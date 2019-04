Hora 25 (23/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

No hay resultados

dicen que segundas partes nunca fueron buenas pero pocas tan interesantes y decisivas como el debate de esta noche que vamos a contar y analizar hoy también en directo son las ocho las siete en Canarias

Voz 5 00:33 y sí

Hora veinticinco

Voz 0194 00:54 hola buenas tardes y en las horas previas al segundo debate de campaña los candidatos afinan sus estrategias depuran fallos y aciertos con sus equipos para esta noche los populares piden menos dureza de Ribera contra Casado aunque el candidato naranja promete mucho más escuchamos a Teodoro García Egea Melissa Rodríguez

Voz 0699 01:11 yo creo que el señor Rivera todavía no se ha enterado que el enemigo España se llama Pedro Sánchez que ayer el señor Sánchez pudo esconderse detrás de Rivera porque Rivera hizo el trabajo sucio a Pedro Sánchez

Voz 6 01:21 venga vamos a verlo como el más valiente el más contundente si alguien cree que lo de anoche era el tope al

Voz 0194 01:26 podía llegar al Berliner a creo que se equivoca en el PSOE preparan más argumentos para evidenciar las mentiras de la derecha en Podemos amagan con un Iglesias

Voz 0564 01:34 más duro esta noche en defensa de la agenda

Voz 0194 01:36 el estos son José Luis Ábalos y Rafa Mayoral

Voz 0194 02:01 vox volverá a ser el invitado ausente la plana mayor del partido está a punto de participar en un acto en Las Rozas con su candidato la localidad elegido uno de los graneros de voto de la ultraderecha ha recibido hoy la visita de Aznar que ha hablado del debate

Voz 8 02:14 después de los años me encuentro también que si tengo por delante a alguno de los candidatos que había ayer la verdad es que creo que me dura muy poco

Voz 0194 02:24 Mariano Rajoy también ha reaparecido hoy en la campaña del PP ha cuestionado la capacidad de los candidatos para afrontar una herencia económica como la que afronto eh Sant Jordi que entorno aprovechado su mensaje institucional para insistir en una petición que echaba por tierra poco después el ministro Fernando Grande Marlaska

Voz 2 02:42 una vez más pedimos que Europa la comunidad internacional se involucren

Voz 9 02:47 simplemente plantear esa cuestión es vivir en una ficción pero no en una ficción inteligente como esta en una ficción poco inteligente

Voz 0194 02:55 bien el Supremo hasta tres exconsellers han explicado por qué se fueron de la Generalitat antes del referéndum Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 03:01 buenas tardes los tres intuyeron la vía unilateral son Jordi Jané Jordi by Get In Meritxell Ruiz

Voz 2 03:07 sí se daba esta situación habiendo ya cumplido mis objetivos preferí no continuar

Voz 10 03:13 eh tenía que ir aún

Voz 4 03:15 a un proceso pactado

Voz 11 03:18 el mío yo creo que era un encargo muy muy técnico dedicado a la educación y la verdad es que no creía que yo podía aportar poco en ese escenario

Voz 1667 03:27 además Javier Álvarez nos detallará los argumentos con los que la Fiscalía rechaza que la eutanasia a María José Carrasco sea considerada como violencia de género ir desde Sri Lanka Aubry

Voz 12 03:38 fuente desde el último de los atentados el primer

Voz 1667 03:40 ministro ha confirmado esta tarde vínculos de los atacantes con el exterior el Estado Islámico ha reivindicado la autoría de los ata

Voz 0194 03:47 soy hay Liga hoy es Carrusel que se está emitiendo ya hasta ahora por ser más por si quieren saberlo pero la información deportiva también a las ocho y media en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:55 buenas tardes está en juego ya el primer partido de la jornada juegan Huesca y Eibar treinta y dos minutos de la primera parte empate a cero a las ocho y media se jugará un decisivo Valladolid Girona y a las nueve y media el líder el Barça visita en Vitoria Alavés recordemos que si el Barça gana este partido y mañana el Atlético de Madrid pierde como el Valencia los azulgrana serían ya campeones de Liga y tenemos también baloncesto se juega el tercer partido playoff de cuartos de final de la Euroliga en Grecia acaba de comenzar Panathinaikos Real Madrid Si gana el Madrid estará

Hora veinticinco Deportes

Voz 1667 05:09 de una cifra y una voz la voz es la de la escritora uruguaya Ida Vitale en un lugar de La Mancha

Voz 13 05:17 puse acordarme no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de ella

Voz 1667 05:24 el Zille pero así ha abierto la tradicional lectura de El Quijote esta tarde en el Círculo de Bellas Artes en Madrid lo ha hecho después de recibir el Premio Cervantes esta mañana si la cifra es la de la siniestralidad en las carreteras esta semana santa siguen siendo muchas las víctimas pero el dato confirma que hemos sido más prudentes al volante buenas tardes

Voz 0194 05:46 buenas tardes Pablo veintisiete muertos estas vacaciones la segunda Semana Santa con menos fallecidos de la serie histórica de la DGT las víctimas de accidentes dicen que esta tendencia a la baja es consecuencia de que las autoridades están implicando anunciando medidas sobre seguridad vial Francisco Canes de la asociación día llana no Bella de Stop Accidentes tiempo porque las carreteras culos

Voz 14 06:11 ahí hemos conseguido reducir la siniestralidad en cuatro víctimas respecto al año

Voz 15 06:15 pasado es muy importante no bajar la guardia

Voz 16 06:18 la seguridad vial hice notar cuando esa baja la guardia

Voz 0194 06:22 durante las madrugadas Pablo no se registró ningún accidente mortal tampoco en siete comunidades autónomas por el contrario en Cataluña y el País Vasco una Semana Santa muy siniestra con seis y cuatro muertos respectivamente

