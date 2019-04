Hora 25 (22/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0861 00:00 antes de empezar el PP ya ha perdido su primer pulso en el debate de esta noche son las ocho las siete en Canarias

la Junta Electoral Central no cambiará lo previsto para esta noche ha rechazado el recurso que había presentado el PP contra el reparto de turnos decidido por sorteo el sábado pasado así que el debate queda tal cual José María Patiño

Voz 1108 00:40 el debate lo abrió en efecto Albert Rivera de C's y lo cierra Pedro Sánchez bueno el PSOE en su breve argumentación la Junta considera que la organización entra dentro de la autonomía del medio y que en este caso la forma en la que ha sido ejercida es decir por sorteo no resulta ni arbitraria ni contraria al principio de proporción

Voz 0194 00:58 ningún grupo había apoyado el recurso del PP y todos ultiman sus estrategias con los candidatos Teodoro García Egea y Carmen Calvo discrepan en torno al recurso de los popular

Voz 0055 01:06 Pedro Sánchez hoy eh representa más de una fuerza política se representa a sí mismo pero también representa a Otegi a Torra de monte

Voz 3 01:13 el que quiera enredar más los ciudadano entenderán que no quieren debatir que no quieren debatir lo que quieren es seguir mintiendo y seguir Chris Pando

Voz 1610 01:41 nosotros creemos que de lo que se trata de hablar de la vida de la hacen que la política es hablando de cómo conseguir que la gente tenga derecho a vivir hubo y todo lo que no es eso es politiquería

vox sigue pescando en caladeros del PP hoy ha fichado para su candidatura del Ayuntamiento de Madrid al autor del logo de los populares y hasta ahora concejal del PP se llama Fernando Martínez Vidal y pendientes de los preparativos de este debate hemos confirmado la noticia trágica de la tarde la muerte de dos españoles en los atentados de Sir Lanka Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:31 las buenas tardes son María y Alberto una pareja de treintañeros procedentes de Rianxo Ponteceso eres en Pontevedra

Voz 6 02:37 es una que confirmamos que dos de los vecinos de montes que suele es Pontevedra pues están entre las víctimas de los de los atentados de desfilarán dos jóvenes de treinta y tres

Voz 1667 02:52 este es el alcalde de este Ayuntamiento que celebra esta tarde un pleno extraordinario sobre el terreno le ha sonado la detonación controlada de una de las bombas que colocaron los atacantes Sri Lanka los relacionó con grupos yihadistas locales hay una veintena de detenidos y escucharemos algunas de las reacciones que sigue provocando la celebración del Judas de IPE en Sevilla la quema del muñeco de Puigdemont

Voz 7 03:14 yo no conozco esos costumbre sea costumbre en concreto pero a la sentencia en cualquier manifestación no me gusta en ningún sitio ni en ninguna actor

Voz 1667 03:24 estas la del ministro Fernando Grande Marlaska la sede del PSC ha amanecido hoy con pintadas por ese acto

Voz 0194 03:30 sí a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:33 tardes noticia en Segunda División el Oviedo acaba de destituir a su entrenador José Antonio Anquela a falta de siete jornadas el Oviedo está a cinco puntos de los puestos de play off y como decimos acaba de destituir aunque la ausencia

Voz 1623 03:46 jornada en Segunda División con el partido que jugó a las nueve el líder

Voz 0919 03:48 el Osasuna que visita al Elche y recordemos mañana vuelve la Liga en Primera el Barça jugará mañana en Vitoria ante el Alavés si los azulgrana ganan ese partido y el Atlético de Madrid pierde el miércoles con el Valencia el equipo de Valverde será matemáticamente campeón de Liga

Voz 0194 04:03 pues en Valencia siguen evaluando los daños del peor temporal de los últimos sesenta años que no se espera para las próximas horas Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes la borrasca que en los últimos cinco

Voz 0978 04:12 las ha dejado lluvia en gran parte del Mediterráneo especialmente en el sudeste de la Península pero también viento y temporal marítimo se está diluyendo de hecho en breve será absorbida por una nueva borrasca que viene por donde suelen hacerlo habitualmente por el Atlántico ya está dejando lluvia en Galicia también en provincias como Zamora Salamanca y León al algo de esta noche la lluvia se irá extendiendo al resto de la mitad oeste de la península de hecho esta borrasca nos va afectar los próximos tres días hasta el jueves con distintos episodios de lluvia que se desplazarán de oeste a este abarcando prácticamente toda la península también el Mediterráneo pero menos igualmente muchas pausas con algunos momentos de sol y temperaturas que bajaran un poco

al respecto a las empieza hora25

a dos minutos vamos con todo

de hecho los finales era el zumo está hurtando mal

en el auto móvil desayunar deprisa Taraji

Voz 1667 06:23 Morán enseguida vamos con el debate y con esa última hora los argumentos de la Junta Electoral Central para rechazar el recurso que había presentado el Partido Popular contra el reparto de turno los en ese debate de esta noche pero antes la noticia trágica de este lunes de esta misma tarde la conocíamos poco antes de las seis la confirmación de la muerte de una pareja de españoles en los atentados Terry Lanka es una pareja muy joven de apenas treinta años procedentes de Galicia radios a Jorge Expósito buenas tardes

