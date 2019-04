Hora 25 (22/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:59)

Voz 1663 00:00 cada vez emplazo al señor Sánchez a que diga claramente si está o no dispuesto a pactar con Ciudadanos porque creo que hay muchos electores de izquierdas en este país que lo quieren saber porque creo que no miento si digo que ese gobierno un gobierno de Ciudadanos el partido socialista sería un gobierno de derechas incapaz de afrontar los retos sociales que tiene este país señor Casado

Voz 1660 00:21 bueno nosotros tenemos muy claro que no vamos a pactar con la izquierda en ahora los de los pactos

Voz 1 00:25 postelectoral nadie y eso creo

Voz 1660 00:28 es credibilidad es verdad que ha habido pactos diversos en las pasadas legislaturas yo creo que es muy importante que la hablar de regeneración dejamos muy claro por qué no se puede pactar con aquellos que quieren romper España o con aquellos que justifican a día de hoy el historial criminal de ETA hay que nos ayudan a esclarecer trescientos asesinatos que que quedan impunes quiero decir una cosa en relación a salir abusos policiales nuestro compromiso con aquellos que se juegan la vida por nosotros nosotros vamos a apostar por la equiparación salarial que parece que se ha ralentizado en el Gobierno del señor Sánchez a pesar de haber heredado los presupuestos el Partido Popular también vamos a ir a modificar la prisión permanente revisable la incluir nuevos supuestos que por cierto señor Sánchez de señor Iglesias creen que es inconstitucional queremos en materia de seguridad que para mí también es regeneración porque es salvaguarda de las libertades públicas apostar por una inmigración regalo dar ordenada vinculada al mercado de trabajo en sólo los meses de Gobierno el señor Sánchez sea incrementar la inmigración ilegal un ciento setenta y tres por ciento y también queremos acabar con el ultraje a las víctimas del terrorismo tipificado la convocatoria de actos de homenaje y además modificando la Ley General Penitenciaria para que para que un terrorista cambie de grado penitenciario tenga que colaborar efectivamente en el esclarecimiento de los crímenes si con las víctimas no con los delincuentes con los terroristas ni con aquellos que quieren romper España sería el coche parado directamente señor Iglesias

Voz 1722 01:51 el problema para dar usted a mi me parece que es importante hablar de regional

Voz 1660 01:53 pero que hemos sea producir

Voz 1722 01:56 por primera vez en la historia una moción de censura

Voz 1329 01:58 acto seguido adelante como consecuencia de la UE

Voz 1722 02:01 en de distintos partidos políticos para poner fin a la corrupción del Partido Popular la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid era como el Gran Bazar de la corrupción oye uno iba la primera planta financiación irregular segunda planta enriquecimiento ilícito tercera planta reparto de sobres con dinero en B o Celia en la cuarta planta coordinando la policía patriótica allí en la quinta planta la agencia Pasadena liderada por Francisco Correa el líder de la trama Gürtel queda aquí con las mordidas lo que hacía era pagar los viajes gratis de todos los dirigentes del Partido Popular miren el Partido Popular tiene doce ministros procesados condenados por corrupción nueve presidentes autonómicos procesados o condenados por corrupción y cuando llega al presidente a la presidencia del Partido Popular el señor Casado lo que hace es poner para luchar contra la corrupción Alfredo Prada que ha sido imputado ahora mismo por los sobrecostes de la Ciudad de la Justicia en la Comunidad de Madrid con más de cien millones de euros de sobrecoste sigue vigilando la corrupción imagino señor Casado que desde dentro de la jugadora eso sí señor Rivera a quién hay que poner un cordón sanitario

Voz 2 03:10 es al Partido Socialista

Voz 0040 03:13 señor Sánchez usted presentó una moción de censura por la sentencia de la Gürtel usted votó en contra porque era usted porque no como con las porque era yo yo estaba a favor de que hubiera elecciones lo sabe que hablamos surgiera yo claro porque usted con Bildu con el con el señor Torra que que no sino quiso señor Sánchez

Voz 1660 03:30 no voten a favor desde el primer minuto ante Dios Señor Ribero

Voz 0040 03:32 lo he respetado después después si puede equiparse yo le pregunto una cosa si el señor Rajoy tenía que irse es verdad que tenía que marcharse por la Gürtel si hay sentencia condenatoria de los ERE de Andalucía usted va dimitir si o no son algunas Gemma

Voz 1663 03:47 sí

Voz 0040 03:48 porque la Huelva hace ocho en el de todos los españoles ve usted va a dimitir si hay una condena por los ERE Andalucía sino porque yo estoy de acuerdo que cuando una condena como la Gürtel hay que convocar el límite de poblar pregunta señor Sánchez no se ha ocurrido entre señor Sánchez Paddy luego usted por los novecientos millones de euros robado hay sentencia condenatoria si no eso también es regeneración déjeme que les diga que hay dos opciones estas elecciones votar que sí o no a España votar a Sánchez a los separatistas va a ser condicionar a España y por tanto servir a los que quieren liquidar España es votar no a España y votar a Ciudadanos para liderar un partido y un gobierno constitucionalista esos un sí a España pero también en ese Gobierno que yo les dando la mano al Partido Popular para que nos pongamos de acuerdo en formar un gobierno en coalición también quiero decir que que me al futuro hay que escoger entre un partido con casos de corrupción un partido conservador partió que mira al pasado un partido liberal un partido que mira al futuro así que en este momento para pactar hay que mirar así a España pero también hay que pensar si queremos volver al pasado os si queremos mirar al futuro fui yo creo que hoy

Voz 1 04:45 dos certezas en estas elecciones

Voz 1722 04:47 primera de ellas es que la única formación política que puede frenar a la suma de estas tres derechas a las dos derechas que están aquí la ultraderecha que está ausente es el Partido Socialista Obrero Español y la otra alternativa porque ya lo han dicho las dos formaciones que están aquí Press

Voz 1663 05:00 como si el señor Marchena estuviera en un juicio farsa esperemos a ver lo que pasa ya a partir de aquí metido social digamos la verdad en este país hubo un golpe de Estado en mil novecientos ochenta y uno y un gobierno socialista indultó al general Armada y el Tribunal Supremo de este país solicitó el indulto del señor Tejero qué quiero decir con esto hay después de varios años en la tarde se merece un de varios clínicos de Gerrard

