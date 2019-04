Hora 25 (18/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

se cumplen ochenta años del final de la Guerra Civil una guerra que sirvió a los nazis ya los fascistas italianos para desarrollar tecnología militar que luego aplicarían en la Segunda Guerra Mundial la Legión Cóndor de Hitler y la aviación legionarias de Mussolini utilizaron las ciudades españolas para experimentar nuevas tácticas de ataques aéreos aunque luego el franquismo trató de ocultar todos esos episodios el siguiente tramo del programa lo vamos a dedicar a recordar esos pasajes algunos tan conocidos como el del Guernica pero es que hay muchos más de hecho vamos a hablar con un arquitecto que ha reconstruido el mapa de los lugares que fueron bombardeados en Madrid y después tendremos la cara B como siempre este Jueves Santo será vítores vendrá a hablarnos de Judas

Voz 1071 01:03 sin tener nada que ver con Judas qué tal buenas noches

Voz 1667 01:05 las principales noticias del día de hoy traen para empezar

Voz 1071 01:08 la incógnita qué va a pasar con el debate de candidatos Sánchez mantiene que irá al de Televisión Española que ese ayer no tenía reparos con la fecha hoy ha fijado su debate para el martes que es el mismo día en que lo había puesto lo mantiene a tres los otros candidatos es decir Pablo Casado Pablo Iglesias y Albert Rivera acudirán al que se habían comprometido que es el debate de la privada

Voz 1667 01:28 el Comité de informativos de Televisión Española ha cargado contra Rosa María Mateo por haber cambiado su posición sobre esa fecha el debate

Voz 1071 01:34 los trabajadores se quejan de que pueda comprometer la independencia del ente

Voz 1667 01:37 nuevo acto de acoso en Cataluña a diputados de Ciudadanos

Voz 1071 01:40 ha ocurrido en Vic un grupo de radicales ha hostigado a Inés Arrimadas que participaba en un acto de la campaña electoral la candidata Se refería al suceso esta misma tarde

Voz 4 01:48 a mí lo que más me llama la atención es ver a gente tan joven tan llena de odio nos dan la razón cuando decimos que las escuelas catalanas enseña a odiar

Voz 1071 01:58 a los que no piensan como ellos de la crónica

Voz 1667 02:00 todo lo más destacado Estados Unidos donde

Voz 1071 02:03 conocido el fiscal general William que ha leído y estudiado el informe que hizo el fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones bueno Bar ha llegado a la conclusión de que Donald Trump no conspiró no hay pruebas suficientes es lo que ha dicho a pesar de que Mueller que es el que más estudie el caso sirio diez posibles episodios de obstrucción a la justicia dice más Mueller sostiene que Trump actuó incluso para coartar la investigación contra él que estaba llevando a cabo sin embargo Trump esta tarde

Voz 5 02:32 en vez de que no Crowley Seine

Voz 6 02:39 Sultan te está siendo un buen días lo que declarado porque no hubo no se demuestra que hubo esa conspiración

Voz 5 02:44 incluso ha recorrido a Juego de Tronos para

Voz 1667 02:47 celebrar esa exoneración bueno en Madeira el hospital de Funchal ha informado del estado de los hospitalizados por el accidente de un autobús turístico en el que murieron veintinueve personas ayer informa Brian Pérez

Voz 7 02:58 todos los heridos están fuera de peligro así lo ha confirmado el ministro de Exteriores luso Santos Silva según el último parte médico además ocho están en servicios de ortopedia y otro internado en cuidados intermedios nueve personas ya han sido dadas de alta por el momento se han realizado cinco operaciones de ortopedia hay una cirugía general el Instituto de Medicina Legal espera que de aquí al sábado puedan completar los procesos de identificación y entrega de los cuerpos de los fallecidos la mayoría de las víctimas fallecieron en el lugar del accidente mientras que sólo una una mujer murió cuando estaba internada en los cuidados intensivos del hospital

Voz 1071 03:31 formación de servicio mejorado ya a la situación en las carreteras donde hoy se han vivido retenciones que han llegado a ser kilométricas en las salidas de algunas de las principales

Voz 1667 03:38 edades a muchos les sentará les interesará saber cuál es el pronóstico para las próximas horas que trae agua en buena parte del país sobre todo ojo en el este peninsular Luismi Pérez buenas noches

Voz 8 03:49 hola qué tal atención a la lluvia todavía las próximas horas especialmente en el Valle del Ebro y entre las provincias de Teruel Castellón Valencia con tormentas fuertes mucha acumulación de agua en cambio en gran parte del suroeste del país donde todavía tenemos algunos chubascos esta noche irán remitiendo poca lluvia por otra parte en Baleares Cataluña y Canarias viento fuerte de levante en el Mediterráneo noche fresca mañana seguirá lloviendo en esa zona del este y del centro peninsular poco a poco por la tarde más chaparrones también en gran parte del interior del sur del país en Canarias todavía quedaremos al margen de eso

Voz 1667 06:08 así suena a lo largo de la historia los bombardeos sobre una ciudad decenas de aviones sobrevolando y atacando puntos estratégicos de una población durante una contienda bélica esta estrategia militar es hora más que conocida pero no lo era tanto a principios del siglo pasado fue en la Primera Guerra Mundial cuando los ataques aéreos comenzaron a ser más frecuentes sobre las poblaciones urbanas y en la segunda cuando alcanzaron su máxima expresión en medio de ese periodo de entreguerras es donde se desarrolló la tecnología y la táctica militar para aplicar en estos bombardeos y en ese periodo pues ya saben que se desarrolló aquí nuestra Guerra Civil nuestras principales ciudades y poblaciones fueron atacadas desde el aire sirvieron de prueba de nuevo armamento de los nazis alemanes de los fascistas italianos

Voz 16 06:57 no sacrificios imaginables antes que con mentir penas Bezas representan en Kabul ha pasado de tiranía contra reacción

