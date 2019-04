Hora 25 (29/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 sí le permitieron gobernar con ochenta y cinco

Voz 0194 00:03 dados porque le iban a impedir hacerlo con cien

Voz 1 00:05 esto XXIII son las ocho las siete en Canarias

Hora veinticinco

Voz 0194 00:30 hola buenas tardes el PSOE quiere gobernar en solitario lo hizo con una minoría grabada y lo quiere hacer con la holgura que le da el resultado de ayer domingo

Voz 4 00:38 a la alegría a la a la esperanza y el futuro que es a lo que no

Voz 3 00:42 Sanma has otros se enfrenta con lo que teníamos

Voz 0194 00:51 la vicepresidenta del Gobierno lo decía por la mañana en Hoy por hoy y lo ha repetido a su llegada a la sede del partido en la calle Ferraz vamos a gobernar con nuestras fuerzas seguramente ha dicho Carmen Calvo a la que hoy le ha tocado aplicar algo de hielo al deseo de Pablo Iglesias de entrar a formar parte del Gobierno Podemos ha analizado también esta tarde su mal resultado de ayer perdió veintinueve diputados

Voz 3 01:12 Pedro Sánchez culta mandato de las urnas son mandato aprobé de las iba propia militancia con allí quedaban da forma unánime Sí Se Puede Hinault Rivero

Voz 0194 01:23 el cabeza denostada En Comú Podem traumas sens también ha defendido hoy la integración de Podemos en el futuro gobierno de Pedro Sánchez en la derecha por un lado el PP que todavía no se ha sentado a analizar el batacazo de ayer lo hará mañana con la intención de que Pablo Casado siga al frente del partido su número dos lo defiende porque casado era un candidato nuevo sin uso

Voz 5 01:43 hay otros líderes políticos que se han presentado hasta en cuatro ocasiones a estas elecciones sin embargo pues es Pablo Casado el primero que hace nueve meses tomó cogió el rumbo el Partido Popular ha tenido su primera hemos tenido nuestra primera oportunidad

Voz 0194 02:00 Ciudadanos que pretende por la vía de los hechos conseguir el espacio que le han negado por la vía de los votos el del líder de la oposición Inés Arrimadas asegura que no hay ningún debate interno en su partido cuando se trata de decirle no a Sánchez

Voz 0793 02:12 hoy no ha habido ningún debate es que estábamos todos convencidos de que Ciudadanos no puede pactar con aquel que ha pactado con Torra con Bill voy con con aquel que llama crispa es que no se echa la culpa a nosotros a nosotros de la tensión en Cataluña cuando somos nosotros las víctimas de la crispación y las víctimas de los ataques del nacionalismo

Voz 0194 02:33 en Hora Veinticinco viajaremos también a Valencia donde sí es más que probable un gobierno de coalición pero blancos con

Voz 1715 02:39 más colores que el anterior o al menos eso es lo que pretende Ximo Puig sumar a Compromís y a Podemos también en clave de elecciones el ex presidente pues de Money los exconsejeros con mini Pons aquí van a tener que ganarse en los tribunales un puesto en las listas europeas la Junta Electoral Central les ha dicho que no tienen derecho a ser elegidos como Pau rumbo nos va a contar qué medidas quieren adoptar en Cataluña nos acercaremos hasta San Sebastián cientos de personas se han sumado hoy a las dos concentraciones en recuerdo del chico de diecisiete años murió este fin de semana víctima de las heridas que le provocó una brutal agresión que sufrió a la salida de una discoteca bueno escuchar la voz de su madre

Voz 0394 03:14 porque Santi no ha venido a esos anti eh tienen amigos en todo el mundo marroquí argelinos no estamos ahí en esa línea de de de buscar culpables

Voz 0194 03:27 cada una solución real y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 3 03:31 buenas tardes la asamblea de la Federación Española de Fútbol

Voz 0919 03:33 ha aprobado la modificación de los formatos de la Copa del Rey y de la Supercopa de España que ha propuesto el presidente Luis Rubiales la Liga de Fútbol Profesional anuncia que va a impugnar la decisión ante los organismos pertinentes al implicar una variación del calendario y una alteración de los derechos adquiridos por los clubes profesionales es decir que va a seguir la pelea entre Rubiales ITB así recordemos que hoy se cierra la jornada de fútbol mera división a las nueve juegan en el Benito Marín Real Betis y Español y el tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 04:01 buenas tardes buenas tardes hoy el calor ya ha ganado protagonismo en el suroeste de la península en distintas poblaciones de las provincias de Badajoz Huelva y Sevilla se han superado los treinta de máxima y con este calor están creciendo nubes en puntos de montaña que incluso da lugar a algunas tormentas sobre todo en provincias como León Zamora también en el Sistema Central en el interior de la Comunidad Valenciana la próxima noche entre Aragón y Cataluña también tendremos algunas tormentas hasta bien entrada la madrugada después desaparecerán y mañana tiempo parecido al de hoy con un poco de frío a primeras horas de la mañana temperaturas un poco más altas durante la tarde en gran parte de la cuenca del Tajo Guadiana Guadalquivir máximas alrededor de los treinta grados y de nuevo mañana por la tarde algunas tormentas en puntos de montaña

Voz 0194 04:44 pieza hora25 Pedro nos va faltar hoy tiempo parajes

Voz 1715 04:47 sonar tanta carga política queremos conocer su análisis el que hacen de los resultados electorales de ayer el proceso que se abre a partir de ahora o al creen que debe ser el próximo Gobierno en este país sólo el Partido Socialista el Partido Socialista junto a Podemos el partido socialista apoyado en Podemos el partido socialista apoyado en aquellos grupos que quieran prestarles sus votos dependiendo de los temas que se debaten en el Congreso en fin las opciones son múltiples y pedimos sus opiniones su pronóstico que en el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es nuestro número de whatsapp nuestro buzón de Whatsapp al que enviar las notas de voz agradecemos sobre todo las notas de voz en el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Hora veinticinco

