Hora 25 (26/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:18 sólo quedan tres horas para el cierre de la campaña electoral pero en la próxima hora vamos a evadir nos para coger fuerza sólo vamos intentaré para lo que aún tenemos por delante como cada viernes hablaremos de música con Alfonso Cardenal de gastronomía con Martín Berasategui y Carlos Cano y también de series existe una burbuja de producciones están haciendo historias para públicos ya muy segmentado vamos a intentar explicarles por qué hay tanta oferta en las distintas plataformas como Netflix Movistar o HBO ante repasamos lo fundamental hasta ahora Nacho Palomo buenas noches los últimos mensajes de la campaña apelan al voto

Voz 1050 00:51 en busca de los indecisos mítines en marcha de los principales candidatos Sánchez y Rivera cierran en Valencia

Voz 0250 00:56 la Iglesia se casado en Madrid al igual

Voz 1050 00:59 The Box con protesta de Femen incluida a partir de las diez ampliaremos con nuestros compañeros de la caravana electoral

Voz 0194 01:04 con ellos iremos en directo prisión provisional sin fianza para el detenido por el doble crimen de Adeje

Voz 1050 01:09 la juez al imputados asesinatos los de su mujer y su hijo y un delito de tentativa de homicidio por el menor de seis años que huyó ya alertó del suceso quién sigue bajo tutela de los asuntos sociales su familia vive en Alemania un sacerdote será habilitado como tutor para hacerse cargo del en los próximos días

Voz 0194 01:26 impide a los estadounidenses que se vacunen contra el sarampión

Voz 1050 01:29 lo hace meses después de apoyar teorías de la conspiración como que las vacunas provocan autismo pero ahora

Voz 3 01:35 oye África sucesivas de leches

Voz 4 01:37 su voz

Voz 1050 01:39 viene de vacunarse las vacunas son muy importantes dice Trump después de que se hayan registrado más de seiscientos casos de este virus en los Estados Unidos una enfermedad que estaba prácticamente erradicada en ese país a principios de este siglo

Voz 0259 01:50 por cierto que los españoles estábamos entre los europeos que más

Voz 0194 01:54 digamos en las vacunas Mariola y don

Voz 0259 01:56 España es el cuarto país de la Unión Europea ante esta cuestión unos colocamos después de Dinamarca Holanda y Suecia el setenta por ciento de los españoles considera absolutamente efectivas las vacunas muy por encima de la media comunitaria que es del cincuenta y dos por ciento Además somos el quinto país mejor informado sobre los efectos secundarios y ocho de cada diez españoles reconocen que la falta de vacunación puede desembocar en enfermedades graves son datos del Eurobarómetro de la Comisión Europea que sitúan en el furgón de cola a los lituanos austriacos búlgaros rumanos y croata tres muertos en una operación antiterrorista

Voz 0194 02:31 canse Lanka son dos presuntos terroristas implica

Voz 1050 02:34 dos los atentados de este domingo que dejaron doscientos cincuenta y tres muertos la otra víctima es un civil y es que durante la redada se registraron varios tiroteos yo explosión

Voz 0194 02:43 es a las diez tertulia con Cristina de la Hoz Juan Carlos Jiménez y Javier Aroca y ahora era noticia Iberia Brian Pérez buenas noches

Voz 1316 02:49 buenas noches Puerto Rico tiene una playa para cada gusto o reserva ya tu vuelo con Iberia por menos de seiscientos euros ida y vuelta San Juan de Puerto Rico y elige la tuya Iberia ofrece tres vuelos directos a la semana entra en iberia punto com o la nueva App de Iberia y consigue las mejores ofertas

Voz 2 03:07 hora veinticinco

Voz 5 03:12 extrajo que has pedido

Voz 0194 03:14 tantas veces has bailado tanto

Voz 5 03:17 a veces frío no

Voz 4 03:20 colecciona con el país y los cuarenta clásico la ecografía completaria cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido mencionar su nombre Domingo veintiuno

Voz 0250 03:28 ocho A kind of magic y caja de regalo con noventa y cinco

Voz 0335 03:32 el país

Voz 6 03:34 hola mano qué tal el fin de semana pues están intentado meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo y así que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga alarma que es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 7 03:45 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 03:59 y no

Voz 0335 04:03 tocó hoy un pobre

Voz 8 04:05 en a quién vota augura Bitton y ida Busi sobre mí ha dicho no te puedo Utah Kaká aumenta la mía que es muy dura que

Voz 9 04:20 la Junta pero un mal

Voz 8 04:22 asco dirigidos a ver a quién vota de hacer cada domingo y sí que me confusión a queden o o todo

Voz 10 04:32 eh

Voz 8 04:34 es que son dos días sabe

Voz 4 04:37 dos y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 11 04:42 España hasta que pase la España que mira al futuro que pase la español en la que cabemos todos que pase el próximo veintiocho de abril vota para que la España que quiere

Voz 4 04:54 qué pasa

Voz 6 04:57 césped diez árboles X dos X X

Voz 4 05:01 no entre mía este es un jardín perfecta

Voz 6 05:03 Steele para tu jardín vas perfecto cuenta con Still ahora con las mejores ofertas encuentre tu tienda especialista en style punto es

Voz 12 05:18 la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 13 05:27 ah sí

Voz 12 05:30 era el año noventa

Voz 0194 05:32 Twin Peaks aparecía en nuestras vidas una serie de televisión que dirigió David Lynch que con esta música de Angelo lamentó lamentarnos recordaba la cita semanal con el misterio cuatro años más tarde nos imaginábamos que formábamos parte de un grupo de amigos que eran como una familia friends

Voz 4 05:57 y un año antes de cambiar de siglo los enamorados de Gandolfini eso sí que atrae de la mafia de Los Soprano

Voz 0194 06:07 y cuando pensábamos que una trama no se podía complicar más que los finales no podían ser más inesperados nos encontramos con los Hair el año dos mil cuatro y en dos mil once llegó la serie definitiva por todo hasta hoy los espectadores se quedan sin dormir para ser los primeros en ver Juego de Tronos qué momento atraviesan las series en el entretenimientos tan quitándole espacio al cine la oferta ha llegado ya el tope las temáticas se nutren de los largos Éstas son algunas de las preguntas que queremos contestarnos en este rato de radio José Romero especialista en series de la cadena ser también se ha hecho las suyas