Voz 0040 05:22 ya

Voz 1663 05:22 y además cuando hablamos porque creo que este bloque se llama política territorial

Voz 1 05:26 la verdad que la política territorial nadie

Voz 1663 05:29 dos millones de españoles que nos están viendo en el mundo rural porque eso también es una contradicción de la política territorial en España hay gente que no tiene acceso a un cajero automático hay gente que ha padecido como ser rescataban en este país autopistas de Los amigos del poder mientras que no hay una red secundaria de carreteras y los trenes no llegan a los pueblos Hinault tienen atención sanitaria domicilio y eso también es un problema territorial en España no solamente el de Cataluña y lo único que pediría por respeto a la gente que nos está habiendo en España y fuera de España es un mínimo de altura de Estado para afrontar un conflicto del que se está hablando fuera de este país

Voz 0040 06:02 altura de Estado es quitar banderas de España del Parlamente Cataluña que hacen los diputados de Podemos y cogerle la bandera dentista Canarias que es lo que hace usted ir con Bildu a las listas que es lo que hace usted usted no va a dar lecciones de Estado cuando siempre está al lado de los que quieren destruir España siempre que les buscamos siempre aparecen al lado el otro día en Rentería Nos acosaron Echenique en vez de pedir libertad no saco solos acosados Nos dijo que no tenemos que ir un pueblo España pero tú qué es lo dice el señor Echenique dónde tenemos que ir ahora un pueblo España mire este país necesita política territorial verdad tiene una usted que una una cosa razón pero mientras sigan ustedes pactando con los nacionalistas NYSE podrá pactar la educación y la despoblación y la economía no puede ser que España está pendiente de Torra un señor que nos insulta este socio de Sánchez no puede seguir mandando yo propongo enviarles a la oposición poder hablar de los temas que nos ocupan a todos los españoles bueno para eso señor

Voz 1722 06:53 yo viviera tendría primero que ganar las elecciones

Voz 0040 06:55 por ahora vamos a cómo pinta es que en lugar de estar luchando podemos Samper fue una dejada por evitar el descenso le fue pero sí desde Madrid

Voz 1722 07:04 es lo que hace es jugar hoy hacer trampas con las palabras a quién ganó derrotó al terrorismo de ETA que fue al presidente José Luis Rodríguez Zapatero le acusan de haber traicionado la memoria de las víctimas mire señor Casado Éstas son algunos de los ejemplos de los más de ciento veintisiete iniciativas legislativas que en el Parlamento vasco ustedes han firmado con Bildu de qué color tiene usted manchadas las manos señor Casado

Voz 1 07:26 no sé no sé no sé usted ellos yo lo dije a la ciento veintisiete ciento

Voz 1660 07:30 tuve que decir el señor Sánchez se lo digo yo lo de ciento veinte Sánchez que ha si te lo dijera sí es un terrorista estuvo en la cárcel por terrorista evidentemente el veintisiete de agosto la ley de abusos policiales en el Parlamento vasco junto con Bildu después de que el diputado de Bildu llamara nazis a la Policía Nacional Civil fue usted infiel pese a que no para apagarlo siendo un lobo nada me daría vergüenza con víctimas del terrorismo mi partido que esté negociando con viento de la verdad es que es más Lorquí acuerdo cinco sesiones en el Parlamento veo que el otro día una entrevista sigue sin contestar si va a indultar a los presos que pueden ser condenados por rebelión es edición que quiere decir que los va a indultar que ya tiene la hoja de ruta que quiere volver a revalidar ese Gobierno Frankenstein como dice Rubalcaba con independentistas batasunos con los de Podemos y sobre todo traicionando la historia democrática del Partido Socialista que nunca pactaría con acuarios que pudieron concluir hace quieren romper codicioso

Voz 0194 08:31 Lluís este bloque que además ha sido negros más duro demás enfrenta

Voz 3 08:33 el Partido Socialista parte con una grandes ventaja en este bloque precisamente es donde Pedro Sánchez ha puesto más nervioso el hecho de que no conteste a preguntas muy claras como es si va a indultar o no es precisamente por este motivo no es es un bloque donde la derecha partes la derecha lo tienen lo tenían mucho más peso es es el argumento que han estado utilizando los dos durante toda la campaña

Voz 4 08:56 bueno aquí yo por eso yo creo que Ciudadanos han entrado en un tono duro cuerpo a cuerpo es muy polarizado desde el principio yo creo que el Partido Popular sí aprovechado tanto la parte económica como la parte de políticas sociales para ser más un partido de gestión un partido más de de de competente económico que es una de las cuestiones uno de los temas que que le ha dado mucha mucha impulso no en en en el pasado no intenta recuperar ese tono más más centrado

Voz 1 09:20 no suele siempre Pedro Sánchez siempre tienen miedo dejar claro lo que sí ha dejado muy claro a Pablo Iglesias que es como quien ustedes resolver el problema catalán sino es realmente negociando

Voz 1663 09:33 gobierno y otra posibilidad es que nosotros nos pusiéramos de acuerdo con el Partido Socialista yo quiero decir abiertamente que nosotros estamos dispuestos a pesar de las dificultades a pesar de las complejidades a pesar de las desconfianzas y de la sensación de que el Partido Socialista no siempre cumple lo que dice estamos dispuestos a hacer ese gobierno pero hay una tercera posibilidad de la que hablan muchos poderes económicos que es un pacto de gobierno entre Ciudadanos y el Partido Socialista inmerso

Voz 1722 10:00 antes es que si suman van a hacer en España lo que están haciendo en Andalucía es decir señor mala tenía señor Casado presidente al señor Rivera el señor Rivera pues de acompañante en algún ministerio y la ultraderecha a los mandos fíjense yo creo que esta es una realidad muy peligrosa que tenemos que evitar porque yo creía que Trump Ivana ganó yo creía que el Brexit no se iba a producir producido yo creía que en Andalucía no iban a pactar Ciudadanos el Partido Popular y la derecha ya pactado

Voz 0040 10:26 el otro gran otras estaciones este país

Voz 1722 10:29 es temible porque la ultraderecha en este país está diciendo cosas como la siguiente

