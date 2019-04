Hora 25 (26/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 la sinceridad que brota de la urgencia que encuestas manejará Pablo Casado para terminar la campaña invitando a Vox a formar gobierno son las ocho las siete en Canarias

Voz 0866 00:21 en Hora veinticinco

Voz 0194 00:32 hola buenas tardes los candidatos han elegido Madrid Valencia para reforzar sus mensajes de cierre de campaña Pedro Sánchez insiste en el peligro de quedarse en casa el domingo

Voz 5 00:41 es decimos el bloque de la involución no tiene ninguna duda así que no especulo hemos con el voto si queremos avanzar si queremos futuro

Voz 0194 00:48 debutar al Partido Socialista Pablo Iglesias aguanta el pulso por el flanco izquierdo y alimenta el fantasma de un posible gobierno entre PSOE y Ciudadanos final el PSOE propone unas cosas en campaña pero después llegan los poderes económicos

Voz 0919 01:00 le dicen con el cole Thanou con Rivera y eso lo sabe todo el mundo

Voz 0194 01:05 cien que Sánchez no terminaba de descartar esta mañana en Hoy por hoy pero la principal novedad de este cierre de campaña está en el PP por primera vez Pablo Casado admite que está dispuesto a incluir a la ultraderecha de Vox en su Gobierno casado era muy gráfico esta mañana en es Radio Alber Rivera recomiendan no precipitarse

Voz 6 01:21 al final Box hizo iba a darnos van a tener la influencia que ellos quieran tener para qué vamos a andar pisando los la manguera entre nosotros sino que tenemos que hacer es sumar

Voz 7 01:30 que nos dediquemos sobre todo a los que tenemos que sumar Ciudadanos y le ha tendido la mano muchas ocasiones al particular sin respuesta nosotros sí confiamos en Vitoria y no nos vamos a poner a repartir sillones y mucho menos a dos días de las elecciones

Voz 0194 01:42 vox vuelve al escenario que compartió con ellos cierran campaña en la plaza de Colón donde se han acercado hace unos minutos tres activistas del colectivo feminista Femen las tres han abandonado la zona entre insultos esta noche estaremos en directo en todos los escenarios incluidos Cataluña Euskadi y la Comunidad Valenciana que el domingo también celebra elecciones autonómicas en Tenerife ya está camino de prisión el acusado del crimen de Adeje Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:10 hola Ángels buenas tardes es el hombre que asesinó a su mujer y su hijo de diez años y los abandonó en una cueva de momento el Consulado de Alemania no se hace cargo del otro hijo de la pareja

Voz 9 02:21 sí lo sé

Voz 1 02:23 a mí no me

Voz 9 02:26 no lo pongo todo porque tengo los abuelos la tía

Voz 1667 02:28 estas la mujer que atendió al pequeño después de horas deambulando por el monte estaremos también en San Sebastián pendientes de la evolución del joven de diecisiete años en estado crítico tras una reyerta anoche entre jóvenes por un paquete de tabaco y Laura Marcos Nos contará las prestaciones que el Gobierno incluido en la cartera de servicios básicos de Sanidad entre ellos las pruebas de prevención del cáncer de útero Javier Cortés es ginecólogo de la Asociación contra el Cáncer

Voz 10 02:52 es una gran noticia quinientas muertes al año en España pueden ser evitadas con estas nuevas estrategias hicieran mil diagnósticos de lesiones precancerosas de cérvix a ser abordadas total

Voz 0919 03:05 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes jornada decisiva en la Euroliga de baloncesto el Baskonia recibe al CSKA de Moscú tiene que ganar para seguir media con aspiraciones de meterse en la Final Four y el Barça recibe al Efes de Estambul los azulgrana también están obligados a ganar para seguir adelante en la competir en la Champions de fútbol sala en las semifinales los dos equipos españoles han quedado eliminados el Inter ha perdido con el Sporting de Lisboa el Barça con el cairota no tendremos representantes en la final y Rafa Nadal se ha metido en semifinales de el torneo de Barcelona ha ganado al alemán

Voz 0194 03:38 el siete cinco siete cinco ni el tiempo votaremos con sol en la mayor parte del país Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes el fin de semana va a hacer sol en todo el país con temperaturas más

Voz 0978 03:47 tras las máximas alguna excepción por ejemplo en el Cantábrico mañana con nubes abundantes y alguna llovizna más sólo el domingo el domingo en cambio veremos más nubes en el Mediterráneo especialmente en la costa de Catalunya con alguna lluvia débil pero en general como decíamos tiempo soleado frío todavía durante las noches incluso la próxima con heladas en pueblos de montaña en algunas zonas llanas de Castilla y León pero mañana las temperaturas serán un poco más altas que hoy en todo el país cerca de los treinta grados en el Valle del Guadalquivir el domingo subirán más en el centro y sur de la península máximas de veinticinco a treinta grados en puntos costeros apenas se pasara de los veinte empieza hora25 Pablo

Voz 1667 04:22 les gusta el pan esto les interesa el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un decreto

Voz 0919 04:26 lo que establece la definición de lo que conocemos hoy

Voz 1667 04:29 como pan común aunque la portavoz Isabel Celaá ha tenido problemas para explicarlo

Voz 11 04:34 en relaciona lo último lo de la norma del PAN efectivamente hay un tipo de pan que antes era el pan e ordinario no el pan creo que se llama así no yo creo que es el pan como como los de antes

Voz 1667 04:54 la buena no se preocupen que nosotros les vamos a explicar el contenido de este texto que incluye una rebaja fiscal al pan informa Adela Molina

