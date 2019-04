Hora 25 (23/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez de la noche las nueve en Canarias la hora prevista para que dé inicio este segundo debate electoral de esta campaña para la electo

Voz 0194 00:09 desde el domingo veintiocho de abril segundo debate en esta ocasión en Atresmedia que vamos a transmitir Ike vamos a analizar cómo hicimos ayer en directo

Voz 2 00:19 en Hora veinticinco en la Cadena Ser

Voz 3 00:22 desde las elecciones generales los presentadores moderado

Voz 0194 00:24 antes de este debate Ana Pastor Vicente Vallés que que han anunciado reiteradamente que no va a ser un debate hoy no quieren que sea un debate tan encorsetado como quizás se pudo ver en Televisión Española a pesar de que es verdad que que hubo enfrentamiento entre ellos

Voz 2 00:38 porque aquí ellos quieren preguntar y quieren

Voz 0194 00:40 de preguntar a los candidatos quieren obligarles a responder aquello que ayer mismo se fueron yendo un poco de de de las respuestas en el debate saludando primero a los candidatos

Voz 3 00:52 debate de Atresmedia saludamos también al candidato de Unidas Podemos a Pablo Iglesias muy buenas noches

Voz 4 00:57 las noches venido también a este debate Pedro Sánchez

Voz 3 01:00 sido todo el Partido Socialista nosotros bienvenido terminamos la ronda con Albert Rivera el candidato de Ciudadanos muy buenas noches también

Voz 5 01:08 les recordamos que las posiciones te situados Days

Voz 2 01:10 mierda a derecha Pablo Casado

Voz 5 01:13 dado mediante un sorteo de la misma

Voz 2 01:16 Pablo Iglesias gracias por recordármelo Pedro Sánchez y Albert Rivera es que con tantos Pablos a veces me confundo y estaba pensando no en el nombre sino en el apellido

Voz 3 01:25 ya saben que en este debate hay pocas reglas las ocas que hay las hemos decidido los periodistas hilos candidatos que están viendo ahora mismo en imagen han aceptado que así sea como decimos hay pocas pero hay algunas por ejemplo no pueden utilizar dispositivos móviles durante el debate durante la publicidad sólo una llama

Voz 0194 01:41 con lo hicieron ayer tampoco utilizaron dispositivos móviles ayer no hubo publicidad y hoy sí que durante la publicidad uno de los cuatro asesores eso cinco asesores que podían llevar

Voz 2 01:49 al debate si iban a poder acercarse al candidato

Voz 0194 01:52 hoy para darle instrucciones depende de como ellos no hayan lo hayan ido viendo

Voz 6 01:56 muy buenas buen fondo en elegido en el Congreso de los Diputados

Voz 2 02:01 claro ayer el fue ayer el fondo además era un poco raro había que marear un poco había había

Voz 0194 02:08 las estrellas sí que semana a cronometraje las intervenciones de hecho hay un equipo de cronometrado lores siguiendo las intervenciones de cada uno de ellos entiendo que para que no haya un desfase muy grande entre un candidato y otro candidato no va a ser tan milimétrico como ayer que tenían los minutos tasados y que ellos se podían distribuir como quisieran en una primera intervención aguardando para el final etc etcétera aquí sí que también semana cronometraje las intervenciones de todos y cada uno de ellos pero sobretodo para eso de para que no haya un desfase para que no haya alguien que acapare buena parte del debate y los otros no no intervengan tanto

Voz 3 02:43 es el tiempo y os informaremos enseguida

Voz 0194 02:45 no se va a hacer desde esta sala del tiempo desde donde se va a cronometraje esas intervenciones gracias

Voz 3 02:50 a ese ejercicio de transparencia que haremos durante este debate para saber cómo va ese contador Nos falta por explicarles también cómo se va a distribuir este debate arrancaremos con una pregunta para cada uno

Voz 0194 03:01 venga pregunta de actualidad a cada uno

Voz 3 03:03 clásico se conoce como los bloques el primero de ellos el más Sam el más importante uno de los más importantes que se llama programas Vicente

Voz 5 03:11 programas electorales de cada uno de los partidos se someterán a examen a debate entre los propios candidatos ahí se podrá hablar de economía de empleo de impuestos Asuntos Sociales habrá mucha materia para tratar en ese en ese área especialmente amplia referida a los programas electorales también habrá tiempo para hablar de la cuestión territorial Qatar Dunia y por supuesto vuelve a crecer el bloque de los

Voz 2 03:34 pactos que yo creo que es agua que no estaba presente en otros debates nosotros cara a cara no no aunque siempre se habla acababa hablan de pactos porque es algo es algo que interesa ya algo que no pueden confesar los que que ya estaba

Voz 0194 03:47 ayer en el debate y que hoy también está presente en el debate de Atresmedia que tiene menos bloques tiene tres pero claro el primeros muy amplio porque es programa electoral es decir ayer sí que el primero era muy centrado en economía fiscalidad en impuestos en pensiones

Voz 7 04:00 empieza pues este debate con esa primera pregunta de actualidad cada uno de los candidatos de preguntas es lo primero que vamos a hacer Vicente

Voz 5 04:06 el efecto les recordamos que por sorteo se ha establecido que esta ronda de preguntas la va a iniciar el candidato del Partido Socialista Pedro Sánchez

Voz 3 04:15 señor Sánchez todas las encuestas dicen que usted va a ganar las elecciones pero todas las encuestas dicen que va a necesitar apoyos que va a hacer va a reeditar esos apoyos de la moción de censura independentistas PNV y Unidas Podemos o abre la puerta Ciudadanos

Voz 1722 04:29 ahora mis planes el intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista yo creo que es una pregunta que le hizo insistentemente

Voz 2 04:37 Pablo Iglesias ganar las elecciones proponerlo

Voz 1722 04:39 los españoles estabilidad durante los próximos cuatro años con un Gobierno del Partido Socialista con la incorporación de independientes progresistas de prestigio al Gobierno como hecho durante estos diez meses sin duda alguna para hacer que España camina hacia la justicia social hacia la convivencia la limpieza en el ejercicio de la acción política

Voz 3 04:58 no no abre la puerta Ciudadanos en una investidura en la que necesite más apoyos del Partido Socialista