Voz 1774 07:09 contra el pactismo esta es una de las arengas de Dolores Ibárruri La Pasionaria durante la Guerra Civil una arenga pronunciada desde Unión Radio por cierto en favor de la defensa de la ciudad de Madrid hablaba la Pasionaria porque la ciudad de Madrid era el símbolo de la red

Voz 1667 07:26 pública palabras para defender la capital de España de las tropas de Franco para que en su conquista la conquista de la ciudad era un objetivo primordial

Voz 17 07:33 en dos CD fiel trae como la de piel de hola tal todos vago AIM garra pueblo ya ahí

Voz 1667 07:45 Franco pidió ayuda a los otros los dictadores de Europa Adolf Hitler y Benito Mussolini sus fuerzas especiales de aviación la Legión Cóndor y la aviación elegían canaria bombardearon de forma sistemática la capital miles de bombas modernas cayeron de manera casi ininterrumpida durante los tres años que duró la guerra la última de ellas cayó en febrero de mil novecientos los treinta y nueve hace ochenta años por tanto más de mil seiscientos edificios de la ciudad fueron destruidos ocho décadas después podemos saber con exactitud dónde cayeron esas bombas los arquitectos Luis de Sobrón y Enrique Bordes han plasmado en el callejero actual de Madrid los impactos de esas bombas durante la guerra el proyecto se titula Madrid bombardeado Enrique buenas noches muy buenas noches oye porque eso ocurrió crear este mapa moderno de los bombardeos en Madrid durante la guerra civil de donde parte la idea

Voz 0839 09:19 habéis utilizado del callejero actual de Madrid no el de entonces habéis querido

Voz 1667 09:25 expresar con esa decisión bueno

Voz 10 09:27 efectivamente era un ejercicio de memoria entonces precisamente por eso las calles la morfología de la ciudad no ha cambiado tanto desde el treinta y seis hasta ahora lo que más ha cambiado crecimiento de Madrid pero ese núcleo de lo que era Madrid durante la guerra y lo que es ahora puede ser paseado practicamente el noventa y nueve por ciento y sí que nos parecía importante recuperar evidenciar que todo ejercicio pericos en ejercicio de memoria presente entonces gracias a a este plano pues podremos pasear a través del Madrid actual pero haciendo un viaje de ochenta años en eso acontecimientos terribles que bueno que cubrieron el esos tres años no

Voz 1667 10:07 ahora que el tono a los oyentes es como coger el mapa de Madrid el callejero actual ahí aparecen en muchas de las zonas muchas muy castigadas zonas muy castigadas como aparecen en rojo y con los impactos de de esos obuses en la Puerta del Sol Gran Vía el paseo del Prado la zona de la Universidad Complutense son lugares donde estaban Enrique los edificios gubernamentales de entonces también era una de las entradas de Madrid fue una de las zonas

Voz 10 10:31 es más atacadas sí bueno cuando descubrió cuando empezamos a capear la destrucción que afectó a a la ciudad nos dimos cuenta que había una serie zonas muy afectadas como estaba la zona de Argüelles que está muy próxima al al al frente pero también no sorprendió que otras zonas no tan próximas al al frente como pueden ser la la zona de la Puerta del Sol lo o la zona cercana al paseo del Prado cerca del museo pues fue especialmente castigada y bueno según hemos visto hemos podido luego entenderlo compartir con con historiadores todo no se debía a que aquí se puso en práctica toda una serie de tácticas y esos elementos fundamentales era amedrentar a la población civil es decir hubo objetivos militares claros pero también un objetivo militar fue aplicar esas técnicas de esas tácticas de de principios de siglo que que anunciaban sobre el dominio del aire que anunciaban que amedrentado a la población civil del enemigo podías conseguir doblegar o acaso Madrid se demostró que esa táctica no sólo era cruel sino que además está equivocada

Voz 1667 11:44 claro porque esta táctica luego Se se aplicó

Voz 0839 11:47 algo más adelante en otras contiendas sí estarán en la segunda de Ramuel en la misma guerra civil

Voz 10 11:53 pues a los aviones empezaron por Madrid pero luego fueron a otras regiones como fue el norte en Euskadi o en Cataluña y luego efectivamente durante toda la segunda guerra mundial lo que hubo fue un gran salto cualitativo perdón una salto cuantitativo que no cualitativo es decir es después el mismo tipo en bombardeos bombas muy similares pero pero bueno con destrucciones ya de otras escala no pero sí que es verdad que aquí hubo una intención clara de poner en práctica esa táctica que que bueno luego también se volvió contra los propios que practicaron no que dicen los propios alemanes sufrieron esos bombardeos luego por parte de los aliados

Voz 1667 12:31 es tan preciso en el mapa que ha elaborado Luis Si tú porque en fin me parece complicadísimo saber exactamente donde cayeron las bombas como habéis conseguido recopilar la información para elaborar el mapa Enrique

Voz 10 12:43 bueno ha habido muchas fuentes como te puedes imaginar no es fácil reconstruir un bombardeo ochenta años después

Voz 18 12:48 claro claro pero

Voz 10 12:51 me gusta decir que hemos tenido tres patas fundamentales que además son un bonito reflejo de la población civil de la respuesta la guerra no de un lado está una fuente muy importante que ha supuesto casi un tercio de de la información que tenemos que su libro de registros de salidas de los bomberos no que eran prácticamente el sistema que son el sistema monetario de nuestra ciudad y bueno lo hemos podido ver hace poco no con el incendio Notre Damme

Voz 0839 13:18 más adelante

Voz 18 13:20 digamos también información de arquitectos información de de arquitecto

Voz 10 13:26 éstos que participaron en un comité organizado por el Ayuntamiento a esos tiempos de guerra que eran digamos la segunda respuesta para consolidar a edificios que están en peligro para bueno digamos ayudar a desescombrar la ciudad ir un tercer lugar están lo los periodistas au bueno mejor dicho los fotones reporteros que con con toda esa memoria fotográfica que que se puede acceder en en diversos fondos públicos como son el del Archivo General de la Administración no fantástico fondo que tiene digitalizadas Biblioteca Nacional pues podemos acceder a esa memoria me gusta que que además estas tres fuentes son casi documentos notariales decidiremos todo lo que hemos incluido en nuestro plano está contrastado muchas veces por las tres fuentes en algunas de ellas sólo por una o por dos

