Hora 25 (19/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1715 00:00 viernes festivo pero aquí estamos son las ocho a las siete en Canarias

Voz 1 00:06 sí

Voz 3 00:16 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 00:24 doctora cómo están muy buenas tardes Saúl Le ha hoy le pega bien aquello de si no quieres caldo pues toma dos tazas España vivirá por primera vez en su historia dos debates electorales en días consecutivos con menos de veinticuatro horas de diferencia el candidato del PSOE ha aceptado finalmente debatir dos veces aunque entre quejas por asumir una situación que considera normal y Pedro Sánchez le va marcando ya el terreno

Voz 1732 00:48 a rivales que va a haber debate por partida doble nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña con guante blanco a explicar nuestras propuestas de justicia social de convivencia de lucha contra la corrupción yo lo que espero es que la derecha sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar

Voz 1667 01:04 pero la forma en la que la derecha ha celebrado que finalmente vaya haber dos debates no hace presagiar ese guante blanco que pide Sánchez Pablo Casado Alber Rivera

Voz 4 01:11 a Sánchez sólo acierta cuando rectifica cuando hace lo que estábamos pidiendo que es dar la cara es permitir a los españoles que se vea qué proyecto tiene o qué alianzas tiene o qué balance de gestión hace nueve meses

Voz 0047 01:23 creo que basta ya de cacicada es basta ya de Rajoy

Voz 5 01:25 a Sánchez que no quieren debatir creo que España se merece presidentes y candidatos que no le tenga miedo al diálogo que no le tenga miedo a la democracia que no le tenga miedo al debate

Voz 1715 01:33 el líder de Podemos también acudirá los dos debates como yo

Voz 1667 01:35 había dicho que haría a Pablo Iglesias prefería hoy mirar algo más allá de la próxima semana

Voz 1715 01:40 por nuestra parte será un honor estar en los dos debates estaremos el día veintidós que estaremos el día veintitrés y ojalá que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como ésta iros debates se regulen y se hagan obligatorios

Voz 1667 01:56 casi todo es inédito y extraño en esta campaña que por primera vez tendrá dos debates seguidos y que por primera vez está asistiendo a ruedas de prensa de candidatos desde la cárcel hoy era el turno del candidato de Esquerra Oriol Junqueras es evidente es evidente que nosotros en ningún caso ni por acción ni por omisión facilitaremos un Gobierno de extrema derecha en el Estado español eso significa que regalará haremos nuestros votos no seremos absolutamente exigentes en el resto de condiciones acciones o decisiones que pueda tomar cualquier gobierno que no sea de extrema derecha en una rueda de prensa que escandaliza al PP Pedro Blanco

Voz 1715 02:31 sí Cayetana Alvarez de Toledo estaba hoy escandalizada cree que la rueda de prensa de Yunquera de ayer de Jordi Sanchez son inadmisibles

Voz 6 02:38 se trata a los presos nacionalistas a los presos golpistas como sino el fondo fueran presos de primera categoría porque es aceptan ruedas de prensa para los señores Sánchez y quieras

Voz 1715 02:51 sino para cualquier preso por corrupción

Voz 6 02:53 violación o lo que sea lo iremos a Barcelona

Voz 1715 02:56 hay alguna novedad de la denuncia por violación que ha presentado una joven fue encontrado esta mañana en plena calle estaba inconsciente y tenía señales de haber sufrido gran violencia miraremos al Reino Unido

Voz 7 03:05 no voy a Charo está Planes Benja

Voz 1715 03:09 la policía investiga como un atentado terrorista la muerte de una periodista alcanzada anoche por un disparo durante los incidentes registrados en donde rigor en Francia mis veinte ha anunciado el despliegue de sesenta mil agentes de policía mañana sábado para hacer frente a lo que temen como un día de violencia protagonizada por los chalecos amarillos el presidente Macron para anunciar el próximo jueves las medidas que adoptará como respuesta a esta ola de protestas a las ocho

Voz 1667 03:35 media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tras

Voz 1284 03:38 qué tal buenas tardes Euroliga de baloncesto está en juego

Voz 0919 03:40 el play off de cuartos de final entre el Efes de Estambul y el Barça segundo partido al descanso los azulgrana ganan treinta y cuatro XXXVIII recordemos que el Barça necesita ganar para igualar la eliminatoria luego a las nueve y cuarto el Real Madrid jugará el segundo partido de su playoff ante el Panathinaikos Master mil de Montecarlo de tenis Rafa Nadal ya está en semifinales ha ganado al argentino Guido opera en dos sets siete seis y seis tres y recordemos que inicia una nueva jornada de fútbol en Primera División a las nueve Mendizorroza juegan Alavés y Valladolid

Voz 0047 04:09 del tiempo la lluvia y el viento mantiene

Voz 1667 04:11 en en alerta a varias provincias Luismi Pérez buenas

Voz 0047 04:14 buenas tardes atención con la lluvia que va a seguir cayendo hay muchas zonas de la cuenca mediterránea a sobretodo en los ríos Júcar Segura esa lluvia mucho más persistente ya abundante por tanto en la Región de Murcia en la provincia de Alicante de Valencia de Cuenca y Albacete esa lluvia que hasta mañana por la tarde va a seguir cayendo de forma abundante también en otras zonas de Castilla La Mancha y chaparrones hasta medianoche aproximadamente en el interior de Andalucía en Madrid en Extremadura cuanto más al Cantábrico el Pirineo Cataluña y Baleares tiempo más tranquilo algunas nubes al norte de Canarias y el viento fuerte en el Mediterráneo con temporal de mar mañana seguirá lloviendo en esa zona del Levante y por la tarde chaparrones en los Pirineos y en las costas

Voz 1715 04:52 Ana con lluvia vas a recibir las vacaciones Pedro sí bueno esperemos que sea el lunes tres horas y media para el cierre portada la confirmación de que el tiempo cancelación de hotel el sector turístico ha notado los efectos del mal tiempo de esta Semana Santa no están siendo días muy agradables para el viaje

Voz 0527 05:10 sexo a principios de semana las reservas garantizaba una ocupación hotelera del setenta y cinco por ciento en general alcanzado en el setenta y nueve en la costa el sesenta y siete en el interior según los datos de Turespaña que preveía una campaña algo mejor que la de la Semana Santa anterior que había caído antes a finales de marzo las agencias de viajes orientadas al turismo autóctono nos decían que estaban facturando un diez por ciento más pero luego el anuncio de lluvia en los festivos centrales enfría a expectativas en distintas zonas como apuntaba Antonio Mayor de la patronal hotelera de la Costa Blanca