Voz 0040 10:33 Torra

Voz 1722 10:34 está diciendo que hay que tener armas en casa

Voz 1 10:36 sí

Voz 1722 10:37 que hay que suprimir las autonomías que esto de la violencia

Voz 0194 10:39 pero es un cuento que el genocidio nazi

Voz 1722 10:42 es un invento que llevan candidatos franquistas declarados en sus listas dicen que van a cerrar las televisiones que no les gustan ahora eso sí señor Rivera

Voz 1 10:50 al cordón sanitario se le tiene que poner

Voz 1722 10:53 al Partido Socialista no a Torra que

Voz 0040 10:55 Miren de excepción decepción usted que ha pactado con los te quieren liquidar mi país saben lo que es un usted yo pacte con usted porque pensaba que personajes estrella

Voz 1722 11:03 yo ahora me encuentro más reciente ponen una herramienta

Voz 0040 11:06 bueno para Dios revista recomiendo mucho con amplio abraza Isabel

Voz 1722 11:08 hacia la ultraderecha este manejar

Voz 0040 11:10 eh señor Sánchez yo me arrepiento con una persona como usted haya pactado con los que han intentado liquidar España con los que nos llaman bestias tarados como es decir presentar con un señor que no las el señor Sánchez decía que era el depende la política española ahora es Obama el señor Torra o que es el mismo es un nazi no es un totalitario porque no respeta la democracia el señor Torra Nos llaman bestias paradas eso cómo se llama eso sea más sino fobia así que yo lo que no voy a hablar como usted ha visto con los que quieren liquidar España en el Partido Socialista lo sabemos desgraciadamente está en manos de los separatistas yo quiero un gobierno constitucionalista yo he tendido la mano señor Casado en toda la campaña todavía no ha dicho nada yo tiendo la mano a formar un gobierno constitucionalista pero el Gobierno señor Casado sin nacionalistas fundamental usted ha dicho que se abre a pactar con el PNV otra vez señor el Casado yo creo que es un error volver a pactar con los nacionalistas de verdad lo ha dicho usted esta campaña otra vez vamos a darle a los nacionalistas el protagonismo de la legislatura yo quiero un acuerdo de coalición de gobierno con un gobierno constitucionalista encabezado por ciudadanos tendiendo la mano al Partido Popular pero para hacer las cosas distintas señor Casado

Voz 1 12:14 vox es constitucionalista gracias a una pregunta

Voz 0040 12:17 espero que lo retire no es crispar es hacer algo decente por lo que están haciendo en mi tierra yo le pido señor Casado que no pacte con los nacionalistas y que tienda la mano a ciudadanos podemos formar un gobierno para precisamente recuperar la dignidad

Voz 1 12:30 esto es no considerar PNV constitucionalista es muy muy fan y eso no nos va ha sacado suficientemente claros no no no yo sólo lo he dicho no está para porque me voy a tener que no

Voz 1660 12:44 ha mentido pues yo no no sé lo que usted donó ojalá bicho secular pero siempre

Voz 0040 12:50 con el Partido Nacionalista Vasco igual que enseguida el acta

Voz 1660 12:52 yo le enseñar a que todas las fotos pactando con el señor Sánchez pero de verdad que yo creo que ni mis electores y los suyos lo entenderían porque usted mi adversario ni tampoco suele pido yo no voy a pactar con el PNV nivel pactar con el señor Sánchez usted me alegro que quince NBA pactar con el señor Iglesias ni voy a pactar con los nacionalistas de Cataluña cosa evidente que por cierto nadie me ha preguntado en campaña es decir que creo que en eso soy bastante más creíble que usted en materia de pactos en materia de no decir lo contrario

Voz 0040 13:20 con los nacionalistas aunque ha pactado señor Casado lo sabe bien

Voz 1660 13:22 sí esto es decir yo presido el Partido Popular precisamente para pasar página de las cosas que han podido hacer mal en el pasado Easyjet gane las primarias en el partido fue porque tuvo un comportamiento muy firme contra cualquier caso de corrupción de hecho de los que ha citado usted aquí señor Sánchez sólo gane una amenaza de querella de uno de ellos por decir en un plató lo que no toleraba ninguna práctica ya no punible sino no ejemplar por tanto si usted me saca eso es como si te saco el caso de Filesa por cierto el Partido Socialista es el único partido de España condenado en firme por qué corrupción lo que demuestra es verdad es el casado casa fija es una entre el sector de vehicular el señor Casado es que ellos ese usted me dice si esos es una mentira Times por la diferencia Sergio Sánchez que cuando se investiga alguien de mi partido yo lo expuso que usted hace presidenta del partido socialista porque la señora Narbona esté investigada por un desfalco de Acuamed usted presidenta al partido ustedes ya sé que son de ir a acompañar a la cárcel a los que meter en la cárcel tú por ejemplo arreglos son no orejas a lo desconocido el suyo que es el que tengo aquí no reputada a soltar cuestiones de corrupción siendo partió más corrupto de España que tiene cinco mil millones de euros supuestamente defraudado según la auditoría interna del Gobierno de la Junta Andalucía que implica quinientos altos cargos socialistas de la Izquierda es sindicales por tanto vamos a pasar pagina yo ya he pasado página de cualquier conducta irregular no de un partido o los partidos no son corruptos

Voz 1722 14:42 son

Voz 1660 14:42 de miembros de personas que se equivocan tiene que tener todos los reproches en alusión a lo que no voy a aceptar es lecciones de honestidad de un partido como éste

Voz 1722 14:50 yo soy la moción de censura se produjo por la corrupción nada más que por la cola

Voz 1660 14:53 de todas formas de corrupción

Voz 1722 14:56 del Partido Popular la primera el enriquecimiento ambiciones la segunda la financiación irregular y la tercera el uso de la mal llamada policía patriótica para obstaculizar las investigaciones judiciales también para espiar a adversarios políticos por cierto que una de las personas que está siendo investigada ha sido portavoz del Senado del Partido Popular Pablo Iglesias