Voz 1667 14:14 es llamativo Enrique que no se hubiera documentado mejor un bombardeo así contra una ciudad como la de Madrid

Voz 10 14:20 no

Voz 1667 14:21 sorprendió a vosotros mismos que no no encontraron una documentación más exacta más

Voz 10 14:26 sí bueno obviamente el ese plano parte de la sorpresa inicial de conocer los bombardeos y continúa con la sorpresa de de enterarnos de que no existía ese plano es decir el desde el momento que nos enteramos de que no existe el plano entendemos que es nuestra obligación hacerlo no el para una ciudad tenga conciencia de ciudad bombardeada hace falta cierto interés político y en el caso de desde de Madrid el interés ha sido justo lo contrario es decir en cuanto Franco ganó la guerra Madrid se convierte en la capital victoriosa de su nueva España y entonces todo lo que es que suene a a ciudad asediada bombardeada victimización por la guerra desaparece a favor de de bueno de esa ciudad de la victoria bueno pasaron cuarenta años de de borrar eh esos restos a los que han sido cuarenta años desmemoria no circo lo cual casi durante ochenta años los muchos madrileños no hemos sabido que que ésta fue una una ciudad con un bombardeo tan tan importante y tan histórico

Voz 18 15:27 hay que reconstruir esa memoria más que más que escribirla no si para nosotros

Voz 10 15:31 portantes hacer esos ejercicios de memoria los que es necesario bueno siempre se dice no que que que es necesario pasar página de la historia pero para poder pasar página primero hay que escribirla no es bueno una vez que está escrita por cierto son esto es un trabajo todavía en proceso es decir tenemos documentadas unos mil seiscientos edificios de los seis mil que hemos encontrado en alguna fuentes con lo cual el reconstruir por completo el plano quizás sea un ejercicio imposible no pero pero bueno sí que creemos que es importante ponerlo sobre la mesa hay yo creo que que es bonito que lo

Voz 18 16:06 madrileños tengan esa memoria no queda alguna señal de que el bombardeo Enrique

Voz 10 16:10 quedan muchísimas señales una de las de los regalos de este de hacer este este plan ha sido poder pasear por Madrid con una nueva visión no es la ciudad cambió inevitablemente hay por ejemplo muchos edificios modernos que solo se explican que sustituyen a un edificio que desapareció durante la guerra y a su vez muchos edificios que permanecieron todavía tienen huellas es muy fácil encontrar huellas en a poco metros de aquí en Gran Vía o en la Puerta del Sol en todos los Bazán vientos de granito de edificios que no han sido sustituidos sino que han sido simplemente parcheado son una serie de cicatrices que que hay que aprender a ver

Voz 1667 16:56 pero por qué no estar ahí dos nadie explica

Voz 10 16:58 claro claro hay una un absoluto desconocimiento y sobre todo eso y no hemos tenido conciencia de que eso ocurrió en esta medida es como eran una ciudades antes que por ejemplo sufren terremotos pues saben que determinado daño desde Viena edificio probablemente fue sustituido después de un terremoto en el caso de Madrid hay muchas heridas y ausencias incluso vacíos urbanos

Voz 18 17:25 que provienen de ese momento esto también es memoria histórica pendiente no que tiene

Voz 10 17:29 el resolver el país si es memoria histórica con mayúsculas pero incluso es bueno te diría que es historia

Voz 6 17:37 que al final es la mejor manera de construir nuestra memoria

Voz 20 17:39 a no

Voz 1667 17:43 dar a las tres el himno de la Legión Cóndor las fuerzas de aviación especiales de Hitler responsable junto a la aviación el legionario se lo decíamos antes de este bombardeo a Madrid pero en la capital no fue el único objetivo de estas fuerzas de aviación Barcelona Alcañiz Valencia Guernica decenas de poblaciones pequeñas a lo largo de todo nuestro territorio fueron también bombardeadas nuestro país estaba sirviendo lo decíamos antes como campo de pruebas de nuevo armamento y de nuevas estrategias lo que sería entonces conocido como los bombardeos modernos que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial José María Maldonado es historiador y escritor autor entre otros libros del bombardeo olvidado sobre el bombardeo de Alcañiz de mil novecientos treinta y ocho también autor de Aragón bajo las bombas muy buenas noches José María

Voz 6 18:31 hola muy buenas noches en este tipo de bombardeo

Voz 1667 18:33 a los de los alemanes su italianos se les llamaba bombardeos modernos porqué que tenían de moderno

Voz 6 18:39 recibir español lo que son los que muy lejos donde hasta ahora se encontraba hay que tener en cuenta que prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial frente estamos solamente donde alcanzaba la flecha avanzado después el tiro artillería que pedía era poco más de kilómetro y medio dos kilómetros la primera Guerra Mundial hay un cambio pero es una guerra civil española donde el alcance de los aviones son ya de cientos de kilómetros con lo cual el frente de guerra sin no sé si amplía absolutamente cualquier de retaguardia a cientos de kilómetros puede ser blanco de de esos aviones que puedo uno por eso es moderno porque hasta entonces una ciudad que estaba a trescientos kilómetros de frente era poco menos imposible cree que le dañara en en cambio ahora se inicia esto

Voz 1667 19:24 cuál era el objetivo de esto de esta estrategia José María nos hablaba Enrique hace unos momentos de que uno de los objetivos será infundir el terror entre la población para desmoralizar

