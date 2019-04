Hora 25 (19/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1667 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1667 00:20 la primera semana de campaña en la que las polémicas estériles se han impuesto a las propuestas que deben plantear cada partido para afrontar los problemas que afectan y preocupan a los ciudadanos por suerte llegamos al ecuador de la campaña con una buena noticia Pedro Sánchez ha rectificado y acepta la celebración de dos debates entre los cuatro principales candidatos a la presidencia algo inédito hasta ahora pero que se ha impuesto como solución ante el riesgo real de que no hubiera debates en esta campaña una solución por cierto que supone también un triunfo de los trabajadores del ente público frente a la imagen servil que ayer llegó a dar su administradora Rosa María Mateo ahora toca reclamar a los candidatos que sean debates útiles que sirvan para confrontar ideas y propuestas y no para lanzarse reproches y alimentar esa crispación que está marcando la campaña ustedes por si acaso aprovechen el fin de semana descansen y disfruten porque el lunes comienza la verdadera partida de estas generales la verdadera carrera para ganarse el voto de los indecisos

nosotros cerramos estas

Voz 1667 01:24 semana esta noche en compañía de Carmen del Riego buenas noches

Voz 1667 01:30 Fernando Vallespín buenas noches qué tal hilo de oro blanco que está en la mesa de producción pendiente de la última hora os quiero poner otro de los sonidos de cada Viernes Santo a esta hora ayer nos pasábamos por Sevilla en los momentos previos a la madruga y hoy hoy os quiero llevar a Calanda así ha sido la Room pida de la ahora a mediodía que por cierto ha abierto Ana Belén

Voz 6 02:01 de porque eh si no se puede racionalizar es algo muy interior muy interior y muy muy

Voz 0760 02:34 sube y baja porque llegaron hasta el Cantábrico y el Ebro han vuelto a descender un poco hacia el sur llueve con ganas de hecho sigue lloviendo en gran parte del sur de Madrid de Castilla La Mancha

Voz 7 02:45 Murcia la Comunidad Valenciana hay tormentas

Voz 0760 02:47 ahora mismo en el sur de Extremadura en Sevilla por ejemplo ha vuelto a llover de lo lindo y sigue lloviendo y hay que decir que volverá subir esa pequeña borrasca Pablo a lo largo de los próximos días esta noche habrá que estar muy pendientes de la lluvia en provincias como Jaén y Almería también en Murcia Alicante en la zona de Valencia Albacete y Cuenca lo chubascos de extremado oye a Andalucía se irán retirando momento Nos vamos a quedar al margen de esa lluvia en todo el Cantábrico Galicia el Pirineo Cataluña Baleares islas Canarias y acaso en Baleares en Ibiza y Formentera un poquito mañana esa lluvia progresar a un poco más hacia el norte y parece ser que el domingo volverá a llover bastante en toda la fachada mediterránea cuidado Pablo en zonas de las cuencas del Guadalquivir del Segura del Júcar

Voz 1667 03:29 gracias Luis mi por acompañarnos estos tres días hasta ahora en directo para contarnos algo tan importante para muchísima gente para la mayoría como es el tiempo en esta Semana Santa un saludo un placer Iker oírme antes de nada a Barcelona porque los Mossos d'Esquadra siguen buscando hasta ahora al autor de la terrible violación que les adelantaba hemos esta mañana aquí en la SER son adelantaban a pum si Ana buenas noches

Voz 0378 03:53 buenas noches una agresión sexual muy violenta

Voz 1667 03:55 eh que mantiene a la víctima a esta hora hospitalizada en shock no lo primero Ana cómo está ella

Voz 8 04:02 pues como os podéis imaginar esta mal es una mujer portuguesa de treinta y siete años está como decías en choca con múltiples herido es ingresada en el Hospital Clínic de Barcelona donde recibe también apoyo psicológico esta madrugada sobre las cinco ha sido violada repetidamente por un hombre que bueno la tratado de forma absolutamente salvaje ha pasado frente al Museo Marítimo de Barcelona en la parte baja de la Rambla de la capital catalana muy cerca de la estatua de Colón para que los que conoces la zona os podéis hacer una imagen ha sido como decía una agresión brutal este individuo le ha arrancado parte de la oreja mordiscos cuando ya se resistía ha partido el las

Voz 9 04:38 yo le ha roto un brazo y le ha provocado hematomas por todo el cuerpo la aún

Voz 8 04:43 ha sido ella ha quedado pues sangrando aturdida en una esquina de esta plaza que queda frente al Museo Marítimo hasta que a las siete y media de la mañana ha empezado a andar herida ensangrentada con la ropa rota y operarios de la limpieza municipal que estaban aquella ahora en la zona pues Lauren con

Voz 0760 05:00 tirado la han socorrido y han llamado a la Guardia

Voz 8 05:02 Juan habiendo su estado y bueno en su caso han avistado también a la ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas

Voz 0378 05:08 Ana ya decíamos los Mossos están buscando ahora al agresor obviamente es

Voz 8 05:12 así es un agentes de la Policía Científica han estado durante toda la mañana recogiendo muestras biológicas sangre otro tipo de sustancias pues en el suelo en la zona donde se ha producido esta agresión en el Museo Marítimo como decíamos justo delante han fotografiado varias muestras y también se han llevado una quincena de indicios pues para intentar identificar algunos restos es que puedan pertenecer al agresor para poder detenerle también cuentan con el testigo de un hombre que a las cinco de esta madrugada ha visto a la víctima hablando en portugués con otro hombre en este punto que quieren saber exactamente si se conocían también han revisado las cámaras de seguridad a la zona para intentar reconstruir el camino de huida de este individuo bueno lo va a ser bastante básico lo que pueda contar ella pues a a los investigadores cuando se recupere pero precisamente el bloqueo es una de las secuelas que padece las víctimas de agresión sexual y más en este caso tan salvaje