Voz 1722 05:03 es que estamos hablando del veintinueve pero los senos olvida el veintiocho que que hay una certeza bien importante y es que seis suman las dos derechas con la ultraderecha que está ausente sin duda alguna van a hacer en España lo que han hecho en Andalucía y por tanto es muy importante concentrar todo el voto posible en el único partido que puede ganar a las dos de la derecha que es el Partido Socialista

Voz 3 05:20 bueno habrá tiempo de debatir sobre pactos Vicente más preguntas

Voz 5 05:23 es el segundo turno luego estos Pablo Iglesias

Voz 2 05:26 no ha contestado tampoco a los periodistas de Atresmedia ha dicho que no está en sus ya ha ido un poco más luego cuando se vea el resulta nada

Voz 1722 05:35 eh

Voz 5 05:36 de esta manera con esa claridad referida por ejemplo a Vox con que si no han llegado a un acuerdo en Andalucía pero gracias a los votos del el caso

Voz 0194 05:43 sí que es el pacto posible pacto o acuerdo de Ciudadanos

Voz 5 05:47 por no tiene esa claridad por unos si tiene repare esta pérdida

Voz 0040 05:51 los en primer lugar porque el señor Sánchez está gobernando y ha gobernado con los que tienen liquidar mi país con los separatistas kosher Torra Puigdemont Rufián yo con esos Noelia la vuelta de la esquina y por otro lado en Andalucía el Gobierno lo saben todos los españoles es de Ciudadanos de la mano del Partido Popular Gobierno de coalición donde no hay ningún otro partido Si usted quieren preguntar a otro partido que no está aquí se iban a apoyar al señor Sánchez también presidente tendrán que decidir ellos en la investidura pero insisto yo voy a intentar formar un gobierno de corto

Voz 1722 06:16 tu finalista liberal centrista le tiendo la mano

Voz 0040 06:18 el Partido Popular porque creo que somos los dos partidos que podemos formar una coalición de gobierno en este caso enviar al señor Sánchez al señor Torra Puigdemont ilesas a la oposición

Voz 5 06:27 hay una circunstancia a este respecto en el año dos mil quince usted estableció que no se debía conformar una alianza de perdedores de partidos que no hubieran ganado las elecciones porque ese criterio ha cambiado ahora

Voz 0040 06:38 bueno no es que haya cambiado Sánchez ha construido una moción de censura no sólo con los perdedores sino con los que quieren

Voz 2 06:43 exactamente el mismo arranque del debate de ayer por parte de Albert Rivera

Voz 0040 06:46 que sepan que si hay un solo escaño más para que ciudadanos forme gobierno yo vaya una investidura podía tenderle la mano a los otros constitucionalistas en este momento que es el Partido Popular para sumar un gobierno más claro el agua yo soy el único candidato que está diciendo claramente cuál es su preferencia de gobierno que vamos a hacer si tenemos un escaño más que el señor Sánchez Iglesias

Voz 3 07:04 turno para el señor Casado como decimos luego se podrá debatir este es un turno de preguntas y respuestas no intervienen el resto de candidatos señor Casado usted dijo el pilar de la regeneración es que gobierne el que gana las elecciones será presidente si usted no gana las elecciones después de esa frase

Voz 8 07:18 por eso presentamos tantas ocasiones una reforma electoral en el Congreso que fue rechazada por todos los partidos aquí presentes lo que no podemos hacer es salir al ring con una mano en la espalda y lo que nosotros decimos es que a nosotros nadie nos pregunta ni siquiera usted solo nuestros pactos porque somos los únicos de este plato que no han pactado con el señor Sánchez señoriales ha pactado ya he dicho que volvería a pactar el señor Rivera en el año dos mil quince dijo que no iba a pactar constante rajado con Sánchez por tanto bueno yo creo que es muy positivo de que a lo mejor por eso el señor Sánchez un cara a cara porque somos la única alternativa a su Gobierno el problema es que ha sido Sánchez ha convertido una muñeca rusa que dentro del está está es que la República la ayuda está también Bill de hecho hoy Arnaldo Otegi ya he dicho en una entrevista que quiere darle los votos al señor Sánchez me imagino que tendrá que tener cuidado porque una persona experta en secuestrar sabe pedir rescates a cambio de todos también de los votos ya dicho señor Jungeras a cambio de que quiere los escaños indultos dicho señor Jordi Sanchez a cambio de que quiere esos escaños referéndum como Iceta decía permitir el Partido Popular ofreció el partido Ciudadanos antes de que éste cerrar listas electorales un acuerdo para conjuntamente ir al Senado el señor Villegas en media hora de un portazo de dijo no no lo queremos ahora mismo para formar Gobierno como en Andalucía estaremos encantados de dar cabida partidos constitucionalistas como el caso de ciudadanos pero creo que hemos desaprovechado una oportunidad de optimizar esfuerzos un voto unido para que a pesar de tener más votos según las encuestas que el bloque de la Izquierda independentistas no tenemos más escaños por qué porque sí

Voz 7 08:48 ustedes pero medio a Llorca suspirar de los cincuenta

Voz 3 08:52 así que será presidente con el apoyo ciudadanos aunque no gane las elecciones y también de Vox un partido que a ustedes le llaman la derecha cobarde y que algunos de su propio partido incluso los denominan ultraderecha incluso en el Partido Popular

Voz 8 09:02 bueno habrá que preguntárselo a Vox John me presentará la investidura y quien quiera apoyar ese proyecto lo hará en Andalucía el acuerdo fue de gobierno con Ciudadanos puede ser también de investidura como conciudadanos en Castilla y León en Murcia en La Rioja y la Comunidad de Madrid o puede ser de legislatura como se hizo en el noventa y seis yo no hay que dar estabilidad porque hay una cosa cierta por culpa de estos partidos que están aquí España lleva dos años en la mayor estabilidad la primera legislatura duró seis meses la segunda duró dos años y la tercera apenas ha durado nueve meses por tanto el multi partidismo o ese gobierno del Parlamento al final ha sido más estabilidad más crisis económica y sobre todo nunca han mandado tanto en España los independentistas y los batasunos como ahora yo por eso abogó por un Gobierno sensato moderado pero estable del Partido Popular que es la única alternativa al señor Sánchez y como nadie puede negar

Voz 2 09:50 yo cambiando de Vox lo miedo al independentismo exacto es la clave de la mar van marcando ahí el Palacio de la Moncloa