Voz 7 06:45 Pedro Blanco Desau

Voz 1715 06:47 nació a la victoria a Pedro Sánchez ha reunido esta tarde a la ejecutiva del partido socialista que no oculta su euforia electoral tras la victoria de ayer ciento veintitrés escaños casi el doble que el hundido Partido Popular la segunda fuerza más votada la ejecutiva de hoy tenía más sentido como celebración que como preparación de futuro inmediato o con el PSOE ya están dejando claro que su apuesta es por gobernar en solitario sin podemos por tanto o al menos intentar gobernar en solitario nos vamos hasta la calle Ferraz Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 07:21 qué tal Pedro buenas tardes sí a Pedro Sánchez lo ha recibido la ejecutiva socialista con un fuerte aplauso el PSOE se lo toma con calma ha dicho José Luis Ábalos que a ellos las urnas no los han colocado en una posición de desesperación así que no habrá cientos hasta después de las municipales han sido menos categórico el secretario de Organización Ábalos que la vicepresidenta Carmen Calvo sobre la posibilidad de un gobierno de coalición con Podemos pero sí que ha reconocido que no hay necesidad dice de meter a otro partido en el

Voz 3 07:46 no hablaremos con todos los grupos de propuestas

Voz 8 07:48 para el país partido idealista de no pasar nunca por esa experiencia de coalición no siempre ha tenido mayoría absoluta Isaac ha sabido manejar tenemos cultura de entendimiento

Voz 0806 07:57 eso sobre Podemos ir sobre ciudadanos después de que la militancia ayer clama hará en la calle con Rivera no Ábalos sigue asegurando que no van a hablar con que van a hablar con todas las fuerzas políticas pero que harán políticas progresistas y que no van a decepcionar les

Voz 8 08:10 presión lógicamente de que el entiende que se ha practicado una posición muy de esto ya en lo político sino en lo personal icono descalificación previa que en democracia solamente se debería hacer aquellos que se sitúan fuera de las reglas de juego tenemos muy claro lo que nuestra militancia piensa tenemos muy claro también el sentimiento de nuestro selecto y lo vamos a decepcionar

Voz 0806 08:35 a los naranjas al Partido Popular les dice el PSOE que los españoles han rechazado el pacto a la andaluza piensan que no deben intentarlo de nuevo tras las elecciones del veintiséis de mayo España según Ábalos no puede seguir quemando legislaturas

Voz 1450 08:48 qué hay que hacer hay que promocionar el entendimiento

Voz 1715 08:50 gracias Inma así que el mensaje fundamental es doble prefieren un gobierno en solitario sin coaliciones iban a hablar con todo el mundo sin cordones sanitarios como decía ayer Pedro Sánchez por mucho que esa guitarra lo que se gritaba en la calle Ferraz el PSOE quiere gobernar solo y Podemos quiere que le dejen entrar en La Moncloa

Voz 9 09:11 L transmitidos lo mismo que le he dicho ustedes creo que tenía que decírselo antes a él nuestra voluntad de trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas y hemos quedado en hablar y en reunirnos con brevedad y esto

Voz 1715 09:22 bueno pues ya lo dijo anoche Pablo Iglesias ellos quieren entrar en el Gobierno indio estaban dispuestos incluso lo decía empezar a negociar ya un acuerdo un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista el resultado de Podemos no fue bueno perdió veintinueve diputados hoy de dirección de ese partido sea reunido un análisis a puerta cerrada con mucha discreción sin comparecencia ante los medios del que ha estado pendiente Mariela Rubio así es una revuelta

Voz 1450 09:49 máximo secreto el partido no ha querido confirmar ni siquiera en lugar de esta reunión ni tampoco si Atenas

Voz 1715 09:54 en lugar físicamente o telemáticamente a través de

Voz 1450 09:56 mensaje podemos informa que reunirá el próximo lunes al máximo órgano entre asambleas al Consejo Ciudadano Estatal para analizar la situación lo que sí sabemos es que Pablo Iglesias lo fía todo a compensar con influencia en el Gobierno lo que sí ha dejado en escaños que es entrar en el Gobierno pues ahí va a estar la clave en la campaña Iglesias había mostrado en privado dispuesto a aceptar ministerios mixtos es decir no a tener un ministerio sino aceptar otros puestos de hecho hace muy pocas semanas en Racó Iglesias señalaba el Ministerio del Interior

Voz 10 10:25 esperamos formar parte de ese ministerio para limpiar ese misterio de de cloaca

Voz 1450 10:31 podemos por tanto esperará al próximo lunes para analizar qué ha sucedido en estas elecciones generales hoy en Hora catorce el cofundador del partido Íñigo Errejón hablaba así

Voz 10 10:39 no es un buen resultado sí sí creo que hay una reflexión que está pendiente de hacer

Voz 3 10:44 aunque Iglesias ha dejado clara sus intenciones

Voz 1450 10:46 es un secreto que con un PSOE que casi les triplica en escaños y un aritmética que les roba protagonismo en ser decisivos ya que se necesitaría la abstención de otros partidos las cartas de Iglesias no son con las que contaba para presionar a Sánchez