Voz 19 07:48 de de UPA creando oportunidades

Voz 2 08:15 cadena SER

Voz 4 08:17 de Hora veinticinco

Voz 1667 08:23 durante el escenario hoy es diferente y probablemente eso va a obligar a reajustar la estrategia de los candidatos

Voz 0194 08:29 los cuatro que hay que preparados para un debate que ahora

Voz 21 08:31 ya hace juega fuera de casa yo no jugará en casa puesto que ayer el formato facilitó a todos que mantuvieran la estrategia que tenían planteadas el principio

Voz 22 08:42 es más cómodo donde poquito

Voz 21 08:44 algo que les llegar hasta el final que les expusiera a responder a preguntas a los puntos difíciles hoy

Voz 1667 08:53 a ver Travolta Serres preguntas dio hoy también el debate empieza a las diez

Voz 4 08:59 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1667 09:04 hablan los expertos sobre la segunda vuelta de esta noche y también uno de los dos moderadores Vicente Vallés este mediodía en Hora catorce advertía de que no se van a ceñir estrictamente al guión previsto

Voz 22 09:15 lógicamente nos vamos a centrar en aquellos que consideramos que son de mayor interés general pero puede surgir algún otro a lo mejor nosotros no prevé con y que ellos si alguno de ellos se genera un debate entorno a él lo vamos a permitir permitimos que excluya pero ya digo nosotros también llevamos los temas que consideramos que son más importantes

Voz 1667 09:32 ese guión previsto consta de tres bloques sin tiempo predeterminado para cada uno en la sede de Atresmedia ya esperan a los candidatos allí tenemos a un equipo de la SER con consagra selva buenas tardes

Voz 23 09:43 qué tal Pablo buenas tardes pues si a las puertas de Atresmedia hay un photocall una alfombra negra sobre las escaleras y una hora de enfrente para fotógrafos y cámaras hay unos cien periodistas acreditados incluyendo también medios extranjeros en poco menos de media hora está previsto que empiecen a llegar los candidatos el primero será Albert Rivera después Pablo Iglesias Pablo Casado

Voz 0194 10:00 el último Pedro Sánchez el debate empieza a las diez

Voz 23 10:02 esto que dura unas dos horas como decías hay tres bloques programas electorales y temas económicos y sociales el segundo sobre política territorial y el tercero posibles pactos poselectorales los moderadores iban a poder preguntar IR preguntar si quieren así que los tiempos van a ser más flexibles que los de ayer los candidatos van a estar de pie en el atril no pueden tener sus móviles encima pero sí podrán hablar con sus asesores porque en este debate

Voz 2 10:24 sí hay pausas publicitarias en esos momentos son

Voz 23 10:26 a uno de los asesores que les acompañan Fernando de Páramo en el caso de ciudadanos o Iván Redondo en el del PSOE podrán acercarse a aconsejar a los candidatos

Voz 1667 10:33 más de nueve millones de espectadores siguieron el debate de anoche para el de hoy los equipos ajustan o han ajustado ya estrategias en el PSOE Inma Carretero buenas tardes

Voz 24 10:42 buenas tardes en Ferraz aseguran que el objetivo de Sánchez es seguir defendiendo su proyecto desmontar las mentiras para desacreditar al Partido Popular y a Ciudadanos y creen que con esto tiene bastante fuentes del comité electoral socialista creen que el presidente va a arrancar hoy con más seguridad que ayer le van a acompañar los mismos dirigentes ICREA en el equipo de Sánchez que hoy se va a encontrar con un Pablo Casado más ofensivo sobre todo para resolver el pulso que le planteó Alber Rivera ayer para no perder espacio y la derecha sobre Pablo Iglesias fuentes del comité electoral socialista aseguran que ayer quedó claro que no aspira a ser

Voz 0194 11:15 presidente del Gobierno sino a pertenecer al ejecuta

Voz 24 11:18 vivo de Sánchez y que eso ya está instalado por mucho que hoy se vista

Voz 1667 11:21 nadie en el PP Adrián Prado buenas tardes qué tal buenas tardes el PP plantea el debate de hoy como una segunda vuelta como la segunda mitad del partido en principio la estrategia sigue siendo la misma de ayer apostar por la moderación huir del rifirrafe y lanzar propuestas eso sí fuentes populares insisten en que el formato de hoy no es tan encorsetado es más vivo y eso va a permitir a Casado interactuar más y contraatacar en caso de que fuese necesario ayer dicen las limitaciones en los tiempos en los turnos de intervención se lo pusieron difícil está por ver si el líder del PP mantiene su idea de confrontar sólo con Pedro Sánchez los populares están sorprendidos con la actitud de Albert Rivera al que llaman El Rey del cambio Al PP le molesta especialmente el momento en el que el líder de Ciudadanos sacó ayer la foto de Rodrigo Rato así que Casado actuará esta noche en función de la versión de Rivera con la que se encuentre pues en Ciudadanos anunciaban más munición de Rivera Óscar García buenas tardes hola

Voz 1645 12:11 buenas tardes Pablos y salió bien dicen en la dirección de Ciudadanos la estrategia de Rivera el de anoche fue un buen debate asegura su entorno más próximo y por eso la decisión ha sido la de mantener esa línea es decir atacar ganar espacio y obligar de esta forma a los otros candidatos a cambiar de estrategia Rivera quiere batirse el cobre directamente con Sánchez después de dejar tocado y hundido a Casado en la cita de ayer según opinan en los despachos de esta sede de Ciudadanos dos menos encontramos una sede que vuelve a abrirse a los ciento sesenta afiliados y simpatizantes que está previsto que sigan desde aquí este segundo round Rivera y su equipo acaban de abandonar este edificio central de Ciudadanos

