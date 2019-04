Hora 25 (19/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

para este tramo del programa antes de que no ser Roger la campaña les proponemos un paréntesis para acercarnos a otras realidades centrada les vamos a presentar el documental que protagoniza una pareja que recorre África con un cine a pedales sí un cine que a falta de luz funciona a pedales así lo llevan a los lugares más recónditos del continente africano allá donde nunca antes había llegado el cine después como cada viernes gastronomía hoy vamos a dar la cocina con los libros en las vísperas del Día del Libro

Voz 3 00:59 la noche

Voz 1050 01:00 habló al no habrá un debate sino dos Pedro Sánchez rectifica ya aceptado debatir el lunes que viene en Televisión Española el martes

Voz 1667 01:08 pues me de hecho los partidos preparan ya sus estrategias para esos dos debates entre los candidatos de las generales y en los que se espera convencer a los indecisos

Voz 1050 01:16 el PP evitará atacar a ciudadanos en cuya dirección admiten que en este momento el bloque de derechas no suma el PSOE llama anomalía que los dos debates se celebren de manera consecutiva mientras Podemos confía en que les generen una remontada en la intención de votos los candidatos se referían esta tarde

Voz 1667 01:32 al final de sainete de estos días como lo han llamado los propios trabajadores de Televisión Española vamos a escuchar a Pedro Sánchez ha casado a Rivera Iglesias haré dos debates el lunes y el martes y allí vamos a hacer lo que hemos hecho durante esta campaña vamos a ir con un estilo de guante blanco

Voz 2 01:49 de hablar de proponer Sánchez sólo acierta cuando rectifica y cuando hace lo que estábamos pidiendo que es dar la cara es permitir a los españoles que se vea qué proyecto tiene

Voz 5 01:58 en qué alianzas tiene basta ya de cacicada es basta ya de Rajoy de Sánchez que no quieren debatir creo que España se merece presidentes y candidatos que no le tenga miedo al diálogo que no tengan miedo a la democracia que no le tenga miedo

Voz 6 02:09 yo ojalá que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como ésta iros debate se regulen y se hagan obligatorios

Voz 1667 02:16 el candidato de Esquerra Oriol Junqueras ha dado hoy una rueda de prensa desde la cárcel dice que está dispuesto a investir a Pedro Sánchez sin dar un cheque en blanco con tal de evitar que gobierne la extrema derecha

Voz 1050 02:26 la candidata del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo cree que es un escándalo que la Junta Electoral haya permitido la comparecencia se pregunta si también Pet se permitiría la

Voz 2 02:36 Rueda de prensa de un violador anys en un auténtico es que

Voz 7 02:38 andaluz me parece que una cosa es no ser una democracia militante y otra cosa es ser una democracia estúpida es que se trata a los presos nacionalistas a los presos golpistas como son el fondo fueran presos de primera categoría porque es aceptan ruedas de prensa para los señores Sanchis Junquera Hinault para cualquier preso por corrupción violación o lo que sea

Voz 1050 03:03 que en la crónica fuera de campaña Nacho el supuesto yihadista detenido esta semana en Marruecos ha ingresado en una prisión de ese país está acusado por la Fiscalía marroquí de preparar un atentado durante la Semana Santa sevillana y en nuestros aeropuertos acaba de desconvocar la huelga de trabajadores de handling prevista para este domingo y el próximo miércoles son los que dan servicio en tierra a las aerolíneas estaba convocada por los sindicatos UGT y la Unión Sindical Obrera estos últimos son los que acaban de informar de la desmovilización

Voz 1667 03:31 el día tan menos de Hamás noticias en la crónica internacional en Argelia una nueva jornada de protestas por noveno viernes consecutivo los argelinos han pedido la dimisión de su

Voz 1050 03:43 el Gobierno reclaman un verdadero cambio político en el País Buteflika Buteflika renunció pero exigen el fin también de su equipo que ha gobernado desde hace varias décadas Turquía asegura que ha detenido a dos espías que han trabajado en los Emiratos Árabes y a los que relaciona con el asesinato del periodista Jamal casó y que se produjo en octubre en el consulado saudí de Estambul

Voz 1667 04:03 seguramente ya lo tengan previsto pero no guarden los paraguas este fin de semana se esperan fuertes lluvias en el este del país especialmente para las próximas horas Luismi Pérez adelante hola qué tal cuidado con la lluvia que va

Voz 8 04:14 seguir cayendo de forma insistente persistente y además abundante y fuerte entre la región de Murcia el este de Andalucía también el este de Castilla La Mancha y las provincias de Alicante y de Valencia esa lluvia que esta noche y mañana seguirá cayendo en esas zonas en el resto del país más claros cuanto más al Cantábrico y al Pirineo también a Cataluña si acaso algunos chubascos más aislados ya en Extremadura y en el resto de Castilla-La Mancha de Andalucía o en el sur de Madrid en Canarias no esperamos lluvias algunas nubes por el norte mañana lo que decimos en el Levante español seguirá lloviendo con temporal de mar ir poco a poco por la tarde chaparrones también en los Pirineos y en las costas catalanas

Voz 1667 04:50 yo estoy más a partir de las diez incluido por supuesto el análisis de la primera semana de campaña I sobretodo la resolución de los debates todo en nuestra tertulia con Carmen del Riego Juan Carlos Jiménez y Fernando Vallespín

Voz 4 05:09 hora veinticinco

Voz 14 06:06 informamos su proyecto que se llama cine Fleta y nuestra idea es viajar en bici en bicicleta

Voz 15 06:13 por recorriendo todo el continente

Voz 14 06:15 africano llevando este es muy especial porque funciona sin necesidad de la red eléctrica simplemente con una fuerza

Voz 16 06:34 ahora que no tenemos respuestas claras pero sabemos que queremos devolver la humanidad y la generosidad que hemos recibido en otros viajes por qué no hacerlo Trayectoria eh

Voz 6 06:50 Carmelo López cómo estás ahora muy buena e regular bueno Isabel es la que está KO creo no

