Hora 25 (18/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

quedan diez días para el veintiocho de abril estamos con las consecuencias del bochornoso espectáculo del debate que a esta hora sigue en el aire el presidente Sánchez defiende que la próxima legislatura se acabe con un vacío legal que provoca estas situaciones que la lección

Voz 1722 00:14 que tenemos que sacar de todo este en fin de este lío que no no se ha provocado ni por parte del grupo Atresmedia y por supuesto tampoco por parte del Partido Socialista ni de ningún otro partido político sino que es como consecuencia de una resolución de la Junta Electoral Central pues yo creo que lo que nos tiene que llevar esa es la reflexión de que en la próxima legislatura tenemos que regular de una vez por todas después de cuarenta años de democracia Ical que hay una campaña electoral hablar de los debates los debates como se hace en cuantos en qué formato

Voz 0806 00:48 el programa de estas elecciones no incluye la regulación de los debates electorales que sí que estaba en los de dos mil quince y dos mil dieciséis hay proponían crear una comisión organizadora independiente formada por profesionales de reconocido prestigio Ferraz no explica las razones de esta exclusión a pesar de la insistencia de la Cadena SER

Voz 1667 01:06 el programa del PP dice algo de la regulación de los debates Adrián Prado

Voz 0019 01:10 no no hay ninguna referencia pesa que Casado reclama que en las campañas electorales haya siempre un cara a cara entre el presidente del Gobierno y líder de la oposición no sólo se remite a lo ocurrido en anteriores citas electorales sino también a lo que pasa en los países de nuestro entorno a la pregunta de si habría que cambiar la ley electoral fuentes populares dicen que habría que mirar

Voz 1667 01:25 lo que propone Podemos si es que propone algo Mariela Rubio

Voz 1450 01:29 el programa incluye en una medida muy concreta que coincide al milímetro con la postura que han defendido hoy los líderes morados garantizar al menos dos debates electorales entre los candidatos a la presidencia del Gobierno y que como mínimo uno de esos debates tenga lugar en la televisión pública es el epígrafe ciento veinte que ya

Voz 1715 01:43 por título democratizar y modernizar

Voz 1450 01:46 las campañas electorales y ciudadanos que

Voz 1667 01:48 el programa de Ciudadanos Óscar García pues que sí

Voz 1645 01:51 Ciudadanos se compromete a reformar la ley electoral y entre las modificaciones que propone el carácter obligatorio a la celebración de debates electorales no dice más detalles es lo que se recoge literalmente en el punto nueve del primer bloque

Voz 1667 02:28 no están muy buenas tardes este espectáculo del debate que ha alimentado hoy Pedro Sánchez con esas declaraciones en Onda Cero es propio de una democracia a la que le falta cierta madurez el

Voz 4 02:38 aquel la televisión pública acaba convirtiéndose

Voz 1667 02:41 en un instrumento de la estrategia partidista de quién gobierna la rebelión en Televisión Española es clamorosa a lo largo de la tarde se han acumulado las quejas de profesionales de esa casa después de que la dirección haya decidido cambiar de criterio modificar la fecha del debate

Voz 4 02:55 if fijarlo para el veintitrés de fever

Voz 1667 02:57 pero apenas unas horas después de que Pedro Sánchez dijera que sólo podía debatir ese día el mismo fijado por Atresmedia

Voz 5 03:03 lo verdaderamente merecéis que vuestro líder no dé la cara que vuestro líder instrumentaliza la televisión pública sólo para revalidar su acuerdo de gobierno con Otegi Torra e Iglesias pues si os da vergüenza venir al Partido Popular

Voz 1667 03:19 el lío del debate las servido como escuchaban hoy a Pablo Casado para pedir el voto de los socialistas desencantados séptimo día de campaña en el que Pablo Iglesias ha echado mano de las redes para pedir que

Voz 2 03:29 movilicen sus redes sociales las nuevas las clásicas tienen instalados fundamental vuestro trabajo el boca boca habla con todo el mundo porque como decimos en esta campaña estonio en las tribus esto

Voz 1667 03:42 que hoy le ha tocado a Inés Arrimadas en Vic es el sonido de otro acto de acoso a los diputados de Ciudadanos que con Arrimadas al frente visitaba esa localidad de la provincia de Barcelona en Estados Unidos el fiscal general ha publicado esta tarde la versión maquillada del Informe Müller Pedro Blanco

Voz 1715 04:06 pero ese informe según el fiscal bar no ha encontrado pruebas contra dos

Voz 6 04:12 sufran Nou advertidos de en m encubren han igual eso sí aire motriz

Voz 1715 04:17 que William bar que no hay evidencias de que Trump tuviera vínculos con Rusia durante la campaña electoral o de que cometiera un delito de obstrucción a la justicia y eso que el fiscal especial Mueller cuenta en su informe los intentos de Tram para apartarle de para entorpecer su investigación nada

Voz 1667 04:32 las ocho y media deportes en Hora veinticinco de vuelta Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes tenemos baloncesto

Voz 0919 04:37 la Euroliga en directo el segundo partido del play off de cuartos de final entre CSKA de Moscú Baskonia acaba de comenzar el tercer cuarto y los vascos ganan cuarenta cuarenta y cuatro en Moscú recortó hemos que el primer partido lo ganó el CSKA luego tendremos fútbol en Valencia Valencia Villarreal el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League recordemos que en la ida ganó el Valencia tres uno que enseñamos también que Rafa Nadal ha jugado su segundo partido en el torneo de Montecarlo ha ganado con facilidad a Dimitrov en dos sets jugará en cuartos de final ante el argentino Guido pela

Voz 1667 05:11 el tiempo pues ya lo han visto día gris y lluvioso en buena parte del

