Hora 25 (23/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:59)

Voz 0040 00:00 es una ley de eutanasia yo le pido que usted no dijo en campaña no sé si va a rectificar no me pido que reflexiones si tenemos que llegar a acuerdos en el Parlamento creo que que regula la muerte de la eutanasia estamos en el siglo XXI es más estoy convencido que muchos de los que eran votantes el paro

Voz 0101 00:13 era sobre el aborto sí parece mentira que Pedro Sánchez aquí el interesa que se hable más la igualdad de género nunca aprovechado

Voz 0040 00:20 en definitiva ha sido el en qué ha cambiado de tema la ley de

Voz 0101 00:23 muerte digna sentido creo que es un derecho

Voz 0040 00:26 en ese momento a la muerte digna igual que vivimos dignamente cuando alguien tus familiar cercano sufriendo y lo sabemos y níquel de necesitan garantías para médicos pacientes y familiar

Voz 1431 00:36 ha salido dos temas aborto preguntábamos y han introducido también el señor Iglesias

Voz 1 00:39 bueno lo primero creo que en nombre del movimiento feminista no puede hablar ningún partido ni mucho menos los cuatro hombres que estamos aquí pueden hablarlo las mujeres de hablaremos bien está a partir de aquí con la interrupción del amarillismo

Voz 2 00:51 también pueden operar los hombres eh sí pero no me refiero a la pretensión de apropiarse los partes

Voz 0101 00:59 digo de ningún ningún parte que un debate electoral de estas características estos mismos y nueve pues tengan que estar proponiendo cambios en la regulación del aborto y medidas de igualdad Londres entre hombres y mujeres sólo cuatro líderes de partidos masculinos

Voz 2 01:16 lo que tienen las primarias

Voz 0101 01:17 en todos los candidatos en sabían mujeres porque no tiene más éxito y qué podemos hacer para apoyar las carreras políticas de las mujeres

Voz 1 01:26 Santa Cruz una ley de eutanasia y el resto de formaciones políticas no nos apoyaron podríamos tener ya una ley de eutanasia creo que en esto en privado todos estamos de acuerdo todos vimos el caso que se hizo famoso en los medios de comunicación y creo que todos en una situación así querríamos que nos ayudaran a morir o querríamos poder ayudar a morir la mente un familiar en esto creo que deberíamos tener cierta altura pero hombre si ustedes hubieran votado a favor de la propuesta que nosotros hicimos ya tendríamos una ley de eutanasia a propósito de la violencia machista claro que hay que cambiar el Código Penal y que solamente si se así

Voz 1431 01:58 ahora queremos ayude dejándose que que podamos organizar sino el debate ahora entraremos porque se ha mencionado la violencia género y es uno de los asuntos pero hablamos de aborto idea eutanasia

Voz 3 02:07 no señor Casado si quiere eh diez segundos sobre su pudo realizar la acusación que ha hecho Pedro Sánchez de indico a Cayetana en Toledo el consentimiento está regulado en el Código Penal desde mil ochocientos veintidós por tanto no hace falta

Voz 0522 02:18 aguarle más uno de los exculparse el partido que tiene al único líder político con

Voz 3 02:25 de no por malos tratos a su mujer que es el Partido Socialista

Voz 0522 02:28 Eguiguren que no lo echaron sino que lo pusieron a negociar en serio con los etarras venga a vergüenza

Voz 2 02:34 porque ahora no sabe de lo que habla

Voz 0522 02:35 catadores y luego eran ustedes de lo que dice Cayetana Álvarez Toledo o que además espero perfectamente clara compromiso pródigo luego ya no está el compromiso del Partido Radical esto eh nosotros hemos sido un partido pionero en la regulación de la muerte digna en el Parlamento de Galicia de Madrid y de Castilla León donde se dice que los cuidados paliativos incluido las dación en el momento final que es a lo que se refería lamento mucho el caso de los años Rivera es la sedación

Voz 3 03:01 otra cosa es la eutanasia activa hemos visto las no

Voz 0522 03:03 días en el Reino Unido de unos padres encadenando seis

Voz 3 03:06 el hospital porque no querían que desconectaron a su bebé

Voz 0522 03:08 hoy hemos visto noticias en Holanda la que había ancianos a los que les niega

Voz 0040 03:12 pero que no metan miedo a la gente lo pactado dar

Voz 0522 03:14 qué opinión vistiendo es que esto ya está regulado salir viento vital yo pudo ahora mismo Jones familiar

Voz 3 03:19 es decir si yo estoy inconsciente conectado a una máquina no quiero que haya distancia es decir encarnizamiento terapéutico te desconecta y eso está aprobado en dos partes

Voz 0522 03:28 nosotros no ha querido ahora que hablar con el comité de bioética no queremos casos como el Reino Unido Holanda pero es que los que hemos visto hasta ahora no deje

Voz 0040 03:39 hemos de regularlo y luego meter en campaña al equipo

Voz 0522 03:41 en cuestiones morales simplemente para rascar unos cuantos votos serio hay comités de bioética y familias no son vuestros buenos aliados que los casos en nuestra autonomía para que ninguna familia sufra para que haya inversiones en cuidados paliativos

Voz 0040 03:54 pero regulemos oración regulemos atención domiciliaria

Voz 0522 03:57 lo que es impresentable en el caso de esta mujer

Voz 3 03:59 que estuviera años esperando una prestación por dependencia y eso

Voz 0522 04:04 hemos visto en Andalucía que no sacas noticias acaba señor Sánchez los hemos dado cuenta que en Andalucía veintisiete mil personas murieron en los últimos tres años sin recibir la contestación era una cosa que es oficial Mariano Sánchez

Voz 1722 04:18 puntualizar porque me parece que vamos a ver quién ha recortado precisamente la aportación al sistema nacional de dependencia ha sido el Estado como consecuencia de los recortes que planteo la administración del Partido Popular espera administración del Partido Popular señor Casado informes antes vamos a ver no no no no deja de resultar ciertamente dramático que las dos personas que ahora mismo están intentando erigir en defensores de la dignidad también en tránsito a la muerte queso señor Rivera señor Casado ayer estado obstaculizando hasta en diecinueve ocasiones la tramitación y reconocimiento