Voz 8 05:41 darse una semana la boyante con con una perspectiva muy buena pues sí es verdad es que llegando a una reanudación prensa usted tres por ciento por ciento no no no es mucho lo lo que llega pero es más llegar reserva ayer llegan aquí

Voz 0527 05:57 en lugar de llegar reservas llegan anulaciones confesaba

Voz 7 06:10 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 0019 06:12 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 10 06:21 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 11 06:30 hola Nuri catana Semana Santa o la vea pues muy mal nos robaron en caso al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo sería como fue pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada Nos desvalijaron la casa entera

Voz 12 06:45 protege tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 13 06:55 cadena SER

Voz 3 06:58 en Hora veinticinco

Voz 14 07:02 Pedro Blanco final

Voz 1715 07:05 yo a regañadientes con un comunicado en el que en el PSOE ponían cara de enfundados pero al final el presidente cedió y habrá dos debates consecutivos ya saben en este país paseamos el toda la nada somos un país de excesos

Voz 3 07:20 Elecciones Generales dos mil diecinueve en la Cadena SER

Voz 1715 07:29 así que dos debates seguidita uno detrás de otro con menos de veinticuatro horas de diferencia los Sánchez ha querido poner fin a un error estrategia que estaba contaminando que estaba salpicando toda su campaña así que después de decir no a Televisión Española de decir sí a Atresmedia de decir no Atresmedia a Televisión Española de decir sí pero sólo el veintitrés después de tanto jaleo Pedro Sánchez acertado y debatir por partida doble los debates ahora como los donuts dos en dos el resto le parece bien la rectificación muy mal la actitud del presidente Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 08:04 buenas tardes Pedro tendremos el partido de ida y vuelta en dos días has visto me he puesto un poco futbolística pero

Voz 1509 08:11 a dos días clave en el que muchos electores pueden decantarse

Voz 1468 08:13 voto hacia uno de los cuatro candidatos he mirado cuál es el debate más visto en la historia de este país de excesos como tú decías fue el cara a cara entre Rajoy y Zapatero el veinticinco de febrero del año dos mil ocho hace ya mucho lo vieron trece millones de personas

Voz 1715 08:27 así arrastrando los pies a no Pedro Sánchez

Voz 1468 08:29 acude a los dos debates con la intención de mantener el mismo tono suave en los calificativos aunque no se fía mucho de los demás porque ya se felicita de antemano de que el debate esté fuera del horario infantil así que escucharemos alguna palabra gruesa creo yo así que presume tormenta el próximo lunes el próximo martes él prefiere que discurra todo por aguas tranquilas

Voz 1732 08:49 que va a haber debate por partida doble nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña con guante blanco a explicar nuestras propuestas de justicia social de convivencia de lucha contra la corrupción yo lo que espero es que la derecha sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar

Voz 1468 09:05 la rectificación de Sánchez es una batalla ganada por la oposición a la que si le viene bien la visibilidad de estos debates dice Pablo Casado que Sánchez recula no por el bien de España sino por el suyo propio camino desgasta instituciones y a la televisión pública

Voz 4 09:19 Sánchez sólo acierta cuando rectifica cuando hace lo que estábamos pidiendo que es dar la cara que es permitir a los españoles que se vea qué proyecto tiene o qué alianzas tiene o qué balance de gestión hace nueve meses

Voz 1468 09:30 Pablo Iglesias se toma los dos debates como el verdadero termómetro para subir en votos incluso diez diputados dicen allí en la formación morada más de los treinta que les dan ahora las encuestas así que Noelia Vera portavoz de la formación en el Congreso cierra ya esta polémica mientras Alber Rivera se quejaba de las calificadas de la vieja política de Pedro Sánchez Rajoy por ejemplo ciegos

Voz 0383 09:51 movimiento o muy de vieja política no muere vieja política para intentar usar a su favor y de forma partidista es un servicio público que pagamos entre todos no pero bueno finalmente bien está lo que bien acaba ahí y me parece que ha hecho ha hecho bien en Enron típicas

Voz 5 10:06 creo que basta ya de cacicada es basta ya de Rajoy de Sánchez que no quieren debatir creo que España se merece presidentes y candidatos que no le tenga miedo al diálogo

Voz 1468 10:14 los cuatro candidatos comienzan ya a Pedro este fin de semana a preparar estrategias para estas dos citas televisivas

Voz 1715 10:20 gracias al buen fin de semana los trabajadores de la televisión pública habían decidido vivir hoy otro viernes negro como señal de protesta por los manejos de la dirección por los manejos del administradora adelante publicó que optó ya saben por ponerlo al servicio del calendario de los intereses de la estrategia del candidato del PSOE han sido unas horas muy intensas entre los colegas de la radiotelevisión pública con quienes hoy ha vuelto a hablar Nicolás Castellano

Voz 1620 10:44 expresa su satisfacción por la rectificación pero insisten en que el baile de fechas fue un error de Rosa María Mateo los consejos de Radio Televisión Española reivindican que el ente público está sobradamente preparado para ofrecer a los espectadores un debate plural que sirva al interés general y lamentan el sainete de los últimos días y los intentos de cuestionar su independencia y su profesionalidad Yolanda Alvares es la presidenta del Consejo de Informativos de Televisión Española

Voz 15 11:08 estamos satisfechos porque hemos conseguido que se reconduzca la situación y las rectificaciones necesarias para hacer posible el debate a cuatro en Radio Televisión Española la de toda la ciudadanía el veintidós de abril como venimos defendiendo creo que los trabajadores de RTVE con nuestra lucha hemos demostrado nuestra independencia y una defensa férrea de los criterios periodísticos profesionales frente a cualquier tipo de presión o injerencia política venga de donde venga

Voz 1620 11:40 insiste en que Radiotelevisión Española no debe ser utilizada por intereses electorales ni partidista