Voz 1663 15:15 creo creo que todos tenemos que ser humildes en la medida en que estamos en una época en la que ninguna fuerza política va a ser autosuficiente y estamos en un bloque de discusión sobre pactos creo que lo razonable es que todos seamos claros y cristalinos a la hora de a la gente lo que vamos a hacer yo te preguntado Pedro hasta dos veces si descarta sonó un acuerdo con Ciudadanos y creo que el silencios muy elocuentes silencios libre pero creo que hay muchos electores de izquierdas que toman nota de este silencio porque tienen memoria aquí se ha hablado de corrupción aquí se ha hablado de golpismo en la última intervención Pedro señalaba la cuestión de las cloacas en este país el silencio del resto de formaciones políticas ante algo que no han afectado a nosotros pero que podría afectar a cualquiera yo creo que es algo problemático para nuestra democracia del mismo modo que algunos medios de comunicación que dedicaron telediarios enteros a fabricar argumentario con pruebas falsas quedaría muy bien ante sus espectadores Si pidieran disculpas ya que algunas preguntas no responden formuló tras haber si tengo suerte sigo sin entender por qué el Partido Socialista unió sus votos al Partido Popular y a Ciudadanos para impedir que Villarejo compareciera ojo que esto lo pedimos antes de que estuviera en la cárcel y antes de que estuviera procesado señalaba Pedro Sánchez la imputación de un dirigente del Partido Popular bueno también está imputado el que fuera número dos de Moncloa y esto hay que explicarlo por qué no se puede decir que sea limpiado las cloacas que el número dos de Moncloa según publicaba la Cadena SER entregara Villarejo una tarjeta de móvil con información personal de una dirigente de Podemos las preguntas que le hago porque usted es presidente del Gobierno todavía es qué medidas ha implementado su Gobierno para limpiar las croatas y que se ha hecho con los policías implicados que a diferencia de la mayor parte de los miembros y Cuerpos de la de seguridad del Estado que cumplen su trabajo con arreglo a la ley digamos ha quedado acreditado en sede parlamentaria que han mentido y que han trabajado para una organización criminal ir decía usted señor Casado equiparación salarial han tenido ustedes oportunidades en el gobierno para hacerlo y ustedes también señor Sánchez no no lo hicieron igual que es olvidaron ustedes que se dan golpes en el pecho hablando de la palabra España con los trabajadores de las Fuerzas Armadas de tropa y marinería de más de cuarenta y cinco años Obama que les han echado si ahora ahora los programas que después llegaban de ustedes han sido gobierno no se aplica nadie se acuerda sus nadie

Voz 1660 17:35 en España cuando España

Voz 1663 17:38 qué hablar de los profesionales de las Fuerzas Armadas que no tienen derechos civiles ya los que se les echa a la calle a los cuarenta y cinco años le dejo unas preguntas muy claro

Voz 1660 17:45 las que es peor alusiones le recuerdo señor Sánchez que usted cierre Esther bloques creo dosificar unos segundos para una intervención

Voz 1722 17:52 diez diez segundos simplemente para decirle que yo empatizar con el señor Iglesias es decir que te viole la intimidad me parece que es gravísimo yo espero que aquellos responsables políticos vinculados con la anterior administración del Partido Popular y esa minoría minoritaria policías corruptos Adena hasta las últimas consecuencias y el señor Iglesias sabe que las cloacas del Estado se fueron por el desagüe de la moción de censura

Voz 1663 18:16 entonces Copa imputan a Pozas Pedro por Keita

Voz 1722 18:19 esta ha sido pero que están ahí estamos hablando de unas responsabilidades que tuvo cuando era director de Interviú como

Voz 1660 18:24 puede acabar alguien así trabajando en La Moncloa hombre decir ahora que no hay algo que ver con esos señores Rivera señor diversidad casa no está contestado decir que lo digo que ha dimitido el director de información de Moncloa del señor Sánchez estoy partido claro claro que partido que decía acaba cava Floriano ya Rafa Hernando se todo lo que hacéis si decís con ese Sitel el ese gobierno bajo el cual Manolo Pizarro no nos no insinuó sino que detuvo condenó en firme a agentes del CNI y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estado porque la expiraban durante la opa de Endesa hombre sinceramente el Partido Socialista lecciones de regeneración ni una imagen Partido Popular renovado que es consciente de que hay que dar confianza a los españoles diciendo que eso no se va a repetir y si apoyando a la Policía Nacional a la Guardia Civil a las fuerzas armadas de los funcionarios de prisiones

Voz 2 19:12 señor Rivera

Voz 0040 19:14 yo creo que en esta selección estas los Juegos mucho hoy tenemos que elegir tenemos que elegir y para eso está este debate el de mañana yo le he tendido la mano al señor Casado lo dicho abiertamente lo vuelvo a repetir no ha contestado Tom lo repito feto queremos formar un gobierno constitucionalista es un peligro en este momento que Torra que Puigdemont y compañía manden sobre todos los españoles quiero pasar página no hablaremos de educación ni de Sanidad ni de despoblación mide cambio climático ni de economía ni de nada si Torras sigue mandando sobre el resto yo propongo una ley electoral por ejemplo donde hay un corte el tres por ciento que no saque el tres por ciento el voto nacional se va al Senado pero no está en el Congreso que es de donde hablamos los temas nacionales los nacionalistas no pueden seguir condicionando la política nacional proponga un gobierno liberal un gobierno encabezado por ciudadanos gobiernos sin

Voz 0194 19:59 Acciona listas en aquellos que piensan en toda España

Voz 0040 20:02 en todos los españoles y desde luego ésa es la pregunta que resolver si o no a España yo digo sí a España yo sí creo en la victoria yo sí que creo que como en Cataluña que ganamos las elecciones como en Andalucía que le dimos la vuelta al marcador pueda haber cambio puede dar Victoria y que confiemos en la victoria porque sí que puede haber un cambio el veintiocho abril

Voz 1663 20:20 yo creo que en política la gente se merece que seamos claros y que digamos claramente con quién vamos a pactar y para hacer que yo creo que en este país hace falta ya un gobierno que ponga límites a las puertas giratorias que se enfrente a las eléctricas para bajar la factura de la luz y que al mismo tiempo no titubea no sea cobarde cuando la derecha presiona nosotros estamos dispuestos a trabajar ese gobierno con el Partido Socialista ojalá el Partido Socialista descartara de una vez a Ciudadanos como socio de gobierno