Voz 0011 05:02 a partir de ahora el pan común no sólo será el de trigo sino el elaborado con otras harinas salvado esto es importante porque supone que el IVA de estos panes bajará del diez al cuatro por ciento el decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros también limita la cantidad de sal que puede contener el pan aunque no será obligatorio hasta dos mil veintidós además sólo podrá llamarse integral si está fabricado al cien por cien Harina de este tipo para ser multi cereal tendrá que tener al menos tres harinas diferentes en una proporción mínima del diez por ciento cada una todo tendrá que constar en la etiqueta el Gobierno también ha concretado la definición de masa madre limitando el uso de levaduras industriales para calificarse como pan artesano tendrá que primar el trabajo manual sobre el mecánico y pan de leña será únicamente el cocido en hornos que usen este convulso

Voz 5 05:46 no

Voz 0866 07:21 Elecciones Generales dos mil diecinueve en Cadena SER

Voz 1667 07:26 pues esto se acaba se acaba de momento porque ya saben que dentro de un mes hay campaña para las municipales autonómicas y europeas porque el lunes va a empezar quizás lo más complicado que son las negociaciones para formar gobierno de momento los candidatos están apurando estos últimos actos para apuntalar sus mensajes clave e intentar ganarse a los indecisos de última hora ya hay dos escenarios que acogen los actos centrales del esta tarde noche son Madrid Valencia Pedro Sánchez acaba de participar en su penúltimo acto en Madrid antes de cerrar campaña con Ximo Puig que se la juega también el domingo en las elecciones a la presidencia de la Comunidad Valenciana en Madrid en el barrio de Vallecas Carolina Gómez buenas tardes

Voz 1370 08:07 buenas tardes mitin del PSOE en Entrevías Vallecas el único barrio de Madrid donde los socialistas ganan históricamente las elecciones la del domingo si se cumplen las encuestas podría ser la primera victoria electoral de Pedro Sánchez como secretario general tras dos sonadas derrotas Il a primera del Partido Socialista en once años pero el presidente del Gobierno insiste en que nada está hecho que ganar no es gobernar y que hay un riesgo real de que las derechas sumen

Voz 5 08:30 esa certeza existe esa certeza de que si el próximo domingo suman las tres siglas de la derecha pues vamos a tener a Pablo Casado presidente Albert Rivera de acompañante en algún ministerio y a la ultraderecha al mando de las sí pero nos tenemos que movilizar ir voy a decir por qué porque nadie nadie daba un duro porque Trump fuera el presidente de Estados Unidos y lo es nadie pensara que Bolsonaro iba a ser el presidente de Brasil y lo es nadie creía que en Andalucía la ultraderecha iba a estar apoyando a la derecha y lo está haciendo

Voz 1370 08:57 Pedro Sánchez ya está camino de Valencia a las nueve cierra campaña con Ximo Puig

Voz 1667 09:01 Pablo Casado que hoy por primera vez en toda la campaña ha invitado abiertamente a Vox a su Gobierno y ha lanzado en fin a esa apelación a sus potenciales socios de la derecha a no pisar será manguera pues Pablo Casado cierra campaña en el antiguo palacio de los deportes de Madrid ahí está Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 09:17 qué tal buenas tardes a punto de arrancar este acto multitudinario con las gradas hubo incidentes repletas de banderas de España y del Partido Popular a la espera de que llegue Pablo Casado gente de todas partes de España meneo autobuses desde Ciudad Real Algeciras Valencia varios puntos de Extremadura Icon varias imágenes curiosas hemos visto ya al ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido subirse al escenario junto al Dj que hasta ahora mismo animando al público entre las consignas que hemos escuchado

Voz 0919 09:42 el que no cante Podem mita además están

Voz 0019 09:45 entre los asistentes chalecos con el lema Pablo presidente la número uno por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo será la primera en intervenir también lo va a hacer el secretario general Teodoro García Egea antes de Casado en un final de campaña en el que el PP se fija como objetivo los cien escaños aunque las últimas encuestas internas lo sitúan bastante lejos de esta cifra ambiente muy animado ahora mismo aquí estamos expectantes porque nos dicen que esta noche aquí va a haber alguna sorpresa

Voz 1667 10:12 a Albert Rivera también ha elegido Valencia debe estar a punto de comenzar sino lo ha hecho ya su mitin final en la ladera del Turia Óscar García buenas tardes

Voz 0919 10:22 hola Pablo con pues no no no lo ha hecho todavía Alber Rivera

Voz 14 10:25 la tierra esta tarde noche su campaña aquí en Valencia para apoyar también a su candidato a la Generalitat Toni Cantó le acompañará además Inés Arrimadas que ha sido su alter ego durante estos quince días bueno ya en los discursos y toda la plana mayor del partido que se ha desplazado hasta la ciudad del Turia para arropar a su candidato Rivera está incidiendo en las últimas horas en la llamada a la movilización en pedir que el voto se concentren ciudadanos toque de atención a los indecisos porque según las encuestas la mayoría son de centro derecha aquí junto al

Voz 0231 10:53 Palau de la Música de Valencia al aire libre mí

Voz 14 10:55 este festivo con concierto previo a los discursos va a ser sin duda el acto más multitudinario de Ciudadanos

Voz 1667 11:02 gracias Óscar Pablo Iglesias que ha hecho un esfuerzo a lo largo del día por animar a su electorado en Castilla y León cierra campaña a orillas del Manzanares en Madrid Mariela Rubio buenas tardes