Voz 0839 19:35 para hacer más fácil

Voz 1667 19:38 la victoria de en este caso de del Frente Popular

Voz 6 19:42 eh amedrentaron a ese como ponen vamos los partes cuando se le dan la ley las razones para bombardear alguno de esta ciudad retaguardia la palabra que suelen usar esto es decir que la gente a que abierta que que a que acabe que acabe con con las ganas de luchar que afecte cualquier el final de la guerra sea a favor o en contra pero que esté harta de la guerra lo que ocurre es que no siempre sucede así sino todo lo contrario los casos de Madrid de Huesca o de Teruel originariamente psiquiatras que éramos válidas con mucha frecuencia le ocurre lo contrario que la gente que existir quiere aguantar tire de ser Vittorio San en ese lance a pesar de lo que está machacando en cambio son más duros bombardeos esporádicos en una ciudad pequeña ahí podía poner caso más conocido España siempre Guernica aunque hay otras muchas no pido es muy diferente ese continuo bombardeo una ciudad que cuando es de vez en cuando

Voz 1667 20:35 que aviones utilizaban esas fuerzas de Mussolini de Hitler profesor

Voz 6 20:40 pues las fuerzas de la de si lo primero que llegaron a cincuenta y dos que se adaptaron pararse bombarderos pero después ya llegaron otros mucho más modernos como la Henkel ciento once Innamorato Pedro durante la guerra que fueron los que después ya se utilizan al incide la segunda guerra mundial los italianos Saboya ochenta y uno pero fue sustituido después por el setenta y nueve es decir fueron modificando los aviones para ser más potentes más mortíferos IMAS rápidos por contra los republicanos sin él mismo avión muy poquitos además en comparación que fueron los únicos bombarderos protección los de verdad los los republicanos

Voz 1667 21:16 y qué tipo de bombas llevaban esos aviones

Voz 6 21:19 pues de todo Monés de los cincuenta kilos quedado más normal hasta los cien kilos que era lo más habitual después eh con va así como pasaba la guerra llegaron a lanzar de doscientos cincuenta kilos muchas de ellas y en algunas ocasiones de quinientos kilos muy dañina Asia

Voz 0839 21:34 Nos decía de él la diferencia no entre

Voz 1667 21:38 ataques a poblaciones pequeñas a a grandes a grandes ciudades cuáles cuáles eran esas diferencias entre esos tipos de ataques de la aviación a diferentes localidades profesor

Voz 6 21:49 pues que había que diferencia entre lo que está ni frente las poblaciones cercanas al frente es decir que podían ser objetivos militares ya que es que están muy lejos de de del frente a las tienes pequeñas podemos poner el caso Alcañiz una población entonces menos de mil habitantes donde lanzaron ciento veinte bombas más diseñen en cien mil kilos esto una población pues el pueblo se esto lo destrozaron pero no solamente hay pobrecitos pequeños eh por ejemplo hija quiero elegir el oro lo tendría dos mil quinientos euros antes pues el ocho veces la Legión Cóndor en cambio en Barcelona esa misma proporción también de quince aviones con base Barcelona en algunas ocasiones pues en un barrio de Barcelona es mucho más amplio que Alcañiz los muertos son parecidos pero claro no es igual al que una población pequeño esas la enorme diferencia o que desfilan Guernica con lo que desvió una ciudad entera porque lanzaron otras bombas queremos a lo de ellas las incendiarias que no hacer más daño

Voz 1667 22:44 Pablo Picasso convirtió el bombardeo de Guernica en un icono pero hay otros bombardeos olvidados usted mismo lo citaba como el de Alcañiz no

Voz 6 22:53 si es que no es normal que los bombardeos más grandes quién donde más muertos ahí aparte de Barcelona Madrid y Valencia en diferentes ocasiones porque se bombardea muchas veces pues hay Alicante en Durango en Granollers en Guernica por supuesto en Figueras eh pero ya que casi nunca se nombra no cuando Alcañiz es desde marzo de hecho estamos hablando de más de quinientos muertos nunca nos olvidamos del los hubiéramos siempre del por eso no es el único eh porque no pero aquí mucho más pequeñita eh pues mueren treinta personas como si Jaro como debería que a lo mejor tiene setecientos habitantes KO esa proporción de veintiséis veintisiete muertos una población así fue tremenda pero cabo eso los niños mostrándose los es porque no se sabe dónde está ese pues que pobrecito no

Voz 1667 23:38 dentro Gironde llevaron después esta estrategia esta estrategia de guerra estos bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial profesor

Voz 6 23:46 es que ellos conmociona aquí en en España lo que hacía

Voz 1667 23:49 están ensayando no que estaba deseando fotografía

Voz 6 23:52 por eso tenemos testimonios de bombardeos italianos no si los alemanes porque se quemó de le todo lo los archivos en la Segunda Guerra Mundial en cuarenta y cinco en Berlín en cambios si tenemos que los italianos que ocurría que fotografiaban iban tomando nota a tal altura a tal velocidad tanto viento saltamos las bombas en este aspecto este momento pues hemos hecho mucho daño poco daño pues las fotografías desde FIA esto fue un aprendizaje para después de la Segunda Guerra Mundial inician ya saben cómo utilizar estos bombardeos porque los aviadores que traen aquí tantos alemanes cómo estaría nos los van rotando que te amaré tiene mucha gente preparada preparaba en un campo Real bombardeando realmente llevando aviones reales en una situación de guerra para después de la Segunda Guerra Mundial no solamente por los aviones sino que los pilotos practican con con fuego real esto fue importante paraísos claro

Voz 1667 24:41 José María Maldonado historiador y escritor muchísimas gracias por acompañarnos en Hora Veinticinco gracias

Voz 6 24:48 gracias a cientos Enrique

Voz 1667 24:50 el mapa de Madrid Madrid bombardeado dónde lo pueden ver los curiosos que nos están escuchando Buenos Aires

Voz 0839 24:56 venga gracias al ayuntamiento hoy al Ayuntamiento de Madrid la oficina de memoria

Voz 10 25:02 derechos humanos y se ha publicado una edición en papel muy corta que que se agotó hace ya unas semanas pero que seguramente después de Semana Santa vuelve a estar disponible juntas de distrito hay a unos centros culturales y también tenemos una web Madrid bombardeado punto es donde se puede descargar en tamaño póster bueno además de acceder a sería informaciones que en el futuro también esperamos poder convertir en un plano interactivo y bueno una cosa

Voz 1667 25:33 eso Magro a preguntar porque en fin la información que se pueda añadir ese mapa es infinita