Voz 1084 06:51 hay burbuja de series sigue sin pinchar aún no

Voz 0194 06:54 todavía no

Voz 1084 06:56 desde hace unos años la industria que no el público se pregunta hasta cuándo hasta cuando el mercado

Voz 0250 07:01 aguantará este ritmo de producción en el sur

Voz 1084 07:03 como año en Estados Unidos estrenaron casi quinientas series por primera vez las plataformas de streaming lideraban Serrano

Voz 4 07:10 King han pasado de emitir seis serias

Voz 1084 07:12 dos mil once a ofrecer ciento sesenta en dos mil dieciocho

Voz 0055 07:16 yo estoy aquí a diez o veinte años cuando pensemos en la televisión tradicional nuestros nietos se preguntarán cualquier quiere decir lo podemos ver a las ocho de la tarde y eso será extraño para ellos la televisión tradicionales

Voz 1050 07:27 estira pero será como el teléfono fijo no es solo

Voz 0055 07:30 Internet sustituya a la televisión lineal es que cada televisión se va a convertir a una cadena por Internet y ofrecerá contenidos bajo demanda personalizados en cualquier pantalla

Voz 1084 07:39 esto aventuraba Rita Martín el CEO de Netflix cuando aterrizó en España más tarde se sumarían a HBO Amazon o Skype los expertos no se ponen de acuerdo pero es asumió el término Peak TV pico televisivo para analizar esta época que encierra muchas contradicciones por un lado algunas plataformas se han convertido en una tienda de rebajas hay tanto contenido que te vas sin probar te nada pero a su vez han democratizado el acceso ya han abierto la puerta a nuevas voces creadores que de otra forma no tendrían la oportunidad de realizar proyectos personales y de nicho

Voz 1520 08:10 dirige el uno está dando

Voz 2 08:13 Cuno no pienso consentir tintes más reticentes

Voz 1084 08:20 críticos reprochan a estas compañías su opacidad la falta de datos y resultados de audiencia cuestionan su modelo de negocio ante inversiones millonarias mientras llega la Gran Guerra del streaming con el desembarco de Disney más y Apple el cambio en los hábitos de consumo choca con Juego de Tronos vengadores una serie lineal y un evento cinematográfico demuestran el poder de la experiencia colectiva serán las últimas series que veamos todos juntos se preguntan en Estados

Voz 4 08:46 lo acompañan esta noche para ti

Voz 0194 08:49 perder resolver todas estas preguntas Elena Neira en Radio Barcelona es profesora de Comunicación en la Universitat Oberta de Catalunya creadora de la web la otra pantalla punto com melena muy buenas noches qué tal buenas noches Enrique Alberich periodista crítico y programador de cine Enric muy buenas noches las noches estas en Radio Valencia qué hizo y quiero que me respondes a la pregunta que se hacía José hay burbuja en la Austria de las series Elena

Voz 14 09:14 desde luego lo que hay es una producción absolutamente descontrolada lo que está por ver es si la la audiencia es capaz de absorber todo este contenido que se está produciendo porque al final todas las plataformas han dado cuenta de que disponer de una cartera de contenido original atractivo es la base para retener a sus clientes en la medida en que luso Mario no está abonado a todas las plataformas parece que de momento es capaz de absorber lo pero como comentabais antes cuando se incorporen Disney Plus que viene cargadísimo de oferta pero también oferta de Warner mía que estará capitaneado por HBO la cosa a poner muy muy muy complicada para el usuario

Voz 0194 09:50 Enrique hay burbuja

Voz 0250 09:51 hay burbuja el otro día explicaba Mariano Barroso precisamente en el evento de Netflix Mariano Barroso el presidente de la Academia que nos queda burbujas que ha estallado estamos viviendo todos de ella yo creo que como muy bien explica además Elena Neira uno de sus libros aquí la única constante calles el cambio continuo yo no sé no soy capaz de aventurar hacia hacia dónde irá si es cierto que cada año por ejemplo en Estados Unidos el nivel de producciones anual va aumentando no parece que vaya a decrecer veremos si en dos mil veinte si de esa tendencia o haya un parón y estabilizar la producción pero por lo que uno oye y lo que debe a nivel de estrenos de de cada mes y creo que no que de momento no

Voz 0194 10:33 decía una cosa tú decías haber que es capaz de absorber el público decía una cosa José decía bueno es como cuando vas a una tienda de tantas cosas que al final te vas sin probar nada a mí personalmente me ha pasado que entrado en una de las plataformas una tarde esas ociosas Yves tanta cosa que dices mira es igual que sea estoy abrumada no hay peligro de abrumar

Voz 14 10:54 lo hay de hecho hasta entiendo que te está refiriendo

Voz 0194 10:57 por ejemplo bueno es que me cada uno me ha pasado esta semana santa te lo prometo una tarde me senté dije mira lo dejo tú no

Voz 14 11:03 soy de hecho en Efes tiene estudios de mercado que en los foros que han podido constatar que ellos tienen un horquilla de temporal crítica de noventa segundos un minuto y medio sino un minuto y medio el usuario entra la plataforma encuentra nada nuestro cerebro se colapsa de hecho es uno de los grandes peligros de la era digital el hecho de que ante repositorio están grandes nuestros cerebros que incapaz de procesar tantísima información de ahí que todas estos algoritmos intentan que formalizamos una decisión de consumo tan rápido y por eso esta decisión de Nefinsa apostar tan fuerte por el contenido sería dos porque cuando tú te engancha a una serie el encadenado de visionado Se produce forma automática no tienes que enfrentarte a una nueva decidieron anoche que es la el precio de lo que ocurre por ejemplo con una película entonces es muy difícil elegir cedemos más capacidad de elección de la que creemos a estas plataformas desde luego digamos que tenemos decimos menos de lo que creemos lo que vemos en las plataformas estamos muy condicionados por las redes sociales por nuestros amigos por lo que la plataforma quiere que veamos

Voz 0194 12:03 cómo se lucha por la atención del espectador Enric

Voz 0250 12:06 cómo se lucha por lo defiende la buena pregunta bueno yo creo que hoy en día los datos que almacenaban estas plataformas son cruciales a la hora de decidir sobre todo porque en nos induce la esa decisión los están marcando en función de nuestras elecciones que es lo que nos puede gustar o que o lo que la plataforma que nos va a gustar de hecho esa acumulación de datos luego sirve para diseñar series como ha pasado con Stranger sin things o paso Sense áreas

