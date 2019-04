Hora 25 (18/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1510 00:00 Game Over para los que me odian para los demócratas radicales de Izquierda en fin sabemos que su equipo de abogados está preparando ahora la respuesta a la probable ofensiva que va a llegar desde los comités de la Cámara de Representantes que ya están pidiendo información a la Casa Blanca y al fiscal general porque las investigaciones a Trump ya su entorno no han terminado con el con el fin de la información gracias Marta mucho un beso buenas noches José Antonio Gurpegui escape

Voz 1667 00:26 drástico de estudios norteamericanos de la Universidad de Alcalá muy buenas noches profesor

Voz 1 00:31 hola buenas noches realmente tiene Trump motivo

Voz 1667 00:33 para estar así de satisfecho

Voz 1 00:36 bueno tras utiliza siempre que puede cualquier cualquier pequeño resquicio de de optimismo en cuanto a sus actuaciones y no creo que tenga más motivos que cuando se dio a conocer el breve resumen que presentó el fiscal sobre lo que iba a ser después el el resultado final no el momento de euforia fue el sobretodo entiendo que fue el primero cuando de los de los dos puntos fundamentales del del informe de Miller uno tiene que ver con la trama rusa hay otro tiene que ver con con las solución a la justicia en todas en la trama rusa que era tal vez el más candente no o el más mediático al menos quedaba totalmente exonerado y eso ahora no está poniendo en duda sino la segunda parte del informe que ya había sido adelantado como dijo en cuanto a la hipotética obstrucción a la justicia que el bar dice que no Miller parece ser que dice que tal vez el el Congreso pueda sacar algún tipo de conclusión au pueda iniciar algún tipo de de procedimiento oí me imagino que los demócratas no dejarán pasarlo en balde

Voz 1667 01:40 claro intentar obstruir a la justicia no es suficiente para emprender algún tipo de acción contra tranvía y en este informe se identifican hasta diez diez episodios diez días es decir intactos de obstruir

Voz 1 01:52 que lo que dice el informe lo que he podido leer porque está ya ya está colgado en obviamente la versión escuche que

Voz 1667 01:59 si los Armand lo que tiene en lo que

Voz 1 02:01 que tiene lo que tenemos ahora hacía todo el mundo no es es la versión censurada tiene hace exactamente cinco tipos de de censura dependiendo del color en que sea censurado que bien que fue declaración ante el gran jurado porque puede representar algún tipo de amenaza para el Estado etc bueno en lo que viene hacia el informe en sustancialmente a falta de deber esas secciones que han sido censuradas y que ya el Congreso fundamentalmente los demócratas han pedido a la Comisión de Justicia ha pedido que quiere tener el informe completo sin sin censuras en lo que viene a decir el el el fiscal Müller fiscal y es que no hay motivos para la procesar al presidente pero tampoco hay motivos para decir que está totalmente exonerado entonces bueno deja un poco la la pelota en el tejado no hay ni ni acusa ni ni exonera en hice que es inocente sino que simplemente viendo viene a decir más o menos que eh precisamente viendo en el conjunto de sus actuaciones pues puede haber motivos para pensar que hubo una obstrucción a la justicia es decir no es ninguno de esos actos individual el que el que implicaría una solución a la justicia sino el conjunto de sus actuaciones

Voz 1667 03:22 es decir profesor qué recorrido puede tener ahora este informe tanto en en el Congreso norteamericano como en los tribunales

Voz 1 03:29 bueno en primer lugar tendría que ser por supuesto en el en el Congreso el recorrido sería en el Congreso y con docente obviamente aún aún no yo lo veo un poco lo veo un poco difícil no que tenga que tenga más recorrido sobre todo porque hombre obstrucción a la justicia eso hago es un tema muy importante lo que Venecia también informes que no hubo obstrucción a la justicia que en definitiva no obstrucción a la justicia no porque Donald Trump no lo quisiera sino porque sus subordinados no siguieron sus órdenes entonces claro la justicia al lo que lo que calibra son son los hechos no no las intenciones y eso sí que queda más o menos claro en el informe que que que no hubo esa obstrucción a la justicia a mí repito no porque Trump no lo quisiera sino porque sus subordinados fueron quiénes no se negaron a obedecer sus sueños

Voz 1667 04:21 a Icon el Congreso entendido bien hay posibilidad de presentar un impeachment con con lo que sabemos