Voz 1715 10:58 lo mencionábamos ante sí a Pedro Sánchez anoche estaban

Voz 1450 11:01 esto

Voz 1715 11:06 bueno cientos de personas congregadas en la calle Ferraz decían le decían con Rivera no hiel entre otras cosas respondía que no va a establecer ningún cordón sanitario lo cierto es que Sánchez ha sido conciudadanos el PSOE ha sido conciudadanos bastante más condescendiente que lo que en ciudadanos han sido con él con ellos al menos Inés Arrimadas que ha insistido en que su partido no va a ser presidente Sánchez ni por activa ni por pasiva ni por acción ni provisión roba contaros cargas

Voz 1645 11:35 ciudadanos cierra totalmente la puerta a negociar con Pedro Sánchez su investidura la ejecutiva ha reafirmado esta mañana por unanimidad el veto al PSOE que se acordó antes de las elecciones no ha habido debate ha dicho Inés Arrimadas quién considera que esa decisión ha quedado finalmente avalada por las urnas este domingo

Voz 0793 11:51 es que no va a haber ningún tipo de negociaciones para un gobierno ningún tipo de negociaciones para una investidura ningún tipo de negociaciones que facilite que el señor Sánchez llega otra vez a Moncloa de la manos de Iglesias en los partidos nacionalistas

Voz 1645 12:05 sin embargo esta decisión tan tajante no está suscitando todo el acuerdo en el entorno del partido el candidato al que Ciudadanos apoya en Barcelona a Manuel vais pide a Rivera dice

Voz 1715 12:14 todos debemos contribuir a evitar que el futuro de España esté en las manos de los socialistas de los separatistas o de populistas

Voz 1645 12:25 organizaciones cercanas ideológicamente a Ciudadanos como sociedad civil catalana también ha pedido sentido de Estado a los partidos para que el Gobierno no dependa de los nacionalistas

Voz 1715 12:33 luego está el Partido Popular que haya pasado el día dolorido magullado por el desastre electoral de ayer la dirección ese partido se va a reunir mañana hoy ha sido el número dos Teodoro García Egea el que ha querido lanzar el mensaje quizá sobre todo mensaje interno de que Casado tiene intención de seguir porque era un candidato prácticamente sacado del plástico Adrián Prado

Voz 1645 12:54 pese a la debacle de equipo de Casado insiste en que su continuidad está garantizada lo dejaba así de claro esta mañana el secretario general de los populares

Voz 5 13:01 a partir de ayer yo hoy durante los próximos cuatro años el líder de la oposición se llama Pablo Casado vamos a hacer una oposición firme contundente que represente a la gran mayoría de españoles que en su momento votaron al Partido Popular porque

Voz 1645 13:15 se sintieron identificados y es que el proyecto de Casado es a largo plazo y en nueve meses no ha tenido tiempo suficiente para reconducir la situación tras la moción de censura que desalojó a Rajoy del Gobierno eso dice García Egea que recuerda además que otros líderes se han presentado a unas elecciones hasta en cuatro ocasiones mientras que para Casado era la primera vez y por eso pide que se

Voz 3 13:34 le de una oportunidad el líder de los populares tendrá que

Voz 1645 13:36 dar mañana explicaciones ante los barones regionales en un ambiente enrarecido

Voz 1715 13:40 algunas voces críticas que piden abiertamente a su dimisión y la reconquista de Vox se quedó en una eslogan el vaciado de votos del PP llenó menos de lo que esperaban la bancada del partido ultra veinticuatro diputados en Vox adoptaron menos inflamado que lo que venía haciendo hasta ahora incluso Santiago Abascal asegura que han podido equivocarse en su estrategia de comunicación esta mañana pasaba por el plató de Ana Rosa

Voz 11 14:05 pero es verdad que probablemente hemos minusvalorado la capacidad de los medios de comunicación de conformar la opinión hemos podido pensar que las redes sociales hacían llegar nuestro mensaje con mucha más claridad de lo que finalmente lo han lo han logrado

Voz 1715 14:20 algunas voces más la de la portavoz de Esquerra Republicana ese partido es uno de los grandes vencedores de ayer fuerza hegemónica en Cataluña fuerza hegemónica en el independentismo hoy en Esquerra le han pedido Pedro Sánchez que no olvide el mensaje de los electores

Voz 1450 14:33 por primera vez un partido independentista ha ganado

Voz 1491 14:36 a unas elecciones a en el Congreso de los Diputados en Cataluña al independentismo cada vez es más fuerte el apoyo a la vía de solucionar por la vía política democrática tiene más fuerza y por lo tanto no pueden no escuchar este mensaje

Voz 1715 14:51 bueno fuera de la política pero relacionado con lo ocurrido ayer con los resultados de ayer el deseo expresado hoy por los agentes sociales por un lado vamos a escuchar a la patronal a su presidente que pasaba esta mañana por hoy por hoy que nos decía que él ve posible nada descartable desde luego no rechazable un gobierno monocolor

Voz 0919 15:10 el Gobierno

Voz 12 15:13 durante el último año creo que era con ochenta y cinco por tanto con ciento veintiséis pues yo creo que va a estar más tranquilo lo que haber se puede dar la posibilidad si un Gobierno monocolor nosotros no lo veríamos no lo veríamos mal

Voz 1715 15:26 el presidente de la patronal después afinado algo más llega Mendi ha llegado apostar por un gobierno de centro izquierda ha dicho que los sindicatos que piden que la gente de la izquierda mantenga su caudal de movilización pensando el uno de mayo que el uno

Voz 0919 15:38 Mayo es una gran oportunidad para qué

Voz 13 15:41 que los representantes políticos

Voz 3 15:44 vean en la calle un clamó

Voz 13 15:46 por qué pide cambios que con una

Voz 3 15:49 esencia potente de los trabajadores en la calle el Primero de Mayo damos un toque de atención de que los sindicatos somos una gente determinante agenda social se tiene que abrir paso

