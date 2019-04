Hora 25 (18/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1667 00:00 son las diez a las nueve en Canarias

Voz 1 00:05 eh

Voz 2 00:12 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 00:18 el espectáculo del debate electoral se confirma como el tropiezo más importante de Pedro Sánchez y del PSOE en la actual campaña lo que en Ferraz y Moncloa planificaban como una oportunidad de reeditar la foto de la derecha y la ultraderecha en Colón se ha convertido en un bochorno general impropio de una democracia moderna en primer lugar porque estamos a diez días de las generales y en lugar de debatir propuestas para mejorarlo la sanidad la educación a la dependencia estamos enredados en el debate del debate una situación que también ha derivado en un nuevo golpe a la credibilidad de Radio Televisión Española cuya dirección ha ajustado la fecha de su debate a la agenda del candidato socialista cuando ayer dejaba esa fecha abierta para que los candidatos pudieran pactarlo una decisión de la administrar ahora Rosa María Mateo que ha provocado un notable enfado entre los trabajadores de la tele pública que ya no saben cómo hacer para que no les utilicen como instrumento partidista pero es también una baza para la oposición que ya acusa a Sánchez de ser el candidato que utiliza Radio Televisión Española para esconderse no debatir con el resto de candidatos Sánchez que por cierto dice hoy que la solución está en regular por ley esos debates cuando ha suprimido precisamente esa propuesta de su programa electoral como casi todos los partidos por otra parte si algo está demostrando este espectáculo es que a los partidos no les importa el debate como un bien público como un elemento de interés ciudadano sino como mero instrumento partidista de campaña Pablo Morán hoy también en tertulia en Hora Veinticinco aunque sea Jueves Santo que vamos a pasar con Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches Javier González Ferrari buenas noches buenas noches Berna González Harbour que repite buenas noches bebé que me quede con ganas de decir es que te mereces un trono y que te saquemos en procesión por Sevilla esta noche vamos a explicar rasgos oyentes que Berna es tan buena compañera que lo hemos llamado hemos dicho que tenemos una bajan la tertulia ha dicho bueno pues yo me presento ahí donde voy yo de verdad que llevaba por Sevilla si el tiempo lo deja y en Sevilla es la madrugada y ahí están muy nerviosos por si se puede celebrar digamos la madrugada más simbólica allí en la capital hispalense en todo el año

Voz 3 02:31 porque esto que escucháis de fondo es la granizada que ha caído esta tarde sí sí Javier la granizada que ha caído esta tarde en Sevilla

Voz 1667 02:39 Javier Márquez buenas noches buenas noches llueve habrá madrugada o no

Voz 0478 02:42 sí hombre no va a haber Madrugá en Sevilla llueve como ha llovido hasta tardes sí pero que ha dejado de llover de hecho la vale vale yo estoy ahora mismo en la campana en el lugar donde hacemos nuestras retransmisiones a nivel local de las cofradías de Sevilla estoy viendo ahora mismo pásalo Nazareno de la hermandad de Pasión que en la última hermandad del Jueves Santo han sido las tres últimas las que han podido salir porque ha llovido muchísimo se han recogido incluso hasta cincuenta litros en una hora e imágenes que parecía que estábamos en en el norte de Europa con él las calles llenas de de granizo pero Capa como si fuera nieve con calles inundada ávido trescientas incidencias en Sevilla que es ahora if cincuenta calles cortadas por por la tremenda tormenta caído pero la tormenta ha pasado de todo lo que tiene la primavera en Sevilla que la tormenta pasado que se ha dejado ha dejado el cielo completamente despejado que ahora mismo tenemos la luna llena es sobre nuestra cabeza en un cielo completamente limpio que hay tres hermandades del Jueves Santo que están completando su estaciones de penitencia y que la previsión anuncia que va a ser buena la madrugada con lo cual disfrutaremos de la noche más hermosa de Sevilla

Voz 1667 03:49 la Javier no te vayas vamos a comprobar esa previsión pendientes de la lluvia no sólo en Sevilla en gran parte del país Luismi Pérez buenas noches hola buenas noches donde más puede llover esta noche una noche tan especial como esta para mucho sí

Voz 1884 04:03 pues el foco de la lluvia más intensa se va a concentrar en la Comunidad Valenciana en la provincia de Albacete y Cuenca eso en Castilla La Mancha en el sur de Aragón más o menos desde el río Ebro hacia el sur por tanto en Teruel la

Voz 0572 04:16 romper la hora a las doce de la noche de hoy se va a ver

Voz 1884 04:19 muy posiblemente afectada en el Bajo Aragón por la lluvia también esa precipitación bastante abundante Pablo llegando hasta el Alto Ebro zonas de Cantabria también de Asturias especialmente el interior de esas comunidades de momento nos vamos a librar de la lluvia por ejemplo el Sevilla ya hemos tenido bastante con ese granizo como no también nos vamos a librar en gran parte de Cataluña en Canarias y en Baleares si acaso Pablo lloverá un poquito en las Pitiusas en la zona de Ibiza y Formentera cuidado especialmente esta noche y mañana en la zona del río Júcar y el río Turia todos su curso desde Teruel hasta el mar o desde la zona de Cuenca hasta el mar porque Bayo

Voz 1667 04:54 muchísimo pues ya saben no se olviden el paraguas gracias Luismi buenos días buenas noches y Javier una cosa más porque además de la lluvia se está notando el dispositivo de seguridad que se ha desplegado en Sevilla verdad

Voz 0478 05:07 siempre se nota son mil seiscientos efectivos sólo de Policía Nacional A esto hay que sumar Policía Local y todos los dispositivos del Ayuntamiento a través y que se coordinen a través de él que se denomina Centro de Coordinación Operativo que se creó a raíz de la carrera aquellas del año dos mil y que tanto pánico generaron en la ciudad de puede que se volvieran a reeditar en mucha menor medida esas carrera hace dos año pues se intensifica la seguridad se intensifican los controles se ponen Cámara alta por determinaba calle se acotan la calle lógicamente la ciudad está muy vigilada eh no quieren las autoridades que se repitan ningún tipo de incidente y quiere que la gente lo que haga sea disfrutar no sólo los sevillanos sino todos los visitantes que son muchísimo tenemos hoteles al noventa por ciento de ocupación pues que disfruten de lo que tenemos en la calle que son nuestra hermandades y nuestra cofradía

