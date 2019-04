Hora 25 (19/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0656 00:00 pues a posteriori pero bueno antes de nada en la campaña creo que hay muchísima de crispación más que cualquier otra campaña aunque todas han sido siempre muy crispadas todas las que yo recuerdo pero por lo menos en otras campañas siempre hubo algún elemento de ironía no voy yo recuerdo por ejemplo la dureza que muchas veces tenía Alfonso Guerra primero contra UCD después contra Partido Popular dar pero pero siempre había algo irónico detrás que lo compensaba no yo creo que dentro de la propia derecha también hubo algún momento algunos personajes que también supieron incorporar ese rasgo así irónico y eso es lo que ahora desaparecido no hora estábamos ante un enfrentamiento muy duro yo creo que lo que ha revolucionado absolutamente todo es la es la aparición de Vox porque la aparición de Vox es lo que ha descolocado completamente al Partido Popular que ya estaba descolocado por el mero hecho de haber cambiado el liderazgo y por tanto de estrategia y por tanto el perfil de partido es el perfil de partido que quiere José María Aznar no había seguido Mariano Rajoy mucho más doctrinal mucho más patrióticos y si quiere mucho más apartado de ese partido popular que presumía de ser un buen gestor de ese pragmático no de tratar de resolver los problemas de dejar la ideología a un lado de tratar de de afrontar la realidad tal y como viniera yo creo que ese ya no es la derecha que representa el el actual Partido Popular bueno ya veré es el éxito que tiene debo decir también que me ha decepcionado bastante la actitud de Ciudadanos PSC y Ciudadanos iba a tener más agilidad para ante esta coyuntura saber colocarse con una pierna muy claramente afianzada en la derecha pero otra también en de firmemente afianzada en el centro de poder jugar aquello que prometió que iba a ser que no partido

Voz 1 01:58 eh eh eh eh claramente Rivera quiere ser el primero de el tridente

Voz 0656 02:05 el triángulo en ese como se quiera para poder ser así presidente del Gobierno no lo va a ser a pesar de todo creo que está a esta ha montado toda su estrategia a esta única carta Se puede encontrar al final con primero resultó peor del que le dan las encuestas como venía siendo habitual en conciudadanos esto no qué hacer el ciudadano se lo prometo simplemente de bueno pero allí no no daba constata que además es que puede solar con que bueno que me han hecho a mí no no lo que pasa es que si siento una cierta frustración como ciudadano español de que no sabían metido un partido objetivamente muy necesario en España liberal pragmático europeo a lo más bajo y ahora nos encontramos que están compitiendo con los otros partidos de derecha ver quién es más patriótico quiénes más constitucionalista y que sobre todo se atreve a dar carnés de constitucionalistas a unos negarse los a otros no y a mí es lo que me ha me ha sorprendido porque realmente la lo que nos ha conducido a esta especie de política de bloques un tanto demencial que vamos a ver como sabemos cómo podemos dar marcha atrás porque indudablemente en algún momento tendremos que hacerlo

Voz 1667 03:22 bueno aquí casi todo es campaña bueno campaña y Semana Santa eh que Carmen tenía razón que la mayoría de ustedes están de vacaciones aunque nosotros estemos aquí trabajando pero bueno la crónica internacional nos deja otros muchos más puntos de de Theresa ayuno que sin duda va a concitar la atención internacional mañana es es Paris ahí está nuestra compañera Irene Casado hola Irene buenas noches buenas noches Pablo los chalecos amarillos han Combo dado para mañana una nueva protesta en varias ciudades francesas la principal obviamente en París quieren repetir la situación que se vivió en la capital francesa el dieciséis de marzo y por eso el Gobierno en fin ha desplegado más de sesenta mil agentes en las calles se nota ya ese dispositivo

Voz 2 04:03 a estas horas no se aprecia una presencia especial de la policía será a primera hora de la mañana de este sábado cuando el dispositivo reforzado que ha sido anunciado por el Ministerio del Interior se ponga en marcha como muy bien decías con el objetivo de evitar los altercados y saqueos que marcaron la jornada el pasado dieciséis de marzo Se trata de uno de los episodios más violentos en los cinco meses de protestas es que este acto número XXIII querrían justamente imitarlo además de la movilización de sesenta mil policías en toda Francia en la prefectura de París vetará la entrada a los manifestantes a tres zonas especialmente sensibles de la capital los Campos Elíseos las inmediaciones de palacio del Elíseo la plaza del Arco de Triunfo también este sábado el perímetro de seguridad que rodea ahora a la catedral de Notre Dame las cedió a partir de las seis de la mañana la prefectura prohibirá el acceso a cualquiera de estos céntricos puntos de la capital francesa

