Hora 25 (22/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 es la hora prevista para que empiece el primero de los dos debates electorales que vamos a vivir en ventanas horas el de hoy en Radio Televisión Española la televisión pública que ofrece la señal a todos aquellos medios que quieran retransmitir este debate como es el caso de la Cadena SER Xavier Fortes es quién lo modera iba a explicar ahora cuál es el funcionamiento de este debate

Voz 1 00:21 misión española que en los próximos cien minutos ellos serán los protagonistas los encargados de convencerles de reafirmar sus certezas o disipar sus dudas en este escenario electoral o preelectoral no

Voz 0194 00:31 los cuatro candidatos ya en sus atriles de izquierda derecha Pablo Casado Pedro Sánchez Albert Rivera y Pablo Iglesias frente a ellos en otro atril ahora mirando a cámara el moderador de este debate decíamos primero pues de los dos debates en veinticuatro horas

Voz 3 00:52 Pablo Casado buenas noches buenas noches Pedro Sánchez buenas noches y bienvenido señor Rivero

Voz 1 00:57 hola buenas noches bienvenido Pablo Iglesias gracias a los cuatro por aceptar la invitación de la radio televisión pública para estar en este debate no voy a insistir en los detalles los conocen bien de cómo está programado este debate en parte depende de ustedes que tenga agilidad que puedan disipar dudas lo comentaba antes estamos en un escenario electoral muy abierto y ustedes tienen que mirar no sólo para las parroquias sino también para los indecisos ya saben que son el cuarto cuatro bloques el primero será de política económica Fiscalía empleo el último de eso tan difuso pero que los electores quieren saber tan de mano como son los posibles pactos electorales habrá también un minuto de oro al final según las reglas pactadas desde el sorteo también uno de entrada para fijar posiciones y por ello empezamos una pregunta común a los cuatro empezamos por el señor Rivera con forma sorteo realizado por que los ciudadanos tienen que confiar en ustedes

Voz 0040 01:48 bueno en primer lugar buenas noches a todos los españoles eh pero quiero dedicarle los primeros segundos a a las víctimas del terrorismo han muerto dos españoles descanse en paz y un abrazo para su familia pero estamos hoy aquí en este debate señores de milagro el señor Sánchez lleva una semana intentando que no se produzca este debate intentando evitar que la tele pública un debate para todos por suerte la democracia ese impuesto el señor Sánchez la señora Rosa María Mateo directora de esta casa presidenta han intentado que no se produzca el debate debería dimitir la señora Mateo y el señor Sánchez debe saber que esta casa no es suya sino Sánchez es de todos los españoles porque la pagamos con el dinero de todos señor Sánchez no se conforma con colocar a dedo a la presidenta Televisión Española lo ha hecho en Correos lo ha hecho manipular el CIS lo ha hecho colocando amigos enchufados en empresas públicas hasta quinientos cargos pero además ahora quiere indultar lleva en la frente la palabra indulto para indultar a sus socios separatistas que han dado un golpe de Estado yo no quiero indultos yo quiero justicia que se cumple el sentencias que son condenatorias pero tengo una buena noticia para todos los españoles vamos a ir a votar podremos enviar a la oposición este Gobierno y habrá un Gobierno de cambio que recupere la dignidad para todos los España

Voz 1157 02:49 es que era clara la estratégica del BES Rivera ataque directo contra Pedro Sánchez no va a debatir ideas de Televisión Española

Voz 1722 02:57 la

Voz 1663 02:58 por su defensa de la independencia de este medio yo creo que independientemente de lo que pensemos aquí todos deberíamos tener claro que la televisión pública nunca más puede ser el brazo mediático te ningún gobierno a partir de ahí creo que habría que legislar de una vez para que estos debates fueran obligatorios no hubo unos cuantos más Bicing en algún sitio tienen que ser obligatorio los debates es en la pública creo que todos sabemos también aquí que un debate como éste es mucho más importante que la propaganda electoral que los carteles que todos ponemos y creo que precisamente por eso hoy toca que disfrutamos aquí de las propuestas que cada uno tenemos en empleo en vivienda en justicia fiscal

Voz 2 03:36 sin insultos sin monólogos

Voz 1663 03:38 para que la gente tenga elementos de juicio útiles para decidir su voto

Voz 1722 03:42 señor Sánchez su tú no y en este debate ustedes van a escuchar dos historias una es la que cuenta a diario la derecha según ellos España iba maravillosamente bien hasta que los malvados socialistas presentaron una moción de censura es verdad que había algunos detalles que por amoral por ejemplo dos referendums ilegales una declaración ilegal de independencia en Parlamento de Cataluña por ejemplo los recortes que aumentaron la desigualdad en nuestro país es sin duda alguna una sentencia de Dora contra la corrupción del Partido Popular pero salvo estos pequeños detalles para la derecha española todo iba maravillosamente bien en nuestro país esta es la historia que ha contado la derecha durante estos diez cien diez meses en el Gobierno del Partido Socialista nosotros en cambio lo que vamos a hacer es explicarles que hemos hecho durante estos diez meses nosotros hemos puesto rumbo a una España de justicia social de limpieza y por tanto de desterrar la corrupción y finalmente también de convivencia por tanto la pregunta que debe responder todos los españoles es esa creemos que España continúe avanzando o retroceda el próximo veintiocho de abril

Voz 2 04:45 perdieron más nervioso de los tres en el arranque al sí

Voz 0194 04:47 Más líder de la oposición criticó

Voz 2 04:50 hacías prestarnos atención tenemos que decir por qué hemos llegado este punto porque hay elecciones porque hay un debate electoral Afee nueve meses habían gobierno en España el Partido Popular que creaba dos millones de empleos que bajaba impuestos que revalorizaba las pensiones y el Servicio de Salud de educación que había llevado a los golpistas de Puigdemont al banquillo y que ayer aprobó la prisión permanente revisable contra los delincuentes más graves si los terroristas quizá por eso el señor Torra señor Otegi apoyará la moción de censura que presentó Pedro Sánchez y quizá por ello ya han dicho esta semana que devolverían a apoyar suman después de estas elecciones generales pero tenemos que dejar muy claro que sin nadie había hecho tanto daño a España en tan poco tiempo también podemos decir que se puede remediar con la alternativa de un Partido Popular que volverá garantizar la unidad de España revalorizar las pensiones bajar impuestos también apostaba por la política social y que es la única alternativa presente en este plató aunque faltan los independentistas y los batasunos ya representados por Pedro Sánchez una vez más volveremos a echarnos espalda a España las espaldas para sacarlo de la crisis de la factura que la izquierda siempre causa no pone ahí