Voz 1667 06:06 pues esperemos que se recupere quedamos pendientes de cualquier novedad sobre este

Voz 0378 06:10 caso gracias Ana buenas noches

Voz 1667 06:13 sino una agresión a tener en cuenta justo esta semana que se reabría en campaña el tema sobre el consentimiento de la mujer en las relaciones sexuales por la reforma del Código Penal que propone el Partido Socialista y que cuestionaba la popular Cayetana Álvarez de Toledo candidata que por cierto hoy también ha destacado por sus declaraciones la vamos a escuchar en nuestra crónica electoral estamos en el ecuador de la campaña

Voz 10 06:38 Elecciones Generales dos mil diecinueve en la apenas

Voz 1667 06:42 el ecuador de la campaña con los equipos de los candidatos Rey programando a toda carrera las agendas para adecuarlas algo con lo que no contaban hasta esta mañana como es un segundo debate electoral porque así se ha resuelto el enredo de los últimos días habrá dos debates el lunes en Televisión Española el martes en Atresmedia en Atresmedia les Goikoetxea buenas noches

Voz 1468 07:05 buenas noches Pedro bueno pues si la Grama deja de los dos debates de uno o ninguno se ha resuelto por Fini tendremos dos como quería la oposición como no quería Pedro Sánchez lunes veintidós en Televisión Española martes veintitrés en Atresmedia la rectificación llegó esta mañana en un largo comunicado de la dirección socialista que se queja de esta anomalía de practica dos Debates Presidenciales en dos días consecutivos la decisión de la Junta Electoral Central el martes al rechazar el debate a cinco con Vox en Atresmedia la rápida reacción de este medio privado al reprogramar el debate a cuatro tropieza con los planes del candidato Pedro Sánchez que tras rechazar en un primer momento a Televisión Española hace saber que sólo quiere debate en este medio público la responsable de televisión Rosa María Mateo fija entonces el debate para el lunes veintidós pero se muestra abierta a cambiarlo si hay acuerdo de todos los para esa fecha es entonces cuando los tres candidatos de la oposición proponen celebrar los dos debates la próxima semana llevar así a un rincón a Pedro Sánchez los nervios se desatan en el comité Toral del PSOE y en el entorno del presidente y comienza el cruce de llamadas según interpretan algunos dirigentes socialistas para que Rosa María Mateo cambie la fecha y lo programe para el día veintitrés el mismo día que había fijado Atresmedia y así fue Televisión Española emite un nuevo comunicado ayer en el que emplaza a los candidatos a celebrar el debate el próximo martes uno movimiento que origina una cascada de críticas de casa de Casado Rivera e Iglesias por lo que consideran una cacicada y una instrumentalización de la televisión pública beneficio del Gobierno a ello se une la indignación de la plantilla de Televisión Española que se revuelve contra Rosa María Mateo por plegarse al PSOE cuando este medio de mantener dicen la imparcial edad Moncloa y la dirección socialista son conscientes de que este elemento que ha supuesto un giro inesperado de esta plácida campaña para ellos no podía extenderse en la última semana de campaña electoral con un porcentaje tan amplio de indecisos había que pinchar esa burbuja dejar claro que nosotros queremos debatir decían en las últimas horas en el entorno del presidente tras la historia electoral Pedro Pablo perdón quedará lo que para algunos socialistas ha sido una pésima gestión de una herramienta política convertida en bumerán para el presidente del Gobierno

Voz 11 09:17 las de As Neves ha gestado esa

Voz 1667 09:20 cesión de Pedro Sánchez cesión que conocíamos a primera hora de esta mañana cesión que hacía como nos ha contado Nieves un poco a regañadientes en lo que ha dicho es

Voz 6 09:29 adelante yo lo que no quiero el diciendo que no quiere que haya conflicto en algo tan normal como es hacer un debate que no se convierta en algo de tirarnos los trastos sin tiene cada debate que haya debate lo que pasa es que todo ahora todos en que todo se se utiliza políticamente de una manera de otra pero adelante si tiene que haber lo que pasa es que me ha dicho semana gris dos días seguidos dos debates con los mismos

Voz 1667 09:51 esto es lo que comentaba la candidata socialista Concha Andreu que le había contado Pedro Sánchez desde luego que los primeros ganadores de esta solución han sido los trabajadores de Radio Televisión España hola qué han dejado claro incluso en sus informaciones que no estaban de acuerdo con el criterio de la dirección ellos expresan hoy su satisfacción por esa rectificación por insisten en que el baile de fechas fue un error de su administradora de Rosa María Mateo hoy hemos vuelto a llamar a Yolanda Álvarez presidenta del Consejo de Informativos de Televisión Española

Voz 12 10:20 estamos satisfechos porque hemos conseguido que se reconduzca la situación y las rectificaciones necesarias para hacer posible el debate a cuatro en Radiotelevisión Española la de toda la ciudadanía el veintidós de abril como venimos defendiendo creo que los trabajadores de RTVE con nuestra lucha hemos demostrado nuestra independencia y una defensa férrea de los criterios periodísticos profesionales frente a cualquier tipo de presión o injerencia política venga de donde venga

Voz 5 10:55 bueno hay después del lío Pedro Sánchez ha tirado

Voz 1667 10:57 ironía para quitar hierro a la polémica y reclama

Voz 0019 11:00 Mar sobre todas la al resto de candidatos el debate los debates sin crispa