Voz 0194 12:32 series en función de lo las preferencias de lo esperado

Voz 0250 12:35 exacto de llevan analizando la presencia y a estos les gusta esto va a partir de ahí nace una serie

Voz 14 12:40 es la consecuencia inevitable del de la burbuja audiovisual si tú quieres que tus contenidos sean rentables es decir que se traduzcan en horas de visionado que al final es el modelo de negocio estas plataformas necesitas contenidos que conectan con el usuario y la mejor manera de hacerlo es oye que te gusta el caldo toma dos estafa

Voz 0194 12:54 Claire Enric de estas de te hemos oído no

Voz 0250 12:59 ah sí es eso es justamente eso es que en función de los intereses del espectador que no olvidemos ya habían Hungría guiados también por la propia plataforma en función de sus selecciones pues crear contenido a mí el caso que por ejemplo más me interesa es el de Van der snacks que era como como aquellos cuentos de elige tu propia aventura ha creado dentro del universo Black Mirror que de la gente luego se sorprendía de de que sus elecciones luego evidentemente van a ser recibidas por por la Plataforma por Netflix y a partir de ahí según lo que elijan puede diseñar productos para el espectador aún con más o con Comas

Voz 0194 13:33 exactitud antes de continuar cuántas series sois capaces de ver vosotros se montaría mentes sí sea cuántas series veis habita

Voz 14 13:41 los obsceno como para que lo pueda compartir públicamente que me está escuchando

Voz 0194 13:44 no recibiría el termina pero tú te dedicas a estos días aquí cuantos periódicos les claro yo me dedico a esto tengo tengo muchas muchas a lo que ocurre es que es verdad que él

Voz 14 13:55 mi nivel la atención con cada una de ellas es diferentes decirnos lo mismo yo formo parte de esta comunidad enferma que se levanta todos los lunes a las cuatro de la mañana parar Juego de Tronos

Voz 0194 14:04 Dios no es lo mismo el nivel

Voz 14 14:07 son que tengo para un producto como Juego de Tronos al tipo de atención que puede tener una serie que me pongo pues para cocinar o para otro

Voz 0194 14:13 la tele bandas a las cuatro de la mañana para ver un capítulo de una serie

Voz 14 14:16 sí sí conjugó de Juego de tronos son palabras mayores

Voz 0250 14:20 Enric tú a mí me levanto o cuántas seis cuatro

Voz 0194 14:23 desde luego si estás tan loco como para levantarse a las cuatro de la

Voz 0250 14:26 mañana a ver yo ahora mismo estoy viendo doce árabe

Voz 0194 14:29 doce y a la vez sí pero bueno

Voz 0250 14:31 claro que sí me imagino ya

Voz 0194 14:34 se cruzan las tramas no

Voz 0250 14:36 no yo creo que bueno una de las cosas de esta avalancha de contenido es que es que también el espectador o el usuario es capaz cada vez de de seguir con con cierta atención más contenido a la vez porque está ahí Tower el contenido no sólo pasa en las series pasa también en redes pasa en en Twitter por ejemplo es contenido contenido contenido todo el rato tienes que ser capaz de discernir o por lo menos intentarlo yo yo veo doce pero con bastante detenciones general porque me dedico básicamente analizarla si necesito estar atento sí que es verdad que también me algunas como para entretener no

Voz 0194 15:07 pero es que al final también se genera ansiedad en el espectador y lo digo por los comentarios a mi alrededor yo tengo un problema de atención básicamente muy pocas series que me dicen tengo un problema yo el cuarto capítulo me canso de ver la seguí pero sé que soy un bicho raro pero en mi entorno están constantemente hablando de series de la que han visto de la que empieza no genera ansiedad también en el espectador es no tener tiempo para ver tanta cosa

Voz 0250 15:30 bueno ya hacia la patología esta de Delfino missing aún no el miedo a quedarse fuera que genera que la gente intente consumir lo máximo de contenido posible para no quedarse fuera de la conversa es claro que lo que me pasa

Voz 10 15:42 nadie

Voz 0250 15:43 pero pero bueno es que ya hay hay patologías y luego se producen cosas tan extrañas como que la gente consume las series a la a mayor velocidad en lugar de verlas a velocidad normal las veo a uno coma cinco x dos x

Voz 14 15:56 bueno yo confieso yo confieso que lo hago

Voz 0194 15:58 vas ves las esa mayor mayormente pero entiendo que lo tuyos profesionales sean lo haces por tu trabajo

Voz 14 16:02 lo mismo les de todas maneras hay una hay una cuestión adicional y es que las hay estudios que han que demuestran que el consumo compulsivo de series en en este formato que que creó Mega Video y los Torrent destronado

Voz 0194 16:13 las te pones comer emitirla

Voz 14 16:16 series en bloque que también lo ha seguido lo que produce que Seremos cantidades masivas de dopamina la dopamina lo que lo que supone una una sensación muy placentera que lo que hace es Hadid que genera una adicción profunda a las series que nos genera una sensación miserable cuando la tiene la terminamos es decir esas edad también es una cuestión fisiológicas es una cuestión de adicción real llegó a determinadas

Voz 0194 16:38 que dais ahí como con un vacío terrible tiene sale bueno

Voz 14 16:40 después de Juego de Tronos es decir el diecinueve de mayo no voy a tener alegría de vivir

Voz 0194 16:45 bueno yo yo confieso yo no he visto Juego de Tronos ningún capítulo de ninguna de ninguna temporada que tiene Juego de Tronos

Voz 14 16:51 a ver es difícil decirlo pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que comentabais al principio de que es la última gran serie que hemos vivido en comunidad evidentemente tiene un componente no ratico que a pesar de que está disfrazado de este de están épica y de este de esta fantasía en el fondo trata temáticas muy universales no la venganza el poder la honestidad lealtad luego todo envuelto con unos personajes guapísimo super atractivos con que viven situaciones muy injustas que están que parecen que van a conseguirlo pero luego no lo consiguen en el que cuanto más afecto en la cantidad de afecto que siente por un personaje es directamente proporcional a la posibilidad de que se muera entonces con todo eso hace factible Horrillo aparte lo lo haces una una señalización semana decirte tienes que esperar una semana para poder verlo lo tienes que ver antes que nadie porque sino te conecta a Twitter te unos pueblos como panes