Voz 1157 05:51 la versión de un minuto cada uno de ellos marcando un poco

Voz 0194 05:55 las estrategias les dimos la dureza por ejemplo de de Albert Rivera y la dureza también de Pablo Casado sobre todo en esta última parte de echaban encara Elvis la mala gestión de los debates le puede pasar factura alguna manera esto claro estamos la legislatura rara no porque es como si sólo para dos legislaturas en una no ha habido un Gobierno el Partido Popular y un gobierno Partido Socialista Joaquim lo hemos visto escenificado no como como parecía que el presidente el Gobierno era Casado el presidente saliente como líder de la oposición parecía Pedro Sánchez y esto es por la confusión no de de de una legisla de un Gobierno digamos muy breve en el tiempo con Xavier Fortes presentando el primer bloque dedicado a política económica fiscal

Voz 1 06:35 la política fiscal con los impuestos empezamos posters señor Casado que el Partido Popular se llega a la Moncloa

Voz 2 06:41 bueno España ya no va bien yo me quiero dirigir a esos españoles que recuerdan en carne propia muy recientemente como en el Gobierno de el señor Rodríguez Zapatero tres millones y medio se fueron a la calle quiero acordarme de esos tres millones de funcionarios que vieron cómo se recortaba sus sueldos un cinco por ciento y también se suprimía su paga extraordinaria con el voto de diputados Sánchez también quiero recordar a esos pensionistas a los nueve millones de pensionistas que también vieron su pensión congelada y por eso lo que yo quiero decir es que necesitamos una vez más crear empleo yo me comprometo a crear dos millones de empleos la próxima legislatura como veníamos haciendo medio millón al año para hacerlo quiero lanzar la mayor revolución fiscal de la historia queremos bajarle impuesto a la renta por bajo el cuarenta por ciento de sociedades por abajo el veinte por ciento suprimir el de sucesiones el de Donaciones Patrimonio y el de Actos Jurídicos Documentados bonificar el ahorro con ocho mil euros de deducción al año para el plan de pensiones de ahorro o vivienda de cada español eso supone directamente setecientos euros más de ahorro para cada contribuyente o con la tarifa plana que queremos prorrogar hasta dos años au tres años para los autónomos base vulnerables es un ahorro de dos mil quinientos euros al año por eso nosotros lo que queremos hacer es decir que bajando impuestos generando más crecimiento económico Se puede genera más empleo para sufragar también los servicios sociales que otros han puesto en riesgo no sólo en el actual Gobierno sino también en el anterior de Zapatero en los años noventa

Voz 1722 08:06 el señor González ya Sánchez hay muchos factores que influyen en la buena marcha de la economía sin duda alguna la corrupción lo es también la confrontación territorial porque afecta incide en la confianza que puedan tener los actores económicos en la marcha de una economía también la desigualdad nuestro país durante estos siete años de gobierno del Partido Popular ha aumentado hasta el puesto número tres en Europa los índices de pobreza infantil qué es lo que hemos hecho nosotros durante estos diez meses lo que hemos intentado es conciliar crecimiento económico justicia social el crecimiento económico sea útil y por tanto se distribuya entre las capas más vulnerables de nuestra sociedad y esto lo hemos hecho desgraciadamente con la oposición de las dos derechas aquí presentes con bloqueos parlamentarios que han impedido el debate y la aprobación de iniciativas parlamentarias para la mayoría social de este país hasta en cuatrocientas tres ocasiones el Partido Popular y Ciudadanos han bloqueado iniciativas quedan buenas para la gente votaran votaran por eso aprobamos los reales decretos leyes en los viernes sociales a la derecha no les gustan los Reales Decretos Leyes porque dicen primero que son caros pero hemos demostrado que es mucho más es barato recuperar el subsidio al desempleo de los mayores de cincuenta y dos años que por ejemplo rescatar las autopistas como hizo la anterior administración dos mil millones de euros se gastaron en el rescate de las autopistas tampoco les gustan los Reales Decretos Leyes porque dicen que son poco democráticos es verdad que se olvidan de que cuando ellos gobernada gobernaban con mayoría absoluta aprobó con un real decreto ley que Amnistía fiscalmente a Rato a Bárcenas y a los corruptos del Partido Popular Ésta es la diferencia nosotros apostamos por la mayoría social y ellos por los políticos corruptos

Voz 0040 09:41 la realidad es que escuchó los discursos de la vieja izquierda y derecha en el siglo pasado izquierda derecha peleándose pero sin propuestas lo que le falta España son reformas que este país no ha hecho reformas en la última década hemos perdido una década desde la última etapa de Zapatero Rajoy se entre una mayoría absoluta inicio las reformas que hacen falta en educación injusticia ni en Administración Pública

Voz 2 10:00 empleo en definitiva hemos perdido una década

Voz 0040 10:02 yo les digo a los españoles en estén viendo que no nos podemos permitir otra década perdida peleándose rojos azules azules rojos este país tiene que hacer un pacto educativo para ponerse a la cabeza de la revolución educativa que merece este país la economía del conocimiento pero este país tiene que hacer empleo dar empleo de calidad un no sólo uno de cada diez contratos son empleos fijos todos los demás que se han hecho con el señor Sánchez y con el señor Rajoy son contratos basura y lo saben bien los que no están viendo que entran y salen del mercado laboral los autónomos los autónomos son aquellos que siempre pierden son lo peor de ser empresarios si tiene lo peor de ser trabajadores yo propongo ser el gobierno de los autónomos que los autónomos sean los protagonistas de esta legislado