Voz 1715 11:52 en fin que el debate doble este debate doble lo trastoca todo las agendas de campaña de los candidatos se han ido modificando sobre la marcha así que hoy esta ronda de la ronda de cada tarde es algo extraño a esta hora sólo Pedro Sánchez interviene en un mitin acaba el día en Santander después de haber pasado por La Rioja y País Vasco por Navarra y ahí está Inma Carretero y me hasta las

Voz 0806 12:14 buenas tardes nada que ver la visita de Pedro Sánchez a Euskadi con los problemas que han tenido otros líderes en esta campaña estado de pinchos en la Parte Vieja de San Sebastián y han quedado muy satisfechos los socialistas de Euskadi dicen que en el bar alguien les había comentado que desde Franco no paseaba por esas calles un presidente del Gobierno eso ha sido al medio día en San Sebastián después de participar en en un acto al aire libre en la playa de la Concha y por la tarde se ha desplazado a Santander ha reunido en las dos mil personas han quiénes por supuesto les ha regalado el eludido esta vez con las anchoas Sánchez quiere dar por zanjada la polémica que le ha complicado los dos últimos días acaba de decir que las dos citas los dos debates van a servir para movilizar a los indecisos a quienes ha vuelto a apelar de forma insistente aquí en Santa

Voz 7 12:57 de aquellos

Voz 1732 12:59 que no nos han votado aquellos otros que alguna vez nos han votado y que a lo mejor están pensando en otras opciones políticas que el próximo veintiocho de abril es tanto lo que nos jugamos que tenemos que concentrar todo el voto en la única fuerza política que puede frenar a estas tres derechas puede garantizar que España mira al futuro que es el Partido Socialista

Voz 0806 13:19 hay que apretar el ritmo no bajar el ritmo ha pedido Pedro Sánchez para que haya una movilización masiva

Voz 1715 13:24 gracias Inma líder del Partido Popular también ha estado hoy por La Rioja en uno de los actos de campaña que ha tenido que cambiar por eso del debate del debate doble casado o al estilo de casa cuartel ha pedido hoy el voto por la patria lo luego contar ha templado

Voz 0019 13:39 ha sido durante una comida mitin en Alfaro el líder de los populares ha pedido pensar en la patria antes de votar para echar a Sánchez a la tropa de independentistas y batasunos ha dicho antes en Pamplona Casado ha vuelto a dejar claro quién es su verdadero adversario este XXVIII

Voz 4 13:52 ha yo tengo muy claro que mi adversarios Pedro Sánchez hiló es además por decisión de él porque él ha decidido aliarse con los comunistas de Podemos con los independentistas de Esquerra Republicana con los batasunos de Otegi pero yo no voy a confrontar Nico Ciudadanos ni por supuesto con UPN ni con otros partidos que estamos defendiendo lo esencial como es la unidad nacional el respeto de la Constitución y sobre todo de las libertades públicas de todos los españoles

Voz 0019 14:19 durante un breve paseo por la capital navarra el líder de los populares ha sido increpado por un grupo de personas que la han llamado bobo payaso

Voz 1715 14:26 Podemos ha dividido el día entre la mañana para Pablo Iglesias y la tarde para Irene Montero la mañana para Pablo

Voz 7 14:33 si las rodeado de animales hoy estaba

Voz 1715 14:36 defendiendo la protección de los animales y por la tarde Irene Montero se ha rodeado de los más jóvenes siguiendo la caravana de Podemos esta Mariela Rubio Mariela buenas tardes buenas tardes y prosigue este encuentro con jóvenes en Madrid jóvenes que están trasladando preguntas a los candidatos que a su vez están defendiendo sus medidas del programa electoral como la educación universitaria cien por cien gratuita lo hacía Irene Montero

Voz 1480 14:56 hay una cosa que acabo de FLI par que es que ese cobre por hacer la selectividad

Voz 16 15:00 cosa que no sabía

Voz 1480 15:02 esto era así muy estoy flipando vamos y menos doscientos euros entonces obviamente eso no puede ocurrir

Voz 1715 15:11 la anécdota de la jornada la protagonizaba Alberto Rodríguez número uno por Tenerife que tenía este lapsus

Voz 0196 15:16 en este Auditorio con presencia de jóvenes musulmanas

Voz 1715 15:19 no

Voz 17 15:21 de lo que después cobras de prestación en este caso sea la mitad no que para entendernos en Cristiano que para bueno y en lo que sea por respeto a nadie boba que Nos entrenamos todo no voy a liarme

Voz 1715 15:33 por lo demás mencionabas esta mañana Pablo Iglesias celebraba un acto contra el maltrato animal donde ha apostado por endurecer el Código Penal salen muy

Voz 18 15:41 barato en España maltratar a un animal nadie iba a la cárcel por eso se puede torturar salvajemente a a un animal y que no te pase nada eso tiene que cambiar

Voz 1284 15:52 sobre este asunto hoy el secretario de Organización del parto

Voz 1715 15:54 pido Pablo Echenique ha recuperado una propuesta del partido que no figura eso sí en el programa electoral celebrar un referéndum sobre la tauromaquia hasta ahora continúa este encuentro morado con los jóvenes a quienes se dirige Irene Montero la escuchamos en directo

Voz 1480 16:07 fetales pues que se empezó haciendo un canon con una empresa privada por ejemplo

Voz 1715 16:11 Ciudadanos firma una tarde en blanco y ni nada de nada las encuestas que manejan en el partido dicen que después de esta primera semana de campaña la derecha sigue sin sumar Óscar García

Voz 1468 16:22 Albert Rivera no tiene garantizada a día de hoy la formación de un gobierno con la suma de PP y Vox eso al menos es lo que recogen las últimas encuestas internas que maneja el partido fuentes de la dirección de Ciudadanos

Voz 0047 16:32 eran que esta suma está en el aire

Voz 1468 16:35 además va bailando por eso el candidato trata de arañar votos de todos los nichos posibles hoy del sector animalista presentando sus propuestas con exhibición canina incluida

Voz 0040 16:46 eh y finalmente también creo que es importante esta les va a gustar finalmente a ellos les va a gustar finalmente tenemos que fomentar que los animales puedan estar los espacios públicos vemos dificultades muchas veces para el transporte público para los

Voz 1468 17:05 Rivera que no ha hablado de los toros en ningún momento en su intervención se compromete a reformar el Código Penal para que los que maltratan o tortura en animales entren efectivamente en prisión bueno

Voz 1715 17:16 algo más para cerrar este bloque electoral una larga una inédita rueda de prensa que empezaba así