Voz 1722 11:06 nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña con guante blanco yo lo que espero es que la derecha sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar visto lo visto y escuchado lo escuchado a mi me parece bien que la cadena pública la cadena privada de Atresmedia pongan el debate fuera del horario de

Voz 1667 11:26 protección infantil el equipo de Sánchez apostaba por un debate ahora tendrán dos y eso obviamente obliga a improvisar estrategias Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 11:34 qué tal buenas noches ayer la decisión era que hubiera un solo debate por eso salió el presidente del Gobierno como salió en la entrevista de por la tarde pero realmente lo que nos cuentan fuentes socialistas es que la crisis que se desató en Radiotelevisión Española con la presión de los trabajadores a la administradora única Rosa María Mateo que se fue elevando a medida que pasaba la tarde bueno pues eso fue lo que hizo que creciera la preocupación en la cúpula del PSOE porque estaba enturbian del asunto porque había riesgo Nos dicen de que no hubiera ningún debate el PSOE no podía quedar como el partido que bloquea en una campaña el contraste de ideas ante los Ciudadanos así que se impuso la reflexión de que había que apostar por la decisión de la mayoría que era la de PP Ciudadanos y Unidas Podemos que querían mantener la cita con Atresmedia así que la rectificación según esas fuentes era inevitable y lo que nos cuentan es que hay malestar en el partido por cómo se ha gestionado esto por no tener capacidad de anticipar el movimiento de la Junta Electoral por debilitar la posición de Sánchez en plena campaña dando la impresión de que no quiere debatir y en privado hay dirigentes del PSOE que apuntan al director de Gabinete del Presidente a Iván Redondo como responsable de este tropiezo

Voz 1667 12:49 gracias Inma Pablo Casado celebra la rectificación de Sánchez y señala con quién quiere rivalizar en esos debates himnos será conciudadanos

Voz 0746 12:57 yo tengo muy claro que mi adversario es Pedro Sánchez y es además por decisión de él porque él ha decidido aliarse con los comunistas de Podemos con los independentistas de Esquerra Republicana y con los batasunos de Otegi pero yo no voy a confrontar Nico Ciudadanos ni por supuesto con UPN ni con otros partidos que estamos defendiendo lo esencial como es la unidad nacional el respeto de la Constitución y sobre todo de las libertades públicas de todos los España

Voz 5 13:24 les esto son por cierto los gritos

Voz 1667 13:29 insultos que ha tenido que soportar Casado en su visita a Pamplona por parte de una decena de ciudadanos ahora también le toca preparar ese doble debate Adrián Prado buenas noches

Voz 0019 13:38 qué tal Pablo buenas noches pues el líder del PP de momento no se va a sentar en su despacho de la calle Génova para preparar los debates todo lo contrario Casado mantiene su intensa agenda de campaña durante este fin de semana mañana va a estar en Alicante Elche y Almansa el domingo en Toledo fuentes de su entorno reconocen que se está resistiendo a parar ya no participar en actos para preparar la estrategia momento si nos dicen que no tiene intención de atacará Rivera y que su objetivo es lanzar propuestas y presentarse como la única alternativa a Pedro Sánchez según fuentes populares el líder del PP cree que el presidente del Gobierno el que más tiene que perder porque con los debates se ve obligado a cambiar su estrategia de campaña ahora le toca el del burladero dicen y saltar al ruedo con el riesgo de que se evidencie que no sabe torear en cuanto a los hacia de Vox en el PP no les importa demasiado aunque sí reconocen que salirse del foco mediático de estos días si puede pasar factura al partido de ultraderecha

Voz 1667 14:29 Ciudadanos se ha llevado esta mañana a la prensa hasta el Pirulí allí ha denunciado lo que según ellos ha sido una utilización de la tele pública por parte de Pedro Sánchez y Rosa María Mateo para la que piden su dimisión

Voz 0746 14:41 creo que basta ya de cacicada es basta ya de Rajoy de Sánchez que no quieren debatir creo que España se merece presidentes y candidatos que no le tenga miedo al diálogo que no tengan miedo a la democracia que no le tenga miedo al debate

Voz 1667 14:51 Rivera tenía libre hoy su agenda para ultimar esa cita del lunes y del martes Oscar García buenas noches

Voz 1645 14:56 hola Pablo qué tal buenas noches bueno en ciudadanos dicen que están encantados de debatir todas las veces que hagan falta aunque también consideran que estos debates en días consecutivos es una anomalía es textual fuentes de la dirección aseguran que no les hubiera importado que Vox estuviese también aunque acto seguido reconocen que desde un punto de vista técnico les viene mejor que no esté el partido de Abascal son menos candidatos y por tanto se podrán repartir mejor los tiempos Rivera ha suspendido la poca agenda que tenía ya prevista para estos días para preparar a conciencia este debate de hecho sólo iba a protagonizar un acto mañana en Alicante pero sí lo ha cedido a Inés Arrimadas como también los del domingo en Barcelona el lunes en Cádiz y Huelva y el martes de nuevo en la Ciudad Condal en cuanto a los mensajes Ribera centrará sus ataques en Sánchez tiene Iglesias ya que él plantea

Voz 1 15:44 estas elecciones como un partido de dobles con ellos

Voz 1645 15:47 hemos hablado de la cancha y él al otro pero además tratará de forzar una respuesta a Pablo Casado a la oferta de conformar un gobierno de coalición

