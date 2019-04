Hora 25 (23/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:07 a estas alturas del día ya se han hecho todos los análisis posibles sobre el debate de ayer en Radiotelevisión Española los han hecho los analistas y los han hecho los partidos que afrontan el segundo debate en tan sólo veinticuatro horas sabiendo en qué acertaron en que fallaron en el de ayer porque a pesar de que todo se proclaman vencedores están encantados con el comportamiento de sus líder todos saben que es lo que tienen que cambiar hoy cada partido ha tenido hoy su propio debate en el PP sobre si Casado debe ser hoy el casado de los mítines o el Casado del debate en la tele pública en el PSOE si Sánchez de mantener su perfil de presidente que desde su altura institucional y física debe seguir mirando al resto por encima del hombro o debe estar más combatir en Ciudadanos C's no creo que haya habido mucho debate lo que hizo ayer Albert Rivera es lo que sabe hacer y hace mejor que su capacidad poner en práctica su capacidad dialéctica provocar apretar al resto con atrezzo incluido a lo sumo estarán dando un retoque a su minuto de oro para que no tengamos que vivir nosotros otro minuto de vergüenza ajena O'Shea en Podemos estarán preguntándose si siguen leyendo artículos de la Constitución o le dan un perfil más beligerante a Pablo Iglesias aunque ayer fue de los mejor parados Éstas son pues las incógnitas para el debate de hoy que desvelaremos dentro de una hora en cuanto empiece este segundo debate esta vez organizado por Atresmedia y con una mecánica algo diferente al que vimos ayer lo el debate se celebra en esos estudios de Atresmedia según los horarios previstos de esta larga noche a estas horas deberían haber llegado ya a esos estudios todos los candidatos en San Sebastián de los Reyes esta Severino Donate se ve buenas noches buenas noches

Voz 1900 01:40 han llegado todos el primero Alber Rivera hoy más sonriente más cómodo con la casa que le recibe ayer aprovechó su primer minuto para lanzar un ataque contra Radio Televisión Española hizo administradora en el plató le acompañará a Fernando de Páramo Le ha recibido un hombre a gritos un partidario de ciudadanos que le ha dicho al ver funcionarios de prisiones acuérdate de nosotros estamos contigo y a la distancia en otra calle con megáfono pidiendo la equiparación salarial de Guardia Civil y Policía Nacional con policías autonómicas también un grupo detrás de una pancarta siguiente llegar ha sido Pablo Iglesias ha llegado esta vez en taxi con dos miembros de su equipo el jefe de gas en este Pablo Gentile Icon con María Pelayo también más relajado que ayer menos contraido con el mismo abrigo y vestimenta libre de corbatas ir rigideces de traje Pablo Casado el tercero también ha llegado acompañado de su esposa se ha acercado a un grupo de una docena de personas que gritaban Pablo presidente ha recogido una camiseta también reivindicativa de los funcionarios de prisiones y luego también ha acercado a ellos a los simpatizantes del PP Teodoro García Egea el último en llegar ha sido Pedro Sánchez que también ha sido recibido con algunos gritos de Casado presidente y les ha mirado ha sonreído y saludado presidencial a los anfitriones Iggy The Trust su equipo todos para dentro todos en principio han ido recibiendo la casa aprovecha todo marido recibiendo en el día de Sant Jordi un libro el último Premio Planeta de dos

Voz 0194 03:11 mil dieciocho pues se ven vuelvo contigo si hay alguna novedad aunque ayer a estas horas todavía no habían llegado todos los candidatos hoy hasta ahora ya tenemos a todos los candidatos en los estudios Atresmedia

Voz 1610 03:21 sí muy madrugadores y lo de obtener deben deben

Voz 0194 03:25 el unos maquillajes y estas cosas deben estar ahora en este momento en esta guerra les sabrán sabrán citado antes y ellos son muy disciplinados Seve cualquier novedad Nos pides paso de acuerdo venga gracias hasta hoy repiten con nosotros para el análisis en esta edición especial de Hora veinticinco Carlos Aragonés muy buenas noches repite porque lo hizo bien entonces hemos dicho vuelva veniros Javed porque bueno no sé siendo el Partido Popular han dicho algo Carlos Aragonés por alguno de los comentarios que hizo ayer no porque no se saltó los estatutos lo hizo todo bien

Voz 0194 03:54 Tarantino de Carlos Aragonés prisa rollo muy buenas noches

Voz 3 03:57 buenas noches sumamos también a la mesa de análisis

Voz 0194 04:00 habituales Eduardo Madina bueno sí es y Carmen del Riego buenas noches muy buena noche y también añadimos a Cristina Ares es doctora en Ciencias Políticas y de la Administración y profesora de la Universidad de Santiago de Compostela además de analista en agenda pública Cristina muy buenas noches bienvenida

Voz 4 04:14 buenas noches gracias boas noites ella es la que

Voz 0194 04:17 lo va a tener más complicado porque está en Santiago pero tú puedes hablar el micrófono queda abierto a lo largo de todo el programa pueden intervenir siempre que tú quieras voy a pedir una una primera la valoración Carlos con las lecturas que han hecho los diferentes partidos si te pregunto especialmente por el Partido Popular con las lecturas que han hecho los diferentes partidos de lo que paseen en Televisión Española tú crees que habrá cambios que veremos actuar de manera diferente a los candidatos

Voz 2 04:43 seguro que sí pero espero que sean no mucho

Voz 5 04:46 por el bien de todos en un

Voz 2 04:50 para eso sirve el segundo debate la ventaja de segundo mi opinión es que como es tan inmediato no da tiempo ni lugar a que el atrezzo ser pequeñas ay de aquel que que viró bruscamente