Voz 5 09:58 no pidió a cambio puestos en el Gobierno en esta ocasión si de sus votos dependiera en el caso de que usted no es el más votado y tuviera que apoyar en su caso al candidato Pedro Sánchez usted va a exigir como condición que Unidas Podemos forme parte del Gobierno de la nación

Voz 4 10:14 bueno vamos a ver quién gana las elecciones creo que en estas cosas hay que ser prudentes quién entra en la Curia como Papa termina saliendo como cardenal yo creo que hay una realidad en España muy clara es que se han acabado los gobiernos de partido único pero no porque lo diga yo sino porque lo están diciendo los ciudadanos que están votando opciones muy diferentes todas ellas con niveles de pollo muy importantes yo creo que eso es algo bueno y que a la gente le gusta que nos tengamos que poner de acuerdo creo que las selecciones no van solamente de vencer van también de convencer señora Arrimadas ganó las elecciones en Cataluña pero no tuvo mayoría suficiente para formar Gobierno igual que la señora Susana Díaz en Andalucía creo que es sensato es decir a las ente que es una evidencia que el próximo Gobierno de España va a ser un gobierno de coalición y a partir de aquí creo que todos tenemos que ser honestos es decir la verdad antes decía el señor Casado que nunca ha pactado con el Partido Socialista bueno se pactaron reformar con nocturnidad veraniega al artículo ciento treinta y cinco de la Constitución para entregar la soberanía de nuestro país y nosotros lo decimos abiertamente estamos dispuestos a formar gobierno con el Partido Socialista lo que no termino de entender es porque el Partido Socialista no aclara que no puede llegar a un acuerdo con Ciudadanos hay quien puede decir el señor Rivera está descartan

Voz 8 11:27 un acuerdo con el Partido Socialista pero yo

Voz 4 11:29 no todo el mundo que haga memoria ciudadanos dijo en las anteriores elecciones generales no pactar con Rajoy no pactar con Sánchez pactó con los dos primero con Sánchez y luego con Rajoy en el año dos mil quince en Andalucía ciudadanos dijo no permitiré uno investidura de Susana Díaz permite una investidura de Susana Díaz y ahora está gobernando con el Partido Popular con voz creo que aquí tenemos que ser honestos decir cada uno con quién vamos a pactar y creo que hay muchos votantes progresistas en este país que no entienden que el candidato del Partido Socialista no descarte un Gobierno con Ciudadanos

Voz 5 12:02 para debatir sobre esto pero quería una puntualización sea presidente del Gobierno en un pacto de izquierdas Pablo Iglesias ósea presidente del Gobierno Pedro Sánchez debe haber ministros de los dos partidos de las dos fuerzas políticas

Voz 4 12:16 yo creo que lo primero será acordar un programa antes que hablar de ministerios pero yo creo que es razonable que si los ciudadanos votan opciones diferentes esto ya lo hemos visto en Andalucía lo hemos visto en la Comunidad Valenciana lo hemos visto en Navarra lo hemos visto también en Castilla La Mancha con las formaciones políticas busquen acuerdos para trabajar juntos yo creo que es una buena noticia para España parecernos un poquito más a Europa y que los gobiernos de coalición qué van a servir además para que no haya un partido que se crea con todo el poder para hacer con arrogancia lo que le dé la gana tenga que llegar a acuerdos yo creo que eso va a ocurrir haya un gobierno de coalición de derechas haya un gobierno de coalición también de derechas entre el Partido Socialista hay ciudadanos o haya un gobierno de coalición en el que estén con nosotros

Voz 3 12:58 ahora tiempo como decimos para la pregunta

Voz 2 13:01 paridad pero la actualidad sobre los pactos es decir luego hay un bloque es la clave claro certero los únicos que contestan son los que dicen las encuestas que no van a poder formar a poder mandar incertidumbre sobre el futuro si nos atenemos a los estilos hasta luego cada uno va a un ubicándose en un espacio la media europea en qué sentido en un estilo de de comer la posición a sus adversarios es todo muy claro por ejemplo en el en el caso de de Pablo Iglesias

Voz 5 13:33 ahora me electoral del PSOE tanto en el año dos mil uno

Voz 2 13:36 programa electoral elecciones gracias dos mil que ahora sí que ese poder interrumpir entre ellos y debatir cosa que no podían hacer a pesar de que Albert Rivera lo ha intentado lo podían hacer en la respuesta a esa primera pregunta de actualidad y sin embargo ahora

Voz 5 13:47 en el programa electoral que presenta para estas elecciones página XXXIV dice textualmente aprobaremos los cambios que eliminen los aspectos más lesivos de la reforma laboral de dos mil doce porque ahora estando en el Gobierno no se compromete a derogar completamente la reforma laboral pues aquí sí prometía cuando estaba en la oposición

Voz 1722 14:04 porque estamos aprobando y hemos planteado un nuevo Estatuto de los Trabajadores creo que más que derogar lo que tenemos que hacer es mirar para el futuro lo que estamos planteando en este nuevo Estatuto de los Trabajadores es precisamente reducir a tres los contratos uno a tiempo parcial o temporal mejor dicho otro tiempo indefinido y otro formativo lo que queremos es reforzar también la causalidad en la contratación para luchar precisamente contra la dualidad que sufre nuestro mercado de trabajo es la alta temporalidad sobretodo que sufre la gente joven sin duda a lo que queremos también es impulsar los planes que llevamos realizando durante estos últimos diez meses por ejemplo el plan de lucha contra el empleo la explotación laboral que lo que ha hecho ha sido durante estos diez meses cambiar o regularizar casi doscientos cuarenta mil contratos que estaban en precario y ahora mismo son contratos indefinidos en consecuencia nosotros lo que queremos es mirar hacia adelante y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores el Bayern se me va a permitir yo digo una cosa porque allí en fin las mentiras vuelan entre el señor Casado y el señor Rivera y aquí son distintas al final uno no sabe perfectamente si son de las mentiras de señor Casado las mentira de señor Rivera cada vez se parece más y cada vez se parece más a la

Voz 2 15:09 lo dijo ayer

Voz 1722 15:12 desde el principio de el debate y es que yo no he pactado con los independentistas o que es mentira nunca que es falso que es falso que es falso y por tanto usted podrá repetir

Voz 0040 15:24 tomando el pelo a la vez una mentira pero es

Voz 1722 15:27 claro claro falso es falso no es no nunca es nunca

Voz 0040 15:31 hay claro desde el principio

Voz 2 15:34 eso es lo que toca ayer que ayer no estuvo tan contundente cuando le acusaban de eso no estuvo tan contundente en la respuesta