Voz 1667 05:57 ser un año más va a estar ahí en la madruga Javier que vaya bien muchísimas gracias al final del programa volveremos a Sevilla cuando queden pocos minutos para el comienzo de de esa tradición una de las más simbólicas sino la que más de la Semana Santa de nuestro país antes vamos con todo lo que nos deja este día festivo que no lo es tanto por la campaña electoral aunque es verdad que hoy ha funcionado a medio gas pero que sigue siendo una campaña en la que no hay debate de propuestas sino debate sobre el debate

Voz 2 06:27 Elecciones Generales dos mil diecinueve en la cabeza

Voz 1667 06:34 es que quedan diez días para la cita con las urnas y no hay debate cerrado sigue sin haber debate cerrado hasta ahora todo en el aire Nieves Goicoechea la jefa de la sección de Política de la SER buenas noches Nieves buenas noches Pablo bueno de hecho es que hoy todo se ha complicado todavía más en buena parte principalmente por la decisión de la dirección de Radio Televisión Española a la que ayer no importaba la fecha dice ahora que su deber este debe ser el mismo día que el de Atresmedia de hoy empieza el lío hay empieza el y seguirá sigue el lío

Voz 1468 07:05 ya veremos la campaña propositiva de Pedro Sánchez transcurría

Voz 4 07:08 Aquila pero como dice un ex asesor

Voz 1468 07:11 de José Luis Rodríguez Zapatero los debates los carga el diablo y en este caso el día habla cargado de tensión el pre debate estamos ante

Voz 4 07:17 giro inesperado de campaña para los socialistas

Voz 1468 07:20 enfrentan a la indignación de toda la oposición por lo que consideran una manipulación descarada de la televisión pública al cambiar la fecha del debate sin que hubieran con censo de todos los partidos como había pedido el ente público a lo que se había comprometido el ente público ahora mismo el debate está en el aire Pablo porque no se sabe si habrá finalmente un debate en Televisión Española con Pedro Sánchez y algún otro partido el día veintitrés desde luego no será conciudadanos porque este partido ya ha aclarado que no va a enviar a nadie a debatir con Sánchez a Televisión Española el día veintitrés la dirección de Televisión Española había propuesto inicialmente el día veintidós estaba abierta modificar la fecha si los partidos acordaban otra otra fecha lanzaba hoy un comunicado diferente en el que fija esa fecha el veintitrés en el que cambia el mismo día que Atresmedia lograba para los partidos de la oposición es que Rosa María Mateo ha llamado a los partidos políticos para comunicarles que esa es la fecha y uno de estos partidos le ha pedido explicaciones que al menos disimular a le ha dicho hoy que le preguntara a este partido al menos qué le parecía la fecha y la administradora les ha despedido diciendo que estaba cansada y que estaba enferma a partir de ese comunicado de la actitud de Mateo con los partidos se ha desatado un torrente de críticas entre estos partidos políticos entre la oposición y una grave crisis interna en el ente público porque los trabajadores no comparten en absoluto la decisión de la administradora provisional del ente fuentes de Antena tres media asegura las porque a esta hora de la noche los tres partidos que se han comprometido a ir a ese medio privado mantienen su palabra estamos hablando de El PP de Ciudadanos de Unidas Podemos y están dispuestos a aguantar la presión que se produzca de aquí al martes para que opten por la pública Atresmedia también se mantiene firme en celebrar el debate con ellos y con el atril vacío sino acude Pedro Sanz

Voz 1667 09:09 Yolanda Álvarez ex presidenta del Consejo de informativo los de Radio Televisión Española Yolanda buenas noches nos comentaba Nieves ahora mismo la posición que habéis enmarcado los trabajadores a través de esa nota en la que dejabais claro que nos ha contado con vosotros para ese cambio de fecha no

Voz 5 09:28 así es los consejos de informativos de Radiotelevisión Española además ha sido un acuerdo conjunto del Consejo de Televisión Española de Radio Nacional y de la web de RTVE punto es hemos mostrado nuestro rechazo no compartimos esa decisión tomada por la administradora única de la corporación de proponer esa fecha de veintitrés de abril como le ha pedido el presidente Pedro Sánchez Inés otros pedimos que se mantenga como se había propuesto en un principio en el plan de cobertura informativa de las elecciones generales de rtv eh el veintidós de abril y además nos consta que desde la dirección de Informativos se habían ofrecido incluso otras posibilidades para qué a ningún candidato pudiera decir que no podía venir por agenda sea que estábamos abiertos en todo momento y de la dirección se estaba abierta que va que esto pudiera ocurrir a que a facilitar digamos ese debate a cuatro en la pública

Voz 1667 10:24 me decía es Yolanda la decisión se toma a petición de el propio Pedro Sánchez sin contar con nadie más encontrar con el resto de candidatos es una decisión de Rosa María Mateo a petición de Moncloa directamente

Voz 5 10:38 bueno nosotros no sabemos si la Moncloa ha pedido directamente tira pedos a nosotros no sabemos quién lo ha pedido exactamente

Voz 0881 10:45 pero sí que sabemos que es

Voz 5 10:47 la propuesta de un único partido político de un único candidato porque ya vemos que los otros tres están diciendo otra cosa y nosotros hemos dicho que sea quién sea el candidato o el partido político la opción de cualquier color que lo pida lo que se verá seres favorecer y que participen todos en no apostar por la imparcialidad por la independencia no podemos ajustar la programación a la propuesta de un único partido político y más cuando no estaba prevista esa fecha nosotros hasta ayer por la tarde noche es estaba ofreciendo el veintidós de abril nos hemos despertado con un cambio de política que además no se ha explicado que no se ha tenido en cuenta a los trabajadores de los servicios informativos entonces por supuesto que mostramos nuestra repulsa que pedimos que se rectifique porque creemos que todavía hay margen para que esto pueda ocurrir

Voz 1667 11:42 os sentís utilizados Yolanda los trabajadores de Televisión Española una vez más en fin como herramienta partidista