Voz 0194 05:07 Bir excesivamente Luis tú crees que con todo lo que se ha dicho hoy desde los diferentes partidos podemos ver un debate diferente en cuanto a la actitud de los candidatos

Voz 3 05:14 yo creo que sin duda vamos a ver ajustes seguramente importantes me atrevo a anticipar que Pablo Casado bastar va a tratar de estar más punzante que ayer porque hoy todo el mundo ha coincidido en que Albert Rivera estuvo más más eficaz digamos en el ataque a a Pedro Sánchez sospecho que Pedro Sánchez intentará también estar más duro

Voz 5 05:42 y y bueno

Voz 3 05:45 por tanto eso va a determinar en buena medida el punto el debate aparte de que son otros también son otros moderadores

Voz 0194 05:51 acto de debate además es otro formato de a Cristina déjame que te pregunte a Ci U que batallas veremos hoy que batallas se libran en este debate

Voz 4 06:00 pues eh fundamentalmente la batalla por los indecisos que afecta sobretodo en función de los datos del CIS Ciudadanos y el PP Rivera hay casado pero también a Iglesias y Sánchez Sánchez y Rivera y además de tratar de convencer a algún elector que todavía no sabe qué papeleta va a acoger el próximo domingo pues no perder algunos de los que por ejemplo de ciudad

Voz 0194 06:26 ha vuelto al Partido Socialista

Voz 4 06:28 está o que se han podido haber movido en cualquier otra dirección o mantenido fieles leales al partido que habitualmente o en los comicios anteriores

Voz 0194 06:37 preferido Marina tú qué crees que veremos hoy como veremos a los candidatos en este debate diferentes

Voz 0515 06:42 ayer quizá pero no no tanto no seguramente habrán público estrategias de los equipos de campaña abran visibilizar hasta mañana varias veces el debate habrán tratado corregir errores bueno yo creo que es un debate de referencia si de fronteras no yo creo que esta es una campaña que tiene el viento de cola casi todos los partidos por el factor del miedo al el rechazo al independentismo que moviliza mucho en la derecha el rechazo a Vox que moviliza mucho en la izquierda irá referencias de los candidatos son constantes no los aliados potenciales es Sánchez los aliados potenciales debe de Casado después las fronteras de aquel PP tiene conciudadanos en la que tiene con Podemos bueno veremos cómo cuidan eso esté esta noche los cuatro candidatos pero será seguramente una versión pues son poco dos punto cero de lo que vimos ayer

Voz 0194 07:29 Carmen

Voz 0378 07:30 yo tampoco creo que vaya a haber mucha diferencia y creo que la diferencia va a estar sobre todo marcada por el diferente tipo de debate que existe va a ser un debate más ágil va a ser un debate con pregúnteles por el formato va a ser un debate en el que van a tener más oportunidad

Voz 5 07:51 no buscada de

Voz 0378 07:53 de confrontar porque van a ser interpelados por los por los moderadores yo creo que eso va a ser la mayor diferencia de los dos debates y luego es el hecho de de buscar a sus indecisos cada uno a los suyos yo creo que les va a ratificar en sus en sus estrategias de moderación uno de más agresividad

Voz 0194 08:18 esta es la previsión que hacen los analistas que hoy participan en esta edición especial de Hora Veinticinco a la vuelta vamos con la previsión que hacen los respectivos equipos de campaña

Voz 1 08:27 cinco expertos en libertad

Voz 14 10:36 buenos días Carlos

Voz 15 10:38 no

Voz 12 13:07 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1 13:18 la III edición especial de Hora Veinticinco hoy con el según

Voz 0194 13:22 no debate en Veinticuatro horas esta vez en Atresmedia lo vamos a retransmitir aquí lo vamos a analizar aquí con Carmen del Riego con Eduardo Madina con Carlos Aragonés con Luis Arroyo y con Cristina Ares hoy para los candidatos ha sido como decíamos al principio el día de repasar los errores de ayer de reformular la estrategia en caso de que consideren que es necesario a pesar de que todo se vieron como vencedores también estamos ante un debate distinto creemos que menos encorsetado que el de Radio Televisión Española vamos a empezar con Pedro Sánchez los socialistas creen que el presidente del Gobierno salió ileso del debate de ayer y confían en que el de hoy tampoco suponga un cambio en el guión previsto en la campaña en Ferraz está Inma Carretero Inma buenas noches cuenta

Voz 0806 13:59 no obstante buenas noches si dicen que salve entero ayer Pedro Sánchez y la prueba de que se jugaba mucho y de que según siguieron el debate con muchos nervios la vimos aquí en la sede del PSOE a medianoche cuando se reencontraron José Luis sábado sea Adriana Lastra que se dieron un abrazo de alivio Traian caras de haber vivido con mucha intensidad ese debate les queda hoy la segunda vuelta que creen que los rivales la va a enfocar de otra forma creen que Casado va a tener que hacer algo salir con alguna sorpresa para que Rivera no le coma el espacio ayer Pedro Sánchez arrancó con nervios menos suelto en su equipo dicen que hoy en esta segunda vuelta aseguro que empieza con más seguridad su idea es seguir vendiendo proyecto evitar meterse en charcos e intentar desacreditar con respuestas certeras los ataques del partido