Voz 1667 04:57 Irene Macron va a presentar sus propuestas para resolver esta crisis la semana que viene iba a hacerlo esta semana pero aplazado la fecha por el incendio en Notre Dame es así

Voz 2 05:06 efectivamente hablara en una conferencia de prensa el próximo jueves estaba previsto su discurso a las ocho de la tarde del lunes cuando justamente se produjo el incendio de la catedral hasta entonces había protegido con mucho hermetismo su alocución sin embargo los medios de comunicación franceses han conseguido hacerse eco de varias de las medidas que habría visto injustamente anunciar a que el lunes entre ellas la rebaja de impuestos sobre la renta para las clases medias el Cruz de la bajada de impuesto de la residencia rebajada derivan sobre los productos de primera necesidad además también de aumentar las pensiones más bajas en función de la inflación otra medida importante será la reforma de los privilegios de los altos funcionarios es que recordemos entre las peticiones de los chalecos amarillos está

Voz 1346 05:54 justamente que se bajan los privilegios

Voz 2 05:56 de quienes consideran la clase más favorecida por Emmanuel Macron que todas estas medidas serán aclaradas por el presidente la próxima semana con ella pretende también así tratar de calmar una crisis social que ocupan su agenda desde hace ya cinco meses

Voz 1667 06:12 gracias Irene buenas noches buenas noches Juan Carlos acabó el duelo por así decirlo por Notre da mañana de nuevo los chalecos amarillos en la K

Voz 3 06:20 oye otra vez y yo creo que ya llevan demasiados meses para una reclamación es un poco digamos de abstractas no

Voz 0656 06:29 yo creo que tienen un poco el la parte de esa Francia a un poco abandonado poner esa elite funcionarial típica de la de la República francesa y que empiezan a a a demostrar que que que son los abandonados y que tienen unas cargas impositivas que no les compensa que etc etc pero en realidad no es un movimiento tenga digamos un trasfondo político claro si yo creo que aglutina tanto la extrema derecha obra extrema izquierda es una reivindicación común casi de supervivencia pero eso a mí lo que me parece es que lo que alimenta son los radicalismos tanto de derechas es de izquierdas Inma Cordón se encuentra en esa situación que es ese se ve personalmente impelido es el máximo representante de esa élite funcionarial que llega a los altos cargos y que lleva copando los altos cargos de Francia desde tiempos inmemoriales y que cada vez está olvidando más de que Francia y que de las poblaciones son otra cosa pero si lo vemos también ha pasado en Inglaterra pasado en Estados Unidos es decir yo creo que hay una determinada elite política que está empezando a no a no saber muy bien cuáles son sus países cuáles son esos elementos abandonados de sus países que empiezan a reclamar un un lugar en el mundo y un lugar que su oferta política empieza a ser las los radicalismos identitarios son los radicalismos de extrema izquierda

Voz 1667 07:49 Carmen

Voz 0378 07:51 el gran problema yo creo de de los chalecos amarillos es que es un un movimiento de protesta efectivamente de los desfavorecidos pero la forma en la que han hecho la lucha que ha sido violenta en muchos momentos los Campos Elíseos es son son un ejemplo de de lo que de lo que está pasando yo creo que les ha quitado mucha razón en muchos sectores de la sociedad francesa que podrían estar apoyando unas reinvindicaciones que que con las que podrían coincidir muchos ciudadanos se se hicieran de otra forma yo creo que el gran éxito por ejemplo del quince el 15M en España fue la forma en la que se planteó la protesta que fue totalmente sin ningún tipo de violencia con la palabra y haciendo demandas que te podían gustar o no pero eran demandas bien bien expuestas porque porque tenían la razón de la palabra no la razón de la violencia y ese es el gran problema que yo creo que han tenido los los chalecos amarillos sino desde el principio es muy pronto en cuanto se puso en marcha el el fenómeno

