Hora 25 (24/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1971 00:00 hay cinco no va a forzar

Voz 1 00:02 lleguen a un acuerdo de cinco en cuantas municipios en cuantas comunidades autónomas funciona

Voz 2 00:10 en una Andalucía Andalucía

Voz 0194 00:13 Arias Miguel Ángel esa es otra de las incoherencias

Voz 1971 00:16 que es que a día de hoy en comunidades autónomas y adelantamientos están negociando ya los equipos de Ciudadanos y PSOE tanto por lo tanto ayer por primera vez me Pedro Sánchez ya llevado por la dignidad porque no le quedaba otra dijo que él tampoco iba a pactar con Ciudadanos pero ya veremos

Voz 1 00:36 eso es lo que de verdad Conde de Romanones cuando digo nunca jamás me refiero al momento pero sí

Voz 3 00:41 esta debe estar contratando ya un guionista para el giro de guión que lo tiene que me tiene que haber

Voz 0300 00:46 cómo cómo lo gestiona Alber Rivera no es sólo un matiz que sí es muy importante aunque no haya movimientos entre los bloques el sistema electoral español es tan endiablado y el sistema de reparto de los escaños en las provincias están endiablado tan complejo ahora es muy difícil de ver pero la gente que está mirando todos los días y así se hacen las atribuciones de escaños el domingo digo vamos el lunes seguro haremos un análisis detallado de cuantos escaños ha peleado por doscientos votos el PSOE con Vox porque el PSOE con Ciudadanos porque Ciudadanos tuvo un resultado mejor o peor del esperado y eso benefició al PSOE eso pasa en las provincias de Lara en la atribución de escaños no es lo mismo el el bloque de la derecha puede estar estable y el bloque de la izquierda puede estar estable pero cómo se reparte el brote de la derecha cómo se reparte el Bloque de Izquierda de hecho al PSOE por ejemplo le interesa mucho que Podemos no se hunda definitivamente porque si se hunde va haber escaños que elevan a robar Ciudadanos y Vox porque están compitiendo al mismo nivel es que el reparto el sistema de leído la la la la mezcla de las dos cosas la Ley D'Hont con las provincias es que tenemos y esta España este reparto geográfico que tenemos que no tienen casi ningún otro país de Europa y es que tenemos los pueblos de población todos en Madrid Barcelona y casi todo el resto despoblado hace que sea endiablado y hace que sea súper importante y lo vamos a ver el lunes cuando miremos los datos súper importante cómo se reparten los votos la derecha puede salir un resultado otro en función

Voz 4 02:08 el reparto recuerdan lo de Pío Cabanillas creíamos que íbamos a ganar las derechas y hemos ganado las izquierdas

Voz 0194 02:15 pues eso atribuya suelo atribuye hacer lo quién a quién uno ese Un par de puntualizaciones a afirmaciones que se han hecho en campaña check in que es como se llama o verificaciones que me gusta mucho más con Sonia Ballesteros buenas noches o el Ángels buenas noches Pablo Casado presume de que el PP ha sido pionero en regular la muerte digna

Voz 1913 02:37 pues sí ya ha sido la sede en Galicia quién los ha puesto tras la pista de esa interpretación particular de Pablo Casado sobre el papel de su partido en la regulación de la muerte digna

Voz 5 02:46 nosotros hemos sido un partido pionero en la regulación de la muerte digna en el Parlamento de Galicia de Madrid que Castilla León donde se dice que los cuidados paliativos incluido las acción otra cosa es la eutanasia activa

Voz 1913 03:00 vamos por partes lo de pionero va a ser que no fue Andalucía la primera comunidad que legisló sobre el tema así abría los informativos Canal Sur el dieciocho de marzo de dos mil diez

Voz 6 03:10 nos vamos ahora al Parlamento andaluz allí esta tarde sea aprobado la primera ley de muerte digna de España como ha sido la votación buena

Voz 0196 03:17 desde la norma ha contado con el apoyo de todos los grupos a excepción de tres de sus artículos que ha rechazado el Partido Popular porque no incluían la objeción de conciencia de los médicos