Voz 2 06:56 si la pobre está en cama y no ha podido venir tenía muchas ganas pero no ha podido

Voz 1667 07:00 un besito para para Isabel dos años vagando por África en bici oro de pagándolo lo dice Isabel en el en el documental cántamela vale vale para digo digo eh Carmelo que eso no lo hace cualquiera yo no me creo que llevar es una vida tan sentado como decís al principio porque dos años en bici por toda África sí sí sí la llevaba Agujetas sí que te entra al principio seguras pero sí

Voz 2 07:22 que la llevamos una vida sedentaria bueno dentro

Voz 6 07:25 lo que es culos inquietos como nosotros que no os apetece estar siempre movimiento oí viajar y hacer cosas pero sí que teníamos una estabilidad en domicilio en trabajos un burdel

Voz 2 07:37 una ruta en bici con un cine a cuestas es un cine especial contaba Isabelle en este fragmento del documental sí porque es muy pesado mis rodillas sí es muy especial es un es una pequeña joya es una maravilla porque es un cine portátil en todos sus sus aspectos porque la característica principal es que además de llevar en en en el carro y en la caja llegar una pantalla un proyector de cine y el equipo de audio y el reproductor pues también llevábamos el la fuente de energía ir afrontó energía no es más que un alternador con unos Perales que la gente Acciona haciendo cola para

Voz 0335 08:15 ahora mismo público el que pedalea para conseguir la electricidad que alimenta el

Voz 17 08:20 sí

Voz 1667 08:27 este viaje se resumen el documental África en cine ciclista nos acompaña subdirector Juan Zavala compañero estás qué tal saludos encantadora venís a la gente va pensaron es que Isabel y Carmelo están locos pero es que esta aventura tiene todo el sentido del mundo había inspirado en las misiones pedagógicas de la Segunda República cuenta les a nuestros oyentes que ello era el proyecto Cinecittà cuando nosotros desde CCM que es el Canal que ha producido el documental cuando nosotros entramos entramos en contacto con ellos ellos tenían ya muy tras lo que querían hacer y fue su entusiasmo y un plan que nos gustó mucho el que no se impulsó a a sumarnos de alguna forma a este proyecto no que nos gustó del plan nos gustó el viaje Nos gustó también

Voz 18 09:10 la posibilidad que querían ellos alcanzar que era llevar cine gracias a la paleta este a este mecanismo llevar cine a lugares donde el cine nunca había llegado Iber caras de niños que veían cine por primera vez eso es una idea que Carmen lo tenía muy metida desde que hace unos años atrás había visto una exposición de las Misiones Pedagógicas

Voz 6 09:29 no Karmele eran las las misiones pedagógicas

Voz 2 09:33 Carmelo bueno las Misiones Pedagógicas haciendo un pequeño resumen es una idea desgobierno de la Segunda República entre los años treinta y uno y XXXV que consistía en acercar la cultura de forma somera a las zonas rurales muy cercanas a los grandes núcleos urbanos de esa España con tanta diferencia no esas zonas rurales con alfabeto o con problemas de de de lo más básico de salubridad entonces entre un grupo de gente muy cercana a la de Educación Cossío Giner de los Ríos sí también pues gente muy cercana a la cultura María Zambrano Antonio Machado gente muy potente no sólo ellos son las cabezas visibles para un montón de misioneros que eran realmente no era ni misioneros pero pero bueno eran así que sea lo que iban era por los pues iba eran otro tipo de misiones exactamente eran versiones culturales no se educa vivas entonces lo que realmente pretendía era simplemente acercar a la gente que no les llegaba la cultura estamos hablando hace ochenta años estamos hablando en España que no le llegaba la cultura de ninguna manera entonces ellos llevaban ni réplicas de cuadros del Museo del Prado a tamaño natural en carretas llevaban en gramófonos donde ponían música clásica en la plaza del pueblo o de clamaban poesía o incluso hacían obras de teatro en las mismas pueblos esto por supuesto cine también llevaban cine improvisaba en una pequeña instalación eléctrica se ponía encima entonces vas de Omar Joseba Omar que fue un fotógrafo un cineasta espectacularmente bueno muy avanzado en su tiempo tanto que se tuvo que marchar de España lógicamente como suele a Estados Unidos donde triunfo inventó una cosa que se llama el zoom posible otra verdad ir poco importa sí bueno señora sobre todo para luego

Voz 0335 11:20 tras si este señor encargado de

Voz 2 11:23 documentar fotográficamente todo lo que pasaba en las misiones e hizo unas fotos para mí que son reveladoras que son esas fotos donde ven a españoles españolas viendo por primera vez imagen movimiento en dos dimensiones esos realmente esas fotos de de con esa estupefacción esa esta sorpresa increíble que cuando ves algo por primera vez que te fascina a mí esas fotos me metieron me dieron un vuelco yo dije pues pues porque no no intentar algo parecido pero sí

Voz 1667 11:51 también se ve en África en Cinecittà Fleta Carmelo vemos a muchos niños a los que vosotros Isabelita tules les descubrir no el cine como cómo es ese momento

Voz 2 12:02 pues es un momento increíble la verdad es que no pasa muy a menudo porque tampoco hay ya tantos lugares así tan vírgenes digámoslo tan otra apartados tan alejados no hago abandonados hay hay momentos en los que en que vemos que después de acabar en una sesión de cine niños y mayores van detrás de la pantalla verde donde salían todos aquellos muñecos ahí es donde nos damos cuenta de que de que no sólo la fascinación sí que realmente es algo muy muy nuevo había gente que sí que veía películas en móviles pequeños televisores pero había zonas donde no llegaba por su puesto la energía eléctrica y no llegaba por supuesto nada de cine y eso esos momentos fueron muy

Voz 1667 12:42 sí la verdad proyectar películas con contenido no a niños en la frontera de Mauritania y Senegal es ponéis por ejemplo pinta y la gran idea de Javier Fesser para después charlar sobre ella