Voz 10 25:40 historias de gente que vivía

Voz 1667 25:42 se me ocurre precisamente un al acuerdo final el bombardeo

Voz 10 25:45 algunas de las cosas más más bonitas es decir cuando uno está haciendo un plano este tipo e iba a los arquitectos no pasa mucho en este caso el lugar hacer un plano de construcciones un plano de destrucción pero a veces uno se abstrae estando las formas se olvida o vida que detrás de las líneas hay muchas historias no hay efectivamente de tras décadas uno de los puntos a marcas rojas de este plano hay cientos de historias muy dramáticas ir muchas de ellas están llegando ahora precisamente después de la publicación del plano nos están llegando testimonios fotografías no hace mucho no

Voz 19 26:23 llevaba una fotografía de

Voz 10 26:25 la casa destruida muy difícil identificar sino fuera porque la persona que nos la envió decía que pertenecía a su abuelo y por detrás se puede leer Mi casa después de un bombardeo aéreo ese tipo de historias que nos llegan son francamente emocionante si bueno son casi mejor es el mejor pago de haber hecho este este trabajo

Voz 1667 26:45 los que lo han elaborado saben de qué hablan porque tanto Luis de Sobrón como Enrique Bordes son profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid interesantísimo en trabajo Enrique gracias por venir este jueves a veinticinco a explicarnos gracias a vosotros este trabajo ácido los años hicimos aquí en Hora Veinticinco el Musée el el Hora veinticinco en el Museo Reina Sofía de Madrid con motivo del octogésimo aniversario del bombardeo sobre la ciudad vizcaína sobre Guernica la obra homónima de P caso estaba expuesta a la teníamos justo detrás de nuestros micrófonos Severino Donate trasladó el horror de lo ocurrido a esta pieza sonora construida a partir de los sonidos de la guerra de este siglo XXI avisamos que el contenido es posible que incomode pero queremos que les incomode

Voz 5 28:09 eh

Voz 23 28:13 eh

Voz 24 28:16 bueno

Voz 1 28:27 sí

Voz 25 28:29 Bush

Voz 5 28:31 ya

Voz 24 28:37 junto a punto tanto tanto

Voz 27 28:54 eh yo no viví no

Voz 24 29:07 está tanto el pacto tanto está

Voz 28 29:17 a él debe

Voz 24 29:42 el punta y por el cura y contra Cuba y com punto cuarenta y punto a punto para público y a punto com que cuenta explicando que copa el punto de encuentro

Voz 32 30:29 no no no

Voz 33 30:36 en el dos

Voz 34 30:43 Paco León se fue como todos los años dado un han llenado entendiendo enana en Bremen darme malagueña

Voz 33 30:59 en donde el eh

Voz 24 31:04 a ver

Voz 35 31:09 la bien

Voz 36 31:20 el hombre

Voz 37 31:24 eh

Voz 24 31:30 un pacto el grupo te te ajá

Voz 3 32:09 hora veinticinco

Voz 1667 32:12 Christina Rosenvinge muy buenos días para eximir canciones

Voz 39 32:16 ya con el móvil no con ninguna libreta tengo ahora mismo como doscientas notas de voz con futuras canciones sea sincero la gente me por la calle con el teléfono

Voz 1667 32:24 móvil and leyes traballo

Voz 39 32:28 tú haces eso eso digo y me mira raro

Voz 40 32:39 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es

qué tal Sara vítores buenas noches buenas como están tiempo para la cara veta viene Jueves Santo hoy

Voz 5 33:41 vamos a conocer a un personaje que saltó a la fama precisamente un día como hoy un Jueves Santo a una mejor dicho el Jueves Santo en la cara

Voz 0136 33:49 que es definimos términos otras nos acercamos a perfiles de personajes y hoy vamos a tratar de saber más sobre la figura de Judas de Judas el traído

Voz 1667 33:57 ahora iremos con el momento de la traición pero hablarnos un poco de él quién era

Voz 0136 34:01 pues según los Evangelios será el apóstol número doce de Jesucristo que no tienen nada nada que ver con el otro Judas que es San Judas Tadeo agudas Escadio lo conocemos por el Nuevo Testamento pero sabemos poco de él porque Jesús no dicen ni siquiera como lo llegó a conocer como se convierte en uno de los discípulos Judas será de Judea no como el resto de ellos y lo que sí sabemos es que era el tesorero del grupo y según cuentan también que alguna vez echó mano de la bolsa de las monedas

Voz 1667 34:27 ahí está una de las claves porque bueno recuérdanos cómo es ese momento de la traición vendió Jesucristo por treinta monedas

Voz 0136 34:33 sí lo vendió por treinta monedas eh el Jueves Santo Judas sabía que los fariseos querían matar a Jesucristo y entonces estuvo buscando el mejor momento para entregárselo fue justo después de la última cena el plan era que Judas le daría un beso a Jesucristo y así los sacerdotes sabrían quién era lo podían a tratar atrapar y esto es lo que pasó no que Jesucristo se fue a rezar a un huerto cercano Judas allí le dio el famoso beso

Voz 1667 34:56 durante la cena Jesús ya sabía que alguien lo iba a traicionar

Voz 0136 35:00 así es como se recoge en el Evangelio de Jesucristo dice de ciertos digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar ese es el momento en el que los apóstoles llevan preguntándose de ellos seré yo maestro te acuerdas hay gente que cree que Judas le tocó ser el traidor porque uno de ellos tenía que entregar a Jesucristo le tocó a él después Judas se ahorcó según dicen por arrepentimiento

Voz 1667 35:22 el diccionario recoge la palabra Judas

Voz 0136 35:24 sí sí la recoge dice la primera acepción persona alevosa que comete traición la segunda muñeco de paja que durante la Semana Santa se pone en la calle se quema después en México es una figurita hecha con papel que se quema el sábado el Sábado de Gloria lo vamos a hablar de estas fiestas también otra acepción más en zoología es un gusano de seda que muere colgado del embrujo antes de hacer su capullo el ICO lo coloquialmente has oído la expresión ésta de estas hecho un Judas Bono pues es que va vestido con desaliño que tiene un aspecto sucio o de esa aseado el primer tema de hoy de la cara B es para Joaquín Sabina que nos habla de ese beso de Judas el que le enseñó obesa