Voz 1913 03:27 sobre Galicia hay que recordarle a Casado que fue el PSOE quien presentó la proposición que dio lugar a la Ley de Muerte Digna aprobada por unanimidad en junio del dos mil quince en Madrid también fue el PSOE quien impulsó la ley de muerte digna y en Castilla y León es que no hay ley el partido que ha presentado una proposición en las Cortes no ha sido el PP ha sido Podemos

Voz 0194 03:48 segunda aclaración a la promesa de Ortega Smith Secretario General de Vox que quiere levantar muros de hormigón en Ceuta y Melilla con el presupuesto de Tévez

Voz 1913 03:56 tres es una promesa de la ultraderecha que se va a quedar en nada si pretenden financiarla como ha anunciado el secretario general de vos

Voz 0946 04:04 no sobra dinero para construir ese muro y cincuenta muros más mire solo con los mil ochocientos millones que vamos a dejar de pagarle a la televisión golpista de TV3 tenemos para construir bastantes muros no es un problema económico es un problema de soberanía nacional

Voz 1913 04:17 es falso que TV3 tenga un presupuesto de mil ochocientos millones de euros esa cantidad es la suma de los presupuestos de las quince televisiones públicas que hay en España las trece autonómicas más la uno y la dos de Televisión Española además en el caso de que las autonómicas de es de cómo se financian el dinero que reciben llega casi exclusivamente de sus gobiernos himno del Gobierno central gracias Sonia

Voz 0194 04:40 muy buenas noches hasta luego impaciencia que ya queda menos para las próximas elecciones europeas autonómicas

Voz 0689 04:45 Iván municipales es su

Voz 7 04:48 si es así es así Sonia es así usted debato Carver

Voz 0194 04:50 a picar mucho muchísimo muchas gracias hasta luego nos hablábamos ahora eso de consolidar el presupuesto de de TV3 precisamente Pablo esta noche en TV3 había debate con los candidatos los cabezas de lista a las elecciones generales y ha habido hay un rifle

Voz 1667 05:04 hace no exacto porque es un debate moderado por el director de TV3 por

Voz 0689 05:09 Nissan esos no

Voz 1667 05:12 Inés Arrimadas la candidata cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Barcelona Se ha dirigido directamente a él al director de TV3 a la supuesta colaboración de él con el independentismo

Voz 0545 05:23 para prácticamente comenzar el debate así para que usted dimita lo más pronto posible le redactado su carta de dimisión para que éste cumpla con lo que dice el Parlament de Cataluña sobre todo con lo que dice la justicia porque es una vergüenza que todos los que nos están viendo hoy sean independentistas o no independentistas Le tengan que pagar a usted un sueldo de ciento diez mil euros si me permite Mutola así no tendrán que perder el tiempo en redactar la misma

Voz 0689 05:44 Nos preocupe no se preocupara dice la tres pero lo harían otros lo que pasa es que nadie sabe lo que pasa hace luego a decir no se vuelve a repetir saques Tanit pero usted ya no estoy con ustedes yo me quedé la carta división me quedo la carta de división a conciencia en estudiar conciencia ni siquiera final del programa Hablemos así empezado ese debate

Voz 8 06:08 hora veinticinco

Voz 9 06:11 ya es circular con su moto Isabel que es un auténtico experto por su forma de tomar las curvas de frenar pues simplemente

Voz 10 06:17 por cómo se baja de ella lo mismo pasa con línea directa que ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes cómo no que son los moto expertos por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 9 06:33 Pita condiciones en línea directa punto com un acompañaban que impar

Voz 11 06:36 hola soy Sara Carbonero y quiero pedirte ayuda para los niños de Yemen allí a los niños que no los mata la guerra los mata el hambre cada diez minutos muere un niño por falta de alimentos por favor hazte socio de UNICEF en el novecientos novecientos siete quinientos treinta o en UNICEF ayuda a punto es los niños indefensos de Yemen te necesitan

Voz 12 06:58 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos

Voz 13 07:01 notaría gestoría registros así buscas hipoteca timing

Voz 1880 07:04 o mejor conocer la de un banco que no te cobran y gasto

Voz 5 07:06 a mi hijo sin hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros tiros comisiones y el precio que buscas te encuentras en un punto es

Voz 15 07:25 que mira al fotógrafo que pase la España en la que cabemos todos que pasé el próximo veintiocho de abril vota para que la España que quieres pasar los bueno líquidos goza PSOE

