theroux y luego entre el dos mil seis y el dos mil once pero siempre ha sido una figura política hombre está siempre en sus palabras serán escuchadas ya protagonista además pues de polémicas tremendas en las últimas semanas ha estado también en que utilizando mucho al Gobierno al actual Gobierno de English Carra que por cierto cae mucho que declaró ya tres días de duelo nacional y también tengo que tomarles es ligó de Alan García está previsto que realice este viernes por la tarde eh si viven en lo corresponde que peleada fúnebres eh honras fúnebres como ex jefe de Estado la familia rechazado esto es así que estamos a la espera ahora y cómo es que va a ser este este entierro Alan García además es recordado por ser uno exportadas por convertirse uno los presidentes más jóvenes del mundo cuando solo tenía treinta y seis años en su momento

Voz 1023 08:15 es su primer periodo de gobierno

Voz 1667 08:18 pues Mónica Vargas compañera editora de noticias PP de Perú muchísimas gracias por contarnos la última hora desde Perú esta noche aquí en Hora veinticinco en la SER en España un saludo

Voz 3 08:29 hasta luego gracias estaba justo viendo

Voz 1667 08:32 otro especial en la web del país es un caso este el de Odebrecht que afecta a Perú Panamá Colombia Brasil Uruguay Argentina Ecuador Chile es como nos comentaba nuestro compañero Francho es la la corrupción casi la qué

Voz 4 08:47 no hacemos aquí la de las comisiones pero a lo bestia en todo el continente no si masiva nuevo masiva en

Voz 0283 08:53 C países de Latinoamérica y dos africanos como han recordado Francho bueno yo creo que es un caso que que es apenas ha empezado con decir apenas no sexista yo hace dos tres años no recuerdo bien pero eso eso es un apenas en el mundo judicial de Easy quiero quedarme con Nos ha desde luego se ha desvelado una corrupción masiva en tantos países que ha provocado ya dimisiones caídas vemos que en Perú hay cuatro ex presidentes tocados quiero quedarme con la sensación positiva de que la justicia está avanzando y está funcionando es decir no no todo está perdido y al igual que bueno que cuando cuando hemos tenido esa corrupción masiva por parte del Partido Popular sobre todo pero tan bien de de Convergencia I de muchos partidos en España o de leer en en Andalucía

Voz 4 09:45 bueno antes o después de su ritmo pero la justicia va funcionando va avanzando y quiero quedarme con eso esperanzador Eduardo no bueno pero este es un súper caso de corrupción que en el corresponsal en Brasil ha explicado perfectamente no llegar a verla que luego seguido poco quizá por distancia geográfica cuando hoy con lateralmente pasa Leiva con lateralmente me refiero a la noticia entra leyendo ganan García se ha suicidado a mí me resulta muy sorprendente muy sorpresivo muy inesperado no es es imposible no ver una sombra de autoinculpación en ese suicidio es una figura política que fuera bien o mal en su momento en su ojos distintos su dos periodos de Gobierno en Perú tuvo una relación buena con la Unión Europea con España y una figura conocida aquí ha habido otros presidentes de otros países que han pasado más bien desapercibidos para el radar nuestro sin embargo este era conocido no a mí me me ha me resulta tremendamente sorpresiva el momento en el que conocido que se suicidaba Alan García no bueno vamos a ver qué más casos que ha recorrido judicial tiene pero es como decía imposible mover una sombra de autoinculpación autoinculpación en una en una actuación como la que ha tenido hoy no

Voz 1667 11:05 e Ignasi en Bruselas hay preocupación por este caso de corrupción que afecta ya tantísimos países no sólo efectivamente de América Latina son también de África

Voz 5 11:15 sino que hay preocupación la misma en la misma que en España respecto de de América Latina se vive mucho más en España que lo que se puede vivir aquí en África es otra cosa porque efectivamente en África en Asia amén visto alguna vez a una conferencia sobre corrupción en uno de los países más corruptos del mundo no es una de las experiencias divertidas que vivido pero en el caso de Alan García el Barça que falta información y creía que la persona que invitado de de de una radio iba a dar pero no no no la dado que es de su situación personal no porque el suicidio no explica es decir es evidente que estaba siendo investigado el el el acuartelamiento que le lleva al suicidio en lugar de poder explicar ante un juez echarlo todo por perdido hay una familia detrás osea que haya algo que que lo no justifica nada eh no no no suaviza para nada si era culpable pues en la cárcel los años quizá en falta pero yo no sé cómo se deben esta investigación o qué qué tipo de situación a poder llevar a que esto explote de esta manera quién citó el suicidio una situación de desesperación tal para que ha tenido tiempo de prepararse son suicide además no sé cómo decirlo con la policía en la puerta en la habitación de al lado