Voz 17 06:52 hola muy votar el alcalde de la localidad de Ponte Cesur es en Pontevedra de donde viene uno de los fallecidos lo ha confirmado la noticia es una localidad pequeña de tres mil habitantes con lo que podemos imaginar a Jorge el impacto que ha provocado esta noticia verdad sobrecogido a la localidad y no sólo por el hecho de que se coloca el mundo dada su dimensión sino porque además la familia de Mari González Vicente es especialmente conocida en la zona al tener una empresa relacionada con el sector textil en un municipio aledaño en Padrón ella trabajaba en la empresa de su padre y lo mismo ocurre en Riancho donde Alberto Chaves es natural un ayuntamiento también vecino al otro lado de la ría de Arousa Adolfo Muiños es su alcalde

Voz 18 07:32 hay algunas desde hace más que además increíble no que para pase cuando estás a miles de kilómetros de casa que parece que no va a afectar a Arriaga inconcreto pues sí que afecta hacía familias verían

Voz 17 07:44 la noticia ha corrido como la pólvora en las últimas horas y todo el mundo la tiene en su boca al saber de la pareja en una y otra localidad mucha gente joven unos a otros se preguntan todavía si es cierto que ha ocurrido Ia aún no dan crédito a lo acontecido con las corporaciones municipales ya se han movido con rapidez en Ponteceso eres celebra esta hora un pleno urgente extraordinario en el que consensuar entre todos los miembros de la Corporación una declaración institucional de apoyo a los familiares de ambos así como tres días de luto oficial en Riancho será mañana a mediodía cuando se lleve a cabo una concentración y un minuto de silencio en su memoria en la plaza de Castelao delante del Ayuntamiento el Ministerio del Interior trabaja con la mayor celeridad posible para repatriar los cadáveres grados

Voz 1667 08:26 estas Jorge la cifra de víctimas en esa cadena de atentados de ayer domingo Domingo de Resurrección se acerca ya a las trescientas personas trescientas víctimas ahora se está buscando se sigue buscando a los culpables aunque el Gobierno de Rey Lanka ya señala a grupos yihadistas como responsable de los atentados Victoria García buenas tardes

Voz 1460 08:44 hola Pablo buenas tardes el Gobierno de Sri Lanka culpa al N T J Un grupo terrorista local vinculado a los islamistas radicales como responsable de los atentados del domingo en varias iglesias y hoteles de lujo del país que han dejado como dices trescientos muertos y quinientos heridos es el ministro de Salud que ejerce como portavoz se llama racha Senra errante

Voz 13 09:05 le

Voz 1460 09:07 es una organización local pero no sabemos si tiene vínculos con el exterior aunque lo más probable porque no creemos que un grupo tan pequeño como ese pueda hacer todo eso incluso con atacantes suicidas como se produjeron esas base preguntaba al ministro en la rueda de prensa este ministro reconoció que habían recibido información de agencias internacionales de inteligencia avisando de los ataques en las que es en esa información Se especificaba los objetivos y los nombres de los supuestos terroristas lo conocía el inspector general de la Policía añadió el ministro el Gobierno no estaba informado pero pidió disculpas dijo sentirlo mucho

Voz 19 09:44 sí

Voz 1667 09:46 S de diez en Canarias pendientes de cualquier novedad en Sri Lanka hablamos ya de la cita de esta noche como no con lo que ha costado llegar hasta aquí estamos a dos horas del primer debate de las generales Elecciones Generales dos mil diecinueve Keynes y menos de dos horas para un debate con estos protagonistas

Voz 0055 10:09 creo que España merece presidentes y candidatos que no le tenga miedo el día los delante que todo

Voz 1667 10:18 te quiera futuro tiene que votar al Partido Socialista porque si se votan a otras formaciones políticas mayores opciones tendrá el bloque de la insurgencia plena remozada

Voz 0055 10:27 vamos a sumar vamos a ganar vamos a gobernar protagonistas

Voz 1667 10:31 han escuchado por el orden de intervención inicial que los equipos de campaña fijaron por sorteo este pasado sábado en Televisión Española ese sorteo en lugar de cada candidato el que iba a ocupar en el plato IS orden de apertura y cierre del debate un orden que ha respaldado esta tarde la Junta Electoral Central José María Patiño buenas tardes buenas tardes y lo hace después de rechazar un recurso del Partido Popular que después de participar en ese sorteo igual que el resto ha intentado cambiar al resultados en éxitos