Voz 16 07:38 hola cariño sabes que hace la policía en el portal si robada los del cuarto este fin de semana este fin de semana pues no nos hemos enterado hace nada

Voz 0196 07:44 ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaba

Voz 17 07:47 de llegar de pasar unos días fuera

Voz 18 07:49 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 08:03 elecciones generales del veintiocho de abril

Voz 14 08:06 si quieres estar bien informados vota por la SER

Voz 19 08:10 creo que todo el mundo tiene claras algunas cosas que para que el Partido Socialista un plan algunas propuestas que hace va a ser necesario que nosotros estemos en un gobierno

Voz 0689 08:18 este jueves a las ocho y media de la mañana una hora menos en Canal

Voz 0194 08:21 Pablo Iglesias con Pep

Voz 5 08:24 ah bueno

Voz 8 08:25 vota por la Ser la red y Unda que casi todos los progresos

Voz 0689 08:30 la elección

Voz 8 08:32 no

Voz 12 08:34 en bici cada repostaje te lleva más lejos

Voz 1 08:37 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudar a limpiar tu motor eliminando la y ciertos carburantes pueden dejar en hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 20 08:45 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es el logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 14 08:55 cadena SER Hora veinticinco

Voz 8 09:00 el Berceo Miguel Ángel Aguilar

Voz 0194 09:04 Victoria Lafora y Carlos Cué estábamos mirando aquí todos ahora una fotografía de ese debate del que hablábamos antes de irnos a a publicidad con ese rifi rafe que

Voz 3 09:11 debido entre la líder de Ciudadanos y el director de la Televisión de Cataluña y es que

Voz 0194 09:17 la candidata del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo se ha presentado el debate con un jersey amarillo pero amarillo amarillo lazo amarillo lazo por los presos fueron los presos y ex presos políticos presos vengan nos ocupamos de dos sentencias

Voz 21 09:33 la Audiencia Nacional ha absuelto al ex presidente del Barça Sandro Rosell del delito de Blair

Voz 0194 09:37 qué o de comisión por derechos audiovisuales y un contrato de esponsorización Rosella estado seiscientos cuarenta y tres días en prisión preventiva seiscientos cuarenta y tres Javier Álvarez buenas noches

Voz 0689 09:49 buenas noches qué dice la sentencia pues la Sala explica que los acusados han sido juzgados por un delito de blanqueo de capitales Ángels pero hay que demostrar primero que ese dinero que el dinero es sucio no ha quedado demostrado en segundo lugar los jueces dicen tienen dudas de que la Fiscalía llama comisiones ilegales pudieran ser de verdad pagos por negocios limpios realizados a través de empresas que realmente sí tenían actividad no eran testaferros y en tercer lugar los jueces piden demostrar cosa que no se ha hecho que los hechos objeto de enjuiciamiento son delito tanto la legislación española como en la legislación brasileña es lo que se llama el requisito de doble incriminación esto es que no ha cumplido que realmente

Voz 0194 10:28 a Pau Molins ha comparecido que el abogado de Sandro Rosell ha comparecido esta tarde en rueda de prensa Sandro Rosell de momento guarda silencio pero sí su abogado ha comparecido ante la prensa ya ha dicho que ha llegado el momento de repensar la figura de la prisión preventiva

Voz 0689 10:41 Eva Durán veintidós metros veintidós maison ha durado veintidós meses no hace falta que pongamos otros ejemplos para describir el agravio comparativo que ha supuesto este tema para Sandro Rosell iban más Bree absolutamente lleno de irregularidades veintidós meses en la cárcel en los que se han practicado sólo dos pruebas testificales absolutamente desproporcionado e innecesario entonces provisional tiene su sari

Voz 0194 11:05 Álvarez Rosell puede reclamar algún tipo de reparación a la justicia

Voz 0689 11:08 claro que sí tiene todo el derecho a reclamar una indemnización porque considera que ha habido un mal funcionamiento pero para que se llegue a dar esta circunstancia para que el preso sea indemnizado y cobre entorno a los cuarenta entre cuarenta y ciento diez euros por cada día que ha pasado en prisión indebidamente se tienen que dar una serie de circunstancias muy concretas que no normalmente no serán ni por eso se rechaza la mayoría de la las peticiones tiene que haber un mal funcionamiento en un anormal funcionamiento de la Administración de justo Asia que causó el daño es decir si la Justicia ha funcionado con normalidad hay poca espeso Emilio posibilidades de que prospere esta reclamación a pesar de que iba