Voz 2 10:38 era en definitiva a los únicos que les ha ido bien

Voz 0040 10:41 estos últimos meses en el gobierno o en este caso en su bolsillo están los amigos de Sánchez a los quinientos enchufados en las empresas públicas mucha gente nos está viendo sabe lo difícil que es hacer una oposición y lo duro que es para cobrar mil quinientos euros el señor Sánchez coloca a sus amigos al frente correos a su ex jefe gabinete para que cobra doscientos mil euros no sabe pegar un sello esa es la día de la economía no de mérito sino de chufas yo quiero una economía de mérito de capacidad donde quién se esfuerza tenga premio por tanto bajada de impuestos apoyo a los que crean riqueza contratos de calidad pacto educativo y menos pelotas entre la vieja izquierda la vieja

Voz 2 11:14 hecha

Voz 1 11:14 Pablo Iglesias tierra este primer minuto y medio luego

Voz 2 11:17 les pido que habrán juego

Voz 1663 11:20 bueno yo creo había permitir proponer a mis compañeros de debate que por una cuestión de respeto a la gente que nos está viendo responde vamos a lo que se nos pregunta porque sino la gente tiene la sensación de que todos venimos con un monólogo aprendido saltamos una chapa independientemente de la pregunta que no salgan moderado usted nos preguntaba por política fiscal por igual

Voz 1722 11:37 estos pues

Voz 1663 11:38 le voy a leer el artículo treinta y uno de la Constitución Española dice todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirados en los principios de igualdad y progresividad bueno este artículo de la Constitución no se cumple no tenemos un sistema fiscal progresivo cuál es el debate fundamental cuando hablamos de política fiscal a quién les subimos los impuestos y a quién se lo bajamos nosotros pensamos que la gente trabajadora que los autónomos que la pequeña empresa ya pagan muchos impuestos y por eso decimos que hay que va ahora el IVA a los productos de primera necesidad que los productos veterinarios el les tiene que reducir el IVA que los productos de higiene femenina se les tiene que reducir el IVA y al mismo tiempo decimos que es una vergüenza que los bancos no paguen en la práctica impuesto de sociedades en este país los bancos tienen que pagar tienen que devolver mediante un recargo los sesenta mil millones de euros que los ciudadanos les prestaron porque cuando un banco va desahuciar a una familia no le perdona la deuda y al mismo tiempo hay que hacer un impuesto para los grandes patrimonios porque no puede ser que siempre la gente trabajadora sea la que paga impuestos y que haya una minoría de privilegiados que no hacen ese esfuerzo creo que es lo que se nos preguntaba qué política fiscal vamos a hacer

Voz 1157 12:49 centenario de Pablo Iglesias es el único que realmente ha servido serbio prisa cuál es su programa sin sin tener que poner al rosario

Voz 0040 12:57 señor Iglesias de ministro vicepresidente el ser Sánchez cogerse la cartera porque van a ir a saco valiente tentar subir todos los impuestos porque su filosofía un cambio quiero que los impuestos sean moderados la sociedad merece impuestos moderados para que la economía funcione es voy a poner el paradigma de un impuesto injusto y absurdo el impuesto de sucesiones un impuesto que todavía existen comunidades gobernadas por el Partido Socialista y el Partido Popular yo creo que es injusto impuesto que hay que quitar no se quitó esta legislatura porque el señor Sánchez el señor Iglesias lo impidieron por muy pocos votos la ley que trajo Ciudadanos

Voz 0194 13:26 no sale adelante miren un paradigma y un ejemplo un chico de diez años Antonio está arruinado con el impuestos Alber Rivera mero titulares una cardenal titulares de periódico entiendo que por lo que hereda

Voz 0040 13:39 esfuerzo su padre yo no quiero un empleo quiera

Voz 1157 13:42 ver nosotros lo no muestra momento

Voz 0040 13:45 puesto sucesiones que es un impuesto absurdo un impuesto que perjudica a las clases medias

Voz 1722 13:50 cuál es el principal desafío que tiene la sociedad española la desigualdad y por tanto lo que tenemos que apostar por la justicia social y la justicia social solamente se puede lograr si tenemos justicia fiscal claro las propuestas de revolución fiscal que dice el señor Casado o la derecha no y claro las ve profundamente injustas y además profundamente irresponsables profundamente injustas porque solamente benefician al cinco por ciento de los contribuyentes con más renta con más patrimonio con más riqueza de nuestro país son también irresponsables porque suponen una merma de la recaudación de ingresos públicos en nuestro país de dieciocho mil millones de euros dieciocho mil millones de euros para que se hagan una idea a los telespectadores de lo que está proponiendo la derecha es el veinticinco por ciento del gasto total de todas las instituciones en sanidad Kubica el treinta y siete por ciento de lo que nos gastamos todos en educación pública dieciocho mil millones de euros es el déficit que tiene la Seguridad Social ahora mismo nuestro país es decir la derecha no está proponiendo menos impuestos a la clase media trabajadora lo que está proponiendo menos impuestos para los de siempre para los de la clase alta y a cambio más recortes y menos Estado de bienestar para la clase media trabajadora

Voz 2 14:57 es curioso que el diputado que votó al mayor hachazo de la historia de la democracia bajando a de los funcionarios congelando las pensiones hable de recortes en el gasto social que con el Gobierno el Partido Popular incrementó veintiséis mil millones de euros para empezar por los estragos que causó la crisis económica de la izquierda con tres millones y medio

Voz 1157 15:13 si me permites una sala encerrado que se respondan no se mire si se mira ninguno de seis millones y medio

Voz 2 15:21 de puestos de trabajo seis millones y medio haciendo reformas fiscales por ejemplo la del año noventa y seis

Voz 1 15:26 duplicó la recaudación bajando un cinco por ciento los impuestos a todos los españoles la que propongo yo ahora no son diez

Voz 0194 15:32 ocho mil millones de euros hoy dieciséis mil millones de euros

Voz 2 15:35 tan de ocho mire sólo es de haber diga señor Sánchez por las reformas macroeconómicas has encontró aplicadas por el Partido Popular ha recabado veintiséis mil millones de euros más lo que pasa que en vez de bajar impuestos en vez de amortizar deuda en vez de cumplir con el déficit lo que hace es pactar unos presupuestos practicamente comunistas en los que se suben los impuestos seis mil millones de euros en los que directa de en vez de recuperar la economía tenemos unas cifras que empieza a desacelerar pongo un ejemplo muy concreto el señor Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en España se creaban siete mil novecientos empleos al día el día en que convocó las elecciones Se destruían seis mil ochocientos los al día por tanto las recetas macroeconómicas del Partido Popular siempre han dado resultado la subida de impuestos de deuda de déficit despilfarro del Partido Socialista acaban como la Junta de Andalucía sacando gente de la lista de espera eso sí siete mil andaluces sin poder recibir la casa de sus padres y abuelos porque tenían impuesto sucesiones por eso quiero suprimirlo hay varias alusiones la