Voz 5 11:50 los trabajadores no nos sentimos utilizados porque precisamente los trabajadores somos independientes de hecho Radio Televisión Española es de los pocos medios como algún otro medio público que tenemos eh órganos que velan por esa independencia como si Consejo de Informativos elegido democráticamente entre nosotros lo que creemos es que sí que se está utilizando la radiotelevisión pública este debate como un arma arrojadiza entre los partidos como si fuera un elemento más de campaña y que creo que además no favorece ni siquiera la imagen de ninguno de los candidatos porque está quedando a las claras que están anteponiendo su interés eso estrategia electoral al interés general pensemos que el fin de cuentas son candidatos a gestionar lo público bueno yo creo que deberían dar ejemplo todos ellos que intentar en lugar de enrocarse en sus posturas también favorecer ese consenso igual que pedimos un consenso para la presidencia de Radiotelevisión Española y no nos cansamos de pedirlo que salga adelante un concurso público que garantice de una vez por todas la independencia hay tener una radiotelevisión pública viable y de calidad también pedimos una altura de miras para favorecer que sea la radiotelevisión pública a la que puede llegar a todos los españoles que están en el extranjero de forma gratuita la que puede ver la señal y creo que hemos demostrado profesionalmente que podemos hacerlo que es posible nosotros nunca nos hemos opuesto ni hemos pensado que en que en la que esto tuviera que cancelar el debate en la privada que no creemos que para la ciudadanía lo mejor es que cuantos más debates mejor se va a poder conocer a las opciones políticas y mejor podrá votar la ciudad

Voz 1667 13:38 ella planteabais Yolanda o me comentabas que que planteáis volverá el día veintidós no el debate en Radio Televisión Española veintidós es así

Voz 5 13:46 claro nosotros lo que estamos diciendo es o que se vuelva al día veintidós como estaba previsto o que se facilite una fecha en la que todos los candidatos estén de acuerdo y que sea posible por agenda sabemos que el día veintidós no habría problemas de agenda en principio entonces no no entendemos porque hay un cambio ir sobre todo que ese cambio se tenga se tome desde la administradora única de la corporación sin tener en cuenta ni siquiera a los criterios de la dirección de informativos

Voz 1667 14:20 eh que nosotros hemos hablado

Voz 5 14:22 con la propia dirección informativos también están de acuerdo con nuestra postura osea que que no entendemos cómo se puede hacer un cambio de rumbo de esta forma si que agradecemos el tener la libertad como trabajadores a través de este Consejo poder defenderlo hipotermia

Voz 4 14:40 ver la independencia de Radio Televisión Española pero el aviso

Voz 1667 14:43 podido trasladar hoy mismo esa propuesta de en fin de cambiar la fecha de nuevo del debate al administradora única Rosa María Mateo

Voz 5 14:52 sí la hemos trasladado hemos

Voz 1667 14:54 si la respuesta

Voz 5 14:56 y la respuesta era que que iba a intentar que estoy iba a pensar y que iban a intentar encontrar una solución yo creo que nos estamos dando cuenta todos de que el proponer el día veintitrés de abril en no sería bueno para ninguna mayoría así que creemos que igual que nosotros de Consejo de Informativos defendimos a capa y espada que hubiera un debate a cuatro la radiotelevisión pública y el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez cambió rectificó creemos que se puede rectificar que los partidos pueden ponerse de acuerdo que desde la Corporación de Radiotelevisión Española se puede hacer una oferta en la que todos puedan venir porque en el fondo lo que estamos defendiendo no es sólo el servicio público que que es muy importante de Radiotelevisión Española sino también el derecho a la ciudadanía a las un derecho constitucional de estar bien informados a través de la cadena que están pagando todos los españoles

Voz 1667 16:02 pensáis que debería dimitir Rosa María Mateo

Voz 5 16:05 bueno nosotros vamos a a dar un margen para que se pueda solucionar esta situación y lo que sí que tenemos que hacer es tomar decisiones según vayan desarrollándose los acontecimientos vamos a dejar un margen

Voz 4 16:21 Nos ha dicho que te obliga a pensar

Voz 5 16:23 te iba a intentar solucionar no de alguna forma si todavía había margen tengamos en cuenta que el y también es importante que los partidos políticos no San Roque en sus posiciones sino que también que los comités electorales de cada partido intenten trabajar entre ellos también podrán participar los debates se podría ser sin ningún problema un debate en la radioterapia son pública sin comprometer tampoco la ausencia en el debate que proponía Atresmedia creemos que si hay voluntad política se puede así que sí que pedimos que que todos trabajemos por el interés general de la ciudadanía que sería lo deseable no que pudiéramos ver un debate en una cadena poder ver otro porque creemos que además eso no enriquece

Voz 0881 17:12 yo la todo el votante Yolanda Álvarez

Voz 1667 17:14 muchas gracias por acompañarnos y un saludo a todos los trabajadores de Televisión Española desde aquí desde La Ser

Voz 5 17:19 muchas gracias a vosotros buenas noches buenas tardes

Voz 1667 17:24 entonces seguimos con dos propuestas de debate sobre la mesa los dos ahora para el mismo día pero seguimos con la duda de a cuál de los dos debates eran los candidatos precisamente Pedro Sánchez ha estado hoy en la radio de Atresmedia ha dicho allí que todo este lío no pasaría si los debates estuvieran regulados por ley

Voz 1722 17:43 que la lección que tenemos que sacar de todo este en fin este lío que no nos ha provocado ni por parte del grupo Atresmedia Mi por supuesto tampoco por parte del Partido Socialista ni de ningún otro partido político sino que es como consecuencia de una resolución de la Junta Electoral Central pues yo creo que lo que nos tiene que llevar a la reflexión de que en la próxima legislatura tenemos que regular de una vez por todas puede cuarenta años de democracia Ical que hay una campaña electoral hablar de los debates dos debates como se hacen cuántos en qué formato

Voz 1667 18:12 interesante propuesta pero resulta que el Partido Socialista Lass suprimido de su programa electoral Inma Carretero buenas noches

Voz 4 18:18 sí buenas noches el presidente ha lanzado esa propuesta

Voz 0806 18:21 esta pero la realidad es que la sacado del programa electoral él ya había defendido muchas veces en público que se tenían que regular los debates electorales tanto él como su equipo que criticaban que Mariano Rajoy se escondía y que no quería contrastar sus posiciones con el resto de los líderes en un plató de televisión