Voz 4 17:21 Comas teu

Voz 19 17:23 de hecho hace una de ellas que el consumo

Voz 1715 17:26 por eso en el que sea el candidato de Esquerra Republicana en su primera rueda de prensa desde que ingresó en prisión desde la cárcel y con un mensaje que destaca sobre los demás su compromiso ha dicho para no permitir si es que está en manos de Esquerra aclaró un gobierno de la derecha ultra vamos a Barcelona Albert Prat murió

Voz 20 17:41 Junqueras no ha querido decirlo explícitamente pero durante hora y media ha dado a entender que a Esquerra apoyará un gobierno del PSOE si Se trata de impedir que las derechas acaben en la mano

Voz 21 17:50 Clos ni para Acció Niper homicidio no facilitar

Voz 20 17:53 ni por acción ni por omisión no vamos a facilitar un gobierno de extrema derecha decía el líder de Esquerra aunque añadía que van a ser absolutamente exigentes con las condiciones para negociar con los socialistas la oposición rápidamente ha respondido en tromba

Voz 0196 18:06 cree que a la contradicción da Esquerra Republicana

Voz 20 18:09 la candidata de los socialistas Meritxell Batet acusando Esquerra de contradictorios porque dice en su día tumbaron los presupuestos de Pedro Sánchez desde el PP Cayetana Álvarez de Toledo ha sido la más contundente ha calificado de estúpida la democracia que permite a este tipo de intervenciones para después hacerse esta pregunta

Voz 6 18:26 por qué ese aceptan ruedas de prensa para los señores Sánchez un quieras Hinault para cualquier preso por corrupción violación o lo que sea

Voz 20 18:33 según Inés Arrimadas de ciudadanos esto demuestra que Pedro Sánchez es el candidato de los independentistas

Voz 0588 18:39 las elecciones generales de dos mil diecinueve en la cama

Voz 1715 18:44 y la siguiente historia nos va a mantener atención puesta en la campaña electoral se lo voy a explicar ha ocurrido en Barcelona los equipos de limpieza de la ciudad encontraba esta mañana una joven inconsciente en plena calle con síntomas de haber sido agredida con violencia la joven ha denunciado que fue violada la policía intenta ahora localizar identificar al supuesto violador volvemos a Barcelona

Voz 0196 19:06 operarios del servicio de limpieza municipal han encontrado a la víctima sobre las siete y media de esta mañana iba andando cerca de la estatua de Colón en la parte baja de la Rambla de Barcelona llevaba la cara y la cabeza llena de heridas este individuo le ha arrancado a mordiscos una paz te de la oreja le ha partido el labio y además también tiene el brazo roto un hombre que estaba en la zona del Museo Marítimo donde ha habido la brutal agresión ha contado después a la policía que sobre las cinco de la madrugada ha visto a esta mujer con un nombre el individuo la ha lanzado al suelo la arrastrado le ha golpeado en la cara y en la cabeza esta mañana la policía científica recogía muestras vio

Voz 7 19:39 lógicas en la zona

Voz 0196 19:41 los agentes revisan también las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al agresor y detenerlo la mujer está en el Hospital Clínico de Barcelona está en estado de hecho de momento no ha podido hablar con los investigadores

Voz 1715 19:53 pero la violencia sexual las agresiones las violaciones el no es no ha sido uno de los argumentos de esta campaña que algunos candidatos ha afrontado con mayor o menor acierto que se lo pregunten a Cayetana Álvarez de Toledo por ejemplo el caso de la manada los discursos negacionistas de una parte del espectro político los brotes racistas que siguen apareciendo cuando se habla de esta realidad todo eso hace que la violencia sexual contra las mujeres sea deba ser un asunto destacado en política hay debiera serlo en esta campaña electoral Javier carrera o un asunto

Voz 0866 20:21 lo que marcaba el debate a seis del pasado lunes cuando Álvarez de Toledo cuestionaba las medidas del programa socialista para combatir los delitos sexuales concretamente el PSOE pretende modificar la tipificación de estos delitos impulsando una reforma del Código Penal por la que si una mujer no dice que si todo lo demás sea no quieren también los de Pedro Sánchez su primera el delito de abuso sexual sustituyéndolo por una tipificación específica para cada caso espíritus similar al que recoge el programa de Unidas Podemos que plantea pasar del no es no al sólo sí es sí y que ésta sea la pauta en cualquier relación aprobando además una ley para la protección de la libertad sexual de todas las personas desde Ciudadanos también proponen una nueva norma para la prevención y protección de la mujer frente a la violencia sexual ampliando la prisión permanente revisable las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer para que se juzguen todos los delitos incluidos los de violencia sexual el PP el partido de Álvarez de Toledo ya planteó en el Congreso una reforma del Código Penal para añadir dos supuestos más en los tipos de agresión sexual de momento en su programa aparece la ampliación de los supuestos de prisión permanente revisable a violadores reincidentes además de la elaboración de protocolos contra el acoso y la violencia sexual en las fiestas populares

Voz 7 21:40 hora veinticinco de mil novecientos setenta

Voz 0588 21:43 cuatro chicos formaron un grupo al calor de la incipiente escena psicodélica de Londres decidieron llamarse Queen por sugerencia de su cantante Freddie Mercury y años más tarde fue el público cien decidió elevar los a ese trono de la historia del rock reservado sólo para unos pocos hoy su inconfundible sonido y sus arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país kilos cuarenta clase

Voz 7 22:06 el fruta los en formato digital y con sonido remasterizado domingo veintiocho A kind of magic Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 13 22:14 cadena SER

Voz 3 22:18 hora veinticinco

Voz 14 22:21 Pedro Blanco buenas con la crónica del mundo

Voz 1715 22:24 bastante cargada en el Reino Unido el impacto de la muerte la pasada noche de una periodista de veintinueve años alcanzado por un disparo en incidentes registrados en Londonderry según el relato de la policía un hombre abrió fuego en la zona en la que se registraban enfrentamientos entre manifestantes y agentes la investigación habla de un ataque terrorista Rúa contar Suay nadie la policía Norris