Voz 7 16:01 hora veinticinco

Hora veinticinco

Voz 7 17:41 los valencianos también han elegido a su Gobierno

Voz 1715 17:44 Ximo Puig le ha salido bien la jugada adelantó las elecciones las hizo coincidir con las generales en principio se ha garantizado la reelección el PSOE Compromís y Podemos suman la mayoría necesaria de los tres quizás sea Compromís el que está teniendo una digestión algo más difícil de los resultados Valencia Amparo

Voz 0806 18:00 con Ximo Puig está satisfecho porque su partido vuelva a ser la fuerza más votada después de un cuarto de siglo señala que será bueno encadenar dos legislaturas para seguir aplicando las políticas más sociales avanza que hay que hablar con Podemos que quiere entrar en el Consell con Compromís hay que ver lo que ha funcionado dice lo que hay que cambiar compromís parte de una situación de menor fuerza que en la legislatura pasada porque ha perdido dos escaños bastantes votos por eso Mónica Oltra no dice todavía si va a seguir siendo la vicepresidenta el Govern del Botánico necesita de los votos de Podemos Yeste reclama formar parte del Gobierno en cuanto a la derecha el PP trata de digerir la pérdida de doce diputados Ciudadanos se muestra eufórico por los dieciocho que ha conseguido también entra con fuerza Vox con diez diputados

Voz 1715 18:47 había en clave electoral que salimos de una campaña nos metemos ya de lleno en otra la Junta Electoral Central ha dado la razón al PP y a Ciudadanos te ha decidido prohibir a los independentistas fugados que sean candidatos a las europeas la Junta Electoral por tanto se lo pone difícil a Puigdemont Comín ya Pons aquí que ya han anunciado varios recursos para intentar ser eurodiputados Cataluña también está pendiente de anunciar en los próximos minutos cómo va a responder Pau rumbo Paco buenas tardes

Voz 14 19:14 qué tal Pedro buenas tardes vayamos por partes la Junta Electoral recoge los argumentos del PP y de Ciudadanos por ejemplo dicen que los tres políticos no tienen derecho a presentarse porque tampoco podrían votar en estas elecciones están censados en España pero no pueden votar aquí porque están declarados en rebeldía la Junta también recuerda eso es relevante porque no lo apuntaban los recursos de los dos partidos de derechas la Junta apunta digo que según la ley todos los procesados por rebelión están automáticamente suspendidos para cargo público por lo tanto no tienen sus derechos políticos completos por lo tanto no son elegibles para ser candidato a las europeas hay que decir que esta decisión no ha sido unánime en el seno de la Junta Electoral hay hasta cuatro votos particulares entre los cuales el propio presidente de la Junta dentro de los trece miembros de excedente en Jones para Cataluña preparan ya el recurso contencioso se quejan del poco tiempo con el que han recibido los argumentos de la Junta Electoral ha sido Ara una hora y media aproximadamente algunos de sus abogados como Gonzalo Boyer ponían el grito en el cielo en declaraciones a SER Cataluña

Voz 0793 20:11 si al final el XXVI llegará si creen que me lo tomado

Voz 14 20:21 ahora como decías estamos pendientes de una rueda de prensa en la que los estrategas jurídicos de Cataluña nos tienen que aclarar varias cosas por ejemplo que lista presentan mientras no se resuelva el recurso contencioso administrativo si esa lista contendrá o no los tres nombres vetados por la Junta Electoral como digo a la espera

Voz 3 20:38 de que se resuelva el recurso por la vía Gonzalo

Voz 14 20:41 eso administrativa pues

Voz 1715 20:42 pues quedamos pendientes de las decisiones que tome más allá de la política otra historia de este lunes en San Sebastián doble concentración esta tarde en recuerdo del menor de diecisiete años muerto después de recibir una paliza a la salida de una discoteca la madre ha querido frenar la visceralidad que empezaba a contaminar las redes por la nacionalidad de algunos de los agresores vamos a San Sebastián Inés Chavarri bastante

Voz 1450 21:03 sí buenas tardes en la familia del joven y especialmente su madre Fátima ha pedido que la muerte de su hijo no se utilice como pretexto para la propagación del odio de los mensajes xenófobos mensajes que esto días han proliferado en las redes sociales porque varias de las personas detenidas por la paliza que le ha costado la vida al joven son de origen extranjero la primera de las concentraciones celebrada a las seis de la tarde se ha desarrollado en absoluto silencio en la segunda a las siete y media se han sucedido los gritos algunos precisamente de corte racista como fuera gentuza o dónde están los marroquíes los concentrados más de medio millar Ana exigido más seguridad han reprochado al alcalde Donostia al no estar presente en el acto aunque el primer edil el resto de partidos sí que han participado en el primer acto de homenaje las dos concentraciones se han celebrado a los pies del Ayuntamiento de San Sebastián y a escasos metros del lugar en el que el joven recibió esa fatal paliza de hecho esa zona exacta todavía sigue acordonada además en la segunda concentración que todavía se sigue desarrollando los asistentes han improvisado un pequeño altar con velas

Hora veinticinco

Voz 16 22:09 dediqué divorcio menos mal alguien original

Voz 1450 22:14 de hecho me preguntó qué película me gustaría ver

Voz 3 22:18 lo importante es lo que compartís frutas encuentra solteros mayores de cincuenta en la oferta encontráis Descarga la aplicación probeta en cuando vas a ver el partido de fútbol siete de tu novio un sábado a las ocho de la mañana y lloviendo estás pensando con el corazón

Voz 17 22:35 si puedes pensar con el corazón puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 3 22:48 se alarme que tienes en la isla de Securitas Direct qué tal estoy pensando en ponerle una mi casa