Voz 0194 11:11 buenas tardes todo listo para que media hora arranque aquí en el Parque Lineal del Manzanares el mitin de cierre de Unidas Podemos el partido cree que desde el último debate van en ascenso y aunque descuentan la pérdida de escaños con respecto a dos mil dieciséis confían en mantener la tercera posición aquí esta tarde de primavera todo es positivo ambientazo en este parque de la zona sur de la capital y en las voces de la militancia una palabra Pablo casi mientras te acuerdas de la remontada

Voz 4 11:35 sí claro que hay remontada montada una buena campaña en dos reflejo pondré yo creo que sí que sí que la hay es cierto que ya montado y la gente estamos absolutamente motivada remontada por los aires

Voz 0194 11:56 aquí ya cerca de ochocientas personas estamos a poca distancia del estadio de La Caja Mágica donde podemos cerró la campaña del 20D en dos mil quince entonces congregó a cuatro mil personas hoy el escenario del auditorio el paraninfo desde Parque Lineal del Manzanares es mucho más modesto

Voz 1667 12:09 también en directo hasta ahora que ha vuelto a la plaza de Colón para cerrar campaña un acto

Voz 0919 12:15 en el que ha irrumpido hace unos minutos tres activo

Voz 1667 12:17 estas de Femen Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 12:20 qué tal buenas tardes si una de ellas hemos podido ver desde aquí desde la oposición de los periodistas como lograba subir al escenario un escenario montado sobre el monumento el descubrimiento de América lo hacía con el torso desnudo y mensajes escritos en su cuerpo fueron apenas unos segundos los que ha permanecido permanecía sobre las tablas rápidamente el equipo de seguridad ha neutralizado y escuchado esta mujer entre abucheos del público en ese momento estaba en el speaker amenizando la previa de este mitin de cierre de campaña un mitin que al margen de este incidente estallando ya a Plaza de Colón de Madrid empiezan a salir ya los líderes del partido está con el uso de la palabra ahora mismo Iván Espinosa de los Monteros pero no será a Nos dicen hasta poco antes de las nueve cuando hable Santiago Abascal antes la escenografía habitual de partido con canciones como la de de la Legión gritos de yo soy español también con jabón también contra algunos medios todo en esta ya icónica plaza para el partido de Abascal que ha vuelto a elegir para su último acto antes de las elecciones

Voz 1667 13:13 gracias Javier antes de cerrar campaña esta noche Pedro Sánchez el candidato del Partido Socialista ha estado esta mañana en Hoy por hoy y así como buena escuchar marcaba distancias con los partidos independentistas catalanes los líderes independentistas no son de fiar pillos en privado saben reconocen que la independencia no es posible que el problema en Cataluña es la convivencia están metidos en su laberinto una Brito que ellos mismos han creado con sus propias mentiras y el miedo que ellos tienen es que les llamen traidores aquellos que creyeron en ellos yo lo digo claramente no quiero que descanse la estabilidad y la gobernabilidad de este país en manos de las fuerzas independentistas puesto esos partidos también cierran esta tarde noche campaña de hecho Esquerra Republicana acaba de celebrar un acto en Barcelona en el que se ha podido escuchar a su candidato Oriol Junqueras Albert Prat adelante

Voz 15 14:01 qué tal buenas en buenas noches en respuesta contundente del líder de Esquerra hacia Cataluña aunque sin citarlos de forma explícita a lo largo de esta campaña los republicanos han ignorado las críticas del Partit a Carles Puigdemont Joy V

Voz 0194 14:13 como día de campaña murió Llongueras desde la carta

Voz 16 14:16 el lanzaba este mensaje Parker Esquerra Republicana al partido independentista datos dos Partit que hay una Goode My iba prueba escapa a Esquerra es el único partido independentista y republicano capaz de ganar en Cataluña y añadido que es el partido independentista más independentista

Voz 15 14:34 nunca muy a menudo ha dicho ha trabajado en solitario Jungeras también ha hecho un llamamiento a no votar a los socialistas porque dice no son de fiar en este último acto de campaña en Badalona el más multitudinario de los republicanos Puig Ramón por cierto esta mañana hacía también un llamamiento al voto ante aquellos que les quieren ver en el suelo y calla

Voz 1667 14:52 es en Badalona ese último acto gracias Albert el voto por correo por cierto ha alcanzado la segunda cifra más alta de participación de nuestra historia con más de un millón doscientos mil votos eso que todavía falta por contar los que se han depositado a última hora justo esta mañana los que se han depositado antes del cierre del plazo hoy a las dos de la tarde Him Blanco director de operaciones de Correos hablaba este mediodía en Hora catorce de las colas en las oficinas de los últimos días

Voz 6 15:20 todo el que ha querido agotar a poder agotar la situación en las oficinas de Correos de esta mañana es de absoluta normalidad en el día de ayer en la inmensa mayoría de ellas también

Voz 1667 15:31 hoy se ha celebrado el último Consejo de Ministros a partir del lunes el Gobierno estará oficialmente en funciones pero la portavoz Isabel Cela se compromete a someterse al control de las Cortes hasta que se forme un nuevo gobierno dice que no harán como Rajoy en dos mil quince

Voz 11 15:46 es evidente que se en que el Gobierno en funciones tiene que someterse al control de las Cortes a intervención del Tribunal Constitucional al respecto por tantos