Voz 1667 12:48 en Podemos Iglesias amenaza con elevar su perfil más clásico un poco más agresivo Mariela Rubio buenas tardes

Voz 1450 12:53 buenas tardes y la dirección Morata asegura que veremos a un Iglesias con un discurso similar en el fondo pero distinto en la forma creen que el formato de este debate les es favorable porque es más flexible da ventaja los reflejos que aseguran son el punto fuerte de Iglesias nos dicen que ayer el formato no permitía el frente a frente algo que reconocen pudo decepcionar algo a sus bases dicen que hoy Iglesias Bush

Voz 0194 13:14 para el cuerpo a cuerpo a la pregunta de con quién

Voz 1450 13:17 el partido responde que Sánchez no es su enemigo pero reconocen que Iglesias seguirá insistiendo en su pregunta sobre si pactará con Ciudadanos desde la dirección de Podemos y asegura que no se ha pactado nada con el PSOE en ninguno de los debates en la morada sede de la militancia en el madrileño barrio de Arganzuela donde nos encontramos el partido ha convocado a los suyos a partir de las nueve y media

Voz 1667 13:40 hay tanta preparación tanto calculo de estrategia no luce a ninguno de los candidatos lo escuchaban en portada decirlo a José María Aznar en elegido el ex presidente se ha ido a pedir el voto a la localidad almeriense convertido en granero de Vox allí alertado sobre la fragmentación del voto de la derecha

Voz 9 13:59 tiene el terreno nuestro terreno en el terreno del centro derecha desgraciadamente lo que antes era uno Ahora Estrés y lo he dicho en algunas ocasiones y lo vuelvo a decir Sí Se va unido a las selecciones tienes muchas posibilidades de ganar Si vas dividido tienes muchas posibilidades de perder

Voz 1667 14:15 que Rajoy ha estado en Alicante

Voz 9 14:18 sin ánimo de molestar a nadie ya me gustaría a mí ver

Voz 2 14:24 uno de los parlanchín es decir verse en una situación como la que se vio el Partido Popular ya me gustaría a mí

Voz 1667 14:35 de nuevo será Vox esta noche el invitado ausente de los de Santiago Abascal han querido contraprogramar este debate con un acto que debe estar a punto de comenzar hasta ahora en Las Rozas en Madrid Javier Carrera buenas tardes

Voz 25 14:46 qué tal buenas tardes a punto de comenzar el mitin en la plaza de toros de Las Rozas Conor que la formación como dices busca compensar esa ausencia en el debate de Atresmedia por aquí pasarán en los próximos minutos el núcleo duro de la formación los candidatos a la Comunidad y Ayuntamiento de mal tenga además por supuesto de Santiago Abascal mucha gente joven aquí un público que va a llenar este recién dos este recinto siguen entrando aún personas que están fuera con mucho frío aquí que la gente compensa ondeando banderas de España de Vox no está faltando tampoco el Himno de La Legión o el querido a España es está coreando al unísono a la espera de la llegada de los

Voz 1667 15:22 con todo esto en las caravanas de los partidos pero en las oficinas de Correos hoy de nuevo largas colas para depositar el voto Nicolás Castellanos encontrado con estos votantes en una oficina

Voz 12 15:33 la de Madrid conviviendo bienes ACS ratificado a tu casa cómo lo estás nunca bolsas trabajando te déjale papelito paquete en casa recoger y luego votar arcaico total creo que está muy preparado para lo que tiene que ser porque no es normal que haya tanta gente esperando para recoger el voto

Voz 0700 15:49 pido la Semana Santa de por medio yo creo que a mucho lo que no ha pasado es que no somos nuestra cargas colas

Voz 2 15:53 apurando hasta el último día el plazo termina este jueves Elecciones Generales dos mil diecinueve en la Cadena Ser yo hoy en las horas previas al debate ya cinco días

Voz 1667 16:04 desde las elecciones PP y Ciudadanos han sacado a relucir la foto de su acuerdo en Andalucía bueno una foto incompleta porque faltaba Vox José Manuel Moreno Bonilla Hay Juan Marín adelantado hoy el balance de los cien días de Gobierno que se cumplen la semana que viene han querido escenificar con ello la buena sintonía entre ambos Sevilla Ana Fernández

Voz 0134 16:22 la próxima semana se cumplen los primeros cien días de gobierno PP Ciudadanos en la Junta pero este martes a cinco días de las elecciones tanto el presidente Juan Manuel Moreno como el vicepresidente Juan Marín han querido hacer ya balance tras aprobar las tres últimas medidas de las veintiuna comprometidas para estos primeros cien días entre ellas la de limitar los mandatos a ocho años en este balance Marini Moreno han presumido de sintonía lealtad y unidad para un Gobierno que cumple

Voz 26 16:48 esa lealtad ese trabajo se va a seguir haciendo de ser un solo proyecto para Andalucía que es el que hoy conforman Ciudadanos y el Partido Popular

Voz 27 16:57 tres primeros meses que augura que tenemos Gobierno para rato enjuto de algunos Illes tenemos un gobierno estable sólido y capaz

Voz 0134 17:07 menos sintonía han mantenido al hablar de Vox según el presidente popular el acuerdo de investidura está funcionando mientras que el líder de Ciudadanos ha preferido destacar que muchas de las iniciativas que se aprueban en el Parlamento lo hacen sin el apoyo de la ultraderecha

