Hora 25 (22/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:19 segunda y última semana de campaña electoral ya saben que a partir de hoy no se pueden publicar encuestas y que esta es la semana de los debates así en plural porque hoy es el primero mañana el segundo el de hoy en la televisión pública en Radio Televisión Española y el de mañana en Atresmedia primer debate hoy precedido por el intenso debate sobre los debates porque como es algo que nos su lado en cada contienda electoral se reproduce la polémica el que gobierna se hace el remolón él restó aprietan donde se hace entre quienes cómo de qué manera esta vez va a ser a doble partido así que mañana podrán intentar corregir los errores que cometan hoy quizá hoy estén a la defensiva y mañana salgan a ganar hoy igual ya buscan la victoria desde hoy no se sabe no hay precedentes de dos debates seguidos con tan poco margen de tiempo según las encuestas son muchos los indecisos según los expertos los debates sirven para decidir esta vez esta gran masa de indecisos tienen dos oportunidades para pensar en su voto decidirá enseguida saldremos de dudas sobre la estrategia que adopta cada uno de los cuatro líderes políticos que además seguro que tienen muy presente al gran ausente que es vox la formación de ultraderecha no va a estar en los debates así lo decidió la Junta Electoral Central pero aunque no tenga Till seguro que va a estar en el plató bueno el debate se va a celebrar en el Estudio uno de Prado del Rey han empezado a llegar los candidatos con diez minutos de diferencia entre cada uno de ellos cuando ya estén todos se harán una foto conjunta en el plató hoy unos minutos antes de que empiece el debate de momento nos vamos hasta allí hasta Prado del Rey que candidatos y cómo han ido llegando Severino Donate buenas noches

Voz 5 01:46 buenas noches de momento sólo ha llegado Pablo Casado en un Volkswagen negro con una sonrisa nada más bajar acompañado de su esposa e sea cruzado unas palabras con el director de Televisión Española Eladio Jareño le ha dicho en los conocemos de los Goyas la vestimenta que es muy importante en todo este debate es pantalón negro con mucha raya muy marcada chaqueta azul marino corbata azul otro tono oscuro Illa camisa azul celeste mucho azul bueno han hecho unas fotos y en menos de un minuto en palabras de Casado me voy para dentro que tengo aquí a la tropa esa tropa son Teodoro García Egea su secretario general Javier Maroto responsable de la organización del partido que estamos a la espera en apenas un minuto llegará el líder de Ciudadanos Rivera

Voz 0194 02:32 pues vuelvo contigo en cuanto lleguen el resto de candidatos de momento sólo Pablo Casado ha llegado a Prado del Rey donde se va a celebrar este primer debate electoral nos acompañan en esta noche de intenso análisis porque un debate así precisa de intenso análisis Carlos Aragonés ex diputado del Partido Popular actual número tres al Senado por Madrid por esa formación fue director M está corrigiendo un concurso al Congreso sobre hablo no es no al Senado pues porque número en qué lista

Voz 6 03:00 en la lista así no me equivoco

Voz 7 03:02 en el número X I X I

Voz 0194 03:05 ahí está el Partido Popular Carlos Aragonés que fue director del Gabinete de la Presidencia de Gobierno con Aznar tiene amplia experiencia en cargos orgánicos del partido ha sido también entre otras cosas secretario de Estudios y Programas muy buenas noches ahora les saludo muy buenas noches Luis Arroyo yo que es consultor de comunicación política fue con el PSOE director de gabinete de Carme Chacón apuntó la vicepresidenta de la Vega de los secretarios de Estado de Comunicación dos mil cuatro el siete veces muy buenas noches Lluis Orriols me equivoqué han entre Luis Arroyo Luis Borriol Lluis Orriols politólogo que nos acompaña muchas noches en Hora Veinticinco muy buenas noches y dos habituales también en la tertulia Fernando Vallespín muy buenas Contreras muy buenas noches qué tal buenas noches una primera pregunta rápida caros como están en estos momentos como crees que están en estos momentos los candidatos que van al debate qué sienten ellos en estos momentos previos

Voz 7 03:50 sí sí sí la atmósfera de una contienda hace ir a realizada arreglada pacífica pero estaban que te puedan mucho si son muy conscientes generar el dirigente político es muy es muy consciente del terreno que pisa y de lo que hace

Voz 0194 04:07 se juegan mucho Luis los candidatos son una hecho como esta

Voz 1329 04:09 sí por supuesto con un aparentemente un treinta por ciento indecisión con mucha gente lo sabemos por las conversaciones con nuestros amigos con nuestros compañeros de trabajo mucha gente que está intentando decidir en estas últimas horas a quién va a votar con cuatro el candidatos y efectivamente como decías tú uno que no está prefiero a Vox otros que tampoco están son los independentistas y finos los partidos regionales desde luego que es un debate muy importante yo sin embargo sí creo que aunque estén nerviosos sin duda como lo van a estar pero esa adrenalina también del de de un momento tan crucial no tan importante con audiencias que seguro van a ser millonarias estoy seguro de que les citará también les dará ganas de de de

Voz 7 04:58 competirá el FIS les escucha hoy por tierra Mariaire

Voz 0194 05:00 Lluis Orriols una gran masa indecisos lo venimos hablando indeciso su indefinidos decíamos el último día en lo bolsa que tienen utilizamos la palabra indefinidos les va a servir a estos indefinidos estos dos debates