Voz 2 04:26 hombre posibilidad siempre hay pero yo lo dijo

Voz 1 04:31 no lo veo muy difícil lo veo muy precipitado en los demócratas en en febrero del año que viene que parece que está lejos pero está a la vuelta de la esquina el tres de febrero tenemos ya las primarias de Iowa ya se meterán en el totalmente en en en las primarias para las las convenciones fundamentalmente demócrata no republicana aunque hay otro aunque hay otro otro candidato pero casi seguro que él quiere que sea Donald Trump obviamente se meterán en las primarias sin industria el recorrido que puede tener sí desde luego que sería en tiempo y yo creo que casi casi ni ni llegaría a

Voz 1667 05:07 a las a las presidenciales bueno profesores de que puede suponer un Donald Trump reforzado exonerado por este caso que le ha perseguido no desde que llegó a la Casa Blanca

Voz 2 05:17 yo creo que ya ya está suponiendo lo hemos visto su respuesta en el otro

Voz 1 05:22 ella miraba en en galo que a mí me da bastante confianza el nivel de aceptación de Donald Trump y es de un cuarenta y cinco por ciento para que nos hagamos una idea el nivel de aceptación de Obama en este mismo momento de su mandato era el cuarenta y cuatro por ciento es decir el tiene un punto tiene un punto de aceptación por encima de de Obama en este momento de su mandato el aceptación entre entre los votantes del Partido Republicano era de un noventa por ciento es decir está en en las en la cúspide de su momento de aceptación no así que tiene motivos para estar para estas exultante tanto por el resultado del del informe que sí que sí podría ser sobre todo mucho más preocupante si se hubiera comprobado o al menos hubiera demostrado que había unas una cierta connivencia con lo que se denominó la la trama rusa que el informe dice que que hubo que que hubo algo desde dos desde dos posiciones por una parte a una agencia privada y por otra el propio Estado no que ya ha dicho por otra parte pero que ni en una ni en otra tran tienen nada que ver por otra parte pues en cuanto a la construcción a la justicia que que no se ha podido demostrar que haya existido aunque sus actuaciones pues pueden incitar a pensar en ese sentido

Voz 1667 06:35 José Antonio Gurpegui catedrático de estudios norteamericanos telones de la Universidad de Alcalá muchísimas gracias por aclarar nos todos estos puntos nada encantado de estar en vuestro pues vamos a ver como un saludo muy buenas noches bueno espera Javier que no se te escucha tema sólo falta Villarejo en este tema sólo falta Alejo

Voz 0554 06:52 el día menos pensado Nos encontramos que también estaba Villarejo

Voz 1667 06:55 lo sabe inglés pero os voy a trasladar pero no pero lleva traductor los voy a la atrasado la misma pregunta que le que le comentaba al profesor Gurpegui tiene motivos Berna realmente Donald Trump para decir esto se ha acabado esto es Game Over ya no me vais a perseguir más y estar así de satisfecho

Voz 0283 07:10 eso sí la verdad es que sí vamos a ver aquí tenemos algo gravísimo y es que Rusia intentó ingerir interferir en las elecciones de Estados Unidos eso en

Voz 0554 07:23 cualquier otro momento de la historia habría sido un escándalo

Voz 0283 07:25 yo creo que es un escándalo que no hemos puesto en la dimensión adecuada pero no sólo eso tenemos también a resultas de este informe que Trump intentó obstruir estaba muy interesado se ha visto en obstruir esa esa investigación sobre la injerencia de Rusia los hechos están ahí pero esa tibieza del fiscal que que bueno estará justificada voy a ser yo para para cuestionar sus decisiones en en a la hora de inculpar ley de ofrecer el ha ofrecido un marco teórico en el que queda exonerado entonces Trump que ha estado hasta diciendo que que estoy jodido es el final osea sabéis que en el en el informe están estas palabras porque a raíz de esta investigación él se confiesa al decir eso estoy jodido es el final de mi presidencia sin embargo verde y con asas pero no se ve pues tiene toda la la la legitimidad para alegrarse porque nadie ve un procedemos

Voz 3 08:26 tanto yo estoy muy perpleja porque

Voz 0283 08:29 todos recordamos con Clinton como era una cosa

Voz 3 08:31 muy muy muy menor comparado con todo

Voz 0283 08:34 esto it hubo que sufrir un procedimiento mucho más oficialmente muy muy desgastado antes no