Voz 0194 17:41 cocina todo eso fue

Voz 14 17:43 temas como la mía es de pasaría se hablara sólo conmigo

Voz 0194 17:46 nunca Caterina spoiler que de juego de trenes muchísimo menos una una cosa porque quiero ir a algunos estrenos para comentarlo con vosotros pero estamos hablando de la cantidad de de todo lo que ahí las plataformas de lo que vosotros mismos estáis viendo buen gusto trabajo cantidad es calidad o en medio de todo aquello hay mucha mucha mediocridad

Voz 0250 18:08 bueno sí hablábamos antes de Netflix para mí no de las actividades de la semana se convierte en buscar todo lo que hay nuevo en las plataformas en la que sea evidentemente para encontrar cosas de calidad hay que buscar mucho por ejemplo tiene tanto contenido que encontrar algo bueno es complicado y en general a las plataformas y sobre todo porque el volumen de estrenos es es tal y luego de cancelaciones que también hay que decirlo qué se hace difícil el SAS es difícil encontrar grandes productos osea esto no es como finales de los noventa cuando acaeció la famosa tercera de oro de la televisión que estaban juntos Los Soprano The Wire si será lado este de de Bush no estamos en esa ese umbral ya pasó y ahora hay mucho más contenido pero yo creo que el hecho de esa producción compulsiva también hace que los productos no son tan buenos al menos en general

Voz 0194 18:57 Enrique literaturas las cancelaciones hay muchas

Voz 0250 19:00 bueno si salen suelen salir ahora cada a mitad de temporada el Michiko aunque ya mareos Si ahí

Voz 0194 19:06 suena es que no funcionan

Voz 0250 19:08 bueno es que claro que es lo que funciona hay que es lo que no funciona hay plataformas quema que mantienen serias con cien mil espectadores porque saben que el público que tienen ahí es un público de nicho que luego les va a ser prescriptor de otros productos suyos y les va a suscriptores es que depende mucho de la política de cada plataforma

Voz 14 19:23 yo yo creo que el el el que el hecho de que las de que se haya rebajado yo también estoy de acuerdo que se ha rebajado en el umbral de calidad de del producto sellado tiene mucho que ver primero con la manera de de de colgarlo en la plataforma cuando lo cuelgas en bloque y el ilusorio es el que lo ve a su propio ritmo con su propia cadencia de alguna manera estamos rebajando el umbral de nuestras exigencias seríamos el consumo hace que se hace que seamos menos exquisitos en en a la hora de valorar el el producto y luego también es verdad que en una cadena de televisión en sentido contrario si tú tienes que estar peleando semana semana por concentrar un gran volumen de de audiencia es mucho más complejo por ejemplo que todo esto lo tenemos con la casa de papel sitúa analizas el recorrido de la casa de papel en la parrilla de Antena tres tuvo un debut bueno tuvo un amasado audiencia muy interesante y muy fidelizar a lo largo de su recorrido por parrilla pero en el momento en el que se incorpora al catálogo de Netflix en la explosión de fanatismo a nivel internacional es bestial hasta el punto de que se convierte en la serie más vista en castellano la historia de la plataforma de forma qué es lo que te está diciendo que cada vez es más difícil con determinados productos de meterme en la serie de televisión mantener fidelizar audiencias semana semana no es tan sencillo por mucha calidad que tengan productos nos encontramos con productos a todos los estamentos tal contenido de HBO no HBO también esta patinazos sonoros precisamente por por en producciones de muchísima calidad que sencillamente no son capaces de conectar con el público como lo hacía antes porque el público también está acostumbrando a consumir de otra manera a consumir era más acelerada ya no tener que pensar demasiado

Voz 0194 20:59 déjeme es mucho un par de fragmentos de algunos estrenos marzo Filmin estreno en España Press la última serie de la BBC sobre el estado del periodismo son seis capítulos

Voz 11 21:08 yo intento cambiar las cosas y no puedo evitar haberme hecho fotografías hace década se está en boca de todo

Voz 0194 21:14 antes hablaba yo la segmentación series por ejemplo como esta buscan sólo a periodistas son series destinadas a un segmento de población determinado

Voz 14 21:24 yo creo que no en el al menos en el caso de de plataformas como Netflix y yo creo que la gran virtud el gran mérito de nazis entre otros muchos le corresponde al haber sido capaz de entender que las series de televisión no tienen un un único Target es decir ellos te lo explico con con un caso práctico con House of Cards por ejemplo lo fácil es entender que software es un drama político que levantó únicamente a la gente a la que le gusta el drama político pero ellos fueron los primeros que dijeron bueno presta a lo mejor la gente a la que le gustan pues las narrativas protagonizadas por mujeres en ponderadas le puede interesar también House of Cards entonces ellos son capaces de presentarte una serie bajó el paraguas visual es decir con diferentes interfaces incluso

Voz 0194 22:05 dos en categorías diferentes para apelar a distintas audiencia

Voz 14 22:08 entonces esta categorización tradicional del contenido tanto tanto películas como serios como los que hemos manejado históricamente de drama comedia romance esto ya también ha terminado digamos que las plataformas intentan reta a habilitar esta cantidad de contenidos intentando colocarlos ella asignaron distintas audiencias

Voz 0194 22:28 éxito la serie de Berto Romero en febrero estrenó segunda temporada mira lo que has hecho

Voz 15 22:34 queremos que nuestros hijos sean los ratas y deciden ponerse yo qué sé

Voz 0250 22:39 ricos la importancia tiene la elección del protagonista bueno los castings una serie de Berto claro bueno es también de verdad porque participa como hoy llega el creador de la serie bueno es evidente que en el caso español lo demás se produce una cosa que son que la gente que ha hecho es tanda Comedy durante bastante tiempo se está convirtiendo en en estrella mediática no son Alberto Romero sino Dani Rovira Mauleón Harlem que están protagonizando estrenos de cine que rompen luego siglas de aquella y la serie de Berto además de que a mí me parece desde un punto de vista la de la comedia española bastante revolucionaria de las dos las dos temporadas creo que es un acierto por el hecho simplemente de que está jugando a mirarse en el espejo y a ponerse en evidencia delante del espectador oí ese juego creo que lo que hace es muy dado algo si además una serie de seis capítulos con media hora se ven muy rápido y bueno creo que en ese sentido las comedias que está proponiendo Movistar tratar un poco de de reverdecer el genero en España que estaba bastante encasillado confieso que esta sí la he visto ya para despedir