Voz 1667 12:24 no él mismo no ha hablado no lo comentaba nuestra compañera el mismo ha hablado con los policías pero por eso te digo por eso te digo

Voz 5 12:32 ya que que que es alguien que ha tenido tiempo de prepararse para ser inculpado eh por decirlo así o hay inocencia que no lo sé y entonces efectivamente hay una sensación de desesperación o todo lo contrario y entonces efectivamente suscriba a exponer pero si es así pues a tener mucho más tiempo para prepararse no hacer llegar una situación tan tan brutalmente dramática pegarse un tiro con la policía en la puerta de tu casa que también hay un elemento así humano si me permitís que es el que me desconcierta y sobre el que tengo interés en saber qué más ocurrido Aquino

Voz 1667 13:04 bueno pues esperemos a conocer más detalles esas es la noticia de esta misma tarde el suicidio de Alan García el ex presidente de Perú aquí en Europa el sonido este sonido es el que ha recorrido París hoy

Voz 6 13:15 todo el mundo

Voz 1667 13:21 las campanas de la capital francesa que suenan en honor a Notre Dame es evidente Emmanuel Macron ha reunido a su gabinete de gobierno después del desastre de su catedral París Carmen Vela buenas noches

Voz 4 13:32 buenas noches ya se ponen en duda ese

Voz 1667 13:34 plazo de cinco años que ayer mismo planteaba el propio presidente de la República Emmanuel Macron cinco años para reconstruir en Notre Dame entera lo que sí se ha hecho es convocar un concurso para reconstruir la aguja de la catedral

Voz 0390 13:47 las iglesias y catedrales de Francia han homenajeado a Notre Damme dejando doblar las campanas justo las siete menos diez era la hora en que prendió fuego la aguja de Notre Damme hace dos días a nivel político el Consejo de Ministros decidía lanzar un concurso de arquitectura internacional serán los expertos los que aconsejen la aguja debe ser reconstruida como la que había o debe optarse por técnicas más modernas los bomberos de París advierten por su parte que habrá que estabilizar la catedral antes de cualquier intervención porque su estructura está muy afectada lo ha dicho el responsable de inspección del patrimonio del cuerpo José base Matos es claro que si no hubiéramos actuado con esa rapidez las dos torres y sus campanas apoyadas también en madera habrían sucumbido ahora mismo el punto neurálgico está en los frontones

Voz 1667 14:33 ah gracias Carmen es curioso Berna como el propio Emmanuel Macron ha tenido que decir que no habrá desgravaciones fiscales para aquellos grandes fortunas

Voz 5 14:40 porque no es verdad eso eh perdona lo es con bien creo eh lo que no habrá son especiales por notoriedad pero hay una ley de mecenazgo en Francia que se aplican ahí igual lo que es más

Voz 1667 14:51 vamos a buscarlo vamos a buscarla la Thomas Kelati por eso es verdad que me me lanzado a hablar de memoria

Voz 5 14:57 la vez lanza decir que no hay nada que lo peor es que ahora lo mismo habrá lo mismo que hay hoy claro pero ya es mucho más que lo que hay en España eh

Voz 0283 15:04 bueno no lo sé yo también eh no no me he estudiado este caso y sí que oído esto de que no se aplicará la ley se ha decidido voluntariamente no aplicar la ley para para que estas personas ese dinero sea sea el que se destine a ello y no por ello de grave no no lo sé en en todo caso bueno esta carrera por por el arte

Voz 4 15:27 por el arreglo por la reparación bueno puede ser honrados mes sombra sin embargo como se sustituido la carrera por la responsabilidad por la carrera por la por el por la donación que bueno me parece honrosa hay bien pero yo sigo necesitada de una amplia información sobre qué ha fallado qué protocolos no se cumplieron o no existían supongo que que existían pero pero vamos a mí me sigue llamando muchísimo la atención cómo es posible un incendio casi medieval en aunque luego efectivamente la la fuerza de los bomberos de todo esos mil litros creo por por minuto que iba arrojando cada manguera logró contener el desastre no estrepitoso que habría sido dramático

Voz 5 16:11 debate sobre el debate de la reforma otros modos va a ser apasionante porque yo estoy una una pidan una pirámide del Louvre encima de Notre Dame para que claro eso es una de las opciones Susana que es una cosa ahí alguien está sacando y en Twitter ahora que ese dinero se destine atracos hay dejarla como un monumento a la que le sea va a ser un debate entre la sociedad y los expertos entre expertos