Voz 19 12:54 es que no

Voz 17 12:59 ella nada

Voz 1667 13:03 este sonido es de uno de estos coloquios en el que se habla de la educación de las niñas no en insisto es una frontera entre Mauritania y Senegal que me imagino que la educación de las niñas está muy comprometida no allí

Voz 2 13:16 sí sí sí la verdad es que es un es un vacío que hay importante entonces Javier Fesser que es realmente el el el hacedor de esta maravillosa película que trata esto con con con muy buen tino desde nuestro punto de vista con con con humor hay entonces unos nos parecía que era una película que ofrecíamos siempre a las personas que Nos que en este caso este profesor que habla es un profesor es un jefe de la comunidad quería que todos los adolescentes vieran esta feria

Voz 20 13:46 nosotros lo se le comentamos hoy tenemos esta

Voz 2 13:49 para qué te parece si la no está grabada ahí también está grabada en Senegal en la casa Man Si es todo muy muy cercano a África y creo que es muy interesante entonces aceptan nos encontramos con que con que una de las niñas decide volver a a la a la escuela no entonces claro cuando éstos preguntamos a Javier Fesser Felipe bueno Omar mías emociono tiene nosotros al fin y al cabo somos meros transmisores intermediarios somos prohibicionistas los artistas de verdad son los que tienen mérito

Voz 1667 14:17 pero está bien está proyección también social no Juan de este proyecto si digamos que a mí es una de las cosas que más me gustó el acercamiento que tenían tanto Disa como Carmelo a a su viaje

Voz 18 14:26 que era que no que pretendían digamos no tiene grandes pretensiones señor pretendían entretener se a lo largo del camino sucedía algo estupendo pero no tenían un acercamiento ni paternalista de un acercamiento de intentar salvar Ny intentar convencer de nada sino que era digamos un acercamiento al viaje muy personal en el sentido que sabían que creo que sabía es que el viaje os iba a cambiar esperábais que os cambiará pero en cuanto al entorno era una mirada muy muy muy fresca no hay una cosa que quiero añadir que no que no hemos comentado es que además de proyectar ellos también grababan sea todo el documental está hecho con los vídeos que ellos fueron grabando a lo largo de esos dos años con tres pequeñas cámaras de vídeo que tenían es alucinante no es alucinante que a la vez que estábamos viendo una película Carmel

Voz 1667 15:09 yo iba con una cámara grabando la la las mira

Voz 18 15:11 las de esos niños o buscando miradas de esos niños no porque esas miradas hay que buscarlas y a la vez que iba en bicicleta iba ganando paisajes hoy grabando encuentros que se producen a veces en la carretera

Voz 20 15:22 se sonroja cuando yo digo esto no pero poco a poco

Voz 18 15:24 sí fue adquiriendo yo creo que ser gran maestro de la grabación sobre una bicicleta no hay nadie en el mundo que sepa a grabar también como Carmelo encima de encima de una bicicleta porque era capaz de grabar conducir la bicicleta pedalear y hablar con Isa mientras mientras estaba mientras estaba en la ruta no

Voz 1667 15:41 la verdad es que ha dado mucha frescura insisto no hay ni

Voz 18 15:43 en un plano que no hayan grabado ellas bueno los de Chaplin no Jacques Tati los de las películas evidentemente sí pero hay ningún plano trucado todos los planos originales los han grabado yo es que es alucinante

Voz 6 15:52 de Carver que siempre quise hacer Travel

Voz 1667 15:57 no digo que es muy cómodo es muy cómico el la reacción de de muchos africanos no cuando dos los cruzaba en bicicleta la decir no que es que venimos desde España llevamos diez meses así un año

Voz 2 16:06 sí bueno cuando cuando te haces cinco mil kilómetros dices ven vengo de Madrid estoy en yo qué sé

Voz 21 16:14 eh

Voz 2 16:15 en una zona de Alemania pues la gente venía en bici puestos sí es es bastante como cuando dices que has venido bici te has hecho cinco kilómetros

Voz 0335 16:24 en Senegal

Voz 1667 16:25 habláis por ejemplo de inmigración no con los cayucos desde una de las zonas de Dakar donde donde salen no los dos embarcaciones como fue la reacción allí cuando les en fin es ven sur sur verdadera realidad no la que hay allí

Voz 2 16:42 de esta esta en esta ocasión fue una cosa especial como ha dicho Juan nosotros no teníamos nada más que una idea quiere entretener saque el cine trabajara no teníamos pretensiones sociales porque ya están las ONGs que son las asociaciones que son las las que saben del asunto nosotros no tenemos mía sólo cuando alguna Nos lo solicitaba entonces sí que hacíamos hemos trabajado con Médicos Sin Fronteras hemos hecho alguna alguna proyección hemos a algunas asociaciones Nos han abierto las cárceles de algunos sitios de los los orfanatos es el gracias a ello sí pero nuestra nuestra intención lo que menos gustaba realmente era hacer eh en proyecciones improvisadas en los pueblos pero ésta que tu dices exactamente es que nos cruzamos con con una española que se había casado con un senegalés este senegalés había tenido una experiencia muy dura había cruzado el Estrecho

Voz 22 17:37 había estado ocho días en patera

Voz 2 17:40 si había llegado bien he tenido éxito había trabajado para la Cruz Roja

Voz 22 17:44 había trabajado ha aprendido español

Voz 2 17:47 según una española todo lo había ido bien pero es verdad que cuenta una anécdota que que sale en la película y que esa es es realmente escalofriante que es que un montón de amigos suyos del pueblo de la aldea donde estaban pues decidieron coger un cayuco Irán uno lo mejor de cada casa impidieron todos realmente cuando llegamos allí quisimos poner o él nos dijo por qué no ponéis un un documental que se llama cayuco para sensibilizar a todos los jóvenes de la de la aldea para que no vayan a hacer esas cosas nosotros dijimos lo que tú quieras tú conoces a tu aldea tú conoces a tu gente pusimos ese ese documental todas las madres que estaban allí al ver el testimonio el documental de una madre que había perdido un hijo todas esas madres habían perdido hijos pues la verdad es que fue un tuvimos que cambiar a Chaplin ya