Voz 1 16:30 la quien quiera Pablo Iglesias que marcaba las cejas cuando hablaba de comunistas Pedro Sánchez con hablaba de las recetas económicas ya señor liberal les recuerdo que cierra el turno tiene dos minutos pero puede dosificar los señor Iglesias

Voz 1663 16:41 porque la gente es idiota hay mucha gente que nos está escuchando ahora que sabe lo que es pagar impuestos porque son autónomos o porque son trabajadores por cuenta ajena y tienen una nómina o porque tienen que ir al supermercado todos los días y adquirir productos de primera necesidad o gente con muchas Tales económicas que ve cómo los suministros energéticos la luz la calefacción y el gas les obligan a pagar un IVA muy alto por lo tanto lo que hay que hacer con toda esa gente que es la mayoría de los ciudadanos es bajarle los impuestos y nosotros hacemos propuestas muy concretas de bajada del IVA del diez al cuatro por ciento en los suministros de sus más duros que los consumidores vulnerables puedan tener en una protección que los productos de higiene femenina puedan bajar el IVA que al mismo tiempo los servicios veterinarios bajan del veintiuno al veinte pero decimos también cómo se puede consentir en este país los bancos en la práctica no pagan impuesto de sociedades nosotros decimos es muy difícil que haya un gobierno que haga que los bancos paguen impuestos si al final hay partidos políticos que se financia en campaña a través de los bancos ir decimos también cómo puede ser posible que no haya un gobierno que pida a los bancos el rescate bancario de los sesenta mil millones de euros que era de la ciudadanía una política fiscal responsable no tiene que ser comunista como dice el señor Casado se tiene que acercar a lo que hacen en Europa estamos a ocho puntos porcentuales de distancia en presión fiscal en justicia fiscal respecto a los países europeos de nuestro entorno lo único que estamos planteando es que se cumpla la Constitución española y que haya un sistema fiscal redistributivo para que cada uno pague en función de lo que haga

Voz 0040 18:10 la realidad de lo que dice el señor Iglesias que se va a ser el vicepresidente con el señor Sánchez

Voz 1722 18:13 no en pedimos

Voz 0040 18:15 es que a meter la mano en la cartera a los ciudadanos vamos a decirlo claro quieren subir el IRPF por encima del cincuenta por ciento marginal eso es un saqueo eso es confiscar y yo no creo conciudadano se le tenga que quitar más de la mitad del esfuerzo que hace trabajando esa es la política bolivariana la economía que ya conocemos que ha tardado días esas la realidad sustentan al señor Sánchez al señor Iglesias que es lo mismo van a votar una economía del pasado yo propongo apoyar a los autónomos que son los protagonistas miren una revolución para los autónomos es necesaria los autónomos no tienen derecho a paro como lo tiene un trabajo por cuenta ajena yo me comprometo cuando sea presidente en este caso que tengan el mismo derecho a paro los autónomos que los trabajadores por cuenta ajena y también quiero que los padres y madres que son autónomos no paguen la cuota durante dos años y una tarifa plana de veinticuatro meses sino ayudamos a los que crean empleo sino ayudamos a los que crean riqueza a los que se la juegan este país no se levanta yo quiero un gobierno del esfuerzo en un gobierno en este caso que sube los impuestos a los que se oscuras

Voz 1 19:07 de acuerdo que dentro introdujo orden puede ser desordenados pueden interrumpirse y facilitar el de

Voz 1722 19:11 es algo bueno ya está acostumbrado a estas mentiras no a las falsedades a las descalificaciones hiperbólico señor Casado el señor Rivera en lugar de un detector de mentiras habrá que poner un detector de verdades a ver si de verdad a usted también

Voz 0040 19:23 con la con el desierto explora podía decir lo mismo

Voz 1722 19:25 porque es que esa estrategia

Voz 0194 19:28 ser que es que es Albert Rivera no parece que tiene la estrategia más clara en contra de Pedrosa

Voz 1157 19:31 es que estamos confiante no

Voz 1722 19:34 repito cuatrocientos ochenta y tres empleos peor dato de mental

Voz 1157 19:39 el nervioso del Pedro Sánchez los autónomos

Voz 1722 19:42 qué hemos hecho nosotros empezamos a gobernar en junio del año pasado lo que hemos hecho ha sido poner en plan un plan de empleo digno en marcha que ha regularizado ciento noventa mil contratos temporales en indefinidos hemos puesto en marcha un plan de lucha contra el paro de larga duración hemos puesto en marcha un plan de lucha contra el desempleo juvenil con el compromiso de movilizar dos millones de euros

Voz 1157 20:01 no yo sí yo sí lo veo la estrategia así lo veo si la que has dicho la sensación lo muy fácil por parte de la derecha es evidente yo creo que hay una imprecisión por parte de Pablo Iglesias ha dicho que si sesenta mil millones alabanzas no se te dieron a las cajas de ahorro distinto que estaban dirigieran generalmente por dirigentes políticos bancos a la banca no será Quirce defendiendo que eso sí

Voz 1722 20:25 no hemos subido a novecientos euros la mayor subida que se ha producido desde el año mil novecientos setenta y siete en nuestro país y lo hemos hecho no solamente por una cuestión de justicia sino también por una cuestión de revertir la devaluación que los trabajadores durante estos últimos siete años han sufrido con la Administración del Partido Popular

Voz 2 20:44 cuando entra el Partido Socialista por la puerta al empleo sale por la ventana prisa es que ha pasado siempre este gráfico hace la evolución desde el PAR bien tiene gracia Pablo