Voz 0194 11:46 a pesar de que siga siendo al final sea absuelto a pesar

Voz 0689 11:48 de que sea absuelto ten en cuenta que todas las decisiones que tomó la juez durante la instrucción Carmela Mena fueron refrendadas por una sala también de la Audiencia Nacional distinta a ésta que enjuiciado avaló todos y cada unos de los recursos que iba poniendo la Fiscalía para que se mantuviera en prisión por tanto el funcionamiento anormal de la Justicia pudiera reclamarse por retrasos por por causas injustificadas porque no haya en sí delito del que se ha cometido o del que se le acusa pero esta circunstancia de especiales concretas son las que pueden dar al traste con una reclamación para que pueda reclamarse además esa compensación económica Ángels debe existir previamente una resolución judicial que reconozca ese error judicial ya sea por una sentencia que dicte en un recurso de revisión revisando esta sentencia sería finalmente pues es verdad ha habido un error judicial por una declaración simple de ese error lo cual sí permitiría al equipo jurídico lo de de Rosell las personas que han sido condenadas presentado esta reclamación pero también podrían presentar una querella por prevaricación contra la juez es decir posibilidades para protestar por esa estancia en prisión indebida las hay otra cosa

Voz 0194 12:56 pues que prospere a Grecia muchas gracias buenas noches un hasta ahora Miguel Ángel escuchábamos al abogado de Sandro pero hablando de que bueno que quizá ha llegado el momento de repensar la figura de la prisión preventiva son seiscientos cuarenta y tres días en prisión preventiva además había habido petición para que pudiera salir en libertad insistentemente por parte de la defensa hay siempre se había se había denegado esta petición y al final

Voz 22 13:19 absuelto es el momento de

Voz 0194 13:21 al pensar la figura

Voz 4 13:23 pues sí claro parece que casos como éste a partir de casos como este pues en fin se plantea darle una vuelta darle una pensada en profundidad a esta figura a disponible para para los magistrados no entienden que pueden imponer seguramente pin que pueda haber también el error humano como los que guarda agujas en la Renfe pero pero tal vez y digamos la prueba vírica es esta no se puede producir situaciones que que realmente ahora y cómo cómo se repara eso que que que se hace ahora con una persona que no es que haya sobreseído es que sea declarado

Voz 1971 14:15 no se firme porque que cabe recurso pero ha sido ha sido absuelto Victoria a ver yo creo que los errores judiciales y están está llena la historia errores judiciales no solamente de prisiones preventivas sino incluso de gente condenada a larguísimos años de cárcel con una condena en firme que resultó algo que ni era el autor Cordel de delito ni ni pasaba por allí de este caso no es el primero de un señor que se pasa en prisión preventiva mucho tiempo y que luego al final resulta absuelto creo que la justicia tiene mecanismos de compensación y entre ellos clarísimamente es que al Estado le va a costar una fortuna el tiempo que ha pasado a la cárcel porque las indemnizaciones son altísimas yo creo que todo esto está tasado bueno pues es que es muy difícil evitar la prisión preventiva y que una persona se pueda escapar de este país irse cuando realmente es culpable yo a mi me parece que el el local quizá habrá que ajustar más es las condiciones para que la prisión preventiva sea ineludible pero no veo mucha posibilidad de cambio

Voz 0300 15:20 bueno de hecho para eso están las fianzas no yo creo que Esther que es terrorífico porque por mucho que haya indemnizaciones no hay forma de intimidad

Voz 0194 15:28 años en la cara una persona que se ha pasado dos años en la cárcel

Voz 0300 15:31 que lo sea es un error mayúsculo y que por lo menos debe invitar a la reflexión yo creo que en España cuando dan los datos en general los expertos pues dicen que no no somos el país que más abusan del caso Wanninkhof pero digo pero pero efectivamente pero es que tenemos otros muchos casos de hemos discutido aquí mucho sobre sobre los presos del pluses y la prisión preventiva y el riesgo de fuga y demás en España la prisión preventiva es muy muy muy exagerada yo insisto que los expertos dicen que en otros países funciona de manera similar en Europa pero lo vemos sistemáticamente prisiones preventivas larguísimas porque se tarda muchísimo en en tomar decisiones ahora mismo está juzga se está juzgando Gürtel todavía sea es lentísimo y bueno cuando cuando se Jude Gürtel a lo mejor también mucho serán al suelo