Voz 6 05:11 sí sí sin duda los debates tienen un doble efecto el primer efecto yo creo que es el más importante es proveer información fáctica alos a a los votantes es decir dar formación sobre cuáles son las propuestas cuáles son los planteamientos de cada uno de los partidos políticos y esto es la ciencia política tenemos digamos evidencia sólida de que realmente los ciudadanos aprenden aprenden eh es decir que genera conocimiento es un evento que está muy

Voz 8 05:37 y es que mucha gente lo ve

Voz 6 05:40 la gente acaba sacando conclusiones sobre las posiciones de cada uno de los precios otra cuestión es cómo influye sobre el voto esto ya es en fin influye sí pero un Pernod no deberíamos exagerar sus efectos la magnitud del efecto tiene un efecto pequeño suele ser una cuestión suele ser un debate que los ciudadanos acaban confirmando sus sus preferencias no pero pero aunque sea pequeño los pequeños cambios pueden generar importantes cambios de mayorías

Voz 0194 06:09 tan de acuerdo con esto decía que no con la cabeza pero deja momento que me voy a Prado del Rey porque ha llegado ya al segundo candidato ha llegado ya Albert Rivera CB

Voz 5 06:17 ver así acaba de llegar he

Voz 0194 06:20 bien coche negro marca Lexus

Voz 5 06:22 parece un anuncio de vestimenta traje azul también mucho azul prima corbata a cuadros pequeños azul y blanco camisa blanca muy sonriente quizá demasiado sonriente Un poco rígido en el posado con los puños cerrados sólo mirando a los objetivos y luego pidiendo perdón a los periodistas porque tenía prisas por entrar

Voz 0194 06:42 llegado dos y sólo faltan dos Carlos Aragonés no estaba están de acuerdo con lo que decía que el efecto es pequeño

Voz 7 06:47 sobre el voto y me pregunto diez demás conductos en alrededor de la mesa se lo pregunto más bien a ellos si en esta ocasión con esa amplitud de indecisos y una campaña bien curiosa y además con dos debates tan seguidos no va a servir de elemento de juicio e incluso para modificar el voto sabiendo exacto romántico que se movía muy

Voz 1329 07:12 poco el porcentaje de los

Voz 7 07:15 que eran según lo según debates influidos por los mismos no es una pregunta pues

Voz 0194 07:21 qué responde Fernando Vallespín ustedes

Voz 7 07:23 por qué

Voz 8 07:26 es importante que tengamos en cuenta que el debate sobre el debate se ha comido la campaña electoral es decir la campaña electoral se ha reducido a este debate con lo cual tiene un protagonismo superior al que tradicionalmente venían teniendo los debates ya de por sí no va a quedar tiempo nada más que para hablar del post debate sí claro a mi me parece que es muy importante que tengamos en cuenta que más que como percibe cada uno quién gana o quién pierde lo que estaba fijar la gente es en el relato que se hace de quién ha ganado y quién ha perdido es decir que esta otra especie de meta relato no meta debate que viene después ya hay que tener en cuenta que ahora hay la novedad también de esa especie de efecto paralelo de que la gente lo ha mirando el tuit el Twitter claro a la vez que está escuchando el debate y que la influencia que tiene por tanto va a ser doble la de los hombres de comunicación tradicionales lo que nosotros opinamos pero también

Voz 0194 08:18 yo estoy claro que esto sí que es algo nuevo porque antes había que esperar a los periódicos etcétera etcétera y ahora sí que hay reacción al momento Emilio

Voz 7 08:26 sí yo creo que la singularidad de este debate es que no tiene precedente porque hasta ahora los españoles de una idea otra ideología Izquierda y derecha no habían ido a votar con una fragmentación tan clara de los partidos políticos sobre todo la derecha hay muchísima gente que está todavía ahí eso cómo se reflejan los sondeos dudosa y votar a uno a otro dentro sobre todo de los partidos de la derecha por lo tanto como no tiene precedente tal fragmentación de partidos en el centro derecha es por lo que presumiblemente no ya al once bate de hoy de mañana sino el reto de la campaña electoral pueda influir en en

Voz 1329 09:03 el en que alguien al final sí sí sí

Voz 7 09:05 que se decante por una opción por otra porque hay muchísima gente que está dudosa de votar a unos a otros

Voz 0194 09:11 en Segura enseguida volvemos y lo hacemos contando cómo se va a estructurar este debate también las últimas noticias esa resolución de la Junta Electoral Central porque hasta el último minuto el Partido Popular recurrido algo del debate a la Junta Electoral Central

Voz 4 15:11 en esta edición especial

Voz 0194 15:13 al de Hora Veinticinco sobre el debate que a las diez de la noche va a empezar en Radio Televisión Española con el análisis de Carlos Aragonés de Luis Arroyo de Lluis Orriols de Fernando Vallespín Emilio Contreras y en Prado del Rey Severino Donate viendo llegar uno a uno a los cuatro candidatos que van a participar en el debate el tercero Pedro Sánchez ya está también en las instalaciones de Televisión Española

Voz 5 15:31 también está por aquí muchas coincidencias se todos coches negros este Audi también vestimenta azul