Voz 1722 20:47 sí ya hay dos certezas una es la que efectivamente estamos viendo la del señor Casado el señor Rivera y el señor Abascal que está aquí ausente y la otra es la certeza de que se puede abrir un tercer espada

Voz 1663 20:56 sí

Voz 1722 20:56 de que puede haber una amplia mayoría que apoye un Gobierno del Partido Socialista formado por integrantes del Partido Socialista independientes de reconocido prestigio progresistas como hemos hecho durante estos últimos días que me ha dejado fuera que es lo que debe hacer que es lo que debe hacer España caminar hacia la justicia social hacia la convivencia y hacer limpieza en la política nosotros en diez meses lo que hemos hecho ha sido incorporar talento al Gobierno tenemos extraordinarias ministras y ministros los escaner y lo que queremos estabilidad y las transformaciones que necesita nuestro país

Voz 6 21:26 bueno concluimos ya los cuatro bloques ahora como les decía al principio hay un último minuto que sea más minutos de oro no por casualidad porque es el minuto que tiene pues más rápido de lo que estaba previsto porque se calculaba una hora cincuenta minutos y el minuto de oro que es el minuto

Voz 0194 21:41 cierra han han liquidado rápido todos los bloques que tenían previo

Voz 2 21:46 estos yo pues señor Pablo Casado del Partido Popular

Voz 1660 21:48 querer españoles quiero pedirles humildemente su voto consciente de que pedir el voto votos el acto de mayor confianza que se puede tener una democracia digamos que es como decirle a quién va a confiar la educación de sus hijos sólo presión de sus padres Solà la sanidad de su pareja es como decir que te da más garantías para dejar las llaves cuando sale de vacaciones o aquí quién dejaría sus hijos si tiene que salir de urgencias por eso lo hago humildemente pero con la convicción de tener el mejor programa electoral que hoy expuesto aquí de ser el líder del partido que mejor ha hecho por los españoles cuando ha gobernado yo quiero ser el presidente de todos mis compatriotas los que me votan y los que no me votan aquellos que nos aplauden Nos insultan quiero crear empleo y bajar impuestos para todos mejorar las pensiones la educación y la sanidad para todos garantiza la unidad de España la asegurar la libertad para todos yo por eso le pido el voto para trabajar por usted para ser útil a su familia para servir a España que para mí es lo más importante pero hay que unir esfuerzos en torno a la única alternativa que es el Partido Popular al gobierno de la Izquierda de los independentistas y los batasunos somos el valor

Voz 1663 22:52 Pedro para diversas hay gente que no se está viendo que piensa que la política no sirve para cambiar nada y me quiero dirigir a esa gente y hacerles una pregunta si la política no sirviera para cambiar nada porque las empresas energéticas gastan tanto dinero en fichar a políticos en sus consejos de administración porque se compraron a José María Aznar o a Felipe González claro que la política sirve para cambiar las cosas nosotros hemos podido cometer muchos errores pero creo que hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie y por eso nos montaron las cloacas para impedir que estuviéramos en un Gobierno y lo que les quiero pedir a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos de una oportunidad una sola estar en un Gobierno cuatro años ICIT después de esos cuatro años no hemos conseguido cambiar nada no nos voten nunca más eso le sobran veinte segundos de Rivers eh no ha gastado el minutos

Voz 0040 23:41 echan es el silencio el silencio que nos heló la sangre a millones de españoles cuando los separatistas quisieron romper nuestro país en Catalunya pero es el silencio de una pareja triste que se mira a los ojos sabiendo que no va a poder tener hijos que no pueden tirar adelante una familia ese silencio un autónomo que resignado baja la persiana por última vez de su negocio porque no pueden salir adelante es el silencio de una pensionista indignada que recibe una carta el Gobierno ve una irrisoria subida de cero veinticinco euros de su pensión pero también es el silencio que nos quieren imponer los nacionalistas en Rentería

Voz 1 24:14 el veinte de Ashton

Voz 0040 24:16 Kofi además que ha salido mal porque habla del silencio de la música de pueblos de España sí lo oyen es el silencio cómplice de Pedro Sánchez pero los españoles vamos a decir basta los españoles ya no vamos a callar nunca más el veintiocho de abril vamos a votar vamos a ganar vamos Ciudadanos vamos España

Voz 1722 24:37 las personas no elegimos el país el que nacemos tampoco me el color de nuestra piel o nuestro sexo pero en democracia así podemos optar podemos elegir podemos elegir entre un país con más justicia social lo con más desigualdad con más limpieza política o con más corrupción convivencia o con la enquistamiento de la crispación la confrontación territorial el próximo veintiocho de abril los españoles españolas estamos convocados a decidir qué país queremos si queremos avanzar o queremos retroceder yo pido el voto a los jóvenes les pido que voten por el futuro las mujeres que voten por la igualdad y por la por el respeto a los mayores que voten por la seguridad y a todos y a todas que votemos por la convivencia hace diez meses presentamos una moción de censura que hizo historia y que cambió el rumbo de nuestro país yo les pido que el próximo veintiocho de abril hagamos una enorme moción de censura contra la desigualdad contra la corrupción y contra la crispación como forma de hacer política apostemos por una España que avanza de justicia social

Voz 6 25:38 y en limpieza pues hasta aquí este gran debate pues aquí termina el debate con este minuto de os pido una primera impresión ahí iremos a los partidos políticos a ver cuál es su primera impresión Luis Arroyo una primera impresión de desarrollaremos

Voz 1329 25:49 ha sido un debate áspero pero pero que va a movilizar muy poco voto quizá en todo caso algún voto más de la izquierda que de la derecha sospecho no quiero no quiero que me traiciona su propia posición pero tratando es el objetivo creo que que es que será en todo caso sí pero poco a poco voto Se va a movilizar

Voz 1 26:09 con este Carlos Aragonés una primera valoración que luego ampliaremos segundo debate necesitamos el segundo desde gustado el niño no ha sido natural que estoy Pablo Casado sí eh