Voz 1667 08:42 Emilio

Voz 0554 08:43 no es que Clinton guardaba una forma es que Trump no no guarda porque este señor ha destituido toda la aquella incluso fiscales directores del FBI tal que no se llegaban a su voluntad no llegó a sus instrucciones no es un hecho evidente Bernard lo acaba de recordar que él quiso boicotear la investigación aunque sus colaboradores no lo obedeciera Easy en mayo del año diecisiete mil diecisiete como ha dicho Berna afirmó estoy jodido este es el final de mi presidencia es que que él sabía y sabe que hizo algo que es delictivo otra cosa es que el fiscal no haya sabido como o no haya podido llegar hasta el fondo de esa de esa investigación dicho sea como comentario final qué diferencia hay entre nuestro sistema judicial y el americano porque vosotros imaginabais que el fiscal o el juez instructor porque los Estados Unidos que instruyen los los sumarios son los fiscales en España son los jueces a que en esos son iguales por ejemplo de Rato de Urdangarín hubiera sido nombrado por el Gobierno el escándalo tremendo y sin embargo pues allí no lo hacen y le dan pum la credibilidad es es su sistema pero hay un hecho evidente este señor sabía que había hecho cosas mal consideraba que lo iban a pillar al final se ha salvado a indicios claros de que cometió un delito aunque la justicia no haya sido capaz de probarlo Javier pero se nota es muy poca fuerza por parte Se de los demócratas de la fuerza que tuvieron los demócratas para conseguir que se que se marcharan Nixon por un tema que no sé si es más grave y menos grave o igual de grave que lo que puede ser esta historia de Trump la fuerza que pusieron entonces los los demócratas yo no la veo por ninguna parte yo creo que que el problema que tiene ahora mismo está políticas estadounidense como prácticamente la política todo el mundo es la falta de líderes líderes que sean capaces de sustituir a líderes eh que unos son más mediocres otro menos mediocres unos más animales otros animales pero es que yo no veo que el partido Demócrata todavía se haya despertado del show que que que fue que ganar al señor Trump pero ya que es que han pasado ya dos años y pico despierten que despierten claro ante eso es es es muy difícil y luego como tú has dicho es decir quién nombra los jueces del Supremo en Estados Unidos que lo nombra el presidente presidente

Voz 1667 11:23 déjame contar que justos ha publicado Reporteros Sin Fronteras ha publicado su balance anual en el que destaca los mejores y peores países para ejercer el periodismo y los problemas con los que se encuentra la prensa para informar y El informe señala señala a Catalunya suena Sonia Ballesteros

Voz 0554 11:39 la extrema polarización de la política catalana contagiada a los medios de comunicación que a sus audiencias y los periodistas se han convertido en el blanco de la ida de algunos ciudadanos en los últimos dieciocho meses según el informe de Reporteros Sin Fronteras se han contabilizado hasta cuarenta agresiones a periodistas en Cataluña

Voz 4 11:55 ya estamos trabaja estamos trabajando cuesta una voz

Voz 0554 12:03 Alfonso Armada presidente de esta organización en España ha dicho que algo va mejorando en el conjunto de nuestro país y añade que lo de Cataluña también empieza a suavizarse

Voz 5 12:11 bueno España ha ganado dos puntos en el informe que elabora todos los años Reporteros Sin Fronteras esto quiere decir que las cosas han mejorado mucho bueno ahora mejoró en Cataluña la atmósfera de presión más a los periodistas ha bajado un poco si gente es la ley mordaza que se a abolir

Voz 0554 12:28 a nivel mundial Noruega conserva el primer puesto desde hace tres años ha mejorado mucho Etiopía Gambia donde ha habido cambios hacia regímenes democráticos sigue preocupando que aumente el número de países donde ejercer el periodismo puede ser peligro

Voz 1667 12:40 y quiero recuperar ahora la voz de Santos González hablábamos con él ayer aquí en Hora veinticinco

Voz 6 12:46 yo estoy en tratamiento psiquiátrico no te digo más porque vamos yo tenía una ansiedad y un vamos memoria claro lo van muriendo compañeros era mi el próximo puedo ser yo

Voz 1667 12:58 Santos González es uno de los afectados por el amianto en el metro de Madrid por primera vez en la historia la justicia ha condenado a Metro de Madrid por la muerte de uno de sus trabajadores por culpa de la exposición directa sin control al amianto informe informa Alfonso Ojea