Voz 6 15:36 el traje azul ha viajado la camisa azul clara tal

Voz 5 15:39 Como Casado corbata roja ha viajado con su asesor de cabecera Iván Redondo ha respondido muy sonriente ha bajado del coche con el gesto típico suyo de llevarse los dedos a los botones de la chaqueta ya ha respondido algunas preguntas a los periodistas ha contestado siempre tengo ganas de debatir nervios claro cómo no ir después de otras cuantas sonrisas ha entrado a preparar en estos minutos lo que vaya a ser su respuestas en el debate

Voz 0194 16:08 sólo falta por llegar Pablo Iglesias que lo hará

Voz 5 16:11 Iglesias que que está a punto de llegar ya

Voz 0194 16:13 es que lo va a hacer es decir los próximos minutos lo mejor son los próximos según pues el formato del debate el orden de las intervenciones Se sorteó el sábado pasado en principio todos los partidos aceptaron las normas ese día pero hoy cuarenta y ocho horas después el Partido Popular ha decido al menos hemos sabido que pugnaba el sorteo ante la Junta Electoral Central porque entendía que no se respetaba la proporcionalidad en el reparto de turnos de apertura de cierre del debate bueno al final la Junta Electoral ha rechazado el recurso del PP José María Patiño buenas noches

Voz 1108 16:41 buenas noches y lo hace Ángels en suscrito un sucinto párrafo en el que acuerda desestimar la reclamación porque leo textualmente la organización del debate entra dentro del ámbito de autonomía del medio sobre todo porque en el presente caso la forma en que ha sido ejercida no resulta arbitraria ni de forma global contraria al principio de proporcionalidad es decir el árbitro electoral viene a decir que Televisión Española como organizadora fijó las reglas y éstas se concretaron mediante sorteo los grupos hicieron comentarios en su momento pero o no hubo bloqueo aunque el PP mostró su desacuerdo con su recurso el PP recordemos quería un orden similar al del pasado martes la televisión pública en el que la intervención inicial correspondió a su representante Cayetana Álvarez de Toledo porque ese dispuso que se hiciera por el número de diputados de los seis grupos parlamentarios presentes de mayor a menor en el inicio del debate y de menor a mayor en el llamado minuto de oro la Junta en ese escueto resolución en el segundo párrafo dice que ahora recuerda al PP que cabe recurso como siempre antes

Voz 0194 17:40 así que todo se queda como estaba desde el sábado vamos a recordar Patiño cómo va a ser la estructura del debate

Voz 1108 17:44 Albert Rivera es el encargado de abrir el minuto introducción seguido por este orden de Pablo Iglesias Pedro Sánchez Pablo Casado luego se abren cuatro bloques temáticos economía empleo fiscalidad políticas

Voz 0866 17:55 social y pensiones regeneración democrática

Voz 1108 17:57 debate territorial y pactos poselectorales al final el denominado minuto de oro que cerrará Pedro Sánchez después de la intervención por este orden de Pablo Casado Pablo Iglesias y Albert Rivera

Voz 0866 18:08 Sánchez y Rivera por cierto ocupa los atriles Center

Voz 1108 18:11 Tales Casado Iglesias los de los extremos uno

Voz 6 18:14 al Izquierda el otro a la derecha está previsto que previo

Voz 0194 18:17 lo que dura una hora y cuarenta y cinco minutos aproximadamente

Voz 6 18:20 niños y no creo que no habrá interrupciones Pedro que una interrupción

Voz 0194 18:24 es para para publicidad los cuatro partidos han abierto sus sedes para hacer seguimiento de un debate que los socialistas esperan como un todos contra Sánchez apelan a la capacidad de resistencia del presidente para algo tiene hasta un manual de resistencia publicado en Ferraz está Inma Carretero Inma buenas noches

Voz 0806 18:40 buenas noches si les gusta mucho al Comité Electoral del PSOE situarnos en ese marco de las primarias y hablar del del manual de resistencia del presidente como decías acaba de abrir ahora la sede socialista para que pueda seguir el debate aquí los militantes los que han llegado antes estaban haciendo tiempo en el bar de enfrente hay tres pantallas grandes ya encendidas preparadas en el vestíbulo de esta sede que está de estreno porque han hecho obras y hoy mismo estaban dando los últimos retoques estaban nerviosos en la dirección federal con la posibilidad de que no terminarán esas obras antes del domingo porque si el PSOE gana las elecciones después de once años quiere celebrarlo aquí así que al menos ya se han quitado de encima esa inquina sus The Guardian aquí se ha quedado en el número setenta de la calle Ferraz Adriana Lastra la vicesecretaria general a él

Voz 1880 19:22 presidente lo acompaña entre otros José Luis Ábalos

Voz 0806 19:25 el director de gabinete iban redondo que es quién va a poder entrar en el plató a entregarle documentación no hacerle algún comentario durante el receso esta tarde Nos dicen que Sánchez ha estado tranquilo descansando que durante el fin de semana así que ha estado ensayando y practicando con posibles preguntas en realidad dicen en su equipo que los contenidos nosotros ha tenido que estudiar porque lleva diez meses de examen en el Congreso y en el Senado lo que ha hecho sobre todo es practicar en cómo colocar esos mensajes en la tele de la forma más eficaz veremos cómo lo hace quiere mantener un tono presidencial y quedar como el moderado de este choque televisivo