Voz 4 14:42 sí de Ciudadanos dicen que ayer les

Voz 0806 14:44 funcionó esa respuesta sobre esas ciento veintisiete iniciativas que han votado en Euskadi PP Bildu que dejó encallado a Casado que este tipo de réplicas son las que le dan credibilidad a Sánchez y desmontan eso creen los socialistas las mentiras del resto aquí en Ferraz de nuevo están llegando en los militantes para seguir el debate hoy la vicesecretaria general Adriana Lastra también ha ido a la tele pero luego van a volver todos Sánchez incluido para saludar a los militantes y hacer algunas declaración

Voz 0194 15:09 pues como ayer eran pide paso hasta luego en el Partido Popular ya han pasado al ataque contra Albert Rivera no gustó a los de Pablo Casado o no gustaron los ataques del líder de Ciudadanos durante el debate del viernes por ejemplo que recordara foto incluida a Rodrigo Rato en la sede de Génova que dicen Adrián Prado buenas noches

Voz 12 15:26 qué tal Ángels buenas noches y a los populares les ha sorprendido la estrategia de Rivero no entienden que utilice el pasado para atacar al líder del PP es una etapa superada en el partido insisten confrontar con el PP sólo sirve pues para dividir el voto de centroderecha y eso al final al único al que beneficia es a Pedro Sánchez así que habrá que ver si Casado y abandona su idea de enfrentarse solo el presidente del Gobierno si decide que mojarse y responder a las provocaciones si las hay del líder de Ciudadanos es al menos lo que les reclaman desde algunos sectores del partido que entre más en el cuerpo a cuerpo con Rivera lo comentabais antes el formato de hoy es distinto y en eso hace hincapié el PP es un debate más vivo y probablemente veamos aún casado menos encorsetado y con mayor capacidad para interactuar de todos modos el planteamiento inicial sigue siendo Nos dicen el mismo ayer apostar por la moderación

Voz 3 16:09 voy aquí en la calle Génova hay más expectación

Voz 12 16:12 ayer más compañeros de la prensa y en la segunda planta de esta sede pues de nuevo militantes y miembros de Nuevas Generaciones reunidos ante la pantalla Ángels para seguir el debate

Voz 0194 16:19 ahí de fondo como ayer Adrià lo escuchamos lo que está contando la televisión porque tienen siguen teniendo en la sede de Génova el volumen muy alto Adrián muchísimo

Voz 1645 16:26 las gracias entre lo intentaré bajar nada tranquilo podemos vuelve a seguir hoy él

Voz 0194 16:30 debate con sus simpatizantes en la morada su sede social y punto de encuentro en el partido de Pablo Iglesias creen que su candidato fue el único que puso propuestas sobre la mesa pero hoy puede que veamos un Iglesias menos moderado más ajustado a su perfil clásico Mariela Rubio buenas noches buenas

Voz 1450 16:46 no sé si una treintena de militantes ya se encuentran aquí en la morada en la sede de la militancia en el madrileño barrio de Arganzuela donde el partido convocado a los suyos menos gente que ayer pero mucho ambiente muy aplaudido el gesto de Iglesias al llegar en taxi en la dirección morada creen que el formato desde debate les es favorable porque es más flexible que el de ayer ida ventaja es origen

Voz 0194 17:05 los reflejos que aseguran son el punto fuerte de Iglesia

Voz 1450 17:08 Nos dicen que ayer el formato no permitía el frente a frente y esto bueno pudo decepcionar algo a sus bases reconocen que hoy Iglesias no va a rehuir el cuerpo a cuerpo algo que esperan militantes como estos que hablaban con la Cadena SER hace unos minutos aquí en la morada

Voz 24 17:21 que tengan un poquito más de Nervión que un poquito su carácter tienes también moderado pero también le gustan poquito de de caña todo el club de Nervión

Voz 1450 17:31 eh ha comentado también aquí Angels el atuendo de Iglesias más han brillado más formal con jersey oscuro aquí entre las mesas de esta morada se han escuchado frases como coleta perfecta o un afecto informal impecable

Voz 0194 17:43 en Hardy en la gracias hasta luego a Albert Rivera ayer salió al ataque lo comentábamos nada más empezar el debate tuvo para Sánchez y Casado sobre todo pero también para Iglesias dejó para el recuerdo ese atril lleno de fotos y fichas además del minuto de oro en el que invitó a escuchar el silencio aunque sonaba música

Voz 1645 17:59 para hoy avisan desde Ciudadanos libera tiene más en la sede del partido naranja hasta Óscar García no sé qué debe ser ese más Oscar buenas noches hola Angels qué tal buenas noches bueno de momento el equipo que acompaña a Rivera ha abandonado esta sede sobre las ocho de la tarde yo al menos yo yo no he visto que llevasen marcos de fotos parecemos veremos

Voz 0194 18:17 veremos lo tienen escondido

Voz 1645 18:19 sí a lo mejor lo llevan en otro sitio es lógicamente no nos dicen que pero nos aseguran que Rivera tiene otra preparada para tratar de captar la atención de los indecisos que su máxima preocupación hay más munición en la recámara la estrategia funcionó bien ayer asegura su entorno más próximo y por tanto seguirá por ahí Rivera que va con la euforia contenida tras lo vivido ayer cree que Gianni Pablo Casado ni Pablo Iglesias son sus adversarios pretende plantear este debate como un cara a cara entre él y Pedro Sánchez bueno en fin aquí en la sede de Ciudadanos ambiente festivo poco a poco se va llenando este edificio de de afiliados y simpatizantes que vuelven una noche más saber desde aquí esta esta segunda vuelta ayer contábamos Ángels la la foto de los globos naranjas