Voz 1722 15:43 ha pues un agotado para empleo

Voz 7 15:45 Bolocco recordemos hemos preguntado yo

Voz 8 15:48 deja una cosa clara porque esto de de intentar llamar mentiroso a los demás no aquí es más mentiroso el señor Sánchez que lo hice hasta su partido la señora día en el debate que tuvo las primarias le decía eso de no mientas cariño problema eres tú lo dijo el señor Bono apoyado bluf o lo ha dicho incluso el señor Múgica que ha dicho antes perder unas elecciones que perder el alma por no decir el señor González que ya les recordé que dijo el señor Sánchez esto está hablando con él y me está mintiendo al mismo tiempo o por la balas de guerra tanto por supuesto que no mentimos todo el mundo ha visto que esto estaba pactando con los independentistas sí que pactó con el señor Iglesias con toda clase de suerte de fotos

Voz 2 16:24 es decir el tema porque estaban en la economía ya hemos vuelto hemos vuelto a los pactos pero es un debate sí sí sí

Voz 8 16:31 por eso desde que usted llegó en una moción de censura hasta que usted como colecciones en España ciento veintiséis mil parados más por eso de esos parados más sesenta mil son mujeres y casi veinte mismo jóvenes los sentidos mil autónomos

Voz 7 16:44 al final Zapatero

Voz 5 16:46 en tiro libre yo de empleos increíbles Puyol perdón tres millones y medio de empleos

Voz 8 16:51 tardó con el Partido Popular ha batido récords el informe de la Comisión Europea ya dice que hay que hacer reformas que el déficit es insostenible que la deuda pública es insostenible y que los impuestos no se pueden subir está abriendo por parte del FMI y del Banco de España también de los organismos reguladores también miente el señor Solchaga cuando dice que las medidas económicas que ha tomado podían crear sesenta mil nuevos parados al final lo que está pasando es que usted es rehén tira las manos atadas por parte de Podemos en la política económica que es devastadora como paso en Venezuela por parte de los independentistas es usted el el Presupuesto General del Estado parecía que en Cataluña hubiera un sesenta y siete por ciento más de inversiones sin embargo recortaban Galicia recortaban Murcia recortaba Madrid qué casualidad donde gobierna el Partido Popular y usted no va a gobernar

Voz 5 17:35 tenemos parados ilesas y después las

Voz 4 17:38 es una cuestión muy clara yo creo que los espectadores y la gente que está viendo a merece que tengamos un debate sin insultarnos o hace falta llamarnos mentirosos los unos a los otros para exponer opiniones diferentes hay un bloque en este programa tengo entendido para hablar de Cataluña y de los independentistas y creo que si nos preguntan sobre empleo lo razonable es no hablar de Torra también

Voz 2 17:55 esto mismo argumentario exactamente exactamente el sentir igual hecho ayer intentaba él reconducir el debate al principio usted señor Rivera

Voz 0040 18:06 denunciarse previas al yo creo que hay veces en las Kicker

Voz 4 18:09 conocer que un adversario político hace propuestas que son razonables cuando Pedro Sánchez como candidato a las primarias del partido socialista propuso derogar la reforma laboral del PP era una propuesta razonable propuso también publicar la lista de Amnistía dos fiscales propuso denunciar el Concordato con el Vaticano propuso también una ley de eutanasia propuso hacer una tele misión pública que por fin fuera independiente que hubo a pactar con nosotros pero eso no lo cumplió intervenir en el mercado de los alquileres bueno creo que todo el mundo tiene claras algunas cosas que para que el Partido Socialista cumpla algunas propuestas que hace va a ser necesario que nosotros estemos en un gobierno y creo que esto ya ha dejado de ser opinable y que hay garantías que han quedado claras en este país para todo el mundo

Voz 0040 18:49 si hubiera yo creo que el señor Sánchez nos quiere tomar el pelo a todos los españoles yo no voy a desmentir lo que ha dicho porque evidentemente ustedes saben que es verdad el señor Sánchez pactó con los independentistas para moción de censura haya estado diez meses rindiendo pleitesía hacia los Sánchez no no es falso enfermero creer en ellos

Voz 1722 19:06 also que mentira señor Rivera lo que es falso

Voz 0040 19:09 lo que leerme el día de Sant Jordi hoy es el día de Sant Jordi quiero felicitar a los Jordi a los Jorge como he entendido he hay un libro pero ha avisado antes he tenido un libro que no ha leído sí

Voz 7 19:20 su tesis doctoral este lunes

Voz 2 19:22 es la sorpresa de hoy en lugar de una foto con Marco es la tesis doctoral de saca Sanchis a otro libro

Voz 7 19:30 ponga nervioso Estoy Dragó es preciso interrumpir unos está muy nerviosa ya saben que la policía hablan a la vez que ha dado un orillo el señor Rivera porque hemos preguntado por empleado ha dicho porque yo yo espetaba intentando reconducir el debate al oír la palabra pero hemos preguntado por ejemplo y hay mucha gente

Voz 3 19:54 seguramente quiera a escuchar las propuestas de los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno sobre empleo adelante

Voz 0040 19:59 la señora Pastor el señor Sánchez ha mentido ha dicho que no pacta con los separatistas y además no me he dicho que soy yo señor hay elecciones generales porque usted conmigo Incasol se vuelve a estar el jefe de plagio dice que el señor Sánchez mintió un veintiuno por ciento en esa tesis y nos va a hablar usted de mentiras es que no deja de mentir es su fe es que si viviera vio Sole veo señor Sánchez ya se porque no quería usted debates por qué no quiere que les pedimos a los españoles que usted ha pactado con los separatistas que tiene una tesis de mentira pues nada el señor Sánchez españoles que no se estén viendo juzguen ustedes este señor miente no miente yo lo que creo es que los españoles se merecen precisamente que no miente el presidente se merecen

Voz 7 20:39 hablemos de empleo como nos han preguntado pero no les animamos a que lo vamos a ello por tanto contrato único señor Sánchez y entrañables que parece que dibuja vital

Voz 2 20:48 los España y uno al contrato con la UTE que empieza no pero pero va dirigido a los que están convencidos de que Sánchez pactó con los independentistas jugadores pero en realidad que Sánchez con los independentistas veinte días los trabajadores indefinidos