Voz 0194 20:00 Yeltsin cualquier reacción que se produzca durante el debate Nos pides paso de acuerdo estará ahora iremos al resto de sedes para ver cómo está siendo cómo va a ser el seguimiento de esto debate en las respectivas sedes pero antes última conexión con Prado del Rey antes del inicio del debate prácticamente porque ya ha llegado Pablo Iglesias Seve ya ha llegado

Voz 1329 20:17 ha llegado en un Volkswagen Golf

Voz 5 20:20 más o menos informal vestimenta también informal con abrigo azul curiosamente con la mano izquierda sin sacarla de bolsillo

Voz 12 20:28 lo ir ha respondido también alguna

Voz 5 20:31 curiosidades de aquí de los periodistas lo mismo si estaba nervioso y ha dicho que no que está animado y que es una buena oportunidad para confrontar ideas así es que ya a los candidatos dentro de Prado del Rey hablando con sus equipos si preparando y ultimando el debate

Voz 0194 20:46 ya preparados los cuatro Gracias Seve lo lo contigo en Luis el hecho de que el que esté en Moncloa sea tan remolón y que esté porque siempre pasa sea quién sea el que sea tan remolón a la hora de aceptar un debate quiere decir que es quién más tiene que perder

Voz 7 20:59 sí

Voz 1329 20:59 no no por el hecho de estar en Moncloa es el hecho de de de ser el favorito no sea el favorito hay una norma no es bueno no escrita no es quitan calidad porque se han escrito miles de

Voz 0194 21:09 mucha literatura sobre esto

Voz 1329 21:12 mundo veamos que las reglas puramente estratégicas nuestro refiriendo ahora a los principios democráticos ni al amoral ni nada parecido pero hay algo bastante evidente si les sacas mucha diferencia al desafiante para que la vas arriesgar no lo cual obliga casi de manera natural a los a los favoritos a los oficialistas favoritos a no promover el debate y naturalmente a los desafiantes a pedir el debate encarecidamente de hecho Pablo Casado ha estado pidiendo hasta el último minuto en Caracas

Voz 8 21:43 Cara a cara no no precisamente para eso

Voz 1329 21:46 no precisamente para ser él para visualizar que es la alternativa única

Voz 0194 21:50 Carlos perjudica un debate al favorito sea quién sea éste

Voz 7 21:56 sí es el favorito cuando puede realzar la experiencia no es quien más se juega una experiencia en avala que el aspirante gane el campeón no lo que pasa es que en este caso el campeón tampoco es un presidente en condiciones habituales de acceso a la presidencia reales en ese sentido es favorito pero una prospectiva de de sondeos no

Voz 1329 22:25 yo quiero aclarar Carlos que yo no digo por aclarar no no quiero decir que necesariamente Elia además se juega se a Pedro Sánchez digo que él el que está en principio como favorito tiene más resistencia a debatir sin lo cual no quiere decir yo estoy convencido de que él ve esta esta ocasión Pedro Sánchez esta ocasión como una buena oportunidad para resaltar la desdicha peligrosa que se viene por decirlo de manera sencilla Carlos

Voz 7 22:54 lo que sí quería apuntar de lo que decía Luis efectivamente es el favorito tiene un problema hablaba antes de flan no es decir es que puede perder el trono eso es una pérdida muy mucho más notable que la de la de cualquier otro aspirante que jugó de los debates en este caso lo que decía Fernando es la campaña del debate tiene un uno invitado como como decía la directora el programa que es el juego subterráneo que ha tenido este debate si entraban no entra a Vox y eso lo lo a quién beneficia además será al favorito del que hablábamos antes

Voz 0194 23:29 claro que más perjudicara la ausencia la ausencia de Vox quién tiene más ganar y tiene más que perder

Voz 6 23:35 se trata de una cuestión no tanto de quién va a ganar o perder el debate porque eso es eso depende de las habilidades y la capacidad digamos en ese momento

Voz 0194 23:43 la interpretación que haga Kalou tipo también

Voz 6 23:46 es una cuestión aversión al riesgo como decía como decía Luis es una cuestión de tu puedes ganar pues perder pero hay situaciones en que eres más adverso al riesgo que en otras no cuando estás en una posición cómoda como es la de Pedro Sánchez no sólo porque está primero sino porque además la tendencia digamos latente que están dos viendo en las últimas semanas es de un ligero ascenso del partido del Partido Socialista por lo tanto la tendencia a la inercia sino pasara nada el movimiento inercia al sería de un Partido Socialista en en en ascenso en crecimiento cuando cualquier elemento que distorsione que cambie el guión es arriesgado claro podrías conseguir un debate que esa tendencia al alza sea aún mayor pero pero hay un mayor digamos propensión a ser adverso al río

Voz 0194 24:30 desbordara ahora os pregunto a Fernando ya Emilio pero dejadme que haga el recorrido por el resto de sedes porque el Partido Popular ha abierto su sede de la calle Génova hasta allí se un grupo de militantes para seguir el debate la participación de su líder Pablo Casado que es de los cuatro candidatos el que menos ha vaciado su agenda para preparar esta cita en Génova hasta Adrián Prado buenas noches

Voz 4 24:49 quedarán en buenas noches

Voz 17 24:51 casado fue el único candidato que ayer tuvo su intención al termino decía era incluso haber sido Sevilla a los toros pero en su equipo para no esperar