Voz 17 22:54 ponte la ni te lo pienses por lo que cuestan Auvers la tranquilidad que te da a mí en el bar mio habitado por robos en mi casa la ponemos todas las noches dormimos mucho más tranquilos

Voz 6 23:03 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1715 23:14 tan grave hoy la vamos a dedicar un concepto del que vamos a hablar mucho a partir de ahora al la suma Sarr y todo eso

Voz 1880 23:20 hola Pedro parece que el PSOE está pensando en gobernar solo sumando apoyos externos más que hacerlo en coalición pero a la vez por otro lado las tres derechas son más pero han sumado menos que si fueran sólo una así que la suma en política no es exacta dice Eduardo Sáenz de Cabezón profesor de Matemáticas en la Universidad de La Rioja que en política las sumas Se cumplen de forma rara

Voz 18 23:40 las propiamente la suma no no hablamos de números pues se cumplen pero en toda la política es raro como se cumple porque por ejemplo está comunicativa no hemos pasado tres y cinco de lo mismo y tres pero aquí el que tiene cinco decir de qué del presidente digamos sino que tiene tres años

Voz 1880 24:01 pues con las matemáticas pero también política cine y música en la cara B de hoy

Voz 1715 24:05 en la tertulia hoy Fernando Vallespín Javier Aroca Ignasi Guardans Eduardo Madina está son para él las claves del día la última

Voz 19 24:11 noche electoral nos deja las claves de los próximos cuatro años en España la primera que el Partido Socialista Obrero Español ha conseguido una gran victoria cifra ciento veintitrés diputados que quizá presagia un gobierno de coalición de la historia de la democracia española entre el Partido Socialista de Unidas Podemos del rechazo a la extrema derecha nacional populista por parte amplios sectores de la sociedad española ha concentrado un enorme volumen de juego tu alrededor del Partido Socialista a la vez que ha fragmentado hasta límites sin precedentes el espacio político de la derecha española lo ha hecho hasta tal punto de que el Partido Popular quizá ya haya dejado de ser el partido político que habíamos conocido diez así que la derecha se encuentra a las puertas de la mayor reconfiguración de un espacio político que hayamos visto en los últimos cuarenta años

Voz 1715 24:54 otro país izquierda a las puertas de gobierno que quién sabe quizás esta vez sea un gobierno compartido ocho veinticinco

Voz 20 25:06 Hora veinticinco Madrid buenas tardes Ángel Garrido deja a su acta de diputado el ex presidente y ahora número trece de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid lo ha confirmado hace unos minutos aquí en La Ser en La Ventana de Madrid

Voz 0177 25:19 personal de de dejarla que el Partido Popular fuese haga lo que estime oportuno con ella no hay plenos no hay votaciones y por lo tanto no tenía demasiado sentido dejarla pero bueno yo tampoco quiero que nadie pueda ponerle un pero a las paso quedado y por tanto hoy he formalizado esa porque firmado ya la renuncia

Voz 0806 25:35 eh Garrido pidió su baja del PP el viernes pasado y ahora abandona definitivamente su cargo en la Asamblea porque el que iba a seguir cobrando cerca de cuatro mil euros al mes en esta entrevista en La Ventana de Madrid Garrido se ha referido a la derrota de su antiguo partido del PP dice que él nunca se han movido del centro político

Voz 0177 25:51 yo no me he ido de hecho sigue estando oímos sitio que es el centro político donde yo siempre he creído estar estar donde está el crítico que es un ciudadano esos hay que yo no me he movido quita otros sí

Voz 0806 26:01 a esos malos resultados del PP que aquí en Madrid ha sufrido el sorpasso de Ciudadanos ha hecho que el partido haya guardado silencio

Voz 1450 26:07 hasta bien entrado el día el presidente en pum

Voz 0806 26:09 tienes Pedro Rollán ha suspendido su presencia en un acto esta mañana al que ha enviado al consejero Jaime de los Santos el único independiente del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 3 26:17 E insisto sin sin sin escapar de ese centro amplísimo que es donde la mayoría de los españoles nos sentimos cómodos cuando nos sentimos reconfortado

Voz 0806 26:30 da la alegría va por barrios en el PSOE celebran los buenos datos su primera victoria en unas generales desde mil novecientos ochenta y seis pero son conscientes de que los resultados no son extrapolables a Madrid Ángel Gabilondo sigue tendiendo la mano a pactos también cocido

Voz 21 26:42 pues que prefiere refiero de todos este viernes también Malilla yo estaré muy cómodo pero como he hecho una experiencia y la experiencia que he hecho es en la Comunidad los cuatro presupuestos últimos apoyado Ciudadanos al Partido Popular por Tiovivo detector esa experiencia si se cambia esa orientación yo encantado con todo aquel que quiera sumar en Podemos

Voz 0806 27:03 todos intentan digerir esa cuarta posición cuando hace sólo tres años serán segundos en Madrid y más cuando ven que la derecha sumaría más que el Bloque de Izquierda en las próximas municipales Manuela Carmena la candidata además Madrid al Ayuntamiento se centraba únicamente en que haya ganado la alternativa sin crispación que hagan

Voz 1410 27:19 ha sido una alternativa que no bronca es una alternativa de progreso no si analizamos un poco lo que han sido las campañas electorales vemos que es como que hemos superado un poco es enorme ambiente de crispación detención de descalificación y que hemos optado por una verdadera democracia no

Voz 0806 27:36 por cierto que la Junta Electoral Central pone en riesgo la presencia de más Madrid en los debates televisivos de las Elecciones Javier Bañuelos

Voz 0861 27:43 si la Junta Central entiende que más Madrid no fue una parte de una coalición sino que se trata de un partido de nueva creación de hecho tiene un Fiz propio ya ha sido registrado como partido