Voz 1667 15:56 por cierto decía hoy el candidato naranja que había tenido una mañana de perros y no le faltaba razón porque se ha rodeado de animales para presentar sus propuestas más sensibles con los animales

Voz 0746 16:06 también creo que es importante esta les va a gustar finalmente a ellos les va a gustar finalmente tenemos que fomentar que los animales puedan estar los espacios públicos

Voz 1667 16:19 Nos queda Podemos también celebran que finalmente hallados debates aunque Pablo Iglesias se apuntaba a pedir la regulación de esos debates para que no vuelva a pasar lo de esta semana

Voz 0746 16:28 creo que a partir de ahora hay que legislar de una vez que los debates sean obligatorios no nunca la televisión puede estar la televisión pública puede trabajar a favor de un Gobierno lo que vimos ayer fue un espectáculo terrible insisto en el agradecimiento a los trabajadores de Televisión Española que demostraron muchísima dignidad por nuestra parte será un honor estar en los dos debates estaremos el día veintidós estaremos el día veintitrés y ojalá que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como ésta unos debates regule iniciaran obligatorios

Voz 1667 16:59 hemos a saber qué planes tiene el candidato Podemos y su equipo Mariela Rubio buenas noches

Voz 0806 17:03 qué tal Pablo buenas noches en Unidas Podemos mantienen los actos previstos para mañana uno de ellos de por la tarde en Bilbao es considerado de hecho como el acto central de esta campaña en la que se habrá pasado dos veces por País Vasco uno de los bastiones morados a partir de ese acto el de Bilbao por la tarde la agenda se va a liberar el domingo ya estaba previsto que no hubiera ningún mitin pero el lunes si los iba a haber en Cádiz Luis sean anulado por lo que en esta campaña no se va a pasar por Andalucía el domingo y el lunes por la mañana al candidato va a preparar con su equipo más cercano y esos debates principalmente iglesias contará con Pablo gentil y que es el jefe de Gabinete LDK de Iglesias el líder de Podemos había fiado todo al debate de ahí que estemos viendo una campaña de perfil muy bajo en los debates son donde la gente decide Nos llevan diciendo en los últimos días desde el entorno del líder de Podemos ahora con dos debates en el partido morado los ánimos están por las nubes

Voz 10 17:55 dicen que Iglesias va a conseguir apuntalar la remontada que aseguran están viviendo en Unidas Podemos Elecciones Generales dos mil diecinueve en la Cadena Ser

Voz 1667 18:06 así que en el ecuador de la campaña ha resuelto Carmen el entuerto de los debates con esa doble solución el lunes en Televisión Española en martes a en Atresmedia a quién le ha gustado o qui quién ha pagado más con todo este lío puede pagar mayores

Voz 0378 18:20 lo que Pedro Sánchez Pedro Sánchez porque ha sido Pedro Sánchez que ha ido decidiendo que quería hay que no quería que la solución no es buena llevamos muchas lecciones que había un cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder el principal partido en la oposición y no lo vamos a tener a pesar de que sólo han ofrecido por qué no lo vamos a tener sin embargo vamos a tener un debate a cuatro repetido no es lógico coincidió con Pablo Iglesias en qué debería regularse que debería regularse que haya un cara a cara entre los los representantes de los principales partidos los que van a tener posibilidades de gobernar después puede haber uno a A cuatro con los líderes o como sucedió en la última campaña con los líderes Icon el segundo de el partido mayoritario que a lo mejor no es lógico tampoco que el que es presidente del Gobierno en ese momento vaya vaya a varios yo creo que sí yo creo que sí como también parecería lógico que hubiera otro otro debate más en la televisión pública es si entre todos los partidos que tengan grupo parlamentario en el en el Congreso para para ver posiciones las posiciones que vamos ver después en en en la Cámara que salga de las elecciones yo creo que se ha hecho todo muy mal que yo creo que ha sido Pedro Sánchez pero que ha sido un Pedro Sánchez mal asesorado creo que es es culpa de de quiénes están haciendo la campaña de Pedro Sánchez de estos asesores a únicos que creen que lo saben todo y al final no tienen mucha idea de política saben mucho de comunicación pero poco de política sí lo que no sé es cómo van a resultar los debates sobre todo cómo va a resultar el segundo debate qué puede querer ser una revancha por parte de los que se sientan perdedores en el primero pero no debemos esperar mucho de estos debates estos dos debates seguidos lunes

Voz 1 20:36 bueno yo yo yo soy más bien optimista

Voz 1667 20:38 digo porreado por como por la deriva no de la propia cama

Voz 1 20:42 parece que vamos a ver uno de los temas del debate que no ha previsto va a ser precisamente los debates no y todo esto por la torpeza esta de que conducido que tengan que debatir dos días seguidos que haya dos debates preelectorales sería estupendo siempre y cuando hubiera también un un plazo entre ellos un plazo adecuado para que realmente ese para recoger cosas que ocurren pero bueno yo creo que todavía estamos a tiempo de que los los cuatro partidos tengan la capacidad de de poder ordenar los debates en el sentido de que no no no hablen de las primeras cuestiones el lunes de las que hablen el martes volverán si Carmen me dice que no volverán

Voz 0378 21:26 a ver qué visión renuncia hablan por ejemplo de Cataluña en los dos o de pactos en los dormitorios ha costado realista imagínate el contenido bueno pero

Voz 1 21:39 hay que pensar que los partidos están jugando ahora mismo número elevadísimo votos

Voz 1667 21:45 sí sí efectivamente

Voz 1 21:46 estamos yo no creo que sea tan alto pero estamos en un treinta y cinco por ciento treinta por ciento de indecisos aunque sean indeciso sobre todo dentro de cada uno de los bloques pero puede llevar a puede decidir habrá resultados muy diferentes de los que están dando las encuestas no