Voz 0194 24:59 sí que tenemos un problema porque es secuela secuela una voz al mismo tiempo que estás tú y es muy difícil entender te yo creo que es la voz de Televisión Española que debe ser que debe ser que estáis siguiendo ahí claro el debate evidentemente

Voz 17 25:10 que está ahí que vamos a ver si lo podemos solucionar y os pido Paco

Voz 0194 25:15 pues en cuanto podamos solucionarlo vuelve volvemos contigo seguimiento de Podemos en la morada Arganzuela que no es la sede estrictamente sino la sede social el punto de encuentro la llaman los de Pablo Iglesias la estrategia de Unidas Podemos para este debate pasa por alertar del riesgo de un pacto de Sánchez con Rivera Mariela Rubio buenas noches

Voz 1450 25:31 buenas noches y a las nueve y media estaban convocados aquí los militantes de Podemos para ver el debate entre los suyos como ya se hiciera aquí en elecciones anteriores ya hay ambiente y ambiente festivo además el catering ya ha empezado a base de tortilla empanada en banderillas

Voz 4 25:44 merienda tradicional preparada

Voz 1450 25:46 los propios militantes aquí ya hay cerca de treinta personas de momento desde aquí hemos visto en televisión llegará a Iglesias a Prado del Rey custodiado por su hombre de confianza Pablo y hemos escuchado también desde aquí los periodistas un comentario entre los militantes por supuesto en broma diciendo hay que camisa más clara se ha puesto Pablo y alguien le respondía no te preocupes que Pablo en estas no suda nunca se espera que en algún momento de la noche se acerque a esta morada el responsable de Sociedad Civil de Podemos Rafa Mayoral de momento Pablo Iglesias en sus redes sociales escribía hace muy pocos minutos no basta evitar que gobiernen PP Ciudadanos y Vox y añadía el que está siendo Angels el mensaje por excelencia de esta campaña morada y la previsible clave de su intervención de hoy la alianza del PSOE y Ciudadanos constituirá un inaceptable paso atrás sólo Unidas Podemos garantizará un gobierno de izquierdas todo listo aquí en la morada para una noche que se prevé intensa aquí la frase más repetida está siendo eso de que a Pablo en esto nadie le gana Pablo en estas nunca sube así que ya veremos

Voz 0194 26:40 ya veremos si suda Easy gana cualquier cosa cualquier reacción que se produzcan los fines paso María la eso haremos hasta ahora mismo la sede central de Ciudadanos en Madrid también abre esta noche pero aparte de la caravana Ángel debate le ha pillado en Sevilla porque hay en Andalucía está hoy Inés Arrimadas en quién Alber Rivera ha descargado buena parte del peso de la campaña Rivera no ha participado en mítines en los últimos días y ayer preparo el debate en un simulacro de estudio de televisión Óscar García buenas noches

Voz 1645 27:05 Angels qué tal buenas noches y con focos con cámaras con atriles posiciones bueno en fin todo muy similar a lo que podría ocurrir esta noche y también mañana como dices en un simulacro de debate para tener controlado casi casi hasta el último pestañeo la dirección también abierto esta noche la sede del partido en la calle Alcalá de Madrid para seguir con militantes el debate varias pantallas para verlo Katerin preparado también en fin un recibimiento Porcel también muy muy naranja para cuando termine la valla el candidato hasta la sede es lo que está previsto cientos de globos naranjas reposan sobre un Arreta amarrada a la segunda planta del edificio justo en el hueco central lo soltarán nos dicen desde el partido cuando vuelvas Rivera de este primer debate en el que tiene un doble reto confrontar su proyecto al de Pedro Sánchez y también tratar de parecer el líder hegemónico de la diré

Voz 0194 27:53 gracias Óscar vuelvo contigo en un ratito Adri que Génova buenas noches otra vez a ver o la buenos ahora sí se escucha perfectamente en darnos unos decías que iba a ver seguimiento de este debate

Voz 1645 28:05 sí aquí en la sede el PP ya hay unos ciento cincuenta militantes que van a seguir el debate en pantalla grande en una sala de la segunda planta está previsto además que se acerquen hasta aquí los candidatos del PP madrileño Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida ayer por la tarde y todo el día de hoy Casado estado aquí en la calle Génova preparando el debate con sus colaboradores más cercanos prestando especial atención a dos de los bloques del debate el económico y el de Política Territorial en el PP creen que en estas materias Casado es especialmente fuerte en cuanto al viento del debate aunque es con cuatro candidatos Casado lo que busca es un cara a cara con Sánchez ese que tanto ha reclamado en campaña de ahí que en principio hay evitar la confrontación con Rivera los datos los dardos van a ser para Sánchez aunque confrontando Nos dicen ideas propuestas y no insultos desde el entorno del PP Nos decían que está tranquilo que tiene todos los datos en la cabeza porque lleva ya nueve meses debatiendo y que su intención es transmitir el mensaje de que el PP es la única alternativa viable a Pedro

Voz 4 28:58 Sánchez es Bogotá me encontré cuando se produzca alguna reacción hasta luego hasta ahora venga Fernando tú

Voz 0194 29:03 quién crees que qué más tiene que ganar y además tienen que perder en este debate