Voz 4 05:14 país Luismi Pérez buenas tardes va a seguir lloviendo esta noche en muchas zonas del país poco a poco tendremos una tregua por ejemplo en Extremadura y en gran parte de Andalucía así como en Galicia y el oeste del Cantábrico pero en cambio la lluvia Se va a generalizarse va a hacer más intensa en gran parte de la Comunidad Valenciana al sur del Ebro en el caso de Aragón también en las provincias del este de Castilla y León y de Castilla La Mancha poca lluvia en gran parte de Cataluña Baleares y Canarias iba a seguir soplando el viento de levante fuerte sobretodo en el Mediterráneo con temporal de mar mañana seguirá lloviendo en gran parte de la Comunidad Valenciana Murcia Castilla-La Mancha y el sur de Aragón así como gran parte del Alto Ebro esa lluvia se irá desplazando hacia el sur porcino el Sevilla volverá a llover durante la tarde en forma de chaparrones pues lo mejor quedarse en casa al poner la radio no Pedro Carmona conservación hasta las once y media

Voz 1715 06:04 hoy plan mejor ni mejor compañera de la nuestra empezamos tenga hoy vamos a acercarnos también hasta la DGT ha sido un día difícil las carreteras sobre todo por la mañana actualizamos la información a esta hora me voy a Fernández buenas tardes

Voz 4 06:15 buenas tardes a esta hora continúan las complicadas

Voz 7 06:18 les en Tarragona concretamente la Nacional III

Voz 8 06:20 dos cuarenta en El Vendrell dirección ala

Voz 7 06:23 capital tarraconense densidad circulatoria en esa misma provincia en la C31 en Cuba ellas además retenciones de cinco kilómetros saliendo de Valencia por la A tres desde Cheste archiva en Sevilla un accidente en la A cuatro a la altura de Buena Vista no genera retenciones pero obliga a estrechar el carril derecho y mucha precaución precisamente en Sevilla y en Huelva porque hay previsión de lluvia y tormenta en la A8 en Mondoñedo en la provincia de Lugo porque la niebla podría reducir la visibilidad

Voz 0919 07:30 peines ser

Voz 1715 07:39 y siete en Canarias vaya papelón el de Televisa

Voz 11 07:42 es un española espectáculo

Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1715 07:57 el último día de campaña y la televisión pública pasado a comportarse hoy como la televisión oficial después de que ayer mantuviera la fecha del veintidós de abril para el debate a cuatro hoy cambia de criterio y ofrece el veintitrés de abril el mismo día que el debate programado por Atresmedia el único día que Pedro Sánchez está dispuesto a debatir

Voz 4 08:18 mire el presidente insiste en que

Voz 1715 08:20 apartado el debate a cinco sólo va a debatir en la televisión pública y el resto de candidatos le piden que se preste a dos debajo

Voz 4 08:25 pues de forma que todos puedan cumplir con su compromiso con Atresmedia tíos y estamos este absurdo punto de bloqueo

Voz 1715 08:34 hola buenas tardes buenas tardes el presidente del Gobierno

Voz 1468 08:36 se ampara en el cambio de criterio de la Junta Electoral Central que prohibió el debate a cinco con Vox en ese nuevo escenario Televisión Española o Atresmedia el XXIII él apuesta por la televisión pública aunque no vayan los demás ahora les pide que rectifiquen les pide que acudan

Voz 4 08:52 lo que les pido a los líderes políticos es que reconsidere su posición que vayan a medio de comunicación público que es la televisión de todos con todo el respeto al grupo de Atresmedia pero creo que ese debate lo merecen los españoles yo estoy dispuesto a hacer ese debate

Voz 1468 09:06 el resto de sus adversarios mantiene su compromiso con Atresmedia el líder del PP Pablo Casado pregunta a los votantes del PSOE si no les da vergüenza lo que hace Sánchez y acusa al presidente y candidato socialista de no tener palabra

Voz 0919 09:17 tiene principios Zapatero estaba equivocado

Voz 5 09:20 Zapatero hacía barbaridades en mi opinión pero se las creía Sánchez es depende como vaya habiendo depende lo que le digan sus asesores depende lo que le convenga ya lo habrán dicho oye Pedro nude batas

Voz 1468 09:32 Unidas Podemos defiende realizar dos debates en ambas televisiones e Irene Montero cree que Sánchez usa la televisión pública para tener un debate más fácil le pide que rectifique

Voz 12 09:41 creo que ha sido un profundo error por parte del presidente del Gobierno y por parte de este Gobierno primero despreciar a la televisión pública que es la que pagamos entre todos y todas y después intentar utilizarla

Voz 1468 09:52 Ciudadanos confirma que Alber Rivera acudirá a Atresmedia no enviará ningún dirigente al acto electoral de la pública la candidata de Ciudadanos al Congreso por Barcelona Inés Arrimadas cree que Sánchez tiene miedo está cometiendo una cacicada

Voz 6 10:05 no queremos a un presidente que haga de la televisión pública de todos los spa

Voz 13 10:09 año les una tele PSOE que es

Voz 6 10:12 que quiere imponer este señor con esta táctica

Voz 1468 10:16 este punto de la tarde Pedro lo más sensato es que alguien rectifique quién ya lo veremos

Voz 4 10:21 si es que alguien rectifica gracias Nieves vaya papelón decía antes el de Televisión Española la

Voz 1715 10:27 la obra de la dirección del ente público hecho saltar como un resorte a muchos trabajadores de esa casa que han visto amenazada esa obligada neutralidad que han visto en riesgo sus apelaciones a la independencia y las redes sociales señalado hoy de quejas de algunos periodistas muchos periodistas de televisión española Nicolás Castellano los trabajos

Voz 1620 10:47 pero asegura que están hartos de la situación por la pérdida de credibilidad que supone la decisión de Rosa María Mateo el Consejo de Informativos cree que Radio Televisión Española de apostar por la imparcialidad no ajustar su programación a la propuesta de un único partido político sea el que sea sino favorecer que el debate a cuatro se celebre en la radio televisión pública conforme estaba previsto explican en un comunicado que verbalizado este mediodía Ana Blanco en el telediario

Voz 14 11:10 los consejos de informativos que representan a los profesionales de la información de Radio Televisión Española no comparten la decisión de la corporación de cambiar la fecha del debate al día veintitrés en un comunicado afirman que no se debe aceptar