Voz 1667 36:22 una semana más está con nosotros Ana Carrasco filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid muy buenas noches Ana no buenas noches yen por empezar con este beso de Judas que canta Joaquín Sabina es el símbolo de una traición no del engaño

Voz 43 36:39 me estamos escuchando la letra cuanto más le doy en ella menos me da precisamente este este beso nuestra cultural siempre significaría que si un beso es un símbolo de amor y el amor es generosidad hay nación este beso de Judas representa el engaño porque simboliza un amor egoísta hacia uno mismo la mentira para recibir entonces es un beso perverso porque invierte valores luego también es muy curiosa la etimología de beso de base

Voz 11 37:04 eh empezarán que tengo y Crack Zamora el beso viene de de base la misma raíz que es su pedestal porque eso estoy contando esta historia porque la banda ente en Roma recuerdo además el ámbito de Judea en el que estamos hablando de cimentación romana El beso Él se daba como reconocimiento dentro de la sociedad se ponía al que en un pedestal y así se cómo alguien intocable así que si nos vamos al beso de Judas que es lo que hace Judas Judas al besar a su maestro le reconoce como Jesús también en las que las creencias judías cuando un discípulo besa a su maestro en la mano esta reclamación como maestro así que es una cosa muy extraña porque le da un beso en la cara en la mejilla el hacerlo la reconoce como maestro les Sigma iré designa como maestro pero también lo entre

Voz 1667 37:56 y me comentabas Sara Ana que tú dices que desde la filosofía y la literatura del siglo XX hay una versión totalmente diferente de la imagen de Judas

Voz 11 38:06 bueno no sólo de la filosofía de la literatura no ya de diecinueve idealmente hay una reivindicación de la figura distinta porque lo que hacen es precisamente cuestionarse qué es lo que es cuestión es la Historia oficial tenemos desde la filosofía moderna con Lai mi estreno filosofía alemana de diecinueve con Charlene tenemos a Borges del que podemos hablar después a la literatura acaba de las tres versiones de Judas tenemos en la cultura siglo XX el cine de Scorsese nos acordaremos después hay una reivindicación porque de repente Judas aparece como un chivo expiatorio aparece como un representante de la revolución del sacrificio Acciona contra historia y entonces lo que demuestra es esa otra historia que se acalló eh

Voz 0136 38:48 leído mal siempre quién era Judas no

Voz 11 38:51 son revolucionario no hemos leído la historia oficial de los evangelios vemos callado otra serie de historias Edward de aquella balada del diecinueve del veinte pero luego hay una recuperación que también podemos hablar después del Evangelio de Judas y habla precisamente otra cosa muy distinta por ejemplo Judas Escario te te viene de sicarios secreto es el cuchillo que utilizaban los lotes los te lotes es aquel grupo terrorista que intentaba expulsar a los romanos de Judea y entonces de repente Judas representa eso representa la rebelión contra el pueblo romano Judas también de repente se convierte en aquel que realmente ese sacrifica que realmente sabe sacrifica porque qué mayor sacrificio puede hacerse que aquel que nadie va a reconocer para los que les guste Harry Potter Judas aparece como severos Slate es decir parece que traiciona a dan Belda parece que traiciona a Jesús disculpen la analogía pero lo que pasa es que es necesario que haga eso para salvar a los hombres entonces de repente la figura de Judas aparece precisamente como aquel personaje que ha sido demonizado gratuitos

Voz 5 39:53 no ha sido demonizado por lo tanto Ana podríamos decir que Judas es la personificación de la traición es un poco injusto

Voz 11 40:00 presenta la lectura oficial evidentemente representa la tradición pero es una tradición que es necesaria hay entraríamos en muchísimos temas que tienen que ver con en este en este este es un traidor que de repente se convierte en un mártir

Voz 0136 40:14 que lo hace por por hacerse el martillo hombre el martirio porque es buen

Voz 11 40:17 según la versión oficial sería por codicia pero por cierto las treinta monedas que son te tratará que más se cae por su propio peso porque ese dinero tan tan pequeño que iba a penas daría tiempo debería daría para comprarse unos zapatos unos unas sandalias es muy poquito dinero entonces hay dos lecturas una que dice que sea horca otra que dice que con esos treinta piezas de plata de lo que haces compás son terreno pero Consell con ese tiene es imposible comprarse nada no podía hacer porque hacia otras versiones lo que dicen es que creía tanto tanto tanto en el mensaje de Cristo que lo que hace es empujarle para quedarán mente acontezca el Reino de Cristo en este mundo y otras lo que dicen es que era el discípulo tan fiel le amaba tanto que el besos en la mejilla como muestra de amor de verdad amor de verdad porque es necesario que él contó su dolor entrega a Cristo porque sino no hay salvación sino hay Crucifixión crucifixión no hay redención final redención no estamos en contacto o no o no es una abiertas las puertas del cielo para nosotros el chivo expiatorio de de esta historia algo así era necesario que tuvieron malo alguien que traicionaron la ella es el chivo expiatorio de me gusta mucho que voy a recuperar una una una una ley Tura que quizás un poco polémica no chivo expiatorio chivo viene de de un macho de mí me choca brío viene de la tradición judía del día de la expiación del Yon Kipur dentro de chivo expiatorio se elegía a dos machos cabreos y uno sale sacrificó seis sacrificada con todos los honores con un derramamiento de sangre para para para propiciar una nueva alianza con Dios el otro chivo expiatorio

Voz 44 41:54 llamado también hace el que es uno

Voz 11 41:56 los hombres de Satán por cierto recaía todo lo malo recaían todos los pecados y entonces se lo lleva al desierto el abandone se convierte en un marginado obvian sale a pedrea por cierto una de las lecturas no oficiales de estas textos de estos códices antiguos que se rescataron dicen que Judas murió por un por porque hay que el porque de Apple apelar la apedrearon los distritos