Voz 8 29:07 vamos a ver yo creo que respecto de los de antes lo de lo de Pedro Sánchez que yo creo que realmente es el que tiene menos el que arriesga menos y por tanto tendrán intervención menos

Voz 0194 29:19 con mantener un perfil bajo

Voz 8 29:21 Perfil medio o medio alto es decir que se mantenga el tipo está bien y lo único que ocurre es que he entrado un poco liado a este doble debate no sea que que no es el debate que él quería él quería digamos una final de Champions a un solo partido es una final de Champions a dos partidos entonces ahí no se sabe cómo puede afectar instó a las dinámicas internas no pero claramente sí que es quién menos quién menos tiene que arriesgar con lo cual suposición puede ser incluso más institucional entre comillas ya hay quien no tiene más es difícil a me juicios ese son por un lado los dos representantes de la derecha porque están obligados a diferenciarse porque el problema el problema de la derecha ahora es que está demasiado y a que que que cuesta diferenciar a cada uno de los representantes de la misma y por tanto si tiene Casado que Rivera que mostrarse diferente del otro y luego el quién tiene más difícil para mí la verdad es es Pablo Iglesias no porque es el que más tiene que arriesgar es el que entra quizá en peor en peor posición y entonces porque la derecha definitiva para junta no saben porque ya van con una especie de pacto hecho pero puedo hemos juega mucho y las encuestas estando muy bajo con lo cual el purpurado tienen mucho que arriesgar pero por otra parte también Bono puede perder todavía más que yo ahí estoy muy vamos realmente la gran incógnita para mí es que hable claro

Voz 0194 30:44 dejé puedo lleva porque es es suyo

Voz 7 30:47 querría matizar eso de que de que Pedro Sánchez va de ganador no no es el más votado pero con algo más de ciento treinta diputados

Voz 0194 30:57 según las encuestas hablamos otros cuesta pararlo

Voz 7 31:00 estamos haciendo prospectiva él él es el que según las encuestas va como el más votado y con ciento treinta y tantos diputado poco que decir que necesita somos como cuarenta y tantos diputados para alcanzar una mayoría absoluta respalda no ya hemos visto con ciento treinta y siete diputados lo que le puede pasar un presidente del Gobierno en el caso de Rajoy cuando no tienes mayoría absoluta y está muy lejos de ella y yo creo que su temor es tener que necesitar a demasiados partidos para formar una mayoría y conseguir la investidura teme como a un nublado el depender de los separatistas catalanes de Esquerra por lo tanto el tiene tanto interés como el que más en arañar hasta el último voto voló tanto sapos

Voz 1329 31:44 de qué va un poco como sobrado y que porque va al más

Voz 7 31:47 todo yo no la comparto puedo estar equivocado pero Honorato

Voz 0194 31:51 quién te iba a decir yo estoy

Voz 1329 31:53 bueno por lo que dice Emilio que el hecho de que el el hecho de que él de que el partido que tienen más intención de voto en principio sea más resistente a debatir insisto no quiere decir que él no tenga una gran oportunidad y no sólo eso sino que creo intuyo que además es una buena oportunidad para que el suelte a pesar de que todos esperamos que él sea el más institucional el que él pida por favor señores de la derecha les pido moderación que les hablen plural incluso ustedes dos más el que no está digamos no de lo digo de manera figurada sí claro que sí pero estoy seguro de que además lanzará más de un buen zarpazo porque si algo puede movilizar al voto en estos en estos últimos días de la campaña es el miedo a la derecha creo que en eso estaremos todos de acuerdo si algo puede movilizar el voto quiero decir el voto a favor del otro supuesto es el miedo a que viene la derecha que bien el pacto a la andaluza que además se ha explicitado no lo han negado han dicho que sí que les gusta el pacto la andaluza por tanto es previsible que Pedro Sánchez que además en estas en estas lides es más bien dando a audaz e alguno diría temerario quizá lo que sea pero en fin es un tipo que no se queda quieto es muy probable que veamos algunos zarpazos importantes durante el debate a pesar de que efectivamente previsiblemente debería ser el más institucional por tanto creo que va a estar entretenido yo creo que va a estar entre otros

Voz 7 33:16 en

Voz 6 33:17 si en el caso en el caso del Partido Socialista que se habla mucho de que ésta de esta campaña electoral es una campaña electoral que se juega por la digamos por los extremos que vamos a ver digamos una derecha enmarañada en sus en sus asuntos no con una ausente que eso es lo que hace que el debate para mí sea mucho menos atractivo de lo que tendría que ser porque no refleja

Voz 4 33:40 la realidad la realidad

Voz 6 33:42 lo que vamos a ver dentro de una semana en el Congreso de los Diputados pero en todo caso el Partido Socialista yo creo que tiene una oportunidad para confrontarse por esa batalla que no se habla pero está ahí y que es la batalla por el centro y muy particularmente la batalla que tiene conciudadanos si miramos la encuesta del CIS los indecisos aquellas personas que dudan entre Ciudadanos y el Partido Socialista no son las la mayor parte de los indecisos pero sí que son un volumen considerable eh son votantes particular esencialmente centro pero hay muchos más votantes de centro izquierda que de centro derecha es decir mientras Ciudadanos está distraído en su particular batalla por el espacio la derecha está dejando un hueco un vacío que el Partido Socialista puede utilizar en este debate donde es posible que Ciudadanos juegue mucho por los extremos para intentar ocupar ese hueco por tanto yo estoy particularmente interesado a ver si el Partido Socialista va a intentar digamos como quién no quiere la cosa e ir ocupando ese vacío de centro que se va haciendo mientras están luchando la en los partidos de la derecha no en las