Voz 4 18:38 es un tema que han llevado el dos

Voz 0806 18:40 además de las elecciones de dos mil quince de dos mil dieciséis la sorpresa cuando hemos consultado el programa de dos mil diecinueve es que no hay ninguna referencia a nada de esto ha desaparecido la propuesta de que se cree una comisión organizadora independiente formada por profesionales de reconocido prestigio que es lo que defendían en el pasado decían que era la manera de garantizar que hubiera debates y que además que la organización fuera sin injerencia de los partidos que la definición de todos los pormenores quedase en manos de los profesionales el programa de este veintiocho de

Voz 1510 19:13 Abril como decimos ignora esta propuesta

Voz 0806 19:16 le hemos preguntado hoy durante todo el día a Ferraz porque han decidido dejarla fuera pero la realidad es que no nos han dado ninguna explicación hemos recibido la callada por respuesta

Voz 1667 19:26 el haya y el resto de partidos Nieves proponen en sus programas regular de alguna forma estos debates para que en fin no volvamos a pasar por este bochorno

Voz 1468 19:34 bueno el PP tampoco incluye ninguna propuesta sobre cómo habría que regularlo Sieso eso que Pablo Casado pide un día sí y otro también un cara a cara con Pedro Sánchez y en los últimos días ante las propuestas de las dos televisiones debatir donde sea como sea con todos los candidatos decía Casado para regular los debates habría que reformar la ley electoral que es de mil novecientos ochenta y cinco que ha sufrido muy pocas modificaciones el artículo sesenta y seis Se refiere a los debates en medios públicos y privados y establece que los debates y entrevistas se realicen con proporcionalidad y neutralidad informativa luego ha habido otras dos resoluciones que digamos ajustan un poquito más este concepto Unidas Podemos y Ciudadanos si aportan algunas ideas para mejorar esta regulación el partido de Pablo Iglesias propone que se celebre en al menos dos debates y uno de ellos sea en la televisión pública y Albert Rivera se compromete a reformar la ley electoral para que los debates sean obligatorios

Voz 1667 20:24 gracias Neves bueno así que pocas propuestas para regular estos debates pero todos han aprovechado esta polémica para atacar al candidato socialista Pablo Casado le acusa de utilizar la televisión española para esconderse y no debatir

Voz 0572 20:38 para no debatir qué hacemos nada coges a Treviso española lo retuerce destroza su credibilidad y entonces que coincida el debate con con ese con ese así con el que ya te habías comprometido en la televisión privada pues venga hay que coincidan ya si con un poco de suerte pues nada te hacemos una entrevista a ti solito un buen masaje como los que le hacen en Televisión Española y luego pues que esté en los otros tres con un atril vacío el mismo día

Voz 1667 21:03 aprovechando la polémica el candidato popular se dirigía por primera vez en campaña a los votantes socialistas en estos términos

Voz 0572 21:10 verdaderamente merecéis que vuestro líder no dé la cara que vuestro líder instrumentaliza la televisión pública sólo para revalidar su acuerdo de gobierno con Otegi con Puigdemont con torre con Iglesias pues si os da vergüenza venir al Partido Popular

Voz 1667 21:26 el pues en dos minutos abrimos la tertulia con este tema

Voz 6 21:39 hora veinticinco

Voz 3 21:45 únete a la Comunidad veinticinco opinan a través del whatsapp del programa en el seis tres ocho setenta y siete cuarenta y siete cuarenta y tres

Voz 8 21:59 hola qué tal yo me llamo María Luisa Fernanda una no se llama El nos encanta no encanta la Cadena Ser el Carrusel deportivo todos los días todo lo deportivo Garrido Dani Garrido no presenta el arte reparto el final muy bien verán damos ritmo ritmo de toma pan que estará cerrada que estamos hablando que además abrasados

Voz 4 22:37 los rusos Deportivo un equipo compenetrado y ritmo ritmo ritmo ritmo

Voz 2 22:42 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna como no son los que padecen CONI David bronca

Voz 1673 22:50 no estamos a esta gente aquí mis trajes

Voz 2 22:53 le siguen los también en Cadena Ser punto com Nuestra pareció esto no Radio en la Cadena Ser

Voz 9 23:00 para llevar una vida sana no basta con alimentar

Voz 10 23:02 el viernes es que es verdad que la cerveza no tiene muchas kilocalorías pero el problema es que no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tienen nutrientes sino que además detiene la combustión o el gasto de las grasas y de los hidratos

Voz 9 23:15 ni tampoco hacer deporte a cualquier precio hay que estar en forma para poder correr no corre cuando cuidarse es el objetivo en Be Ok Nos gusta tomarnos lo con humor

Voz 11 23:26 hay un plato que como si fuera la aldea gala de Astérix electo existe llega de Hawai el porque como te decía

Voz 9 23:35 disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com y plataformas digitales

Voz 12 23:43 sí

Voz 13 23:49 buenas noches en el sorteo del siete treinta y nueve hoy la combinación

Voz 14 23:53 de natural ha sido

Voz 13 23:55 veinticuatro dos veintidós treinta veintiuno

Voz 15 24:01 treinta y nueve seis reintegro uno

Voz 2 24:07 no olvides que al participar en los juegos de la ONCE colaboran con su labor social

Voz 14 24:12 Biden siete treinta y nueve a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es recuerda que mañana como cada viernes vienes un bote millonario en el sorteo del Euro ya con de la ONCE en la ONCE nos mueve tu ilusión

Voz 16 24:31 ahora todo el mundo habla de ello pero tú sabes

Voz 17 24:35 que siempre han estado ahí de que

Voz 16 24:37 eh

Voz 17 24:38 del grupo que paró el mundo durante veinte minutos el que entró en el Libro Guinness ese grupo tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre hoy su inconfundible sonido Hisusa arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país vi los cuarenta Classic ahora que están más vivos que