Voz 1108 10:59 si además lo hace en apenas dos párrafos Pablo la Junta Electoral Central desestima esa reclamación formulada por el PP sobre el orden de intervención en el debate de esta noche como decías lo abre a Albert Rivera de C's y lo cierra Pedro Sánchez del PSOE la Junta argumenta que la organización entra dentro de la autonomía del medio y que en este caso la forma en la que ha sido ejercida no resulta ni arbitraria ni contraria al principio de proporcionalidad es decir da validez al sorteo celebrado el pasado sábado al que te referías después que la dirección de Televisión Española expusiera las reglas a las formaciones políticas con opciones de situar a su candidato en la Moncloa en este sorteo Se celebraron los turnos de intervención pero también como decías la disposición Sánchez y Rivera ocuparán los centrales mientras que Casado se situará junto al presidente del Gobierno en el extremo izquierdo de las pantallas Iglesias junto a Rivera en el derecho al PP recuerda la Junta le queda el recurso contencioso administrativo en el Supremo

Voz 0055 12:00 pues sí se ha resuelto el último enredo de los debates el último enredo a hasta esta hora nos vamos a acercar

Voz 1667 12:06 dar al escenario de ese primer debate que son los estudios de Televisión Española en Prado del Rey en el mítico Estudio uno en fin donde se han emitido algunos de los programas más emblemáticos de la tele pública allí hemos enviado a Severino Donate

Voz 1623 12:19 el Seve buenas tardes buenas tardes

Voz 1667 12:22 cuéntanos qué ves porque en no mucho tiempo deberían comenzar a llegar ya los candidatos no me equivoco

Voz 0229 12:27 todavía tenemos que esperar unos minutos pocos la hora y el orden de llegada también se han sorteado y está previsto que el primero en aparecer sea Pablo Casado a las ocho cincuenta diez minutos después llegará a Albert Rivera Pedro Sánchez el tercero a las

Voz 0919 12:40 bueno ya las nueve y veinte el último

Voz 0229 12:43 Pablo Iglesias los recibirá la administradora de Radio Televisión Española Rosa María Mateo y a las nueve cuarenta foto de conjunto todos los gestos cuentan para los equipos de campaña que esperan arrancar votos o al menos no perderlos en el primero de los debates que se presuponen decisivos las comitivas tendrán que sortear algunos de los edificios de Prado del Rey en obras hasta desembocar en coche a los pies de unos cuantos metros de moqueta gris con un panel de la casa para las fotografías de los candidatos grandes letras rojas y amarillas veintiocho a tú decides estamos en la cuenta atrás

Voz 1667 13:19 el debate va a durar cien minutos se va a distribuir en cuatro bloques política económica política social política territorial y regeneración democrática y un cuarto bloque dedicado a los pactos postelectorales Pedro Sánchez llega a esta cita dispuesto a mostrar su perfil más moderado en un debate en el que espera ataques de todos Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 13:39 sí buenas tardes lo suyos confían en que aplique manual de resistencia eso dicen que se mantenga en su estrategia en modo zen en debatir mientras

Voz 0194 13:46 los demás crispa que es algo que según fuentes socialistas

Voz 0806 13:49 no le vendría nada mal para su objetivo de ser un líder potable por una gran mayoría este fin de semana he estado repasando los principales mensajes pero en realidad en su equipo dicen que Sánchez lleva diez meses debatiendo con estos candidatos que es que más lo ha hecho en el Congreso y en el Senado y que ahora sólo tiene que adaptar los contenidos a las técnicas televisivas lo que busque qué es lo que he buscado y el candidato socialista sobre todo movilizar a indecisos de centro con el miedo a que la derecha asume quiere presentarse como el único candidato que pueda impedirlo

Voz 1667 14:18 en el PP digamos que no renuncian a su pulso con Ciudadanos pero preparan ya Pablo Casado para centrarse en su principal rival en Pedro Sánchez Adrián Prado buenas tardes

Voz 0055 14:28 qué tal Pablo buenas tardes si el objetivo de Casado en este debate es dejar claro que la única alternativa posible a Pedro Sánchez es el PP por eso la confrontación va a ser con el presidente del Gobierno los populares plantean este debate como un cara a cara ese que tanto han reclamado durante la campaña aunque sea con cuatro candidatos pero es que en el PP consideran que los otros dos aspirantes no pasan de actores secundarios en esa estrategia contra Sánchez no van a faltar las preguntas sobre los indultos a los presos independentistas Opar los pactos a cambio de un referéndum de autodeterminación fuentes del PP visiten que Sánchez no es creíble el reprochan en lo que dijo hace unos días en una entrevista que irían modo hacen a los debates no puede ir tranquilos señalan cuando sus socios están dando ruedas de prensa desde la cárcel hace unos veinte minutos aproximadamente Casado ha abandonado esta sede de la calle Génova rumbo ya al debate

Voz 1667 15:14 se busca el voto de los indecisos sin ciudadanos

Voz 0055 15:16 lo han tomado tan en serio que Albert Rivera llegó

Voz 1667 15:19 dado ensayar en un plató de televisión de verdad y eso que tiene experiencia en platós de televisión Oscar García buenas tardes