Voz 7 34:48 entre lo que decía Alice sorteos es verdad sólo a medias yo lo completaría con que aquí hay otro ausente muy puedo

Voz 0194 35:00 los cualquier voz del independentismo

Voz 7 35:02 catalán que diga a o b sobre el futuro gobierno en ese juego por los votos de centro izquierda lo determina absolutamente lo arruina si dice algo inconveniente este es otro gran ausente de ya lo he dicho ya lo han dicho pero los dos no

Voz 6 35:20 están así es decir los indecisos que que duda entre Ciudadanos y el Partido Socialista entre las prioridades las principales problemáticas de España no está a la cuestión territorial

Voz 0194 35:29 es decir no cesará decidirse hacia la donde ya no sólo por el tema territorial

Voz 6 35:33 no es la cuestión territorial la cuestión territorial está centrado en la batalla derecha hay por eso esa cuestión importan tanto porque un grueso importante los indecisos está en el en el en en la batalla de la derecha pero en esa pequeña Bet en ese en esa pequeña batalla que puede ayudar a que puede ayudar al Partido Socialista la cuestión territorial no es la más importante no es la

Voz 7 35:50 sí

Voz 1329 35:52 dice la territorial hablamos de la cuestión del indulto lo dejamos

Voz 7 35:55 en tablas

Voz 1329 35:58 no creo que ni siquiera el indulto yo estoy de acuerdo con Luis Merlo con todo cariño por supuesto yo creo que la lo que se nota en la conversación en algunos cualitativos yo he tenido ocasión de ver algún cualitativo es ese esa idea tan sencilla de que viene la derecha es así de sencillo entonces en la medida en que uno crea que eso que que viene la derecha con todos los con todo el tío en realidad que eso supone para mucha gente que tampoco tiene una formación suficiente digamos como para distinguir no pero todo ese ese marasmo de que que a la gente le le produce destellos de las armas el derecho a portar aborto esa mezcla es que viene la derecha nada más y entonces hay mucha gente que está diciendo Dios mío yo votaría Ciudadanos no me gusta Pedro Sánchez estoy seguro de que de que Pedro Sánchez va a lanzar señales también

Voz 0194 36:46 de todas formas incluso que yo no les guste

Voz 1329 36:48 por favor para evitar que vengan estos señores

Voz 0194 36:51 con lo que decías cartas decía suelo la cuestión territorial la cuestión del indulto prevé es pronostica que esta noche en el debate la cuestión del indulto va a estar ahí presente mucho rato a ser uno de los ejes al menos por parte del Partido Popular que tú conozcas de Ciudadanos

Voz 7 37:05 hoy voy a procurar no ser demasiado de mi partido no este es un pero seguro que es un programa

Voz 0194 37:13 comen darías que estuviera

Voz 7 37:15 es que es una cuestión muy importante a futuro es decir el problema de de debate esta campaña es que no resuelve la ecuación sobre cuál va a ser el futuro Gobierno y eso es importantísimo incluso a la hora de determinar que que votar dice Luis Arroyo ha venido a la derecha puestos a conjugar miedos los hay también muy poderoso

Voz 0194 37:37 es es es es muy claro pues es muy curioso como uno de los bloques que se ha producido en este debate es el por qué de los pactos que habitualmente no es no es habitual en un debate de este tipo Ana

Voz 8 37:46 yo es que creo que que también hay mucha gente de centro que no se ha creído el discurso de que efectivamente Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas sea asistiendo más elecciones ahora es precisamente por su independentistas no la apoyará el presupuesto se que está gente que está en el Centro Centro Centro pues realmente realmente digamos que a esa gente no se le puede convencer con ese argumento tiene que buscar ciudadanos otro diferentes

Voz 0194 38:09 voy a volver a Prado del Rey porque se ha habilitado también una sala de prensa para que los medios puedan seguir allí el debate una sala para que los asesores de los partidos puedan pasarse a compartir sus impresiones con los periodistas que es una manera de decir que puedan intentar trasladarles los mensajes de los partidos en función de cómo crean que les va el debate en esta sala está Javier Carrera Javier buenas noches cuéntanos

Voz 0866 38:30 qué tal buenas noches si una gran sala en un edificio anexo a pocos metros del lugar por donde estaban accediendo o los candidatos casi podíamos verles de hecho a través de la Ventana eh estas al año ases

Voz 1108 38:40 uno de los comedores de Radio Televisión Española a mi espalda

Voz 0866 38:42 tengo un par de microondas que nos vendrá bien si se alarga para calentar

Voz 0194 38:46 cadena para calentar la cena aquí

Voz 0866 38:49 da cobijo al ente público a las más de ciento cuarenta periodistas acreditados y siete filas de mesas entre altavoces y pantallas para no perder detalle empieza a los compañeros a tomar posiciones después de asistir al photocall portátiles abiertos

Voz 1645 39:02 muchos ya de hecho cenando por anticipado y a las espera

Voz 0866 39:05 como decías de que por la puerta que tengo a mi derecha se asomen con suerte ya veremos los jefes de campaña los asesores veremos qué nos cuentan veremos que transmiten también las caras de los más cercanos a los aspirantes a candidatos a la presidencia

