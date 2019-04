Hora 25 (25/04/2019)

Voz 1 00:00 la campaña entra en la recta final aunque visto lo visto seguirá más allá del domingo son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:29 hola buenas tardes los candidatos apuran sus mensajes a poco más de veinticuatro horas del cierre de campaña Pedro Sánchez se dirige a los indecisos Pablo Iglesias en la SER a quienes dudan de la palabra del candidato socialista

Voz 5 00:40 a toda esa gente que está dudando decisivo el veintiocho de abril y que aquí lo que tenemos que hacer es garantizar que España mira aquí duro y que no retroceda cuarenta años con la suma de las derechas

Voz 0194 00:57 Sánchez coincide esta tarde con Albert Rivera en Barcelona PP y Ciudadanos redoblan su pulso por la hegemonía de la derecha Pablo Casado se lanza al ataque contra los naranjas ir Rivera envió mensaje Génova tras la fuga de Ángel Garrido

Voz 7 01:09 que también dijeron que iban a pactar con ellos y pactaron unos cambian d'Opinió unos no son fiables unos ceros nosotros somos un partido serio

Voz 4 01:19 yo le pregunto a esos partidos que se desinflan se ha preguntado porque se les vale sean pregunta por qué gente tan válida como Soraya Rodríguez Ángel Garrido Joan Mesquida quieren estar en un proyecto centrista liberal como ciudad

Voz 0194 01:33 el Rey muerto Rey puesto el PP ha fichado al padre del opositor venezolano Leopoldo López para cerrar esta crisis y ataca al PSOE con el paro la primera epa de dos mil diecinueve confirma lo habitual este trimestre en el que aumenta el paro se destruye empleo la tendencia interanual es positiva dice Magdalena Valerio frente a las críticas de los sindicatos sobre es el el mejor dato en los últimos doce años sobretodo teniendo en cuenta también que en este primer trimestre no hemos tenido Semana Santa ha supuesto

Voz 8 02:00 que no ha podido contrarrestar en los despidos de la de contratos temporales precarios que se han producido en en en vez de enero

Voz 0194 02:09 en Francia Emmanuel Macron ha desvelado su receta para responder a los chalecos amarillos Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:14 las buenas tardes el plan es bajar los impuestos los el presidente francés ha advertido sobre la deriva de ese movimiento en el ducto este movimiento empezó a adoptar otras derivas más violentas manifestando posturas antisemitas homofobas incluso perpetrando ataques contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hoy les insto a que vuelvan al orden público para garantizar la seguridad ciudadana en el juicio del proceso el juez Marchena ha tenido trabajo extra por la mañana puso orden entre las defensas esta tarde ante un testigo David Fernández ex diputado de la CUP que no quería responder a Vox

Voz 4 02:48 qué el entonces por imperativo legal y por imperativo amable desde el imperativo moral también el eso lo agradezco de denunciar conteste con la crueldad ruido esquina con cualquier forma de fascismo descenso

Voz 1667 03:00 Supremo Alberto Pozas nos va a contar los argumentos con los que el tribunal ha corregido una sentencia Navarra en otro caso de violación a la espera de lo que hagan con la manada ir desde Asturias Pablo Canga con otra sentencia que obliga a una mujer a dar a luz en un hospital quería hacerlo en casa

Voz 9 03:15 son modas suponen un retroceso respecto a avances importantísimos que se han producido en la salud de la humanidad pasa como con movimiento anti vacunas el parto su momento muy crítico

Voz 1667 03:28 es así como la ministra de Sanidad respaldado sabes

a las siete y media de la tarde está disputando el Sevilla Rayo Vallecano de momento minuto treinta y dos de la primera mitad Sevilla cero Rayo Vallecano cero a las ocho y media comienza el Real Sociedad Villarreal y a las nueve y media arrancará el Getafe Real Madrid Thibaut Courtois ha entrado en la lista de convocados tras recuperarse de su lesión Zidane ha dejado fuera Ceballos Marcos Llorente precisión técnica haya Vinicius y Mariano a falta de ritmo la principal novedad en el once blanco será la presencia de prime Piazza además finalmente Luis Rubiales el presidente de la Federación sí estará en el Camp Nou el próximo sábado para entregar la copa de campeón de Liga el Barcelona si es que lo consigue matemáticamente el club azulgrana también tiene planeado una fiesta de celebración sobre césped del estadio y fuera del fútbol en tenis Rafa Nadal eliminado a David Ferrer en el Trofeo Conde de Godó y en baloncesto el Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Felipe Reyes por una temporada más hasta junio