Voz 0040 04:48 el derecho a la eutanasia del Gobierno en el derecho a la eutanasia vuestros labios una ha ocurrido ha sido como cuando nos falta personas no importa

Voz 1722 04:58 en relación con las agresiones sexuales y hablaremos posteriormente de la violencia de género y me gustaría que aclararan precisamente la denuncia de la Unión General de Trabajadores los los los dos líderes que están gobernando con la otra brecha en la junta Andalucía pero voy a decir una cosa el compromiso del Partido Socialista es que si tenemos una mayoría parlamentaria modifica haremos el Código Penal para tipificar mejor los delitos de agresión sexual a nosotros sí nos importan las once mil agresiones sexuales

Voz 0522 05:23 otro no a a ese acuerdo

Voz 3 05:25 no queremos plantear otro asunto nosotros evitar importancia en España y en Europa hablamos de inmigración Félix Sánchez cuando él estaba en la oposición criticó mucho las devoluciones en caliente que en algunas ocasiones se habían producido en las fronteras especialmente en Ceuta y en Melilla durante los meses de su mandato ha habido varios casos denunciados por organizaciones humanitarias de devoluciones en caliente las concertino ustedes prometieron retirarlas todavía no las han retirado que está ocurriendo porque no están cumpliendo las promesas que ustedes hicieron cuando llegaron al poder

Voz 1722 06:00 las devoluciones en caliente ahora mismo están en el Tribunal Superior de Justicia Europeo pendientes de una sentencia por lo tanto creo que es importante esperar a ver qué es lo que nos dice el Tribunal de Estrasburgo en segundo lugar en relación con las concertadas decirle que el plan que tiene el Gobierno de España es precisamente mejorar la protección de las vallas de Ceuta y Melilla por cierto ya hay unos presupuestos yo paulatinamente lo que haremos será ir sustituyendo las cocinas por mecanismos de seguridad mucho más avanzados y menos lesivos con la seguridad de los en este caso los migrantes y por supuesto las fuerzas y cuerpos de seguridad el Estado nadie a partir de ahí lo que quiero decirles es que la migración la migración no llegó con este Gobierno en las directivas de inteligencia de los anteriores administraciones desde el año dos mil quince Se venía alertando alertan de que iba a ver a un aumento de flujos migratorios en nuestro país en la llamada Ruta Mediterráneo occidental que ha ocurrido bueno pues que el Partido Popular cuando estaba gobernando no hizo absolutamente nada no puso en marcha la política migratoria nosotros sí lo hemos hecho hemos puesto en marcha un mando Nico en el estrecho de Gibraltar Gibraltar y también en el mar de Alborán precisamente para controlar la política migratoria ya afortunadamente durante estos primeros meses del año lo que hemos hecho es una drástica reducción de las llegada de inmigrantes a nuestras costas cuestión distinta es que efectivamente nosotros lo que hacemos es atender a esos seres humanos no los dejamos al pairo aquellos seres humanos que están en riesgo de ahogarse desde la vida lógicamente una empresa pública Sasemar lo rescata los trae a las costas españolas son las ONGs las que los atienden

Voz 3 07:32 ella Iglesias como el claridad un estado de Muqur

Voz 1 07:35 digo tiene que cumplir de manera taxativa la Declaración Universal de los Derechos Humanos la Declaración Universal de los Derechos Humanos es incompatible con las compartidas que son cuchillas que producen lesiones muy graves a gente cuyo único delito es huir de la pobreza que es lo que haríamos todos los que estamos aquí si nos viéramos en esas circunstancias no hay derecho a que alguien por no tener papeles Se les lleve a centros de detención como los Cíes propuse una vez al señor Pedro Sánchez visitar juntos Un es que creo que sería muy saludable que con las cámaras de televisión los representantes politicos entráramos allí para que la gente viera las condiciones en las que están personas Cuno cuyo único delito ha sido huir de la pobreza y en tercer lugar un gobierno democrático no puede impedir que un barco solidario como Open Arms no pueda hacer su trabajo rescatando a personas que están huyendo de la pobreza es una cuestión exclusivamente de cumplir la legislación internacional en materia humanitaria y en materia de derechos humanos

Voz 0522 08:31 el pasado el efecto llamada que yo denuncié yo

Voz 3 08:34 para fruto de Melilla hizo ya cinco veces en medio año de que cuando hablan de insultos por lo tanto indultos dedicaron Salvini populistas xenófobos

Voz 0040 08:42 te te etc ha cumplido

Voz 3 08:44 lo siento mucho según la Organización Internacional de las Migraciones ha habido en ciento setenta y tres por ciento más de llegada de inmigrantes irregulares en los meses en los que ha gobernado Pedro Sánchez ha habido más llegada en pateras que en los últimos ocho años sumados es la peor oleada desde hace diez años con ZP con Zapatero en la oleada de los cayucos en las Islas Canarias pero todo esto es que esto lo usan las mafias para lucrarse con siete mil millones de euros al año explotar a dos millones de seres humanos que van con las noticias de cómo en España esto es un coladero que es lo que está pasando noticias como la gente antes de ayer la mitad de las mujeres que están esperando a pasar a suelo español sea a Ceuta Melilla o a la costa andaluza o a Canarias son explotadas sexualmente durante la espera en el trayecto cuando llegan a suelo europeo

Voz 0522 09:29 esto es un drama que hizo el Partido Popular en los años en los que ha

Voz 3 09:31 cogimos a cinco millones de inmigrantes en los años noventa una política de defensa de la Guardia Civil y la Policía Nacional que son agredidos con cal viva con Lance

Voz 0522 09:40 mientras el ministro del Interior decía que no podía hacerlo

Voz 3 09:42 hay luego en secreto al grito de que no quede ni uno hicieron devoluciones no caliente sino en frío contra todo lo que habían dicho una vez más tiro que tenemos que hacer es reforzar la frontera ahora mismo tiempo ser solidarios por eso yo propuesto un plan Marshall para ayudar a los países africanos de manera que haya oficinas de integración

Voz 2 10:00 coacción y ayuda a la que enseguida vamos a

Voz 1431 10:02 al señor Rivera que tiene el túnel del sábado evito y que luego les devuelvan Khalil de ley porque rumbo porque yo ya conozco cómo va la sala del tiempo y por eso le cortó las ahora sí sí