Voz 0194 19:02 así bueno pues hoy por aquello

Voz 1645 19:05 de que esto no sea el día de la marmota hay una pequeña variación Rivera vendrá después del debate sí hablará para los aquí presentes si habrá globos sí pero no serán naranjas serán rojos y amarillos hasta luego Óscar hasta luego adiós

Voz 0194 19:21 bueno ya saben que la Junta Electoral impidió con la ley mano que Vox participar en este debate la formación de Santiago Abascal que ayer apenas fue mencionada por los candidatos salvo por Pedro Sánchez ha contra programado hoy con un acto en Las Rozas en Madrid ahí está toda la plana mayor del partido con Abascal al frente vamos a ver si han dicho hay algo sobre el debate Javier Carrera buenas noches

Voz 0866 19:39 qué tal buenas tardes pues acaba de comenzar la intervención de Santiago Abascal diciendo que el éxito de esta de que esta plaza está llena de sentido común decía el debate de lugares comunes frío y amenaza de lluvia en esta plaza de toros de Las Rozas llena unas cinco mil personas para acudir a este mitin que la formación contra programa como decís el debate de Atresmedia entraba Abascal uno de las puertas principales de la plaza haciendo el paseíllo hasta la primera fila

Voz 1645 20:03 la entre vítores de presidente

Voz 0866 20:05 luchamos crees en directo ahora mismo a Santiago

Voz 25 20:08 Óscar votantes como las que nosotros vivíamos por sentir orgullo por nuestra patria por nuestra historia otra vez por respetar los valores que nos han dado nuestros padres Curioso

Voz 0194 20:19 porque había muchísima gente siguiendo en streaming este acto que nos describía carrera pero que cuando empezó a hablar Abascal Pablo me dices que han cortado electrónico

Voz 1645 20:29 esa es la la curiosidad que sabe que acabamos de ver a través del canal

Voz 1667 20:34 al de Vox en Youtube eran dieciséis mil quinientos espectadores en directo los que estaban siguiendo ese acto en la plaza de toros de Las Rozas pero efectivamente han empezado a bajar porque Vox ha interrumpido la emisión justo en el momento en el que Santiago Abascal ha empezado a hablar dicen que estará disponible ese discurso a partir de las diez en ese mismo canal no sabemos si es porque realmente quieren controlar hablará dan

Voz 3 20:56 más tarde porque tiene miedo a ofrecer

Voz 1913 20:59 ese discurso de Santiago Abascal en directo no queremos saber qué es

Voz 0194 21:05 discurso luego lo sigues estuvo cuando esté disponible enough cuentas Pablo Cristina a ti te sorprendió las pocas menciones a Vox durante el debate de ayer

Voz 4 21:15 eh pues no verdaderamente tendría poco sentido darle un mayor protagonismo al que esta formación política pues ya ha ido adquiriendo por méritos propios y por referencias de analistas de medios de comunicación y además a mí me parece muy razonable la decisión de la Junta Electoral si tenemos otros partidos con presencia en el Parlamento en este momento porque tenía que estar presente Vox o todos o ninguno como mínimo y no interesa entiendo a ninguna de las cuatro fuerzas políticas presentes en el debate de ayer y hoy hacer énfasis en este nuevo partido este competidor

Voz 0194 21:56 de hecho el de hoy era el debate en el que tenía que estar Atresmedia le había invitado había aceptado Santiago Abascal y fue después la Junta Electoral Central ante la impugnación por parte de los nacionalistas independentistas catalanes que fue impugnaron recurrieron a la Junta Electoral la Junta Electoral dijo que no que Vox no tenía que estar

Voz 4 22:12 además tenemos que tener en cuenta que Vox no solamente compite con el Partido Popular y conciudadanos sino que lo que llamamos la España vacía en las circunscripciones de hasta cinco asientos en realidad se puede perjudicar seriamente a Podemos

Voz 0194 22:29 que en este caso puede perder mucha

Voz 4 22:32 la presentación por ese efecto mayoritario por la falta de proporcionalidad en los distritos pequeños de hasta

Voz 0194 22:40 la hasta cinco diputados

Voz 3 22:42 no vamos a ver Vox es el fenómeno de esta de esta campaña electoral es el fenómeno político después de Podemos hace cinco años es indiscutiblemente el fenómeno esta campaña electoral es decir desde ese punto de vista que los partidos lo ignoraran ayer como si no pasara nada yo lo por lo puedo entender en el caso de de desde luego el caso de los conservadores pero no en el caso de los progresistas es decir lo que la gente está en este momento decidiendo los que están indecisos aún es le damos el Gobierno alguien que va a depender en mayor o menor medida de la extrema derecha por favor sea esto no es no es una cuestión menor lo que los chavales jóvenes están discutiendo ahora en las cafeterías es que no sé qué Si voto a ciudadanos aussie voto al PP me da miedo que llegue Vox que parece ser que van ir en contra del matrimonio homosexual que van a ir en contra de la

Voz 26 23:37 Interrupción Voluntaria del Embarazo o que se van a poner

Voz 3 23:39 el rígidos con los hay que cuestiones esto esto otra cosa es que la Junta Electoral Central por supuesto determine que bueno que según la tradición la Roma pero que los candidatos lo ignoraran ayer especialmente Sánchez y Pablo Iglesias es más yo estoy seguro de que hoy lo hará

Voz 0194 23:56 igual a rotar crees que van a redoblar Carlos

Voz 2 23:59 el capítulo de lo de anoche y cuidado con convocar demasiado la palabra Vox para mí que soy del Partido Popular en Vox todavía todavía no es lo que lo que muchas veces se dice de no es un partido hecho y derecho nos