Voz 2 24:55 nunca pueden vivir para siempre contigo domina

Voz 18 24:57 veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por mueven

Voz 17 25:01 el noventa y cinco con el país

Voz 4 25:05 no hay secreto mejor guardado que aquel que conocen todos

Voz 19 25:07 el silencio que provoca el exceso de ruido qué pasaría si eliminase hemos el ruido para dar por fin voz al silencio ruido blanco un podcast de Greenpeace producida por Podium ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 2 25:23 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 25:33 Pablo Morán y veinticinco no voy y veinticinco en Canarias ya estamos en tiempo de tertulia en hora25 con Emilio Contreras con Javier González Ferrari con Berna González Harbour a diez días de la cita con las urnas todavía sin debate sin debate entre los candidatos con una situación que se complica todavía más porque las posiciones Berna se enrocan ahora mismo están las dos propuestas encima de la mesa para el mismo día pero lo dicho las dos posiciones de los candidatos enrocan de momento pues pues no tenemos debate el debate anunciado entre los cuatro candidatos la propuesta de Pedro Sánchez hoy justo hoy de regular los debates cuando no lo llevan en en el programa electoral cuando han tenido tiempo para para evitar en fin esto el bochorno que al que estamos asistiendo todos

Voz 4 26:21 hombre es como si el niño pillado en falta de la clase apela a que hagan una no más nuevas normativas con una especie de sanciones aquí en soporte mal no porque quiero decir que que regulación hace falta sí quiero decir te estás imponiendo una autorregulación ya que tú no ha sido capaz de cumplir con el sentido común yo creo que es es muy paradójico lo que está pasando Pedro Sánchez está regalando a sus rivales la imagen de un líder que se quiere esconder que no quiere aparecer que no quiere comparecer no quiere enfrentarse a los demás has ir la máquina de cometer errores se ha puesto en marcha Hinault para cada día vemos un error que se va sumando a la anterior no el primero fue no acceder a ese debate a cuatro es decir error suyo y sobre todo de su equipo que no previó que que ese esa introducción de Vox no iba a ser legal el segundo error fue no acceder a que la televisión pública fuera el escenario de ese au de otros debates la televisión de todos el tercio el error ha sido resistirse a un segundo cuando ya se vio que había dos convocados el cuarto es posiblemente una lo que se adivina como una posible intromisión en Televisión Española nadie lo sabemos nadie tenemos pruebas pero desde luego esta forma de de Televisión Española de posicionarse tan a favor de de Pedro Sánchez cuando todos los demás ya han confirmado su asistencia otra cadena es es grave por parte de Televisión Española y por último empecinarse en el error hoy apelando a esta regulación ya que ellos se portan tan mal que necesitan una regulación en fin lo dicho creo que la máquina de los errores de cometer errores se ha puesto en marcha no las sabe parar Iker

Voz 20 28:04 a mí me encantaría ver que alguien da al botón

Voz 4 28:06 de parar esa máquina pero regulación además

Voz 1667 28:09 como hemos contado ha suprimido el Partido Socialista de su propio programa electoral que sí incluía la medida en dos mil quince y dos mil dieciséis Emilio

Voz 0554 28:19 sí creo que la la pregunta que hay que hacerse por qué el Partido Socialista y concretamente su secretario general y presidente del Gobierno ha tenido este comportamiento zigzagueante que tiene como o que puede tener como resultado final el que incluso no haya debate au que sea unos debates en los que falten sillas no tenemos una campaña electoral de tres semanas de veintiuno días en la que con independencia de cuál sea la regulación hay diversos medios de comunicación públicos y privados en lo que vamos sepuede irá a debatir sin ningún sin ningún problema yo creo que es que el presidente del Gobierno quiere rehuir el debate él ha planificado ha diseñado una campaña de perfil bajo porque cree que le va bien y los sondeos dicen que le va bien claro someterse al vapuleo de y al fuego cruzado de de tres o cuatro adversarios pues no le resulta agradable cree que le va a perjudicar y entonces está tratando de hacer todo lo posible o por rebajar el perfil de esa comparecencia o incluso eliminarla yo creo que incluso es están acordando Eli sonó el y sus asesores de comunicación que los tiene Hinault malos aquel célebre segundo o tercer debate entre Felipe González y José María Aznar en el que a Felipe González vapuleó a Aznar le perjudicó muchísimo hizo que que Aznar no ganará las elecciones el el recuerdo de de ese debate de ese segundo tercer debate yo creo que está ahí presente a él no le interesa debatir y ponerse en un tono de igualdad con el resto de los dirigentes políticos porque no nos engañemos en fin y no me quiero alargar pero es que alguno de los problemas reales y grave del país se están planteando en esta campaña cuando se plantean muy de pasada se ofrecen programas y soluciones creíbles y válidas porque ni siquiera nosotros los propios medios de comunicación algunas veces nos hacemos eco de esos problema yo ayer por la noche y esta mañana en algún periódico he leído que el Banco de España dice que en enero y febrero el déficit del Estado aumentó en quince mil millones de euros en quince mil para ser preciso en catorce mil no de ciento treinta y un millón de euros en dos meses y que tenemos una deuda pública de un billón ciento ochenta y ocho mil millones de euros por la que el año pasado pagamos sólo de interese treinta y un mil quinientos millones de euros que es el doble del dinero del que el Estado dedica con va al subsidio de desempleo es es uno de los problema grave del país

Voz 4 30:50 como ese otros no mucho más tres o cuatro que son los pilares del edificio iré en eso no se ya por eso por eso son necesarios los debates

Voz 21 30:59 por las propuestas además el debate para y esta noche estoy hablando demasiado pero el debate esclavismo mire usted

Voz 0554 31:04 hacia tiene su origen hace dos mil quinientos años en Grecia por qué porque empezaron a debatir y a discutir hasta entonces se imponía la evolución la la decisión y la voluntad del tirano y a partir de Pericles

Voz 21 31:17 que lo suyo lo volvieron los otro se impuso el debate allí en el Ágora que cuando la visita

Voz 1667 31:22 cara allí discutían en que en que Ágora

Voz 4 31:24 hacer el debate pero claro cara no no haría una agujero del que la alguna