Voz 4 16:32 Hipólito no echáis de menos un poquito de búsqueda de responsabilidades yo desde el primer hubo este dándole lo verán detalló además porque mi estructura cultural pero me asombra que el Estado y que hayamos sentado tan fácil este Bateragune es mi postura lo que hayamos entrado este debate grandes fortunas dispuesto a porque Olga que lo pague el Gobierno que para esos patrimonio

Voz 5 16:58 digo bueno pero consideró eso puedes alguna vez desenvuelta horario

Voz 1667 17:00 lo que tengo lo que tengo aquí ya Ignasi es son las declaraciones de Macron dice las grandes donaciones para reconstruir Notre Damme no tendrán beneficios fiscales especiales el Gobierno

Voz 5 17:09 especiales claro Francia incentivará a una

Voz 1667 17:11 es grabación del setenta y cinco por ciento Las contribuciones particulares hasta mil euros esos la Haro Lance tan alto

Voz 4 17:17 de horas extra la acotación que ha marcado

Voz 1667 17:20 hoy

Voz 5 17:20 el ordenante es importante el matiz lo que labra eso sea como aquí de repente en España pues los segundos Juegos Olímpicos una ley especial en Notre Dame pero lo que tendrán será lo que se aplica al mecenazgo en Francia que es muy superior a lo que se aplique en España

Voz 4 17:35 suerte que no entiendo este discurso de venga donen pues para Airbus pues evite

Voz 1667 17:40 los fiscales no estoy de gran acuerdo yo no estoy de acuerdo con eso porque a veces algo y otra cosa es un drama como éste

Voz 5 17:47 pero buenas Rocco yo no sé si es comedia seguros pero yo sí creo que hay un debate político decía momento Berna codeó puesto quién va a discutir decía Bernal políticos claro porque ya hay gente haciendo en Twitter hombre el dinero que se dedique pues a los que no tienen qué comer y tal que ese tipo de debates replanteará demagógico o legítimo cuando se ponga sobre la mesa pues entonces será muy normal decir bueno pues en lugar de dinero público o privado porque al fin y al cabo Notre Damme genera muchísimo a la ciudad de París y genera muchísimo dinero privado también a los hoteles los hoteleros de París es normal que paguen Notre Dame a mí me parece muy legítimo

Voz 1667 18:19 hace un minuto porque queremos contar otro caso que no sea llamado muchísimo la atención esta tarde es de Estados Unidos una trama de médicos en cinco estados diferentes que afrontan cargos por recetar opiáceos que generan una gran dependencia a cambio de dinero en efectivo de sexo el nivel de consumo de estos fármacos pues llegó al punto de epidemia en el país Washington Marta del Vado

Voz 1510 18:43 qué tal buenas noches el Departamento de Justicia lleva dos años investigando las prescripciones sospechosas en esta última operación que empezó el pasado enero catorce fiscales han acusado a sesenta médicos farmacéuticos enfermeras dentistas para avalar ilegalmente más de trescientas cincuenta mil recetas de opiáceos para hombres y mujeres en cinco estados lo sé investigadores han destapado casos en los que los pacientes viajaban cientos de kilómetros para conseguir recetas de Codina a cambio de pagos en efectivo incluso de favores sexuales hay un caso de un médico que ha llegado a afirmar más de cien recetas al día o de un dentista que hacía extracciones innecesarias para justificar los analgésicos al menos a una personas Se le acusa de la muerte de uno de sus pacientes los otros de distribución ilegal de sustancias If fraude de atención médica cada uno de estos cargos tiene una pena máxima de veinte años de cárcel estos sesenta profesionales se suman a los setenta y seis que el Departamento de Justicia acusó el año pasado por la misma razón la investigación federal se enmarca dentro de la epidemia de opiáceos que sólo en dos mil diecisiete mató a unas cuarenta y ocho mil personas en este país está llevando a cabo en paralelo las denuncias de más de mil quinientas ciudades de todo el país contra empresas farmacéuticas en uno de los litigios civiles más complicados de la historia de Estados Unidos

Voz 1667 19:59 en caso que está teniendo un gran reflejo en los medios de comunicación ahora mismo en Estados Unidos quiero saludar a José Antonio Carrascosa es director del Diario de Sevilla buenas noches José Antonio antes de nada antes de decirnos que lleváis como está Sevilla esta noche ya está lloviendo

Voz 1023 20:18 bueno pues yo no he estado bien estoy facilitó lo han hecho alguna incluso ha tenido que volver de modo que el Miércoles Santo se ha roto pero veremos qué pasa el jueves