Voz 5 24:17 todavía no sabe qué programa definitivo tiene pero sí sí

Voz 2 24:23 invocamos mucho que Bin luego acabará llegando un lobo y no me gustaría que hiciéramos lo mismo que han hecho ya en Francia o en Italia lo digo por todos ya sé que conviene electoralmente convocarlo pero es peligroso no a largo plazo a medio plazo

Voz 0194 24:37 tú qué piensas

Voz 0515 24:39 que que no que no le citan porque es la clave de la campaña

Voz 2 24:43 es esta campaña es Vox el fenómeno político este

Voz 0515 24:46 tiempos Vox es el argumento principal de la izquierda para Perú

Voz 2 24:50 del voto el principal

Voz 0515 24:52 estar en la calle ha ordenado estilos vocabulario programa te diría que hasta listas lo digo con cariño de caros que saque presente no me quiero meter donde no me llaman pero hasta listas de otros partidos ha reordenado las fronteras del centro derecha lo lo está

Voz 3 25:06 modificado todo todo es todo entonces no le citan

Voz 0515 25:09 porque está presente en todo quería así

Voz 4 25:11 a lo que ha pasado hasta ahora es correcto

Voz 0515 25:14 en qué sentido

Voz 4 25:17 tres es de los partidos que en principio son competidores directos con voz y el caso fundamentalmente

Voz 0136 25:24 del Partido Popular Hidalgo indio estudia danos

Voz 4 25:27 puso de los partidos de izquierda

Voz 0515 25:29 ando que entre la copia del original la gente tiene

Voz 0194 25:32 tendencias pero eso no

Voz 4 25:34 de los datos los datos de los indecisos lo que plantean es una duda entre Ciudadanos y el Partido Popular

Voz 0194 25:41 lo veremos como no lo veremos pero también

Voz 4 25:43 que hace referencia a los partidos de izquierda estoy totalmente de acuerdo que necesita movilizar su voto pero para movilizar tu voto tampoco tienes que hacer mención a vos hay otras muchas formas de conseguirlo

Voz 0194 25:55 bueno veremos cómo lo hacen en recrearnos pondré o Carlos algo que decía Madina

Voz 2 25:58 sí que Dc2 lo que me lo me lo servía en bandeja es decir efectivamente Vox es un partido lo estamos viendo en los mítines y que está lleno de ex del PP digamos yo me permite decir que es una imitación

Voz 27 26:14 aún muy mala

Voz 2 26:16 ahora pueden mejorar si mejoran desde luego nosotros no seremos los únicos en lamentarlo ya digo me acuerdo porque ya empieza a ser mayor de cuando el Frente Nacional gracias a una modificación de la francesa subió como la espuma ya no ha reducido

Voz 0378 26:35 es lógico que en los dos partidos los otros dos partidos de la derecha no invocan a Vox porque si le ignoran posiblemente puedan quedarse con su electorado y dejar arrinconado a Vox que ha subido como la espuma esa mente porque se le ha dado muchas salas ir quizás sea menos entendible que no lo que no lo invocan los partidos de la izquierda sobre todo el Partido Socialista y el Partido Socialista que ayer Sánchez sí es el que les

Voz 0194 27:08 el habló del éxito

Voz 0378 27:10 que fueron dos veces pero es que también Vox le puede quitar tanto al PSOE como como a Podemos escaños y entonces yo creo que una vez una vez que sea que está suprimido el efecto que quería provocar Sánchez de decir son todos iguales aquesta la extrema derecha para que les

Voz 0194 27:33 va a invocar déjame que hable de una herramienta que es muy habitual por ejemplo en el mundo empresarial se llama análisis da estudia las debilidades y las fortalezas amenazas oportunidades de una situación o de un proyecto a la hora de tomar decisiones pues bien vamos a ver si conseguimos aplicar lo hoy a los candidatos y para ello contamos con Francisco Baena coches director de Instituto de Política de gobernanza de la Universidad Carlos III pero sobre dos experto en esta herramienta en el análisis Dafoe muy buenas noches buenas noches vamos a hacer un análisis de momento con lo visto con lo pasado casi de cada candidato después de lo visto en el debate de ayer

Voz 28 28:09 debilidades y fortalezas de P

Voz 0378 28:11 los Sánchez

Voz 26 28:13 pues qué difícil choque de las debilidades inmortal

Voz 2 28:16 quizás de un líder son las de su partido

Voz 26 28:19 en gran medida un líder viene a representar la síntesis de la oferta electoral de ese partido a representar lo que subir su identidad histórica ideológica son sus pasado reciente su proyecto de futuro su equipo de de personas aquellas que se supone que están llamadas a gestionar las cuotas de poder que consiga o bien a gestionar las las cuotas de oposición

Voz 5 28:46 es un

Voz 26 28:48 es en sí Ensino es un elemento más de la oferta tal es así el elemento que sintetiza toda ella por tanto el si aplicamos un análisis da fijó a Pedro Sánchez habría que aplicarlo en general a su partido debilidades una cosa son las o perdón o factores factores de fortaleza o debilidad en Pedro Sánchez pues yo creo que más allá de lo que vendría

Voz 5 29:16 ser el lo que sea

Voz 26 29:19 se ha podido ver

Voz 5 29:21 en el debate de ayer pues son

Voz 26 29:24 por una parte su capacidad para recuperar para ascender en su proyección So

Voz 3 29:32 hombre

Voz 26 29:32 su propio partido que lo tuvo muy difícil como bien sabemos

Voz 1913 29:36 todos

Voz 26 29:37 después sobre el electorado se ha convertido casi casi diría que mucho sentido contra pronóstico en el líder mejor valorado sorprendentemente para muchos pero lo cierto es que eso es una una una gran fortaleza ha conseguido desde su posición gubernamental hacerse con una respetabilidad un un un sentido