Voz 0040 21:03 esto a muchos españoles que nos ven que entran y salen del mercado laboral tener un contrato desde el primer día fijo no es justo que esas personas tengan los mismos derechos cuando empiezan a trabajar que no sean contratos basura España tiene un problema que ni siquiera es sólo el Partido Socialista es verdad también fue con los gobiernos del Partido Popular somos el país campeón de Europa de paro el segundo país con más paro de Europa con gobiernos del PP del PSOE pero también de precariedad la precaria es una lacra para tener hijos para tener futuro yo propongo un contrato desde el primer día fijo para que la gente prospere las empresas para ayudar a los temporales que se conviertan en fijos eso es lo que ha votado en contra el señor Sánchez Iglesias y lo que no ha hecho nunca el Partido Popular hay que hacer algo distinto hay que hacer es escuchado hay que hacer algo distinto para resultados instinto yo si el presente Gobierno no me voy a conformar por ser campeón de Europa de paro como ha hecho el señor Rajoy o el señor Sánchez hay que innovar hay que hacer políticas nuevas yo lo digo claramente ellos no lo van a decir el mercado laboral español está obsoleto no sirve hay que hacer un nuevo mercado laboral flexible sobre todo piense la precariedad como principal problema de España

Voz 2 22:03 cuatro para pedía un Gobierno de estos complicado mucho sentir en que arreglar las cosas pero a una pactar otra vida otra vez hace cuatro años mil cuatrocientos goles

Voz 1722 22:15 otros empleos no lo recargos el nivel máximo de cotizantes están diecinueve millones y el máximo de mujeres también en nueve millones

Voz 7 22:22 con el empleo indefinido crece en los últimos días

Voz 1722 22:25 meses el número de trabajadores a tiempo completo ha crecido más de un cinco por ciento más corales una duda

Voz 0040 22:30 noventa porcino y lo han crecido un cinco por ciento

Voz 1722 22:33 a nosotros durante estos diez años hemos no solamente reforzado y la lucha contra la precariedad laboral sino que también hemos reforzado la protección social de los trabajadores y trabajadoras autónomos miren los autónomos ahora mismo tienen igual de protección que los trabajadores por cuenta ajena y lo hemos hecho además con el apoyo de las asociaciones principales de los trabajadores autónomos por poco más de cinco euros al mes tienen cobertura por todas las contingencias comunes hay profesionales la prestación por cese de actividad se extiende a todos duplica su duración llegando a un máximo de veinticuatro mensualidades a partir del segundo mes de baja médica no tendrá que pagar la cuota de autónomos y las mujeres podrán acceder a la tarifa plana durante doce meses dentro de los veinticuatro meses posteriores a la maternidad

Voz 7 23:13 dicen los es la oportunidad que tenemos ya con nuestros términos

Voz 1722 23:16 los valles la oportunidad que tenemos para los próximos cuatro años es de reformar el Reta y hacer posible que coticen los trabajadores autónomos por los ingresos reales que tengan ese es el compromiso que quiero asumir delante de las cámaras con los dos millones y medio de autónomos que hay nuestro

Voz 7 23:30 esa subirle la para los aquí terminamos esta

Voz 5 23:33 la parte dedicada al empleo señor Iglesias si después señor Casado seis meses

Voz 4 23:36 el primer lugar yo creo que los espectadores no se merecen aunque hoy estemos en el día de Sant Jordi el intercambio de libros que acabamos de ver creo que se puede discutir de manera más respetuoso hacia la gente que nos está apoyando cuando hablamos de empleo creo que hay que ser muy claros el problema de este país es la temporalidad hay mucha gente en este país que está con dos sistemáticamente contratos temporales bueno el resultado básicamente de dos reformas laborales la del Partido Socialista y la del Partido Popular nosotros no hacemos propuestas etéreas se concretan de manera muy clara el contrato temporal tiene que responder a razones organizativas muy precisas muy estrictas como máximo tiene que ser de seis meses de seis meses se tiene que convertir en contrato indefinido un falso autónomo es decir un trabajador que sólo tiene un pagador o que sólo tiene un pagador principal hay muchos jóvenes que nos están viendo muchos que trabajan como Riders en empresas como de libro que les explotan con contratos de autónomo desde el minuto uno tienen que tener un contrato laboral hay que subir el Salario Mínimo Interprofesional aquí algunos dijeron que cuando subiera el salario mínimo interprofesional a novecientos euros se iba a hundir la economía no se hundió nosotros decimos que hay que asumirlo más que en Bélgica está por encima de los mil quinientos euros que hay países que no pueden competir con España en términos de peso en la Unión europea que tienen salarios mínimos más alto que el nuestro hay que subir el salario mínimo no sólo porque sea una cuestión de justicia social sino porque también lo es en términos de justicia económica y por último la brecha salarial hay muchas mujeres en este país que cobran menos por el hecho de serlo que la Inspección de Trabajo pueda entrar a verificar en las empresas si efectivamente hay mujeres que cobran menos de lo que tenían que cobrar que si tienen que sancionar que sanción

Voz 8 25:17 señor Casado cada vez que abre la boca señor Sánchez sube el pan el diésel y la luz hoy un veintitrés por ciento bueno lo que quiero decir es que es verdad los españoles estamos en deuda con el señor Sánchez veintiun mil millones de deuda pública más desde que gobierna más de cien millones al día claro así evidentemente hace campaña electoral a costa del bolsillo del contribuyente pero esto es muy sencillo hombre yo lo que tengo que decir es que no se puede negar que el Partido Popular ha creado empleo siempre hombre señor Rivera Si hacemos la media de temperatura entre Elche y Palencia claro le da usted una medida de creación

Voz 0040 25:48 vídeo de España usted ayer ayer es ayer enseño

Voz 8 25:51 tráfico clara años Aznar correo hubiera cinco millones de empleos cuando gobernó Rajoy ha creado dos millones y medio de empleos cuando ha gobernado en catorce una revolución del empleo que no niegan de hecho copia en todos los países ahora hombre no como es la calidad del empleo pues como siempre la contratación indefinida con el Partido Socialista otra vez se desploma con el Partido Popular no estábamos ya creciendo al veinte por ciento con el Partido Socialista se