Voz 0656 09:10 pues mando sí bueno yo estaba este martes y miércoles en París por una cosa de vacaciones una semana en la que estamos sino por una cuestión profesional no que más yo llegué por la mañana temprano al día siguiente del incendio de entonces el él sí sí si no se ve muy bien desde fuera además cómo está muy Lim Pita por por el agua que cayó continuamente a no sé que es que no parece que es más zona salvo el Texas este Gobierno está aquí digamos que en la estructura Selva tiene perfecta pero

Voz 1667 09:46 lo que estaba tocaban el estado de ánimo estado de ánimo Deloitte

Voz 0656 09:49 y allí preguntando pero estuvo entre colegas entre académicos franceses preguntándoles a ellos y es lo que me dijeron es que Francia había sufrido dos grandes golpes últimamente políticos no el primero tuvo que ver con los atentados famosos terroristas que eso dejó la población es tremendamente afectada y sobre todo reclamando como seguridad de de que genera una enorme desconfianza hacia hacia los inmigrantes magrebís no por parte del sector de la población eso por un lado y luego en segundo lugar los los chalecos amarillos y luego ya digámoslo de Notre Damme fue como un añadido no a una población que ya estaba que ya está bastante decepcionada con la política hay incluso con una crisis de identidad nacional pues de repente lo que le faltaba era era que ardieran no pero el en el tema de los chalecos amarillos y yo creo que lo más interesante quizá Amparo politólogo pero quizá para cualquiera también lo más interesante es que es que muestra hasta qué punto hemos llegado a una crisis de representación no porque realmente la gente se ve impelido a protestar de la manera en la que lo ha hecho con otro adicionalmente iban a través de los sindicatos iban a través de determinados partidos fundamentalmente precios de izquierda que eran los que siempre me prestaban huido no ese tipo de demandas ahora de repente surge un tipo de reacción bastante caótica violenta no y en esto estoy con Carmen el hecho de que ha sido violenta es también en París se puede ver ahí toda la zona ésta de del Arco de Triunfo cómo están cerradas realmente todas las enmiendas es muy impresionante verlo no porque es como si hubieran todas las calles

Voz 1 11:35 tapadas no yo

Voz 0656 11:37 ahí el eso es muy importante porque también en Inglaterra lo percibimos como se fracturan desde dentro los partidos no con esto del Brexit es decir que esa homogeneidad que mostraban en su actitud parlamentaria se ha quebrado lo estamos viendo el como decíamos antes la volatilidad que hay electoral ahora mismo en todos los lugares el fraccionamiento está de partidos a someter España es general que realmente hay esta especie de divorcio que se ha producido la clase política y ciudadanos se manifiesta de múltiples formas dependiendo de la tradición política de cada uno de los países Francia ha salido por aquí yo no sé hasta qué punto y con los acontecimientos estos porque el estado de ánimo generado por el incendio de Notre Damme puede atisbar un una cierta frustración de las expectativas de los chalecos amarillos que piensa que mañana pues hay un gran golpe en París no yo creo que eso que van a perder fuerza la semana pasada fue la vez que tuviera el menor impacto el sábado pasado muestra que que vamos a ver no sé que yo comprendo que se tomen medidas pero igual se están tomando medidas exageradas teniendo en cuenta lo que realmente se va a producir

Voz 1667 12:47 os quiero llevar también a Argelia la SER está allí hoy es noveno viernes consecutivo de protestas que aun siendo menos masivas que en las semanas precedentes Se mantienen porque los argelinos no les basta con la caída de Buteflika sino que quieren un cambio real en las estructuras del Estado enviada especial

Voz 0817 13:06 noches buenas noches la manifestación parecía menos numerosa porque las fuerzas de seguridad no bloquearon el acceso a determinadas calles como en semanas anteriores MANES instantes por lo tanto se expandieron por diferentes lugares de la ciudad pero miles de argelinos volvieron a Said en el centro de la capital e incluso hoy en varios también residenciales alejados