Voz 0194 04:22 seguimos con el tiempo algo inestable Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:25 más tarde se confirma que a partir de mañana el sol va a tener todo el protagonismo en la situación meteorológica todavía quedan algunos chubascos a esta hora en el norte de la Península especialmente en el interior hasta la noche pueden seguir descargando pero después irán desapareciendo también algunos chubascos en el Cantábrico y mañana a primeras horas ambiente más frío que las últimas mañanas después el sol va a lucir en la mayor parte del país las nubes que vean durante la mañana se irán disipando durante la tarde máximas más altas que hoy un ascenso que tendrá continuidad el fin de semana de hecho las tardes el del fin de semana incluso serán algo cálidas con máximas en Herald de veinte a veinticinco grados durante las noches seguirá haciendo un poco de frío empieza

Voz 1667 05:03 hora25 Pablos escuchado cómo celebrarían algunos que no hubiera Brexit no nos consta en atención

Voz 10 05:07 sí hay un Brexit ese día yo me tomo un ataja comentó Invitro al alcalde de la Línea domina amigo de Gibraltar

Voz 1667 05:14 amigo da línea a que estén con conmigo en esa gran se debe tomar nota pósteres Picardo esto es que claro si vamos con todo enseguida antes la noticia Iberia Brian Pérez

hablo Burana apenas veinticuatro horas para el cierre de campaña hay menos todavía para entregar el voto por correo

Voz 20 08:07 había perdido querría llevamos aquí desde las ocho de la mañana cuatro

Voz 4 08:11 día yernos regaló el pie

Voz 8 08:13 eso para recoger la papeleta los amigos esto

Voz 1667 08:15 son algunos de los votantes que ya han ejercido su derecho sin no hay cambios el plazo para entregar el voto por correo terminan mañana a las dos de la tarde sólo ayer se admitieron doscientos cincuenta mil votos del millón trescientas mil solicitudes que se han generado hoy quinientas oficinas de Correos van a seguir abiertas hasta medianoche así que vamos a comprobar si siguen las colas Carlos Sevilla donde estás buenas tardes

Voz 21 08:38 qué tal buenas tardes estoy en la final número cuarenta y seis de Madrid en la calle Guzmán el Bueno una de esas oficinas que hoy amplían su horario hasta las doce de la noche quiénes venían aquí esta mañana para votar han tenido que hacer hasta cuatro y cinco horas de cola por la tarde la situación ha mejorado ya hasta ahora sólo hay que esperar entre quince y veinticinco minutos estamos en el bar de Chamberí entre los votantes hay sobre todo personas mayores y muchos jóvenes estudiantes por la proximidad del campus de la Universidad Complutense nos dicen que los trámites están haciendo con agilidad y que no están teniendo problemas para votar la oficina cerrará sus puertas a las doce y las volverá a abrir mañana a las ocho como decías Pablo el plazo para votar por correo terminará a las dos de la tarde

Voz 1667 09:14 el presidente del CIS José Félix Tezanos ha echado cuentas sobre el porcentaje de votantes que a estas alturas todavía no se ha decidido ha sido en Hora catorce

Voz 22 09:23 que en la encuesta Pere poselectoral de Andalucía se comprobó que el once por ciento decían que habían tomado la decisión de lo que iban a votar el mismo día de la votación y otro once por ciento la semana anterior once conmueve casi doce decir que probablemente en este momento hay entorno a un doce catorce o quince por ciento de los españoles que van a votar que todavía no han decidido qué van a hacer esto

Voz 1667 09:46 a a los indecisos está dirigiendo Pedro Sánchez en esta recta a final de campaña lo ha hecho esta tarde en Granada en Barcelona Pau rumbo buenas tardes

Voz 23 09:56 buenas tardes Pablo Sánchez es consciente de que la victoria en Catalunya es fundamental para sus aspiraciones porque aquí tiene más competencias que en el resto del Estado a que hay un sector devota independentista hay Podemos o las dos últimas generales por eso la caravana socialista ha recalado en Barcelona el día previo cierre ya a arropar a su candidato aquí Meritxell Batet los futbolistas hecho han llenado hasta los topes el polideportivo de la Vall d'Hebron con mil personas corean presidente presidente