Voz 1460 15:25 es que eran buenas tardes desde el puerto de Huelva donde Inés Arrimadas vuelve a ser hoy la cara visible de la campaña de Ciudadanos mientras Rivera estado preparando los debates quise como dices Pablo lo ha hecho entrenando en un plató de televisión una nave contratada por ciudadanos donde se ha hecho un simulacro de lo que puede ocurrir esta noche y también mañana se han ensayado gestos colocaciones Rivera no quiere resbalar pero su estrategia en menos de dos horas será clave para tratar de que los indecisos de centro derecha se decanten por Ciudadanos y para ello los principales ataques irán para Sánchez por su alianza con los independentistas de Pablo Casado tratará de forzar una respuesta a su oferta de gobierno de coalición Rivera tendrá que llegar a las nueve en punto de la noche a la sede de Radiotelevisión Española le acompañan sus dos coches principales para preparar este debate Villegas y Fernando de Páramo y dos personas más de su gabinete

Voz 1667 16:12 en Podemos como llega a Pablo Iglesias Mariela Rubio buenas tardes

Voz 1450 16:15 buenas tardes pues según los suyos esta noche Iglesias va a dejar claro que sus enemigos son las tres derechas pero al tiempo va a centrar buena parte de su intervención en exigir a Pedro Sánchez que explique con quién va a tratar de formar gobierno así lo refrenda el candidato morado en un tuit esta tarde no basta evitar que gobierne PP Ciudadanos y Vox la alianza de PSOE y Ciudadanos constituirá un aceptable paso atrás sólo uno todas podemos garantizará un gobierno de izquierdas escribe Iglesias el candidato morado ha preparado el debate hoy en su casa con la ayuda de su equipo más cercano los morados dicen confiar en que éste es un formato en el que su líder no tiene rival por ello a los debates Hinault tanto al resto de la campaña han fiado el resultado del próximo veintiocho A el partido ha convocado esta noche a la militancia para ver el debate en su espacio cultural la morada en el barrio de Legazpi tema

Voz 2 17:00 de dos mil diecinueve

Voz 1667 17:05 todavía hoy la campaña marcada por la crispación en la sede del Partido Socialista en Cataluña en Barcelona ha amanecido con pintadas tras lo ocurrido ayer en IPE tras la tradicional tras la traición de esa localidad sevillana que ayer quemó en público un muñeco de Carles Puigdemont como han hecho otros años con otras figuras públicas

Voz 1623 17:23 es que es cuestión de que conozca la fiesta allí se hace un muñeco representa un mal y lo que se mata es el mal punto y final pues por personas han pasado miles de de de político banquero árabes bueno todo tipo de personas así defendía está traído

Voz 1667 17:40 en el alcalde de la localidad pero en Cataluña se ha convertido en asunto de campaña Barcelona Lluís Casellas

Voz 1915 17:45 el partido de Carles Puigdemont ya ha dicho que va a llevar los hechos ante la justicia escuchamos al ex presidente catalán

Voz 0861 17:52 montaban control no iban contra una persona iban contra lo que representamos el lazo amarillo la bandera el deseo de libertad la idea de la independencia de la República en cambia el partido independentista de Esquerra repito

Voz 1915 18:04 qué Qana considera que esto acabe dentro de la libertad de expresión mientras que el Partido Socialista Catalán condena a la quema de Puigdemont porque dice que en campaña electoral se debe tener el máximo respeto hacia todas las formaciones políticas aunque también piensan que se está dando demasiada importancia y que se tienen que respetar las tradiciones escuchamos a Marie Chelva Batet

Voz 1623 18:24 yo respecto la extradición el respeto las predicciones

Voz 1433 18:26 de todos los sitios en cada ciudad en cada pueblo hay muchas y distintas y algunas nos pueden gustar más y otras menos lo que creo que hay que hacer este final de campaña es hablar de propuestas es Parla da postas

Voz 1915 18:38 por último Ciudadanos lamenta lo ocurrido pero quiere dejar claro que su partido aún está más acostumbrado a sufrir acoso

Voz 0861 18:45 hora veinticinco

Voz 1667 21:56 Pablo Morán siguen Tirol siete veintidós en Canarias algunas cosas más al margen de la campaña por ejemplo lo primero un dato que no podemos perder de vista por su relación directa con la evolución de la economía estamos hablando del precio del petróleo que sigue su escalada hasta marcar hoy Eladio Meizoso buenas es buenas tardes un nuevo máximo anual si se paga setenta y cuatro dólares el barril de Brent son tres más que el jueves los analistas lo atribuyen al endurecimiento ese próximo mayo del embargo sobre Irán que es uno de los principales países exportadores por parte de Estados Unidos y a pesar de que este país se compromete con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos a mantener el suministro global al mismo nivel que ahora el Brent ha subido ya un treinta y cuatro por ciento desde que empezó el año está justo como hace un año en dólares pero en euros ha subido un diez por ciento irán por cierto fue el quinto proveedor de petróleo de España en los últimos doce meses con un siete por ciento del total el Aita Mari que ya está en Grecia es el pesquero de la organización Salvamento Marítimo humanitario del País Vasco que se ha desplazado hasta Grecia para prestar ayuda sanitaria en Lesbos en colaboración con el Gobierno de ese país informa Miguel Ángel Garrosa