Voz 2 13:25 como el vivían una jornada pacífica

Voz 0817 13:27 que las fuerzas de seguridad en intervinieron como les había pedido el ex jefe el jefe del Ejército Gaid Salah que un discurso este martes también severa de trabajo que hacen los chalecos naranjas con voluntarios que velan por la paz entre la policía y los ciudadanos uno de ellos que se llama Mohamed también nos explicaba que este noveno Viernes son uno de los más tranquilos porque la población se va Antonio cuando cada semana no entra en el juego de la provocación lo que está claro es que el pueblo está en contra de el régimen que lidera la transición durante estos tres meses hasta que se celebren las elecciones presidenciales el cuatro de abril que también rechaza a la ciudadanía porque considera que se necesita más tiempo para llevar a cabo un verdadero cambio del sistema la institución de sus dirigentes eso nos contaba la la la

Voz 4 14:12 aquí la mal yo metí but flipa

Voz 0817 14:17 toda la mayoría Le Cam entonces los angelinos mantenemos con instrucciones y por eso actualmente es el ejercito el que puede acompañar Pedro no imponer son los jóvenes quienes encabezan este on miento popular porque no tiene miedo Maiso a estudiante de Políticas nos lo deja claro

Voz 0277 14:34 tengo veinte años y entonces toda mi vida sólo el colisionado este sistema osea no ecos dada ni mejor solamente peor que las cosas van empeorando de día a día y por eso salimos hoy ir desde hace dos meses queremos cambio queremos cambiar queremos que nuestra juventud tenga vida ahí tenga esperanza tenga futuro sobre todo

Voz 0817 14:57 se oyeron eslóganes que equiparaban a los políticos con mafiosos y ladrones irá estuvo presente con carteles relacionados con el punk vuelo con el cine donde ve a Irlanda un cabezazo a Buteflika o donde se menciona algo de en vez de Juego de Tronos haciendo alusión a las peleas internas de Gobierno por el poder

Voz 1667 15:16 madre mía Juego de Tronos en todas partes gracias Sonia adiós adiós digo en todas partes porque ayer Donald Trump después de conocer las conclusiones del informe Muller pues en Twitter hizo algunas cosillas con con juego de tronos para celebrar las conclusiones de ese informe bueno en Estados Unidos los demócratas empiezan a moverse en realidad en el Congreso para no dejar pasar esas conclusiones del informe Müller sobre la trama rusa en la Casa Blanca que refleja los intentos de Donald Trump de torpedear esa investigación quieren ver ese informe al completo no sólo la versión parcial que mostró el fiscal general del Estado y Trump prosigue celebrando informa Carlos Pérez Cruz

Voz 1197 15:56 buenas noches a pesar del Game Over que Tram compartía ayer en Twitter la partida sigue abierta la publicación con partes censuradas en informe de Robert Müller ofrece un retrato de la presidencia de Donald Trump mucho menos amable que el que ofreció ayer su fiscal general William Barr

Voz 5 16:09 el Saint Germain Binyam nuestro programa

Voz 1197 16:13 vas decía no saber en qué se basaba basaban los periodistas para decir que estaba siendo generoso con el presidente pero la lectura del informe de Müller ofrecen muchos elementos para que los demócratas valoren abrir un proceso de impeachment contra Trump por obstrucción a la justicia es el demócrata el presidente del comité del Congreso encargado de iniciar los impeachment no lo descarta va aunque el partido se debate ahora entre la conveniencia o no de abrir una vía que difícilmente prosperará porque los republicanos son mayoría en el Senado por su parte trampa lo suyo de vacaciones en Florida arremetía hoy en Twitter contra la investigación y calificaba de inventados y completamente incorrecto muchos de los testimonios en los que se basan informe irónicamente el contenido de estos testimonios ha servido para que concluyera que Trump fracasó en su intento de interferir en la investigación es decir le salvaron de ser acusado de forma inequívoca de obstrucción a la justicia gracias

Voz 1667 17:03 Carlos vamos a ir cerrando primero

Voz 6 17:05 con el saludo al director de

Voz 1667 17:08 a diario en este caso a Luis Mauri director adjunto de El Periódico de Cataluña que mañana será leal alquila

Voz 7 17:14 con Luis muy buenas noches hola buenas noches así mañana Si estáis vosotros esto no

Voz 1346 17:20 no no hemos estado hoy cuando con del ficha pero

Voz 7 17:25 pero nosotros mañana estamos sí que se van a encontrar puestos lectores en el kiosco cuál es vuestra portada Luis nuestra portada