Voz 0522 10:13 a ver voy por alusiones que describe con el señor

Voz 1431 10:15 Vera que se cree este tema también hablas ellos siempre

Voz 1722 10:18 durante los gobiernos del Partido Popular la Policía Nacional y la Guardia Civil perdieron más de doce mil efectivos datos del Ministerio del Interior hemos realizado una fuerte oferta de empleo público en dos mil diecinueve para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con cinco mil quinientas sesenta mil cinco mil quinientos sesenta para Policía Nacional Guardia Civil es decir nosotros apostamos por la seguridad pública ellos recortan aseguró

Voz 3 10:39 la equiparación salarial con el salarial ha mantenido hemos contado con Rivera

Voz 0040 10:45 yo creo que el mayor enemigo el mayor amigo el mayor aliado de la xenofobia es el buenismo políticas de ocurrencias políticas de foto políticas ahora digo una cosa y la otra es lo que alimenta la xenofobia la gente le coge miedo al diferente precisamente cuando alguien hace siete ponencias por tanto tenemos que ser serios regular yo propongo una regulación de la inmigración regular abierta especialmente los países latinoamericanos que tienen un vínculo con España a todos aquellos que presenten estén bien dio precisamente compatriotas de otros países latinoamericanos si quieren venía trabaja a España hay que facilitar que pueden venir con un permiso de trabajo y que ejerzan la inmigración regular tienen derecho a unos conviene para pagar las pensiones para nuestro empleo segundo hay migración irregular

Voz 2 11:23 se American de magia ese legales es un pueblo

Voz 0101 11:25 antes vamos entre de verdad legal y la ilegal no

Voz 0040 11:28 como hemos visto las vallas en Ceuta y Melilla hable mal

Voz 0101 11:31 demográfico con cargo de controlar incluso al mantenimiento de las pensiones

Voz 0040 11:37 sean de trata de personas sobre lo que sean hay que luchar contra las mafias hay que hacerlo en España y en Europa así que mano tendida a las personas que vengan a trabajar a este país con un permiso de trabajo en inmigración regular mano dura contra las mafias ilegales aquellos que se benefician del dolor ajeno y finalmente refugio el refugios un derecho internacional no tiene nada que ver con esto a pesar de que son igualmente personas el refugio y por tanto es un derecho de una convención internacional en este caso los países está el convenio sí pero sólo para el señor Sánchez lo mismo tienen derecho yo creo que que darles asilo y refugio los que están en una guerra o los en España por tanto señor Sánchez usted menos fotos políticas más clara la porque el Estado yo propongo un pacto de Estado en el asunto la inmigración porque es un asunto capital para pagar las pensiones para el mundo al empleo pero también para luchar defender en este caso a las personas que si cumple las leyes que tienen que tener un mensaje claro de que quién no cumple la ley organiza como mafia no puede estar en España

Voz 3 12:31 el brevedad ha dicho el señor Rivera que la inmigración es un asunto de Estado hemos creer los españoles estamos delante de cuatro líderes políticos capaces de ponerse de acuerdo para tener una posición común sobre la inmigración en la próxima legislatura

Voz 0040 12:47 sólo grumos regables liberado en la primera reunión que tuve en junio por él dijo que no pero yo

Voz 1722 12:52 yo creo entró el caso en que la política es la política migratoria tiene

Voz 0522 12:55 tras disfrutan desde el perímetro

Voz 1722 12:58 la primera es la Policía Nacional política común europea la segunda reforzar la cooperación y el diálogo con los países de tránsito en España y los países de origen es lo que está haciendo el Gobierno de España con Marruecos y con los países del África Subsahariana y en tercer lugar lo que tenemos que hacer es reforzar el control de las fronteras nosotros hemos aumentado los presupuestos en las vallas de Ceuta y Melilla íbamos a aumentar también la oferta en la plantilla de la Oficina de Asilo para desbloquear muchos de las petición

Voz 0522 13:21 Nos de asilo que hemos encontrado durante estos últimos meses

Voz 1722 13:24 y en tercer lugar lo que queremos también es reforzar la plantilla pero Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en pacto

Voz 3 13:30 el presidente del Gobierno habría llamado en estos nueve meses alguna otra vez no sólo en agosto pero yo quiero decir una cosa muy clara es la inmigración se regula con las fuerzas y cuerpos de seguridad les todo nosotros aprobamos la equiparación salarial los los doscientos millones en cuatro años que usted ha recurrido al Consejo de Estado qué no apoya la prisión permanente revisable que también incluía condenas a la trata de seres humanos terrible que está sufriendo los inmigrantes irregulares muy brevemente a favor

Voz 1 13:55 que el Señor Ribero ha dicho una cosa que me ha llamado la atención ha dicho regular la inmigración regular cuando ya está regulada esa no hace falta regularla porque ya que esa ya está regulada después con respecto a la inmigración irregular con al menos pongámonos de acuerdo para hacer un pacto de Estado que cumpla la legislación internacional en materia de derechos humanos y de derecho humanitario nada más cumplir la ley

Voz 3 14:17 vamos de inmediato a la sala de tiempo llevamos ya un buen rato de la NASA

Voz 2 14:21 para ver cuánto lleva cada uno de ellos un primer balance mientras tanto Madina que desapareciendo bueno un debate que tiene poco que ver con el de ayer lo decía antes Luis creo que está más tiene más intensidad Aimar réplicas Se buscan más más más concretos además luego temas más concretos donde es verdad que estamos en una cierta polaridad ideológica de propuestas diferentes en temas no menores vivienda alquiler inmigración pero yo creo que el debate exista destilando algo se impuso más bronco que el que vimos a esa vivienda no es no

Voz 4 14:51 pues un pues un estilo y un debate muy distinto más dinámico más ágil quizás en algunos

Voz 6 14:58 centros demasiados demasiado predispuestos a engancharse no pero yo creo que ha sido momentos que bueno espero que no se repitan demasiado después hay una cosa que me ha sorprendido enormemente le están dejando a Pablo Iglesias el el papel de

Voz 2 15:14 paladín de la moderación

Voz 6 15:17 es curioso algo

Voz 2 15:19 ayer era un poco así pero hoy está claro como en el debate también Etienne tocar otros temas aborda otras cuestiones lo están lanzando nombrado