Voz 24 10:20 según los votantes el partido el acto más multitudinario de la campaña de la actual presidente del Gobierno Sánchez ha pedido la mayoría mucho más amplia que el actual para dicen encontrarse con el escenario de Andalucía donde ganaron pero no tuvieron fuerza suficiente para formar Gobierno ha pedido el voto de los indecisos los que dudan sobre Siria Podemos Ciudadanos abstención para que ha dicho España avance con esta habilidad se puedan frenar la de derecha

Voz 1667 10:41 a pocos kilómetros también en Barcelona el candidato de Ciudadanos está celebrando uno de los últimos actos de campaña junto a Inés Arrimadas y siguiendo la Caravana naranja Un día más Óscar García buenas tardes

Voz 1645 10:51 hola Pablo qué tal buenas tardes pues aquí la imagen es bien distinta estamos en el Port Vell al aire libre Ciudadanos ha congregado a unas mil trescientas personas según cifras de la organización primer acto de River en Barcelona hay primer acto además en el que coincide con Arrimadas en toda la campaña a falta de un día para que finalice además de la foto conjunta el candidato naranja querido reforzar su mensaje frente a los nacionalismos con los dos candidatos que lo han representado durante toda la campaña el aspirante al Congreso el abogado del Estado en un Doval y la candidata al Europarlamento Maite Pagazaurtundua la intervención de Rivera todavía no ha comenzado sí lo ha hecho ya Inés Arrimadas aquí en lo escuchamos en directo

Voz 1 11:25 ha sido una tierra soñada

Voz 1667 11:29 pero popular en el Partido Popular tratan de recuperarse de su último contratiempo la fuga de Ángel Garrido al ciudadano

Voz 25 11:35 se trata de una venganza que nos ha pillado por sorpresa tengo que reconocerlo que me ha sorprendido también es cierto que una de las frases que a mí siempre me gustó de Ángel Garrido fue cuando decía que Ciudadanos no era un partido de fiar ahora entiendo por qué Ángel Garrido ha encontrado hubo conciudadano ni una flor

Voz 1667 11:52 por le ha dedicado el candidato popular al Ayuntamiento a su excompañero hiel Ángel Garrido les pide que piensen por qué se ha ido

Voz 0177 11:59 eh yo no sé si vendrán más o no no lo sé lo que tiene que preguntarse pareció es porque estaban las personas que que han estado tanto tiempo el Partido Popular esa es la pregunta que si Trinca ellos que debería compuestas el manos Ángel Garrido el problema sólo el Ángel Garrido que van a ir a votar a Ciudadanos importó buena dejará votar dos partidos incluido partido

Voz 1667 12:15 Pablo Casado que también ha estado hoy en Barcelona ignora la crisis interna públicamente trata de cerrarla con un fichaje de última hora para las europeas el padre del opositor venezolano Leopoldo López en la caravana popular está Adrián Prado buenas tardes

Voz 26 12:32 qué tal Pablo buenas tardes el PP recolocar su lista a las europeas en el puesto de Garrido que ocupaba el número cuatro sitúa al ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido que hasta ahora iba como número doce y en ese lugar coloca Leopoldo López el padre del opositor venezolano se ha dejado ver en varios actos del PP pero también de Ciudadanos finalmente ficha por los populares según el partido porque con él se apuesta por la defensa de la libertad de Venezuela Gasol apura los últimos actos de campaña ahora mismo interviene en un mitin aquí en Murcia en el que una vez más ha vuelto a arremeter contra Pedro Sánchez por sus pactos por su política económica que con los datos de hoy dice se demuestra que sólo sirve para arruinar

Voz 1667 13:05 mañana tenemos un último acto en marcha esta ahora el del candidato de Vox en Valencia Llesta Javier Carrera buenas tardes

Voz 27 13:13 buenas tardes a punto de comentó de comenzar el acto de Santiago Abascal aquí en el Museo Príncipe Felipe en plena Ciudad de las Artes y de las Ciencias ante un aforo de unas cinco mil personas y se ha vuelto a quedar mucha gente fuera está entrando en estos momentos en el recinto líder de Vox ha elegido Abascal hacer la penúltima parada de campaña la última hora la mañana en Madrid en tierras baleares el esposo de la formación diga aquí puede tener un buen caladero de votos la macroencuesta les daba entre tres y cinco escaños en esta comunidad podrían entrar también por primera vez en las Corts valencianas a la espera de comenzar la intervención del presidente me ha faltado aquí como es habitual el Himno de La Legión y los pitos cuando se proyectaban imágenes de Sánchez Iglesias también pitos algún compañero de los medios como decíamos está entrando en estos momentos Santiago Abascal entre gritos de presidente presidente