Voz 0194 20:53 la Sala también

Voz 1157 20:53 vemos cómo con la evolución con la evolución del paro

Voz 2 20:56 con Zapatero vuelve a subir con nosotros baja el paro y ahora las cifras que se hagan las tengo que desglosar más en concreto para ver quién miente nuestra cancerígena de empleo en el segundo trimestre el dieciocho esto es lo que se creaba y ahora en efecto se crea pero muchísimo menos

Voz 1157 21:12 lo dice la Comisión Europea el económico que no habla de me vaya el déficit público

Voz 2 21:17 está otra vez como siempre con la izquierda disparado ya empieza otra vez a repuntar por tanto claro sinceramente que eso de que subir los impuestos mil euros de media por contribuyente al año del Partido Socialista es una cosa justa bajar los setecientos euros al año por contribuyente como plantea el Partido Popular y suprimiendo también esta tarifa plana de dos mil quinientos euros al año para los nuevos autónomos o por ejemplo es que es muy CEAR subir el impuesto del diésel un treinta y uno por ciento por carburante a diecisiete millones de conductores que pasa que los que no tenemos un avión los que tienen un coche diésel tienen que para un treinta y uno por ciento más es social subir seis mil millones de euros de impuestos a los españoles yo creo sinceramente que no por eso cuando lleguemos a la presidencia del Gobierno volveremos a bajar los impuestos les recomiendo que vayan diez de refilón aunque sea de reojo los tiempos por si quiere guardar

Voz 0194 22:07 con un marcador de tiempos cada uno de ellos Rivera fijaros que la batalla por la derecha y ese no

Voz 2 22:14 signos de digamos entre ellos Siro

Voz 0194 22:16 cuando a como contrincante a Apple

Voz 1157 22:19 a quién va a decidir quién gane

Voz 0194 22:21 ahí a la derecha va a ser Pedro Sánchez a ver quién va a interpelar de momento yo creo que se ha casado abajo

Voz 1663 22:26 y ojo a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo este artículo de la Constitución no se cumple y para que se cumpla hay que hacer cosas muy sencillas la primera acabar con la estafa de la temporalidad que produjo dos reformas laborales primero la del Partido Socialista y luego la del Partido Popular hay gente que nos ve que no para de Conca tener contratos temporales y esto es una tomadura de pelo y nosotros proponemos algo muy sencillo los contratos temporales por causas injustificadas y máximo de seis meses y a propósito de los autónomos señor Rivera Giulia una pregunta los autónomos que tienen un solo pagador está usted de acuerdo con que tengan inmediatamente una relación laboral porque hay muchos jóvenes que nos están viendo que son falsos autónomos que sólo tienen un pagador y les tratan como si fueran empresarios cuando son trabajadores a propósito del salario mínimo en honor a la verdad señor Sánchez o esto que decía usted

Voz 1157 23:19 Thor de verdades

Voz 1663 23:20 subimos el salario a novecientos euros porque nos costó Dios y ayudas a Cancelo ustedes los tuvimos negociando usted ello mano a mano pero en honor a la verdad a usted si no es por lo de Podemos usted no sube el salario mínimo porque cuando pactó con el señor Rivera pactaron una subida del uno por ciento cuando lo acuerdan con nosotros el salario mínimo sube más que es toda la historia de nuestro país y aún así y aún así estamos muy lejos de salarios mínimos de otros países europeos y lo podemos subir mucho más

Voz 1722 23:47 hoy es el día hoy es el Día Mundial de la tierra y quiero tener un compromiso con los jóvenes que se manifiestan todos los viernes en favor de una España hay un mundo sostenible nosotros durante estos diez meses lo que hemos hecho ha sido poner en marcha un Plan Nacional Integrado de energía y clima y eso va a suponer la movilización de aprovechar los minutos

Voz 1157 24:04 es que me quedan porque no venía encima hubiera roto claro arrestó totalmente totalmente mía pero como se estaba agotando el tiempo que yo entiendo que en este bloque quería introducir este me tranquiliza muchísimo que Pablo Iglesias dos o tres veces haya leído la Constitución pero el régimen del setenta y ocho que él quería demostrar si eso sí interesante porque ha sido una característica a su campaña recuperaciones constantes a la Constitución

Voz 1 24:24 del régimen que demoler bienvenido a la democracia tampoco de subida de impuestos porque tiene usted el récord

Voz 0040 24:30 la realidad es que tanto con los gobiernos enteros como con este nueve de cada diez contratos son basura yo propongo un contrato único desde el primer día estable fijo indefinido para que empiece a trabajar tenga futuro pero escucha decir por parte del señor Casado que creo que olvida lo que ha hecho su partido donde estaba usted señor Casado cuando el Partido Popular subió el IVA

Voz 0194 24:50 decenas de personas esos derechas

Voz 0040 24:52 por si usted ha participado de la mayor subida de multó desde la mayor subida de impuestos del Partido Popular donde estaban ustedes cuando se subía los impuestos por parte Montoro

Voz 1157 25:01 fíjate quiere diferenciarse claro los eran plena crisis cuando había que subirlo impuesto sabían hundido

Voz 0040 25:08 por políticas de bajar impuestos no decirlo aquí y luego subirlo usted ha votado a favor de la subida del IVA la mayor subida del IVA del IRPF es que yo le pido que cambie su política que sucesiones que la mantienen en Galicia otros lugares que la quiten como hemos hecho en Andalucía finalmente se casa dado usted habla del pasado de los gobiernos de los años noventa el Partido Popular sable donde está el milagro económico del Partido Popular

Voz 1157 25:29 la cárcel fotografía de Rodrigo Rato en un momento en el que es detenido yo creo que que salgan esperaba esta

Voz 1 25:35 concluimos el primer bloque Hélder recuerdo

Voz 0194 25:38 de los elementos más importantes entre los indecisos entre PP

Voz 1157 25:41 edad no es precisamente es la corrupción la preocupación por los políticos pronto es un tema que vería más que la economía pero yo creo que ahí lo que he hecho también Alberto es hacerse útil pero dentro de la derecha

Voz 1 25:55 los alguna réplica final como por ejemplo vea con el señor Casado

Voz 1157 25:58 puedo estaban de acuerdo con con contigo eh creo creo que es más interesante para ver revela desde el punto de vista estratégico de vez en cuando confrontar con Sánchez que fundirse advertirle digamos Juan Pedro Sánchez