Voz 12 30:00 de responsabilidad

Voz 26 30:02 que hasta hace poco diríamos que es impensable eso es una una gran fortaleza

Voz 0194 30:08 cuando me dices que las debilidades y las fortalezas de un líder de un partido son las debilidades y las fortalezas del propio partido el caso un partido como Ciudadanos que es un partido nuevo que pesa más el candidato las debilidades fortalezas del partido o las debería ser fortalezas del candidato

Voz 26 30:22 es que partidos justamente las dicho es que Ciudadanos es un partido distinto yo creo que hay que distinguir claramente entre los partidos clásicos y los partidos vamos a llamar nuevos o recientes o jóvenes su forma de afrontar la competición políticas muy distinta el liderazgo para ellos es acaso más importante yo diría que tanto que Ciudadanos como también en en sentido distinto pero se le puede aplicar el mismo calificativo como Podemos son partidos inmaduros o por madurar no no que no se me entienda como un

Voz 0194 31:00 el como peyorativo una cosa descalifican

Voz 26 31:03 no pero es que realmente para un partido llegar a ser realmente la estructura competitiva que que desea pues necesita cribar necesitamos reformar necesita cometer errores necesita un recorrido relativamente largo Ciudadanos C's yo creo que ese modelo de nuevo partido a la europea no solamente a la española lo representa Ciudadanos sentido de de partido muy volcado a la personalidad a la proyección de sus de su líder yo diría de ha conseguido

Voz 5 31:43 un liderazgo Duval eh

Voz 0194 31:45 un repartir funciones que además yo qué

Voz 26 31:48 que en la propia campaña de Ciudadanos se nota

Voz 0194 31:51 un dual con una gran proyección estamos viendo que ya han entrado los cuatro candidatos en el plató faltan veintinueve minutos veintiocho minutos ahora mismo para que empiece este debate a las diez ayer recordemos que también entraron mucho antes en el estudio en el plató están los cuatro posando para esa fotografía para los gráficos junto a los dos moderadores del debate que están a un lado esos cuatro atriles además los cuatro a la misma medida ellos son de diferentes alturas todos relativamente altos pero diferentes alturas Jan acomodado un atril para que les la práctico a los cuatro esta mañana escuchaba que es un atril más pequeño que el de ayer y lo digo sobre todo por Alber Rivera lleva material para exponer a lo mejor no le cabe todo en el atril que tiene hoy que el de ayer parece ser que era un poquito un poquito más grande Francisco in Pablo Casado porque cuando les sacaban el tema de la corrupción el casi hablaba

Voz 28 32:44 de otro PP de del antiguo PP del nuevo PP fortalezas debilidades de que PP en el caso de Pablo Casado

Voz 26 32:53 pues yo creo que la la habilidad de Pablo Casado estará en

Voz 5 32:58 en evitar la parte te

Voz 26 33:02 de desventaja que representa su vinculación con el pasado en mostrarse como un Partido Popular renovado como algo distinto de lo que es la crítica en el interior del partido desde fuera que pudo representar la imagen de Rajoy que durante muchos años representó algo algo muy muy concreto y en cierto modo potente en términos competitivos pero que en la última fase

Voz 1913 33:32 eh

Voz 5 33:33 yo diría que rozó

Voz 3 33:36 no sé si decir lo patético pero rozó aspectos eh

Voz 5 33:43 en fin de enorme debilidad

Voz 0194 33:46 claro si quieres contestar puedes contestar profesor

Voz 1645 33:51 bueno no lo sé no sé qué dicen los estatutos del partido nuestra comida

Voz 0194 33:57 vamos a seguir comprobando hoy cada dato que queden los candidatos en el debate lo hicimos ayer lo cierto es que Sonia Ballesteros tuvo bastante trabajo Sonia buenas noches hola buenas Luis cuéntanos en resume sobre qué temas se mintió más ayer quién lo hizo y cuál es el documento que ya tenemos hoy nos lo vamos a poner aquí delante de la mesa para seguir el debate con todas las medias verdades y con todas las inexactitudes

Voz 1913 34:18 pues mira Éstas son algunas de las afirmaciones que deberían evitar los candidatos porque no son ciertas íbamos por temas sobre el paro Casado no debería utilizar los datos escogiendo sólo los meses que le permiten decir lo que quiere decir eso es trampa sobre pensiones Pablo Iglesias tiene que aparcar eso de que ninguna formación política en el Pacto de Toledo quería actualizar las pensiones con el IPC porque no es cierto y Casado que no insista en que Sánchez no ha subido las pensiones porque lo hizo por decreto el uno de enero sobre corrupción Pedro Sánchez no debería repetir que el ex portavoz del PP en el Senado y exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó está siendo investigado en la Audiencia Nacional porque eso no es cierto tampoco hay que insistir lo hizo casado una vez más en que el PSOE es el único partido político condenado en firme por corrupción por qué no se condenó al partido sino algunos dirigentes socialistas a título personal y lo más difícil seguramente para Rivera para Casado tendrían que evitar seguir acusando a Sánchez que negocia con los independentistas apoyo a cambio

Voz 26 35:16 de indultos Junqueras no lo recoge

Voz 1913 35:18 ocio desde la cárcel al contrario siempre ha dicho que si llegaran a proponerle esos indultos nunca los aceptarían porque supondría asumir su culpa Adil