Voz 0089 13:14 la sentencia confirma que está acreditado que el cáncer de pulmón lo género el amianto el fallo fija las cantidades según la insuficiencia respiratoria que sufrió el fallecido por el perjuicio personal que les supusieron los tratamientos también por el daño moral por la pérdida de calidad de vida la cifra es más baja de lo que solicitaba la mujer e hija del fallecido que rondaba los cuatrocientos mil euros este fallo no va a ser recurrido por la empresa por Metro de Madrid una realidad que valora Juan Carlos de la Cruz de Comisiones Obreras

Voz 7 13:43 sí hombre pues el no recurrir esta sentencia pues yo creo que es la primera vez que varía una muestra de intentar tener voluntad de llegar a un nuevo buenos términos y unos acuerdos con todo con el conjunto de los trabajadores por haber padecido estas enfermedades

Voz 0089 13:58 la compañía definitivamente es condenada a indemnizar con más de trescientos setenta mil euros a la

Voz 1667 14:04 yo quiero que escuchen al obispo de Vitoria hoy ha estado con nuestros compañeros de la Cadena Ser allí en Vitoria es Juan Carlos Elizalde is ha pronunciado o apoyado esos polémicos cursos para curar la homosexual cualidad que imparte el Obispado de Alcalá Ei impone imparte queremos decir Write Pla el obispo de Alcalá aquí en Madrid

Voz 8 14:28 cualquier asunto están saliendo entrenadores profesores tal tal tal da nadie mira a la ministra de Educación y pidiendo responsabilidades entonces que que que en ese sentido hay un ensañamiento con la Iglesia se cree que hay ensañamiento

Voz 9 14:43 sí y orquestado heridas en esas personas como en todas

Voz 8 14:48 sí y que esas esas que esas heridas y necesiten acompañamiento necesitan una ayuda curativos y amante si no no no no no

Voz 0554 15:00 no estamos hablando directamente

Voz 8 15:02 en ese sentido médico

Voz 1667 15:05 en fin Berna yo creo que hay alguien dentro de la Iglesia que todavía no se ha dado cuenta lo que pasa en concreto este obispo apoyando estas de estos cursos de curación de la homosexualidad que a día de hoy sigue impartiendo insisto en el Obispado de Alcalá

Voz 0283 15:19 qué ceguera no la incapacidad de de ver la responsabilidad colectiva de una institución en en los hechos ocurridos no es increíble como se desprende de de cualquier responsabilidad por los males que estamos viendo oí a la vez están hablando de de en fin de unos cursos que de verdad no tengo palabras no creo que en esto no tengo palabras porque es es claramente tan extemporáneo tan ajeno a nuestra realidad a la realidad que bueno me sorprende que que todavía esté ocurriendo esto

Voz 0554 15:52 el plan no está solo es que vamos a ver que a estas alturas del del mundo en pleno siglo XXI el que dicen que son topicazos pero que son realidad es sigamos poniendo en cuestión libertad individual es una cosa increíble la libertad individual si la que uno sea como quiere ser siempre y cuando no haga daño a nadie e me parece que es algo tan tan tan elemental tan elemental yo estoy hablando de eso como cómo cómo estoy hablando del caso de este de este señor que que ayudó a su mujer enferma a morir porque ya lo deseaba es decir pero cuando vamos a entender que las libertades individuales tienen que estar por encima de cualquier otra cosa Emilio bueno no un uno en estas cosas no es cómo quiere ser como es claro que la naturaleza yo no elegido si me gustan las mujeres no me gustan los hombres son me gusta otra cosa yo eso no elegido millón y nadie claro pero esos precios

Voz 1667 16:54 ante lo que se cuestionan estos tras claro claro donde él

Voz 0554 16:56 el problema está el problema está en que yo creo que no es función de la iglesia impartir este tipo de curso a personas que no estén insatisfecha con su sexualidad con su orientación sexual no no es función de la iglesia de la iglesia ameniza el el el mandato de Cristo de los Evangelios y no tiene nada que ver con eso si una persona tiene una inclinación sexual la que sea nuestra satisfecha con ella debe ir un psicólogo si que quiere pero la Iglesia no está para eso les está para está en dicho en términos católicos y Cristiano está para ayudar a la salvación del alma nada más pero no para dar cursillos la sexualidad Nos bien