Voz 0378 22:01 entonces lo que tú que tú que eres sociólogo sabes de esto se politólogo pero bueno bueno pero espero has estado ya has estado al frente del CIS y sabes esto siempre se ha dicho que en los debates se puede perder pero ganar poco

Voz 1 22:14 sí vamos a ver lo que pasa es que ahora hay una dinámica nueva no es decir antes el el voto estaba mucho más adscrito no era tan volátil estar vivimos la época de la volatilidad total del voto volátil

Voz 1667 22:26 vida y posiblemente porque ahora hay más de dos ofertas

Voz 1 22:30 claro será dos ofertas o dos si un cuarto no pierda unida oí en los en los digamos en las circunscripciones nacionalistas porque me tenían más o menos muy clara cuál era la cuáles eran las opciones ahora estamos ante cinco partidos que están peleándose en el ámbito nacional con una enorme volatilidad a la gente que votaba al Partido Popular ya no se siente que debe o no siente que debutar el Partido Popular ya sabemos que los que votaban al Partido Socialista hace tiempo ya que decidieron que podían votar a otros partidos Sacristán una volatilidad es la que conduce a que no estos estuvo muy bien en las curvas el cese en las andaluzas no conduce a que en los últimos días parece que son decisivos igual buenos encontró con la sorpresa de que no ve que las cosas estaba ya todo el pescado vendido dos semanas antes no si efectivamente esto es así los debates y son muy importantes porque es la única ocasión que tenemos de no escucharles aisladamente cada uno sino confrontando se donde uno puede si efectivamente son debates serios donde uno puede contrastar cuáles son los programas por eso se reanudó el discurso donde me obliga este abandonarlo Carmen seguimos si conseguimos que realmente se ordenen de tal manera que propone el ejemplo el lunes se hable fundamentalmente de políticas sociales otras políticas públicas la cuestión diríamos un poco de unidad nacional que se va a ser inevitable luego el segundo pues vaya más a cuestiones que tengan que ver con Europa relaciones internacionales y una serie digamos otro tipo de elementos que ahora mismo no estamos tener sobre los que tenemos que discutir por ejemplo problemas de futuro demografía automatización del trabajo cambio climático etcétera pues bueno yo con esto sería un debate bastante civilizado Carmen estoy contigo no acabarán muy interesante interesante estoy contigo acabará mezclándose todo y volveremos otra vez lo he dicho antes las ciudades no lo más probable es que volvamos otra vez a la pauta que más he venido siguiendo a lo largo de la campaña que es a los piques en los enfrentamientos personalizados sobre todo al a los dos temas centrales de esta campaña el primero es Sánchez y Sánchez no que esto va a ser un poco no es para este y los pactos pero sobre todo vamos a ver ese trata digamos de de dos modelos de lo que es España el que representa a Sánchez que es la España que pacta con el independentismo con el comunismo bueno acabamos de escuchar antes a a Casado y luego está la otra que es la España su Addison dicha por ellos no constitucional que no es la España constitucional de verdad sino lo que ellos dicen que es la constitucional que es la que representa el tridente Tricio Fali construí Fali como siquiera no es ahí es donde yo creo que hay Ésa es esos son los dos grandes temas sobre los que se va a volver con motivo de cuál quiere que sea el tema sobre el que se esté discutiendo

Voz 1667 25:45 Icono esos temas Juan Carlos King quién quién se juega más el bloque de izquierdas que al final se ha encontrado con dos debates que no esperaba o el bloque de derechas que al final pues no contará con con Vox no

Voz 1170 25:57 vamos a ver una cosa yo creo que si el medio de comunicación que ve a su debate en términos de Europa de Relaciones Internacionales cierra la persiana porque evidentemente ese es un debate que no le interesa a nadie

Voz 0378 26:09 no no yo eso no lo otra cosa es que históricamente no no

Voz 1170 26:14 entrar en términos de alguien que asume

Voz 0378 26:17 muy bien la política que tiene conocimientos que quiere hacer

Voz 1170 26:19 voto racional y tal pero olvidemos nos estábamos en plena campaña electoral donde los dos bloques tienen unos porcentajes muy parecidos es decir está

Voz 0378 26:28 luego adiós a discutir esto eh pero bueno yo yo también yo creo

Voz 1170 26:33 lo que llevamos la semana que viene lo veremos como ninguno de los dos debates se va a articular eso el tempo que van a dedicar a hablar de Europa va a ser Europa es muy bonita y estamos todos muy encantador adiós muy buenas Cataluña el el el tema de los pactos etcétera que es lo que verdaderamente articula la campaña yo creo que en la gestión de los debates ha situado a Pedro Sánchez en una posición raramente de de de debilidad frente a Casado ya

Voz 1 27:03 y a Rivera que yo creo que les da una algunas

Voz 1170 27:05 hacer verdaderamente da yo si fuera ellos estaría permanentemente incidiendo en que usted no quiere debatir Innova y ha venido aquí a rastras etcétera etcétera y además es la primera vez que no vamos a tener un debate cara a cara porque Pedro Sánchez no quiere no es porque los demás no quieren sino porque él no quiere porque incluso el cuando hace tres años caro que era otra persona está esta persona llamada también Pedro Sánchez igual que el presidente del Gobierno actual decía que no debatir que no hubiera un cara a cara pues era una frente a los españoles era un elemento antidemocrático no bueno pues ahora resulta no que es perfectamente democrático hilo la anomalía democrática es que haya dos debates que los ha incitado velo que osea que no no es una cosa que les impuesto sino es una cosa de gestión propia en definitiva yo creo que a quién le va a beneficiar yo creo que en en los debates hay uno que tiene todas las de perder Pero Sánchez si lo hace mal si lo hace bien seguramente a firmará sus mayoría de una forma mucho mucho más sólidas pero que lo que se está demostrando lo que se puede mostrar los debates si sobretodo Pedro Casado tiene una cierta consistencia para ser para aspirar a la presión