Voz 6 15:27 dualidad atractiva no un discurso crítico no diré crítico dialéctico pero bueno crítico y un y un estilo moderado

Voz 4 15:39 Carlos en el que el segundo debate lo que está hacen no es encontrar las posiciones en el primero y es verdad que repetir a los asuntos se amplía la información en ese sentido es bueno pero me parece que ha sido necesaria en la primera parte

Voz 7 15:59 el la caída en

Voz 4 16:01 en las acusaciones personales que además ha empezado el jefe de Gobierno cosa que que que es lo que más me llama la atención

Voz 1329 16:08 a mí me interesa por deformación profesional quizá la estrategia que han seguido que sí creo que es complementaria a la de ayer en la idea de Albert Rivera tratando de desvincularse sistemáticamente de la derecha digamos ustedes son conservadores no

Voz 2 16:24 los liberales la apelación por ejemplo

Voz 1329 16:27 políticas morales eutanasia aborto siete a la que pesa

Voz 2 16:29 paran de de la oposición conservadora

Voz 1329 16:32 me parece también especialmente interesante el énfasis

Voz 6 16:35 previsible

Voz 1329 16:37 de Pedro Sánchez en una vez más en no ustedes las derechas al contrario es la estrategia de Rivera y me parece que Pablo Casado está haciendo un esfuerzo mayor que el de ayer o consecuencia digamos de la de Canarias yo creo que está intentando reforzar la idea de que el que domina el líder de la oposición como mínimo Hessel

Voz 2 16:58 Cristina te desapareciendo coincido con esta

Voz 0101 17:00 a última valoración y creo que todos ellos están tratando de diferenciar su oferta de dirigirse a un determinado público efectivamente Ciudadanos busca a ese electorado más liberal tanto en lo económico pero sobre todo en lo social diferenciando se claramente populares incluso de Vox en el caso de Podemos lo que comentabais bueno tienes cierto sentido estratégicamente para ciudadanos y para el Partido Popular por cómo es la competición en esos distritos pequeños puede reducir el número de escaños de Vox Carmen no le vaya demasiado mala podemos Carcedo

Voz 0378 17:38 efectivamente está siendo un debate bastante más ágil tocando bastante más temas

Voz 7 17:44 te estoy viendo

Voz 0378 17:46 a Pedro Sánchez que está más asentado que ayer con más ganas que ayer lo mismo que a a Pablo Casado

Voz 2 17:55 sí haciendo más precisamente de los dos a los que se les reclamó ayer clamor se destacó desde luego

Voz 0378 18:03 ha cambiado la estrategia digo casado en cuanto a no ignorar a Rivera sino que ir a la confrontación con Rivera pero una confrontación en todos los casos que no ha pasado

Voz 0194 18:18 desde la buena educación estamos hay dos análisis porque en este momento hay publicidad hay una pausa en ese debate habrá dos pausas de publicidad momentos en los que los asesores se pueden acercar a los candidatos para soplar les alguna algún acoso para darles algún tipo de instrucción aprovechar nosotros también para hacer nada una paradita diminuto

Voz 0522 18:38 hora veinticinco

Voz 1 19:38 hay mujeres ver celo a sí

Voz 2 19:41 nueve once diecinueve minutos de la noche en Canarias en esta vía pensando yo edición especial de Hora veinticinco con este segundo debate electoral en Veinticuatro horas esta vez en Atresmedia lo estamos transmitiendo lo estamos analizando con Carmen del Riego Eduardo Madina Carlos Aragonés Luis Arroyo destinar es ir Francisco Mara Clos ahora mismo están en paro ya hay una pausa de este debate algo que no sucedió ayer pausa que están aprovechando los candidatos entiendo que para tomar aire porque ahora mismo estamos una hora y veinte minutos cuando sabido publicidad una hora y diecisiete minutos de debate sin interrupción Jean habrán aprovechado entiendo para beber agua tranquilamente para escuchar las instrucciones de esos asesores Francisco destacamos el papel pero destacaba el papel de moderador que está haciendo

Voz 0194 20:26 Pablo Iglesias decíamos ayer ya nos llamaba la atención en medio de la crispación de los ataques incluso personales en algún momento de las interrupciones al final el queda como el el el el más pausado más sensato el que habla de de de de proyectos el que pone propuesta sobre la mesa el que no se entretiene en el en el ataque personal

Voz 6 20:48 no ayer se distinguió por ser casi el el el primer defensor de la Constitución casi yo creo que lo hizo con cierta ironía pero al final el mensaje que transmitió es que digamos que se había convertido a la religión constitucional un poco pero yo creo que el hoy ha asumido también un papel de de ha sido muy crítico muchos aspectos muy en consonancia con lo que es el programa de su partido pero siempre con un tono moderado agradable al oído de del espectador no y eso hace mucho y eso puede servir también a la estrategia de futuro socio de un eh un Gobierno que pretende no ser radical sino mostrarse ante los electores como

Voz 2 21:36 un como gobierno moderado

Voz 6 21:38 a pesar de sus aliados olvidó perdona

Voz 0378 21:41 lo que yo no sé si ese mensaje que quiere transmitir Pablo Iglesias Le gusta al electorado de Pablo Iglesias que elevó le dio setenta y tantos diputados hace no les llega a cuatro años con un discurso y un tono totalmente distinto

Voz 4 22:00 pues bueno pues porque en la cuenta Carmen de Haro que no estaba no estaba pensado lo que a mí respecta yo creo que Pablo Iglesias está él él un poco fuera el debate por eso se puede permitir

Voz 12 22:14 invocar la Constitución Jean invoca Venezuela plantea ministros ideas

Voz 2 22:20 la moderación Se reanuda Se reanuda ahora el debate de Atresmedia está aquí Sonia Ballesteros que ha hecho comprobaciones vamos a ver si nos da tiempo en en un momentito con las comprobaciones del bloque económico no sobre todo si pues vamos a ver porque es que hasta retoman la cuestión de la violencia machista que era o Ana que pertenecía al bloque anterior

Voz 1431 22:39 o ex parejas hiciera dicho también aquí en el debate se ha el consentimiento señor Casado yo le preguntó en una relación sexual para usted un silencio es un sí