Voz 0283 17:35 me impuestos y una persona es homosexual

Voz 0554 17:38 heterosexual o lo que sea le viene impuesto por la naturaleza lo que ocurre es que tiene que ejercer esa inclinación sexual siempre con respeto y con respeto a las leyes no hay más

Voz 1667 17:48 porque estos cursos que defiende el obispo de Vitoria y confrontan directamente con una ley contra la LGTB y fobia que está vigente aquí en la Comunidad de Madrid y que en el obispado son plenamente conscientes de que esos cursos no cumplen con con esa ley porque la propia secretaria del Obispado lo lo decía decía decía al compañero del diario punto es que en fin que ya sabía que no estaba no estaba dentro de la ley esos cursos pero que aun así que ellas ellos les iban a acompañar a las diez de la noche estábamos en Sevilla en los minutos previos el a la madrugada que le quedan cuarenta hay dos minutos exactamente para para empezar esta gran noche en Sevilla pero no nos vamos a ir a otro de los puntos calientes de la Semana Santa en Andalucía que esa Málaga con Manolo Castillo que es director del diario SUR de Málaga muy buenas noches Manolo buenas noches y cómo está la ciudad esta noche llueve por cierto

Voz 0607 18:47 pues mira mirando al cielo es efectivamente sí porque hay muchas cosas que no han podido hacer su desfile procesional porque precisamente por la lluvia y bueno ahí ha sido un juego en el que precisamente eso la lluvia fue ha impedido que el mundo un Jueves Santo con normalidad

Voz 1667 19:03 eh como como en el resto del país practicamente lo que vamos a poder ver te iba a decir porque claro mañana viernes no saliesen papel estaréis en la web supongo

Voz 0607 19:13 si no no la mañana nosotros Málaga

Voz 1667 19:16 si salís en paro pero el sábado perfecto

Voz 0607 19:18 no lo sé no hay periódico y mañana salimos como no podía ser otra forma con el traslado del Cristo de Mena de cómo sabe la cofradía de con la con la Legión y bueno

Voz 1667 19:29 lo sin sin gol representantes políticos no por cierto

Voz 0607 19:32 bueno si te presentan de los candidatos a las generales no representación política debido porque presidente de la UCIE Mariano Bonilla también la subdelegada del Gobierno central y ha habido representación política al propio alcalde

Voz 1667 19:48 pero son los candidatos los que han respetado esa petición que hace la cofradía para no politizar no el acto

Voz 0607 19:53 efectivamente ya sabe que hubo una carta mandada por la Congregación de pena los candidatos para intentar evitar pues que el traslado de Mena pues se convirtiera en un acto electoral no oí bueno pues todos los partidos al final han decidido no responder a esa petición y no ha habido representación de ninguno de los candidatos representación política como te digo sí pero no de los candidatos

Voz 1667 20:18 pues mal algo más mañana la portada bueno sí

Voz 0607 20:21 tenemos suspenso hoy ante una fatalidad lo de este accidente a un niño no por disparos de una carabina no dedique comprimidos hijo de una familia portuguesa que está pasando uno día en Coín que es pueblo de aquí muy cerquita de Málaga esa esa fatalidad no y luego bueno pues eso la Semana Santa mirando al cielo en el que como siempre la lluvia pues condiciona los dos desfile procesional aquí en Andalucía no

Voz 1667 20:47 no podemos esto esperemos que no mucho Manolo Castillo gracias

Voz 0607 20:51 a vosotros como siempre como un saludo

Voz 1050 20:53 está ahora que Nacho Palomo Nacho buenas noches buenas noches

Voz 1667 20:56 con otras cosas otras frases que hemos escuchado

Voz 1050 20:58 oye si otro de los sucesos trágicos del día ha sido en L'Hospitalet de Llobregat donde una madre y sus dos hijos han muerto en el incendio de su casa los menores tenían tres años y dos meses la alcaldesa de esa localidad indicaba que una sobrecarga ha iniciado el fuego es Nuria Marín Gemma

Voz 10 21:16 parece que ha sido provocado por una sobrecarga de enchufes al paro

Voz 0283 21:19 Hernández eran de estos tipo ladrón te permiten la conexión

Voz 10 21:22 varios aparatos y es posible que se haya producido desde aquí el incendio