Voz 1346 17:32 debaten de vuelta o debate a dos vueltas disponer que se haya cedido y aceptado para irse de forma consecutiva con sus rivales en Televisión Española el lunes en Atresmedia el martes sí bueno así se acaba se acaba el culebrón pese a que el enfermo que te ha dado alas a la oposición pues también dentro del bloque electoral no nos hacemos es que ha hecho Oriol Junqueras desde de la cartera a una opa a sus aliados de Catalunya con quién es otra parte mantiene una larga guerra por las por la hegemonía de la independencia del independentismo en Cataluña ya de ahí nos vamos a a dar cuenta de de la compra de Prensa Ibérica compara ha comprado el Grupo Zeta editor de El Periódico Javier el propio editor se propone consolidar el periódico en Cataluña hipótesis ya entre los primeros de España dentro de un holding que supera los dos coma dos millones de lectores diarios y los veinticinco millones de usuarios mensuales en Internet

Voz 1667 18:53 yo he visto y he visto también en vuestra web a lo largo de la tarde que habéis estado muy atentos también a las novedades de esa agresión en Barcelona agresión brutal e anoche

Voz 1346 19:03 un avión donación salvaje esta madrugada pasada de una mujer en en el muy cerquita de las Ramblas de Barcelona con una acción propia además el violador ni arrancó abocados una una oreja a la mujer la violencia extrema bueno violencia extrema violencia estima más allá de la propia no

Voz 1667 19:30 Luis pues muchísimas gracias por acompañarnos en Hora Veinticinco un saludo a toda la a todos los compañeros Nacho Pablo buenas noches buena noches Pablo nos trae más noticias Nacho

Voz 1050 19:40 pase Si más noticias que nos deja este viernes si empezando por los Estados Unidos donde la Justicia ha condenado a cadena perpetua dos padres que tenían a sus trece hijos encadenados en su casa los tenían secuestrados allí los maltrataban el caso saltó a los medios en enero de dos mil dieciocho cuando fueron detenidos gracias a que una de sus hijas pudo escapar del domicilio

Voz 0656 20:00 no

Voz 8 20:03 T

Voz 1050 20:05 uno de estos menores incluso han defendida ante el juez que la actitud de sus padres eran actos de amor ellos los progenitores han llegado a pedirles perdón entre lágrimas en Mali hay más de dos millones de personas que necesitan ayuda humanitaria es un país donde están desplegadas las misiones de la ONU como las tropas españolas que aún así no logran dar estabilidad al país el jefe de misión de Acción contra el Hambre en ese país africano alerta de la situación

Voz 9 20:29 la Asociación tienen se critica el Indico conflicto entre el norte en el Centro di Mary está afectando agravando la vulnerabilidad de estas poblaciones comentando que el hambre es el que está soñado muy afectadas por el conflicto

Voz 1050 20:46 sólo en este inicio del año el número de nuevos desplazados forzosos ha disparado hasta los ochenta y siete mil supone setenta setenta mil personas más que el mismo periodo del del año pasado que hoy hemos conocido que el ex presidente de Perú Alan García que se pegó un tiro esta semana cuando iba a ser detenido en un caso de corrupción había dejado una carta donde explicaba su suicidio

Voz 0656 21:07 sí lo hizo dice para no ser tratado

Voz 1050 21:09 de manera injusta su hija en el funeral ha dado a conocer este texto

Voz 10 21:13 he visto a otros de costado guardando su miserable existencia pero Alan García no tiene por qué sufrir estas injusticias

Voz 1050 21:23 caso de corrupción el caso Odebrecht que salpica prácticamente a toda Sudamérica hace unos minutos un juez ha decretado treinta y seis meses de prisión preventiva para otro expresidente peruano en este caso para Pedro Pablo Kuczynski en nuestro país esta Semana Santa está marcada por la lluvia lo que ha provocado malas noticias para los costaleros y las cofradías que no hayan podido salir también para los hoteleros a principios de esta semana tenían prácticamente el ochenta por ciento de las habitaciones ocupadas en la zona de Costa un poco menos en el interior láser la semana termina por debajo de esta cifra después de las anulaciones que han sufrido estos días según los datos de Turespaña también el mal tiempo ha provocado que el barco de Open Arms se quede en el puerto de Barcelona estaba previsto que hoy pareciese hacia las islas griegas de Samos y les para llevar ayuda humanitaria no para participar en las tareas de rescate en el Mediterráneo al final siguen puerto donde ha estado iba a seguir más de de devastar más de cien días blog bueno la semana que viene tenemos dos debates electorales que seguro no tienen el ambiente desde esta tarde en Kiev en el Estadio Olímpico de la ciudad ucraniana con aforo para setenta mil personas