Voz 3 22:49 no ni para mí ni para el código penal al final el consentimiento tiene que ser explícito y además eso figura desde mil ochocientos me

Voz 1722 22:55 nos lo que nosotros lo que

Voz 3 22:58 estamos diciendo primero es que el Partido Popular siempre ha estado en contra la violencia de género y por eso hemos sido los impulsores del Pacto Nacional

Voz 1722 23:05 te

Voz 3 23:05 por contra la violencia de género que sacamos adelante en la última legislatura gobernamos hicimos la primera ley relacionada contra la violencia de género en dos mil tres que fue la de la orden de detención y alejamiento y nosotros también pusimos en marcha todas las medidas a nuestro alcance con mil millones de euros en los siguientes años que espero que se sigan evaluando y ejecutando sin embargo lo que tenemos que decir es que

Voz 2 23:28 en otro

Voz 3 23:29 en la junta Andalucía por ejemplo había ayudas que nos hemos encontrado que no estaban siendo usadas para ese fin sobre todo que la violencia género se tiene que erradicar también con la plena autonomía de las mujeres lo mejor es que tenga un empleo para que ver un portazo al maltratador por supuesto vayan directamente a denunciarlo tenemos que erradicar esta lacra social tenemos que hacerlo todos juntos creo que en esto vamos a mano pero hay que pensar que la brecha salarial en el sueldo en las pensiones también la igualdad de oportunidades la conciliación y sobre todo la autonomía de tener un empleo para no depender de nadie sobre todo esto es un sinvergüenza que están ejerciendo algún tipo maltrató creíble tiene que ser absolutamente

Voz 1722 24:08 mi usted es que es increíble yo yo de verdad estoy indignado señor Casado usted no es consciente de que hay mujeres que no os estarán viendo que son catedráticas de universidad y que sufren agresiones sexuales o abogados jueces

Voz 0522 24:25 es que usted está diciendo que las personas que no tienen empleo son las que sufren la agresión sexual no estoy o la violencia de género es que una mujer que las herramientas algo antes cómo pude decir usted después de lo que ocurrió con la manada que el Código P

Voz 1722 24:40 o no se tiene que reformar precisamente para que te diga claramente que se tipifica los delitos de agresión sexual uno es uno

Voz 0522 24:49 el problema que el progreso de nadie estamos todos las Pacto Nacional nacional las haga podio en este tema la verdad es que es la del Gobierno asado mire a un candidato es algo que pasa en unos Casado usted señor Casado desconoce lo que representa la violencia de género hay mujeres que son puestos de trabajo popular son líderes en sectores comercio que sufren la violencia de género por cierto y miren le digo te digo le diría yo opino señor Casado déjame tributaria deja terminar señor una tradición centenaria al terminar Gozalo termina una pregunta otro permitido también vamos a ver

Voz 1722 25:27 yo he dicho antes yo he dicho antes que como consecuencia del pacto que han hecho el señor Rivera y el señor Casado con la ultra derecha en Andalucía la ultraderecha amenazó con poner en marcha listas negras contra aquellos trabajadores

Voz 0522 25:42 a Susana Díaz euros sino para en políticas contra el gente

Voz 1722 25:45 ya han empezado a enviar circulares a los médicos a los psicólogos a los trabajadores sociales ha sido denunciado por los sindicatos para dar los datos hacer una lista negra no de los potenciales maltratadores soy uno de los trabajadores

Voz 1431 26:00 señores iban precisamente leyendo

Voz 1722 26:03 luchando contra esa violencia de género señora esto es lo que está haciendo señor Rivera su Consejería porque es la Consejería

Voz 0040 26:08 tres de de turismo de regeneración justicia

Voz 1722 26:11 distracción local Rivera dos temas que es una vergüenza es decepcionante que lo haga un partido que se dice liberal

Voz 0040 26:21 España no se merece un presidente como el señor Sánchez es patente juega con el dolor de las mujeres que no se están lo que confrontando pues me parece que las mujeres doscientos millones de ustedes viendo pasar al menos yo creo que tenía el turno de palabra pero de las mujeres pero sabíamos de acabado otro de intervenir pues yo estoy cimiento absoluto Sánchez sino usted no está a la altura el presente Gobierno cuando este país impulsar un Pacto de Estado después de cuarenta años con una lacra que afecta a todos porque mire señor Sánchez cuando maltratan a una mujer no es del PSOE de ciudadanos sobre el PP es una mujer española que hay un pacto de Estado con el año Sánchez los caucuses para no

Voz 0522 27:01 elecciones yo estoy Gure señor Sánchez de su partido le quiero quiero decir a los profesores vistas las españolas pero ésta ha estado esta figura dejan claro

Voz 0040 27:15 por Sánchez no quería debates porque no me gustan porque los pierde a explicarle las mujeres hombre españoles que esta es una causa de todos a pesar del señor Sánchez este país se merece un presidente que mire a los ojos a mujeres y hombres digamos vamos vamos juntos acabar con esta lacra pero también vamos a hacer que nuestras hijas que tenemos hijas y los que no luchemos para que no hay nadie les pongo una mano encima nunca para que tenga libertad para que sueñen para que no tengan brecha salarial pero esa causa por suerte por suerte no es del Partido Socialista porque han gobernado España veintiún años y desgraciadamente sigue habiendo violencia de género si hubiera hecho ustedes también sea hubiera acabado género ahora hay un pacto de Estado que lo impulsamos en el Parlamento esta legislatura alguien puede tener un presidente dinamitando el Pacto de Estado yo quiero un presidente y quiero ser el presidente que impulse también ejecute el pacto es bueno

Voz 2 28:00 es lo que está siendo terrible entre bloques sino Pablo Iglesias destaca que esta esta calle

Voz 0040 28:07 se de ciento todo el pacto de Estado contra había sido de actos hay que tener cara poco elegante para intentar de hacer

Voz 1 28:14 señor lícita que es de Estado señor Iglesias trasladamos

Voz 1431 28:17 todavía no se ha pronunciado Choir sintiendo mucho vergüenza

Voz 1 28:19 por la que está descubriendo este debate estamos hablando de violencia machista ha esperado está bien hablar de violencia de género es violencia machista creo que podremos ponernos de acuerdo en algunas propuestas yo traigo modestamente cuatro la primera a cambiar el Código Penal para que sea así la segunda acabar de una vez con ese tipo de abuso que ha permitido que los violadores de la manada sean juzgados por un tipo penal diferente a la violación