Voz 1667 18:36 mire hablando de las mujeres africanas en Burkina Faso descubrir la cara digamos más cruda no del del machismo

Voz 23 18:43 ah no

Voz 24 18:47 misma chino pero también en el mundo en nuestra tierra nuestra cultura en todas

Voz 19 18:52 pero aquí dependiendo de las tribus

Voz 24 18:54 de que nos Fandos encontrando hay una diferencia mayor que otra entonces hay algunas tribus como los más linda Malin que como esta en la que estamos que por supuesto Santos superar su Tabares y nos tratan fantásticamente bien donde estamos y sobre todo un éxito en fin que no hay ninguna queja pero observamos en un patio por ejemplo que nos hemos dado esta mañana por los campos cultivados y demás que las que ocurran en el campo son las mujeres las que ocurren en la cocina son las mujeres las que corran con los niños andaluces

Voz 25 19:28 las que somalís de una forma exagerada exagerada los hombres están trabajar

Voz 24 19:33 la bartola de una forma brutal los niños aprenden es sólo los varones con seis siete ocho años están tiras a la bartola mientras sus sus hermanas se dedican a cuidar de los niños a machacar en maíz con un trabajo físico imponente esto es un mundo

Voz 1667 19:55 es una pena que no esté Isabel para contarnos cómo lo vivió ella no

Voz 2 19:58 exacto

Voz 1667 19:58 Carmelo cómo lo vivió ella bueno pues sí

Voz 2 20:01 es una pena no poder preguntarle a ella pues lo vimos pues mira no lo vimos tan lejano realmente vimos más crudo todo realmente en nuestra sociedad actual lo que hemos hecho es quizá suavizar las cosas pero bueno hasta estancia otro punto de otros puntos que no podemos suavizar nos hemos visto muy reflejados yo Toro que contaba menos visto reflejado Mi madre somos tres hermanos dos chicos de una chica a mí me echaba la bronca si yo recogía la mesa y le decía a mi madre que lo hiciera estas cosas no nos pilla lejos no realmente en África hay menos en algunas zonas rurales hay menos acceso a la cultura menos acceso a la escuela y eso se nota en cuanto a las formas pero pero quién quién no ha vivido experiencias de esas en casa o con Ocón o como como las mujeres no se sienten cómodas cuando va por la calle e en África claro

Voz 26 20:51 en Europa claro

Voz 1667 20:54 para terminar Javier Bañuelos que es mucho más aficionado al ciclismo que yo me pide que nos describe cómo era la bici que es brutal comenta cómo es

Voz 2 21:04 ah bueno las bicis son son bicis recias sólidas queríamos algo que que no se estropea seguir no se partiera el cuadro piensa que el cine pesaba cuarenta y cinco kilos y luego llevamos seis alforjas cada una entonces estamos hablando de pues no en entre setenta y cinco noventa kilos todo depende de la cuántos kilómetros que no lo hemos dicho hemos dicho que estuvisteis casi dos

Voz 20 21:26 daños dieciocho mil en bici en bici

Voz 2 21:29 hemos más en y en canoas en bueno todo tiene dieciocho mil kilómetros

Voz 1667 21:34 dice ya me parece más que suficiente jugar

Voz 2 21:36 una vida una vida de ciclismo pero sobre todo porque son dieciocho mil kilómetros con ese peso que casi el triple con una bici normal bajando eso

Voz 1667 21:43 bueno cuesta sí claro claro me lo contáis

Voz 2 21:46 haciendo cuesta oí entrando en va en zonas embarradas pero bueno es parte eso es lo que no sabíamos que nos íbamos a encontrar todas son sorpresa sanos que las carreteras están jorobadas lo que buscábamos en una monturas recia fuerte y sólida entonces compramos son las bicis de hierro muy pesada de veinte kilos con la rueda reforzadas pero con con con frenos de Zapata como los antiguos donde se pudiera arreglar todo todo fuese fácil de arreglar

Voz 1667 22:11 eso también ahí ahí tuvisteis algún contratiempo también pero lo lo salva estéis Juan qué vais a hacer con con esta joya bueno pues te das cuenta

Voz 18 22:17 se emite TCM en Canal Niall también está disponible bajo demanda porque un servicio de tele

Voz 1667 22:23 el mando de las plataformas de televisión de pago sea que está disponible para para todos aquellos que tengan que tengan revisión de pago y lo queremos que se vea mucho más

Voz 18 22:30 hay que en sesiones que que que hagamos en el futuro y sesiones que hagan ellos también porque desde que volvieron Isaí Carmelo lo que hacen es dar muchísimas charlas muchos encuentros en colegios explicando su experiencia y nos gustaría que también ellos cinco

Voz 1667 22:43 un documental a esas charlas ya esas narraciones pues gracias por venir a casa no presentarlo muchas ganas por volver a recibir es mi casa estoy Carmelo yo creo que este proyecto puede tener mucho más recorrido ello hay ahí lo dejo no se eso lo habéis pensado que África es grande pero el resto del mundo ya ni te cuento

Voz 2 23:01 una de las cosas que nos ha enseñado que nos quedamos de África es pues no improvisar y sobre todo no pensara muy largo plazo los planes

Voz 24 23:13 todo eso puede desatar esto en África es Berkeley

Voz 2 23:18 sí supongo sobre la masa van saliendo cosas íbamos a ver que nos ofrece la vida para poder aprovecharlo o desechar lo pero en principio lo que todo lo que está sucediendo después devolver sin haberlo

Voz 24 23:27 atendido es maravilloso que te hagan una película gente profesional con sensibilidad pues eso estamos encantadísima de la verdad muchas gracias y un beso a saber gracias por invitarme

Voz 3 23:43 sí de cara qué tal bueno yo no hola la gente quiere saber qué Yerbés esto