Voz 7 26:14 hay cientos neoyorquina apenas estos días

Voz 8 26:17 el problema tenemos al final con la economía cuando el señor Sánchez está al manto de España pues que al final el consumo de los hogares se desploma la producción industrial se desploma la construcción cae un veinticinco por ciento que dice lo que tenemos si si los bienes de equipo elaborar alumbrado público se cae la inversión internacional en España se ha caído once mil millones

Voz 7 26:37 cuenta el Banco de España estima el déficit público para este

Voz 8 26:39 con catorce mil millones de euros y la deuda pública en veinte mil millones de euros claro Si usted hace como Zapatero no deja una reflexión con cito para el rescate ya sabemos lo que tenemos con los amigos de Grecia tuvieron que recorta las pensiones un cuarenta por ciento el subsidio de desempleo la mitad si también es uno de los funcionarios un treinta por ciento es lo que Zapatero usted votó como presidente del Gobierno eso es lo que usted a lo mejor alaban Venezuela Ecuador o en Grecia esos lo que el Partido Popular evitó y por eso tenemos que llegar al Gobierno porque sino una vez más el Partido Socialista dejar una crisis brutal con millones de españoles yendo al paro y con una crisis de desigualdad y de pobreza que como siempre tendremos que vería resolver pero más vale hacerlo la semana que viene que no esperar a que ya no hay paz

Voz 5 27:21 cómo te se tenemos algunas paradas pedía

Voz 2 27:24 el bloque de los datos Sonia Ballesteros debe estar ahora intentando confirmar todos no sólo los de Pablo Casado Carlos sino todos los datos que ha algodón de una barbaridad teatro crisis no digo que ver más información

Voz 3 27:39 Leo seguramente muchos autónomos gente que tenga que ver con la ciencia en fin gente que está ahora mismo delante de la televisión y que le preocupa también mucho el futuro con el tema de las pensiones vamos a empezar con el señor Iglesias ningún país de nuestro entorno prácticamente ningún gobierno propone adelantar la jubilación sino más bien lo contrario ustedes proponer el programa treinta y cinco años seguidos cotizadas treinta y cinco años cotizados no sé si es realista esa propuesta teniendo en cuenta todas las circunstancias que conocemos por ejemplo en España no

Voz 4 28:04 tallo usted ha vinculado sostenibilidad del sistema de pensiones con demografía con envejecimiento la sostenibilidad del sistema de pensiones tiene que ver con la calidad del empleo Si el empleo de calidad si hay trabajo bien pagado hay buenas cotizaciones a la Seguridad Social y entonces puede haber pensiones Un detalle antes el señor Casado presumía de gestión económica vaciaron la caja de la Seguridad Social precisamente porque precarizar el empleo yo respondo a su pregunta estaba patas meterme al señor Casado hablo ustedes vaciaron la hucha de las pensiones y esto es así y esto tiene que ver con su política laboral ustedes hacen una política

Voz 8 28:37 Zapatero no que que cotizan

Voz 4 28:39 señor Casado la deuda en España estaba al sesenta por ciento del PIB y ustedes la pusieron en el cielo

Voz 7 28:45 calvo Le Pen tuvo cien mil millones de euros y pagar en facturas de Zapatero hablando de pensiones claro suponga

Voz 4 28:50 que haya cotizan lo hay cinco años treinta y cinco años cotizados se tiene que poder jubilar por desgracia en nuestro país no hay mucha gente en esas circunstancias es más decimos que para determinados trabajos como por ejemplo las camareras de piso que habrá algunas que no os estarán viendo se puedan jubilar a los sesenta y un años porque su trabajo está asociado a enfermedades profesionales que hacen que no lo puedan desarrollar a partir de una determinada edad claro que decimos que uno se pueda jubilar a los sesenta y cinco años ir decimos también si la Constitución española dice que las pensiones se tienen que actualizar periódicamente fijen por ley al IPC que es lo que ninguno de estos partidos quiso hacer en el Pacto de Toledo también decimos acabemos hombre señores y señoras señores si le invito a que en la próxima reunión del Pacto de Toledo entre las cámaras de televisión para que vea lo que decimos pocos porque usted pactó con nosotros actualizar las pensiones al IPC ocurre ustedes no lo cumplir a ustedes que contemplaron no este señor Sánchez una cosa que se llama factor de sostenibilidad que en realidad es factor de empobrecimiento que es como decirle a la gente que usted pronto el sistema de pensiones de nuestro país hay que protegerlo y nosotros no pedimos más que una cosa que se cumpla la Constitución española

Voz 3 30:00 vamos con el señor lo hombre yo creo que compartimos

Voz 1722 30:02 por Iglesias leyó el que efectivamente tenemos que revalorizar las presiones conforme al coste de la vida al IPC no

Voz 7 30:07 esas que hay que hacer que avance el señor Iglesias

Voz 1722 30:10 por supuesto es cuarto con usted

Voz 8 30:13 eso o no ocurrir pero pero las cosas tienen

Voz 1722 30:16 cuadrar Fischer Iglesias tenemos un déficit público que está ahora mismo en el dos con dos dos con seis mejor dicho el objetivo reducirlo al dos por ciento Tenemos que hacer sostenibles nuestro sistema público de pensiones mire varias cosas la primera yo comparto con el señor Iglesias que efectivamente por ejemplo subir el salario mínimo interprofesional a novecientos euros hace que se aumenten los ingresos de recaudación la Seguridad Social es decir garantiza la sostenibilidad sistema público de pensiones mejorar y luchar contra la precaria laboral también el haber recuperado por ejemplo la cotización a la Seguridad Social de las mujeres cuidadoras de los dependientes es también un ingreso que a la Seguridad Social como también recuperar el subsidio al desempleo de los mayores de cincuenta y dos años que ahora mismo están parados y que lo hemos hecho con el apoyo de Unidas Podemos pero bueno el voto en contra del Partido Popular Ciudadanos por tanto hay medidas que por supuesto están nutriendo de nuevos ingresos a la Seguridad Social nosotros no compartimos la visión ni de la ultraderecha que apoya al Partido Popular y Ciudadanos que lo que quieren es privatizar el sistema público de pensiones tampoco tampoco compartimos el apoyo que hace el el portavoz económico del Partido Popular el señor Lacalle a un sistema mixto abriendo la puerta a la privatización o volver a abdicar cero veinticinco peticiones de barrio