Voz 1716 27:51 con esa resolución Icon la ley electoral en la mano

Voz 0861 27:54 esos partidos no tendrían derecho a la presencia en debates televisivos la respuesta de la Junta Central Electoral ratifica el criterio que ya fijó hace semanas la Junta Provincial a la consulta que hizo el propio partido de Carmena y Errejón la Junta Central fija que más Marisol tiene derecho a los diez minutos de propaganda electoral en los medios públicos para los partidos y representación frente a los cuarenta y cinco minutos

Voz 0919 28:15 el resto de partidos situación de las carreteras

Voz 0806 28:17 de la comunidad DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 22 28:21 muy buenas tardes pues poco a poco se normaliza el tráfico en Madrid pero aún van a encontrar complicado el acceso a la capital por la A6 en la zona del Plantío de salida intensa La2

Voz 0194 28:31 Aura de Torrejón de Ardoz también encontrarán retenciones

Voz 22 28:34 en la circunvalación M cuarenta en la zona de túneles del Pardo iba el de Marín en sentido A seis

Voz 23 29:26 no creemos en la libertad expresión consista en esta incitación al odio por eso lo hemos llevado a la Fiscalía General del Estado y también al Defensor del Pueblo puesto que esto quedó impune y puedo haber amedrentado al a personas LGTB de acudir a las urnas

Voz 0806 29:39 llegamos a las ocho y media con veintitrés grados en el centro de Madrid sigue ahora bien

Voz 3 29:43 en España

Hora veinticinco Madrid

Voz 25 29:54 cinco Madrid

Hora veinticinco Deportes

Voz 3 30:05 con Ángels Barceló

Voz 26 30:06 Ike sus de ayer

Voz 0194 30:09 buenas tardes al año están escuchando antes a Ábalos socialista que decía que mano que los actos que tranquilidad que es que este Gobierno tiene tanto trabajo el que salga que incluso tiene trabajo en el tema

Voz 0919 30:22 pues bueno en el en el tema del fútbol tiene un trabajo urgente porque la guerra que hay entre la Federación y la Liga de Fútbol Profesional es una guerra total y que no sabe qué consecuencias puede tener a corto plazo así que el ministro de Cultura Deportes y sigue siendo Guirao O'Shea es otro

Voz 0194 30:36 ponga paz ahí veremos si puede

Voz 0919 30:38 el secretario de Estado para el Deporte Si sigue siendo María José Rienda ya sabe que se tiene que poner a esto ya pues venga pues el que se den prisa porque la guerra es total esta mañana la asamblea de la Federación Española de Fútbol ha aprobado la modificación de los formatos de la Copa del Rey y de la Supercopa de España que ha propuesto el presidente de la Federación Luis Rubiales que domina la Asamblea del fútbol español la Liga de fútbol los clubes presididos por Javier Tebas ya anuncian que van a impugnar la decisión ante los organismos pertinentes porque esa modificación implica una modificación del calendario tremenda y una alteración de los derechos adquiridos por los clubes profesionales es decir que hay lío que la asamblea de la Federación haya aprobado esta modificación estaba claro porque Rubiales domina la asamblea del fútbol español fue la que eligió la que eligió al presidente hace nada además es que la domina completamente porque fijaos hoy Luis Rull diales el presidente ha llegado incluso a dirigir la Asamblea dirigiendo los turnos de palabra bueno así escucha

Voz 0915 31:43 muchas gracias Inma preguntas no Ana pregunto no se al primero todo de si me permite contestarle presidente no yo no he hecho ninguna pregunto no lo tengo muy claro que no era el sitio que se va a ir a la comisión que la Comisión planteará y entonces la siguiente asamblea que va a estar aquí podrá decir lo que sea pero este tema no se va a hablar no espera por alusiones no no pero es que ahora yo dirijo esto no hay alusión a que no hay pregunta esto es un tema clarísimo diáfano porque entonces sino que además ni siquiera de compete en otro grupo yo encantado de que era iniciativas iniciativa torno al responsable Molina Maza venga ir al presidente de la Comisión mira vaya muchas gracias seguimos con hay algún otro miembro de la Asamblea que quiera hacer alguna pregunta

Voz 0919 32:27 no no se atreve cualquiera cualquier día es bueno en algo hemos avanzado porque evidentemente Ángel Villar esta capacidad dialéctica para dirigir una asamblea no late eso está claro Rubiales sí la tiene la guerra bueno la guerra hace que tengamos dentro de él un capítulo de Tebas y Rubi como es pertinente pero antes vamos al fútbol porque dentro de veintiocho minutos cierra la jornada en el Benito Villamarín con el partido que juegan el Betis y el Espanyol equipos en la zona tranquila pero en el Villamarín vamos a ver cómo está el asunto Setién que según vaya el partido seguro que sale a reducir Fran rojillo buenas

Voz 0700 33:04 tarde hola Gallego muy buenas hay muy poca gente no no creo yo que se forme mucho aquí porque hay muy muy poca gente para lo que estamos acostumbrados en el Benito Villamarín y posiblemente estemos ante la entrada más floja de la temporada con dos equipos sobre el cartel que se van a jugar la posibilidad de seguir soñando con alcanzar Europa a cuarenta y tres para cada uno y a siete por tanto del Athletic Club que es el que marca la línea en el séptimo puesto por el Betis no juega Willian ya hay alineación quedó fuera de la lista por lesión en su sitio malestar Cartoon vuelven al once pedal y Lo Celso cumplieron sanción y ojo hay un cambio en la portería