Voz 27 24:18 Torrijos quiere usted que le cambia el plato por favor puedo saber tu nombre me ocupo yo pero que quieres yo quiero hablar con él a favor déjalo no te metas que sepa que su cuadro está crudo que está bien no se preocupe les descontó descontarán nada mi fue Akram no está

Voz 3 24:42 ya lo sé cuánto rato rato cada cual

Voz 1667 24:52 en la Cadena Ser

Voz 3 24:58 por qué

Voz 1667 25:09 que la gastronomía es parte cada vez más importante de cualquier otra faceta de nuestra cultura es innegable deliciosa Marta es el ejemplo de una película gastronómica pero hay cientos chocolate Bona Petit Terra Touil estómago delicatessen también podemos hablar de la gastronomía en la música el guacamole de Kevin Johansen el café Juan Luis Guerra Wells Sabor sabor de Rosario Flores o el bacalao de Julio Iglesias a cuatro días del veintitrés de abril el Día del Libro queremos buscar la relación entre la gastronomía y las letras incluso vamos a ir más allá la relación entre la gastronomía las novelas Carlos Cano ex compañero de Gastro en Cadena Ser punto com buenas noches Carlos

Voz 0335 26:00 la Pablo cómo estás qué papel juega la gastronomía

Voz 1667 26:03 la industria editorial pues un papel cada

Voz 0335 26:05 vez más importante es verdad que hay que hablar no solamente de novelas sino también de bueno de libros en general no de libros de recetas de libros ilustrados lo cierto es que los datos dicen que en dos mil dieciséis Se vendieron casi la mitad de libros de papel que en dos mil ocho pero ese descenso en las ventas eh no se ha correspondido con la evolución de los libros de cocina de hecho basta con entrar en una librería para ver que la sección de cocina ha ido ganando terreno al mar estoy de secciones sí sí sí también pues ha coincidido con los fenómenos televisivos de Master Chef Chez bueno un poco la eclosión de un star system de cocineros que se ha plasmado en en ese tipo de libros pero efectivamente ese interés por la cocina ha llegado también a otras disciplinas que no son exactamente el de preparar recetas sino la literatura donde ha estado siempre por otra parte no pero pero sí que en los últimos años hemos visto que ha crecido

Voz 1667 26:59 ahora como protagonista yo creo casi no decíamos que vamos a centrarnos en la novela un género en el que también hay hay mucha cocina verdad

Voz 0335 27:06 desde luego Il ha habido siempre porque por ejemplo el Quijote empieza con una descripción de cómo comen no así que siempre ha sido una herramienta muy útil para para ubicar al lector en el tipo de vida que que lleva es un personaje a mí por ejemplo me gusta mucho un libro que se llama el chef de Simon Crowe salió hace cinco años ya habla de de cómo cómo es la vida de un cocinero de batalla un cocinero sin glamour es una novela sobre sobre esa vida no en los restaurantes de menú en las que trabajan pues gente con pocos estudios que tienen mucho trabajo para poco personal por ejemplo el libro que más me ha gustado de los que me he leído últimamente que es Ordesa de Manuel Vilas también utiliza la cocina cuando estaba hablando de de su padre es de estas novelas o libros que me están un poco la la auto ficción con no sé con la imaginación hay una mezcla de géneros no pero cuando se refiere a su padre hay un momento en el que habla de cómo vuelve allá los programas de recetas en la televisión entendemos todos los programas de de Arguiñano también es una forma de transportarnos a un momento emocional así que al final la cocina por unas cosas o por otras siempre se acaba metiendo los líos

Voz 1667 28:23 Martín Berasategui buenas noches

Voz 1520 28:25 noches Pablo Martín tú que el libro tienes

Voz 1667 28:28 la mesita de noche

Voz 1520 28:29 pues soy un apasionado de mi trabajo gira ahora mismo tengo en la Messi vales de carnicería charcutería muy antiguos con los que estoy haciendo pruebas increíbles de es así salchichas con aquel viejo sabor de cuando era chaval yo tengo que decir que era carnicero y estoy recordando el color y el sabor de mi infancia y hay que decir que los libros son capaces de estas cosas tan tan grande se casi todas Miller mis lecturas giran alrededor de los libros deportivos y de los libros de cocina recetarios ensayos manuales cosas esas mi mesita de noche

Voz 1667 29:03 pero dirías que las novelas sobre las películas reflejan la realidad de las cocinas o tienden a mostrar sólo la parte bonita Martín

Voz 1520 29:12 la vida en la dañada el señor yo recordaba me han Diego desaparecido Antonio burdel que sus libros reflejaba fielmente ese aire que se respira en un fogón que es el del combate con el fuego la organización de equipos más Nuestras que decía mi amigo Antoni otro grande de las letras es Buffon eh aquí o aquí en España me emociono con las crónicas de mi gran amigo da vida Jorge que escribe con tanta pocha con tanta pasión y con tanta magia y tengo que reconocer también que hay otorgarán Pérez a que cuenta que cuida muchísimo la escritura que se llama Pau Arenós que es capaz de transmitir mucho en muy pocos párrafos hay acaba de escribir un libro fabulosas que se llama La cocina de los valientes que os recomiendo leer porque son la crónica brutal de lo que está pasando en nuestra gastronomía

Voz 1667 29:58 primera escucha que tenemos otro ejemplo más aquí que en el estudio Carlos quiénes nuestro invitado quiénes Fernando Moon

Voz 0335 30:03 pues mira es un escritor madrileño que también es cineasta que sobre todo el hemos invitado porque acaba de publicar con la editorial Planeta su primera novela que se llama la cocinera de casta mar una historia ambientada en el siglo XVIII protagonizado por una cocinera que trabaja en en una casa señorial

Voz 20 30:19 bueno a partir de ahí surgen muchas

Voz 0335 30:22 te has muchas relaciones pero utiliza la gastronomía para hablar de de esas relaciones que normalmente son de cariño podemos decir girará en los cuenta