Voz 7 26:25 in nada nada

Voz 1 26:26 tío Pablo os lo cual significa voto podrá

Voz 4 26:34 bien yo creo que este debate ha escenificado la competición que hemos estado viendo en las últimas semanas pronto no ha pro no nos ha ofrecido una información mucho más añadida ávido como dos debates no debatirá y polar entre PP Ciudadanos contra Partido Socialista Llum podemos digamos al margen que ha intentado pues en un contexto muy adverso tanto por cuestiones internas como por cuestiones de cómo está la competición es sacar un poco la cabeza no creo que que todos han conseguido en parte esos objetivos Quizás quizás más que más me ha sorprendido es el partido el Partido Popular porque sí que hay de Un petit un pequeño cambio de tono con respeto que el tipo de campaña

Voz 0194 27:16 ahora hablaremos análisis en en en uno por uno pero la primera valoración Fernando mínimo

Voz 1 27:21 esto nada el debate

Voz 0194 27:22 nada creo que todos han estado por debajo de su

Voz 1 27:25 su nivel clarisimamente mañana

Voz 0194 27:28 a ver si espabila

Voz 1 27:30 creo que algunos incluso han perdido digamos antes en San encono demasiado en algunos temas como es el caso

Voz 8 27:37 de de Ribeira el tema de la unidad

Voz 1 27:39 no creo que sea efectivamente se ha cumplido lo que todos nos temíamos y es que el el el enmarque central de esta campaña que Sánchez Sánchez no unidad nacionales lo que realmente haya primado y luego pues que es verdad desaprovechado ocasiones para que realmente nos enteremos de qué es lo que quieren hacer yo veo al final del debate y me quedo con tres puntos pregunta sin sin aclarar no sabemos qué pacto conocer y hay que reconocer que en la derecha extrema allí en la izquierda hay socios inquietantes no sabemos de dónde van a sacar el dinero para mejorar las pensiones para hacer sostenible el sistema por cierto no se ha utilizado el miedo a la derecha que funcionó en mil novecientos noventa y tres creo yo que por última vez porque cuando lo del bulldozer y aquellas Historia porque tras ocho años de Gobierno de Aznar seis años y medio de Rajoy se pueda discrepar de lo que han hecho pero miedo notaron ahora entraremos en el análisis

Voz 0194 28:34 se nos ha aparecido uno a uno pero o

Voz 1329 28:36 vamos a ponerlo en contexto yendo a cada una de las

Voz 0194 28:39 a ver cuál es la primera impresión de los respectivos partidos Partido Socialista Inma Carretero que dicen

Voz 0806 28:44 sí pues ha producido el debate según coinciden distintas fuentes el PSOE que hemos consultado dentro de lo previsible aquí ha habido aplausos en la sede socialista cuando el presidente folio en mano ha recetado los logros del Gobierno y sobre todo cuando se ha dirigido personalmente a Casado ya Rivera para defender el no es no en los casos de agresiones sexuales Nos dicen algunos miembros del Gobierno el presidente ha estado en su sitio que ha colocado mensajes propuestas y sobretodo no ha cometido errores en los momentos más delicados como el de los indultos no se ha movido el guión que era el plan que traía esta noche a los demás los han visto fuera de contexto a Iglesias porque llamaba a la Constitución régimen del setenta y ocho y ahora dicen que ha visto la luz han visto a Rivera descompuesto Nos dicen desencajado por un lado copiando a la ministra Montero con eso de que el milagro económico del Partido Popular está en la cárcel y luego con el tema de los marcos de fotos que ha sido motivo de muchas bromas en los Chas del PSOE y no entienden que Casado haya reivindicado los gobiernos del Partido Popular tan antisociales en estos momentos dicen tan sensibles para las políticas sociales así que dicen que Pedro Sánchez ha salvado el debate de forma correcta insisten algunos en que lo ha ganado pero eso ya lo tendrá que decidir los oyentes mina

Voz 0194 29:56 antes de de despedirte porque también a nosotros nos ha llamado la atención cuando achacado la fotografía Alber Rivera de Rodrigo Rato en el momento que era detenido que ha dicho este es el milagro económico claro lo dijo María Jesús Montero

Voz 0806 30:07 lo debate de los presupuestos vamos a escuchar a los

Voz 0194 30:09 dos para que los oyentes opinen si Rivera le ha copiado el argumento a la ministra socialista

Voz 0040 30:16 te habla del pasado de los gobiernos de los años noventa el Partido Popular sable donde está el milagro económico del Partido Popular en la cárcel

Voz 9 30:24 no se lo iba a decir con del IVA habla de milagro económico pero cuando usted sabe Lisa por esa vertiente hablando de papel en Andalucía se lo voy a decir sabe donde está el milagro económico del Partido Popular señor Casado en la cárcel

Voz 0194 30:40 Nos que se haya inspirado parece que le ha copiado la en la frase integra más hay alguna otra reacción vuelvo contigo

Voz 0806 30:46 vamos a Pedro Sánchez aquí la sede venga pues en cuando llegue no

Voz 0194 30:49 visas Partido Popular Adrián Prado que dicen

Voz 0019 30:52 bueno pues las fuentes populares destacan la tranquilidad que ha demostrado Casado creen que han sido convincente que ha hecho un debate de guante blanco trasladando propuestas y evitando los insultos

Voz 5 31:00 dejando claro que Rivera no en absorber salió

Voz 0019 31:03 dejando además en evidencia Sánchez con los casos de corrupción todo eso lo contraponen al nerviosismo de Pedro Sánchez creen que ha estado inseguro destacan especialmente suprimen intervención cree que no ha sabido reaccionar y que sigue queriendo esquivar pues esa cuestión clave si va a indultar o no a los presos independentistas aseguran que no daba la talla como presidente y que tampoco está a la altura de un debate de la seriedad de la política territorial la unidad de España por eso hablan de dos bloques el de casa de sus medidas el de Sánchez Rivera Iglesias hizo refriegas

Voz 0194 31:30 gracias Adri que dicen entonces vamos Mariela Rubio bueno la dirección de poder dice que él

Voz 1450 31:35 este tiene un claro ganador Iglesias aseguran ha manejado el terreno desde el principio dirigiéndose a la línea de flotación del indecisos socialista consiguiendo que las propuestas de Podemos hayan brillado sea visto quién es el único de