Voz 1667 17:20 en el Supremo lo decíamos en portada hoy ha sido el turno en el juicio del Prius es para varios exconsellers de la Generalitat que se fueron del Gobierno justo antes del referéndum del uno de octubre los tres han admitido que no tenían nada que hacer frente a la apuesta por la vía unilateral informa Alberto Pozas

Voz 0055 17:36 algo menos explícitos que cuando declararon hace un año antes juez Llarena pero los tres exconsellers han reconocido que dejaron el Govern cuando la vía unilateral empezó a presentar como uno de los escenarios posibles será basta

Voz 2 17:47 John habiendo cumplido mis objetivos preferí no continuar

Voz 10 17:51 se tenía que ir aún

Voz 1667 17:53 Suceso pactado Yell

Voz 11 17:56 mío yo creo que era un encargo muy muy técnico dedicado a la educación y la verdad es que no creía que yo podía aportar poco eso esos escenarios

Voz 0055 18:03 Jordi Jané y Jordi Vallet y Meritxell Ruiz que han repetido muchas veces con referéndum unilateral como que finalmente se celebró no estaba entonces en la agenda del Govern hoy también estaba llamado a testificar el vicepresident de la Generalitat

Voz 2 18:15 si manifiesta su deseo de no declarar hemos terminado manifiesto mi deseo de no declarar

Voz 28 18:53 España de las oportunidades que pase la España de los salarios de los a que pase la España de la igualdad real que pase el próximo veintiocho de abril Boca para que la España que quieres pasa a grupos PSOE

Voz 29 19:09 sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche hice suben Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque están saliendo a finales sabes no

Voz 30 19:23 explicarlo bien que te si entran los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real global

Voz 9 19:42 vinos de la Denominación de Origen La Mancha

Voz 30 19:44 colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe TN encuentros del bienestar punto es

Voz 2 20:15 cadena SER

Voz 4 20:19 hora veinticinco

Voz 2 20:22 Pablo Morán accidentes siete veinte en Canarias hoy

Voz 1667 20:26 el día nos deja novedades del caso que reabrió el debate de la eutanasia justo antes de la apertura de la campaña precisamente la Fiscalía sede dado contraria a investigar Ángel Hernández como responsable de un caso de violencia machista estamos hablando del hombre que ayudó a morir a su esposa María José Carrasco su caso fue a parar a un juzgado de Violencia de Género informa Javier Albo

Voz 0689 20:46 la Fiscalía había pedido a la juez de Violencia sobre la Mujer que no se quede con el caso de María José Carrasco porque no se trata de un delito de género la Fiscalía insiste en que se trata de un delito de cooperación al suicidio porque los hechos cometidos fueron a petición expresa de esta mujer dada la enfermedad que padecía la Fiscalía precisa que el marido Ángel Hernández accedió a la decisión de su esposa pero no con una idea de dominación violencia como es habitual en los delitos contra la mujer sino como un auxilio a un deseo expreso manifiesto yp patente de esta persona fallecida sin que exista ninguna situación de sometimiento por parte de ella por tanto explica el fiscal es un delito común castigado con hasta diez años de cárcel ir debe ser investigado por los tribunales ordinarios Hinault por los juzgados especializados en violencia contra

Voz 1667 21:29 la mujer este que van a escuchar es el sonido del buque del Open Arms de nuevo en marcha cien días después

Voz 2 21:38 es el sonido de los motores del barco que ha zarpado del puerto de Barzan

Voz 1667 21:40 Ana pasadas las tres de esta tarde se dirigen a las islas griegas de Samos Illes vos para colaborar en el reparto de ayuda humanitaria en Sri Lanka han comenzado los funerales por las más de trescientas víctimas que deja la cadena de atentados del Domingo de Ara Joaquín Lin el primer ministro del país ha confirmado los vínculos de los atacantes con grupos extranjeros justo después de que el Estado Islámico haya Rey Bing picado la autoría de estos ataques que según el Gobierno ceilandés tenía un cuarto hotel como objetivo la repatriación de los dos españoles fallecidos en esos ataques por cierto todavía va a tardar unos días aunque la diplomacia está intentando agilizar los trámites lo máximo posible en la crónica internacional también la voz de la esclavitud en plena Europa hoy han declarado en el Parlamento holandés las llamadas niñas de la lavandería son mujeres víctimas de la explotación dentro de la Iglesia dentro del convento de Nuestra Señora del Buen Pastor informa imán residir tenía

Voz 1315 22:38 en algo en común venían de familias rotas perdieron a uno de sus padres fueron víctimas de abusos sexuales que les obligaron a huir de casa o mueren niñas consideradas rebeldes incontrolables unas quince mil adolescentes holandesas acabaron durante el siglo pasado en la congregación de las Hermanas del Buen Pastor una institución reconocida por el Gobierno de Holanda como un centro apto para niñas eran colocadas sí por jueces de menores según un informe de investigación entregado al Ejecutivo holandés y en el que se acusa a estos conventos de trabajo forzado y esclavitud infantil señala el Estado como responsable de lo ocurrido estas niñas que apenas rozaban entonces los catorce años de edad pasaba en sesenta horas a la semana planchado y la bando toallas y sábanas en las lavanderías de la congregación no cosiendo prendas en sus talleres de costura que luego acabaron en los escaparates de grandes compañías holandesas no recibieron ninguna educación pagaban su desobediencia castigadas en celdas de aislamiento y cargaron durante décadas con el estigma de ser unas prostitutas

Voz 1667 23:49 recuerdo que había en la Cadena SER tienen una doble alternativa tiene encanto Axel deportivo en ser más en dispositivos móviles y en nuestra web sobretodo pendientes de el Barça apunto de alta de cantar el alirón ya saben que lo pueden hacer esta misma jornada Ia aquí en la SER convencional pues toda la información y el análisis del debate de esta noche con cara B incluidas ahora vítores buenas tardes