Voz 1667 30:35 claro claro Fernando buenas noches buenas noches que buenas ambientado tu primera novela en este escenario gastronómico porqué exactamente bueno a mí me interesaba la hagas

Voz 20 30:44 dormía en tanto que el lenguaje principalmente sayo en la novela me interesaba ver el mundo de la cocina ese mundo de batalla como agradecido Martín pero sobre todo porque en el siglo XVIII había unas clases sociales completamente impermeables no permitían la común hacían y aquí se da la casualidad de que en mi cocinera es una chica de bien que en un momento determinado cae la desgracia su mayor pasión esa que tiene que estar ocultando siempre entre sus amistades cuando cuando era una niña de bien pues es lo que les salva la vida y entonces entra a servir en casa mar en en en una gran hacienda como oficial de cocina ese lenguaje gastronómico es decir la forma en la que ella termina ascendiendo oí y termina generando digamos sus propios platos a través de los recetarios de la época es lo que termina saliendo de de de esa cocina y afectando a un montón de espíritus y almas que hay en la Hacienda no es un lenguaje secreto casi que te diría

Voz 1667 31:44 Fernando escritor de método es decir has cocinado mucho antes de escribir

Voz 20 31:49 allí da vergüenza decirlo con Martina no cocinar me gusta la cocina desde siempre los me viene un poco por por parte materna mi madre cocina muy bien y entonces bueno hago mis pinitos y tal sabes pero pero pero nada más una Rocío algunas cositas

Voz 1667 32:08 te has fijado en algún personaje real para construir esta clara Belmonte la protagonista de la novela bueno a mí me interesaba

Voz 20 32:15 declara algunos aspectos que sí tienen que ver con mujeres que que existieron pero que no están identificados directamente con ellas hay muchas de las cosas que tiene clara que se puede identificar con mujeres que existe el dieciséis en el diecisiete por ejemplo como Mary de Bourne o tras pero realmente en clara yo creo que tiene una arquitectura como personaje ensimismado Science

Voz 1667 32:36 propia o digamos que que está construida

Voz 20 32:38 pero se oye cómo comían los españoles

Voz 1667 32:41 lo dieciocho pues depende en qué claro

Voz 20 32:43 es social LLeras cambiando de formas muy diferentes hasta el siglo XVIII de eso no hemos cambiado mucho

Voz 2 32:51 bueno pero pero pero ahora sí

Voz 20 32:53 tenemos acceso a muchísimos productos digamos que en aquella época la sociedad esa depende que que se servía la en una mesa uno ya sabía en qué clase social estaba en esa época no hay entonces sí es sí es cierto que digamos que que dentro de la casa de un noble pues podías ver todo tipo de carnes incluso pescado cuanto más cerca de la costa era más fácil verlo también lo en las clases llanas los burgueses son incluso la poca burguesía que había o por ejemplo en en el campesinado era base legumbres era otro tipo de de de cocina a su ver un tiempo muy muy importante también a nivel gastronómico porque en España se cocinan de una determinada manera muy mucho más dura en los franceses entraron con Felipe V hoy hubo casi ahí con una especie de guerra gastronómica no el España se cocinaba todavía muy como el siglo con casi en el medievo que ese utilidad muchísimas especias y en Francia también pero ya habían caído en el desuso ya había cocineros que hablaban de que cuando uno se toma una sopa pues tenía que saber si era o no

Voz 1667 33:58 Martín algún escritor te apellido alguna vez a You da para escribir una novela como la de Fernando

Voz 1520 34:04 pues yo atiendo a muchísimos clientes que se dedican a todo tipo de oficios que afortunadamente vienen muchos escritores que se interesan por los procesos creativos por nuestra particular forma de ver e interpretar a nuestro mundo ahí hemos colaborado como muchísimos escritores no sólo viene el extintores tamén pintores o grandes ilustradores como Javi rollo qué tiene esa capacidad de empaparse de todo lo que ocurre en mi entorno de trasladarlo dibujo al papel es un tipo muy genios incluso editados hace unos años unas memorias dibujadas de las que me siento super orgulloso

Voz 1667 34:40 Fernando dirías que la cocina es una forma de comunicarse su lenguaje

Voz 20 34:47 bueno yo lo utilizo esa forma en mi en concreto la cocinera en mi cocinera es agorafobia entonces me interesaba mucho el mundo de la cocina porque ella está centrada precisamente en cuatro paredes y todo el mundo son esas cuatro paredes

Voz 0335 35:01 pero realmente cuando uno bucea en esas cuatro Barei

Voz 20 35:04 eh pues descubre aromas texturas sabores es decir es un universo muy rico no son sólo las cuatro paredes físicas no es un poco lo que decía antes esto es precisamente lo que ella ya no pueden salir los espacios abiertos porque es pérdida pero su lenguaje sí yo creo que es un lenguaje universal al final de los aromas sabor es el de las texturas el de los colores propios no de de de las diferentes especias simplemente yo siempre me imaginaba un plano poniendo el azafrán poniendo es decir todas las especias el Perejil tal y ponerlas en cuencos diferentes y eso ya casi te empezabas a

Voz 6 35:40 a salvarnos oye dime algo podría

Voz 1667 35:42 a ver si la historia la inversa es decir una historia protagonizada por un cocinero y una duquesa sí perfectamente podría sí sí sin ningún tipo de problema no hallo

Voz 20 35:53 elegí el mundo precisamente de una cocinera porque me interesaba el mundo de la mujer en aquella época precisamente porque las mujeres no tenían acceso a directo a al oficio de de de de cocinero cocinaban a nivel doméstico pero era muy difícil encontrar den una corto o en una casa señorial a una cocinera y me interesaba precisamente primero este punto el segundo a partir de ella reflejar como todas las mujeres de de esta época al final tenían estrategias para sobrevivir para cubrir cada uno en su clase social pero siempre

Voz 1667 36:26 es un poco al borde de la quebrada no al borde del abismo

Voz 20 36:29 porque una mala referencia para aclara significaba no poder volver a dedicarse a la cocina no sea el siglo XVIII también al mundo muy duro en ese sentido Carlos