Voz 0881 31:31 más de cuarenta años una ahora que es el Parlamento que es donde se tiene que debatir donde están los representantes salidos de las urnas bueno a mi me parece de una torpeza incalculable que una campaña que parecía que parecía que iban también la campaña yo creo al señor Sánchez que sea sencillo dado a leer un libro y al final le puede adelantar la tortuga le pudo adelantar la tortuga porque es decir se le ha ido tanto de las manos eh yo creo creo que algo de las manos leído a algunos de los que han hecho encuestas y me estoy refiriendo fundamentalmente el CIS no digo no digo que hagan mal las encuestas digo es la cocina oye una te puede pegar y algunas Elián quema un poquito entonces hay tal diferencia entre el Partido Socialista en las encuestas prácticamente en todas menos en algunas rojo algunas que han acertado en otras ocasiones qué le parece que Puig que que esto que esto que han hecho con el debate se puede hacer gratis y no se va a hacer gratis porque esto la gente lo va a apuntar esto va a haber mucha gente que apuntar porque hay gente que se quiere debate no sé si quiere dos eh no sé quiere un pues otro legítimamente legítimamente Radiotelevisión Española reivindica lo que con todo respeto todos los que hemos pasado por esa casa hemos reivindicado siempre que la si hay un debate político eh de interés público general debería ser por lo menos por lo menos uno o el primero incluso en Radiotelevisión Española siempre yo lo he defendido siempre cuando estado cuando no estado en Radio Televisión Española pero claro también comprendo que quién propuso primero el debate que fue en eso siempre ha sido muy hábil Atresmedia en ofrecer rápidamente el primer debate diga caramba si estos merecen un debate el lunes y el martes la mitad del público se me cambia de canal que también puede pasar pero en cualquier caso me parece que que hasta los consejos informativos de Radiotelevisión Española que hay gente de todo tipo o tipo ideológico me refiero eh pero que no es precisamente la representación de Vox eh en Televisión Española que haya salido a criticar la decisión de una de una señora que venía apartar un ratito CIS ya quedó hasta unas elecciones que van a ser muy importantes y a ver qué pasa dependiendo dependiendo de lo que pase en unas elecciones eh sí se puede por fin poner a alguien al frente de española que sea por concurso público

Voz 1667 34:26 no queda mucho para saberlo estamos a diez días de las elecciones y el el drama que les estamos contando es que a día de hoy a diez días de esa cita con las urnas no hay un debate garantizado entre los cuatro principales candidatos de estas generales también relacionado con el derecho de los ciudadanos a la información en esta campaña les quiero contar

Voz 22 34:44 o lo que destaca hoy el vacío que Vox está haciendo algo

Voz 1667 34:49 buenos compañeros los que recibieron y contaron en sus medios un argumentario del parto

Voz 22 34:53 ha sido en el que dejaban claro que el veto al debate de ayer en Atresmedia

Voz 1667 34:58 ya por parte de la Junta Electoral Central les beneficiaba bueno el caso es que Vox ha cortado toda forma de comunicación con esos periodistas incluidos algunos compañeros de la Cadena SER Sara selva buenas noches

Voz 1510 35:09 qué tal Pablo buenas noches hemos pedido explicaciones al vicesecretario de Comunicación del Partido a Manuel Mariscal y su respuesta ha sido que somos unos manipuladores además del Grupo Prisa también han sido expulsados los periodistas del diario punto es del español con esto se priva a estos profesionales del único canal oficial que utiliza Vox para informar de su agenda y sus convocatorias la expulsión río después de que Mariscal difundiera por error un mensaje interno en el que admitía que la exclusión del debate a cinco les beneficiaba minutos después de mandarlo borraba el mensaje impedía a los periodistas que no hicieran eco la cadena SER lo público al entender que tenía interés informativo además la expulsión del grupo se produce también días después de que esta emisora haya publicado entre otras informaciones la condena judicial a la mano derecha de Santiago Abascal por agredir a Pablo Iglesias en su etapa de estudiante la Complutense o los vínculos de Vox con el portavoz de la Fundación Francisco Franco

Voz 5 36:00 las

Voz 1667 36:02 y la crónica de campaña se completan buena parte en Cataluña uno de los últimos actos ha sido el de Pedro Sánchez Badalona que ha respondido al cabeza de lista de Junts per Catalunya por Barcelona Jordi Sanchez que hoy ha ofrecido su anunciada rueda de prensa con el ok de la Junta Electoral Central una rueda de prensa inédita porque el candidato ha hablado desde la cárcel

Voz 23 36:23 en convencer al referéndum

Voz 0478 36:26 puritana

Voz 1673 36:28 estamos convencidos de que el referéndum formará parte de la solución que suele aceptará de una manera u otra asumir un reto de responsabilidad histórica porque sino sabrá que es condenar permanentemente al bloqueo o bien abrirse a negociar con la derecha y esa ya es una responsabilidad del señor Saura

Voz 1667 36:42 Aragón En el señor Pedro Sánchez Rueda de prensa de Jordi Sanchez por cierto con la bandera de España y el retrato del Rey de fondo esa es la condición que reiteraba el soberanismo que reiteraba Jordi Sanchez le ha respondido esta tarde Pedro Sánchez desde Badalona Inma

Voz 0806 36:58 sí se ha dedicado un buen rato el candidato socialista a desmontar el raca raca del independentismo así lo ha llamado la primera respuesta al candidato de Puigdemont será dado en la calle micro en mano para quienes se han quedado sin sitio por cierto que ya parece un recurso de campaña esto de dejar en la calle a la gente porque han elegido un teatro muy pequeño aquí en Badalona dentro de la sala ha vuelto a acudir después a su no es uno con el que triunfo en el PSC en las primarias para dejar claro que no habrá autodeterminación a cambio de investidura

Voz 3 37:27 cuando dije no fue no le digo a los líderes independentistas

Voz 15 37:31 que nunca significa nunca nunca la ver requiera

Voz 0806 37:35 cadáveres independencia mensaje a los independentistas en esta campaña en la que dice el PSC que está ocupando un espacio de centralidad

Voz 1510 37:42 aspira a volver a ser la primera fuerza

Voz 0806 37:45 Política atrayendo a todo tipo de gente de los Comunes de ciudadanos también de los independentistas que tiene miedo

Voz 1934 37:52 a a una alternativa de la derecha con la que se ha empleado a fondo la ministra Meritxell Batet os confieso que cuando supe que Cayetana Álvarez de Toledo era la candidata por Barcelona dude si se iba a presentar por voz o por el PP y quince días después no tenemos duda es la candidata