Voz 0866 15:59 Elecciones Generales dos mil diecinueve en la cadenas

Voz 1667 16:04 y en ese último Consejo de Ministros antes del veintiocho ocho de abril la aprobación de más decretos de contenido social el más destacado sin duda el que amplía la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y que beneficia fundamentalmente a dos colectivos el de las mujeres y el de discapacitados lo hace además por la vía de la prevención especialmente destacada es la inclusión en esa cartera de las pruebas para prevenir el cáncer de cuello de útero algo que puede garantizar la supervivencia del cien por cien de las pacientes informa Laura Marcos

Voz 1509 16:35 desde hace treinta años no sea actualizada este catálogo de prestaciones sanitarias que a partir de julio financiará nuevas prótesis mamarias glóbulos oculares un lector para que los niños con parálisis cerebral lo los adultos con ELA puedan comunicarse con el ordenador utilizando sólo la mirada o por ejemplo audífonos hasta los veintiséis años ahora estaban subvencionados sólo hasta los dieciséis según la ministra de Sanidad Luisa Carcedo además se rebajará el gasto

Voz 0370 17:01 pondrá un ahorro final del Sistema Nacional de Salud de unos veinte millones y medio de euros porque se pone el acento en la prevención de enfermedades que tienen consecuencias importantes que demuestra a la ciudadanía que sus impuestos son útiles

Voz 1509 17:16 especialmente útiles para mujeres con cáncer quienes tengan entre veinticinco y sesenta y cinco años entrarán en un programa de cribado de cáncer de cuello uterino un tumor que mata a quinientas españolas al año y que según la Organización Mundial de la Salud es cien por cien erradica hable si se detecta a tiempo para quienes hayan sufrido uno de mama Se cubre la reconstrucción completa del pecho incluido el pezón

Voz 1667 19:02 Irán armamentos los detalles del último crimen machista Nuestro país ésta que van a escuchar esa Nelly es una mujer holandesa que ayudó lo recordarán al niño de cinco años que dio la voz de alarma en Adeje de lo ocurrido a su madre y a su hermano después de deambular durante horas por el monte

Voz 14 19:21 son esos extendiendo de Adeje es una tía muy muy grande es lleva Moradiellos Kings Knicks todo bonito in daño que tenía este Pascuas metido en un lío

Voz 0919 19:42 este año diciéndoles que había regalos en la cueva

Voz 1667 19:45 esta mujer se ha llegado a ofrecer incluso a pagar de su bolsillo el traslado del pequeño que sobrevivió el pequeño de cinco años con su familia en Alemania porque el consulado alemán en España de momento se desentiende el presunto homicida ha estado declarando toda la tarde en los juzgados y finalmente le han enviado a prisión provisional Tenerife Yanire el Falla

Voz 21 20:04 tras declarar durante más de seis horas la jueza instructora ha decretado prisión provisional y sin fianza para el hombre acusado de matar a sus parejas y a su hijo de diez años en una cueva perdida del municipio de Adeje además de dos delitos asesinato homicidio al presunto autor se le imputa otro en grado de tentativa poco a poco se van conociendo los detalles de este macabro doble crimen machista los investigadores apuntan a un plan premeditado Juan Salvador León es el delegado del Gobierno en Canarias

Voz 1667 20:32 la muerte se produce en una cueva y además como consecuencia atacar ataquen con piedra eje es algo terrible no es algo comúnmente puede calcular semejante atrocidad

Voz 21 20:42 a la espera de la llegada de sus abuelos el hijo superviviente de seis años continúa bajo la custodia de los servicios sociales la autoridad judicial permitirá que el menor sea visitado por un sacerdote tras ser autorizado

Voz 0194 20:54 por la familia en San Sebastián una riña eh

Voz 1667 20:57 tres adolescentes por un simple paquete de tabaco ha terminado de forma trágica ocurría anoche de madrugada en una discoteca del Paseo Marítimo de Donosti junto al Ayuntamiento la vida de uno de los chicos está corriendo peligro está muy grave otros siete han sido detenidos Bilbao Estefanía Salvatierra

Voz 1509 21:14 los hechos ocurrían en torno a las cuatro y media de la mañana en los exteriores de una conocida discoteca de la capital guipuzcoana en pleno Paseo de la Concha muy cerca del Ayuntamiento una pelea con varias personas involucradas y que comenzaba al parecer de la manera más tonta con una discusión por un paquete de tabaco en la pelea uno de los implicados ha caído al suelo ya han seguido cediéndole con patadas y puñetazos el joven ha entrado en parada cardiorrespiratoria ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Donostia donde ha ingresado en coma el su estado es crítico se trata de un menor de diecisiete años vecino de Cantabria que estaba con su hermano y unos amigos en el momento de la pelea hay siete personas detenidas con edades comprendidas entre los dieciocho y veinticinco años los grupos municipales del consistorio donostiarra han expresado ya su más absoluto rechazo y condena a este tipo de agresiones y confían en que la investigación de la Ertzaintza determine las circunstancias que han rodeado la agresión y se depuren las responsabilidades oportunas

Voz 1667 22:11 es una decisión judicial que afecta a los familiares del accidente del avión de German Wings en marzo de dos mil quince la Audiencia de Barcelona ha rebajado a la mitad las indemnizaciones que inicialmente se establecieron para los familiares de siete fallecidos en ese siniestro Barcelona Punset

Voz 0196 22:26 las familias de siete de los fallecidos presentaron demanda al no estar de acuerdo con la indemnización que German Wings pacto por ciento ochenta y cuatro de las víctimas la compañía presentó recurso y ahora la Audiencia de Barcelona lo estima parcialmente resuelve a favor de la empresa y de su aseguradora rebaja las indemnizaciones oscilan entre los veinte mil seiscientos veinticinco euros los ciento cinco mil por cada familiar que ha demandado la cantidad varía dependiendo de si convivían o no con la víctima y rebaja las indemnizaciones porque tiene en cuenta que los cincuenta mil euros que la compañía ya entregó a los familiares después de que el piloto estrellara el avión en los Alpes eran a cuenta de compensaciones futuras Hinault a fondo perdido