Voz 0919 33:40 Setién se carga a pie

Voz 0700 33:42 López coloca bajo los palos me da los guantes a Joel Robles por el español de Rubí es baja Esteban Granero que vio quinta amarilla innato por lesión será titular Óscar Duarte por tanto Pita Del Cerro Grande en un choque en el que el Betis si no gana debe empezar ya a olvidarse de su verdadero objetivo que no es otro que estar en Europa con Setién ambiente raro pero muy poquito público llama la atención incluso en el estadio verdiblanco

Voz 0919 34:09 el Larguero contábamos Juanma terminó el partido de cómo ha sido el ambiente ya sabéis mañana empiezan las semifinales de la Liga de Campeones mañana se juega la ida de la eliminatoria Tottenhan Ajax y el miércoles en el Camp Nou el partido de ida de la semifinal entre el Barça y el Liverpool con todo esto empezamos pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 3 34:30 de nuevo Jover otra

Voz 25 34:33 otra opinión sobre otro otro jugador sobre Gareth Bale al que siempre he defendido no voy a volverme atrás ahora de lo dicho en otros mensajes que les enviado pero como su rendimiento nuestra siendo el el esperado parece ser según declaraciones de su representante ideas dichas en medios de comunicación que quiere quedarse que bajo ningún concepto quiere salir del Madrid no me extraña fuera del Madrid hace mucho frío bien yo les diría yo Zidane diría ballet te quedas pero vas a jugar de lateral izquierdo por si sale arregló por ejemplo

Voz 3 35:12 sonido se va Marcelo etcétera etcétera

Voz 25 35:16 a ver a ver su profesionalidad que es donde empezó lateral izquierdo gracias

Voz 0919 35:22 ya te digo yo que el año que viene de lateral izquierdo en el Madrid

Voz 27 35:24 con Bale no

Voz 3 35:25 de portero lo vimos vuestro mensaje

Voz 28 35:30 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 5 35:44 tardes pasará lo mismo que en la saga pasará exactamente lo mismo que la la familia talla intentará pero al final se haga lo que diga el padrino

Voz 3 36:02 no te digo tarde Kheyl Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 27 36:13 yo creo que esto iba por lo de la Liga

Voz 29 36:16 allí la Federación eh

Voz 3 36:19 vamos que tenemos que hacer un nuevo capítulo temas y Rubi claro este marco convierte a Javier Tebas en ministro en los últimos meses ocasionó vivo no está capacitado para estar cerca Española de Fútbol Club y la Liga a pedales pedales Javier Tebas Luis Rubiales esté abierto el Gobierno

Voz 0919 37:01 como se esperaba esta mañana la asamblea de la Federación ha aprobado la modificación de los formatos de Copa del Rey de la Supercopa de España Rubiales tiene controlada la Asamblea donde los clubes de Primera y Segunda in tampoco la verdad y encima algunos será enclavado a Tebas porque votaron no hace una semana en la Asamblea la Liga y hoy han votado que sí que estaba allí Rubiales vigilando por ejemplo el Atlético de Madrid la imagen de Cerezo con ese cartel que ponía así esa va a salir mañana todos los periódicos mensajes de Rubiales uno sobre la Liga de la que recordemos no puede vender los derechos porque es sólo está adjudicado a la Liga de Fútbol Profesional pero si quiere controlar los horarios el nombre de la competición y el balón oficial y lo hace y así se lo ha dicho a los asambleístas porque la competición es suya

Voz 0915 37:49 ya no de la Liga la competición no es la Liga la competición en la Primera división porque la competición es de la Federación aquí en Bulgaria en Pakistán Armenia donde te vayas del mundo las competiciones son de la federación

Voz 30 38:04 nada más salir

Voz 0919 38:11 esto no es de Tony Jerry pero la verdad es que viene viene al caso perfectamente el tesoro que nos quieren robar vamos que lo que busca Rubianes ser dinero para que se llame la Liga de una manera o de otra para que el balón sea de una marca o de otra eso es lo que están negociando en el Consejo Superior de Deportes la Liga y la Federación y que parece terminará en los tribunales y luego viene lo de la Copa del Rey y la Supercopa donde la Federación lo que quiere no es solamente cambiar el formato sino vender los derechos televisivos que es donde está el gran objetivo en el dinero los derechos de la Copa los vendía la Liga Rubiales los quiere gestionar él y los derechos de la Supercopa ante la Federación pero claro que la Supercopa era un partido solamente la va poco dinerito que ha decidido hacer Rubiales pues inventarse una competición a tres partidos dos semifinales y una final donde casi seguro estarán siempre Real Madrid y Barcelona y han visto que se puede jugar además en el extranjero en Arabia Saudí en Qatar en Estados Unidos y que le pueden pagar por esa competición hasta treinta millones de euros hice jugará en enero del ocho al doce de enero cuatro equipos españoles viajarán a Arabia Saudí Guaza Taro a Estados Unidos recordáis cuando iban a viajar el Girona y el Barça Miami Rubiales decía que había que pensar en las aficiones en la salud de los futbolistas en los valores por encima del dinero ahora importa otra cosa ahora importa el dinero que nosotros vamos a sacar y además se lo ha dicho a todos esta mañana vamos a sacar más que antes más que Tebas así más que la Liga

Voz 0915 39:44 está muy claro que sea querido perjudicar a los clubes modestos para después llegar y decir yo tengo el dinero yo la Liga que soy el más generoso del mundo con el dinero de los clubes profesionales voy a tapar el daño que daban ocasionado de la Federación porque son muy malos