Voz 0919 11:22 hasta el moderador previsto por el ente público ha mostrado en

Voz 1620 11:24 puedes de sociales su desacuerdo con la decisión de la presidenta de Radio Televisión Española de modificar esa fecha fijada para el debate poniendo así en entredicho la imagen de independencia de Radio Televisión Española

Voz 1715 11:41 venga que hoy nos vamos a ir también de Ronda esta es una campaña peculiar por cierto antes las tardes hace unos años en otras campañas quiero decir las tarde serán eran vibrantes incluían grandes mítines actos centrales de cada partido pero eso ya no se lleva en todo caso hoy sí que hay algunos actos previstos en agenda el presidente Sánchez se ha marchado hasta Badalona ya está Inma Carretero Inma buenas tardes

Voz 0806 12:04 sí buenas tardes mitin en el cinturón metropolitano de Barcelona en el teatro Blas Infante un espacio pequeño

Voz 1510 12:09 yo con unas cuatrocientas sillas así que hemos ten

Voz 0806 12:11 ido intervenciones previas en la calle para la gente que se ha quedado fuera a y les ha explicado el presidente su posición sobre el raca raca de independentismo eso ha dicho ya ha aprovechado para responder al candidato de Puigdemont Jordi Sanchez que ha ofrecido una rueda de prensa hoy desde la cárcel

Voz 8 12:26 hoy he vuelto a escuchar que han dicho que quieren el referéndum de la autodeterminación

Voz 2 12:31 yo ya lo habéis visto que

Voz 15 12:34 cuando digo no es un gobierno socialista Pennetta garantía de que no va haber referéndum no habrá independencia ni se va a quebrar la Constitución y el Estatuto de Autonomía en Cataluña

Voz 0806 12:45 eso decía Sánchez en la calle el Bicing propiamente dicho ya ha comenzado han hecho de teloneros Miquel Iceta en la ministra váter y ahora está interviniendo ya dentro de la sala el presidente del Gobierno vamos a oírlo estamos a la espera de si dice algo nuevo del debate lo escuchamos en directo desde Badalona

Voz 1620 12:59 qué significan estas la suma de estas tres derechas significan tres cosas bien claras significa la vuelta de la corrupción significa la vuelta de los recortes y la desigualdad y significa el enquistamiento de la confrontación territorial

Voz 1715 13:11 hoy en la campaña han pasado algunas cosas y muchas de esas cosas han pasado en Cataluña

Voz 3 13:18 es el ambiente que se vivía esta mañana los diputados de ciudadanas

Voz 1715 13:21 con Inés Arrimadas al frente han sido recibidos de forma muy democrática como ven en Vic Arrimadas ocupa el espacio que ha decidido dejar Alber Rivera espacio vacío líder y algunos días candidato a media jornada en esta campaña electoral vamos hasta Salou Óscar García Bono

Voz 1645 13:38 Tales si buenas tardes y de hecho ese escrache que ha sufrido Arrimadas esta mañana en Vic se ha convertido en el protagonista de este acto no os vais a echar que es entre los separatistas ha dicho la número uno de Ciudadanos al Congreso por Barcelona

Voz 13 13:50 a mí lo que más me llama la atención es ver a gente tan joven

Voz 2 13:55 tan llena de odio

Voz 13 13:57 gente tan joven y tan llena de odio nos dan la razón cuando decimos que las escuelas catalanas enseña a odiar a los que no piensan como ellos hice enseña a pensar que puedes tener el derecho a vetar la entrada en un municipio a echar fuera de un municipio a los que no piensan como tú

Voz 1645 14:15 Arrimadas hoy protagonista principal de la campaña de Rivera a quien su partido ha reducido la agenda de actos en favor de su pareja electoral

Voz 4 14:22 ha sido así hoy y así será al menos el domingo el lunes

Voz 1715 14:26 martes cuando Arrimadas en vuelva a convertirse en la cara principal de esta campaña electoral gracias Óscar las campañas ya no son lo que eran hay días en los que ni siquiera el candidato de un partido el líder del partido que está llamado a intentarse el presidente del Gobierno en este caso de Rivera va a aparecer en actos de campaña y el Partido Popular el líder del PP se ha ido hoy a comer y a convencer a Mérida almuerzo mitin que ha terminado a eso de media tarde Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 14:52 qué tal buenas tardes por eso de que es Jueves Santo el líder del PP ha querido rebajar hoy el tono aunque mantiene el fondo de su discurso contra el Gobierno asegura que la gente ya lo ha visto las orejas al lobo por eso quiere que vuelva el Partido Popular siempre nos toca bailar con la más fea volver cuando no

Voz 16 15:06 destruido la economía la convivencia y el prestigio internacional le decía a los suyos y se dirige en estos términos a los votantes del peso

Voz 5 15:13 joe verdaderamente nos da vergüenza ajena lo que está haciendo vuestro secretario general verdaderamente merecéis que vuestro líder no dé la cara que vuestro líder instrumentaliza la televisión pública el FIS y la Diputación permanente sólo para revalidar su acuerdo de gobierno con Otegi con Bush de Mon contó con Iglesias pues si os da vergüenza venir al Partido Popular

Voz 0019 15:37 en el capítulo de propuestas Casado ha anunciado hoy que extender a tres años la tarifa plana para autónomos que emprendan

Voz 1715 15:42 en el mundo rural en Podemos su candidato hoy no tenía mitin hablado a través de las redes sociales a través de un vídeo para pedir de nuevo la movilización de los suyos

Voz 2 15:49 hay algunos que con un exceso de arrogancia que aparece que se proclaman ganadores bueno máximas están abierta y hay un medio de comunicación mucho más importante que cualquier televisión que cualquier periódico que es el boca boca las redes sociales las nuevas