Voz 1667 23:09 no todo va a ser cierre de campaña esta noche que es viernes si toca disfrutar al menos en Hora Veinticinco Sara habituales bueno

Voz 1880 23:15 tardes buena Pablo qué tal si primero a las nueve Nos vamos a entrar en el mundo de las series tanto desde la industria como desde los propios contenidos que momento están atravesando si están quitándole espacio al cine si la oferta llegado ya al tope os y las temáticas se nutren de los largometrajes Éstas son algunas de las preguntas que nos queremos contestar a partir de las nueve con Elena Neira que es profesora de Comunicación y creadora de la web la otra pantalla punto com Icon Enrique Albero que es periodista crítico y programador de cine después con Martín Berasategui nos vamos a ir a Baleares a degustar los platos más ricos de la dieta mediterránea para llegar hasta las diez el avance del sofá Sonoro con Alfonso Cardenal hoy Carole King

Voz 1667 23:54 a partir de las diez estaremos en directo en los actos de cierre de campaña de los partidos también en Euskadi en Cataluña también en la Comunidad Valenciana que el domingo celebra elecciones y lo vamos a analizar todo con Juan Carlos Jiménez Cristina de la Hoz y Javier Aroca estas son sus claves del día no esto no va de suerte la suerte nuestra hechada ni muchísimo menos lo que pase el domingo tampoco tiene que ver con los cuesta Nico los debates hiciera lo que pase tiene que ver con la política con cómo se ha gobernado durante estos tiempos último somos ha desempeñado la oposición con cómo se ha crispado una y otra vez con cómo se ha mentido con cómo se insultado con como sea blanqueado impunemente a la extrema derecha no no jugamos un gobierno más no jugamos la libertad nos arriesgamos a perderlas los arriesgamos al autoritarismo que a la vuelta a la España más gris no es la suerte es su voto así hemos llegado a las ocho y veinticinco siete veinticinco en Canarias seguimos

Voz 0194 25:02 veinticinco Madrid buenas tardes el cierre de esta campaña para las generales pasa en buena parte por Madrid el PSOE ha celebrado su penúltimo acto de campaña en Vallecas con un lleno en el Auditorio de Entrevías donde Pedro Sánchez

Voz 11 25:15 ha pedido el voto para los socialistas

Voz 0194 25:17 siente del Gobierno ha alertado del riesgo de que las tres derechas suman el próximo domingo

Voz 5 25:22 Aznar no significa gobernar tenemos que ganar y gobernar es más sino gobernados lo ganamos porque este partido ha venido nació hace ciento cuarenta años para ganar y para gobernar para cambiar el día a día de la ciudadanía

Voz 0194 25:34 desde hace apenas un cuarto de hora el Partido Popular pone también el broche a su campaña lo hace en el Palacio de los Deportes durante donde durante toda la tarde ha sonado la música Hinault cualquier música sino una con un mensaje claro para aquellos que han ido abandonando el partido en los últimos días allí está Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 25:50 qué tal buenas tardes y la música de Paulina Rubio con su canción Yo sigo aquí dedicada a todos los que aún continúan en el Partido Popular aforo completo según la organización cerca de ocho mil personas arropan a Casado aquí en el Palacio de los Deportes que se está quedando pequeño porque han tenido que habilitar gradas supletorias entre esas miles de personas están los dos candidatos en Madrid Isabel Díaz Ayuso José Luis Martínez Almeida aunque ninguno de ellos intervendrá en este mitin final de campaña del Partido Popular mitin que está a punto de comenzar casado con España es el lema elegido hoy proyectándose en todos los marcadores de del Bulli enfrente

Voz 0194 26:22 ya a punto de empezar está el cierre de campaña de Podemos que se ha trasladado hasta el auditorio del Parque Lineal del Manzanares Enrique García adelante en el auditorio al aire libre está previsto que arranque en unos minutos este acto Irene Montero también habrá intervenciones de Isabel Serra candidata de Unidas Podemos a la comunidad Julio Rodríguez secretario general de la formación morada en Madrid capital y Sol Sánchez número dos en la de la formación a las regionales este teatro con un aforo de unas mil quinientas personas ya está lleno ya las banderas moradas acompaña los gritos de Sí Se Puede Podemos fue la segunda formación más votada en Madrid en las anteriores elecciones hoy una de las palabras más repetidas entre los asistentes es remontada ya Colón donde vimos la primera foto conjunta de las tres derechas ha vuelto esta tarde Vox el partido de Santiago Abascal y unas invitadas inesperadas unas activistas de Femen Javier Carrer

Voz 0866 27:08 buenas tardes qué tal buenas tardes y uno de ellos lograba irrumpió sobre el escenario con el torso desnudo han sido sólo unos segundos rápidamente el equipo de seguridad se llevaba a esta mujer entre abucheos del público está llenando Vox de simpatizantes esta plaza de Colón banderas de España gritos de yo soy español ahora mismo en el uso de la palabra Rocío Monasterio candidata a la Comunidad de Madrid en los próximos minutos comparecerá también el candidato al Ayuntamiento Javier Ortega Smith y cerrará el acto el candidato a la Presidencia del Gobierno Santiago