Voz 25 40:00 parado tienen ocurrencias son un desastre

Voz 0915 40:03 es el discurso y eso es lo que se ha pretendido hacer no ha salido bien porque hemos trabajado mucho porque hemos ido a operadores internacionales porque hemos preguntado cuánto valía esto porque hoy cuando queden aprobados los nuevos modelos de competición esos modelo valen más que lo anteriores íbamos a conseguir más ingresos para repartirlo a vosotros y ojalá sobre algo porque también a que necesitamos mejorar la estructura necesitamos lo dije el otro día una banda ancha mejor necesitaríamos en vez de tres o cuatro abogado matando se tener otros dos otra abogado más para trabajar para vosotros acceso a atención a la segunda a la tercera más directa todo necesitarían les el el dinero

Voz 0919 40:44 a vosotros pero de esos quince o veinte millones que dice Rubiales les van a quedar a ellos que si la banda ancha los abogados etcétera ser que este es nuestro tesoro y que nos lo quería quitar la Liga

Voz 30 40:55 de ellas unas trae da la Liga

Voz 0919 41:08 van a impugnar la asamblea de hoy con el Valencia a la cabeza que se siente discriminado porque estando ya clasificado para la Supercopa es finalista de la Copa del Rey con el Barça y el Barça ya ha ganado la Liga dice el Valencia que le han cambiado la competición sin pedirle permiso ni llegar a un acuerdo así que el nuevo Gobierno el ministro de Cultura y Deporte el Consejo Superior de Deportes va a tener que meter mano en la guerra porque la guerra va a seguir ya habrá nuevos capítulos de Tebas y Rubi

Voz 0017 43:16 hola Gallego qué tal buenas tardes pues esta mañana a los cuadros han vuelto a entrenar pensando ya en este partido frente al Liverpool Valverde ha contado con toda la plantilla porque los tiene a todos disponibles en el momento clave de la temporada veremos qué once Elías

Voz 0919 43:29 que para el miércoles a priori parece

Voz 0017 43:31 bastante claro pero existe una gran duda Coutinho o desvele la sensación es que el brasileño está un poco por delante jugó cuarenta y cinco minutos el sábado está rindiendo bien pero insisto veremos qué decide Valverde para este partido de ida frente al Liverpool de la eliminatoria contra el equipo Red hablado hace un momento

Voz 0919 43:50 Luis Suárez en Barça TV

Voz 1325 43:53 en lo que pasa en Champions no tiene que tener ningún segundo de distracción porque lo pagas caro tan claro el último partido contra el Manchester el local tuvimos cinco o diez minutos muy malo y casi lo pagamos caro no te tienes que ir ningún momento de ninguno de los partido y que hacer el mejor el partido de la temporada superándolo lo bueno que hicimos superarnos compartió pues sabiendo la dificultad de que di en Lyon

Voz 0017 44:15 bueno mañana a las cinco de la tarde hablará Valverde junto con Rakitic en la previa de este partidazo por ciertos está preparando ya el mosaico en el Camp Nou con un mensaje en inglés preparados para colorear Europa será el mensaje que verán los jugadores en la grada cuando salten al césped el miércoles en el

Voz 0919 44:32 a bonito el Liverpool de Jurgen Klopp que tiene la ventaja de haber jugado su partido de la Premier el viernes como llega al Camp Nou Bruno Le Maire

Voz 0301 44:40 hola Gallego pues llega prácticamente con todos Roberto firmó uno de los cracks del tridente ofensivo del equipo de Liverpool es dudas se perdió por lesión ese partido ante el Haider Phil pero por la información que tenemos casi seguro que va a viajar también va a jugar el resto todos disponibles y además como decías descansados jugaron su partido el viernes ICO moral tras la victoria ganaron por cinco goles a cero en ese partido ante el desfile llegan en uno de los mejores momentos de la temo

Voz 0919 45:05 cada mañana la otra semifinal Tottenhan hayas Bruno toda Europa esperando a ver si los chavales de la ya son capaces de dar otra lección de fútbol mañana en Londres

Voz 0301 45:14 si la semifinal de la ilusión dos invitados sorpresa en el Top cuatro de Europa semifinal marcada por las importantes bajas que tiene en Mauricio Pochettino Kane está lesionado son está sancionado las dos más importantes el Ajax va con todos espera que sean titulares los de League de John Tae chi compañía todos los cracks cero presión para disputar una semifinal veintitrés años después de la última vez que dice

Voz 0919 45:35 hacía tiempo que el Real Madrid no estaba en estas semifinales de Champions ahora no está ni para la Liga ayer derrota vergonzosa en Vallecas por la imagen del equipo uno cero rajada de Zidane después del partido no hemos hecho nada del primer al último minuto pero Madrid tiene dos días libres y como queda tras lo de ayer Javier Herráez buenas tardes

Voz 36 45:57 qué tal Gallego muy buenas bueno pues después de coquetear con el ridículo buenos partidos ayer ya lo bueno pues lo confirmó no estaba Zidane ya un poquito harto y lo quiso decir la sala de prensa de Vallecas vimos ante el Leganés ante el Getafe el Eibar y ayer ya

Voz 0919 46:11 lo certificó tiran lo tiene claro no hay

Voz 36 46:13 casting en Madrid lleva dos meses en en el desierto

Voz 0919 46:17 luto y que va a acabar dignamente no

Voz 36 46:19 no es el escudo del Madrid no puede hacer el ridículo no puede jugar sin actitud como dijo ayer el propio Zidane pero de cara al futuro que es lo que interesa lo tiene claro no quiera Bale Kroos está en el punto de mira prefiera que lo por delante de Courtois sin descartar al belga Marcelo atrás zurdo Benzema su delantero llegará Hazard Si puede popa será nombres como Ceballos Llorente y compañía Zidane no engaña a nadie puede que no pero lo tiene bastante claro Anton

Voz 0919 46:45 Teo Romero buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas la pregunta es y en este final de Liga a Zidane le va a quedar alguna herida porque recordemos que todo el equipo no lo puede cambiar el año que viene tú cómo ves al francés