Voz 3 28:44 después tiene que haber medido

Voz 1 28:46 las que ayuden a las mujeres que se viendo en una situación de violencia machista nosotros proponemos dos la primera alternativa habitacional inmediata a una mujer que denuncie los servicios sociales estar en una situación de violencia la segunda un salario mínimo interprofesional de seis meses prorrogables para cualquier mujer que denuncien ante los servicios sociales que está en una situación está ya a partir de aquí creo que los cuatro puede estar de acuerdo en dos detalles el primero Cayetana Álvarez de Toledo se equivocó y cuando alguien se equivoca creo que lo más elegantes pedir disculpas no pasa nada porque todos nos podemos equivocar alguna vez y en segundo lugar creo que es evidente que lo que representa a Vox es un retroceso en los derechos que las mujeres se han tenido que ganar en nuestro país decir esto no es ofender a nadie es decir la puñetera verdad

Voz 0522 29:33 yo no usaría promete el presidente como Sánchez es que venga arrojar aquí a las víctimas de violencia de género es enteramente esto es inaceptable para cualquier debate en cualquier televisión es inaceptable que le inhabilita a mí usted no levantan y la cara ni la ni el dedo Solbes no disculpe usted señora Iglesia ayer ya me señaló en una cosa que sinceramente a mí me extrañó pero yo no me voy a otro señor que señale con un tiene Benito de género porque a mí me humilla me indigna yo soy hijo de una madre Marie una esposa padre de una hija está usted aquí me paraba el Talgo que además es incompetente en su gestión en el nuevo yo lo de unos planificado los estamos con los antes antes estamos decir que el Partido Popular no defiende a la duda usted aquí el presidente más radical de la historia de la democracia también para esta cuestión entonces no se ponga usted un accidente

Voz 3 30:22 Cordero yo estoy preguntan una cosa muy sencilla usted

Voz 0522 30:25 para a los presos de la manada si tuviera oportunidad

Voz 1722 30:28 es que es verdad que señor Casado hasta aquí

Voz 0522 30:30 pero adónde siempre suena a no no no está claro el Partido Socialista momento al uso vino a decir que no y efectivamente ustedes yo pero no me describió el indulto describe al señor Casado Deus dure usted como ahora de los presos de la mano de verdad a esos criminales tienen que está en la cárcel y que por cierto ha casado se reabre voy a por favor que toca

Voz 3 30:52 bueno verdad medidas para paliar la violencia de género de verdad la prisión permanente revisable se acabó la violación reincidente de fin orador múltiple y reincidente la cárcel hasta renacer de Sánchez me lo llevo al Constitucional y además hemos puesto permanente revisable para delitos contra las mujeres a ver si lo apoyan Sánchez vamos a saber ahí ahí silencios clamorosos señor Rivera usted no nombró a Vox a la ultraderecha

Voz 1722 31:21 necesita usted tiene Roy necesite la única para poder

Voz 0522 31:24 no estuvo CAT pero en todo caso

Voz 1722 31:27 en todo caso yo sí que quiero alertar porque hay un riesgo cierto de que sumen estos dos con la ultraderecha ausente da otra diversas peligrosas temible dice cosas en relación con este asunto dice una mujer violada no tiene derecho a abortar dice vos los colectivos LGTB y generan cada vez más niños que pertenecen a ese colectivo que habla de las mujeres hijos de la ultraizquierda que considera que la verdadera dictadura no ha sido la franquista sino la feminista y ahora viene señor Rivera nos dice que es centrista y habla de la España roja ir a España azul que hay que superar esas Españas claro pero señor Rivera ahora ustedes solamente dibuja una España azul Azul Oscuro Casi Negro naranja casi me confundo

Voz 0040 32:10 el antiguo hombre anchas llegados señor Sánchez

Voz 0522 32:13 claro que no bueno cabreados ciudadana segundo así por favor

Voz 0040 32:17 se sabe lo que hables Iglesias colar el tema del pacto azules echar a las mujeres con Ciudadanos de las manifestaciones del día la mujer azul vergüenza ruido sectario que echa a mujeres

Voz 3 32:30 para reivindicar

Voz 1431 32:31 el día de la mujer caballo parece que el Partido Socialista por cierto con el de la violencia de género que hola

Voz 3 32:38 educación él está escuchando

Voz 0101 32:41 la verdad es que estoy muy decepcionada y además almendro que aquí Casado ha perdido una oportunidad de diferenciarse de voz era inevitable que fuese el mencionado por parte del Partido Socialista al menos es un error para el Partido Popular si quiere aspirar a continuar manteniendo la hegemonía de la derecha precisa el apoyo de las mujeres las mujeres han sido importantes siempre en el éxito electoral del Partido Popular y es cierto que podría poner en valor la gestión de incluso de la propia violencia de género en algunas comunidades autor más pero tenía claramente que llevar al menos una batería de propuestas más innovadoras y claramente distintas a las que está aportando Vox en este tema para poder diferenciarse y para poder mantenerse en este tema también en un tono institucional y constructivo Jartum

Voz 2 33:38 pésimo sabor de boca el debate sobre la violencia machista no sé si los recuerdos no pero España tiene firmó en principio las bases de un pacto de Estado en su lucha contra los género pero algunos temas están todos los partidos nosotros no pero deberían tener un pelín más de cuidado con un tema

Voz 1 33:54 con dinero que no

Voz 2 33:56 dos el qué medidas cuánto dinero lo que sea

Voz 1 33:59 el socialista permitieron algo que ahora es un problema que es un poder excesivo de la Iglesia católica a la hora de controlar la educación de nuestros niños y niñas con dinero público

Voz 0101 34:11 y es que el problema ya no es Vox que aporte una oferta distinta es es adaptación que en temas clave está sufriendo el propio Partido Popular

Voz 3 34:24 estas son las nueve

Voz 0040 34:26 contra reformas y reformas del PP del PSOE saben qué es esto será el segundo país con más abandono escolar prematuro Europa esto es el fracaso el PP y el PSOE se han pasado cuarenta años impactar la educación ciudadanos impulsó en el Parlamento por primera vez en cuarenta años un pacto educativo y el señor Sánchez que es un irresponsable se levantó de la silla dinamitó sucio lo saben los insultos insulto de la incluido a todos los españoles dejando el pacto educativo lo rompió yo me comprometo a impulsar ese pacto educativo los primeros cien días llamaría al señor Casado al señor Iglesias el señor Sánchez Nos sentaremos hablaremos porque quiero que lo importante que es la educación sea lo urgente yo quiero que esto pase los primeros cien días nunca más nueve contra reformas con fracaso escolar nunca más una educación que no está a la altura del siglo XXI qué pactos de Estado sí pero el PP y el PSOE se han pasado cuarenta años no han sido capaces más que de llevarnos al fracaso ellos sale

Voz 1722 35:17 es vamos a pasar del argumentario la realidad vamos a ver la ruptura del pacto educativo se produjo con la Lomce impuso la mayoría absoluta del Partido Popular es lo que ha supuesto que entre los cursos dos mil once dos mil doce y dos mil trece y dos mil catorce la educación pública perdió dieciocho mil trescientos dos profesores a pesar de que los alumnos aumentaron en ciento cincuenta y cinco mil trescientos setenta y uno en los centros públicos esto es decir lo que ha derivado en un aumento de la ratio de alumno por profesor en un aumento de las cargas lectivas de las horas lectivas de los maestros en nuestros colegios públicos que es lo que hemos hecho nosotros durante estos diez días hemos revertido los recortes educativos hemos aprobado un anteproyecto de ley de educativo que cumple con el compromiso suscrito en dos mil trece por nueve partidos políticos de acabar con la LOMCE de modificar Lalo y también lo que hemos hecho ha sido impulsar la formación profesional en lo que hemos hecho ha sido elaborar un plan estratégico de formación profesional que ha revisado actualizado todas las cualificaciones del catálogo de la formación profesional incorporando los contenidos de digitalización en varios cursos que afectan a la práctica totalidad de los títulos en las universidades para retener el talento que no vivan en precario lo que hemos hecho ha sido en diez meses aprobar el Estatuto del Personal Investigador en Formación que fija un salario mínimo superior al que ahora mismo obra por tanto que es lo que proponemos un pacto educativo pero un pacto educativo que nacieron de un cinco por ciento del producto interior el fruto temor en segundo lugar que es lo que proponemos modernizar el sistema de becas un plan de lucha contra el fracaso escolar impulsar la formación profesional y una nueva ley de universidades que impulse también la gratuidad de las primeras matrículas en los estudios de grado de las universidades públicas

Voz 3 36:56 señor Casado en treinta años de historia democrática sólo ha habido un año y medio con una ley educativa del Partido Popular en vigor el resto madrugaron por real decreto la izquierda por tanto hay un treinta por ciento de fracaso escolar y abandono escolar a ventanilla a la que hay que ir a ese atril Tros en apenas año y medio bajamos un ocho por ciento el abandono escolar temprano en la reforma educativa que plantearé como presidente del Gobierno en los primeros Consejos de Ministros tendremos un MIR educativo para prestigio la profesión docente FP dual como las autonomías del Partido Popular evaluaciones de nivel para los niños libertad educativa también en la concertada en la especial una escuela rural tendremos al español como lengua vehicular y además tendremos una cosa muy importante que es que las enseñanzas de las materias troncales sin adoctrinamiento para eso la inspección educativa con competencia sancionadora velará irás materias tecnológicas que es en lo que tienen que estudiar nuestros hijos

Voz 0522 37:46 esta mañana por cierto dejamos la educación en recorridos

Voz 3 37:48 algo de becas mil quinientos millones de euros para novecientos mil alumnos

Voz 1431 37:51 la educación y la sanidad dos asuntos muy muy importantes que dependen de las comunidades autónomas voy con el señor Iglesias que pedía la palabra que de alguna manera están vinculadas precisamente por eso por las competencias que tienen las comunidades en la sanidad también es un tema importante

Voz 1 38:03 bueno en esta cuestión yo tengo algo de experiencia porque soy profesor universitario ha sido profesor universitario en la Universidad pública lo que cualquiera que haya trabajado en el sistema público de enseñanza sabe es que el problema fundamentales de financiación cuando hablábamos antes de reforma fiscal y hacer que los que tienen más paguen un poquito más para que nos acerquemos a Europa hablamos de la necesidad de financiar una educación pública de calidad se hablaba antes de investigación si esto va de adjetivos calificativos de poner dinero España invierte en I más tema así el uno coma dos por ciento del PIB habría que llegar al dos por ciento esto sólo se puede hacer con una reforma fiscal ha sido profesor de universidad y he visto cómo algunos de mis alumnos tenían que dejar la carrera porque no podían pagar la matrícula aunque estaban trabajando simultáneamente al tiempo que estudiaban vemos que hay mucha gente que tiene dificultades para llevar a sus niños a una escuela cuando son muy pequeños porque hay escuelas infantiles gratuitas entonces hay que poner dinero para hacer el material escolar gratuito para que en todos los niveles de enseñanza no solamente sean gratuitos sino que tengan la mejor calidad porque esto no va de izquierda o de derecha esto va de público o privado en democracia yo creo que un gobierno y un Estado tiene que defender siempre lo público

Voz 1431 39:17 como la sanidad señor Rivera red centralizar sí o no para que mejore la sanidad usted cree que hay que quitar competencias a las comunidades autónomas

Voz 0040 39:22 es lo que tienen que hacer es adecuarse a las que tienen lo ponía el ejemplo ayer en el debate hay muchos españoles que nos están viendo que tienen que adelantar dinero que tienen obstáculos burocracia para ser atendidos en otra comunidad tenemos una tarjeta sanitaria europea ustedes lo pueden tener pero no tenemos una tarjeta sanitaria única en España yo propongo en los primeros cien días impulsar

Voz 0101 39:39 el delantero ha dicho ayer que es y de repente discretamente

Voz 1329 39:44 lo ha aclarado la ministra ha dicho poner claridad ha salido todo el mundo aclararlo

Voz 0040 39:51 toda la educación quiero aportar alguna cuestión también que es importante Constitución española se tiene que estudiar una asignatura troncal de Constitución Española llevamos viendo ahora

Voz 1722 40:00 que no se entera

Voz 0040 40:03 me dijo que era la constituyó la Constitución españolas en España el presidente porque Sánchez va con Torra y no se va a estudiar que veinte b3 queman Constitución españolas yo creo que está muy bien

Voz 1329 40:12 está muy pero yo creo que está muy pasado sinceramente Albert Rivera no hacen extremadamente no lo veo

Voz 0040 40:18 jugar con los mismos remodela

Voz 0101 40:20 lo de ayer demasiada cantidad claro

Voz 0040 40:24 los estudiantes no pierde credibilidad

Voz 0101 40:26 el Partido Popular llevar el tema al eje territorial no tiene sentido para para ciudadanos el más bien e incluso ir más allá de lo Social vincularlo con la productividad de la economía con la caída del empleo los primeros tiros

Voz 0040 40:40 tiene que ser también una parte de una asignatura o lengua vehicular quiero que nuestras escuelas estudie español inglés las lenguas cooficiales

Voz 1431 40:47 los temas valles por los que queremos por ejemplo

Voz 3 40:49 degeneración democrática señor Casado usted dijo ayer en el debate de la televisión pública que su partido desea renovado y que los casos de corrupción han quedado atrás usted en cualquier caso diputado de su partido cuando esos casos estaban digamos muy de actualidad también era miembro de la dirección del partido porque las cosas según usted realmente han cambiado porque los españoles tienen que confiar en que eso ha sido así bueno los trece una cosa sobre Sanidad que es fundamental para nosotros es esencial a encontramos quebrada en dieciséis millones de euros de deuda y lo que hemos hecho en este programa electoral es garantizar la libertad de elección de médico y hospital y garantizar que sólo hay un mes de espera para las pruebas no como en Andalucía que medio millón de andaluces salieron de la lista de espera para que la señora señor Sánchez intentarán gobernar en Andalucía Casado vamos a la regeneración yo gano unas primarias en el Partido Popular con un discurso de firmeza absoluta en un plato como este domingo que conseguí por parte de ex miembros del Partido Popular que habían traicionado a sus siglas fue amenazas de querellas siempre ha sido tremendamente firme compromiso es de una regeneración absoluta cualquier persona que haga algo mal en mi partido Sira directamente a la calle no como en el Partido Socialista que a Chaves y Griñán dijo Pedro Sánchez que los veía unas personas muy honestas y que la señora Narbona con pleno caso Acuamed la hizo presidenta del Partido Socialista por tanto nosotros ahora mismo lo que tenemos que decir primero es que en España que la hace la paga porque cualquier persona que ha hecho algo mal está ahora mismo con penas de cincuenta y sesenta años en los tribunales cosa que me parece muy bien porque hemos modificado el Código Penal la ley de enjuiciamiento criminal para que sea una sanción muy dura ahora bien partidos políticos no son corruptos ninguno de los que estamos aquí que ostenta la representación de un partido político tenemos la culpa de que alguien haya traicionado hace veinte años la confianza de sus compañeros eso sí tenemos la responsabilidad de ser implacables contra cualquier conducta no sólo ilegal sino no ejemplar Ser Iglesias una cosa

Voz 1 42:41 la velocidad como el señor Casado a propósito de la sanidad el problema es que en este país no se cuida suficientemente la sanidad pública ya a los profesionales sanitarios de de la sanidad pública que semen que la conocemos bien algunos merecerían sueldos mejores esto el problema fundamental de esto es que se dedica demasiado dinero público a la sanidad privada y hay que dedicarlo a la sanidad pública porque somos líderes en trasplantes y sin embargo tenemos problemas de lista de espera a propósito de la corrupción es digamos la verdad para que la entienda todo el mundo el problema de la corrupción es que es una forma de gobierno que a veces es el mal que a veces es ilegal es legal que ex ministros y ex presidentes acaben en consejos de administración de empresas energéticas pero sus corrupción esas empresas Se están comprando políticos lo que ocurrió con el Partido Popular antes constructores grandes empresarios hacían donaciones ilegales para después beneficiarse de sus políticas públicas lo que hemos visto con las cloacas que esa poderes económicos utilizando medios de comunicación que se compran con dinero fabricando pruebas falsas para evitar que hubiera un gobierno en el que estuviéramos nosotros el problema de la corrupción no es el Pro lema delito común es una forma de gobierno que a veces es legal por eso hay que ponerle coto a través de mecanismos muy específicos propongo un par de ellos el primero hay que prohibir que un ex ministro un ex presidente pueda ser fichado por una eléctrica porque no le fichan porque sepa mucho de energía sino que se lo compran para que represente sus intereses y en segundo lugar hay que cumplir la Constitución tener por fin una unidad con policías guardias civiles y policías autonómicas que dependa exclusivamente de la autoridad judicial de jueces y fiscales para investigar la corrupción institucional y que no dependa del Ministerio del Interior y así se limpiarán las

Voz 3 44:24 lo acaso revele después señor Sánchez y Rivera para pedir todo bueno en todo caso

Voz 0522 44:30 por ello quién quiere háganos háganos de esto de cloacas mejor no hablemos verla

Voz 0040 44:37 turno según o lo que es verdad es verdad que la corrupción ha formado parte de la hoja de ruta para ciudadanos de los gobiernos en los que hemos condicionado con políticas de investidura pero también es verdad que ha habido condenas eso lo reconozco y lo vuelve a decir hoy particular fue condenado por la Gürtel tiene más de cincuenta y cinco casos pendientes ante la justicia pero yo no quiero desaprovechar presión Sánchez nos contesta entre todos los españoles una pregunta porque esto qué les voy a enseñar ahora si el PP tiene muchos casos de corrupción estos son todos los casos de corrupción del Partido Socialista llega casi al suelo y estos son los casos del frena uno de ellos el más

Voz 2 45:09 papel muy largo aquella casa el suelo como ha dicho

Voz 0040 45:12 los españoles usted va a dimitir si condenan al Partido Socialista al señor Chaves y Griñán Andalucía sí o no estos con todos los casos pero el más importante casi mil millones porque los españoles merecen saber si usted va a dimitir como exigen los demás Antón Castro combas Sánchez

Voz 1722 45:27 por el cordón sanitario se lo el Partido visto

Voz 0040 45:30 un sanitario rueda hoy