Voz 0194 27:36 Oscar gracias Javier a la espera de saber la participación aquí en Madrid la participación presencial el próximo domingo sí sabemos que cerca de ciento treinta mil personas han votado ya por correo en Madrid hasta anoche según los datos que ha facilitado hoy correctas enseguida vamos con otros asuntos de este viernes electoral pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 22 27:59 buenas tardes a esta hora estamos pendientes del incendio de un vehículo en la M catorce a la altura del barrio del aeropuerto dirección a dos que corta un carril al tráfico en Madrid más dificultades en la A2 en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos y en la M cuarenta a su paso por Villaverde dirección A42

Voz 17 28:20 me llevo el coche si al centro seguro que sí

Voz 24 29:06 lo que llamamos fondos buitre para abreviar y que todo el mundo no se entiende rápidamente uno de sus grandes negocios efectivamente es comprar edificios que ni tan siquiera han llegado a ver esos edificios permanecen vacías años hasta que ellos consideran que los pueden volver a vender

Voz 25 29:22 cuando un beneficio estratosférico

Voz 0231 29:25 com llegamos a las ocho y media con

Voz 11 29:28 diecisiete grados en el centro de Madrid sigue hora25 adiós

Voz 26 30:02 veinticinco Deportes con ellas

Voz 0919 30:06 es Barceló Iker

Voz 4 30:09 Gallego buenas tardes planicies este fin de semana si no del Barça ya será campeón de Liga si mañana el Barça gana al Levante

Voz 27 30:16 será campeón de Liga si no le vale hacer lo mismo que haga el Atlético de Madrid con el Valladolid así que la hacía

Voz 4 30:22 esto está preparada a prepara mañana fiesta en el Camp Nou ya bueno pero yo creo que la cabeza no está para las dos cosas no nos

Voz 0919 30:31 yo digo que tendrán que reflexionar si el Barça gana la Liga los que no la han ganado pero sí puedo proteína que reflexión no para también para el voto pero para otras cosas día es un día muy bueno mañana el Barça puede ser campeón de Liga ganará lo hace su octava Liga en once años dominador absoluto del campeonato doméstico teniendo a Messi los registros pueden ser mayores los próximos años Valverde que normalmente es un hombre muy moderado hoy muy tranquilo lo tiene claro para mañana

Voz 0588 31:03 espero que mañana tenga trabajo o el presidente de la Federación puede verse es que venga aquí haber compartido ya está sabemos lo que va a ocurrir pero cualquier caso hombre siempre es bonito cuando que nunca se ha hecho en la Liga es que cuando un equipo gana pueda recibir el trofeo como hacen otras ligas pero bueno vuelvo a decir es algo que me preocupa menos lo que más me preocupa es el partido porque el lote es una consecuencia de lo que hagamos en el partido

Voz 0919 31:25 evidentemente hubiera copa o no hubiera copa en el partido el Barça sería campeón sin duda alguna el que tiene más ganas de salir en la foto entregando la Copa es Rubiales no

Voz 0231 31:37 es engañarnos no es el capitán del Barça

Voz 0919 31:39 presidente del Barça Rubiales que estalle con la Copa deseando salir en la foto bueno pues pendientes de la jornada de Liga de mañana hoy no hay fútbol en Primera División si en Segunda División se juega un interesante Numancia Deportivo el día es muy interesante en baloncesto porque Barça y Baskonia juegan partidos decisivos los dos disputan el cuarto partido de su playoff de cuartos de final de la Euroliga necesitan ganar para meterse para seguir luchando por meterse en la Final Four el partido del Baskonia acaba de comenzar en Vitoria ante el CSKA dos uno el playoff para los rusos seguro que hay ambientazo Javier Lekuona hola

Voz 1269 32:13 hola qué tal muy buena Gallego han entrado por todo lo alto nueve minutos para acabar el primer cuarto primera canasta en el partido para el CSKA cero a dos no juega Granger por lesión y ojo tampoco más Gianni que tiene también molestias en la planta del pie ocho cincuenta para el final de la primera entrega cero a dos

Voz 0919 32:34 luego a las nueve jugará el Barça con el Efes de Estambul también está obligado a ganar el equipo azulgrana para seguir aspirando a meterse en la Final Four nos ha ido mal la semifinal las semifinales de la Champions de fútbol sala porque los dos equipos de nuestra Liga han perdido Inter Movistar ha perdido cinco tres con el Sporting de Lisboa y el Barça ha perdido con el Kyra cinco dos es decir que no vamos a tener representante en la final de la Champions de fútbol sala en el Godó Nadal va a estar en semifinales ha ganado en cuartos al alemán estuvo siete cinco siete cinco con un mejor nivel de tenis que el mostrado ayer así que mañana estará Rafa en semifinales y como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes en las Isadora

Voz 28 33:15 son palito nos parece un poco tomadura de pelo no solamente aficionados al usuario al oyente de vuestro que vuestra misma emisora coincidan dos especulaciones porque fichajes no hay es todo especular rumores contradictorias

Voz 29 33:35 sí convivan perfectamente

Voz 30 33:38 pero una de las dos debe ser falsa una de las dos debe tener más inventiva que el otra pues poner a discutir unas vosotros contrastada ir a contrasta fíjate madre mía utopía eh

Voz 1667 33:51 todo piano utopía no porque yo sé que viene por lo de la portería de Real Madrid