Voz 1880 24:12 buenas tardes Pablo con una cara B que separa a analizar las segundas oportunidades como la que tienen Sánchez Casado Rivera e Iglesias esta noche para convencer a los votantes déjame que te adelante sólo la etimología de la palabra oportunidad viene del latín de of it por tus o por tus es una expresión de marineros cuando el capitán veía Puerto tenían las condiciones buenas para llegar a él oportunidad la que tienen hoy los cuatro candidatos esta noche se ha visto un puerto a ver quién llega a ver en qué condiciones

Voz 1667 24:39 hace Sara te escuchamos justo antes del debate de esta noche que vamos a analizar hoy con la ayuda de Carlos Aragonés de Luis Arroyo de Eduardo Madina de Carmen del Riego así hemos llegado a las ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias seguimos

Voz 32 24:56 y sí

Voz 0564 25:04 cinco Madrid buenas tardes nadie en cinco años reparó en su ausencia la policía ha encontrado el cadáver momificado de una anciana que llevaba muerta desde dos mil catorce estaba en su piso del distrito de Salamanca nadie se dio cuenta de su ausencia hasta la semana pasada cuando una sobrina que vivía fuera de España intentó contactar con ella no la echo de menos su familia tampoco sus vecinos que aseguran que no sospecharon que estuviera muerta Paul Asensio la Policía Nacional encontró el cuerpo momificado de esta mujer de ochenta y tres años el pasado jueves

Voz 0194 25:34 su casa en el barrio de La Guindalera según

Voz 0564 25:36 han dado el diario El Mundo la autopsia confirma que no hay signos de violencia que murió de forma natural y hace cinco años a principios de dos mil catorce su sobrina que vive en Israel fue la que dio la señal de alarma y avisó a la policía lo vecina avisaron a nadie porque creían que sí ya ha mudado hoy de hecho la habían echado recogiendo la correspondencia estos años cuando los agentes acudieron nadie les abría la puerta decidieron llamar a un cerrajero una vez accedieron al domicilio encontraron el cuerpo de la anciana momificado en la cocina

Voz 33 26:07 otra de las imágenes del día está en las oficinas de Correos pues hace veinte días y no me hallaba en el papelito ayer ayer vía los de Correos la puerta de mi casa puesto sí sí les voy a ir a escoger sobre porque si no

Voz 2 26:18 conozco gente que lo desde mediados de marzo y tampoco le ha llegado

Voz 0564 26:22 todos los que están estos días yendo a votar por correo porque se acaba el plazo este jueves y segundo por la solicitud de las pegatinas ambientales de la DGT mañana será obligatorio llevarlas el Ayuntamiento empezará a multar aunque con quince euros no confíen como se pensaba hasta ahora porque se trata de una infracción leve desde el RACE critican la desinformación y que no haya una normativa común en toda Europa Jorge Castellanos es su coordinador

Voz 34 26:44 podemos pedir que se conozcan todas las ordenanzas municipales de todos los municipios de toda Europa sea un auténtico lío no y lo que es una leyes para toda Europa para que sepamos de cómo actuar los conductores que nos sea realmente un reino de taifas en lo que cada Ayuntamiento puede hacer lo que quiere

Voz 0564 27:02 situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 35 27:07 buenas tardes a esta hora encontramos tráfico intenso principalmente de salida de la capital en lados en Alcalá de Henares y también en la A6 en Majadahonda y El Plantío además en la ronda de circunvalación M cuarenta el tráfico lento en Val de Marín en dirección a seis complicaciones en la M50 en la zona de Las Rozas en sentido a la autovía de La Coruña en el resto de la red vial madrileña en esta instantes se circula con normalidad

Voz 2 27:40 me llevo el coche sí sí seguro que sí

Voz 0194 28:01 ocho y veintiocho el Ayuntamiento insiste en que no autorizó a posteriori la proyección del vídeo con los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor el concejal de Seguridad Javier Barbero ha defendido la actuación de su departamento

Voz 2 28:12 pero lo que hacemos es la instalación de autorización de elementos en vía pública con criterios técnicos para favorecer el uso del espacio público para cualquier tipo de actividad mire nosotros no vamos a patrimonializar como hacen ustedes las instituciones

Voz 0194 28:24 pero el partido popular habla de irregularidades si acusa al Ayuntamiento de mentir José Luis Martínez Almeida

Voz 37 28:30 creo que ya es hora de que Manuela Carmena de verdad explicaciones que asuman las responsabilidades por algo de lo que pasa en esta ciudad que tenga que asumir que la alcaldesa y que lo que sucede en esta ciudad es responsabilidad suya y lo que sucede en la Plaza Mayor es responsabilidad Manuela Carmena por su complicidad con Podemos y con Pablo Iglesias y que se haga a posteriori un expediente administrativo también es responsabilidad de Manuela Carmena que salga de la cara

Voz 0194 28:52 más de trescientos cincuenta mil madrileños viven en situación de pobreza severa además el veintisiete por ciento de los niños que viven en Madrid son pobres según el último informe de Comisiones Obreras que recoge datos oficiales el sindicato señala una falta de funcionamiento de los instrumentos de protección social Jaime Cedrún

Voz 2 29:08 creemos que tiene que haber un planteamiento diferente políticas presupuestarias pero tenemos que exigir justicia fiscal si hay justicia fiscal habrá recursos se justicia fiscal pagarán aquellos que tienen que pagar más nos trabajadoras insistió a la clase media