Voz 0047 22:49 lo de llamado a la calma a la población en nombre del iraquí la periodista asesinada ayer a última hora de la noche mientras se encontraba cerca de la zona de los disturbios en la ciudad de Derry la presencia policial en un barrio del feudo republicano provocó el lanzamiento de cócteles molotov así como la quema de vehículos mientras estaba llevando a cabo una operación para el decomiso de armas que supuestamente eran utilizados por disidentes republicanos en varios enfrentamientos la violencia llegó a su cenit cuando un hombre enmascarado abrió fuego resultando herida de gravedad la joven periodista tal como ha relatado el subcomisario de la Policía norirlandesa quiere además ha añadido que miembros del IRA están detrás

Voz 21 23:24 el asesinato pierna Alonso hemos

Voz 1371 23:27 ha iniciado una investigación por asesinato en lo que creemos que se trata de un ataque terrorista llevado a cabo por disidentes republicanos creemos que el nuevo irá está detrás de esto

Voz 0047 23:38 la primera ministra británica Theresa May ha asegurado sentirse impactada por la muertes sin sentido de una joven que estaba ejerciendo su labor con Valentino

Voz 1715 23:45 enseguida hablamos de lo que es espera mañana en Francia pero antes hablemos de lo que hoy se ha vivido en Argelia ha sido otro día más de protestas el pulso entre la calle el poder no rebaja su intensidad pese a las promesas de elecciones pese a la caída de Buteflika pese a los gestos de confraternización de la cúpula militar desde Argel informa láser Sonia Moreno

Voz 22 24:15 en este noveno viernes de protestas en Argel una multitud de gente en las calles del centro expresó su poder frente a los políticos pidiendo su dimisión

Voz 0196 24:23 la actividad es una de las cualidades de la que denominan la revolución de la sonrisa con una taza de baño hecha de papel en mano este ciudadano nos decía

Voz 23 24:30 el fuego ha décadas

Voz 0196 24:34 queremos que el presidente el señor Ben Salah dimita y el primer ministro beduino todo su personal dimita es la voluntad del pueblo argelino eso es lo que quiere una nueva Argelia

Voz 23 24:42 en sí fuga como

Voz 0196 24:46 los jóvenes ya limpia en las calles de Argel como cada viernes con los propios manifestantes los que recogen todo una vez terminada la marcha porque aseguran que para que se vayan todos tenemos que ser muy educados

Voz 1715 24:56 así hemos llegado los ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 0196 25:01 en este programa habitualmente preguntamos a los autores de las autoras porque

Voz 19 25:04 crimen en cada vida tiene al menos una

Voz 24 25:08 Historia algún las las estriba en otros las Len para unos y otros los muchos libros esta semana nos visitan los escritores Javier Padilla Edurne Portela

Voz 0196 25:19 cuál es la motivación de de Edurne jugando algo me preocupa tengo que es

Voz 25 25:23 no pero la escritura para mí siempre ha sido una forma de entender

Voz 1715 25:27 una forma de conducir en la mano

Voz 24 25:29 jugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias los sus libros con Macarena Berlín aprendemos a escribir leer entre líneas Cadena SER

Voz 1715 25:41 en Francia el Gobierno de Macron en alerta ante la convocatoria de los chalecos amarillos para mañana el Gobierno teme que se reproduzcan los picos de mayor violencia ha vivido semanas atrás así que ha reforzado el despliegue policial con decenas de miles de agentes vamos a París Irene

Voz 1509 25:56 ultimátum dos toda Francia en París con este grito de guerra los chalecos amarillos han convocado su acto número veintitrés una jornada de protesta que se anuncia especialmente tensa el título elegido ultimátum hace referencia a la manifestación del pasado dieciséis de marzo uno de los episodios más violentos de movimiento marcado por los altercados y saqueos de comercios y edificios públicos en los Campos Elíseos para evitar que la historia se repita el ministro del Interior anunció este viernes el despliegue de sesenta mil policías y gendarmes en toda Francia

Voz 21 26:28 desde mil prisiones mañana más de sesenta mil policías y gendarmes serán movilizados en toda Francia para cumplir su misión garantizar la seguridad de los franceses y la libertad de manifestarse sin peligro pido que demostremos el mismo coraje la misma profesionalidad y la misma ejemplaridad que hemos demostrado siempre hasta ahora

Voz 1509 26:49 tras cinco meses de protestas las manifestaciones semanales de los chalecos amarillos son cada vez menos multitudinarias dar un nuevo impulso al movimiento y recuperar la atención política y mediática son los objetivos de esta nueva cita este sábado veinte de abril los chalecos amarillos quieren recordar Emmanuel Macron que canceló su discurso destinado a solucionar la crisis social tras el incendio de Notre Damme que esperan todavía el anuncio de sus reformas económicas y sociales

Voz 1715 27:14 en el día después de la publicación del informe Miu leer la incomodidad del presidente Trump que hoy ha vuelto a arremeter contra el contenido que se conoce de esa investigación vamos a Washington Carlos Pérez

Voz 7 27:27 no claro

Voz 0047 27:30 lo decía estar teniendo buen día tras la rueda de prensa de su fiscal general William Bart previa a la publicación del informe de Muller el presidente reivindicaba de nuevo su inocencia ni conspiró con Rusia en instruyó la justicia sin embargo leídas las cuatrocientas cuarenta y ocho páginas de la investigación el retrato no es ni mucho menos tan eximentes desde su residencia en Florida Donald Trump ha arremetido hoy de nuevo vía Twitter contra la investigación que ha calificado de engaño del presidente denuncia que algunas de las declaraciones que recoge Robert Muller son inventadas y completamente incorrectas irónicamente en el propio informe se lee que el presidente intentó influir en la investigación pero que su empeño fue infructuoso en gran medida porque las personas que rodeaban a presidente se negaron a ejecutar sus órdenes o acceder a sus peticiones es decir los testimonios que considera falsos son los que podrían haber evitado que Müller concluyera inequívocamente

Voz 1715 28:20 el presidente obstruido la José ya las nueve en la segunda hora vamos a recorrer África en bicicleta cargados de películas vamos a escuchar la música de Alfonso Cardenal y vamos a hablar de gastronomía con Martín Berasategui Sara entonces hola

Voz 1880 28:33 hola Pedro el recorrido por África es un documental de Juan Zavala Se llama cine ciclista Isabel Segura hay Carmen López recorrieron el continente africano para llevar el cine rincones donde jamás se había visto las bicis no sólo les sirvieron para trasladarse sino como generador energético para las proyecciones así lo cuenta Carmelo