Voz 31 33:56 Zidane quiera Keylor el club quiere aquí

Voz 1667 33:59 Courtois

Voz 31 34:00 es así de real ya veremos quién vence la batalla deja puesto

Voz 0919 34:05 mensajes queremos que los

Voz 13 34:07 oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y los lo que quieras mandando tu nota de voz en en guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 0277 34:22 pocas llegué yo recién llegó desnudando me estoy pero todos remedio decirte ayer oye me pone como de gilipollas acompañan ya Alfa Beta de inculta de es que no te das cuenta que no me salen las palabras quedó quieres pues me tiene que decir lo de la guardia ante un vieja a quién llevaba la lección seguir yo que te llevo en edad algo de conocimiento lo mismo algo te llevo así que no me diga que la la vieja guardia pues claro e invita a mí me tenéis ya todo el mundo me cabrea eh cabrea

Voz 1 35:02 bueno adiós

Voz 13 35:05 veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1667 35:14 vamos a ver Maite si yo dije algo ayer que la molesto a usted fue soplo solamente por mi torpeza incapacidad de comunicación porque yo a usted la ve enero

Voz 0919 35:24 empezamos mañana nueve menos cuarto en el Camp Nou Barça Levante el Barça tiene en su mano conseguir un nuevo título de Liga Si gana lo tiene asegurado y sino pues tendrá que hacer lo que ha hecho el Atlético de Madrid con el Valladolid previamente pero los azulgrana dependen de sí mismos y la fiesta estaba preparada Adrià Albets buenas tardes

Voz 0017 35:53 qué tal Gallego buenas tardes pues si todo preparado en el Camp Nou para celebrar mañana la que sería la Liga número veintiséis del Barça aunque como dices si el Atlético no pierde su partido frente al Valladolid el Barça tendrá que ganar primero al Levante tenemos ya convocatoria del Barça Valverde quiere que mañana estén todos sus futbolistas porque se celebra el título de Liga ya convocados seis veintidós jugadores a toda la plantilla pero mañana va descartara cinco antes del partido ha dicho Valverde que quieren ganar la Liga ya así que mañana habrá algún cambio en el once pero en general muy pocas rotaciones espera que juegue Messi también Rakitic

Voz 0231 36:29 Jordi Alba quizás podría descansar Luis

Voz 0017 36:32 Suárez ha dicho Valverde que no le condiciona el partido del Atlético de Madrid porque en lo que Pierre

Voz 0919 36:37 los en ganarle al Levante para finiquitar la Liga ya

Voz 0017 36:40 para que les dé un impulso de cara a la Champions escuchamos a Valverde

Voz 0588 36:44 está claro que es posible que hay algún algún cambio pero tenemos cuatro días hasta el partido de Liverpool y también sé que ganar mañana con lo que supone ganar un título mañana es un algo muy poderoso de cara al partido del miércoles mucho más que quizá el cansancio que podamos tener otro podamos ajustar entonces hay algo en el partido contra el Levante que va más allá del título sino también de de pensar en lo que nos espera y sobre todo ir con fuerza ese partido

Voz 0017 37:12 Valverde le da mucho valor a poder ganar la octava Liga de las últimas once porque la Champions es muy importante pero al final depende de momentos la Liga es lo que te marca cómo estás durante toda la temporada y como decía Si el Barça mañana excampeón después del partido habrá fuegos artificiales música parlamentos también de algunos jugadores que mañana por cierto además lucirán una camiseta con el lema ocho de once lo extraordinario es que parezca

Voz 0919 37:36 es normal bueno pero enfrente va a estar el Levante que recordemos décimo quinto en la tabla treinta y siete puntos sólo tres por encima de la zona de descenso y supongo que José Manuel Alemán irán mañana con la intención de que no haya fiesta en el Camp Nou buenas tardes buenas tardes para celebrar su fiesta que es lo que ha dicho Paco López

Voz 0017 37:53 esta sería ganarle sin duda al Barça en el K

Voz 0919 37:56 now una convocatoria

Voz 0017 37:58 de veintitrés jugadores en la única baja es la de dure por lesión incluso viaja un futbolista del filial Manzanera un mediocentro una de las cuatro balas que le quedan en

Voz 0919 38:07 levante la quiere aprovechar en esta primera oportunidad

Voz 0017 38:09 The para jugar ante el Fútbol Club Barcelona porque es complicado que parezca quiere confiar en la victoria en el Camp Nou a pesar de saber que va a ser una situación francamente complicada no va a cambiar su dibujo va a jugar con ese habitual tres cinco dos con Borja Mayoral Icon José Luis Morales en la punta del ataque

Voz 0231 40:40 qué tal Gallego buenas tardes dice el Valencia en el comunicado que le han mandado un burofax a la Federación considera que se estaría alterando las bases de la competición de cara a esta temporada es decir que cuando empezó la Liga y la Copa dijeron los equipos que el campeón de Liga el campeón de Copa jugarían la siguiente Supercopa que se han disputado las competiciones pensando qué sería así la forma directa de jugar la Supercopa y que no entiende el Valencia porque se modifica ahora la competición de la Supercopa que en caso de querer cambiarla será para el año que viene no para este que va a arrancar en el próximo mes de agosto bastante lío el Valencia dispuesto a ir a los tribunales dice la federación que no tiene mucho sentido que lo que diga la Asamblea del fútbol español es ley y por ese motivo el lunes va a ganar seguro Rubiales piensan en la Federación con más de cien votos recordemos que el otro día votaron cuarenta Un clubes en la Liga pero sólo veinte clubes de Tebas tienen derecho a voto en la asamblea de la Federación