Voz 0194 35:27 bueno pues este documento antes de ir lo sobre la mesa porque así yo haré sonar la bocina cada vez que digan alguna de estas inexactitudes mentiras medias verdades Luis los periodistas de hecho siempre nos hemos dedicado a aconsejar a contrastar siempre ha sido buen periodismo de siempre yo tengo la sensación de que ahora se cuelan más voy a ser buena más inexactitudes que antes

Voz 3 35:50 sí sí no sé si más pero desde luego son muchísimo más rápidas de circulan a través de Internet a toda velocidad cualquier cualquier imprecisión se convierte en en activo de de quiénes quieren utilizarlo con para hacer pandilla para hacer Triduo ida igual da igual cuántas veces lo contra contradiga

Voz 0194 36:14 yo siempre lo digo yo en antena muchas veces lo digo no tengo la estación que por mucho que lo repita bonus cuando cuando una inexactitud que estamos siendo buenos ahora e una inexactitud de una verdad a medias se convierte prácticamente en viral es muy difícil luchar contra ella

Voz 3 36:28 sí porque básicamente porque al final la gente va a allá donde

Voz 5 36:33 don de Volvo

Voz 3 36:36 qué otra vez a confirmarse sus prejuicios sus sus querencias etc de manera que la gente que va a hacer el el el check digamos recurre al medio que les más propicio ha dicho en pocas palabras los medios progresistas suelen hacer fax check in de manera más insidiosa Hoff las mentiras de los conservadores y viceversa

Voz 0194 37:01 nosotros lo para todos es verdad también

Voz 3 37:04 eso está mal que lo digan esta radio está mal pero es verdad también que una vez espero que esto no moleste a nadie pero una de las de las cualidades de los progresistas es precisamente que son más minuciosos que desde luego mucho más minuciosos que los populistas no me atrevo a decir que los conservadores pero más minuciosos con el rigor porque quieren más en la ciencia en el valor de los datos etcétera etcétera Esto los porque lo diga yo esto está demostrado científicamente ahora yo sé

Voz 0194 37:33 de claro que digo pues aunque déjame que le pregunte a Carlos porque tú vaticina este bien ayer antes de que empezara el debate que la cuestión territorial iba a ser la cuestión del indulto dijiste tú lo vimos tú que es que se va a insistir que daba volverá a ser hoy la cuestión de minutos

Voz 2 37:47 pues no tengo información confidencial pero pero sí porque no está despejado pese que pese a lo que decía Sonia antes vamos a ver tenemos recuerda que el indulto puede ser pedido por el condenado o por cualquier otra persona en su nombre de manera que la cuestión sea la incógnita sobre el indulto va a pesar en este debate supongo desde luego de aquí al final de la cama

Voz 0515 38:15 bueno pues déjame antes que pregunte Madina pueden

Voz 0194 38:18 contestar Pedro Sánchez a la pregunta de va a indultar usted a los presos independentistas bueno

Voz 0515 38:23 hay quien dice que no pero en función de lo que él quiera es claro que se puede decir si no se puede no contestar ayer contestó ayer ayer dijo no se puede indultar preventivamente ni negar la utilización preventiva del indulto es relativo porque es verdad que el PSOE ha presentado iniciativas para por ejemplo prohibir al Consejo de Ministros que indulto por corrupción que yo lo comparto o por violencia de género que también lo comparto por tanto se pueden proponer leyes para prohibir determinados tipos de indultos por tanto preventivamente negar la posible utilización por parte el Consejo de Ministros esa figura Sí Se Puede es verdad que él en la posición a la que está lo tiene más difícil que los otros tres candidatos pero responderse pues es cuestión de medir el coste y las consecuencias de la respuesta Carmen tú crees que puede responder no yo creo que es un punto débil es que que Eva al resto

Voz 0378 39:12 condena

Voz 5 39:13 que que no sé

Voz 0378 39:17 etapa pone un muro aún un determinado

Voz 1913 39:20 este que el de puede hacer presidente si dice que sí a día

Voz 0378 39:25 es muy buenas con la parte más Moré más moderada el Partido Socialista yo creo que es una pregunta imposible y por eso se imposible contestar

Voz 0194 39:33 por eso se la hacen tantos tanta

Voz 0378 39:35 a veces los demás porque saben que no la va a contestar

Voz 2 39:38 Carlos es una observación del partido

Voz 1913 39:40 no yo creo que tiene que evitar a toda costa

Voz 2 39:43 a pronunciarse porque con indulto puede ganar dos veces contra los respetos para todo al presidente con bastante en consideración una ahora fijaos

Voz 0515 39:54 que quién va por delante en las encuestas es el Partido Socialista

Voz 2 39:56 Cataluña si pronuncia uno suele indulto pierde seguramente los manos de Esquerra que es el segundo favorito después para llegar o conservar el Gobierno

Voz 3 40:09 el mantener una cuestión central Francia

Voz 0194 40:11 la cuestión de los indultos puede ser una debilidad del presidente Sánchez

Voz 26 40:16 pues seguramente sí vamos es un desde luego saldrá estoy convencido de que saldrá porque

Voz 5 40:21 es un tema candente fácil de

Voz 26 40:24 el de presentar en muy pocas palabras y eso en un debate tiene mucho impacto contestar yo creo que sí se podría contestar pero con un riesgo altísimo