Voz 1715 16:05 Juan Pablo Iglesias ha pedido a los suyos que eche mano del Boca Boca para convencer a los demás de que les potente algo más una historia entre la información de campaña el juicio del uno de octubre hoy ha ofrecido una rueda la de prensa desde la cárcel Jordi Sanchez el candidato de Jones pero el Cataluña al Congreso por cierto es la escenografía con bandera española al fondo con foto del Rey bueno Sánchez ha ofrecido el apoyo de sus diputados al candidato socialista Pedro Sánchez a cambio de que acepte que el referéndum es la solución para la crisis política catalana hemos escuchado antes la respuesta nuevos hasta hasta Girona hasta Roses ahí está buenas tardes buenas tardes el cabeza de cartel de sus para Cataluña se muestra convencido de que Pedro Sánchez por responsabilidad acabará aceptando tarde o temprano llegue una manera otra un referéndum por lo demás antigüedades Sánchez también ha reivindicado el mandato del uno de octubre enough herido aclarar si el derecho a autodeterminación es una exigencia o no o para cuando lo es para la investidura o para garantizar la estabilidad del Gobierno una estabilidad que por cierto dice que quiere facilitar

Voz 6 17:02 este encuentro Woody referéndum formará parte de lo solución

Voz 4 17:07 estamos convencidos de que el referéndum formará parte de la solución Iker sólo aceptará de una manera u otra asumir un reto de responsabilidad histórica porque sino sabrá que es condenar permanentemente al bloqueo o bien abrirse a negociar con la derecha y ya es una responsabilidad del señor

Voz 1667 17:20 el pasional

Voz 4 17:23 en una rueda de prensa inédita pues la escenografía Tula contabas pero la videoconferencia el decorado pero también por cómo ha sido posible por una decisión in extremis de la Junta electoral la contábamos ayer en Hora Veinticinco mítines mítines como este que está en marcha que me obligaba bajito ahora mismo virus predominio en Roses en Girona y en el que interviene ahora mismo Quim Torra que he dicho que la imagen de hoy ha sido perturbadora de humillación buscada para Jordi Sanchez

Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 4 18:09 el archiva pese a que el juez cree que hay algunos indicios

Voz 1715 18:11 algunos de ellos habían cometido delitos pero por qué lo hace en ese caso bueno pues lo hace porque la Fiscalía pidió el sobreseimiento Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 18:20 la magistrada sospecha que alguna gente pudo tener una actitud pasiva a la hora de impedir las votaciones en los colegios pero ha decidido archivar igualmente la causa el argumento es que hubiera sido del todo improductivos seguir con la investigación después de que la Fiscalía haya dicho que no ve responsabilidades ni delito en la actuación de estos policías en el auto el acuerdo al Ministerio Fiscal de contradecirse en sus argumentos y sigue defendiendo que sí hubo agentes que pudieron cometer un delito de desobediencia por su pasividad durante la jornada por ejemplo al no identificar a los manifestantes la Fiscalía tampoco ven nada ilegal en la actuación de los directores de los colegios que abrieron sus puertas porque dice la exconsellera aclara Ponseti había asumido sus funciones durante el fin de semana del uno de octubre la magistrada de El Vendrell también discrepa de este

Voz 1715 19:03 junto a Iggy Reporteros Sin Fronteras ha publicado hoy su balance del año pasado este oficio el periodismo sigue implicando riesgos algunos más graves otros menores pero riesgos al fin y al cabo esta organización habla de cuarenta ataques a periodistas en Cataluña Sonia

Voz 1913 19:18 este Eros la extrema polarización de la política catalana convertida a los periodistas en una de las principales víctimas de las hostilidades hasta cuarenta agresiones en dieciocho meses recoge el informe de Reporteros Sin Fronteras la sabido físicas y sobre todo verbales aunque según el presidente de Reporteros Sin Fronteras Alfonso Armada parece que las cosas están cambiando

Voz 17 19:40 sí se puede ver que Cataluña por mucha presión sobre los periodistas y la a los periodistas

Voz 1913 19:44 ha descendido enamorados hay también una mejoría en el conjunto de España que sube dos puntos en el ranking de los ciento ochenta países analizados se sitúa en el puesto veintinueve de forma global preocupa que siga reduciéndose el número de países que se consideran seguros aquellos en los que los periodistas pueden ejercer su oficio sin correr peligro al mismo tiempo trece el control de los regímenes autoritarios sobre los medios de comunicación

Voz 9 20:07 hora veinticinco

Voz 21 20:34 la Cadena SER

Voz 3 20:38 hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 16 20:45 Nou Abrahams Ted Kennedy en que encubren en igual eso sí de Chrome Gea

Voz 1715 20:51 bueno esta es la voz del fiscal general de Estados Unidos se llama William Barr y le ha echado un cable un buen cable al presidente tan el fiscal ha presentado la versión tuneado de el Informe Müller sobre las acciones entre Trump ir Rusia y el fiscal concluye que no hubo ni obstrucción a la justicia ni pactos secretos con Rusia pese a que el fiscal especial Muller sí describe algunos de los intentos de Donald Trump para apartarle para que dejar la investigación nos vamos hasta Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 21:23 buenas tardes el informe mieles detalla numerosos contactos entre el entorno de Donald Trump con autoridades rusas durante la campaña electoral pero no encuentra evidencias suficientes de que haya delito pues los pros Vinson o ex con el fiscal general William Barr asegura que en y Donald Trump es ni nadie de su equipo se coordinó con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales el punto más espinosos el de la obstrucción a la justicia Müller describe diez hechos en los que Trump intentó interferir en la investigación por ejemplo cuando despidió a James comía el ex director del FBI pero no aclara si estos episodios son delito o no es el fiscal el que así pura que no hay evidencias suficientes para acusar al presidente

Voz 2 22:00 el negocio aquí

Voz 1510 22:04 Donald Tang sin embargo se siente exonerado de todos los crímenes investigados el informe de cuatrocientos páginas modificado por el Departamento de Justicia para proteger información confidencial ha sido entregado al Congreso el Comité de Inteligencia de la Cámara ha pedido la comparecencia inmediata de Robert Mueller a quién quieren

Voz 9 22:20 interrogar directamente sobre las conclusiones de su investigación sin la interpretación del fiscal bar