Voz 1050 21:26 yo estoy aquí el Henley el académico estadounidense Stephen Smith prevé la llegada a Europa de ciento cincuenta millones de personas procedentes de África en las próximas décadas es una transición demográfica similar al fenómeno que está ocurriendo en la frontera de México y EEUU no eh

Voz 11 21:43 Manuel no es así

Voz 1050 21:46 has asegura que Europa no está preparada para esta migración dice sentirse decepcionado por cómo nosotros los europeos hemos olvidado nuestra propia historia sobre nuestros emigrantes Éstas son algunas de las principales tesis de Smith en su último libro la huida hacia Europa homenaje de Portugal y Alemania los veintinueve fallecidos allí en un accidente de autobús en Madeira todos eran de nacionalidad alemana hay además veintisiete heridos el acto al al acto han acudido los ministros de Exteriores de ambos países sobre la investigación de lo ocurrido el conductor herido ha dado negativo en el test de alcoholemia y cobra fuerza el fallo técnico el fallo mecánico en París esta tarde también otro homenaje en esta ocasión a los bomberos que trabajaron en las labores de extinción del fuego de Notre Damme han sido recibidos por Macron en el Elíseo y después

Voz 12 22:37 a

Voz 1050 22:42 han recibido también el reconocimiento de los parisinos y de su alcaldesa Anne Hidalgo en un acto cerca de la catedral donde ha interpretado al chelo esta pieza de Bach

Voz 12 22:53 el hoy hemos

Voz 1050 22:57 conocido que Pedro Almodóvar va a competir por la Palma de Oro de Cannes por su película dolor y Gloria es la sexta vez que el director manchego está nominado a este premio uno de los más importantes del cine no lo ha ganado nunca no lo va a tener fácil porque enfrente tiene rivales de la talla de los hermanos Dardenne de Terrence Malick ID Ken Loach para cerrar Pablo traigo algo de música que es lo que hacemos estos días festivos dolor y glorias la primera incursión en el cine de Rosalía así que es la excusa que tengo para ponerla he traído posiblemente la canción que empezó a hacer la famosa es Catalina

Voz 13 23:30 te quita la gala

Voz 14 23:46 todo

Voz 1667 23:59 excusa es buena para escuchar a Rosalía nos vamos contra con Ramón

Voz 15 24:03 era el día

Voz 1050 24:05 tarea

Voz 16 24:09 en esta campaña electoral todo está dicho y repetido desde hace meses y nadie quiere añadir más de modo que cualquier excusa es buena para perderse en las formas himnos los contenidos llevamos dos días dando vuelta los debates electorales casi dos que sin ninguno como siempre ocurre el titular Si además se siente aupado por las encuestas no tienen ningún interés en un debate quedará poco y le puede quitar algo de los aspirantes ven el desafío como su última oportunidad en el tute esconde es yo quiero decirte lo que pienso la cara se ocupan unos días una campaña amortizada en tan difícil de regular para siempre los debates de campaña de modo que su realización sea automática hay sin derecho al rechazo el mundo al revés Jordi Sanchez con una bandera española y una imagen del Rey detrás peculiar atrezzo para la prestación de soberanistas republicano preso así estaba dispuesto el cubículo de Soto del Real desde el que ha sido entrevistado el candidato de Cataluña con permiso de la Junta Electoral Central desde el independentismo se ve como un ejercicio de sumisión una manera simbolizar que diga lo que diga Jordi Sanchez de esta cautivo y desarmado sometidos las instituciones que desafía pero es demasiado opio quizás valga también la lectura por ironía el Rey la bandera como testigos de las palabras de Sánchez es decir teniendo que tragarse sapos no hay mayor irresponsabilidad en un político que especular con la inseguridad por interés partidista el PP y Vox aprovechan la detención en Melilla de una persona acusada de preparar un atentado en Sevilla para dar rienda suelta a la demagogia Pablo Casado afirma que no hay otro malo seguro que su partido para afrontar la seguridad sin complejos y Abascal dice que si no basta con las vallas habrá que construir muros de vergüenza

Voz 1667 25:47 la despedida exprés porque nos come la de SCO Emilio Javier Berna gracias por acompañarme en un festivo por acompañarnos en un festivo como éste si mañana ustedes Nos esperamos les esperamos mañana a las ocho que aquí estaremos en Hora Veinticinco adiós