Voz 0136 42:18 los hablabas antes de un Evangelio de Judas

Voz 1 42:21 si hay un hay un Evangelio que

Voz 11 42:24 qué se encontró más o menos el mil ochocientos mil novecientos mil novecientos ochenta y tres y que luego se reeditó en esa recuperó en el dos mil en el año dos mil hice publicó una traducción en español en el dos mil ocho que además es una es un es un es un códice que está recuperado realmente que data entre mil ciento cincuenta ciento cincuenta y ciento ochenta después de Cristo y además tenemos mención tenemos conciencia de conocimiento de que se le dice que hay esa escritura es cierta porque Ireneo de Lyon en el en el siglo según el siglo II lo que hace es condenar textos que intentan recuperar la figura de los villanos porque porque como tú decías Judas ha dicho pues Pierre injusta y entonces intenta mostrar que es que Judas realmente era el At

Voz 44 43:06 en esto el discípulo más fiel el que más amaba a su discípulo favorito no

Voz 2 43:13 creo

Voz 0136 43:20 aquí sin embargo Judas siendo el sigue siendo el miserable el Judas el miserable de la frontera que es un tema de mil novecientos ochenta y seis sí señor sí el whisky no te arruina dice las mujeres lo harán bueno el Judas de esta banda pues si es de los malos oye que títulos de la literatura

Voz 1667 43:37 encontrado

Voz 0136 43:37 conjuro pues los hub es que hay cientos para nos vamos a quedar con dos de dos mil catorce el Judas de Amos Oz que incluye frases como esta todos somos Judas e incluso tras ochenta generaciones todos somos Judas iscariense Amos Oz destierra toda la historia de los evangelios está poco no con la con la teoría del siglo XIX y el XX del que nos hablaba Ana y luego están las tres versiones de Judas que ya no estabas hablando de de este libro no Ana de este relato de Jorge Luis Borges que incluye tres teorías que acaban también con esa idea de de el judas traidor que teoría eso

Voz 44 44:11 bueno recuperar la primera que es el que el traidor por codicia el que se ha hablado antes otra que dice que el revolucionario que le fuerza para que declare su divinidad encender la rebelión contra Roma amantes de los lotes y luego la tercera versión la tercera es la tercera línea que defiende Borges es que atención a esto antes hablaba de dos chivos dio Jesucristo es al Cordero de Dios Jesús Judas es el chivo de los hombres pero Borges da una vuelta de tuerca muy inquietante dice que quién Real donde Dios se encarnó realmente en Judas un Jesús porque el verdadero sacrificio Fuel que Judas que fue el que propició perfectamente la redención y además sí

Voz 11 44:49 cuando se toda la culpa todo el pecado de verdad porque nadie nunca lo va a reconocer que fuera de la pintura

Voz 0136 44:55 hablamos en la cara B pero hoy yo creo que no se nos puede pasar la última cena de Da Vinci una de las pinturas más famosas del mundo y además le vamos a sumar una canción es Ariel Rot y la Última Cena y déjeme lo que escuchemos una historia más de Judas en la Última Cena es un monólogo escuchamos un poquitín un monólogo de Pepín Tre que se puede ver entero en Internet la verdad es que la O recomiendo encarecidamente

Voz 46 45:23 una vez que vio que había posibilidad de hacer el intercambio de mis amigos vivir pesadilla abierta contrito ya que vio que aquello empezaba a variar grabar

Voz 5 45:33 conciertos nervios vamos con otro recuerdo no

Voz 1667 45:35 judas de Jesucristo Superstar

Voz 0136 45:42 es la ópera rock que en principio salió como disco mil novecientos setenta pero que luego se convirtió en el musical que todos conocemos de Broadway que no habla de Jesucristo estos lo chulo desde punto de vista de Judas iscariense no que no le gustaba en este caso lo que estaba haciendo su maestro otra imprescindible es la última tentación de Cristo

Voz 47 46:02 quién de vosotros no ha pecado nunca cualquiera de entre

Voz 18 46:06 nosotros

Voz 47 46:07 que venga aquí Jon rojo

Voz 0136 46:10 está la dirigió Martín Scorsese hiel protagonistas Willem Dafoe allí está también Harvey Keitel basada en la novela homónima además de Nikos caza tan ya sabía que no me iba a salir bueno otra película para ver sería de Jesús de Nazaret y una más es María Magdalena

Voz 5 46:29 queremos que la gente no sabía que fuéramos soldados

Voz 0136 46:34 esta ya escuchamos esta canción que vamos a oír ahora en la cara B un día que hablábamos de traidores pero es que no podía dejar de traer Laura

Voz 48 46:46 vi en medio

Voz 49 46:49 ha muerto

Voz 0136 46:57 es Concha Piquer una canción de mil novecientos cuarenta el Judas más que Judas no por cierto que es tradición en muchos pueblos españoles hacer una fiesta especial con Judas el Sábado Santo en Tudela por ejemplo nos contaba antes Pedro Blanco que la tradición que encima viene del siglo XIV es voltear el muñeco hasta que se le cae la ropa es el volatín pero muchos otros pueblos castellanos o extremeños bueno en toda España también se quema el muñeco es como el último acto que pone fin a la semana

Voz 5 47:22 la Santa y algunas otras músicas de traidores de falsos de Judas pues vamos

Voz 0136 47:26 sí corre que te corre dos de Trapero es que nunca traemos Rapa la cara B bueno no son Trapero son raperos del vez Nach el año dos mil del disco en la brevedad de los días el tema invencibles

Voz 50 47:38 tengo libre como el viento imparable como el tiempo quieres tu seguiría ejemplo o eres cura que está dispuesto a empezar hoy

Voz 5 47:45 ya da juego la figura de Judas II

Voz 0136 47:49 sí yo suaves era de dos mil once

Voz 5 47:51 estos tiempos oscuros lo normal es que descubra Sahoud hombre yo veo más a Judas en el rock en el rap bueno tenemos para todos o quitar conozco más referencias