Voz 1715 22:28 disco de Vitoria también es de esos que cree que los homosexuales son algunos necesitan ayuda necesitan que les acompañen necesitan que les ayuden a curar ciertas heridas otro más se llama Juan Carlos Elizalde nos ha contado que algunos homosexuales están heridos porque no se sienten cómodos consigo mismos vamos a Bilbao Sonia Lamberto

Voz 1510 22:48 no se sienten cómodos con su orientación sexual dice Elizalde justifica así los cursos que ha impartido el Obispado de Alcalá de Henares para curar dice la homosexualidad

Voz 22 22:57 que hay heridas en esas personas como en todas

Voz 23 23:00 sí que esas heridas y necesiten acompañamiento una ayuda curativos y ante si no estamos hablando directamente en el sentido médico quirúrgico

Voz 1510 23:13 el obispo de Vitoria defiende también la respuesta efectiva que dice está dando la iglesia a los casos de pederastia y denuncia un ensañamiento orquestado hacia esta

Voz 23 23:21 están saliendo entrenadores profesores tal tal tal da nadie mira a la ministra de Educación pidiendo responsabilidades dijeron que en ese sentido hay un ensañamiento y orquestado

Voz 1510 23:31 la eutanasia o la gestión subrogada tampoco son santo de su devoción

Voz 1715 23:35 en Madrid hoy hemos conocido la primera condena a Metro por la muerte de un trabajador afectado por amianto la justicia da ahora la razón a la familia de una de las víctimas y ordena a Metro que pague una indemnización porque concluyen los jueces nunca garantizo la seguridad del trabajador que acabó en firmando Radio Madrid Alfonso Ojea el fallo

Voz 1673 23:54 el Juzgado de los Social número diez de Madrid considera probado que el cáncer de pulmón que sufría este trabajador y que le ha llevado a la muerte es un tumor creado por ASB Stosic por esa sustancia carcinoma Elena que es el amianto de la que desde hace ochenta años es sabían sus efectos mortales a largo plazo pero nadie en la compañía de metro

Voz 1715 24:11 hizo nada hasta muchos lustros después

Voz 1673 24:14 metro de Madrid ha reconocido a la Cadena Ser que no va a recurrir esta resolución judicial de primera instancia Juan Carlos de la Cruz es el responsable de Comisiones Obreras en Metro de Madrid

Voz 17 24:23 yo hombre pues dio recurrir esta sentencia pues yo creo que es la primera vez que varía una muestra voluntad de llegar a un nuevo vuelos términos y unos acuerdo contó con el conjunto de los trabajadores por haber padecido estas enfermedades

Voz 1673 24:39 esos trescientos setenta mil euros son la suma de varios conceptos la insuficiencia respiratoria del paciente que fue reduciendo día tras día su calidad de vida el perjuicio personal que les supuso los tratamientos oncológicos por supuesto

Voz 1715 24:52 los daños morales y así hemos llegado a las ocho y veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco en Cannes

Voz 1715 25:31 te de Hospitalet ha vivido una noche dura muy dura el incendio en un edificio de viviendas a eso de las seis y media de la mañana ha provocado la muerte de una madre de sus dos hijos uno de ellos era hombre volvemos de nuevo Barcelona Sergi López los bomberos

Voz 1895 25:44 Nos han podido controlar el incendio en sólo media hora pero ya han encontrado muerta a la mujer y su hijo de tres años ha fallecido minutos después ya el bebé de dos meses ha sido trasladado al Hospital Sant Joan de Déu donde también ha muerto según avanzaba la alcaldesa de Hospitalet Núria Marín a la SER en Cataluña la causa del incendio es muy probablemente una sobrecarga eléctrica

Voz 1922 26:06 templo no cáscara todo cada aparece que ha estado provocado por una sobrecarga de enchufes al parecer eran de estos tipo ladrón que permiten la conexión de varios aparatos y es posible que se haya producido desde aquí el incendio aquí el incendio

Voz 1895 26:19 edificio no ha sufrido daños estructurales y los vecinos que habían sido desalojados ya han podido volver a sus

Voz 1715 26:25 en Málaga la policía detenido hoy al propietario de una escopeta de aire comprimido con la que ayer jugaba un niño de once años que murió después de que se disparara el niño estaba en ese momento con su hermano la familia de origen portugués había acudido allí a pasar unos días de vacaciones en Coín Málaga Aniversario

Voz 0136 26:42 la Guardia Civil ha detenido por homicidio imprudente al dueño de la escopeta de perdigones con la que el menor perdió la vida en Coín anoche tras prestar declaración el arrestado ha sido puesto en libertad según fuentes cercanas a la investigación el niño de once años murió tras recibir un disparo fortuito cuando jugaba con su hermano pequeño en una de las habitaciones del piso en el que la familia de origen portugués estaba pasando las vacaciones de Semana Santa en Coín la casa es de unos amigos de la familia Francisco Santos es el alcalde del municipio

Voz 17 27:11 una familia portugués en portugués que bueno pasaron sus vacaciones de Semana Santa aquí en nuestro un pues estaba en tu físico jugando se hicieron un dormitorio ninguna dependencia del piso donde estaba y al parecer puede cogiera una escopeta de aire comprimido el menor de los de los hermanos pues disparo va al mayor o la mala suerte porque falleció a los pocos minutos de bueno les episodio no

Voz 0136 27:40 el Ayuntamiento de Coín ha decretado un día de luto oficial

Voz 1715 27:45 hoy tenemos que Alavés y a partir de las nueve y en nuestra cara B vamos a hacer caso al calendario vamos a hablar de Judas árbitros sola

Voz 1880 27:51 hola Pedro Jude Law que no es San Judas Tadeo y que es el protagonista de El Jueves Santo como decías el Judas que vendió a Jesucristo por treinta monedas hablaremos de su figura desde el cristianismo pero también de su imagen desde la filosofía en el siglo XX como siempre también los judas de la música escucha este de Concha Piquer mil novecientos cuarenta

Voz 25 28:13 ver si en medio muerto entre Belako Felipe Ruano More

Voz 1880 28:31 no hay perlas como esta de Consolider y muchas otras dedicadas a la Judas también en la literatura y en el cine como cada día en la cara B hoy Judas caliente