Voz 2 26:10 ser uno más digamos de la derecha ven ustedes

Voz 1 26:13 porque si no deja el el el centro expedito no mala política de bienestar para las pensiones hay que recaudar de lo que antes hablamos por lo tanto les les pregunto a los a los cuatro y empiezo por el señor Rivera todos hablan de que hay que mantener las pensiones y el Estado de bienestar

Voz 2 26:29 Cobo hasta qué punto con qué criterios

Voz 0040 26:32 pues mire tiene usted toda la razón este es un país que tiene un gran problema que se llama falta de natalidad si nacen hijos no pagamos las pensiones Un país sin hijos es un país Sin Futuro por eso yo quiero ser el presidente de las familias con ese de todos los modelos de familia hay en España uno coma ocho familias monoparentales no como ocho millones que está en la mitad en el umbral de la pobreza Irán una mujer adelante una familia para pagarse la guardería conciliar trabajar es prácticamente un milagro yo quiero un país donde nos vengan a ver los turistas sí pero un país donde sea el mejor país del mundo para formar familias para vivir para trabajar sigue propongo una revolución que va a afectar a casi seis millones de familias familias monoparentales que tener los mismos derechos que las familias numerosas familias con dos hijos que será numerosas a partir de ahora familias con tres hijos en situación especial con un abono de dos mil cuatrocientos euros al final del año en definitiva sino nacen hijos este país no tiene futuro lo entiende cualquiera que además es un derecho yo creo que tener hijos y tener familia así un derecho no un milagro nun lujo hoy se ha convertido en un lujo para mucha gente que no está viendo que sabe que no puede tener hijos o que es muy difícil tener un hijo y no poder tener el segundo así que a todas las familias que nos vean da igual si son monoparentales familias tradicionales familias el FBI familias de custodia compartida familias con adopción todas esas familias van a tener al Gobierno de Ciudadanos a su lado ellos son los protagonistas de la economía yo quiero que la economía de España para pagar esas pensiones del futuro haya natalidad así que cambiemos las políticas porque el PP el PSOE son los culpables de que en cuarenta años este país haya ido perdiendo no

Voz 2 27:57 salida sin nacen hijos es porque hay precaria Laura

Voz 0040 28:00 por las políticas antiguas del bipartidismo

Voz 2 28:03 Església me algo que me llama la atención es que

Voz 1663 28:06 comparto debate compartidos que cuando se habla de ciertos temas se autoproclama en constitucionalistas pero que ignoran permanentemente la Constitución cuando lo

Voz 1157 28:14 el título otra vez la clase social a no yo estoy encantado cuando habla de un sistema social

Voz 1663 28:19 de un sistema fiscal redistributivo o cuando habla de pensiones el artículo cincuenta dice los poderes públicos garantizaran mediante mediante pensiones adecuadas yp periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad yo creo que no hace falta una gran revolución basta pero una ley que determine que las pensiones se actualizan al IPC esto no lo ha querido hacer ninguna formación política en el Pacto de Toledo y nosotros decimos hagámoslo por ley porque estamos hablando de cumplir la Constitución española al mismo tiempo acabemos con una cosa que inventó un gobierno socialista que es el llamado factor de sostenibilidad que es como básicamente decir a la gente que se muera pronto porque si se muere muy tarde el sistema no es sostenible claro que es sostenible el sistema con unas políticas de empleo adecuadas y con una política fiscal adecuadas pero es que hay más artículos para hablar de políticas sociales el artículo cuarenta y siete dice que los poderes públicos podrán regular la utilización de al suelo de acuerdo con él

Voz 1157 29:13 que usted es que quizá no una titula el diario Le lean pero cinco seis veces ya la gente no le gusta dice Fernando no yo creo que no para bajar los precios de los al que

Voz 1663 29:23 eres eso implica que darse lo

Voz 1157 29:26 vale pero es que se la ya tres cuatro equilibra en lo que va a decir sencillo como cumplir

Voz 1663 29:31 la Constitución española

Voz 1157 29:34 es una gran rectificación por esos años

Voz 2 29:36 es una vez más el estado de bienestar puede estar en riesgo con un gobierno de izquierdas ya los tuvo con González en la noventa y seis dejó quebrado el sistema de seguridad social y tuvimos que ir a

Voz 1157 29:45 de ir de la comparación con el SOE de la Izquierda de la crisis recorte

Voz 2 29:53 el sueldo a los funcionarios y también la congelación por primera vez en la historia de las pensiones de lo de jubilados por eso que compromiso a regularizar siempre las pensiones como lo hicimos en el último Gobierno un dieciséis por ciento de media y además como se ha quedado aprobado para este año con el voto en contra de Pedro Sánchez ocho por ciento más para las pensiones de viudedad tres por ciento más para las mínimas y uno coma seis por ciento más para todo el rato y además en el programa electoral incluimos una subida de hasta un quince por ciento para las pensiones de las madres trabajadoras que hayan jubilado habiendo tenido hijos cuando estaban trabajando también iremos contra la brecha salarial entre hombres y mujeres de la reducimos un cuatro coma cinco por ciento y seguiremos trabajando en ello y apostaremos por la dependencia la izquierda dejó trescientos mil dependientes en lista de espera nosotros fijáramos está Lisa esperan un máximo de treinta días y lo mismo también para la lista de espera para pruebas médicas con un máximo de un mes y por último la educación fracaso escolar de la Izquierda lo dejó un treinta por ciento nosotros lo bajamos un ocho por ciento con la reforma educativa que proponemos vamos a acotar ese fracaso escolar apostar por la libertad de elección de los padres por la evaluación por el bilingüismo por la FP Dual también por un MIR educativo