Voz 0806 38:14 Batet y Miquel Iceta han hecho de teloneros en este teatro Blas Infante volvemos la semana que viene a Cataluña preparan para entonces un mitin más grande porque dicen que aquí las elecciones se juegan después de la Semana Santa de San Jordi

Voz 1667 38:26 gracias Inma a Pablo Casado no le ha gustado nada esa rueda de prensa que les contábamos de Jordi Sanchez

Voz 0572 38:32 yo no quiero ver a Jordi Sanchez desde la cárcel en videoconferencia diciendo apoyaré a Pedro Sánchez porque aceptará el referéndum de independencia yo no quiero ver a Junqueras desde la cárcel diciendo no se preocupen Esquerra Republicana apoyará Pedro Sánchez porque nos van a indultar

Voz 1667 38:51 también en Cataluña en Vic este ha sido el sonido

Voz 0478 38:55 de esta mañana

Voz 1667 39:00 esta mañana gritos contra un grupo de diputados de Ciudadanos que acompañaban a Inés Arrimadas a un acto en la localidad barcelonesa que alimentan ese ambiente de crispación que también está marcando esta campaña Arrimadas ha respondido a los intolerantes esta tarde en sala u Oscar García buenas noches

Voz 1645 39:16 hola Pablo qué tal buenas noches si además de gritos de Fuera fascistas y de libertad presos políticos Arrimadas Bonnie también los otros diputados del Parlament que le acompañaban entre ellos Carlos Carrizo se han tenido que aguantar amenazas e insultos

Voz 1667 39:29 machistas esta tarde como decías Arrimadas

Voz 1645 39:31 ha ha ha dado un mitin en Salou en Tarragona y allí la candidata al Congreso por Barcelona ha centrado buena parte de su intervención en el acoso que dicen sufren los constitucionalistas en muchos rincones de Catalunya y lo que más le ha llamado la atención ha sido esto

Voz 15 39:45 es ver a gente tan joven tan llena de odio gente tan joven y tan llena de odio nos da la razón cuando decimos que las escuelas catalanas enseña a odiar a los que no piensan como ellos se enseña a pensar que puedes tener el derecho a vetar la entrada en un municipio a echar fuera del municipio a los que no piensan como tú

Voz 1645 40:08 Arrimadas ha dicho que falta garantizar la igualdad en España que con Sánchez esta igualdad no está asegurada por eso dice que escraches como el de hoy en Vic se van a acabar cuando Rivera llegue a la Moncloa

Voz 1667 40:19 por cierto Oscar estamos viendo que Albert Rivera está cediendo al menos estos días el protagonismo a Arrimadas

Voz 1645 40:25 sí de hecho es una decisión del comité electoral de

Voz 0881 40:27 de Ciudadanos realmente en una muesca

Voz 1645 40:30 era de que las campañas electorales tienen cada vez menos peso en el mensaje de los partidos políticos

Voz 0881 40:35 tiene que ha hecho el comité electoral de Ciudadanos pues

Voz 1645 40:37 todo por reconducir la agenda de Rivera y eliminar algunos de los actos y mítines de la misma de hecho estamos en el séptimo día de campaña el candidato sólo ha tenido seis actos en total en todo lo que llevamos de campaña el resto de aspirantes tienen sus agendas mucho más completas el ejemplo más destacado lo hemos encontrado en Pablo Casado que ha llegado a tener hasta cinco actos pero al día sin embargo Rivera opta por descargar esta agenda por ejemplo hoy jueves no he tenido ninguna aparición pública según fuentes de su entorno porque ha presidido una reunión del comité electoral del partido la decisión ha sido dejar el peso del mensaje en su ticket electoral en Inés Arrimadas ha sido así hoy y lo va a ser además en muchos más días de campaña que sepamos de momento el domingo y el lunes y el martes próximo incluso Arrimadas tiene previsto subirse al autobús de la caravana electoral con los periodistas este próximo lunes eso nos dicen desde la organización y con toda probabilidad lo va a hacer incluso antes que el propio candidato Rivera

Voz 1667 41:34 los Oscar en Podemos hoy su candidato ha descansado hoy no tenía mitin pero Pablo Iglesias ha hablado a través de las redes para pedir de nuevo la movilización de los suyos

Voz 24 41:43 hay algunos que con un exceso de arrogancia aparece que se proclaman ganadores bueno máximas están abierta y hay un mail comunicación mucho más importante que cualquier televisión que cualquier periódico que es el boca boca las redes sociales las nuevas y las clásicas tienen la sensacional pase fundamental vuestro trabajo el boca boca habla con todo el mundo porque como decimos en esta campaña estaría la Exterior esto

Voz 1667 42:08 y una anécdota que deja hoy la campaña una Night una anécdota divertida lo que les quiero contar ha ocurrido en Vitoria donde el vicesecretario del PP Javier Maroto se está disputando su escaño con Bildu resulta que Maroto ha lanzado una campaña de llamadas a los votantes al estilo de lo que ha hecho Íñigo Errejón en Madrid y una de esas llamadas ha sido precisamente al candidato de Bildu ese candidato es Iñaki Ruiz de Pinedo ya ha contado en SER Vitoria cómo fue esa llamada

Voz 25 42:36 voy corriendo a coger el teléfono porque estos días pues no tengo que estar pendiente del teléfono me dice oiga le llamo de parte de Maroto y ego como si si es de es que estamos haciendo la información de que es lo que hará Maroto en cuanto sea diputado empieza a decir es que si Maroto llega al Congreso va a hacer una ley contra el fraude en las salidas de las ayudas sociales y entonces le he dicho bueno es el yo les recomiendo que saque usted de la estadística de el tanto por ciento de fraude en la RGI en el País Vasco y la estadística de políticos del PP que están acusados de un defraude del adicta y sí de que

Voz 3 43:19 no no sé que no estamos hablando de los pueblos de adiós adiós o no pero es informe en medio de las elecciones generales de dos mil diecinueve en la que apenas se Javier sí claro colgaron lo que primeros que hay que saber dónde ya