Voz 1667 20:32 pues lo mismo es la conozco muy buen lo mismo está bueno esa foto esa imagen que nos acabas de describir José Antonio seguro que está en el en el diario Sevilla mañana

Voz 1023 20:40 sí claro que sí es la de nuestra ciudad deportados que después pasó a cómo ha ido está quedaba media fans salido las primeras hermandades tendría las últimas que tenían que hacerlo no han podido por las pero en nuestro titular principal lógicamente tiene que ver con una noticia que ha conmocionado a tratar es la confirmación por parte del Ministerio de Interior porque sabe que no me vengan jóvenes velocidad estadistas que planeaba un atentado en el que lógicamente es el tema que llevamos nada más destacado mañana en nuestra portada

Voz 1667 21:12 sí vamos aclaró a recordar porque ya no lo contado antes Miguel Ángel Campos José Antonio que esa información parte de interior

Voz 1 21:19 los planes de del detenido no

Voz 1023 21:21 es exactamente lo ha confirmado el Ministerio del Interior la detención se ha producido en Marruecos un gato como que detenido es hijo de una mezquita de un barrio de Sevilla de la inminencia Ike la principal es decir que que maneja la Policía que se pudiera estar tramando un atentado en esta misma semana en Semana Santa de Sevilla

Voz 7 21:44 eso es lo que dice interior como decíamos José Antonio algún tema más mañana

Voz 1023 21:49 sí claro por parte aparte de que destacamos por ejemplo la noticia de que un juez de Pamplona ha procesado al inventor del crucero amenaza verdaderamente difícil de calificar también la muerte del periodista y poeta malagueño Manuel Alcántara

Voz 7 22:09 al que también recordábamos antes efectivamente con Javier Torres José Antonio muchísimas gracias aquí a ver si

Voz 1667 22:17 bueno da una tregua la lluvia no por lo menos palabras

Voz 1023 22:20 estaremos que sí esperemos que la madrugada se pueda se pueda saltar muchas gracias

Voz 1667 22:24 gracias José Antonio vamos cerrando ya con Ramoneda como siempre

Voz 8 22:30 el dietario

Voz 1150 22:31 en la campaña electoral sigue ritmos de bronca instalada en el tedioso juego de poner la zancadilla al adversario esperando que se dé de bruces último episodio el indulto a los políticos independentistas procesados el juicio están Marsha todavía no han sido condenados pero la derecha lo da por hecho conforme su peculiar manera de entender la depende en el Poder Judicial y esta semana la consigna es asedia Sánchez con esta pregunta les insultara o no la derecha ya ha decidido que sólo había una respuesta sí por supuesto cualquier cosa distinta que diga el presidente no será admitida aunque la pregunta no aporta nada porque la posibilidad de indulto dependerá de la dimensión del castigo si lo hay diez las circunstancias que vengan es verdad es de cómo evolucione políticamente el conflicto la nueva etapa que debería ser la prioridad de todos también de la derecha la joven grieta Tumblr que se ha convertido en icono de la lucha contra el cambio climático Oise la vista en el Vaticano invitando al Papa ser de la partida sin duda Greta tiene talento madurez arrojo simpatía y empatía pero sí adquirido Rex los ciento universales porque su figura representa la ruptura generacional ante ese desafío entre los que prefieren verlo como un problema lejano premiado afrontarlo en los que lo venía como un problema propio que marcará su vida y no admite dilaciones Greta representa el grito de los jóvenes ante la irresponsabilidad de los mayores Llesta es su fuerza y su poder germinal el presidente Macron tiene prisa quiere aprovechar el impacto el incendio convoca un concurso internacional y pone plazo la restauración cinco años una restauración puede ser más desastrosa para un monumento que los estragos de los siglos y de la furia popular asiste se dirigió el arquitecto Gen viole critica al ministro que en mil ochocientos cuarenta y tres le encargó la restricción del alterada y añadía en su texto no sé qué es más de temer la incuria de los que dejan que se derrumbe lo que amenaza ruina o el celo ignorante del que añade y completa hasta transformar un edificio antiguo en un edificio nuevo desnudo de todo interés histórico atenderá Macron el consejo del experto arquitecto romántico

Voz 1667 24:39 lo mejor de todo es que hemos superado el miércoles y mañana es Jueves y Viernes Santo así que para muchos fiesta Berna Eduardo Ignasi gracias a los tres España es pasar buenos días y a ustedes también si tienen vacaciones y pueden disfrutarlos pues háganlo no desaprovecha en el tiempo y sino ir en cualquier caso mañana a las ocho hora veinticinco a la misma hora de siempre adiós