Voz 1667 13:59 en Podemos Irene Montero ha estado esta tarde en Málaga directa a por los votantes del PSOE ejemplo

Voz 1490 14:04 lo de Andalucía es clave tenéis que contárselo a toda España votar al Partido Socialista no sirve para frenar a la derecha porque cuando consiguen gobernar gobiernan con Ciudadanos que es la derecha y cuando no consiguen gobernar dejan que pase la derecha más extrema hacerlas peores políticas contra la viruela

Voz 1667 14:25 el mensaje parecido al de Pablo Iglesias esta mañana aquí en la SER el candidato de Podemos decía que no se fiaba de las preferencias de Pedro Sánchez en cuanto a pactos y advierte de que será exigentes su partido decide apoyar el futuro Gobierno incluso entrar

Voz 6 14:39 ven cuando no estás en el Gobierno te pueden decir que sí a muchas cosas imponer la firmen muchos papeles que luego no se cumplen la única garantía de que haya políticas de izquierdas en España es que nosotros estemos

Voz 4 14:50 Elecciones Generales dos mil diecinueve en la cadena

Voz 1667 14:54 se Iglesias es uno de los candidatos que con más ahínco defiende más impuestos a la banca para sufragar las pensiones y otros servicios sociales hoy el presidente de la patronal bancaria AEB se resiste a aceptar esa idea porque dice que el sector ya paga bastante Eladio me

Voz 0527 15:09 José María Roldán sostiene que la banca es uno de los sectores que más paga por impuesto de sociedades en España pero que esto debe medirse en función de sus beneficios y de su base imponible aquí himno sobre sus beneficios globales en todo el mundo

Voz 28 15:22 los impuestos sobre la base imponible estamos hablando de veinticuatro por ciento creo recordar somos el segundo sector en términos de mayor pago de impuestos lo que no se puede hacer es coger resultados consolidados que incluyen actividades en otros países que han pagado impuestos en otros países y compararlo con lo que se paga en España

Voz 1667 15:36 E insiste en que los bancos en nuestro país

Voz 0527 15:38 no recibieron ayudas del Estado a raíz de la crisis Ike contribuyeron al saneamiento de las cajas de ahorros a través de sus aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos todo esto en la presentación de resultados del sector los bancos españoles ganaron en dos mil dieciocho catorce mil ochocientos millones de euros un veintitrés por ciento más interanual

Voz 1667 15:56 es el paro el que secuela entre los argumentos de campaña la encuesta de población activa del primer trimestre de este año no ha sido buena como es habitual en esta época del año pero esta vez además subió el paro bajó el empleo la lectura positiva la encontramos en la tendencia que marca el mercado laboral en términos interanuales informa Rafa Bernardo

Voz 1762 16:15 el dato trimestral es malo porque sube el paro casi cincuenta mil personas baja la ocupación noventa y tres mil eso tira hacia arriba de la tasa de paro algo más de dos décimas hasta el catorce coma siete por ciento pero el dato interanual el que compara el primer trimestre de dos mil diecinueve con el primer trimestre de dos mil dieciocho es bueno porque registra a un ritmo ascendente de creación de empleo de nuevo por encima del tres por ciento por primera vez en tres años ir refleja que en el último año ha aumentado la ocupación en casi seiscientas mil personas la subida más fuerte desde dos mil siete destaca también el crecimiento del empleo indefinido que lleva

Voz 0194 16:48 dotarle contratados bajo esta modalidad aún máximo

Voz 1762 16:50 eco de doce millones ciento veinticuatro mil empuja la tasa de temporalidad por debajo del veintiséis por ciento por primera vez en dos años con todo los datos de esta epa dejan la cifra global de parados en tres millones trescientos cincuenta y cuatro mil el número de ocupados en diecinueve millones cuatrocientos setenta y un mil

Pedro Sánchez en Hoy por hoy con Pepa Bueno vota por La Ser la radio en la que caben todos los productos la buena elección