Voz 26 28:49 la característica principal es que además de llevar en en en el carro y en la caja llegar una pantalla un proyector de cine y el equipo de audio y el reproductor pues también llevábamos el la fuente de energía y la fuente de energía no es más que un alternador con unos pedales es el mismo público que pedalea

Voz 1880 29:05 en la Gastro de hoy libros novelas que nos hablan de comidas para llegar hasta las diez Alfonso Cardenal nos trae a los Alman Brothers esta mítica banda de rock sureño así de bien suenan

Voz 27 29:16 con noche eh nada

Voz 7 30:04 hora veinticinco Deportes Jesús

Voz 0919 30:11 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos un día más muchas gracias por escuchar este programa que se va al baloncesto en directo porque estamos en juego partido del playoff cuartos de final de la Euroliga es un partido importantísimo para el Fútbol Club Barcelona que juegan Estambul ante el Efes el segundo partido del playoff dominan ya los turcos por una victoria cero y el Barça que iba ganando hasta hace nada está sufriendo en los últimos minutos los azulgrana necesitan ganar para igualar el playoff para recuperar el factor cancha

Voz 1284 30:42 a ver cómo está el partido ahora mismo buenas tardes

Voz 29 30:44 buenas tardes no digo pues un minuto y medio para el final del tercer cuarto a el partido empezado siete cuarto el Barça como bien decías iba ganando pero ahora va perdiendo de cinco puntos cincuenta y nueve cincuenta y cuatro sin duda un partido muy intenso el recuerdo el Barça el final del tercer cuarto es es cincuenta clave bajas

Voz 0919 31:05 apuesta cuatro pendientes de ese partidos están torciendo las cosas para el equipo azulgrana luego a las nueve y cuarto jugará el Real Madrid el segundo de su playoff ante Panathinaikos los blancos ya dominan una victoria cero en tenis Rafa Nadal ya está en semifinales del Master mil de Montecarlo ha ganado en dos sets al argentino Guido pela el primero sufriendo siete seis en el TAD sobre el segundo seis tres seis tres está esperando todavía rival para esa semifinal tal eh Rafa Nadal en fútbol la jornada de fútbol comienza dentro de nada en un veintinueve minutos en Mendizorroza con el partido que juega en el Alavés y el Real Valladolid no una jornada que va a estar muy caliente por la zona de abajo de la tabla por arriba y menos cosas en juego la verdad quizá el puesto de Champions el cuarto puesto hay un interesantísimo Getafe Sevilla el próximo domingo antes de repasar todo dos declaraciones del día de dos entrenadores la primera de Ernesto Valverde el entrenador del Fútbol Club Barcelona que mañana juega con la Real Sociedad acariciando ya el título de Liga hoy en la previa a Valverde le han preguntado por el gesto de Coutinho el brasileño el pasado miércoles en el partido de Champions ante el Manchester United después de marcar un gol decidió celebrarlo llevándose sus dedos índice de la mano izquierda de la mano derecha los oídos mirando al público gesto desafiante todos interpretamos que hacía referencia a los pitos que en su día el público del Camp Nou le dedicó por sus malas actuaciones Valverde le disculpa no era con mala intención

Voz 0588 32:42 tengo la sensación que le damos mucho como a cosas que a veces son poco anecdóticas en cierta medida pues bueno es otra que tenga lleva un año en el que bueno estoy algo a la sufrido críticas es posible porque bueno tuve que siempre exige lo máximo estar siempre brillante y bueno hay muchas partes del de la temporada hay situaciones diferentes durante el año cada uno puede hacer que pareció nada el nada especial me parecía una falta de respeto para nadie pues bueno yo qué sé

Voz 0919 33:11 hombre Coutinho tiene todo el derecho de hacer ese gesto puede que a alguien no le parezca una falta de respeto quizá no lo es lo que no es segura su gesto inteligente porque el público que te apoyado y que te ha pitado algunos viaje a ser todo mal cómo va a interpretar eso marcas un gol te muestras desafiante The hacia la grada ya que marque un hat trick que va a hacer

Voz 23 33:35 algo al público del Camp Nou o qué

Voz 0919 33:38 y la otra declaración el Cholo Simeone ya sabéis Diego Costa en el día de ayer se negó a entrenar después de que el Atlético de Madrid le hubiera abierto expediente sancionador por su comportamiento en el Camp Nou le iba a caer una multa dura ir Costa dijo Paul no salgo a entrenar hoy sí salió Joy el Cholo Simeone cuando los periodistas le han preguntado sobre el asunto el expediente la multa

Voz 0501 34:01 ha dicho esto es un tema interno que obviamente lo resolveremos internamente la familia cuando sucedían situaciones lo vas contando por la case a la gente que pasa

Voz 0919 34:14 que no conoces ya pero es que el Atlético de Madrid a parte de una familia es un club de fútbol con cientos de miles de seguidores a los que les interesa todo lo que pasa en el Atlético de Madrid les interesó ver el comportamiento de Costa en el Camp Nou les interesó saber que el Atlético de Madrid ha decidido abrirle expediente y sancionarlo les interesa saber qué multa le ponen Icomos arreglado pero que no se preocupe Simeone que para eso están los periodistas más tarde o más temprano lo contarán porque cuando quieres ocultar algo Simeone lo que estás haciendo es convertirlo en algo más grande todavía sino como muestra uno de vuestros mensajes de Whatsapp para abrir el programa

Voz 7 35:00 cuál era gallego

Voz 1509 35:03 las así Ros de Pacino

Voz 7 35:06 está bien jugado

Voz 3 35:09 que ya está bien RTV bosque los oyentes de Hora veinticinco le

Voz 7 35:14 decía que que ya está bien Se refiere al comportamiento de Diego Costa ahora sí dejó

Voz 0919 35:20 la vuestros mensajes

Voz 3 35:22 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del EB opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 35:35 el difícil Gaye Quillo mira es que resulta que hoy entre una cosa y otra semana pasada deciros que

Voz 30 35:45 instruyen contentísima con que haya pasado Poquetino es que me gusta mucho porque tiro sabe además yo también soy buena si se si así que estoy muy muy contenta bueno vamos a ver cómo se desarrollan las cosa