Voz 0564 29:22 la Comunidad de Madrid no va a hacer una reclamación económica a OHL por las incidencias de la línea dos hasta que terminen las obras que la promotora está realizando en el complejo de Canalejas de la capital los problemas en esta obra han obligado a ampliar el tramo cerrado el alineados en una parada más desde retiró hasta Sol llegamos a las ocho y media con ocho grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 38 30:00 pero veinticinco Deportes

Voz 36 30:04 con Angels

Voz 38 30:05 Marcelo Iker de ayer

Voz 12 30:09 que hay buenas tardes buenas tardes Liga hay tenemos debate hoy tenemos debate por eso lo puedes escucharla ligan Carrusel por ser más se ahí en la Liga hay debate a cuatro también Amberes tres debaten por salvar la categoría está claro quién va a ganar en efecto caer tres debaten por salvar la categoría que son el Huesca Girona y uno debate por ganar que es el Barcelona que juega el tiene más claro que cualquiera de los cuatro Cantizano parece que sí aquí las encuestas no va a fallar pero en el descenso la cosa todavía es posible incluso para el Huesca que está jugando con el Eibar desde las siete y media si los oscenses ganan este partido tendrán esperanza sino lo ganan la verdad es que no tendrán francamente complicado vamos a ver cómo está el partido

Voz 0699 30:51 Luis buenas tardes qué tal buenas tardes Jesús pues tiempo de descanso de momento empate a cero poquitas oportunidades eso sí el Eibar ha tenido ya dos lesionados dos cambios obligados se han tenido que retirar Diop Iquique García de momento como decimos no se ha movido el marcador Huesca obliga a ganar porque sino va a ir despidiéndose de la Primera División quedan cuarenta y cinco minutos veremos a ver qué es lo que pasa de momento en el descanso en el Alcoraz Huesca cero Eibar cero

Voz 12 31:16 que acaba de comenzar en Pucela en Valladolid un partido tremendo Valladolid Girona el Valladolid décimo octavo puesto de descenso XXXII puntos puntos Girona décimo sexto con treinta y cuatro si el Valladolid gana le adelanta en la tabla los dos se lo juegan todo qué ambientazo tiene que haber como está Carlos Raúl Martínez mejora

Voz 22 31:36 hola Gallego muy buena tarde también juega lujo prácticamente lleno por encima de los veintidós mira espectadores en Zorrilla acaba de comenzar como decías está auténticas finales llegan aquí va a salir muy desahogado de esta jornada el que pierda lo va a poner muy muy difícil primer minuto como digo ambientado fue haré Salinas pero han pues equipos cuando ataca al Valladolid minuto de Juan José Zorrilla empate a cero en el marcador

Voz 12 32:01 luego a las nueve y media en Vitoria Alavés Barça ya

Voz 0919 32:04 ya sabes si el Barça de Valverde gana este partido mañana

Voz 12 32:07 en el Metropolitano en Madrid el Atlético de Madrid pierde con el Valencia el Barça será campeón de Liga pero tenemos también baloncesto en directo tercer partido playoff de cuartos de final de la Euroliga el Madrid juega en Grecia con el Panathinaikos si los de Laso ganan están en la Final Four cómo está el Party pido José Antonio Duro con el Real Madrid por delante gallego estamos en el segundo cuarto en el OAKA con un ambiente realmente espectacular tercer partido de la serie de momento con buena participación de Rudy Fernández también del Foc Campazzo ir recuerdo que la última vez que el conjunto las cuitas de visitante en este pabellón

Voz 39 32:37 se ganó en la última jugada con un lanzamiento imposible de Rudy Fernández la primera las palas para que el Real Madrid está la esté en la final a cuatro de Vitoria quedan dos minutos para llegar al descanso Panathinaikos XXIX Real Madrid treinta igual mañana jugarán

Voz 12 32:51 el tercer partido su serie el Barça el Baskonia el Barça recibirá al Efes en el Palau el Baskonia jugará en Vitoria con el CSKA enseguida vamos a Vitoria para el fútbol para el Alavés Barça pero antes como siempre vuestros mensajes de guasa

Voz 26 33:08 mira lo que no

Voz 40 33:12 Morata porque claro estas cosas sabe no solamente es que el árbitro por supuestísimo que lo tiene que hacer ni provocar porque era provocación a ningún jugador no solamente eso si quieren respeto quieren ellos que ser los primeros respetar a los demás pero

Voz 17 33:28 mida esta que Chili total del campo dando de eso prohibe a Morata hombre tú con su autoridad edición del máximo responsable en el terreno de juego que eres Atrévete Colell y y con la Guardia Vieja en fin bueno mira que los árbitro de Paco voy a comer aparte bueno

Voz 12 33:52 con suena eso de la guardia vieja a la vieja guardia de Napoleón Bonaparte dejado vuestros mensajes

Voz 25 33:59 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 0080 34:16 asistencia a la Federación si el padrino moviendo los hilos al final lo consigue para que los de la UEFA no lo tratan muy mal ahora que no tiene equipo que es el evento las costuras tenga la hayedo

Voz 25 34:34 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0700 34:44 esto va por lo de Tebas y Rubí de ayer pero yo no lo entiendo muy bien su voy a preguntar a mediana que les especialista empezamos

Voz 12 35:00 a Mendizorroza a la vez Barça a las nueve y media vamos a ver cómo salen los equipos ya es rotaciones sonó en el Barça de Valverde en un partido donde también es noticia la situación del Pitu Abelardo el entrenador del Alavés ayer se filtró que no va a renovar su contrato y la cosa con la directiva está calentita dicen nuestros compañeros en Vitoria que lo mismo Abelardo a pesar de tener al equipo donde lo tiene octavo en la clasificación lo mismo no termina la temporada

Voz 35 35:29 sí

Voz 12 35:29 vamos con el equipo de La Ser Flaquer Albert que Javi Fernández buenas tardes