Voz 0194 31:46 dispuesto a enfrentarse a los poderosos

Voz 1450 31:48 Segura la dirección aquí en la morada hay cerca de cien militantes y han sido muy aplaudidas las intervenciones de Iglesias de los primeros momentos del debate también sus demandas a Sánchez para que aclare si pactará con Ciudadanos pero ojo que también han aplaudido al candidato socialista especialmente en el momento en el que el presidente ha acusado al PP y arriba

Voz 0194 32:04 era de mentir de la misma manera por cierto que

Voz 1450 32:06 ha sido algo frío el ambiente aquí cuando Iglesias ha pedido explicaciones a Sánchez sobre las cloacas

Voz 0194 32:12 cien ciudadanos gracias Mariela en ciudadanos Oscar decía que dicen

Voz 1645 32:15 pues mira excelente está claro que ha ganado Rivera ha estado por encima de todos estos son frases literales que nos dicen miembros de la dirección de Ciudadanos destacan sobre todo el arranque el cierre dos momentos claves un alto cargo subraya que el candidato naranja ha demostrado que ha ido bien preparado con cuadros recursos en la foto la famosa foto que que está dando mucho juego han visto a Sánchez poco creíble y nervioso Ia Casado en su línea floja es literal eclipsado por Albert Iglesias Nos aseguran no ha estado fuera de ritmo completamente fuera de juego leyendo la constitución son las primeras impresiones que seguimos recabando Angels

Voz 0194 32:48 no pues hay alguna otra novedad no se nos pedís paso todo sí parece ser que también los protagonistas van a hacer alguna declaración en la misma sede de de Televisión Española era evidente en eso se la mano digo era evidente que todos ganan desaparecido

Voz 1329 33:02 naturalmente esto es una junto a todos los clásicos Monzó todas la parroquia aplaude a su floja a su párroco pero no lo que iba a decir es que hay una cosa que yo creo que está clarísimo es que va a haber dos me ya si es que no están ya que tienen que estar que son uno la foto y dos el silencio

Voz 1 33:21 lo del silencio de decir adiós dossiers

Voz 6 33:23 la protagonista que es al verdugo es un remedo del año

Voz 1329 33:26 ya Rajoy recuerdo algo buf un poquito impostado exagerado no

Voz 1 33:33 quién es el silencio silencio buff madre mía

Voz 1329 33:37 los escucha pues se oponen a la pluma de gallina

Voz 4 33:39 como como como decía la puesta en escena digamos de polarización entorno a los partidos de derecha contra Partido Socialista esto lo hemos visto ahí yo creo que sí que ha habido alguna información distinta de lo que yo al menos he percibido durante estas semanas que es un un Casado Pablo Casado intentando reivindicar un elemento que ha dado mucho beneficio al partido al Partido Popular que es esa visión de que es un partido de gestión que es un partido comprendiendo y competente económicamente a en la primera parte ha sabido ha casado digamos centrar su debate entorno a cuestiones de índole económica no de forma crispada sino constructiva todo lo contrario de lo que ha ocurrido con el caso de de Albert Rivera que ha sido confronta activo ha sido polarizado ha sido muy duro desde el principio por tanto claramente Arman Times estrategia digamos de de luchar por el voto de la derecha pero digamos alejándose de esos postulados más moderados centristas incluso tecnocrático que que inspiraban a este partido hace un par de años por tanto dejando vacío en el espacio centro que había liderado este partido durante muchos años desde dos mil quince hasta enero de dos mil diecinueve que lo pierde

Voz 0194 34:54 aborde a favor del Partido Socialista sale beneficiado a Pedro Sánchez esa actitud y sí sí que es verdad que he recibido ataques sobretodo no bloque territorial ha recibido ataques muy directos y en el bloque de los pactos también y le han acusado como han hecho durante toda la precampaña en toda la campaña de haber pactado de que quién gobierna en Moncloa es Torra que son los independentistas no ha contraatacado

Voz 1 35:18 hombre el tiene un problema no porque el el Partido Socialista como todos sabemos tiene tiene tiene un doble electorado tiene un electorado muy importante en Catalunya el País Vasco y algunas comunidades históricas

Voz 0194 35:30 pero no porque interviene interviene Albert Rivera vale

Voz 0040 35:33 debatiendo gracias a todos los españoles que nos han seguido gracias a a Televisión Española a los trabajadores a todo el mundo que ha hecho posible a pesar de todo este debate y quiero decirles que estoy muy feliz que estoy muy contento que me he divertido que pasado un debate exponiendo ideas que es lo que hay que hacer pero también rebatido ideas y quiero dar las gracias al equipo a la gente que ha hecho posible este proyecto y sobre todo les digo que me he quedado con ganas pero por suerte

Voz 0194 35:57 ahora vas gracias declaración de Alber Rivera todos ellos antes de irse de la sede de Radio Televisión Española en Prado del Rey así que si se interrumpe es porque van apareciendo Fernando yo decía es que no pero

Voz 1 36:07 sí y luego el Partido Socialista tienen también pues eso es el partido de zonas como Andalucía Castilla La Mancha Extremadura donde hay un digamos un sentimiento muy intenso nacional español no entonces lo tiene que saber ponderar esas dos dimensiones y muchas veces no lo tiene nada fácil no yo creo que que en en en parte su reacción

Voz 0194 36:28 sí pero cuando le atacan a él por pactar con anticoncepción anti constitucionalistas es lo contraatacado tú lo decía durante el déficit de los otros pactan con Vox claro

Voz 1 36:36 efectivamente no hay a mí me ha sorprendido que la estado

Voz 0194 36:39 muy buen modelo Alonso

Voz 1660 36:41 lo Casado claro creo que en este bar hemos visto quién tenía propuestas ha explicado al programa electoral de futuro para España quién ha seguido debatiendo como hemos hecho en el Congreso durante nueve meses sin salir de un bucle de falsedades y sobre todo de negar la realidad de la realidad es que en este platos han visto sólo dos alternativas la alternativa que encabeza Pedro Sánchez ha faltado socios presentes aquí en Televisión Española y la alternativa que encabeza el Partido Popular y que creo que esta semana después de esta noche ha dejado muy claro que es la que da más estabilidad más unidad más prosperidad a todos los españoles mañana seguiremos debatiendo y seguiremos contrastando pero creo que el toque de moderación el tono constructivo y sobre todo el rigor en las cifras en el programa los compromisos hacen que una vez más el Partido Popular se muestra españoles como el único valor seguro que va a ser capaz de sacar a España una vez más de una crisis económica territorial muchas gracias