Voz 0194 16:16 somos una pequeñita pausa íbamos con la siguiente sentencia que hemos conocido hoy Hora veinticinco

Voz 8 16:22 lo nota es llego el seísmo que directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche heredó un dos tres cero once

Voz 9 16:34 acciones en línea directa punto com nunca compañía Bankinter

Voz 12 16:37 en haber Time no me pregunten motivo de divorcio

Voz 23 16:40 menos mal alguien original

Voz 12 16:44 de hecho me preguntó qué película me gustaría ver

Voz 15 16:47 en Our Time lo importante es lo que compartís juntos

Voz 0689 16:51 presa que eres Meyer en Cuenca

Voz 24 16:57 hoy en día sin estar suscrito algo estás fuera de onda no está suscrito a las series fuera de onda y a la música fuera suscribe a un Skoda Fabia totalmente equipado desde noventa y nueve euros al mes con cuatro años de garantía y el primer mes gratuita Skoda Fabia suscribe que ya consulta condiciones sin Scola

Voz 12 17:17 tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min no veo pero eso tiene solución cariño está muy cerca

Voz 5 17:26 no tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la solución que necesitas Bin

Voz 14 17:32 dura herramientas ferretería todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés vigor que arreglamos hoy o la mano

Voz 1 17:40 qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo que imagínate

Voz 16 17:46 pues dile a tu hermano que se ponga más alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 18 17:50 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto Es recuerdan novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 18:04 la SER Hora veinticinco

Voz 8 18:09 el tercero en la tertulia Miguel

Voz 0194 18:13 Angel Aguilar Victoria Lafora y Carlos Cué decía yo que teníamos dos sentencias dos decisiones judiciales la siguiente es la del Tribunal Constitucional resolución a un recurso

Voz 25 18:21 del PP contra la ley de educación en Cataluña un recurso de dos mil nueve

Voz 0194 18:26 ah sí buenas noches buenas noches el concierto

Voz 25 18:29 al avala la inmersión lingüística en Cataluña aunque eso sí rechaza diez artículos de la ley

Voz 0196 18:34 ha tardado casi una década en pronunciarse ha tumbado como decías diez artículos de la Ley de Educación de Cataluña la conocida como la ex el Partido Popular había impugnado casi cuarenta de esos artículos por un lado como decías la sentencia avala nuevamente el modelo de inmersión lingüística con el argumento de que la Generalitat de Catalunya tiene derecho a decidir en qué lengua se explica a las asignaturas Icomos en parte el catalán para alumnos que llegan de otros países o de otras comunidades en cambio entre los artículos tumbados hay uno que es importante es el artículo cincuenta y dos que hacía referencia al currículum educativo es decir los contenidos de lo que se enseña en las aulas el problema que detecta aquí el Tribunal es básicamente técnico dice este artículo que está basado en una ley educativa estatal que ya no está en vigor para entendernos el redactado es un resumen una copia literal dice así la sentencia de la ley educativa de los socialistas que

Voz 1292 19:28 no derogada por una reforma posterior del Gobierno de Rajoy la LOMCE por lo tanto considera que no tiene esta cobertura legal por parte del Estado y por eso tumba esta ley además el constitucional declara ilegal

Voz 0196 19:40 es otros puntos relacionados con la regulación de las enseñanzas artísticas como por ejemplo el acceso a los cuerpos catedráticos docentes también inspectores de Enseñanza es sentencia firme la jurisdicción española de estamos pendientes de una valoración que mañana tiene previsto hacer el conseller de Educación Josep Bargalló para saber exactamente cómo va a aplicar la Generalitat el contenido de esta sentencia que os podemos avanzar que la Cadena SER

Voz 0194 20:02 pues quedamos pendientes de esa reacción Hannah muchas gracias a vosotros buenas noches saludamos a esta hora a Paco Marhuenda director de La Razón muy buenas noches muy buenas noches porque va la razón llevamos