Voz 0684 35:33 hola Gallego qué tal muy buenas saludos ya desde el doctor roza las nueve y media arranca el partido que tiene noticia para empezar el once del Barça porque no juega entre otros Leo Messi Adriá Albets qué tal muy buenas

Voz 41 35:42 qué tal muy buenas esa es la noticia descansa de inicio el crack argentino tampoco juegan Jordi Alba Lenglen ni Artur tenemos que recordar que Rakitic se ha quedado en Barcelona por descanso veremos qué disposición táctica plantea Valverde si cuatro cuatro dos o cuatro tres tres pero en cualquier caso este va a ser el once del Barça para enfrentarse al Alavés con Ter Stegen en portería Sergi Roberto Piqué Umtiti ISM miedo en defensa Busquets a la niña

Voz 12 36:10 ya Arturo Vidal en el centro del campo y arriba Coutinho

Voz 41 36:12 Luis Suárez tíos manden mándenmelo descanso

Voz 0684 36:15 para Messi ante un Alavés con que sale para jugar ante el líder y sobre todo cuéntanos la situación en la que está el P

Voz 12 36:21 tú Abelardo Kevin Fernández qué tal muy buenas muy buenas tardes

Voz 1179 36:23 es Con también novedades con tres jugadores titulares que no está en el equipo ni Calleri por sanción tampoco Mari pan heroico lesión Abelardo apuesta por salir con una defensa de cinco hombres Pacheco bajo palos Duarte lateral izquierdo obligará al lateral diestro Rodrigo Eli Laguardia Ximo Navarro trío de centrales doble pivote para Tomás Pina Wakaso la banda izquierda para Johnny la Díez trabar a Roland en punta de ataque Borja Bastón y lo que decías Gallego no ha gustado nada en la directiva la filtración de que Abelardo no va a continuar la próxima temporada el máximo accionista Josean Querejeta está muy enfadado con el entrenador se están planteando que no termine la temporada coja el equipo de manera interina Javi Cabello por tanto vamos a ver el resultado que se hoy en Mendizorroza porque un mal resultado para el Deportivo Alavés podría provocar que Abelardo mañana ya no sea el técnico del equipo albiazul

Voz 0684 37:10 pues pendientes del futuro de Abelardo mientras tanto el Barça lo suyo ganar para dejar en jaque a la Liga sin lograr los tres puntos podría sería campeón mañana este Alavés Barça arranca gallego a las nueve y media de la noche

Voz 0919 37:20 descansa Messi parece lo razonable no nos engañemos la ventaja del Barça le hace prácticamente campeón de Liga la semana que viene hay un partido vital para los azulgrana la ida de las semifinales ante el Liverpool

Voz 12 37:31 un esguince de tobillo una pequeña rotura de fibras una distensión de ligamentos y Messi no juega ese partido de ida ante el Liverpool donde te juegas no voy a decir toda la temporada porque vas a ganar la Liga de de jugar lo más importante de la temporada parece razonable que Valverde de descanso a Messi ocho hoy XXXVIII estos hora25 deportes en la SER

Voz 17 37:58 mamá más has Los girasoles en el zumo y estás en tu móvil

Voz 12 39:38 en una rápida ronda para ver cómo va a los partidos porque no hay goles en el Huesca Eibar Luis porque de momento ninguno de los dos equipos

Voz 17 39:47 está acertando empate a cero en el marcador

Voz 12 39:50 porque tampoco hay goles en el Valladolid Girona Carlos Raúl

Voz 17 39:54 por qué no ha acertado el balón sus dos primeros

Voz 22 39:56 el camión se moderen es una la mandó fuera a nueve de la primera parte no

Voz 12 40:01 Baloncesto Euroliga cómo le va Madrid en Grecia con el Panathinaikos duro estamos haciendo llegar al descanso los es que se han puesto por delante Panathinaikos treinta y nueve Real Madrid XXXVI vamos con los partidos de mañana hay un Tier interesantísimo Atlético de de Valencia a las siete y media de la tarde en el Metropolitano el Atlético bueno intentando cumplir en su persecución al Barça el Valencia buscando la cuarta posición de la Liga que le da acceso a la Champions antes de las novedades deportivas ya sabéis que el arbitro Alberola Rojas va a estar dos semanas sin arbitrar después de que el Comité Técnico Arbitral haya decidido que no estuvo acertado en el comportamiento que que mantuvo con Morata en el partido del Atlético de Madrid esa pequeña caricia que él hizo en la nuca y luego la amarilla y el adiós

Voz 1667 40:51 pusieron etc etc bueno pues le han Sanz

Voz 12 40:54 a nado iba a estar dos semanas sin pitar le han preguntado hoy a Simeone en la rueda de prensa previa al partido sobre esa sanción al árbitro

Voz 15 41:03 Simeone ha dicho nunca vino

Voz 0501 41:06 en ningún tipo de sanción no cuando me sancionan a mí me que respetara la

Voz 1667 41:10 a la gente que sanciona el tocado

Voz 0501 41:12 además opino lo mismo nunca

Voz 12 41:15 Pino de ningún tipo de sanción y hay que respetar a la gente que toma esas decisiones claro pero cuando le metieron ocho partidos a Diego Costa hace nada ni dos semanas le preguntaron por la sanción a Simeone dijo esto yo me parece exagerada