Voz 0136 48:03 pues mira por ejemplo en el rock el Judas dedo Aubert del disco Devil con tu mi que fue un súper exitazo yo creo que el Judas que están esperando todos los rockeros es el beso de Judas de Metallica claro sí claro bueno con una de las expresiones que se usan para hablar del pobre Judas iscariense que yo ya le he cogido cariño más falso que un Judas

Voz 51 48:41 lo hizo

Voz 0136 48:44 puro sonido ochentero Los Ciudad Jardín falso falso gracias Clara adiós adiós

Voz 51 48:51 paz

Voz 0136 48:54 no

Voz 51 49:03 los donde van

Voz 23 49:26 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 53 49:35 Vetusta

Voz 54 49:36 la muy noble y leal ciudad corten lejanos sirio hacía la digestión del cocidas de la olla podrida que descansaba oyendo entre sueños el monótono familiar sucumbido te la campana que retumbado vaya en lo alto de la esbelta torre en las

Voz 55 49:51 a la torre de la catedral poema romántico de

Voz 54 49:54 quiere delicado himno de dulces líneas de belleza de perenne

Voz 5 49:58 el siglo dieciséis aunque antes

Voz 54 50:01 comenzada de estilo gótico pero cabe decir moderado por un instinto de prudencia armonía que modificaba las vulgares exageraciones de esta arquitectura la vista no se fatigado a contemplando horas y horas a que el índice de piedra que señalaba al cielo no era una de esas torres cuyo agujas se quiebra de sutil más flacas que esbeltas amanerado como señoritas cursis que aprietan demasiado el coche se era maciza sin perder nada de sus espiritual grandeza está sus segundos corredores elegante balaustrada subía como fuerte Castillo lanzándose desde allí en pirámide de ángulo precioso inimitable sus medidas y proporciones como

Voz 1071 50:43 de músculos y nervios la piedra en ruso

Voz 30 50:45 cuando la piedra trepaba al al haciendo equilibrios escrita en el aire

Voz 54 50:50 Icomos como prodigio de juegos malabares en una punta de Calista se mantenía alimentada una bola grande de bronce que encima otra muy pequeña sobre esta una cruz de hierro que acababan para

Javier Torres buenas noches hola buenas noches

Voz 18 52:46 en poco seguro que la habrás escuchado hace bien poco es falso de Verdi habrá escuchado hace poco durante mucho tiempo es un clásico es un clásico

Voz 23 52:58 esta o va a estar la semana que viene en el Teatro Real de Madrid por un momento pensé en el en el

Voz 18 53:05 en él

Voz 1667 53:06 el Real Madrid en el Teatro Real Madrid

Voz 23 53:10 la monta Lorena peli director de escena un trabajo que trata de acercarse al público Joan Matabosch dice de Falstaff que es un glotón un fanfarrón un ridículo y un personaje pretencioso pero que tiene una cosa buena una dignidad la de ser él mismo hasta el final que yo no sé si algunos de los que hemos oído en las noticias mantiene esa dignidad hasta el final

Voz 18 53:38 hay que pregunta qué pregunta pregunta bueno Almodóvar Babacan va por sexta vez bueno empieza ese camino no que que prometía la película cuando se estrenó domingo glorioso pero

Voz 23 53:51 a ver a ver yo llevo oyendo que Almodóvar algo así como desde que presentó la película incluso desde antes yo creo que todo el mundo sabía que Kant Kant y Almodóvar mira igual lo que pasa es que yo no se lo va a tener fácil porque mira tiene película de Ken Loach llegue a la gente

Voz 18 54:09 eso sí sí sí sí Jim Jarmusch los hermanos Dardenne Terrence Malick que algún crítico español le pone de los nervios porque dice que es la la vacuidad absoluta pero que a la gente le le gusta muchísimo hay pocas mujeres en el en la sección oficial bueno no sé no sé lo que le pasa a mucha suerte para Almodóvar es la sexta vez que va eso es creo que está que Kang esta vez sin Netflix

Voz 6 54:37 es mucha sin streaming sin extremen de ninguna clase

Voz 23 54:42 Netflix que ya sabes que están Movi Star voy a hacer un look Netflix que están Movi Star que que donde también está HB o la serie de HBO no o no

Voz 18 54:53 qué serie de HBO porque HBO tiene mucha Juego de Tronos Juego de Tronos en Movi Star au en ambas Movistar y en HBO HBO HBO vale tronos que yo no he visto nada no me lo cuentes no quiero

Voz 1667 55:08 no no te tengo mucha envidia porque a mí me gustaría no haber visto nada parará verlo todo el tirón

Voz 18 55:13 sabes que la séptima temporada Yola deje de ver en la mitad hasta que llegó porque como siempre va a pasar algo malo siempre va a suceder algo malo siempre estamos al borde de la extinción Diego pues espero que en la octava acabemos en la extinción que queda poquito para salir

Voz 23 55:29 pero el el invierno se imponga

Voz 18 55:32 queda poquito para ser el cambio climático pues mira voy a

Voz 23 55:35 enviar el paso eso también me habrás oído hablar de ella una miniserie de tres episodios que presenta un Hércules Poirot y con una cierta trastienda diferente de la que creemos porque realmente todo el mundo sabe o cree saber que Hércules Poirot era un policía belga

Voz 18 55:53 pero parece ser que no no voy a hacer no voy a desvelar nada

Voz 23 55:58 es John Malkovich la serie se llama El misterio de la vida de ferrocarriles que es una es una novela de Agatha Christie y está perfectamente ambientada en mil ochocientos treinta y tres como no podía ser de otra manera diría el el hortera no podía ser de otra manera porque está la BBC insta también se puede ver en Amazon Prime bien Movistar Plus

Voz 30 56:26 que inspiró

Voz 1667 56:31 a ver a mi a mi no me sigas poniendo deberes eh porque yo estoy ahora ya con Juego de Tronos El cuento de la criada a Hércules Poirot no voy a basto Javier Torres bueno no los sé