Voz 26 20:13 los dos temas principales uno es una encuesta que hemos hecho sobre el debate donde titula Amo siete de cada diez indecisos decantará un voto todos los debates decimos que Rivera fue el ganador pero también en el tronco casual más presidencial Sánchez el peor Iglesias el más creíble y luego lo otro pues es la incorporación sorprendente de Garrido a ciudadanos titula Garrido vengó a Cifuentes

Voz 0689 20:38 qué te ha parecido

Voz 0194 20:40 el partido puso a mí me parecido sincera

Voz 26 20:42 ante más allá de ideologías mal no las formas él pidió ir de número cuatro en las europeas y ahora pues es incomprensible yo hable con él además se está escuchando no lo es mentira porque fue así ir perdón y me dijo de que el bueno pues hubiera preferido seguir de presidente pero bueno que lo entendía que les gustaba pero que él se iba ah pues lealmente a su partido etcétera ahí de golpe pues a veces esta cosa tan rara además para ir de número trece por ciudadanos dicho con todo el respeto no es decir es claramente una venganza

Voz 0194 21:14 pues Garrido cómo era eso Garrido venga Cristina Cifuentes no efectivamente a mí

Voz 26 21:18 sentimos amigos es el titular de la razón

Voz 0194 21:21 Paco muchísimas gracias hasta luego pues quedan otras noticias un repaso que además hay importantes Pablo

Voz 21 21:28 buenas buenas noches me parece lamentablemente déjame que te digo buenas noches da igual antes vamos a saludar a casi casi el que ha sido eso recuerdo pero bueno no decía que reaparece lamentablemente de nuevo la violencia de género en la crónica de nuestro país ha sido en Tenerife la Guardia Civil

Voz 1667 21:43 ha localizado esta tarde los cuerpos de una mujer y su hijo de diez años a los que buscaban desde ayer la búsqueda comenzó cuando el hijo pequeño de la víctima de sólo cinco años dio la voz de alarma después de deambular durante horas en una zona de cuevas en una zona de monte de la localidad de Adeje el alcalde ha explicado más detalles desde Izquierda Unida siendo la informe el agresor está detenido más complicaciones en Reino Unido por el Brexit la primera ministra de Escocia ha confirmado hoy en su Parlamento que defenderán la celebración de un nuevo referéndum de independencia antes de mayo de dos mil veintiuno venían amagando con la idea desde hace tiempo y hoy lo ha anunciado así Nicolas Thor John

Voz 2 22:37 aquí en Ser en Bildu

Voz 1880 22:40 pues nuestro objetivo primordial es asegurarnos de que se aprenda la elección del Brexit y por ello para salvaguardar los intereses de Escocia antes de que finalice la legislatura de este Parlamento tenemos que decidir o Brexit o una nación europea independiente si Escocia es excluida de la Unión Europea la opción de un referéndum por la independencia debe ser ofrecida con el fin de paliar las consecuencias desastrosas del Brexit

Voz 1667 23:07 en París los obreros que trabajan en Notre Dame han reconocido haber fumado en la zona que estaban reparando de hecho los peritos no ha encontrado colillas entre los escombros y también una madeja de cables en la que se pudo iniciar el fuego por un cortocircuito en la investigación continua y una de ciencia ahora que acerca la ficción a la realidad recordáis el chip prodigioso sigue el impulso

Voz 0689 23:28 bueno pues treinta y dos años después

Voz 1667 23:31 Treno un equipo de biólogos de Boston ha creado el primer robot capaz de navegar de forma autónoma por el interior de un cuerpo

Voz 8 23:38 a Florida

Voz 1667 23:41 Dupont uno de los científicos que ha participado en este proyecto explica que han conseguido que el robot músculo obviamente navegue por el interior de un corazón animal para repararlo sin intervención de un cirujano desde fuera lo vamos a acabar con Peter Brook el nuevo Premio Príncipe de Asturias de las Artes con una frase de hace dos años pero que es muy actual a Televisión Española en

Voz 0689 24:04 el problema de nuestros políticos dice es que el día en que ganan las elecciones si son honorables deben preguntarse cómo pudo ser vencedor sin queso contaminan pues buena frase Ramoneda