Voz 1667 19:06 antes de irnos fuera dos sentencias de recorrido respecto a los debates sociales que siguen abiertos en nuestro país el Supremo ha corregido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra relacionada con otro caso de violación uno de las juezas que ha dictado este fallo nuevo será ponente en el caso de la manada informa Alberto Pozas

Voz 0055 19:23 sucedió en un bar la víctima entró en el baño el acusado entró detrás y la violó en un primer momento la justicia Navarra la impuso cuatro años de cárcel por abusos pero ahora el Supremo entiende que hablamos de una agresión sexual y aumenta la condena a seis años bloquear físicamente a la víctima para que no pudiera escapar dicen los jueces en este caso es suficiente para entender que hablamos de una violación algunos de los magistrados que escriben esta sentencia firmarán también la sentencia de la manada de Pamplona fuentes el Supremo Nos aseguran que mientras que en este caso en el de Alsasua había una violencia física con lesiones aprobada en el de la manada el debate girará entorno así la intimidación que los cinco acusados ejercieron sobre la víctima dentro del portal es suficiente

Voz 4 19:59 como para hablar de una violación en Asturias un juez

Voz 1667 20:01 ha ordenado el ingreso hospitalario de una mujer en avanzado estado de gestación que quería dar a luz en su casa los médicos habían aconsejado de forma reiterada que ese parto necesita de control de expertos informa desde Radio Asturias Silvia Rueda

Voz 1904 20:14 el juzgado de guardia de Oviedo decidió ayer a instancias de los médicos obligar a la mujer a ingresar en el hospital para provocarle el parto por riesgo para el bebé al superar las cuarenta y dos semanas de gestación ella quería dar a luz en casa la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo cree que estamos ante modas peligrosas son modas suponen un retroceso

Voz 9 20:32 con respecto a avances importantísimos

Voz 1904 20:35 que se han producido en la salud de la humanidad pasa como con el movimiento anti vacunas la decisión judicial ha llevado a un grupo de personas a concentrarse ante el hospital aseguran que en ningún momento la mujer se negó a ingresar cuestionan el ingreso forzoso y la inducción del parto en contra de su voluntad

Voz 1667 22:00 si es Emmanuel Macron ha podido presentar su batería de medidas para contrarrestar la crisis de los chalecos amarillos su receta pasa por una bajada de impuestos en el país aunque Emmanuel Macron ha sido especialmente duro con este movimiento por la deriva radical que según él está tomando París Carmen Vela buenas tardes

Voz 14 22:17 sí

Voz 0390 22:18 las dos el presente Macron propone entre otras cosas una rebaja de cinco mil millones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los asalariados eso se sumará a los once mil millones recortados en impuestos a los hogares desde que llegó al poder se financiarán ha dicho con la eliminación de algunas ventajas fiscales que obtienen las empresas en respuesta a la crisis de los Alex amarillos ya al debate nacional el jefe del Estado va a revalorizar también las pensiones más modestas ciudad da una garantía estatal para las pensiones alimenticias de las familias monoparentales hay un profundo sentimiento injusticia fiscal territorial y social Eskenazi tiene raíces profundas ha reconocido el presidente francés se comparece ya en rueda de prensa desde hace más de dos horas las

Voz 35 23:08 las nueve hablamos

Voz 1667 23:12 España de la prisión preventiva ser David Torres buenas tardes

Voz 1880 23:14 la Pablo buenas tardes y después en la B Nos vamos con las venganzas el salto de Ángel Garrido ex presidente de la Comunidad de Madrid del PP a Ciudadanos habrá sido una venganza el candidato a la alcaldía del PP dice que si el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid dice que

Voz 25 23:29 se trata de una venganza que nos ha pillado por sorpresa tengo que reconocerlo que me ha sorprendido

Voz 4 23:34 nunca visto en Rido

Voz 8 23:36 un solo atisbo de venganza sus palabras ministro reacciones

Voz 4 23:40 bueno pues se nos vamos a acercar al concepto de la arena

Voz 1880 23:42 esa desde la psicología con Antonio Andrés Pueyo catedrático de Psicología de violencia en la Universidad de Barcelona y como siempre en la cara B yendo las películas la música o el cine todo esto sobre las nueve y media

Voz 1667 23:54 en la tertulia esta noche nos acompañarán Gonzalo Velasco Ignasi Guardans y María Esperanza Sánchez hoy antes de dejarles con los compañeros de las emisoras de la Cadena SER para que les comenten la información más cercana quiero recordar a una persona que ha contribuido a que muchos como yo les contemos las noticias cada día hoy es un día muy triste para este medio porque ha muerto Paloma Tortajada