Voz 1722 31:06 cuál es el principal problema que tiene España se llama desigualdad se llama exclusión social nosotros en estos diez meses hemos demostrado que se puede crecer puede repartir ese crecimiento desde puede crecer con justicia social fíjese tengo aquí un listado de algunas de las cuestiones que hemos aprobado durante estos últimos diez meses hemos recuperado la universalidad de la sanidad pública hemos recuperado subsidio al desempleo de los mayores de cincuenta y dos años hemos recuperado la cotización de las mujeres cuidadoras de los dependientes en nuestro país es más revalorizado las pensiones mínimas las de viudedad también la pensión media M de hecho la oferta de empleo público de la última década hay también subido el sueldo a los funcionarios hemos revertido los recortes educativos hemos apostado por la Formación Profesional hemos aumentado las becas sobre todo para las familias con menos recursos hemos reconocido el derecho al voto de cien mil personas con discapacidad que van a poder votar por primera vez el próximo domingo hemos impulsado medidas de alquiler para la vivienda de la gente joven hemos reconocido las pensiones de orfandad para los niños y niñas víctimas de la violencia de género hemos puesto en marcha el pacto de Estado contra la violencia de género hemos puesto en marcha muchos planes de igualdad hemos puesto en marcha planes de empleo en pequeños municipios sobretodo para reasentar luchar contra la despoblación en la España vacía hemos también apoyado la ciencia la investigación hemos protegido a los autónomos hemos luchado contra la pobreza energética y también hemos puesto en marcha el estatuto del creador te quiero decir con esto todo esto lo hemos hecho en diez meses y con ochenta y cuatro diputados estos dos señores en

Voz 2 32:27 contra sistemáticamente obstaculizan

Voz 1722 32:29 todas y cada una de las iniciativas parlamentarias eso sí en esto quiero ser claro y agradecerlo Unidas Podemos y el señor Iglesias lo han apoyado yo quiero gracias darles las gracias públicamente

Voz 0040 32:41 bueno se escuchan del señor Sánchez España debe ir viene todas las familias que nos vean les sobra el dinero tienen recursos suficientes tienen guarderías no tienen hijos porque no les da la gana está despoblado algunos pueblos porque les apetece eso Sánchez baje del Falcon baje del avión aterrice porque todo esa lista que ha hecho no se corresponde con la realidad de la clase media española que sufre todavía consecuencias de la crisis mire cuarenta años de Estado económico que se han hecho cosas bien pero también se han hecho cosas mal se ha fragmentado España hay desigualdad nosotros propusimos por ejemplo en el Congreso los diputados que hubiera un alta especial del Estado para que las escuelas públicas Españas estudian español algo tan revolucionario como que sea lengua vehicular español en Cataluña en Baleares Comunidad Valenciana quién votó en contra el señor Sánchez el señor Iglesias el Partido Social esta quién lo ha visto que lo ve un partido que pedía igualdad los años ochenta y que hoy es el utensilio de los nacionalistas el utensilio de la desigualdad en España un funcionario no se puede desplazar libremente por el territorio porque tiene dificultades con los impedimentos lingüísticos Un Policía Nacional y Guardia Civil no cobra igual un ertzaina o la escuadra no tenemos una tarjeta sanitaria única para que todos tengamos los mismos derechos Sanitario

Voz 1157 33:46 Jones las pensiones ha sacado el tema autonómico

Voz 0040 33:51 así que yo quiero una revolución por la igualdad pero señor Sánchez la igualdad entre españoles entre nosotros porque ustedes están a favor de todo lo que los nacionalistas les venden y usted es el máximo defensor de las políticas de los nacionalistas por eso les representa usted aquí

Voz 2 34:04 le interpelan directamente esos arte la igualdad y además sin ningún

Voz 1722 34:06 puede adjetivos porque en estos diez meses y hemos demostrado algo precisamente españoles la redistribución de esa riqueza ahora con algunos ejemplos que están ahí son hechos no son palabras fíjese hay una cuestión que a mí me preocupa es la igualdad deje guantes él el feminismo no no tiene como enemigos a los hombres tiene como enemigos al machismo al machismo y creo que en esta cuestión el Partido Socialista tiene algo que decir y además con credibilidad nosotros hemos no solamente compuesto el gobierno con el mayor número de ministras del mundo sobre todo el del mundo desarrollado sino que también hemos aprobado el permiso de paternidad a ocho semanas ya hemos puesto en marcha el pacto de Estado contra la violencia de género eh con doscientos millones de euros durante estos diez meses por cierto señor Casado me gustaría que le dijese a sus candidatos sobretodo a sus candidatas que no es no es que cuando una mujer no dice si es no lo digo porque hay una experiencia clara por parte de las mujeres y es que cuando se sienten coaccionados hay ocasiones en las que no puede decir que no ahí está el caso de las manadas y por cierto también es digo una cosa dígale a sus amigos ausentes de la ultraderecha que el vientre de una mujer no es un taxi a usted señor Rivera le digo que el vientre de una mujer no se alquila

Voz 0040 35:14 os acosté decide poníamos que no se miraban que corren

Voz 1157 35:16 el violador les ha mirado directamente a los dos

Voz 0040 35:19 Sánchez estamos en el siglo XXI así lo muerte Erin el Salario Mínimo Interprofesional salio de las mujeres que usted muy antiguo porque me hablas no sea leído ni la nos ha leído la ley

Voz 1722 35:30 justicia social feminismo sin ningún tipo de adjetivos

Voz 0040 35:33 no usted es excluyente mire todos los españoles muy excluyendo los españoles si usted me dejas Se lo explico los españoles todos los españoles cien la imagen de la señora Calvo por cierto idea otras personas el partido esa gritando contra las mujeres de Ciudadanos en la manifestación de las mujeres se puede ser más sectario que echar a mujeres del Día de la mujer como hace el Partido Socialista rodean parlamentos en Andalucía se echan a las mujeres de las manifestaciones pactan con los nacionalistas quién ha visto y quién ve del partido socialista de Felipe González al Partido Socialista de Pedro se

Voz 1 36:01 puedo averiguar los tiempos Pablo Iglesias

Voz 0194 36:05 había Ballesteros dos comprobaciones en el bloque

Voz 1913 36:07 no Miku sí mira Pablo Casado ha dicho que Zapatero congeló las pensiones a nueve millones de pensionistas en dos mil once en ese año había ocho coma seis millones de pensionistas y quedaron fuera de la congelación los perceptores de pensiones mínimas y no contributivas es decir unos tres millones de personas la congelación afecto por lo tanto cinco coma seis millones no Anuario nueve como ha dicho Pablo Laso listas una más el candidato del Partido Popular ha dicho que con el actual Gobierno se pierden seis mil ochocientos puestos de trabajo al día utiliza para hacer esa afirmación los datos del mes de enero el peor mes del año en el último mes disponible de marzo se crean cinco mil sentido