Voz 3 36:01 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes se hizo hachas nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 7 36:08 exprésate

Voz 21 36:12 lo de yo también soy muy del Tottenham realmente no cuela empezamos

Voz 1284 36:26 a una vuelta por Mendizorroza donde se abre la jornada de fútbol en Primera División con el Alavés Valladolid del Alavés mirando hacia la parte hacia la parte de arriba de la clasificación soñando con meterse en Europa el Valladolid jugándose todo salir del descenso Kevin Fernández cómo salen los equipos cómo está el ambiente hola

Voz 31 36:45 hola Gallego buenas tardes hace hundió espectacular para la altura del año que estamos dieciséis grados en Vitoria temperatura fantástica para la práctica del fútbol y dos equipos con objetivos distintos el Alavés ante quizás el que puede ser su último tren para seguir soñando con Europa y un Valladolid que quiere abandonar momentáneamente aunque sea las posiciones de descenso en el Alavés los señalados por Abelardo son Borja Bastón Ximo Navarro forma con Pacheco portería Marín Marie pan Eli Martínez defensa Tomás Pina mano García doble pivote John Iván de Izquierda Inui banda diestra Calleri quince dieta en punta de ataque en el Valladolid de Serge González las bajas hacen que Joaquín un central actúe en el medio centro Joel en portería Nacho Calero Kiko Oliva Antoñito en defensa Joaquín Borja García doble pivote Óscar Plano una banda Keko Gontán en la otra Arribas Sergi Guardiola quién es un al esto lo pita el catalán Estrada Fernández por ahora poquito ambiente Mendizorroza el color lo ponen los más de cien aficionados perdedores de Valladolid el partido a las nueve aquí en Vitoria

Voz 0919 37:44 también se juega hoy el primer partido de la jornada

Voz 1284 37:46 honda división vamos a darnos una vuelta por Santo Domingo donde juegan el Alcorcón el Málaga el Alcorcón en la zona media de la tabla todavía con alguna opción de soñar con el playoff de ascenso el Málaga hasta arriba y además estrena entrenador cómo está el ambiente cómo salen los equipos Gonzalo Conejo ahora

Voz 0684 38:02 qué tal Gallego muy buenas tardes bienvenidos al estadio en Santo Domingo donde dentro de media hora comenzará este Alcorcón Málaga último tren en busca de los play off de ascenso para el Alcorcón y de tratar de llegar a las plazas de ascenso directo para el Málaga es un décimo con cuarenta y siete puntos llegan tras la victoria en La Romareda con la que perdieron la mala racha que llegaban tal que el Málaga es sexto con cincuenta y cinco a seis del ascenso directo llega tras la derrota en casa ante el Extremadura que propició la destitución de Muñiz primer partido de Víctor Sánchez del Amo tanto en el banquillo blanquiazul las novedades en el equipo de Parra los tres cambios con respecto al partido de Zaragoza Bellvís entre el lateral izquierdo en lugar de Auschwitz Toribio en el centro del campo el luego ready y Víctor Casadesús arriba en lugar de Jaime calan por parte del primer once de Víctor Sánchez del Amo sólo un cambio que sería el central Lombán que entra hicieron el banco Lewis eran de las gradas aún están medio vacías nos espera que se quiere porque es Viernes Santo ir porque está lloviendo mucho este partido la arbitrará el valenciano hay y comienza media baja este Alcorcón Málaga

Voz 1284 39:08 son las ocho y treinta y nueve esto es hora25 deporte

Voz 32 39:11 en la SER la España que cuida a sus mayores os quepa así la España que las pensiones que pase el próximo veintiocho de abril vota para que la España que quieres últimos ves

Voz 11 39:27 hola Nuri que tan la Semana Santa o la vea pues muy mal nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo fue pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada Nos desvalijaron la casa entera

Voz 12 39:42 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 13 39:53 los viernes después del Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega

Voz 7 39:59 buenas noches programa de hoy será muy distinto a los habituales dejemos las cosas como están hay Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega los también en nuestra cadena ser punto com bonitas Melilla

Voz 21 40:20 vaya jornada que tenemos en la lucha por la permanencia mañana estas horas habrá terminado un partido en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Huesca que es que es casi una estación de penitencia más que un partido de fútbol vamos a ambientar lo favor

Voz 0919 40:40 el Huesca es el colista veinticinco puntos el Rayo

Voz 1284 40:43 decano penúltimo veintisiete puntos

Voz 0919 40:47 el que pierda mañana el que pierda mañana lo tiene realmente Chun pero va a ser una penitencia durísima

Voz 1284 40:57 eh la última hora del Rayo Vallecano de Paco Jémez Palacio por donde pasa buena estar qué tal muy buenas gallego pues que son muy optimistas con el tema de la salvación eso sí todo pasa por ganar mañana al Huesca una final eso sí una derrota aparte de dejarles tocados y hundido Le dejaría como colista de la Primera División es baja vincula por sanción que fue usado en San Mamés Elustondo por lesión y se quedan fuera hombres importante como Caputo Angulo Comesaña vuelve Trejo una lista también Gálvez

Voz 1371 41:24 cumplir sanción Paco ya piensa en la salvación piensa que está cifrada en treinta y siete treinta y ocho pero todo pasa por Huesca y él está convencido de

Voz 0696 41:33 es que quiero para algo fundamental de cara a la aspiración ha de poder el seguir recortando puntos sigue llegar al final conmociona de poder salvar la categoría en a que no te mentiría yo estoy convencido de que vamos a ganar las Huesca eso eso es lo principal porque todo pasa todo todo lo demás que queramos pensar y que queramos creer y que quedamos ilusionarse pasa por ahí

Voz 0919 41:56 no me digáis que Paco Jémez no tiene pinta de capataz de un paso de Semana Santa pero vamos el Huesca Huesca como llevar la penitencia Luisa Badía buenas tardes

Voz 33 42:05 qué tal buenas tardes pues bueno pues al contrario el Huesca sabe que si no gana en Vallecas ya lo lejana que quedar más vidas la han quedado muchas ha seguido ahí enganchado con más o menos diferencia pero como decía Francisco ahora sí