Voz 19 24:18 estaba anunciara a primera hora de la tarde

Voz 36 24:21 llegó a para Cataluña en estos momentos los portavoces de todos los grupos del Parlamento catalán se encuentran reunido buenas noches sigue llegando mensajes de condolencia desde todos los rincones del mundo el último el presidente francés Jacques Chirac ha calificado a Juan Pablo II como un Pontífice excepcional que enseñaba a todos los pueblos el camino de la concordia de la solidaridad

Voz 1667 24:39 el gol ya era inconfundible y muy querida para muchísimos oyentes una voz que aquí en la SER Nos va a resultar imposible olvidar asociada siempre a una sonrisa y a una frase que resume una vida informó Paloma Tortajada ocho veinticinco

Voz 1915 25:04 cinco Madrid buenas tardes la herida abierta en el PP por la marcha de Ángel Garrido a Ciudadanos sigue abierta más de veinticuatro horas después en el PP han seguido mostrando durante todo el día su malestar por la decisión del ex presidente madrileño el último el propio Pablo Casado que hablaba así de ciudadanos esta tarde en un acto de campaña en Elche

Voz 38 25:23 Rivera no sólo a Julio Sánchez sino que fue el Congreso en su investidura el juez le decías Pablo Iglesias apoya el Partido Popular Partido Popular téngase para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno por lo tanto unos cambian de opinión unos los humillantes unos un choque pero nosotros somos un partido serio nos jugamos apoyar a Sánchez

Voz 1915 25:46 Garrido que hace sólo unos minutos ha estado en el cierre de campaña de Ciudadanos en Madrid segundo acto junto al nuevo partido en un solo día esta mañana en un desayuno informativo junto a Albert Rivera ha llamado al que hasta ayer era su partido a reflexionar a pensar porque están yendo a otras formaciones

Voz 0177 26:00 a unos que se han ido cuando no tenían un un puesto es porque es uno chiqueros y buscaban un puesto y a los que nos hemos ido bajando el número cuatro Europa al trece la comida Amelie resulta que somos unos desagradecido mire ni lo uno y lo otro pues porque es mal las personas que que han estado tanto tiempo el Partido Popular manos Ángel Garrido el problema sólo el Ángel Garrido que van a ir a votar a Ciudadanos importó buena dejará votar dos partidos incluido partido

Voz 1915 26:24 aquí en La Ser en La Ventana de Madrid hemos hablado con el consejero de Sanidad con Enrique Ruiz Escudero que ha dicho seguir sorprendido todavía por la decisión de Garrido El como Garrido tampoco irá en la lista de Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid y aunque dice que se puede trabajar para el PP

Voz 4 26:38 muchas formas reconoce sentirse dolido maltratado no sé

Voz 39 26:41 maltratado no hombre sí que me hubiese gustado un poquito pero bueno pero pero insisto que en política hay que ser muy pragmático hoy y una vez que pasan las cosas hay que reorientar cuál va a ser la actuación y en este caso yo siempre he contado con ella de antes de hacer la lista con una insisto con una relación personal excelente y desde luego que yo me siento siempre dentro de su equipo

Voz 1915 28:41 ocho y veintiocho el Ayuntamiento de Madrid admite que algunos de los coches municipales no llevan la etiqueta ambiental de la DGT obligatoria desde ayer en la capital lo ha reconocido la portavoz municipal Rita Maestre durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno las multas por no llevar a estos distintivos que diferencian a los vehículos por su nivel de contaminación son de King

Voz 43 28:59 euros está en en proceso ahí se terminará están ya en marcha a muchos de sus vehículos ya tienen esas etiquetas los que les faltas estarán poniendo en estos días

Voz 1915 29:09 por cierto que Correos confirma a la Cadena Ser que sólo desde el lunes se han vendido en Madrid setenta y un mil etiquetas cuando lo habitual es que se tramiten unas cuatro mil

Voz 44 29:20 al día y los madrileños

Voz 1915 29:22 en a las urnas el próximo domingo con otro mal dato del paro sobre la mesa la EPA del primer trimestre deja una subida del uno con cuarenta y uno por ciento del desempleo los sindicatos lamentan la precariedad de los nuevos empleos y alertan sobre el afianzamiento del paro de larga duración en la Comunidad de Madrid