Voz 3 40:37 por supuesto que no tiene porqué contestar pero el paro como decía Eduardo y como dijo el presidente ayer porque no tiene porqué hacer una una declaración de lo que hará en caso de responder a una hipótesis en este momento es absurdo pero es que además el sesenta por ciento de los catalanes están de acuerdo con que en determinadas circunstancias indulta a alguien como Junqueras es que pensamos que la gente está quería el cien por cien de los españoles quieren encarcelar inmediatamente Dalma por veinte años treinta años dicho eso el presidente del Gobierno se muy bien reservándose la carta de verdad pero expresé espere que pasa si la pena son cuarenta años es lo mismo que si hay si la pena es de tres meses lo digamos porqué motivo hay que entrar en el juego on debates

Voz 0194 41:22 y además yo pongo en duda que a muchos

Voz 0378 41:24 los españoles les sea básico saber si va a haber un indulto o no a los independentistas caso de que sean condenado para decidir

Voz 0194 41:32 voto Cristina que no conoce tu opinión sobre esta cuestión que va a estar presente en el debate de hecho ha puesto en marcha una campaña Ciudadanos en las redes sociales con la imagen de Pedro Sánchez con la palabra indulto no tatuada pero sí dibujada en la frente que es lo que le dijo ayer Albert Rivera Cristina

Voz 4 41:49 pues no creo que sea un tema prioritario para la mayor parte de los electores y en cualquier caso no hay que resolverlo en el corto plazo consideró que es demasiado complejo como para dar una respuesta corta en un formato al menos como el debate que hemos visto ayer no sé si en el nuevo formato de hoy había más espacio pero si lo considera en cualquier caso muy arriesgado

Voz 0194 42:09 vamos a volver a los estudios de Atresmedia porque como ayer además de Severino Donate en la puerta recibiendo prácticamente a los candidatos que participan en el debate hay también Sara selvas una sala de prensa eh adaptada habilitada para que vosotros podéis seguir ahí el debate

Voz 4 42:25 sí qué tal años buenas noches aquí aquí estamos hay un catering preparado de hecho están casi todos los periodistas levantados picando algo nuestros aún no lo hemos probado no sé si quedara algo pero tiene buena pinta de tortilla canapés bocadillos para que nos haga más Hamelin anoche estamos en una de las cafeterías de Atresmedia aunque hoy han ido unas cuantas mesas más para los periodistas también han puesto dos pantallas dos televisiones por las que hemos visto llegar a los candidatos yo ahora vemos una cuenta atrás hasta que empiece el debate hay también un photocall preparado igual que el que hay fuera que habían montado aquí para tener un plan B por si se echaba a llover de hecho esta sala está en la que estamos está Justo detrás de la entrada por la que estaban pasando los candidatos así que se veía lo que pasaba fuera nos lo contaba antes nosotros se sumábamos un poco lo que pasaba dentro como entraban y se llevaban ya al plato en principio no está previsto que pasen por aquí los asesores de los candidatos el plato están nos dicen en otro edificio y ellos también así que probablemente no se pasen por aquí hay unos cien periodistas acreditados algunos los que ayer también unos cuantos de medios extranjeros como la televisión pública francesa

Voz 0194 43:21 Sara vuelvo contigo si hay alguna novedad de acuerdo

Voz 4 43:23 perfecto ahora mismo están los candidatos en el

Voz 0194 43:25 estudio en el plató les están mostrando cuáles son las cámaras los tiros de cámara pueden hablar ahora mismo con sus asesores y están precisamente con ellos terminando de perfilar las cuestiones de del debate y Carlos es verdad no hay cena hoy tampoco podemos saber que están ahí los jefes no bueno vamos a hacer una cosa nos vamos a publicidad ver si existen los ocurridos vamos a verlo

Voz 1 43:46 hora veinticinco normal

Voz 14 48:41 no

Voz 0194 48:46 que estemos aquí muy pendientes del debate que vamos a transmitir y analizar nosotros no renunciamos en Hora Veinticinco nuestra cara hábitos buenas noches

Voz 0136 48:54 Daniel para sabremos si los candidatos han tenido tiempo para

Voz 0194 48:57 a reflexionar en estas veinticuatro horas pero después de la situación anómala de vivir dos debates consecutivos hay que reconocer que podrán aprovechar este segundo debate no para ellos es una segunda oportunidad

Voz 0136 49:07 pues habrán hablado con sus asesores habrán analizado sus más y sus menos también los de sus con tres contrincantes sí sí saben hacerlo es verdad que es una segunda oportunidad también nos la dan a nosotros y así hablamos de las segundas oportunidades en la cara

Voz 0194 49:22 qué entendemos por segunda oportunidad está claro pues

Voz 0136 49:24 lo vamos a ir a las etimologías para encontrar el origen de esos significados segunda o segundo es el que sigue inmediatamente en orden al primero no del latín se Kundus su forma arcaica es secarse aquí que es seguir así que está claro segundo eh el que sigue el primero oportunidad momento circunstancia conveniente para algo también de latín Opportunity lo dividimos en o qué significa hacia por que significa puerto así que es hacía el puerto ya que tenemos la curiosidad porque originariamente Opportunity esta palabra nació para la navegación los marineros hablaban de o por tus cuando capitán veía puerto ideal las condiciones buenas para llegar a él sabía cómo llegar así que la oportunidad sería haber el puerto el objetivo que nos marquemos y contar con las condiciones externas para llegar a él la segunda oportunidad a lo que tienen hoy los cuatro candidatos pues que otra vez se ha visto en puerto a ver quién llega ya ver en qué condiciones de momento la primera oportunidad para ir a la música en la grave nos la dan los chicos de La Habitación Roja dicen que sí tuvieron una segunda oportunidad repetirían lo mismo

Voz 40 50:24 ah sí

Voz 0136 50:40 la segunda oportunidad Sara la segunda nos la dan Imagine Dragons