Voz 0554 24:23 en dos días de debate electoral con más ruido que nueces dejan una noticia hay dos preguntas la noticia el desgarro de la derecha después de una larga campaña en que parecían ir de la mano contra el enemigo común Pedro Sánchez uno alegue Rivera cada día más descontrolado sea lanzado por casado sin contemplaciones y por si quedaba alguna duda el día después en una maniobra mantenida en secreto hasta el último momento el ex presidente de la Comunidad de Madrid por el PP Ángel Garrido se ha pasado a las filas de Rivera guerra sin cuartel en la derecha Éste es el balance final

Voz 0689 24:54 de la doble cita televisiva imprevisibles

Voz 0554 24:56 ante la noticia de cierre de la campaña electoral falte lo cual se impone la primera pregunta hay que deducir de esta pérdida repentina que libere Casado dan por perdida la batalla contra Sánchez ya sólo aspiran a salvar los muebles cada uno por separado a costa de quitarse votos entre ellos au simplemente hay que recurrir a la condición humana Albert Rivera no han podido contenerse es su carácter la segunda pregunta es sobre la insoportable banalidad estos debates con la sustitución de Mariano Rajoy por Pablo Casado sea ha completado una renovación generacional y algunos ponen en duda la competencia los nuevos liderazgos pero lo que ocurre aquí no es diferente de lo que pase en otros países el traumatismo hecho estragos en las derechas occidentales vamos a las causas no podemos obviar que estábamos sin universo comunicacional completamente distinto del que configuró las democracias de posguerra no es lo mismo debatir para los medios tradicionales que paladar redes sociales en que el impacto de la simpleza no deja espacio para las ideas y sólo Pablo Iglesias evitó caer en la tentación

Voz 27 26:03 hoy terminamos aquí y Miguel Ángel Aguilar dictó a Carlos Cue buena semana hoy cuando nos volvamos a ver ya sabemos sabremos quién ha ganado no sabemos quién va a gobernar yo creo pero sabremos quién ha ganado no que no es poco que nos podemos saber que nuestros esto será ya el domingo por la noche nosotros volvemos mañana por ser más que mañana hay liga feliz noche

Voz 14 26:36 Pedro en Hora veinticinco

Voz 8 26:47 Ángels Barceló servicios informativos

Voz 14 26:58 el gran arropa el larguero en facebook punto com barra

Voz 28 27:03 a El Larguero piso escribe Te al canal de Youtube

Voz 14 27:05 sí

Voz 1 27:08 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 29 27:14 por dificultades en el último momento para adquirir billetes llegue a Barcelona a media noche en un tren distinto del que había anunciado enorme esperaba nadie

Voz 15 27:25 era la primera vez que viajaba sola pero no estaba asustada por el contrario me parecía una dictadura hable y excitante aquella profunda libertad y la la sangre después del viaje largo y cansado me empezaba a circular en las piernas en tu mecido con una sonrisa de asombro irá Jaén Estación de Francia que los grupos que estaban esperando el expreso y los criticábamos con tres horas de retraso el olor especial el gran rumor de la gente las luces símbolo tristes tenían para mí Hungría cuentan ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a alguna ciudad grande adora sueños por desconocida empecé a seguir una gota entre la corriente el rumbo de la masa humana que cargada de maletas se volcaba en la salida mi equipaje era un marido muy pesado casi lleno de libros y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud en ansiosa expectación

Voz 14 28:27 nada Carmen Laforet mil novecientos cuarenta y cinco cartulinas en el CETI escucha en el mundo existen súper héroes de carne y hueso persones con una vida normal Juve Historia e increíble que contar historias de una vida entregada al deporte al esfuerzo y la superación imagino que todo deportista tienes a pilas

Voz 1880 29:01 soy entrenadora evidentemente pero también soy como mejor Manama yo decir que sea ella la que superan los eh

Voz 0689 29:07 por qué los superhéroes también tiene

Voz 14 29:09 bueno es que cumplía todos los años que tiene cada uno

Voz 30 29:12 que no los abandonen jamás hay que luchar en la vida todo cordial de verdad merece la pena te quieres cosas

Voz 14 29:20 veinte Robin ir la tu mano Bale deporte a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias con Michael síguenos también el acento Robinson punto se

Voz 28 29:36 dónde FIDE Iñaki Gabilondo un minuto de silencio

Voz 5 29:39 por qué habla Pepa Bueno de abrupto final

Voz 1880 29:41 León de las voces de la radio todas las firmas