Voz 0194 23:47 a recomendar cada uno una serie que tenga que ver

Voz 16 23:51 y sobre Juego de tronos que nuestra juego

Voz 0194 23:53 quiero me da mucha pereza lo confiesa

Voz 14 23:56 es lo que tienes Netflix la última que la última que he visto en Netflix es Black Summer si una serie de género de infectados en una mundo pues apocalíptico creo que es muy interesa

Voz 0250 24:07 que me recomiendas yo te voy a recomendar Killing que es maravilla maravilloso protesta me habían hablado encima sería fantástico sobre el juego del gato y el ratón mente asesina en serie policía pues me las a punto para luego cuando entre el catálogo no

Voz 0194 24:22 me de no me de ventilar Enrique Elena ha sido un gusto pasado extravío muchísimas gracias gracias hasta luego

Voz 2 24:40 venga en Hora veinticinco

Voz 1050 25:09 me has hecho los finales sea el zumo hoy está ultimando M M

Voz 10 25:13 voy a desayunar deprisa para llegar al cole

Voz 19 25:15 estas cosas aproveche el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiar de una casta más cerca sin comisión de apertura sin gastos de tasación si la solicita al banco consulta condiciones en BBVA punto es

Voz 14 25:27 BBVA creando

Voz 15 25:28 es

Voz 2 25:31 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 20 25:33 ah claro tienen una eh claro que que Ángels Barceló

Voz 0194 25:55 escuchando este tema de los mallorquines LA abrimos la puerta de la cocina para hablar un rato de gastronomía ya saben por Diego lo digo todos los viernes que es uno de los ratos de más disfrute de la semana estará pensando en cómo introducir el tema de hoy no se me ocurre nada tan verdad como hoy hablamos de la mejor dieta del mundo nos vamos a Baleares al Mediterráneo o a la sobrasada o el rubio en la ensaimada las pastillas sets a las influencias en las islas de culturas árabes francesas e inglesas al mejor pescado carnes aves legumbres hortalizas era Ross Bruce bueno como siempre hasta ahora Carlos Cano buenas noches holandés transversales estén Cadena como siempre hasta ahora Sally Bardo hay algún mejor lugar en el mundo para comer que las Islas Baleares

Voz 0335 26:37 yo la verdad es que pienso en mis últimas comidas en Baleares SM dibuja una sonrisa no así eso te sirve como respuesta

Voz 0194 26:43 es que las mías están muy recientes sino de hecho

Voz 0335 26:46 recuerdo una comida que compartir contigo en una especie de chiringuito premium en Ibiza eh para Angola de Hora Veinticinco algunas que nuevos un arroz Messi

Voz 8 26:53 pero es verdad que recordar eso es una mala

Voz 0335 26:57 Villa también no se recordó Flavio casero ecológico muy rico los menús degustación del restante clandestino e de Palma de Mallorca y productos que has nombrado no el que Sodoma olas en I más las horas dadas a mí me fascinan las cosas sencillas

Voz 1050 27:13 sobre todo las cosas tradicionales

Voz 0335 27:15 hora de temporada como ahora por ejemplo mejor que mejor pero en Balears te puedes encontrar de todo también estrella Michelín en Mallorca hay nueve incluyendo por ejemplo a a Miguel Navarro que es un ex discípulo de Martín Berasategui es un cocinero de La Gomera que se ha decidido instalar en Mallorca en el restaurante asume

Voz 0194 27:33 de la isla de Isla exacto

Voz 0335 27:36 eh pero bueno además de las estrellas Michelin en Ibiza luego te encuentras cosas muy locas por ejemplo el sublimación de Paco Roncero el restante más caro del mundo dicen o el proyecto de de los Adrià con el Circo de Sol Hart no a Baleares

Voz 0194 27:49 hay de todo hay una amplia gama de todas formas es imposible o muy difícil hablar de gastronomía balear sin hablar de turismo

Voz 0335 27:56 desde luego y además para mí es un arma de doble filo no soy el único que lo ve así está claro que Mallorca por poner un ejemplo no sería lo mismo sin todos esos grandes hoteles en los que media Europa suspira por pasar algunas semanas de vacaciones está claro que la Historia Ibiza sería muy distinta seis en esas discotecas míticas pero esa identidad turística ayudado a consolidar una escena gastronómica pero también a contaminar la pervertir la no se me permite la expresión es verdad que la gastronomía balear en el fondo siempre ha sido eso una mezcla de culturas pero la mezcla en los últimos cincuenta años se ha dado como muy deprisa y a veces no se ha acabado de

Voz 0194 28:33 no se asentará aventar no exactamente

Voz 0335 28:35 eso es muy interesante y bastante curioso que se ha generado una reacción a a esa pérdida ente de identidad a mí por ejemplo me encanta descubrir la otra fauna ibicenca que no es la de los que se de discoteca sino el por negra el conejo de raza autóctona los payeses todo eso también están Ibiza no hay una realidad paralela que que miles ese turistas están ignorando aviaria que Mallorca también se ve en muchos cocineros que han optado por indagar en la raíz que han puesto en marcha iniciativas casi antropológicas para recuperar esa identidad perdida desde María bellas que ha puesto en marcha un proyecto de recuperación de del pimentón tanta Guti si el clásico Quesada para para la sobrasada k de Castro que organiza reuniones de sabios con con agricultores de la zona Santi Thawra que lleva años reivindicando platos olvidados como el Blanc no se Tomeu carbón al que conoció en Madrid Fusión que hablaba de el origen judío de la ensaimada que está totalmente olvidado la palabra misma ensaimada viene Design

Voz 0194 29:36 desaires mantenga lo usaban los judíos

Voz 0335 29:38 los para que no les afectara la Inquisición y todo eso yo creo que está completamente olvidado No hay muchos más ejemplos por ejemplo ser Reina que con las abrasadas de Cancún pan está haciendo sobrasada con chocolate que es algo que ya se hacía cuando la sobrasada hace ponía rancia la gente le rayado un poquito