Voz 0919 23:04 hola buenas tardes desde hace un par de horas

Voz 0861 23:06 el Aita Mari está ya en Lesbos las sensaciones en la tripulación del barco de rescate son encontradas están por fin en destino pero no van a poder moverse de Puerto no van a poder poner rumbo a Libia ese era el objetivo se quejan de que en Europa no está haciendo nada se quejan también de que este asunto no haya entrado en campaña electoral Iñigo Gutiérrez es el presidente de Salvamento Marítimo humanitario

Voz 26 23:30 esperamos muy poco la desgraciadamente todas las en que ha tenido el tema migratorio en la campaña electoral ha sido cargando las tintas sobre la derecha y la extrema derecha y por parte de la izquierda una respuesta justicia en la cual está coger discursó integrado dispuso de oportunidades dispuso de futuro

Voz 0861 23:49 el objetivo de la ONG en Grecia va a ser el desarrollo de labores de rescate en colaboración con el Gobierno local y hacer de la clínica de la Aita Mari un consultorio dental para los Refugiados Inmigrantes

Voz 1667 24:02 el último minuto para recordarles que a partir de las nueve de esta noche arranca hay una edición especial de Hora veinticinco en la que les vamos a ofrecer este primer debate de campaña y que contará con cara B se vítores buenas tardes

Voz 1880 24:13 buenas tardes Pablo en la cara B un arte el arte de la dialéctica del que intentarán echar mano los candidatos de los cuatro partidos esta noche en el debate la dialéctica que es el arte de dialogar argumentar discutir o también de persuadir debatir irracional ideas diferentes ya la antigüedad se entendía por dialéctica la capacidad de descubrir la verdad gracias a la discusión a ver si esta noche descubrimos grandes verdades en el debate el sociólogo y experto en comunicación Ravi de Dolly Nos lo ha definido así

Voz 27 24:38 que es la representación litúrgica que la contienda

Voz 28 24:40 aunque así como se rinde óxido de los combatientes se exponen ante y pico que les está bien y segundo porque el nivel de riesgo y disposición de los candidatos es muy alto ya que allí están sin sus asesores

Voz 0055 26:47 bueno en primer lugar que no podemos hablar propiamente de fugas en este caso ni Íñigo Henríquez de Luna ni Fernando Martínez Vidal iban a continuar en las listas del Partido Popular para el Ayuntamiento de Madrid pero en segundo lugar tengo que decir una cosa que después de tantas criticas de Vox hacia el Partido Popular después de todo la sarta de calificativos que utilizan para referirse al Partido Popular vox ficha a las personas que han trabajado durante treinta años en el Partido Popular

Voz 0194 27:13 todavía sobre fichajes electorales Arantxa Mejías la presidenta de los afectados por la venta de viviendas de la Empresa Municipal Se va a Madrid en pie la candidatura del concejal de Carmena claro

Voz 29 27:23 Nos han semana consideró creo que los últimos cuatro años el cambio ha sido insuficiente y minimalista en lo que viene siendo materia de vivienda y sobre todo de vivienda pública y de luchar contra los grandes fondos de inversión que se están haciendo con la ciudad de Madrid

Voz 0194 27:37 lunes todavía sin clase en los colegios en muchos madrileños que han apurado hasta hoy la vuelta a casa vamos a ver si eso se nota en las carreteras de la Comunidad dgt Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 30 27:48 buenas tardes a esta hora no se nota porque no encontramos grandes complicaciones en la red vial madrileña eso sí hemos tenido una tarde muy complicada en cuanto al tráfico se refiere con tráfico lento en prácticamente todas las entradas y salidas de la capital en este momento se ha restablecido la normalidad citan sólo encontramos densidad circulatoria en este caso en la A6 en la autovía de La Coruña de salida de Madrid en Aravaca ahí Puerta de Hierro también en ambos sentidos en Majadahonda y El Plantío en el resto de la red de carreteras

Voz 0229 28:19 madrileñas en este instante ya afortunada

Voz 30 28:21 ente se circula sin problemas

Voz 0055 30:06 pelo Ike sus que ayer el Gallego buenas tardes que el Barça voz de Liga esta semana aquí lo las encuestas dicen que mayoría absoluta del Barça en el Barça y ellos sin voz para celebrar que parece que no va a fallar aquí parece que no van a fallar Underwater tú crees que esta semana si el Barça gana

Voz 1038 30:25 mañana al Alavés en Vitoria y el Atlético de Madrid pierde el miércoles con el Valencia en el Metropolitano Se acabó is sino

Voz 0919 30:39 claro porque Valverde que ya ha dado la convocatoria para viajar mañana a Vitoria y jugar con el Alavés la noticia Esquerra guiri no está en esa convocatoria pero va a Luis Suárez va Messi va a Piqué va van todos espera ganarla cuanto antes porque aunque ahora parezca que lo tienen en la mano Valverde será mérito se lo han currado