Voz 0194 37:38 si es que te había gustado Pablo Casado

Voz 1 37:41 sí que tengo obligación estatutaria aquí no escucha no puedes discrepar seguro que si no tienen por qué pues Moore algún que vestía Orriols que Pablo se ha pasado toda la campaña pidiendo movilizando su partido y eso exige una una verbos irá más punzante cada donde va Quart significa que no está mal

Voz 0194 38:10 ha distinguido lo que son los mítines a lo que es el de

Voz 1 38:13 yo creo que Pablo abre enormemente mucha información que a veces a veces es equivocada o que era la confunde y en ese sentido es el más el que suministra más pistas por lo menos sobre lo que dice que va a hacer en lo que me parece me pregunto una cosa que decía Fernando me parece que el otro día o no es que yo no sé si deberíamos haber proyectos de campaña deberían haber pactado dos debates con con temáticas distintas para qué

Voz 4 38:52 lo que sí que habría sido un un una fiesta

Voz 1 38:54 esta informativa sobre los personajes también claro sobre el programa no ha que es imposible no no repetir algún tema que otro que para mí son los cruciales

Voz 0194 39:06 pero mañana nos vamos a volver a encontrar claro

Voz 1 39:08 vamos a empezar con una ronda de política yo estoy encantado de que empecemos su política económica porque creo que hay me parece vamos que sino en cuanto a promesa así encuentra panorámica

Voz 8 39:18 a este debate le ha ido bien

Voz 1 39:21 a al Partido Popular fuertes no dos dos preocupaciones puedo decirlo sí o no no es yo comprendo que debate y una unidad campañas el peor momento pero creo que estamos construí viviendo a base de decir que viene el lobo una extrema derecha que todavía no lo ves

Voz 0194 39:44 Pablo Iglesias

Voz 1663 39:46 podido explicar nuestras propuestas en este debate creo que es muy importante hacer que estos debates sean obligatorios mucho más importante que la propaganda electoral es que los diferentes candidatos podamos explicar nuestras propuestas en vivienda empleo en educación en sanidad y que eso ayuda a los ciudadanos a a decidir su voto y creo que este debate ha servido para eso y en ese sentido satisfecho creo que la gente no aguanta más los monólogos ni traer la lección aprendida y quiere ver más debate me voy con con un elemento de cierta amargura he preguntado varias veces al candidato del Partido Socialista sí descarta un acuerdo de gobierno con Ciudadanos yo creo que cuando venimos a estos debates tenemos que ser claros y sinceros con la ciudadanía ya aclarar con quién queremos pactar porqué que no haya querido responder las tres veces que el emplazado hacerlo creo que genera una sensación muy clara hay que decir que los ciudadanos tienen clarísimo lo que tienen que votar si quieren que haya un gobierno progresista un gobierno de izquierdas muchísimas gracias y hasta mañana

Voz 0194 40:53 mí sí que me ha sorprendido no sé vosotros la actitud de Pablo Iglesias en el debate más allá de lo que hemos comentado de las veces que ha leído la Constitución el tono parecía como fuera de juego con respecto

Voz 1 41:04 al revés yo yo es que yo creo que hay un hay un elemento para mí muy positivo de este debate que es un debate criticado y tal y probablemente con razón pero hay un elemento positivo es que ha sido en términos generales un debate moderado civilizado Hinault crispado que contrasta con la seno con alguna de las enormidad es que se han dicho a lo largo de la campaña Eve como ciudadano de un país sin tensiones con problemas pero un país relajada hoy que no se veía reflejado en ese lenguaje dan esté muy tan radical el que se haya producido el debate en esos términos de descripción ir moderación a mí me son me reconforta tengo la impresión de que mañana no van a aportar nada más nuevo quién era pero si yo yo yo discrepo

Voz 1329 41:47 lo ligeramente con con algunas de las cosas que que

Voz 5 41:50 quien sí sólo con todo respeto por supuesto pero no lo estamos viendo en forma de un total en seis segundos en la tele y en un mitin rodeados de banderas pero franca

Voz 1329 42:00 lamento lo que han dicho ha sido lo mismo que en

Voz 5 42:02 estado diciendo durante la campaña especialmente por qué

Voz 0194 42:05 estoy interviniendo José Luis Ábalos

Voz 5 42:07 que no Sánchez exactos muy satisfechos de cómo ha transcurrido el debate

Voz 0194 42:12 estaba llamando lógicamente

Voz 5 42:14 de la oposición que en el mismo ha ocupado el presidente Pedro Sánchez entendemos que ha demostrado con claridad tener un conocimiento de los problemas de nuestro país ha tenido también una claridad respecto de los desafíos que nos toca y corresponde a acometer pero también de las propuestas y además con el rigor de la sinceridad digamos la honestidad de no tener que dramatizar sobre las condiciones de nuestro país nosotros tratamos de mejorar un país pero desde el reconocimiento de nuestras fortalezas desde la propia reivindicación de nuestra identidad pero también desde la estima nuestro país poniendo en valor nuestras fortalezas como decía antes nuestra riqueza sin menoscabar nuestra propia imagen como parecen algunos otros candidatos empeñar empeñados en plantear una imagen muy negativa de nuestro país es evidente que también han incurrido en falsedades que tienen que ver con las cifras de la Seguridad Social del empleo y del déficit como son evidentes yo creo que por lo demás al margen de los contenidos en las propias actitudes respecto de la templanza la serenidad que tiene que tener a alguien que está llamado a presidir el Gobierno de la nación hemos visto también claramente cuál es el estilo la actitud y el talante de cada uno de los candidatos en algún caso hemos visto también que no hay aspiración presidencial sino el deseo de concurrir de apoyar un gobierno el socialista del el ámbito de la derecha hemos visto dos llamados a ser socios que previamente se cuestionan quién debe ser o quién debe dirigir esa sociedad Ci U hemos podido ver que las actitudes pues yo creo que el señor Casado a mitad de debate se ha salido del grupo

Voz 1329 44:08 claramente