Voz 0919 41:35 recordemos que la federación se quiere llevar la Supercopa

Voz 27 41:37 el próximo enero en enero del año que viene Arabi

Voz 0919 41:41 ya saudí por qué bueno porque ese torneo vale treinta millones de euros supongo que al Valencia tampoco le habrá gustado que se haya filtrado que el reparto que quiere hacer Rubiales entre los cuatro equipos que vayan sea el siguiente Real Madrid seis millones de euros Barça seis millones de euros Atlético de Madrid dos millones de euros IVA Valencia un millón en total quince millones los otros quince para la federación

Voz 0231 42:12 es importante decir gallego que es una filtración falsa que la yo estaba delante y no es así los números que maneja la Federación eh la filtración repito es falsa y errónea son cifras aproximadas hilo que la Federación explica ilesa explicado tanto al Valencia como al Atlético de Madrid es que el caché del Barça y el Madrid no es el mismo que el del resto de clubes en su día a día y por tanto si el caché del Valencia es X la Federación Se lo va a triplicar va a pagar tres veces más su caché y Atlético de Madrid también pero que el Barça y el Madrid Depor si tienen un caché más elevado y no se lo van a bajar porque se consiguen más ingresos precisamente por eso porque Barça Real Madrid disputan la Supercopa sin hola jugarán ellos la Copa no valdría treinta valdría veinte diez o cinco

Voz 1667 43:00 claro por eso está diseñada Supercopa así para que siempre esté en el Madrid el Barça y la Federación

Voz 0919 43:05 de quince millonarios limpios que es por lo que Rubiales se lleva la Supercopa a Arabia Saudí después de haberse pasado cuatro meses diciendo que llevar un partido Estados Unidos era una vergüenza por mover a las aficiones por los viajes de los equipos etcétera pero llevarte cuatro equipos Arabia Saudí en enero no cuela vado color partidos Atlético de Madrid Valladolid del Atlético intentando asegurarse el segundo puesto del Valladolid peleando por la supervivencia en primera división comenzamos con los rojiblancos Pedro Fullana buenas tardes qué tal muy buenas

Voz 0231 43:36 el Athletic de Madrid que quiere ganar en el campo para que sea el Barcelona el que tenga que ganar su partido y levantar el título ya sea además de paso reafirmar la segunda

Voz 1576 43:43 la posición y Diego Pablo Simeone siempre ha sido claro cuando le preguntan por Diego Costa y dice que quiere que siga la próxima temporada ahora bien cuando le pregunta a la Cadena Ser si Costa lo tiene tan claro como él la situación de que uno va

Voz 36 43:56 buscando cuando está terminando la temporada ID puede que termine la temporada

Voz 0501 44:01 no se ha entrenado en pretemporada pueden pasar mil cosas representante club jugadores intenciones pensamientos llamados

Voz 0919 44:09 en todo ese ínterin

Voz 0501 44:11 está el club para obviamente trabajar en consecuencia de lo que sea mejor para todos pues ahí no está tan claro Diego Costa

Voz 0919 44:17 ah por sanción mañana Jiménez lo será por lesión en el partido ante el Real Valladolid por cierto que tenemos una noticia del Atlético de Madrid el City de Guardiola viene y además lo sabe ya el Atlético de Madrid el jugador ha por Rodrigo Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 44:32 qué tal Gallego buenas tardes como decía esta mañana en rueda de prensa Simeone va a ser un verano complicado para el Atlético de Madrid porque si uno de los primeros espadas de Europa el Manchester City ya lo he dicho el Atlético de Madrid que quiere a Rodrigo que quiere pagar su cláusula de rescisión Ike le ha dicho al jugador que quiere contar con él por el próximo curso no es el único equipo hasta cuatro otro de los mejores equipos de Europa han llamado a la puerta del internacional del Atlético de Madrid entienden que es un jugador que va a dominar esa demarcación durante la próxima década en el Viejo Continente Ike es una prioridad sobre todo como te digo para Guardiola para el orden de hacer todo lo que sea posible por fichar al futbolista Rodrigo está tranquilo e va quiere terminar la temporada bien con el Atlético de Madrid y luego va a escuchar primero a su club al Atlético de Madrid Él está muy a gusto muy agradecido porque fue

Voz 1038 45:22 Ana ficharle a Castellón al Villarreal

Voz 1576 45:25 por lo tanto la primera opción de Rodrigo es escuchar al Atlético de Madrid su proyecto de futuro ya a partir de ahí tomar una decisión este próximo verano

Voz 0919 45:32 el Valladolid XXXV puntos sólo uno por encima de la zona de descenso se lo juega bueno se juega mucho mañana rojillo buenas tardes

Voz 1070 45:39 hola Gallego muy buenas tardes con la duda de Calero que ha entrado en la lista veremos a ver si juega pero la actualidad deportiva ha quedado eclipsada por la respuesta contundente del alcalde de Valladolid Óscar Puente a las declaraciones de David Espinar mano derecha de Ronaldo que ayer incluso habría la posibilidad de construir un nuevo estadio

Voz 1576 45:55 Munitis municipio limítrofe a Valladolid escuchamos Óscar Puente

Voz 12 45:58 no es un ultimátum es un chantaje en toda regla y esto no es inocente porque esto se hace a treinta días de unas elecciones municipales y es evidente que cuando se pone un órdago de estas características encima de la mesa en el momento en el que sea fe Se está entrando está jugando el politica suyo Se luego como representante de los ciudadanos de Valladolid no estoy de Copa con sentirlo que esta ciudad no no no soporta ni tolerar chantajes de vamos a ver en qué queda ese asunto

Voz 0919 46:24 los partidos de mañana Athletic de Bilbao Alavés duelo por Europa Duero

Voz 14 46:28 de dos equipos de Euskadi que se quiere meter