Voz 0055 30:59 entre nota mucho eso sobre si veremos tras la liga lo antes posible no sólo quiere cualquiera lo que queremos todos es ganar no sé cómo decirlo es verdad que cuando la Liga la llevas justa la has peleado hasta última hora parece que es una alegría superior sin embargo cuando llegas al final sacas doce o catorce puntos al segundo hoy dieciséis diecisiete al tercero quizá ya es lo previsible

Voz 1038 31:25 vamos que lo tiene hecho quiere darle valor Ernesto Valverde seguir

Voz 0919 31:28 repasamos las novedades de los partidos de mañana que hay tres en primera división hoy tenemos uno de Segunda A las nueve juego Osasuna el líder en el estadio del Elche la noticia del día en Segunda División es que el Oviedo ha destituido a Juan Antonio Anquela cambia de técnico a falta de siete jornadas Sergio Egea ocupa el banquillo ovetense el Oviedo está ahora mismo a cinco puntos de meterse en el play off es decir que tiene todavía opciones de subir a Primera y la noticia del día también está en el fútbol femenino porque hoy se ha jugado dos partidos el Atlético de Madrid ha ganado en el campo del Espanyol cero uno la rojiblancas tienen en su mano ser de nuevo campeonas a falta de dos jornadas aunque la noticia en ese partido es que había veinte mil espectadores viendo el Espanyol cero Atlético de Madrid uno y también se ha jugado el Valencia uno Levante tres el derbi del fútbol femenino de la ciudad de Valencia con más de diez mil espetó

Voz 1038 32:26 no es en la grada es indudable el crecimiento imparable del fútbol femenino en

Voz 17 32:39 claro hola Gallego que pasa hace tiempo que no hablamos Benzema treinta horita les sale a cuenta cinco partidos a doble partido a cuarenta en la carne ya preparándose en Caracas Hugo perdió al Bierzo que tiene muy buena carne allí

Voz 32 32:57 venga un saludo no es nuevo

Voz 0919 32:59 luego la carne del Bierzo cargará pero eh

Voz 33 33:02 qué tiene que meter diez goles Benzema todavía para qué

Voz 0861 33:05 para que la paguemos nosotros por el momento te toca pagar anti dejado vuestros mensajes

Voz 2 33:10 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 34 33:25 aquí te el grupo como Jaimito pero todavía quedan cinco partido esto puede interesante hasta luego

Voz 32 33:34 yo el guarda de Hora veinticinco Deportes

Voz 2 33:36 pues seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0861 33:45 Marcos Ingelmo ya no las tienen todas consigo ya dicen que

Voz 35 33:47 podemos Palmar podemos Palmar la puesta porque esto lo pagamos entre todos

Voz 0861 33:51 se bueno atención vamos a abrir el programa

Voz 0919 33:54 con un episodio de la serie

Voz 0861 33:56 tragicómica del fútbol español Tebas y Rubi porque atención estamos en días decisivos en la pelea entre estos dos personajes entrañables de nuestro fútbol arriba

Voz 32 34:20 este marco convierte a Javier Tebas en ministro de poco ya les nosotros no se ocasionó vivo no está capacitado para esta noche a su club y la Liga nos atenemos hoy traemos hoy Alex Javier Tebas Ferrovial estemos mundial esté abierto pero el Gobierno

Voz 1038 34:48 atención en siete días el próximo lunes hay asamblea general de la Federación Española donde Rubiales quiere aprobar su reforma general del fútbol

Voz 0919 34:59 el nuevo formato de Copa del Rey el nuevo formato de la Supercopa

Voz 1038 35:02 va ir la nueva Liga Femenina pero Antón Meana buenas tardes de tal Gallego buenas tardes llevas no se va a estar quieto no está la semana para dejarla en blanco de muchos acontecimientos el miércoles hay Asamblea de la Liga convocados los clubes de Primera y Segunda por Javier Tebas porque el presidente de la Liga quiere que el fútbol profesional se rebele contra Rubiales parece que no lo va a conseguir el presidente de la Federación va a estar en la sede de la Liga pero busca Tebas un papel de los clubes diciendo que el fútbol profesional está en contra de la reforma Rubial uno dos y tres porque eso será el miércoles pero atención Meana el jueves también va a haber más reunión hablamos del fútbol profesional el miércoles y pasamos al fútbol amateur el jueves dos reuniones una convocada por la Liga a través de pro liga y la otra convocada por la Federación están convocados los mitos los clubes de Segunda B y Tercera no pueden ir a

Voz 0919 36:01 dos riñones no hay que decidir entre papayas

Voz 1038 36:04 toma entre Tebas y Rubiales parece que va ganando en la convocatoria a la Federación y que gente a Las Rozas con Rubiales que a un hotel Auditorium convocados por Liga para escuchar a Javier Tebas diciendo que viene el lobo y que si escuchan y aceptan lo que quiere Rubiales se van a quedar sin dinero dos reuniones el jueves una Con Tebas otra con Rubiales a ver quién tiene más capacidad de convocatoria