Voz 0194 29:56 de chocolate pan para consolas ha hecho la la vivos estas cosas muy interesante Martín Berasategui

Voz 1520 30:01 buenas noches hacía que te sí

Voz 0194 30:04 en las Islas

Voz 1520 30:06 cuando cuando me preguntan que llevaría a una isla desierta siempre respondo que nada porque de la riqueza cero Rafi K gastó

Voz 0194 30:15 cómica de las islas y no facturar equipaje

Voz 1520 30:18 para allí nunca bastaría con dejar sería distinto y luego el sabor es el del Mari el de la montaña que mira tú por dónde es el mismo gusto que tiene mi tierra con la diferencia de que a nosotros nos baña al Cantábrico y a ellos el mar Mediterráneo es una gozada

Voz 0194 30:35 es no funcionaría nada en la maleta para hallar problemas cuando facturas para volver es lo que me pasa a mí habitualmente hay que ir con la maleta medio vacía por todo lo que tres de comida no de otras cosas de comida sobre todo Martín alguna isla favorito que conozcas más que otras

Voz 1520 30:47 pues tengo el corazón repartido entre Mallorca Ibiza que son mis dos destinos más habituales y en los que voy a inaugurar restaurantes este año y en verano hay hay más ambiente y en otoño invierno son un paraíso de tranquilidad yo tengo muchísimos amigos que llevan muchos años viviendo allí suelo visitarlos porque tienen casas de campo mi apartadas con cocinas súper bien equipadas y no hay mejor plan que encerrarse en ellas para cocinar yendo primera al mercado visitaron poco está ahí luego irá a las pequeñas Lonja hacia los huertos cercanos para surtir la mejor materia prima y cocinar para tus amigos que es lo mejor que puede tener uno cuál es el paro

Voz 0194 31:24 me recuerdo culinario de los primeros recuerdos culinarios que tengas de de Baleares

Voz 1520 31:29 pues mi primer recuerdo está asociado a un buen colega de profesión que es Koldo Royo los tierra de nacimiento como yo hijo de hosteleras que se instaló allí hace muchísimos años y con él fui a la escuela cuando éramos niños los dos co cogemos la misma profesión icono hélice alguna escena así jornadas gastronómicas cuando estamos empezando en la profesión yo recuerdo que CR que Ferrer

Voz 8 31:51 el Bodegón Alejandro restante donde

Voz 1520 31:54 nací crecí eran mis orígenes CR siete días para ir allí a hacer pues estas noches especiales que hacía Koldo Royo en Mallorca hay recuerdo una de esas noches especial por la pasamos en el puerto deportivo de Palma el te arrestara ante Porto Pi éramos muy jóvenes y teníamos aún todo por hacer y es un recuerdo muy bonito entonces íbamos tan en cohete nuestras vidas estaban llenas de proyectos cogíamos por nada del mundo años formaba

Voz 0194 32:24 ya así te ha ido guapo Carlos como cada viernes porque ahora Martín te voy a presentar a dos cocinera como cada viernes los honores quiénes Andrés Iniesta

Voz 0335 32:33 pues mira es un representante de esta conexión Eusko balear que que que representan ya Martín Berasategui Koldo Royo y también él tiene algo de de ADN vasco en su cocina en todo caso es uno de los mejores chefs de de Mallorca de las Baleares y también uno de los que más esfuerza en hablarnos en contarnos ese tesoro gastronómico que tienen de hecho colabora habitualmente en la en la Cadena SER de Baleares recetas allí yo le conocí hace unos años en Madrid Fusión con una ponencia en la que hablaba de de la conexión entre la India y Mallorca a través de las especias y hace poco además tuve la suerte de comer en su restaurante de Palma el aro mata tiene otro en Capdepera que que se llama como él antros yen extra y en el que tiene una estrella Michelin

Voz 16 33:14 Andreu muy buenas noches Ángels Martín que tendré un placer saludar a los a los que gusto a la noche o irte pues con con con con esas con esos saraos con todos los que tienes alrededor Ruth Martín decirle que gracias a él la pasión de del producto autóctono de su tierra yo emprende durante dos añitos en en el acto de mira cruce en Errenteria bueno en Oyarzun primeramente en estuvieron después en Mugaritz tengo un gran recuerdo Martín cuando nos dieron las dieron la segunda estrella a hayan Mugaritz

Voz 4 33:51 pero el pues con su garrote que todavía no era muy fan

Voz 16 33:55 pero que que ya ya ya empezaba a dar golpes por todos los lados y de ahí está el ADN de del producto local del producto valorar lo que tienes alrededor y dignificar hablo

Voz 0194 34:04 claro eso es lo que me gusta que estabas diciendo entre el producto local yo no sé si el producto mallorquín la cocina de producto autóctono balear ya no mallorquín balear está por descubrir diría

Voz 16 34:15 es tú yo creo que es está descubierto a nivel local problemas que la gran virtud Carlos Trini el creador de El fundador de Slow Food dijo una cosa muy bonita hace un par de años cuando hizo la Convención de Oslo Foot en Baleares dijo vosotros lo lo bonito que tenéis es que tenéis doce millones de personas que vienen a a poder saborear es era el producto local la lo lo lo difícil Siles que tú tengas que demostrar lo al mundo vosotros lo puedes demostrar a doce millones de personas aquí es cuando nosotros tenemos esa gran labor a veces nos faltan fuerzas para querer creernos que la sobrasada pues es lo que es que el debate cortico Moix dicho que que el vino que los quesos que tantas y tantas cosas

Voz 0194 34:59 tanto producto además una isla tiene

Voz 16 35:03 desde Huerta a montaña a hay caza menor hay caza mayor poca y hay mucho pescado muchísimo entonces claro tenemos un abanico y sobre todo tenemos cuatro estaciones porque lo que no tenía el País Vasco que yo me quedé enamorado de las vascas de los vascos y de tierra es que le faltaba al sólo lo que nosotros nos da tanta vida a veces Nos da algún disgusto

Voz 0194 35:26 con la sequía me decía es lo todos los productos pero que dirías que sabe la cocina balear