Voz 25 28:41 y digo te digan

Voz 1715 28:48 bueno aquí la tertulia de Hoy Berna González Harbour Javier González Ferrari Emilio Contreras Éstas son para él las claves del día

Voz 0554 28:54 a diez días de las elecciones PSOE PP Ciudadanos y Vox debaten a cara de perro si va a haber debate en televisión Televisión Española ha anunciado esta mañana de forma unilateral que retrasa su debate previsto para el veintidós al día veintitrés haciéndolo coincidir con el de Atresmedia implicándose sí a la propuesta del Gobierno decisión que ha sido duramente criticada incluso por el Consejo de Informativos de Radio Televisión Española y aquí está la clave de este enfrentamiento porque al PSOE no le interesa que haya dos debates a la campaña de perfil bajo de Pedro Sánchez le viene mal exponerse al fuego cruzado de sus adversarios dos días seguidos ante millones de telespectadores quizás porque esos asesores recuerden como en un segundo debate en televisión Felipe González vapuleó a José María Aznar en la campaña electoral de mil novecientos noventa y seis y lo puso al borde de la derrota

Voz 6 30:27 paciencia

Voz 0919 30:29 es un buen paraguas en El Paso deportivo de este jueves tenemos baloncesto en directo está jugando Baskonia en Moscú el segundo partido del play off de cuartos de final de la Euroliga ante el CSKA ya a esta hora tenemos buenas noticias porque Baskonia está haciendo un partidazo Kevin Fernández buenas tardes

Voz 8 30:47 hola Gallego buenas tardes lo has dicho bien un partidazo partido muy completo muy serio del equipo de Velimir Perasovic siempre por delante en el marcador con ventajas de hasta quince puntos dominio interior total de Sant con quince puntos pero también acierto exterior con Sabonis IMS con el Pato a Darino Ico en la buena dirección de Luca habilidosa de Marcelinho Huertas ha resistido bien cuando el Checa intentaba romper intentaba meterse en el partido está muy cerca de robarle el factor cancha a uno de los favoritos a ganar esta Euroliga ahora mismo restan cinco minutos para acabar el partido el Baskonia está con catorce puntos de ventaja cincuenta y ocho quiero el vez Baskonia setenta y dos

Voz 0919 31:28 en tenis la buena noticia del día Rafa Nadal han ganado su segundo partido en el torneo de Montecarlo con facilidad en dos sets Dimitrov va a jugar en cuartos de final ante Guido pela que nivel de tenis tiene Rafa Nadal en este inicio en la tierra batida tenemos fútbol a las nueve cuartos de final de la Europa League partidos de vuelta en Mestalla Valencia Villarreal ya sabéis que el Valencia ganó uno tres en el partido de ida es clara e claramente favorito para meterse en semifinales también se juegan la vuelta de las otras eliminatorias Nápoles Arsenal Chelsea Slavia de Praga mientras de Frankfurt Benfica luego damos una vuelta ver cómo salen todos los equipos y el protagonista de fútbol también es Diego Costa el jugador del Atlético de Madrid que esta mañana estaba citado para entrenar con su equipo en el Cerro del Espino ir después de conocer que el club le abre un expediente sancionador por su comportamiento en el partido del Camp Nou un expediente que puede terminar con una fuerte multa económica Diego Costa sea cabreado ya decidido no entrenarse la situación la relación entre Diego Costa y el Atlético de Madrid ahora mismo es tensa el futuro de Diego Costa en el Atlético de Madrid no pinta bien y eso que hoy Simeone en una entrevista a nuestro compañero nuestros compañeros de gol ha vuelto a insistir que para él Diego Costa es súper importante

Voz 0501 32:55 cotas un animal un animal que evidentemente por momentos e puede tener estas situaciones como nos ha pasado en Barcelona y que y que obviamente no se ha hecho sufrir un partido citando y mucho a la característica que tiene pero yo no soy de de los entrenadores que a partir de un episodio genera que situaciones negativas son valoro el todo cuando miro el todo eh hay muchas cosa positiva más genera digo Repe

Voz 0919 33:28 Diego Costa se ha negado a entrenar al conocer que el club le abría un expediente sancionador enseguida contamos la última hora de ese divorcio entre Diego Costa y el Atlético de Madrid pero como siempre en el inicio del programa empezamos con vuestro

Voz 28 33:44 Hesse de guasa Gallego el robo de Cristiano hay falta de otro jugador de la Juventus a los partidos no sois tan imparciales que parece que

Voz 29 33:58 sólo queremos que gane el cristiano

Voz 6 34:02 de nada nos encanta ser imparciales dejado vuestros

Voz 3 34:07 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del el opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 29 34:22 la NIDA Follet y mucha mucho fraguó para Tiger Good me encanta eh si eso que que que es que ha sido tan criticado tantas tan vilipendiado Angelito mi hoy en fin que ha resurgido como el ave Fénix me encanta

Voz 1468 34:43 una lección un estupendo para todos los mortal

Voz 30 34:46 la noche que te yo a Dios

Voz 3 34:49 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:19 si piensa más en la Liga que en esta eliminatoria

Voz 31 35:22 Pedro Morata muy buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas tardes en Mestalla se enfrenta a partir de las nueve de la noche el Valencia y el Villarreal con alineaciones absolutamente confirmada con los dos equipos yo creo que pensando más en el resto de las competiciones porque creo que el Villarreal da por muy complicada complicadísima salvo milagro la eliminatoria con uno tres el Valencia en el partido de ida necesitaría un cero tres y el Valencia esta temporada en los cincuenta y un partidos de competición oficial ningún equipo le ha hecho tres goles al Valencia de Marcelino que no va a tener por cierto hoy mía con dos viajaría Rodrigo ni a Pichichi ni a Garay que en los últimos veinte partidos de competición oficial no sólo ha perdido uno el Villarreal también sabiendo el resultado de la ida se centra muchísimo más en la Liga salvo ese milagro al que siempre todo el mundo alude cuando el resultado está realmente difícil vamos a buscar los onces iniciales de los dos equipos que están ya desde hace un buen rato que los dos entrenadores los dieron empezando por el equipo local lo más mano muy buenas hola qué tal muy buenas pero la compañeros estábamos pendientes de si jugaban los cuatro percibido sonó pues juegan dos de titular ídolos en el banquillo