Voz 0137 36:28 liga

Voz 36 36:31 gracias

Voz 1038 36:35 encima hay que buscar una fecha para la mediación de la Secretaría de Estado para el Deporte María José Rienda consejos

Voz 0919 36:41 los deportes espera que hay noticia eh hora25 de

Voz 1038 36:44 Cortés lunes lo adelanta está prevista para el sábado día veintisiete pero es jornada de reflexión política y no quieren molestar así que podemos contar que se van a reunir el miércoles por la tarde a las cinco de la tarde en el CSD es decir el miércoles desde la Asamblea ante de asamblea Federación después de la de la Liga es decir lo que te gusta Teer el miércoles Seven Tebas y Rubiales por la mañana en la Liga y por la tarde en el PSD con Rienda de árbitro

Voz 0919 37:12 Dios mío puede pasar cualquier cosa

Voz 1623 39:21 hemos preguntado a Valverde hasta qué punto es importante ganar la Liga antes de las semifinales de Champions importante ganar

Voz 0055 39:30 ganar la Liga para nosotros y para cualquiera eh no sé es que aquí nos ponemos estupendo sólo venga vamos a ver cuando se buscaba cuando ganamos cuanto antes claro puede darle queremos ganar mañana la gente lo ve desde fuera piensa que todo sencillo no bueno hemos haremos ahora perdemos después empatamos aquí hacemos un cambio más allá ya está todo arreglado que va

Voz 1623 39:51 sin pausa pero sin prisa a Valverde que mañana va a poner un cambio por línea para intentar avanzar ya hacia la Liga que sólo quede un pasito más

Voz 0919 40:00 el Alavés de Abelardo que ahora ya está fuera de los puestos europeos pero todavía tiene opciones aunque Javier Lekuona ayer en Vitoria se habla del futuro del Pitu

Voz 0889 40:09 sí qué tal muy buenas noticias al día en Vitoria ha sido conocer que el pitufo no seguirá en el Deportivo Alavés la próxima temporada el técnico asturiano ha rechazado la oferta de renovación del club parece mirar hacia otros destinos como por ejemplo el Betis eran a deshora consciente de que esa iba a ser su respuesta sea puesto en movimiento y parece que el elegido es Asier Garitano no se trata de la única opción ni mucho menos es más incluso podría no ser la primera le hemos preguntado al Pitu en la previa por este asunto

Voz 2 40:35 pero sin hacer nada hasta dos plan prometido todavía hay Hinault creo que es bueno desviar la atención del equipo

Voz 0889 40:42 a mí persona vaya balones fuera que hasta final de la temporada no era nada público desde el punto de vista deportivo baja por lesión mañana Burgui por operación de ligamento anterior Mari Panetta casi nueve tiene un esguince de tobillo y es baja por sanción Calleri

Voz 0919 40:56 bueno mucho más angustioso sin duda alguna lo que se juega mañana en Pucela Valladolid Girona el Valladolid décimo octavo puesto de descenso treinta y dos puntos el Girona décimo sexto con treinta y cuatro que se están jugando la vida vamos a ver cómo está el Valladolid José Luis rojigualda

Voz 1070 41:13 tarde hola Gallego muy buenas tardes pues eh fíjate lo que ha dicho Sergio González es una final con letras mayúsculas la importancia del partido es absoluta el Valladolid depende de sí mismo si consigue la victoria saldrá aunque sea de manera momentánea de esos puestos de descenso y podrá respirar un poquito

Voz 1623 41:29 tiene las lesiones de verte

Voz 1070 41:32 Antoñito ID Keko que se suman a la larga lista de lesiones a final de temporada que está sufriendo el Valladolid que en casa sólo ha conseguido tres victorias en toda la campaña en el año dos mil diecinueve sólo una victoria por tanto partido trascendental Se espera casi casi

Voz 0919 41:47 el lleno en Zorrilla el Girona que durante mucho tiempo ha estado en una zona templada ahora mismo está al borde del precipicio si pierde mañana se mete en el pozo de lleno Raúl MUSAC

Voz 24 41:59 hola buenas noches dos novedades en la lista del Girona para mañana el Choco Lozano que Ramalho entran por el canterano Sony Alex García para afrontar el último partido que les da opción de seguir dependiendo de sí mismo ganar no sería definitivo pero así perder le haría entrar en descenso por primera vez desde que juega en Primera Eusebio podría recuperar el tres cinco dos de Machín que ya utilizó en la segunda parte en Vigo y en otras fases de la temporada entre otras cosas porque como dijo esto es con el sistema con el que se sienten más cómodos

Voz 0919 42:28 vaya partido y mañana también a las siete y media Huesca Eibar el Eibar de Mendilibar sigue está en una zona tranquila el Huesca casi casi ante su última oportunidad de seguir con vida porque es el colista Luisa a su última hora hola qué tal buenas tardes