Voz 16 35:33 yo te diría que sabe a especias es una de mis grandes cosas cada una de las culturas que ha pasado por esta tierra ha dejado un legado de especias unos han dejado más de clavo la pimienta a otros han dejado más el pimentón los romanos dejaron el pimentón ha ido Goyas estamos a los romano los cristianos perdón y luego sabe azafrán mucho azafrán tuviese cultiva mucho aquí tantas y tantas pequeños matices que dan el alma a la comida especias son el alma

Voz 0194 36:02 tú has cocinado en medio mundo has dado ha dado muchas vueltas pero tú decidiste volver a Mallorca

Voz 16 36:09 mira cansado diría de de de de tanta vuelta como has dicho tú y haber aprendido en grandes casas estuve dos años con con Ferrán a me di cuenta yo estaba en plena crisis yo te lo puedo decir yo no tenía ni para ni para andar no tenía ningún duro a entero es opte que en ves de irme a Cuba a a Moscú que eran los dos destinos donde ha hecho una oferta pues probarlo probarlo y tantos grandes cocineros como como el que está ahora aquí que que es un placer que me esté escuchando pues él también empezó en una las grandes casas que hay en en Donosti pues oye aquí empezar hay que empezar con fuerza no pero pero no es fácil no y sobre todo empezar en en una crisis apostando por una cosa muy radical yo no te diría que era más de productos y sino era más de esencia de sabor mallorquín es decir que no ni a la gente tanto local como extranjera que en una receta mejor de alta cocina pudiesen probar a puro sabor a un sofrito con caracoles por ejemplo

Voz 0194 37:14 vive una cosa quiere preguntaban Teresa a Carlos le decía es imposible no hablar de Baleares y hablar de turismo aunque estemos hablando de gastronomía el turismo gastronómico ha llegado a Baleares

Voz 16 37:24 sí siempre ha estado Ángels siempre ha el problema era que antes era un feudo de cocineros ingleses y alemanes a Koldo fue pues una punta de lanza pero que ese a añadieron otros nosotros como teníamos un poco perjuicios supongo que había un horneado de cocineros de mi estilo en el sentido de Santi Thawra pues que luego llegó Fernando Pérez Arellano ha que trajimos otra vez las raíces no marcamos en la cocina internacional y pusimos en valor el por qué no utilizar el producto aquí en vez de utilizar lo traía regido de mercado por ejemplo de rookies o de o producto o productos de ultramar no no vamos utiliza el pescado aquí la carne de aquí pero hemos

Voz 0194 38:10 pero un poquito de complejos hemos hablado de de Mallorca y de Ibiza sobre todo yo reivindico Menorca Carlos nuestra siguen de invitada están Radio menor que conste que la prosista tú no yo Silvia Anglada como nos la presenta

Voz 0335 38:24 bueno pues es la cocinera de astas ven a Silvia un restaurante que está en Ciutadella Menorca a que me dijiste que tú no has ido porque siempre está ahí

Voz 0194 38:31 no siempre que reservo siempre está lleno yo no yo

Voz 0335 38:34 que la última vez que esto del Menorca aún era becario pues novio no pude ir pero un sitio interesante sin duda porque así lo intenta cocinar con un cien por cien de producto menorquín cambia el menú siempre en función de lo que es encontrar en el mercado es un restaurante de esos que practican al kilómetro cero pero no por postureo sino porque realmente está certificado por Slow Food la la organización creada por Carlos Bettini que antes comentaba Andreu en Semana Santa por ejemplo me me explicaba que ha estado cocinando un guiso de cordero y ahora pues están entrando los guisantes las alcachofas hace incluso una pana cota con vainas una cosa que yo

Voz 0194 39:07 bueno soy Silvia muy buenas noches reivindicamos Menorca que están aquí reivindicando o Mallorca Ibiza donde más van reivindique hemos Menorca no

Voz 10 39:16 yo voy escuchando el voy a contar

Voz 0194 39:19 tú dirías que tiene su propio su sus particularidades Menorca en cuanto a la gastronomía sí

Voz 10 39:26 como que yo creo que Menorca a la ventaja que hemos tenido que nos hemos quejado siempre es ver a Andreu nota movéis es ver a Mallorca Ibiza siempre decíamos nos tienen olvidados no es que no estuvieran olvidados éramos nosotros que no nos no sé cómo explicarlo nosotros no estábamos valor a nosotros mismos es un poco lo de que antes y ahora a no sé

Voz 0194 40:00 ha dado cuenta de que tenemos buen

Voz 10 40:02 producto más que darnos cuenta yo creo que lo sabíamos pero que éramos como mi marido siempre dice los vascos diciendo ahí va somos vascos y mira que producto de y nosotros decimos Si somos de menor CAI conoceremos es eso dijo la cabeza baja y claro tiene toda la razón es que es así vamos como si no nos creyera más nosotros mismos y nosotros no nos creemos que tenemos un buen producto no se puede vender yo creo que también el hecho de que hemos entrado como más tarde al turismo en cuestiono las otras dos islas hombres pues a nosotros ahora mismo nos ha beneficiado en el sentido de que hemos ido probando durante todos estos años el producto se ha ido mejorando y ahora vamos creyendo que tenemos buen producto sabemos que tenemos un producto lo podemos vender

Voz 0194 41:00 por qué gastronómica mente Sylvie además de una Silvia es verdad que la isla vive un momento dulce gastronómica mente muy muchas y muy buenas opciones para para comer

Voz 10 41:09 así no menor cae ahora mismo está nervioso

Voz 0194 41:14 decía decía antes Carlos que bueno son de llevan el Slow Food grabado en la frente pero porque se lo creen eso es muy importante no Silvia

Voz 10 41:23 sí a ver yo lo de lo Slow Food esos cuando nos hicimos un restaurante con certificado gastronómico ecológico es el hecho de que luego todo era como una moda ecológicos ideológico y luego se va cayendo por su propio peso yo siempre he dicho irlo de el kilómetro cero con producto de proximidad es lo mismo no certificamos por el hecho de somos kilómetro cero estamos testificado a recibimos una inspección osea es cada año no es por nada simplemente porque creo que hoy en día sí que se ha avanzado muchísimo más pero se cocina más con la boca que con las manos en el kilómetro cero y eso a mí me

Voz 0194 42:17 Alex tampoco Civia que que productos de la tierra que productos de Menorca te gusta especialmente trabajar