Voz 1667 36:38 segundo invitado en el que se cruza la gastronomía y la literatura es Sandra Pascual quienes si es el autor de América

Voz 0335 36:46 de Un dios salvaje una novela en este caso editada por Espasa Andrés Pascual es un escrito riojano que durante muchos años ha ejercido también como abogado que ha elegido ambientar esta novela que es la novena que que el publica en en los viñedos de San Vicente de la Sonsierra en La Rioja de hecho es una especie de thriller que bueno se desarrolla en una bodega no sé si Fernando Bandrés Se conocen ya han tenido ocasión de

Voz 1667 37:12 no no no bueno pues ahora ahora van a poder hablar

Voz 0335 37:14 lo de literatura Devine de gastronomía además esta novela a merced de Un dios salvaje de alguna manera está emparentada con los vinos de una bodega que es la bodega López de Haro que forma parte del grupo vintage que desde luego es muy aconsejable que mientras te la vas leyendo pueda seguir disfrutando de de ese vino que es que dentro

Voz 1667 37:36 el siempre sugerente Andrés muy buenas noches

Voz 1346 37:39 hola qué tal cómo estáis encantado hablar con todos vosotros

Voz 1667 37:43 te lo quiero preguntar a ti también por qué decides escribieron una novela ambientada en un escenario gastronómico uno en tu caso en una bodega

Voz 1346 37:50 hacía mucho tiempo yo quería escribir una novela ambientada en La Rioja me había pasado por el Tíbet o en otros libros quizá era porque estaba esperando la historia ideas no con aquello de ser riojano que somos poquitos además de Thiago en el día que que el embarque en duda pues quiero que esto de todo el mundo orgulloso de ella no y al final bueno pues como suelen pasar es dos cosas surgió la chispa en una piscina poder

Voz 1667 38:16 más allá de cuál sea nuestro vino preferido dirías que la cultura del vino está infravalorada

Voz 1346 38:22 no yo no creo que esté infravalorada lo bonito es que sea buena que va más y que todos entendamos que como cultura que es no sólo para unos pocos sino para todo el mundo porque al final la cultura pues es la expresión de un pueblo una civilización no perdió tiene que goza algunas presidían intelectualidad china al final es que todos nos haga disfrutar y al igual que nos hacéis es un buen libro cuando lo abrimos espero que alguien el niño también hubo algún seguro tiene que hacer disfrutar de una botella que ese descorchando

Voz 1667 38:52 nos comentaba Carlos a merced de Un dios salvaje recrea un thriller no es un es un thriller y que oportunidades te ha brindado una bodega hay un viñedo para para recrear la acción que que cuenta en a merced salvaje anda

Voz 1346 39:07 pues mire ha sido la verdad una maravilla yo siempre digo que menos mal que no se paso por ahí Dan Brown antes que yo para vivirla

Voz 1667 39:14 pero por qué

Voz 1346 39:16 encierros riojana en primer lugar lo que están ahí en sí mismo en panorámico pues tiene todo no porque tiene externas de viñedos y parecen peinados habrá ya tiene pues tumbas antropomorfos las esclavas en mitad de las viñas y esas pues con historias de las cruzadas pero luego las propias bodegas centenarias en alguna pues inspirado en la novela tienen esa doble cara de cielo y el infierno sea por la parte Arribas todo perfección oí ambiente único y luego en las bodegas de Rioja lo que tenemos en muchas de ellas son los calados subterráneos nuestras naves en las que que reposa el vino pues vienen las barricas obviamente las botellas ya están llenas de oscuridad de silentes y hay clave pues cualquier historia de misterio

Voz 1667 40:02 para completar la imagen sólo falta que nos digas que escribes con una copa de vino en la mano es así o no

Voz 28 40:08 eso siempre tienen mi mujer Cristina o no la verdad es que que bueno pues más allá de ser una estampa de bonita que usted siempre viene bien una caquita debido al día

Voz 20 40:21 Fernando tú y yo tengo que decir que me encantaría poder escribir con una copita de vino pero tengo mal para el vino porque no no me gusta nada que tenga el alcohol no en especial pero es que me gustaría de hecho tengo familiares que sean muy muy apegados a Cultura el vino oí en órbita y realmente me me gustaría tener para para para saber diferenciar un buen vino como pero creo que no tengo no tengo se

Voz 1667 40:51 con oye Andrés te has fijado en alguna novela o en alguna película en particular para inspira harté en en esta obra en a merced de Un dios salvaje

Voz 1346 41:02 pues mira me he fijado en la película en mi vida porque como antes bien decía hay estudiantes de colgar la toga así veinte años de abogado llegó a modo de familia tenía un despacho en Logroño Nájera un pueblecito de de La Rioja y claro o han pasado por mi mesa pues todos los personajes mil veces sea pues le el el abuelo bodeguero la hija rebelde la tata que cuidó de los niños con los problemas añadidos pues la mujer que fantasea con aquello y con lo demás ella entonces claro conocía ese puede decir por primera vez a todos los personajes ya en La Rioja todos los que somos de allí hemos vivido allí otras bajaba ya estás muy vinculado con el vino no es que tengas que saber mucho pero cualquiera que lea ningún siendo riojano va a reconocer muchos aspectos de su vida porque en La Rioja el vino no se bebe vino se vive aparece ante nuestros grandes celebraciones Finnan en todas las ceremonias cotidiana entonces al final claro Ibiza ha sido por eso que no jugaba también a la gente le gusta porque al final muchas veces cuando te desprende de todas los condicionantes pasado de forma natural y libre aunque suene un poco pues las cosas no muy bueno yo voy sin querer habían me ahí va metiendo en el bolsillo pues matices de unos personajes Si las citas de drama durante veinte años