Voz 1417 42:43 llegó pues el Huesca quiere apurar el SAS últimas opciones ante el Eibar si es que todavía las tiene porque no está casi casi un milagro para salvarse Francisco no puede contar con Pulido lesionado en Vallecas y acá porque no se ha recuperado podría volver Rivera en el Eibar

Voz 39 42:55 pues alicientes más allá de que ya tiene conseguido el objetivo Mendilibar pero sí tiene problemas de efectivos sólo dispone de dieciséis jugadores del primer equipo a los lesionados se suman Jordán y Kote sancionados así que habrá jugadores del filial dato anecdótico el que jugará mañana de azulgrana los dos visten igual será el Eibar ya que el Huesca ha solicitado jugar con la segunda equipación la que luce la cruz de San Jorge en el pecho en el día del patrón de Aragón

Voz 0919 43:18 de la jornada de este fin de semana bueno hay alguna noticias una muy peculiar que el estadio del noveno clasificado del campeonato cante mayoritariamente para que su entrenador se marche cosa extraña Quique vete ya se cantó ayer en el Benito Villamarín íbamos a preguntar cómo está el asunto porque el Betis tiene un partido el próximo miércoles con El Levante que no sé si puede decidirá algo Santi Ortega buenas qué tal Gallego muy buenas

Voz 40 43:48 en principio todo está previsto para que el técnico santanderino terminó la temporada con el Betis y consigue plaza europea ahora la única factible parece la séptima sus posibilidades de seguir aumentarán si no lo consigue lo más normal es que lleguen a un acuerdo in no cumpla el contrato el año que tiene de contrato seis de veinticinco partidos seis triunfos en ese número deportivos no es un dato que les proteja mucho pero de momento los directivos los que mandan y Qatar

Voz 1623 44:11 dan son de Setién IU les va a costar preferir en una racha francamente negativa del Betis en una racha

Voz 0919 44:19 positiva súper positiva el Valencia en la final de la Copa del Rey en las semifinales de la Europa League y peleando por la cuarta plaza aunque tiene una mala noticia ayer ganó al Betis pero se lesionó Cheryshev y creo que no va a jugar más Pedro Morata hola

Voz 41 44:34 hola qué tal Gallego buenas tardes si al final lo hice después de la prueba aquel día hoy cuando una presión

Voz 27 44:41 en la rodilla

Voz 41 44:43 director es suficientemente importante en concreto una versión cápsulas ligamentos en la rodilla derecha con una fractura de la peseta

Voz 27 44:51 de eso hace ya que no se pueda contar con él hasta final de temporada no tiene cruzado roto que era una equidad hemos que había pero Boris todo va a jugar más en el Valencia algunos esta temporada porque nos aproxima a Grecia tiene una opción de compra sobre él pagar dos siete millones de euros al Villarreal si el cuerpo técnico del pero ante el Valencia considera que es supongo este empresario fraterna es la próxima temporada ahora tiene que estar ahí ahí decidir si económicamente es viable un conducción de si el Valencia jugará la Champions a nosotros hipotecas

Voz 0919 45:25 bajamos a la Segunda División hoy cierra la jornada con el partido que enfrenta al Elche y al Osasuna los navarros recordemos líderes del campeonato camino directo a la Primera división PP morado cómo está el estadio novedad de buenas tardes

Voz 42 45:40 que a saludos muy buenas tardes haber una buena entrada comienza el partidazo a las nueve de la noche el envite de Osasuna quiere irse a los setenta puntos cita Carles es siete puntos de ventaja Albacete Granada sus perseguidores pueden David García Pérez ahí Brandon en el equipo de Yahoo bajar hace

Voz 0919 45:57 la pelea por el ascenso a la Primera División es terrible bueno hoy tiene dos noticias una de ellas la destitución del técnico del Oviedo Juan Antonio Anquela quedan siete jornadas los dirigentes del Oviedo han decidido un cambio en el banquillo Cali González cuenta no buenas tardes

Voz 27 46:16 hola qué tal buenas tardes pues si hace unos minutos el hecho oficial de manera sorprendente la destitución de Juan Antonio Anquela tú después del empate a tres frente al Córdoba el colista de Segunda División en la última jornada que provocó un gran enfado la afición Bayona que terminó el encuentro con muchos pitos hacia el equipo y hacia el banquillo llega en la primera vez en toco sucedía y acto Sergio después anunciar la salida de mutuo acuerdo según ha confirmado el Júcar Bayón de Anquela ha hecho oficial la llegada de Sergio Egea que vuelva al banquillo fue el entrenador que dio el éxito de la ascenso después de doce años y el argentino va a sentar en el banquillo al menos hasta final de temporada para intentar conseguir un objetivo que parece Xavier hoy muy difícil el conjunto Carballo en esta novena posición a cinco puntos del pero yo GA mañana dirigirá su primera sesión como técnico del Real Oviedo

Voz 0919 47:00 el Oviedo noveno séptimo está Deportivo de la Coruña que también parece se puede quedar fuera y atención Fran Hermida que tenemos noticia de esta misma tarde dimisión en el consejo de administración hola Fran