Voz 4 22:32 no al menos hasta ese sonido rumores que busco que momento

Voz 1050 22:47 de momento el debate celebrado en un escenario de de concierto como os queremos en los conciertos de los estadios abarrotado de público el debate entre el actual presidente Poroshenko y el aspirante Zelensky que antes era un cómico del país y que las encuestas le dan a este como el favorito en otro estadio en este caso en el Coliseo romano se desarrolla esta mítica escena de una película que Weiss reconocerles

Voz 11 23:11 la hay del Frente Popular Beitia latir popular somos del derepente popular de Judea frente jurídico

Voz 1050 23:23 hoy bueno el Frente Popular de Judea no confundirse con el frente jurídico pues postular la película como no es de La vida de Brian de los Monty Python es una comedia pero a veces se parece mucho a la realidad con los nombres de los partidos bueno esto tiene una explicación para todos los fans que sepan que la semana que viene se a estrenar en los cines esta película cuarenta años después

Voz 8 23:44 eh

Voz 1050 23:45 me queda poco tiempo pero bueno Pablo he traido precisamente a los Python para hacerlo

Voz 12 23:50 a Fein se no

Voz 1050 23:55 es la canción que dice vamos a mirar el lado positivo de la vida yo es que para nosotros hemos superado esta semana Paulo ya es mucho

Voz 12 24:01 pues que como hueso

Voz 6 24:05 la vida de Brian que es tan buena tan buena que hasta da nombre a nuestro productor Brian Pérez nos vamos con Ramoneda

Voz 13 24:14 el dietario

Voz 0656 24:15 eh

Voz 1050 24:17 el lío de los debates acaba de la medida más

Voz 14 24:20 ver dos citas en dos días consecutivos para que Sánchez el yo exigiendo la presencia de Vox para poder caricaturizar mejor al tripartito de la derecha esos adversarios con el salvavidas que les prestó la Junta Electoral Central presumen ahora de haberle obligado a rectificar juegos de salón que no evitan la sensación de vacío de una campaña tan ruidosa como exento de propuestas de duro dicen que en estas lecciones de España se juega requería una campaña constructiva capaz de favorecer acuerdos finanzas transversales y ha sido un repetitivo y escasamente productivo ejercicio de todos contra uno El adversario común de llama casado y así entra en su fase final una campaña marcada por la estrategia la hostilidad a partir de un solo tema Cataluña la derecha ha llevado el ruido cantante aunque no la voz la voz de momento la tiene Sánchez

Voz 0656 25:05 Diez economista anima a los españoles a dar una

Voz 14 25:08 amplia mayoría Pedro Sánchez la derecha liberal internacional no se fía de la radicalización de la derecha española y no le genera ninguna inquietud la domesticada Izquierda de Pedro Sánchez un doble chasco para Casado Rivera hay tics de la derecha española queda la tradición liberal no entiende Junqueras desde la cárcel de una entrevista facilitada por la Junta Electoral ha cerrado la puerta a las frivolidades postelectorales ni por acción ni por omisión permitiremos de un gobierno de extrema derecha en el Estado español el principio del mal menor se imponen el soberanismo catalán en contra de las formulaciones alimentadas por el interés de algunos Puigdemont y compañía por la ceguera patriótica de otros el glamour que esconde la caspa así define el periodista catalán Albert ver toma la candidata Cayetana Alvarez de Toledo Cayetano denunciaba el populismo sexual de la Izquierda estaría bien que nos contara en qué se diferencia de la aristócrata homosexual

Voz 1774 26:07 sí sí cerramos viernes y semana Carmen Juan Carlos Fernando muchísimas gracias a los tres por lo menos un Viernes Santo Nacho decías que si hemos superado esta semana pero nos queda la segunda parte de la campaña pillado a mí la segunda estará por aquí Ángels para contarlo hasta lunes adiós hora veinticinco