Voz 1667 28:16 Pedro Sánchez no Pedro Casado no Pablo Casado Pablo Casado

Voz 1170 28:19 pero no es es fácil

Voz 1667 28:23 dadme dame dos minutos si sumamos más voces de expertos sobre este debate

Voz 4 28:28 pobre veinticinco hola qué tal está estallando como este Aíto cómodas

Voz 0378 32:35 yo creo que los que a la gente si le interesa lo que propone cada cada candidato cada partido sobre muchos temas no eso no solamente sobre con quién va a pactar o que se va a hacer con Cataluña que se va a hacer con con las ayudas a las familias

Voz 1667 32:55 las temas sociales en definitiva el ir no solo

Voz 0378 32:57 también en temas europeos en temas como el Brexit yo creo que era la gente le interesa si fuéramos todos pedagógicos pero los partidos están todos los días presentando medida las que llevan en su programa propuestas y sin embargo prácticamente no lo recogemos los medios de comunicación porque es más llamativo que la informaciones espectáculo sólo a hablar hablar de esto ir déjame solamente dos segundos para felicitar no sólo a los trabajadores de Televisión Española sino a algunos de los directores y conductores eh caras visibles de Televisión Española que digamos han arriesgado más mostrándose en contra de la dirección como puede ser Xavi Fortes el director de de la mañana de Radio Nacional de España Íñigo Alfonso

Voz 1667 33:48 algo que era que no era muy habitual Boris otros etapas y Fernando bueno Carmena

Voz 1 33:53 es decir lo mismo que decir yo yo creo que la gente si tiene interés pero sobre todo lo que la gente quiere es que no le engañen no oí por eso me parece muy relevante que los debates sirven también para eso no es decir cuando alguien hace una propuesta inmediatamente alguien tiene que decir bueno usted cómo lo va financiar cómo va a convencer al directorio europeo de que realmente va a aumentar el el digamos el déficit no chaqué influencia va a tener usted en Europa para poder hacerlo este tipo preguntes que sólo la condición de posibilidad de que pueda haber más gasto social por ejemplo no o que pueda haber realmente política económica todo eso pasa por Europa hay que empezar a socializar a la gente de que eso es importante no no sea hace parece que bueno que eso sea por supuesto que realmente logró pues una cosa muy técnica que para la que cualquiera vale más o menos lo mismo no no todos valen lo mismo no era por eso yo creo que ya que ellos no lo hacen pero nosotros que tenemos aquí una pequeña Bosé cita en Viernes Santo igual predicando en el desierto nunca mejor dicho no pero conviene estas cosas pues ese ya veremos ya veremos se lo hace

Voz 1667 35:01 en lo que está claro es que el objetivo de los cuatro candidatos el lunes y el martes será el voto de los indecisos que comentabas Fernando está en torno al treinta el CIS lo situaba por encima del cuarenta incluso bueno esta mañana en Hoy por hoy le preguntábamos al sociólogo Narciso Michavila para quiénes serán más decisivos estos debates

Voz 22 35:19 que estamos en el votante de izquierdas ya mucha decepción sin llamar mucha estabilidad en el voto y donde hay mucha más fin decisión siempre más dentro de los mismos bloques lo que nada seres que un votante de pase de izquierda derecha signifiquen es decir votar nacionalista cambié de de esa opción pero por primera vez como hay tres derechas incluyendo ahí a de de Ciudadanos pues si notamos pues mucha indecisión dentro de ese votante yo creo que los debates ahí pueden ser determinantes

Voz 1667 35:49 quiero saludar a Nacho Martín Granados es politólogo miembro del consejo directivo de la Asociación de Comunicación política muy buenas noches señor Martín

Voz 23 35:57 hola muy buenas noches comparte eso el mayor

Voz 1667 35:59 eso estará entre los candidatos de la derecha

Voz 23 36:03 vamos ahora es que más tienen que demostrar porque son los que están en lucha no produce lo de alguna manera según todas las encuestas de que entre ellos hay empate técnico porcentaje arriba o abajo el punto arriba punto abajo pues tanto los que te hay que salir a arriesgar al mal y por lo tanto a ganar el voto de esos indecisos

Voz 1667 36:24 que están luchando por lo nuevo tanque que significa arriesgar más

Voz 23 36:30 el debate de parto de la idea de que son importantes se produce de la última semana de la campaña electoral y además hay un dato bueno que también es que yo creo clarificador que es que nos habremos la efectividad que ha tenido este debate puesto que coincide con con la prohibición de publicar encuestas entonces hasta después de hasta el mismo día de las elecciones no sabremos esos hechos han tenido que ha tenido que este debate pero lo

Voz 24 36:57 qué le sucede es que

Voz 23 37:01 con son importantes y por tanto aquellos que más se juegan deben de salir a de una forma bueno decirlo en términos muy coloquial es más agresiva arriesgar más para conseguir llegar mejor al votante lo cual tiene una contrapartida que cometer más fallos comete un exceso de de frenada pues de vez de atraerse el voto poder cantarlo