Voz 10 42:24 todo porque es buenísimo

Voz 0194 42:27 lo digo yo entonces ya te digo yo volví hace sólo una semana devolví con la maleta llena

Voz 10 42:32 en el que eso el que tenemos unos quesos porque tenemos que tener quesos manchegos que seguramente sí Se va en contra del queso manchego buenísimo a Menorca se puede derivar una tabla de esos distinto del Menorca por qué tener otra cosa la porque no tenemos los tomates tenemos el azafrán que lo ha dicho antes Andreu es la historia que hay detrás de cada producto a mi me gusta hablar con el payés que me explique el por qué porque hace este cultivo de azafrán porque hace el cultivo de tomate que se había perdido que se recupera ahora con el con el pallipes de pollos ecológicos que hay solamente uno en menor hemos recuperado el año pasado una variedad de gallina ladera es que no sé cómo se traduce y Fabero os abrirá reclama apodado como no lo hacía

Voz 0194 43:36 no sería sería la era no

Voz 10 43:39 pues es una gallina que de aspecto es muy fea que cuando la ves dices es que no me engorda el decía Silvia es que en un borda di

Voz 0250 43:45 algo

Voz 21 43:47 los mallorquines menorquines tiene muy mala leche son delgados negros tú lo ves todos los gallos de la Tramuntana tuvo que pegar demasiado

Voz 16 44:01 quedan poco hay era

Voz 10 44:03 las gallinas ni te cuento

Voz 0194 44:08 hay alguna elaboración de las Baleares que te te llame especialmente la atención

Voz 1520 44:12 bueno pues todavía hay platos que me ponen los pelos en punta como las Vallés que son esas elaboraciones tan antiguas de pasta avisada en caldos muy contundentes que me parecen una genialidad porque son rústicas delicadas y condensan todo el sabor del Madrid de la montaña yo tengo una alumna aventajado cocinando en la isla que se llama Miguel Navarro que bautizó cariñosamente como Miguel Gómez porque es de La Gomera que una vez tuvo la generosidad de darme aprobar una valles actualizada pues tal día Hay en su restaurante que se llama Fun que no olvidará jamás no solamente ese plato sino todo el menú que medio que es que me dejó pues grabado en el tilín del paladar y del corazón grandísimo cocinero y una bellísima persona

Voz 0194 44:56 había cómo cómo se trabaja en estas zonas Silvia porque entiendo que claro que si estás pendiente del kilómetro cero del producto proximidad de la temporada debes variar mucho el menú

Voz 10 45:04 sí sí sí a cómo se trabaja con mucho estrés a es lo que es es el cartero estábamos del otro día estábamos hablando con los compañeros de Slow Food de decíamos cómo puede ser que seamos slow

Voz 0194 45:21 digamos vayamos repitan el culto el rato sí

Voz 10 45:24 pero es es bonito porque es la imaginación no te para en todo tiempo porque pide es tres kilos de una verdura te llegan dos dos tomates por ejemplo dices y como yo doy de comer en un restaurante pequeñito nuestro pero como doy de comer tomates es automáticamente cambiar él sí que pueda hacer es ir cambiando ir cambiando constantemente que eso también es lo bonito no te aburre

Voz 0194 45:53 es Martín vamos con la receta que no sé si ha esperado una receta balear aunque no sé si con Andreu y Silvia que durante te atreves tú que empieza bien esto

Voz 1520 46:01 no no yo ellos son Leonid ellos León y ha hecho una crema de quesitos y vas a ver con papas arrugadas

Voz 10 46:11 a mí todo

Voz 1520 46:14 el juez Mercedes fácil para la crema de queso colocamos medio litro de leche en un cazo ponemos a revivir justo antes de que rompe el hervor añadimos los doscientos gramos de quesitos sacamos del fuego cubrimos con una paz una una tapa dejamos reposar a media hora más someras cuando esté frío tritura vamos bien junto con los veinte gramos de Perejil la cucharada Cebolledo y los veinte gramos de Peri Infojobs título vamos a máxima potencia alguien bien colamos rectificar es la sal y pimienta Hay listo ya tenemos la crema de queso y lo yo para las papas arrugadas para explicarlas en poquito rápido ponemos en una cazuela de base ancha las papás sin que estén superpuestas con los ciento treinta gramos de sal gruesa bien repartida Un limón partido et Is sin llegar a cubrir reían ambos con agua fría tapamos la coz la cazuela y dejamos cocer por un tiempo aproximado de unos quince veinte minutos y cuando estabas papas bien bien bien arrugadas retiramos aún plato ya comer con esta crema de queso que que es muy fácil hacer en casa iba a ser una buena receta cadenas bueno

Voz 0335 47:22 yo voy a hacer la la hoy a hacer este fin de semana hasta

Voz 1520 47:25 pero además en cuanto salga del estudio

Voz 0335 47:27 creo que me voy a buscar billetes de avión para para darme un homenaje por ahí y sospecho que muchos oyentes de la XXV en hacer lo mismo

Voz 0194 47:34 lo de los quesitos Silvia porque no todo el mundo debe saber que unos quesitos de una marca muy importante o muy conocida se hacían en Menorca claro que soy madre hay mucha gente que no que no lo sabe y otra cosa que la gente les sorprende ya decían lo de la tabla de que eso sí que habitualmente cuando viene gente a casa Menorca les sorprende la cantidad de vacas que yo digo donde pensáis que sacamos la leche te sacan la de los quesos

Voz 10 47:55 los helados por ejemplo claro

Voz 0194 47:57 sí sí que son buenísimos Andreu Silvia muchísimas gracias y muchísima suerte gracias a un beso Martín hasta la semana que viene

Voz 1520 48:04 eso antes Carlos Andreu Silvia pasara un buen fin de semana y cargar pilas

Voz 0194 48:09 bueno para carga la tendremos que irnos a las islas y me temo que nos quedamos en Madrid que hay elecciones este fin de

Voz 8 48:13 el arte no no eso suele pasar por Lasarte ya vamos a Rotten total hasta la semana que viene

Voz 22 48:33 actos con tu

Voz 4 48:54 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales que hay verla arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25 en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 1050 49:09 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claro

Voz 2 49:14 esta buena

Voz 23 49:17 más claro agua de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER