Hora 25 (24/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

la noticia política del día es sin duda a cambio de chaqueta del hasta hace dos días presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido iba de número cuatro en la lista europea del PP hasta ayer había estado despachando con sus compañeros en Génova ha aparecido en la sede de Ciudadanos para anunciar el cambio supuesto el trece en la lista de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid sin parpadear ni siquiera mostrar incomodidad Él que había dicho de todo del partido que ahora le acoge se pone interesante la batalla en la derecha Rice Garrido que Ciudadanos representa ese centro liberal en el que siempre ha creído debió ser muy duro para él estar tantos años en el PP un partido en el que parece que no creía impugnar por ocupar la primera plaza en la comunidad plazas casado cedió a Isabel Díaz Ayuso la candidata que echa de menos los atascos a todo esto Casado se ha enterado por la prensa muy estético no es batalla entre PP y Ciudadanos que ayer ya se escenificó en el debate y que tiene a Vox P de espectador y frotándose seguramente las manos iba otro noticia que hay que destacar en esta portada es la absolución del ex presidente del Barça Sandro Rosell pues de haber estado casi dos años en prisión preventiva dice la Audiencia Nacional que no se puede probar el blanqueo de capitales del que se le acusaba alguien debería dar explicaciones por ello alguien debería plantear también una reflexión tranquila urgente profesional sobre el uso de la prisión preventiva

Voz 0194 02:05 se sientan en la mesa de análisis para acompañarnos en la tertulia de Hora Veinticinco Miguel Ángel Aguilar muy buenas noches Victoria Lafora buenas noches buenas noches Carlos Cué buenas noches buenas noches los tres seguís los debates que todavía colean hoy pero ya saben que se celebra en los debates que yo iba a decir todo nosotros aquí seguimos sin saber qué va a pasar las últimas horas del miércoles dejan a las orillas del día sensaciones contrapuestas e Podium con vencedores y vencidos a lo lo comentaremos con los tertulianos con las en las oficinas de Correos para ejercer el voto declaraciones extravagantes añoran ustedes los atascos de tráfico nos quieren llamar y contarnos lo pueden hacerlo y una sorpresa de última hora Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid por el PP hasta hace menos de dos semanas y candidato los europeas por el PP hasta esta misma mañana ha anunciado su fichaje por ciudadanos Javier Bañuelos buenas noches qué tal buenas noches Angels pañuelos como ha sido el anuncio y las negociaciones que han desembocado en este anuncio porque esto no ha sido entiendo que no ha sido una ocurrencia de última hora

Voz 0861 03:10 no no ni mucho menos ha sido una maniobra muy bien planificada que se ha llevado bajo un absoluto secreto el hecho Nos consta que Garrido ni siquiera se lo dijo a su equipo más próximo el silencio se ha llevado al extremo eso de hecho ha enfurecido aún más a sus antiguos compañeros en el Gobierno madrileño las negociaciones hayas comenzaron el lunes el papel de César Zafra número dos de Ciudadanos en Madrid ha sido clave aunque la idea de robarle el candidato al PP comenzó en el mes de enero cuando Casado descartó Ángel Garrido como número uno a la Comunidad en ese momento Ignacio Aguado el candidato de Ciudadanos tuvo la tentación y a su equipo de confianza les dijo os imagináis si le fichamos y hasta hoy tengo la

Voz 1732 03:51 satisfacción de anunciarles hoy que el presidente Ángel Garrido se suma al equipo de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid

Voz 0194 04:00 la puesta en escena estaba muy preparada desde la grada

Voz 0861 04:03 estas las plantas de la sede nacional de ciudadanos varios diputados han ovacionado Ángel Garrido aplausos al mismo Garrido al que le han dicho de todo Angels en la Asamblea de Madrid El el gran protagonista hoy se ajustaba a los puños de la camisa Icon una voz firme ha dicho que no que no se siente un chaqué hetero ha abandonado el barco del Partido Popular porque se sube a otro en el que se siente más querido más cómodo según Garrido ha tenido en cuenta razones muy poderosas

Voz 0177 04:30 la principal desde luego es el hecho de que Ciudadanos pero que hoy por hoy es el partido que mejor representa los valores del centro liberal de los ellos siempre como saben también he militado en los que siempre he creído que son los valores de la moderación del diálogo de la concordia gobernar para todos

Voz 0861 04:47 no ha sido una decisión fácil ha llegado a decir que Europa era más cómodo pero ha cambiado de partido por convicción y por principios incluso Ángel Garrido compra ya el criterio ideológico de Ciudadanos en temas tan sensibles para el PP como el aborto y la eutanasia o la gestión subrogada que ahora defiende al cien por cien sin pudor hoy Garrido ha confesado que no le comunico su decisión a la dirección nacional del PP aunque hoy públicamente si le ha enviado este mensaje a Pablo Casado

Voz 0177 05:16 fío por el bien del partido que dirige sepa rodear de los mejores apartar supuesto aquellos que no la ayuden que sólo trabajen para sí

Voz 0861 05:24 mismos hizo una curiosidad angels para que Garrido entre en el puesto trece en la lista de Ciudadanos a la comunidad bueno la formación naranja ha sacado al diputado Paco Lara que casualmente fue quien presidió la comisión de investigación del caso Máster de Cristina Cifuentes

Voz 0194 05:39 dime una cosa que tu lo apuntabas ahora eh pero el alejamiento de de Garrido del PP empieza el día en el que le llaman a Génova para decirle que bueno que sí que agradecen sus servicios pero que no va a ser candidato a la presidencia de madre

Voz 0861 05:53 sin duda eh llegó a sentirse humillado por las formas en la que Casado le comunicó que no era el elegido citado recordar así en Génova de sopetón un viernes por la tarde aquella humillación después se convirtió en indignación al saber que su recambio sería Isabel Díaz Ayuso Garrido intentó encajar el golpe lo mejor que pudo

Voz 0177 06:11 supuesto me me me hubiera gustado seguir siendo presidente desde el minuto en que los candidatos todos con ellos apoyarles para para volver a ganar luego en el primer apoyos el presidente de la comunidad voy a seguir haciendo ley más cosa que hasta la fecha y ayudar a que en este caso Ayuso que la madera de compañeras amiga pues ganan los lecciones

Voz 0861 06:27 quién iba a dar todo hasta hoy aunque públicamente siempre ha defendido a la candidata del PP lo cierto es que nunca ha escondido sus diferencias y sobre todo su desconfianza hacia un proyecto en el que no cree Garrido negoció su salida a Europa era lo que él pidió lo que él quería iba en el puesto número cuatro de hecho hoy Angels en su nombre a salió publicado en el Boletín Oficial del Estado como se

Voz 0194 06:47 llevaba Garrido con Ciudadanos cuando llevaba la otra chaqueta cuando llegaba la chaqueta del PP ese mal se llevaba muy mal cordialmente muy mal furiosamente mal cómo era esa relación

Voz 0861 06:57 bueno ha habido de todo ello se pública me dicen qué bien pero la verdad es que Garrido pues ha dicho de todo sobre su socio en lo mejor Ángels si te parece lo voy a guardar para el final venga pero para abrir boca escucha

Voz 6 07:08 el turismo tiene un nombre en Madrid se llama ciudadanos aquí Ciudadanos por resumir una frase es el tonto útil de la izquierda y el que está haciendo el caldo gordo seguramente con la intención de que algún día agobiante

Voz 0861 07:18 bueno Garrido no sólo dijo que Ciudadanos es el tonto útil de la izquierda

Voz 1971 07:22 incluso se atrevió a hacer sí

Voz 0861 07:24 colgó del propio Ignacio Aguado yo a usted

Voz 7 07:26 señor Aguado no le veo feliz y no lo veo feliz simplemente porque creo que no ha encontrado ni asumido su identidad política quiere ser liberal progresista cree sobre todo yo se lo voy a aclarar para que comience usted hacer feliz a usted es socialista

Voz 0861 07:43 bueno para Aguado barrido su fichaje estrella pero en su momento llegó a decir que el número dos de Cifuentes era el conductor de un coche gripado

Voz 7 07:51 hemos veintitrés años montados en el Renault cinco señorías de su proyecto está agotado que el R cinco ya no sirve es que lo que quieren los buenos coches que duran para siempre de meses que nos quedan sea que vayan comprando es otra cosa quizá una bicicleta sea lo que les local el siete para la próxima legislatura con el número de infectados que posiblemente al

Voz 0861 08:15 el monólogo no sabemos es cuántos diputados los ciudadanos sarcasmo tienen diecisiete Garrido recordemos van el trece que a ver qué ocurre hilo prometido angels lo mejor para el final

Voz 7 08:25 yo no sé de verdad como una vez en ustedes Olesa siglas tiene es la fe y la ese dejan de llamarse algo hombre que no deja ser menor que es ciudadanos vayan algo mucho más elevado sabiendo hacer todo como nacen llámense unamos es lo que de verdad yo creo que les vendría al pelo Itálica

Voz 8 08:43 dicen una cosa así rebautizó Ángels Garrido

Voz 0861 08:47 a Ciudadanos como el partido de los cuñados

Voz 0194 08:49 el Partido del que él pasa a formar parte partido de los cuñados Bañuelos muchas gracias a vosotros Ignacio Aguado le escuchábamos ahora número uno del partido de los cuñados por Madrid según Ángel Garrido cuando llevaba la chaqueta del Partido Popular ha rehecho el discurso para acoger en su seno ir en su lista al ex presidente de la comunidad cuando le pregunta hoy en Hora catorce Si estaba cogiendo un tránsfuga él ha respondido así no porque yo creo que es una persona coherente hizo una persona valiente en estos tiempos que corren

Voz 1781 09:15 Política además siguiendo sus sus principios y los valores por encima de otros intereses perfectamente legítimas como podría haber sido el económico sin ir más lejos Ciudadanos es su nueva casa ya a partir de hoy mismo vamos a trabajar codo con codo para ganar la Comunidad de Madrid y para que toda la comunidad se tiña de naranja y más reacciones Adrián Prado buenas noches qué tal Ángels Esteller que este es un nombre más otro no

Voz 0194 09:37 cree que tiene que tachar el PP de alguna de sus listas como reaccionado esta vez

Voz 0019 09:42 pues no muy bien la verdad al PP la alegría la durado poco estaban eufóricos tras el debate de ayer y esta situación les ha descolocado por completo fundamentalmente porque nadie sabía absolutamente nada casado eso equipos enteraban al terminar un acto aquí en Sevilla casi al mismo tiempo que Garrido comparecía en la sede de Ciudadanos os podéis imaginar las caras de asombro

Voz 9 10:00 lo de incredulidad de los miembros del PP fundamentalmente

Voz 0019 10:02 Nos dicen fuentes populares porque Garrido estuvo

Voz 1667 10:05 ayer mismo por la tarde en la sede nacional del partido como

Voz 0019 10:07 qué tal cosa y hoy además tenía previsto participar en un acto hay malestar es evidente pero sobre todo incomprensión Angels en el entorno de Casado comentan que el presidente del PP tuvo un trato diferente preferente con Garrido una vez que se confirmó que no sería el candidato a la comunidad le puso encima de la mesa varias propuestas formar parte de las listas al Congreso y al Senado o a Europa sí fue él quien escogió pues marcharse a Bruselas de hecho sólo hace dos días firmó el documento quedaba conformidad a su inclusión en esa candidatura así que no entienden en el BP este movimiento de todos modos fuentes de la dirección nacional dicen que las explicaciones las tiene que dar el propio Garrido también Ciudadanos tratan de minimizar lo ocurrido diciendo que este fichaje no tiene ninguna relevancia Toral como no lo tuvo en su día el de Silvia Clemente en Castilla y León o el de José Ramón Bauzá en Baleares no pasa nada dicen porque España está pendiente de otras cosas mucho más importantes en el sector crítico del PP creen que esta situación hace un daño tremendo el partido sólo cuatro días de las elecciones advierten de las consecuencias de posibles pactos poselectorales con Rivera hizo los debates sabiendo lo que se estaba gestando así que una vez más demuestra que no es un socio fiable

Voz 0194 11:13 le vuelvo contigo si te parece Adri en un ratito eh y hablamos de los actos de hoy de de campaña de lo que todavía colea el debate de ayer vale

Voz 9 11:20 perfecto hasta ahora pues hasta ahora mismo vamos a sumar otra

Voz 0194 11:22 desde el Partido Popular la de quién probablemente ha contribuido a que Garrido se haya pasado Ciudadanos de Isabel Díaz Ayuso que es la elegida por Pablo Casado para sustituir a Garrido como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid valorando el cambio de partido idealistas de su excompañero

Voz 10 11:37 en realidad lo que estoy indignada porque no sé cómo le ponen el trece no sé yo le hubiera puesto el cinco yo creo que habiendo sido presidente de la Comunidad de Madrid creo que Banús puesto realmente bajito ir veo que por lo que tengo entendido igual lo que estoy viendo Borrás plazos al mercadillo de segunda mano de políticos espero que ella cierre lo que veo también es que Ciudadanos es el partido de los tránsfugas de los boletas ídolos cursarán

Voz 0194 12:05 vamos a escuchar esa Díaz Ayuso He hablado de los atascos en Madrid pero bueno aquí para para preguntaros cuál ha sido la sorpresa nadie lo sabía entre otras cosas porque se han publicado hoy creo en el Boletín Oficial del Estado las listas a las europeas Ángel Garrido iba de número cuatro es verdad que todos sabíamos lo mal que le había sentado no ser él el candidato pero de eso hace hace un tiempo claro esperar hasta hoy

Voz 9 12:29 no no nadie lo sabía sobre todo no los había Pablo Casado que es la que es la gran novedad no antes que nada estabais hablando tránsfugas yo creo que no es un tránsfuga en el sentido de que tránsfugas el que se cambia de partido después de las elecciones no antes de las elecciones y por lo tanto es elegido pues con los votos del PP y después se agarra el escaño exactamente no es un señor que cambia partido antes de las elecciones lo cual es legítimo ahora hay dos formas de ver esto una es la visión moral si quieres que los ciudadanos estarán descolocado desde la facilidad escuchando sus audio es lo que se ha convertido en llamas

Voz 0194 13:06 pero además defendiendo toda la ideología de Ciudadanos

Voz 9 13:09 de golpe de golpe como si toda la sí

Voz 0194 13:11 treinta años en el Partido Popular PP vamos

Voz 9 13:14 es de Pata Negra de toda la vida estado en todos los gobiernos por eso digo que son dos visiones unas es la morales con qué facilidad se cambian los políticos con qué facilidad qué creen que nos vamos a olvidar y que las radios no van a recuperar los audios de lo que decía yo tras la la visión de la propia política de cómo se ven estas cosas dentro de la política y estas cosas dentro de la política es un fracaso de la dirección nacional el PP fundamentalmente es una que están están teniendo varios además fundamentalmente es una mala gestión no puede ser algo has hecho muy mal cuando alguien de la estructura del partido de lealtad total de treinta años en el partido se te va de esta manera yo no el daño que les va a hacer evidentemente Garrido Si no lo pusieron de cabeza electorales porque las encuestas también les daban que no tienen tirón electoral espectacular no es un no es un fuera de serie gran gran tirón popular que se les ha ido pero es un es una demostración de los enormes problemas que está haciendo el PP no solo con Ciudadanos también con Vox en algunos lugares por ejemplo en Extremadura han tenido problemas con alguna gente que se les está yendo cuadros importantes el otro ya estuve en un mitin hay en Vox de de Vox en Extremadura y la mitad de los de los que estaban allí eran

Voz 0194 14:23 ex Pepe son ex PP obviamente Vox

Voz 9 14:26 esta tirando de Pepe sobre todo de militancia pepera actúa el PP está en una situación muy complicada la gestión de esa situación muy complicada desde luego si se te va a una persona como Garrido que además creo que muy buena parte se va insisto por mala gestión porque la forma en la que por ejemplo le anunciaron que no iba a ir

Voz 0194 14:45 es es hacer las cosas muy mal

Voz 9 14:48 yo creo que se ha devuelto con esta algo más ha querido que todo el mundo entero yo lo estoy haciendo igual que me lo hicieron amigos enterando Pablo Casado por la prensa

Voz 0194 14:57 como yo me entero de candidato Miquel Ángel etiqueta parecido bueno pues que

Voz 1551 15:03 efectivamente aquí todo el mundo se está tomando sus venganzas y Chargers está tomando en caliente no eso de la venganza es un plato que se sirve frío de eso nada absolutamente caliente es evidente que esto estaba hecho con la finalidad no ya de de ajustar su posición au sintonizar sus ideas con una con una oferta más en fin más exacta coincidiera más sino que está hecho claramente para crear un perjuicio a aquel del que él piensa de recibido otro semejante osea quizá es un acto de de represalias un acto de venganza

Voz 9 15:49 porque sino lo habría hecho el lunes quiero decir habría hecho un día después

Voz 0194 15:52 desde hasta hasta irnos contaba Adrián Prado antes no son Adrián Prado que hasta ayer estuvo paseándose por Génova viéndose con sus compañeros de Génova que ciencia

Voz 9 16:00 lo ha hecho en un ambiente muy particular

Voz 1551 16:02 hace un as de la simulación o no si si no yo no solamente recuerdo algo parecido que fue aquel ministro de Trabajo los goles que con Aznar cogió un taxi Se fue a despedir de la comisión osea para impedir eso que le gustaba que era cesar a la gente Hinault que Hinault que Le dimitiera no es necesario emisiones de eso pues es te consiguió mantener eso en secreto por la mañana en ruta dice acabó

Voz 0861 16:39 esto es una operación de ese tipo

Voz 1551 16:42 si quiere decir que en fin cómo está entre dos personas porque el último de una persona relevante el PP que ha hablado con este señor ha sido el presiente el partido ya no no el segundo en el quinto ni el de Madrid lleno el segundo el presidente marea nada menos entonces este este este asunto yo creo que es que está cargado de significado de venganza de otras cosas que es indicativo sí puede ser que no sea el último que le haga este tipo de feos a Pablo Casado

Voz 0194 17:19 los que se de prisa porque las elecciones son el domingo Victory comentaba Carlos Cué qué

Voz 1971 17:25 que el problema lo tenía el Partido Popular porque estos temas había gestionado muy mal y cuando hubo la huelga de taxistas en Madrid Garrido según dirigentes del PP asesorado ir encaminado por Génova según fuentes de la Comunidad de Madrid el pozo

Voz 11 17:43 tu propia arriesgó

Voz 1971 17:46 cuando su carrera política que así lo contó

Voz 0194 17:49 Avan

Voz 1971 17:51 tuvieron una actitud absolutamente acorde con lo que en este momento con aquel con lo que aquellos natillas momentos sentía la ciudadanía que era una profunda irritación por el tema del colapso que hicieron los taxistas de las calles de Madrid en aquel entonces ya estaba Isabel Díaz Ayuso nominada como candidata

Voz 1551 18:10 los taxistas no calcularon que un tipo

Voz 1971 18:13 la salida que esto ya verdades

Voz 0194 18:15 no es imbatible déjame terminar Miguel A

Voz 1971 18:18 el total que en aquel entonces en el Partido Popular se empezó a pensar que la decisión de quitar a Garrido poner a Díaz Ayuso podía haber sido un error no dijo absolutamente nada es más destacadísima los dirigentes del PP comentaban su bonhomía personal su elegancia que cuando había sido llamado Génova había reaccionado con absoluta lealtad diciendo bueno entiendo las circunstancias versión Génova versión Comunidad de Madrid había vuelto profundamente humillada no se dieron cuenta en el PP de que al con este señor no se podía jugar porque todo esto es una concatenación de acontecimientos cuando se hacen las listas para el Congreso hoy para las europeas el señor Egia recibió la orden de que Garrido lo que quisiera donde quisiera no no por considerar su valía política sino en agradecimiento a su lealtad ya cómo había reaccionado a su destitución todo era evidentemente una hipocresía y ahora será devuelto

Voz 0194 19:35 de todas formas pasar de un cuarto esto en las europeas a trece en comunidad de Madrid significa tener

Voz 1971 19:42 un rencor que eres carpa enorme enorme

Voz 0194 19:45 que es verdad que me cuatro en las europeas sales seguro es un buen puesto

Voz 12 19:48 la ventaja no no no cambia de manera eventual no no no no no cambia de manera perjudicial sale perdiendo sin embargo ha

Voz 1551 19:57 ZEC perjuicio incluso exhibe ese perjuicio lo deja claramente que es para que no se le atribuya que se va porque le dan ventaja no me voy porque me producen ustedes aversión

Voz 1971 20:09 es decir más creo que en este momento en el Partido Popular ha aparte del del malestar que hay por como se ha hecho la jugada todavía deben estar más arrepentidos de haber puesto Isabel Díaz Ayuso no haber mantenido a Garrido

Voz 9 20:21 lo que es evidente evidentemente el tipo no sólo se quería ir sino que quería que todo el mundo se enterara de que estaba dispuesto a irse de cualquier manera que no lo habían ofrecido algo muy grande ahora yo creo que esto es el avance de lo que puede Yes realmente llegar a pasar si Pablo Casado tiene un pésimo resultado en las el domingo que vamos a ver no lo sabemos pero hay encuestas que le dan setenta setenta diputados setenta y cinco que sería un drama absoluto ellos están convencidos de que la recta final como siempre PP hay que decirlo con lo cual son expectativas razonables es verdad que siempre en la recta final la última semana el PP consigue acumular y tener por lo menos diez o quince escaños más de los previstos pero si no es así hay muchas gente con muchas ganas a Pablo Casado porque Pablo Casado ha hecho lo mismo que en otros partidos que es hacer las listas que le ha dado la gana como ha hecho Pedro Sánchez como ha hecho Pablo Iglesias como ha hecho Albert Rivera como ha hecho todo el mundo pero con una pequeña diferencia Pedro Sánchez está en el poder está subiendo en las encuestas está reforzando su poder y está en crecimiento mesias bueno tiene un partido que controla porque entre otras cosas se han ido los los que sus enemigos lo era Vera Albert Rivera tiene un partido sin oposición en Terra pero es que Pablo Casado ha hecho eso cómo lo hacía Rajoy en su momento con mayoría absoluta

Voz 12 21:35 el mayoría absoluta solo no la es cierto que no parece probable que entierra cuarenta cincuenta y colocarlos

Voz 9 21:41 buscar a Carlos pero la jugada que ha hecho esto

Voz 1971 21:43 bien maestra es decir en la medida en que ha creado una ejecutiva y un comité nacional que es absolutamente de fieles ninguno le va a cuestionar por poco por madres toques a que y en eso confía ellos mismos dicen que este descenso no lo ha provocado Casado venía ya arrastraba desde Rajoy y que no le van a pasadas las cuentas a él de una cuesta abajo que no ha sido a su juicio culpa de ellos si a ver quién le va a poner el cascabel al gato de acero yo creo que no va a pasar

Voz 9 22:15 exactamente nada no es ellos ellos insiste mucha gente hablando con ellos estas semanas ellos dicen seguro no va a ser nada eso en todos los partidos no va a pasar nada hasta las municipales porque están Juan Marsé están jugando todos muchísimo todos necesitan que vayan bien las municipales pero la cosa está que no va a pasar nada evidentemente lo que no pasa es lo que pasó en el PSOE con qué ha pasado una sola vez en los últimos años en España que es que destituya al jefe pero que va a haber más de fondo y que hay otros poderes dentro del PP que no son Pablo Casado que son los poderes autonómicos que son los barones autonómicos que son mucha gente que se va a quedar sin escaño y esa gente se va va a existir se tendrá sus provincias tendrá sus ambientes tendrá sus sus lugares de poder yo no creo que el PP vaya a desaparecer puede tener un un golpe muy duro las generales pero no creo que vaya a desaparecer de las autonomías va a seguir teniendo poder autonómico poder local y ahí puede estar algunas de la

Voz 0194 23:06 por eso decía yo antes que él había está treinta años lleva treinta años en el PP es más que una persona muy en la trastienda de de la Comunidad de Madrid es decir una persona de un hombre de partido un nombre de gestión IB que en un momento determinado lo apartan para poner a Isabel Díaz Ayuso como candidata a la Comunidad de Madrid la escuchábamos antes como encontraba una explicación a ese cambio lo intentaba encontrar una explicación a ese cambio de partido por parte de de Ángel Garrido pero hoy no sólo ha dicho eso de hecho la candidata ha dejado una de las perlas del día que conviene que no se tengamos a escucharla para valorar la capacidad de quién es la nueva líder del Partido Popular en Madrid en su empeño por atacar Madrid central que es esa zona de bajas emisiones con fuertes restricciones de tráfico que impulsa el Ayuntamiento de Manuela Carmena criticó a Carmena y a su equipo que hayan acabado con los atascos de madrugada durante los fines de semana es decir siente que no haya atascos por las noches en la Gran Vía de Madrid luego lo ha intentado matizar pero es que ha sido casi peor

Voz 13 24:08 para las mujeres es para mí por lo menos que ha sido una persona que salido he disfrutado de mi ciudad con absoluta pasión yo salir de escena salir a tomar una copa volver a casa en muchas me entenderéis víveres sabida en Madrid me hace sentirme muy orgullosa de mi ciudad no defiendo las atascos me gustan las alternativa quiere en el transporte público creo en el medio ambiente y la sostenibilidad pero que un atasco a las tres de la mañana un sábado en Madrid me parece que seña identidad de Madrid y creo que cualquier persona que en Madrid sabe a lo que me refiero

Voz 0194 24:41 es que donde esté un buen atascó donde este un buen atasco que eviten se las calles sin coches las calles sin trafico que me dices minan con los atascos que encontramos nosotros a veces al salir de aquí

Voz 1551 24:54 vamos a ver es que no entendemos bien porque yo te voy a decir que Carme remoto años atrás unos años que Madrid al oscurecer quiere decirse las tiendas cerraban muy pronto todavía no habían aparecido aquellas tiendas de dedican que aguantaban abiertas Azahara lo de la mañana las las cafeterías cerraban pronto seguida hacían esas señales lumínicas para que el público se fuera las gasolineras cerradas muy pronto ya no había bares y en fin eso es como se llama ahora after hour no había de esa nave iba quedando entonces esa ciudad cada vez más oscura y cada vez más peligrosa mientras que esa ciudad que éstas

Voz 12 25:42 no la añora atasco pero ahí

Voz 1551 25:45 ya leyenda de seguridad estamos todos aquí yo me puede pasar nada la la la multitud

Voz 0194 25:53 pues esta señora es la candidata

Voz 9 25:54 la Comunidad de Madrid una una un dato es altamente probable que esta que esta que que Isabel Díaz Ayuso sea la próxima presidenta de Madrid los números le dan para conseguirlo con mucha facilidad y una reflexión esto de la política tiene sus trámites para para llegar al número uno hay dos fórmulas normalmente o hacer un largo recorrido difícil consejero vicepresidente y luego te acaba nombrando o ganar unas primarias cuando no tienes ninguna las dos cosas y lo único que tienes es que te ha nombró al jefe pues antes se te puede como

Voz 0194 26:26 vas siendo presidente de la Comunidad de Madrid también te digo que nos va a dar tardes noches de gloria al menos aquí en Hora Veinticinco Victoria

Voz 1971 26:32 Nos dar muchas tardes de gloria como cuando dijo eso de que el no nacido debía contar para la unidad familiar entre

Voz 0194 26:37 le preguntaron a otro pero la respuesta no me lo he pensado

Voz 1971 26:42 debería pensar un poco más las respuestas antes de darlas

Voz 14 26:46 hora veinticinco llegó el temporal

Voz 4 31:58 Ángels Barceló Miguel Ángel Aguilar

Voz 0194 32:01 Victoria Lafora y Carlos Cué décimo tercer día de campaña

Voz 22 32:08 Elecciones Generales dos mil diecinueve en la Cadena SER

Voz 0194 32:14 en Gijón siguiendo al candidato Pedro Sánchez Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 32:18 qué tal buenas noches Dima que puso queda del último debate

Voz 0194 32:21 te veinticuatro horas después

Voz 0806 32:23 llegaron a esos debates arrastras dijeron que era una anomalía democrática pero porque es que se celebrarán dos debates seguidos pero una vez que han superado esta fase aseguran que están muy contentos y que les han aportado un plus en el último otra Akin aunque eran los datos en el Comité Electoral creen que ayer ganó la izquierda para ellos ganó el presidente porque Iglesias a su juicio no estuvo en la batalla presidencial sino reforzando la estrategia de Sánchez coinciden distintas fuentes del PSOE en que lo que quedó de la segunda parte del debate es la derecha desplazándose y eso a Sánchez le viene bien porque él quiere ofrecer estabilidad un proyecto solvente frente a este otro bloque que si suma sumara pero que dicen los socialistas que con esta gresca no ofrecen estabilidad Adriana Lastra es quién se ha encargado hoy en Gijón de reforzar este mensaje

Voz 30 33:12 tendremos Abascal que parece Colón y vemos a Rivera ya casado que son los Hermanos Pinzón que empezaron en esta campaña electoral repartiéndose ministerios y acaba en la campaña electoral repartiéndose Estopa

Voz 0806 33:25 y también tras el debate hoy Pedro Sánchez ha querido hablar de pactos después de que Iglesias le haya apretado en la tele ayer dijo que en sus planes no está pactar con Ciudadanos y hoy ha vuelto al argumento de que hay que esperar al día veintinueve

Voz 1732 33:38 hay otras fuerzas políticas que están diciendo bueno pero usted con quién va a pactar no hagamos castillos en el aire la amenaza es real si estas tres derechas suman el próximo veintiocho de abril de que vamos a estar hablando el veintinueve de abril por tanto el lunes veintinueve de abril hablaremos vamos a gobernar este país pero primero hay que ganar las elecciones bien el próximo veintiocho de abril

Voz 0806 34:03 será un gobierno progresista eso aclarado insistiendo en que quiere

Voz 0194 34:06 depender de sus propias fuerzas eso ha dicho

Voz 0806 34:09 ante unas tres mil personas en Asturias con la gran ausencia del presidente del Principado de Javier Fernández que presidió la gestora del PSOE y que está en retirada por cierto que esta ausencia se produce el mismo día que Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha subrayado en Badajoz en un mitin en el que participaba Sánchez que ahora el PSOE está

Voz 0194 34:27 unido ahora ahora tengo otra pregunta ah pero como decías que hoy ya no era tan claro aunque ayer tampoco no fue muy claro con el tema del pacto con Ciudadanos dijo aquello de no está en mi cabeza hoy le han preguntado al líder del Partido Nacionalista Vasco es curioso Pablo la respuesta no

Voz 1667 34:44 exacto Andoni Ortuzar se ha referido a ser respuesta de Pedro Sánchez no parece que se haya creído demasiado vamos a escuchar

Voz 31 34:51 ayer en el debate Pedro Sánchez dio a entender después de haberse negado a contestar el lunes muchas veces Ia ayer otras muchas veces que no está entre sus planes dijo eso no está entre mis planes un acuerdo concido no sé porqué o la forma en que lo dijo porque miró para abajo bajó la voz mientras lo decía pero yo me quede con la mosca detrás de la oreja yo no le creí mucho como se suele decir por aquí no me gusta cómo casa la perrita

Voz 0194 35:26 se lo creyó mucho y de hecho hoy dime obliga como no me gusta cómo cazaba por Rita no le creyó Ortuzar el hecho es que ayer ante la insistencia en el primer debate de de Alber Rivera de perdón de Pablo Iglesias de preguntarle usted usted no se notaba que ayer llevaba esa fórmula preparada porque sabía que volvía seis la pregunta hoy han utilizado esa fórmula por lo tanto Ortuzar a lo mejor no va mal encaminado una vez quemada la pólvora de los debates Inma cuál es la estrategia que va a adoptar el PSOE para la recta final

Voz 0806 35:56 pues utilizan un símil de ciclismo del Tour de Francia dicen que una vez que han superado los Pirineos ahora tienen que llegar al domingo y que tienen que hacerlo acelerando para lograr una gran movilización hoy tanto Adriana Lastra como Pedro Sánchez han identificado la abstención con la derecha

Voz 1732 36:12 la derecha tiene un clavo un clavo al que agarrarse que es la abstención el próximo domingo nos movilizamos todos es evidente que España mirará al futuro

Voz 0806 36:22 considera muy importante Ángels superar el setenta por ciento de participación para eso pedido Sánchez que aprieten el ritmo y también para concentrar el voto útil progresista IDC

Voz 0194 36:33 pero qué es el gran objetivo de estos días

Voz 0806 36:35 a los progresistas de repite Sánchez que no hay que apostar por intermediarios en referencia a Unidas Podemos de centro porque hablan de que hay ochocientos mil indecisos en la frontera de PSOE y Ciudadanos y creen que para atraerlos les allana el camino que a cuatro días de las elecciones Rivera ya fichado al ex presidente de la Comunidad de Madrid creen que eso derechista Ciudadanos y que rompe además con lo que le sirvió de gancho para la generación nacida en democracia que quería

Voz 0194 37:01 romper con la vieja política con la corrida

Voz 0806 37:04 John que según fuentes socialistas representa sobre todo el Partido Popular de de de Madrid hablan de un PP en descomposición y lo que no descartan es unos dicen es que esto pueda beneficiar a Vox y que al final vaya a todo al mismo saco de la suma de la derecha dicen que eso

Voz 0194 37:19 no lo han descartado nunca porque es un riesgo

Voz 0806 37:22 Real con este mensaje Sánchez va a ir desde hoy hasta el viernes a tres plazas fundamentales para el PSOE Andalucía Cataluña ya Valencia que es don

Voz 0194 37:30 se va a cerrar con Ximo Puig el viernes en gracias Inma gracias esta mañana volvemos a Málaga donde Adrián Prado está siguiendo los pasos de Pablo Casado ante los contaba la reacción a ese cambio de partido de Ángel Garrido Adri se ha hablado mucho de los debates hoy ya es agua pasada

Voz 0019 37:45 no no para nada en el PP quieren estirar ese chicle todo lo que puedan convencidos de que ayer Casado fue el claro ganador en los tres actos que ha tenido aquí en Andalucía el líder el PP ha hablado de los debates

Voz 0194 37:55 por ejemplo esta mañana en Sevilla este es el análisis que hacía caso

Voz 0019 37:58 estado de lo que pasó anoche ayer vimos dos modelos

Voz 0194 38:01 Vimos un modelo que no decía la verdad yo me quiero acordar de esa frase famosa

Voz 5 38:07 de que España no merece un Gobierno que mienta yo es como resumo ayer el debate estos nueve meses España no merece un presidente del Gobierno que mienta todo el tiempo

Voz 0019 38:19 en el es lo comentaba antes están eufóricos creen que los debates va a suponer un punto de inflexión en la campaña fuentes populares aseguran que ya notan sus efectos en las encuestas internas con una subida de dos puntos en el debate del lunes Nos dicen consiguieron convencer a los moderados y a los indecisos y en el de ayer a las bases que querían que Casado entrara más en el cuerpo a cuerpo

Voz 0194 38:38 Nicolás será líneas seguir del PP en estos últimos días tienen algún plan

Voz 0019 38:42 bueno pues para el PP estas semanas clave dicen que la remontada está en marcha de hecho desde el pasado domingo hemos notado un cambio de discurso en el PP hablaban de poder sumar y ahora ya hablan de poder ganar en el entorno de Casado creen que la campaña de destilación del PP el gota a gota está teniendo efecto está calando la renovación del partido y sobre todo que el PP habla de lo que le importa a la gente hoy Casado ha vuelto a recuperar el tono más duro contra Sánchez lo hacía esta misma tarde en Málaga hablando de terrorismo

Voz 5 39:09 yo no entendería que un político alemán se sentara a hablar con los terroristas que atentaron en el mercado de Navidad de Berlín o que un político francés se sentara a negociar con los terroristas islamistas que reventaron la sala de fiesta del Bataclan en España Pedro Sánchez se sienta a negociar con los terroristas etarras

Voz 0194 39:31 el dúo

Voz 5 39:32 que han firmado una historia sanguinaria de ochocientas víctimas mortales

Voz 0019 39:37 este es uno de los puntos clave de la estrategia de Cansado en la ataque a Pedro Sánchez el PP también Sagarra los indecisos a la apelación al voto unido evitar la división del voto de centro derecha sigue siendo una constante en los discursos de Casado lo escuchamos cada día Hincada cada uno de los

Voz 0194 39:52 dos que celebra gracias Adrian ánimo nuestras acaba gracias hasta mañana

Voz 12 39:57 mejor manera de votar a Sánchez escucharon la atacan por eso lo intentó en los debates mantener ese poder

Voz 32 40:05 sí eso que durante puede echarle los votos encima es escuchar a esto esto es a esta esta gente decir esas cosas porque hay que realmente el ejemplo que ha puesto

Voz 0194 40:16 yo sí mejorar en Barcelona ahora hablaremos de ello en Barcelona Mariela Rubio cubriendo el acto de campaña de Pablo Iglesias con la alcaldesa Ada Colau buenas noches qué tal buenas noches se dice dicen la caravana del considerado por muchos como el ganador del debate de Atresmedia bueno los morados viven una jornada de euforia tras la excelente dicen actuación de su candidato ayer en el debate confiando en que ese clima apunta al entre las bases una sensación de remontada después de tres días de parón Iglesias volvía a subirse la caravana estaba pletórico era otra cara la que hemos visto y la hemos encontrado hoy en la estación de Atocha camino de Barcelona algunas voces de la dirección explican que Pablo Iglesias supo dar la vuelta al riesgo de quedar desdibujado que quedó patente en el primer debate cuando el resto de candidatos no se dirigieron a él directamente o lo hicieron muy poco el líder de Podemos utilizó dicen hábilmente esa desventaja en su favor no le dejaban fuera él sea apartaba no es que ya no Ucia la victoria es que hay que hablar de propuestas para la dirección morada Iglesias mostró un equilibrio perfecto moderado pero sin rehuir el cuerpo a cuerpo ganador para el debate para el momento del partido algún plan en Unidas Podemos para afrontar el último tramo bueno insistirá en la clave de esta campaña La conjura del voto útil al PSOE con la idea fuerza de que sin un Podemos fuerte Sánchez pactará con Ciudadanos idea que hoy en Barcelona en San Andreu Iglesias planteaba así sino Unidas Podemos no habrá un gobierno que apueste por un diálogo en el que todas las propuestas también el referéndum decía sin decirlo estén encima de la mesa

Voz 33 41:44 eso lo sabemos de del PSC yo les pido dos Esther esa oportunidad de garantizar que en el estado hay un gobierno de izquierdas que apuesta por el diálogo dialogar dialogar y que todas las propuestas estén encima de la mesa

Voz 0194 41:59 en esa misma idea insistía en esa misma idea insistía Ada Colau por cierto aquí Ángels hemos vivido una imagen insólita hemos asistido al primer acto de Iglesias el único en esta campaña morada en Barcelona y sin embargo aquí no estaba el cabeza de lista de En Comú Podem nos han dicho que estaba prepa cuando el debate de TV tres que se está produciendo esta noche pero claro las especulaciones se han disparado porque no es ningún secreto que hay algunas voces en el partido por ejemplo el ex senador Oscar bingo que han considerado Assens como un exponente del discurso independentista de dentro de Podemos no desde el entorno de Iglesias insisten en que no hay otra causa más que la preparación del debate y que en ningún caso Iglesias ha intentado quitar esa foto raro es de todas formas que el cabeza de cartel no esté en el acto central en el mitin central un poquito

Voz 0861 42:49 exactamente en solito más cuando éste es el único mitin

Voz 0194 42:52 sin que va a tener Pablo Iglesias en Cataluña claro Mariela muchas gracias hasta luego en Valladolid acto de Albert Rivera al lado de uno de sus últimos fichajes Soraya Rodríguez hasta hace unos días socialista Óscar García buenas noches o la Angels qué tal buenas vieron el estreno de Soraya con su nuevo líder

Voz 1645 43:07 bueno pues la verdad es que ha sido muy buena acogida por los asistentes a a este mitin pero un tanto descafeinado en el fondo y en el contenido Ángels la verdad la ex socialista ha vuelto a insistir en que está aquí porque no comparte el proyecto de país de de Pedro Sánchez dice que el problema de Cataluña no es de convivencia sino de independencia para defender al Estado ha llegado a decir cosas como estas

Voz 0277 43:29 alguno en estos emociona con lo que quiere yo me emociono con la caja común de la Seguridad Social que es la que garantiza pensiones iguales en todo el territorio a todos los españoles es es un símbolo también de la unidad nacional

Voz 1645 43:44 ya sabéis que Soraya Rodríguez va en la lista de Ciudadanos a las elecciones europeas iba como independiente quizás por eso la despedida de su alocución ha sido así sin citar el nombre del partido que la ha fichado

Voz 0277 43:58 por eso hay que dar la batalla la batalla en España el XXVIII la batalla en Europa el veintiséis así que muchas gracias vamos

Voz 1645 44:12 muy luego Rivera le ha agradecido que esté conciudadanos y también se lo ha agradecido por cierto Ángel Garrido porque dice que esta es la casa común del constitucional

Voz 0194 44:21 que volvamos puede casi susurrando vamos que es el es el eslogan el grito de guerra de de de Albert Rivera llega así lo susurrando no se debe acostumbrar eso creo que lleva toda la vida en y se ha ido a última hora de todas formas de escuchando escúchanos mitin Si lo que le preocupa es lo de la caja única de la Seguridad Social nadie ha puesto en cuestión curioso que haya tranquilidad Óscar persisten los ecos de los debates en la caravana de ciudadano

Voz 1645 44:45 Nos persisten persisten si a pesar de que el fichaje de Ángel Garrido pues ha desplazado totalmente en el asunto de los debates el entorno de Rivera cree que estas citas les han servido para recuperarse en el voto aunque claro será decisivo lo que ocurra de aquí al domingo Rivera ha hecho referencia en el mitin de hace un par de horas aquí en Valladolid para acusar a Sánchez de AVE

Voz 0194 45:05 el utilizado el dolor de las víctimas de la violencia de

Voz 1645 45:07 enero sacó una noticia falsa

Voz 31 45:10 en un debate entre nueve millones españoles jugando con el dolor de las víctimas de la violencia machista que es una cuestión de Estado un pacto de Estado que hemos firmado todos esta legislatura mintiendo para atacar a ciudadanos al el Partido Popular oiga señor Sánchez no juegue más con el dolor de las víctimas de la violencia machista es una causa de todos a pesar de usted en ciudadanos eh

Voz 1645 45:30 hay quién opina que la estrategia de Rivera utilizada ayer ser más incisivo no pasar ni una funcionó bastante bien pero sí reconocen que con tanta interrupción por los otros candidatos

Voz 0194 45:40 el aspirante de Ciudadanos quizá debió no confrontar tanto la estrategia fijada para las poco más de cuarenta y ocho horas de campaña que quedan en ciudadanos sí

Voz 1645 45:51 en en la dirección de ciudadanos tienen la convicción de que tras los debates electorales pueden ganar al PP y quedar segundos ahora sus encuestas les colocan terceros pero creen que puede producirse el sorpasso cuál será la idea clave la idea fuerza de aquí al viernes pues ésta que esta tarde esta tarde noche ha estrenado aquí en Valladolid tal vez Rivera

Voz 31 46:10 la que estas dos debates han hecho que muchos indecisos miren a ciudadanos hice empiecen a venir a ciudadanos tenía el domingo vamos a conseguir movilizar a mucha gente si le damos la vuelta a la tortilla por un puñado de votos podemos estar jugando unos la nación de naciones o la nación de ciudadanos libres e iguales

Voz 1645 46:27 primera toma el control de la campaña electoral desde hoy después de estar desaparecido desde el pasado viernes por la mañana mañana jueves va a protagonizar actos en Madrid y en Barcelona el viernes el cierre de campaña en Valencia con actos por la mañana por la noche

Voz 0194 46:41 el gracias Oscar gracias a vosotros ante el último apunte Pablo Bravo desaparecido quién hizo inhibiera porque ha desaparecido todo este tiempo porque estaba preparando los debate

Voz 12 46:52 supongo que más tiempo para enterrar Rivera esos