Voz 1667 37:26 claro es que eso iba porque arriesgar más ser más agresivo nos puede llevar a un debate crispado como la campaña que estamos viviendo hasta ahora eso no

Voz 23 37:37 tras el debate que vimos el otro día televisión con la segunda las figuras o espadas yo creo que los partidos tienen muy claro a quién se dirigen contestar sus mucho de de muertos si ya cien aplicarlo la las estrategias que se han correspondido no desde luego se pasan el día veintiocho pero lo que han contribuido esa a bueno pues ha

Voz 25 38:02 a hacer una campaña pues

Voz 23 38:05 muy muy agresiva muy dura quizá que sea más moderado que se de una forma más presidencialista pues fuera que es el que zona ganando que es poco lo que abundaba en la teoría de de perros ansias eso lo conceder un debate Damasco fuera con el mayor número de participantes posible para quedar en evidencia como la propuesta más mar mover además de estar frente a aquellos que necesitan luchar con el mismo votante por tanto necesitan bueno pues competir entre ellos

Voz 1667 38:35 claro pero al final se ha encontrado Pedro Sánchez con dos debates una situación inédita hasta ahora así que es Joan Martín cuál es la mejor estrategia para afrontar esa situación esos dos debates consecutivos mejor guardarse algo para el segundo ir a por todas en el primero

Voz 23 38:49 claro es una situación totalmente atípica pero vamos como la propia legislatura un acampar

Voz 1667 38:54 ella

Voz 23 38:56 de de Semana Santa en otras carencias habituales que sí que eran dos debates en el primero la primera semana el segundo en la segunda pues eso no no muy pegado al final al día del voto para que me hubiera tiempo de corregir existe algo salía mal a pesar de que los debates suelen ser bastante conservadores y Sadena y a o a no perdernos no a no arriesgar y yo creo que el debate más importantes era el el lunes a priori por su puesto que es el que más interés va a concitar mayor capacidad de sorpresa tendrá tanto captadores como entre los propios candidatos el día en el que el martes ya se conocerán el ochenta por ciento de los mismos temas

Voz 24 39:40 y el día anterior ahí y además

Voz 23 39:44 a los candidatos habrán aprendido la estrategia de el resto de eso supone por tanto no creo que me equivoque mucho al animal que lo importante es el primero aunque también el segundo no es queda la duda de cómo se es que que les den como perdedores como pueden remontar ese resultado por tanto va a ser una voy te muy atípico la estrategia pues están ahora mismo ha diseñado la para ver cómo la afrontar de la mejor manera

Voz 1667 40:19 muy bien Nacho Martín Granados muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Hora Veinticinco sólo una cosa más relacionada con la campaña ayer escuchábamos a Jordi Sanchez cabeza de lista por Jones per Cataluña se ofrecía como socio estable de Pedro Sánchez y hoy ha sido el turno de Oriol Junqueras que ha dado una rueda de prensa también desde la prisión de Soto del Real ya ha venido a reforzar esa oferta de apoyo que el independentismo catalán está ofreciendo al candidato socialista dice Oriol Junqueras que

Voz 1 40:48 si de ellos depende no

Voz 1667 40:50 habrá gobierno de extrema derecha Barcelona Albert Prat

Voz 0760 40:53 murió Junqueras lleva año y medio en la cárcel pero hoy ha demostrado que sigue marcando la línea política del partido calculaba sus palabras ya evitado decirlo explícitamente aunque entre líneas ha dado a entender que a Esquerra apoyará una investidura de Sánchez si para ello se trata de impedir que las derechas acaben Hernando ni para exigió nipón humilló no facilitar ni por acción ni por omisión no vamos a facilitar un gobierno de la extrema derecha decía el líder de Esquerra aunque añadía que esto no significa ningún cheque en blanco a los socialistas absoluta Junqueras añadía que van a ser absolutamente exigentes con las condiciones para negociar a lo largo de hora y media el líder de Esquerra ha querido borrar definitivamente las famosas líneas rojas insiste que ahora no pueden pedir un referéndum como condición sine qua non porque lo más importante dice es ganar con algo de ventaja Blume ha conseguido una victoria el primer objetivo decía es conseguir una victoria amplia para luego a través del dialogo crear mayorías que defiendan este referéndum mensaje directo desde Soto del Real que lanzaba a los electores que aún no lo tienen claro para evitar que el voto útil se lo queden los socialistas catalanes de pena

Voz 1667 42:00 a estas palabras de Yunquera Si especialmente dura de nuevo lo decíamos en la portada Albert Cayetana Álvarez de Toledo con la propia rueda de prensa incluso del líder de Esquerra

Voz 0760 42:10 sí una rueda de prensa que ha ofrecido la Agència Catalana de noticias después del permiso de la Junta Electoral y que la candidata del PP por Barcelona ha calificado de escándalo en democracia luego añadía esto

Voz 15 42:21 se trata a los presos nacionalistas a los presos golpistas como sino el fondo fueran presos de primera categoría porque ese acepten ruedas de prensa para los señores Sánchez un quieras Hinault para cualquier preso por corrupción violación o lo que sea

Voz 0760 42:37 pero el PP no ha sido el único partido que ha respondido con críticas los socialistas los más interpelados por Junqueras a lo largo de la rueda de prensa Le acusaban de ser contradictorio cree la contradicción