Voz 0194 36:44 estos puestos de trabajo cada día dos comprobaciones de dos afirmaciones hechas por Pablo Casado que no son correctas

Voz 1663 36:50 te ha dicho una cosa y hecho la contraria demasiadas veces

Voz 0040 36:52 recuerdo perfectamente al y tome el Ministerio por cierto asistiendo a yo recuerdo que usted dijo

Voz 1663 36:59 nunca investigaría Rajoy después

Voz 2 37:02 yo lo que ocurrió yo lo que le planteo señor Sánchez es esquí

Voz 1663 37:04 usted aclare a sus electores si estaría dispuesto

Voz 2 37:07 a llegar a un acuerdo con Ciudadanos sonó yo creo que tiene una magnífica oportunidad para Lizzy pero el señor Rivera dice una cosa ha quedado en el tema de pactos quince el cuarto bloque de este debate se lo pregunto a usted Javier Tebas si usted estaría dispuesto a la planta que este señor Rivera es de cualquier saber acudir a quemar vamos a votar a la que acuerda con usted

Voz 0040 37:26 sale también sí señor Rivero

Voz 2 37:28 las elecciones esperó la pregunta si yo no le doy ninguna lección señor no

Voz 0040 37:32 a usted le pregunto al señor Jamis ocurre cuatro eh

Voz 2 37:34 sí puede aclarar si va a llegar a un acuerdo con el señor Rivera o no porque creo que sus electores están deseando saberlo les recuerdo que el último bloque es el de paz que les entrando en con la estructura del debate derecho a saltarse el guión y además incluso viene bien

Voz 1 37:50 está aún con los tres minutos por delante señor Casado delante suyos políticas hacia que para empezar parece de perogrullo pero

Voz 2 37:55 sí financiarla con una buena política económica con creación de empleo con mucha gente trabajando que paga menos impuestos que es lo que proponemos por eso ya ha recordado que las pensiones con el Partido Popular siempre se han revalorizado es han congelado con la izquierda pero me gustaría hablar de como usted paga las pensiones y por eso hemos propuesto una ley de maternidad para que a cualquier mujer que decide ser madre libremente no les falte de nada en los recursos de la educación infantil de cero tres años gratis detener ayudas a la vivienda de tener ayudas a la conciliación el teletrabajo la bolsa de horas que nosotros regulados acabar con ese presidencialismo en los puestos detrás bajo que creo que al final hace que conciliamos menos y sobre todo algo muy importante para quién ha tenido hijos que tienen algún tipo de discapacidad vamos a mantener ese cheque de mil doscientos euros al año que además será acumulables con aquellas familias numerosas que también nos recibían con seiscientos euros más por cada hijo bien vivienda viviendas no hay que intervenir el mercado alquiler hay que dar garantías a esas personas de clase media que llevan toda su vida pagando un piso que lo quieren alquilar en condiciones de seguridad sino okupas sin que el precio pero con garantías de que va a recibirlo en perfectas condiciones sanidad nosotros hemos propuesto además de esa reducción de Liza espera hemos propuesto también libertad de elección de médico y hospital lo que no puede ser es ir a la Junta Andalucía descubrir que la señora Díaz con el apoyo del señor Secretario General el Partido Socialista tenía medio millón de andaluces ocultos en la lista de espera para ir a las elecciones diciendo que eran tres cientos mil en vez de ochocientos mil y la igualdad yo estoy muy orgulloso de ser del partido que planteó aprobó impulsó el pacto nacional contra la violencia de género con mil millones de euros los demás sumaron y me parece muy bien pero la mayor independencia y autonomía de una mujer contra el maltratador es tener un empleo y por eso cuando gobierna el Partido Socialista seis de cada diez mujeres que semana para una Europa lo hacen en España y con el Partido Popular recuperamos todo el empleo femenino destruido

Voz 1722 39:44 era todo es hiperbólico cuando habla señor Casado insisto es que hay que ponerle el detractor de verdades no el detector de mentiras porque todos son mentiras

Voz 1157 39:53 la revalorización media bien tiene que naciones como ya he dicho por segunda vez que casualmente luego Car son agresivas en los calificativos no es bastante

Voz 1722 40:03 es ilustrativo es bastante ilustrativo

Voz 2 40:05 la de la cuál es la revalorización media de

Voz 1722 40:08 pensiones cuando gobierna el Partido Socialista y cuando gobierna en Bogotá

Voz 2 40:10 es algo que nacieron en todo caso una

Voz 1722 40:13 señor Casado como usted además habla de que de que para garantizar las pensiones lo que tienen que hacer las mujeres no a voz tan abortar

Voz 2 40:19 sí

Voz 1722 40:19 en fin yo creo que lo que tiene que hacer es es SAR pensar antes de decir las cosas que dice porque de las cosas que dice y asustan no solamente a los hombres sino también a muchísimas mujeres en este país tiene nosotros creo que tenemos muy claro cuál es el horizonte de nuestro país es luchar por la justicia social es pone rumbo a la justicia social y hay muchas cosas que se pueden hacer que se deben hacer el señor Iglesias antes estaba hablando de que hay que reformar la Constitución nosotros queremos reformar la Constitución para blindar las pensiones el carácter público de las pensiones la revalorización de las pensiones también el sostenimiento financiero de las pensiones también tenemos que dar un impulso a la modernización de nuestro sistema educativo la extensión de cero a tres años de la educación en nuestro país y por supuesto también la apuesta decidida por la Formación Profesional por una nueva ley de universidades y más becas para los estudiantes de nuestro país durante estos diez meses sí ha demostrado un compromiso es luchar contra la pobreza infantil dos millones trescientos sesenta mil niños sufren pobreza en nuestro país la próxima legislatura tenemos que acabar con esa lacra social y sin duda alguna poner en marcha también recuperar el sistema nacional de dependencia señaló

Voz 1 41:24 pese a Rusia si quiere un minuto dosifíquenla usted como quiera bueno yo me