Voz 16 36:30 son los que van a jugar son Guedes iría cabe esperar

Voz 31 36:32 el banquillo Gayá eco que le en el once del Valencia neto bajo palos línea cuatro otras vas en la derecha y la izquierda día Kabir Roncaglia pareja de centrales Carlos Soler Parejo la versión más jugó en el doble pivote a la derecha Ferran Torres a la izquierda Gonçalo Guedes punta de ataque para Kevin Gameiro Santi Mina en el Villarreal de Javi Calleja Prueba de que están pensando en la Liga que es lo importante quedarse en Primera División es que no han venido ni Cazorla ni Camby Ike Alvaro además está sancionado ninguno de ellos van a poder ser de la partida y el once iniciales este Xavi Isidro muy buenas

Voz 32 37:07 qué tal Pedro muy buena si diez cambios con respecto a Girona fíjate prefiero decirte el banquillo no están Asenjo Mario Iborra vaca Osamu no están en el equipo titular todos ellos en el banquillo un equipo titular que tiene como principal novedad al chaval debe Andrei ratio el rumano lateral derecho que está en la partida juega con Andrés Fernández ratio Funes Mori Víctor Ruiz Jaume Costa en defensa Trigueros Cáceres doble pivote Rafa en principio por la derecha pedradas por la izquierda Morlanes de enganche arriba para el gol Gerard Moreno

Voz 31 37:35 el gallego uno tres en el partido de ida a favor del Valencia va a dirigir el escocés William Colo hilo normal si no hay sorpresa es que el Valencia pase a semifinales hilo normal sino hay sorpresa es que el rival sea amigo mío

Voz 0919 37:51 el Arsenal de Emery ya lo veremos porque hay otras tres eliminatoria así como decía Pedro Morata hay un interesante Nápoles Arsenal partido de vuelta el arsenal de Mary ganó cero dos en la ida cómo salen los equipos José Antonio Duro es la eliminatoria europea que destaca gallego aunque ésta como el resto la verdad que está

Voz 16 38:09 bastante abierta ni mucho menos está decidido a este Nápoles Arsenal con Monreal que es el gran protagonista al menos español en la zaga del conjunto de Unai Emery Fabian y Callejón son los españoles titulares en el conjunto italiano Chelsea

Voz 0919 38:21 labia de Praga los británicos ganaron cero uno en la ida

Voz 16 38:24 sí defienden en el Londres a ese resultado que se antoja corto visto en la ida ante el conjunto checo aquí tenemos lo en cuanto a españoles a Kepa en la portería Azpilicueta en la zaga y al canario Pedro Rodríguez a arriba todos son titulares lo dicho sólo cero uno en la eliminatoria que está muy había pero

Voz 0919 38:40 el Chelsea el favorito y también el favorito el Benfica que visita al Eintracht de Frankfurt los portugueses ganaron cuatro dos en la ida

Voz 16 38:47 sí en principio es la eliminatoria que más goles e tiene los alemanes que juegan en casa y que en principio no dan por perdida la eliminatoria hoy se juegan Alemania así que defiende ventaja del conjunto portugués

Voz 4 38:59 Mika

Voz 0919 39:00 ocho y XXXIX Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 6 39:55 asunto Diego Costa

Voz 0919 39:57 hay dos hechos Diego Costa no ha entrenado esta mañana no está en el parte médico de lesionados no ha querido entrenar el Atlético de Madrid le ha abierto expediente sancionador por su comportamiento en el Camp Nou ante el Barcelona y el asunto ahora mismo la relación entre el jugador y el club está difícil Miguel Martín Talavera tiene los datos o la tala buenas tardes

Voz 1576 40:21 qué tal aquí lo buenas tardes así es esta mañana el aborto llegaba bastante molesto por el por habérsele aplicado el régimen disciplinario otras tarjetas otra vez pulsiones lo que ocurrió en el Camp Nou la verdad que la sanción es ejemplar en virtud de sus ocho partidos que de Liga que se va a perder el punta de lagarto algo que no le ha gustado en absoluto siente indefensión por lo tanto como tú dices sin estar lesionados sin tener molestias no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en el club están bastante molestos con él también el jugador está bastante molesto con el club han se han quedado para citarse las próximas horas y hablar cara a cara para intentar encauzar la situación pero ahora mismo como tú bien explica no pasa por el mejor momento la relación de Diego Costa con el Atlético de Madrid sigue teniendo el aval de su entrenador sus compañeros de vestuario también le quitan hierro al asunto pero la verdad es que se va a tomar una decisión en los próximos días en cuanto a la continuidad del punta de lagarto en el Atlético

Voz 0919 41:19 en este fin de semana el bueno está sancionado no iba a jugar es evidente crees que lo lo que dice Simeone de Costa que el poder de Simeone ahora mismo en el Atlético de Madrid puede salvar a costa o esta situación es ya irreconocible

Voz 1576 41:36 yo creo que no es que sea reconducido Blaise que el tema es si Diego Costa quiere continuar en el Atlético de Madrid o no él tiene una gran oferta de China lo hemos juntado en más de una ocasión el mercado de invierno al final no se llevó más allá es interés del fútbol asiático por la lesión del metatarsiano que le hizo pasar por el quirófano pero lo que está claro es que él está a disgusto con varios asuntos como lo su sueldo que sí tienen otros compañeros y sobre todo no no no ha terminado de gustar lo que ha ocurrido después de la expulsión en el Camp Nou no sea sentido suficientemente defendido que a partir de ahí puede ser incluso él el que fuerce su salida y también están encantados de estos episodios de Diego Costa y al final lo que quién primeros encauzar la situación reconducir la pase lo que pase que termine siendo una buena relación Diego Costa Atlético de Madrid Atlético Madrid dio Costa que a partir de que se sienten en una mesa y que se digan lo que tengan que decir a la cara per si hay todavía futuro de Diego Costa del Atlético de Madrid o por el contrario rompen sus caminos