Voz 0335 42:23 yo llevo muchos años esperando esa novela o esa película que haga de La Rioja o de alguna otra zona de vino en España un poco lo que pasó con Napa Valley después del estreno Entre copas una una película que estuvo fenomenal de hechos creo que la última una novela de Dolores Redondo todo esto todo esto te diré me parece que se llama está ambientada en la Ribera Sacra ha tenido un gran efecto turístico en toda esa zona Amine me encantaría que que esta novela Un dios salvaje tenga también efectos parecidos en en La Rioja en no sé si sería la ilusión de autor

Voz 1667 42:59 bueno ya Andrés pues estará estupendo claro

Voz 1346 43:02 sí nombre a mí siempre me ahí me encanta ahí son dos lenguajes diferentes sería típico autor que no me metería con los productores ni con el director de hecho pues hombre sí que hay una sí que haya en conversación sobre sobre Corsán respecto no os digo más pues porque son los que están sin firmar pero es precisamente por ahí porque la gente reclama ese tipo de de película porque es algo que todos tenemos en nuestro imaginario y además te viene envuelto pues como ha intentado hacer pues en un en un thriller pudo no porque al final es pues una historia de una desaparición de hace veinte años sin el miedo a que vuelva a repetirse por estos secretos escondidos que hay muchas veces en las comunidades pequeñitas no pues pues mejor todavía ahí me de hecho fíjate ya lo que ellas ruta turística feliz pues el Gobierno de La Rioja lanzó una renta al poco de salir el libro que empezaron a salir sección es decir que la llamando Arrupe La Rioja tierra mágica y ahora justo esta semana pues en empresa también se llama está hay que que proponía una ruta por todos los escenarios del libro está lleva por añadido que yo a los grupos entonces pues bueno en todos los que seamos a tu tierra en este caso las maravillas que ha intentado porque en un libro de una forma u otra compartirlo pues bienvenido sea

Voz 20 44:26 no por nosotros vamos a dejar ahí la propuesta para los oye

Voz 1667 44:29 antes estos días que además tienen tiempo de sobra muchos de ellos para disfrutar literatura vino literatura a merced de Un dios salvaje y el vino el de la Rioja Londres gracias por acompañarnos este viernes en Hora Veinticinco

Voz 1346 44:43 gracias a vosotros hacia una maravilla compartir con vosotros para cuando queráis

Voz 1667 44:47 igualmente Andres gracias Martín vamos a ir acabando con la receta los ingredientes los tenemos los publicamos vamos a recordarle a los oyentes en nuestra web

Voz 1520 44:55 es y lo vamos a empezar para hacer están menestra de verduras de hoy vamos a empezar con el puré verdadero puré de verduras que hacemos que lo que hacemos en abundante agua hirviendo salada comenzamos eh cocinando lo unos ciento cincuenta gramos de cebolleta fresca cortada en cuartos añadimos ciento cincuenta gramos de judías verdes cortadas a la mitad y una vez pasan diez minutos hirviendo añadimos doscientos gramos de calabacín limpio y cortado en dados añadimos también ciento cincuenta gramos de espinacas limpias ciento cincuenta gramos de guisantes dejamos sirviendo a los otros dos minutos ir refresquemos inmediatamente en un baño invertido de agua hielos para que esté bien verde toda esta verdura y escurrimos tritura vamos a máxima potencia colamos reservamos este puré verde de verdura eh el algo para la menestra empezamos pelando los trescientos gramos de Abbas hacemos bailar dos dientes de ajo finamente picados con cinco cucharadas de aceite de oliva virgen eh eh esto lo hacemos en una lancha iba ahí cuando empieza a bailar el ajo añadimos los cien gramos de jamón ibérico pilladito irreal hagamos esto un minuto esto es el sofrito eh aparte conceptos en el agua hirviendo durante diez minutos los ciento cincuenta gramos de judías verdes limpias cortadas en cuatro y cuando llevaba siete minutos sirviendo estas judías verdes es decir cuando falten tres minutos añadimos los ciento cincuenta gramos de zanahorias Baby peladas y cuando falten dos minutos es decir a los ocho minutos agregados trescientos gramos de Ibiza ante los trescientos gramos de Abbás terminado el tiempo de cocción se escurre en las verduras ideó gamos dos minutos junto con el sofrito cantas habíamos guardado y por último añadimos las doce alcachofas cocidas y cortadas a la mitad la añadimos los cien grados

Voz 1667 46:54 no me puré de verduras que hemos hecho al Príncipe

Voz 1520 46:57 yo lo dejamos sirviendo uno o dos minutos lo probamos de sal calentamos bien bien bien y listo para comer está menestra de verduras que es muy fácil hacer en casa

Voz 1667 47:07 José explica oportunista todavía sabe más rico suena más rico hay que respetar los tiempos porque si no lo echamos toda la vez acaban unas verduras cocidas las otras anotando

Voz 1520 47:17 me eh que en que sacan a mi tarjeta roja como el que portaba el pool o al revés no

Voz 1667 47:23 bueno si alguien se ha perdido algún paso en los tiene recuerdo en nuestra web en Cadena Ser punto com bueno yo creía recordar también bueno

Voz 0335 47:30 este veintitrés de abril San Jordi o Día Mundial del Libro

Voz 1667 47:33 pero Mercedes hundido salvaje de Andrés Pascual

Voz 0335 47:35 la cocinera de casta mar de Fernando Muñoz dos buenas novelas ambientadas en temas gastronómicos pero el que prefiera algo totalmente opuesto hay un libro bastante interesante que se llama la cocina sin bla bla bla en la que básicamente son recetas explicadas con

Voz 1667 47:51 como todas las vías con si no hay T

Voz 0335 47:54 esto vamos a esa gente que quiera cocinar pero que no le cuenten milongas la cocina simula Blabla editado por la luz

Voz 1667 48:01 pues sí tienen tres propuestas para este Día del Libro gracias Carlos Fernando muchísimas gracias por acompañarnos vosotros Martín hasta la semana que viene mira nos vamos escucha más música que nos habla de comida Too much Foot para mí que nunca es demasiada que vaya bien adiós