Voz 8 31:28 la casa de pensiones es decir piensas

Voz 1722 31:31 Partido Popular lo que está proponiendo a los pensionistas es volver al cero veinticinco por ciento es decir que de aquí a dos décadas los pensionistas del mañana lo que iban a hacer es sufrir una merma de la pensión que un veinte un treinta por ciento por tanto ya con esto termino señor Vallés como nosotros queremos las

Voz 7 31:46 lo que hemos hecho para revalorizar las este año lo que vamos a hacer con esta propuesta que vamos a hacer

Voz 1722 31:50 ver a los pensionistas para esta legislatura es impulsar una reforma constitucional para blindar el carácter público de las pensiones cuarta cruzo de el subsuelo estabilidad financiera también su revalorización para la vida

Voz 5 32:04 señor Rivera aquí el PP y el PSOE

Voz 0040 32:06 no se puede emplear cuarenta años más hablando de un euro más de quién no las

Voz 7 32:11 tienen más paro que tiene más corrupción no está mal no pueden pasarse al ciudadano tiempo mucho tiempo ahora bien la realidad del mercado laboral lo haremos señor casados usted nos apoya hablaremos lo que no puede ser es que tenemos un mercado laboral precario no sé

Voz 0040 32:23 es crean porque no han creado empleo de calidad el ochenta

Voz 7 32:26 en Hoy por ciento el contrato hasta este país son basura contratos basura nervionenses preocupes cuando me encuentro será el señor Sánchez

Voz 5 32:38 el empleo basura todos los

Voz 0040 32:40 con ahora todo cambie el ruiseñor Sánchez se pone nervioso porque el Partido Socialista es la máquina de paro de España cuando han gobernado yo al veinticinco por ciento mire yo no me puedo confirmar cuando sea presidente no voy a confrontar con el veinticinco por ciento de Zapatero ni con el quince por ciento que dejó Rajoy estamos el doble de la media europea hay que incrementar la natalidad el PP y el PSOE no han hecho nada por las familias los Familias cada vez tienen menos hijos ustedes lo saben lo que están viendo Emilia aquí no han hecho nada con las familias este éxito

Voz 7 33:05 estos para irse en el que menos niños nacen

Voz 0040 33:07 de los tres países otra cosa que sí ya sé que usted no le gusta pero es que en este país gente que no está viendo no puede tener hijos con hermana

Voz 7 33:15 de mil doscientos euros adalid hecho nada señor Rivera

Voz 0040 33:17 Days que es verdad que ustedes me están viendo verdad que no han hecho nada

Voz 7 33:20 mientras que casa usted

Voz 0040 33:23 no llegan a final de mes verdad que ustedes les cuesta tener igual

Voz 2 33:26 es una de las réplicas calidad Albert Rivera el pone una cuestión sobre la mesa de las cosas ganar un debate queremos convencer a la gente

Voz 0040 33:36 en este país cada piel son dos cosas diferentes

Voz 2 33:38 no son iguales el futuro así que

Voz 0040 33:41 yo me comprometo a hacer el presidente de las familias

Voz 2 33:43 bueno también es importante el empleo de calidad

Voz 0040 33:46 contratos basura empleos de contrato único indefinido desde el primer día esas son las recetas a corto empleo de calidad y a largo natalidad para acabar con este debate de y tú más de los rojos y azules de azules es rojo que no nos llevan

Voz 8 33:57 el señor Casado avión celebre presidente norteamericano que decía recesiones cuando pierde el empleo su vecino de presión cuando lo pierde usted que recuperación cuando lo pierda este caso señor Sánchez la próxima semana el Partido Socialista nunca creado empleo señor González desde el año ochenta y dos hasta el año noventa y seis creo cero empleos nervioso había doce millones de contribuyentes se hablaba de repartir las horas de trabajo hasta que llegó el Partido Popular dijo no se pueden crear cinco millones de empleos luego luego Zapatero creó tres millones de parados volvió el Partido Popular y recuperó lo treinta y tres por ciento del empleo destruido por tanto los hagamos trampas en el solitario a lo mejor cuando Ciudadanos estoy pero en algún sitio puede hablar de interés

Voz 7 34:33 los más amor avisos y baja nosotros estamos gobernando

Voz 8 34:36 sólo Andalucía

Voz 0040 34:38 o del diez por favor grado en Andalucía se

Voz 8 34:40 Anas Juanma Moreno ya ha tomado todas las medidas en materia de autónomos bajada de impuestos a

Voz 7 34:45 danos ahora las pensiones lo que no puede ser

Voz 8 34:48 es que al final el señor que como diputado el señor Sánchez votaba la congelación de las pensiones de Zapatero el hachazo histórico de dos mil diez ídem

Voz 7 34:57 para abrir el libro podéis Felipe González

Voz 8 34:59 el sistema que varado en efecto creamos la hucha de las pensiones para que cuando hubiera superávit se llenara cuando hubiera déficit hay que dejó Zapatero se pudiera tirar de la hucha de las pensiones por tanto lo que tenemos que decir es que lo que está pasando cómo se crea empleo por qué yo dije en este programa electoral que crearemos otra vez dos Ellos de empleos es decir medio millón de empleos al año porque bajaremos los impuestos la propuesta fiscal del señor Sánchez con el señor Iglesias se en todo este devoto

Voz 7 35:22 impuesto dos mil euros a Calafate vive el IVA no es y nosotros proponemos bajar los setecientos Javier fallecida va todo lo que tuvo que Bazán eso señor Rivera que estamos ahí ahora treinta y seis mil estaban en Grecia veces oculto de votos a favor de su que les reprende el IVA rectifique y que no pasa nada precisamente de impuesto es cuestión de que cuando se lo cuento oral

Voz 8 35:44 en un país en indie folk en un rescate con treinta y seis mil millones de euros

Voz 7 35:48 los hoteles dijeron que como ha dicho que lo bajaría yo le pido que seamos Hardy verá fiscal

Voz 8 35:53 jo cuando usted facilitó la moción de censura

Voz 7 35:55 les dejó exacta le ha dicho contra él decirte la legislatura Pedro estaba pendiente Arandina siguieron bueno acabo pero permite que siguiéramos gobernando

Voz 8 36:07 en España subieron bajo los impuestos hubieran suprimido subsedes

Voz 7 36:09 el ejemplo usted va poder en aquella dentro de nos apoyaron leyes sectoriales viendo enfrentamientos

Voz 9 36:16 pero creo que esto es mi opinión es que esta esta es estos argumentos de Barrio Sésamo tan simplistas rotos y nosotros llegábamos tú francamente creo que no