Voz 0919 42:38 esta noche contamos más gracias Tara

Voz 1576 42:41 un abrazo hasta luego con la resaca de la Champions

Voz 0919 42:43 ya sabéis el Barça jugará en semifinales con el Liverpool de Jurgen Klopp sorteado el orden de las eliminatorias la otra la van a jugar el Ajax con el Tottenham de Pochettino pero nuestro principal interés en las semifinales está en el Barça Santi Ovalle buenas tardes qué tal muy buenas

Voz 16 43:01 si así lo ha hecho saber hoy Ter Stegen en la presentación del libro Relatos Solidarios que hacemos aquí la prensa de Barcelona ha hablado el portero del Barça sobre la eliminatoria de Champions sobre el partido contra el Liverpool que separa a jugar el próximo uno

Voz 12 43:15 día siete de mayo estamos contentos es un partido bonito semifinales siempre puede pasar cualquier cosa sabemos que tenemos nuestra posibilidad de pasar unos Ángel mucha ilusión

Voz 0919 43:30 como digo miércoles día uno el partido de ida en el Camp Nou martes día siete el partido de vuelta en Anfield en el campo del libro

Voz 8 43:38 Paul y también ha opinado sobre el partido de ayer entre Tottenham y Manchester City le han preguntado específicamente siguieron fracaso de Guardiola en Europa la respuesta es esta no es un fracaso

Voz 12 43:50 aunque la Champion es es mucho de alto alta calidad Rosa hablamos de de muy poca diferencia entre los equipos sobre todo en la Premier League físicamente están quizás por poco por encima de de la Liga a lo mejor pero el futuro políticamente somos

Voz 0919 44:10 no es un fracaso para aparcar este Barça jugará ante el Liverpool de Klopp que de nuevo mete a su equipo en semifinales el Liverpool que el año pasado fue finalista hay perdió con el Real Madrid y ahora de nuevo entre los cuatro mejores que trabajo impresionante el de Jurgen Klopp sobre si lo de Guardiola es un fracaso honor recordemos ayer su equipo ganó cuatro tres al Tottenham de Pochettino pero el uno cero de la ida condenó al City de Guardiola después del partido evidentemente estaba triste a pesar de que él dijo que no había ido al City para ganar la Champions está eran sus palabras después de quedarse de nuevo fuera de las

Voz 4 44:51 a finales de Moments

Voz 6 44:54 tú dices es cruel pero

Voz 35 44:56 sí hay tenemos que aceptarlo o creamos muchas oportunidades Marc

Voz 1715 45:00 vamos el gol que necesitábamos

Voz 35 45:02 de la ida estoy muy orgulloso de los jugadores y su reacción y sobre todo de los aficionados saben que hicimos todo lo posible para pasar pero el fútbol es así es impredecible y por desgracia no estaremos en la siguiente ronda

Voz 2 45:14 la nota de voz

Voz 35 45:18 el gol de Llorente desde un ángulo es mano y desde el otro no estoy a favor de el fútbol más justo hoy de las decisiones justas los árbitros deben tener ayuda Montsià es fuera de juego es fuera de juego no podemos decir nada yo creo que

Voz 16 45:29 el futuro tuvo podrá ser más justos

Voz 12 45:32 el disfraz

Voz 6 45:34 lo que es claro es que el

Voz 0919 45:35 el City de Guardiola tiene mejor plantilla que el Tottenham de Pochettino hay muchos reproches en los medios ingleses a P recuerdan sobre todo que el primer año de su llegada

Voz 36 45:48 mil dieciséis dos mil diecisiete el City invirtió doscientos trece millones de euros en fichajes es segundo año trescientos diecisiete millones y este año setenta y siete sin duda es el equipo que

Voz 0919 46:02 dimos tres años más Se ha gastado Hinault le ha servido para meterse en semifinales Álvaro de Grado que se dice de la eliminación del City buenas tardes

Voz 35 46:11 hola buenas tardes pues efectivamente este año esperaban llegar

Voz 1576 46:14 pasito más que el año pasado que fueron los cuartos de final lo cierto es que se han quedado en el mismo escalón y sobre todo la tristeza por cómo se produjo la eliminación cuando se veían el descuento clasificados pero la tónica de todos los periódicos y otro a la prensa es el elogio al espectáculo al partido que a pesar de la eliminación del City un elogio a los dos equipos al fútbol desplegado a los o las que vieron y al final un año más de los de Pep Guardiola doncellas Europa no van a poder estar con los cuatro mejores pero que el Inglaterra siguen peleando por todas las competiciones

Voz 0919 46:48 hoy en El Larguero debatir hemos sobre si ha fracasado en la Champions Guardiola una vez que salió del fútbol

Voz 1715 46:54 lo Barcelona

Voz 0919 46:56 la Champions que también se juega en el fútbol femenino Ike tiene al Barcelona preparando la semifinal que jugará este fin de semana ante el Bayern de Munich hoy habló su entrenador cómo están las chicas del Barça Elena de Diego buenas tardes

Voz 12 47:10 hola Gallego llegadas azulgrana esta semis en el mejor momento de la temporada eso sí con un calendario muy apretado

Voz 8 47:16 hay muchos partidos en las piernas pero dices

Voz 12 47:18 técnico Lluís Cortés que afrontando la segunda semis de Champions de la historia del club la fatiga se nota menos

Voz 3 47:24 un muy buen momento sobre todo a nivel emocional y a nivel mental

Voz 16 47:27 pero si también es cierto y tenemos que ser conscientes que a nivel físico pues el equipo llega con muchos partidos pero al final quién te va a movernos son las piernas sino que es la cabeza y el corazón en nuestros partidos

Voz 12 47:37 confía al Barça en ganará las alemanas dice con una propuesta valiente y siendo fieles al juego del club