Voz 9 41:32 la recurrirá para para trabajar con sí

Voz 12 41:35 bueno nosotros creemos entonces eh sí opina sí opina de las sanciones la de Costa le pareció exagerada como casi todos la de el árbitro bueno de esa opinan pero bueno un desliz en estos tiempos electorales lo comete cualquiera pero deportivo el Atlético de Madrid cómo afronta el partido de mañana Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 41:59 tal Gallego buenas tardes sólo opina de las exageradas en cualquier caso en lo deportivo hasta cinco cambios en el equipo de mañana para medirse al bar ocio de Marcelino los dos laterales tanto Juanfran como Filipe además de Savic que es la gran novedad ha recibido el alta médica y por lo tanto va a poder suplir la ausencia de el Jorge está lesionado de Josema Jiménez que se fracturó el otro día en Ipurúa un dedo del pie por lo tanto va a entrar uno o por otro los dos laterales en el centro del campo Thomas le va a volver a ser titular después de anotar el gol de la victoria el otro día y arriba en punta de ataque vuelve después de cumplir ciclo de amonestaciones Antoine Griezmann acompañando al protagonista de esa jugada con Alberola Rojas

Voz 46 42:36 Álvaro Morata evidentemente puede ser campeón el Barça mañana si gana hoy y piedra Atlético de Madrid aunque Simeone tiene claro que ellos hasta el último día lo van a intentar

Voz 0501 42:46 yo la verdad no estamos pensando en eso porque todavía quedan cinco jornadas donde tenemos la intensión hasta el último suspiro de aspirar a acercarnos al primer intentamos mañana hacer un buen partido y obviamente llevar hasta lo último era la posibilidad de alcanzar el primero que tenemos

Voz 1667 43:06 mira en esto no se contradice Simeone

Voz 12 43:08 a última hora del Valencia de Marcelino cómo viene mañana al Metropolitano Pedro Morata ahora

Voz 1716 43:13 hola qué tal Gallego se van cayendo hombres por el camino a Marcelino García Toral o bien por lesión como Pichichi ni como con dos vía o en las últimas horas como Denis Cheryshev también se le caen por sanción las dos cartulinas amarillas que vio Rodrigo esas son las bajas con las que no va a poder contar el Valencia por ello Marcelino ha convocado a un chaval del filial de banda izquierda sito en Valencia está pendiente lógicamente el próximo jueves del partido entre el Getafe y el Real Madrid el Valencia está a dos puntos del Getafe que es el cuarto clasificado empatado a puntos con

Voz 0699 43:43 el Sevilla que se enfrentará al Rayo la estadista

Voz 1716 43:45 es muy mala para el Valencia en los enfrentamientos con el Atlético de Madrid cuando el Atlético juega en casa en los últimos ocho años nunca ha perdido el Atlético de Madrid con el Valencia ya a Marcelino se le ha preguntado si el mejor rival ahora mismo para enfrentarse al Atlético puesto que el Atlético ya da la Liga por perdida prácticamente en la Champions es casi matemáticamente que está ya clasificado pero Marcelino a suspender a sorprendía

Voz 0194 44:08 luego esta respuesta el Atlético de Madrid

Voz 47 44:11 Simeone que no se jueguen nada en un partido aunque sea un amistoso

Voz 0194 44:14 desde que es entrenador del Atlético Madrid eso

Voz 9 44:17 la opción creo que según segundos se juegan el subcampeonato y mientras las matemáticas así lo de demostrase luchaba por ser campeón es el peor rival que nos podía tocar

Voz 12 44:29 en esta vamos con otro partidazo de mañana nueve y media en el Ciudad de Valencia Levante Betis el Levante que está en la clasificación recordemos decimoséptimo con treinta y cuatro puntos bueno tiene que estar pendiente de lo que pasa en Huesca y de lo que pasa en Valladolid por cierto ha marcado el Huesca que se adelanta uno cero ante el Eibar pero digo José Manuel Alemán que bastante tiene con lo suyo el Levante que si mañana gana da un paso importante

Voz 1716 44:54 sí y además ya no tiene margen de error después de nueve jornadas sin conseguir una victoria con cuatro

Voz 1667 44:58 empates y cinco derrotas de forma consecutiva Lerena

Voz 1716 45:01 en la frontera con los puestos de descenso Un Paco López que recupera a Postigo para el centro de la defensa pierde Rochina por lesión su sustituto en la medular va a ser Jessor abandonaría el carril derecho que sería ocupado por Coke Andújar y arriba será fijo morales y la otra plaza en ataque se la disputan Roger Martí Borja Mayoral el técnico Dehesilla Paco López tiene la confianza del presidente de Quico Catalán de Tito del director deportivo

Voz 1667 45:25 Segura que no siente amenazado supuesto

Voz 1716 45:27 aunque los resultados como siempre todo marcan un futuro antes después no llegan

Voz 1576 45:33 es normal que en el mundo del fútbol a los entrara ese le pueda cuestionar

Voz 0700 45:35 abajo pero desde el presidente de la

Voz 36 45:38 a dirección deportiva yo noto

Voz 0194 45:40 sí

Voz 0700 45:41 absoluta confianza lo digo de verdad sino fue cuestionado también está su rival el técnico del Betis Quique Setién que ha dado una rueda de prensa esta tarde Fran ronquido lo habrán preguntado por lo de Quique vete ya y demás no de todo de todo ha dicho ha dejado alguna frase es interesante interesantes ahora te doy la última hora deportiva del Betis pero escuchamos lo mejor de Setién hace un par de horas

Voz 48 46:01 la gente quiere ganar lo que la gente no quiere nada más que ganar es lo único que le importa si ganas todo vale que no les gusta como ojo que quieren que juguemos de otra manera pues a lo mejor de otra manera habría que pensar pues que nos puede ir mejoró nos puede ir peor yo es que no tengo ningún problema yo estoy muy tranquilo con mi conciencia con el trabajo que estamos haciendo muy tranquilo y además estoy bastante contento