Voz 0881 43:34 como aún no

Voz 4 43:37 que eso no sabíamos nada

Voz 1667 43:42 debió quedar a Iñaki Ruiz de Pinedo de digamos del equipo de de Maroto Javier Maroto habrá que ver la garita es que dar donde subcontratas lo bueno os quiero pedir vuestra opinión sobre de nuevo es de acoso a Ciudadanos en concreto de nuevo a Inés Arrimadas no es el primero que vemos en esta campaña no es

Voz 0554 43:59 Ciudadanos el único partido que está sufriendo

Voz 1667 44:02 pues esta presión de los intolerantes en este caso hoy ha sido vi que Emilio pero pero bueno lo hemos visto esta crispación de la campaña en otros en otras zonas de España también en

Voz 0554 44:12 estadio sí es preocupante porque nos devuelve al tiempo que creíamos pasados y que no están vivos no no con la violencia que hubo en otros años y en otra en algunas comunidades no en todas pero si con una presión y con una violencia verbal y de la otra a la que no estábamos acostumbrados en el conjunto del país España es un país de ciudadanos tranquilos hace unos día yo recordaba lo que pasó aquí el el 15M el 15M con cuando se fueron al paro tres millones y medio de españoles y fin fue aquel desastre tal gentes echo a la calle asentaba hablaba discutía opinaba tal pero no hubo el más mínimo conato de violencia no se rompió ni el cristal de un escaparate hicieron

Voz 6 44:58 salvo en los últimos años se ha producido una una

Voz 0554 45:02 prisión o un rebrote de la violencia que creíamos olvidada y eso es malísimo de eso son responsables los dirigentes políticos de los partidos que ponen en marcha esas acciones violentas conciudadano se puede estar de acuerdo o no para no son fascistas no eso fascista con el PP se puede estar de acuerdo o no pero no son fascistas Press que es más en una democracia

Voz 1510 45:27 acto presentaron si lo fue

Voz 0554 45:33 que un señor que estén la extrema izquierda que sea anarquista que lo que propone sea la demolición del Estado

Voz 1510 45:39 revolución y tal cual tiene su derecho

Voz 0554 45:42 a hablar y a exponer libremente sus opiniones ya que sean escuchadas por la gente luego SL votará o no se les votará esta violencia en las campañas electorales es enormemente preocupante porque yo creo que es el reflejo de lo que piensan los dirigentes de algunos partidos políticos Bernat si yo creo que

Voz 4 46:02 tenemos que ser muy firmes todos los que podemos hablar en en condenar absolutamente estos hechos vengan de donde vengan vayan a quién vayan estoy recordando creo que fue Ortúzar aquí en la SER hace ayer o anteayer

Voz 0554 46:17 ay si no me equivoco hablo

Voz 4 46:20 os condenaba pero decía bueno pero es que ellos van allí a hacerse la foto

Voz 1510 46:24 aún entorno exactos que oiga no derechos derechos acaso poquito de sacarse la foto donde quieran dirá Rentería de iraní

Voz 1667 46:32 EFE El electoral español

Voz 4 46:35 si pueden hacer campaña donde quieran ir como quiera

Voz 0554 46:38 el acto además de Rentería de Ciudadanos

Voz 1667 46:41 pasado fin de semana con Maite Pagazaurtundúa que en fin que hay dos

Voz 0554 46:44 lo va a hacer campaña no va a poder hacerlo

Voz 4 46:47 pero estoy un poco con Emilio en el sentido de que la las barbaridades que se están diciendo por parte de los líderes estamos hemos llegado a un nivel que fijaos cuando fue noticia creo que fue le dijo que no era decente Rajoy no si no me equivoco fue fue este y lo digo aquello fue aquello fue Alarma general porque no se emplean bueno al PP luego también Rajoy ha empleado cosas importantes pero quiero decir que sea generalizado la descalificación muy grosera del tipo traición no al terrorista trotskista bueno están están haciendo unas descalificaciones absurdas fascista por supuesto

Voz 0554 47:27 lo tenemos en la boca todo el día yo

Voz 4 47:30 creo que eso que está calando una especie de crispación y de intolerancia al diferente que que precisamente es lo que mancha la democracia porque si de algo debemos ser capaces y hemos sido capaces y estoy segura de que los somos es de convivir los diferentes

Voz 0881 47:45 eso se hace con respeto yo creo que en el fondo lo que sí

Voz 0554 47:48 yo es la impresión o el sentimiento de que este es

Voz 4 47:51 territorio es lo que ocurre es un territorio que venga aquí como en su territorio ojo ya sabe usted a lo que mire usted no es su territorio Territorial que presta están todos los demás es que lo lo que no puede ser es que El verdugo además insultó a la vida

Voz 0881 48:07 Lima que es una cosa realmente increíble yo estoy echando de menos todos todos los partidos no solamente a los partidos importantes una

Voz 4 48:21 condena realmente

Voz 0881 48:23 firme si no se puede vivir

Voz 4 48:26 nada que ver con la democracia que eso se lo de

Voz 0881 48:28 váyase usted de aquí usted no puede estar aquí porque como que es como que su territorio mire usted yo vengo aquí porque estamos en unas elecciones generales donde nos presentamos en todo el territorio cada uno se presenta por su circunscripción pero puedo hacer campaña donde me de la gana eso es un país libre por eso también en este final de campaña puede estar llevando a no pocos indecisos a tomar decisiones decisiones que algunas a mí no me gustan que puedan tomarlas eh ya hemos hablado aquí de un partido no por cierto ahora mismo

Voz 1667 49:05 termino no tengo dos cosas que contar antes de la II no te preocupes

Voz 0881 49:09 es decir a la Junta Electoral que la compre que la entienda muy bien de qué hablo porque he tenido que ir a la Junta Electoral veinte veces siendo director de Informativos de Televisión Española

Voz 1667 49:20 dos cosas Vox ya está sacando partido de la detención del yihadista en Marruecos el caer les contábamos que en fin estaba planificando un atentado en Sevilla todavía no tenía material no tenía nada concretado pero por eso le detienen Santiago Abascal hoy ha dicho que enseñan las mezquitas de Sevilla para que el hijo del imán pretenda causar una masacre en Semana Santa iba a la segunda novedad de la noche Pedro Blanco es economist mis que entra en campaña y lo hace a favor de Pedro Sanz