Voz 0194 39:17 a pues volveré contigo cuando haya alguna novedad escena Telecinco hay hay unamos todas las noches opinamos muy tarde por decirlo de otra manera estamos en una campaña atípica que nos obliga a los periodistas a redoblar el esfuerzo para comprobar cada cosa que dicen los políticos casi cada dato de los que utilizan en su argumentario así que la SER vamos a estar haciendo en tiempo real esa comprobación se va a encargar de ello Sonia Ballesteros buenas noches la buenas noches cómo va a ser eso

Voz 0806 39:44 pues mira me acompaña un equipo de periodistas de la redacción central todos especializados en distintas áreas informativas economía sociedad Tribunales etc y cada uno siguiendo atentamente el debate desde su posición para

Voz 0194 39:55 cuando surja la duda por ejemplo un dato sobre

Voz 0806 39:57 para unos cuadre ir inmediatamente a las cifras oficiales y comprobarlo unas tablas de cifras oficiales que ya tenemos localizadas y preparadas desde luego los datos son fan miles más difíciles verificar las medias verdades o desenmascarar las promesas imposibles que las hay por imposibles son falsas también hay que chequear las ya sabes que cuando detecte hemos verifique Angulo pediremos paso para contarlo

Voz 6 40:20 una puede comentar una cosa muy interesante sobre el chequeo el fax check in porque han en ciencia política esto últimamente está estudiando qué efectos tiene el que los medios de comunicación hagan esta labor que yo creo que es imprescindible de chequear digamos cada una de las afirmaciones hubo un un experimento en en unas elecciones para gobernador en Nueva Jersey en las que intentaron buscar pues dos debates uno que hubiera fax check in y en otro y en otro no no tenemos dos grupos no para intentar ver qué efecto tenía Illa los resultados serán que los ciudadanos aprendían aprendían y que además sacaban conclusiones importantes sobre cómo lo hacían los dos candidatos en función de lo que decían estos estos chequeos pronto estos chequeos para influir sobre cómo los ciudadanos acabarán percibiendo a los candidatos de hecho estamos haciendo hoy

Voz 0194 41:09 seguimiento especial por el debate pero llevamos toda la campaña dos Sonia cada cosa que dicen los políticos tú qué balance hace es de lo que ha sido viendo a esta hora pues mira yo me he llevado una sorpresa en positivo

Voz 0806 41:19 por lo menos en esta campaña no están circulando muchas mentiras otra cosa es que los ciudadanos piensen que lo que dice el candidato que opina lo contrario de lo que él piensa sea falso pero eso es una percepción nosotros lo que perseguimos son las mentiras demostrable

Voz 7 41:32 los encuentros ideológicos no los perseguimos también

Voz 0806 41:35 es cierto que los partidos saben que los medios de comunicación estamos muy atentos a la caza de bulos y es posible que eso ha influido y les haya moderado dicho esto hemos realizado una veintena de falsedades y el partido al que más veces hemos pillado con promesas imposibles o con algún dato incierto ha sido el Partido Popular pero es muy importante yo creo añadir que la sobreexposición habla todos los días y varias veces de Pablo Casado puede haber influido en ese resulta

Voz 0194 42:02 a Carlos levantaba la mano y yo creo que era para decir lo que te ha apostillado al final no era esto que la sobreexposición lleva a veces a decir cosas que no están muy bien preparadas

Voz 7 42:11 es una sobreexposición que habla de memoria entonces por eso iba a preguntar que si

Voz 8 42:17 a a Sonia

Voz 7 42:18 sí sí distingue entre equivocaciones manipulaciones mentiras deformaciones voluntarias

Voz 0806 42:26 sí sí sí sí distinguimos Si quieres mira te pongo un ejemplo en la última noticia falsa que hemos publicado hoy en la web y que hemos contado aquí en la Cadena SER es de Pablo Casado que habla de ciento veinticinco ciento veintiséis mil parados más con Sánchez es falso porque lo contamos porque es falso porque el Partido Popular no ha contado todo el periodo en el que Sánchez está en el Gobierno sean han quitado de esa cuenta el mes de junio del dos mil dieciocho el mes de marzo de dos mil diecinueve son dos meses muy importantes si contabilizados esos meses completos esos diez meses en los que ha estado Sánchez de Moncloa son dos mil novecientos parados más no ciento veintiséis mil

Voz 0194 43:07 el dato quería añadir unos y solo uno punto

Voz 1329 43:10 es seguro que no ha sido una campaña de grandes mentiras pero se ha sido una campaña de grandísimas astracanada side de de unas barbaridades esté Baron manchados de sangre usted no ha bastado con los proetarras y con los independentistas es que

Voz 4 43:27 sinceramente yo de todo

Voz 1329 43:29 el objetivo aunque no pueda del todo pero era como un sobresalto saltó la decía más grande no para hacerse con

Voz 0194 43:36 veremos si nos encontramos de esto en el debate de lo que se que a Sony ahí de las Astra que es que tu dices Sonia te vienes para acá con cualquier cosa que que tú detecte es que está que no es correcto

Voz 4 43:47 me encantaría venir poco me encantaría que abriera ese por esa puerta muy pocas Hora veinticinco