Voz 1170 42:48 da Esquerra Republicana Arica

Voz 0760 42:51 un jugar porque ahora quiere un gobierno de izquierdas ya en su día tumbó los presupuestos de Sánchez esto es lo que decía la candidata por Barcelona Meritxell Batet desde Ciudadanos Inés Arrimadas aseguraba que el líder del PSOE se ha convertido en el nuevo cabeza de lista de Esquerra por cierto Esquerra en Cataluña están esperando respuesta de la Junta Electoral después que hayan tramitado nuevas peticiones para que sus candidatos intervengan en más ocasiones en lo que queda de campaña

Voz 1667 43:17 gracias Alberta abro tertulia de nuevo Fernando cómo interpreta estas declaraciones de Oriol Junqueras bueno las de eh Jordi Sanchez de ayer ofreciéndose como socio estable de Pedro Sánchez hoy Oriol Junqueras diciendo que si de ellos depende ni por acción ni por omisión van a permitir que la ultraderecha ultraderecha gobierna en España les están sugiriendo ya Pedro Sánchez un apoyo a cambio de nada el independentismo catalán

Voz 1 43:42 no es más ha dicho ha dicho Junquera es que no va a ser a cambio de nada no simplemente que que desplaza en las líneas es un par de metros nos vamos a ver yo yo tengo dificultad para interpretarlo porque yo había pensado mi interpretación era siempre fiel por lo que vimos no en en esta última fase del Gobierno de Pedro Sánchez que el indecente mismo catalán había apostado por cuanto peor mejor no ir cuanto peores para el independentismo digamos catalán que gobierne la derecha forzada por con el apoyo de Vox por tanto mucho más mucho más cerril en la cuestión esta de la unidad nacional el no tocar la Constitución etc etc pero bueno yo creo que ahora el quizá lo que esto alumbra es una una disensión dentro del independentismo catalán donde quiere eh diferenciarse Esquerra Republicana respecto del P de Cat que claramente les lleva intentando desde hace meses Esquerra siempre ha tenido esa dificultad para por un lado saber diferenciarse de saber diferenciarse del pie de Cat a cría o como se llame ahora que cada vez me voy perdiendo más que de ellos por un lado pero por otra parte mantener la unidad la unidad al independentismo ahora en plena campaña electoral parece que está buscando su propia estrategia confiando en que efectivamente no se les tache de traidores saque de esta perspectiva yo diría que sí qué bueno que la posición de Esquerra es dar una señal de de una señal de llamada en cierto modo a a sus votantes de que no se va a pedir las exigencias las exigencias maximalistas en un primer momento esto hasta tanto no se ha configurado un gobierno al que otra cosa será lo que luego ocurra una vez configurado este gobierno yo lo interpreto lo interpreto por esta vía indudablemente por lo que hemos visto esto no beneficia particularmente al Partido Socialista que se diga esto en este momento porque inmediatamente se han lanzado ya decir que efectivamente son los socios que el líder de Esquerra es Pedro Sánchez es decir otra vez es una vez más estamos con que Pedro Sánchez está liberando a la anti España no que es un poco lo que viene a decir lo que pasa es que el el la la situación objetivamente no es mala que un sector más importante parece después de estas elecciones del independentismo catalán diga que va a desplazar un par de metros las líneas rojas me parece que es una muy buena noticia y que además que se hayan visto forzados a hacerlo porque sienten por detrás no el digamos el aliento del partido del PSC pues es mejor noticia todavía no sea con lo cual bueno vamos a ver qué ocurre vamos a ver si efectivamente cumplen con esa promesa en el caso de que se produzca hay bueno también puede ser una señal ahora que estoy pensando un poco en voz alta también puede ser una señal para avisarle al PSOE de que tiene otra opción que no tiene que entregarse innecesariamente en brazos de Ciudadanos no ni pedir de rodillas a Rivera

Voz 1170 46:52 Enrique

Voz 1 46:53 la opción es viable y que también sigue siendo viable la otra quizá incluso pues puede ser más rentable para él a medio plazo no

Voz 1667 46:59 Juan Carlos como interpretas tu esas declaraciones tanto las de hoy de Junqueras como las de ayer de Jordi Sanchez

Voz 1170 47:05 yo coincido con Fernando en que no le viene bien al PSOE en términos en términos generales pero creo que no afecta mucho al al al votante de izquierdas que haya decidido votar a a Pedro Sánchez no creo que le que le afecte de unas declaraciones que les suponga

Voz 1594 47:20 un un freno a a su hijo

Voz 1170 47:22 a su apoyo al Partido Socialista sí que puede incidir en esa parte que a lo mejor todavía está está dudando que no sé el porcentaje tendrá pero sí pero bueno que estamos en unas elecciones que a lo mejor dos otros puntos puede ser significativo pero yo creo que afecta básicamente a ese a ese a ese porcentaje sí y además le da a tanto a ciudadanos como como el PP yo creo que le da una cierta munición y para su para su campaña electoral en realidad yo creo que están bien todo dos cosas uno yo creo que la esta visión más pragmática de Esquerra es su elemento de diferenciación de Cataluña o la o como se llamen ir por otro lado también yo creo que ven en Pedro Sánchez alguien mucho más flexible en dos términos para conseguir unos ciertos acuerdos que puedan satisfacer en algunos casos hace algunas de sus reivindicaciones en otro lado también su propia situación personal es evidente que ni Pedro perdón ni Pablo Casado ni Albert Rivera y un Gobierno apoyado por voz haría nada en términos de un indulto de cualquier cosa de estar mientras que Pedro Sánchez es mucho más flexible esto está mucho más abierto

Voz 1667 48:31 mira Carmen dame dos minutos vivamos contigo

Voz 4 48:35 hora veinticinco

Voz 14 49:23 únete a la Comunidad veinticinco le escuchara opina en Hora veinticinco punto es