Voz 34 42:16 que ya es la última oportunidad por cierto el técnico

Voz 0684 42:19 yo reconocía que tiene a toda la plantilla disponible

Voz 33 42:21 eh Ike veremos a ver si hay novedades en el partido de mañana

Voz 4 42:24 la realidad no podemos obviar esto se acerca al final y encima no enfrentamos a un rival que está ahí a dos puntos nuestra por lo tanto con la fina más importante lo tenemos también vería que la más próximo partido yo creo que quiere que gane lógicamente que va a seguir teniendo esperanza y el que no me lógicamente bueno pues habló resultado puede ser que haya sido vayan acortando pero también

Voz 1284 42:43 esta de penitencia total el Celta Girona recordemos el Celta décimo séptimo XXXII puntos sólo uno por encima de los puestos de descenso

Voz 0919 42:53 el Girona tiene treinta y cuatro que está un poquito más arriba pero está en una racha

Voz 1284 42:56 el mente dramática a última hora del equipo de Vigo Paula Montes sola

Voz 35 43:00 en el PP gallego se volverán comentara su retina además renovaba estrella Jawad más que regresa tras cumplir dos en Wanda Metropolitano a la principal novedad en el once en el que se llama se lleva escriba a veinte futbolistas para este partido quiere volver hace unos mes y además a ciento mañana en Balaídos todos concentración notado apoya a su equipo

Voz 0919 43:26 si el Celta se salva a Yago Aspas les llevan en procesión y el Girona

Voz 0866 43:32 Raúl Musac última hora qué tal buenas noches Eusebi recupera a granel Douglas y Bernardo hoy deja en Girona al Choco Lozano y a Ramalho este con molestias para la primera de las dos finales que tiene consecutivas ante Celta y Valladolid a domicilio el Girona

Voz 36 43:45 ha sumado seis puntos de los últimos veintiún posibles ha visto reducida su renta de nueve a tan solo tres puntos respecto al descenso es decir todo lo que sea puntuar será dado por bueno del Celta

Voz 0866 43:57 recelan del momento de Iago Aspas idea la presión que habrá en Balaídos

Voz 0919 44:03 dos partidos para sufrir Celta Girona a la una y Rayo Huesca las seis y media ya a las nueve menos cuarto en el Camp Nou el Barça recibe a la Real Sociedad el Barça que tiene en una semana tres partidos

Voz 1284 44:15 ante la Real Sociedad luego va a Vitoria para jugar con el Alavés y luego recibe al Levante cigala los tres será campeón más allá de lo que haga el Atlético de Madrid Sancio Valle que más ha dicho Valverde rueda de prensa hola qué tal muy buenas pues ha dicho justamente que quiere poner

Voz 7 44:31 todo toda la carne a todos los titulares porque para él es una semana definitiva recuento sería ser campeones

Voz 0588 44:38 matemáticamente es así estamos ya en ese momento en el que parece que está llegando al límite no no puedes fallar mañana

Voz 1715 44:47 es es ese partido o uno de esos

Voz 0588 44:50 partidos claves de que bueno que depende cómo vayan las cosas puede ser definitivo en esta semana

Voz 1284 44:55 ya tenemos lista de convocados quedan fuera todo

Voz 1667 44:58 a Murillo y Boateng por decisión técnica y también Rafinha hay Vermaelen por ley

Voz 7 45:02 Sión y en esta rueda de prensa querido también echarle un capote a un buen amigo suyo la pregunta era la siguiente cuál es el mejor entrenador del mundo responde Valverde

Voz 0588 45:12 a la mierda por entrenadores Pep Guardiola sin ninguna duda dependiente veinte de que haya caído no haya caído en Champions

Voz 1284 45:18 lo está pasando mal el capote de Guardiola ha de Valverde por cierto que tampoco está mal el entrenador que va a tener como rival

Voz 7 45:24 en las semifinales Jurgen Klopp del año pasado finalista de la Champions y este año semifinalista ante el Barça

Voz 0919 45:32 esperemos que después de esa eliminatoria siga siendo Guardiola el mejor que será buena señal para el Barcelona el Barça que estará pendiente de lo que haga el Atlético de Madrid porque si el Atlético mañana no gana en Eibar el título estará más cerca de los azulgrana aunque José Antonio Duro de lo que se habla en el Atlético de Madrid es lo de lo de Diego Costa su sanción su indisciplina mal que le pese a Simeone que además hemos tenido una rueda de prensa bastante esperada quizá un poco tensa pero en la que eres

Voz 1284 45:58 tenía muy claras digámoslo así la respuesta es lo ha demostrado defendiendo a costa hablando del futuro del jugador echando balones fuera para marcar lo que es casi un récord de cuatro minutos y veinticinco segundos

Voz 7 46:08 las seis preguntas antes de que se decidiera cortar la intervención Simeone y la insistencia lo de Costa es un tema interno ir resuelto es una situación interna

Voz 3 46:18 la resolución

Voz 0501 46:20 en el día a ser obviamente hoy o estaba entrenando

Voz 7 46:23 naturalmente como entrenador siempre se ha pido perdón a los compañeros ZP perdonarle

Voz 0501 46:29 creo que fui bastante claro en Elise es un tema interno como todo tema interno se resuelva internamente

Voz 4 46:34 el club ha sido demasiado duro con el juez

Voz 0501 46:37 es un tema interno que obviamente lo resolveremos internamente y no tengo ninguna duda tiene la temporada que viene todas las rebeldía y todo el jugador que es lo hará

Voz 1284 46:47 bien vamos que no pasa nada y que el tema es interna Atlético está ya en Bilbao no está sancionado veremos si es Vitolo quiere acompaña arriba a Morata muchas bajas y el Eibar sobre todo tras el partido mañana cuatro y cuarto Éibar Atlético ya sabéis que Diego Costa sancionado no jugará pero se seguirá hablando seguro los próximos días de la sanción a Diego Costa en el Real Madrid Antón Meana la noticia del día es

Voz 0919 47:11 es una lesión buenas tardes sí qué tal buenas tardes Gallego la de Odriozola que se ha fracturado la clavícula izquierda mala suerte para el jugador español en un choque con Vinicius esta mañana al hacían pruebas Se fractura la clavícula no va a poder jugar el partido

Voz 1715 47:25 domingo ante el Athletic

Voz 1284 47:28 vamos a ver baloncesto estaba emocionante el partido entre el F si el Barça ya saben los azulgrana necesitan al ganar para igualar el playoff

Voz 0919 47:34 Chaves eso como lo dejamos