Voz 2 36:27 dónde van a parar antes que yo creo yo lo que quiero es tampoco rotos a sí sí sí el libro había hecho una gran propuesta por de Pedro Sánchez una reforma constitucional de enorme calado y no porque si es que nadie puede merecer indio llamándome

Voz 3 36:42 me gustaría decir de la acude a los azulgrana y no queremos empleo de calidad

Voz 7 36:48 del cuarenta hemos iremos con la que ha dado ya

Voz 3 36:50 dos cuestiones lista cuatro podemos interpretar a todos lo que no es noticia que nadie de la calidad de la curiosa de la democracia en España que es primero que se están tratando de incorporar debatir ni en temas importantes para los electores como la economía el empleo o las pensiones y que es evidencia variedad diversidad en la oferta esto es muy positivo es absolutamente bueno para que los ciudadanos se sientan mejor representados

Voz 4 37:20 por ley pensiones no contributivas mínimos seiscientos euros aquí se ha hablado de las familias se ha dicho lo voy a hacer el presidente de las familias creo que la familia necesitan un presidente de las familias necesitan cosas concretas como por ejemplo con una renta garantizada de seiscientos euros para las familias monoparentales o de novecientos euros en el caso de que sean dos al mismo tiempo escuela gratis desde la escuela infantil y por último permisos de maternidad paternidad iguales intransferibles empezando en dieciséis semanas para cada uno llegando al final de la legislatura a veinticuatro cosas concretas no envoltorios

Voz 2 37:55 al señor Casado ha lanzado este

Voz 1722 37:58 es un parece que si alguien pensaba que íbamos a ver en los mismo

Voz 2 38:01 debate que ayer yo creo que se equivoca porque este es otro debate sí nos gusta menos pero cuatro han salido como pero más en el tono con el fondo salvo la reforma constitucional de Sánchez pasa lo que pasa es que como decía Cristina

Voz 0194 38:17 haciendo propuestas que afectan a todos los ciudadanos pero claro en en medio de un de un mercado sea cuesta me cuesta cuestan

Voz 2 38:24 dijo ya pero pero son enumerados que también ayer ayer exacto de numeraciones dime Cristina perdona

Voz 3 38:29 no pero hay diferencias en el propio diagnóstico de los problemas en las soluciones de políticas sin las medidas que sufre ya malas podemos ubicar claramente en la dimensión izquierda derecha van desde una intervención más intenso a pública a una menor intervención y menor esfuerzo fiscal

Voz 8 38:45 bajaremos la renta produjo el cuarenta por ciento de sociedades por bajo el veinte por ciento extender hemos la tarifa plana para autónomos de cincuenta euros al año que ha subido Sánchez un veinte por ciento la extenderán a dos o tres años para los autónomos va vulnerables discapacitados jóvenes el entorno rural o las mujeres que hayan sufrido algún tipo de maltrato con esto se vuelve a cada español contribuyente setecientos euros al año lo que proponía Iglesias y Sánchez es subirles mil euros al año de impuestos ya que la nueva autónomos será baja los impuestos hasta tres mil euros al año esto que hace crear más empleo seis mil millones de euros que se inyectan en la Comunidad productiva estimamos la CV también que con otra reforma de la al mercado con la reforma fiscal se inyectan al final casi dos puntos del PIB con cuatrocientos mil empleos nuevos de gente pagando impuestos pero más bajos y por cierto así se garantizan las pensiones y por eso nosotros hemos revalorizar las pensiones cuando hemos gobernado un dieciséis por tanto este año la hacemos dejó aprobada ya en la subida de un ocho por ciento para las viudas que señor Sánchez Amanda una carta en plena campaña electoral apuntándose a esas huida con la que además votó en contra y luego subir de las pensiones un uno coma seis por ciento para las medias un tres por ciento las mínimas insisto con el voto en contra del señor Sánchez que ahora alardea de que sube las pensiones cuando la subió el Partido Popular con los presupuestos que ahora está utilizando al prorrogados

Voz 2 40:04 bueno a mí sí me gustaría porque bueno en fin

Voz 1722 40:06 en tantas cosas si tantas mentiras por parte

Voz 2 40:09 otro señor Rivera aún por existir derecha encontramos que un debate medio millón de euros lo que iban a este es bueno argumentos y el quedar a doce mil euros a solo interlocutor es descalificar mucho más que llamarlo criminal lo ladrón

Voz 1722 40:25 hace únicos hombres

Voz 2 40:27 no es un debate político no porque criminales si tú estás discutiendo con alguien pero dices que te está faltando a la verdad es imposible no puede contarlo pero es que es posible que esté faltando a la verdad sabes no es que sea posible pero no está falta durante toda la campaña Luis es que todas las que candidatos hoy o no tú

Voz 9 40:48 el término mentirosos demasiado duro como para emplearlos bueno he mentido se han vertido mentiras no yo no creo que acierta

Voz 2 40:57 acaba así está para sabotear el debate para hundirlo pues para cuestionar las barbas tampoco se pueden estar callado cuando le gusta cosas como ésa no está precisamente que hemos rebajado por ejemplo yo estoy independentistas cuando que han pactado ayer llegó a decir pensado que había pactado los veintiún puntos de Torra para relator porque sería uno de los XXI estos quién tiene

Voz 1722 41:20 pagar más nosotros que proponemos proponeros por ejemplo que las grandes corporaciones pagan como mínimo el impuesto de sociedades un quince por ciento proponemos que las grandes corporaciones tecnológicas tributen proponemos un impuesto de transacciones financieras y proponemos también un gran plan de lucha contra el fraude fiscal

Voz 0040 41:36 Dios es algo que siempre se le ha olvidado al señor Casado

Voz 1722 41:39 y al señor primer ministro horas al señor

Voz 7 41:41 en realidad yo estamos con las primarias de la derecha el señor sanción a ver quién dice barbaridades River Plate que hemos puesto los me dejas primarias Bernardo

Voz 3 41:56 todos los iba a tener tiempo también pero no está claro

Voz 4 41:58 es verdad que es la tercera vez

Voz 3 42:01 decimos sí hablan a la vez en casa no les escuchan y han venido a que les escuche

Voz 0040 42:04 gracias Ana Pastor el señor Sánchez será olvidado el diese lazo que para él en ser los ricos diecisiete millones de personas y de familias dice toreros